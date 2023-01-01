仁王般若經疏
隋 吉藏撰3卷CBETA T1707大于一万字 11 h
向佛经 GPT 提问
第 3 卷
仁王般若經疏卷下五
仁王般若經疏卷下五
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胡吉藏撰
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仁王護國般若波羅蜜經護國品第五
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正說六品中，上來三品明能護般若，辨經力用，生菩薩二利，能護佛因果，及知四生相寂了，語因果本來不二，得出世利益，已竟於前。今此一品明所護國土，辨世間利益。上〈空品〉初十六國王意欲問護國土法用，佛先答為諸菩薩說護佛果十地行因緣。上來三品諸說觀門，明能護般若因而生解，內德既圓外化復顯，經之威力使國無災民主獲安，故名為護。所護是何？題名為國。國者，王化封疆名之為國。盛辨此義，因以標名，故云護國品。
正說六品中，上來三品明能護般若，辨經力用，生菩薩二利，能護佛因果，及知四生相寂了，語因果本來不二，得出世利益，已竟於前。今此一品明所護國土，辨世間利益。上〈空品〉初十六國王意欲問護國土法用，佛先答為諸菩薩說護佛果十地行因緣。上來三品諸說觀門，明能護般若因而生解，內德既圓外化復顯，經之威力使國無災民主獲安，故名為護。所護是何？題名為國。國者，王化封疆名之為國。盛辨此義，因以標名，故云護國品。
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問：何故弘此經能護國土？答：其意眾多，今略明三義，故能護國土。一者般若是佛母，能生諸佛，今弘宣般若，稱可佛心，為佛神通之所擁護，能使七難不生，萬民安樂。二者大乘經是菩薩所學，由講此經，十方菩薩雲集此土聽受大乘，以菩薩神通大故，能令七難不起。三者此大乘經是十方護法天龍鬼神等之所愛敬，由講此經，天龍神等悉來聽法，擁護國土，能除七難災障不起，故能護國也。
問：何故弘此經能護國土？答：其意眾多，今略明三義，故能護國土。一者般若是佛母，能生諸佛，今弘宣般若，稱可佛心，為佛神通之所擁護，能使七難不生，萬民安樂。二者大乘經是菩薩所學，由講此經，十方菩薩雲集此土聽受大乘，以菩薩神通大故，能令七難不起。三者此大乘經是十方護法天龍鬼神等之所愛敬，由講此經，天龍神等悉來聽法，擁護國土，能除七難災障不起，故能護國也。
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此品分為五別：初明護國行法；大王昔日下，第二引昔顯今，明益非虛；大王十六大國下，第三勸物修行；爾時釋迦下，第四得益；吾今下，第五結。就第一段中復有四別：初明護國行法；二大王國土亂時下，明七難正壞國土，以為所護；三從不但護國已下，明護餘臣庶等，亦名護福；四從不但護福亦護眾難下，明護餘人八難。就初護國行法中又分為三：初勅聽許說；二當國土欲下，明須護時節；三當請百佛下，正明護國行法。
此品分為五別：初明護國行法；大王昔日下，第二引昔顯今，明益非虛；大王十六大國下，第三勸物修行；爾時釋迦下，第四得益；吾今下，第五結。就第一段中復有四別：初明護國行法；二大王國土亂時下，明七難正壞國土，以為所護；三從不但護國已下，明護餘臣庶等，亦名護福；四從不但護福亦護眾難下，明護餘人八難。就初護國行法中又分為三：初勅聽許說；二當國土欲下，明須護時節；三當請百佛下，正明護國行法。
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爾時佛告大王：「汝等善聽。吾今正說護國土法，用汝當受持般若波羅蜜。當國土欲亂破壞、劫燒、賊來破國時，當請百佛像、百菩薩像、百羅漢像，百比丘眾、四大眾七眾共聽是經，請百法師講般若波羅蜜，百師子吼高座前燃百燈，燒百和香，百種色華，以用供養三寶。三衣什物供養法師，小飯中食亦復以時。」
爾時佛告大王：「汝等善聽。吾今正說護國土法，用汝當受持般若波羅蜜。當國土欲亂破壞、劫燒、賊來破國時，當請百佛像、百菩薩像、百羅漢像，百比丘眾、四大眾七眾共聽是經，請百法師講般若波羅蜜，百師子吼高座前燃百燈，燒百和香，百種色華，以用供養三寶。三衣什物供養法師，小飯中食亦復以時。」
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初文云告大王者，誡聽也。吾今者，許為正說。汝當受持下，勸王修行也。始是答上〈空品〉中問護國土因緣。二明須護時節。文云當國土欲亂者，明七難將起壞國惱民，故國王修德攘災，令萬民安樂。文云劫燒，未必劫燒也。言賊者，有二：一外劫盜禽獸，二內所作諸煩惱。賊既有二，護亦有二：一外即百部鬼神，二內所謂功德智慧，若內若外皆是諸佛菩薩神力也。三明行法中又分為四別：初從請百佛下，列七種福田，明福田闊大。二從百師子下，標列六種供養之具，明供養事。三從大王一日二時下，第三教其說法儀式。四從百部鬼神下，明諸善神王聞經歡喜擁護國土。初明七種福田：一者百佛、二百菩薩、三百羅漢，此等就入涅槃後，故但請像，以其末世七難急故。若就佛在世時，亦請佛、菩薩、羅漢等身。四百比丘眾。五四大眾，一比丘、二比丘尼、三優婆塞、四優婆夷。六七眾，前四大眾外，更加式叉摩尼、沙彌、沙彌尼為七也。七請百法師。法師等七種，何故皆百？略舉圓數以應百部鬼神也。二明六種供養具中，一百師子坐，以佛及法師坐此座上說妙法，名師子座。二燃百燈、三百和香、四百種色華、五三衣什物。什物者，三衣、鉢、坐具、剃刀、褐子、烏子、刀子、漉水帒、鉢帒、針筒。六小飯中食。用此六種供養三寶。百高座者，以有百法師故。燈香華各有百者，以供養百佛等故。三明說法儀式。
初文云告大王者，誡聽也。吾今者，許為正說。汝當受持下，勸王修行也。始是答上〈空品〉中問護國土因緣。二明須護時節。文云當國土欲亂者，明七難將起壞國惱民，故國王修德攘災，令萬民安樂。文云劫燒，未必劫燒也。言賊者，有二：一外劫盜禽獸，二內所作諸煩惱。賊既有二，護亦有二：一外即百部鬼神，二內所謂功德智慧，若內若外皆是諸佛菩薩神力也。三明行法中又分為四別：初從請百佛下，列七種福田，明福田闊大。二從百師子下，標列六種供養之具，明供養事。三從大王一日二時下，第三教其說法儀式。四從百部鬼神下，明諸善神王聞經歡喜擁護國土。初明七種福田：一者百佛、二百菩薩、三百羅漢，此等就入涅槃後，故但請像，以其末世七難急故。若就佛在世時，亦請佛、菩薩、羅漢等身。四百比丘眾。五四大眾，一比丘、二比丘尼、三優婆塞、四優婆夷。六七眾，前四大眾外，更加式叉摩尼、沙彌、沙彌尼為七也。七請百法師。法師等七種，何故皆百？略舉圓數以應百部鬼神也。二明六種供養具中，一百師子坐，以佛及法師坐此座上說妙法，名師子座。二燃百燈、三百和香、四百種色華、五三衣什物。什物者，三衣、鉢、坐具、剃刀、褐子、烏子、刀子、漉水帒、鉢帒、針筒。六小飯中食。用此六種供養三寶。百高座者，以有百法師故。燈香華各有百者，以供養百佛等故。三明說法儀式。
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「時大王一日二時講讀此經，汝國土中有百部鬼神，是一一部復有百部，樂聞是經，此諸鬼神護汝國土。」
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文云一日二時講者，午前、午後也。四明善神護國土。文云百部鬼神者，三藏師云：出《金銀仙人義經》，此經外國不來。此仙人領諸鬼神，鬼神根本有十部，一一部各有十部，故云百部也。根本十者，一大神，能化作諸神。二童子神，摩醯首羅兒犯仙人，仙人法不殺小兒，故仙人記年十六成大仙必死。此言不可勉，摩醯力住此兒恒年十四，以小兒為部黨，害世間小兒，若年十五，此兒不復害。三母神，童子乳母也。四梵神，摩醯首羅，面上三目，有一切智。若失物，呪小兒面，更生一目，直往取物，得物還失目。五象頭神，好障礙他一切善惡事，願令不成就。六天龍神，多貪嗔。七羅羅神，好犯人天，有善惡二健兒。八沙神，食肉薄福，身如沙土。九夜叉神，有大神通。十羅剎神，翻名極難。言百部者，是鬼神王也。一一部復有百部鬼神者，是前神王眷族也。是諸鬼神皆欲得人行般若，若不弘宣，好為損害。由國內講此經，諸鬼神等為聞法故，悉來護國令無七難，由無七難得講得聽，故云樂聞此經也。明行法竟。
文云一日二時講者，午前、午後也。四明善神護國土。文云百部鬼神者，三藏師云：出《金銀仙人義經》，此經外國不來。此仙人領諸鬼神，鬼神根本有十部，一一部各有十部，故云百部也。根本十者，一大神，能化作諸神。二童子神，摩醯首羅兒犯仙人，仙人法不殺小兒，故仙人記年十六成大仙必死。此言不可勉，摩醯力住此兒恒年十四，以小兒為部黨，害世間小兒，若年十五，此兒不復害。三母神，童子乳母也。四梵神，摩醯首羅，面上三目，有一切智。若失物，呪小兒面，更生一目，直往取物，得物還失目。五象頭神，好障礙他一切善惡事，願令不成就。六天龍神，多貪嗔。七羅羅神，好犯人天，有善惡二健兒。八沙神，食肉薄福，身如沙土。九夜叉神，有大神通。十羅剎神，翻名極難。言百部者，是鬼神王也。一一部復有百部鬼神者，是前神王眷族也。是諸鬼神皆欲得人行般若，若不弘宣，好為損害。由國內講此經，諸鬼神等為聞法故，悉來護國令無七難，由無七難得講得聽，故云樂聞此經也。明行法竟。
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「大王！國土亂時先鬼神亂，鬼神亂故萬民亂，賊來劫國，百姓亡喪，臣君大子王子，王王子百官共生是非，天地怪異，二十八宿、星道、日月失時失度，多有賊起。大王！若火難、水難、風難一切諸難，亦應講讀此經，法用如上說。」
「大王！國土亂時先鬼神亂，鬼神亂故萬民亂，賊來劫國，百姓亡喪，臣君大子王子，王王子百官共生是非，天地怪異，二十八宿、星道、日月失時失度，多有賊起。大王！若火難、水難、風難一切諸難，亦應講讀此經，法用如上說。」
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第二明七難正壞國土。七難者，一鬼神難、二賊難、三臣君太子百官難、四二十八宿難。大王下，三災，合前為七難。此意由國無三寶，復不講讀大乘，鬼神等無聞正法，故惡心滋多惱亂萬民，萬民復亂及以衰死，故外賊來侵國耳。又百部鬼神樂聞正法，由其國中不講經故，諸鬼神瞋忿，故起七難惱亂國。二十八宿者，角、亢、弖、房、心、尾、箕，是東方宿也。斗、牛、女、虛、危、室、壁，是北方宿也。奎、婁、胃、昂、畢、觜、參，是西方宿也。井、鬼、柳、星、張、翼、軫，是南方宿也。一方有七，四七二十八宿也。失度者，於上度數錯亂，故曰失度也。日月失度者，天有三百六十五度四分度之一，日一日行一度，一歲一周天；月一日行十三度十九分之七，行一月一周天。又天道日月所行乃有無量，大判有三道，謂冬至之日行於南道，夏至日行於北道，春秋二分行於中道。護難法用同上，故云如上說也。
第二明七難正壞國土。七難者，一鬼神難、二賊難、三臣君太子百官難、四二十八宿難。大王下，三災，合前為七難。此意由國無三寶，復不講讀大乘，鬼神等無聞正法，故惡心滋多惱亂萬民，萬民復亂及以衰死，故外賊來侵國耳。又百部鬼神樂聞正法，由其國中不講經故，諸鬼神瞋忿，故起七難惱亂國。二十八宿者，角、亢、弖、房、心、尾、箕，是東方宿也。斗、牛、女、虛、危、室、壁，是北方宿也。奎、婁、胃、昂、畢、觜、參，是西方宿也。井、鬼、柳、星、張、翼、軫，是南方宿也。一方有七，四七二十八宿也。失度者，於上度數錯亂，故曰失度也。日月失度者，天有三百六十五度四分度之一，日一日行一度，一歲一周天；月一日行十三度十九分之七，行一月一周天。又天道日月所行乃有無量，大判有三道，謂冬至之日行於南道，夏至日行於北道，春秋二分行於中道。護難法用同上，故云如上說也。
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「大王！不但護國，亦有護福，求富貴官位、七寶如意、行來、求男女、求慧解名聞、求六天果報、人中九品果樂，亦講讀此經，法用如上說。」
「大王！不但護國，亦有護福，求富貴官位、七寶如意、行來、求男女、求慧解名聞、求六天果報、人中九品果樂，亦講讀此經，法用如上說。」
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大王不但護國下，第三明護臣庶等法用。有九種福：一富、二貴官位、三七寶如意、四行來安穩、五男女、六慧解、七名聞、八六天果、九人中九品果也。九品者，九品人，上中下各有三品，三三合九種。上品上中下者，上品道種性金輪王，中品性種性銀輪王，下品習種性銅輪王。中品上中下者，上品鐵輪王，中品粟散王，下品小國王。下品上中下者，上品剎利大姓，中品波羅門大姓，下品居士大家等。
大王不但護國下，第三明護臣庶等法用。有九種福：一富、二貴官位、三七寶如意、四行來安穩、五男女、六慧解、七名聞、八六天果、九人中九品果也。九品者，九品人，上中下各有三品，三三合九種。上品上中下者，上品道種性金輪王，中品性種性銀輪王，下品習種性銅輪王。中品上中下者，上品鐵輪王，中品粟散王，下品小國王。下品上中下者，上品剎利大姓，中品波羅門大姓，下品居士大家等。
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「大王！不但護福，亦護眾難。若疾病苦難、杻械枷鎖撿繫其身、破四重禁、作五逆因、作八難罪、行六道事一切無量苦難，亦講讀此經，法用如上說。」
「大王！不但護福，亦護眾難。若疾病苦難、杻械枷鎖撿繫其身、破四重禁、作五逆因、作八難罪、行六道事一切無量苦難，亦講讀此經，法用如上說。」
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大王不但護福亦護眾難下，第四明護難。難有八：一疾病苦難、二杻難、三械難、四枷難、五鎖難、六撿繫、七四重五篇等是、八五逆等是。五逆，殺父、殺母、殺真人羅漢、出佛身血、破和合僧。此八難。又八者，三途難即三，四佛前佛後難、五邊地難、六聾盲瘖瘂難、七世智辨聰難、八長壽天難。第一大段明護國行法竟。
大王不但護福亦護眾難下，第四明護難。難有八：一疾病苦難、二杻難、三械難、四枷難、五鎖難、六撿繫、七四重五篇等是、八五逆等是。五逆，殺父、殺母、殺真人羅漢、出佛身血、破和合僧。此八難。又八者，三途難即三，四佛前佛後難、五邊地難、六聾盲瘖瘂難、七世智辨聰難、八長壽天難。第一大段明護國行法竟。
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「大王！昔日有王釋提桓因，為頂生王來上天，上欲滅其國。時帝釋天王即如七佛法用，敷百高座，請百法師，講說般若波羅蜜，頂生即退，如《滅罪經》中說。」
「大王！昔日有王釋提桓因，為頂生王來上天，上欲滅其國。時帝釋天王即如七佛法用，敷百高座，請百法師，講說般若波羅蜜，頂生即退，如《滅罪經》中說。」
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大王昔日下，第二大段引昔類今。就中有二：初引帝釋王證成波若能護國土，如《涅槃經》引出其事也。二從天羅國下，引普明證波若能護身命。如《十王經》中說五千國王集，引此為證也。就初引天王中有四：一舉頂生王領奪天國；二明帝釋護國行法；三頂生即退下，明頂生退散；四如《滅罪經》下，引經證成。此應名涅槃經為滅罪經，闍王中說也。
大王昔日下，第二大段引昔類今。就中有二：初引帝釋王證成波若能護國土，如《涅槃經》引出其事也。二從天羅國下，引普明證波若能護身命。如《十王經》中說五千國王集，引此為證也。就初引天王中有四：一舉頂生王領奪天國；二明帝釋護國行法；三頂生即退下，明頂生退散；四如《滅罪經》下，引經證成。此應名涅槃經為滅罪經，闍王中說也。
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「大王！昔有天羅國王，有一太子欲登王位，一名斑足太子。為外道羅陀師受教，應取千王頭以祭塚神。自登其位，已得九百九十九王。少一王，即北行萬里，即得一王名曰普明王。其普明王白斑足王言：『願聽一日飯食沙門，頂禮三寶。』其斑足王許之一日。時普明王即依過去七佛法，請百法師，敷百高座，一日二時講說般若波羅蜜八千億偈竟，其第一法師為普明王而說偈言：」
「大王！昔有天羅國王，有一太子欲登王位，一名斑足太子。為外道羅陀師受教，應取千王頭以祭塚神。自登其位，已得九百九十九王。少一王，即北行萬里，即得一王名曰普明王。其普明王白斑足王言：『願聽一日飯食沙門，頂禮三寶。』其斑足王許之一日。時普明王即依過去七佛法，請百法師，敷百高座，一日二時講說般若波羅蜜八千億偈竟，其第一法師為普明王而說偈言：」
