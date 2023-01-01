仁王經疏卷下(本) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仁王經疏卷下(本)

西明寺沙門圓測撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西明寺沙門圓測撰

護國品第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 護國品第五

將釋此品，略有二義：一釋品名、二正釋文。釋品名者，若依《本記》，國土有二：一世間，二乘凡夫；二出世，十信至十地。賊有二：一外，劫盜禽獸等；二內，所謂煩惱。護有二：一外，即百部鬼神；二內，所謂智慧。若內若外，悉是諸佛菩薩神力。今解：般若能護人天國土，故名護國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 將釋此品，略有二義：一釋品名、二正釋文。釋品名者，若依《本記》，國土有二：一世間，二乘凡夫；二出世，十信至十地。賊有二：一外，劫盜禽獸等；二內，所謂煩惱。護有二：一外，即百部鬼神；二內，所謂智慧。若內若外，悉是諸佛菩薩神力。今解：般若能護人天國土，故名護國。

經：爾時(至)般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：爾時(至)般若波羅蜜。

釋曰：自下第二依文正釋。能護佛果及十地行，皆是內護。護人天處，即是外護。上來已釋二種內護，故今第二明〈護國品〉。若依《本記》即分為四：第一行法、第二能護、第三引證、第四得益。行法有三：一誡聽、二勸持、三說護。此當前二，如經可知。今解：不爾。於一品內，文別有三：初勅聽勸持、次「當國土」下廣釋護法、後「爾時釋迦」下辨眾得益。此即初也。誡聽、許說、勸持，如經可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：自下第二依文正釋。能護佛果及十地行，皆是內護。護人天處，即是外護。上來已釋二種內護，故今第二明〈護國品〉。若依《本記》即分為四：第一行法、第二能護、第三引證、第四得益。行法有三：一誡聽、二勸持、三說護。此當前二，如經可知。今解：不爾。於一品內，文別有三：初勅聽勸持、次「當國土」下廣釋護法、後「爾時釋迦」下辨眾得益。此即初也。誡聽、許說、勸持，如經可知。

經：當國土(至)破國時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：當國土(至)破國時。

釋曰：自下第二廣釋護法。於中有三：一廣釋護法、二「大王昔日」下引古證今、三「大王十六」下結示勸持。就廣釋中，復分為三：一釋護國、二「大王不但」下釋其護福、三「大王不但」下釋護眾難。就護國中，文別有四：一明護時、二釋護法、三「汝國」下明能護體、四「大王」下顯所護難。此即第一明護時節。據實護國道一切時，為顯要時，舉劫燒等對說護法。言劫燒者，損害國故，名為劫燒，非三災中大火災也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：自下第二廣釋護法。於中有三：一廣釋護法、二「大王昔日」下引古證今、三「大王十六」下結示勸持。就廣釋中，復分為三：一釋護國、二「大王不但」下釋其護福、三「大王不但」下釋護眾難。就護國中，文別有四：一明護時、二釋護法、三「汝國」下明能護體、四「大王」下顯所護難。此即第一明護時節。據實護國道一切時，為顯要時，舉劫燒等對說護法。言劫燒者，損害國故，名為劫燒，非三災中大火災也。

經：當請百佛(至)百阿羅漢像。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：當請百佛(至)百阿羅漢像。

釋曰：自下第二釋護法或。於中有三：初請福田、次明供養、後顯說時。就福田中，文別有三：一諸聖福田、二講會聽眾、三請師講說。此即初也。謂上三尊實身難集，為通遠代福田具足，故置百像。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：自下第二釋護法或。於中有三：初請福田、次明供養、後顯說時。就福田中，文別有三：一諸聖福田、二講會聽眾、三請師講說。此即初也。謂上三尊實身難集，為通遠代福田具足，故置百像。

經：百比丘眾(至)七眾共聽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：百比丘眾(至)七眾共聽。

釋曰：第二、講會聽眾。有三：一百比丘、二百四大眾、三百七眾。言百比丘者，有云：一一座前皆有百比丘。若爾便成一萬人，人眾不滿講法不成。今云百者，一一座前一比丘，撿挍徒眾，故言百也。言四大眾者，比丘、比丘尼、近事男、近事女。有云：簡除沙彌、沙彌尼、式叉摩尼。今言：攝在比丘、比丘尼眾中。言七眾者，前四眾上，加沙彌等三眾。七眾，往來眾也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、講會聽眾。有三：一百比丘、二百四大眾、三百七眾。言百比丘者，有云：一一座前皆有百比丘。若爾便成一萬人，人眾不滿講法不成。今云百者，一一座前一比丘，撿挍徒眾，故言百也。言四大眾者，比丘、比丘尼、近事男、近事女。有云：簡除沙彌、沙彌尼、式叉摩尼。今言：攝在比丘、比丘尼眾中。言七眾者，前四眾上，加沙彌等三眾。七眾，往來眾也。

問：一一坐前皆有六類，皆有百數，此有何意？解云：為欲莊嚴說法會故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：一一坐前皆有六類，皆有百數，此有何意？解云：為欲莊嚴說法會故。

問：四眾等已攝比丘，何須別說百比丘耶？為顯一一會中定須一人而為上座，故言百也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：四眾等已攝比丘，何須別說百比丘耶？為顯一一會中定須一人而為上座，故言百也。

問曰：大眾與七眾有何別？有說：門別故說，未必有別。或可四大眾皆大乘眾。言七眾者，聲聞眾也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：大眾與七眾有何別？有說：門別故說，未必有別。或可四大眾皆大乘眾。言七眾者，聲聞眾也。

經：請百法師(至)講般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：請百法師(至)講般若波羅蜜。

釋曰：第三、請師講說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第三、請師講說。

經：百師子(至)供養三寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：百師子(至)供養三寶。

釋曰：第三、明供養法。大別有三：初明三事供養三寶，謂燈、香及華。言百燈等者，一一座前各有一燈一華一香。若不爾者，便成萬華，其事難成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第三、明供養法。大別有三：初明三事供養三寶，謂燈、香及華。言百燈等者，一一座前各有一燈一華一香。若不爾者，便成萬華，其事難成。

經：三衣什物供養法師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：三衣什物供養法師。

釋曰：第二、別供法主。言什物者，此者兩釋。一相傳說云：三衣即三、鉢四、坐具五、剃刀六、刀子七、漉水袋八、鉢袋九、針筒十。二淨三藏云：三衣十物者，蓋是譯者之誤也，離為二處。不依梵本，別噵三衣，折分十物，訓什為離，臆斷斯甚。十三資具，益兼中下。言十三資具者，一僧伽梨、二嗢呾囉僧伽、三安呾婆娑、四尼殺憚娜、五泥代珊娜(裙也)、六副泥代珊娜(副裙)、七僧劫𮧸迦(帔巾)、八副僧脚𮧸迦(副帔巾)、九勃里沙奢知迦(雨衣)、十迦耶褒折娜(拭身巾)、十一日佉褒折娜(拭面巾)、十二雞舍鉢喇底揭喇呵(剃髮時披不承髮)、十三揵豆鉢底車憚娜(遮瘡衣)。攝頌曰「三衣兼坐具，裙兩帔有雙，雨衣拭身面，剃髮及遮瘡。」雖有兩釋，此猶未了《仁王經》梵本，為是數十百是什字？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、別供法主。言什物者，此者兩釋。一相傳說云：三衣即三、鉢四、坐具五、剃刀六、刀子七、漉水袋八、鉢袋九、針筒十。二淨三藏云：三衣十物者，蓋是譯者之誤也，離為二處。不依梵本，別噵三衣，折分十物，訓什為離，臆斷斯甚。十三資具，益兼中下。言十三資具者，一僧伽梨、二嗢呾囉僧伽、三安呾婆娑、四尼殺憚娜、五泥代珊娜(裙也)、六副泥代珊娜(副裙)、七僧劫𮧸迦(帔巾)、八副僧脚𮧸迦(副帔巾)、九勃里沙奢知迦(雨衣)、十迦耶褒折娜(拭身巾)、十一日佉褒折娜(拭面巾)、十二雞舍鉢喇底揭喇呵(剃髮時披不承髮)、十三揵豆鉢底車憚娜(遮瘡衣)。攝頌曰「三衣兼坐具，裙兩帔有雙，雨衣拭身面，剃髮及遮瘡。」雖有兩釋，此猶未了《仁王經》梵本，為是數十百是什字？

經：小飯中食：亦復以時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：小飯中食：亦復以時。

釋曰：第三、飯食供養法主，或可通供大眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第三、飯食供養法主，或可通供大眾。

經：大王一日二時講經(或有本云「講讀此經」)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：大王一日二時講經(或有本云「講讀此經」)。

釋曰：第三、講經時分。講必精力，故隨二食，講亦兩時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第三、講經時分。講必精力，故隨二食，講亦兩時。

經：汝國土中(至)護汝國土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：汝國土中(至)護汝國土。

釋曰：第三、明其能護。若依《本記》，百部神者，出金眼仙人義。此仙人領鬼神，根本有十處，開十為百。十者，一大神，能化諸神。二童子神，是摩醯首羅兒，夜入仙寶。仙法不殺小兒，仙人記其年十六，成大仙必死。言既不空，此不可免。摩醯首羅遂駐此兒恒年十四，以小兒為部黨，故害世間小兒；若年十五，此兒不復害也。三母神，即童子乳母。四梵神，摩醯首羅，面上三目，有一切智。若失物不得，主呪小兒面更生一目，直往取物，得竟還失目。五家頭神，障一切願，善惡事不成就。六龍神，多貪嗔。七脩羅神，能縛杵人天等；又有二健兒，惡健兒、善健兒。八沙神，食肉薄福德，身如沙土。九夜叉神，有大神通。十羅剎神，翻為極難(勘)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第三、明其能護。若依《本記》，百部神者，出金眼仙人義。此仙人領鬼神，根本有十處，開十為百。十者，一大神，能化諸神。二童子神，是摩醯首羅兒，夜入仙寶。仙法不殺小兒，仙人記其年十六，成大仙必死。言既不空，此不可免。摩醯首羅遂駐此兒恒年十四，以小兒為部黨，故害世間小兒；若年十五，此兒不復害也。三母神，即童子乳母。四梵神，摩醯首羅，面上三目，有一切智。若失物不得，主呪小兒面更生一目，直往取物，得竟還失目。五家頭神，障一切願，善惡事不成就。六龍神，多貪嗔。七脩羅神，能縛杵人天等；又有二健兒，惡健兒、善健兒。八沙神，食肉薄福德，身如沙土。九夜叉神，有大神通。十羅剎神，翻為極難(勘)。

經：大王國土(至)多有賊起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：大王國土(至)多有賊起。

釋曰：第四、明所護難。文別有三：初明鬼等難、次明三災難、後「一切諸難」下對難辨護。此即初也。略有八難：一者鬼亂、二萬人亂、三賊來劫國、四百姓亡喪、五君臣是非、六天地怪異、七星宿失度、八日月失度，多有賊起。如是等難，不可具述。言二十八宿者，如《大集經．月藏分》第十卷〈星宿攝受品〉云「一方有七宿，四方合有二十八宿。東方七宿，謂角、亢、氐、房、心、尾、箕。南方七宿，謂井、鬼、柳、星、張、翼、軫。西方七宿，謂奎、婁、胃、昴、畢、觜、參。北方七宿，謂斗、牛、女、虛、危、室、壁。」又〈月藏分〉第十卷與上稍異，恐繁不述。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第四、明所護難。文別有三：初明鬼等難、次明三災難、後「一切諸難」下對難辨護。此即初也。略有八難：一者鬼亂、二萬人亂、三賊來劫國、四百姓亡喪、五君臣是非、六天地怪異、七星宿失度、八日月失度，多有賊起。如是等難，不可具述。言二十八宿者，如《大集經．月藏分》第十卷〈星宿攝受品〉云「一方有七宿，四方合有二十八宿。東方七宿，謂角、亢、氐、房、心、尾、箕。南方七宿，謂井、鬼、柳、星、張、翼、軫。西方七宿，謂奎、婁、胃、昴、畢、觜、參。北方七宿，謂斗、牛、女、虛、危、室、壁。」又〈月藏分〉第十卷與上稍異，恐繁不述。

經：大王(至)一切諸難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：大王(至)一切諸難。

釋曰：第二、火水風難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、火水風難。

經：亦應講此經，法用如上說(或有本云講讀此經)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：亦應講此經，法用如上說(或有本云講讀此經)。

釋曰：第三、准上護法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第三、准上護法。

經：大王不但護國(至)法用如上說(或有本云講讀此經)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：大王不但護國(至)法用如上說(或有本云講讀此經)。

釋曰：第二、明其護法。文別有三：初標、次釋、後准上護法，如文可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、明其護法。文別有三：初標、次釋、後准上護法，如文可知。

問：富貴客安置講，貧賤如何可成？准下諸難，應有此妨。若准此難，講讀此經以為正也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：富貴客安置講，貧賤如何可成？准下諸難，應有此妨。若准此難，講讀此經以為正也。

經：大王不但護福亦護眾難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：大王不但護福亦護眾難。

釋曰：第三、明護諸難。大別有三：初標、次釋、後准。此即標也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第三、明護諸難。大別有三：初標、次釋、後准。此即標也。

經：若疾病苦難(至)一切無量苦難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：若疾病苦難(至)一切無量苦難。

釋曰：第二、別釋諸難。謂疾病等及枷鎖等果報難，或四重業、五逆因、八難、六道業難，一切無量苦果難。言四重者，婬盜殺生及妄語罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、別釋諸難。謂疾病等及枷鎖等果報難，或四重業、五逆因、八難、六道業難，一切無量苦果難。言四重者，婬盜殺生及妄語罪。

問：講讀此經，能護四重業不？若能護者，應非失戒；若已失戒，如何能護？解云：諸宗不同。若依小乘，自有兩說：如《俱舍》第十五敘三師釋。一薩婆多宗，別解脫戒五緣捨故。彼頌云「捨別解調伏，由所捨命終，及二形俱生，斷善根夜盡。」犯根本羅時，不捨出家戒。所以然者，非犯一邊，一切律儀應遍捨故。然有二名，謂持犯戒。如有財者，負他債時，名為富人及負債者。若於所犯發露悔除，名具尸羅，不名犯戒，如還債已但名富人。二經部師說，六緣捨勒策，及比丘別解脫戒，謂於前五更加犯重。三法密部說，七緣捨別解脫戒，謂於前六加正法滅。經部難薩婆多云：若爾，何緣薄伽梵說犯四重者不名比丘、不名沙門，非釋迦子，破比丘性、害沙門性，懷滅墮落、立他勝名。薩婆多答：依勝義比丘密意說。正法滅時不新得，非捨舊戒。廣說如彼。今依大乘，諸教不同。若依瑜伽，犯重失戒，不說護法故。第四十云「略由二緣，捨諸菩薩淨戒律儀。一者棄捨無上正等菩提大願，二者現行上品纏犯他勝處法。若諸菩薩雖復轉身遍十方界在在生處不捨菩薩淨戒律儀。由是菩薩不捨無上菩提大願，亦不現行上品纏犯他勝處法。」又五十三云「問：有幾因緣，苾芻律儀受已還捨？答：或由捨所學處故、或由犯根本罪故、或由形沒二形生故、或由善根斷故、或由棄捨眾同分故，苾芻律儀受已還捨。若正法毀壞、正法隱沒，雖無新受苾芻律儀，先已受得當知不捨。」若依《普賢觀經》云「若聲聞毀破三歸及五戒、八戒、比丘戒、比丘尼戒、沙彌戒、沙彌尼戒、式叉摩尼戒及諸威儀，愚痴不善、惡邪心故，多犯諸戒及諸威儀。若欲除滅令無過患，還為比丘、具沙門法，當懃修集讀方等經典，思第一義甚深空法，令此空慧與心相應。當知此人於念念頃，一切罪垢永盡無餘。是名具諸沙門法戒、具諸威儀。」依方等經及此經文，亦得還生。故《大方等陀羅尼經》第一卷云「若菩薩二十四戒、沙彌十戒、式叉沙彌尼戒、比丘戒、比丘尼戒，如是諸戒，若犯一一諸戒，當一心懺悔。若不還生，無有是處，除不至心；若犯五逆罪身有白癩，若不除差，無有是處。」又第四云「若有比丘毀四重禁，至心憶念此陀羅尼經，誦千四百遍。誦千四百遍已乃懺悔，請一比丘為作證人，自陳其罪向形像前。如是次第經八十七日懃懺悔已，是諸戒根若不還生，終無是處。彼人能於八十七日懃懺悔已，若不堅固阿耨多羅三藐三菩提，亦無是處。」若依《涅槃》，亦捨不捨，失其受力故名為捨、不失受經故名不捨，猶如燋一種有體無力。故《涅槃經》三十一云「善男子 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：講讀此經，能護四重業不？若能護者，應非失戒；若已失戒，如何能護？解云：諸宗不同。若依小乘，自有兩說：如《俱舍》第十五敘三師釋。一薩婆多宗，別解脫戒五緣捨故。彼頌云「捨別解調伏，由所捨命終，及二形俱生，斷善根夜盡。」犯根本羅時，不捨出家戒。所以然者，非犯一邊，一切律儀應遍捨故。然有二名，謂持犯戒。如有財者，負他債時，名為富人及負債者。若於所犯發露悔除，名具尸羅，不名犯戒，如還債已但名富人。二經部師說，六緣捨勒策，及比丘別解脫戒，謂於前五更加犯重。三法密部說，七緣捨別解脫戒，謂於前六加正法滅。經部難薩婆多云：若爾，何緣薄伽梵說犯四重者不名比丘、不名沙門，非釋迦子，破比丘性、害沙門性，懷滅墮落、立他勝名。薩婆多答：依勝義比丘密意說。正法滅時不新得，非捨舊戒。廣說如彼。今依大乘，諸教不同。若依瑜伽，犯重失戒，不說護法故。第四十云「略由二緣，捨諸菩薩淨戒律儀。一者棄捨無上正等菩提大願，二者現行上品纏犯他勝處法。若諸菩薩雖復轉身遍十方界在在生處不捨菩薩淨戒律儀。由是菩薩不捨無上菩提大願，亦不現行上品纏犯他勝處法。」又五十三云「問：有幾因緣，苾芻律儀受已還捨？答：或由捨所學處故、或由犯根本罪故、或由形沒二形生故、或由善根斷故、或由棄捨眾同分故，苾芻律儀受已還捨。若正法毀壞、正法隱沒，雖無新受苾芻律儀，先已受得當知不捨。」若依《普賢觀經》云「若聲聞毀破三歸及五戒、八戒、比丘戒、比丘尼戒、沙彌戒、沙彌尼戒、式叉摩尼戒及諸威儀，愚痴不善、惡邪心故，多犯諸戒及諸威儀。若欲除滅令無過患，還為比丘、具沙門法，當懃修集讀方等經典，思第一義甚深空法，令此空慧與心相應。當知此人於念念頃，一切罪垢永盡無餘。是名具諸沙門法戒、具諸威儀。」依方等經及此經文，亦得還生。故《大方等陀羅尼經》第一卷云「若菩薩二十四戒、沙彌十戒、式叉沙彌尼戒、比丘戒、比丘尼戒，如是諸戒，若犯一一諸戒，當一心懺悔。若不還生，無有是處，除不至心；若犯五逆罪身有白癩，若不除差，無有是處。」又第四云「若有比丘毀四重禁，至心憶念此陀羅尼經，誦千四百遍。誦千四百遍已乃懺悔，請一比丘為作證人，自陳其罪向形像前。如是次第經八十七日懃懺悔已，是諸戒根若不還生，終無是處。彼人能於八十七日懃懺悔已，若不堅固阿耨多羅三藐三菩提，亦無是處。」若依《涅槃》，亦捨不捨，失其受力故名為捨、不失受經故名不捨，猶如燋一種有體無力。故《涅槃經》三十一云「善男子

！我於經中作如是說：若有比丘犯四重已，不名比丘，名破比丘，已失比丘，不復能生善牙種子。譬如燋種不生菓實、如多羅樹頭壞則不生菓，犯重比丘亦復如是。我諸弟子聞是說已，不解我意，唱言：如來說諸比丘犯重禁已，失比丘戒。善男子！我於經中為純陀說四種比丘：一者畢竟到道、二者樂道、三受道、四者污道。犯四重者，即是污道。我諸弟子聞是說已，不解我意，唱言：如來說比丘犯四重已，不失禁戒。」如是諸宗，應作四句：一一向不捨，如薩婆多；二一向捨戒，如經部宗及《瑜伽》等；三亦捨亦不捨，如《涅槃經》等；四非捨非不捨，如方等經及《普賢觀經》等。若懺不捨、不懺便捨，成第二句及第四句。所以者何？汎論四句，有其二種：一者別體，如婆沙等，第三第四別法成句。二者問體，第三第四遮表一法。若表詮門，成第三句；若遮詮門，成第四句。由此《涅槃》方等法同而別。今依方等及此經文，四重五逆諸義得成。言五逆者，亦名無間業，謂殺父、殺母、破和合僧、殺阿羅漢及出佛身血。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ！我於經中作如是說：若有比丘犯四重已，不名比丘，名破比丘，已失比丘，不復能生善牙種子。譬如燋種不生菓實、如多羅樹頭壞則不生菓，犯重比丘亦復如是。我諸弟子聞是說已，不解我意，唱言：如來說諸比丘犯重禁已，失比丘戒。善男子！我於經中為純陀說四種比丘：一者畢竟到道、二者樂道、三受道、四者污道。犯四重者，即是污道。我諸弟子聞是說已，不解我意，唱言：如來說比丘犯四重已，不失禁戒。」如是諸宗，應作四句：一一向不捨，如薩婆多；二一向捨戒，如經部宗及《瑜伽》等；三亦捨亦不捨，如《涅槃經》等；四非捨非不捨，如方等經及《普賢觀經》等。若懺不捨、不懺便捨，成第二句及第四句。所以者何？汎論四句，有其二種：一者別體，如婆沙等，第三第四別法成句。二者問體，第三第四遮表一法。若表詮門，成第三句；若遮詮門，成第四句。由此《涅槃》方等法同而別。今依方等及此經文，四重五逆諸義得成。言五逆者，亦名無間業，謂殺父、殺母、破和合僧、殺阿羅漢及出佛身血。

