仁王經疏上卷(本) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仁王經疏上卷(本)

西明寺圓測法師撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西明寺圓測法師撰

佛說仁王護國般若波羅蜜經序品第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說仁王護國般若波羅蜜經序品第一

將欲釋經，四門分別：一說經之意及釋題目；二辨所詮宗、能詮教體；三顯教所依、所為有情；四翻譯時代、依文正釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 將欲釋經，四門分別：一說經之意及釋題目；二辨所詮宗、能詮教體；三顯教所依、所為有情；四翻譯時代、依文正釋。

言說經意及題目者，詳夫實相深妙，非四智無以證其源；觀察幽微，寄三藏乃可開其轍。是故法王大聖三般若以標宗、□□開士四悉檀而演奧，無相之旨寔在茲乎。然則□□多方、入理非一，為成二護故說此經。序等三分，略說諸經之儀或八品之義，廣顯此經之宗旨。題云佛說仁王護國般若波羅蜜經者，一部之通名。序品第一者，品內之別目。都名雖一，其義有四，理必歸真，意存護國。一「佛說」者，所請法王，自他覺滿，開示妙法，故言佛說。二「仁王」者，能請國王。仁者忍也，善惡含忍。王者往也，眾所歸往，故名仁王。三「護國」者，請說所為。四「般若波羅蜜經」者，辨能護法。般若名智，波羅蜜者云到彼岸，謂由智力到涅槃岸。經者素怛覽，此云契經。契謂契合，契當道理，合有情機。經亦二義：一者貫穿、二者攝持。貫穿法相，攝持有情，故名為經。就能所請及能所護，以稱經因。序謂由序，起正說之由致。品謂品類，或是義類。我聞等義類相從，攝義各別，名之為品。八品之內，此品最初，名為第一，故言 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言說經意及題目者，詳夫實相深妙，非四智無以證其源；觀察幽微，寄三藏乃可開其轍。是故法王大聖三般若以標宗、□□開士四悉檀而演奧，無相之旨寔在茲乎。然則□□多方、入理非一，為成二護故說此經。序等三分，略說諸經之儀或八品之義，廣顯此經之宗旨。題云佛說仁王護國般若波羅蜜經者，一部之通名。序品第一者，品內之別目。都名雖一，其義有四，理必歸真，意存護國。一「佛說」者，所請法王，自他覺滿，開示妙法，故言佛說。二「仁王」者，能請國王。仁者忍也，善惡含忍。王者往也，眾所歸往，故名仁王。三「護國」者，請說所為。四「般若波羅蜜經」者，辨能護法。般若名智，波羅蜜者云到彼岸，謂由智力到涅槃岸。經者素怛覽，此云契經。契謂契合，契當道理，合有情機。經亦二義：一者貫穿、二者攝持。貫穿法相，攝持有情，故名為經。就能所請及能所護，以稱經因。序謂由序，起正說之由致。品謂品類，或是義類。我聞等義類相從，攝義各別，名之為品。八品之內，此品最初，名為第一，故言

佛說仁王護國般若波羅蜜經序品第一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說仁王護國般若波羅蜜經序品第一。

第二辨所詮宗、能詮教體者，自有兩門：先辨教體、後顯宗旨。然出教體，諸宗不同。薩婆多宗、毘曇俱舍及舊毘婆沙皆有兩說：一說音聲、二名句文，雖有兩說而無別判。新翻《俱舍》第一，具申兩釋亦無別判。《正理》第三敘兩師說，亦同《俱舍》兼有問答。故《正理》第三卷頌曰「牟尼說法蘊，數有八十千，彼體語或名，此色行蘊攝。」論云「有說：佛教語為自性，彼說法蘊皆色蘊攝，語用音聲為自性故。有說：佛教名為自性，彼說法蘊皆行蘊攝，名不相應行為性故。問：語教異名，教容是語，名教別體。教何是名？彼作是釋：要由有名，乃說為教。是故佛教體即是名。所以者何？詮義如實，故名佛教。名能詮義，故教是名。由是佛教定名為體，舉名為首，以攝句文。」《顯宗》第三亦同《正理》。解云：西方諸師傳作此釋，《俱舍》、《正理》各有所歸。所以者何？令物生喜，音聲為勝；若依詮法，名等即強。故知所對皆有准據，由斯兩說皆是正義。依《大婆沙》百二十六，具申兩說，評家正義以聲為體。故彼論云「問：如是佛教以何為體？為是語業？為是名等？答：應作是說，語業為體。問：若爾，次後所說當云何通？如說佛教名何法？答謂名身、句身、文身，次第行列、次第安布、次第建立。答：後文為顯佛教作用，不欲開示佛教自體。謂次第行列安布建立名句文身，是佛教用。有說：佛教名等為體。問：若爾，此文所說當云何通？如說佛教，云何答謂佛語言唱詞評論語音語路語業語表，是謂佛教？答：依展轉因，故作是說。如世子孫展轉生法，謂語起名，名能顯義。評家釋云：如是說者語業為體，佛意所說，他所聞故。」具說如彼。問：定不正理，依評家義。答：正理師意，理長為正。故別生理，名等為正。又解：眾賢具申兩家問答，非自判定，是故不違評家正義。若依經部以聲為體，就彼宗中有三師說。一云：十二處中聲處為性，離聲無別名句字故。一云：法處相續假聲以為自性，唯是意識所緣性故。一云：通用假實二聲為體，前二義故。若依大乘，諸教不同。有處唯聲，如《維摩》等，「佛以一音演說法，眾生隨類各得解。」又《大界經》云「如來一語說法中，演說無量契經海。」如是等教，誠證非一。有處但用名等為體，如《成唯識》云「若名句文不異聲者，法詞無礙境應無別。」有處合說聲及名等以為自性，如《無垢稱》云「或以音聲語言文字而作佛事」。有處能詮所詮合說為體，如《瑜伽》八十一云「謂契經體，略有二種：一文、二義。文是所依，義是能依。如是二種，總名一切所知境界。」《顯揚》 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二辨所詮宗、能詮教體者，自有兩門：先辨教體、後顯宗旨。然出教體，諸宗不同。薩婆多宗、毘曇俱舍及舊毘婆沙皆有兩說：一說音聲、二名句文，雖有兩說而無別判。新翻《俱舍》第一，具申兩釋亦無別判。《正理》第三敘兩師說，亦同《俱舍》兼有問答。故《正理》第三卷頌曰「牟尼說法蘊，數有八十千，彼體語或名，此色行蘊攝。」論云「有說：佛教語為自性，彼說法蘊皆色蘊攝，語用音聲為自性故。有說：佛教名為自性，彼說法蘊皆行蘊攝，名不相應行為性故。問：語教異名，教容是語，名教別體。教何是名？彼作是釋：要由有名，乃說為教。是故佛教體即是名。所以者何？詮義如實，故名佛教。名能詮義，故教是名。由是佛教定名為體，舉名為首，以攝句文。」《顯宗》第三亦同《正理》。解云：西方諸師傳作此釋，《俱舍》、《正理》各有所歸。所以者何？令物生喜，音聲為勝；若依詮法，名等即強。故知所對皆有准據，由斯兩說皆是正義。依《大婆沙》百二十六，具申兩說，評家正義以聲為體。故彼論云「問：如是佛教以何為體？為是語業？為是名等？答：應作是說，語業為體。問：若爾，次後所說當云何通？如說佛教名何法？答謂名身、句身、文身，次第行列、次第安布、次第建立。答：後文為顯佛教作用，不欲開示佛教自體。謂次第行列安布建立名句文身，是佛教用。有說：佛教名等為體。問：若爾，此文所說當云何通？如說佛教，云何答謂佛語言唱詞評論語音語路語業語表，是謂佛教？答：依展轉因，故作是說。如世子孫展轉生法，謂語起名，名能顯義。評家釋云：如是說者語業為體，佛意所說，他所聞故。」具說如彼。問：定不正理，依評家義。答：正理師意，理長為正。故別生理，名等為正。又解：眾賢具申兩家問答，非自判定，是故不違評家正義。若依經部以聲為體，就彼宗中有三師說。一云：十二處中聲處為性，離聲無別名句字故。一云：法處相續假聲以為自性，唯是意識所緣性故。一云：通用假實二聲為體，前二義故。若依大乘，諸教不同。有處唯聲，如《維摩》等，「佛以一音演說法，眾生隨類各得解。」又《大界經》云「如來一語說法中，演說無量契經海。」如是等教，誠證非一。有處但用名等為體，如《成唯識》云「若名句文不異聲者，法詞無礙境應無別。」有處合說聲及名等以為自性，如《無垢稱》云「或以音聲語言文字而作佛事」。有處能詮所詮合說為體，如《瑜伽》八十一云「謂契經體，略有二種：一文、二義。文是所依，義是能依。如是二種，總名一切所知境界。」《顯揚》

亦同。所以如是諸教異者，三藏解云：「據實皆名句文身聲及文義合說為體。而諸聖教各據一義，故不相違。所以者何？以假從實，用聲為體。離聲無別名句等故。以體從用，名等為體，能詮諸法自性差別二所依故。假實相藉合說為體，隨闕一種說不成故。生解究竟必由文義，是故諸說互不相違。」依此經文，唯有兩門：一法數門，以名句等四法為體。故下文云「是經名味句，乃至千佛萬佛，說名味句。」又下經云「名味句音聲果，文字記句，一切如故。」二歸真門，以真如為體。故下經云「法本如，重頌如，乃至論議如。」若廣分別，如《解深密經》第一卷記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦同。所以如是諸教異者，三藏解云：「據實皆名句文身聲及文義合說為體。而諸聖教各據一義，故不相違。所以者何？以假從實，用聲為體。離聲無別名句等故。以體從用，名等為體，能詮諸法自性差別二所依故。假實相藉合說為體，隨闕一種說不成故。生解究竟必由文義，是故諸說互不相違。」依此經文，唯有兩門：一法數門，以名句等四法為體。故下文云「是經名味句，乃至千佛萬佛，說名味句。」又下經云「名味句音聲果，文字記句，一切如故。」二歸真門，以真如為體。故下經云「法本如，重頌如，乃至論議如。」若廣分別，如《解深密經》第一卷記。

言所詮宗者，諸說不同，略作三釋。一云：此經三種般若以為宗旨，謂所觀空理即是實相，能證之智即是觀照，能詮聖教以為文字。是故〈觀空品〉中說三般若。一云：此經宗明二諦。所以者何？〈觀空品〉中明自利行，〈教化品〉中明利他行。菩薩觀門不出二行，如是二行不出二諦，以真諦故無能所護，以世諦故能所二護，自他行成。言二諦者，一者真諦，是其空理；二者世諦，即是有門。〈二諦品〉中當廣分別。一云：此經世尊自判三法輪中無相為宗，故《解深密經》作如是說「初為發趣聲聞乘者說四諦輪(如四阿含經)，次為發趣菩薩乘者說無相輪(諸般若等)，後為發一切乘者說了義教。」具如彼說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言所詮宗者，諸說不同，略作三釋。一云：此經三種般若以為宗旨，謂所觀空理即是實相，能證之智即是觀照，能詮聖教以為文字。是故〈觀空品〉中說三般若。一云：此經宗明二諦。所以者何？〈觀空品〉中明自利行，〈教化品〉中明利他行。菩薩觀門不出二行，如是二行不出二諦，以真諦故無能所護，以世諦故能所二護，自他行成。言二諦者，一者真諦，是其空理；二者世諦，即是有門。〈二諦品〉中當廣分別。一云：此經世尊自判三法輪中無相為宗，故《解深密經》作如是說「初為發趣聲聞乘者說四諦輪(如四阿含經)，次為發趣菩薩乘者說無相輪(諸般若等)，後為發一切乘者說了義教。」具如彼說。

問：此無相輪，三性中遣何等，此三無性中依何無性？解云：西方諸師分成兩釋。一者清辨，其遣三性以立為空，即說空理以為無相，具如《掌珍》。二者護法，但遣所執以為無相，如《深密》等。三無性中，清辨、護法皆依三種無自性，亦以為無相。由斯真諦、慈恩三藏各依一宗。真諦三藏，如其次第，具遣三性，立三無性：一遣分別性，立分別無相性；二遣依他，立依他無生性；三遣真實性，立真實無性性。於一真如，遣三性故，立三無性，具如《三無性論》。是故真諦大同清辨，而差別者，清辨菩薩立而無當。真諦師意存三無性，非安立諦。二慈恩三藏，但遣所執，不遣二性，情有理無、理有情無二義別故。又三無性，如其次第，即說三性為三無性，故《三十唯識》言「即依此三性，立彼三無性。」具如《成唯識》、《深密經》等。是故清辨、護法二菩薩，各依自宗以釋此經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：此無相輪，三性中遣何等，此三無性中依何無性？解云：西方諸師分成兩釋。一者清辨，其遣三性以立為空，即說空理以為無相，具如《掌珍》。二者護法，但遣所執以為無相，如《深密》等。三無性中，清辨、護法皆依三種無自性，亦以為無相。由斯真諦、慈恩三藏各依一宗。真諦三藏，如其次第，具遣三性，立三無性：一遣分別性，立分別無相性；二遣依他，立依他無生性；三遣真實性，立真實無性性。於一真如，遣三性故，立三無性，具如《三無性論》。是故真諦大同清辨，而差別者，清辨菩薩立而無當。真諦師意存三無性，非安立諦。二慈恩三藏，但遣所執，不遣二性，情有理無、理有情無二義別故。又三無性，如其次第，即說三性為三無性，故《三十唯識》言「即依此三性，立彼三無性。」具如《成唯識》、《深密經》等。是故清辨、護法二菩薩，各依自宗以釋此經。

問：如何得知此經具說三種無性？解云：如《解深密經》云「或如經，一切諸法皆無自性，無生無滅，本來寂靜，自性涅槃。依何密意世尊自說一切諸法皆無自性者，具依三種無自性密意，說言一切諸法皆無自性。無生無滅等者，唯依相無自性性說，或可亦依相及勝義無自性說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：如何得知此經具說三種無性？解云：如《解深密經》云「或如經，一切諸法皆無自性，無生無滅，本來寂靜，自性涅槃。依何密意世尊自說一切諸法皆無自性者，具依三種無自性密意，說言一切諸法皆無自性。無生無滅等者，唯依相無自性性說，或可亦依相及勝義無自性說。」

問：若爾，如何第二無相名為不了？解云：據實具說三種無自性性，理無淺深，以隱密相，言一切法無自性等，而不分別配三無性。《深密經》等廣顯三種無自性性，是故第三法輪門中加「無自性性」四字，意顯別有三無性理，由是名為了不了義，非理淺深名了不了。若廣分別，如《廣百論》第十卷中有三師釋：一瑜伽學徒立依他有，二清辨菩薩說依他空，三護法菩薩雙破兩執。故彼論中云「第一瑜伽學徒，以理標宗云：分別所執法體是無，因緣所生法體是有，由斯感果，輪迴三有；或修加行，證三菩提，乃至廣說。為證此義，引經頌云『遍計所執無，依他起性有，妄分別失壞，隨增減二邊。』第二清辨釋此經云：名是遍計所執，義是依他起性。名於其義非有故無，義隨世間非無故有，不可引此證有依他。次瑜伽學徒破彼釋經，文有三節：初總據非理、次別顯四失、後結破違經。初總破云：此釋不然，義相違故。次四失者，一若名於義非有故無，義亦於名是無何有？二又於其義所立名言，既因緣生，如義應有。三若妄所執能詮性無，妄執所詮其性豈有？四名隨世俗有詮表能，汝不許為依他起性，義亦隨俗假說有能，何不許為遍計所執？後結假云：世俗假立能詮所詮，無應並無、有應齊有。如今經說一有一無，故汝所言不符經義。次清辨為證己義，復引經言『由立此此名，詮於彼彼法。彼皆性非有，由法性皆然。』次瑜伽學徒破此經云：經意不說名於義無，但說所詮法性非有，辨諸法性皆不可詮，名言所詮皆是共相，諸法自相皆絕名言，自相非無、共相非有。此中略說所詮性無，非謂能詮其性實有，故頌但說彼非有言，不爾應言此性非有。次清辨為證依他性無，復引經中所說略頌『無有少法生，亦無少法滅。淨見觀諸法，非有亦非無。』次瑜伽學徒又破此說：此頌意顯遍計所執自性差別，能詮所詮其體皆空，無生無滅離執淨見，觀諸世間因緣所生非無非有。故此非證依他是無。次清辨菩薩引經證成依他性空，故契經言『諸法從緣起，緣法兩皆無，能如是正知，名通達緣起。若法從緣生，此法都無性，若法都無性，此法非緣生。』次瑜伽學徒會彼經云：如是二經說緣生法雖無自性，而不相違。以從緣生法有二種：一者遍計所執、二者依他起性。此中意明遍計所執自性非有，不說依他。若說依他都無自性，便撥染淨二法皆無，名惡取空，自他俱損。次清辨云：此妄分別，誰復能遮？得正見時，自當除遣。第三護法菩薩雙破空有兩執，建立中道依他起性非空非有。故彼復云：如是等類，隨見不同，分隔聖言，合成多分，互興諍論、各執一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：若爾，如何第二無相名為不了？解云：據實具說三種無自性性，理無淺深，以隱密相，言一切法無自性等，而不分別配三無性。《深密經》等廣顯三種無自性性，是故第三法輪門中加「無自性性」四字，意顯別有三無性理，由是名為了不了義，非理淺深名了不了。若廣分別，如《廣百論》第十卷中有三師釋：一瑜伽學徒立依他有，二清辨菩薩說依他空，三護法菩薩雙破兩執。故彼論中云「第一瑜伽學徒，以理標宗云：分別所執法體是無，因緣所生法體是有，由斯感果，輪迴三有；或修加行，證三菩提，乃至廣說。為證此義，引經頌云『遍計所執無，依他起性有，妄分別失壞，隨增減二邊。』第二清辨釋此經云：名是遍計所執，義是依他起性。名於其義非有故無，義隨世間非無故有，不可引此證有依他。次瑜伽學徒破彼釋經，文有三節：初總據非理、次別顯四失、後結破違經。初總破云：此釋不然，義相違故。次四失者，一若名於義非有故無，義亦於名是無何有？二又於其義所立名言，既因緣生，如義應有。三若妄所執能詮性無，妄執所詮其性豈有？四名隨世俗有詮表能，汝不許為依他起性，義亦隨俗假說有能，何不許為遍計所執？後結假云：世俗假立能詮所詮，無應並無、有應齊有。如今經說一有一無，故汝所言不符經義。次清辨為證己義，復引經言『由立此此名，詮於彼彼法。彼皆性非有，由法性皆然。』次瑜伽學徒破此經云：經意不說名於義無，但說所詮法性非有，辨諸法性皆不可詮，名言所詮皆是共相，諸法自相皆絕名言，自相非無、共相非有。此中略說所詮性無，非謂能詮其性實有，故頌但說彼非有言，不爾應言此性非有。次清辨為證依他性無，復引經中所說略頌『無有少法生，亦無少法滅。淨見觀諸法，非有亦非無。』次瑜伽學徒又破此說：此頌意顯遍計所執自性差別，能詮所詮其體皆空，無生無滅離執淨見，觀諸世間因緣所生非無非有。故此非證依他是無。次清辨菩薩引經證成依他性空，故契經言『諸法從緣起，緣法兩皆無，能如是正知，名通達緣起。若法從緣生，此法都無性，若法都無性，此法非緣生。』次瑜伽學徒會彼經云：如是二經說緣生法雖無自性，而不相違。以從緣生法有二種：一者遍計所執、二者依他起性。此中意明遍計所執自性非有，不說依他。若說依他都無自性，便撥染淨二法皆無，名惡取空，自他俱損。次清辨云：此妄分別，誰復能遮？得正見時，自當除遣。第三護法菩薩雙破空有兩執，建立中道依他起性非空非有。故彼復云：如是等類，隨見不同，分隔聖言，合成多分，互興諍論、各執一

邊。既不能除惡見塵垢，詎能契當諸佛世尊所說大乘清淨妙旨？未會真理，隨己執情，自是非他，深可怖畏。應捨執著空有兩邊，領悟大乘不二中道。」廣說如彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 邊。既不能除惡見塵垢，詎能契當諸佛世尊所說大乘清淨妙旨？未會真理，隨己執情，自是非他，深可怖畏。應捨執著空有兩邊，領悟大乘不二中道。」廣說如彼。

問：護法宗，如《成唯識》不遣依他，如何此中說依他起非空非有？解云：護法正言，如《成唯識》不遣依他，而今欲成聖天論意，故立中道，而不相違。一云：護法正宗立中道義，而《成唯識》述瑜伽宗，故亦不違。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：護法宗，如《成唯識》不遣依他，如何此中說依他起非空非有？解云：護法正言，如《成唯識》不遣依他，而今欲成聖天論意，故立中道，而不相違。一云：護法正宗立中道義，而《成唯識》述瑜伽宗，故亦不違。

第三顯教所依所為有情。亦有二門：一顯教所依、二所為有情。言所依者，聖教雖眾，要唯三藏、二藏、十二部經。言三藏，一素怛纜，此云契經，義如上說。二毘奈耶，此云調伏，調伏身語七種非故；或調三業令不造惡亦名調伏。三阿毘達磨，此云對法，無漏聖道對境果故，名為對法。或名摩怛尸迦，此云本母，分別法相，能生智故，名為本母。言二藏者，如《攝大乘》「如是三藏，下乘上乘有差別故，則成二藏：一聲聞藏、二菩薩藏。」言十二部者，如《解深密》「所謂契經、應頌、記別、諷頌、自說、因緣、譬喻、本生、本事、方廣、希法、論議。」至〈二諦品〉當廣分別。此經一部，三藏之內是契經藏，二藏之內菩薩藏收，十二部中且初部攝。若廣分別，具如別章。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三顯教所依所為有情。亦有二門：一顯教所依、二所為有情。言所依者，聖教雖眾，要唯三藏、二藏、十二部經。言三藏，一素怛纜，此云契經，義如上說。二毘奈耶，此云調伏，調伏身語七種非故；或調三業令不造惡亦名調伏。三阿毘達磨，此云對法，無漏聖道對境果故，名為對法。或名摩怛尸迦，此云本母，分別法相，能生智故，名為本母。言二藏者，如《攝大乘》「如是三藏，下乘上乘有差別故，則成二藏：一聲聞藏、二菩薩藏。」言十二部者，如《解深密》「所謂契經、應頌、記別、諷頌、自說、因緣、譬喻、本生、本事、方廣、希法、論議。」至〈二諦品〉當廣分別。此經一部，三藏之內是契經藏，二藏之內菩薩藏收，十二部中且初部攝。若廣分別，具如別章。

言所為者，有其二義：一就三乘。如《解深密》三法輪中，一為發趣聲聞乘者說四諦輪，二為欲發趣菩薩乘者說無相教，三為發趣一切乘者說第三輪。故知此經為菩薩說。若依五性，為菩薩性及不定者故說此經。五姓之義，具如別章。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言所為者，有其二義：一就三乘。如《解深密》三法輪中，一為發趣聲聞乘者說四諦輪，二為欲發趣菩薩乘者說無相教，三為發趣一切乘者說第三輪。故知此經為菩薩說。若依五性，為菩薩性及不定者故說此經。五姓之義，具如別章。

第四翻譯時代依文正釋。即有二門：一翻譯時代、二依文正釋。言翻譯時代者，此經一部，准下經文，自有兩本：一者廣本，故下〈散華品〉云「爾時十六大國王，聞佛所說十方億偈般若波羅蜜經，散華供養。」故知此經亦有廣本。二者略本，梵本雖一，隨譯者異，乃成三本。一者，晉時泰始元年，月支國三藏法師曇摩羅密，晉云法護，翻出一卷，名「仁王般若」。二者，秦時弘始三年，三藏法師鳩摩羅什，秦言童壽，於常安西明閣逍遙園別舘翻出一本，名「仁王護國般若波羅蜜」。三者，梁時承聖三年，西天竺優禪差國三藏法師波羅末陀，梁云真諦，於豫章寶田寺翻出一卷，名「仁王般若經」，疏有六卷。雖有三本，晉本創初恐不周悉，真諦一本隱而不行，故今且依秦時一本(依費長房《三寶錄》三譯皆言一卷，然費學七《入藏目錄》即云兩卷)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四翻譯時代依文正釋。即有二門：一翻譯時代、二依文正釋。言翻譯時代者，此經一部，准下經文，自有兩本：一者廣本，故下〈散華品〉云「爾時十六大國王，聞佛所說十方億偈般若波羅蜜經，散華供養。」故知此經亦有廣本。二者略本，梵本雖一，隨譯者異，乃成三本。一者，晉時泰始元年，月支國三藏法師曇摩羅密，晉云法護，翻出一卷，名「仁王般若」。二者，秦時弘始三年，三藏法師鳩摩羅什，秦言童壽，於常安西明閣逍遙園別舘翻出一本，名「仁王護國般若波羅蜜」。三者，梁時承聖三年，西天竺優禪差國三藏法師波羅末陀，梁云真諦，於豫章寶田寺翻出一卷，名「仁王般若經」，疏有六卷。雖有三本，晉本創初恐不周悉，真諦一本隱而不行，故今且依秦時一本(依費長房《三寶錄》三譯皆言一卷，然費學七《入藏目錄》即云兩卷)。

經：如是我聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：如是我聞。

釋曰：自下第二判文正釋。於一部內，即其八品，自有兩判：一依本記，大分為四：一發起分，即初〈序品〉；二正說分，謂次五品；三王得護國分，即〈受持品〉；四流通分，即〈囑累品〉。今判此經，依《佛地論》大分為三：初之一品，名教起因緣分；次有五品，名聖教所說分；後有二品，名依教奉行分。顯已聞等，即是教起所因所緣，故名教起因緣分；正顯聖教所說法門、品類差別，故名聖教所說分；顯彼時眾聞佛聖教，歡喜奉行，故名依教奉行分。即當舊說序、正、流通。序謂由序，起正說之由致。正即正宗，辨所詮之宗義。通即流通，攝末代之勝益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：自下第二判文正釋。於一部內，即其八品，自有兩判：一依本記，大分為四：一發起分，即初〈序品〉；二正說分，謂次五品；三王得護國分，即〈受持品〉；四流通分，即〈囑累品〉。今判此經，依《佛地論》大分為三：初之一品，名教起因緣分；次有五品，名聖教所說分；後有二品，名依教奉行分。顯已聞等，即是教起所因所緣，故名教起因緣分；正顯聖教所說法門、品類差別，故名聖教所說分；顯彼時眾聞佛聖教，歡喜奉行，故名依教奉行分。即當舊說序、正、流通。序謂由序，起正說之由致。正即正宗，辨所詮之宗義。通即流通，攝末代之勝益。

就序分中，文別有二：初明證信序，後「爾時十號」下辨發起序。然此二序，有三差別：一者名別。一名證信，亦名通序；二名發起，亦名別序。說我聞等，令物生信，名為證信。諸經皆同，名為通序。以放光等發起正宗，名為發起；隨部各別，名為別序。二者時別。一名經前序，未說經時，先發起故；二名經後序，說經以後方始諸故。三者人別。一名如來序，於諸經中佛發起故；二名阿難序，由阿難請方始說故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 就序分中，文別有二：初明證信序，後「爾時十號」下辨發起序。然此二序，有三差別：一者名別。一名證信，亦名通序；二名發起，亦名別序。說我聞等，令物生信，名為證信。諸經皆同，名為通序。以放光等發起正宗，名為發起；隨部各別，名為別序。二者時別。一名經前序，未說經時，先發起故；二名經後序，說經以後方始諸故。三者人別。一名如來序，於諸經中佛發起故；二名阿難序，由阿難請方始說故。

就證信中，略有四門：一說事緣起、二說事之意、三辨事多少、四隨事別釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 就證信中，略有四門：一說事緣起、二說事之意、三辨事多少、四隨事別釋。

言緣起者，如《智度論》第二卷云「佛涅槃時，於俱第那竭國薩羅樹間，北首而臥，將入涅槃。爾時阿難親愛未除，未離欲故。心沒憂海，不能自出。爾時長老阿㝹樓豆語阿難言：『汝等是守護佛法藏者，不應如凡人沒憂海。諸有為法，皆是無常，汝何憂愁？又佛世尊手付汝法，汝今愁悶失所聞事。汝當問佛：佛涅槃後，云何修行？誰當作師？惡口車匿云何共住(《長含經》第四卷闡拏比丘云何共住)？佛諸經首作何等語？』阿難即以此事問佛。佛告阿難：『行四念處。戒經為師。車匿比丘如梵法治(《長阿含》第四、《增一阿含》三十六皆云：梵法治者，即是不共語也。廣說如彼)。佛諸經首皆稱「如是我聞」等語。』」依《集法經》及《涅槃》後分，大同《智論》，恐繁不述。《大悲經》說是憂波離教阿難問。所以經論說不同者，二人共教，各據一義亦不相違。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言緣起者，如《智度論》第二卷云「佛涅槃時，於俱第那竭國薩羅樹間，北首而臥，將入涅槃。爾時阿難親愛未除，未離欲故。心沒憂海，不能自出。爾時長老阿㝹樓豆語阿難言：『汝等是守護佛法藏者，不應如凡人沒憂海。諸有為法，皆是無常，汝何憂愁？又佛世尊手付汝法，汝今愁悶失所聞事。汝當問佛：佛涅槃後，云何修行？誰當作師？惡口車匿云何共住(《長含經》第四卷闡拏比丘云何共住)？佛諸經首作何等語？』阿難即以此事問佛。佛告阿難：『行四念處。戒經為師。車匿比丘如梵法治(《長阿含》第四、《增一阿含》三十六皆云：梵法治者，即是不共語也。廣說如彼)。佛諸經首皆稱「如是我聞」等語。』」依《集法經》及《涅槃》後分，大同《智論》，恐繁不述。《大悲經》說是憂波離教阿難問。所以經論說不同者，二人共教，各據一義亦不相違。

說事意者，略有二種：一為斷疑、二為生信。言斷疑者，真諦記云「微細律說：阿難比丘當昇高座出法藏時，身即如佛，具諸相好。若下高座，還復本形。眾見此瑞，遂有三疑：一疑大師釋迦如來以慈悲故，從涅槃起，更宣深法；二疑諸佛他方來；三疑阿難轉身成佛。今欲除遣三種疑故，亦說『如是我聞』等語，明其阿難親從佛聞，非關慈悲從涅槃起，亦非餘佛從他方來，又非阿難轉身成佛自說經也。」言生信者，妙《智度論》云「說時方人，欲令眾生心生信故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說事意者，略有二種：一為斷疑、二為生信。言斷疑者，真諦記云「微細律說：阿難比丘當昇高座出法藏時，身即如佛，具諸相好。若下高座，還復本形。眾見此瑞，遂有三疑：一疑大師釋迦如來以慈悲故，從涅槃起，更宣深法；二疑諸佛他方來；三疑阿難轉身成佛。今欲除遣三種疑故，亦說『如是我聞』等語，明其阿難親從佛聞，非關慈悲從涅槃起，亦非餘佛從他方來，又非阿難轉身成佛自說經也。」言生信者，妙《智度論》云「說時方人，欲令眾生心生信故。」

事多少者，自有三說。一者真諦《七事記》中開為七事：一如是者，標所聞法。一部文理，決定可信。二言我者，出能聞人，即是阿難。三言聞者，親奉音旨。四一時者，顯所聞法，善會時機。五佛世尊，出能說師。六住處者，顯說有處。七大比丘，顯非獨聞。然此七事總唯四意：初如是者，明所聞法。次我聞者，辨能聞人，次二證所聞法，後二證能聞人，廣說如彼。二依龍猛《大智度論》開為六事：一信、二聞、三時、四主、五處、六眾。世親《燈論》然說六事，故彼頌言「前三明弟子，後三證師說，一切修多羅，法門皆如是。」三依親光《佛地論》中攝為五事：一總顯已聞、二教起時分、三別顯教主、四顯教起處、五教所被機。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 事多少者，自有三說。一者真諦《七事記》中開為七事：一如是者，標所聞法。一部文理，決定可信。二言我者，出能聞人，即是阿難。三言聞者，親奉音旨。四一時者，顯所聞法，善會時機。五佛世尊，出能說師。六住處者，顯說有處。七大比丘，顯非獨聞。然此七事總唯四意：初如是者，明所聞法。次我聞者，辨能聞人，次二證所聞法，後二證能聞人，廣說如彼。二依龍猛《大智度論》開為六事：一信、二聞、三時、四主、五處、六眾。世親《燈論》然說六事，故彼頌言「前三明弟子，後三證師說，一切修多羅，法門皆如是。」三依親光《佛地論》中攝為五事：一總顯已聞、二教起時分、三別顯教主、四顯教起處、五教所被機。

隨事別釋者，雖有七六五事不同，且依五事以釋此經。於中同異，至文對辨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨事別釋者，雖有七六五事不同，且依五事以釋此經。於中同異，至文對辨。

言如是我聞者，即是第一總顯已聞。釋有三義：一者總釋如是我聞、二者別釋如是我聞、三者申其合說之意。言總釋者，謂傳佛教曼殊室利及阿難等皆作此言，如是所說甚深句義，我昔曾聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言如是我聞者，即是第一總顯已聞。釋有三義：一者總釋如是我聞、二者別釋如是我聞、三者申其合說之意。言總釋者，謂傳佛教曼殊室利及阿難等皆作此言，如是所說甚深句義，我昔曾聞。