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大王昔有天羅下，第二引普明王為證。文有三：一明難事；二從普明王白斑足下，明依經修福，明護國行法；三爾時法師下，聞法悟解。第一難事者，斑足欲破諸國，取千王頭祭塚神，文相顯可解。第二明行法中，文別有三：初明普明乞一日暇，斑足即許；二時普明下，請法師說法；三其第一法師下，就彼一人明說四非常偈。前二分，文相顯可知。就說偈中有八偈，為四：初兩偈說無常，次兩偈說苦，次兩偈說空，次兩偈說無我。
大王昔有天羅下，第二引普明王為證。文有三：一明難事；二從普明王白斑足下，明依經修福，明護國行法；三爾時法師下，聞法悟解。第一難事者，斑足欲破諸國，取千王頭祭塚神，文相顯可解。第二明行法中，文別有三：初明普明乞一日暇，斑足即許；二時普明下，請法師說法；三其第一法師下，就彼一人明說四非常偈。前二分，文相顯可知。就說偈中有八偈，為四：初兩偈說無常，次兩偈說苦，次兩偈說空，次兩偈說無我。
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「『劫燒終訖，乾坤洞燃，須彌巨海，都為灰揚。天龍福盡，於中彫喪，二儀尚殞，國有何常？』」
「『劫燒終訖，乾坤洞燃，須彌巨海，都為灰揚。天龍福盡，於中彫喪，二儀尚殞，國有何常？』」
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乾坤洞然者，如造天地。《本起經》說天地壽二百萬劫，壽盡為劫火燒盡。七日凝住，過七日天下洞然。劫火去，上至欲界第六天，一劫火盡。他方大龍王雨水滅。火上至第十梵天，盡色界。復有一劫，旋藍風從他方來，吹此天雨水波蕩至上無色界。復有劫水盡，吹水波即作山川。天地初成，未有日月星宿，諸天飛來日月，國土始有也。就初兩偈中，初二句就天地，次兩句約山海，次兩句就天龍，次一句就陰陽。二儀者，一陰、二陽，此之二種能生能成，名為二儀。言尚殞者，明此陰陽雖復生長，而念念彫喪，故是無常。下一句結無常。無常多種，今略出五種：一滅無常，捨現報；二壞無常，和合破散；三轉變無常，色等變為異；四集相無常，無實生滅也；五自性無常，有為之法平等不住也。次兩偈明苦，即明八苦。
乾坤洞然者，如造天地。《本起經》說天地壽二百萬劫，壽盡為劫火燒盡。七日凝住，過七日天下洞然。劫火去，上至欲界第六天，一劫火盡。他方大龍王雨水滅。火上至第十梵天，盡色界。復有一劫，旋藍風從他方來，吹此天雨水波蕩至上無色界。復有劫水盡，吹水波即作山川。天地初成，未有日月星宿，諸天飛來日月，國土始有也。就初兩偈中，初二句就天地，次兩句約山海，次兩句就天龍，次一句就陰陽。二儀者，一陰、二陽，此之二種能生能成，名為二儀。言尚殞者，明此陰陽雖復生長，而念念彫喪，故是無常。下一句結無常。無常多種，今略出五種：一滅無常，捨現報；二壞無常，和合破散；三轉變無常，色等變為異；四集相無常，無實生滅也；五自性無常，有為之法平等不住也。次兩偈明苦，即明八苦。
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「『生老病死，輪轉無際，事與願違，憂悲為害。欲深禍重，瘡疣無外，三界皆苦，國有何賴？』」
「『生老病死，輪轉無際，事與願違，憂悲為害。欲深禍重，瘡疣無外，三界皆苦，國有何賴？』」
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生等者，即生苦、老苦、病苦、死苦。輪轉無際者，輪迴即是行苦。事與願違者，即是求不得苦，亦名愛別離苦。憂悲即是壞苦。欲深禍重者，論云如大海水無邊亦無底，能召重苦，故云禍重也。瘡疣無外者，貪欲內心生故。瘡疣即身自有，故云無外。三界皆苦者，明苦實樂虛。國有何賴者，明依報皆苦也。苦位有四：一欲界不淨故苦，二色界退墮故苦，三無色界不安故苦，四二乘不一向寂靜故苦。次兩偈明空。
生等者，即生苦、老苦、病苦、死苦。輪轉無際者，輪迴即是行苦。事與願違者，即是求不得苦，亦名愛別離苦。憂悲即是壞苦。欲深禍重者，論云如大海水無邊亦無底，能召重苦，故云禍重也。瘡疣無外者，貪欲內心生故。瘡疣即身自有，故云無外。三界皆苦者，明苦實樂虛。國有何賴者，明依報皆苦也。苦位有四：一欲界不淨故苦，二色界退墮故苦，三無色界不安故苦，四二乘不一向寂靜故苦。次兩偈明空。
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「『有本自無，因緣成諸，盛者必衰，實者必虛。眾生蠢蠢，都如幻居，聲響俱空，國土亦如。』」
「『有本自無，因緣成諸，盛者必衰，實者必虛。眾生蠢蠢，都如幻居，聲響俱空，國土亦如。』」
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文云有本自無者，明自性本來空也。因緣成諸者，明因緣空也。因緣之法由若空華，但有假名而無其實也。正觀云因緣生法即是空也。盛者必衰者，此是始終空也。眾生虛妄橫計為有，諦實而觀始終皆不可得也。實者必虛者，眾生計我為實，實相刀切身，無常即壞，即是實者必虛也。眾生蠢蠢都如幻居者，明生空也。聲響俱空者，明相空。響但有相貌無實，故云相空。聞響者是耳，根壞顛倒聽，例如空華旋火輪等。次兩偈明無我，初句就心明無我。心非形相，故言無形也。
文云有本自無者，明自性本來空也。因緣成諸者，明因緣空也。因緣之法由若空華，但有假名而無其實也。正觀云因緣生法即是空也。盛者必衰者，此是始終空也。眾生虛妄橫計為有，諦實而觀始終皆不可得也。實者必虛者，眾生計我為實，實相刀切身，無常即壞，即是實者必虛也。眾生蠢蠢都如幻居者，明生空也。聲響俱空者，明相空。響但有相貌無實，故云相空。聞響者是耳，根壞顛倒聽，例如空華旋火輪等。次兩偈明無我，初句就心明無我。心非形相，故言無形也。
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「『識神無形，假乘四蛇，無眼保養，以為樂車。形無常主，神無常家，形神尚離，豈有國耶？』」
「『識神無形，假乘四蛇，無眼保養，以為樂車。形無常主，神無常家，形神尚離，豈有國耶？』」
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假乘四蛇者，約色明無我，四蛇譬四大也。無眼保養以為樂車者，此二句約情明無我。以凡夫無慧眼，保翫此身以為樂車，如似無目之象，但求食味、樂五陰之車也。不達無我，保養四大謂為有我，不知此身假合而有，似眾木成車，橫計輕苦謂之為樂，名為樂車。形者，四大也。神者，識神也。形神尚離，正明無我。豈有國耶者，舉類顯國空也。
假乘四蛇者，約色明無我，四蛇譬四大也。無眼保養以為樂車者，此二句約情明無我。以凡夫無慧眼，保翫此身以為樂車，如似無目之象，但求食味、樂五陰之車也。不達無我，保養四大謂為有我，不知此身假合而有，似眾木成車，橫計輕苦謂之為樂，名為樂車。形者，四大也。神者，識神也。形神尚離，正明無我。豈有國耶者，舉類顯國空也。
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「爾時法師說此偈已，時普明王眷屬得法眼空，王自證得虛空等定，聞法悟解，還至天羅國斑足王所。」
「爾時法師說此偈已，時普明王眷屬得法眼空，王自證得虛空等定，聞法悟解，還至天羅國斑足王所。」
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第三聞法悟解。有二：初明自行，次明化他。自行有二：一眷族得解，二普明自證虛空等定。次明化他有五。
第三聞法悟解。有二：初明自行，次明化他。自行有二：一眷族得解，二普明自證虛空等定。次明化他有五。
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「眾中即告九百九十九王言：『就命時到，人人皆應誦過去七佛仁王問般若波羅蜜經中偈句。』時斑足王問諸王言：『皆誦何法？』時普明王即以上偈答王。王聞是法，得空三昧，九百九十九王亦聞法已皆證三空門定。時斑足王極大歡喜，告諸王言：『我為外道邪師所誤，非君等過。汝可還本國，各各請法師講說般若波羅蜜名味句。』時斑足王以國付弟，出家為道，證無生法忍。如《十王地》中說。五千國王常誦是經，現世生報。」
「眾中即告九百九十九王言：『就命時到，人人皆應誦過去七佛仁王問般若波羅蜜經中偈句。』時斑足王問諸王言：『皆誦何法？』時普明王即以上偈答王。王聞是法，得空三昧，九百九十九王亦聞法已皆證三空門定。時斑足王極大歡喜，告諸王言：『我為外道邪師所誤，非君等過。汝可還本國，各各請法師講說般若波羅蜜名味句。』時斑足王以國付弟，出家為道，證無生法忍。如《十王地》中說。五千國王常誦是經，現世生報。」
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即告九百下，一明化餘王。時斑足問諸王下，二明斑足與諸王同聞法獲益。即告諸王下，三明悉放諸王各還本國皆弘此經。以國付弟下，四明斑足出家進行得無生忍。五千下，第五明五千王得益。第二引證訖。
即告九百下，一明化餘王。時斑足問諸王下，二明斑足與諸王同聞法獲益。即告諸王下，三明悉放諸王各還本國皆弘此經。以國付弟下，四明斑足出家進行得無生忍。五千下，第五明五千王得益。第二引證訖。
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「大王！十六大國王修護國之法，法應如是。汝當受持，天上人中六道眾生皆應受持七佛名味句，未來世中復有無量小國王欲護國土亦復爾者，應請法師說般若波羅蜜經名味句。」
「大王！十六大國王修護國之法，法應如是。汝當受持，天上人中六道眾生皆應受持七佛名味句，未來世中復有無量小國王欲護國土亦復爾者，應請法師說般若波羅蜜經名味句。」
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大王十六大國下，品中大段第三勸持。有三：初勸十六國王受持；二天上人中下，勸六道眾生受持；三無量小國王下，勸諸小國王受持。第三勸持訖。
大王十六大國下，品中大段第三勸持。有三：初勸十六國王受持；二天上人中下，勸六道眾生受持；三無量小國王下，勸諸小國王受持。第三勸持訖。
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爾時釋迦牟尼佛說此般若波羅蜜時，眾中五百億人得入初地，復有六欲諸天子八十萬人得性空地，復有十八梵得無生法忍、得無生法樂忍，復有先已學菩薩者證一地二地三地乃至十地，復有八部阿須輪王得十三昧門、得二三昧門，得轉鬼身天上正受。在此會者皆得自性信乃至無量空信。「吾今略說天等功德不可具盡。」
爾時釋迦牟尼佛說此般若波羅蜜時，眾中五百億人得入初地，復有六欲諸天子八十萬人得性空地，復有十八梵得無生法忍、得無生法樂忍，復有先已學菩薩者證一地二地三地乃至十地，復有八部阿須輪王得十三昧門、得二三昧門，得轉鬼身天上正受。在此會者皆得自性信乃至無量空信。「吾今略說天等功德不可具盡。」
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爾時釋迦牟尼下，品中大段第四明得益。有六種得益不同：初五百億人得初地；二六欲天八十萬人得性空地，在四地已上；三十八梵天得無生忍及法樂忍，在七地以上；四復有先已學菩薩，明初地乃至十地；五八部神王得十三昧者，十一切入也。得二三昧者，八勝處、八背捨也。或云：一空、二無相也。又轉鬼神身得天身。六現在眾在此會者得自性信者，四不壞信也。又得空信者，入初地也。又十信名自性信，種性已上名空信也。吾今下，品中大段第五總結。略說如此，廣說不可窮盡也。
爾時釋迦牟尼下，品中大段第四明得益。有六種得益不同：初五百億人得初地；二六欲天八十萬人得性空地，在四地已上；三十八梵天得無生忍及法樂忍，在七地以上；四復有先已學菩薩，明初地乃至十地；五八部神王得十三昧者，十一切入也。得二三昧者，八勝處、八背捨也。或云：一空、二無相也。又轉鬼神身得天身。六現在眾在此會者得自性信者，四不壞信也。又得空信者，入初地也。又十信名自性信，種性已上名空信也。吾今下，品中大段第五總結。略說如此，廣說不可窮盡也。
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仁王護國般若波羅蜜經散華品第六
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正說六品為四：上三品明能護般若，第二〈護國〉一品明所護國土已竟，今此品是第三示物供儀令人供養。十六國王聞上說般若得益眾多，內心慶喜散華供養，因以題名，故云散華品。
正說六品為四：上三品明能護般若，第二〈護國〉一品明所護國土已竟，今此品是第三示物供儀令人供養。十六國王聞上說般若得益眾多，內心慶喜散華供養，因以題名，故云散華品。
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問：供養多種，今何故散華？答：供養雖多，不出三種：一敬供養，謂香華等；二利供養，謂衣服等；三修行供養，謂六度四攝等。此品多明恭供養、修行供養也。此品文為六段：初明十六國王聞法歡喜散華供養；時諸國王下，第二發願；佛告大王下，第三如來述成；時佛下，第四現神力；佛現神足下，第五時眾得益；諦聽諦聽下，第六結。
問：供養多種，今何故散華？答：供養雖多，不出三種：一敬供養，謂香華等；二利供養，謂衣服等；三修行供養，謂六度四攝等。此品多明恭供養、修行供養也。此品文為六段：初明十六國王聞法歡喜散華供養；時諸國王下，第二發願；佛告大王下，第三如來述成；時佛下，第四現神力；佛現神足下，第五時眾得益；諦聽諦聽下，第六結。
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爾時十六大國王聞佛所說十萬億偈般若波羅蜜，歡喜無量，即散百萬億行華，於虛空中變為一座，十方諸佛共坐一座說般若波羅蜜，無量大眾共坐一座，持金羅華散釋迦牟尼佛上，成萬輪華，蓋大眾上。
爾時十六大國王聞佛所說十萬億偈般若波羅蜜，歡喜無量，即散百萬億行華，於虛空中變為一座，十方諸佛共坐一座說般若波羅蜜，無量大眾共坐一座，持金羅華散釋迦牟尼佛上，成萬輪華，蓋大眾上。
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就初散華中有四：初散百萬億行華者，地前三十心華。二復散八萬四千波若波羅蜜華，初地已下十地華。三復散妙覺華，佛地華也。四諸天人散天華。就前三十心行華中有四：初明十六國王聞上說般若歡喜，即散百萬億行華。二華於空中變成一座，十方佛共坐一座說般若。三無量大眾共坐一座，持金羅華散釋迦上。四金羅華變成萬輪華，蓋大眾也。
就初散華中有四：初散百萬億行華者，地前三十心華。二復散八萬四千波若波羅蜜華，初地已下十地華。三復散妙覺華，佛地華也。四諸天人散天華。就前三十心行華中有四：初明十六國王聞上說般若歡喜，即散百萬億行華。二華於空中變成一座，十方佛共坐一座說般若。三無量大眾共坐一座，持金羅華散釋迦上。四金羅華變成萬輪華，蓋大眾也。
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問：何故一時間諸華變轉自在如此？答：以般若故，於一無所得心內作種種名，不可以相心而求。若約勸解，其事眾多，不可具出。下云諸華，例爾也。
問：何故一時間諸華變轉自在如此？答：以般若故，於一無所得心內作種種名，不可以相心而求。若約勸解，其事眾多，不可具出。下云諸華，例爾也。
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復散八萬四千般若波羅蜜華，於虛空中變成白雲臺，臺中光明王佛共無量大眾說般若波羅蜜，臺中大眾持雷吼華，散釋迦牟尼佛及諸大眾。
復散八萬四千般若波羅蜜華，於虛空中變成白雲臺，臺中光明王佛共無量大眾說般若波羅蜜，臺中大眾持雷吼華，散釋迦牟尼佛及諸大眾。
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第二地上行華。文有三：初明散華變成白雲臺；二明臺中光明王佛說般若；三臺中大眾持雷吼華散釋迦及大眾也。
第二地上行華。文有三：初明散華變成白雲臺；二明臺中光明王佛說般若；三臺中大眾持雷吼華散釋迦及大眾也。
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復散妙覺華，於虛空中變作金剛城，城中師子吼王佛共十方佛大菩薩眾論第一義諦，時城中菩薩持光明華散釋迦牟尼佛上成一華臺，臺中十方諸佛說不二法。
復散妙覺華，於虛空中變作金剛城，城中師子吼王佛共十方佛大菩薩眾論第一義諦，時城中菩薩持光明華散釋迦牟尼佛上成一華臺，臺中十方諸佛說不二法。