問：此五逆業，能得護不？若能護在，應非定業？若不能護，此文相違。解云：諸宗不同。薩婆多宗，決定受業，無有護法，具如諸論。依經部宗(勘)。今依大乘，諸教不同。若非勝緣，便生地獄；若勝緣，自有兩說。一依《造像經》，雖受而輕。故彼經云「由造像緣，三惡道果略受速出而不受苦，如箭射林不住而過。」《觀無量壽》云「有五逆者，亦生西方。」兩方兩番《無量壽》云「不許生彼。」依《涅槃經》第二十卷〈梵行品〉，阿闍世王發菩提心，不入地獄。故彼經云「爾時世尊讚阿闍世王：『善哉善哉！若有人能發菩提心，當知是人莊嚴佛大眾。大王！汝昔已於毘婆尸佛初發阿耨多羅三藐三菩提心，從是以來至我出世，於其中間未曾墮於地獄受苦。大王當知，菩提之心乃至有如是無量果報。大王！從今已往常當勤修菩提之心。』」又復前文云「阿闍世王發大心故，所有重罪別得微薄。」復云「阿闍世王語耆婆言：『我今未死，已得天身，捨於短命而得長命。』」廣說如彼。言八難者，依《大般若》五百六十八云「天王當知，菩薩終不生於無暇之處。是諸菩薩，無有惡業墮地獄趣、無有破戒墮傍生趣、無有嫉妬墮餓鬼趣，不生邪見、常值善友，不缺諸根，成佛法器，不生邊地、根鈍愚痴、不知善惡，不生長壽天、不能利他，不見佛故，不生無佛世界。菩薩生處，必具三寶。」具如彼說。舊《勝天王般若》亦同此說。又《增一阿含經．八難品》云「比丘當知，有八不聞之節。何等為八？一地獄；二畜生；三餓鬼；四長壽天；五生在邊地，誹謗賢聖、造諸惡業；六生中國，六情不具、不別善惡；七雖生中國、六情具足，心識邪見；八生中國、六情具，佛不出世亦不說法。」具說如彼。依此《阿含》尋《大般若》，八數應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：此五逆業，能得護不？若能護在，應非定業？若不能護，此文相違。解云：諸宗不同。薩婆多宗，決定受業，無有護法，具如諸論。依經部宗(勘)。今依大乘，諸教不同。若非勝緣，便生地獄；若勝緣，自有兩說。一依《造像經》，雖受而輕。故彼經云「由造像緣，三惡道果略受速出而不受苦，如箭射林不住而過。」《觀無量壽》云「有五逆者，亦生西方。」兩方兩番《無量壽》云「不許生彼。」依《涅槃經》第二十卷〈梵行品〉，阿闍世王發菩提心，不入地獄。故彼經云「爾時世尊讚阿闍世王：『善哉善哉！若有人能發菩提心，當知是人莊嚴佛大眾。大王！汝昔已於毘婆尸佛初發阿耨多羅三藐三菩提心，從是以來至我出世，於其中間未曾墮於地獄受苦。大王當知，菩提之心乃至有如是無量果報。大王！從今已往常當勤修菩提之心。』」又復前文云「阿闍世王發大心故，所有重罪別得微薄。」復云「阿闍世王語耆婆言：『我今未死，已得天身，捨於短命而得長命。』」廣說如彼。言八難者，依《大般若》五百六十八云「天王當知，菩薩終不生於無暇之處。是諸菩薩，無有惡業墮地獄趣、無有破戒墮傍生趣、無有嫉妬墮餓鬼趣，不生邪見、常值善友，不缺諸根，成佛法器，不生邊地、根鈍愚痴、不知善惡，不生長壽天、不能利他，不見佛故，不生無佛世界。菩薩生處，必具三寶。」具如彼說。舊《勝天王般若》亦同此說。又《增一阿含經．八難品》云「比丘當知，有八不聞之節。何等為八？一地獄；二畜生；三餓鬼；四長壽天；五生在邊地，誹謗賢聖、造諸惡業；六生中國，六情不具、不別善惡；七雖生中國、六情具足，心識邪見；八生中國、六情具，佛不出世亦不說法。」具說如彼。依此《阿含》尋《大般若》，八數應知。

問：何等名長壽天？答：依《智度論》三十二，長壽天者，非想非無想，壽八萬大劫。或有人云：一切無色定，通名長壽天，以無形不可化故；不堪得道，常是凡夫處故。或從初禪至四禪，除淨居天，皆名長壽天，以著味邪見不能受道，乃至彼間著味，善心難生故。又彼下文云「無色界中無形，不得說法故不在中生。色界中雖有色身可為說法，而深著禪味，不能大利益眾生故，是故不在中生。」有云：北欝單越以為一數，除其邊地(勘)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何等名長壽天？答：依《智度論》三十二，長壽天者，非想非無想，壽八萬大劫。或有人云：一切無色定，通名長壽天，以無形不可化故；不堪得道，常是凡夫處故。或從初禪至四禪，除淨居天，皆名長壽天，以著味邪見不能受道，乃至彼間著味，善心難生故。又彼下文云「無色界中無形，不得說法故不在中生。色界中雖有色身可為說法，而深著禪味，不能大利益眾生故，是故不在中生。」有云：北欝單越以為一數，除其邊地(勘)。

行六道事者，造六道業。一切無量苦難者，總結諸難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行六道事者，造六道業。一切無量苦難者，總結諸難。

經：若講此經，法用如上說(有本云講讀此經)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：若講此經，法用如上說(有本云講讀此經)。

釋曰：第三、准釋也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第三、准釋也。

經：大王昔(至)欲滅其國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：大王昔(至)欲滅其國。

釋曰：自下第二引古例今。文別有二：初引帝釋證上諸國、二「大王昔有」下引普明王證上諸身。前中有三：初明難事、次明護法、後示說處。此即初也。依《賢愚經．頂生王品》云「爾時世尊見諸比丘貪於飾好、著於名利、多畜盈長、積聚無厭，說往過去有大國王名瞿薩離圍斯(《涅槃》云善住王也)。時王頂生欻生一胞，其形如繭，淨潔清徹亦不疼痛。後轉轉大，乃至如瓠。便劈看之，得一童子，甚為端正，頭髮紺青、身紫金色。即召相師，占知有德，必為聖王，統領四域。因為立字，名文陀竭(晉云頂生)。年遂長大，英德遂著。王既薨背，諸附庸王共詣頂生，而咸啟白：『大王已崩，願嗣國位。』頂生答言：『若五福應為王者，要今四天及尊帝釋來相迎授，爾乃登位。』立誓已竟，四天即下，各各捉寶瓶盛滿香湯灌其頂，時天帝釋復持寶冠來為著之。於閻浮提，五欲自娛，經八萬四千歲。夜叉踊出，請遊東弗婆提經八億歲，復請至西瞿尼耶十四億歲。北欝單越十八億歲，四天王處經十四億歲。意中復念欲昇忉利天，五百仙人扶車御一象共至天上。未到之次，遙覩天城，名曰快見城，有千二百門。諸天怖畏，悉閉諸門，著三重鐵關。頂生兵眾直趣不礙，王即吹貝張弓扣彈，千二百門一時自開。帝釋尋出與共相見，因請入宮，與共分座。王於天上受五欲樂，盡三十六帝。末後帝釋是迦葉菩薩，時阿修羅王與軍上天與帝釋鬪，帝釋不如，退軍入城。頂生復出，吹貝扣弓，修羅即去。頂生自念：『我如是無有等者，今與帝釋共坐何為？不如害之，獨霸為快。』惡心既發，因尋墮落。頂生王者，統領四域四十億歲而無厭足，由貪而死。是故比丘！夫利養者實為大患。」廣說如彼。《涅槃經》第十二說：爾時帝釋受持讀誦大乘經典、為他演說，因緣力故，有大威德。頂生於是帝釋生惡其心故，即便墮落還閻浮提。與所愛念人天離別生大苦惱，復遇惡病，即便命終。爾時帝釋，迦葉佛是。轉輪王，我身是。廣說如彼說。與《賢愚經》所有同異，恐繁不述。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：自下第二引古例今。文別有二：初引帝釋證上諸國、二「大王昔有」下引普明王證上諸身。前中有三：初明難事、次明護法、後示說處。此即初也。依《賢愚經．頂生王品》云「爾時世尊見諸比丘貪於飾好、著於名利、多畜盈長、積聚無厭，說往過去有大國王名瞿薩離圍斯(《涅槃》云善住王也)。時王頂生欻生一胞，其形如繭，淨潔清徹亦不疼痛。後轉轉大，乃至如瓠。便劈看之，得一童子，甚為端正，頭髮紺青、身紫金色。即召相師，占知有德，必為聖王，統領四域。因為立字，名文陀竭(晉云頂生)。年遂長大，英德遂著。王既薨背，諸附庸王共詣頂生，而咸啟白：『大王已崩，願嗣國位。』頂生答言：『若五福應為王者，要今四天及尊帝釋來相迎授，爾乃登位。』立誓已竟，四天即下，各各捉寶瓶盛滿香湯灌其頂，時天帝釋復持寶冠來為著之。於閻浮提，五欲自娛，經八萬四千歲。夜叉踊出，請遊東弗婆提經八億歲，復請至西瞿尼耶十四億歲。北欝單越十八億歲，四天王處經十四億歲。意中復念欲昇忉利天，五百仙人扶車御一象共至天上。未到之次，遙覩天城，名曰快見城，有千二百門。諸天怖畏，悉閉諸門，著三重鐵關。頂生兵眾直趣不礙，王即吹貝張弓扣彈，千二百門一時自開。帝釋尋出與共相見，因請入宮，與共分座。王於天上受五欲樂，盡三十六帝。末後帝釋是迦葉菩薩，時阿修羅王與軍上天與帝釋鬪，帝釋不如，退軍入城。頂生復出，吹貝扣弓，修羅即去。頂生自念：『我如是無有等者，今與帝釋共坐何為？不如害之，獨霸為快。』惡心既發，因尋墮落。頂生王者，統領四域四十億歲而無厭足，由貪而死。是故比丘！夫利養者實為大患。」廣說如彼。《涅槃經》第十二說：爾時帝釋受持讀誦大乘經典、為他演說，因緣力故，有大威德。頂生於是帝釋生惡其心故，即便墮落還閻浮提。與所愛念人天離別生大苦惱，復遇惡病，即便命終。爾時帝釋，迦葉佛是。轉輪王，我身是。廣說如彼說。與《賢愚經》所有同異，恐繁不述。

經：時帝釋天(至)頂生即退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：時帝釋天(至)頂生即退。

釋曰：第二、依經明護法。如文可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、依經明護法。如文可知。

經：如滅罪經中說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：如滅罪經中說。

釋曰：第三、示其說處(此經即是《涅槃經》也。或可未翻)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第三、示其說處(此經即是《涅槃經》也。或可未翻)。

經：大王昔有(至)斑足太子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：大王昔有(至)斑足太子。

釋曰：第二、引普明王證上護身。文別有二：初明難事、後「其普明」下辨能護難。此之初也。於中有三：初明斑足因緣、次受邪師教、後正作難事。此即初也。言斑足者，釋有三義：一如《賢愚經》說，故名迦摩沙波陀王。漢言駮足，亦云斑足。波羅達王將四種兵入山遊獵，逢𤙤師子，婬心猛盛逼王行欲，王怖從之。師子得胎，日自滿足，生一男兒。遍身似人，唯足斑駮，似於師子。銜來歸王，王取為兒，立名斑足。二解：斑足飛行，食人因緣，亦如《賢愚經》。然斑足王，日日常供一箇仙人，恒奉淨食，不雜魚肉。遇值仙人一日不來，即有天神化作仙形，詐入王室索魚肉食。舊仙後日依時還來，王奉肉食，仙人嗔怪何因相試，令王今後十二年中恒食人肉。仙人語竟，飛還山中。是後厨監忘不辦，臨時無計出外覓肉，見死小兒肥白在地，念且應急，即去頭足作食奉王。食之甚美，即問由來，厨人實答。王言：「自今常用此肉。」厨人懼王，專捕小兒殺以為食，日日供王。國人失兒，處處趣覓，乃見厨人抴他小兒提縛。國人告王，王言：「我教。」國人聞之，咸言：「是王是我大怨。」伺王池洗，伏兵提王。王既被提，即告國人：「願見一恕，後更不殺。」國人不許，王即起願：「願我比來所修諸善，迴令今日變成羅剎，飛行食人。」語已即飛，空中唱言：「自今已後，次當食汝所愛妻兒。」人聞藏走。多有羅剎附為翼從，徒眾漸多，所害轉廣。後諸羅剎白斑足言：「我為王從，王今應當為我等輩搏取千王，設一大會。」斑足言好，一一往取。已得九百九十九王，唯少一王，不得作會。諸王各言：「我等今日無所歸告。若當捕得須陀素王，有大方便，能救我命。」作是計已，白斑足言：「王欲作會。須陀素王有高名德，若得彼來，王會圓滿。」時羅剎王即飛取之。值須陀王出城向園入池欲洗，路見乞人從王告乞。王言：「待洗還，當施道士。」王始入池，羅剎王從空飛下，搏須陀王著本山中。須陀王愁憂悲泣。斑足王言：「聞汝名德第一丈夫，云何悲啼如世小兒？」須陀素言：「我不愛身命、貪惜壽命。朝出見乞許施，值王將來，懼違誠信。是以悲耳。願王放我七日，布施道士。」斑足即許。須陀尋還，七日布施道士。時婆羅門見須陀素欲還就死，恐其戀國，為王說偈。偈同此經，八行相似，唯有一句「天龍人鬼於中彫喪」異此經也。須陀聞偈，思義歡喜，即立太子自代為王，辭別就死。斑足至日遙望候之，見須陀來，形有喜色。斑足怪問：「汝今就死，何故歡喜？」須陀答曰：「大王恩寬。施我七日，布施道士。又聞妙法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、引普明王證上護身。文別有二：初明難事、後「其普明」下辨能護難。此之初也。於中有三：初明斑足因緣、次受邪師教、後正作難事。此即初也。言斑足者，釋有三義：一如《賢愚經》說，故名迦摩沙波陀王。漢言駮足，亦云斑足。波羅達王將四種兵入山遊獵，逢𤙤師子，婬心猛盛逼王行欲，王怖從之。師子得胎，日自滿足，生一男兒。遍身似人，唯足斑駮，似於師子。銜來歸王，王取為兒，立名斑足。二解：斑足飛行，食人因緣，亦如《賢愚經》。然斑足王，日日常供一箇仙人，恒奉淨食，不雜魚肉。遇值仙人一日不來，即有天神化作仙形，詐入王室索魚肉食。舊仙後日依時還來，王奉肉食，仙人嗔怪何因相試，令王今後十二年中恒食人肉。仙人語竟，飛還山中。是後厨監忘不辦，臨時無計出外覓肉，見死小兒肥白在地，念且應急，即去頭足作食奉王。食之甚美，即問由來，厨人實答。王言：「自今常用此肉。」厨人懼王，專捕小兒殺以為食，日日供王。國人失兒，處處趣覓，乃見厨人抴他小兒提縛。國人告王，王言：「我教。」國人聞之，咸言：「是王是我大怨。」伺王池洗，伏兵提王。王既被提，即告國人：「願見一恕，後更不殺。」國人不許，王即起願：「願我比來所修諸善，迴令今日變成羅剎，飛行食人。」語已即飛，空中唱言：「自今已後，次當食汝所愛妻兒。」人聞藏走。多有羅剎附為翼從，徒眾漸多，所害轉廣。後諸羅剎白斑足言：「我為王從，王今應當為我等輩搏取千王，設一大會。」斑足言好，一一往取。已得九百九十九王，唯少一王，不得作會。諸王各言：「我等今日無所歸告。若當捕得須陀素王，有大方便，能救我命。」作是計已，白斑足言：「王欲作會。須陀素王有高名德，若得彼來，王會圓滿。」時羅剎王即飛取之。值須陀王出城向園入池欲洗，路見乞人從王告乞。王言：「待洗還，當施道士。」王始入池，羅剎王從空飛下，搏須陀王著本山中。須陀王愁憂悲泣。斑足王言：「聞汝名德第一丈夫，云何悲啼如世小兒？」須陀素言：「我不愛身命、貪惜壽命。朝出見乞許施，值王將來，懼違誠信。是以悲耳。願王放我七日，布施道士。」斑足即許。須陀尋還，七日布施道士。時婆羅門見須陀素欲還就死，恐其戀國，為王說偈。偈同此經，八行相似，唯有一句「天龍人鬼於中彫喪」異此經也。須陀聞偈，思義歡喜，即立太子自代為王，辭別就死。斑足至日遙望候之，見須陀來，形有喜色。斑足怪問：「汝今就死，何故歡喜？」須陀答曰：「大王恩寬。施我七日，布施道士。又聞妙法，

心自開解。我願既滿，雖來就死，心喜無憂。」斑足問言：「汝聞何法？試為吾說。」須陀即為宣說所聞八偈妙法，并更為說殺生罪報。斑足聞之，即放諸王各還本國。須陀素王即令兵眾，還將斑足安置本國復先王位。須陀王者，釋迦佛是。斑足王者，鴦掘摩是。三明諸經說斑足不同，如《智論》中說：斑足王名鹿足王，似定斑鹿，名鹿足也，亦名兩翅王，但說鹿足欲食百王。如《普明王經》中說：斑足王名河群王，入山見大樹神，許貢百王。普明王為河群王宣說四偈，河群王聞偈，放普明及九百九十九王。此《仁王經》及《賢愚經》宜說千王。然此諸經本是應一，但以對人見聞不同，故致別耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心自開解。我願既滿，雖來就死，心喜無憂。」斑足問言：「汝聞何法？試為吾說。」須陀即為宣說所聞八偈妙法，并更為說殺生罪報。斑足聞之，即放諸王各還本國。須陀素王即令兵眾，還將斑足安置本國復先王位。須陀王者，釋迦佛是。斑足王者，鴦掘摩是。三明諸經說斑足不同，如《智論》中說：斑足王名鹿足王，似定斑鹿，名鹿足也，亦名兩翅王，但說鹿足欲食百王。如《普明王經》中說：斑足王名河群王，入山見大樹神，許貢百王。普明王為河群王宣說四偈，河群王聞偈，放普明及九百九十九王。此《仁王經》及《賢愚經》宜說千王。然此諸經本是應一，但以對人見聞不同，故致別耳。

經：其斑足許之一日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：其斑足許之一日。

釋曰：第二、許假一日。若依《賢愚經》，許之七日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、許假一日。若依《賢愚經》，許之七日。

經：時普明王(至)偈竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：時普明王(至)偈竟。

釋曰：自下第三依時能護。文別有二：初依七佛所說能護、後「第一法師」下依順別理以明能護因。此即初也。問：如何一日能說八千億偈？答：如來冥加，故能說之。偈數多少，後當會釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：自下第三依時能護。文別有二：初依七佛所說能護、後「第一法師」下依順別理以明能護因。此即初也。問：如何一日能說八千億偈？答：如來冥加，故能說之。偈數多少，後當會釋。

經：其第一法師為王說偈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：其第一法師為王說偈。

釋曰：第二、依順別理以明能護。文別有二：初正說護法、後「爾時」下聞法獲益。前中有二：初長行發起、後舉頌正釋。此即於百座中，第一法師將說八頌。依《賢愚經》道士說者，譯家別故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、依順別理以明能護。文別有二：初正說護法、後「爾時」下聞法獲益。前中有二：初長行發起、後舉頌正釋。此即於百座中，第一法師將說八頌。依《賢愚經》道士說者，譯家別故。

經：劫燒終訖(至)國有何常。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：劫燒終訖(至)國有何常。

釋曰：第二、正釋護法。有八行偈，說四道理，即分為四：第一兩偈說無常理、第二兩偈說苦道理、第三兩偈說空道理、第四兩偈說無我理。此即初也。於中有三：初有一偈辨器世間劫壞無常、次有半偈明其內身一期無常、後有半偈舉勝況劣。言劫燒終訖者，火災纔起，始從風輪乃至初禪故言終訖。乾坤洞然者，乾者是天，乾者健也，天行不息，故說為乾。坤者是地，坤者順也，地順四時，生長萬物，說為坤。天地通燒，故曰洞然。言須彌巨海者，山水相對，都為灰燼。次有半偈，天龍彫表皆由業故。若依《賢愚經》，天龍人鬼於中彫喪。言二儀當殞國有何賴者，舉勝況劣。如上所說器及有情、天地二儀當有殞沒，況國不滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、正釋護法。有八行偈，說四道理，即分為四：第一兩偈說無常理、第二兩偈說苦道理、第三兩偈說空道理、第四兩偈說無我理。此即初也。於中有三：初有一偈辨器世間劫壞無常、次有半偈明其內身一期無常、後有半偈舉勝況劣。言劫燒終訖者，火災纔起，始從風輪乃至初禪故言終訖。乾坤洞然者，乾者是天，乾者健也，天行不息，故說為乾。坤者是地，坤者順也，地順四時，生長萬物，說為坤。天地通燒，故曰洞然。言須彌巨海者，山水相對，都為灰燼。次有半偈，天龍彫表皆由業故。若依《賢愚經》，天龍人鬼於中彫喪。言二儀當殞國有何賴者，舉勝況劣。如上所說器及有情、天地二儀當有殞沒，況國不滅。

經：生老病死(至)國有何賴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：生老病死(至)國有何賴。

釋曰：第二兩頌偈釋諸苦相。文別有二：初一偈半正明諸苦、後有半偈舉勝況劣。前中有三：初有兩句明其四苦相續不絕；次有二句通顯三苦，謂怨憎會苦、愛別離苦、求不得苦，皆與願違，或是憂悲為害；後有二句明五盛蘊苦。諸欲是集諦，禍重是苦，如是苦集猶如瘡疣。如是苦集，不離自身、不出三界，故言無外。三界皆苦國有何樂者，舉勝況劣。謂三界勝劣皆悉是苦，況其國土何賴非苦？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二兩頌偈釋諸苦相。文別有二：初一偈半正明諸苦、後有半偈舉勝況劣。前中有三：初有兩句明其四苦相續不絕；次有二句通顯三苦，謂怨憎會苦、愛別離苦、求不得苦，皆與願違，或是憂悲為害；後有二句明五盛蘊苦。諸欲是集諦，禍重是苦，如是苦集猶如瘡疣。如是苦集，不離自身、不出三界，故言無外。三界皆苦國有何樂者，舉勝況劣。謂三界勝劣皆悉是苦，況其國土何賴非苦？

經：有本是無(至)國土亦如。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：有本是無(至)國土亦如。

釋曰：第三、二偈明空。文別有二：初有一偈明其法空。初句明所執性。下三句明依他空，謂依他上無所執性。眾生蠢蠢都如幻居者，第二一偈明生空。言聲響俱空國土亦如者，以勝劣況。謂聲及響皆於所說，非實有性，猶如聲響非實故空。國土亦爾，諸法因緣所成法故，亦說為空也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第三、二偈明空。文別有二：初有一偈明其法空。初句明所執性。下三句明依他空，謂依他上無所執性。眾生蠢蠢都如幻居者，第二一偈明生空。言聲響俱空國土亦如者，以勝劣況。謂聲及響皆於所說，非實有性，猶如聲響非實故空。國土亦爾，諸法因緣所成法故，亦說為空也。

經：識神無形(至)豈有國耶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：識神無形(至)豈有國耶。

釋曰：第四、二偈顯無我理。於中，初之二句明心識無我假依四大，次二句明其心識妄計四大以為我所，次一句明色身無我，次一句明其色身非我所住；後有二句，舉前無我類國無我。又解：初有一偈半明身無我，下之二句牒無我說國亦無。前中初偈明心是苦以影無我，就中上半正明心神無形。此明心神無有形段，假我四蛇，依止不安，所以是苦。所依四大，互相違反，從喻名蛇。下明痴者，保為樂車。自下半偈用彼無常以顯無我。形無常主，明形無常。神無常家，明神無常。下牒況國形神當離，牒前段中後之半偈，豈有國耶？況國亦無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第四、二偈顯無我理。於中，初之二句明心識無我假依四大，次二句明其心識妄計四大以為我所，次一句明色身無我，次一句明其色身非我所住；後有二句，舉前無我類國無我。又解：初有一偈半明身無我，下之二句牒無我說國亦無。前中初偈明心是苦以影無我，就中上半正明心神無形。此明心神無有形段，假我四蛇，依止不安，所以是苦。所依四大，互相違反，從喻名蛇。下明痴者，保為樂車。自下半偈用彼無常以顯無我。形無常主，明形無常。神無常家，明神無常。下牒況國形神當離，牒前段中後之半偈，豈有國耶？況國亦無。

經：爾時法師(至)得法眼空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：爾時法師(至)得法眼空。

釋曰：自下第二聞法獲益。於中有三：初聞法得益、次「眾中」下轉教諸王、後「時斑足」下諸王悟道。前中有二：初明眷屬得益、後王自得益。此即初也。謂王眷屬得法眼空，此即人空智也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：自下第二聞法獲益。於中有三：初聞法得益、次「眾中」下轉教諸王、後「時斑足」下諸王悟道。前中有二：初明眷屬得益、後王自得益。此即初也。謂王眷屬得法眼空，此即人空智也。

經：王自證(至)斑足王所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：王自證(至)斑足王所。

釋曰：第二、王自得益。謂王自證虛空等定，聞法悟解，此即法空觀也。由此定力，至斑足所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、王自得益。謂王自證虛空等定，聞法悟解，此即法空觀也。由此定力，至斑足所。