言別釋者，先釋如是，後解我聞。言如是者，此地諸師雖有多釋，且述西方三藏及論說。西方三藏略有三說。一真諦三藏云：言如是者，是決定義。有其二種：一文、二理，文是能詮、理即所詮。阿難所傳，文理決定，如佛所說，故曰如是。二長耳三藏釋有三義：一就佛釋，三世諸佛所說無異，故名為如；以同說故，稱之為是。二依法解；諸法實相；故名為如；如如而說，故稱為是。三依僧辨，阿難所傳不異佛說，故名為如；永離過非，稱之曰是。三菩提留支略為四義：一者發心如是，謂自念言：我當如是發菩提心修諸善行。二者教他如是，教前人言：汝當如是發菩提心修諸善行。三者譬喻如是，是人威德熾盛如日光明，智慧深廣猶如大海，面貌端正猶如滿月。四者決定如是，我如是見聞等。今言如是者，但取第四決定如是。傳法者言：我從佛聞所說理教，我之所說，不多不少、不錯不謬，決定如是。不謬傳之失，故曰如是。依諸論說亦有三釋：一依功德施。《般若論》云「如是我聞者，顯示此經是世尊現覺而演，非自所作。」二依龍猛《智度論》云「如是者，即信也。佛法大海中，信為能入，智慧能度。其信順者，言是事如是。其不信者，言此事不如是。」廣說如彼。三依親光《佛地論》中為四義故，第一云如是，總言依四義轉：一依譬喻，謂當所說如是文句，如我昔聞(此即以今喻古)；二依教誨，謂告時眾，如是當聽我昔所聞。三依問答，謂有問言：「汝當所說昔定聞耶？」故此答言：「如是我聞。」四依許可，謂結集時，諸菩薩眾咸共請言：「如汝所聞，當如是說。」傳法菩薩便許彼言：「如是當說如是我聞。」又如是言，信可審定，謂如是法我昔曾聞，此事如是，齊此當說，定無有異(此依信可釋經中所說如是言者，是文殊、阿難信可審定之言。謂如是經法，我昔聞此事，如是此經中所明之義，我今當說，定無為異也)。又《佛地論》有三師釋：一云第四、一云四中唯依後二、一云總依四義而說，廣如彼論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言別釋者，先釋如是，後解我聞。言如是者，此地諸師雖有多釋，且述西方三藏及論說。西方三藏略有三說。一真諦三藏云：言如是者，是決定義。有其二種：一文、二理，文是能詮、理即所詮。阿難所傳，文理決定，如佛所說，故曰如是。二長耳三藏釋有三義：一就佛釋，三世諸佛所說無異，故名為如；以同說故，稱之為是。二依法解；諸法實相；故名為如；如如而說，故稱為是。三依僧辨，阿難所傳不異佛說，故名為如；永離過非，稱之曰是。三菩提留支略為四義：一者發心如是，謂自念言：我當如是發菩提心修諸善行。二者教他如是，教前人言：汝當如是發菩提心修諸善行。三者譬喻如是，是人威德熾盛如日光明，智慧深廣猶如大海，面貌端正猶如滿月。四者決定如是，我如是見聞等。今言如是者，但取第四決定如是。傳法者言：我從佛聞所說理教，我之所說，不多不少、不錯不謬，決定如是。不謬傳之失，故曰如是。依諸論說亦有三釋：一依功德施。《般若論》云「如是我聞者，顯示此經是世尊現覺而演，非自所作。」二依龍猛《智度論》云「如是者，即信也。佛法大海中，信為能入，智慧能度。其信順者，言是事如是。其不信者，言此事不如是。」廣說如彼。三依親光《佛地論》中為四義故，第一云如是，總言依四義轉：一依譬喻，謂當所說如是文句，如我昔聞(此即以今喻古)；二依教誨，謂告時眾，如是當聽我昔所聞。三依問答，謂有問言：「汝當所說昔定聞耶？」故此答言：「如是我聞。」四依許可，謂結集時，諸菩薩眾咸共請言：「如汝所聞，當如是說。」傳法菩薩便許彼言：「如是當說如是我聞。」又如是言，信可審定，謂如是法我昔曾聞，此事如是，齊此當說，定無有異(此依信可釋經中所說如是言者，是文殊、阿難信可審定之言。謂如是經法，我昔聞此事，如是此經中所明之義，我今當說，定無為異也)。又《佛地論》有三師釋：一云第四、一云四中唯依後二、一云總依四義而說，廣如彼論。

別釋我聞者，先釋我相，後解其聞。所言我者。傳法文殊及阿難等，五蘊身上假立為我，耳根發識能聞所說，故名為聞。故《佛地論》云「我謂諸蘊世俗假者，聞謂耳根發識聽受。廢別就總，故言我聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 別釋我聞者，先釋我相，後解其聞。所言我者。傳法文殊及阿難等，五蘊身上假立為我，耳根發識能聞所說，故名為聞。故《佛地論》云「我謂諸蘊世俗假者，聞謂耳根發識聽受。廢別就總，故言我聞。」

問：佛法中無人無我，如何諸經皆說我聞？解云：此義諸說不同。依龍猛宗，如《智度論》第一，說四悉檀中，世界悉檀故說有我，第一義悉檀故說無我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：佛法中無人無我，如何諸經皆說我聞？解云：此義諸說不同。依龍猛宗，如《智度論》第一，說四悉檀中，世界悉檀故說有我，第一義悉檀故說無我。

問：豈不《中論》說實相門中，非我非無我。如何《智度論》中說為無我？答：不相違。世界悉檀即說為我，第一義中說為無我，各各為人。或我無我雙遣二執，亦得說言非我非無我。故《中論》云「諸佛或說我，或說於無我。諸法實相中，非我非無我。」若偏對我，即說無我以為實相。若雙遣執，非我非無我以為實相。各據一義，故不相違。依彌勒宗《瑜伽》第六「由四因故，依諸蘊中假說為我。一為世間言說易故、二欲隨順諸世間故、三為斷除決定無我諸怖畏故、四為宣說自他得失令其決定信解心故。」廣釋四因，如《雜集論》第十三說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：豈不《中論》說實相門中，非我非無我。如何《智度論》中說為無我？答：不相違。世界悉檀即說為我，第一義中說為無我，各各為人。或我無我雙遣二執，亦得說言非我非無我。故《中論》云「諸佛或說我，或說於無我。諸法實相中，非我非無我。」若偏對我，即說無我以為實相。若雙遣執，非我非無我以為實相。各據一義，故不相違。依彌勒宗《瑜伽》第六「由四因故，依諸蘊中假說為我。一為世間言說易故、二欲隨順諸世間故、三為斷除決定無我諸怖畏故、四為宣說自他得失令其決定信解心故。」廣釋四因，如《雜集論》第十三說。

所言聞者，自有二義：一依法相、二就唯識。依法相者，諸說不同。薩婆多宗，耳聞非識。法教論師，識聞非耳，《成實》亦同。譬喻論者，和合能聞，如《大婆娑》第十三說。今依大乘龍樹菩薩，自有兩釋：一耳聞非識、二和合能聞。如《智度論》雖有兩釋，和合為正，正釋聞中說和合故。依彌勒宗，自有三說：一云耳聞非識。《雜集論》云「耳界何相？謂能聞聲。」又《瑜伽》云「數於此聲至能聞故。一云識聞，非耳。」《佛地論》云「聞謂耳根發識聽受。」又《瑜伽釋》論云「聞謂聽聞，即是耳根發耳識，聞言教故。」又解：二論耳聞識非發識，耳根是聞體故。一云：二論和合能聞，根識和合是聞體故，故《雜集》云「問：為眼見色？為識等耶？答：非眼見色：亦非識等：以一切法無作用故。由有和合：假立為見。耳等亦爾。」廣說如彼。所以如是諸論異者，為顯聞聲最勝依故。《瑜伽》等說耳為聞，就分別義故。《佛地》等云識為聞，為顯諸法無作用故。《智度論》及《雜集》等，和合為聞。各據一義，互不相違。依唯識理以解聞者，自有二釋，故《佛地》云「有義如來慈悲本願增上緣力，聞者識上文義相生。此文義相，雖親依自善根力起，而就強緣，名為佛說。由耳根力，自心變現，故名我聞。」有義：聞者善根本願增上緣力，如來識上文義相生。此文義相，是佛利他善根所起，名為佛說。聞者識心雖不取得，然似彼相分明顯現，故名我聞。解云：《佛地》二師所說，初即那伽犀那，那伽此云龍、犀那云軍，即是龍軍論師也，不許佛果有色聲等。第二師義，許佛果中具色聲等，護法等宗皆依後釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所言聞者，自有二義：一依法相、二就唯識。依法相者，諸說不同。薩婆多宗，耳聞非識。法教論師，識聞非耳，《成實》亦同。譬喻論者，和合能聞，如《大婆娑》第十三說。今依大乘龍樹菩薩，自有兩釋：一耳聞非識、二和合能聞。如《智度論》雖有兩釋，和合為正，正釋聞中說和合故。依彌勒宗，自有三說：一云耳聞非識。《雜集論》云「耳界何相？謂能聞聲。」又《瑜伽》云「數於此聲至能聞故。一云識聞，非耳。」《佛地論》云「聞謂耳根發識聽受。」又《瑜伽釋》論云「聞謂聽聞，即是耳根發耳識，聞言教故。」又解：二論耳聞識非發識，耳根是聞體故。一云：二論和合能聞，根識和合是聞體故，故《雜集》云「問：為眼見色？為識等耶？答：非眼見色：亦非識等：以一切法無作用故。由有和合：假立為見。耳等亦爾。」廣說如彼。所以如是諸論異者，為顯聞聲最勝依故。《瑜伽》等說耳為聞，就分別義故。《佛地》等云識為聞，為顯諸法無作用故。《智度論》及《雜集》等，和合為聞。各據一義，互不相違。依唯識理以解聞者，自有二釋，故《佛地》云「有義如來慈悲本願增上緣力，聞者識上文義相生。此文義相，雖親依自善根力起，而就強緣，名為佛說。由耳根力，自心變現，故名我聞。」有義：聞者善根本願增上緣力，如來識上文義相生。此文義相，是佛利他善根所起，名為佛說。聞者識心雖不取得，然似彼相分明顯現，故名我聞。解云：《佛地》二師所說，初即那伽犀那，那伽此云龍、犀那云軍，即是龍軍論師也，不許佛果有色聲等。第二師義，許佛果中具色聲等，護法等宗皆依後釋。

問曰：阿難如來成道日生，經二十年方為侍者，前所說經皆非親聞，如何諸經皆說我聞？答：依《報恩經》釋有三義：一者阿難從他諸天及諸比丘邊傳聞。二者佛入世俗心，令阿難知前所說經。三者前所說經佛重為說。佛善巧力故，於一法句中演無量法，能以無量法為一句義。佛粗示其端，阿難蓋已得知，速利強持力故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：阿難如來成道日生，經二十年方為侍者，前所說經皆非親聞，如何諸經皆說我聞？答：依《報恩經》釋有三義：一者阿難從他諸天及諸比丘邊傳聞。二者佛入世俗心，令阿難知前所說經。三者前所說經佛重為說。佛善巧力故，於一法句中演無量法，能以無量法為一句義。佛粗示其端，阿難蓋已得知，速利強持力故。

問曰：阿難既是聲聞，如何能持大乘經典？答：阿難有三。一者阿難陀，持聲聞法；二者阿難賢，持緣覺法；三者阿難海，持摩訶衍。第三阿難持大乘經，故不相違。如《金剛仙論》及真諦所引《闍王懺悔經》說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：阿難既是聲聞，如何能持大乘經典？答：阿難有三。一者阿難陀，持聲聞法；二者阿難賢，持緣覺法；三者阿難海，持摩訶衍。第三阿難持大乘經，故不相違。如《金剛仙論》及真諦所引《闍王懺悔經》說。

第三申其合說意者，《佛地論》云「應知說此如是我聞，意避增減異分過失。謂如是法，我從佛聞，非他展轉。顯示聞者有所堪能，諸有所聞皆離增減異分過失。非如凡夫無所堪能，諸有所聞或不能離增減異分。結集法時，傳佛教者依如來教，初說此言，為令眾生恭敬信受，言如是法我從佛聞，文義決定無所增減。是故聞者，應正聞已，如理思惟，當勤修學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三申其合說意者，《佛地論》云「應知說此如是我聞，意避增減異分過失。謂如是法，我從佛聞，非他展轉。顯示聞者有所堪能，諸有所聞皆離增減異分過失。非如凡夫無所堪能，諸有所聞或不能離增減異分。結集法時，傳佛教者依如來教，初說此言，為令眾生恭敬信受，言如是法我從佛聞，文義決定無所增減。是故聞者，應正聞已，如理思惟，當勤修學。」

經：一時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：一時。

釋曰：第二教起時分。西方諸師略有三釋。一菩提留支云：時有多種，謂念日夜，壽等百歲，及一切時。今一時者，正是如來說此經時。二長耳云：時有三種。一迦羅時，此云別相時，如來戒律大戒時、出家時，國王得聞，餘不合聞。二三摩耶時，此云破邪見時，謂五部《阿含》、九分達摩，不簡黑白，一切得聞(五部阿含，是《長》、《增一》、《中》、《雜》。有部言九分者，一分別說戒、二世間、三因緣、四界、五同隨得、六名句文、七集定、八集業、九諸蘊。一分有六千偈，六九五十四，合五萬四千偈。如真論部集記第一說)。三世流布者，如說一時佛在恒河岸、一時在申恕林。今言一時，但依後二，或唯第三。真諦三藏說有十時，恐繁不述。今依諸論亦有三說：一功德施。《般若論》云「言一時者，說此經時，餘時復說無量經故。」二依龍猛《智度論》云「時有二種：一迦羅時，通假及實，內外通用。二三摩耶時，唯假非實。經云一時，依三摩耶說，以破實時，說假時故。」具說如彼。三依親光《佛地論》中時有三種：一者說聽究竟，總名一時。故彼論云「言一時者，謂說聽時。此就剎那相續無斷，說聽究竟總名一時(此即總說一會說法，說聽究竟總名一時)。若不爾者，字名句等說聽時異，云何言一(此即反解。若不就其說聽究竟名一時者，如初說字、次名、後句，乃至頌品部等，說聽時異，云何言一)？」二者一剎那頃能持、能說、能領、能受，故名一時。故彼論云「或能說者得陀羅尼，於一字中一剎那頃能持能說一切法門。或能聽者得淨耳根，一剎那頃聞一字時，於餘一切法皆無障礙悉能領受故名一時(初也。已上得陀羅尼耳根功德，一剎那頃能持能說能領能受故名一時也)。」三者共相會遇，名為一時。故彼論云「或相會遇，時分無別，故名一時。即是說聽共相會遇，同一時義(感聖赴機，更相會遇，名一時也。或可為四：開說聽異為二時故)。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二教起時分。西方諸師略有三釋。一菩提留支云：時有多種，謂念日夜，壽等百歲，及一切時。今一時者，正是如來說此經時。二長耳云：時有三種。一迦羅時，此云別相時，如來戒律大戒時、出家時，國王得聞，餘不合聞。二三摩耶時，此云破邪見時，謂五部《阿含》、九分達摩，不簡黑白，一切得聞(五部阿含，是《長》、《增一》、《中》、《雜》。有部言九分者，一分別說戒、二世間、三因緣、四界、五同隨得、六名句文、七集定、八集業、九諸蘊。一分有六千偈，六九五十四，合五萬四千偈。如真論部集記第一說)。三世流布者，如說一時佛在恒河岸、一時在申恕林。今言一時，但依後二，或唯第三。真諦三藏說有十時，恐繁不述。今依諸論亦有三說：一功德施。《般若論》云「言一時者，說此經時，餘時復說無量經故。」二依龍猛《智度論》云「時有二種：一迦羅時，通假及實，內外通用。二三摩耶時，唯假非實。經云一時，依三摩耶說，以破實時，說假時故。」具說如彼。三依親光《佛地論》中時有三種：一者說聽究竟，總名一時。故彼論云「言一時者，謂說聽時。此就剎那相續無斷，說聽究竟總名一時(此即總說一會說法，說聽究竟總名一時)。若不爾者，字名句等說聽時異，云何言一(此即反解。若不就其說聽究竟名一時者，如初說字、次名、後句，乃至頌品部等，說聽時異，云何言一)？」二者一剎那頃能持、能說、能領、能受，故名一時。故彼論云「或能說者得陀羅尼，於一字中一剎那頃能持能說一切法門。或能聽者得淨耳根，一剎那頃聞一字時，於餘一切法皆無障礙悉能領受故名一時(初也。已上得陀羅尼耳根功德，一剎那頃能持能說能領能受故名一時也)。」三者共相會遇，名為一時。故彼論云「或相會遇，時分無別，故名一時。即是說聽共相會遇，同一時義(感聖赴機，更相會遇，名一時也。或可為四：開說聽異為二時故)。」

問：一及時，其體是何？答：一是數，時即時分。薩婆多宗及經部宗無別有法，即用五蘊為性，處界門中有為為性。今依大乘，自有兩釋：一龍猛宗，數及時等皆無有體，非蘊處界三科所攝。故《智度論》云「數時等法實無所有，陰入持所不攝故(持即界也，持自性故)。」又彼論云「時方離合一異長短名字，凡人心著謂是實有。」廣說如彼。二彌勒宗，數時即是有為法上分位假立，二十四不相應中數及時也。五蘊門中行蘊所攝，界處門中法處法界，意識境故。《佛地論》云「時者即是有為法上假立分位(約法相釋)，或是心上分位影像(約唯識釋)。依色心等總假立故，是不相應行蘊所攝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：一及時，其體是何？答：一是數，時即時分。薩婆多宗及經部宗無別有法，即用五蘊為性，處界門中有為為性。今依大乘，自有兩釋：一龍猛宗，數及時等皆無有體，非蘊處界三科所攝。故《智度論》云「數時等法實無所有，陰入持所不攝故(持即界也，持自性故)。」又彼論云「時方離合一異長短名字，凡人心著謂是實有。」廣說如彼。二彌勒宗，數時即是有為法上分位假立，二十四不相應中數及時也。五蘊門中行蘊所攝，界處門中法處法界，意識境故。《佛地論》云「時者即是有為法上假立分位(約法相釋)，或是心上分位影像(約唯識釋)。依色心等總假立故，是不相應行蘊所攝。」

問：何不別顯如下處等，但說一時？答：晝夜時分諸方不定，不可別說。又義不定，或一剎那、或復相續，不可定說。是故總相但說一時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何不別顯如下處等，但說一時？答：晝夜時分諸方不定，不可別說。又義不定，或一剎那、或復相續，不可定說。是故總相但說一時。

經：佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：佛。

釋曰：第三別顯教主。《智度論》云「說佛法人，有其五種：一佛自說、二弟子說、三神仙說、四諸天說、五化人說。」為簡餘四，故標佛也。自覺覺他、覺行窮滿，故名為佛。廣如餘處。然諸經首標名不同，乃有四種：自有經初唯置佛名，如《涅槃》等；自有經初唯婆伽婆，如《大品》等；自有經初雙標兩號，如《無上依》等；或有經文二號俱無，如《多心》等。所以如是諸本異者，《多心經》等於一部中別銀流行，故不標名。餘之三句，西方三說：一依《真實論》，一切經初唯應說佛。故彼論云「問：大師十號經中，何故不列餘九而獨稱佛？答：有十義故。一覺勝無敵；二不由他悟；三離二無知(一解脫障無知、二一切智障無知)；四已過睡眠；五譬如蓮華；六自性無染；七具足三義(三義者，一假名佛，即六神通。二寂靜佛，惑不生故三真實佛，即真如也)；八具於三德(一法身、二般若、三解脫)；九具三寶性；十自知令他知。佛具十義，餘名不爾，故諸經首皆稱佛也。」廣如本記。二依《佛地論》一切經初安薄伽梵，謂具六德，破四魔故。故彼論云「薄伽梵聲，依六義轉。一自在義，永不繫屬諸煩惱故。二熾盛義，是炎猛智火所燒經故。三端嚴義，妙三十二大士相等所莊飾故。四名稱義，一切殊勝功德圓滿無不知故。五吉祥義，一切世間親近供養咸稱讚故。六尊貴義，具一切德，常起方便，利益安樂一切有情無懈癈故。如有頌言：自在熾盛與端嚴，名稱吉祥及尊貴，如是六種義差別，應知總名為薄伽。」四魔怨者，煩惱魔、蘊魔、死魔、自在天魔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第三別顯教主。《智度論》云「說佛法人，有其五種：一佛自說、二弟子說、三神仙說、四諸天說、五化人說。」為簡餘四，故標佛也。自覺覺他、覺行窮滿，故名為佛。廣如餘處。然諸經首標名不同，乃有四種：自有經初唯置佛名，如《涅槃》等；自有經初唯婆伽婆，如《大品》等；自有經初雙標兩號，如《無上依》等；或有經文二號俱無，如《多心》等。所以如是諸本異者，《多心經》等於一部中別銀流行，故不標名。餘之三句，西方三說：一依《真實論》，一切經初唯應說佛。故彼論云「問：大師十號經中，何故不列餘九而獨稱佛？答：有十義故。一覺勝無敵；二不由他悟；三離二無知(一解脫障無知、二一切智障無知)；四已過睡眠；五譬如蓮華；六自性無染；七具足三義(三義者，一假名佛，即六神通。二寂靜佛，惑不生故三真實佛，即真如也)；八具於三德(一法身、二般若、三解脫)；九具三寶性；十自知令他知。佛具十義，餘名不爾，故諸經首皆稱佛也。」廣如本記。二依《佛地論》一切經初安薄伽梵，謂具六德，破四魔故。故彼論云「薄伽梵聲，依六義轉。一自在義，永不繫屬諸煩惱故。二熾盛義，是炎猛智火所燒經故。三端嚴義，妙三十二大士相等所莊飾故。四名稱義，一切殊勝功德圓滿無不知故。五吉祥義，一切世間親近供養咸稱讚故。六尊貴義，具一切德，常起方便，利益安樂一切有情無懈癈故。如有頌言：自在熾盛與端嚴，名稱吉祥及尊貴，如是六種義差別，應知總名為薄伽。」四魔怨者，煩惱魔、蘊魔、死魔、自在天魔。

問：佛具十種功德名號，何故如來教傳法者，一切經首但置如是薄伽梵名？答：謂此一名世咸尊重，故諸外道皆稱本師名薄伽梵。又此一名總攝眾德，餘名不爾，是故經首皆置此名。《金剛仙論》亦同《佛地》，廣說婆伽婆，如《涅槃》經首及《智度論》。三依真諦，一切經初皆令雙標佛婆伽婆。故《七事記》云「佛婆伽婆有其四句：一是佛非婆伽婆，即聲聞二乘觀，世諦證無餘涅槃，在自位中得名為佛，不修功德行故非婆伽婆。二是婆伽婆非佛，即是菩薩，修功德故名婆伽婆，既在因位智慧未滿不得名佛。三非佛非婆伽婆，即是凡夫，不修功德故非婆伽婆，不修智慧故不名為佛。四是佛亦婆伽婆，即是佛世尊，智慧滿故名為佛，功德具足故是婆伽婆。若但佛，恐濫二乘；若單婆伽，婆濫菩薩及轉輪王。若合說者，即是如來，故諸經首皆標兩號。」雖有三解，今依此經同《真實論》，唯名佛也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：佛具十種功德名號，何故如來教傳法者，一切經首但置如是薄伽梵名？答：謂此一名世咸尊重，故諸外道皆稱本師名薄伽梵。又此一名總攝眾德，餘名不爾，是故經首皆置此名。《金剛仙論》亦同《佛地》，廣說婆伽婆，如《涅槃》經首及《智度論》。三依真諦，一切經初皆令雙標佛婆伽婆。故《七事記》云「佛婆伽婆有其四句：一是佛非婆伽婆，即聲聞二乘觀，世諦證無餘涅槃，在自位中得名為佛，不修功德行故非婆伽婆。二是婆伽婆非佛，即是菩薩，修功德故名婆伽婆，既在因位智慧未滿不得名佛。三非佛非婆伽婆，即是凡夫，不修功德故非婆伽婆，不修智慧故不名為佛。四是佛亦婆伽婆，即是佛世尊，智慧滿故名為佛，功德具足故是婆伽婆。若但佛，恐濫二乘；若單婆伽，婆濫菩薩及轉輪王。若合說者，即是如來，故諸經首皆標兩號。」雖有三解，今依此經同《真實論》，唯名佛也。

經：住王舍城耆闍崛山中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：住王舍城耆闍崛山中。

釋曰：第四說經處也。國名摩竭提，或云摩竭陀，亦言嘿偈陀，又作摩伽陀，皆梵音訛轉也。正言摩竭陀，此云善勝國，或云無惱害國。一云：摩伽，星名，此云不惡，陀者處也，名為不惡處國，亦名星處國。依《法華論》如王舍城勝餘城，耆闍崛山勝餘山，以佛在勝處說故，顯此法門勝也。今先解城、後解其山。真諦云：律毘婆沙自有三釋。一云：婆藪王子初共人民造舍，即為鬼神壞之，唯留王舍。如是至七，太子教言：「但更造舍，悉題王舍。」於是遂得不毀，因此立名為王舍城。二云：輪王出世相承住此，故名王舍。三云：四天王共修羅鑽乳海，得為甘露，於此山中起舍，七日守之然後乃分之，因此立名為王舍城。依《智度論》亦有三釋。一云：摩伽陀王初生一子，一頭兩面四臂。後大成人，有大力勢，治閻浮提之天下，取諸國王一萬八千，置此五山中住，因此立名為王舍城。一云：摩伽王先所住城中失火，一燒一作，如是至七。國人疲役，王即更求住處。見此五山周匝如城，即作宮殿於中止住，故名王舍城。一云：往昔世時此國有王名曰廣車，出遊畋獵，遇見五山周匝峻固種種嚴妙，即捨本城於此中住。以王先於此住，故名王舍城也。具說如彼。《善見論》云「此城最大，縱廣三百由旬，有八億萬戶、八萬聚落。」若廣分別，如《西域傳》。耆闍崛山者，音訛略也，正言姞栗陀羅矩吒山，唐云鷲峯，又云鷲臺。此山既栖鷲鳥，其形又類高臺，故以名鳥。舊云鷲頭，或云鷲嶺，或云靈鷲者，皆一義也。依《智度論》，釋有二義。一云：山頭似鷲，故云鷲頭。一云：鷲居山頂，故名鷲頭。謂王舍城南屍陀林中多諸死人，諸鷲常來食之，還在山頭，時人遂名鷲頭山也。又別記云：靈者，仙靈也。此鳥有靈，知人死活。人欲死時，導類彼家。待其送林，則飛下食。而以能懸知，故號靈鷲也。又真諦《七事記》云「律毘婆沙說：釋迦本行菩薩道時，為化物故，受鷲鳥身。其父母老而眼失明，為報恩故，求食供養。王舍城中有一長者入山見之，因問供養有何功德？鷲鳥如法為說。長者大喜言：『汝是山中善神。從今以去，盡我餘年，當供養汝。』一切諸鳥因此皆得供養。鷲語諸鳥言：『汝等當報施主恩。』諸鳥不得其意，日日盜他財物遣餉長者。諸人失物，向王陳訴。王問長者，長者依事奉答。王聞驚物遂入山，是鷲為說法。王大歡喜，後送供養。此山因靈鳥所居，故名靈鷲山也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第四說經處也。國名摩竭提，或云摩竭陀，亦言嘿偈陀，又作摩伽陀，皆梵音訛轉也。正言摩竭陀，此云善勝國，或云無惱害國。一云：摩伽，星名，此云不惡，陀者處也，名為不惡處國，亦名星處國。依《法華論》如王舍城勝餘城，耆闍崛山勝餘山，以佛在勝處說故，顯此法門勝也。今先解城、後解其山。真諦云：律毘婆沙自有三釋。一云：婆藪王子初共人民造舍，即為鬼神壞之，唯留王舍。如是至七，太子教言：「但更造舍，悉題王舍。」於是遂得不毀，因此立名為王舍城。二云：輪王出世相承住此，故名王舍。三云：四天王共修羅鑽乳海，得為甘露，於此山中起舍，七日守之然後乃分之，因此立名為王舍城。依《智度論》亦有三釋。一云：摩伽陀王初生一子，一頭兩面四臂。後大成人，有大力勢，治閻浮提之天下，取諸國王一萬八千，置此五山中住，因此立名為王舍城。一云：摩伽王先所住城中失火，一燒一作，如是至七。國人疲役，王即更求住處。見此五山周匝如城，即作宮殿於中止住，故名王舍城。一云：往昔世時此國有王名曰廣車，出遊畋獵，遇見五山周匝峻固種種嚴妙，即捨本城於此中住。以王先於此住，故名王舍城也。具說如彼。《善見論》云「此城最大，縱廣三百由旬，有八億萬戶、八萬聚落。」若廣分別，如《西域傳》。耆闍崛山者，音訛略也，正言姞栗陀羅矩吒山，唐云鷲峯，又云鷲臺。此山既栖鷲鳥，其形又類高臺，故以名鳥。舊云鷲頭，或云鷲嶺，或云靈鷲者，皆一義也。依《智度論》，釋有二義。一云：山頭似鷲，故云鷲頭。一云：鷲居山頂，故名鷲頭。謂王舍城南屍陀林中多諸死人，諸鷲常來食之，還在山頭，時人遂名鷲頭山也。又別記云：靈者，仙靈也。此鳥有靈，知人死活。人欲死時，導類彼家。待其送林，則飛下食。而以能懸知，故號靈鷲也。又真諦《七事記》云「律毘婆沙說：釋迦本行菩薩道時，為化物故，受鷲鳥身。其父母老而眼失明，為報恩故，求食供養。王舍城中有一長者入山見之，因問供養有何功德？鷲鳥如法為說。長者大喜言：『汝是山中善神。從今以去，盡我餘年，當供養汝。』一切諸鳥因此皆得供養。鷲語諸鳥言：『汝等當報施主恩。』諸鳥不得其意，日日盜他財物遣餉長者。諸人失物，向王陳訴。王問長者，長者依事奉答。王聞驚物遂入山，是鷲為說法。王大歡喜，後送供養。此山因靈鳥所居，故名靈鷲山也。」

經：與大比丘眾八百萬億。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：與大比丘眾八百萬億。

釋曰：自下第五教所被機。於中方二：初別敘讚德，後「他方」下總結集會。就別敘中，有十二眾：一聲聞、二緣覺、三菩薩、四優婆塞、五優婆夷、六居士、七色天、八欲天、九人王、十雜類、十一他方、十二變化。雖有十二，總攝為三：初十此方、次一他方、後一變化。就聲聞眾，文別有四：一標類辨數、二略明行位、三別讚德、四總結德。此即第一標類辨數。與大比丘眾者，標別異類。類有十二，此即第一明聲聞眾。簡於餘乘，故曰聲聞。《成實論》云「聞法得悟，故曰聲聞。」《佛地論》云「聞佛言音而入聖道，故曰聲聞。」又《瑜伽論》八十二云「從他聽聞正法言音，又能令聞他正法聲，故曰聲聞。」今言比丘眾者，七中別稱，簡尼等六，故言比丘。舉比丘名，顯聲聞眾，文有四節：一與、二大、三比丘、四釋眾也。佛身兼彼，目之為與。又與是共。諸比丘眾七義共故，名之為與。故《智度論》云「一處、一時、一心、一戒、一見、一道、一解脫，是名為共。」此經與者，即彼共也。所言大者，依《智度論》釋有三義：一大、二多、三勝。眾中上故、諸障斷故、王等敬故，名為大也。數甚多故，名之為多。能破九十六種外道異論，故名為勝。依《佛地論》，大有四釋：一者利根故大、二者無學故大、三者迴向大故大、四者眾多故大，具說如彼。言比丘者，此云乞士。《金剛仙》云「比丘是梵語，此方義譯或云破惡，或云怖魔。」又《本記》云「在因名怖魔、乞士、破惡，至果轉怖魔為殺賊、改乞士為應供、說破惡為不生。」又《瑜伽》第二十九「苾芻有五：一乞丐苾芻(釋云常行乞士)；二自稱苾芻(犯重失戒，而自稱言我是苾芻)；三名想苾芻(雖剃髮染衣而未有戒，但有名想也)；四破壞煩惱苾芻(得果聖人)；五白四羯磨比丘(凡夫持戒人也)。」今此比丘，即是五中第四第五人也。所言眾，梵音僧伽，此云和合眾，謂理事二和故名眾也。《佛地論》云「並出家僧，故名為眾。」《智度論》云「眾多比丘一處和合，故名為眾。」廣說如彼。八百萬億者，辨數也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：自下第五教所被機。於中方二：初別敘讚德，後「他方」下總結集會。就別敘中，有十二眾：一聲聞、二緣覺、三菩薩、四優婆塞、五優婆夷、六居士、七色天、八欲天、九人王、十雜類、十一他方、十二變化。雖有十二，總攝為三：初十此方、次一他方、後一變化。就聲聞眾，文別有四：一標類辨數、二略明行位、三別讚德、四總結德。此即第一標類辨數。與大比丘眾者，標別異類。類有十二，此即第一明聲聞眾。簡於餘乘，故曰聲聞。《成實論》云「聞法得悟，故曰聲聞。」《佛地論》云「聞佛言音而入聖道，故曰聲聞。」又《瑜伽論》八十二云「從他聽聞正法言音，又能令聞他正法聲，故曰聲聞。」今言比丘眾者，七中別稱，簡尼等六，故言比丘。舉比丘名，顯聲聞眾，文有四節：一與、二大、三比丘、四釋眾也。佛身兼彼，目之為與。又與是共。諸比丘眾七義共故，名之為與。故《智度論》云「一處、一時、一心、一戒、一見、一道、一解脫，是名為共。」此經與者，即彼共也。所言大者，依《智度論》釋有三義：一大、二多、三勝。眾中上故、諸障斷故、王等敬故，名為大也。數甚多故，名之為多。能破九十六種外道異論，故名為勝。依《佛地論》，大有四釋：一者利根故大、二者無學故大、三者迴向大故大、四者眾多故大，具說如彼。言比丘者，此云乞士。《金剛仙》云「比丘是梵語，此方義譯或云破惡，或云怖魔。」又《本記》云「在因名怖魔、乞士、破惡，至果轉怖魔為殺賊、改乞士為應供、說破惡為不生。」又《瑜伽》第二十九「苾芻有五：一乞丐苾芻(釋云常行乞士)；二自稱苾芻(犯重失戒，而自稱言我是苾芻)；三名想苾芻(雖剃髮染衣而未有戒，但有名想也)；四破壞煩惱苾芻(得果聖人)；五白四羯磨比丘(凡夫持戒人也)。」今此比丘，即是五中第四第五人也。所言眾，梵音僧伽，此云和合眾，謂理事二和故名眾也。《佛地論》云「並出家僧，故名為眾。」《智度論》云「眾多比丘一處和合，故名為眾。」廣說如彼。八百萬億者，辨數也。