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第三佛地散妙覺華中，文有五：初明散妙覺華；二華於空中變作金剛城；三城中師子吼王佛共十方佛大菩薩論第一義諦；四時城中菩薩持光明華散釋迦佛成一華臺；五臺中十方佛說不二法也。
第三佛地散妙覺華中，文有五：初明散妙覺華；二華於空中變作金剛城；三城中師子吼王佛共十方佛大菩薩論第一義諦；四時城中菩薩持光明華散釋迦佛成一華臺；五臺中十方佛說不二法也。
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及諸天人亦散天華於釋迦牟尼佛上，虛空中成紫雲蓋，覆三千大千世界，蓋中天人散恒河沙華如雲而下。
及諸天人亦散天華於釋迦牟尼佛上，虛空中成紫雲蓋，覆三千大千世界，蓋中天人散恒河沙華如雲而下。
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第四諸大眾天人散華。有三：初散天華釋迦上；二華於空中成紫雲蓋，覆三千大千世界；三蓋中天人散恒沙華。此等若就事是敬供養，若約行即修行供養。
第四諸大眾天人散華。有三：初散天華釋迦上；二華於空中成紫雲蓋，覆三千大千世界；三蓋中天人散恒沙華。此等若就事是敬供養，若約行即修行供養。
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問：前後四番散華變成華蓋等，何故於中有佛說法、有不說法者？答：諸佛方便，約緣不同，不可定准。第一明散華供養訖。
問：前後四番散華變成華蓋等，何故於中有佛說法、有不說法者？答：諸佛方便，約緣不同，不可定准。第一明散華供養訖。
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時諸國王散華供養已，「願過去佛現在佛未來佛常說般若波羅蜜，願一切受持者比丘、比丘尼、信男、信女所求如意，常行般若波羅蜜。」
時諸國王散華供養已，「願過去佛現在佛未來佛常說般若波羅蜜，願一切受持者比丘、比丘尼、信男、信女所求如意，常行般若波羅蜜。」
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時諸下，品中大段第二發願。就文有二：初時諸天國王願三世諸佛常說般若；二願一切受持者下，願四眾所求如意，常行無所得般若也。
時諸下，品中大段第二發願。就文有二：初時諸天國王願三世諸佛常說般若；二願一切受持者下，願四眾所求如意，常行無所得般若也。
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佛告大王：「如是如是。如王所說般若波羅蜜，應說應受，是諸佛母、諸菩薩母，神通生處。」
佛告大王：「如是如是。如王所說般若波羅蜜，應說應受，是諸佛母、諸菩薩母，神通生處。」
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佛告下，品內大段此第三如來述成。就文有二：初述可，故云如是如是；二如王所說下，勸應說應受持，歎般若諸聖之本，有三句：是一切諸佛母、一切菩薩母、一切神通母。
佛告下，品內大段此第三如來述成。就文有二：初述可，故云如是如是；二如王所說下，勸應說應受持，歎般若諸聖之本，有三句：是一切諸佛母、一切菩薩母、一切神通母。
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時佛為王現五不思議神變：一華入無量華、無量華入一華，一佛土入無量佛土、無量佛土入一佛土，無量佛土入一毛吼土、一毛吼土入無量毛吼土，無量須彌無量大海入芥子中，一佛身入無量眾生身、無量眾生身入一佛身，入六道身、入地水火風身，佛身不可思議、眾生身不可思議、世界不可思議。
時佛為王現五不思議神變：一華入無量華、無量華入一華，一佛土入無量佛土、無量佛土入一佛土，無量佛土入一毛吼土、一毛吼土入無量毛吼土，無量須彌無量大海入芥子中，一佛身入無量眾生身、無量眾生身入一佛身，入六道身、入地水火風身，佛身不可思議、眾生身不可思議、世界不可思議。
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時佛為王下，品中第四神力現五不思議，即為五別：第一華變不思議，一華入無量者，少能入多；無量入一者，多能入少，故皆不思議神力也。二佛土不思議，無量佛土入一佛土，能變多土入一土故。三毛吼不思議，少能容多故。四須彌大不思議，多能入芥子故。五眾生不思議，無量眾生入一佛身故。五種神通稱不思議者，無得正觀之異名也。
時佛為王下，品中第四神力現五不思議，即為五別：第一華變不思議，一華入無量者，少能入多；無量入一者，多能入少，故皆不思議神力也。二佛土不思議，無量佛土入一佛土，能變多土入一土故。三毛吼不思議，少能容多故。四須彌大不思議，多能入芥子故。五眾生不思議，無量眾生入一佛身故。五種神通稱不思議者，無得正觀之異名也。
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佛現神足時，十方諸天人得佛華三昧，十恒河沙菩薩現身成佛，三恒河沙八部神王成菩薩道，十千女人現身得神通三昧。「善男子！是般若波羅蜜有三世利益，過去已說、現在今說、未來當說。」
佛現神足時，十方諸天人得佛華三昧，十恒河沙菩薩現身成佛，三恒河沙八部神王成菩薩道，十千女人現身得神通三昧。「善男子！是般若波羅蜜有三世利益，過去已說、現在今說、未來當說。」
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佛現神足下，品中大段第五明得益。有二：初別明四種人得益；二善男子下，總舉波若有三世利益。別明四眾內，即為四別：一十方天人得佛華三昧者，此是華嚴三昧，第十地得之；二十恒河沙菩薩得成佛身；三三恒河沙八部神王成菩薩道，初地以上；四十千女人現身得神通，謂五神通也。善男子下，總舉般若明三世利益。
佛現神足下，品中大段第五明得益。有二：初別明四種人得益；二善男子下，總舉波若有三世利益。別明四眾內，即為四別：一十方天人得佛華三昧者，此是華嚴三昧，第十地得之；二十恒河沙菩薩得成佛身；三三恒河沙八部神王成菩薩道，初地以上；四十千女人現身得神通，謂五神通也。善男子下，總舉般若明三世利益。
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「諦聽諦聽，善思念之，如法修行。」
「諦聽諦聽，善思念之，如法修行。」
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諦聽諦聽下，品中大段第六勸依三慧結勸修行也。
諦聽諦聽下，品中大段第六勸依三慧結勸修行也。
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仁王護國般若波羅蜜經受持品第七
仁王護國般若波羅蜜經受持品第七
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此品明十三法師，開而奉行為受，久久不失為持，因以題名，故言受持品。正說六品為四，今是第四明弘經人德行相貌，勸將來依憑學經。就文有二：初月光疑問；從大牟尼下，第二答。初問中有二：初月光從前品生疑；白佛言下，第二正問末代持法人。就前疑問中，初覩瑞疑念；次即發言諮請。
此品明十三法師，開而奉行為受，久久不失為持，因以題名，故言受持品。正說六品為四，今是第四明弘經人德行相貌，勸將來依憑學經。就文有二：初月光疑問；從大牟尼下，第二答。初問中有二：初月光從前品生疑；白佛言下，第二正問末代持法人。就前疑問中，初覩瑞疑念；次即發言諮請。
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爾時月光心念口言：「見釋迦牟尼佛現無量神力，亦見千華臺上寶滿佛是一切佛化身主，復見千華葉世界上佛，其中諸佛各各說般若波羅蜜。」
爾時月光心念口言：「見釋迦牟尼佛現無量神力，亦見千華臺上寶滿佛是一切佛化身主，復見千華葉世界上佛，其中諸佛各各說般若波羅蜜。」
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所言月光者，性月，名波斯匿。而言月光者，當是受法已後更立光字，故云月光也。次發言者，見釋迦神力，復見寶滿如來化身佛主，復見千葉上佛各各說般若，此三處佛為一為異？
所言月光者，性月，名波斯匿。而言月光者，當是受法已後更立光字，故云月光也。次發言者，見釋迦神力，復見寶滿如來化身佛主，復見千葉上佛各各說般若，此三處佛為一為異？
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白佛言：「如是無量般若波羅蜜，不可說、不可解、不可以識識，云何諸善男子於是經中明了覺解，如法為一切眾生開空法道？」
白佛言：「如是無量般若波羅蜜，不可說、不可解、不可以識識，云何諸善男子於是經中明了覺解，如法為一切眾生開空法道？」
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白佛下，正問。就中有二：初正問所說般若甚深無量；次云何下，結問意。就前正問中有三句歎般若甚深：一過言說，故云不可說，言語道斷故；二過相心境界，故言不可解，深而無盡故；三過覺觀，故云不可以識識，非思慮境界，非緣慮之所達也；云何下，次結問意，法相如是絕緣忘觀，云何解了，令一切眾生得入空道？開空法道者，達有本空，故名開空。即空能通名道，故云開空法道也。
白佛下，正問。就中有二：初正問所說般若甚深無量；次云何下，結問意。就前正問中有三句歎般若甚深：一過言說，故云不可說，言語道斷故；二過相心境界，故言不可解，深而無盡故；三過覺觀，故云不可以識識，非思慮境界，非緣慮之所達也；云何下，次結問意，法相如是絕緣忘觀，云何解了，令一切眾生得入空道？開空法道者，達有本空，故名開空。即空能通名道，故云開空法道也。
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大牟尼言：「有修行十三觀門諸善男子，為大法王，從習忍至金剛頂，皆為法師依持建立。汝等大眾應如佛供養而供養之，應持百萬億天華天香而以奉上。」
大牟尼言：「有修行十三觀門諸善男子，為大法王，從習忍至金剛頂，皆為法師依持建立。汝等大眾應如佛供養而供養之，應持百萬億天華天香而以奉上。」
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大牟尼下，第二佛答。有三：初正答問；佛告月光我滅度後下，第二勸持；時諸大眾及阿須輪王下，第三明時眾得益。就前正答中有三：初略答；善男子其法師下，第二廣答；善男子如是如是下，第三總結十三法師功能。就前略答中有二：初佛答勸修觀門，略歎其德。文云十三觀門者，謂三賢十聖為十三，前四忍各有三品以為十二，寂滅下忍為十三。從習忍已下，第二辨位。習忍者，即習種性。至金剛頂者，即第十地。標初舉後，中間十一略具列。依持建立者，明十三種合可依止。汝等下，第三勸大眾如法供養。文云應如佛供養者，教其重敬供養也。故〈二諦品〉云「一念信般若，當知是人即是如來。」況十三法師不應如佛供養也？
大牟尼下，第二佛答。有三：初正答問；佛告月光我滅度後下，第二勸持；時諸大眾及阿須輪王下，第三明時眾得益。就前正答中有三：初略答；善男子其法師下，第二廣答；善男子如是如是下，第三總結十三法師功能。就前略答中有二：初佛答勸修觀門，略歎其德。文云十三觀門者，謂三賢十聖為十三，前四忍各有三品以為十二，寂滅下忍為十三。從習忍已下，第二辨位。習忍者，即習種性。至金剛頂者，即第十地。標初舉後，中間十一略具列。依持建立者，明十三種合可依止。汝等下，第三勸大眾如法供養。文云應如佛供養者，教其重敬供養也。故〈二諦品〉云「一念信般若，當知是人即是如來。」況十三法師不應如佛供養也？
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「善男子！其法師者，是習種性菩薩，若在家婆差、憂婆差，若出家比丘、比丘尼，修行十善，自觀己身地水火風空識分分不淨。復觀十四根，所謂五情、五受、男、女、意、命等有無量罪過故，即發無上菩提心，常修三界一切念念皆不淨，故得不淨忍觀門，住在佛家，修六和敬，所謂三業、同戒、同見、同學行八萬四千波羅蜜道。」
「善男子！其法師者，是習種性菩薩，若在家婆差、憂婆差，若出家比丘、比丘尼，修行十善，自觀己身地水火風空識分分不淨。復觀十四根，所謂五情、五受、男、女、意、命等有無量罪過故，即發無上菩提心，常修三界一切念念皆不淨，故得不淨忍觀門，住在佛家，修六和敬，所謂三業、同戒、同見、同學行八萬四千波羅蜜道。」
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善男子其法師下，第二廣答十三忍，即為十三段。就初習忍有三：第一內凡伏忍。初習忍，十住也。第二善男子習忍下，舉失顯得，更解三十心前外凡夫十善菩薩。第三是定人者下，顯得還結習忍位也。就初習忍有八句文：初標忍名位，文云是習種性菩薩也。第二別明四部眾，在家二眾名優婆塞、優婆夷。有本云波差、優婆差。外國語音不同，有此異耳。此間名善宿男、善宿女，亦云善男子、善女人。出家二眾者，一名比丘，此名破煩惱；二名比丘尼，此名為女。第三修習德行，文云修行十信。十信者，即前〈教化品〉伏忍下品十種心。十信者，一精進心乃至第十迴向心。第四作六大觀，四大、空、識也。第五作十四根觀，五情根、五受根、男、女、意、命，此十四是生死根本，故《成實論》名往來根、生死過患，故菩薩先須觀之。三無漏根入聖位非過，不須觀之。信等五根不斷善根，亦不觀也。是故二十二根中除八根，但觀十四。喜、樂、捨、意此四雖通漏無漏，是染污根本，所以不除也。第六發菩提心者，《智度論》云五種菩提，是第五無上菩提心也。《涅槃經》四種菩提，發第四上上觀菩提也。《大品經》三種菩提，第三佛菩提心也。第七常修三界忍者，觀三界念念皆不淨，是諸漏本，無一念淨處，即得不淨忍也。以作上來諸觀，名佛弟子，故云住在佛家也。第八修六和敬，與物同修名之為和，共相受德目之為敬。三業同修為三，同戒、同見、同學八萬四千度名六，餘經以同利利為六也。
善男子其法師下，第二廣答十三忍，即為十三段。就初習忍有三：第一內凡伏忍。初習忍，十住也。第二善男子習忍下，舉失顯得，更解三十心前外凡夫十善菩薩。第三是定人者下，顯得還結習忍位也。就初習忍有八句文：初標忍名位，文云是習種性菩薩也。第二別明四部眾，在家二眾名優婆塞、優婆夷。有本云波差、優婆差。外國語音不同，有此異耳。此間名善宿男、善宿女，亦云善男子、善女人。出家二眾者，一名比丘，此名破煩惱；二名比丘尼，此名為女。第三修習德行，文云修行十信。十信者，即前〈教化品〉伏忍下品十種心。十信者，一精進心乃至第十迴向心。第四作六大觀，四大、空、識也。第五作十四根觀，五情根、五受根、男、女、意、命，此十四是生死根本，故《成實論》名往來根、生死過患，故菩薩先須觀之。三無漏根入聖位非過，不須觀之。信等五根不斷善根，亦不觀也。是故二十二根中除八根，但觀十四。喜、樂、捨、意此四雖通漏無漏，是染污根本，所以不除也。第六發菩提心者，《智度論》云五種菩提，是第五無上菩提心也。《涅槃經》四種菩提，發第四上上觀菩提也。《大品經》三種菩提，第三佛菩提心也。第七常修三界忍者，觀三界念念皆不淨，是諸漏本，無一念淨處，即得不淨忍也。以作上來諸觀，名佛弟子，故云住在佛家也。第八修六和敬，與物同修名之為和，共相受德目之為敬。三業同修為三，同戒、同見、同學八萬四千度名六，餘經以同利利為六也。
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「善男子！習忍以前行十善菩薩有退有進，譬如輕毛隨風東西，是諸菩薩亦復如是，雖以十千劫行十正道發三菩提心，乃當入習忍位，亦常學三伏忍法，而不可字名。」
「善男子！習忍以前行十善菩薩有退有進，譬如輕毛隨風東西，是諸菩薩亦復如是，雖以十千劫行十正道發三菩提心，乃當入習忍位，亦常學三伏忍法，而不可字名。」
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善男子下，習忍內大段第二，更解三十心前外凡十善，舉失顯得也。就文有六句：初法說，明外凡菩薩行十善由有進退。譬如下，第二舉輕毛喻，善趣見理未明，數數退大住小乘，似彼輕毛隨風動轉不能正住。是諸菩薩下，第三合喻。雖以十千劫下，第四明十千劫有所得心行十正道亦不得進位也。發菩提心下，第五明發無所得心得入習忍位也。亦常學下，第六結是不定人，不可名字也。
善男子下，習忍內大段第二，更解三十心前外凡十善，舉失顯得也。就文有六句：初法說，明外凡菩薩行十善由有進退。譬如下，第二舉輕毛喻，善趣見理未明，數數退大住小乘，似彼輕毛隨風動轉不能正住。是諸菩薩下，第三合喻。雖以十千劫下，第四明十千劫有所得心行十正道亦不得進位也。發菩提心下，第五明發無所得心得入習忍位也。亦常學下，第六結是不定人，不可名字也。