經：眾中即告(至)經中偈句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：眾中即告(至)經中偈句。

釋曰：第二、轉教諸王。文別有七：一轉教諸王、二斑足王問、三普明奉答、四諸王等得益、五勅放餘王、六斑足捨國入道、七引說證成。此即初也。謂告諸王就命時到，應誦過去七佛經中偈句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、轉教諸王。文別有七：一轉教諸王、二斑足王問、三普明奉答、四諸王等得益、五勅放餘王、六斑足捨國入道、七引說證成。此即初也。謂告諸王就命時到，應誦過去七佛經中偈句。

經：時斑足王(至)皆誦何法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：時斑足王(至)皆誦何法。

釋曰：第二、王問所誦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、王問所誦。

經：時普明(至)答王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：時普明(至)答王。

釋曰：第三、普明奉答。可解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第三、普明奉答。可解。

經：王聞此法(至)三空定門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：王聞此法(至)三空定門。

釋曰：第四、諸王得益。謂斑足王得空三昧，餘王皆證三定，謂空、無願及以無相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第四、諸王得益。謂斑足王得空三昧，餘王皆證三定，謂空、無願及以無相。

經：時斑足王(至)名味句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：時斑足王(至)名味句。

釋曰：第五、勅放諸王。於中有三：初生大歡喜示過自歸、次放還本國、後勸眾持經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第五、勅放諸王。於中有三：初生大歡喜示過自歸、次放還本國、後勸眾持經。

經：時斑足(至)證無生忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：時斑足(至)證無生忍。

釋曰：第六、捨國付弟，證無生忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第六、捨國付弟，證無生忍。

經：如十王地(至)現世生報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：如十王地(至)現世生報。

釋曰：第七、引說證成。謂十王地說五千國王當誦是經，於現報中得現法樂，及生報中得生人天，離諸難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第七、引說證成。謂十王地說五千國王當誦是經，於現報中得現法樂，及生報中得生人天，離諸難。

經：十六大國王(至)汝當受持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：十六大國王(至)汝當受持。

釋曰：自下第三結示勸持。文別有三：初勸月光、次勸六道、後勸小王。此即初也。文有二節：初結示護國之法、後勸月光王汝當受持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：自下第三結示勸持。文別有三：初勸月光、次勸六道、後勸小王。此即初也。文有二節：初結示護國之法、後勸月光王汝當受持。

經：天上人中(至)名味句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：天上人中(至)名味句。

釋曰：第二、勸六道眾皆應受持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、勸六道眾皆應受持。

經：未來世(至)羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：未來世(至)羅蜜。

釋曰：第三、勸諸小王如法受持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第三、勸諸小王如法受持。

經：爾時釋迦(至)得入初地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：爾時釋迦(至)得入初地。

釋曰：自下大段第三時眾得益。若依《本記》，文中有二：初廣顯得益、後「吾今」下總結得益。前中有六：經時中王得入初地者，五百億人得入初地，初地即是十信也。二經復有六欲王得性空地者，六欲諸天八萬億人得性空地，即是十解也。三經復有十八王法樂忍者，此明十八梵王得無生法忍，即是十行也。得無生法樂忍，即十迴向也。四經復有至乃至十地者，謂學位菩薩有證一地乃至十地。五經復有八部王天上正受者，明修羅得益。有其二種：一得十三昧、二三昧。十三昧者，一切處；二三昧者，二諦三昧。或可初入聖道必具三昧。十三昧者，無想三昧，滅十地故，名十三昧；二三昧者，即空無願二三昧也。二轉鬼神天上正受。正受者，得無漏聖道。六經在此會者至無量空信者，此明凡夫得信佛性，名自性信。無量空信者，信法空也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：自下大段第三時眾得益。若依《本記》，文中有二：初廣顯得益、後「吾今」下總結得益。前中有六：經時中王得入初地者，五百億人得入初地，初地即是十信也。二經復有六欲王得性空地者，六欲諸天八萬億人得性空地，即是十解也。三經復有十八王法樂忍者，此明十八梵王得無生法忍，即是十行也。得無生法樂忍，即十迴向也。四經復有至乃至十地者，謂學位菩薩有證一地乃至十地。五經復有八部王天上正受者，明修羅得益。有其二種：一得十三昧、二三昧。十三昧者，一切處；二三昧者，二諦三昧。或可初入聖道必具三昧。十三昧者，無想三昧，滅十地故，名十三昧；二三昧者，即空無願二三昧也。二轉鬼神天上正受。正受者，得無漏聖道。六經在此會者至無量空信者，此明凡夫得信佛性，名自性信。無量空信者，信法空也。

經：吾今略說等者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：吾今略說等者。

總結，應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 總結，應知。

散華品第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 散華品第六

將釋此品，略有二義：一釋品名、二正釋文。釋品名者，諸王聞法，仰荷佛恩、散華供養，名散華品。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 將釋此品，略有二義：一釋品名、二正釋文。釋品名者，諸王聞法，仰荷佛恩、散華供養，名散華品。

經：爾時(至)歡喜無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：爾時(至)歡喜無量。

釋曰：第二、依文正釋。上來四品辨內外護，此即第三荷恩供養。於中有三：初諸王散華供養世尊、次佛現神變令眾得益、後讚般若勸眾受持。前中有三：初聞經歡喜、次散華供養、後發願受持。此即初也。文有三節：即能聞人、次所聞法、後歡喜心。所謂諸王聞十萬億偈，歡喜無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、依文正釋。上來四品辨內外護，此即第三荷恩供養。於中有三：初諸王散華供養世尊、次佛現神變令眾得益、後讚般若勸眾受持。前中有三：初聞經歡喜、次散華供養、後發願受持。此即初也。文有三節：即能聞人、次所聞法、後歡喜心。所謂諸王聞十萬億偈，歡喜無量。

問：於此經中所說般若，三處不同：一〈二諦品〉中說八萬億偈、二〈護國品〉末八千億偈、此〈散華品〉十萬億偈。三處所說，有何差別？解云：〈二諦品〉中，合說三時諸佛所說，總有八萬億偈；而兆《仁王．護國品》中，別引過去七佛所說《仁王般若》；於此品中，申今佛說《仁王般若》。由斯三處所說不同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：於此經中所說般若，三處不同：一〈二諦品〉中說八萬億偈、二〈護國品〉末八千億偈、此〈散華品〉十萬億偈。三處所說，有何差別？解云：〈二諦品〉中，合說三時諸佛所說，總有八萬億偈；而兆《仁王．護國品》中，別引過去七佛所說《仁王般若》；於此品中，申今佛說《仁王般若》。由斯三處所說不同。

問：〈護國品〉言一日說八千億偈竟，如何一日能說如是八千億偈？解云：如來神力冥加被故。如《報恩經》，阿難暫時領得如來二十年中所說諸經，此亦如是。諸王聞佛所說十萬億偈，生歡喜故，散華供養。散華供養，即〈散華品〉。准此經文，此經一部自有廣略二本，如上應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：〈護國品〉言一日說八千億偈竟，如何一日能說如是八千億偈？解云：如來神力冥加被故。如《報恩經》，阿難暫時領得如來二十年中所說諸經，此亦如是。諸王聞佛所說十萬億偈，生歡喜故，散華供養。散華供養，即〈散華品〉。准此經文，此經一部自有廣略二本，如上應知。

經：即散(至)蓋諸大眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：即散(至)蓋諸大眾。

釋曰：第二、散華供養。於中有三：初散行華、次般若華、後妙覺華。此三種華皆從所表，以立華名。初散行華，為表三賢，是有漏行。次般若華，為表十聖，是無漏智。後妙覺華，為顯佛地，覺法圓滿。座表三賢，最是下故。臺表十聖，出有漏故。城表涅槃，最大勝故。就前行華，文有四節：一諸王散華、二「於虛空」下華變為座、三「十方」下化佛說法、四「無量」下化眾散華。化佛說法，表法是真，以同說故。化眾散華，表人是勝，堪供養故。下准此釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、散華供養。於中有三：初散行華、次般若華、後妙覺華。此三種華皆從所表，以立華名。初散行華，為表三賢，是有漏行。次般若華，為表十聖，是無漏智。後妙覺華，為顯佛地，覺法圓滿。座表三賢，最是下故。臺表十聖，出有漏故。城表涅槃，最大勝故。就前行華，文有四節：一諸王散華、二「於虛空」下華變為座、三「十方」下化佛說法、四「無量」下化眾散華。化佛說法，表法是真，以同說故。化眾散華，表人是勝，堪供養故。下准此釋。

經：復散(至)及諸大眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：復散(至)及諸大眾。

釋曰：第二、散般若華。文有四節：一諸王散華、二「於虛空」下華變為臺、三「臺中」下化佛說法、四「臺中」下化佛說法眾散華。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、散般若華。文有四節：一諸王散華、二「於虛空」下華變為臺、三「臺中」下化佛說法、四「臺中」下化佛說法眾散華。

經：復散(至)第一義諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：復散(至)第一義諦。

釋曰：第三、散妙覺華。文有四別：一諸王散華、二「於虛空」下華變為城、三「城中」下化佛說法、四「時城」下化眾散華。此即前三。金剛喻智、城譬涅槃，智斷雙明，名金剛城。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第三、散妙覺華。文有四別：一諸王散華、二「於虛空」下華變為城、三「城中」下化佛說法、四「時城」下化眾散華。此即前三。金剛喻智、城譬涅槃，智斷雙明，名金剛城。

經：時城中(至)而下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：時城中(至)而下。

釋曰：第四、化眾散華。由妙覺華功德力勝，是故此中三重散華、二重變現：初菩薩散華變成臺、次臺中佛等散城蓋、後蓋中天人散恒河沙華。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第四、化眾散華。由妙覺華功德力勝，是故此中三重散華、二重變現：初菩薩散華變成臺、次臺中佛等散城蓋、後蓋中天人散恒河沙華。

經：時諸國王(至)波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：時諸國王(至)波羅蜜。

釋曰：第二、諸王發願。於中有二：初諸王發願、後世尊印述。此即發願。願中有二：一願諸佛常說、二願四眾常行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、諸王發願。於中有二：初諸王發願、後世尊印述。此即發願。願中有二：一願諸佛常說、二願四眾常行。

經：佛告大王(至)神通生處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：佛告大王(至)神通生處。

釋曰：第二、世尊印述。雙印兩願，重言如是。諸佛母者，顯實相般若。菩薩母者，觀照般若。神通生處，文字般若。又解：般若能生諸佛菩薩及彼神通，故說母言。如《金剛般若》云「一切諸佛阿耨菩提，皆從此經出。一切諸佛如來，皆從此經生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、世尊印述。雙印兩願，重言如是。諸佛母者，顯實相般若。菩薩母者，觀照般若。神通生處，文字般若。又解：般若能生諸佛菩薩及彼神通，故說母言。如《金剛般若》云「一切諸佛阿耨菩提，皆從此經出。一切諸佛如來，皆從此經生。」

經：時佛為王(至)神變。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：時佛為王(至)神變。

釋曰：第二、佛現神變令眾得益。於中有二：初佛現神變、後時眾得益。前中有二：初標章舉數、後次第別敘。此即初也。神謂等持，變即轉變。由等持力，轉變自在，故名神變。不思議者，心不能思、語不能議，名不思議。故《法華》云「非口所宣，非心所測。」《智度論》云「心行處滅，言語道斷。」《大般若》云「心言路絕。名不思議。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、佛現神變令眾得益。於中有二：初佛現神變、後時眾得益。前中有二：初標章舉數、後次第別敘。此即初也。神謂等持，變即轉變。由等持力，轉變自在，故名神變。不思議者，心不能思、語不能議，名不思議。故《法華》云「非口所宣，非心所測。」《智度論》云「心行處滅，言語道斷。」《大般若》云「心言路絕。名不思議。」

經：一華入(至)火風身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：一華入(至)火風身。

釋曰：第二、次第別敘。於中有二：初別敘、後重讚。此別敘也。然此五變，諸說不同。一云：初一華等者，約華及土一多相入。二無量佛土入毛孔等者，寬狹相入。三無量須彌等者，麁細相入。四一佛入無量眾生等者，因果相入。於中初約一趣相入，後約六趣相入。五佛身入四大身者，情非情相入。一云：第一就華，一多相入。二就佛土，一多相入。三佛土毛孔，一多相入。四須彌等，麁細相入。五就凡聖，內外相入。若依《本記》，五變三意。五變者：一華、二佛土、三須彌、四佛身、五入地水火風。三意者，一遍空。一華入無量華下，為除不願樂大乘障，故有遍空。二轉變。一佛土入無量佛土下，為除執我所障，故有轉變。三顯了。一佛身入無量眾下，為除怖畏生死，故顯了入六道也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、次第別敘。於中有二：初別敘、後重讚。此別敘也。然此五變，諸說不同。一云：初一華等者，約華及土一多相入。二無量佛土入毛孔等者，寬狹相入。三無量須彌等者，麁細相入。四一佛入無量眾生等者，因果相入。於中初約一趣相入，後約六趣相入。五佛身入四大身者，情非情相入。一云：第一就華，一多相入。二就佛土，一多相入。三佛土毛孔，一多相入。四須彌等，麁細相入。五就凡聖，內外相入。若依《本記》，五變三意。五變者：一華、二佛土、三須彌、四佛身、五入地水火風。三意者，一遍空。一華入無量華下，為除不願樂大乘障，故有遍空。二轉變。一佛土入無量佛土下，為除執我所障，故有轉變。三顯了。一佛身入無量眾下，為除怖畏生死，故顯了入六道也。

問：須彌大海入芥子中，麁細相違，如何能入？解云：西方諸師略作三釋。一云：一切諸法用如為性，以所依如離諸相分，能依諸法無定大小，由此道理細須彌等。一云：依唯識理，一切諸法皆不離識，隨心所變亦無定相，以是義故細須彌等。一云：一切諸法，因緣道理皆無定相，由此因緣細須彌等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：須彌大海入芥子中，麁細相違，如何能入？解云：西方諸師略作三釋。一云：一切諸法用如為性，以所依如離諸相分，能依諸法無定大小，由此道理細須彌等。一云：依唯識理，一切諸法皆不離識，隨心所變亦無定相，以是義故細須彌等。一云：一切諸法，因緣道理皆無定相，由此因緣細須彌等。

問：色有麁細，許得相入；時有長短，亦得相攝？答：許亦無失，佛自在故。一念為多劫、多劫攝為一念，如是等教，誠證非一。難：諸佛得自在，一念攝多念；諸佛得自在，一劫成多劫。若爾，三劫時應無異，便違聖教，菩薩要經三無數劫精勤修習方證菩提。答：此難不然，非凡等境。《顯揚》、《瑜伽》皆作此說。於不思議強思量者，得誑麁報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：色有麁細，許得相入；時有長短，亦得相攝？答：許亦無失，佛自在故。一念為多劫、多劫攝為一念，如是等教，誠證非一。難：諸佛得自在，一念攝多念；諸佛得自在，一劫成多劫。若爾，三劫時應無異，便違聖教，菩薩要經三無數劫精勤修習方證菩提。答：此難不然，非凡等境。《顯揚》、《瑜伽》皆作此說。於不思議強思量者，得誑麁報。

經：佛身(至)世界不可思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：佛身(至)世界不可思議。

釋曰：第二、重讚也。合前五變，為三不思議。佛身即是前一佛身，眾生即是無量眾生六道身也，世界即是四大及前四種變也。一云：世界除前四變，餘義同前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、重讚也。合前五變，為三不思議。佛身即是前一佛身，眾生即是無量眾生六道身也，世界即是四大及前四種變也。一云：世界除前四變，餘義同前。

經：佛現(至)神通三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：佛現(至)神通三昧。

釋曰：第二、云時眾得益。益有四種：一十方天人得佛華定、二十恒菩薩現身成佛、三三恒八部成菩提道、四十千女人得神通定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、云時眾得益。益有四種：一十方天人得佛華定、二十恒菩薩現身成佛、三三恒八部成菩提道、四十千女人得神通定。

問：一世界中，多佛並出不？答：轉輪王當無有二並出，豈況如來而並出耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：一世界中，多佛並出不？答：轉輪王當無有二並出，豈況如來而並出耶？

問：若爾，如何此經十恒菩薩現身成佛？答：但言現身，不道即成。何妨現身，餘界成佛，如《法華經》龍女現身，他方成佛。此亦應爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：若爾，如何此經十恒菩薩現身成佛？答：但言現身，不道即成。何妨現身，餘界成佛，如《法華經》龍女現身，他方成佛。此亦應爾。

問：若〈受持品〉末十億菩薩現成正覺，如何會釋？解云：佛名通於十地，《大般若》等即說十地名十種佛。又如《法華經．分別功德品》，一四天下微塵菩薩，一生當得阿耨多羅三藐三菩提。《法華論》云「即是初地阿耨菩提。」此經准彼，義亦無傷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：若〈受持品〉末十億菩薩現成正覺，如何會釋？解云：佛名通於十地，《大般若》等即說十地名十種佛。又如《法華經．分別功德品》，一四天下微塵菩薩，一生當得阿耨多羅三藐三菩提。《法華論》云「即是初地阿耨菩提。」此經准彼，義亦無傷。

經：善男子(至)如法修行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：善男子(至)如法修行。

釋曰：第三、讚般若益。勸眾修行。文有二節：初讚般若有三世益、後勸諦聽思念修行。諦聽，顯聞慧。思念，辨思慧。修行，明修慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第三、讚般若益。勸眾修行。文有二節：初讚般若有三世益、後勸諦聽思念修行。諦聽，顯聞慧。思念，辨思慧。修行，明修慧。

仁王經疏卷下(本) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仁王經疏卷下(本)

仁王經疏卷下(末) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仁王經疏卷下(末)

大慈恩寺沙門圓測撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慈恩寺沙門圓測撰

受持品第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受持品第七

將釋此品，略有二義：一釋品名、二正釋文。釋品名者，依《智度論》，由信力故，聞而奉行為受；由念力故，久久不失為持。此品正明十三法師受持般若，又令他受，名受持品。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 將釋此品，略有二義：一釋品名、二正釋文。釋品名者，依《智度論》，由信力故，聞而奉行為受；由念力故，久久不失為持。此品正明十三法師受持般若，又令他受，名受持品。

經：爾時月光(至)般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：爾時月光(至)般若波羅蜜。

釋曰：第二、依文正釋。前五品中辨正宗訖，故下二品依教奉持。於中有二：初明受持、後明付屬。此即初也。於一品內，文別有三：初問答正說十三法師、次「佛告波斯」下付王受持、後「時諸大眾」下明時眾得益。前中有二：初月光王請、後大牟尼如來正說。請中有二：初觀瑞疑念、後發言陳請。此即初也。文有三節：一觀釋迦五種神變。二見臺上寶滿佛是一切佛化身主者，若准《梵網經》，是盧舍那佛，或云盧招那、亦云盧折羅，此云照也，以報佛淨色，遍周法界故。又日月燈光遍周一處，亦盧舍那一也。或可義翻名寶滿。此佛化千葉釋迦佛，及百億葉上化佛，故言化身主也。三復現千華葉世界上佛者，即是千華葉上千佛，及一一葉上百億佛。其中如上諸佛，各各說般若波羅蜜。此當《梵網經》云「我今盧舍那，方坐蓮華臺。周匝千華上，復現千釋迦。一華百億國，一國一釋迦，各坐菩提樹，一時成佛道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、依文正釋。前五品中辨正宗訖，故下二品依教奉持。於中有二：初明受持、後明付屬。此即初也。於一品內，文別有三：初問答正說十三法師、次「佛告波斯」下付王受持、後「時諸大眾」下明時眾得益。前中有二：初月光王請、後大牟尼如來正說。請中有二：初觀瑞疑念、後發言陳請。此即初也。文有三節：一觀釋迦五種神變。二見臺上寶滿佛是一切佛化身主者，若准《梵網經》，是盧舍那佛，或云盧招那、亦云盧折羅，此云照也，以報佛淨色，遍周法界故。又日月燈光遍周一處，亦盧舍那一也。或可義翻名寶滿。此佛化千葉釋迦佛，及百億葉上化佛，故言化身主也。三復現千華葉世界上佛者，即是千華葉上千佛，及一一葉上百億佛。其中如上諸佛，各各說般若波羅蜜。此當《梵網經》云「我今盧舍那，方坐蓮華臺。周匝千華上，復現千釋迦。一華百億國，一國一釋迦，各坐菩提樹，一時成佛道。」

問：此上寶滿佛，於三身中何身所攝？有說：自受用身。此說不爾，自受用土無法眾故。有說：他受用身。此亦不然，諸微塵眾聽佛說故。今解：於化身中本末差別，非受用身(更勘《無上依經》、《大乘同性經》，毘盧舍那、釋迦有何差別也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：此上寶滿佛，於三身中何身所攝？有說：自受用身。此說不爾，自受用土無法眾故。有說：他受用身。此亦不然，諸微塵眾聽佛說故。今解：於化身中本末差別，非受用身(更勘《無上依經》、《大乘同性經》，毘盧舍那、釋迦有何差別也)。

經：白佛言(至)不可以識識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：白佛言(至)不可以識識。

釋曰：自下第二發言陳請，初讚、後請。此即讚也。若依《本記》，過言說故不可說，過想心故不可解，過覺觀故不可以識識。此當《智度論》說「言語道斷、心行處滅」，依《解深密經》云「心言路絕」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：自下第二發言陳請，初讚、後請。此即讚也。若依《本記》，過言說故不可說，過想心故不可解，過覺觀故不可以識識。此當《智度論》說「言語道斷、心行處滅」，依《解深密經》云「心言路絕」。

經：云何(至)開空法道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：云何(至)開空法道。

釋曰：第二、請也。開謂開發。道即聖道。於人法境開發空慧，名空法道。此中問意：諸佛所說甚深般若，難說難識。云何諸善男子於此經中明了覺解？依何觀門為諸眾生開法空道？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、請也。開謂開發。道即聖道。於人法境開發空慧，名空法道。此中問意：諸佛所說甚深般若，難說難識。云何諸善男子於此經中明了覺解？依何觀門為諸眾生開法空道？

經：大牟尼言(至)為大法王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：大牟尼言(至)為大法王。

釋曰：第二、如來正說。於中有三：初總標、次「善男子其法師」下別釋、後「善男子如是諸菩薩」下總結。前中有三：初總標、次別敘、後勸供。此即初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、如來正說。於中有三：初總標、次「善男子其法師」下別釋、後「善男子如是諸菩薩」下總結。前中有三：初總標、次別敘、後勸供。此即初也。

經：從習忍(至)依持建立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：從習忍(至)依持建立。

釋曰：第二、別敘。依謂所依。持謂攝持。為眾所依，能攝持眾建立正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、別敘。依謂所依。持謂攝持。為眾所依，能攝持眾建立正法。

經：汝等大眾(至)而以供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：汝等大眾(至)而以供養。

釋曰：第二、勸供。應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、勸供。應知。

經：善男子其法師者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：善男子其法師者。

釋曰：第二、別釋十三法師。文別有二：初諜總名、後次第別釋。此即初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、別釋十三法師。文別有二：初諜總名、後次第別釋。此即初也。

經：習種性菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：習種性菩薩。

釋曰：自下第二次第別釋十三法師，分為十三。此即第一釋習種性。文別有五：一標位列名、二辨類差別、三行業不同、四舉劣顯勝、五入位時分。此即第一標位列名。謂十三法師中，第一法師名習種性菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：自下第二次第別釋十三法師，分為十三。此即第一釋習種性。文別有五：一標位列名、二辨類差別、三行業不同、四舉劣顯勝、五入位時分。此即第一標位列名。謂十三法師中，第一法師名習種性菩薩。