問：如何不說比丘尼眾？答：有二義，一者略故、二就勝故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：如何不說比丘尼眾？答：有二義，一者略故、二就勝故。

經：學無學皆阿羅漢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：學無學皆阿羅漢。

釋曰：第二略辨行位。言學無學者，如《俱舍論》第二十四云「謂八人中，四向三果皆名有學，為得漏盡常樂學故；第八阿羅漢名為無學，所應脩學此無有故。」學無學體，皆是無漏戒定及慧。云何涅槃非學無學？於異生身亦成就故。依經部宗，大同大乘，勘今依大乘諸論不同。若依《集論》，通於異生，名為有學。故彼第二云「求解脫者，所有善法是有學義。十界四處諸蘊一分是有學義。於諸學處已得究竟者，所有善法是無學義。謂諸異生所有善不善無記法，及諸學者染污無記法，諸無學者無記法，并無為法，是非學非無學義。八界八處全，及餘蘊處界一分，是非學非無學。」廣如《雜集》。若依《瑜伽》，唯取聖人所有善法名學無學，故六十六云「謂預流等出世有為法。若世間善法，是名為學。云何無學法？謂阿羅漢出世有為法。若世間善法，是名無學。謂除先所說學無學法，所餘預流乃至阿羅漢，若墮一切異生相續，彼增上所有諸法皆名非學、名非無學。」然彼二文猶未盡理。學無學者，所有滅定皆是非學非無學攝，故《瑜伽》六十二云「又此等至皆言非學非無學，非所行故、似涅槃故。」阿羅漢者，行位通名。梵音阿羅漢，翻含多義。薩婆多宗，釋有四義：一名應供，應受世間勝供養故。二名殺賊，害煩惱賊令無餘故。三名不生，生死法中不復生故。四名遠惡，遠離諸惡不善法故。廣如《婆沙》第九十四。依經部宗，斷惑盡故名阿羅漢，如《成實論》。今依大乘，釋有三義。故《成唯識》第三卷云「此中所說阿羅漢者，通攝三乘無學果位，皆已永害煩惱賊故、應受世間妙供養故、永不復受分段生故。」《智度論》云「亦同《法華論》中十五義釋。」恐繁不述。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二略辨行位。言學無學者，如《俱舍論》第二十四云「謂八人中，四向三果皆名有學，為得漏盡常樂學故；第八阿羅漢名為無學，所應脩學此無有故。」學無學體，皆是無漏戒定及慧。云何涅槃非學無學？於異生身亦成就故。依經部宗，大同大乘，勘今依大乘諸論不同。若依《集論》，通於異生，名為有學。故彼第二云「求解脫者，所有善法是有學義。十界四處諸蘊一分是有學義。於諸學處已得究竟者，所有善法是無學義。謂諸異生所有善不善無記法，及諸學者染污無記法，諸無學者無記法，并無為法，是非學非無學義。八界八處全，及餘蘊處界一分，是非學非無學。」廣如《雜集》。若依《瑜伽》，唯取聖人所有善法名學無學，故六十六云「謂預流等出世有為法。若世間善法，是名為學。云何無學法？謂阿羅漢出世有為法。若世間善法，是名無學。謂除先所說學無學法，所餘預流乃至阿羅漢，若墮一切異生相續，彼增上所有諸法皆名非學、名非無學。」然彼二文猶未盡理。學無學者，所有滅定皆是非學非無學攝，故《瑜伽》六十二云「又此等至皆言非學非無學，非所行故、似涅槃故。」阿羅漢者，行位通名。梵音阿羅漢，翻含多義。薩婆多宗，釋有四義：一名應供，應受世間勝供養故。二名殺賊，害煩惱賊令無餘故。三名不生，生死法中不復生故。四名遠惡，遠離諸惡不善法故。廣如《婆沙》第九十四。依經部宗，斷惑盡故名阿羅漢，如《成實論》。今依大乘，釋有三義。故《成唯識》第三卷云「此中所說阿羅漢者，通攝三乘無學果位，皆已永害煩惱賊故、應受世間妙供養故、永不復受分段生故。」《智度論》云「亦同《法華論》中十五義釋。」恐繁不述。

問：第四果具三義故可名羅漢。餘闕三義，如何說言皆阿羅漢？依《本記》云「趣寂聲聞不受教故，名為無學。迴向聲聞趣菩提故，名為有學。」又解：阿羅漢者，具有四義：一離凡、二殺賊、三故應供、四破因緣。通論四果皆有四義，是故言皆阿羅漢。有云：轉根等故名為有學，無所求果名為無學。今解羅漢自有二種：一行阿羅漢，即是學人；二住阿羅漢，第四果故。《成實論》云「阿羅漢二種，謂住及行。」又下經五戒賢者行阿羅漢等，或可分有應供等義，故名阿羅漢，是故此中通名阿羅漢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：第四果具三義故可名羅漢。餘闕三義，如何說言皆阿羅漢？依《本記》云「趣寂聲聞不受教故，名為無學。迴向聲聞趣菩提故，名為有學。」又解：阿羅漢者，具有四義：一離凡、二殺賊、三故應供、四破因緣。通論四果皆有四義，是故言皆阿羅漢。有云：轉根等故名為有學，無所求果名為無學。今解羅漢自有二種：一行阿羅漢，即是學人；二住阿羅漢，第四果故。《成實論》云「阿羅漢二種，謂住及行。」又下經五戒賢者行阿羅漢等，或可分有應供等義，故名阿羅漢，是故此中通名阿羅漢。

經：有為功德、無為功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：有為功德、無為功德。

釋曰：自下第三別讚功德。即分為八：一有為無為德、二十智差別德、三三根差別德、四十六觀門德、五三假觀門德、六三空觀門德、七四諦觀門德、八緣生觀門德。此即第一、有為無為德。薩婆多宗，即下所說十智等德皆是有為，四相所遷故。自性出體，即用大地慧為自性。共有出體，隨其所應，四蘊五蘊以為自性。無為功德，即滅諦無為，或非擇滅，亦名斷德，謂斷一切事中無知，得非擇滅，亦斷德攝，如《俱舍》云「諸一切種諸冥滅等，讚佛德故。」今依大乘，有為功德，麁相分別，大同薩婆多宗，於理無違。無為功德，即是真如擇滅無為及非擇滅。所以者何？本來清淨涅槃，即六無為中非擇滅攝。又大乘宗擇滅無為，即真如上離障所顯，更無別體。如是無為，非相所遷，故名無為。識心所變，據實生滅，似無為故，亦是無為。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：自下第三別讚功德。即分為八：一有為無為德、二十智差別德、三三根差別德、四十六觀門德、五三假觀門德、六三空觀門德、七四諦觀門德、八緣生觀門德。此即第一、有為無為德。薩婆多宗，即下所說十智等德皆是有為，四相所遷故。自性出體，即用大地慧為自性。共有出體，隨其所應，四蘊五蘊以為自性。無為功德，即滅諦無為，或非擇滅，亦名斷德，謂斷一切事中無知，得非擇滅，亦斷德攝，如《俱舍》云「諸一切種諸冥滅等，讚佛德故。」今依大乘，有為功德，麁相分別，大同薩婆多宗，於理無違。無為功德，即是真如擇滅無為及非擇滅。所以者何？本來清淨涅槃，即六無為中非擇滅攝。又大乘宗擇滅無為，即真如上離障所顯，更無別體。如是無為，非相所遷，故名無為。識心所變，據實生滅，似無為故，亦是無為。

經：無學十智、有學六智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：無學十智、有學六智。

釋曰：第二、十智差別德。然此中十智，諸教不同。薩婆多宗，以十種智攝一切智。故《俱舍論》二十六云「智有十種，攝一切智。一世俗智、二法智、三類智、四苦智、五集智、六滅智、七道智、八他心智、九盡智、十無生智。如是十種智，總有二種：有漏、無漏，性差別故。如是二智，相別有三，謂世俗智、法智、類智。前有漏智，總名世俗，多取瓶等世俗境故。後無漏智，分法類別。三中世俗，遍以一切有為無為為所緣境。法、類二種，如其次第，以欲上界四諦為境，法智類智由境差別，分為苦集滅道四智。」能緣他心等為境界故，名他心智。若正自知我已知苦、我已斷集、我已證滅、我已修道，由此所有智見明覺解慧光觀，是名盡智。我已知苦不應更知，廣說乃至我已修道不應更修，由此所有廣說乃至是名無生智。如何無漏智可作如是知？迦濕彌羅諸論師說：從二智出，後得智中作如是知，故無有失。由此後得二智別故，表前觀中二智差別。有說：無漏智亦作如是知。依經部宗，《成實論．十智品》云「知現世法，是名法智。知過未法，名曰比智。餘智大同。」今依大乘者，依此經約位差別，且說三種：一在無學，具足十智。二在脩位，唯有八智，除盡、無生。若在見道，唯有六智，謂四諦智及法、類智，此約現起；若通成就，亦得世俗。三類智邊，世俗智故。有處說十，如《顯揚論》，意同《俱舍》。或說十一，如《智度論》加如實智，謂能如實知諸法故。或說十三，如《集論》等。然今此中說十智義，故依《顯揚》說十智相。故《顯揚》第二云「論曰智者，謂十種智。」廣說如經。一法智，謂於內共了現見所知諸義境界無漏之智。二種類智，謂於不共了不現前所知義無漏之智。三他心智，謂脩所生脩果，能知他心及心法智。及諸如來知諸眾生，隨其意解、隨其隨眠，教授教誡轉起妙智。四世俗智，謂世間慧，由依此故，如來為諸眾生，隨其意解、隨其隨眠，演說妙法。五苦智，謂於有漏諸行之中，無常苦空離我思惟，若智若見明了覺悟慧觀察性。六集智，謂於有漏諸行因中，因集生緣思惟若智若見，餘如前說。七滅智，謂於有漏諸行滅中，滅靜妙離思惟若智若見，餘如前說。八道智，謂於能斷有漏諸行無漏道中，道如行出思惟若智若見，餘如前說。九盡智，謂苦已知、集已斷、滅已脩，或緣盡境，或復為盡，若智若見，餘如前說。十無生智，謂苦已知不復當知、集已斷不復當斷、滅已證不復當證、道已脩不復當脩，或緣無生境，或為無生，若智若見，餘如前說。依此十智，分別經中十智等義，亦同前說。廣辨十智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、十智差別德。然此中十智，諸教不同。薩婆多宗，以十種智攝一切智。故《俱舍論》二十六云「智有十種，攝一切智。一世俗智、二法智、三類智、四苦智、五集智、六滅智、七道智、八他心智、九盡智、十無生智。如是十種智，總有二種：有漏、無漏，性差別故。如是二智，相別有三，謂世俗智、法智、類智。前有漏智，總名世俗，多取瓶等世俗境故。後無漏智，分法類別。三中世俗，遍以一切有為無為為所緣境。法、類二種，如其次第，以欲上界四諦為境，法智類智由境差別，分為苦集滅道四智。」能緣他心等為境界故，名他心智。若正自知我已知苦、我已斷集、我已證滅、我已修道，由此所有智見明覺解慧光觀，是名盡智。我已知苦不應更知，廣說乃至我已修道不應更修，由此所有廣說乃至是名無生智。如何無漏智可作如是知？迦濕彌羅諸論師說：從二智出，後得智中作如是知，故無有失。由此後得二智別故，表前觀中二智差別。有說：無漏智亦作如是知。依經部宗，《成實論．十智品》云「知現世法，是名法智。知過未法，名曰比智。餘智大同。」今依大乘者，依此經約位差別，且說三種：一在無學，具足十智。二在脩位，唯有八智，除盡、無生。若在見道，唯有六智，謂四諦智及法、類智，此約現起；若通成就，亦得世俗。三類智邊，世俗智故。有處說十，如《顯揚論》，意同《俱舍》。或說十一，如《智度論》加如實智，謂能如實知諸法故。或說十三，如《集論》等。然今此中說十智義，故依《顯揚》說十智相。故《顯揚》第二云「論曰智者，謂十種智。」廣說如經。一法智，謂於內共了現見所知諸義境界無漏之智。二種類智，謂於不共了不現前所知義無漏之智。三他心智，謂脩所生脩果，能知他心及心法智。及諸如來知諸眾生，隨其意解、隨其隨眠，教授教誡轉起妙智。四世俗智，謂世間慧，由依此故，如來為諸眾生，隨其意解、隨其隨眠，演說妙法。五苦智，謂於有漏諸行之中，無常苦空離我思惟，若智若見明了覺悟慧觀察性。六集智，謂於有漏諸行因中，因集生緣思惟若智若見，餘如前說。七滅智，謂於有漏諸行滅中，滅靜妙離思惟若智若見，餘如前說。八道智，謂於能斷有漏諸行無漏道中，道如行出思惟若智若見，餘如前說。九盡智，謂苦已知、集已斷、滅已脩，或緣盡境，或復為盡，若智若見，餘如前說。十無生智，謂苦已知不復當知、集已斷不復當斷、滅已證不復當證、道已脩不復當脩，或緣無生境，或為無生，若智若見，餘如前說。依此十智，分別經中十智等義，亦同前說。廣辨十智，

義如別章。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 義如別章。

經：三根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：三根。

釋曰：第三、三根差別德。言三根者，依《本記》云「一自性根，謂凡夫；二引取根，謂十信至十地；三得果根，謂如來。」今解不爾，一未知當知根、二者已知根、三者具知根。然此三根，對見修道及無學道三位別者，諸宗不同。薩婆多宗，三無漏根，見道、修道及無學道三位差別，謂十五心名為見位，亦名未知當知根。第十六心乃至金剛三昧，名為修道，亦名已知根。得盡智後，名為無學，及具知根。外國師說：十六心皆是見道，亦名未知當知根，餘如前說。若廣分別，如《正理》第九、《婆沙》一百四十二說。今依大乘，《智度論》說，或十五心名為見道，或十六心名為見道。若依《成唯識》等，見道多種：一無相見道、二三心見道、三二種十六心、四九心見道。然此三根位差別者，如《成唯識》第七卷說：未知當知根體，位有三種：一根本位，謂在見道，除後剎那，無所未知可當知故。二加行位，謂煗、頂、忍、世第一法，近能引發根本位故。三資糧位，謂從為得諦現觀故，發起決定勝善法欲，乃至未得順決擇分所有善根，名資糧位，能遠資生根本位故。於此三位，信等五根意喜樂捨，為此根性。加行等位，於後勝法求證愁慼亦有憂根，非正善根，故多不說。前三無色有此根者，有勝見道傍修得故。或二乘位迴脩大者，為證法空，地前亦起九地所攝生空無漏，彼皆菩薩，此根攝故；餘二根位尋即可知。有頂雖有遊觀無漏而不明利，非後三根。若廣分別，義如別章。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第三、三根差別德。言三根者，依《本記》云「一自性根，謂凡夫；二引取根，謂十信至十地；三得果根，謂如來。」今解不爾，一未知當知根、二者已知根、三者具知根。然此三根，對見修道及無學道三位別者，諸宗不同。薩婆多宗，三無漏根，見道、修道及無學道三位差別，謂十五心名為見位，亦名未知當知根。第十六心乃至金剛三昧，名為修道，亦名已知根。得盡智後，名為無學，及具知根。外國師說：十六心皆是見道，亦名未知當知根，餘如前說。若廣分別，如《正理》第九、《婆沙》一百四十二說。今依大乘，《智度論》說，或十五心名為見道，或十六心名為見道。若依《成唯識》等，見道多種：一無相見道、二三心見道、三二種十六心、四九心見道。然此三根位差別者，如《成唯識》第七卷說：未知當知根體，位有三種：一根本位，謂在見道，除後剎那，無所未知可當知故。二加行位，謂煗、頂、忍、世第一法，近能引發根本位故。三資糧位，謂從為得諦現觀故，發起決定勝善法欲，乃至未得順決擇分所有善根，名資糧位，能遠資生根本位故。於此三位，信等五根意喜樂捨，為此根性。加行等位，於後勝法求證愁慼亦有憂根，非正善根，故多不說。前三無色有此根者，有勝見道傍修得故。或二乘位迴脩大者，為證法空，地前亦起九地所攝生空無漏，彼皆菩薩，此根攝故；餘二根位尋即可知。有頂雖有遊觀無漏而不明利，非後三根。若廣分別，義如別章。

經：十六心行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：十六心行。

釋曰：第四、十六觀門德。依《本記》云「十六心者，地前三十心合為四心，登地為十，金剛與佛合為十六心。」今解不爾，謂緣四諦起十六行相，行相即用慧為自性。而言心行者，心之行故名為心行，非心即行也。此十六行，如《俱舍論》第二十六。論曰「有餘師說：十六行相，名雖十六，實事唯七，謂緣苦諦，名實俱四；緣餘三諦，名四實一。如是說者，實亦十六，謂苦聖諦有四行相：一非常、二苦、三空、四非我，待緣故非常、逼迫性故苦、違我所見故空、違我見故非我。集聖諦有四相：一因、二集、三生、四緣，如種理故因、等現種故集、相續理故生、成辦理故緣。譬如泥團輪繩水等眾緣和合，成辦瓶等。滅聖諦有四相：一滅、二靜、三妙、四離，諸蘊盡故滅、三火息故靜、無諸患故妙、脫眾災故離。道聖諦有四相：一道、二如、三行、四出，通行義故道、契正理故如、正趣向故行、能永超故出。」若廣分別，如《大婆沙》七十九。今依大乘說十六行，如《瑜伽》四十四及《集論》等。若依《辨中邊論》，唯有七種，分別七種，廣如《唯識》。或苦法忍等十六心，為十六行，義亦無失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第四、十六觀門德。依《本記》云「十六心者，地前三十心合為四心，登地為十，金剛與佛合為十六心。」今解不爾，謂緣四諦起十六行相，行相即用慧為自性。而言心行者，心之行故名為心行，非心即行也。此十六行，如《俱舍論》第二十六。論曰「有餘師說：十六行相，名雖十六，實事唯七，謂緣苦諦，名實俱四；緣餘三諦，名四實一。如是說者，實亦十六，謂苦聖諦有四行相：一非常、二苦、三空、四非我，待緣故非常、逼迫性故苦、違我所見故空、違我見故非我。集聖諦有四相：一因、二集、三生、四緣，如種理故因、等現種故集、相續理故生、成辦理故緣。譬如泥團輪繩水等眾緣和合，成辦瓶等。滅聖諦有四相：一滅、二靜、三妙、四離，諸蘊盡故滅、三火息故靜、無諸患故妙、脫眾災故離。道聖諦有四相：一道、二如、三行、四出，通行義故道、契正理故如、正趣向故行、能永超故出。」若廣分別，如《大婆沙》七十九。今依大乘說十六行，如《瑜伽》四十四及《集論》等。若依《辨中邊論》，唯有七種，分別七種，廣如《唯識》。或苦法忍等十六心，為十六行，義亦無失。

經：法假(至)名假虛實觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：法假(至)名假虛實觀。

釋曰：第五、三假觀門德。依《本記》云「三種三假，別教因成等。《成實論》宗，因生、緣成、相續三假也。通教名受等，《大品》等云：法假、受假、名假也。通宗如今義(《解深密》等三性三無性也)：一真實、二依他、三名字。法假則真實之法。受假則妄相，依他之心受納前境。名假則一切名相。與《大品》相應，三空即三假空，名為三無自性。」今解不爾。如《大般若》「一者法假，謂能成五蘊從緣生故。二者受假，謂蘊所成相續假者，受五蘊故。三者名假，謂彼二名無實體故。」遣三虛假，觀實相理，名虛實觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第五、三假觀門德。依《本記》云「三種三假，別教因成等。《成實論》宗，因生、緣成、相續三假也。通教名受等，《大品》等云：法假、受假、名假也。通宗如今義(《解深密》等三性三無性也)：一真實、二依他、三名字。法假則真實之法。受假則妄相，依他之心受納前境。名假則一切名相。與《大品》相應，三空即三假空，名為三無自性。」今解不爾。如《大般若》「一者法假，謂能成五蘊從緣生故。二者受假，謂蘊所成相續假者，受五蘊故。三者名假，謂彼二名無實體故。」遣三虛假，觀實相理，名虛實觀。

經：三空觀門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：三空觀門。

釋曰：第六、三空觀門德。言三空者，一空門、二無相門、三無願門。薩婆多宗，空無我行名為空門，滅下四行名為無相，餘十種行名為無願，此三亦名三三昧也，依經部宗勘。今依大乘，《佛地論》云「遍計所執生法無我說名為空，緣此三摩地名空解脫門。」相謂十相，即色、聲、香、味、觸、男、女、生、老、死(亦名生、住、滅也)，則是涅槃無此等相，故名無相，緣此三摩地名無相解脫門。願謂願求，觀三界苦無所願求，故名無願，緣此三摩地名無願解脫門。《智度論》第六云「知一切法實相，所謂畢竟空，是名空三昧。知是空已，不觀諸法若空不空、若有若無等，是名無作三昧。一切法無有相，一切法不受不著，是名無相三昧。復次十八空，是名空三昧。種種有中心不求，是名無作三昧。一切諸相破壞不憶念，是名無相三昧。」具說如彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第六、三空觀門德。言三空者，一空門、二無相門、三無願門。薩婆多宗，空無我行名為空門，滅下四行名為無相，餘十種行名為無願，此三亦名三三昧也，依經部宗勘。今依大乘，《佛地論》云「遍計所執生法無我說名為空，緣此三摩地名空解脫門。」相謂十相，即色、聲、香、味、觸、男、女、生、老、死(亦名生、住、滅也)，則是涅槃無此等相，故名無相，緣此三摩地名無相解脫門。願謂願求，觀三界苦無所願求，故名無願，緣此三摩地名無願解脫門。《智度論》第六云「知一切法實相，所謂畢竟空，是名空三昧。知是空已，不觀諸法若空不空、若有若無等，是名無作三昧。一切法無有相，一切法不受不著，是名無相三昧。復次十八空，是名空三昧。種種有中心不求，是名無作三昧。一切諸相破壞不憶念，是名無相三昧。」具說如彼。

經：四諦、十二緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：四諦、十二緣。

釋曰：第七、四諦觀門德，第八、緣生觀門德。就四諦門，兩門分別：一釋名、二出體。釋名有二：先通、後別。言四諦者，即是通名。四是標數。諦是實義、真義、如義、不顛倒義、無虛誑義，如《大婆沙》。若依大乘，如所說相不捨離義，由觀此故到究竟。清淨義是諦義，如《瑜伽》說。言別名者，一苦、二集、三滅、四道，逼迫名苦，生長名集，寂靜名滅，出離名道，廣如《婆沙》、《俱舍》、《正理》。第二出體。薩婆多宗，五取蘊是若諦、有漏因是集諦、彼擇滅是滅諦、學無學法是道諦。依經部宗，諸名色是苦諦、業煩惱是集諦、業煩惱盡是滅諦、止觀是道諦。依大乘宗，亦同經部，故不繁述，廣如別章。言十二緣者，謂無明行乃至老死。三際中愚於境不了，故名無明。福等三業遷流造作，名之為行。眼等八識了別境界，故名為識。想等色等召表質礙，故曰名色。眼等六根生長心等，名為六處。苦等三觸觸對前境，故名為觸。苦等三受領順違等，名之為受。自體等貪貪染自境，故名為愛。欲等四取執取境等，名之為取。行識等種能招生等，故名為有。識等五法本無今有，名之為生。即彼五法，衰變滅壞，故名老死。若具分別，義如別章。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第七、四諦觀門德，第八、緣生觀門德。就四諦門，兩門分別：一釋名、二出體。釋名有二：先通、後別。言四諦者，即是通名。四是標數。諦是實義、真義、如義、不顛倒義、無虛誑義，如《大婆沙》。若依大乘，如所說相不捨離義，由觀此故到究竟。清淨義是諦義，如《瑜伽》說。言別名者，一苦、二集、三滅、四道，逼迫名苦，生長名集，寂靜名滅，出離名道，廣如《婆沙》、《俱舍》、《正理》。第二出體。薩婆多宗，五取蘊是若諦、有漏因是集諦、彼擇滅是滅諦、學無學法是道諦。依經部宗，諸名色是苦諦、業煩惱是集諦、業煩惱盡是滅諦、止觀是道諦。依大乘宗，亦同經部，故不繁述，廣如別章。言十二緣者，謂無明行乃至老死。三際中愚於境不了，故名無明。福等三業遷流造作，名之為行。眼等八識了別境界，故名為識。想等色等召表質礙，故曰名色。眼等六根生長心等，名為六處。苦等三觸觸對前境，故名為觸。苦等三受領順違等，名之為受。自體等貪貪染自境，故名為愛。欲等四取執取境等，名之為取。行識等種能招生等，故名為有。識等五法本無今有，名之為生。即彼五法，衰變滅壞，故名老死。若具分別，義如別章。

經：無量功德皆成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：無量功德皆成就。

釋曰：第四、總結德也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第四、總結德也。

經：復有八百萬億大仙緣覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：復有八百萬億大仙緣覺。

釋曰：第二、辨緣覺眾。於中有三：初標數辨類、次讚其功德、後總結功德。此即初也。八百萬億者，舉其總數。大仙緣覺者，顯類差別。依《本記》云「自然朗悟，故名大仙。」今解：仙者，常樂寂靜，如居山者，故名大仙。是故《瑜伽》釋云「常樂寂靜，不欲雜居。無師獨悟，故名獨覺。」然彼仙人有其三種：一佛、二獨覺、三五通，如《大婆沙》一百八十三。今對五通，故名大仙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、辨緣覺眾。於中有三：初標數辨類、次讚其功德、後總結功德。此即初也。八百萬億者，舉其總數。大仙緣覺者，顯類差別。依《本記》云「自然朗悟，故名大仙。」今解：仙者，常樂寂靜，如居山者，故名大仙。是故《瑜伽》釋云「常樂寂靜，不欲雜居。無師獨悟，故名獨覺。」然彼仙人有其三種：一佛、二獨覺、三五通，如《大婆沙》一百八十三。今對五通，故名大仙。

問：佛眾會中，有緣覺不？若言有者，《大嚴經》說如何會釋？彼第一云「一生補處菩薩將欲下生，有天子下閻浮提，告辟支佛言：『仁者應捨此土。何以故？十二年後，當有菩薩降神入胎。』是時五百辟支佛聞天語已，從座而起，踊在虛空高七多羅樹，化火燒身入於涅槃。」若言無者，此經所說八百萬億大仙緣覺，復如何通？答：諸說不同。一云：祕密即有、顯現即無，故《智度論》云「佛法二種，一者祕密、二者顯現。」初轉法輪，有三乘人，各得其果，是祕密眾。今此經中依祕密說，故言有也；《大嚴》所說依顯現眾，故不相違。一云：獨覺自有二種，一者本性獨出無俱；二者先是聲聞後成獨覺，如五百仙人一時出者，如舊《婆沙》四十二說。解云：二經各據一人，亦不相違。有說：獨覺自有二種。一麟角喻，獨出無二，當知如佛；二者部行，多人並出。此有二種：一是緣覺性，如五百仙人；二是聲聞種性，亦是五百仙人。故新《婆沙》第三十云「五百仙人者，多是聲聞種性。」解云：既說多言，故知此經八百萬億仙人者，或是聲聞種性、或是緣覺種性。而言出無佛世者，依多分說。又《雜集論》十三云「獨覺乘補特伽羅者，謂住獨覺法性，若定不定性。是中根自求解脫，乃至或未起順決擇分、或先已起，或先未得果、或先已得果，出無佛時也。唯內思惟聖觀現前，或如麟角、或復獨勝部行。若先未起亦未得果，方成麟角；餘名部行。」廣如彼說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：佛眾會中，有緣覺不？若言有者，《大嚴經》說如何會釋？彼第一云「一生補處菩薩將欲下生，有天子下閻浮提，告辟支佛言：『仁者應捨此土。何以故？十二年後，當有菩薩降神入胎。』是時五百辟支佛聞天語已，從座而起，踊在虛空高七多羅樹，化火燒身入於涅槃。」若言無者，此經所說八百萬億大仙緣覺，復如何通？答：諸說不同。一云：祕密即有、顯現即無，故《智度論》云「佛法二種，一者祕密、二者顯現。」初轉法輪，有三乘人，各得其果，是祕密眾。今此經中依祕密說，故言有也；《大嚴》所說依顯現眾，故不相違。一云：獨覺自有二種，一者本性獨出無俱；二者先是聲聞後成獨覺，如五百仙人一時出者，如舊《婆沙》四十二說。解云：二經各據一人，亦不相違。有說：獨覺自有二種。一麟角喻，獨出無二，當知如佛；二者部行，多人並出。此有二種：一是緣覺性，如五百仙人；二是聲聞種性，亦是五百仙人。故新《婆沙》第三十云「五百仙人者，多是聲聞種性。」解云：既說多言，故知此經八百萬億仙人者，或是聲聞種性、或是緣覺種性。而言出無佛世者，依多分說。又《雜集論》十三云「獨覺乘補特伽羅者，謂住獨覺法性，若定不定性。是中根自求解脫，乃至或未起順決擇分、或先已起，或先未得果、或先已得果，出無佛時也。唯內思惟聖觀現前，或如麟角、或復獨勝部行。若先未起亦未得果，方成麟角；餘名部行。」廣如彼說。

經：非斷非常，四諦十二緣皆成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：非斷非常，四諦十二緣皆成就。

釋曰：第二、別讚功德。非斷非常者，於四諦中，集諦是因、苦諦是果，十二緣生展轉相生，如是因果皆離斷常。又解因果相續不絕，如《成唯識》。因滅故非常，果生故非斷，非斷非常即因果中道。四諦緣生，義如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、別讚功德。非斷非常者，於四諦中，集諦是因、苦諦是果，十二緣生展轉相生，如是因果皆離斷常。又解因果相續不絕，如《成唯識》。因滅故非常，果生故非斷，非斷非常即因果中道。四諦緣生，義如上說。

經：無量功德皆成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：無量功德皆成就。

釋曰：第三、總結德也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第三、總結德也。

經：復有(至)摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：復有(至)摩訶薩。

釋曰：第三、顯菩薩眾。文別有四：一標數辨類、二略辨位地、三別讚功德、四總結功德。此即初也。然諸菩薩名有二種：一者通名，有十六種：一名菩薩、二名摩訶薩，乃至十六名為法師。二者別名，謂曼殊室利及彌勒等。今言菩薩摩訶薩者，即十六名中前二名也(此十六名，廣如《瑜伽》、《顯揚》等論也)。又此二名，若具梵音，應言菩提薩埵摩訶薩埵；為存略故，但言菩薩摩訶薩也。菩提名覺。薩埵名有情，或精進義。故《攝大乘》無性釋云「言菩薩者，菩提薩埵為所緣境，故名菩薩。從境得名，如不淨觀等。或即彼心為求菩提，有志有能，故名菩薩。」親光三釋，故《佛地》云「所言菩薩摩訶薩者，謂諸薩埵求菩提故。此通三乘，為簡取大，故復須說摩訶薩言。又緣菩提薩埵為境，故名菩薩。具足自利利他大願，求菩提利有情故。又薩埵者，是勇猛義，精進勇猛求大菩提，故名菩薩，此通諸位。今取地上諸大菩薩，是故復說摩訶薩言(廣釋菩薩，義如《大品》及《大智度論》等)。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第三、顯菩薩眾。文別有四：一標數辨類、二略辨位地、三別讚功德、四總結功德。此即初也。然諸菩薩名有二種：一者通名，有十六種：一名菩薩、二名摩訶薩，乃至十六名為法師。二者別名，謂曼殊室利及彌勒等。今言菩薩摩訶薩者，即十六名中前二名也(此十六名，廣如《瑜伽》、《顯揚》等論也)。又此二名，若具梵音，應言菩提薩埵摩訶薩埵；為存略故，但言菩薩摩訶薩也。菩提名覺。薩埵名有情，或精進義。故《攝大乘》無性釋云「言菩薩者，菩提薩埵為所緣境，故名菩薩。從境得名，如不淨觀等。或即彼心為求菩提，有志有能，故名菩薩。」親光三釋，故《佛地》云「所言菩薩摩訶薩者，謂諸薩埵求菩提故。此通三乘，為簡取大，故復須說摩訶薩言。又緣菩提薩埵為境，故名菩薩。具足自利利他大願，求菩提利有情故。又薩埵者，是勇猛義，精進勇猛求大菩提，故名菩薩，此通諸位。今取地上諸大菩薩，是故復說摩訶薩言(廣釋菩薩，義如《大品》及《大智度論》等)。」