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「是不定人是定人者，入生空位聖人性故，必不起五逆、六重、二十八輕，佛法經書作反逆罪言非佛說，無有是處。能以一阿僧祇劫修伏道忍行，始得入僧伽陀位。」
「是不定人是定人者，入生空位聖人性故，必不起五逆、六重、二十八輕，佛法經書作反逆罪言非佛說，無有是處。能以一阿僧祇劫修伏道忍行，始得入僧伽陀位。」
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是定人下，習忍位中第三大段，顯得還結習種忍也。就文有三：初得生空位，此人得人空無我解也，亦名假名空。必不起下，第二明離過。五逆如前說。六重者，四重，加沽酒為五，不說四眾罪過為六。二十八輕者，出《善生優婆塞經》。第一不供養父母師長。二者耽樂飲酒。三者不能瞻身病苦。四者有乞食不能隨多少與而令空去。五者若比丘比丘尼、長老尊宿處，優婆塞等不須禮拜問訊。六者若見四果犯戒，生憍慢心。七者月月不能持六齋、受八支戒。八者四十里有講法處，不往聽。九者受招提僧臥具床座。十者疑水有虫，故飲。十一險難之處無伴獨行。十二無伴獨宿尼寺。十三若為財命打罵奴婢僮僕外人。十四若殘食施四部眾。十五若畜猫狸。十六畜養象馬牛驢，一切禽獸不作淨施。十七若不儲僧伽梨衣鉢盂錫杖。十八若為身田作。十九不得自為身命，若作市易斗秤賣物。一說價已不得前却，捨賤取貴。二十若在非處非時行欲。二十一商賈販賣不輸官稅，盜棄而去。二十二若犯國制。二十三得新菓菜，不先奉三寶先自受用。二十四僧若不敢說法讚歎，輒便自作。二十五若在沙彌比丘前行。二十六僧中行食，不得撰擇取美過分而取。二十七不得養蠶。二十八行路之時遇見病者，不住瞻視方便付囑而捨去。佛法經書作反逆罪言非佛說者，於佛法真佛說言非佛說，實非佛說言是佛說者，無有是處。以一阿僧祇者，從善趣初心至滿心習種位，合逕一阿僧祇也。始得入僧伽陀位者，第三段結習忍位也。外國名僧伽，此方名習種性。又義翻名為離著地，以不著人我故也。
是定人下，習忍位中第三大段，顯得還結習種忍也。就文有三：初得生空位，此人得人空無我解也，亦名假名空。必不起下，第二明離過。五逆如前說。六重者，四重，加沽酒為五，不說四眾罪過為六。二十八輕者，出《善生優婆塞經》。第一不供養父母師長。二者耽樂飲酒。三者不能瞻身病苦。四者有乞食不能隨多少與而令空去。五者若比丘比丘尼、長老尊宿處，優婆塞等不須禮拜問訊。六者若見四果犯戒，生憍慢心。七者月月不能持六齋、受八支戒。八者四十里有講法處，不往聽。九者受招提僧臥具床座。十者疑水有虫，故飲。十一險難之處無伴獨行。十二無伴獨宿尼寺。十三若為財命打罵奴婢僮僕外人。十四若殘食施四部眾。十五若畜猫狸。十六畜養象馬牛驢，一切禽獸不作淨施。十七若不儲僧伽梨衣鉢盂錫杖。十八若為身田作。十九不得自為身命，若作市易斗秤賣物。一說價已不得前却，捨賤取貴。二十若在非處非時行欲。二十一商賈販賣不輸官稅，盜棄而去。二十二若犯國制。二十三得新菓菜，不先奉三寶先自受用。二十四僧若不敢說法讚歎，輒便自作。二十五若在沙彌比丘前行。二十六僧中行食，不得撰擇取美過分而取。二十七不得養蠶。二十八行路之時遇見病者，不住瞻視方便付囑而捨去。佛法經書作反逆罪言非佛說者，於佛法真佛說言非佛說，實非佛說言是佛說者，無有是處。以一阿僧祇者，從善趣初心至滿心習種位，合逕一阿僧祇也。始得入僧伽陀位者，第三段結習忍位也。外國名僧伽，此方名習種性。又義翻名為離著地，以不著人我故也。
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問：習種性更有異名，復有別稱？答：《瓔珞經》明有六名：在性名習種性，在信名堅信，在忍名信忍，在慧名聞慧，在定名習相定，在觀名住觀。
問：習種性更有異名，復有別稱？答：《瓔珞經》明有六名：在性名習種性，在信名堅信，在忍名信忍，在慧名聞慧，在定名習相定，在觀名住觀。
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問：云何名十住？答：一名發心住，二治地住，三修行住，四生貴住，五方便具足住，六正心住，七不退住，八童真住，九法王子住，十灌頂住。位內王名銅寶瓔珞。
問：云何名十住？答：一名發心住，二治地住，三修行住，四生貴住，五方便具足住，六正心住，七不退住，八童真住，九法王子住，十灌頂住。位內王名銅寶瓔珞。
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「復次性種性行十慧觀，滅十顛倒，及我人知見分分假偽，但有名、但有受、但有法，不可得，無定相、無自他相，故修護空觀，亦常行百萬波羅蜜，念念不去心。以二阿僧祇劫行正道法，住波羅陀位。」
「復次性種性行十慧觀，滅十顛倒，及我人知見分分假偽，但有名、但有受、但有法，不可得，無定相、無自他相，故修護空觀，亦常行百萬波羅蜜，念念不去心。以二阿僧祇劫行正道法，住波羅陀位。」
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復次性種下，第二明中忍。文有八句：一標名、二出行德、三滅惑、四知俗、五修觀、六辨行多少、七修行時節、八結名。第一標名，文云性種性也。第二出行德，文云行十慧觀。十慧，即前〈教化品〉十止心也。四意止為四，即四念處，三善根為七，即慈、施、慧，三意止為十。三意止者，所謂三世忍，過去因忍、現在因果忍、未來果忍也。第三滅惑，文云滅十顛倒。十顛倒者，常樂我淨四對四依止，三煩惱顛倒對三依止，過去因忍對因倒、未來果忍對果倒、現在因果忍對因果倒也。或可如《地持論．發心品》中說：十種煩惱為十倒也。我我所通障十地，性種人少分滅也。第四知世諦假有非實，文云分分假偽不可得也。第五空觀，文云無自他相修護空觀。觀我人無有自他相故空，即三空觀門。具足未得名修，已得名護。第六辨行少多，文云常行百萬波羅蜜念念不去心者，以無間修故不去離心也。第七修行時節，文云以二阿僧祇也。第八結名，波羅陀位者，此名性種性。三藏師云：義翻為守護度，所習諸行能堅守不失也。從善趣初心至性種位，時逕二阿僧祇劫也。《瓔珞經》有六名，在性名性種性，在堅名法堅，在忍名法忍，在慧名思惟慧，在定名性定，在觀名行觀。
復次性種下，第二明中忍。文有八句：一標名、二出行德、三滅惑、四知俗、五修觀、六辨行多少、七修行時節、八結名。第一標名，文云性種性也。第二出行德，文云行十慧觀。十慧，即前〈教化品〉十止心也。四意止為四，即四念處，三善根為七，即慈、施、慧，三意止為十。三意止者，所謂三世忍，過去因忍、現在因果忍、未來果忍也。第三滅惑，文云滅十顛倒。十顛倒者，常樂我淨四對四依止，三煩惱顛倒對三依止，過去因忍對因倒、未來果忍對果倒、現在因果忍對因果倒也。或可如《地持論．發心品》中說：十種煩惱為十倒也。我我所通障十地，性種人少分滅也。第四知世諦假有非實，文云分分假偽不可得也。第五空觀，文云無自他相修護空觀。觀我人無有自他相故空，即三空觀門。具足未得名修，已得名護。第六辨行少多，文云常行百萬波羅蜜念念不去心者，以無間修故不去離心也。第七修行時節，文云以二阿僧祇也。第八結名，波羅陀位者，此名性種性。三藏師云：義翻為守護度，所習諸行能堅守不失也。從善趣初心至性種位，時逕二阿僧祇劫也。《瓔珞經》有六名，在性名性種性，在堅名法堅，在忍名法忍，在慧名思惟慧，在定名性定，在觀名行觀。
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問：云何名十行？答：一歡喜行，二饒益行，三無瞋恨行，四無盡行，五離癡亂行，六善現行，七無著行，八尊重行，九善法行，十真實行也。位內王名銀輪王。
問：云何名十行？答：一歡喜行，二饒益行，三無瞋恨行，四無盡行，五離癡亂行，六善現行，七無著行，八尊重行，九善法行，十真實行也。位內王名銀輪王。
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「復次道種性住堅忍中，觀一切法無生無住無滅，所謂五受、三界、二諦無自他相，如實性不可得故，而常入第十第一義諦，心心寂滅。」
「復次道種性住堅忍中，觀一切法無生無住無滅，所謂五受、三界、二諦無自他相，如實性不可得故，而常入第十第一義諦，心心寂滅。」
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復次道種下，第三明上忍。有六句：初標名、二行德、三觀解、四為物受生、五修行時節、六結位。第一標名，名道種性。第二行德，文云住堅忍中，即前〈教化品〉十堅心。十堅者，一戒忍、二知見忍、三定忍、四慧忍、五解脫忍、六三界因果空忍、七無願忍、八無相忍、九無常忍、十一切法空無生忍。第三觀解，文云觀一切法無三相，所謂以知五受、三界、二諦無自他相。如實性者，無所得不二性也。以知諸法無所有，故云不可得。文云常入第十第一義諦者，牒前五受為五，三界為八，世諦為九，真諦為十也。從前觀向後，故言常入第十第一義諦也。心心寂滅者，前觀諸境無生，今明能緣之心亦寂滅也。
復次道種下，第三明上忍。有六句：初標名、二行德、三觀解、四為物受生、五修行時節、六結位。第一標名，名道種性。第二行德，文云住堅忍中，即前〈教化品〉十堅心。十堅者，一戒忍、二知見忍、三定忍、四慧忍、五解脫忍、六三界因果空忍、七無願忍、八無相忍、九無常忍、十一切法空無生忍。第三觀解，文云觀一切法無三相，所謂以知五受、三界、二諦無自他相。如實性者，無所得不二性也。以知諸法無所有，故云不可得。文云常入第十第一義諦者，牒前五受為五，三界為八，世諦為九，真諦為十也。從前觀向後，故言常入第十第一義諦也。心心寂滅者，前觀諸境無生，今明能緣之心亦寂滅也。
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「而受生三界。何以？故業習果報未壞盡故，順道生故。復以三阿僧祇劫，修八萬億波羅蜜，當得平等聖人地，故住阿毘跋致正位。」
「而受生三界。何以？故業習果報未壞盡故，順道生故。復以三阿僧祇劫，修八萬億波羅蜜，當得平等聖人地，故住阿毘跋致正位。」
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第四為物受生，文云而受生三界。何以故下，釋受生意。以業習未盡故，地前三賢菩薩為物受三途生。以無始願為因，大悲為緣，發願入三途教化眾生也。第五明修行時節，文云三阿僧祇劫。修八萬億諸度將入初地，故云當得平等聖人地。第六結位，阿毘跋致，正翻為不退也。道種性，例前有六名，在堅名堅修，在忍名修忍，在慧名修慧，在定名慧定，在觀名向觀。十迴向者，一離眾生相迴向，二不壞迴向，三等一切佛迴向，四至一切處迴向，五無盡功德藏迴向，六平等善根迴向，七等觀眾生迴向，八如相迴向，九無縛解脫迴向，十法界無量迴向也。《瓔珞經》名金輪王。
第四為物受生，文云而受生三界。何以故下，釋受生意。以業習未盡故，地前三賢菩薩為物受三途生。以無始願為因，大悲為緣，發願入三途教化眾生也。第五明修行時節，文云三阿僧祇劫。修八萬億諸度將入初地，故云當得平等聖人地。第六結位，阿毘跋致，正翻為不退也。道種性，例前有六名，在堅名堅修，在忍名修忍，在慧名修慧，在定名慧定，在觀名向觀。十迴向者，一離眾生相迴向，二不壞迴向，三等一切佛迴向，四至一切處迴向，五無盡功德藏迴向，六平等善根迴向，七等觀眾生迴向，八如相迴向，九無縛解脫迴向，十法界無量迴向也。《瓔珞經》名金輪王。
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「復次善覺菩薩摩訶薩，住平等忍，修行四攝念念不去心，入無相捨，滅三界貪煩惱，於第一義諦而不二，為法性無為，緣理而滅一切相，故為智緣滅無相無為。」
「復次善覺菩薩摩訶薩，住平等忍，修行四攝念念不去心，入無相捨，滅三界貪煩惱，於第一義諦而不二，為法性無為，緣理而滅一切相，故為智緣滅無相無為。」
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復次善覺下，次明信忍。就初地又有十段：初標名、二歎地功德、三明空有兩解、四滅惑、五得二無為、六解法方便、七明二智成就、八進行、九結位、十以四大藏益物。第一標名者，文云善覺菩薩也。第二歎地德行，文云住平等忍。初地證信，空有并觀，故云平等忍。第三明空有兩解，文云修行四攝即有解，入無相下即空解。第四滅惑，文云滅三界貪煩惱。第五明得二無為，文云於第一義而不二。滅一切相，是數滅無為。
復次善覺下，次明信忍。就初地又有十段：初標名、二歎地功德、三明空有兩解、四滅惑、五得二無為、六解法方便、七明二智成就、八進行、九結位、十以四大藏益物。第一標名者，文云善覺菩薩也。第二歎地德行，文云住平等忍。初地證信，空有并觀，故云平等忍。第三明空有兩解，文云修行四攝即有解，入無相下即空解。第四滅惑，文云滅三界貪煩惱。第五明得二無為，文云於第一義而不二。滅一切相，是數滅無為。
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「住初忍時，未來無量生死不由智緣而滅，故非智緣滅無相無為，無自他相、無相無無相，故無量方便皆現前，觀實相方便者，於第一義諦不沈、不出、不轉、不顛倒，遍學方便者，非證非不證而一切學。」
「住初忍時，未來無量生死不由智緣而滅，故非智緣滅無相無為，無自他相、無相無無相，故無量方便皆現前，觀實相方便者，於第一義諦不沈、不出、不轉、不顛倒，遍學方便者，非證非不證而一切學。」
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住初忍下，未來生死不起，即非數緣滅無為。無自無他相者，由自故有他，自無故他亦無。一無遣自、一無遣他，二無雙遣，故名無無相也。第六釋法方便，文有六子句：一實相方便、二遍學方便、三迴向方便、四魔自在方便、五一乘方便、六變化方便。第一實相方便者，文云於第一義諦而不沈不出。二乘沈空、凡夫沈有，動轉顛倒也；菩薩於實相無有沈出，故不顛不倒也。第二遍學方便者，文云非證非不證。菩薩空有並觀，齊行不二，故云非證非不證。而一切學者，明大小遍學，名一切學也。
住初忍下，未來生死不起，即非數緣滅無為。無自無他相者，由自故有他，自無故他亦無。一無遣自、一無遣他，二無雙遣，故名無無相也。第六釋法方便，文有六子句：一實相方便、二遍學方便、三迴向方便、四魔自在方便、五一乘方便、六變化方便。第一實相方便者，文云於第一義諦而不沈不出。二乘沈空、凡夫沈有，動轉顛倒也；菩薩於實相無有沈出，故不顛不倒也。第二遍學方便者，文云非證非不證。菩薩空有並觀，齊行不二，故云非證非不證。而一切學者，明大小遍學，名一切學也。
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「迴向方便者，非住果非不住果，而向薩婆若。魔自在方便者，於非道而行佛道，四魔所不動。一乘方便者，於不二相通達眾生一切行故。變化方便者，以願力自在生一切淨佛國土。如是善男子！是初覺智於有無相而不二是實智照。」
「迴向方便者，非住果非不住果，而向薩婆若。魔自在方便者，於非道而行佛道，四魔所不動。一乘方便者，於不二相通達眾生一切行故。變化方便者，以願力自在生一切淨佛國土。如是善男子！是初覺智於有無相而不二是實智照。」
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第三迴向方便者，文云非住果非不住果而向薩婆若。有三種迴向：一迴因向果，所有善根向薩婆若果；二迴果向因，與一切眾生共也；三者迴向無所得，故離相也。非住果者，不住人天二乘果。非不住者，住初地已上四種果：調柔果、發趣果、願智果、攝報果。又非住者，不住四果；非不住者，住薩婆若果也。第四魔自在方便者，文云於非道而行佛道，四魔所不動。同魔而行佛道，魔不能壞。表二義：一者欲引邪入正；二明邪正不二，解魔事無所有即是佛事。四魔者，煩惱魔、陰魔、死魔、天魔也。欲明初地菩薩能降伏四魔，故云不為所動也。初地菩薩斷初地惑故離煩惱魔，得法身故離陰魔，得道法力故離死魔，得不動三昧故離天魔。若依《大集經》，四諦三空四念處等治四魔，如此等示行非道通達佛道也。第五一乘方便者，文云不二相通達眾生一切行故，唯行一大乘不二法門以化眾生也。第六變化方便者，文云願力自在生一切淨佛國土，起身通益物也。願力者，是起通心。言自在者，明其通體智慧。言生一切淨佛國土者，明其通用。道理亦生穢土，略故不說。第七明二智成就，有三意：初法說；譬如水下，譬說；乃至下，合譬。初法說中，前明實智、後明方便，文言初覺智於有無相而不二者是實智也。