經：若在家(至)比丘尼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：若在家(至)比丘尼。

釋曰：第二辨類差別。略辨四眾：一婆差、二優婆差、三比丘、四比丘尼。言婆差者，或云優婆塞，皆訛略也。正言鄔波索迦，此云近事男。鄔波斯迦，此云近事女。索是男聲，斯是女聲。謂彼恒時親承善士，故名近事，廣釋如前。比丘及比丘尼，亦如前釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二辨類差別。略辨四眾：一婆差、二優婆差、三比丘、四比丘尼。言婆差者，或云優婆塞，皆訛略也。正言鄔波索迦，此云近事男。鄔波斯迦，此云近事女。索是男聲，斯是女聲。謂彼恒時親承善士，故名近事，廣釋如前。比丘及比丘尼，亦如前釋。

經：修行十善。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：修行十善。

釋曰：第三、行業不同。文別有三：初修十善、次修不淨忍、後住在佛家。此修十善，謂不殺生等十善業道，或可十信。十種信心雖有兩說，《本記》意存十信。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第三、行業不同。文別有三：初修十善、次修不淨忍、後住在佛家。此修十善，謂不殺生等十善業道，或可十信。十種信心雖有兩說，《本記》意存十信。

經：自觀己身(至)分分不淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：自觀己身(至)分分不淨。

釋曰：第二、修不淨忍。自有三種：一觀六大不淨、二觀諸根不淨、三觀三界不淨。此觀六大，謂諸有情六界成身，所謂四大及空界也。色界有漏識，皆是有漏，可破壞故，名為不淨。六界別觀，故言分分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、修不淨忍。自有三種：一觀六大不淨、二觀諸根不淨、三觀三界不淨。此觀六大，謂諸有情六界成身，所謂四大及空界也。色界有漏識，皆是有漏，可破壞故，名為不淨。六界別觀，故言分分。

經：復觀十四根(至)菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：復觀十四根(至)菩提心。

釋曰：第二、諸根不淨。謂於二十二根中，復觀十四根以為不淨。所謂眼等五根，有五識情，或可有情數攝，名五情根；五受根者，苦樂憂喜捨；及男女意命，皆是有漏，有無量過，故說十四皆為不淨。信等五根及三無漏，皆唯善性，過中不說，故觀行者觀十四根，即發無上菩提心也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、諸根不淨。謂於二十二根中，復觀十四根以為不淨。所謂眼等五根，有五識情，或可有情數攝，名五情根；五受根者，苦樂憂喜捨；及男女意命，皆是有漏，有無量過，故說十四皆為不淨。信等五根及三無漏，皆唯善性，過中不說，故觀行者觀十四根，即發無上菩提心也。

經：常修三界(至)忍觀門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：常修三界(至)忍觀門。

釋曰：第三、觀三界不淨。謂三界繫法皆有漏故，亦是不淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第三、觀三界不淨。謂三界繫法皆有漏故，亦是不淨。

問曰：四靜慮及無色界亦有淨法，如何說為不淨邪？解云：不淨自有多種。如《瑜伽》第二十六卷說，有六種不淨：一朽穢不淨，自有二種：一依內不淨，謂髮毛等；二依外不淨，謂青瘀等。二者苦惱不淨，謂苦觸所生受。三下劣不淨，所謂欲界。四觀待不淨，如待無色勝清淨事，色界諸法便似不淨；待菩迦耶寂滅涅槃，乃至有頂皆似不淨。五煩惱不淨，謂三界中所有一切結縛睡眠隨煩惱纏。六違壞不淨，謂五取蘊，無常無恒、不可保信、變壞法性，具說如彼。由此靜慮無色，皆名不淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：四靜慮及無色界亦有淨法，如何說為不淨邪？解云：不淨自有多種。如《瑜伽》第二十六卷說，有六種不淨：一朽穢不淨，自有二種：一依內不淨，謂髮毛等；二依外不淨，謂青瘀等。二者苦惱不淨，謂苦觸所生受。三下劣不淨，所謂欲界。四觀待不淨，如待無色勝清淨事，色界諸法便似不淨；待菩迦耶寂滅涅槃，乃至有頂皆似不淨。五煩惱不淨，謂三界中所有一切結縛睡眠隨煩惱纏。六違壞不淨，謂五取蘊，無常無恒、不可保信、變壞法性，具說如彼。由此靜慮無色，皆名不淨。

經：住在佛家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：住在佛家。

釋曰：第三、住在佛家。文別有二：初明住在佛家、後修六和敬。此即初也。謂空無我佛所住處，名為佛家。此習種性初證空理，故名為住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第三、住在佛家。文別有二：初明住在佛家、後修六和敬。此即初也。謂空無我佛所住處，名為佛家。此習種性初證空理，故名為住。

經：修六和敬(至)波羅蜜道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：修六和敬(至)波羅蜜道。

釋曰：第二、修六和敬。謂住佛家故，修六和敬。所謂三業、同戒、同見、同學八萬四千波羅蜜，為六和敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、修六和敬。謂住佛家故，修六和敬。所謂三業、同戒、同見、同學八萬四千波羅蜜，為六和敬。

經：善男子(至)有退有進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：善男子(至)有退有進。

釋曰：第四、舉劣顯勝。文別有二：初舉劣、後「是定人」下顯勝。前中有二：初上釋劣位、後「雖以」下釋通伏難。前中有三：初法、次喻、後合。此即法說。謂習忍以前十信菩薩，有退有進，故名劣位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第四、舉劣顯勝。文別有二：初舉劣、後「是定人」下顯勝。前中有二：初上釋劣位、後「雖以」下釋通伏難。前中有三：初法、次喻、後合。此即法說。謂習忍以前十信菩薩，有退有進，故名劣位。

經：譬如輕毛隨風東西。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：譬如輕毛隨風東西。

釋曰：第二、舉喻。可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、舉喻。可知。

經：是諸菩薩亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：是諸菩薩亦復如是。

釋曰：第三、合喻。可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第三、合喻。可知。

經：雖以十千劫(至)名不定人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：雖以十千劫(至)名不定人。

釋曰：第二、釋通伏難。文有兩節：初牒三伏難、後「而不可」下標宗。略答十善菩薩，有其三義：一以十千劫行十正道，發菩提心，當入習忍位。三亦常學三伏忍。以具三義，謂應不退。如何說言有退有進？故作此言。雖有三事，而不可字名是習種性，是名不定人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、釋通伏難。文有兩節：初牒三伏難、後「而不可」下標宗。略答十善菩薩，有其三義：一以十千劫行十正道，發菩提心，當入習忍位。三亦常學三伏忍。以具三義，謂應不退。如何說言有退有進？故作此言。雖有三事，而不可字名是習種性，是名不定人。

經：此定人者(至)聖人性故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：此定人者(至)聖人性故。

釋曰：第二、顯其勝位。文別有二：初明證理、後明離過。此即初也。謂十住位初證生空理，由此證得聖人性故，名為定人，亦是不退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、顯其勝位。文別有二：初明證理、後明離過。此即初也。謂十住位初證生空理，由此證得聖人性故，名為定人，亦是不退。

問：此種性菩薩，為如此經定不退耶？或有即耶？解云：設爾何失？若廣分別，如前已說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：此種性菩薩，為如此經定不退耶？或有即耶？解云：設爾何失？若廣分別，如前已說。

經：必不起(至)無有是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：必不起(至)無有是處。

釋曰：第二、離過。有其四重：一不起五逆，所謂殺父母、羅漢、出佛身血、破和合僧。二不起六重，如《優婆塞經》第四卷〈受戒品〉說，一殺生、二偷盜、三婬蕩、四妄語、五沽酒、六謗說在家出家四眾過失。廣說如彼(餘經或說四重、八重。四重者，一貪嫉、二慳、三嗔、四謗三寶藏。言八重者，即菩薩八重，前四重上加僧四重，即名八重。言十重者，前六重上加貪等四，名為十重。今此說六，犯即失戒法，名為重法。過中極重，名為重也)。三者不起二十八輕，亦如《優婆塞經．受戒品》說，一不供養父母師長；二耽樂飲酒；三污惡不能瞻視病苦；四見有乞者不能多少隨宜，而與空遣還者；五若見比丘比丘尼、長老先宿、諸優婆塞優婆夷等，不起奉迎禮拜問訊；六若見比丘比丘尼、優婆塞優婆夷毀所受戒，心生憍慢，言我勝彼、彼不如我；七月月之中不能六日受持八戒、供養三寶；八四十里中有講法處不能往聽；九受招提僧眾具床座；十疑水有虫故便飲之；十一險難之處無伴獨行；十二獨宿尼寺；十三為於財命打罵奴婢童僕外人；十四若以殘食施於比丘比丘尼優婆塞優婆夷；十五若畜猫狸；十六畜養象馬牛羊駝驢，一切畜獸不作淨，施未受戒者；十七若不貯畜僧伽梨衣鉢盂錫杖；十八若為身命須田作者，不求淨水及陸種處；十九為於身命，若作市易斗稱賣物，一說價已不得前卻捨賤趣貴，斗稱量物仕前互用，如其不平應語令平；二十若於非處非時行欲；二十一齎估反賣，不輸官稅盜弄去者；二十二若犯國制；二十三若得新穀菓苽菜茹，不先奉獻師供養三寶，先自受用者；二十四僧若不聽說法讚歎，輒自作者；二十五道路若在諸比丘前、沙彌前行；二十六僧中付食，若偏為師選擇美好、過分與者；二十七若養蠶者；二十八行路之時遇見病者，不住瞻視為作方便、付屬所在而捨去者。四不起諦法，謂定位者不謗佛法，經書言非佛說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、離過。有其四重：一不起五逆，所謂殺父母、羅漢、出佛身血、破和合僧。二不起六重，如《優婆塞經》第四卷〈受戒品〉說，一殺生、二偷盜、三婬蕩、四妄語、五沽酒、六謗說在家出家四眾過失。廣說如彼(餘經或說四重、八重。四重者，一貪嫉、二慳、三嗔、四謗三寶藏。言八重者，即菩薩八重，前四重上加僧四重，即名八重。言十重者，前六重上加貪等四，名為十重。今此說六，犯即失戒法，名為重法。過中極重，名為重也)。三者不起二十八輕，亦如《優婆塞經．受戒品》說，一不供養父母師長；二耽樂飲酒；三污惡不能瞻視病苦；四見有乞者不能多少隨宜，而與空遣還者；五若見比丘比丘尼、長老先宿、諸優婆塞優婆夷等，不起奉迎禮拜問訊；六若見比丘比丘尼、優婆塞優婆夷毀所受戒，心生憍慢，言我勝彼、彼不如我；七月月之中不能六日受持八戒、供養三寶；八四十里中有講法處不能往聽；九受招提僧眾具床座；十疑水有虫故便飲之；十一險難之處無伴獨行；十二獨宿尼寺；十三為於財命打罵奴婢童僕外人；十四若以殘食施於比丘比丘尼優婆塞優婆夷；十五若畜猫狸；十六畜養象馬牛羊駝驢，一切畜獸不作淨，施未受戒者；十七若不貯畜僧伽梨衣鉢盂錫杖；十八若為身命須田作者，不求淨水及陸種處；十九為於身命，若作市易斗稱賣物，一說價已不得前卻捨賤趣貴，斗稱量物仕前互用，如其不平應語令平；二十若於非處非時行欲；二十一齎估反賣，不輸官稅盜弄去者；二十二若犯國制；二十三若得新穀菓苽菜茹，不先奉獻師供養三寶，先自受用者；二十四僧若不聽說法讚歎，輒自作者；二十五道路若在諸比丘前、沙彌前行；二十六僧中付食，若偏為師選擇美好、過分與者；二十七若養蠶者；二十八行路之時遇見病者，不住瞻視為作方便、付屬所在而捨去者。四不起諦法，謂定位者不謗佛法，經書言非佛說。

經：能以一阿僧祇(至)僧伽陀位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：能以一阿僧祇(至)僧伽陀位。

釋曰：第四、入位時分。梵音阿僧祇劫，此云無數劫。謂日月歲數不可數故，名阿僧祇。或三災等劫，不可數故。乃至大小乘宗，三大阿祇名阿僧祇。今於此中，依日月歲數，非三災等。僧伽陀位者，相傳釋云性種性，或云離著，謂證人空而不執著我有情等。此意說云：一僧祇修行習忍，始入性種性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第四、入位時分。梵音阿僧祇劫，此云無數劫。謂日月歲數不可數故，名阿僧祇。或三災等劫，不可數故。乃至大小乘宗，三大阿祇名阿僧祇。今於此中，依日月歲數，非三災等。僧伽陀位者，相傳釋云性種性，或云離著，謂證人空而不執著我有情等。此意說云：一僧祇修行習忍，始入性種性。

經：復次性種性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：復次性種性。

釋曰：第二、性種性。文別有三：初標位列名、次辨觀差別、後入位時分。此即初也。初學名習，數習成性故。十行乃名性種性也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、性種性。文別有三：初標位列名、次辨觀差別、後入位時分。此即初也。初學名習，數習成性故。十行乃名性種性也。

經：行十慧觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：行十慧觀。

釋曰：第二、辨觀差別。於中有五：一行觀行、二滅障、三知俗、四練觀、五修行。此即初也。言行十慧觀者，謂四念處、三善根及三世觀，如前〈教化品〉中說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、辨觀差別。於中有五：一行觀行、二滅障、三知俗、四練觀、五修行。此即初也。言行十慧觀者，謂四念處、三善根及三世觀，如前〈教化品〉中說。

經：滅十顛倒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：滅十顛倒。

釋曰：第二、滅障。言滅十顛倒者，謂四念處觀除四顛倒，三善根觀除其三毒，或三世觀除三世執。定有過去因、有未來果，及現在因果執，皆不順理，並名顛倒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、滅障。言滅十顛倒者，謂四念處觀除四顛倒，三善根觀除其三毒，或三世觀除三世執。定有過去因、有未來果，及現在因果執，皆不順理，並名顛倒。

經：及我人知見(至)不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：及我人知見(至)不可得。

釋曰：第三、知俗。謂我人知見者，依世俗說，分分假偽而非實有，但有名即是名假，但有受即受假，但有法即法假。由此道理，實不可得，故知我人等者皆世俗有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第三、知俗。謂我人知見者，依世俗說，分分假偽而非實有，但有名即是名假，但有受即受假，但有法即法假。由此道理，實不可得，故知我人等者皆世俗有。

經：無定相(至)修道空觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：無定相(至)修道空觀。

釋曰：第四、練觀。無定相者，總標我法無其定相。無自他相故者，別釋我法無自他相。此即兩釋。一云：無自相者，顯無我相；無他相者，顯無法相。一云：無自相者，無人我法我相；無他相者，無人我法我二種我所相。修護觀門者，如上觀門，未得名脩、已得名護。已上文意，義趣難了。有諸異說，恐繁不述。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第四、練觀。無定相者，總標我法無其定相。無自他相故者，別釋我法無自他相。此即兩釋。一云：無自相者，顯無我相；無他相者，顯無法相。一云：無自相者，無人我法我相；無他相者，無人我法我二種我所相。修護觀門者，如上觀門，未得名脩、已得名護。已上文意，義趣難了。有諸異說，恐繁不述。

經：亦常行百萬(至)念念不去心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：亦常行百萬(至)念念不去心。

釋曰：第五、修行。謂此位中觀漸勝故，行諸波羅蜜常不離心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第五、修行。謂此位中觀漸勝故，行諸波羅蜜常不離心。

經：以二阿僧祇(至)波羅陀位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：以二阿僧祇(至)波羅陀位。

釋曰：第三、入位時分。波羅陀者，若依《本記》，翻名守護。謂道種性位，其行堅牢、不失自性，名守護位。此明十行以二僧祇行正道法，得住十迴向也。若依《本記》配屬十行名道種性，便違經說伏忍聖胎三十人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第三、入位時分。波羅陀者，若依《本記》，翻名守護。謂道種性位，其行堅牢、不失自性，名守護位。此明十行以二僧祇行正道法，得住十迴向也。若依《本記》配屬十行名道種性，便違經說伏忍聖胎三十人。

經：復次道種性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：復次道種性。

釋曰：第三、道種性。文別有三：初標位列名、次辨觀差別、後入位時分。此即初也。地上聖道之種性故，名道種性。故上經云「修行上伏忍，進入平等道」，名為道種性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第三、道種性。文別有三：初標位列名、次辨觀差別、後入位時分。此即初也。地上聖道之種性故，名道種性。故上經云「修行上伏忍，進入平等道」，名為道種性。

經：住堅忍中(至)無生無滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：住堅忍中(至)無生無滅。

釋曰：第二、辨觀差別。於中有二：初辨觀差別、後受報勝劣。前中有三：初總標觀相、次別敘十觀、後舉勝簡劣。此即初也。住十堅心名住忍。謂此位中觀一切法皆是無生，生既不成，便無住滅，是觀空義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、辨觀差別。於中有二：初辨觀差別、後受報勝劣。前中有三：初總標觀相、次別敘十觀、後舉勝簡劣。此即初也。住十堅心名住忍。謂此位中觀一切法皆是無生，生既不成，便無住滅，是觀空義。

經：所謂五受(至)不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：所謂五受(至)不可得故。

釋曰：第二、別敘十觀，所謂五受、三界、二諦。言五受者，有漏五蘊貪等所取，名五受蘊。由觀彼故，得五分法身。觀三界，得三空忍。觀二諦，得無常無生二忍。廣如前說。如是十法，無自他相及如實性，不可得故，皆說為空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、別敘十觀，所謂五受、三界、二諦。言五受者，有漏五蘊貪等所取，名五受蘊。由觀彼故，得五分法身。觀三界，得三空忍。觀二諦，得無常無生二忍。廣如前說。如是十法，無自他相及如實性，不可得故，皆說為空。

經：而常入(至)心心寂滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：而常入(至)心心寂滅。

釋曰：第三、舉勝簡劣。謂此位中雖行十忍，而滿分中簡前九忍，而行第十真諦忍觀，即說無生忍觀，名為第一義諦觀也。心心寂滅者，寂謂寂靜、滅謂除滅，即彼心行念念寂靜，滅除散動，故名心心寂滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第三、舉勝簡劣。謂此位中雖行十忍，而滿分中簡前九忍，而行第十真諦忍觀，即說無生忍觀，名為第一義諦觀也。心心寂滅者，寂謂寂靜、滅謂除滅，即彼心行念念寂靜，滅除散動，故名心心寂滅。

經：而受生三界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：而受生三界。

釋曰：第二、受報勝劣。文別有三：初標、次徵、後釋。此即總標。雖心寂靜，而受生三界果報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、受報勝劣。文別有三：初標、次徵、後釋。此即總標。雖心寂靜，而受生三界果報。

經：何以故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：何以故。

釋曰：第二、徵也。謂外詰云：已得寂滅，如何能受分段報耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、徵也。謂外詰云：已得寂滅，如何能受分段報耶？

經：業習業報(至)順道生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：業習業報(至)順道生。

釋曰：第三、正釋。謂由舊業熏習力故，而受三界分段生死，能為聖道之所依止故，名順道生。或可為化有情，受六道身，隨順聖道故，言順道生。雖有兩釋，前說為勝。如上所說，種性菩薩不生惡道故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第三、正釋。謂由舊業熏習力故，而受三界分段生死，能為聖道之所依止故，名順道生。或可為化有情，受六道身，隨順聖道故，言順道生。雖有兩釋，前說為勝。如上所說，種性菩薩不生惡道故。

經：復以三阿僧祇劫(至)正位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：復以三阿僧祇劫(至)正位。

釋曰：第三、入位時分。言平等聖人，地名。謂入初地聖道，離能所取相。或可初地雙證二諦，故言平等。阿毘跋致，此云不退。謂初地已上證理不退，名不退。謂三阿僧祇修諸度故，當入聖位、當住不退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第三、入位時分。言平等聖人，地名。謂入初地聖道，離能所取相。或可初地雙證二諦，故言平等。阿毘跋致，此云不退。謂初地已上證理不退，名不退。謂三阿僧祇修諸度故，當入聖位、當住不退。

經：復次善覺菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：復次善覺菩薩摩訶薩。

釋曰：第四、善覺。文別有五：一標位列名、二辨修差別、三「以四」下入藏時分、四「無三界」下明受生差別、五「常修」下登位分齊。此即第一標位列名，准上可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第四、善覺。文別有五：一標位列名、二辨修差別、三「以四」下入藏時分、四「無三界」下明受生差別、五「常修」下登位分齊。此即第一標位列名，准上可知。

經：住平等忍(至)不去心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：住平等忍(至)不去心。

釋曰：第二、辨修差別。文別有二：初顯二智別相、後「如是善男子」下重顯二智同異。前中有二：初立二章、後「入無相捨」下別釋二章。此即初也。言平等忍者，第一章明其實智離有無相，名平等忍。言修行四攝念念不去心者，立第二方便智，謂以四攝化眾生，名方便智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、辨修差別。文別有二：初顯二智別相、後「如是善男子」下重顯二智同異。前中有二：初立二章、後「入無相捨」下別釋二章。此即初也。言平等忍者，第一章明其實智離有無相，名平等忍。言修行四攝念念不去心者，立第二方便智，謂以四攝化眾生，名方便智。

經：入無相捨(至)貪煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：入無相捨(至)貪煩惱。

釋曰：自下第二別釋二章。於中有二：初釋實智，釋上平等；後「無量」下顯方便智，釋上四攝。前中有三：初總標實智滅三界貪、次別釋實智證三無為、後顯無為離有無相。此即初也。離三輪捨，無貪性故，能滅三界貪欲煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：自下第二別釋二章。於中有二：初釋實智，釋上平等；後「無量」下顯方便智，釋上四攝。前中有三：初總標實智滅三界貪、次別釋實智證三無為、後顯無為離有無相。此即初也。離三輪捨，無貪性故，能滅三界貪欲煩惱。

經：於第一義(至)為法性無為。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：於第一義(至)為法性無為。

釋曰：第二、別釋實智證二無為。文別有三：初法性無為、次擇滅無為、後非擇滅無為。此即初也。此有兩名：一者法性、二者虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、別釋實智證二無為。文別有三：初法性無為、次擇滅無為、後非擇滅無為。此即初也。此有兩名：一者法性、二者虛空。

經：緣理而滅(至)無相無為。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：緣理而滅(至)無相無為。

釋曰：第二、擇滅無為。謂緣真如滅一切煩惱等相，所顯真如為擇滅無為。此有三名：一者擇滅。體即是智。擇謂簡擇，擇所得滅，故名擇滅。二數緣滅。數謂慧數，慧數所得，名數緣滅。三智緣滅，擇之與智其義一也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、擇滅無為。謂緣真如滅一切煩惱等相，所顯真如為擇滅無為。此有三名：一者擇滅。體即是智。擇謂簡擇，擇所得滅，故名擇滅。二數緣滅。數謂慧數，慧數所得，名數緣滅。三智緣滅，擇之與智其義一也。

經：住初忍時(至)無相無為。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：住初忍時(至)無相無為。

釋曰：第三、非擇滅無為。謂住信忍中第一下忍，永斷一切分別煩惱，故能於無量未來法中得非擇滅，無相無為。此有三名：一非擇滅、二非數緣滅、三非智緣滅，准上應知。然此二滅有差別者，薩婆多宗，由智斷障名為擇滅，滅不由智名非擇滅。依經部宗，有漏智斷名非擇滅，無漏智斷名為擇滅。今依大乘，大同經部，具如別章。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第三、非擇滅無為。謂住信忍中第一下忍，永斷一切分別煩惱，故能於無量未來法中得非擇滅，無相無為。此有三名：一非擇滅、二非數緣滅、三非智緣滅，准上應知。然此二滅有差別者，薩婆多宗，由智斷障名為擇滅，滅不由智名非擇滅。依經部宗，有漏智斷名非擇滅，無漏智斷名為擇滅。今依大乘，大同經部，具如別章。