經：皆行阿羅漢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：皆行阿羅漢。

釋曰：第二、略辨行位。釋阿羅漢，義如上說。而諸菩薩名阿羅漢，有其三義：一者阿羅漢迴心向大，仍本名說阿羅漢。二者十地諸菩薩眾皆受應供。三者佛果名阿羅漢，大地菩薩行阿羅漢亦名阿羅漢。此義分別，如《成唯識》。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、略辨行位。釋阿羅漢，義如上說。而諸菩薩名阿羅漢，有其三義：一者阿羅漢迴心向大，仍本名說阿羅漢。二者十地諸菩薩眾皆受應供。三者佛果名阿羅漢，大地菩薩行阿羅漢亦名阿羅漢。此義分別，如《成唯識》。

經：實智功德(至)金剛滅定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：實智功德(至)金剛滅定。

釋曰：第三、別讚功德。即分為十：一方便真實二智功德、二行獨大乘功德、三四眼功德、四五通功德、五三達功德、六十力功德、七四無量功德、八四辨功德、九四攝功德、十金剛滅定功德。或可分為十一，方便、真實二智別故。或可分為十二，金剛、滅定二種別故。雖有三說，且依初釋。此即第一二智功德門。然此二智諸說不同。一云：正體智名為實智，緣實境故。後所得智名為方便，善巧方便化眾生故。一云：正體後得名為實智，能緣真俗二境實故。以加行智名為方便，為能引生正體智故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第三、別讚功德。即分為十：一方便真實二智功德、二行獨大乘功德、三四眼功德、四五通功德、五三達功德、六十力功德、七四無量功德、八四辨功德、九四攝功德、十金剛滅定功德。或可分為十一，方便、真實二智別故。或可分為十二，金剛、滅定二種別故。雖有三說，且依初釋。此即第一二智功德門。然此二智諸說不同。一云：正體智名為實智，緣實境故。後所得智名為方便，善巧方便化眾生故。一云：正體後得名為實智，能緣真俗二境實故。以加行智名為方便，為能引生正體智故。

言行獨大乘者，讚第二德。依《本記》云「出二乘」也。大乘有二：一、十信至十解，是不定，猶退為二乘；二、十行至十地，是定，故言行獨大乘。今解：不爾。四諦緣起大小共行，六波羅蜜唯菩薩行，故言行獨大乘。或可生空大小共觀，法空唯大不通小乘，故言行獨大乘。或可般若有二：一大小共行；二唯菩薩行，故言行獨大乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言行獨大乘者，讚第二德。依《本記》云「出二乘」也。大乘有二：一、十信至十解，是不定，猶退為二乘；二、十行至十地，是定，故言行獨大乘。今解：不爾。四諦緣起大小共行，六波羅蜜唯菩薩行，故言行獨大乘。或可生空大小共觀，法空唯大不通小乘，故言行獨大乘。或可般若有二：一大小共行；二唯菩薩行，故言行獨大乘。

言四眼者，讚第三德。於五眼中，肉、天、法、慧，唯除佛眼，未成佛故。形膚名肉，照矚名眼，肉即是眼故名肉眼。天眼有三種：一者報得，謂四天王等，及色界眼。天趣之眼，故名天眼。二佛菩薩報得眼根，淨人眼故，亦名天眼。三者四種靜慮所生眼根，亦名天眼，此即脩得；觀諸法門，名為法眼。了達空相，名為慧眼。即此四眼在佛身者，轉名佛眼。五中肉眼，以色為體。天眼一種，通色及心，見現在色，即是眼根；知未來者，唯是心故。法慧二眼，用慧為體。佛眼即用四眼為體；或可是慧，觀如來藏是慧用故。此五眼義，廣如別章。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言四眼者，讚第三德。於五眼中，肉、天、法、慧，唯除佛眼，未成佛故。形膚名肉，照矚名眼，肉即是眼故名肉眼。天眼有三種：一者報得，謂四天王等，及色界眼。天趣之眼，故名天眼。二佛菩薩報得眼根，淨人眼故，亦名天眼。三者四種靜慮所生眼根，亦名天眼，此即脩得；觀諸法門，名為法眼。了達空相，名為慧眼。即此四眼在佛身者，轉名佛眼。五中肉眼，以色為體。天眼一種，通色及心，見現在色，即是眼根；知未來者，唯是心故。法慧二眼，用慧為體。佛眼即用四眼為體；或可是慧，觀如來藏是慧用故。此五眼義，廣如別章。

言五通者，讚第四德。於六通中，唯除漏盡，菩薩未斷煩惱盡故。於所緣中無擁滯故，名之為通。《大婆沙》云「於自所緣，無倒了達，妙用無礙，故名為通。一神境智證通。謂等持，由此能為神變事故。諸神變事，說名為境。二天眼智證通。殊勝名天，此眼殊勝故名為天。色界大造淨色眼攝，遠見無礙，故名天眼。三天耳智證通。天義同前。色界大造淨色耳攝，遠聞無礙，故名天耳。四他心智證通。知他心故，名他心智。諸瑜伽師意樂加行，欲知他心、非他心所，是故但三。他心智名，以心為先，亦知心所。五宿住隨念智證通。諸過去生有漏五蘊，名為宿住。隨念勢力而能知彼，故名隨念。謂此聚中雖有多法，而念力增，故說隨念。六漏盡智證通。漏謂煩惱，盡即滅盡。煩惱滅盡，故名漏盡。或可漏盡身中起故，名漏盡通。或可緣漏盡故，名漏盡通。」若出體者，薩婆多宗，六通皆以智慧為體，如《婆沙》等。今依大乘，六通皆以定慧及相應法為體，如《顯揚》等。若廣分別，具如別章。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言五通者，讚第四德。於六通中，唯除漏盡，菩薩未斷煩惱盡故。於所緣中無擁滯故，名之為通。《大婆沙》云「於自所緣，無倒了達，妙用無礙，故名為通。一神境智證通。謂等持，由此能為神變事故。諸神變事，說名為境。二天眼智證通。殊勝名天，此眼殊勝故名為天。色界大造淨色眼攝，遠見無礙，故名天眼。三天耳智證通。天義同前。色界大造淨色耳攝，遠聞無礙，故名天耳。四他心智證通。知他心故，名他心智。諸瑜伽師意樂加行，欲知他心、非他心所，是故但三。他心智名，以心為先，亦知心所。五宿住隨念智證通。諸過去生有漏五蘊，名為宿住。隨念勢力而能知彼，故名隨念。謂此聚中雖有多法，而念力增，故說隨念。六漏盡智證通。漏謂煩惱，盡即滅盡。煩惱滅盡，故名漏盡。或可漏盡身中起故，名漏盡通。或可緣漏盡故，名漏盡通。」若出體者，薩婆多宗，六通皆以智慧為體，如《婆沙》等。今依大乘，六通皆以定慧及相應法為體，如《顯揚》等。若廣分別，具如別章。

言三達者，讚第五德，即是三明。達解無礙，故說為明。故《大婆沙》一百二云「通達解了，故說為明。一宿住隨念智證明，通達解了前際法故。二死生智證明，通達解了後際法故。三漏盡智證明，通達解了涅槃性故。皆說為明。」若出體者，薩婆多宗以慧為體，於六通中，宿住、天眼、漏盡為性，如次對治前後中際三種愚故。《俱舍》云「三明不增不減，真假分別。漏盡一明，通假及真；餘二是假，唯有漏故。有無漏智，皆名漏盡，俱在漏盡身中生故。真名無漏，假名有漏，勝劣相形故說真假。」第四學無學分別，唯在無學，學有闇故。依《婆沙》立三之意，稍異《俱舍》。如《婆沙》一百二云。今依大乘，《佛地論》同《俱舍》，故《佛地》云「無學利根所得三通，除染不染三際愚故，故說三明。」有義：明者心慧為性，慧能除闇故說為明。有說：無礙善根為性，翻無明故(解云：大乘皆通無漏，於理無違，許後得智是無漏故)。問：通之與明，有何等異？答：《智度論》第二卷云「真知過去宿命事，是名通；知過去因緣行業，是名明。真知死此生彼，是名天眼通；知諸行因緣，證會不失，是名明。真知盡結使，不知更生不生，是漏盡通；若知漏盡更不復生，是名明。」此三明，大阿羅漢、大辟支佛所得，故知通明勝劣差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言三達者，讚第五德，即是三明。達解無礙，故說為明。故《大婆沙》一百二云「通達解了，故說為明。一宿住隨念智證明，通達解了前際法故。二死生智證明，通達解了後際法故。三漏盡智證明，通達解了涅槃性故。皆說為明。」若出體者，薩婆多宗以慧為體，於六通中，宿住、天眼、漏盡為性，如次對治前後中際三種愚故。《俱舍》云「三明不增不減，真假分別。漏盡一明，通假及真；餘二是假，唯有漏故。有無漏智，皆名漏盡，俱在漏盡身中生故。真名無漏，假名有漏，勝劣相形故說真假。」第四學無學分別，唯在無學，學有闇故。依《婆沙》立三之意，稍異《俱舍》。如《婆沙》一百二云。今依大乘，《佛地論》同《俱舍》，故《佛地》云「無學利根所得三通，除染不染三際愚故，故說三明。」有義：明者心慧為性，慧能除闇故說為明。有說：無礙善根為性，翻無明故(解云：大乘皆通無漏，於理無違，許後得智是無漏故)。問：通之與明，有何等異？答：《智度論》第二卷云「真知過去宿命事，是名通；知過去因緣行業，是名明。真知死此生彼，是名天眼通；知諸行因緣，證會不失，是名明。真知盡結使，不知更生不生，是漏盡通；若知漏盡更不復生，是名明。」此三明，大阿羅漢、大辟支佛所得，故知通明勝劣差別。

言十力者，讚第六德。自有兩釋。有說：十力唯佛非餘，謂處非處乃至漏盡。有說：菩薩亦有十力，如《智度論》二十八云「佛有十力、四無所畏，菩薩有不？答：有。何者是？一發一切智心堅深牢固力、二大慈力、三大慧力、四具足精進力、五具足禪定力、六具足智慧力、七不厭生死力、八無生忍力、九具足解脫力、十具足無礙智力。其如彼說(或有經本，四無所畏多分無有，故不可依)。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言十力者，讚第六德。自有兩釋。有說：十力唯佛非餘，謂處非處乃至漏盡。有說：菩薩亦有十力，如《智度論》二十八云「佛有十力、四無所畏，菩薩有不？答：有。何者是？一發一切智心堅深牢固力、二大慈力、三大慧力、四具足精進力、五具足禪定力、六具足智慧力、七不厭生死力、八無生忍力、九具足解脫力、十具足無礙智力。其如彼說(或有經本，四無所畏多分無有，故不可依)。」

言四無量者，釋第七德。所謂慈、悲、喜、捨。於此義中兩門分別：一釋名、二出體。就釋名中，先通、後別。四無量者，即是通名。依薩婆多，如《大婆沙》八十一說，彼云「問：何故名無量？無量是何義？答：如是四種，是諸賢聖廣遊戲處，故名無量。復次如是四種，能緣無量有情為境故、生無量福故、引無量果故，故名無量。」廣說如彼。《俱舍》、《正理》同《大婆沙》第四復次，故不繁述。依大乘宗，如《顯揚》第四，以其三義釋無量名：一廣、二大、三無量。廣者，於見所行作意故。大者，於聞所行作意故。無量者，於覺知所行作意故。如是三義，遍緣一方乃至十方無邊器世間，及有情世間，故名無量。言別名者，一慈、二悲、三喜、四捨。薩婆多宗，如《俱舍論》第二十九說「慈名與樂，悲名拔苦，喜名欣慰，捨名平等。」依經部宗，如《成實論．四無量品》「慈名與嗔相違善心、悲名與惱相違善心、喜名嫉妬相違善心，此三皆是慈心差別；能令此三平等，故名為捨。」具如彼說。今依大乘，如《顯揚》說「一慈無量者，於無苦無樂眾生欲施樂具。悲者，於有苦眾生欲拔苦具。喜者，於有樂眾生隨喜彼樂。捨者，謂捨俱心不染意樂。」言出體者，薩婆多宗，慈悲無量自有兩說。一云：俱以無嗔善根而為體性，而差別者，慈對治斷命嗔、悲對治捶打嗔。一云：慈以無嗔善根而為體性，悲以不害善根為性，對治害故。喜無量性亦有兩說。一云：善根為性。一云：忻為自性。捨有一釋，謂以無貪善根為性。共者出體，四蘊五蘊以為體性，廣如《婆沙》八十一等。依經部宗，如《成實論》四皆是慧，故《成實》云「是四無量皆是慧性。」今依大乘，《集論》、《雜集》，四種皆以若定若慧，及彼相應諸心心法以為自性。《顯揚》第四「慈以無瞋善根為體，悲以不害善根為體，喜以不嫉善根為體，捨以無貪無瞋善根為體，皆是憐愍眾生法故。於此四中，慈唯無瞋，次二無量無瞋一分，捨是無貪無瞋一分。又復與彼相應等持諸心心法并彼眷屬，皆是四無量體。」若廣分別，具如別章。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言四無量者，釋第七德。所謂慈、悲、喜、捨。於此義中兩門分別：一釋名、二出體。就釋名中，先通、後別。四無量者，即是通名。依薩婆多，如《大婆沙》八十一說，彼云「問：何故名無量？無量是何義？答：如是四種，是諸賢聖廣遊戲處，故名無量。復次如是四種，能緣無量有情為境故、生無量福故、引無量果故，故名無量。」廣說如彼。《俱舍》、《正理》同《大婆沙》第四復次，故不繁述。依大乘宗，如《顯揚》第四，以其三義釋無量名：一廣、二大、三無量。廣者，於見所行作意故。大者，於聞所行作意故。無量者，於覺知所行作意故。如是三義，遍緣一方乃至十方無邊器世間，及有情世間，故名無量。言別名者，一慈、二悲、三喜、四捨。薩婆多宗，如《俱舍論》第二十九說「慈名與樂，悲名拔苦，喜名欣慰，捨名平等。」依經部宗，如《成實論．四無量品》「慈名與嗔相違善心、悲名與惱相違善心、喜名嫉妬相違善心，此三皆是慈心差別；能令此三平等，故名為捨。」具如彼說。今依大乘，如《顯揚》說「一慈無量者，於無苦無樂眾生欲施樂具。悲者，於有苦眾生欲拔苦具。喜者，於有樂眾生隨喜彼樂。捨者，謂捨俱心不染意樂。」言出體者，薩婆多宗，慈悲無量自有兩說。一云：俱以無嗔善根而為體性，而差別者，慈對治斷命嗔、悲對治捶打嗔。一云：慈以無嗔善根而為體性，悲以不害善根為性，對治害故。喜無量性亦有兩說。一云：善根為性。一云：忻為自性。捨有一釋，謂以無貪善根為性。共者出體，四蘊五蘊以為體性，廣如《婆沙》八十一等。依經部宗，如《成實論》四皆是慧，故《成實》云「是四無量皆是慧性。」今依大乘，《集論》、《雜集》，四種皆以若定若慧，及彼相應諸心心法以為自性。《顯揚》第四「慈以無瞋善根為體，悲以不害善根為體，喜以不嫉善根為體，捨以無貪無瞋善根為體，皆是憐愍眾生法故。於此四中，慈唯無瞋，次二無量無瞋一分，捨是無貪無瞋一分。又復與彼相應等持諸心心法并彼眷屬，皆是四無量體。」若廣分別，具如別章。

言四辨者，釋第八德，亦名四無礙解，謂法、義、詞、辨。於所詮法、於所詮義，諸方言詞，於正道理一一法中通達無滯，如次名為法、義、詞、辨四種無礙。廣如《婆沙》、《俱舍論》等。若依大乘，《瑜伽》四十五「於諸法中，一切異門、一切異相、一切釋詞、一切品別，一一法中盡所有性、如所有性，依脩所成無所滯礙無退轉智，如次名為四種。」《攝大乘論》無性釋曰「由法無礙，自在了知一切法句。由義無礙，自在通達一切義理。由詞無礙，自在分別一切言詞。由辨無礙，遍於十方隨其所宜自在辨說。」廣如《雜集》第十四等。若出體性，薩婆多宗，四辨皆用慧為自性，如《婆沙》等。今依大乘，通用定慧及彼相應心心所法以為自性，如《雜集》等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言四辨者，釋第八德，亦名四無礙解，謂法、義、詞、辨。於所詮法、於所詮義，諸方言詞，於正道理一一法中通達無滯，如次名為法、義、詞、辨四種無礙。廣如《婆沙》、《俱舍論》等。若依大乘，《瑜伽》四十五「於諸法中，一切異門、一切異相、一切釋詞、一切品別，一一法中盡所有性、如所有性，依脩所成無所滯礙無退轉智，如次名為四種。」《攝大乘論》無性釋曰「由法無礙，自在了知一切法句。由義無礙，自在通達一切義理。由詞無礙，自在分別一切言詞。由辨無礙，遍於十方隨其所宜自在辨說。」廣如《雜集》第十四等。若出體性，薩婆多宗，四辨皆用慧為自性，如《婆沙》等。今依大乘，通用定慧及彼相應心心所法以為自性，如《雜集》等。

言四攝者，釋第九德。二門分別：一釋名、二辨業。釋名有二：先總、後別。言四攝者，即是總名。以四種法攝取眾生，故名四攝。別名有四：一布施、二愛語、三利行、四同利。依《成實論．四法品》云「布施者，衣食等物攝取眾生。愛語者，隨意語言取彼意故。利行者，為他求利助他成事。同利者，如共一船憂喜是同。」《大品經》云「財法二種攝取眾生，名為布施。以六波羅蜜為眾生說，名為愛語。教化眾生令行六度，名為利行。以神通力種種變化，入五道中與眾生同事，名為同事。」具說如彼。若廣分別，如《大般若》及《大智度論》七十一等。第二釋業者，如《莊嚴論》第八卷云「問：四攝業云何？偈曰：令器及令信，令行亦令解，如是作四事，次第四攝業。釋曰：布施者，能令於法成器，由隨順於財則堪受法故。愛語者，能令於法起信，由教法義彼疑斷故。利行者，能令於法起行，由如法依行故。同利者，能令彼得解脫，由行淨長時得饒益故。」廣如彼論(或有本云：說四弘願，諸眾生知苦斷集、證滅修道。多分無故，不可依也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言四攝者，釋第九德。二門分別：一釋名、二辨業。釋名有二：先總、後別。言四攝者，即是總名。以四種法攝取眾生，故名四攝。別名有四：一布施、二愛語、三利行、四同利。依《成實論．四法品》云「布施者，衣食等物攝取眾生。愛語者，隨意語言取彼意故。利行者，為他求利助他成事。同利者，如共一船憂喜是同。」《大品經》云「財法二種攝取眾生，名為布施。以六波羅蜜為眾生說，名為愛語。教化眾生令行六度，名為利行。以神通力種種變化，入五道中與眾生同事，名為同事。」具說如彼。若廣分別，如《大般若》及《大智度論》七十一等。第二釋業者，如《莊嚴論》第八卷云「問：四攝業云何？偈曰：令器及令信，令行亦令解，如是作四事，次第四攝業。釋曰：布施者，能令於法成器，由隨順於財則堪受法故。愛語者，能令於法起信，由教法義彼疑斷故。利行者，能令於法起行，由如法依行故。同利者，能令彼得解脫，由行淨長時得饒益故。」廣如彼論(或有本云：說四弘願，諸眾生知苦斷集、證滅修道。多分無故，不可依也)。

言金剛滅定者，釋第十德。謂第十地末後一念能滅二障，故言滅定。而言金剛滅定，自有二義：一能斷定。無物不破，猶如金剛，如《智度論》等勘。二所滅煩惱堅固難斷，猶若金剛，此定能滅，故言金剛滅定。故唐本經名為「能斷金剛」。又《十輪經》第二頌云「云何破相續，如金剛煩惱？」長行云「摧滅一切諸眾生類，堅如金剛相續煩惱。」有說滅定者即滅盡定，八地以上及諸如來皆得滅定，七地以下或得未得，伏非想惑不決定故。餘義同異，具如別章。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言金剛滅定者，釋第十德。謂第十地末後一念能滅二障，故言滅定。而言金剛滅定，自有二義：一能斷定。無物不破，猶如金剛，如《智度論》等勘。二所滅煩惱堅固難斷，猶若金剛，此定能滅，故言金剛滅定。故唐本經名為「能斷金剛」。又《十輪經》第二頌云「云何破相續，如金剛煩惱？」長行云「摧滅一切諸眾生類，堅如金剛相續煩惱。」有說滅定者即滅盡定，八地以上及諸如來皆得滅定，七地以下或得未得，伏非想惑不決定故。餘義同異，具如別章。

經：一切功德皆成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：一切功德皆成就。

釋曰：第四、總結功德應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第四、總結功德應知。

經：復有千萬億五戒賢者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：復有千萬億五戒賢者。

釋曰：自下第四明優婆塞眾。文別有四：一標數辨類、二辨行位、三別讚德、四總結德。此即初也。言五戒賢者者，舉法標人，由持五戒，故言五戒賢者。故《婆沙》云「鄔波索迦有五學處，謂離殺生、離不與取、離欲邪行、離虛誑語、離飲諸酒。」舊經多云優婆塞、優婆夷者，訛略也。若依《諸法最上王經》云優婆塞迦、優婆斯迦。慈恩三藏所譯諸經，皆云鄔波索迦、鄔波斯迦，此云近事男、近事女。故《順正理》三十七云「依何義說鄔婆塞迦？彼先歸佛法僧寶，親近奉事所尊重師，便獲尸羅，故名近事。或能習近如理所為，壞惡事業，故名近事。或能親近事佛為師，故名近事。分同諸佛得淨尸羅，善意樂故。」又《大婆沙》一百二十三云「問：何故名鄔波索迦？答：親近脩事諸善法故，有親近承事諸善士故。有說：親近脩事，精進行故。有說：近承事諸佛法故。」具說如彼。然此五戒，初三護身業，次一護語業，後一通護身語二業。理實不通身業所攝，如《俱舍》等。今辨護用，是故通護二業於理無違。此身語業，一一皆用表及無表以為自性。薩婆多宗，表即色聲二處所收，無表皆是法處所攝無見無對色，意識境界故。經部表業以思為體，無表即是非色非心不相應行，如《成實論》。今依大乘宗，表即色聲二處所攝，無表於能發業思種子上假立，無表色法處所攝。薩婆多宗要具五戒，經部、大乘一分二分乃至具五。薩婆多宗唯人趣攝，大乘、經部通於鬼等勘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：自下第四明優婆塞眾。文別有四：一標數辨類、二辨行位、三別讚德、四總結德。此即初也。言五戒賢者者，舉法標人，由持五戒，故言五戒賢者。故《婆沙》云「鄔波索迦有五學處，謂離殺生、離不與取、離欲邪行、離虛誑語、離飲諸酒。」舊經多云優婆塞、優婆夷者，訛略也。若依《諸法最上王經》云優婆塞迦、優婆斯迦。慈恩三藏所譯諸經，皆云鄔波索迦、鄔波斯迦，此云近事男、近事女。故《順正理》三十七云「依何義說鄔婆塞迦？彼先歸佛法僧寶，親近奉事所尊重師，便獲尸羅，故名近事。或能習近如理所為，壞惡事業，故名近事。或能親近事佛為師，故名近事。分同諸佛得淨尸羅，善意樂故。」又《大婆沙》一百二十三云「問：何故名鄔波索迦？答：親近脩事諸善法故，有親近承事諸善士故。有說：親近脩事，精進行故。有說：近承事諸佛法故。」具說如彼。然此五戒，初三護身業，次一護語業，後一通護身語二業。理實不通身業所攝，如《俱舍》等。今辨護用，是故通護二業於理無違。此身語業，一一皆用表及無表以為自性。薩婆多宗，表即色聲二處所收，無表皆是法處所攝無見無對色，意識境界故。經部表業以思為體，無表即是非色非心不相應行，如《成實論》。今依大乘宗，表即色聲二處所攝，無表於能發業思種子上假立，無表色法處所攝。薩婆多宗要具五戒，經部、大乘一分二分乃至具五。薩婆多宗唯人趣攝，大乘、經部通於鬼等勘。

仁王經疏卷上(本) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仁王經疏卷上(本)

仁王經疏上卷(末) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仁王經疏上卷(末)

西明寺沙門圓測撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西明寺沙門圓測撰

經：皆行阿羅漢十地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：皆行阿羅漢十地。

釋曰：第二、辨其行位。行阿羅漢，廣說如前。言十地者，諸說不同。一云：此中十解名為十住，即說十住以為十地。一云：此文依共十地說，如《智度論》地有二種：一不共，如極喜等地；二共十地，謂乾慧等。合說三乘地，乃成十地，故名為共。故《大品經》云「若菩薩具乾慧等十地，速證菩提。」言十地者，乾慧地、性地、八人地、見地、薄地、離欲地、已作地、辟支佛地、菩薩地、佛地，廣說如彼。故《智度論》七十八云「乾慧地有二種：一者聲聞、二者菩薩。聲聞人獨為涅槃故勤精進持戒，心清淨，堪任學道，或習觀佛三昧、不淨觀，或行慈悲無常等觀，分別集諸善法，雖有智慧，不得禪定水，則不能得道，故名乾慧地；菩薩則初發心乃至未得順忍。性地者，聲聞人從煖法乃至世間第一法；於菩薩得順忍，愛著諸法實相，亦不生邪見，得禪定水。八人地者，從苦法忍乃至道比忍，是十五心；於菩薩則無生法忍入菩薩位。見地者，初得聖果，亦謂須陀洹果；於菩薩則是阿鞞跋致地。薄地者，或須陀洹、斯陀含，欲界九種煩惱分斷故；於菩薩過阿鞞跋地，乃至未成佛斷諸煩惱，餘習氣亦薄。離欲地者，離欲界等貪欲諸煩惱，是名阿那含；於菩薩離欲因緣，故得五神通。已作地者，聲聞人得盡智、無生智，無著阿羅漢；於菩薩成就佛地。辟支佛地者，先世種辟支佛道因，今世得少因緣，初出家亦觀深因緣法成道，名辟支佛。菩薩地者，從乾慧地乃至離欲地，如上說。復次菩薩地，從歡喜地乃至法雲地皆名菩薩地。」有人言：從一發心來，乃至金剛三昧名菩薩地。佛地者，一切種智等諸佛法，菩薩於自地行具足，於他地中觀具足，二事具足故名具足。按此經文，有其三難：一於已辦地亦得成佛，如何經說具足十地速證菩提？二菩薩不行辟支佛行，如何經說具足辟支佛地？三已得佛地更不重得，如何經說具足佛地，乃至得菩提？解云：據實，已辦地早得成佛，經意欲釋具足十地，故總相說而不別釋。通第二難，龍樹菩薩自作兩釋。一云：菩薩於自地中行具足，於他地觀具足，二事具足故名具足。謂於二乘地，觀知二乘地法，而不行二乘地，於菩薩地具足行，菩薩地行故言具足十地。一云：菩薩能分別知眾生，可以辟支佛因緣度者，是故菩薩以智慧行辟支佛事。如《首楞嚴經》中文殊師利七十二億返作辟支佛，菩薩亦如是。通第三難，滿足九地，修習佛法十力、四無所畏等，雖未具足，以修習佛道故名具足。以是故，言十地具足故得無上道。具說如彼。今解：於上共與不共十地門中，且說共十地，或可通說共與不共二種十地，於理 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、辨其行位。行阿羅漢，廣說如前。言十地者，諸說不同。一云：此中十解名為十住，即說十住以為十地。一云：此文依共十地說，如《智度論》地有二種：一不共，如極喜等地；二共十地，謂乾慧等。合說三乘地，乃成十地，故名為共。故《大品經》云「若菩薩具乾慧等十地，速證菩提。」言十地者，乾慧地、性地、八人地、見地、薄地、離欲地、已作地、辟支佛地、菩薩地、佛地，廣說如彼。故《智度論》七十八云「乾慧地有二種：一者聲聞、二者菩薩。聲聞人獨為涅槃故勤精進持戒，心清淨，堪任學道，或習觀佛三昧、不淨觀，或行慈悲無常等觀，分別集諸善法，雖有智慧，不得禪定水，則不能得道，故名乾慧地；菩薩則初發心乃至未得順忍。性地者，聲聞人從煖法乃至世間第一法；於菩薩得順忍，愛著諸法實相，亦不生邪見，得禪定水。八人地者，從苦法忍乃至道比忍，是十五心；於菩薩則無生法忍入菩薩位。見地者，初得聖果，亦謂須陀洹果；於菩薩則是阿鞞跋致地。薄地者，或須陀洹、斯陀含，欲界九種煩惱分斷故；於菩薩過阿鞞跋地，乃至未成佛斷諸煩惱，餘習氣亦薄。離欲地者，離欲界等貪欲諸煩惱，是名阿那含；於菩薩離欲因緣，故得五神通。已作地者，聲聞人得盡智、無生智，無著阿羅漢；於菩薩成就佛地。辟支佛地者，先世種辟支佛道因，今世得少因緣，初出家亦觀深因緣法成道，名辟支佛。菩薩地者，從乾慧地乃至離欲地，如上說。復次菩薩地，從歡喜地乃至法雲地皆名菩薩地。」有人言：從一發心來，乃至金剛三昧名菩薩地。佛地者，一切種智等諸佛法，菩薩於自地行具足，於他地中觀具足，二事具足故名具足。按此經文，有其三難：一於已辦地亦得成佛，如何經說具足十地速證菩提？二菩薩不行辟支佛行，如何經說具足辟支佛地？三已得佛地更不重得，如何經說具足佛地，乃至得菩提？解云：據實，已辦地早得成佛，經意欲釋具足十地，故總相說而不別釋。通第二難，龍樹菩薩自作兩釋。一云：菩薩於自地中行具足，於他地觀具足，二事具足故名具足。謂於二乘地，觀知二乘地法，而不行二乘地，於菩薩地具足行，菩薩地行故言具足十地。一云：菩薩能分別知眾生，可以辟支佛因緣度者，是故菩薩以智慧行辟支佛事。如《首楞嚴經》中文殊師利七十二億返作辟支佛，菩薩亦如是。通第三難，滿足九地，修習佛法十力、四無所畏等，雖未具足，以修習佛道故名具足。以是故，言十地具足故得無上道。具說如彼。今解：於上共與不共十地門中，且說共十地，或可通說共與不共二種十地，於理

無違，皆是阿羅漢所行地故。一云：依證契經，有四種十地：一聲聞十地，謂住三歸行地、隨信行地、隨法行地、善凡夫地、學戒地、第八人地、須陀洹地、斯陀含地、阿那含地、阿羅漢地。二獨覺十地，謂眾善資糧地、自覺深緣起地、四聖諦地、勝深利智地、八聖支道地、智法界虛空界眾生界地、證滅地、六通性地、入微妙地、習氣縛地。三菩薩十地者，謂歡喜地、無垢地、明地、焰地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地。四者如來十地，廣說如後。今此經意，通前三種。所以者何？今此賢者依本性說，即聲聞故；回心向大，是菩薩故；究竟修習，必圓滿故；或如前說，度緣覺故。所四無失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無違，皆是阿羅漢所行地故。一云：依證契經，有四種十地：一聲聞十地，謂住三歸行地、隨信行地、隨法行地、善凡夫地、學戒地、第八人地、須陀洹地、斯陀含地、阿那含地、阿羅漢地。二獨覺十地，謂眾善資糧地、自覺深緣起地、四聖諦地、勝深利智地、八聖支道地、智法界虛空界眾生界地、證滅地、六通性地、入微妙地、習氣縛地。三菩薩十地者，謂歡喜地、無垢地、明地、焰地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地。四者如來十地，廣說如後。今此經意，通前三種。所以者何？今此賢者依本性說，即聲聞故；回心向大，是菩薩故；究竟修習，必圓滿故；或如前說，度緣覺故。所四無失。

經：迴向五分法身具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：迴向五分法身具足。

釋曰：第三、別讚功德。捨小乘行，回向大乘五分法身。亦言五者，一戒、二定、三慧、四解脫、五解脫知見。故《大婆沙》三十三云「無學身語律儀及以正命，名為戒蘊。無學空、無相、無願三三摩地，名為定蘊。無學正見智，名為慧蘊。無學盡、無生正見相應勝解，名為解脫蘊；是有為解脫，於境自在，立解脫名，非謂擇滅無為解脫。無學盡智、無生智，名解脫知見蘊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第三、別讚功德。捨小乘行，回向大乘五分法身。亦言五者，一戒、二定、三慧、四解脫、五解脫知見。故《大婆沙》三十三云「無學身語律儀及以正命，名為戒蘊。無學空、無相、無願三三摩地，名為定蘊。無學正見智，名為慧蘊。無學盡、無生正見相應勝解，名為解脫蘊；是有為解脫，於境自在，立解脫名，非謂擇滅無為解脫。無學盡智、無生智，名解脫知見蘊。」

問：何故此二智名解脫知見蘊？答：解脫身中獨有此故、最能審決解脫事故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何故此二智名解脫知見蘊？答：解脫身中獨有此故、最能審決解脫事故。