第三迴向方便者，文云非住果非不住果而向薩婆若。有三種迴向：一迴因向果，所有善根向薩婆若果；二迴果向因，與一切眾生共也；三者迴向無所得，故離相也。非住果者，不住人天二乘果。非不住者，住初地已上四種果：調柔果、發趣果、願智果、攝報果。又非住者，不住四果；非不住者，住薩婆若果也。第四魔自在方便者，文云於非道而行佛道，四魔所不動。同魔而行佛道，魔不能壞。表二義：一者欲引邪入正；二明邪正不二，解魔事無所有即是佛事。四魔者，煩惱魔、陰魔、死魔、天魔也。欲明初地菩薩能降伏四魔，故云不為所動也。初地菩薩斷初地惑故離煩惱魔，得法身故離陰魔，得道法力故離死魔，得不動三昧故離天魔。若依《大集經》，四諦三空四念處等治四魔，如此等示行非道通達佛道也。第五一乘方便者，文云不二相通達眾生一切行故，唯行一大乘不二法門以化眾生也。第六變化方便者，文云願力自在生一切淨佛國土，起身通益物也。願力者，是起通心。言自在者，明其通體智慧。言生一切淨佛國土者，明其通用。道理亦生穢土，略故不說。第七明二智成就，有三意：初法說；譬如水下，譬說；乃至下，合譬。初法說中，前明實智、後明方便，文言初覺智於有無相而不二者是實智也。
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「巧用不證，不沈不出不到是方便觀，譬如水之與波不一不異，乃至一切行波羅蜜、禪定、陀羅尼不一不二故。而二行成就，以四阿僧祇劫行行故，入此功德藏門。無三界業習生故，畢故不造新。以願力故變化生一切淨土，常修捨觀故登鳩摩羅伽位，以四大寶藏常授與人。」
「巧用不證，不沈不出不到是方便觀，譬如水之與波不一不異，乃至一切行波羅蜜、禪定、陀羅尼不一不二故。而二行成就，以四阿僧祇劫行行故，入此功德藏門。無三界業習生故，畢故不造新。以願力故變化生一切淨土，常修捨觀故登鳩摩羅伽位，以四大寶藏常授與人。」
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巧用下，明方便智。譬文云如水與波不一不異者，明動義異濕義，似行義異理義。言不異者，明波體即水體，似行體即理體。合譬中文云乃至一切行不一者，明行相異理，又明諸行體同義別。言不二者，明理行體同，又明諸行體同，其似波水，合前成不一不異之言也。今所明二智，不同他說異實智外別有方便，所言實智者即方便實也，言方便者實方便也。豈可言一、豈可言異？譬說中自顯也。第八進行，有四子句：一明久行故入此門。文云四阿僧祇得入者，過前三忍，故云四阿僧祇。二無三界業報生，文云畢故不造新。更不受三界果報，故云不造新也。三以願力受生，以地前三十心無漏為因，無明為緣，感三界外初地變易生也。四常修捨觀，捨所斷諸煩惱也。第九結位。鳩摩羅伽者，此方名童子地。以生在佛家，亦名離欲地。亦名勝惡魔地，初地離五怖畏，過二乘魔也。第十常以四大藏益物。四大藏者，修多羅、毘尼、阿毘曇、雜藏也。亦可依《勝鬘經》一名人天善根藏、二聲聞藏、三緣覺藏、四大乘藏。亦可依《地持》四攝益物為四藏也。
巧用下，明方便智。譬文云如水與波不一不異者，明動義異濕義，似行義異理義。言不異者，明波體即水體，似行體即理體。合譬中文云乃至一切行不一者，明行相異理，又明諸行體同義別。言不二者，明理行體同，又明諸行體同，其似波水，合前成不一不異之言也。今所明二智，不同他說異實智外別有方便，所言實智者即方便實也，言方便者實方便也。豈可言一、豈可言異？譬說中自顯也。第八進行，有四子句：一明久行故入此門。文云四阿僧祇得入者，過前三忍，故云四阿僧祇。二無三界業報生，文云畢故不造新。更不受三界果報，故云不造新也。三以願力受生，以地前三十心無漏為因，無明為緣，感三界外初地變易生也。四常修捨觀，捨所斷諸煩惱也。第九結位。鳩摩羅伽者，此方名童子地。以生在佛家，亦名離欲地。亦名勝惡魔地，初地離五怖畏，過二乘魔也。第十常以四大藏益物。四大藏者，修多羅、毘尼、阿毘曇、雜藏也。亦可依《勝鬘經》一名人天善根藏、二聲聞藏、三緣覺藏、四大乘藏。亦可依《地持》四攝益物為四藏也。
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「復次德慧菩薩，以四無量心滅三有瞋等煩惱，住中忍中，行一切功德故，以五阿僧祇劫行大慈觀，心心常現在前，入無相闍波陀羅位，化一切眾生。」
「復次德慧菩薩，以四無量心滅三有瞋等煩惱，住中忍中，行一切功德故，以五阿僧祇劫行大慈觀，心心常現在前，入無相闍波陀羅位，化一切眾生。」
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德慧下，第二地，文有五別：一標名、二智斷、三住中忍自行、四修行時節、五結。第一標名，文云德慧菩薩。第二智斷，文云以四無量心者，明智也；滅三有煩惱，即斷也。第三住中忍中行一切功德者，歎自利行相也。第四明修行時節者，文云以五阿僧祇者，怙前四為五也。第五結，云入無相闍陀波羅者，此翻為度黑闇、無復黑闇，亦名無畏地。三藏師翻為滿足也。
德慧下，第二地，文有五別：一標名、二智斷、三住中忍自行、四修行時節、五結。第一標名，文云德慧菩薩。第二智斷，文云以四無量心者，明智也；滅三有煩惱，即斷也。第三住中忍中行一切功德者，歎自利行相也。第四明修行時節者，文云以五阿僧祇者，怙前四為五也。第五結，云入無相闍陀波羅者，此翻為度黑闇、無復黑闇，亦名無畏地。三藏師翻為滿足也。
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「復次明慧道人，常以無相忍中行三明觀，知三世法無來無去無住處，心心寂滅，盡三界癡煩惱，得三明一切功德觀故，常以六阿僧祇劫集無量明波羅蜜故，入伽羅陀位，無相行受持一切法。」
「復次明慧道人，常以無相忍中行三明觀，知三世法無來無去無住處，心心寂滅，盡三界癡煩惱，得三明一切功德觀故，常以六阿僧祇劫集無量明波羅蜜故，入伽羅陀位，無相行受持一切法。」
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明慧下，第三地，文有五別：初標名、二忍名、三智斷、四進行時節、五結位。第一標名者，文云明慧道人也。第二標忍名，文云無相忍中行者，明信忍上品也。言三明者，照三世無生，故云無來無去無住處。三世不可得，觀盡於緣；心心寂滅，緣盡於觀也。第三智斷者，文云盡三界癡煩惱也。第四進行時節者，六阿僧祇，足前五為六也。第五結位，文云入伽羅陀位者，此云度邊地也。
明慧下，第三地，文有五別：初標名、二忍名、三智斷、四進行時節、五結位。第一標名者，文云明慧道人也。第二標忍名，文云無相忍中行者，明信忍上品也。言三明者，照三世無生，故云無來無去無住處。三世不可得，觀盡於緣；心心寂滅，緣盡於觀也。第三智斷者，文云盡三界癡煩惱也。第四進行時節者，六阿僧祇，足前五為六也。第五結位，文云入伽羅陀位者，此云度邊地也。
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仁王般若經疏卷下五終
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仁王般若經疏卷下六
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胡吉藏撰
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「復次爾炎聖覺達菩薩，修行順法忍，逆五見流，集無量功德，住須陀洹位。」
「復次爾炎聖覺達菩薩，修行順法忍，逆五見流，集無量功德，住須陀洹位。」
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爾炎地下，明四地，文有四：初標名、二立忍名、三離障、四進行。初標名，文云爾炎聖覺達菩薩也。爾炎者，此名智母，既進斷思惟，故稱覺達。境能生智，以境為智母也。又解：《地經》名炎地，此喻說也。第二立忍名，修行順法忍者，順忍下品也。第三離障，文有三子句：一逆見流、二住初果、三結離障。初逆五見流者，明四地菩薩能滅五見煩惱習氣故。《地經》云「我見為首，悉皆遠離。」《攝論》云「四地斷俱生身見無明」。三藏師云：大乘別有五見。一生滅見，准小乘邊見。二四念處見，損正念。正念對治，准小乘邪見。三善惡見，損正懃，正懃能行一切無分別。菩薩善法若分別，不能懃也。准小乘戒取見。四眾生見，是菩薩對治，菩薩不見眾生異菩薩也。五正法見，正施是對治不見有法也。菩薩行九種道，能逆此五見流，始入菩薩須陀洹位。九種道者，一行生死如病服苦藥；二狎眾生如大醫，不計病者惱亂；三促身力如僮僕不避寒苦，其力堪忍故；四入塵欲如商人畏失財，為利眾生，雖處世樂不多受果報故；五淨三業如洗衣人，未淨不息；六不惱他；七習善根如人攢火，取得火方住；八修定，譬有僮僕；九依智慧，如幻師於幻眾中不生真實。未見所出，別詳。二住須陀洹位者，釋有二義：一者就修道位中，二地三地修有漏道厭伏煩惱，四地修無漏道永斷煩惱，初得修無漏，名須陀洹。第二義者，三地已還造有漏業，初地行施、二地持戒、三地修八禪有漏定，四地已上修無漏道，斷三界，逆生死流，名須陀洹。亦可此人斷人相我障因，似小乘初果，就相似立名也。
爾炎地下，明四地，文有四：初標名、二立忍名、三離障、四進行。初標名，文云爾炎聖覺達菩薩也。爾炎者，此名智母，既進斷思惟，故稱覺達。境能生智，以境為智母也。又解：《地經》名炎地，此喻說也。第二立忍名，修行順法忍者，順忍下品也。第三離障，文有三子句：一逆見流、二住初果、三結離障。初逆五見流者，明四地菩薩能滅五見煩惱習氣故。《地經》云「我見為首，悉皆遠離。」《攝論》云「四地斷俱生身見無明」。三藏師云：大乘別有五見。一生滅見，准小乘邊見。二四念處見，損正念。正念對治，准小乘邪見。三善惡見，損正懃，正懃能行一切無分別。菩薩善法若分別，不能懃也。准小乘戒取見。四眾生見，是菩薩對治，菩薩不見眾生異菩薩也。五正法見，正施是對治不見有法也。菩薩行九種道，能逆此五見流，始入菩薩須陀洹位。九種道者，一行生死如病服苦藥；二狎眾生如大醫，不計病者惱亂；三促身力如僮僕不避寒苦，其力堪忍故；四入塵欲如商人畏失財，為利眾生，雖處世樂不多受果報故；五淨三業如洗衣人，未淨不息；六不惱他；七習善根如人攢火，取得火方住；八修定，譬有僮僕；九依智慧，如幻師於幻眾中不生真實。未見所出，別詳。二住須陀洹位者，釋有二義：一者就修道位中，二地三地修有漏道厭伏煩惱，四地修無漏道永斷煩惱，初得修無漏，名須陀洹。第二義者，三地已還造有漏業，初地行施、二地持戒、三地修八禪有漏定，四地已上修無漏道，斷三界，逆生死流，名須陀洹。亦可此人斷人相我障因，似小乘初果，就相似立名也。
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「常以天眼、天耳、宿命、他心、身通達，於念念中能滅三界一切見故，亦以七阿僧祇劫行五神通，恒河沙波羅蜜常不離心。」
「常以天眼、天耳、宿命、他心、身通達，於念念中能滅三界一切見故，亦以七阿僧祇劫行五神通，恒河沙波羅蜜常不離心。」
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天眼等五通者，三地菩薩在有漏位中修道得五通，四地在無漏位中得五通，分得漏盡，略而不彰也。三結離障，云滅三界一切見也。第四進行時，文云以七阿僧祇也。亦應結名位，文略不出耳。
天眼等五通者，三地菩薩在有漏位中修道得五通，四地在無漏位中得五通，分得漏盡，略而不彰也。三結離障，云滅三界一切見也。第四進行時，文云以七阿僧祇也。亦應結名位，文略不出耳。
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「復次勝達菩薩，於順道忍，以四無畏觀那由他諦，內道論、外道論、藥方、工巧、呪術故，我是一切智人，滅三界疑等煩惱故，我相已盡，知地地有所出，故名出道。」
「復次勝達菩薩，於順道忍，以四無畏觀那由他諦，內道論、外道論、藥方、工巧、呪術故，我是一切智人，滅三界疑等煩惱故，我相已盡，知地地有所出，故名出道。」
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勝達下，明五地，文五段：初標名、二標忍、三明四無畏、四明證果、五修行時節。第一標名，文云勝達菩薩，即難勝地。第二釋忍者，文云於順道忍也。五地菩薩修順忍中品，隨順如道觀，名順道忍也。第三明四無畏者，有二：初總標、次別釋。初總標者，云以四無畏也。觀那由他下，別釋一切智無畏也。言那由他諦者，此云億千萬諦也。內道論者，佛十二部經。外道論者，四韋陀也。藥方者，本草君臣相吏制也。工巧者，善能知致城隍市肆等也。呪術者，善解方術也。我是一切智人者，結一切智無畏也。二滅三界下，明漏盡無畏也。三界疑等煩惱者，一身見、二戒取、三疑。人我久盡，二煩惱亦除，今始除疑。疑是心煩惱功用，以三界為本，從三界出，故云三界疑等。我相已盡者，無有我慢也。三知地地有所出者，明盡苦道無畏也。
勝達下，明五地，文五段：初標名、二標忍、三明四無畏、四明證果、五修行時節。第一標名，文云勝達菩薩，即難勝地。第二釋忍者，文云於順道忍也。五地菩薩修順忍中品，隨順如道觀，名順道忍也。第三明四無畏者，有二：初總標、次別釋。初總標者，云以四無畏也。觀那由他下，別釋一切智無畏也。言那由他諦者，此云億千萬諦也。內道論者，佛十二部經。外道論者，四韋陀也。藥方者，本草君臣相吏制也。工巧者，善能知致城隍市肆等也。呪術者，善解方術也。我是一切智人者，結一切智無畏也。二滅三界下，明漏盡無畏也。三界疑等煩惱者，一身見、二戒取、三疑。人我久盡，二煩惱亦除，今始除疑。疑是心煩惱功用，以三界為本，從三界出，故云三界疑等。我相已盡者，無有我慢也。三知地地有所出者，明盡苦道無畏也。
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「有所不出，故名障道。逆三界疑，修集無量功德故，即入斯陀含位，復習行八阿僧祇劫中行諸陀羅尼門故，常行無畏觀不去心。」
「有所不出，故名障道。逆三界疑，修集無量功德故，即入斯陀含位，復習行八阿僧祇劫中行諸陀羅尼門故，常行無畏觀不去心。」
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四有所不出者，明說障道無畏也。菩薩別有四無畏，名出《大智論》：一聞持、二說法、三答難、四斷疑。而此文解四無畏，約佛四無畏，即佛菩薩也。第四證果，云修習無量功德即入斯陀含果。梵本名息忌伽彌，此云一來，息忌名一，伽彌名來，斷欲色界修道六品。或本云四地斷欲界思惟，五地斷色界思惟，六地斷無色界思惟，住在薄中，名薄煩惱。又解：入斯陀含位者，斷身淨我慢障盡，有微煩惱習障在，似小乘斯陀含。亦可此人望後六地，唯一往來義也。三藏師云：五地菩薩猶餘六地見三界，名一往來也。第五進行，云八阿僧祇者，乘前七數故云八。陀羅尼，此云能持也。
四有所不出者，明說障道無畏也。菩薩別有四無畏，名出《大智論》：一聞持、二說法、三答難、四斷疑。而此文解四無畏，約佛四無畏，即佛菩薩也。第四證果，云修習無量功德即入斯陀含果。梵本名息忌伽彌，此云一來，息忌名一，伽彌名來，斷欲色界修道六品。或本云四地斷欲界思惟，五地斷色界思惟，六地斷無色界思惟，住在薄中，名薄煩惱。又解：入斯陀含位者，斷身淨我慢障盡，有微煩惱習障在，似小乘斯陀含。亦可此人望後六地，唯一往來義也。三藏師云：五地菩薩猶餘六地見三界，名一往來也。第五進行，云八阿僧祇者，乘前七數故云八。陀羅尼，此云能持也。
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「復次常現真實，住順忍中作中道觀，盡三界集因集業一切煩惱故，觀非有非無一相無相而無二故，證阿那含位，復於九阿僧祇劫習照明中道故，樂力生一切佛國土。」
「復次常現真實，住順忍中作中道觀，盡三界集因集業一切煩惱故，觀非有非無一相無相而無二故，證阿那含位，復於九阿僧祇劫習照明中道故，樂力生一切佛國土。」
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常現下，第六現前地，有六段：一出地名、二住忍修觀、三斷惑、四證果、五進行、六結中道。第一出名，常現真實也。第二住忍修觀，云住順忍中作中道觀也，明六地菩薩作無所得觀也。第三滅惑，云盡三界集因集業也。業雖不可斷，而斷煩惱，業因自滅也。言非有非無者，即是中道現前也。一相無相者，對二故說一，對有故說無，故云一相無相也。二遣一亦消，有盡無亦息，此是對治之言，勿作法見解。第四證那含果，西方云阿那伽彌，此云不還，阿那名不，伽彌名還，此不還欲界也。此人受欲界生，更不還欲界也。略即斷五下分結，廣即斷九十二，見諦八十八使、思惟四使也。三藏師云：六地菩薩有四不還，一不還二乘心；二不還魔事，魔事即六塵也；三不還愛法；四不還味禪。第五進行時，九僧祇也。第六結中道觀，云習照明中道也，以願力故得生一切佛土也。
常現下，第六現前地，有六段：一出地名、二住忍修觀、三斷惑、四證果、五進行、六結中道。第一出名，常現真實也。第二住忍修觀，云住順忍中作中道觀也，明六地菩薩作無所得觀也。第三滅惑，云盡三界集因集業也。業雖不可斷，而斷煩惱，業因自滅也。言非有非無者，即是中道現前也。一相無相者，對二故說一，對有故說無，故云一相無相也。二遣一亦消，有盡無亦息，此是對治之言，勿作法見解。第四證那含果，西方云阿那伽彌，此云不還，阿那名不，伽彌名還，此不還欲界也。此人受欲界生，更不還欲界也。略即斷五下分結，廣即斷九十二，見諦八十八使、思惟四使也。三藏師云：六地菩薩有四不還，一不還二乘心；二不還魔事，魔事即六塵也；三不還愛法；四不還味禪。第五進行時，九僧祇也。第六結中道觀，云習照明中道也，以願力故得生一切佛土也。