問：豈不虛空及非擇滅非無漏智境，如何無相智得證三無為？解云：諸宗不同。薩婆多宗，不許無漏智緣二無為。依大乘宗，於真如上假安立故，許緣無失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：豈不虛空及非擇滅非無漏智境，如何無相智得證三無為？解云：諸宗不同。薩婆多宗，不許無漏智緣二無為。依大乘宗，於真如上假安立故，許緣無失。

經：無相無為(至)無無相故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：無相無為(至)無無相故。

釋曰：第三、顯三無為離有無相，意顯三種其性皆空。然釋此文，諸說不同。一云：釋無相有其三句。初無自他者，遣其有相。無無者，遣其無相。言無相故者，雙遣亦有無相。或有說者：具遣四句。無自他相，遣有相。無無者，遣無相。言無相者，遣第三句亦有亦無相及第四句非有非無相。今解：無自他者，遣我相，即顯生空理無。無無相者，顯法空理非無相，故言無無。非有相，故言無相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第三、顯三無為離有無相，意顯三種其性皆空。然釋此文，諸說不同。一云：釋無相有其三句。初無自他者，遣其有相。無無者，遣其無相。言無相故者，雙遣亦有無相。或有說者：具遣四句。無自他相，遣有相。無無者，遣無相。言無相者，遣第三句亦有亦無相及第四句非有非無相。今解：無自他者，遣我相，即顯生空理無。無無相者，顯法空理非無相，故言無無。非有相，故言無相。

經：無量方便皆現前觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：無量方便皆現前觀。

釋曰：第二、顯方便智。文別有二：初總標六種、後別釋六種。此即初也。亦非一故名無量，非內證智故名方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、顯方便智。文別有二：初總標六種、後別釋六種。此即初也。亦非一故名無量，非內證智故名方便。

經：實相方便(至)不顛倒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：實相方便(至)不顛倒。

釋曰：自下第二別釋六種方便。即分為六，皆有二段：先牒、後釋。此釋第一實相方便。緣第一義故名實相，起巧功能名為方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：自下第二別釋六種方便。即分為六，皆有二段：先牒、後釋。此釋第一實相方便。緣第一義故名實相，起巧功能名為方便。

問：與根本智有何差別？解云：如《成唯識》云「根本智內證自體不變影像，此後得智緣真如境變影而緣，不能親證於第一義諦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：與根本智有何差別？解云：如《成唯識》云「根本智內證自體不變影像，此後得智緣真如境變影而緣，不能親證於第一義諦。」

不沈等言，諸說不同。若依《本記》，凡夫名沈，沒生死故；二乘名出，出生死故；三十心至十地已還名不轉，佛地名不顛倒。十迴向中學此法也。此說不然。所以者何？彼釋如是善男子下，方屬初地；已上諸文屬十迴向，不當經意，故今不依。今解：不然。一云：初二如上十住行可轉，十迴向猶有顛倒。初地離前四位，故說四不。一云：沈謂惛沈，即是定障。出即掉舉，即是慧障。轉者，疑等餘惑。顛倒即是我見等倒。入初地時離上四過，故說四不。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不沈等言，諸說不同。若依《本記》，凡夫名沈，沒生死故；二乘名出，出生死故；三十心至十地已還名不轉，佛地名不顛倒。十迴向中學此法也。此說不然。所以者何？彼釋如是善男子下，方屬初地；已上諸文屬十迴向，不當經意，故今不依。今解：不然。一云：初二如上十住行可轉，十迴向猶有顛倒。初地離前四位，故說四不。一云：沈謂惛沈，即是定障。出即掉舉，即是慧障。轉者，疑等餘惑。顛倒即是我見等倒。入初地時離上四過，故說四不。

經：遍學方便(至)一切學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：遍學方便(至)一切學。

釋曰：第二、遍學方便。依《本記》云「俗中有真非證，真中有俗非不證。」有說：五乘中不取人天及二乘故非證，有大乘故非不證。如《成實論》，廣學諸異論，遍知聖者意。又《善戒經》，遍學五明論等，而不分別證不證。雖非證不證，而能學一切法。有本云「一切學」者謬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、遍學方便。依《本記》云「俗中有真非證，真中有俗非不證。」有說：五乘中不取人天及二乘故非證，有大乘故非不證。如《成實論》，廣學諸異論，遍知聖者意。又《善戒經》，遍學五明論等，而不分別證不證。雖非證不證，而能學一切法。有本云「一切學」者謬。

經：迴向方便而向薩婆若。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：迴向方便而向薩婆若。

釋曰：第三、迴向方便。謂求大菩提，不同二乘求住小果，名非住果。不同凡夫，無求住果，名非不住。求趣菩提，名向薩波若。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第三、迴向方便。謂求大菩提，不同二乘求住小果，名非住果。不同凡夫，無求住果，名非不住。求趣菩提，名向薩波若。

經：魔自在(至)四魔所不動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：魔自在(至)四魔所不動。

釋曰：第四、魔自在方便者，接引方便也。非道行佛道者，即《維摩》云「或現作淫女，引諸好色者。先以欲鉤牽，後令入佛道」也。魔不動者，即《維摩》中「在欲而行禪，令魔心憒亂，不能得其便」也。言四魔者，一煩惱、二陰魔、三者死魔、四者天魔。前四魔上，更加無常、無我、不淨、苦，別名八魔也。又釋：謂雖行魔事，巧便自在，故名魔自在方便。故《維摩》云「住不可思議解脫菩薩，以方便力教化眾生，現作魔。」又〈佛道品〉云「若菩薩行於非道，是為通達佛道。」云何菩薩行於非道？答曰：菩薩行五無間而無惱患，乃至云「示有妻妾婇女，而常遠離五欲淤泥，是為菩薩通達佛道。」具說如彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第四、魔自在方便者，接引方便也。非道行佛道者，即《維摩》云「或現作淫女，引諸好色者。先以欲鉤牽，後令入佛道」也。魔不動者，即《維摩》中「在欲而行禪，令魔心憒亂，不能得其便」也。言四魔者，一煩惱、二陰魔、三者死魔、四者天魔。前四魔上，更加無常、無我、不淨、苦，別名八魔也。又釋：謂雖行魔事，巧便自在，故名魔自在方便。故《維摩》云「住不可思議解脫菩薩，以方便力教化眾生，現作魔。」又〈佛道品〉云「若菩薩行於非道，是為通達佛道。」云何菩薩行於非道？答曰：菩薩行五無間而無惱患，乃至云「示有妻妾婇女，而常遠離五欲淤泥，是為菩薩通達佛道。」具說如彼。

經：一乘方便(至)一切行故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：一乘方便(至)一切行故。

釋曰：第五、一乘方便。謂理體無二，故說一乘。於一乘法，巧知眾生差別相，名為方便。不二相者，釋上一乘。於中通達一切行相者，釋其方便。又《金光明經》云「法界無分別，為度眾生分別說三乘。」又《法華》云「諸佛以方便力，於一佛乘分別說三。」具說一乘，義如別章。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第五、一乘方便。謂理體無二，故說一乘。於一乘法，巧知眾生差別相，名為方便。不二相者，釋上一乘。於中通達一切行相者，釋其方便。又《金光明經》云「法界無分別，為度眾生分別說三乘。」又《法華》云「諸佛以方便力，於一佛乘分別說三。」具說一乘，義如別章。

經：變化方便(至)淨佛國土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：變化方便(至)淨佛國土。

釋曰：第六、變化方便。言變化者，變易異名。故《顯揚》及《唯識》依此說變易生死，名變化生。此明地上菩薩由願力故，於淨土中受變易生，不受三界分段之身，故名變化方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第六、變化方便。言變化者，變易異名。故《顯揚》及《唯識》依此說變易生死，名變化生。此明地上菩薩由願力故，於淨土中受變易生，不受三界分段之身，故名變化方便。

經：如是善男子(至)實智照。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：如是善男子(至)實智照。

釋曰：第二、重顯二智同異。於中有三：初結上異相；次舉喻顯非一異；後「以一切行成就」者，顯行成就。此即初也。文別有二：初顯實智相、後顯方便智。此即初也。謂於初地，根本智生，創覺生法二空，故言初覺智。即此覺智，於有無相而不二故，是實智照。故前文言「無自他相，無無相故」也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、重顯二智同異。於中有三：初結上異相；次舉喻顯非一異；後「以一切行成就」者，顯行成就。此即初也。文別有二：初顯實智相、後顯方便智。此即初也。謂於初地，根本智生，創覺生法二空，故言初覺智。即此覺智，於有無相而不二故，是實智照。故前文言「無自他相，無無相故」也。

經：巧用不證(至)方便觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：巧用不證(至)方便觀。

釋曰：第二、顯方便智。言巧用者，總標四用。謂即彼地後得智四用巧妙，名為巧用。不證等者，別顯四用。不證者，不同外道證四靜慮以為涅槃。不沈者，不同凡夫沈沒生死。不出者，不同二乘出離生死。不到者，不同地前菩薩不到初地。或可「不到」者謬也，應言「不倒」，謂地前菩薩猶起顛倒，為簡彼故故言不倒。是方便觀者，結上四用皆後得智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、顯方便智。言巧用者，總標四用。謂即彼地後得智四用巧妙，名為巧用。不證等者，別顯四用。不證者，不同外道證四靜慮以為涅槃。不沈者，不同凡夫沈沒生死。不出者，不同二乘出離生死。不到者，不同地前菩薩不到初地。或可「不到」者謬也，應言「不倒」，謂地前菩薩猶起顛倒，為簡彼故故言不倒。是方便觀者，結上四用皆後得智。

經：譬如水之與波不一不異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：譬如水之與波不一不異。

釋曰：自下第二舉喻顯非一異。文別有二：初明二智不一不異、後類顯諸行亦體非一異。謂上二智同一剎那，二用別故不一、同一慧故不異。譬如水之波，體相別故不一、波即水故不異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：自下第二舉喻顯非一異。文別有二：初明二智不一不異、後類顯諸行亦體非一異。謂上二智同一剎那，二用別故不一、同一慧故不異。譬如水之波，體相別故不一、波即水故不異。

經：乃至一切行(至)不一不二故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：乃至一切行(至)不一不二故。

釋曰：第二、類釋諸行亦非一異。謂如二智不一不異，如是乃至一切八萬四千波羅蜜行，諸禪定門及陀羅尼門，展轉相望皆非一異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、類釋諸行亦非一異。謂如二智不一不異，如是乃至一切八萬四千波羅蜜行，諸禪定門及陀羅尼門，展轉相望皆非一異。

經：而一一行成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：而一一行成就。

釋曰：第三、顯行成就。謂此位中二智成故，餘一切行悉皆成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第三、顯行成就。謂此位中二智成故，餘一切行悉皆成就。

經：以四阿僧祇(至)功德藏門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：以四阿僧祇(至)功德藏門。

釋曰：第三、入藏時分。謂於此地無漏觀成，攝藏一切諸功德門，由斯別立功德藏門。理應諸位應有此門，以非初故，故不別立。此中意說四阿僧祇行諸行故，入此藏門。有釋：此文准上下文，應置一切淨土已後方說此文。所以者何？四劫滿當入後位故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第三、入藏時分。謂於此地無漏觀成，攝藏一切諸功德門，由斯別立功德藏門。理應諸位應有此門，以非初故，故不別立。此中意說四阿僧祇行諸行故，入此藏門。有釋：此文准上下文，應置一切淨土已後方說此文。所以者何？四劫滿當入後位故。

經：無三界業(至)畢竟故不造新。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：無三界業(至)畢竟故不造新。

釋曰：第四、受生差別。文別有二：初明不生三界、後明生於淨土。此即初也。謂入初地，斷分別我見，不造三界業，故畢故業而不造新。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第四、受生差別。文別有二：初明不生三界、後明生於淨土。此即初也。謂入初地，斷分別我見，不造三界業，故畢故業而不造新。

問：地上菩薩不受分段身，諸處所說十王報以何業受？西方諸師自有兩釋。一云：地上菩薩皆受變易，故受十王皆是化身。不爾，十處應不見王，變易妙身非彼境故。一云：有一論師名調伏光，依《解深密》作如此說：八地已上所現王身，唯是變化；七地已前，故起煩惱，資三界業，受分段身、此則實身受十王報，故無有失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：地上菩薩不受分段身，諸處所說十王報以何業受？西方諸師自有兩釋。一云：地上菩薩皆受變易，故受十王皆是化身。不爾，十處應不見王，變易妙身非彼境故。一云：有一論師名調伏光，依《解深密》作如此說：八地已上所現王身，唯是變化；七地已前，故起煩惱，資三界業，受分段身、此則實身受十王報，故無有失。

經：以願力故(至)一切淨土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：以願力故(至)一切淨土。

釋曰：第二、以願力故生於淨土。有解：從多分說。若煩惱資，或生三界，如調伏光說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、以願力故生於淨土。有解：從多分說。若煩惱資，或生三界，如調伏光說。

經：常修捨觀(至)常授與人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：常修捨觀(至)常授與人。

釋曰：第五、登位分齊。文別有二：初明登位、後明寶施。此明登位鳩摩伽。若依《本記》，翻為勝惡魔。初地離五怖畏，過二乘魔也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第五、登位分齊。文別有二：初明登位、後明寶施。此明登位鳩摩伽。若依《本記》，翻為勝惡魔。初地離五怖畏，過二乘魔也。

經：以四大寶藏常授與人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：以四大寶藏常授與人。

釋曰：第二、寶施。諸說不同。一云：三藏及雜藏，施諸眾生。一云：依《勝鬘經》四種寶藏。一者無價，菩薩乘也；二者上價，緣覺乘也；三者中價，聲聞乘也；四者下價，人天乘也。若依《地持》，四攝益物，名四寶藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、寶施。諸說不同。一云：三藏及雜藏，施諸眾生。一云：依《勝鬘經》四種寶藏。一者無價，菩薩乘也；二者上價，緣覺乘也；三者中價，聲聞乘也；四者下價，人天乘也。若依《地持》，四攝益物，名四寶藏。

經：復次德慧菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：復次德慧菩薩。

釋曰：第五、德慧菩薩。文別有三：初標位列名、次辨觀差別、後入位時分。此即初也。謂具律儀等三種戒德與慧俱生，故名德慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第五、德慧菩薩。文別有三：初標位列名、次辨觀差別、後入位時分。此即初也。謂具律儀等三種戒德與慧俱生，故名德慧。

經：以四無量心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：以四無量心。

釋曰：第二、辨觀差別。文別有三：初顯地別行、次辨除障、後位分齊。此即初也。為欲對治嗔煩惱故，修四無量。義如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、辨觀差別。文別有三：初顯地別行、次辨除障、後位分齊。此即初也。為欲對治嗔煩惱故，修四無量。義如上說。

經：滅三有嗔等煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：滅三有嗔等煩惱。

釋曰：第二、辨除障也。由修慈故，能滅三界嗔等煩惱。然嗔煩惱，諸宗不同。若依薩婆多，唯在欲界。依經部宗，嗔通三界。依大乘宗，《瑜伽》等說，同薩婆多。今依此經，同經部說。或可此經隨轉理門。或可此文言總意別，謂三有中欲界有嗔，故言三有。嗔等據實，不通上界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、辨除障也。由修慈故，能滅三界嗔等煩惱。然嗔煩惱，諸宗不同。若依薩婆多，唯在欲界。依經部宗，嗔通三界。依大乘宗，《瑜伽》等說，同薩婆多。今依此經，同經部說。或可此經隨轉理門。或可此文言總意別，謂三有中欲界有嗔，故言三有。嗔等據實，不通上界。

經：住中忍中行一切功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：住中忍中行一切功德。

釋曰：第三、位分齊也。謂信忍住，通在三地，此當第二，故名中忍。謂此位中，無量為首，通修諸行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第三、位分齊也。謂信忍住，通在三地，此當第二，故名中忍。謂此位中，無量為首，通修諸行。

經：以五阿僧祇(至)化一切眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：以五阿僧祇(至)化一切眾生。

釋曰：第三、入位時分。闍陀波羅，若依《本記》，翻為滿足力。謂五大劫行大慈觀，常現前故，智力滿足，化諸眾生故，亦入闍陀波羅位，亦云離闍、亦名無畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第三、入位時分。闍陀波羅，若依《本記》，翻為滿足力。謂五大劫行大慈觀，常現前故，智力滿足，化諸眾生故，亦入闍陀波羅位，亦云離闍、亦名無畏。

經：復次明慧道人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：復次明慧道人。

釋曰：第六、明慧菩薩。文別有三：初標位列名、次辨觀差別、後入位時分。此即初也。謂此位中行三明觀，故名明慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第六、明慧菩薩。文別有三：初標位列名、次辨觀差別、後入位時分。此即初也。謂此位中行三明觀，故名明慧。

經：常以無相(至)三明觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：常以無相(至)三明觀。

釋曰：第二、辨觀差別。文別有三：初顯地別行、次辨位除障、後明滿足。前中有二：初標三明觀、後釋其行相。此即初也。三明觀者，一宿命智明、二生死智明、三漏盡智明，廣如〈序品〉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、辨觀差別。文別有三：初顯地別行、次辨位除障、後明滿足。前中有二：初標三明觀、後釋其行相。此即初也。三明觀者，一宿命智明、二生死智明、三漏盡智明，廣如〈序品〉。

經：知三世法(至)心心寂滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：知三世法(至)心心寂滅。

釋曰：第二、釋其行相。知三世法者，標三明。知三世法無來無去無住處者，別顯三明所行之境，謂未來未有、過去已滅、現在不住，不同薩婆多宗三世皆有實體。心心寂滅者，所緣無故，能緣之心念念寂滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、釋其行相。知三世法者，標三明。知三世法無來無去無住處者，別顯三明所行之境，謂未來未有、過去已滅、現在不住，不同薩婆多宗三世皆有實體。心心寂滅者，所緣無故，能緣之心念念寂滅。

經：盡三界痴煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：盡三界痴煩惱。

釋曰：第二、辨位除障。知三世故，能除三界迷三世愚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、辨位除障。知三世故，能除三界迷三世愚。

經：得三明一切功德觀故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：得三明一切功德觀故。

釋曰：第三、明德滿足。謂除三世愚故，能得隨順三明諸功德觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第三、明德滿足。謂除三世愚故，能得隨順三明諸功德觀。

經：常以六阿僧(至)一切法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：常以六阿僧(至)一切法。

釋曰：第三、入位時分。伽羅陀者，此云度邊。謂此位中，離於邊鄙下賤諸見，故云伽羅陀。雖有此釋，未勘誠文。謂六大僧祇集無量明故，入伽羅陀位，以無相行受持諸法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第三、入位時分。伽羅陀者，此云度邊。謂此位中，離於邊鄙下賤諸見，故云伽羅陀。雖有此釋，未勘誠文。謂六大僧祇集無量明故，入伽羅陀位，以無相行受持諸法。

經：復次(至)聖覺菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：復次(至)聖覺菩薩。

釋曰：自下第七法師。文別有三：初標位列名、次顯地別行、後行位時分。此即初也。言爾炎者，此云智母。謂此位中，生法二空能生聖道，故名智母。言聖覺達者，即所生聖智。前之三地，行施戒修相同凡夫，於此位中起道品觀，初證聖覺、達二空理，名聖覺達。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：自下第七法師。文別有三：初標位列名、次顯地別行、後行位時分。此即初也。言爾炎者，此云智母。謂此位中，生法二空能生聖道，故名智母。言聖覺達者，即所生聖智。前之三地，行施戒修相同凡夫，於此位中起道品觀，初證聖覺、達二空理，名聖覺達。

經：修行順法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：修行順法忍。

釋曰：第二、顯地別行。文別有三：初修忍法位、次起五神通、後滅障分齊。就初位中，文復有二：初屬順忍、後辨住位。此即初也。謂順忍中有其三位，謂下中上。此第四地，於三忍中位在初忍，順聖道故，名為修行順法忍也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、顯地別行。文別有三：初修忍法位、次起五神通、後滅障分齊。就初位中，文復有二：初屬順忍、後辨住位。此即初也。謂順忍中有其三位，謂下中上。此第四地，於三忍中位在初忍，順聖道故，名為修行順法忍也。

經：逆五見流(至)住須陀洹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：逆五見流(至)住須陀洹。

釋曰：第二、辨其住位。言須陀洹者，有其二義：一逆流、二修習。於此地中起道品觀，逆五見流，集無量德故，名住須陀洹位。依《瑜伽》等，翻為預流。預者入也、流即流類，初入聖流，故名預流。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、辨其住位。言須陀洹者，有其二義：一逆流、二修習。於此地中起道品觀，逆五見流，集無量德故，名住須陀洹位。依《瑜伽》等，翻為預流。預者入也、流即流類，初入聖流，故名預流。

問：是不五見分別起者，入初地時皆已永斷，如何此云依第四地逆五見流？解云：據實分別五見初地位斷，今斷習氣，名斷五見。若不爾者，疑但分別煩惱所攝，唯見所斷，如何此云五地所斷？故知此約習氣而說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：是不五見分別起者，入初地時皆已永斷，如何此云依第四地逆五見流？解云：據實分別五見初地位斷，今斷習氣，名斷五見。若不爾者，疑但分別煩惱所攝，唯見所斷，如何此云五地所斷？故知此約習氣而說。

經：常以天眼(至)身通達。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：常以天眼(至)身通達。

釋曰：此即第二起五神通。於此位中未至究竟，故六通中除漏盡通。而《智度論》及下文中說菩薩漏盡者，依未盡位假說漏盡，故不相違。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此即第二起五神通。於此位中未至究竟，故六通中除漏盡通。而《智度論》及下文中說菩薩漏盡者，依未盡位假說漏盡，故不相違。

經：念念中滅三界一切見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：念念中滅三界一切見。

釋曰：此即第三滅障分齊。謂此位中配須陀洹，故說能滅三界諸見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此即第三滅障分齊。謂此位中配須陀洹，故說能滅三界諸見。

經：亦以(至)不離心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：亦以(至)不離心。

釋曰：第三：行位時分。以七大劫行五神通及波羅蜜故，於滿分中，如上功德，常不離心也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第三：行位時分。以七大劫行五神通及波羅蜜故，於滿分中，如上功德，常不離心也。

經：復次勝達菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：復次勝達菩薩。

釋曰：次辨第八法師。文別有三：初標位列名、次顯地別行、後修行時分。此即初也。謂能了達二三諦，故名勝達，亦名勝慧。或可此地真俗雙行，如是難事此地能勝，故名勝達。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：次辨第八法師。文別有三：初標位列名、次顯地別行、後修行時分。此即初也。謂能了達二三諦，故名勝達，亦名勝慧。或可此地真俗雙行，如是難事此地能勝，故名勝達。

經：於順道忍以四無畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：於順道忍以四無畏。

釋曰：第二、顯地別行。文別有三：一行四無畏、二辨除障、三入位分齊。就地數中，文別有二：初總標四數、後次第別釋。此即初也。謂第五地依順道忍起四無畏，於外四難心無怯懼，故名無畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、顯地別行。文別有三：一行四無畏、二辨除障、三入位分齊。就地數中，文別有二：初總標四數、後次第別釋。此即初也。謂第五地依順道忍起四無畏，於外四難心無怯懼，故名無畏。

經：觀那由他諦(至)一切智人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：觀那由他諦(至)一切智人。

釋曰：第二、次第別釋。釋四無畏，即分為四。此即第一一切智無畏。謂於二境，無所不知。一觀那由他諦，謂二三諦及八諦等其數甚多，名那由他。二觀內道論，即五明中內明論也。外道論者，因明論及聲明。藥方、即是醫方。工巧究術、並是工巧明論。此四明論雖通內外、今依一相、且說外言。我是一切智人者、自唱德號。於四無畏皆有二義：一執跡生疑。謂外疑難，佛問阿難從何所來？或問外聲是何聲等？若一切智，何謂發問？二自唱德號。我是一切智，隨順世間故，作此慰問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、次第別釋。釋四無畏，即分為四。此即第一一切智無畏。謂於二境，無所不知。一觀那由他諦，謂二三諦及八諦等其數甚多，名那由他。二觀內道論，即五明中內明論也。外道論者，因明論及聲明。藥方、即是醫方。工巧究術、並是工巧明論。此四明論雖通內外、今依一相、且說外言。我是一切智人者、自唱德號。於四無畏皆有二義：一執跡生疑。謂外疑難，佛問阿難從何所來？或問外聲是何聲等？若一切智，何謂發問？二自唱德號。我是一切智，隨順世間故，作此慰問。