問：無學慧蘊，與解脫知見蘊，有何差別？答：無學苦集智，是名慧蘊；無學滅道智，是解脫知見蘊。復次無學苦集滅智，是名慧蘊；無學道智，是解脫知見蘊。復次無學若集道智，是名慧蘊；無學滅智，是解脫知見蘊。具釋如彼。今依大乘，《佛地》第四，自在三釋。故彼論云「無漏淨戒名為戒蘊，無漏定慧名定慧蘊，無學勝解名解脫蘊，無學正見名解脫知見蘊。前三是因、後二是果，前三有學位法、後二無學位法。有說：一切皆是無學位法，緣解脫慧名解脫知見，餘慧名慧(五種皆是無學位法，緣滅諦智名解脫知見，緣餘三諦等智名為慧蘊)。」有說：一切通學無學，學位分得、無學圓滿，諸佛菩薩皆具五種。薩婆多宗，總相分別，色心所二法為體。若別說者，定、慧、勝解、無表色四法為體，漏無漏中唯是無漏，學無學中唯在無學。今依大乘，同薩婆多，而差別者，有學位中亦具五種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：無學慧蘊，與解脫知見蘊，有何差別？答：無學苦集智，是名慧蘊；無學滅道智，是解脫知見蘊。復次無學苦集滅智，是名慧蘊；無學道智，是解脫知見蘊。復次無學若集道智，是名慧蘊；無學滅智，是解脫知見蘊。具釋如彼。今依大乘，《佛地》第四，自在三釋。故彼論云「無漏淨戒名為戒蘊，無漏定慧名定慧蘊，無學勝解名解脫蘊，無學正見名解脫知見蘊。前三是因、後二是果，前三有學位法、後二無學位法。有說：一切皆是無學位法，緣解脫慧名解脫知見，餘慧名慧(五種皆是無學位法，緣滅諦智名解脫知見，緣餘三諦等智名為慧蘊)。」有說：一切通學無學，學位分得、無學圓滿，諸佛菩薩皆具五種。薩婆多宗，總相分別，色心所二法為體。若別說者，定、慧、勝解、無表色四法為體，漏無漏中唯是無漏，學無學中唯在無學。今依大乘，同薩婆多，而差別者，有學位中亦具五種。

經：無量功德皆成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：無量功德皆成就。

釋曰：第四、總結功德。應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第四、總結功德。應知。

經：復有十千五戒淨信女。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：復有十千五戒淨信女。

釋曰：第五、優婆夷眾。文別有四：一標數辨類、二略辨行位、三別讚功德、四總結功德。此即初也。淨信女者，是優婆夷，依正梵音鄔波斯迦，此云近事女，廣釋如前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第五、優婆夷眾。文別有四：一標數辨類、二略辨行位、三別讚功德、四總結功德。此即初也。淨信女者，是優婆夷，依正梵音鄔波斯迦，此云近事女，廣釋如前。

經：皆行阿羅漢十地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：皆行阿羅漢十地。

釋曰：第二、略欲行位。准上應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、略欲行位。准上應知。

經：皆成就(至)終生功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：皆成就(至)終生功德。

釋曰：第三、別讚功德。依《本記》云「十住位中，一一皆有初入分、次住分、後出分，為言始住終生功德也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第三、別讚功德。依《本記》云「十住位中，一一皆有初入分、次住分、後出分，為言始住終生功德也。」

經：三十生功德皆成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：三十生功德皆成就。

釋曰：第四、總結。十地各有始住終，生三種功德，故言三十生功德。有說：上二眾中，十地者即十解位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第四、總結。十地各有始住終，生三種功德，故言三十生功德。有說：上二眾中，十地者即十解位。

經：復有十億七賢居士。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：復有十億七賢居士。

釋曰：第六、七賢居士眾。於中有四：一標數辨類、二總標具德、三別讚功德、四總結功德。此即初也。《本記》云「有七賢財，不被法眼，恒樂在家，故言七賢居士(《本業經》云信、施、戒、聞、慧、慚、愧，名七賢財)。」今解：七賢在七方便。賢而非聖，無聖道故，故名七賢居士。言七方便者，一五停心觀、二別相念處、三總相念處、四煖、五頂、六忍、七世第一法，義如別章。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第六、七賢居士眾。於中有四：一標數辨類、二總標具德、三別讚功德、四總結功德。此即初也。《本記》云「有七賢財，不被法眼，恒樂在家，故言七賢居士(《本業經》云信、施、戒、聞、慧、慚、愧，名七賢財)。」今解：七賢在七方便。賢而非聖，無聖道故，故名七賢居士。言七方便者，一五停心觀、二別相念處、三總相念處、四煖、五頂、六忍、七世第一法，義如別章。

經：德行具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：德行具足。

釋曰：第二、總標具足，下所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、總標具足，下所說。

經：二十二品(至)得九十忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：二十二品(至)得九十忍。

釋曰：第三、別讚功德。總有九門：一道品門、二十遍處、三八勝處、四八解脫、五者三慧、六十六諦、七四諦觀、八四行觀、九者十忍。言二十二品者，《本記》云「聖登地已上至於佛果，有十一地，各有定慧，合有二十二品也。」今解：不爾。七方便位，於道品中但得四念處、四正勤、四如意足、五根、五力二十二品，而未能得七種覺分、八支聖道，故言二十二品。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第三、別讚功德。總有九門：一道品門、二十遍處、三八勝處、四八解脫、五者三慧、六十六諦、七四諦觀、八四行觀、九者十忍。言二十二品者，《本記》云「聖登地已上至於佛果，有十一地，各有定慧，合有二十二品也。」今解：不爾。七方便位，於道品中但得四念處、四正勤、四如意足、五根、五力二十二品，而未能得七種覺分、八支聖道，故言二十二品。

問：既未得聖，如何說有得八解脫？解云：八中得七，故總說言得八解脫，據實未得滅盡解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：既未得聖，如何說有得八解脫？解云：八中得七，故總說言得八解脫，據實未得滅盡解脫。

問：若爾，菩薩德中應得五眼。解云：彼就實義、此即從多，各據一義，故不相違。廣說道品，義如別章。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：若爾，菩薩德中應得五眼。解云：彼就實義、此即從多，各據一義，故不相違。廣說道品，義如別章。

言十一切入者，第二遍處德，所謂青黃赤白、地水火風、空無邊處、識無邊處。薩婆多宗，如《大婆沙》，前八遍處無貪為性，對治貪故。兼所相應隨轉，有欲界者，四蘊為性；若色界者，五蘊為性；後二遍處，俱以四蘊為性。依經部宗，定慧為體，如《成實論》。今依大乘，如《雜集論》定慧為性。解云：相應隨轉，同《大婆沙》，理亦無違。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言十一切入者，第二遍處德，所謂青黃赤白、地水火風、空無邊處、識無邊處。薩婆多宗，如《大婆沙》，前八遍處無貪為性，對治貪故。兼所相應隨轉，有欲界者，四蘊為性；若色界者，五蘊為性；後二遍處，俱以四蘊為性。依經部宗，定慧為體，如《成實論》。今依大乘，如《雜集論》定慧為性。解云：相應隨轉，同《大婆沙》，理亦無違。

問：何故名遍處？《毘婆沙》云「由二緣故。一由無間，謂純青等勝解作意，不相間雜故。二由廣大，謂緣青等勝解作意，境相無邊，故名廣大。大德說曰：所緣寬廣，無有間隙，故名遍處。」《雜集論》曰「其量廣大，周普無邊，故名遍處。」具如別章。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何故名遍處？《毘婆沙》云「由二緣故。一由無間，謂純青等勝解作意，不相間雜故。二由廣大，謂緣青等勝解作意，境相無邊，故名廣大。大德說曰：所緣寬廣，無有間隙，故名遍處。」《雜集論》曰「其量廣大，周普無邊，故名遍處。」具如別章。

言八除入者，三八勝處德。所言八者，一內有色想觀外色少、二內有色想觀外色多、三內無色想觀外色少、四內無色想觀外色多，內無色想觀外諸色青黃赤白，復為四種。諸宗出體，同前遍處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言八除入者，三八勝處德。所言八者，一內有色想觀外色少、二內有色想觀外色多、三內無色想觀外色少、四內無色想觀外色多，內無色想觀外諸色青黃赤白，復為四種。諸宗出體，同前遍處。

問：何故名勝處？答：如《婆沙》，勝所緣境，故名勝處。復次勝諸煩惱，故名勝處。雖觀行者非一切能勝所緣境，而於所緣不起煩惱，亦名為勝。如契經說，於此處勝，故名勝處。《雜集》亦爾，勝所緣故，名為勝處。此八勝處皆是色界，前四勝處，初二靜慮、未至、中間，後四勝處在第四定。乃至所緣者，皆緣欲界一切色處。若爾，經說當云何通？尊者無滅在室羅筏住一精舍。爾時有四悅意天女，來至尊者座前而立，白言：「我等於四色處轉變自在，隨所愛色皆能化作。」乃至彼云：「尊者無滅入初靜慮，乃至第四亦不能起不淨想。」答：尊者無滅雖不能勝，舍利子等皆能勝之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何故名勝處？答：如《婆沙》，勝所緣境，故名勝處。復次勝諸煩惱，故名勝處。雖觀行者非一切能勝所緣境，而於所緣不起煩惱，亦名為勝。如契經說，於此處勝，故名勝處。《雜集》亦爾，勝所緣故，名為勝處。此八勝處皆是色界，前四勝處，初二靜慮、未至、中間，後四勝處在第四定。乃至所緣者，皆緣欲界一切色處。若爾，經說當云何通？尊者無滅在室羅筏住一精舍。爾時有四悅意天女，來至尊者座前而立，白言：「我等於四色處轉變自在，隨所愛色皆能化作。」乃至彼云：「尊者無滅入初靜慮，乃至第四亦不能起不淨想。」答：尊者無滅雖不能勝，舍利子等皆能勝之。

問：緣佛身起不淨觀不？如是。廣說如《大婆沙》八十五卷，具如別章。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：緣佛身起不淨觀不？如是。廣說如《大婆沙》八十五卷，具如別章。

言八解脫者，第四、解脫德。一內有色觀諸色、二內無色觀外色、三淨解脫具足住、四入空無邊處、五入無邊識處、六入無所有處、七入非想非非想處、八入想受滅解脫。具說如彼，略所如上。然此八種，諸說不同。薩婆多宗，如《婆沙》說，初三無貪，對治貪故，兼所相應隨轉。若欲界者，四蘊為性；若色界者，即具五蘊；四無色處解脫，四蘊為性；第八解脫，是不相應行蘊所攝。依經部宗，自在兩說。一云：皆用智慧為體。一云：前七是慧；第八解脫，有餘無餘二種涅槃以為自性。今依大乘，前三，四蘊五蘊以為自性；次四，四蘊；第八解脫，非色非心不相應行以為自性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言八解脫者，第四、解脫德。一內有色觀諸色、二內無色觀外色、三淨解脫具足住、四入空無邊處、五入無邊識處、六入無所有處、七入非想非非想處、八入想受滅解脫。具說如彼，略所如上。然此八種，諸說不同。薩婆多宗，如《婆沙》說，初三無貪，對治貪故，兼所相應隨轉。若欲界者，四蘊為性；若色界者，即具五蘊；四無色處解脫，四蘊為性；第八解脫，是不相應行蘊所攝。依經部宗，自在兩說。一云：皆用智慧為體。一云：前七是慧；第八解脫，有餘無餘二種涅槃以為自性。今依大乘，前三，四蘊五蘊以為自性；次四，四蘊；第八解脫，非色非心不相應行以為自性。

問：何故名解脫？答：如《婆沙》，棄背是解脫義。初二解脫棄背色貪心，第三解脫棄背不淨觀心，四無色解脫棄背下地心，想受滅解脫棄背一切有所緣心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何故名解脫？答：如《婆沙》，棄背是解脫義。初二解脫棄背色貪心，第三解脫棄背不淨觀心，四無色解脫棄背下地心，想受滅解脫棄背一切有所緣心。

問：解脫、勝處、遍處，有何差別？答：能有棄背名解脫，能勝伏境名勝處，能廣所緣名遍處。廣如《婆沙》八十四五。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：解脫、勝處、遍處，有何差別？答：能有棄背名解脫，能勝伏境名勝處，能廣所緣名遍處。廣如《婆沙》八十四五。

言三慧者，第五、三慧德。三門分別：一釋名、二出體、三約界。就釋名中，初總、後別。言三慧者，即是總名。三是標數，慧即簡擇。別名有三：一聞所成慧、二思所成慧、三修所成慧。依聞至教所生勝慧，名聞所成；依思正理所生勝慧，名思所成；依修等持所生勝慧，名修所成慧。如《俱舍》等。又解：聞謂聽聞，即是耳識，從聞所生解文義慧，名聞所成；思謂思慮，即是思數，從思所生解法相慧，名思所成；修謂修習，即是勝定，從修所生解理事慧，名修所成，如《瑜伽》釋。言出體者，薩婆多宗，自性唯慧。故《大婆沙》四十二云「聞思二慧，唯世俗智。修所成慧，通十智性。若並眷屬，通心所等。」經部大同。若依大乘，《瑜伽》釋論，慧及相應心心所等以為體性，亦同薩婆多宗。言約界者，薩婆多宗，思慧唯欲界，聞慧通欲色，修通色無色，如《婆沙》等。依經部宗，欲色具三慧，無色唯修慧，如《成實論》。今依大乘，《瑜伽》等論同薩婆多。依《智度論》，欲界亦許有電光定，准同經部，義亦無違。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言三慧者，第五、三慧德。三門分別：一釋名、二出體、三約界。就釋名中，初總、後別。言三慧者，即是總名。三是標數，慧即簡擇。別名有三：一聞所成慧、二思所成慧、三修所成慧。依聞至教所生勝慧，名聞所成；依思正理所生勝慧，名思所成；依修等持所生勝慧，名修所成慧。如《俱舍》等。又解：聞謂聽聞，即是耳識，從聞所生解文義慧，名聞所成；思謂思慮，即是思數，從思所生解法相慧，名思所成；修謂修習，即是勝定，從修所生解理事慧，名修所成，如《瑜伽》釋。言出體者，薩婆多宗，自性唯慧。故《大婆沙》四十二云「聞思二慧，唯世俗智。修所成慧，通十智性。若並眷屬，通心所等。」經部大同。若依大乘，《瑜伽》釋論，慧及相應心心所等以為體性，亦同薩婆多宗。言約界者，薩婆多宗，思慧唯欲界，聞慧通欲色，修通色無色，如《婆沙》等。依經部宗，欲色具三慧，無色唯修慧，如《成實論》。今依大乘，《瑜伽》等論同薩婆多。依《智度論》，欲界亦許有電光定，准同經部，義亦無違。

問：此三慧，如來、獨覺及以聲聞，各有幾種？答：佛具三種，而修慧勝，以自然覺及具力無畏等修功德故。獨覺亦具三，而思慧勝，以自思惟覺而無力無畏等修功德故。聲聞亦具三，而聞慧勝，以從聞他音入聖道故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：此三慧，如來、獨覺及以聲聞，各有幾種？答：佛具三種，而修慧勝，以自然覺及具力無畏等修功德故。獨覺亦具三，而思慧勝，以自思惟覺而無力無畏等修功德故。聲聞亦具三，而聞慧勝，以從聞他音入聖道故。

言十六諦者，第六、十六諦觀門德。如上已說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言十六諦者，第六、十六諦觀門德。如上已說。

言四諦者，第七、四諦觀門德，亦如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言四諦者，第七、四諦觀門德，亦如上說。

言四三二一品觀者，第八、四行觀門德。謂中忍位觀察上下八諦理中自有兩門：一者七周減緣門、二者三周減行門。言七周減緣門者，最初具緣上下八諦，即屬下忍。次觀行者，始觀察欲界苦等四諦，乃至觀上二界苦集滅三諦，而不觀道，即此第一減一所緣。如是更從欲界三諦，乃至上界減諦，除欲界道，此即第二減二所緣。如是乃至除上界苦，為第七減緣。如是七周，減所緣諦。於苦諦下有其四行，謂苦、空、無常、無我。最初具觀；次四行中漸次除行，唯留一行，如是名為三周滅行。於一行中，增上忍、世第一法、苦忍、苦智皆一剎那，同依一地、同依一行各一剎那。今依忍位，三周減行，依一行觀，故言四三二一品觀也。故《順正理》六十云「忍下中上如何分別？且下品忍具八類心，謂瑜伽師以四行相觀欲界苦，名一類心。如是次第，觀色無色苦，集滅道諦亦如是觀，成八類心，名下品忍。中品減略行相所緣，謂瑜伽師以四行相觀欲界苦，乃至具足以四行相觀欲界道，於上界道減一行相，從此名曰中品忍初。如是次第，漸減略行相所緣，乃至極少唯以二心觀欲界苦，如苦法忍、苦法智位，齊此名為中品忍滿。上忍唯觀欲界苦諦，修一行相，唯一剎那此善根起，不相續故，上忍無間生世第一法。如上品忍緣欲苦諦修一行相，唯一剎那。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言四三二一品觀者，第八、四行觀門德。謂中忍位觀察上下八諦理中自有兩門：一者七周減緣門、二者三周減行門。言七周減緣門者，最初具緣上下八諦，即屬下忍。次觀行者，始觀察欲界苦等四諦，乃至觀上二界苦集滅三諦，而不觀道，即此第一減一所緣。如是更從欲界三諦，乃至上界減諦，除欲界道，此即第二減二所緣。如是乃至除上界苦，為第七減緣。如是七周，減所緣諦。於苦諦下有其四行，謂苦、空、無常、無我。最初具觀；次四行中漸次除行，唯留一行，如是名為三周滅行。於一行中，增上忍、世第一法、苦忍、苦智皆一剎那，同依一地、同依一行各一剎那。今依忍位，三周減行，依一行觀，故言四三二一品觀也。故《順正理》六十云「忍下中上如何分別？且下品忍具八類心，謂瑜伽師以四行相觀欲界苦，名一類心。如是次第，觀色無色苦，集滅道諦亦如是觀，成八類心，名下品忍。中品減略行相所緣，謂瑜伽師以四行相觀欲界苦，乃至具足以四行相觀欲界道，於上界道減一行相，從此名曰中品忍初。如是次第，漸減略行相所緣，乃至極少唯以二心觀欲界苦，如苦法忍、苦法智位，齊此名為中品忍滿。上忍唯觀欲界苦諦，修一行相，唯一剎那此善根起，不相續故，上忍無間生世第一法。如上品忍緣欲苦諦修一行相，唯一剎那。」

言得九十忍者，第九德。上來已釋小乘觀門，今向大乘便成九十。謂初入十信，皆有九品，故言九十忍。又解：學十解已上三十心，皆有入、住、出三位，故成九十忍。又解：極喜等十地，各有始、住、終三，三中一一各有三品，故言九十。一云：四三二一總攝為二，初四三二合說為九，更加一數即成十數。故言九十(淨公說)。一云：四三二一總計為十，皆有九品，故言九十。一云：諦觀二十，謂十六諦及四諦。品觀有十，謂四三二一。總計合成三十，皆有三品，故言九十。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言得九十忍者，第九德。上來已釋小乘觀門，今向大乘便成九十。謂初入十信，皆有九品，故言九十忍。又解：學十解已上三十心，皆有入、住、出三位，故成九十忍。又解：極喜等十地，各有始、住、終三，三中一一各有三品，故言九十。一云：四三二一總攝為二，初四三二合說為九，更加一數即成十數。故言九十(淨公說)。一云：四三二一總計為十，皆有九品，故言九十。一云：諦觀二十，謂十六諦及四諦。品觀有十，謂四三二一。總計合成三十，皆有三品，故言九十。

經：一切功德皆成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：一切功德皆成就。

釋曰：第四、總結功德。應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第四、總結功德。應知。

經：復有萬萬億十八梵(至)喜樂天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：復有萬萬億十八梵(至)喜樂天。

釋曰：第七、色界天眾。文別有三：初標數辨德、次別讚德、後總結德。此即初也。然此經文三本不同。一本如前；自有一本，除「十八梵天」四字；自有一本除「十八梵天」，更加「梵」字，謂三梵五喜樂天。雖有三本，且依初本。是故《本記》先舉總數，故言復有萬萬億十八梵天。三靜慮各有三天，第四靜慮有其九天，都合十八。故《瑜伽論》第四卷云「色界有十八處，謂梵眾、梵輔、大梵、小光、無量光、極光淨、小淨、無量淨、遍淨、無雲、福生、廣果，無想天即廣果攝，無別處所；復有諸聖五淨居宮，謂無繁、無熱、善現、善見及色究竟。復有超過五淨宮地，大自在住處，十地菩薩得生其中。」然彼諸天，如《順正理》二十一釋。彼云「廣善所生，故名為梵。此梵即大，故名大梵。由彼獲得中間定故、最初生故、最後歿故，威德等勝，故名為大。大梵所有所化所領，故名梵眾。於大梵前行列侍衛，故名梵輔。自地天內光明最少，故名少光。光明轉勝，量難測故，名無量光。淨光遍照自地處故，名極光淨。意地受樂，說名為淨。於自地中此淨最劣，故名小淨。此淨轉增，量難測故，名無量淨。此淨周普，故名遍淨，意顯更無樂能過此。以下空中天所居地，如雲密合故說名雲；此上諸天更無雲地，在無雲首故說無雲。更有異生勝福方所可往生故，說名福生。居在方所異生果中此最殊勝，故名廣果。離欲諸聖，以聖道水濯煩惱垢，故名為淨；淨身所止，故名淨居。或住於此，窮生死邊，如還債盡，故名為淨；淨者所住，故名淨居。或此天中無異生雜，純聖所止故名淨居。繁謂繁雜，或謂繁廣。無繁雜中此最初故，繁廣天中此最劣故，說名無繁。或名無求，不求趣入無色界故。已善伏除雜修靜慮上中品障，意樂調柔，離諸熱惱，故名無熱。或令下生煩惱名熱，此初遠離，得無熱名。或復熱者，熾盛為義，謂上品雜脩靜慮及果，此猶未證，故名無熱。已得上品雜脩靜慮，果德易彰，故名善現。雜脩定障，餘品至微，見極清徹，故名善見。更無有處於有色中能過於此，名色究竟。或此已倒眾苦所依身最後邊，名色究竟。」有言：色者是積集色，至彼後邊名色究竟。薩婆多宗，不立大自在天，故不釋也。解名已訖，今當釋文。言九梵者，第四靜慮九種天也。此即從上向下次第別釋。言三淨者，第三靜慮三種天也。言三光者，第二靜慮三種天也。言三梵五喜樂天者，三梵是初定三天(別本經云「三梵天」也)五喜樂者，五支具足故名為五言，喜樂者簡別也。第二靜慮有喜無樂，第三靜慮有樂無喜，初定天中五支具足、雙有喜樂，故名五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第七、色界天眾。文別有三：初標數辨德、次別讚德、後總結德。此即初也。然此經文三本不同。一本如前；自有一本，除「十八梵天」四字；自有一本除「十八梵天」，更加「梵」字，謂三梵五喜樂天。雖有三本，且依初本。是故《本記》先舉總數，故言復有萬萬億十八梵天。三靜慮各有三天，第四靜慮有其九天，都合十八。故《瑜伽論》第四卷云「色界有十八處，謂梵眾、梵輔、大梵、小光、無量光、極光淨、小淨、無量淨、遍淨、無雲、福生、廣果，無想天即廣果攝，無別處所；復有諸聖五淨居宮，謂無繁、無熱、善現、善見及色究竟。復有超過五淨宮地，大自在住處，十地菩薩得生其中。」然彼諸天，如《順正理》二十一釋。彼云「廣善所生，故名為梵。此梵即大，故名大梵。由彼獲得中間定故、最初生故、最後歿故，威德等勝，故名為大。大梵所有所化所領，故名梵眾。於大梵前行列侍衛，故名梵輔。自地天內光明最少，故名少光。光明轉勝，量難測故，名無量光。淨光遍照自地處故，名極光淨。意地受樂，說名為淨。於自地中此淨最劣，故名小淨。此淨轉增，量難測故，名無量淨。此淨周普，故名遍淨，意顯更無樂能過此。以下空中天所居地，如雲密合故說名雲；此上諸天更無雲地，在無雲首故說無雲。更有異生勝福方所可往生故，說名福生。居在方所異生果中此最殊勝，故名廣果。離欲諸聖，以聖道水濯煩惱垢，故名為淨；淨身所止，故名淨居。或住於此，窮生死邊，如還債盡，故名為淨；淨者所住，故名淨居。或此天中無異生雜，純聖所止故名淨居。繁謂繁雜，或謂繁廣。無繁雜中此最初故，繁廣天中此最劣故，說名無繁。或名無求，不求趣入無色界故。已善伏除雜修靜慮上中品障，意樂調柔，離諸熱惱，故名無熱。或令下生煩惱名熱，此初遠離，得無熱名。或復熱者，熾盛為義，謂上品雜脩靜慮及果，此猶未證，故名無熱。已得上品雜脩靜慮，果德易彰，故名善現。雜脩定障，餘品至微，見極清徹，故名善見。更無有處於有色中能過於此，名色究竟。或此已倒眾苦所依身最後邊，名色究竟。」有言：色者是積集色，至彼後邊名色究竟。薩婆多宗，不立大自在天，故不釋也。解名已訖，今當釋文。言九梵者，第四靜慮九種天也。此即從上向下次第別釋。言三淨者，第三靜慮三種天也。言三光者，第二靜慮三種天也。言三梵五喜樂天者，三梵是初定三天(別本經云「三梵天」也)五喜樂者，五支具足故名為五言，喜樂者簡別也。第二靜慮有喜無樂，第三靜慮有樂無喜，初定天中五支具足、雙有喜樂，故名五

喜樂天也。然此喜樂，自有二義：一者眼耳身識相應名之為樂，意識相應名之為喜。二者意識相應喜受，有其二用：一令悅身名之為樂，二令悅心名之為喜。如《顯揚》說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 喜樂天也。然此喜樂，自有二義：一者眼耳身識相應名之為樂，意識相應名之為喜。二者意識相應喜受，有其二用：一令悅身名之為樂，二令悅心名之為喜。如《顯揚》說。

經：天定功德定味常樂神通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：天定功德定味常樂神通。

釋曰：第二、別讚功德。言天定者，報得功德功。德定者，修生功德。言味者，謂貪味定。相從而說，非正功德。一云：屬上，謂功德定味，謂受功德定味。言常樂神通者，四種靜慮皆有五通，或可六通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、別讚功德。言天定者，報得功德功。德定者，修生功德。言味者，謂貪味定。相從而說，非正功德。一云：屬上，謂功德定味，謂受功德定味。言常樂神通者，四種靜慮皆有五通，或可六通。

經：十八生處功德皆成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：十八生處功德皆成就。

釋曰：第三、總結功德。應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第三、總結功德。應知。

經：復有億億六欲諸天子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：復有億億六欲諸天子。

釋曰：第八、六欲天眾。文別有二：初標數辨類、後別讚功德。此即初也。六欲天者，如《順正理》三十一云「四大王眾天，謂彼有四大王及所領眾，或彼天眾事四大王，是四大王之所領故。二三十三天，謂彼天處。是三十三部諸天所居。三夜摩天，謂彼天處時時多分稱快樂哉。《瑜伽》云時分天，即與此同。四覩史多天，彼天處多於自所受生喜足心。五樂化天，謂彼天處樂數化欲境，於中受樂。六他化自在天，謂彼天處於他所化欲境自在受樂。」《智度論》云「自化五塵而自娛樂，故言化自樂天。奪他所化而娛樂故，言他化自在天(前四天列名不釋)。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第八、六欲天眾。文別有二：初標數辨類、後別讚功德。此即初也。六欲天者，如《順正理》三十一云「四大王眾天，謂彼有四大王及所領眾，或彼天眾事四大王，是四大王之所領故。二三十三天，謂彼天處。是三十三部諸天所居。三夜摩天，謂彼天處時時多分稱快樂哉。《瑜伽》云時分天，即與此同。四覩史多天，彼天處多於自所受生喜足心。五樂化天，謂彼天處樂數化欲境，於中受樂。六他化自在天，謂彼天處於他所化欲境自在受樂。」《智度論》云「自化五塵而自娛樂，故言化自樂天。奪他所化而娛樂故，言他化自在天(前四天列名不釋)。」

經：十善果報(至)皆成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：十善果報(至)皆成就。

釋曰：第二、別讚功德。謂勝處故，十善所感。通有二種，所謂報得及修得也。今謂神通，是其報得，欲界諸天不修定故。或可通二，義亦無傷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、別讚功德。謂勝處故，十善所感。通有二種，所謂報得及修得也。今謂神通，是其報得，欲界諸天不修定故。或可通二，義亦無傷。

經：復有十六(至)十萬眷屬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：復有十六(至)十萬眷屬。

釋曰：第九、明十六王眾。於中有二：初標數辨類、後別讚功德。此即標也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第九、明十六王眾。於中有二：初標數辨類、後別讚功德。此即標也。

經：五戒十善(至)信行具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：五戒十善(至)信行具足。

釋曰：第二、別讚功德。德有三種：一五戒德、二十善德、三三歸德。後信行具足者，總結具德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、別讚功德。德有三種：一五戒德、二十善德、三三歸德。後信行具足者，總結具德。

經：復有五道一切眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：復有五道一切眾生。

釋曰：第十、辨五道眾，亦名雜類眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第十、辨五道眾，亦名雜類眾。

問：地獄來不？若來者，《瑜伽》等說如何會釋？彼說：地獄一向純苦，傍生、鬼界一分亦爾。若不來者，如何此經有五道眾？答：有兩釋。一云：不來，《瑜伽》等說純苦處故；而此經云五道眾者，從多分說。一云：亦來，此經說有五道眾故、《陀羅尼經》中有地獄眾故。《瑜伽》等云一向苦者，從多分說、據自力說。《大品》云「佛光整照，苦得息故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：地獄來不？若來者，《瑜伽》等說如何會釋？彼說：地獄一向純苦，傍生、鬼界一分亦爾。若不來者，如何此經有五道眾？答：有兩釋。一云：不來，《瑜伽》等說純苦處故；而此經云五道眾者，從多分說。一云：亦來，此經說有五道眾故、《陀羅尼經》中有地獄眾故。《瑜伽》等云一向苦者，從多分說、據自力說。《大品》云「佛光整照，苦得息故。」

經：復有他方不可量眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：復有他方不可量眾。

釋曰：第十一、他方眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第十一、他方眾。

問：他方眾中，唯是菩薩得神足者，亦兼餘眾未得通者？答：准《大品經》及《智度論》，通七部眾，并童男童女未得通者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：他方眾中，唯是菩薩得神足者，亦兼餘眾未得通者？答：准《大品經》及《智度論》，通七部眾，并童男童女未得通者。

問：若爾，如何能至？答：准《智度論》，有神足者自力能來；神足力薄及無通者，彼國佛力、亦是相隨大菩薩力、亦是釋迦光明之力，一力尚來，何況三力。如轉輪聖王飛上天時，四兵宮觀乃至畜獸一切皆飛。轉輪聖王功力大故，能令一切隨而飛從。此亦如是，雖無自力，他力得來，故無有失。廣如《智論》第十三說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：若爾，如何能至？答：准《智度論》，有神足者自力能來；神足力薄及無通者，彼國佛力、亦是相隨大菩薩力、亦是釋迦光明之力，一力尚來，何況三力。如轉輪聖王飛上天時，四兵宮觀乃至畜獸一切皆飛。轉輪聖王功力大故，能令一切隨而飛從。此亦如是，雖無自力，他力得來，故無有失。廣如《智論》第十三說。

經：復有變十方(至)須彌寶華。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：復有變十方(至)須彌寶華。

釋曰：第十二、明變化眾。文別有二：初明單化，後「華上皆有」下明其重化。前中有二：一明所依、二明能依眾。此明所依，有其三種：一者化土、二者化虛、三者化華。梵云須彌寶華，此云妙高華。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第十二、明變化眾。文別有二：初明單化，後「華上皆有」下明其重化。前中有二：一明所依、二明能依眾。此明所依，有其三種：一者化土、二者化虛、三者化華。梵云須彌寶華，此云妙高華。

經：各各座前華上(至)坐寶蓮華。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：各各座前華上(至)坐寶蓮華。

釋曰：第二、明能依眾。有其四種：一無量佛、二無量菩薩、三無量比丘、四無量八部眾。然八部眾略有三種：一天龍等八部，如諸經說。二者相傳說言，四天王各領二部(勘說處)。又八部者，如《長阿含經》第三卷說，世有八部眾：一剎利眾、二婆羅門眾、三居士眾、四沙門眾、五四天王眾、六忉利天眾、七魔眾、八梵眾。《瑜伽》釋云「八眾會來。」所謂八眾，大同《阿含》及《智度論》等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、明能依眾。有其四種：一無量佛、二無量菩薩、三無量比丘、四無量八部眾。然八部眾略有三種：一天龍等八部，如諸經說。二者相傳說言，四天王各領二部(勘說處)。又八部者，如《長阿含經》第三卷說，世有八部眾：一剎利眾、二婆羅門眾、三居士眾、四沙門眾、五四天王眾、六忉利天眾、七魔眾、八梵眾。《瑜伽》釋云「八眾會來。」所謂八眾，大同《阿含》及《智度論》等。

問：人及天各說四眾，有何所以？答：如《瑜伽》第十五說，七因緣故建立八眾。故彼論云「四因緣故，於人趣中建立四眾；三因緣故，於天趣中建立四眾。最增上故、世間共許為福田故、受用資財不由他故、棄捨一切世資財故，由此四緣，於人趣中建立四眾。依地邊際故、欲界邊際故、諸行邊際故，由此三緣，於天趣中建立四眾。」若依《智度論》第十別釋所以，恐繁不述。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：人及天各說四眾，有何所以？答：如《瑜伽》第十五說，七因緣故建立八眾。故彼論云「四因緣故，於人趣中建立四眾；三因緣故，於天趣中建立四眾。最增上故、世間共許為福田故、受用資財不由他故、棄捨一切世資財故，由此四緣，於人趣中建立四眾。依地邊際故、欲界邊際故、諸行邊際故，由此三緣，於天趣中建立四眾。」若依《智度論》第十別釋所以，恐繁不述。