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「復次玄達菩薩，十阿僧祇劫中修無生法樂忍，滅三界集因業果，住後身中無量功德行皆成就。」
「復次玄達菩薩，十阿僧祇劫中修無生法樂忍，滅三界集因業果，住後身中無量功德行皆成就。」
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玄達下，明七地，文有七段：一標地名、二進行、三辨忍、四離障、五集德、六結位、七地中化行。第一標名，云玄達菩薩，即遠行地也。第二進行時，言十阿僧祇者，地中數量多少也。第三辨忍，云無生法樂者，七地得無生，始證法適神，故云法樂忍也。例如初地得十地始，故名歡喜。即無生忍下品觀也。第四離障，云滅三界習因業果者，此就分段，非永盡也。前六地滅盡因，七地滅果也。亦可六地斷正使，七地斷習。亦可望彼繫業因果，此地不永盡。第五集德，云住後身者，三界繫業分段之窮，名住後身也。依《智度論》先世因緣，七地菩薩有肉身。七地聲聞地，聲聞肉身成道，借相解義，故云七地有肉身也。《智度論》又云「初地名法身」，況七地是肉身？肉身，此是變易法身肉也。此是一途之說，不可定執。故《華嚴》云「初發心時便成正覺」，豈復七地猶是肉身？無量功德皆成就者，住後身中總明功德不一，故云無量也。
玄達下，明七地，文有七段：一標地名、二進行、三辨忍、四離障、五集德、六結位、七地中化行。第一標名，云玄達菩薩，即遠行地也。第二進行時，言十阿僧祇者，地中數量多少也。第三辨忍，云無生法樂者，七地得無生，始證法適神，故云法樂忍也。例如初地得十地始，故名歡喜。即無生忍下品觀也。第四離障，云滅三界習因業果者，此就分段，非永盡也。前六地滅盡因，七地滅果也。亦可六地斷正使，七地斷習。亦可望彼繫業因果，此地不永盡。第五集德，云住後身者，三界繫業分段之窮，名住後身也。依《智度論》先世因緣，七地菩薩有肉身。七地聲聞地，聲聞肉身成道，借相解義，故云七地有肉身也。《智度論》又云「初地名法身」，況七地是肉身？肉身，此是變易法身肉也。此是一途之說，不可定執。故《華嚴》云「初發心時便成正覺」，豈復七地猶是肉身？無量功德皆成就者，住後身中總明功德不一，故云無量也。
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「無生智、盡智、五分法身皆滿足，住第十地阿羅漢梵天位，常行三空門觀，百千萬三昧具足，弘化法藏。」
「無生智、盡智、五分法身皆滿足，住第十地阿羅漢梵天位，常行三空門觀，百千萬三昧具足，弘化法藏。」
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無生智盡智者，別明後身諸功德也。且作一種，唯望分段因盡，得名盡智；苦果不生，名無生智。五分法身者，無漏戒、定、慧、解脫、解脫知見也。第六結位，云住十地阿羅漢梵天位也。三藏師云：羅漢有三處，一三界極名羅漢，見三界煩惱盡；二結盡名羅漢，七地見三界惑非有非無；三生死極佛地名羅漢，見一切惑非有非無。又云分段生死盡名羅漢。梵天位者，初禪梵天王也。言十地者，前三賢加以七，名第十地。第七地內化行者，云行三空觀，空、無相、無願，無漏慧也。百千萬三昧者，無漏定也。弘化者，利益眾生也。
無生智盡智者，別明後身諸功德也。且作一種，唯望分段因盡，得名盡智；苦果不生，名無生智。五分法身者，無漏戒、定、慧、解脫、解脫知見也。第六結位，云住十地阿羅漢梵天位也。三藏師云：羅漢有三處，一三界極名羅漢，見三界煩惱盡；二結盡名羅漢，七地見三界惑非有非無；三生死極佛地名羅漢，見一切惑非有非無。又云分段生死盡名羅漢。梵天位者，初禪梵天王也。言十地者，前三賢加以七，名第十地。第七地內化行者，云行三空觀，空、無相、無願，無漏慧也。百千萬三昧者，無漏定也。弘化者，利益眾生也。
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「復次等覺忍者，住無生忍中，觀心心寂滅而無相相、無身身、無知知，而用心乘於群方之方，淡泊住於無住之住。」
「復次等覺忍者，住無生忍中，觀心心寂滅而無相相、無身身、無知知，而用心乘於群方之方，淡泊住於無住之住。」
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等覺下，明八地，有五段：一標地名、二辨忍、三明無相觀、四結大臣位、五進行時。第一標地名，云等覺菩薩，謂不動地。第二釋忍，云住無生忍者，無生忍中品也。第三明觀解，云觀心心寂滅者，無所得心也。無相相者，無七地功用相，而有八地無功用相也。無身身者，無七地功用身，而有八地無功用法身。無知知者，不同七地功用知，而有八地已上無功用知，明八地雙照萬境不知而知。用心乘於群方之方者，乘能運載群生，方者情有趣向名為方。故〈繫辭〉云「方以類聚」，無方應化，隨物在處，故云群方之方也。雖遍化群方而不住生死，此是無漏任放，故云淡泊住於無住也。
等覺下，明八地，有五段：一標地名、二辨忍、三明無相觀、四結大臣位、五進行時。第一標地名，云等覺菩薩，謂不動地。第二釋忍，云住無生忍者，無生忍中品也。第三明觀解，云觀心心寂滅者，無所得心也。無相相者，無七地功用相，而有八地無功用相也。無身身者，無七地功用身，而有八地無功用法身。無知知者，不同七地功用知，而有八地已上無功用知，明八地雙照萬境不知而知。用心乘於群方之方者，乘能運載群生，方者情有趣向名為方。故〈繫辭〉云「方以類聚」，無方應化，隨物在處，故云群方之方也。雖遍化群方而不住生死，此是無漏任放，故云淡泊住於無住也。
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「在有常修空，處空常萬化，雙照一切法，故知是處非是處乃至一切智十力觀故，而能登摩訶羅伽位，化一切國土眾生，千阿僧祇劫行十力法，心心相應，常入見佛三昧。」
「在有常修空，處空常萬化，雙照一切法，故知是處非是處乃至一切智十力觀故，而能登摩訶羅伽位，化一切國土眾生，千阿僧祇劫行十力法，心心相應，常入見佛三昧。」
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在有常修空者，明在有而不染有，有無礙空。知有非有，故能空有無礙也。處空常萬化者，寂而常用。空有不二，故云雙照一切法也。故知是處非是處者，總結明有無並照，空名是處、有名非處。亦可是初是處非處力也。第四證位，摩訶羅伽者，此翻大臣。既空有並觀，化行參佛，故云大臣。如經云「舍利弗，佛法大將」也。第五進行，云千阿僧祇劫行十力法，十力如別釋。心心相應常入見佛三昧者，得無所得解，故云相應。常入見佛三昧者，證念佛三昧也。
在有常修空者，明在有而不染有，有無礙空。知有非有，故能空有無礙也。處空常萬化者，寂而常用。空有不二，故云雙照一切法也。故知是處非是處者，總結明有無並照，空名是處、有名非處。亦可是初是處非處力也。第四證位，摩訶羅伽者，此翻大臣。既空有並觀，化行參佛，故云大臣。如經云「舍利弗，佛法大將」也。第五進行，云千阿僧祇劫行十力法，十力如別釋。心心相應常入見佛三昧者，得無所得解，故云相應。常入見佛三昧者，證念佛三昧也。
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「復次慧光神變者，住上上無生忍，滅心心相，法眼見一切法，三眼色空見，以大願力常生一切淨土，萬阿僧祇劫集無量佛光三昧，而能現百萬億恒河沙諸佛神力，住婆伽梵位，亦常入佛華三昧。」
「復次慧光神變者，住上上無生忍，滅心心相，法眼見一切法，三眼色空見，以大願力常生一切淨土，萬阿僧祇劫集無量佛光三昧，而能現百萬億恒河沙諸佛神力，住婆伽梵位，亦常入佛華三昧。」
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慧光下，明第九地，有七段：一標地名、二釋忍、三滅惡、四明四眼照用、五願力受生、六進行時、七結位。第一標名，云慧光，即善慧地。慧是般若，光是法身，神變是解脫也。第二釋忍，云住上上無生忍者，無生忍中上品，形前八地中品，上於下品，故名此九地住上上無生忍也。第三滅惑，云滅心心相者，即是心邊無知也。第四明四眼照用不同。法眼見一切法者，明法眼照有，即道種智，但能緣有度眾生，云法眼見一切法也。此是一途說耳，不可定執。三眼色空見者，三眼者，肉、天、慧。此三眼用不同，肉天二眼見麁細色，慧眼見空，三眼合用，故云三眼色空見也。三眼在地前三賢中，法眼登地，佛眼在道後。通論一一地皆有五，今明因中正立四眼。第五願力，云願力常生淨土者，以無所得願化益眾生也。第六進行時，有二：初萬阿僧祇下，明進禪定；而能現下，明起神通益物。第七結位，住婆伽梵位者，此翻為世尊，亦名破淨地，婆伽名破，梵名淨地。言佛華三昧者，即首楞嚴定。
慧光下，明第九地，有七段：一標地名、二釋忍、三滅惡、四明四眼照用、五願力受生、六進行時、七結位。第一標名，云慧光，即善慧地。慧是般若，光是法身，神變是解脫也。第二釋忍，云住上上無生忍者，無生忍中上品，形前八地中品，上於下品，故名此九地住上上無生忍也。第三滅惑，云滅心心相者，即是心邊無知也。第四明四眼照用不同。法眼見一切法者，明法眼照有，即道種智，但能緣有度眾生，云法眼見一切法也。此是一途說耳，不可定執。三眼色空見者，三眼者，肉、天、慧。此三眼用不同，肉天二眼見麁細色，慧眼見空，三眼合用，故云三眼色空見也。三眼在地前三賢中，法眼登地，佛眼在道後。通論一一地皆有五，今明因中正立四眼。第五願力，云願力常生淨土者，以無所得願化益眾生也。第六進行時，有二：初萬阿僧祇下，明進禪定；而能現下，明起神通益物。第七結位，住婆伽梵位者，此翻為世尊，亦名破淨地，婆伽名破，梵名淨地。言佛華三昧者，即首楞嚴定。
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「復次觀佛菩薩住寂滅忍者，從始發心至今，逕百萬阿僧祇劫，修百萬阿僧祇劫功德故，登一切法解脫住金剛臺。」
「復次觀佛菩薩住寂滅忍者，從始發心至今，逕百萬阿僧祇劫，修百萬阿僧祇劫功德故，登一切法解脫住金剛臺。」
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觀佛下，明十地。文有三段：初明地中功能。善男子從習忍至灌頂下，第二挍量顯勝彰行分齊，簡因異果，亦云見性不見性異。從常修一切下，第三結勸入位。就初明地中功能有四：第一觀佛者，法雲地名也。第二住寂滅忍者，標忍名也。此第十地共佛同在一忍，合為第十三法師也。言住寂滅忍者，若就其別，唯取第十下品寂滅忍；若就其通，通明佛及菩薩皆名寂滅忍也。第三明地中修行時節，文云逕百萬等，明修行時長久，類前應云十三僧祇。百萬阿僧祇劫功德者，明地起行廣多。第四彰位分齊高極者，文云登一切法解脫住金剛臺者，第十地以為金剛臺也。亦可此句舉果顯因，名佛以為金剛臺。以彼十地因滿，故佛住金剛臺果也。
觀佛下，明十地。文有三段：初明地中功能。善男子從習忍至灌頂下，第二挍量顯勝彰行分齊，簡因異果，亦云見性不見性異。從常修一切下，第三結勸入位。就初明地中功能有四：第一觀佛者，法雲地名也。第二住寂滅忍者，標忍名也。此第十地共佛同在一忍，合為第十三法師也。言住寂滅忍者，若就其別，唯取第十下品寂滅忍；若就其通，通明佛及菩薩皆名寂滅忍也。第三明地中修行時節，文云逕百萬等，明修行時長久，類前應云十三僧祇。百萬阿僧祇劫功德者，明地起行廣多。第四彰位分齊高極者，文云登一切法解脫住金剛臺者，第十地以為金剛臺也。亦可此句舉果顯因，名佛以為金剛臺。以彼十地因滿，故佛住金剛臺果也。
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「善男子！從習忍至頂三昧皆名為伏一切煩惱，而無相信滅一切煩惱，生解脫智照第一義諦，不名為見，所謂見者是薩婆若，是故我從昔以來常說唯佛所知見覺，從灌頂三昧以下至於習忍所不知不見不覺。唯佛頓解，不名為信漸漸伏者。慧雖起滅，以能無生無滅，此心若滅則累無不滅，無生無滅入理盡金剛三昧，同真際、等法性而未能等無等等。」
「善男子！從習忍至頂三昧皆名為伏一切煩惱，而無相信滅一切煩惱，生解脫智照第一義諦，不名為見，所謂見者是薩婆若，是故我從昔以來常說唯佛所知見覺，從灌頂三昧以下至於習忍所不知不見不覺。唯佛頓解，不名為信漸漸伏者。慧雖起滅，以能無生無滅，此心若滅則累無不滅，無生無滅入理盡金剛三昧，同真際、等法性而未能等無等等。」
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善男子習忍下，第二段挍量顯勝彰行分齊。文有六句：一簡因異果、二彰果異因、三釋因異果、四釋果異因、五結因異果、六結果異因。第一簡因異果者，云習忍至灌頂皆名為伏者，從習忍至金剛未除一念元品已來，一剎那惑在，通而言之，故名為伏。又云以因對果，心內帶惑非是永無，故言伏也。文云而無相信滅一切者，初地至三地信忍位中亦照第一義。不名為見者，見性未明。又解：不名為見者，十地因位，不見果性，名不見。《涅槃》云「十地菩薩見不了了，佛地始終皆見」也。第二彰果異因，云所謂見者是薩婆若，是故我言唯佛所知見覺者，彰佛果見性分明。第三釋因異果，文云從灌頂三昧至於習忍所不能知見覺者，十地金剛三昧也。習忍者，三十心。所不知不見不覺者，是因位故，不見佛性。第四釋果異因，文云唯佛頓解不名為信者，頓解者，萬行斯滿，佛照理窮，故名為頓也。第五結因異果，云漸漸伏者，慧雖起滅者，明因道無常。以能無生無滅者，明能滅彼生滅煩惱。又解：若知因非因、知起非起，故云以能無生無滅也。第六結果異因中，初法說、次喻說、後合。初云此心者，無明住地心。若滅者，無明住地滅也，明因道離生滅也。言則累無不滅者，明累外遣障也。言無生無滅者，究竟清淨也。照理窮源，故云理盡三昧。言同真際者，同會無所得也。等法性者，知諸法不二也。而未能等無等等者，未與佛同也。
善男子習忍下，第二段挍量顯勝彰行分齊。文有六句：一簡因異果、二彰果異因、三釋因異果、四釋果異因、五結因異果、六結果異因。第一簡因異果者，云習忍至灌頂皆名為伏者，從習忍至金剛未除一念元品已來，一剎那惑在，通而言之，故名為伏。又云以因對果，心內帶惑非是永無，故言伏也。文云而無相信滅一切者，初地至三地信忍位中亦照第一義。不名為見者，見性未明。又解：不名為見者，十地因位，不見果性，名不見。《涅槃》云「十地菩薩見不了了，佛地始終皆見」也。第二彰果異因，云所謂見者是薩婆若，是故我言唯佛所知見覺者，彰佛果見性分明。第三釋因異果，文云從灌頂三昧至於習忍所不能知見覺者，十地金剛三昧也。習忍者，三十心。所不知不見不覺者，是因位故，不見佛性。第四釋果異因，文云唯佛頓解不名為信者，頓解者，萬行斯滿，佛照理窮，故名為頓也。第五結因異果，云漸漸伏者，慧雖起滅者，明因道無常。以能無生無滅者，明能滅彼生滅煩惱。又解：若知因非因、知起非起，故云以能無生無滅也。第六結果異因中，初法說、次喻說、後合。初云此心者，無明住地心。若滅者，無明住地滅也，明因道離生滅也。言則累無不滅者，明累外遣障也。言無生無滅者，究竟清淨也。照理窮源，故云理盡三昧。言同真際者，同會無所得也。等法性者，知諸法不二也。而未能等無等等者，未與佛同也。
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「譬如有人登大高臺，下觀一切，無不斯了；住理盡三昧亦復如是。常修一切行，滿功德藏，入婆伽度位，亦復常住佛慧三昧。」
「譬如有人登大高臺，下觀一切，無不斯了；住理盡三昧亦復如是。常修一切行，滿功德藏，入婆伽度位，亦復常住佛慧三昧。」
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譬如下，譬說。云譬如有人登大高臺者，即如來地。三藏師云：譬有五。一最高，一切頂故。二真實不壞，如佛果常住難登。三還源，越凡聖故。四自性寂靜，如佛無生滅故。五安樂依處，如寂觀照無不了故。言住理盡三昧亦復如是者，合譬也。常修一切行下，第三結勸位。入婆伽度位者，此云施德地，以能雲雨說法，故亦名破度地。定慧具足，故云佛慧三昧也。
譬如下，譬說。云譬如有人登大高臺者，即如來地。三藏師云：譬有五。一最高，一切頂故。二真實不壞，如佛果常住難登。三還源，越凡聖故。四自性寂靜，如佛無生滅故。五安樂依處，如寂觀照無不了故。言住理盡三昧亦復如是者，合譬也。常修一切行下，第三結勸位。入婆伽度位者，此云施德地，以能雲雨說法，故亦名破度地。定慧具足，故云佛慧三昧也。
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「善男子！如是諸菩薩皆能一切十方諸如來國土中化眾生，正說正義，受持讀誦解達實相，如我今日等無有異。」
「善男子！如是諸菩薩皆能一切十方諸如來國土中化眾生，正說正義，受持讀誦解達實相，如我今日等無有異。」