經：滅三界(至)我相已盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：滅三界(至)我相已盡。

釋曰：第二、漏盡無畏。亦有二事：一執跡生疑。謂外難言：世尊或時愛語羅睺、呵罵提婆，如何漏盡？二自唱德號。我漏已盡，順世間故，示現愛嗔(或有本云「我相已盡」，謬也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、漏盡無畏。亦有二事：一執跡生疑。謂外難言：世尊或時愛語羅睺、呵罵提婆，如何漏盡？二自唱德號。我漏已盡，順世間故，示現愛嗔(或有本云「我相已盡」，謬也)。

經：知地地有所出故名出道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：知地地有所出故名出道。

釋曰：第三、釋出苦道無畏。亦有二事：一執跡生疑。謂外難言：以諸聖道，不能盡苦。見阿羅漢，蛇蜇等苦，似不盡故。二自唱德號。謂諸羅漢斷未來苦，故言斷苦，非謂現苦無故說斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第三、釋出苦道無畏。亦有二事：一執跡生疑。謂外難言：以諸聖道，不能盡苦。見阿羅漢，蛇蜇等苦，似不盡故。二自唱德號。謂諸羅漢斷未來苦，故言斷苦，非謂現苦無故說斷。

經：有何不出故名障道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：有何不出故名障道。

釋曰：第四、惑能障道無畏。亦有二事：一執跡生疑。謂須陀洹等雖有愛等，而有聖道故，欲不能障道。三自唱德號。雖不能障預流果等，而能障礙那含等道。上來且釋佛四無畏。今此文中說第五地菩薩無畏。無畏之相，尋即可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第四、惑能障道無畏。亦有二事：一執跡生疑。謂須陀洹等雖有愛等，而有聖道故，欲不能障道。三自唱德號。雖不能障預流果等，而能障礙那含等道。上來且釋佛四無畏。今此文中說第五地菩薩無畏。無畏之相，尋即可知。

經：逆三界疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：逆三界疑。

釋曰：第二、除障。此約習氣，故說除疑。據實已斷，唯分別故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、除障。此約習氣，故說除疑。據實已斷，唯分別故。

經：修集無量(至)入斯陀含位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：修集無量(至)入斯陀含位。

釋曰：第三、入位分齊。謂此地中，已滅三界疑等惑故，修集無量勝分功德，由此便入斯陀含位。斯陀含者，此云一往來。謂斷欲界六品惑盡，有三品故，於人天中一往來，名一往來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第三、入位分齊。謂此地中，已滅三界疑等惑故，修集無量勝分功德，由此便入斯陀含位。斯陀含者，此云一往來。謂斷欲界六品惑盡，有三品故，於人天中一往來，名一往來。

經：復集行(至)不去心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：復集行(至)不去心。

釋曰：第三、修行時分。謂於此地，八劫修行諸陀羅尼及四無畏，常不去心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第三、修行時分。謂於此地，八劫修行諸陀羅尼及四無畏，常不去心。

經：復次常現真實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：復次常現真實。

釋曰：次釋第九法師。文別有三：初標位列名、次辨觀差別、後明修行時分。此即初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：次釋第九法師。文別有三：初標位列名、次辨觀差別、後明修行時分。此即初也。

經：住順忍中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：住順忍中。

釋曰：自下第二辨觀差別。文別有五、一配忍分齊、二作地別觀、三辨取除障、四辨觀行相、五立果差別。此即初也。謂順忍中上品取攝，故言住順忍中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：自下第二辨觀差別。文別有五、一配忍分齊、二作地別觀、三辨取除障、四辨觀行相、五立果差別。此即初也。謂順忍中上品取攝，故言住順忍中。

經：作中道觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：作中道觀。

釋曰：第二、作地別觀。謂入無相觀，離於有無及常斷等。或依十二緣生觀，離斷常故，名中道觀也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、作地別觀。謂入無相觀，離於有無及常斷等。或依十二緣生觀，離斷常故，名中道觀也。

經：盡三界集因集果一切煩惱故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：盡三界集因集果一切煩惱故。

釋曰：第三、辨所除障。言集因者，總標三煩惱及業名為集諦。言集業者，別釋罪等諸業。一切煩惱者，別釋根本隨惑等諸煩惱。或可集因者，發業煩惱。一切煩惱者，潤業煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第三、辨所除障。言集因者，總標三煩惱及業名為集諦。言集業者，別釋罪等諸業。一切煩惱者，別釋根本隨惑等諸煩惱。或可集因者，發業煩惱。一切煩惱者，潤業煩惱。

經：觀非有非無(至)而無二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：觀非有非無(至)而無二。

釋曰：第四、辨觀行相。言一切者，真如一味相，即是一相名為無相。是以《無量義經》云「一相即無相」也。而無二者，結上一相及無相，皆無有無等二相也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第四、辨觀行相。言一切者，真如一味相，即是一相名為無相。是以《無量義經》云「一相即無相」也。而無二者，結上一相及無相，皆無有無等二相也。

經：證阿那含位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：證阿那含位。

釋曰：第五立果也。謂此地中，雖斷三界一切煩惱，而微細者猶現在前。是取《解深密》等云「第七地來諸菩薩眾，猶起三界貪等煩惱」，是故此中立阿那含。阿那含者，翻為不還。據實六地菩薩亦生欲界，如《智度論》。今一相配，故言不還。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第五立果也。謂此地中，雖斷三界一切煩惱，而微細者猶現在前。是取《解深密》等云「第七地來諸菩薩眾，猶起三界貪等煩惱」，是故此中立阿那含。阿那含者，翻為不還。據實六地菩薩亦生欲界，如《智度論》。今一相配，故言不還。

經：復作九阿僧祇劫(至)一切佛土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：復作九阿僧祇劫(至)一切佛土。

釋曰：第三、修行時分。樂謂願樂。謂於此地，九阿僧祇集中道觀，隨願樂力，生諸佛土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第三、修行時分。樂謂願樂。謂於此地，九阿僧祇集中道觀，隨願樂力，生諸佛土。

經：復次玄達菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：復次玄達菩薩。

釋曰：辨第十法師。文別有三：初標位列名、次入位時分、三「常行三空」下辨觀差別。此即標名。玄謂玄遠，達即通達。遠至功用後邊，名之為玄。創入無生忍，名為達也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：辨第十法師。文別有三：初標位列名、次入位時分、三「常行三空」下辨觀差別。此即標名。玄謂玄遠，達即通達。遠至功用後邊，名之為玄。創入無生忍，名為達也。

經：十阿僧祇劫中修無生法樂忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：十阿僧祇劫中修無生法樂忍。

釋曰：自下第二入位時分。文有五別：一入位分齊、二辨所滅分辨、三住身分齊、四具諸德、五立果。此即第一入位分齊。語五忍中，第四無生忍有其三品，此即下品。此地菩薩十僧祇修下無生忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：自下第二入位時分。文有五別：一入位分齊、二辨所滅分辨、三住身分齊、四具諸德、五立果。此即第一入位分齊。語五忍中，第四無生忍有其三品，此即下品。此地菩薩十僧祇修下無生忍。

經：滅三界習因業果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：滅三界習因業果。

釋曰：第二、所滅分齊。於此位中，滅三界中業果細習。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、所滅分齊。於此位中，滅三界中業果細習。

經：住後身中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：住後身中。

釋曰：第三、住身分齊。住分段生死中最後一身，至第八地即成變易報也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第三、住身分齊。住分段生死中最後一身，至第八地即成變易報也。

經：無量功德(至)皆滿足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：無量功德(至)皆滿足。

釋曰：第四、顯具諸德。謂六神通、盡無生智，乃至五分法身，悉皆具足。如是諸德，皆如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第四、顯具諸德。謂六神通、盡無生智，乃至五分法身，悉皆具足。如是諸德，皆如上說。

經：住第十地(至)梵天位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：住第十地(至)梵天位。

釋曰：第五、立果也。謂十三法師中住第十法師位，於四果中第四果也。梵天位者，梵者淨也，已住清淨行位故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第五、立果也。謂十三法師中住第十法師位，於四果中第四果也。梵天位者，梵者淨也，已住清淨行位故。

經：常脩三空(至)弘化法藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：常脩三空(至)弘化法藏。

釋曰：第三、辨觀差別。謂此地中，空等三昧已得圓滿，具足百萬三昧，又以如來脩多羅藏等三藏聖教弘化眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第三、辨觀差別。謂此地中，空等三昧已得圓滿，具足百萬三昧，又以如來脩多羅藏等三藏聖教弘化眾生。

經：復次等覺者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：復次等覺者。

釋曰：次辨第十一法師。文別有三：初標位列名、次辨觀差別、後「千阿僧祇」下脩行時分。此即初也。者謂假者，謂第八地。於一切或時真俗雙觀，名等覺者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：次辨第十一法師。文別有三：初標位列名、次辨觀差別、後「千阿僧祇」下脩行時分。此即初也。者謂假者，謂第八地。於一切或時真俗雙觀，名等覺者。

經：住無生忍中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：住無生忍中。

釋曰：自下第二辨觀差別。文別有三：初明有無觀、次辨十力觀、後顯登位差別。前中有二：初配屬忍位、後正明有無觀。此即初也。謂於三品無生忍中，住中品忍也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：自下第二辨觀差別。文別有三：初明有無觀、次辨十力觀、後顯登位差別。前中有二：初配屬忍位、後正明有無觀。此即初也。謂於三品無生忍中，住中品忍也。

經：觀心心寂滅(至)無知知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：觀心心寂滅(至)無知知。

釋曰：第二、辨有無觀。文別有三：初別釋有無、次合釋有無、後雙結有無。前中有二：初寂而常用：後用而常寂。此即初也。此地中，觀心心寂滅者，念念皆空故。心心寂滅，此顯常寂靜義。言無相相無身身無知知者，顯常用義。謂常寂故離一切相，而依俗故示現無相。似常空寂故色身，而依俗故常用色身。以常寂故無知，而依故恒能照。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、辨有無觀。文別有三：初別釋有無、次合釋有無、後雙結有無。前中有二：初寂而常用：後用而常寂。此即初也。此地中，觀心心寂滅者，念念皆空故。心心寂滅，此顯常寂靜義。言無相相無身身無知知者，顯常用義。謂常寂故離一切相，而依俗故示現無相。似常空寂故色身，而依俗故常用色身。以常寂故無知，而依故恒能照。

經：而用心(至)無住之住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：而用心(至)無住之住。

釋曰：第二、用而常寂。初之二句，顯其有用。「惔怕」已下，顯常寂義(有本「任於無任之任」者，謬)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、用而常寂。初之二句，顯其有用。「惔怕」已下，顯常寂義(有本「任於無任之任」者，謬)。

經：在有(至)常萬化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：在有(至)常萬化。

釋曰：第二、合釋有無。言在有常脩空者，釋上用而常寂。處空常萬化者，釋上寂而常用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、合釋有無。言在有常脩空者，釋上用而常寂。處空常萬化者，釋上寂而常用。

經：雙照一切法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：雙照一切法故。

釋曰：第三、雙結。謂俗不離真，寂而常用；真不離俗，用而常寂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第三、雙結。謂俗不離真，寂而常用；真不離俗，用而常寂。

經：知是處非處乃至一切智，十力觀故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：知是處非處乃至一切智，十力觀故。

釋曰：第二明十力觀。謂此位中學十力觀，舉初後二顯中間八，合有十力觀。十力差別，義如別章。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二明十力觀。謂此位中學十力觀，舉初後二顯中間八，合有十力觀。十力差別，義如別章。

經：而能發摩訶羅伽位，化一切國土(有本無「登」字)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：而能發摩訶羅伽位，化一切國土(有本無「登」字)。

釋曰：第三、登位差別。摩訶羅伽，若依《本記》，翻為大聖，即佛法之大將。或云無功用位、或翻大力、或翻龍象。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第三、登位差別。摩訶羅伽，若依《本記》，翻為大聖，即佛法之大將。或云無功用位、或翻大力、或翻龍象。

經：千阿僧祇劫(至)見佛三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：千阿僧祇劫(至)見佛三昧。

釋曰：第三：脩行時分。此結住自位經爾所劫，從此以後，功難成故，時分漸多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第三：脩行時分。此結住自位經爾所劫，從此以後，功難成故，時分漸多。

經：復次慧光神變者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：復次慧光神變者。

釋曰：次辨第十二法師。文別有三：初標位列名、次辨觀差別、後「萬阿僧祇」下明入位時分。此即初也。謂第九地，四無礙智化諸有情，或起六神通，名為慧光及神變者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：次辨第十二法師。文別有三：初標位列名、次辨觀差別、後「萬阿僧祇」下明入位時分。此即初也。謂第九地，四無礙智化諸有情，或起六神通，名為慧光及神變者。

經：住上上無生忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：住上上無生忍。

釋曰：自下第二辨觀差別。文有四節：一配忍三品、二明滅心心相、三四眼見法觀、四生淨土。此即第一配忍三位。謂無生忍有其三品，此即上品。而言上上者，前上是勝義、後上順品數。謂此第九地得四辨等，故言勝也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：自下第二辨觀差別。文有四節：一配忍三品、二明滅心心相、三四眼見法觀、四生淨土。此即第一配忍三位。謂無生忍有其三品，此即上品。而言上上者，前上是勝義、後上順品數。謂此第九地得四辨等，故言勝也。

經：滅心心相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：滅心心相。

釋曰：第二、明滅心相。於此位中，除滅心心有執相故，名言勝也。滅心心相，有說滅見分相分二相，故言滅心心相。今解：滅心自性，名為滅心。若滅心上差別，名滅心相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、明滅心相。於此位中，除滅心心有執相故，名言勝也。滅心心相，有說滅見分相分二相，故言滅心心相。今解：滅心自性，名為滅心。若滅心上差別，名滅心相。

經：法眼見一切法，三眼色空見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：法眼見一切法，三眼色空見。

釋曰：第三、四眼觀門。謂法眼見一切法病藥等種種別相。三眼見色空者，謂肉眼見麁色、天眼見麁細、慧眼見色空。據實慧眼觀諸法空，今對肉天二眼，故但說見色空也。若依《本記》，法眼見一切真如也，餘如前說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第三、四眼觀門。謂法眼見一切法病藥等種種別相。三眼見色空者，謂肉眼見麁色、天眼見麁細、慧眼見色空。據實慧眼觀諸法空，今對肉天二眼，故但說見色空也。若依《本記》，法眼見一切真如也，餘如前說。

經：以大願力常生一切淨土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：以大願力常生一切淨土。

釋曰：第四、常生淨土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第四、常生淨土。

經：萬阿僧祇(至)佛華三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：萬阿僧祇(至)佛華三昧。

釋曰：第三：入位時分。薄伽梵位，此云世尊，具諸德故。亦說九地名世尊；佛華三昧亦復如是，似佛定故，名為佛華。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第三：入位時分。薄伽梵位，此云世尊，具諸德故。亦說九地名世尊；佛華三昧亦復如是，似佛定故，名為佛華。

經：復次觀佛菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：復次觀佛菩薩。

釋曰：次辨第十三法師。文別有四：一標位列名、二登位時分、三「善男子」下諸位相對辨差別相。四「常脩」下明入位住定。此即第一標位列名。謂此位中，二種觀佛：一眼見者，唯他受用；二定心見，通觀三身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：次辨第十三法師。文別有四：一標位列名、二登位時分、三「善男子」下諸位相對辨差別相。四「常脩」下明入位住定。此即第一標位列名。謂此位中，二種觀佛：一眼見者，唯他受用；二定心見，通觀三身。

經：住寂滅忍者(至)住金剛臺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：住寂滅忍者(至)住金剛臺。

釋曰：第二登位時分。文有四節：一配五忍、二逕時分齊、三辨所脩德、四顯登住位。言住寂滅忍者，配五忍位，謂寂滅忍。自有二種：一者下品、二者上品。今第十地，即是第五寂滅忍中，位下品忍也。言從始至逕百萬阿僧祇劫者，總計從習種性至灌頂忍，逕百萬阿僧祇劫也。言脩百萬阿僧祇劫功德者，辨所脩德量。言登一切法解脫者，就當得位，即是妙覺。住金剛臺者，金剛三昧，正明等覺如來。或可解脫自有兩種：一者等覺、二者妙覺。今此金剛雖非妙覺解脫果攝，而成等覺解脫，故名登一切法解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二登位時分。文有四節：一配五忍、二逕時分齊、三辨所脩德、四顯登住位。言住寂滅忍者，配五忍位，謂寂滅忍。自有二種：一者下品、二者上品。今第十地，即是第五寂滅忍中，位下品忍也。言從始至逕百萬阿僧祇劫者，總計從習種性至灌頂忍，逕百萬阿僧祇劫也。言脩百萬阿僧祇劫功德者，辨所脩德量。言登一切法解脫者，就當得位，即是妙覺。住金剛臺者，金剛三昧，正明等覺如來。或可解脫自有兩種：一者等覺、二者妙覺。今此金剛雖非妙覺解脫果攝，而成等覺解脫，故名登一切法解脫。

經：善男子(至)一切煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：善男子(至)一切煩惱。

釋曰：自下第三諸位相對辨差別相。文別有五：一伏斷差別、二信見差別、三頓漸差別、四常無常異、五等無等異。此即第一伏斷差別。文別有二：先伏、後斷。此即伏也。謂從習忍至頂三昧，皆名為伏一切煩惱者。伏義寬故，通名為伏。依《本記》云「皆名伏者，從十信至金剛末，斷阿賴耶識一剎那在，故說為伏一切煩惱。」廣說如彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：自下第三諸位相對辨差別相。文別有五：一伏斷差別、二信見差別、三頓漸差別、四常無常異、五等無等異。此即第一伏斷差別。文別有二：先伏、後斷。此即伏也。謂從習忍至頂三昧，皆名為伏一切煩惱者。伏義寬故，通名為伏。依《本記》云「皆名伏者，從十信至金剛末，斷阿賴耶識一剎那在，故說為伏一切煩惱。」廣說如彼。

經：而無相信(至)照第一義諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：而無相信(至)照第一義諦。

釋曰：此顯第二斷義狹故。初地已上無漏信位，方能欲斷。言無相者，即是無漏也，無有漏相故名無相。謂無相信為無間道，斷滅一切煩惱、生解脫道，照見第一義諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此顯第二斷義狹故。初地已上無漏信位，方能欲斷。言無相者，即是無漏也，無有漏相故名無相。謂無相信為無間道，斷滅一切煩惱、生解脫道，照見第一義諦。

經：不名為見，所謂見者是薩婆若。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：不名為見，所謂見者是薩婆若。

釋曰：第二、信見差別。文別有二：初正釋信見、後引說證成。此即初也。除佛已前，但說為信，不名為見。所謂見者，是一切智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、信見差別。文別有二：初正釋信見、後引說證成。此即初也。除佛已前，但說為信，不名為見。所謂見者，是一切智。

經：是故(至)不見不覺(有本云「唯佛所知」者，謬)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：是故(至)不見不覺(有本云「唯佛所知」者，謬)。

釋曰：第二、引說證成。知、見、覺三，異名同體，雖通因果，皆得此名。今從勝說，故唯在果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、引說證成。知、見、覺三，異名同體，雖通因果，皆得此名。今從勝說，故唯在果。

經：唯佛頓解，不名為信、漸漸伏者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：唯佛頓解，不名為信、漸漸伏者。

釋曰：第三、漸頓差別。唯佛頓解，不名為信、漸漸伏者。所以者何；頓斷一切二障盡故，但名為見，不名信者，亦不名為漸漸伏者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第三、漸頓差別。唯佛頓解，不名為信、漸漸伏者。所以者何；頓斷一切二障盡故，但名為見，不名信者，亦不名為漸漸伏者。

經：慧雖起滅(至)無生無滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：慧雖起滅(至)無生無滅。

釋曰：第四、常無常異。或可無礙與解脫異。即依此文，自有兩釋。一真諦三藏立如是義：佛果功德菩提涅槃皆無生滅，故通伏難。以三宗義，謂外難云：無間道時慧有生滅，如何能生無生滅智？故作此言：金剛時慧雖有生滅，能證知無生滅理。由斯勝慧證理深故，此心若滅，便能證得累盡涅槃，亦能證得無生無滅常住菩提。故前經言「薩云若覺非有非無、湛然清淨、常住不變，同真際、等法性。」二慈恩三藏作如是說：金剛時慧雖有生滅，而能證解無生滅理，故能證得果盡涅槃，亦能證得常住法大菩提也。前經所說常住不變者，就勝說故且說實相，而非觀照。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第四、常無常異。或可無礙與解脫異。即依此文，自有兩釋。一真諦三藏立如是義：佛果功德菩提涅槃皆無生滅，故通伏難。以三宗義，謂外難云：無間道時慧有生滅，如何能生無生滅智？故作此言：金剛時慧雖有生滅，能證知無生滅理。由斯勝慧證理深故，此心若滅，便能證得累盡涅槃，亦能證得無生無滅常住菩提。故前經言「薩云若覺非有非無、湛然清淨、常住不變，同真際、等法性。」二慈恩三藏作如是說：金剛時慧雖有生滅，而能證解無生滅理，故能證得果盡涅槃，亦能證得常住法大菩提也。前經所說常住不變者，就勝說故且說實相，而非觀照。

經：入理盡金剛三昧(至)等無等等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：入理盡金剛三昧(至)等無等等。

釋曰：第五、等無等異。或可無間與解脫異。文別有三：初法、次喻、後合。此即法說。謂入理盡金剛三昧，清淨無染，同道後真如際，等於道前法性真如也。言而未能等無等等者，謂佛世尊，下不及故，名為無等。與諸佛齊，故名為等。金剛已還無能等，無等等也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第五、等無等異。或可無間與解脫異。文別有三：初法、次喻、後合。此即法說。謂入理盡金剛三昧，清淨無染，同道後真如際，等於道前法性真如也。言而未能等無等等者，謂佛世尊，下不及故，名為無等。與諸佛齊，故名為等。金剛已還無能等，無等等也。

經：譬如有人(至)無不斯了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：譬如有人(至)無不斯了。

釋曰：第二、舉喻。可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、舉喻。可知。

經：住理盡三昧亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：住理盡三昧亦復如是。

釋曰：第三、合喻。應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第三、合喻。應知。

經：常脩一切(至)佛慧三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：常脩一切(至)佛慧三昧。

釋曰：第四、入位住定。謂此位中，一切六度及四攝等行已滿足，具功德藏，入婆伽度，住佛慧三昧。梵音婆伽度，此云世尊，即十號中之一位也。住此位中，觀三身三昧方得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第四、入位住定。謂此位中，一切六度及四攝等行已滿足，具功德藏，入婆伽度，住佛慧三昧。梵音婆伽度，此云世尊，即十號中之一位也。住此位中，觀三身三昧方得圓滿。

經：善男子如是(至)等無有異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：善男子如是(至)等無有異。

釋曰：就依請正說十三法師。文別有三：初標、次「善男子」下別釋。後「善男子」下結歎。上來已釋兩段訖，此即第三結歎勝德與佛無異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：就依請正說十三法師。文別有三：初標、次「善男子」下別釋。後「善男子」下結歎。上來已釋兩段訖，此即第三結歎勝德與佛無異。