經：華上皆有(至)如今無異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：華上皆有(至)如今無異。

釋曰：自下第二明其重化。文有兩節：初明眾集、後明眾說經。此即初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：自下第二明其重化。文有兩節：初明眾集、後明眾說經。此即初也。

經：一一國土(至)波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：一一國土(至)波羅蜜。

釋曰：第二、明眾說經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、明眾說經。

經：他方大眾(至)皆來集會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：他方大眾(至)皆來集會。

釋曰：第五、教所被機。文別有二：初別敘讚德，後「他方」下總結集會。上來敘眾已訖，自下第二總結集會。文別有三：初明十二大眾集會、次明坐處分齊、後明坐儀。此即初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第五、教所被機。文別有二：初別敘讚德，後「他方」下總結集會。上來敘眾已訖，自下第二總結集會。文別有三：初明十二大眾集會、次明坐處分齊、後明坐儀。此即初也。

經：坐九劫蓮花(至)僉然而坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：坐九劫蓮花(至)僉然而坐。

釋曰：第二、座處分齊，第三、座儀，如經可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、座處分齊，第三、座儀，如經可知。

經：爾時十方(至)釋迦牟尼佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：爾時十方(至)釋迦牟尼佛。

釋曰：自下第二明發起序。文別有五：一如來現瑞、二大眾生疑、三覺悟如來、四佛昇華座、五大眾歡喜。就現瑞中，文別有五：一讚如來德、二現瑞時節、三正住十地、四入大寂室、五思緣現瑞。此即初也。言爾時者，釋迦如來坐十地時。言十號等者，人所成德。德有四種：一十號德、二三明德、三斷德、四智德。然此通號，諸教不同。若依《本業瓔珞》第二，世尊不入十號之數。彼云「諸佛道同，果法不異。所謂十號：一如來、二應供、三正遍知、四明行足、五善逝、六世間解、七無上士、八調御丈夫、九天人師、十佛陀。」若依《涅槃．梵行品》，十號之外別說婆伽婆十號，即同《瓔珞》所說。若依《瑜伽》第三十八、《成實論．十號品》，世尊即是第十名號。無上士、調御丈夫合為一數以為第七，天人師第八、佛為第九、世尊第十，餘六同前。故今且依《瑜伽》所說。故彼論云「又諸如來，略有十種功德名號隨念功德。何等為十？謂薄伽梵，號為如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御師、天人師、佛。薄伽梵言無虛妄，故名如來。已得一切所應得義，應依世間無上福田，應為一切恭敬供養，是故名應。如其勝義覺諸法故，名正等覺。明謂三明，行如經說，止觀二品極善圓滿，是故說名明行圓滿。上昇最極，永不退還，故名善逝。善知世界及有情界一切品類染淨相故，名世間解。唯一丈夫，善知最勝調心方便，是故說名無上丈夫。調御師，為實眼故、為實智故、為實義故、為實法故。與顯了義，為開導故。與一切義，為所依故。與不了義，為能了故。與所生疑，為能斷故。與甚深處，為能顯故、令明淨故。與一切法，為根本故、為開導故、為所依故。能正教誡教授天人，令其出離一切眾苦，是故說佛名天人師。於能引攝義利法聚，於能引攝非義利非非義利法聚，於能引攝非義利非不義利法聚，遍一切種現前等覺，故名為佛。能破諸魔大力軍眾，具多功德，名薄伽梵。」若廣分別，如《瑜伽》八十三、《涅槃經》第十八卷〈梵行品〉、《成實論．十號品》、《大智度論》第二卷。具辨同異，義如別章。言三明者，所謂宿命、生死、漏盡，義如上說。言大滅諦金剛智者，智、斷二德門。斷謂涅槃，真如為性。智即菩提，四智為性。言釋迦牟尼佛者，德所成人。釋迦是姓，牟尼是名。然如來種姓不同，種謂剎帝利、婆羅門，姓謂喬答摩、迦葉波等，如《順正理》七十五等。今言釋迦，此云能仁。如《長阿含經》說：昔者梵摩鼓王，四子有過，徙向雪山直樹林下，令自在活。四子至彼，能自存活。王歎四子 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：自下第二明發起序。文別有五：一如來現瑞、二大眾生疑、三覺悟如來、四佛昇華座、五大眾歡喜。就現瑞中，文別有五：一讚如來德、二現瑞時節、三正住十地、四入大寂室、五思緣現瑞。此即初也。言爾時者，釋迦如來坐十地時。言十號等者，人所成德。德有四種：一十號德、二三明德、三斷德、四智德。然此通號，諸教不同。若依《本業瓔珞》第二，世尊不入十號之數。彼云「諸佛道同，果法不異。所謂十號：一如來、二應供、三正遍知、四明行足、五善逝、六世間解、七無上士、八調御丈夫、九天人師、十佛陀。」若依《涅槃．梵行品》，十號之外別說婆伽婆十號，即同《瓔珞》所說。若依《瑜伽》第三十八、《成實論．十號品》，世尊即是第十名號。無上士、調御丈夫合為一數以為第七，天人師第八、佛為第九、世尊第十，餘六同前。故今且依《瑜伽》所說。故彼論云「又諸如來，略有十種功德名號隨念功德。何等為十？謂薄伽梵，號為如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御師、天人師、佛。薄伽梵言無虛妄，故名如來。已得一切所應得義，應依世間無上福田，應為一切恭敬供養，是故名應。如其勝義覺諸法故，名正等覺。明謂三明，行如經說，止觀二品極善圓滿，是故說名明行圓滿。上昇最極，永不退還，故名善逝。善知世界及有情界一切品類染淨相故，名世間解。唯一丈夫，善知最勝調心方便，是故說名無上丈夫。調御師，為實眼故、為實智故、為實義故、為實法故。與顯了義，為開導故。與一切義，為所依故。與不了義，為能了故。與所生疑，為能斷故。與甚深處，為能顯故、令明淨故。與一切法，為根本故、為開導故、為所依故。能正教誡教授天人，令其出離一切眾苦，是故說佛名天人師。於能引攝義利法聚，於能引攝非義利非非義利法聚，於能引攝非義利非不義利法聚，遍一切種現前等覺，故名為佛。能破諸魔大力軍眾，具多功德，名薄伽梵。」若廣分別，如《瑜伽》八十三、《涅槃經》第十八卷〈梵行品〉、《成實論．十號品》、《大智度論》第二卷。具辨同異，義如別章。言三明者，所謂宿命、生死、漏盡，義如上說。言大滅諦金剛智者，智、斷二德門。斷謂涅槃，真如為性。智即菩提，四智為性。言釋迦牟尼佛者，德所成人。釋迦是姓，牟尼是名。然如來種姓不同，種謂剎帝利、婆羅門，姓謂喬答摩、迦葉波等，如《順正理》七十五等。今言釋迦，此云能仁。如《長阿含經》說：昔者梵摩鼓王，四子有過，徙向雪山直樹林下，令自在活。四子至彼，能自存活。王歎四子

：「是直釋子，能自存立。」因此姓釋法。佛第四祖已來，始姓釋法也。又解：釋是樹名，四子治化在釋樹下，從樹立名，故名為釋。是故本姓名瞿曇，今改本姓名釋迦也。言瞿曇者，訛也，正音名喬答摩，此翻甘𧀹種，或云日天種、或云月天種、或云牛糞種。此是劫初有旃陀羅王等，殺諸釋種並皆都盡。時有仙人在深山中，脩得天眼，見誅釋種，被誅欲盡。意欲留釋種，遂藏得一釋子，擬紹王位。時彼旃陀羅王，遣瞻天文者瞻之，知有釋種不盡。入山伺求仙人不在，提童子將去，以日炙治。臨命終時，仙人既見不可教免，遂於空中為其說法，化作美女令生世心，遂有身分，遣之在地。仙人取置牛糞中，著甘𧀹園內。滿足數月，於牛糞內有雙童子化生，因續釋種。今現釋種，並從此生。若好心嘆者，言是日天種、或云甘𧀹種；若惡心毀者，言是泥土種、或云牛糞種。言牟尼者，即是名也，此云寂默。故《婆沙論》一百一十七云「三寂默者，謂身語意寂默也」，乃至云「無學身中煩惱意究竟滅，寂默圓滿，故名寂默。」具說如彼，廣如《俱舍》。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ：「是直釋子，能自存立。」因此姓釋法。佛第四祖已來，始姓釋法也。又解：釋是樹名，四子治化在釋樹下，從樹立名，故名為釋。是故本姓名瞿曇，今改本姓名釋迦也。言瞿曇者，訛也，正音名喬答摩，此翻甘𧀹種，或云日天種、或云月天種、或云牛糞種。此是劫初有旃陀羅王等，殺諸釋種並皆都盡。時有仙人在深山中，脩得天眼，見誅釋種，被誅欲盡。意欲留釋種，遂藏得一釋子，擬紹王位。時彼旃陀羅王，遣瞻天文者瞻之，知有釋種不盡。入山伺求仙人不在，提童子將去，以日炙治。臨命終時，仙人既見不可教免，遂於空中為其說法，化作美女令生世心，遂有身分，遣之在地。仙人取置牛糞中，著甘𧀹園內。滿足數月，於牛糞內有雙童子化生，因續釋種。今現釋種，並從此生。若好心嘆者，言是日天種、或云甘𧀹種；若惡心毀者，言是泥土種、或云牛糞種。言牟尼者，即是名也，此云寂默。故《婆沙論》一百一十七云「三寂默者，謂身語意寂默也」，乃至云「無學身中煩惱意究竟滅，寂默圓滿，故名寂默。」具說如彼，廣如《俱舍》。

經：初年月八日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：初年月八日。

釋曰：第二現瑞時節。如來成道已後第三十年初正月八日，或即說時。有云：真諦三藏意，如來在世四十五年，說三乘法輪：一轉轉法輪，說小乘故。然轉有顯密，密則始從得道夜至涅槃夜但具轉三法輪，顯即從初成道七年但轉轉法輪。次七年後三十一年中，兼轉照法輪。從三十八年後，於七年中轉種法輪。從初照至于轉治來，合有三十一年。前二十九年已說餘《般若》，今至三十年初月八日方說《仁王般若》，故云初年月八日。故今《本記》云「言初年月八日者，即正月八日。如來成道七年說般若。」案此經文，已二十九年，至此時應是成道後三十六年。此《本記》意，義如上記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二現瑞時節。如來成道已後第三十年初正月八日，或即說時。有云：真諦三藏意，如來在世四十五年，說三乘法輪：一轉轉法輪，說小乘故。然轉有顯密，密則始從得道夜至涅槃夜但具轉三法輪，顯即從初成道七年但轉轉法輪。次七年後三十一年中，兼轉照法輪。從三十八年後，於七年中轉種法輪。從初照至于轉治來，合有三十一年。前二十九年已說餘《般若》，今至三十年初月八日方說《仁王般若》，故云初年月八日。故今《本記》云「言初年月八日者，即正月八日。如來成道七年說般若。」案此經文，已二十九年，至此時應是成道後三十六年。此《本記》意，義如上記。

經：方坐十地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：方坐十地。

釋曰：第三、正住十地。方者正也。謂諸如來欲現瑞相，正住十地。然此十地，自有兩釋。一云：極喜等菩薩十地。一云：《大乘同性經》所說四種十地中如來十地，如上所引。《證契經》者，與《同性經》同本異譯，前三十地文意大同，故不別敘。如來十地者，《同性經》云「一名甚深難知廣明智德地(《證契經》云毘富羅光明智作地)，除一切微細習氣，於一切法得自在故。二名清淨身分威嚴不思議明德地，轉正法輪，顯甚深義。三名善明因幢寶相(《證契經》云寶熾海藏地)，說聲聞戒，顯三乘故。四名精妙金光功德神通智德地，說八萬四千法門，降伏四魔故。五名大輪威藏明德地，摧諸異論及其邪法，調伏一切行惡道者(《證契經》云光明味場)。六名虛空內清淨無垢炎光開相地(《證契經》云空中勝淨無垢持炬間敷作地)，示六神通，現六大神通故，謂現無邊清淨佛剎功德莊嚴，顯現無邊菩薩大眾圍遶，顯現無邊廣大佛剎，顯現無邊佛剎自體，顯現無邊諸佛剎中從兜率天下託胎乃至法滅，示現無邊種種神通。七名廣勝法界藏明界地(《證契經》云光明起作)，為諸菩薩如實開顯七菩提法，自性無有無所著故。八者最勝普覺智海藏能淨無垢遍無礙智通地(《證契經》云最勝妙淨佛智藏光明遍照清淨諸障智遍地也)，授一切菩薩阿耨多羅三藐三菩提四種記故(《首楞嚴經》說：一未發心記、二遍發心記、三密受記、四已得無生忍記。《寶雲經》亦同此說也)。九名無邊億莊嚴迴向能照明地(《證契經》云無邊莊嚴俱那願毘盧遮那光作地也)，為諸菩薩現善方便。十名毘盧遮那智海藏地(《證契經》云智海信盧遮那)，為諸菩薩說一切法無所有故，本來寂滅。」《大般涅槃》雖有兩說，《本記》意存菩薩十地，故彼記云「今言十地，通入十地法門。若只入第十地，下九地則不解，化身故有出入，應身即常在定，法身非定非不定。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第三、正住十地。方者正也。謂諸如來欲現瑞相，正住十地。然此十地，自有兩釋。一云：極喜等菩薩十地。一云：《大乘同性經》所說四種十地中如來十地，如上所引。《證契經》者，與《同性經》同本異譯，前三十地文意大同，故不別敘。如來十地者，《同性經》云「一名甚深難知廣明智德地(《證契經》云毘富羅光明智作地)，除一切微細習氣，於一切法得自在故。二名清淨身分威嚴不思議明德地，轉正法輪，顯甚深義。三名善明因幢寶相(《證契經》云寶熾海藏地)，說聲聞戒，顯三乘故。四名精妙金光功德神通智德地，說八萬四千法門，降伏四魔故。五名大輪威藏明德地，摧諸異論及其邪法，調伏一切行惡道者(《證契經》云光明味場)。六名虛空內清淨無垢炎光開相地(《證契經》云空中勝淨無垢持炬間敷作地)，示六神通，現六大神通故，謂現無邊清淨佛剎功德莊嚴，顯現無邊菩薩大眾圍遶，顯現無邊廣大佛剎，顯現無邊佛剎自體，顯現無邊諸佛剎中從兜率天下託胎乃至法滅，示現無邊種種神通。七名廣勝法界藏明界地(《證契經》云光明起作)，為諸菩薩如實開顯七菩提法，自性無有無所著故。八者最勝普覺智海藏能淨無垢遍無礙智通地(《證契經》云最勝妙淨佛智藏光明遍照清淨諸障智遍地也)，授一切菩薩阿耨多羅三藐三菩提四種記故(《首楞嚴經》說：一未發心記、二遍發心記、三密受記、四已得無生忍記。《寶雲經》亦同此說也)。九名無邊億莊嚴迴向能照明地(《證契經》云無邊莊嚴俱那願毘盧遮那光作地也)，為諸菩薩現善方便。十名毘盧遮那智海藏地(《證契經》云智海信盧遮那)，為諸菩薩說一切法無所有故，本來寂滅。」《大般涅槃》雖有兩說，《本記》意存菩薩十地，故彼記云「今言十地，通入十地法門。若只入第十地，下九地則不解，化身故有出入，應身即常在定，法身非定非不定。」

經：入大寂室三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：入大寂室三昧。

釋曰：第四、入大寂室。言三昧者，訛者訛略，依正梵音名三摩地，此云等持，離於沈掉故名為等，持心令住一境性故名之為持。此通定散，即別境中定數為體。而有大寂室三昧，自有兩釋：一云：真如空性，止觀所依，名大寂室。從境得名，故名大寂室；三昧，依主釋也。一云：定極寂靜，智慧所依，名大寂室三昧，即持業釋也。此上二種，現瑞勝緣。然釋此定，差別有三：一名三摩地，如前所說。二名三摩鉢底，此云等至。等義如前。至謂至極，謂彼寂靜至極處故。三名三摩呬多地，此云等引。等義如前說。引有三義：一平等能引、二或引平等、三或是平等所引發故。然此三定，各有寬狹。三摩地名，自心數中等持一法，通攝一切；有心位中心一境性，通定散位。三摩鉢底，通目一切有心無心諸定位中所有定體。等引地名，通目一切有心無心定位功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第四、入大寂室。言三昧者，訛者訛略，依正梵音名三摩地，此云等持，離於沈掉故名為等，持心令住一境性故名之為持。此通定散，即別境中定數為體。而有大寂室三昧，自有兩釋：一云：真如空性，止觀所依，名大寂室。從境得名，故名大寂室；三昧，依主釋也。一云：定極寂靜，智慧所依，名大寂室三昧，即持業釋也。此上二種，現瑞勝緣。然釋此定，差別有三：一名三摩地，如前所說。二名三摩鉢底，此云等至。等義如前。至謂至極，謂彼寂靜至極處故。三名三摩呬多地，此云等引。等義如前說。引有三義：一平等能引、二或引平等、三或是平等所引發故。然此三定，各有寬狹。三摩地名，自心數中等持一法，通攝一切；有心位中心一境性，通定散位。三摩鉢底，通目一切有心無心諸定位中所有定體。等引地名，通目一切有心無心定位功德。

經：思緣放大光明照三界眾生(或有本云「照三界中」)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：思緣放大光明照三界眾生(或有本云「照三界中」)。

釋曰：第五、思緣現瑞。文別有五：一思緣放大光、二頂上出華、三諸天雨華、四佛華自生、五大地六動。此即初也。謂今世尊思緣放光，照三界中。又解：思緣屬上段也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第五、思緣現瑞。文別有五：一思緣放大光、二頂上出華、三諸天雨華、四佛華自生、五大地六動。此即初也。謂今世尊思緣放光，照三界中。又解：思緣屬上段也。

問：二界有色，應是所照。無色界中都無有色，如何說言照於三界？答：諸宗不同。薩婆多宗及經部等，唯有四蘊，故無能照及所照法。摩訶僧祇部，具十八界，故有所照及能照法。今依大乘，《中陰經》說，如來至無色界，無色眾生禮拜世尊。又《本業經》云「如來說法會中，無色諸天來入會中。」故知無色具能所照。又下經云「寶華上于非想非非想天，時無色界雨無量香華，如雲而下。」若依《瑜伽》，無色界中唯有法處定所生色。解云：依《瑜伽》者，依如是說。如上所引諸經皆依法處說，更會勘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：二界有色，應是所照。無色界中都無有色，如何說言照於三界？答：諸宗不同。薩婆多宗及經部等，唯有四蘊，故無能照及所照法。摩訶僧祇部，具十八界，故有所照及能照法。今依大乘，《中陰經》說，如來至無色界，無色眾生禮拜世尊。又《本業經》云「如來說法會中，無色諸天來入會中。」故知無色具能所照。又下經云「寶華上于非想非非想天，時無色界雨無量香華，如雲而下。」若依《瑜伽》，無色界中唯有法處定所生色。解云：依《瑜伽》者，依如是說。如上所引諸經皆依法處說，更會勘。

經：復於頂上(至)諸佛國土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：復於頂上(至)諸佛國土。

釋曰：第二、頂上出華。文別有三：一明頂上出現、二明華至非想、三明至諸佛國土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、頂上出華。文別有三：一明頂上出現、二明華至非想、三明至諸佛國土。

問：上明放光、後明出華，此有何意？依《本記》云「放光意顯斷眾生愚，出華意顯修因得果，如華顯果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：上明放光、後明出華，此有何意？依《本記》云「放光意顯斷眾生愚，出華意顯修因得果，如華顯果。」

經：時無色界(至)如雲而下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：時無色界(至)如雲而下。

釋曰：第三、明諸天雨華。文別有三：初明無色雨華、次明色界華、後明欲界華。此即初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第三、明諸天雨華。文別有三：初明無色雨華、次明色界華、後明欲界華。此即初也。

經：十八梵天(至)異色華。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：十八梵天(至)異色華。

釋曰：第三、明欲界華。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第三、明欲界華。

經：其佛(至)非非想天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：其佛(至)非非想天。

釋曰：第四、自然生華，佛威力故(劫是層劫)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第四、自然生華，佛威力故(劫是層劫)。

經：是時(至)六種震動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：是時(至)六種震動。

釋曰：第五、明六種震動。略有四義：一明動相、二顯動因、三辨動境、四釋動意。言動相者，依舊《華嚴》第二，明起動等三六十八動相，謂動、遍動、等遍動，起、覺、震、吼、涌皆具三相，准動意應知。相傳釋曰：搖颺不安為動，自下昇高為起，令生覺悟為覺，行隱隱有聲為震，砰礚發聲為吼，鱗隴凹凸為涌。若依《華嚴》第三十六〈如來性起品〉，具有二種六相：一動起等六，同第二卷；二東涌西沒、西涌東沒、南涌北沒、北涌南沒、邊涌中沒、中涌邊沒。解云：此後六相，如《智度》第十卷說「何故有六動？答曰：起動有上中下，下者二種，或東涌西沒、或南涌北沒、或邊涌中沒。中者有四，或東西南北、或東西邊中、或南北邊中。上者六種動。」若依新翻《華嚴》，與前不同。彼云「爾時佛威力故，普遍一切華積藏土世海六種震動，謂震、遍震、普遍震，動、遍動、普遍動，涌、遍涌、普遍涌，運、遍運、普遍運，吼、遍吼、普遍吼，擊、遍擊、普遍擊。」解云：初漸動為震，漸大動為動，上下踏涌為涌，隱隱出聲為運，漸大出聲為吼，互相皷擊其聲轉大為擊。《大般若》第一卷亦說二種六動，初六稍異。故彼云「現神通力，令此世界六種震動，謂動，極動，等極動，涌、極涌、等極涌，震、極震、等極震，擊、極擊、等極擊，吼、極吼、等極吼，爆、極爆、等極爆。」如此六種各有三相，准上應思。若依《佛地論》第十二云「動、涌、覺、起、震、吼，各有三相。」彼論釋云「六種動者，一動、二涌、三上去、四起、五下去、六吼。」廣釋如彼。言動因者，《長阿含》說，動有八因緣：一大水動時動、二尊神試力時、三如來入胎時、四出胎時、五成道時、六轉法輪時、七息教時、八入涅槃時。《增一阿含》說八因者，一閻浮提風輪從上向下，有地水火風，從下向上次第動；二菩薩入胎；三出胎；四出家學道成正覺；五入涅槃；六神通比丘心得自在；七諸天命終還生勝處；八眾生命終福盡相恥代等。而無轉法輪。言動境者，依《法華經》，此有二義：一名少動。故彼經云「而此世界六種震動」。二者大動，文殊偈云「一切諸佛土，即時大震動。」依《大智度論》第十卷云「地動因緣，有少有大有動。一閻浮提有動、四天下有動。小千國土、三千大千國土少動，以少因緣故。若福德人若生若死，一國土地動，是為少動。大動，以大因緣故，如佛初生時、成佛時、將滅度時，三千大千世界皆為震動，是時為大動。」具說如彼。言動意者，自有兩說。一依《十地論》，動地治四種煩惱：一信生天眾生，信現天報，震動天宮 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第五、明六種震動。略有四義：一明動相、二顯動因、三辨動境、四釋動意。言動相者，依舊《華嚴》第二，明起動等三六十八動相，謂動、遍動、等遍動，起、覺、震、吼、涌皆具三相，准動意應知。相傳釋曰：搖颺不安為動，自下昇高為起，令生覺悟為覺，行隱隱有聲為震，砰礚發聲為吼，鱗隴凹凸為涌。若依《華嚴》第三十六〈如來性起品〉，具有二種六相：一動起等六，同第二卷；二東涌西沒、西涌東沒、南涌北沒、北涌南沒、邊涌中沒、中涌邊沒。解云：此後六相，如《智度》第十卷說「何故有六動？答曰：起動有上中下，下者二種，或東涌西沒、或南涌北沒、或邊涌中沒。中者有四，或東西南北、或東西邊中、或南北邊中。上者六種動。」若依新翻《華嚴》，與前不同。彼云「爾時佛威力故，普遍一切華積藏土世海六種震動，謂震、遍震、普遍震，動、遍動、普遍動，涌、遍涌、普遍涌，運、遍運、普遍運，吼、遍吼、普遍吼，擊、遍擊、普遍擊。」解云：初漸動為震，漸大動為動，上下踏涌為涌，隱隱出聲為運，漸大出聲為吼，互相皷擊其聲轉大為擊。《大般若》第一卷亦說二種六動，初六稍異。故彼云「現神通力，令此世界六種震動，謂動，極動，等極動，涌、極涌、等極涌，震、極震、等極震，擊、極擊、等極擊，吼、極吼、等極吼，爆、極爆、等極爆。」如此六種各有三相，准上應思。若依《佛地論》第十二云「動、涌、覺、起、震、吼，各有三相。」彼論釋云「六種動者，一動、二涌、三上去、四起、五下去、六吼。」廣釋如彼。言動因者，《長阿含》說，動有八因緣：一大水動時動、二尊神試力時、三如來入胎時、四出胎時、五成道時、六轉法輪時、七息教時、八入涅槃時。《增一阿含》說八因者，一閻浮提風輪從上向下，有地水火風，從下向上次第動；二菩薩入胎；三出胎；四出家學道成正覺；五入涅槃；六神通比丘心得自在；七諸天命終還生勝處；八眾生命終福盡相恥代等。而無轉法輪。言動境者，依《法華經》，此有二義：一名少動。故彼經云「而此世界六種震動」。二者大動，文殊偈云「一切諸佛土，即時大震動。」依《大智度論》第十卷云「地動因緣，有少有大有動。一閻浮提有動、四天下有動。小千國土、三千大千國土少動，以少因緣故。若福德人若生若死，一國土地動，是為少動。大動，以大因緣故，如佛初生時、成佛時、將滅度時，三千大千世界皆為震動，是時為大動。」具說如彼。言動意者，自有兩說。一依《十地論》，動地治四種煩惱：一信生天眾生，信現天報，震動天宮

便生厭捨，起求法心。二造惡眾生，不識無常，縱心蕩識，令因動地捨惡從善。三我慢眾生，或因呪力能少動地。四起慢高心，使依大動，知其已劣。二依《勝思惟梵天經》，論動意有七：一令諸魔生驚怖故，二令說法時大眾不起散亂心故，三令放逸者生覺知故，四令眾生念法相故，五令眾生令觀說處故，六令成就者得解脫故，七令隨順問正義故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 便生厭捨，起求法心。二造惡眾生，不識無常，縱心蕩識，令因動地捨惡從善。三我慢眾生，或因呪力能少動地。四起慢高心，使依大動，知其已劣。二依《勝思惟梵天經》，論動意有七：一令諸魔生驚怖故，二令說法時大眾不起散亂心故，三令放逸者生覺知故，四令眾生念法相故，五令眾生令觀說處故，六令成就者得解脫故，七令隨順問正義故。

經：爾時諸大眾(至)生疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：爾時諸大眾(至)生疑。

釋曰：第二、眾疑。文別有三：一顯眾者疑、二申眾疑相、三問眾不決。此即初也。謂放光時，眾共生疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、眾疑。文別有三：一顯眾者疑、二申眾疑相、三問眾不決。此即初也。謂放光時，眾共生疑。

經：各相謂言(至)斯作何事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：各相謂言(至)斯作何事。

釋曰：第二、申眾疑相。文有三節：初讚佛德、次領前事、後正申疑。就讚德中，初明成人之德。且辨四種：一者四無所畏，謂一切知無畏；二漏盡無畏；三盡苦道無畏；四說障道無畏。此四無畏，〈受持品〉中依文當說。二者十八不共法，自有二種：一者聲聞藏中十八不共法，謂十力、四無畏、三念處(應貪不貪、嗔不嘆、常行捨心)及大悲，如《俱舍論》。今大乘十八不共法者，一身無失、二口無失、三意無失、四無異相、五無不定心、六無不知已捨、七欲無減、八精進無減、九念無減、十慧無減、十一解脫無減、十二解脫知見無減、十三一切身業隨智慧行、十四口業隨智慧行、十五意業隨智慧行、十六智慧知過去無礙、十七知未來無礙、十八知現在無礙。不與二乘共，名不共法(出體，如諸論說勘)。三者五眼德，四眼如前，更加佛眼。佛眼用四眼為體，在一佛身者總名佛眼。法身者，有其三種：一者通名法身，總攝佛德。二者五分法身，如上應知。三者真如法身，用如為體。言大覺世尊者，德所成人也。五蘊，假者也。言前已為我等者，領前事也。謂前已為我等大眾，初成道後二十九年說四般若：一《摩訶般若》、二《金剛》、三《天王問》、四者《光讚》。解云：《本記》云「今准此經，應成五部。」舊相傳云：二種八部。一此地流行八部者，一者《大品般若》。二者《小品般若》。三者《文殊般若》。四者《金剛般若》。五者《光讚般若》。六者《道行般若》。七者《勝天王般若》。八者《仁王般若》。二依菩提留支《金剛仙論》等所說八部，一十萬偈部、二二萬五千偈部，上之二部，此方未有。三一萬八千偈部，《大品》是。四八千偈部，即《小品般若》。五四千偈部，此方未有。六二千五百偈部，即《天王問般若》。七六百偈部，即《文殊問》。八三百偈部，即《金剛般若》。若依真諦《金剛般若記》中所說八部般若，亦同留支，而差別者，第六部無云，此方未有。今問：日照三藏、于闐三藏皆作此說，彼處未聞八部之名。今依《大般若》四處十六會，而不攝《仁王般若》。又慈恩三藏云：西方不限八部。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、申眾疑相。文有三節：初讚佛德、次領前事、後正申疑。就讚德中，初明成人之德。且辨四種：一者四無所畏，謂一切知無畏；二漏盡無畏；三盡苦道無畏；四說障道無畏。此四無畏，〈受持品〉中依文當說。二者十八不共法，自有二種：一者聲聞藏中十八不共法，謂十力、四無畏、三念處(應貪不貪、嗔不嘆、常行捨心)及大悲，如《俱舍論》。今大乘十八不共法者，一身無失、二口無失、三意無失、四無異相、五無不定心、六無不知已捨、七欲無減、八精進無減、九念無減、十慧無減、十一解脫無減、十二解脫知見無減、十三一切身業隨智慧行、十四口業隨智慧行、十五意業隨智慧行、十六智慧知過去無礙、十七知未來無礙、十八知現在無礙。不與二乘共，名不共法(出體，如諸論說勘)。三者五眼德，四眼如前，更加佛眼。佛眼用四眼為體，在一佛身者總名佛眼。法身者，有其三種：一者通名法身，總攝佛德。二者五分法身，如上應知。三者真如法身，用如為體。言大覺世尊者，德所成人也。五蘊，假者也。言前已為我等者，領前事也。謂前已為我等大眾，初成道後二十九年說四般若：一《摩訶般若》、二《金剛》、三《天王問》、四者《光讚》。解云：《本記》云「今准此經，應成五部。」舊相傳云：二種八部。一此地流行八部者，一者《大品般若》。二者《小品般若》。三者《文殊般若》。四者《金剛般若》。五者《光讚般若》。六者《道行般若》。七者《勝天王般若》。八者《仁王般若》。二依菩提留支《金剛仙論》等所說八部，一十萬偈部、二二萬五千偈部，上之二部，此方未有。三一萬八千偈部，《大品》是。四八千偈部，即《小品般若》。五四千偈部，此方未有。六二千五百偈部，即《天王問般若》。七六百偈部，即《文殊問》。八三百偈部，即《金剛般若》。若依真諦《金剛般若記》中所說八部般若，亦同留支，而差別者，第六部無云，此方未有。今問：日照三藏、于闐三藏皆作此說，彼處未聞八部之名。今依《大般若》四處十六會，而不攝《仁王般若》。又慈恩三藏云：西方不限八部。

問：依《大般若》十六會中，《摩訶般若》是第一會，《金剛般若》是第九會，《天王問》是第六會，《光讚》亦是第二會。如何此經不依彼十六會次第？解云：此經理應依彼次第，亦應通說餘部。而翻譯者隨其所聞，且說四部也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：依《大般若》十六會中，《摩訶般若》是第一會，《金剛般若》是第九會，《天王問》是第六會，《光讚》亦是第二會。如何此經不依彼十六會次第？解云：此經理應依彼次第，亦應通說餘部。而翻譯者隨其所聞，且說四部也。

言四處者，一王舍城鷲峯山、二室羅筏誓多林給孤獨園、三者在他化自在天宮末尼寶藏殿、四在王舍城竹林園白鷺池側說慧度也。言十六會者，其如別記。然今科十六會，有其三節：初之五會，從廣至略皆說六度，文雖廣略，義無寬狹。是故龍猛菩薩依第二分造《智度論》。次有五會，遂難決釋。後有六會，如其次第，說其六廣。然十六會不攝此一部者，如來說教隨機異故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言四處者，一王舍城鷲峯山、二室羅筏誓多林給孤獨園、三者在他化自在天宮末尼寶藏殿、四在王舍城竹林園白鷺池側說慧度也。言十六會者，其如別記。然今科十六會，有其三節：初之五會，從廣至略皆說六度，文雖廣略，義無寬狹。是故龍猛菩薩依第二分造《智度論》。次有五會，遂難決釋。後有六會，如其次第，說其六廣。然十六會不攝此一部者，如來說教隨機異故。