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善男子如是下，正答中有三章，初略答、二廣答，二段畢；今第三總結。有三：初明十三法師能弘化大乘，故云如是諸菩薩皆能一切十方化導眾生也。正說正義下，第二明十三法師能說正義。正義者，即諸法實相也。如我下，第三明所說無異。此意明十三人能化齊佛，故云等無異也。
善男子如是下，正答中有三章，初略答、二廣答，二段畢；今第三總結。有三：初明十三法師能弘化大乘，故云如是諸菩薩皆能一切十方化導眾生也。正說正義下，第二明十三法師能說正義。正義者，即諸法實相也。如我下，第三明所說無異。此意明十三人能化齊佛，故云等無異也。
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佛告波斯匿王：「我當滅度後，法欲滅盡時，諸國王等皆應受持是般若波羅蜜，大作佛事，一切國土安立、萬姓快樂，皆由此般若波羅蜜。」
佛告波斯匿王：「我當滅度後，法欲滅盡時，諸國王等皆應受持是般若波羅蜜，大作佛事，一切國土安立、萬姓快樂，皆由此般若波羅蜜。」
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佛告波斯匿王下，答問中大段第二勸持。文有七段：第一略舉時節，以明付囑王不付屬餘人之意。大王吾今下，第二出宣弘經處。其國中下，第三出七難也。大王是般若下，第四歎波若之德能滅七難。大王我今五眼下，第五舉三世功德利益也。大王若未來世下，第六明能依教而行，當遣五大菩薩為護，勸造經像供養。大王吾今下，第七正結勸持經。
佛告波斯匿王下，答問中大段第二勸持。文有七段：第一略舉時節，以明付囑王不付屬餘人之意。大王吾今下，第二出宣弘經處。其國中下，第三出七難也。大王是般若下，第四歎波若之德能滅七難。大王我今五眼下，第五舉三世功德利益也。大王若未來世下，第六明能依教而行，當遣五大菩薩為護，勸造經像供養。大王吾今下，第七正結勸持經。
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「是故付囑諸國王，不付囑比丘、比丘尼、清信男、清信女。何以故？無王威力故，故不付囑。汝當受持讀誦解其義理。」
「是故付囑諸國王，不付囑比丘、比丘尼、清信男、清信女。何以故？無王威力故，故不付囑。汝當受持讀誦解其義理。」
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第一付囑中有二：初明付囑國王受持般若；二不付囑比丘下，次明無有王力勢所以不附屬，但令受持讀誦解釋其義理。付王有二義：一能化難化眾生；二利益大人如風靡草，比丘無此等力，故不可付。
第一付囑中有二：初明付囑國王受持般若；二不付囑比丘下，次明無有王力勢所以不附屬，但令受持讀誦解釋其義理。付王有二義：一能化難化眾生；二利益大人如風靡草，比丘無此等力，故不可付。
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「大王！吾今所化，百億須彌、百億日月，一一須彌有四天下，其南閻浮提有十六大國、五百中國、十千小國。」
「大王！吾今所化，百億須彌、百億日月，一一須彌有四天下，其南閻浮提有十六大國、五百中國、十千小國。」
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第二明弘說般若處所。云大王吾今所化百億須彌山等，總明閻浮提處也。其南閻浮提下，別明諸國土，初十六大國、次五百中國、次十千小國。
第二明弘說般若處所。云大王吾今所化百億須彌山等，總明閻浮提處也。其南閻浮提下，別明諸國土，初十六大國、次五百中國、次十千小國。
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「其國土中有七可畏難，一切國王為是難故講讀般若波羅蜜，七難即滅、七福即生，萬姓安樂、帝王歡喜。云何為難？」
「其國土中有七可畏難，一切國王為是難故講讀般若波羅蜜，七難即滅、七福即生，萬姓安樂、帝王歡喜。云何為難？」
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其國土中下，第三明七難。文有二：初總明法力能為滅七難、能生七福。次從云何為難下，別列七難，明經力能滅。言七難者，一日月失度、二星宿變異、三火災、四水災、五風災、六旱災、七賊。
其國土中下，第三明七難。文有二：初總明法力能為滅七難、能生七福。次從云何為難下，別列七難，明經力能滅。言七難者，一日月失度、二星宿變異、三火災、四水災、五風災、六旱災、七賊。
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「日月失度，時節返逆，或赤日出、黑日出、二三四五日出、或日蝕無光、或日輪一重二三四五重輪現，當變怪時，讀說此經，為一難也。」
「日月失度，時節返逆，或赤日出、黑日出、二三四五日出、或日蝕無光、或日輪一重二三四五重輪現，當變怪時，讀說此經，為一難也。」
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第一日月難。內有十四：一明失度，不依常道名失度；二明時節變逆；三赤日出、四黑日出、五二日出、六三日出、七四日出、八五日出、九日蝕、十日一重輪、十一兩重輪、十二三重輪、十三四重輪、十四五重輪。如此等十四種，皆是災難、飢餓、刀兵、疾疫相也。
第一日月難。內有十四：一明失度，不依常道名失度；二明時節變逆；三赤日出、四黑日出、五二日出、六三日出、七四日出、八五日出、九日蝕、十日一重輪、十一兩重輪、十二三重輪、十三四重輪、十四五重輪。如此等十四種，皆是災難、飢餓、刀兵、疾疫相也。
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「二十八宿失度，金星、彗星、輪星、鬼星、火星、水星、風星、刀星、南斗北斗、五鎮大星，一切國主星、三公星、百官星，如是諸星各各變現，亦讀說此經，為二難也。」
「二十八宿失度，金星、彗星、輪星、鬼星、火星、水星、風星、刀星、南斗北斗、五鎮大星，一切國主星、三公星、百官星，如是諸星各各變現，亦讀說此經，為二難也。」
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第二星宿難。二十八者，四方各有七，四七二十八也。失度者，行不依常道，故云失度。金星者，太白星也。三藏師云：外國名天師星。如理行即國豐，失度則儉。彗星者，外國名閻羅王星，此星隨所出處必有災難也。輪星者，有暉如輪，若日月五星破輪星中央，則國土分散。日月五星在輪星右行，則國土安樂也，左行亦不好也。鬼星者，九月中日設在東北，若行駃是過時節，若近上則鬼神來破國病人。火星者，營惑星也，此主賊，若其高則賊起，若下則賊伏。若在子處則下，若在午為高。水星者，即是濕星，亦是太白星，若在寅為下，若在申為高。一處三十日行，十二月得一周。從鷄狗猪鼠四處行無水，從兔蛇羊猴四處行則多水，從牛虎龍馬四處行平水，平水則不多不少。風星者，即𭦐星，在虎處則高，一處三十日行，猴處行則下。若高多風無雨，若下多雨少風。七月高，正月下，八月至正月漸漸下，二月至七月漸漸高。隨日行則有三種：二月三月八月九月同日行，十月十一月十二月正月此四月在日前行，四月五月六月七月此四月在日後行。此是如法行，異此則失度不好也。刀星者，且是滿星，一處行逕二年半。若在兔處最高，若在雞處最下。若高多刀兵，眾生飢餓疾病，若下少刀兵。南斗北斗者，非宿是曜。五鎮大星者，金木水火土也。一切國主星三公星百官星，若善星來入此四星處則大安穩豐樂，惡星來入則大苦惱。隨諸星並行不依常道，故云各各變現也。若大王大臣治民非道縱逸自在，苦報將生，則日月虧盈、星道失度，以表非祥，故能表難。若能講讀大乘、歸依三寶，隨福去災，日星復路，故云亦說此經也。
第二星宿難。二十八者，四方各有七，四七二十八也。失度者，行不依常道，故云失度。金星者，太白星也。三藏師云：外國名天師星。如理行即國豐，失度則儉。彗星者，外國名閻羅王星，此星隨所出處必有災難也。輪星者，有暉如輪，若日月五星破輪星中央，則國土分散。日月五星在輪星右行，則國土安樂也，左行亦不好也。鬼星者，九月中日設在東北，若行駃是過時節，若近上則鬼神來破國病人。火星者，營惑星也，此主賊，若其高則賊起，若下則賊伏。若在子處則下，若在午為高。水星者，即是濕星，亦是太白星，若在寅為下，若在申為高。一處三十日行，十二月得一周。從鷄狗猪鼠四處行無水，從兔蛇羊猴四處行則多水，從牛虎龍馬四處行平水，平水則不多不少。風星者，即𭦐星，在虎處則高，一處三十日行，猴處行則下。若高多風無雨，若下多雨少風。七月高，正月下，八月至正月漸漸下，二月至七月漸漸高。隨日行則有三種：二月三月八月九月同日行，十月十一月十二月正月此四月在日前行，四月五月六月七月此四月在日後行。此是如法行，異此則失度不好也。刀星者，且是滿星，一處行逕二年半。若在兔處最高，若在雞處最下。若高多刀兵，眾生飢餓疾病，若下少刀兵。南斗北斗者，非宿是曜。五鎮大星者，金木水火土也。一切國主星三公星百官星，若善星來入此四星處則大安穩豐樂，惡星來入則大苦惱。隨諸星並行不依常道，故云各各變現也。若大王大臣治民非道縱逸自在，苦報將生，則日月虧盈、星道失度，以表非祥，故能表難。若能講讀大乘、歸依三寶，隨福去災，日星復路，故云亦說此經也。
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「大火燒國，萬姓燒盡。或鬼火、龍火、天火、山神火、人火、樹木火、賊火，如是變怪，亦讀說此經，為三難也。」
「大火燒國，萬姓燒盡。或鬼火、龍火、天火、山神火、人火、樹木火、賊火，如是變怪，亦讀說此經，為三難也。」
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大火燒國下，第三火難。有二：初明七種火；二亦讀此經下，明經力能滅火也。七種火者，鬼火者，鬼瞋眾生為惡火夜起，亦令人熱病。龍火者，龍瞋雨毒火，令人癰腫，即報得神通火也。天火者，礔礰火，就天為名也。神火者，變現也。神有二：一仙人瞋，火從瞋生。二仙人誦呪，使鬼神燒百姓家也。人火者，約人得名。樹木火可知。賊火者，賊投火，即名賊火也。亦讀說此經者，經力能滅火也。
大火燒國下，第三火難。有二：初明七種火；二亦讀此經下，明經力能滅火也。七種火者，鬼火者，鬼瞋眾生為惡火夜起，亦令人熱病。龍火者，龍瞋雨毒火，令人癰腫，即報得神通火也。天火者，礔礰火，就天為名也。神火者，變現也。神有二：一仙人瞋，火從瞋生。二仙人誦呪，使鬼神燒百姓家也。人火者，約人得名。樹木火可知。賊火者，賊投火，即名賊火也。亦讀說此經者，經力能滅火也。
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「大水漂沒百姓，時節返逆，冬雨夏雪，冬時雷電礔礰、六月雨氷霜雹，雨赤水、黑水、青水，雨土山石山，雨沙礫石，江河逆流，浮山流石，如是變時亦讀說此經，為四難也。」
「大水漂沒百姓，時節返逆，冬雨夏雪，冬時雷電礔礰、六月雨氷霜雹，雨赤水、黑水、青水，雨土山石山，雨沙礫石，江河逆流，浮山流石，如是變時亦讀說此經，為四難也。」
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大水下，第四水難。須水而無，不用處多有。霜雹等悉屬水難。雨赤水多刀兵，雨黑水為疾病，雨青水多飢餓，雨土石仙人羅剎瞋；江河逆流海水溢，有賊也。
大水下，第四水難。須水而無，不用處多有。霜雹等悉屬水難。雨赤水多刀兵，雨黑水為疾病，雨青水多飢餓，雨土石仙人羅剎瞋；江河逆流海水溢，有賊也。
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「大風吹殺萬姓，國土山河樹木一時滅沒，非時大風、黑風、赤風、青風、天風、地風、火風、水風，如是變時亦讀說此經，為五難也。」
「大風吹殺萬姓，國土山河樹木一時滅沒，非時大風、黑風、赤風、青風、天風、地風、火風、水風，如是變時亦讀說此經，為五難也。」
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第五風難。亦二：初列七風；二亦讀此經下，經力能轉滅也。黑風者，海邊風，吹黑沙也。赤風者，即赤沙。青風者，即青沙。天風地風者，天陽地陰也。火風者，熱風也。
第五風難。亦二：初列七風；二亦讀此經下，經力能轉滅也。黑風者，海邊風，吹黑沙也。赤風者，即赤沙。青風者，即青沙。天風地風者，天陽地陰也。火風者，熱風也。
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「天地國土亢陽，炎火洞然，百草亢旱，五穀不登，土地赫然，萬姓滅盡，如是變時亦讀說此經，為六難也。」
「天地國土亢陽，炎火洞然，百草亢旱，五穀不登，土地赫然，萬姓滅盡，如是變時亦讀說此經，為六難也。」
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天地亢陽下，第六旱難，文相可知。
天地亢陽下，第六旱難，文相可知。
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「四方賊來侵，國內外賊起，火賊、水賊、風賊、鬼賊，百姓荒亂，刀兵劫起，如是怪時亦讀說此經，為七難也。」
「四方賊來侵，國內外賊起，火賊、水賊、風賊、鬼賊，百姓荒亂，刀兵劫起，如是怪時亦讀說此經，為七難也。」
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四方賊起下，第七賊難也。
四方賊起下，第七賊難也。
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「大王！是般若波羅蜜，是諸佛菩薩一切眾生心識之神本也，一切國王之父母也，亦名神符，亦名辟鬼珠，亦名如意珠，亦名護國珠，亦名天地鏡，亦名龍寶神王。」
「大王！是般若波羅蜜，是諸佛菩薩一切眾生心識之神本也，一切國王之父母也，亦名神符，亦名辟鬼珠，亦名如意珠，亦名護國珠，亦名天地鏡，亦名龍寶神王。」
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大王般若下，第四歎般若之德能滅七難。文有二：初歎般若不可思議；次佛告大王下，第二明般若既滅七難，勸人供養也。就初歎般若中有八句：初明般若能為諸佛菩薩一切心識神本者，般若是無所得，以諸佛因般若悟無所得，故波若是佛母，故云為佛本也。一切眾生心識神本無所得，以妄想因緣有六道差別，若能知妄畢竟無所有，還歸般若，故云為一切眾生心識神本。心意識神，體一名異耳。又解：心識神本者，似如來藏，是生死根本。言一切國王之父母者，般若能護國土，故譬如之父母。亦名神符者，能通達如實境界，能伏天魔外道，是世出世善根悉能守護，故譬神符也。辟鬼珠者，能除鬼神難故也。如意珠者，般若稱意所得故也。護國珠者，波若力能令國土安穩故也。天地鏡者，波若照世界無所有故。龍寶神王者，波若能出諸善神，故云龍寶神王也。
大王般若下，第四歎般若之德能滅七難。文有二：初歎般若不可思議；次佛告大王下，第二明般若既滅七難，勸人供養也。就初歎般若中有八句：初明般若能為諸佛菩薩一切心識神本者，般若是無所得，以諸佛因般若悟無所得，故波若是佛母，故云為佛本也。一切眾生心識神本無所得，以妄想因緣有六道差別，若能知妄畢竟無所有，還歸般若，故云為一切眾生心識神本。心意識神，體一名異耳。又解：心識神本者，似如來藏，是生死根本。言一切國王之父母者，般若能護國土，故譬如之父母。亦名神符者，能通達如實境界，能伏天魔外道，是世出世善根悉能守護，故譬神符也。辟鬼珠者，能除鬼神難故也。如意珠者，般若稱意所得故也。護國珠者，波若力能令國土安穩故也。天地鏡者，波若照世界無所有故。龍寶神王者，波若能出諸善神，故云龍寶神王也。
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佛告大王：「應作九色幡，長九丈；九色華，高二丈；千枝燈，高五丈；九玉箱、九玉巾，亦作七寶案，以經卷置上。」
佛告大王：「應作九色幡，長九丈；九色華，高二丈；千枝燈，高五丈；九玉箱、九玉巾，亦作七寶案，以經卷置上。」
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佛告大王下，第二明勸人供養中有二：初事別供養；日日下，次總以華香供養。就前別中，初列六種供養事，第二出般若而供養之。初六事者，一幡、二華、三燈、四玉箱、五玉巾、六七寶案。
佛告大王下，第二明勸人供養中有二：初事別供養；日日下，次總以華香供養。就前別中，初列六種供養事，第二出般若而供養之。初六事者，一幡、二華、三燈、四玉箱、五玉巾、六七寶案。