經：佛告波斯(至)般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：佛告波斯(至)般若波羅蜜。

釋曰：自下第二付王受持。文別有四：一讚用勸持、二「大王是般若」下讚名勸持、三「大王我今」下釋勸所由、四「大王今」下稱名付屬。初中有二：前略讚勸持、後「大王」下廣讚勸持。略中有五：一應時勸持、二勸持所由、三結屬諸王、四外人徵詰、五如來釋。此即初也。謂我正法滅時，受持一部《仁王般若》。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：自下第二付王受持。文別有四：一讚用勸持、二「大王是般若」下讚名勸持、三「大王我今」下釋勸所由、四「大王今」下稱名付屬。初中有二：前略讚勸持、後「大王」下廣讚勸持。略中有五：一應時勸持、二勸持所由、三結屬諸王、四外人徵詰、五如來釋。此即初也。謂我正法滅時，受持一部《仁王般若》。

經：大作佛事(至)般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：大作佛事(至)般若波羅蜜。

釋曰：第二、勸持所由。有其三種：一大作佛事，謂滅惡生善；二國土安立；三萬姓快樂。或可初一內護、後二外護。如是利益，皆由般若。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、勸持所由。有其三種：一大作佛事，謂滅惡生善；二國土安立；三萬姓快樂。或可初一內護、後二外護。如是利益，皆由般若。

經：是故付屬(至)清信女。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：是故付屬(至)清信女。

釋曰：第三、結屬諸王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第三、結屬諸王。

經：何以故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：何以故。

釋曰：第四、外人徵詰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第四、外人徵詰。

經：無王力(至)解其義理。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：無王力(至)解其義理。

釋曰：第五、始來正釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第五、始來正釋。

經：大王吾今(至)帝王歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：大王吾今(至)帝王歡喜。

釋曰：自下第二廣讚勸持。文別有二：初總標除難福生、後問答分別別釋七難。此即初也。三千大千世界分齊，義如常釋。言七福者，如《本記》說，返前七難以為七福。七福者，一萬姓愛重國王、二四海賓伏、三怨敵退散、四國王自受己身、五四方歌讚、六百姓豐樂、七未來入善道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：自下第二廣讚勸持。文別有二：初總標除難福生、後問答分別別釋七難。此即初也。三千大千世界分齊，義如常釋。言七福者，如《本記》說，返前七難以為七福。七福者，一萬姓愛重國王、二四海賓伏、三怨敵退散、四國王自受己身、五四方歌讚、六百姓豐樂、七未來入善道。

經：云何為難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：云何為難。

釋曰：第二、問答分別釋七難。文別有二：先問、後答。此即問也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、問答分別釋七難。文別有二：先問、後答。此即問也。

經：日月失度(至)為一難也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：日月失度(至)為一難也。

釋曰：第二、答也。就答七難，即分為八。此即第一日月失度難也。謂時節轉異多令飢餓，數量轉異多刀兵起，色相轉異多疾病也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、答也。就答七難，即分為八。此即第一日月失度難也。謂時節轉異多令飢餓，數量轉異多刀兵起，色相轉異多疾病也。

經：二十八宿(至)為二難也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：二十八宿(至)為二難也。

釋曰：第二、星宿變怪難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、星宿變怪難。

經：大火燒國(至)為三難也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：大火燒國(至)為三難也。

釋曰：第三、大火焚燒難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第三、大火焚燒難。

經：大水漂沒(至)為四難也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：大水漂沒(至)為四難也。

釋曰：四、大水漂沒難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：四、大水漂沒難。

經：大風吹殺(至)為五難也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：大風吹殺(至)為五難也。

釋曰：第五、大風吹殺難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第五、大風吹殺難。

經：天地國土(至)為六難也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：天地國土(至)為六難也。

釋曰：六、亢旱不熟難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：六、亢旱不熟難。

經：四方賊來(至)為七難也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：四方賊來(至)為七難也。

釋曰：第七、惡賊侵逼難。廣釋七難，具如《本記》。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第七、惡賊侵逼難。廣釋七難，具如《本記》。

經：大王是般(至)龍寶神王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：大王是般(至)龍寶神王。

釋曰：第二、讚名勸持。文別有二：初讚名殊勝、後勸持王供養也。此即初也。然此八名，諸說不同。一云：八中初一顯實相般若，是諸凡聖心神體故。第二明觀照般若，生諸國王慧解心故。後六辨文字般若有六勝因，護國土故。一云：此能與凡聖為依故名神本，能生王位故譬父母，能護身命故譬神符，能治邪魔名辟鬼珠，能滿諸願故名如意珠，令國安隱名護國珠，明顯因果名天地鏡，法中最勝威力難思名龍寶神王。《本記》云「六識名心，第七名識，第八名神。此經能與凡聖八識為依，故名為本。能生世出世國王，故譬父母。外道魔王不能降伏，故喻神符。能除不活等五種怖畏，名辟鬼珠。能攝利眾生，名如意珠。能降七難，名護國珠。能顯所知，名天地鏡。道前道後清淨不異，名龍寶神王。」廣說如彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、讚名勸持。文別有二：初讚名殊勝、後勸持王供養也。此即初也。然此八名，諸說不同。一云：八中初一顯實相般若，是諸凡聖心神體故。第二明觀照般若，生諸國王慧解心故。後六辨文字般若有六勝因，護國土故。一云：此能與凡聖為依故名神本，能生王位故譬父母，能護身命故譬神符，能治邪魔名辟鬼珠，能滿諸願故名如意珠，令國安隱名護國珠，明顯因果名天地鏡，法中最勝威力難思名龍寶神王。《本記》云「六識名心，第七名識，第八名神。此經能與凡聖八識為依，故名為本。能生世出世國王，故譬父母。外道魔王不能降伏，故喻神符。能除不活等五種怖畏，名辟鬼珠。能攝利眾生，名如意珠。能降七難，名護國珠。能顯所知，名天地鏡。道前道後清淨不異，名龍寶神王。」廣說如彼。

經：彼佛告(至)以經置上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：彼佛告(至)以經置上。

釋曰：第二、勸王供養。文別有二：初示供養法、後別示行住供養。此即初也。法有六事：一九色幡長九丈、二九色華高二丈、三千枝燈高五丈、四九玉箱、五九玉巾、六七寶案。言九色者，依《本記》云「白黑黃赤青，此是五塵色，并四大色為九。四大色者，地依灰色、水依頗梨色水精、火作光色火珠、風作烟色。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、勸王供養。文別有二：初示供養法、後別示行住供養。此即初也。法有六事：一九色幡長九丈、二九色華高二丈、三千枝燈高五丈、四九玉箱、五九玉巾、六七寶案。言九色者，依《本記》云「白黑黃赤青，此是五塵色，并四大色為九。四大色者，地依灰色、水依頗梨色水精、火作光色火珠、風作烟色。」

經：若王行時(至)罪過不生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：若王行時(至)罪過不生。

釋曰：第二、行住供養。文別有二：初行時供養法、後住時供養法。此即行時也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、行住供養。文別有二：初行時供養法、後住時供養法。此即行時也。

經：若王住時(至)如事帝釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：若王住時(至)如事帝釋。

釋曰：第二、住時供養。如經可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、住時供養。如經可知。

經：大王我今五眼(至)七難安起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：大王我今五眼(至)七難安起。

釋曰：第三：釋勸所由。文別有二：初明三世諸王福有興衰、後明未來護持大作利益。此即初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第三：釋勸所由。文別有二：初明三世諸王福有興衰、後明未來護持大作利益。此即初也。

經：若未來世(至)往護其國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：若未來世(至)往護其國。

釋曰：未來護持。文別有三：一標章舉數、二次第別釋、三結釋勸供養。此即初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：未來護持。文別有三：一標章舉數、二次第別釋、三結釋勸供養。此即初也。

經：一金剛吼(至)往護其國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：一金剛吼(至)往護其國。

釋曰：自下第二次第別釋。文顯可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：自下第二次第別釋。文顯可知。

經：是大力士(至)而供養之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：是大力士(至)而供養之。

釋曰：第三、結釋勸供。是五大力士者，結五菩薩。五千神王等者，釋成利益。「當立像形」下，勸供養。勸供養法，如《五神王因緣經》中說雷電吼菩薩因緣中教人作讀經寫經法。法用者，應作一團屋，八面安壁，外薝隨力莊嚴，令其精好。八角之中開小門，通人入出。於其室內置八面床，留小空地擬人行處。八壁內外，香泥塗飾。一一壁上，各量身坐，當兩眼前以開兩孔，使得見經。正當二手，復開二孔，得容二手，來去捉經。欲讀經時，安經壁外經架案上。壁內壁外並燒好香。香湯豆麵以浴身手，及將瀨口。善須看風，若也東風即東壁外安置經卷，在壁內向東讀經，使風吹口氣隨風西去不熏經卷。以口有番氣，故作此屋。寫經類讚，法用如前(更勘)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第三、結釋勸供。是五大力士者，結五菩薩。五千神王等者，釋成利益。「當立像形」下，勸供養。勸供養法，如《五神王因緣經》中說雷電吼菩薩因緣中教人作讀經寫經法。法用者，應作一團屋，八面安壁，外薝隨力莊嚴，令其精好。八角之中開小門，通人入出。於其室內置八面床，留小空地擬人行處。八壁內外，香泥塗飾。一一壁上，各量身坐，當兩眼前以開兩孔，使得見經。正當二手，復開二孔，得容二手，來去捉經。欲讀經時，安經壁外經架案上。壁內壁外並燒好香。香湯豆麵以浴身手，及將瀨口。善須看風，若也東風即東壁外安置經卷，在壁內向東讀經，使風吹口氣隨風西去不熏經卷。以口有番氣，故作此屋。寫經類讚，法用如前(更勘)。

經：大王吾今三寶(至)一切諸王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：大王吾今三寶(至)一切諸王。

釋曰：第四、稱名付屬。文別有三：初總明付屬、次就勝列名、後「如是一切」下結勸應持。此即初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第四、稱名付屬。文別有三：初總明付屬、次就勝列名、後「如是一切」下結勸應持。此即初也。

經：憍薩羅國(至)波提國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：憍薩羅國(至)波提國。

釋曰：第二、就勝列名(或有經本列十五國，闕沙陀衛國也)然十六大國名號，《大集．月藏分》第十六、《大毘婆沙》一百二十四，梵音不同，不可和會(勘)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、就勝列名(或有經本列十五國，闕沙陀衛國也)然十六大國名號，《大集．月藏分》第十六、《大毘婆沙》一百二十四，梵音不同，不可和會(勘)。

經：如是一切(至)波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：如是一切(至)波羅蜜。

釋曰：第三、結勸應持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第三、結勸應持。

經：時諸大眾(至)願不生彼國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：時諸大眾(至)願不生彼國。

釋曰：第三、時眾得益。於中有五：一明脩羅得益、二顯人王獲益、三辨梵天等益、四解餘眾獲益、五釋菩薩獲益。此即初也。時諸大眾，即總句。「阿脩輪」下，顯利益也。謂彼脩羅聞說七難，身怖聲悲，發願不生彼惡國土，即是厭惡欣善益也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第三、時眾得益。於中有五：一明脩羅得益、二顯人王獲益、三辨梵天等益、四解餘眾獲益、五釋菩薩獲益。此即初也。時諸大眾，即總句。「阿脩輪」下，顯利益也。謂彼脩羅聞說七難，身怖聲悲，發願不生彼惡國土，即是厭惡欣善益也。

經：時十六國王(至)出家脩道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：時十六國王(至)出家脩道。

釋曰：自下第二人王獲益。於中有二：初總明諸王捨俗入道、後明脩道起觀差別。此即初也。以國付弟，即是捨俗。出家脩道，即是入道。廣釋在家過失，出家勝利，如《文殊問經》第二卷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：自下第二人王獲益。於中有二：初總明諸王捨俗入道、後明脩道起觀差別。此即初也。以國付弟，即是捨俗。出家脩道，即是入道。廣釋在家過失，出家勝利，如《文殊問經》第二卷。

經：觀四大(至)勝出相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：觀四大(至)勝出相。

釋曰：自下第二別明脩道起觀差別。於中有二：初明諸觀、後「是為」下結成證得。前中有四：一明八勝處、二明十遍處、三顯初地相、四辨九地相。此即初也。觀地水火風能造四大，青黃赤白所造四色，名八勝處。所緣境勝煩惱，故名勝處。出離貪欲，故名勝出。相謂體相，或是相狀、或是行相，是八勝處行解相也。依《大般若》，與此稍異。彼云「一內有色想觀外色少、二內有色想觀外色多、三內無色想觀外色少、四內無色想觀外色多、內無色想觀外諸色青黃赤白復為四種，名八勝處。」依《瓔珞經》，八名復異，四大同此經，四色同《般若經》。有色等四，不說青等以為四色。或可此經同《瓔珞經》，義亦無違。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：自下第二別明脩道起觀差別。於中有二：初明諸觀、後「是為」下結成證得。前中有四：一明八勝處、二明十遍處、三顯初地相、四辨九地相。此即初也。觀地水火風能造四大，青黃赤白所造四色，名八勝處。所緣境勝煩惱，故名勝處。出離貪欲，故名勝出。相謂體相，或是相狀、或是行相，是八勝處行解相也。依《大般若》，與此稍異。彼云「一內有色想觀外色少、二內有色想觀外色多、三內無色想觀外色少、四內無色想觀外色多、內無色想觀外諸色青黃赤白復為四種，名八勝處。」依《瓔珞經》，八名復異，四大同此經，四色同《般若經》。有色等四，不說青等以為四色。或可此經同《瓔珞經》，義亦無違。

經：四大四色(至)入行相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：四大四色(至)入行相。

釋曰：第二、明十遍處。地水火風、青黃赤白、空處、識處，名十遍處，亦十一切入。即是處所緣寬廣，無有間隙，故名遍處。行相，即是十一切入行解相也。言不用者，乘語故也。故以不說八解脫者，此三科法是下中上三根人觀。此中唯有中上二根，無下根故，以是不論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、明十遍處。地水火風、青黃赤白、空處、識處，名十遍處，亦十一切入。即是處所緣寬廣，無有間隙，故名遍處。行相，即是十一切入行解相也。言不用者，乘語故也。故以不說八解脫者，此三科法是下中上三根人觀。此中唯有中上二根，無下根故，以是不論。

經：三十忍是初地相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：三十忍是初地相。

釋曰：第三、明初地相。地前三十心，名三十忍，即是初地方便相也。初地即用第一義諦為體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第三、明初地相。地前三十心，名三十忍，即是初地方便相也。初地即用第一義諦為體。

經：第一義諦九地相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：第一義諦九地相。

釋曰：第四、明九地相。初地證如，境智平等，名第一義。與後九地作其因相，名九地相。故《攝論》云「若於初地達法界時，速能通達後一切言。如地頌有『如竹破初節，餘節速能破；得初地真智，諸地疾當成。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第四、明九地相。初地證如，境智平等，名第一義。與後九地作其因相，名九地相。故《攝論》云「若於初地達法界時，速能通達後一切言。如地頌有『如竹破初節，餘節速能破；得初地真智，諸地疾當成。』」

經：是故大王(至)般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：是故大王(至)般若波羅蜜。

釋曰：此即第二結成證得。文有兩節：初明捨凡入聖、後明捨分段入變易。言是故大王者，結所告人。言捨凡夫身者，謂捨地前凡夫身也。言入六住身者，謂入初地至第六地住地身也。此上即捨凡入聖。言捨七報身者，謂捨七地分段報身也。故《智度論》云「七地未捨虫身肉身」。言入八法身者，謂入八地已上變易法身。故前偈云「未度報身一生在，進入等觀法流地。」言一地行般若波羅者，此法身萬行俱也，或可通說。十地萬行俱也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此即第二結成證得。文有兩節：初明捨凡入聖、後明捨分段入變易。言是故大王者，結所告人。言捨凡夫身者，謂捨地前凡夫身也。言入六住身者，謂入初地至第六地住地身也。此上即捨凡入聖。言捨七報身者，謂捨七地分段報身也。故《智度論》云「七地未捨虫身肉身」。言入八法身者，謂入八地已上變易法身。故前偈云「未度報身一生在，進入等觀法流地。」言一地行般若波羅者，此法身萬行俱也，或可通說。十地萬行俱也。

經：十八梵天王同無生境。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：十八梵天王同無生境。

釋曰：自下第三梵天等益，等言等取阿須輪也。於中有二：初明得益、後顯供養。此即初也。謂梵天等，隨其根性，證得三乘真實觀門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：自下第三梵天等益，等言等取阿須輪也。於中有二：初明得益、後顯供養。此即初也。謂梵天等，隨其根性，證得三乘真實觀門。

問：觀人法無生空理以為境也。前說脩羅得厭世益，今此脩羅得三乘觀，與前異故，與梵天同，故與梵天一處合說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：觀人法無生空理以為境也。前說脩羅得厭世益，今此脩羅得三乘觀，與前異故，與梵天同，故與梵天一處合說。

經：復散華供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：復散華供養。

釋曰：自下第二別釋供養。文有三別：初總標供養、次別列華名、後正顯供養。此即初也。供養有二：一財、二法。今此文中顯法供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：自下第二別釋供養。文有三別：初總標供養、次別列華名、後正顯供養。此即初也。供養有二：一財、二法。今此文中顯法供養。

經：空華(至)三十七品華。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：空華(至)三十七品華。

釋曰：第二、別列華名。空華顯人空，法性華明法空。此二種華，表伏忍也，地前仰學二空觀故。聖人華表信忍也，初入聖法無漏信故。順華表順忍也，四五六地順無生故。無生華表下中品無生忍也，證解無生最是初故。法樂華表上品無無忍也，四辨自在說法樂故。金剛華表下品寂滅忍也，金剛三昧破諸結故。此上七華表大乘法。緣觀中道華表緣覺法，證解緣生中道觀故。三十七品華表聲聞法，道品觀中得自在故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、別列華名。空華顯人空，法性華明法空。此二種華，表伏忍也，地前仰學二空觀故。聖人華表信忍也，初入聖法無漏信故。順華表順忍也，四五六地順無生故。無生華表下中品無生忍也，證解無生最是初故。法樂華表上品無無忍也，四辨自在說法樂故。金剛華表下品寂滅忍也，金剛三昧破諸結故。此上七華表大乘法。緣觀中道華表緣覺法，證解緣生中道觀故。三十七品華表聲聞法，道品觀中得自在故。

經：而散佛上(至)大菩薩眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：而散佛上(至)大菩薩眾。

釋曰：第三、正顯供養。由前梵等得三乘觀，以三乘華散佛等上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第三、正顯供養。由前梵等得三乘觀，以三乘華散佛等上。

經：其餘一切眾證道迹果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：其餘一切眾證道迹果。

釋曰：第四、明餘眾益。文有三段：初明得益、次列華名、後正供養。此即初也。是前眾餘，故名餘眾。道迹是向，果即是果。又解：道迹有學，果即無學，通三乘也。前得三乘觀，此證三乘果，故有差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第四、明餘眾益。文有三段：初明得益、次列華名、後正供養。此即初也。是前眾餘，故名餘眾。道迹是向，果即是果。又解：道迹有學，果即無學，通三乘也。前得三乘觀，此證三乘果，故有差別。

經：散心空華(至)妙覺華。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：散心空華(至)妙覺華。

釋曰：第二、別列華名。心空華者，四空也，三學之中名為心學。心樹華者，緣生觀也，十二緣生名為華樹。六波羅蜜華者，十地行也。此上三華，如次顯彼三乘法也。妙覺華者，佛果行也，因中說果名妙覺華。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、別列華名。心空華者，四空也，三學之中名為心學。心樹華者，緣生觀也，十二緣生名為華樹。六波羅蜜華者，十地行也。此上三華，如次顯彼三乘法也。妙覺華者，佛果行也，因中說果名妙覺華。

經：十千菩薩念來世眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：十千菩薩念來世眾生。

釋曰：第五、明菩薩益。於中有二：初明十千菩薩得三昧益、後顯十億菩薩現成佛益。前中有二：初明能證人、後辨所證定。此即初也。謂此皆是地上菩薩，得同體大悲，憐念未來惡世眾生也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第五、明菩薩益。於中有二：初明十千菩薩得三昧益、後顯十億菩薩現成佛益。前中有二：初明能證人、後辨所證定。此即初也。謂此皆是地上菩薩，得同體大悲，憐念未來惡世眾生也。

經：即登(至)金剛三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：即登(至)金剛三昧。

釋曰：第二、明所證定。於中有三：初明緣果定、次顯緣義定、後顯得餘定。此即初也。謂佛果德妙窮真俗，故云妙覺。照理圓盡，故曰圓明。不沮壞故，云金剛。今此菩薩證得緣三之定，從所緣為名也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、明所證定。於中有三：初明緣果定、次顯緣義定、後顯得餘定。此即初也。謂佛果德妙窮真俗，故云妙覺。照理圓盡，故曰圓明。不沮壞故，云金剛。今此菩薩證得緣三之定，從所緣為名也。

經：世諦三昧(至)第一義諦三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：世諦三昧(至)第一義諦三昧。

釋曰：第二、緣義定也。於中有二：初明三定、後顯三勝。此即初也。知有漏定，名世諦三昧。知無漏定，名真諦三昧。知非安立真如，名第一義諦三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、緣義定也。於中有二：初明三定、後顯三勝。此即初也。知有漏定，名世諦三昧。知無漏定，名真諦三昧。知非安立真如，名第一義諦三昧。

經：此三諦(至)王三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：此三諦(至)王三昧。

釋曰：第二、顯三勝也。此三統攝一切三昧，有大勝用，故名為王。《智度論》云「三昧王三昧」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、顯三勝也。此三統攝一切三昧，有大勝用，故名為王。《智度論》云「三昧王三昧」。

經：亦得(至)一切行三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：亦得(至)一切行三昧。

釋曰：第三、得餘定也。無量三昧者，四無量定也。七財三昧者，緣七財定也，一信、二戒、三慚、四愧、五施、六聞、七慧，如《瓔珞經》說，廣釋如《集異門論》第十六卷。二十五有三昧者，證解二十五有定也。四人、四惡趣、四空，及四禪、梵王、六欲天、無想及那含，是名二十五有，廣如《涅槃》三十四及《智度論》說。又解：對治二十五有，定名二十五有三昧。故《涅槃》云「無垢三昧能對治地獄有，乃至得我三昧能對治非想非非想有。」廣說如彼。一切行三昧者，總攝諸行定也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第三、得餘定也。無量三昧者，四無量定也。七財三昧者，緣七財定也，一信、二戒、三慚、四愧、五施、六聞、七慧，如《瓔珞經》說，廣釋如《集異門論》第十六卷。二十五有三昧者，證解二十五有定也。四人、四惡趣、四空，及四禪、梵王、六欲天、無想及那含，是名二十五有，廣如《涅槃》三十四及《智度論》說。又解：對治二十五有，定名二十五有三昧。故《涅槃》云「無垢三昧能對治地獄有，乃至得我三昧能對治非想非非想有。」廣說如彼。一切行三昧者，總攝諸行定也。

經：復有現成正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：復有現成正覺。

釋曰：第二、十億菩薩現成佛益。謂此皆是第十地菩薩，聞經力故，登金剛座，坐金剛定，現成佛故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、十億菩薩現成佛益。謂此皆是第十地菩薩，聞經力故，登金剛座，坐金剛定，現成佛故。

囑累品第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 囑累品第八

將釋此品，略有二義：一釋品名、二正釋文。釋品名者，囑謂付囑、累即重累，如來重付囑此經，累代流行，故名囑累品。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 將釋此品，略有二義：一釋品名、二正釋文。釋品名者，囑謂付囑、累即重累，如來重付囑此經，累代流行，故名囑累品。

經：佛告(至)我誡勅汝等(有本無「等」字者，脫也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：佛告(至)我誡勅汝等(有本無「等」字者，脫也)。