經：今日如來(至)斯作何事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：今日如來(至)斯作何事。

釋曰：第三、正申疑情。謂前放光等，說四《般若》。今後放光，斯作何事？理應具說雨華動地，就初而說且申放光。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第三、正申疑情。謂前放光等，說四《般若》。今後放光，斯作何事？理應具說雨華動地，就初而說且申放光。

經：時十六(至)名曰月光。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：時十六(至)名曰月光。

釋曰：第三、問眾不決。文別有二：初王問眾、次明眾不決。前中有三：初辨住處、次標別名、後讚其德。言舍衛國主，舉國顯人。依《智度論》，國名憍薩羅國，主名波斯匿王(不知以何為正)。今言舍衛國，或言舍婆提城、或言舍羅婆悉帝夜城，並訛也。正言室羅婆悉底城，此譯云聞者城。《法鏡經》云「聞物國」，《十二遊經》云「無物不有國」，《善見律》云「舍衛者，是人名。昔人居住此城，往古有王見此地好，故乞立為國。以此人名，號舍衛國。一名多有國，諸國珍奇皆歸此國。」又西方典語，名室羅筏，此云幼少不可害。由劫初有仙，兄弟二人在此修道。弟云室羅，此云幼少。兄名阿羅筏，在此修道，因以名地，以地名國，以國名城，名室羅筏國及室羅筏城。前譯訛略，故云舍衛。國名為憍薩羅，城名舍衛城等，前翻譯者以其城名持為國稱。言波斯匿王名曰月光者，標別名也。梵音波斯匿王，此云勝軍，在俗之稱。名曰月光者，《本記》云「國王姓月，聞法以後更立光名。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第三、問眾不決。文別有二：初王問眾、次明眾不決。前中有三：初辨住處、次標別名、後讚其德。言舍衛國主，舉國顯人。依《智度論》，國名憍薩羅國，主名波斯匿王(不知以何為正)。今言舍衛國，或言舍婆提城、或言舍羅婆悉帝夜城，並訛也。正言室羅婆悉底城，此譯云聞者城。《法鏡經》云「聞物國」，《十二遊經》云「無物不有國」，《善見律》云「舍衛者，是人名。昔人居住此城，往古有王見此地好，故乞立為國。以此人名，號舍衛國。一名多有國，諸國珍奇皆歸此國。」又西方典語，名室羅筏，此云幼少不可害。由劫初有仙，兄弟二人在此修道。弟云室羅，此云幼少。兄名阿羅筏，在此修道，因以名地，以地名國，以國名城，名室羅筏國及室羅筏城。前譯訛略，故云舍衛。國名為憍薩羅，城名舍衛城等，前翻譯者以其城名持為國稱。言波斯匿王名曰月光者，標別名也。梵音波斯匿王，此云勝軍，在俗之稱。名曰月光者，《本記》云「國王姓月，聞法以後更立光名。」

經：德行十地(至)摩訶衍化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：德行十地(至)摩訶衍化。

釋曰：第三讚德。謂位登極喜等十地，行施等六度及念住等三十七法，如上已說。四不壞淨者，依薩婆多，信三寶及信戒不壞為四。依《成實論》，信三寶及戒，四信為體。今大乘宗，同《成實論》，義亦無違。行摩訶衍化者，梵音摩訶衍，此云大乘。行自利利他兩行平等，故名摩訶衍化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第三讚德。謂位登極喜等十地，行施等六度及念住等三十七法，如上已說。四不壞淨者，依薩婆多，信三寶及信戒不壞為四。依《成實論》，信三寶及戒，四信為體。今大乘宗，同《成實論》，義亦無違。行摩訶衍化者，梵音摩訶衍，此云大乘。行自利利他兩行平等，故名摩訶衍化。

經：次第問(至)無能答者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：次第問(至)無能答者。

釋曰：第二、明眾不決。文別有三：初問居士、次問二乘、後問菩薩。寶，謂寶積。蓋，謂月蓋。法，謂法財。淨名，即維摩詰。此等皆在家，故稱居士。有云。寶蓋者，寶蓋長者。法者，護法長者。淨名者，維摩詰。有云：寶謂寶積長者，以蓋献佛，故名寶蓋。法淨名者，是維摩詰。法者軌則，即所解之法；淨謂無垢，名即名稱。謂以居士廣解諸法，無煩惱垢，名聞十方也。須菩提者，此云空生，或善吉及善現等。舍利弗者，梵云奢利局多羅，或云舍利弗多羅。舍利母名，眼之青精名舍利。又母眼似鸜鵒眼，以名焉。經中或言鶖鷺子者，一翻也。此明如來放光，意趣難知。故《智度論》第十一云「佛智慧力方便神通，舍利弗等大阿羅漢、大菩薩彌勒等尚不能知，何況凡夫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、明眾不決。文別有三：初問居士、次問二乘、後問菩薩。寶，謂寶積。蓋，謂月蓋。法，謂法財。淨名，即維摩詰。此等皆在家，故稱居士。有云。寶蓋者，寶蓋長者。法者，護法長者。淨名者，維摩詰。有云：寶謂寶積長者，以蓋献佛，故名寶蓋。法淨名者，是維摩詰。法者軌則，即所解之法；淨謂無垢，名即名稱。謂以居士廣解諸法，無煩惱垢，名聞十方也。須菩提者，此云空生，或善吉及善現等。舍利弗者，梵云奢利局多羅，或云舍利弗多羅。舍利母名，眼之青精名舍利。又母眼似鸜鵒眼，以名焉。經中或言鶖鷺子者，一翻也。此明如來放光，意趣難知。故《智度論》第十一云「佛智慧力方便神通，舍利弗等大阿羅漢、大菩薩彌勒等尚不能知，何況凡夫。」

經：爾時(至)有緣斯現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：爾時(至)有緣斯現。

釋曰：第三、覺悟如來。文別有三：初明此方設樂覺悟如來、次他方設樂、後明共設樂覺悟如來。此即初也。文別有二：初明三類設樂，謂一月光王、次十八梵天、後六欲諸天。二聲動三千等者，顯聲勢力，如經可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第三、覺悟如來。文別有三：初明此方設樂覺悟如來、次他方設樂、後明共設樂覺悟如來。此即初也。文別有二：初明三類設樂，謂一月光王、次十八梵天、後六欲諸天。二聲動三千等者，顯聲勢力，如經可知。

經：彼他身(至)入此大會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：彼他身(至)入此大會。

釋曰：自下第二明他方設樂。文別有二：初明來集、後顯設樂。就來集中，文別有二：初別釋四方、後類釋六方。此釋四方，如經可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：自下第二明他方設樂。文別有二：初明來集、後顯設樂。就來集中，文別有二：初別釋四方、後類釋六方。此釋四方，如經可知。

經：六方亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：六方亦復如是。

釋曰：第二、類釋六方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、類釋六方。

經：作樂亦然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：作樂亦然。

釋曰：第二、類釋作樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、類釋作樂。

經：亦復共作(至)覺悟如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：亦復共作(至)覺悟如來。

釋曰：第三、共設音樂覺悟如來。然覺悟如來，言通兩段。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第三、共設音樂覺悟如來。然覺悟如來，言通兩段。

經：佛即知時(至)如金剛山王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：佛即知時(至)如金剛山王。

釋曰：第四、佛昇華座。謂知根熟，坐師子座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第四、佛昇華座。謂知根熟，坐師子座。

經：大眾歡喜(至)大眾而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：大眾歡喜(至)大眾而住。

釋曰：第五、大眾歡喜。現通而住，為顯眾多及神通力。依空及地，仰待佛說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第五、大眾歡喜。現通而住，為顯眾多及神通力。依空及地，仰待佛說。

問：何等眾生依空依地而住？答：他方依空，此方依地。或可實眾依地，化眾依空。或聖依空，凡眾依地。或可他力接凡亦在空。隨樂隨通，故分兩處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何等眾生依空依地而住？答：他方依空，此方依地。或可實眾依地，化眾依空。或聖依空，凡眾依地。或可他力接凡亦在空。隨樂隨通，故分兩處。

觀空品第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀空品第二

將釋此品，有其二義：一釋品名、二正釋文。言觀空者，舊來諸說不同。無分別智內證生法二空，能除二障，名觀空品。慈恩三藏汎論空者，略四種：一者說無為空。是故《瑜伽．菩薩地》說有為無為名為有，無我我所名為無。二者別空無我。謂有漏五蘊上無我我所，即說五蘊為空。故《成唯識》云「別空非我，屬苦諦故。」三者通空為我。如世尊說：一切法皆空。空無我體，通一切法。四者生法二空所顯真如說之為空，此即空之性故說名為空。若依梵音，空有二義：一者舜若，此翻為空。四中第一，能顯無義。二舜若多，此云空性，即是第四所顯真性。今論此中舜若多處說舜若聲，非如舊說空即是理。觀謂觀察，即鈍觀智。空者空性，是所觀境。無分別智觀空真如，境智合說，名觀空品。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 將釋此品，有其二義：一釋品名、二正釋文。言觀空者，舊來諸說不同。無分別智內證生法二空，能除二障，名觀空品。慈恩三藏汎論空者，略四種：一者說無為空。是故《瑜伽．菩薩地》說有為無為名為有，無我我所名為無。二者別空無我。謂有漏五蘊上無我我所，即說五蘊為空。故《成唯識》云「別空非我，屬苦諦故。」三者通空為我。如世尊說：一切法皆空。空無我體，通一切法。四者生法二空所顯真如說之為空，此即空之性故說名為空。若依梵音，空有二義：一者舜若，此翻為空。四中第一，能顯無義。二舜若多，此云空性，即是第四所顯真性。今論此中舜若多處說舜若聲，非如舊說空即是理。觀謂觀察，即鈍觀智。空者空性，是所觀境。無分別智觀空真如，境智合說，名觀空品。

經：爾時佛告(至)國王因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：爾時佛告(至)國王因緣。

釋曰：第二、依文正釋。自下五品明正說分，總分為三：初有三品正明內護；次〈護國品〉辨其外護；後〈散華品〉荷恩供養。或可《受持品》亦為正宗，荷恩散華及受持故。雖有兩說，且依前釋。就內護中，復分為二：初略開二護，後「爾時大王」下問答廣釋。略中有四：一者知王請意、二略開二護、三勸發三慧、四歡喜供養。此即第一知王意也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、依文正釋。自下五品明正說分，總分為三：初有三品正明內護；次〈護國品〉辨其外護；後〈散華品〉荷恩供養。或可《受持品》亦為正宗，荷恩散華及受持故。雖有兩說，且依前釋。就內護中，復分為二：初略開二護，後「爾時大王」下問答廣釋。略中有四：一者知王請意、二略開二護、三勸發三慧、四歡喜供養。此即第一知王意也。

經：吾今先為(至)十地行因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：吾今先為(至)十地行因緣。

釋曰：第二、略開二護，一護佛果因緣、二護十地行因緣。此中佛果為所護；以十地般若為能護因緣，生佛果故。又十地菩薩為所護；以地前般若為能護因緣，能生十地菩薩行故。或可護行，亦通十地，始從初地生第二地故、諸地展轉前生後故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、略開二護，一護佛果因緣、二護十地行因緣。此中佛果為所護；以十地般若為能護因緣，生佛果故。又十地菩薩為所護；以地前般若為能護因緣，能生十地菩薩行故。或可護行，亦通十地，始從初地生第二地故、諸地展轉前生後故。

問：王請護國，佛說二護，是不相違？答：護國土力要依二護，是故如來先說二護。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：王請護國，佛說二護，是不相違？答：護國土力要依二護，是故如來先說二護。

經：諦聽諦聽(至)如法修行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：諦聽諦聽(至)如法修行。

釋曰：第三、勸發三慧。言諦聽者，發生聞慧，因聞生故。善恩念之者，發生思慧，因思生故。如法修行者，顯其修慧，因修禪定所生慧故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第三、勸發三慧。言諦聽者，發生聞慧，因聞生故。善恩念之者，發生思慧，因思生故。如法修行者，顯其修慧，因修禪定所生慧故。

經：時波斯(至)蓋諸大眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：時波斯(至)蓋諸大眾。

釋曰：第四、歡喜供養。言大事因緣者，如《智度論》第九卷云「佛說般若，無央數眾生當續佛種，是為大事因緣。」又七十四云「須菩提白佛言：世尊！般若為大事故起。龍樹釋云：能破眾生諸大煩惱、能與諸佛無上大法，名為大事。」言即散百億眾色華者，表能護行成，引生勝果。言變成百億寶帳蓋諸大眾者，表所護果滿，覆育群生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第四、歡喜供養。言大事因緣者，如《智度論》第九卷云「佛說般若，無央數眾生當續佛種，是為大事因緣。」又七十四云「須菩提白佛言：世尊！般若為大事故起。龍樹釋云：能破眾生諸大煩惱、能與諸佛無上大法，名為大事。」言即散百億眾色華者，表能護行成，引生勝果。言變成百億寶帳蓋諸大眾者，表所護果滿，覆育群生。

經：爾時大王(至)十地行因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：爾時大王(至)十地行因緣。

釋曰：第二、問答廣釋。於中有二：先問、後答。此即月光乘前起問。問有二意：一問護佛果因緣、二問護十地行因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、問答廣釋。於中有二：先問、後答。此即月光乘前起問。問有二意：一問護佛果因緣、二問護十地行因緣。

經：佛言菩薩化四生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：佛言菩薩化四生。

釋曰：自下第二如來正說。文別有三：初〈觀空品〉，明自利行，答前問。次〈教化品〉，明利他行，答第二問。後〈二諦品〉，明二護所依理，就答初問。文別有二：初正釋觀空，後「佛說法時」下時眾得益。前中有二：初正釋觀空，後「大王菩薩」下，釋已總結。前中有二：初標宗正釋，後「白佛言」下問答重釋。此即標宗正釋。然釋此文，自有二說。若依《本記》，文別有三：一所化之境、二能化之智、三「是為」下結成化體。言菩薩化四生者，所化境也。四生有三義：一形色四生，謂胎、卵、濕、化。二小乘心神四生：一一闡提、二我見、三怖畏生死聲聞、四自利行緣覺。三大乘心神四生，謂樂三有，有二人：一樂大乘闡提、二執著我見，是大乘外道。不樂三有，有二人：一人即是二乘，不樂生死、不樂涅槃；一人即是菩薩。此三四生，即所化之境，故言菩薩化四生也。言不觀色如至二諦者，自下第二能化之智，見諸法如如，同一無相。文別有三：一約法、二解釋、三結成。第一約法，略舉五條：一五陰、二眾生、三佛果、四菩薩、五真妄。五陰是生死假人所依，眾生我人是能依，四德佛果是出世依處。解云：佛果四德即是能化菩薩所依止處，是故經云「菩薩化生，不論於佛知見壽者。」菩薩是能依，就菩薩有三：一位、二人、三法。位者即有三種：一未知欲知，是十信，名為知。二十解十行，名為見。三護知即壽者，從十迴向至金剛。所言壽者，能護智慧壽命使不斷失也。人者，文言菩薩。法者，文云六度等，舉人欲法也。五真妄者，文言二諦，如生死為俗、出世為真也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：自下第二如來正說。文別有三：初〈觀空品〉，明自利行，答前問。次〈教化品〉，明利他行，答第二問。後〈二諦品〉，明二護所依理，就答初問。文別有二：初正釋觀空，後「佛說法時」下時眾得益。前中有二：初正釋觀空，後「大王菩薩」下，釋已總結。前中有二：初標宗正釋，後「白佛言」下問答重釋。此即標宗正釋。然釋此文，自有二說。若依《本記》，文別有三：一所化之境、二能化之智、三「是為」下結成化體。言菩薩化四生者，所化境也。四生有三義：一形色四生，謂胎、卵、濕、化。二小乘心神四生：一一闡提、二我見、三怖畏生死聲聞、四自利行緣覺。三大乘心神四生，謂樂三有，有二人：一樂大乘闡提、二執著我見，是大乘外道。不樂三有，有二人：一人即是二乘，不樂生死、不樂涅槃；一人即是菩薩。此三四生，即所化之境，故言菩薩化四生也。言不觀色如至二諦者，自下第二能化之智，見諸法如如，同一無相。文別有三：一約法、二解釋、三結成。第一約法，略舉五條：一五陰、二眾生、三佛果、四菩薩、五真妄。五陰是生死假人所依，眾生我人是能依，四德佛果是出世依處。解云：佛果四德即是能化菩薩所依止處，是故經云「菩薩化生，不論於佛知見壽者。」菩薩是能依，就菩薩有三：一位、二人、三法。位者即有三種：一未知欲知，是十信，名為知。二十解十行，名為見。三護知即壽者，從十迴向至金剛。所言壽者，能護智慧壽命使不斷失也。人者，文言菩薩。法者，文云六度等，舉人欲法也。五真妄者，文言二諦，如生死為俗、出世為真也。

解釋有二：一總、二列。總者，文言是故一切法性真實空。分為五義：一者立名。謂真實空，真如、實際等(《大般若》十二名等)。二相不定。有無等三義，能知可知更無別體。解云：本覺反照自體第九識，即《智度論》第一義悉檀。四略分拆。道前不淨、道後淨，有垢無垢。五廣分拆。謂十六空、十八空等。別者有五：一文言不來不去，是生死空。二文言無生無滅，是涅槃空。生死是來、涅槃是滅，無去即無來，所以是生死空；無生故無滅，所以涅槃空。三文言同真際，道前如。四文言等法性，道後如。實際無窮，法性無斷，無窮故無前，不斷故無後。五者，結。有三：一者標無人法二我。文言無二無別，無二是人無我、無別是法無我，我對我所故成二，萬法不同故成別。二總結。文言如虛空，總結二無我也。三別結。文言無我我所，別結人空。文言無所有相，別結法空也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解釋有二：一總、二列。總者，文言是故一切法性真實空。分為五義：一者立名。謂真實空，真如、實際等(《大般若》十二名等)。二相不定。有無等三義，能知可知更無別體。解云：本覺反照自體第九識，即《智度論》第一義悉檀。四略分拆。道前不淨、道後淨，有垢無垢。五廣分拆。謂十六空、十八空等。別者有五：一文言不來不去，是生死空。二文言無生無滅，是涅槃空。生死是來、涅槃是滅，無去即無來，所以是生死空；無生故無滅，所以涅槃空。三文言同真際，道前如。四文言等法性，道後如。實際無窮，法性無斷，無窮故無前，不斷故無後。五者，結。有三：一者標無人法二我。文言無二無別，無二是人無我、無別是法無我，我對我所故成二，萬法不同故成別。二總結。文言如虛空，總結二無我也。三別結。文言無我我所，別結人空。文言無所有相，別結法空也。

第三、結成。如上觀解，即是十地般若。故《金剛經》云「無為法而有差別」，即用無為為菩薩體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三、結成。如上觀解，即是十地般若。故《金剛經》云「無為法而有差別」，即用無為為菩薩體。

今解不爾。菩薩化生，文別有四：一總標能化所化、二「不觀色」下別釋能所化空、三「是故一切」下結成空義、四「是為菩薩」下結成護體。此即初也。言四生者，如《瑜伽》第二卷云「云何卵生？謂諸有情破㲉而生，如鵝雁等。云何胎生？謂諸有情胎所纏裹剖胎而生，如象馬等。云何濕生？謂諸有情隨因一種濕氣而生，如蛾蝎等。云何化生？謂諸有情業增上故，具足六處而生、或復不具，如天、那落迦全，及人、鬼、傍生一分。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今解不爾。菩薩化生，文別有四：一總標能化所化、二「不觀色」下別釋能所化空、三「是故一切」下結成空義、四「是為菩薩」下結成護體。此即初也。言四生者，如《瑜伽》第二卷云「云何卵生？謂諸有情破㲉而生，如鵝雁等。云何胎生？謂諸有情胎所纏裹剖胎而生，如象馬等。云何濕生？謂諸有情隨因一種濕氣而生，如蛾蝎等。云何化生？謂諸有情業增上故，具足六處而生、或復不具，如天、那落迦全，及人、鬼、傍生一分。」

經：不觀色如受想行識如。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：不觀色如受想行識如。

釋曰：自下第二別釋能所化空。文別有二：初明所化生法二空，後「菩薩如」下明能化生法二空。前中有二：初明所化法空、後明所化生空。此即初也。言不觀色如者，不觀之言通下諸句。然不觀色如，諸說不同。一依《本記》云：若化不觀如，觀如即不化；今說化生，故言不觀如也。下不觀言，皆應准此。一云：不觀色如者，不觀色如，以所執如無所觀故，是依主釋。一云：不觀色及如，皆是所執，無所觀故(是相違釋)；餘皆准此。一云：見色之如，如即是空，空無所有，故說不觀如，清辨等宗。一云，理實菩薩化有情時，見彼五陰及真如，而不分別是色是如，故言不觀。是故《瑜伽．菩薩地》云「菩薩觀行，隨事所、隨如所，不作是事，是事是如。」下皆准此。是故菩薩，用而常寂、寂而常用。受等四蘊，准色應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：自下第二別釋能所化空。文別有二：初明所化生法二空，後「菩薩如」下明能化生法二空。前中有二：初明所化法空、後明所化生空。此即初也。言不觀色如者，不觀之言通下諸句。然不觀色如，諸說不同。一依《本記》云：若化不觀如，觀如即不化；今說化生，故言不觀如也。下不觀言，皆應准此。一云：不觀色如者，不觀色如，以所執如無所觀故，是依主釋。一云：不觀色及如，皆是所執，無所觀故(是相違釋)；餘皆准此。一云：見色之如，如即是空，空無所有，故說不觀如，清辨等宗。一云，理實菩薩化有情時，見彼五陰及真如，而不分別是色是如，故言不觀。是故《瑜伽．菩薩地》云「菩薩觀行，隨事所、隨如所，不作是事，是事是如。」下皆准此。是故菩薩，用而常寂、寂而常用。受等四蘊，准色應知。

經：眾生我人(至)壽者如。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：眾生我人(至)壽者如。

釋曰：第二、所化生空。謂五蘊上計我以為眾生、我及人等，情有理無，故說為空。或於蘊上計我為常樂我淨，或於蘊上如其所應計識蘊為智者，色蘊一分眼為見者，行蘊一分命等為壽者，亦是情有理無，所執情故，說為生空。諸宗同異，如宗中說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、所化生空。謂五蘊上計我以為眾生、我及人等，情有理無，故說為空。或於蘊上計我為常樂我淨，或於蘊上如其所應計識蘊為智者，色蘊一分眼為見者，行蘊一分命等為壽者，亦是情有理無，所執情故，說為生空。諸宗同異，如宗中說。

經：菩薩如(至)二諦如。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：菩薩如(至)二諦如。

釋曰：自下第二能化生法二空。言菩薩如者，能化生空，所執菩薩，理非有故。六度四攝一切行如者，能化法空，能成菩薩六度等行，理非有故。二諦如者，非但能觀，所觀亦空，故言二諦如也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：自下第二能化生法二空。言菩薩如者，能化生空，所執菩薩，理非有故。六度四攝一切行如者，能化法空，能成菩薩六度等行，理非有故。二諦如者，非但能觀，所觀亦空，故言二諦如也。

經：是故一切(至)無所有相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：是故一切(至)無所有相。

釋曰：第三結成空義。文別有二：初結一切法空，「是故陰入」下結成二科空義。此上空相，義如《本記》，故不列敘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第三結成空義。文別有二：初結一切法空，「是故陰入」下結成二科空義。此上空相，義如《本記》，故不列敘。

經：是為菩薩(至)般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：是為菩薩(至)般若波羅蜜。

釋曰：第四、結成護體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第四、結成護體。

經：白佛言(至)為化眾生耶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：白佛言(至)為化眾生耶。

釋曰：第二、問答重釋。文別有三：初明實相般若，次「白佛言」下明觀照般若，後「此經名味句」下讚文字般若。就實相中，先問、後答。此即問也。問有三意：初領上說，謂若諸法皆空爾者；次舉化事，謂護化眾生；後正設難，謂若皆空，云何有菩薩化眾生耶？若依《本記》，釋難意云：若觀空則不能化，若言化則不觀空。二義相違，化云何成？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、問答重釋。文別有三：初明實相般若，次「白佛言」下明觀照般若，後「此經名味句」下讚文字般若。就實相中，先問、後答。此即問也。問有三意：初領上說，謂若諸法皆空爾者；次舉化事，謂護化眾生；後正設難，謂若皆空，云何有菩薩化眾生耶？若依《本記》，釋難意云：若觀空則不能化，若言化則不觀空。二義相違，化云何成？

經：大王法性色(至)常樂我淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：大王法性色(至)常樂我淨。

釋曰：自下第二如來正答。文別有二：初明依真觀空不化、後辨依俗能化眾生。前中有四：一舉境、二辨觀、三徵詰、四釋通。此舉境也。若依《本記》，境有二種：一者五蘊，是地前境。二者常樂我淨，是地上境。今解：不爾。五蘊是所依境，常樂是能依境。如此二種境，通地前地上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：自下第二如來正答。文別有二：初明依真觀空不化、後辨依俗能化眾生。前中有四：一舉境、二辨觀、三徵詰、四釋通。此舉境也。若依《本記》，境有二種：一者五蘊，是地前境。二者常樂我淨，是地上境。今解：不爾。五蘊是所依境，常樂是能依境。如此二種境，通地前地上。

經：不住色(至)不住非非色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：不住色(至)不住非非色。

釋曰：第二、辨觀。文別有二：初觀色陰、後類釋四陰。此即初也然釋此文，諸說不同。一《本記》云「不住色者，第一句遮色，色是色蘊，即質礙義。非色者，第二句遮四蘊，即了別心等。非非色者，第三句重遮色心。若具應言不住非色非非色，為存略故但言非非色。」此意釋云：能緣之智觀彼真如，離色、離非色，雙離色非色也。一云：言不住者，謂內證智不執著故，名為不住。如《攝大乘》，色有三種：一分別色，即是遍計所執。二種類色，是依他起。三法性色，是圓成實。由三無性，遣三性色，故言不住色，乃至不住非非色。一云：法性真如，離四句、絕百非。言不住色等者，若具應言不住色、不住非色、不住亦色亦非色、不住非色非非色，以存略故，除第三句及第四句中非色兩字。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、辨觀。文別有二：初觀色陰、後類釋四陰。此即初也然釋此文，諸說不同。一《本記》云「不住色者，第一句遮色，色是色蘊，即質礙義。非色者，第二句遮四蘊，即了別心等。非非色者，第三句重遮色心。若具應言不住非色非非色，為存略故但言非非色。」此意釋云：能緣之智觀彼真如，離色、離非色，雙離色非色也。一云：言不住者，謂內證智不執著故，名為不住。如《攝大乘》，色有三種：一分別色，即是遍計所執。二種類色，是依他起。三法性色，是圓成實。由三無性，遣三性色，故言不住色，乃至不住非非色。一云：法性真如，離四句、絕百非。言不住色等者，若具應言不住色、不住非色、不住亦色亦非色、不住非色非非色，以存略故，除第三句及第四句中非色兩字。

經：乃至非非住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：乃至非非住。

釋曰：第二、類釋四蘊。而言不住非非住者，為存略故，舉後攝前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、類釋四蘊。而言不住非非住者，為存略故，舉後攝前。

經：何以故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：何以故。

釋曰：第三徵詰。此有兩釋。一云：豈不真如皆是一體，何故別釋諸蘊如耶？一云：既有真諦，如何不住？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第三徵詰。此有兩釋。一云：豈不真如皆是一體，何故別釋諸蘊如耶？一云：既有真諦，如何不住？

經：非色非非色如。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：非色非非色如。

釋曰：第四釋通。亦有兩釋：一釋前徵，云非色如即是非非色如，應說三句，略故說二。一釋後徵，云如者空義，即是真性，空無所住故云不住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第四釋通。亦有兩釋：一釋前徵，云非色如即是非非色如，應說三句，略故說二。一釋後徵，云如者空義，即是真性，空無所住故云不住。

經：世諦故(至)一切生性實故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：世諦故(至)一切生性實故。

釋曰：自下第二依俗能化眾生。於中有二：初明二緣故見所化眾生、後「乃至」下明有能化眾生。前中有三：初言世諦故三假故者，出其二因。言世諦故者，有云：世諦三種。一云色諦，四大為性；二者心諦，識界為性；三者空諦，空界為性。言三假故者，即謂法假、受假、名假。次言名見眾生者，標宗。依二因故，有所化人。後言一切生性實故者，重出因也。《本記》云「謂非勝義中實性可得，而俗諦中一切四生亦有實性義，此依受假。」或有本云「一切法性實故者，通約三假。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：自下第二依俗能化眾生。於中有二：初明二緣故見所化眾生、後「乃至」下明有能化眾生。前中有三：初言世諦故三假故者，出其二因。言世諦故者，有云：世諦三種。一云色諦，四大為性；二者心諦，識界為性；三者空諦，空界為性。言三假故者，即謂法假、受假、名假。次言名見眾生者，標宗。依二因故，有所化人。後言一切生性實故者，重出因也。《本記》云「謂非勝義中實性可得，而俗諦中一切四生亦有實性義，此依受假。」或有本云「一切法性實故者，通約三假。」

經：乃至亦名見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：乃至亦名見。

釋曰：自下第二明有能化。於中有二：初約受假明有能化、後「大王」下約名假以明能化。前中有二：初約正見證有能化、後外道邪見證其見義。七賢者，謂七方便，或可信行、法行、信解脫、見至、身證、慧解脫、俱解脫，廣如別章。四向四果，名為八聖。六十二見，義如別章。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：自下第二明有能化。於中有二：初約受假明有能化、後「大王」下約名假以明能化。前中有二：初約正見證有能化、後外道邪見證其見義。七賢者，謂七方便，或可信行、法行、信解脫、見至、身證、慧解脫、俱解脫，廣如別章。四向四果，名為八聖。六十二見，義如別章。

經：大王(至)非非見一切法也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：大王(至)非非見一切法也。

釋曰：此依名假證有能化，如經可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此依名假證有能化，如經可知。

經：白佛言(至)云何照。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：白佛言(至)云何照。

釋曰：自下第二問答分別觀照般若，先問、後答。今此問意，具如《本記》。有法者，是世俗境。非非法者，是真諦境。執諸法有，即增益謗。諸法非有，是損減謗。雙遮二謗，是故重言非非法。此難意云：為如俗諦有法故照？為如真諦非非法照？或可諸法同真際、等法性，離四句、絕百非。即是境空，如何般若有照用非？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：自下第二問答分別觀照般若，先問、後答。今此問意，具如《本記》。有法者，是世俗境。非非法者，是真諦境。執諸法有，即增益謗。諸法非有，是損減謗。雙遮二謗，是故重言非非法。此難意云：為如俗諦有法故照？為如真諦非非法照？或可諸法同真際、等法性，離四句、絕百非。即是境空，如何般若有照用非？

經：大王(至)見非非法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：大王(至)見非非法。

釋曰：自下第二如來正答。於中有二：初標宗略答、後「法若」下依宗廣釋。此即略答。謂摩訶衍見非非法，以證空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：自下第二如來正答。於中有二：初標宗略答、後「法若」下依宗廣釋。此即略答。謂摩訶衍見非非法，以證空故。

經：法若非非法是名非非法空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：法若非非法是名非非法空。

釋曰：自下依宗廣釋。於中有二：初廣釋非非法、後「以般若波羅蜜空故」下釋能觀智照空及有。前中有二：初以非非法屬當空境、後歷門辨空。此即初也。謂所緣法若非非法者，於諸空中名非非法空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：自下依宗廣釋。於中有二：初廣釋非非法、後「以般若波羅蜜空故」下釋能觀智照空及有。前中有二：初以非非法屬當空境、後歷門辨空。此即初也。謂所緣法若非非法者，於諸空中名非非法空。

經：法性空(至)十二緣空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：法性空(至)十二緣空。

釋曰：自下第二歷門辨空。於中有二：初歷門辨空、後「是法」下以生等相釋成空義。此即初也。謂非非法空，歷法差別，便成七空。七法空者，諸法實性，本性自空，不由智力，名法性空，通下六門。二者五蘊、三十二處、四十八界，此三科門，義如上說。五者六大，所謂四大及與空、識。六者四諦、七者十二緣生。此上七門，皆是非非法，故說名為空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：自下第二歷門辨空。於中有二：初歷門辨空、後「是法」下以生等相釋成空義。此即初也。謂非非法空，歷法差別，便成七空。七法空者，諸法實性，本性自空，不由智力，名法性空，通下六門。二者五蘊、三十二處、四十八界，此三科門，義如上說。五者六大，所謂四大及與空、識。六者四諦、七者十二緣生。此上七門，皆是非非法，故說名為空。

經：是法即生(至)即空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：是法即生(至)即空。

釋曰：自下第二以生等相釋成空義。文別有二：初就識蘊以釋空義、後「乃至」下類釋四蘊及一切法。前中有四：一標宗、二類釋、三徵詰、四釋通。此即標宗。謂五蘊中有五相故，說名為空。言即生等，自有二義：一就體說。即謂大乘宗，諸識生時從因而起，假說為生，是不相應行蘊所攝。以此假故，不同薩婆多實而非假，不相應故。不同經部即說色等名為生等。二依時名。即諸說不同。薩婆多宗，生在未來，住滅二相皆在現在。於現在中自有兩說。一云：二相即有前後；一云：二相無有前後。《大毘婆沙》具有兩說，順正理師說無前後。今依大乘，生住二相皆有現在，自有兩說：一勝軍師云二相前後，先生後住；二護法等說無前後。故《成唯識》破上坐部：如何一念而有二時？是故依時，亦名即也。如是諸法不成實故，即有即空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：自下第二以生等相釋成空義。文別有二：初就識蘊以釋空義、後「乃至」下類釋四蘊及一切法。前中有四：一標宗、二類釋、三徵詰、四釋通。此即標宗。謂五蘊中有五相故，說名為空。言即生等，自有二義：一就體說。即謂大乘宗，諸識生時從因而起，假說為生，是不相應行蘊所攝。以此假故，不同薩婆多實而非假，不相應故。不同經部即說色等名為生等。二依時名。即諸說不同。薩婆多宗，生在未來，住滅二相皆在現在。於現在中自有兩說。一云：二相即有前後；一云：二相無有前後。《大毘婆沙》具有兩說，順正理師說無前後。今依大乘，生住二相皆有現在，自有兩說：一勝軍師云二相前後，先生後住；二護法等說無前後。故《成唯識》破上坐部：如何一念而有二時？是故依時，亦名即也。如是諸法不成實故，即有即空。