釋曰：自下第二正釋經文。前品已明勸學流通，故此品明付囑流通。於中有二：初明付囑誡勸、後「爾時無量」下依教奉持。前中有二：初累標付屬誡勅、後廣釋付囑誡勸。此即初也。誡謂誡勸，即標七誡。勅謂教勅，明其付囑。等言等取餘大眾也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：自下第二正釋經文。前品已明勸學流通，故此品明付囑流通。於中有二：初明付囑誡勸、後「爾時無量」下依教奉持。前中有二：初累標付屬誡勅、後廣釋付囑誡勸。此即初也。誡謂誡勸，即標七誡。勅謂教勅，明其付囑。等言等取餘大眾也。

經：吾滅度後(至)信女時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：吾滅度後(至)信女時。

釋曰：第二、廣釋付囑誡勸。於中有二：初明付囑、後「五濁」下廣明誡勸。前中有二：初明付囑時、後正明付囑。此即初也。言八十年等者，釋此經文諸說不同。一云：佛滅後一百年內，五人住持：一迦葉二十年、二阿難二十年、三未田地二十年，三人持法經六十年，見佛在世，以行法故持法不滅。第四商那和脩二十年持、第五優婆毱多亦二十年，此上二人各二十年。商那和脩以不現見佛化故，威儀法滅。言八百年者，正法五百年內，二十五師住持佛法，並是聖人相傳，佛法不滅。第六百年馬鳴菩薩，第七百年龍樹菩薩，二人持故，佛法不滅。八百年中持法人小，故言法滅。言八千年者，像法末法眾生行邪法，故像末二法滅。《涅槃》云「末世有十二萬大菩薩善持，我法不滅。就凡所見，故言滅耳。」有說：此云八十年者，正法五百年內後八十年。八百年者，像法一千年中後八百年，故言八百年。八千年者，末法一萬年中取後八千年，故八千年也。雖有此說，未見誠文，故不可依。然此正像末法，意趣難了，故今略以五門分別：第一釋名、二出體性、三時分長短、四四滅法之相、五會釋違文，廣如別記。言無佛至信女時者，顯上唯舉八十年、八百年、八千年意。以此時中，三寶沈沒、弘法人希，是故唯舉八十年等無佛法時。今言無，少有名無，亦有令無名無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、廣釋付囑誡勸。於中有二：初明付囑、後「五濁」下廣明誡勸。前中有二：初明付囑時、後正明付囑。此即初也。言八十年等者，釋此經文諸說不同。一云：佛滅後一百年內，五人住持：一迦葉二十年、二阿難二十年、三未田地二十年，三人持法經六十年，見佛在世，以行法故持法不滅。第四商那和脩二十年持、第五優婆毱多亦二十年，此上二人各二十年。商那和脩以不現見佛化故，威儀法滅。言八百年者，正法五百年內，二十五師住持佛法，並是聖人相傳，佛法不滅。第六百年馬鳴菩薩，第七百年龍樹菩薩，二人持故，佛法不滅。八百年中持法人小，故言法滅。言八千年者，像法末法眾生行邪法，故像末二法滅。《涅槃》云「末世有十二萬大菩薩善持，我法不滅。就凡所見，故言滅耳。」有說：此云八十年者，正法五百年內後八十年。八百年者，像法一千年中後八百年，故言八百年。八千年者，末法一萬年中取後八千年，故八千年也。雖有此說，未見誠文，故不可依。然此正像末法，意趣難了，故今略以五門分別：第一釋名、二出體性、三時分長短、四四滅法之相、五會釋違文，廣如別記。言無佛至信女時者，顯上唯舉八十年、八百年、八千年意。以此時中，三寶沈沒、弘法人希，是故唯舉八十年等無佛法時。今言無，少有名無，亦有令無名無。

經：此經三寶(至)讀誦解義者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：此經三寶(至)讀誦解義者。

釋曰：自下第二正明付囑。文別有二：初付法令持、後付眾令化。此即初也。謂此惡時付王四眾，皆令受持讀誦解義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：自下第二正明付囑。文別有二：初付法令持、後付眾令化。此即初也。謂此惡時付王四眾，皆令受持讀誦解義。

經：為三界眾生(至)化一切眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：為三界眾生(至)化一切眾生。

釋曰：第二、付眾令化。謂與三界眾生開三行化也。言三行者，一者空行、二七賢行、三十善行。有說：付囑有二，初付囑令解、後「為三界」下付眾令化。開空慧道者，無漏慧也。七賢行者，七方便觀。十善行者，十善業道。此即從勝向劣行也。或可信行等，七賢行也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、付眾令化。謂與三界眾生開三行化也。言三行者，一者空行、二七賢行、三十善行。有說：付囑有二，初付囑令解、後「為三界」下付眾令化。開空慧道者，無漏慧也。七賢行者，七方便觀。十善行者，十善業道。此即從勝向劣行也。或可信行等，七賢行也。

問：何故前品唯付諸王，今此品中通付四眾？解云：前品付囑護持，故唯付王；此品付囑令解教化眾生，故通四部眾也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何故前品唯付諸王，今此品中通付四眾？解云：前品付囑護持，故唯付王；此品付囑令解教化眾生，故通四部眾也。

經：後五濁世(至)滅破吾法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：後五濁世(至)滅破吾法。

釋曰：自下第二廣辨七誡。文別有二：初廣辨七誡、後「爾時十六」下依教奉持。此即第一廣辨七誡，即分為七：一誡諸滅法過、二誡壞四部行、三誡約因禁不依法、四誡自毀、五誡使役、六誡自咎、七誡謬信。此即第一誡諸滅法過。文別有三：初明滅法人、次「明作」下辨滅法過、後「當知」下結成過。此即初也。文有三節：初五濁世者、滅法時分即五濁時。此五濁義，略以三門分別：一別釋名、二出體、三立五所由。第一釋名，略有二種：一者總名、二者別名。言五濁者，即是總名。五是標數，濁是滓穢義。故《俱舍論》第十二云「劫減時將末，壽等鄙下，如滓穢故，說名為濁。」又《順正理》三十二云「云何濁義？極鄙下故、應辨捨故、如滓穢故。」總言五濁者，帶數釋也。言別名者，一者壽濁、二者劫濁、三煩惱濁、四者見濁、五有情濁。《瑜伽》三十四云「如於今時，人壽短促，極長壽者不過百年。昔時不爾，是名壽濁(《文殊問經》云：十歲而生，二十三十乃至千年有長短故，此謂命濁也)。如於今時，漸次趣入三災中劫，現有眾多飢饉、疫病、刀兵可得。昔時不爾，是名劫濁。如於今時，有情多分習非法貪、不平等貪，執持刀劍、執持器杖、鬪訟諍競，多行諂誑詐偽妄語、攝受邪法，有無量種惡，下不善法，現可了知。昔時不爾，是名煩惱濁(經云：多貪嗔痴，名煩惱濁)。如於今時，有情多分為壞正法、為滅正法，造立眾多像似正法，靈推求邪法邪義以為先故。昔時不爾，是名見濁(經云：邪見、戒見取、見取，常見、斷見、有見、無見、我見、眾生見，是名見濁也)。如於今時，有情多分不識父母沙門婆羅門、不識家長可尊敬者、作義利者、作所作者，今後世罪不見怖畏，不修惠施、不作福業、不受齋法、不受淨戒。昔時不爾，是名有情濁。」《地持》五濁亦同《瑜伽》(經云：善惡眾生、下中上眾生、勝劣眾生、第一不第一眾生，是名眾生濁)。第二出體。壽濁，即以命根為性。劫濁、眾生濁，謂以五蘊為性。煩惱濁，除五見，一切煩惱為性。見濁，即用五見為性。第三立五所由者，如《順正理》云「豈不壽、劫、有情濁三互不相離，見濁即用煩惱為性，五應不成。理實應然，但為次第顯五衰損極增盛時。何等名為五種衰損？壽命衰損，時極短故；二資具衰損，少光澤故；三善品衰損，欣惡行故；四寂靜衰損，展轉相違，來諠諍故；五自體衰損，非出世間功德器故。為欲次第顯此五種衰損不同，故分五濁。顯宗亦同。」又《俱舍論》第十二云「由前二濁，如其次第，壽命資具極致衰損。由次二濁，善品衰損 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：自下第二廣辨七誡。文別有二：初廣辨七誡、後「爾時十六」下依教奉持。此即第一廣辨七誡，即分為七：一誡諸滅法過、二誡壞四部行、三誡約因禁不依法、四誡自毀、五誡使役、六誡自咎、七誡謬信。此即第一誡諸滅法過。文別有三：初明滅法人、次「明作」下辨滅法過、後「當知」下結成過。此即初也。文有三節：初五濁世者、滅法時分即五濁時。此五濁義，略以三門分別：一別釋名、二出體、三立五所由。第一釋名，略有二種：一者總名、二者別名。言五濁者，即是總名。五是標數，濁是滓穢義。故《俱舍論》第十二云「劫減時將末，壽等鄙下，如滓穢故，說名為濁。」又《順正理》三十二云「云何濁義？極鄙下故、應辨捨故、如滓穢故。」總言五濁者，帶數釋也。言別名者，一者壽濁、二者劫濁、三煩惱濁、四者見濁、五有情濁。《瑜伽》三十四云「如於今時，人壽短促，極長壽者不過百年。昔時不爾，是名壽濁(《文殊問經》云：十歲而生，二十三十乃至千年有長短故，此謂命濁也)。如於今時，漸次趣入三災中劫，現有眾多飢饉、疫病、刀兵可得。昔時不爾，是名劫濁。如於今時，有情多分習非法貪、不平等貪，執持刀劍、執持器杖、鬪訟諍競，多行諂誑詐偽妄語、攝受邪法，有無量種惡，下不善法，現可了知。昔時不爾，是名煩惱濁(經云：多貪嗔痴，名煩惱濁)。如於今時，有情多分為壞正法、為滅正法，造立眾多像似正法，靈推求邪法邪義以為先故。昔時不爾，是名見濁(經云：邪見、戒見取、見取，常見、斷見、有見、無見、我見、眾生見，是名見濁也)。如於今時，有情多分不識父母沙門婆羅門、不識家長可尊敬者、作義利者、作所作者，今後世罪不見怖畏，不修惠施、不作福業、不受齋法、不受淨戒。昔時不爾，是名有情濁。」《地持》五濁亦同《瑜伽》(經云：善惡眾生、下中上眾生、勝劣眾生、第一不第一眾生，是名眾生濁)。第二出體。壽濁，即以命根為性。劫濁、眾生濁，謂以五蘊為性。煩惱濁，除五見，一切煩惱為性。見濁，即用五見為性。第三立五所由者，如《順正理》云「豈不壽、劫、有情濁三互不相離，見濁即用煩惱為性，五應不成。理實應然，但為次第顯五衰損極增盛時。何等名為五種衰損？壽命衰損，時極短故；二資具衰損，少光澤故；三善品衰損，欣惡行故；四寂靜衰損，展轉相違，來諠諍故；五自體衰損，非出世間功德器故。為欲次第顯此五種衰損不同，故分五濁。顯宗亦同。」又《俱舍論》第十二云「由前二濁，如其次第，壽命資具極致衰損。由次二濁，善品衰損

，以耽欲樂自在行故，或損在家出家善故。由後一濁，衰損自身，身量色力、念智勤勇及無病故。」廣如別章。次比丘等者，辨滅法人。有其四類：一四部眾，言比丘比丘尼四部弟子者，標別顯總。二天龍八部者，即八部眾，此亦標別顯總。三鬼神眾，四王等貴眾。後自恃齊高貴(或有本云「自是高貴」者，謬也)滅破吾法者，滅法勝緣，由高貴故能成諸過也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，以耽欲樂自在行故，或損在家出家善故。由後一濁，衰損自身，身量色力、念智勤勇及無病故。」廣如別章。次比丘等者，辨滅法人。有其四類：一四部眾，言比丘比丘尼四部弟子者，標別顯總。二天龍八部者，即八部眾，此亦標別顯總。三鬼神眾，四王等貴眾。後自恃齊高貴(或有本云「自是高貴」者，謬也)滅破吾法者，滅法勝緣，由高貴故能成諸過也。

經：明作制法(至)佛塔形。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：明作制法(至)佛塔形。

釋曰：第二、辨滅法過。文別有二：初制四福、後立四邪。此制四福，一制出家、二制行道、三制造像、四制造塔，如經可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、辨滅法過。文別有二：初制四福、後立四邪。此制四福，一制出家、二制行道、三制造像、四制造塔，如經可知。

經：立統官(至)都非吾法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：立統官(至)都非吾法。

釋曰：第二、立四邪教。一立統官制眾、安籍記僧，不依僧法過。二比丘地立、白衣高坐，此即失高下相。此有兩釋。一云：於僧地中，白衣高坐。二云：同處比丘下立、白衣高坐。三兵奴為比丘，便違福田尊貴之相。四受別請者，失福田相，是外道法，非吾法也。是故《比丘應供法行經》云「若我弟子有受別請者，是人定失一果二果三果四果，不名比丘。是其不得國王地行、不得飲食國王水，有五百大鬼常遮其前。是比丘七劫不見佛、佛不授手，不得受檀越物。五千大鬼常隨其後，言佛法中大賊。諸比丘應作次第請僧，七佛法如是。次第僧中，有佛化僧、四道果僧、菩薩僧、七賢僧、凡夫僧，欲使四方檀越得如是僧故，莫別受請。」具說如彼。又《梵網經》云「一切不得受別請，利養入己。而此利養屬十方僧，而別受請，即取十方僧物入己。」又云「次第請者，即得十方賢聖僧。而世人別請五百羅漢，不如一僧次一凡夫僧。若別請者，是外道法，七佛無也。」具說如彼。《居士請僧福田經》大意亦同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、立四邪教。一立統官制眾、安籍記僧，不依僧法過。二比丘地立、白衣高坐，此即失高下相。此有兩釋。一云：於僧地中，白衣高坐。二云：同處比丘下立、白衣高坐。三兵奴為比丘，便違福田尊貴之相。四受別請者，失福田相，是外道法，非吾法也。是故《比丘應供法行經》云「若我弟子有受別請者，是人定失一果二果三果四果，不名比丘。是其不得國王地行、不得飲食國王水，有五百大鬼常遮其前。是比丘七劫不見佛、佛不授手，不得受檀越物。五千大鬼常隨其後，言佛法中大賊。諸比丘應作次第請僧，七佛法如是。次第僧中，有佛化僧、四道果僧、菩薩僧、七賢僧、凡夫僧，欲使四方檀越得如是僧故，莫別受請。」具說如彼。又《梵網經》云「一切不得受別請，利養入己。而此利養屬十方僧，而別受請，即取十方僧物入己。」又云「次第請者，即得十方賢聖僧。而世人別請五百羅漢，不如一僧次一凡夫僧。若別請者，是外道法，七佛無也。」具說如彼。《居士請僧福田經》大意亦同。

經：當知爾時(至)不久。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：當知爾時(至)不久。

釋曰：第三、結過。應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第三、結過。應知。

經：大王(至)是汝等作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：大王(至)是汝等作。

釋曰：第三、滅壞四部行。文別有四：一標過名、二辨過相、三顯其累、四結過重。此即初也，壞亂四部所行正道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第三、滅壞四部行。文別有四：一標過名、二辨過相、三顯其累、四結過重。此即初也，壞亂四部所行正道。

經：自恃威力(至)弟子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：自恃威力(至)弟子。

釋曰：第二、辨過相也。謂制四部所行正理。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、辨過相也。謂制四部所行正理。

經：百姓疾病(至)破國因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：百姓疾病(至)破國因緣。

釋曰：第三、顯其果也。由制四部，現感惡報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第三、顯其果也。由制四部，現感惡報。

經：說五(至)不盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：說五(至)不盡。

釋曰：第四、結過重也。如理可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第四、結過重也。如理可知。

經：大王(至)非法之行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：大王(至)非法之行。

釋曰：第三、誡約囚禁不依法律。文別有四：一總標過失、二別顯過相、三「非法」等明非法囚禁、四「當知」等者結過重。此即初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第三、誡約囚禁不依法律。文別有四：一總標過失、二別顯過相、三「非法」等明非法囚禁、四「當知」等者結過重。此即初也。

經：橫與佛法(至)作諸罪過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：橫與佛法(至)作諸罪過。

釋曰：第二、別顯過相。如經可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、別顯過相。如經可知。

經：非法非律(至)如囚禁法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：非法非律(至)如囚禁法。

釋曰：第三、非法囚禁。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第三、非法囚禁。

經：當爾之時法滅不久。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：當爾之時法滅不久。

釋曰：第四、結成過重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第四、結成過重。

經：大王(至)滅破三寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：大王(至)滅破三寶。

釋曰：自下第四誡約自毀。文別有三：初自毀、次起惡、後招報。就自毀中，先法、後喻。此即初也，如經可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：自下第四誡約自毀。文別有三：初自毀、次起惡、後招報。就自毀中，先法、後喻。此即初也，如經可知。

經：如師子身中虫(至)非外道也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：如師子身中虫(至)非外道也。

釋曰：第二、舉喻重釋。釋此喻相，如《蓮華面經》佛告阿難：「譬如師子，命終身死。若空若地、若水若陸，所有眾生不敢食彼師子身肉。唯師子身自生諸虫，還自噉食師子之肉。阿難！我之佛法，非餘能壞；是我法中諸惡比丘，破我三大阿僧祇劫積行勤苦所集佛法。」解云：彼經但喻出家比丘，不同此經通喻道俗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、舉喻重釋。釋此喻相，如《蓮華面經》佛告阿難：「譬如師子，命終身死。若空若地、若水若陸，所有眾生不敢食彼師子身肉。唯師子身自生諸虫，還自噉食師子之肉。阿難！我之佛法，非餘能壞；是我法中諸惡比丘，破我三大阿僧祇劫積行勤苦所集佛法。」解云：彼經但喻出家比丘，不同此經通喻道俗。

經：壞我佛法(至)至于百歲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：壞我佛法(至)至于百歲。

釋曰：第二、明起惡。惡有三種：一壞法得罪惡、二正教不行惡、三惡增壽減惡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、明起惡。惡有三種：一壞法得罪惡、二正教不行惡、三惡增壽減惡。

經：其壞佛教(至)連禍縱橫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：其壞佛教(至)連禍縱橫。

釋曰：第三、招報。於中有三：初法、次喻、後合。此即法說。於中有三：初明現報、次顯生報、後辨後報。此明現報。有其五種：一壞佛教、二無孝子、三六親不和(父母兄弟夫妻)、四天神不祐等、五災怪不絕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第三、招報。於中有三：初法、次喻、後合。此即法說。於中有三：初明現報、次顯生報、後辨後報。此明現報。有其五種：一壞佛教、二無孝子、三六親不和(父母兄弟夫妻)、四天神不祐等、五災怪不絕。

經：死入地獄餓鬼畜生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：死入地獄餓鬼畜生。

釋曰：第二、顯生報也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、顯生報也。

經：若出為人兵奴果報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：若出為人兵奴果報。

釋曰：第三、辨後報也。廣辨三報，具如別章。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第三、辨後報也。廣辨三報，具如別章。

經：如響如影(至)火滅字在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：如響如影(至)火滅字在。

釋曰：第二、舉喻。喻有三種：初之二喻，喻其現報。如有聲形，響影必逐；有現業處，報定同時故。後之一喻，喻生後報。如人夜書，火滅字在。現業雖滅，二報仍在。或可前二通喻三時，若有三業必有果隨，如聲形處必有響影。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、舉喻。喻有三種：初之二喻，喻其現報。如有聲形，響影必逐；有現業處，報定同時故。後之一喻，喻生後報。如人夜書，火滅字在。現業雖滅，二報仍在。或可前二通喻三時，若有三業必有果隨，如聲形處必有響影。

經：三界果報亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：三界果報亦復如是。

釋曰：第三、合法。應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第三、合法。應知。

經：大王(至)如兵奴法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：大王(至)如兵奴法。

釋曰：第五、誡使役也。文有四別：一橫制、二使役、三攝錄、四示過。橫制有三：一能制人、二橫制誡、三屬當白衣，是兵奴法也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第五、誡使役也。文有四別：一橫制、二使役、三攝錄、四示過。橫制有三：一能制人、二橫制誡、三屬當白衣，是兵奴法也。

經：若我弟子(至)是兵奴法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：若我弟子(至)是兵奴法。

釋曰：第二、使役也。文有三節：一立籍、二強使、三顯非佛弟子，是兵奴法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、使役也。文有三節：一立籍、二強使、三顯非佛弟子，是兵奴法。

經：立統官攝僧(至)兵奴之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：立統官攝僧(至)兵奴之法。

釋曰：第三、攝錄也。文有四節：一官攝、二典攝、三僧攝、四屬是獄囚，兵奴法也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第三、攝錄也。文有四節：一官攝、二典攝、三僧攝、四屬是獄囚，兵奴法也。

經：當爾之時佛法不久。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：當爾之時佛法不久。

釋曰：第四、示過也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第四、示過也。

經：大王(至)非佛法僧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：大王(至)非佛法僧。

釋曰：第六、誡自咎也。破國等緣，自作自受，非佛法僧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第六、誡自咎也。破國等緣，自作自受，非佛法僧。

經：大王(至)常所行道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：大王(至)常所行道。

釋曰：第七、誡謬信也。文有四別：一示善、二示惡、三謬信、四示過。此即示善。此經乃是七佛法器，十方諸佛常所行路，故應流通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第七、誡謬信也。文有四別：一示善、二示惡、三謬信、四示過。此即示善。此經乃是七佛法器，十方諸佛常所行路，故應流通。

經：諸惡比丘(至)破國因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：諸惡比丘(至)破國因緣。

釋曰：第二、示惡也。諸惡比丘求名利故，於王等前，自說破法破國因緣。比丘自說，名為破法；教王令作，名為破國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、示惡也。諸惡比丘求名利故，於王等前，自說破法破國因緣。比丘自說，名為破法；教王令作，名為破國。

經：其王不別(至)不依佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：其王不別(至)不依佛法。

釋曰：第三、謬信也。王等不知求名利故，信受諂言，橫作法制，不依佛誡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第三、謬信也。王等不知求名利故，信受諂言，橫作法制，不依佛誡。

經：是為破佛(至)正法不久。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：是為破佛(至)正法不久。

釋曰：第四、示過也。信他諂語，不依信佛言，定是破佛國因緣，法滅不久也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第四、示過也。信他諂語，不依信佛言，定是破佛國因緣，法滅不久也。

經：爾時十六(至)失光不現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：爾時十六(至)失光不現。

釋曰：自下第二大眾奉持。於中有二：初人王傷感、後天王嗟歎。前中有二：初明傷感、後顯受持。此即初也。十六大王聞佛七誡未來惡事，悲泣出聲，震動三千，諸光不現也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：自下第二大眾奉持。於中有二：初人王傷感、後天王嗟歎。前中有二：初明傷感、後顯受持。此即初也。十六大王聞佛七誡未來惡事，悲泣出聲，震動三千，諸光不現也。

經：時諸王等(至)當如佛教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：時諸王等(至)當如佛教。

釋曰：第二、受持佛教。依如佛誡，不敢違逆。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、受持佛教。依如佛誡，不敢違逆。

經：爾時大眾(至)是無佛世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：爾時大眾(至)是無佛世。

釋曰：第二、天王嗟歎。謂天王等，嗟歎惡時無佛出世，是空虛也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、天王嗟歎。謂天王等，嗟歎惡時無佛出世，是空虛也。

經：爾時無量(至)阿須輪王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：爾時無量(至)阿須輪王。

釋曰：自下第二大眾奉行。於中有二：初明能受人、後顯所受法。此即初也。文有三節：一是菩薩、二是聲聞、三是雜品。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：自下第二大眾奉行。於中有二：初明能受人、後顯所受法。此即初也。文有三節：一是菩薩、二是聲聞、三是雜品。

經：聞佛所說(至)波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：聞佛所說(至)波羅蜜。

釋曰：第二、結所受法。聞佛所說二護因緣，頂戴受持，奉行此法也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、結所受法。聞佛所說二護因緣，頂戴受持，奉行此法也。