經：剎那剎那(至)法滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：剎那剎那(至)法滅。

釋曰：第二類釋。謂如初剎那，餘諸剎那亦如是法生法住法滅。梵音剎那，此云極促時也。具足應言即空，准可知故，略而不說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二類釋。謂如初剎那，餘諸剎那亦如是法生法住法滅。梵音剎那，此云極促時也。具足應言即空，准可知故，略而不說。

經：何以故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：何以故。

釋曰：第三外人徵詰。生滅相違，如前所說，不應同時，如何說言即生即滅等也？或復有無相違，如何說言即有即空？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第三外人徵詰。生滅相違，如前所說，不應同時，如何說言即生即滅等也？或復有無相違，如何說言即有即空？

經：九十剎那(至)九百生滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：九十剎那(至)九百生滅。

釋曰：第四世尊釋通。以九十小剎那成一大念，一大念中一小剎那復有九百生滅，是故前言生時即有滅也。或復多剎那為一念，是故念時假有非實，以非實故，即有即空亦不相違。又大念時分為三分，一分有三十，三分即成九十。一大念中九十剎那，一剎那中經九百生滅。若生滅合論即有九百生滅，別論即有一千八百(一云九十剎那，經八萬一千生滅方成一念。勘《莊嚴論》及《大婆沙》)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第四世尊釋通。以九十小剎那成一大念，一大念中一小剎那復有九百生滅，是故前言生時即有滅也。或復多剎那為一念，是故念時假有非實，以非實故，即有即空亦不相違。又大念時分為三分，一分有三十，三分即成九十。一大念中九十剎那，一剎那中經九百生滅。若生滅合論即有九百生滅，別論即有一千八百(一云九十剎那，經八萬一千生滅方成一念。勘《莊嚴論》及《大婆沙》)。

經：乃至色一切法亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：乃至色一切法亦如是。

釋曰：此即第二類釋四蘊及一切法。謂如前識蘊即住即滅，即有即空，乃至受想行色，五蘊以外從有後十二緣等諸門亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此即第二類釋四蘊及一切法。謂如前識蘊即住即滅，即有即空，乃至受想行色，五蘊以外從有後十二緣等諸門亦如是。

經：以般若(至)一切法空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：以般若(至)一切法空。

釋曰：自下第二辨能觀智照空乃有。於中有二：初明照空及有、後「善男子」下辨觀得失。前中有二：初明照空、後「但法集故」下明其證有。是故《本記》分為兩節：初即無相、後即有相。言無相者，非但無所照亦無能照，照無所照，是了義說。故《大品經》名真實般若。言有相者，攝引凡聖無量教門，有十地可修、佛果可得，無照說照，是不了義。故《大品經》云「名相似般若」。就證空中，文分為二：初明般若證境空相、後「因空」下辨一切法空之分齊。此即初也。般若波羅蜜者，是能觀智，有生等故；亦名為空，以智空故。能證三空：一不見緣者，不見十二緣；二不見諦者，不見四諦；三乃至一切者，不見六大法乃至五陰有法空。此即從後向前釋也。言不見者，離分別見，故言不見，非謂不證故名不見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：自下第二辨能觀智照空乃有。於中有二：初明照空及有、後「善男子」下辨觀得失。前中有二：初明照空、後「但法集故」下明其證有。是故《本記》分為兩節：初即無相、後即有相。言無相者，非但無所照亦無能照，照無所照，是了義說。故《大品經》名真實般若。言有相者，攝引凡聖無量教門，有十地可修、佛果可得，無照說照，是不了義。故《大品經》云「名相似般若」。就證空中，文分為二：初明般若證境空相、後「因空」下辨一切法空之分齊。此即初也。般若波羅蜜者，是能觀智，有生等故；亦名為空，以智空故。能證三空：一不見緣者，不見十二緣；二不見諦者，不見四諦；三乃至一切者，不見六大法乃至五陰有法空。此即從後向前釋也。言不見者，離分別見，故言不見，非謂不證故名不見。

經：內空(至)空空故空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：內空(至)空空故空。

釋曰：第二辨一切法空之分齊。有十二種，謂內空等。然此空相，如《智度論》五十一說。然彼論本卷數多少，諸本不定，或四十六。故彼文云「內謂內法，即內六處。此中眼由眼空。何以故？非常非壞，本性爾故。耳等亦然。外謂外法，即外六處。內外謂內外法，即十二處，准上應知。」有為空，謂欲等三界。無為空者，無生無住、無異無滅。無始空者，謂無初中後可得，及無往來際可得。言性空者，彼云本性空，謂一切法本性，若有為法性、若無為法性，皆非三乘所作。第一義空者，彼云勝義空，謂涅槃此勝義。由勝義空，般若波羅蜜多者，如名可知。因空者，解云六度空。佛果空者，解云菩提涅槃空。空空故空者，《智度論》云「一切法空，此空由空空。」又彼論云「問：諸空後皆云非常非滅故。此義云何？答曰：若人不知此空，必墮二邊，若常若滅。所以者何？若諸法實有則無滅義，墮在常中。如人云一舍入一舍。眼雖不見，不名為無。諸法亦爾，從本來世入現現在世，從現在世入過去世，如是則不滅。行者以有為患，用空破有，心復貴空，著於空者則墮斷滅。以是故，行是空以破有，亦不著空。離是二邊，以中道行。行是十八空，以大悲心為度眾生。是故十八空後皆云非常非非滅，是名摩訶衍。若異此者，則是戲論狂人，於佛法中空無所得。如人於珍寶聚中取水精珠，眼見雖好，價無所直。」廣如彼說。諸論同異，具如別章。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二辨一切法空之分齊。有十二種，謂內空等。然此空相，如《智度論》五十一說。然彼論本卷數多少，諸本不定，或四十六。故彼文云「內謂內法，即內六處。此中眼由眼空。何以故？非常非壞，本性爾故。耳等亦然。外謂外法，即外六處。內外謂內外法，即十二處，准上應知。」有為空，謂欲等三界。無為空者，無生無住、無異無滅。無始空者，謂無初中後可得，及無往來際可得。言性空者，彼云本性空，謂一切法本性，若有為法性、若無為法性，皆非三乘所作。第一義空者，彼云勝義空，謂涅槃此勝義。由勝義空，般若波羅蜜多者，如名可知。因空者，解云六度空。佛果空者，解云菩提涅槃空。空空故空者，《智度論》云「一切法空，此空由空空。」又彼論云「問：諸空後皆云非常非滅故。此義云何？答曰：若人不知此空，必墮二邊，若常若滅。所以者何？若諸法實有則無滅義，墮在常中。如人云一舍入一舍。眼雖不見，不名為無。諸法亦爾，從本來世入現現在世，從現在世入過去世，如是則不滅。行者以有為患，用空破有，心復貴空，著於空者則墮斷滅。以是故，行是空以破有，亦不著空。離是二邊，以中道行。行是十八空，以大悲心為度眾生。是故十八空後皆云非常非非滅，是名摩訶衍。若異此者，則是戲論狂人，於佛法中空無所得。如人於珍寶聚中取水精珠，眼見雖好，價無所直。」廣如彼說。諸論同異，具如別章。

經：但法集故(至)名集故有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：但法集故(至)名集故有。

釋曰：第二辨其照有八有不同。若依《本記》，文有三節：初約三假。言法集故有者，是真實性。受集故有者，是依他性。名集故有者，是分別性。次辨因果有。言因集故有者，分別真實二種境界，能生心故名之為因。言果集故有者，是依他性，從境生故，因之為果。後明階位。言十行故有者，此即道中，始從十信乃至十地，是依他起。言佛果故有者，此即道後，是真實性。言乃至六道一切有者，此即道前，分別依他二種性也。今解八有，大分為三：一三假門、二四諦門、三界趣生等門。言三假者，如上〈序品〉引《大品》說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二辨其照有八有不同。若依《本記》，文有三節：初約三假。言法集故有者，是真實性。受集故有者，是依他性。名集故有者，是分別性。次辨因果有。言因集故有者，分別真實二種境界，能生心故名之為因。言果集故有者，是依他性，從境生故，因之為果。後明階位。言十行故有者，此即道中，始從十信乃至十地，是依他起。言佛果故有者，此即道後，是真實性。言乃至六道一切有者，此即道前，分別依他二種性也。今解八有，大分為三：一三假門、二四諦門、三界趣生等門。言三假者，如上〈序品〉引《大品》說。

經：因集故有(至)佛果故有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：因集故有(至)佛果故有。

釋曰：第二、即四諦門。因集故有，即此集諦，是生死因。果集故有，即是苦諦，是生死果。十行故有，即是道諦，是涅槃因。謂從十信乃至十地，五種十行皆名道諦。不同薩婆多宗，苦忍已上方名道諦，資糧、加行，道諦攝故。佛果故有者，菩提涅槃。菩提是道諦一分，涅槃正是滅諦所攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、即四諦門。因集故有，即此集諦，是生死因。果集故有，即是苦諦，是生死果。十行故有，即是道諦，是涅槃因。謂從十信乃至十地，五種十行皆名道諦。不同薩婆多宗，苦忍已上方名道諦，資糧、加行，道諦攝故。佛果故有者，菩提涅槃。菩提是道諦一分，涅槃正是滅諦所攝。

經：乃至六道一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：乃至六道一切。

釋曰：第三、界趣生等。事差別有，乃至言含三界四生等有，是故結云一切有也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第三、界趣生等。事差別有，乃至言含三界四生等有，是故結云一切有也。

經：善男子(至)不異於世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：善男子(至)不異於世間。

釋曰：自下第二辨觀得失。若依《本記》即分為二：初辨得失、後示說處。得失中，從凡至佛凡有七見，初一辨失、後六顯得。一、虛妄見，謂十住前凡夫二乘，執有涅槃即法我見、眾生等者人我見，是故不異世間也，具說如彼。二、真實見，謂十信信真、十解解真、十行並成就不移動，以不動故不到，不到故不滅，不滅故無相，無相故亦無無相，是故一切法如也。三、最勝見，謂十迴向，明即體無相，三寶一體也。故《涅槃》云「三寶一體」。又此菩薩，引二乘入迴向位也。四、入位見，初地至七地皆見第一義諦，是菩薩正位，一念具足八萬四千法門。五、成就他見，八地證見第一義，見始圓足、但化他未足，欲成就他故，成就他見。所言能運載名摩訶衍下，以如理為能運載。運是遷動義，載是成持義。行由如理，成持運動，故從生死出到薩婆若，以無到無出故，具說如彼。六、次第見，是無間道，為解脫道作次第緣，故言即滅。為金剛便有堅利之用，故言金剛。亦名定者，以無間道窂發解脫道，如定發慧。七、解脫見，佛以一切智見一切法，於一行中行一切行，故名一切行。自下示其說處。總結七見，如《光讚般若》中說。今解：不爾。辨觀得失，文別有二：初明妄見，名之為失；後明正觀，即名為得也。釋其妄見，義同《本記》。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：自下第二辨觀得失。若依《本記》即分為二：初辨得失、後示說處。得失中，從凡至佛凡有七見，初一辨失、後六顯得。一、虛妄見，謂十住前凡夫二乘，執有涅槃即法我見、眾生等者人我見，是故不異世間也，具說如彼。二、真實見，謂十信信真、十解解真、十行並成就不移動，以不動故不到，不到故不滅，不滅故無相，無相故亦無無相，是故一切法如也。三、最勝見，謂十迴向，明即體無相，三寶一體也。故《涅槃》云「三寶一體」。又此菩薩，引二乘入迴向位也。四、入位見，初地至七地皆見第一義諦，是菩薩正位，一念具足八萬四千法門。五、成就他見，八地證見第一義，見始圓足、但化他未足，欲成就他故，成就他見。所言能運載名摩訶衍下，以如理為能運載。運是遷動義，載是成持義。行由如理，成持運動，故從生死出到薩婆若，以無到無出故，具說如彼。六、次第見，是無間道，為解脫道作次第緣，故言即滅。為金剛便有堅利之用，故言金剛。亦名定者，以無間道窂發解脫道，如定發慧。七、解脫見，佛以一切智見一切法，於一行中行一切行，故名一切行。自下示其說處。總結七見，如《光讚般若》中說。今解：不爾。辨觀得失，文別有二：初明妄見，名之為失；後明正觀，即名為得也。釋其妄見，義同《本記》。

經：於諸法而不動(至)亦如也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：於諸法而不動(至)亦如也。

釋曰：自下第二明正觀。文別有二：初明方便正觀、後明入位正觀。此即初也。謂十信已上乃至十迴向皆作此觀，所觀空理於諸法中平等一味無動轉相，無動轉故不到。到是生義，以無動故無生，無生故亦無滅相，無生無滅故亦無有相，以相無故對何說無相？故言無無相。以此義故，一切法皆如也。若依前解，而不動等屬能觀心，即與此文諸法皆如義便不順。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：自下第二明正觀。文別有二：初明方便正觀、後明入位正觀。此即初也。謂十信已上乃至十迴向皆作此觀，所觀空理於諸法中平等一味無動轉相，無動轉故不到。到是生義，以無動故無生，無生故亦無滅相，無生無滅故亦無有相，以相無故對何說無相？故言無無相。以此義故，一切法皆如也。若依前解，而不動等屬能觀心，即與此文諸法皆如義便不順。

經：是即初地般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：是即初地般若波羅蜜。

釋曰：第二、明入位正觀。文別有二：初明正觀、後示說處。前中有三：初就位讚德、次標名讚德、後據用讚德。此即初也。釋位如上，意同《本記》。言八萬四千者，依《俱舍論》三師說，故彼頌曰「有言諸法蘊，量如彼論說。或隨蘊等言，如實行對治。」論曰「有諸師言：八萬法蘊，一一量等。」《法蘊足論》謂彼一一有六千頌，如對法中《法蘊足》說。或說法蘊隨蘊等言，一一差別數有八萬。謂蘊處界等一一教門，名一法蘊。如實說者，所化有情貪嗔等八萬行別，為對治彼八萬行故，世尊宣說八萬法蘊。若依正理，有三師說，前二師義同於《俱舍》，彼破《俱舍》第三正義，故彼論云「此即順成隨蘊等言、無蘊等言，不為對治有情病行，唐捐而說。」《大毘婆沙》有六師說，廣如《深密記》。若依《賢劫經》，始從光曜度，終至分布舍利度，合有三百五十功德門，一一各修六度，即二千一百。後將二千一百，對彼十法四大六衰，十十一一皆說二千一百即二萬一千。又將二萬一千，對四眾生，一多貪、二多嗔、三多癡、四三毒等分。此四各有二萬一千，四箇二萬一千即有八萬四千。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、明入位正觀。文別有二：初明正觀、後示說處。前中有三：初就位讚德、次標名讚德、後據用讚德。此即初也。釋位如上，意同《本記》。言八萬四千者，依《俱舍論》三師說，故彼頌曰「有言諸法蘊，量如彼論說。或隨蘊等言，如實行對治。」論曰「有諸師言：八萬法蘊，一一量等。」《法蘊足論》謂彼一一有六千頌，如對法中《法蘊足》說。或說法蘊隨蘊等言，一一差別數有八萬。謂蘊處界等一一教門，名一法蘊。如實說者，所化有情貪嗔等八萬行別，為對治彼八萬行故，世尊宣說八萬法蘊。若依正理，有三師說，前二師義同於《俱舍》，彼破《俱舍》第三正義，故彼論云「此即順成隨蘊等言、無蘊等言，不為對治有情病行，唐捐而說。」《大毘婆沙》有六師說，廣如《深密記》。若依《賢劫經》，始從光曜度，終至分布舍利度，合有三百五十功德門，一一各修六度，即二千一百。後將二千一百，對彼十法四大六衰，十十一一皆說二千一百即二萬一千。又將二萬一千，對四眾生，一多貪、二多嗔、三多癡、四三毒等分。此四各有二萬一千，四箇二萬一千即有八萬四千。

經：即載名摩訶衍(或有本云「即能運名摩訶衍」)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：即載名摩訶衍(或有本云「即能運名摩訶衍」)。

釋曰：第二、就名讚德。梵音摩訶衍，此云大乘行。此即通前十地，義亦無失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、就名讚德。梵音摩訶衍，此云大乘行。此即通前十地，義亦無失。

經：即滅為金剛亦名定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：即滅為金剛亦名定。

釋曰：第三約用讚德。文別有二：初讚等覺、後讚妙覺。此即初也。謂第十地末後一念，能破二障，如金剛破物。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第三約用讚德。文別有二：初讚等覺、後讚妙覺。此即初也。謂第十地末後一念，能破二障，如金剛破物。

經：亦名一切行(至)波羅蜜中說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：亦名一切行(至)波羅蜜中說。

釋曰：第二、別讚妙覺。於一切行中具一切行，故名一切行，即解脫道也。此解脫道，如《光讚般若波羅蜜》中說者，示說處也，此即示彼第八卷(勘《大般若》)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、別讚妙覺。於一切行中具一切行，故名一切行，即解脫道也。此解脫道，如《光讚般若波羅蜜》中說者，示說處也，此即示彼第八卷(勘《大般若》)。

經：大王是(至)說名味句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：大王是(至)說名味句。

釋曰：第三、讚文字般若。文別有二：初讚教殊勝、後「大王若菩薩」下依教發觀。就初文中，若依《本記》有四無上：一說者無上、二信無上、三所說無上、四智慧無上，此即大覺所說，故應信受。又彼所說，符正理故、得勝慧故。今解：不爾。即分為三：初三同前；第四無上屬所說故，此即第一說者無上，一切諸佛所說同故。此名味句差別相者，依大乘宗，聲上假立名味句身，是不相應行蘊所攝。名詮自性，句詮差別，為二所依即說為文，具如別章。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第三、讚文字般若。文別有二：初讚教殊勝、後「大王若菩薩」下依教發觀。就初文中，若依《本記》有四無上：一說者無上、二信無上、三所說無上、四智慧無上，此即大覺所說，故應信受。又彼所說，符正理故、得勝慧故。今解：不爾。即分為三：初三同前；第四無上屬所說故，此即第一說者無上，一切諸佛所說同故。此名味句差別相者，依大乘宗，聲上假立名味句身，是不相應行蘊所攝。名詮自性，句詮差別，為二所依即說為文，具如別章。

經：於恒河沙(至)何況解一句者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：於恒河沙(至)何況解一句者。

釋曰：第二、信受無上，此即挍量歎勝。言於恒河沙三千大千國中者，盛寶之處。一妙高山等，數滿至千，名為小千。即此小千，數滿至千，名為中千。即此中千，數滿至千，名為大千。《智度論》云「二過復三，故言三千。三千重數，故名大千。」若廣分別，如《深密記》。謂前七寶施等，令得信行等七賢、預流等四果，不說空故，所以福少；此經說空，令諸眾生得大菩提，故知勝也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、信受無上，此即挍量歎勝。言於恒河沙三千大千國中者，盛寶之處。一妙高山等，數滿至千，名為小千。即此小千，數滿至千，名為中千。即此中千，數滿至千，名為大千。《智度論》云「二過復三，故言三千。三千重數，故名大千。」若廣分別，如《深密記》。謂前七寶施等，令得信行等七賢、預流等四果，不說空故，所以福少；此經說空，令諸眾生得大菩提，故知勝也。

經：句非句非非句故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：句非句非非句故。

釋曰：第三、所說無上。文別有三：一明文空、二明文義俱空、三明人法俱空。此即文空。有二：一句非句，是句性空，一切名句之體本來無自性也。二非非句者，非有非無修得，遣有無空。非句是性得，非非句是脩德，遣性也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第三、所說無上。文別有三：一明文空、二明文義俱空、三明人法俱空。此即文空。有二：一句非句，是句性空，一切名句之體本來無自性也。二非非句者，非有非無修得，遣有無空。非句是性得，非非句是脩德，遣性也。

經：般若非句句非般若。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：般若非句句非般若。

釋曰：第二、文義俱空。般若非句，是義空。句非般若，是文空。文中求般若不可得，般若中求文不可得，是互無空。離文無義、離義無文，乃成平等無義。意明平等，略說互無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、文義俱空。般若非句，是義空。句非般若，是文空。文中求般若不可得，般若中求文不可得，是互無空。離文無義、離義無文，乃成平等無義。意明平等，略說互無。

經：般若亦無菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：般若亦無菩薩。

釋曰：第三、人法俱空。此即法空。應說人空，准可知故，略而不說。就法空中，文別有二：初約因位以辨法空、後依果位以釋法空。前中有三：初標、次徵、後釋。此即標也。謂般若是法、菩薩是人，人中求法不可得，即是法空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第三、人法俱空。此即法空。應說人空，准可知故，略而不說。就法空中，文別有二：初約因位以辨法空、後依果位以釋法空。前中有三：初標、次徵、後釋。此即標也。謂般若是法、菩薩是人，人中求法不可得，即是法空。

經：何以故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：何以故。

釋曰：第二、徵也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、徵也。

經：十地(至)三十生空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：十地(至)三十生空故。

釋曰：第三、釋法空也。謂於十地，皆有始生、住生、終生不可得。地地有三，故成三十。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第三、釋法空也。謂於十地，皆有始生、住生、終生不可得。地地有三，故成三十。

經：亦非薩婆若(至)空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：亦非薩婆若(至)空故。

釋曰：第二、依果釋空。薩婆若者，此是梵言，翻云一切智。謂般若非但非菩薩，亦非薩婆若體；非但體空，大乘行用亦空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、依果釋空。薩婆若者，此是梵言，翻云一切智。謂般若非但非菩薩，亦非薩婆若體；非但體空，大乘行用亦空故。

經：大王(至)凡夫人也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：大王(至)凡夫人也。

釋曰：第二、依教發觀。文別有二：初明倒想觀、後「見三界」下明正觀。此即初也。謂若菩薩見境者，見實相。見智者，見觀照。見說者，見文字般若。見受者，於諸境中有執著故，即非聖見，此即倒想見法，凡夫人也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、依教發觀。文別有二：初明倒想觀、後「見三界」下明正觀。此即初也。謂若菩薩見境者，見實相。見智者，見觀照。見說者，見文字般若。見受者，於諸境中有執著故，即非聖見，此即倒想見法，凡夫人也。

經：見三界(至)果報之名也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：見三界(至)果報之名也。

釋曰：第二、明正觀也。文別有二：初染淨因果以明空相、二「善男子」下約無聽說以辨空相。前中有二：初明生死空、後「薩婆若」下明佛果空。前中有二：初明分段變易二生死空、後「金剛菩薩」下釋空所由。前中有二：初明分段生死、後顯變易生死。初後有三：初明果名，而無實體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、明正觀也。文別有二：初染淨因果以明空相、二「善男子」下約無聽說以辨空相。前中有二：初明生死空、後「薩婆若」下明佛果空。前中有二：初明分段變易二生死空、後「金剛菩薩」下釋空所由。前中有二：初明分段生死、後顯變易生死。初後有三：初明果名，而無實體。

經：六識(至)無色界藏空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：六識(至)無色界藏空。

釋曰：第二、明業空。謂欲界中具起六識，起無量欲，發業受生。此中文意，即說彼業名之為藏，攝藏果故；或即彼業以為業果，由諸煩惱所發故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、明業空。謂欲界中具起六識，起無量欲，發業受生。此中文意，即說彼業名之為藏，攝藏果故；或即彼業以為業果，由諸煩惱所發故。

經：三界空(至)無明藏亦空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：三界空(至)無明藏亦空。

釋曰：第三、煩惱空。此有兩釋：一依《本記》，文有三節：初三界空者，三界中皮煩惱，謂迷事貪等。次三界根本亦空者，三界中肉煩惱，謂迷理見等諸空，與皮為本。後三界本無明藏亦空者，三界中心煩惱，謂所知障。所有諸空就勝說故但言無明，通為皮肉為根本故。三界根本亦空六字，言通肉心二種煩惱。一云：三界空者，結上業果二段文也。三界根本無明藏亦空者，謂三界中見修煩惱，就根本說但舉無明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第三、煩惱空。此有兩釋：一依《本記》，文有三節：初三界空者，三界中皮煩惱，謂迷事貪等。次三界根本亦空者，三界中肉煩惱，謂迷理見等諸空，與皮為本。後三界本無明藏亦空者，三界中心煩惱，謂所知障。所有諸空就勝說故但言無明，通為皮肉為根本故。三界根本亦空六字，言通肉心二種煩惱。一云：三界空者，結上業果二段文也。三界根本無明藏亦空者，謂三界中見修煩惱，就根本說但舉無明。

經：三地九生滅(至)果報果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：三地九生滅(至)果報果。

釋曰：第二、明變易生死空。然釋此文，自有兩釋。若依《本記》即是四種變易生死，無明習為緣，得此果。文言三地者，一見地，從十迴至三地。除伴者，出觀見有之執強，故言伴。助道法亦呼為伴也。二修地，從四地至七地。除羸弱者，出觀見有執不微弱也。三究竟地，八地至十地。除微細者，但見有之執不現前，稱之微細也。九生者，合十地為三地，一地始、住、終三生，此三地為九生也。此通結上下十地滅前三界無明習之果報皆空者。明十地所滅，滅無所滅也。無明或名三界習，故言三界無明習。習之果報，即十地變易生。智勝色妙，故言變易生。今依慈恩三藏，釋此文意自有兩說：初三地九生滅者，攝地分齊，謂八九十三地中皆有始、住、終三生滅，可得名九生滅。所以者何？前七地中自有二義：一受分段生，故《智度論》云「七地菩薩受虫身肉身。」一類菩薩初地以上受變易生，是故《智度論》云「未捨肉身，入於初地。八地以上，一切煩惱不現前故，唯受變易。」故云三地九生滅。後三界中餘無明習果空者，對緣辨果，謂如《勝鬘》說，無明住地為緣，得三種意生身，故言餘無明習果報空也。若具分別，廣如別章。故知《本記》所說三地九生滅者，不攝十地，以為三地及九生滅。又彼所說，從十迴向至三地除伴煩惱等者，便違《解深密經》。彼云「隨眠略有三種：一者害伴，謂於前五地，不俱生現行煩惱是俱生煩惱現行助伴，彼於爾時永無後有，是故說名害伴隨眠。二者羸劣隨眠，謂於第六第七地中微細現行，若修所伏，不現行故。三者微細隨眠，謂於第八地以上，從此已去一切煩惱不復現行，唯有所知障為依止故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、明變易生死空。然釋此文，自有兩釋。若依《本記》即是四種變易生死，無明習為緣，得此果。文言三地者，一見地，從十迴至三地。除伴者，出觀見有之執強，故言伴。助道法亦呼為伴也。二修地，從四地至七地。除羸弱者，出觀見有執不微弱也。三究竟地，八地至十地。除微細者，但見有之執不現前，稱之微細也。九生者，合十地為三地，一地始、住、終三生，此三地為九生也。此通結上下十地滅前三界無明習之果報皆空者。明十地所滅，滅無所滅也。無明或名三界習，故言三界無明習。習之果報，即十地變易生。智勝色妙，故言變易生。今依慈恩三藏，釋此文意自有兩說：初三地九生滅者，攝地分齊，謂八九十三地中皆有始、住、終三生滅，可得名九生滅。所以者何？前七地中自有二義：一受分段生，故《智度論》云「七地菩薩受虫身肉身。」一類菩薩初地以上受變易生，是故《智度論》云「未捨肉身，入於初地。八地以上，一切煩惱不現前故，唯受變易。」故云三地九生滅。後三界中餘無明習果空者，對緣辨果，謂如《勝鬘》說，無明住地為緣，得三種意生身，故言餘無明習果報空也。若具分別，廣如別章。故知《本記》所說三地九生滅者，不攝十地，以為三地及九生滅。又彼所說，從十迴向至三地除伴煩惱等者，便違《解深密經》。彼云「隨眠略有三種：一者害伴，謂於前五地，不俱生現行煩惱是俱生煩惱現行助伴，彼於爾時永無後有，是故說名害伴隨眠。二者羸劣隨眠，謂於第六第七地中微細現行，若修所伏，不現行故。三者微細隨眠，謂於第八地以上，從此已去一切煩惱不復現行，唯有所知障為依止故。」

經：金剛菩薩(至)因空故空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：金剛菩薩(至)因空故空。

釋曰：第二、釋空所由。此明金剛菩薩得理盡三昧故，二種生死惑業皆空。所言惑者謂發業煩惱果者，即是惑所發業。如是惑業皆有生滅，總說為空。有果空者，惑業所生三者變易果空，因空故空者，重釋果空所以。由惑業因空故，果亦空也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、釋空所由。此明金剛菩薩得理盡三昧故，二種生死惑業皆空。所言惑者謂發業煩惱果者，即是惑所發業。如是惑業皆有生滅，總說為空。有果空者，惑業所生三者變易果空，因空故空者，重釋果空所以。由惑業因空故，果亦空也。

經：薩婆若(至)或前已空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：薩婆若(至)或前已空故。

釋曰：第二、明佛果空。文別有二：初智斷空、後三無為空。此即初也。薩婆若亦空者，即智德空。言滅果空，明斷德空。斷德有二：一方便淨涅槃、二性淨涅槃。此即方便也。言惑前已空故性淨涅槃，謂從本已來自性淨故。故《維摩》云「不斷煩惱受涅槃」即其事也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、明佛果空。文別有二：初智斷空、後三無為空。此即初也。薩婆若亦空者，即智德空。言滅果空，明斷德空。斷德有二：一方便淨涅槃、二性淨涅槃。此即方便也。言惑前已空故性淨涅槃，謂從本已來自性淨故。故《維摩》云「不斷煩惱受涅槃」即其事也。

經：佛得三無為果(至)薩婆若空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：佛得三無為果(至)薩婆若空。

釋曰：第二三無為空。文別有三：初標、次釋、後屬當。言得三無為者，總標。言智緣滅者，或名擇滅，擇謂智慧，由智斷障所得滅者，名為擇滅。非智緣滅者，亦名非擇滅。不由智力所得滅故，名非智緣滅，如前所說性淨涅槃等。言虛空者，即虛空無為。謂於真如上無色所現，義說名虛空。薩婆若果空，第三屬當。謂薩婆若果無為體上，義說三種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二三無為空。文別有三：初標、次釋、後屬當。言得三無為者，總標。言智緣滅者，或名擇滅，擇謂智慧，由智斷障所得滅者，名為擇滅。非智緣滅者，亦名非擇滅。不由智力所得滅故，名非智緣滅，如前所說性淨涅槃等。言虛空者，即虛空無為。謂於真如上無色所現，義說名虛空。薩婆若果空，第三屬當。謂薩婆若果無為體上，義說三種。

經：善男子(至)皆如也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：善男子(至)皆如也。

釋曰：第二、約無聽說以明空相。文有三節：初法、次喻、後合。言無聽說者，如下經說「若幻化身見幻化，是菩薩真化。」喻、合可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、約無聽說以明空相。文有三節：初法、次喻、後合。言無聽說者，如下經說「若幻化身見幻化，是菩薩真化。」喻、合可知。

經：大王菩薩(至)為若此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：大王菩薩(至)為若此。

釋曰：就答初門中正釋觀空。文別有二：初釋、後結。上來釋訖，此即結也。文別有二：初結能護體、後「般若」下結能護用，如經可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：就答初門中正釋觀空。文別有二：初釋、後結。上來釋訖，此即結也。文別有二：初結能護體、後「般若」下結能護用，如經可知。

經：佛說法(至)菩薩大行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：佛說法(至)菩薩大行。

釋曰：第二、時眾得益。若依《本記》有二種益：一小乘益，謂皆得法眼淨，謂已見諦。二大乘益，有四：一、性地者，十信前有性之地；二、得信地，即十信也；三、十解已上，名為大空，初得空解故；四、十迴向已上，名為大行，行第一義諦故。今言法眼淨者，同《本記》。二性地者，地前三賢，以習性道三種性故。三信地者，初地已上，已得無漏不壞信故。四大空者，八地菩薩二空觀智常不退故。五大行者，九地已上，利他故。諸說同異，不可具述。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第二、時眾得益。若依《本記》有二種益：一小乘益，謂皆得法眼淨，謂已見諦。二大乘益，有四：一、性地者，十信前有性之地；二、得信地，即十信也；三、十解已上，名為大空，初得空解故；四、十迴向已上，名為大行，行第一義諦故。今言法眼淨者，同《本記》。二性地者，地前三賢，以習性道三種性故。三信地者，初地已上，已得無漏不壞信故。四大空者，八地菩薩二空觀智常不退故。五大行者，九地已上，利他故。諸說同異，不可具述。

仁王經疏卷上末 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仁王經疏卷上末

元文二年四月二十一日於雨中閑居交點了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元文二年四月二十一日於雨中閑居交點了。

點本云： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 點本云：

天喜三年八月十二日辰時點已。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天喜三年八月十二日辰時點已。

長講會 講師明範院 聽眾僧經讚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長講會 講師明範院 聽眾僧經讚。

招提寺五室宗祐 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 招提寺五室宗祐