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「若王行時，常於其前足一百步，是經常放千光明，令千里內七難不起、罪過不生。若王住時，作七寶帳，帳中七寶高座，以經卷置上，日日供養，散華燒香，如事父母、如事帝釋。」
「若王行時，常於其前足一百步，是經常放千光明，令千里內七難不起、罪過不生。若王住時，作七寶帳，帳中七寶高座，以經卷置上，日日供養，散華燒香，如事父母、如事帝釋。」
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第二供養法用，內有五句：初出般若置案上；二王行時以波若在前；三王行百步，般若放千里光；四令千里內無七難，得益也；五若住時作七寶座，以般若置上也。第二日日下，總明供養，法譬可解。
第二供養法用，內有五句：初出般若置案上；二王行時以波若在前；三王行百步，般若放千里光；四令千里內無七難，得益也；五若住時作七寶座，以般若置上也。第二日日下，總明供養，法譬可解。
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「大王！我今五眼明見，三世一切國王皆由過去世侍五百佛得為帝王主，是為一切聖人羅漢而為來生彼國土中作大利益。若王福盡時，一切聖人皆為捨去。若一切聖人去時，七難必起。」
「大王！我今五眼明見，三世一切國王皆由過去世侍五百佛得為帝王主，是為一切聖人羅漢而為來生彼國土中作大利益。若王福盡時，一切聖人皆為捨去。若一切聖人去時，七難必起。」
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大王我今五眼下，第五明三世利益，令人信持。文有三：初明五眼照一切國王侍五百佛等，明久供多聖，現居王位。是為聖人來下，二明聖人來生此國，明作大利益。若王下，三福盡難生也。
大王我今五眼下，第五明三世利益，令人信持。文有三：初明五眼照一切國王侍五百佛等，明久供多聖，現居王位。是為聖人來下，二明聖人來生此國，明作大利益。若王下，三福盡難生也。
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「大王！若未來世有諸國王受持三寶者，我使五大力菩薩往護其國，一金剛吼菩薩，手持千寶相輪往護彼國；二龍王吼菩薩，手持金輪燈往護彼國；三無畏十力吼菩薩，手持金剛杵往護彼國；四雷電吼菩薩，手持千寶羅網往護彼國；五無量力吼菩薩，手持五千劍輪往護彼國。是五大士、五千大鬼神王於汝國中大作利益，當立形像而供養之。」
「大王！若未來世有諸國王受持三寶者，我使五大力菩薩往護其國，一金剛吼菩薩，手持千寶相輪往護彼國；二龍王吼菩薩，手持金輪燈往護彼國；三無畏十力吼菩薩，手持金剛杵往護彼國；四雷電吼菩薩，手持千寶羅網往護彼國；五無量力吼菩薩，手持五千劍輪往護彼國。是五大士、五千大鬼神王於汝國中大作利益，當立形像而供養之。」
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大王若未來世下，第六明能依教而行，當遣五大菩薩為護，勸造像供養。文有四：初總明未來世五大菩薩常護其國；二別列五大菩薩名；三五千大神王於汝國作大利益；四令立形像供養。
大王若未來世下，第六明能依教而行，當遣五大菩薩為護，勸造像供養。文有四：初總明未來世五大菩薩常護其國；二別列五大菩薩名；三五千大神王於汝國作大利益；四令立形像供養。
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「大王！吾今三寶付囑汝等一切諸王，毘舍離國、憍薩羅國、舍衛國、摩竭提國、波羅奈國、迦夷羅衛國、鳩尸那國、鳩睒彌國、鳩留國、罽賓國、彌提國、伽羅乾國、乾陀衛國、沙陀國、僧伽陀國、健拏掘闍國、波提國，如是一切諸國王等，皆應受持般若波羅蜜。」
「大王！吾今三寶付囑汝等一切諸王，毘舍離國、憍薩羅國、舍衛國、摩竭提國、波羅奈國、迦夷羅衛國、鳩尸那國、鳩睒彌國、鳩留國、罽賓國、彌提國、伽羅乾國、乾陀衛國、沙陀國、僧伽陀國、健拏掘闍國、波提國，如是一切諸國王等，皆應受持般若波羅蜜。」
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大王吾今下，第七勸受持此經。文有三：初明付囑諸國王；二列十六國；如是一切下，第三勸受持。此經但明十七國，那云十六？答：《大雲經》有十六大國也。
大王吾今下，第七勸受持此經。文有三：初明付囑諸國王；二列十六國；如是一切下，第三勸受持。此經但明十七國，那云十六？答：《大雲經》有十六大國也。
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時諸大眾阿須輪王，聞佛所說未來世中七可畏難，身毛為竪呼聲大叫而言：「願不生彼國。」時十六大國王即以國事付弟，出家修道，觀四大四色勝出相，四大四色不用識空入行相。
時諸大眾阿須輪王，聞佛所說未來世中七可畏難，身毛為竪呼聲大叫而言：「願不生彼國。」時十六大國王即以國事付弟，出家修道，觀四大四色勝出相，四大四色不用識空入行相。
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時諸大眾阿須輪王下，答問中大段第三，明時眾聞法得益。就文有六：初總明大眾聞說起願；第二十六國王悟道；第三十八梵天等得益；第四九百億菩薩眾證果；第五十千菩薩念來世得益；第六十億菩薩現成正覺。第一時眾聞說七難可畏，身毛為竪，發願不生彼國也。第二十六國王得益中有二：初明十六國王付國與弟發願出家；第二明修道。此中又二：初兩科假相觀修道；次三十忍下，明實行入道。初觀四大四色勝出相者，八勝處。內觀四大即是四勝處，內觀四大外觀色少不壞內外色觀一勝處，內觀四大外觀色多二勝處，內無四大外觀色少三勝處，內無四大外觀色多四勝處。此壞內色不壞外色觀。後四勝處者，青黃赤白合為八勝處也。八勝處觀成，故云勝出相也。次明十一切入觀。四大四色即為八，不用者是無處有處、識是識處、空是空處，此三合為十一切處。十一切入觀成，故言入行相。
時諸大眾阿須輪王下，答問中大段第三，明時眾聞法得益。就文有六：初總明大眾聞說起願；第二十六國王悟道；第三十八梵天等得益；第四九百億菩薩眾證果；第五十千菩薩念來世得益；第六十億菩薩現成正覺。第一時眾聞說七難可畏，身毛為竪，發願不生彼國也。第二十六國王得益中有二：初明十六國王付國與弟發願出家；第二明修道。此中又二：初兩科假相觀修道；次三十忍下，明實行入道。初觀四大四色勝出相者，八勝處。內觀四大即是四勝處，內觀四大外觀色少不壞內外色觀一勝處，內觀四大外觀色多二勝處，內無四大外觀色少三勝處，內無四大外觀色多四勝處。此壞內色不壞外色觀。後四勝處者，青黃赤白合為八勝處也。八勝處觀成，故云勝出相也。次明十一切入觀。四大四色即為八，不用者是無處有處、識是識處、空是空處，此三合為十一切處。十一切入觀成，故言入行相。
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三十忍初地相，第一義諦九地相，是故大王捨凡夫身入六住身，捨七報身入八法身，證一切行般若波羅蜜。
三十忍初地相，第一義諦九地相，是故大王捨凡夫身入六住身，捨七報身入八法身，證一切行般若波羅蜜。
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三十忍下，次明實行入道。二種假相觀在地前，三十忍在地上。十地各三心，合有三十忍。言初地相者，即是第一地也。言第一義諦者，此明初地得第一義諦成，與九地作方便相。言九地者，即離垢已上餘九地也。捨凡夫身入六住身者，捨外凡夫身，入種性已上六住身。捨七報身入八法身者，捨地前七方便，得初地第八法身。亦可捨前七地有功用身，入八地已上無功用法身也。
三十忍下，次明實行入道。二種假相觀在地前，三十忍在地上。十地各三心，合有三十忍。言初地相者，即是第一地也。言第一義諦者，此明初地得第一義諦成，與九地作方便相。言九地者，即離垢已上餘九地也。捨凡夫身入六住身者，捨外凡夫身，入種性已上六住身。捨七報身入八法身者，捨地前七方便，得初地第八法身。亦可捨前七地有功用身，入八地已上無功用法身也。
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十八梵天阿須輪王，得三乘觀，同無生境，復散華供養，空華、法性華、聖人華、順華、無生華、法樂華、金剛華、緣觀中道華、三十七品華而散佛上，及九百億大菩薩眾，其餘一切眾證道迹果，散心空華、心樹華、六波羅蜜華、妙覺華而散佛上及一切大眾。
十八梵天阿須輪王，得三乘觀，同無生境，復散華供養，空華、法性華、聖人華、順華、無生華、法樂華、金剛華、緣觀中道華、三十七品華而散佛上，及九百億大菩薩眾，其餘一切眾證道迹果，散心空華、心樹華、六波羅蜜華、妙覺華而散佛上及一切大眾。
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十八梵天阿須輪王下，第三明諸天得益。就文為二：初三乘觀成，得無生利益；第二散華供養。此散華中有二：初散五忍華、二散二乘華。五忍華者，空華、法性華、地前伏忍華也。聖人華者，初二三地信忍華。順忍華者，四五六地順忍華也。無生華者，七八九地無生忍華。金剛華者，十地華也。佛華，即寂滅忍華。次辨二乘華。緣觀中道華者，即緣覺中乘華。三十七品華，聲聞華。而散佛上者，供養也。及九百億大菩薩眾下，第四段得益。文有二：初明九百億菩薩大眾悟解得益；次明散華供養得益。文云證道迹果者，得初地解故云證，即證能通名道，即道能進故言迹，悟解滿足故名果也。次供養內即有四種因果華供養，心空華者即是理空無生華，心樹華者即意樹華，六波羅蜜華是行華，妙覺華者佛地華。散佛上者，供養也。
十八梵天阿須輪王下，第三明諸天得益。就文為二：初三乘觀成，得無生利益；第二散華供養。此散華中有二：初散五忍華、二散二乘華。五忍華者，空華、法性華、地前伏忍華也。聖人華者，初二三地信忍華。順忍華者，四五六地順忍華也。無生華者，七八九地無生忍華。金剛華者，十地華也。佛華，即寂滅忍華。次辨二乘華。緣觀中道華者，即緣覺中乘華。三十七品華，聲聞華。而散佛上者，供養也。及九百億大菩薩眾下，第四段得益。文有二：初明九百億菩薩大眾悟解得益；次明散華供養得益。文云證道迹果者，得初地解故云證，即證能通名道，即道能進故言迹，悟解滿足故名果也。次供養內即有四種因果華供養，心空華者即是理空無生華，心樹華者即意樹華，六波羅蜜華是行華，妙覺華者佛地華。散佛上者，供養也。
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十千菩薩念來世眾生，即證妙覺三昧、圓明三昧、金剛三昧、世諦三昧、真諦三昧、第一義諦三昧，此三諦三昧是一切三昧王三昧。
十千菩薩念來世眾生，即證妙覺三昧、圓明三昧、金剛三昧、世諦三昧、真諦三昧、第一義諦三昧，此三諦三昧是一切三昧王三昧。
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十千菩薩下，第五明十千菩薩念來世眾生悟解得證三昧。所言妙覺三昧者，亦名理盡三昧。圓明三昧者，照理盡故言圓明三昧。金剛三昧者，堅固不可壞也。世諦三昧者，約凡夫所見明定相，故云世諦也。真諦三昧者，約二乘所見偏真，故云真諦也。第一義諦三昧者，即是中道第一義。法中精最不散，故云第一，亦名實相三昧也。此三昧是一切王三昧，總攝一切法，如王能統領，故名一切王。
十千菩薩下，第五明十千菩薩念來世眾生悟解得證三昧。所言妙覺三昧者，亦名理盡三昧。圓明三昧者，照理盡故言圓明三昧。金剛三昧者，堅固不可壞也。世諦三昧者，約凡夫所見明定相，故云世諦也。真諦三昧者，約二乘所見偏真，故云真諦也。第一義諦三昧者，即是中道第一義。法中精最不散，故云第一，亦名實相三昧也。此三昧是一切王三昧，總攝一切法，如王能統領，故名一切王。
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亦得無量諸餘三昧，七財三昧、二十五有三昧、一切行三昧。復有十億菩薩登金剛頂，現成正覺。
亦得無量諸餘三昧，七財三昧、二十五有三昧、一切行三昧。復有十億菩薩登金剛頂，現成正覺。
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七財三昧者，一信、二戒、三慚、四愧、五多聞、六智慧、七捨離。二十五有三昧，壞二十五有。得無垢三昧，能破地獄有。得不退三昧，能破畜生有。得心樂三昧，能破餓鬼有。得歡喜三昧，能壞阿修羅有。得日光三昧，斷弗婆提有。得月光三昧，斷瞿耶尼有。得熱炎三昧，斷欝單越有。得如幻三昧，斷閻浮提有。得一切法不動三昧，斷四天王處有。得難伏三昧，斷三十三天處有。得悅意三昧，斷炎魔天有。得青色三昧，斷兜率天有。得黃色三昧，斷化樂天有。得赤色三昧，斷他化自在天有。得白色三昧，斷初禪有。得種種三昧，斷大梵天有。得雙三昧，斷二禪有。得雷音三昧，斷三禪有。得住雨三昧，斷四禪有。得如虛空三昧，斷無想天有。得照境三昧，斷淨居阿那含有。得無礙三昧，斷空處有。得常三昧，斷識處有。得樂三昧，斷不用處有。得我三昧，斷非想處有。是名菩薩得二十五有三昧壞二十五有。四有四惡趣，梵王六欲天，四禪及四空，無想五淨居。復有十億菩薩下，第六十億菩薩成佛。
七財三昧者，一信、二戒、三慚、四愧、五多聞、六智慧、七捨離。二十五有三昧，壞二十五有。得無垢三昧，能破地獄有。得不退三昧，能破畜生有。得心樂三昧，能破餓鬼有。得歡喜三昧，能壞阿修羅有。得日光三昧，斷弗婆提有。得月光三昧，斷瞿耶尼有。得熱炎三昧，斷欝單越有。得如幻三昧，斷閻浮提有。得一切法不動三昧，斷四天王處有。得難伏三昧，斷三十三天處有。得悅意三昧，斷炎魔天有。得青色三昧，斷兜率天有。得黃色三昧，斷化樂天有。得赤色三昧，斷他化自在天有。得白色三昧，斷初禪有。得種種三昧，斷大梵天有。得雙三昧，斷二禪有。得雷音三昧，斷三禪有。得住雨三昧，斷四禪有。得如虛空三昧，斷無想天有。得照境三昧，斷淨居阿那含有。得無礙三昧，斷空處有。得常三昧，斷識處有。得樂三昧，斷不用處有。得我三昧，斷非想處有。是名菩薩得二十五有三昧壞二十五有。四有四惡趣，梵王六欲天，四禪及四空，無想五淨居。復有十億菩薩下，第六十億菩薩成佛。
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仁王護國般若波羅蜜經囑累品第八
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經有三段，今是第三流通分。所言囑累者，明如來慇懃囑寄國王、累眾菩薩，故云囑累品也。此品分為四段：第一誡勅月光總勸流通，以明囑累；後五濁世下，第二七門別誡諸國王及四部弟子；爾時十六大國王聞佛七誡下，第三明諸國王不制四部弟子；爾時無量大眾下，第四明時眾歡喜受持。就前總勸流通內又分為三：初誡勅月光，明法滅時節；二此經三寶下，明所付人；三為三界眾生下，明流通利益。
經有三段，今是第三流通分。所言囑累者，明如來慇懃囑寄國王、累眾菩薩，故云囑累品也。此品分為四段：第一誡勅月光總勸流通，以明囑累；後五濁世下，第二七門別誡諸國王及四部弟子；爾時十六大國王聞佛七誡下，第三明諸國王不制四部弟子；爾時無量大眾下，第四明時眾歡喜受持。就前總勸流通內又分為三：初誡勅月光，明法滅時節；二此經三寶下，明所付人；三為三界眾生下，明流通利益。
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佛告波斯匿王：「我誡勅汝等，吾滅度後八十年八百年八千年中，無佛無法無僧、無信男信女，時此經三寶付囑諸國王四部弟子，受持讀誦解說其義，為三界眾生開空慧道，修七賢行，十善行化一切眾生。」
佛告波斯匿王：「我誡勅汝等，吾滅度後八十年八百年八千年中，無佛無法無僧、無信男信女，時此經三寶付囑諸國王四部弟子，受持讀誦解說其義，為三界眾生開空慧道，修七賢行，十善行化一切眾生。」
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所言八十年者，佛滅度後也。佛滅度後一百年中，五師持法各二十年，迦葉、阿難、末田地此三人親見佛化，行法如佛在世，故法不滅。三人逕六十年。第四商那和修、第五優婆毱多，此二師各二十年持法。商那和修當八十年，以不親覩佛化，故威儀法滅也。言八百年者，正證法滅。五百年內，二十五師並是聖人相傳，故證法不滅。六七二百年內，馬鳴、龍樹二人傳法，以弘法人強，故法不滅。八百年中餘人弘法，以人弱故，令法滅也。言八千年者，像末法滅也。由末法眾生好行邪法、惡賤正法，正法不行，故像末二法滅耳。依《涅槃經》像末世有十二萬大菩薩善持我法，我法不滅。前就凡夫，故云滅也。言無佛法僧者，正明法滅，故須付囑。無信男信女者，明前無三寶可歸依，故無生信處。以無信心謗毀三寶，故令不現。第二明所付人中有二：初付囑國王，有威力，護法功強，故先付之；二付四部弟子，此是通付一切眾生，以四部攝眾生盡故。第三明流通利益，內文言為三界眾生開空慧道者，證無所得解，故云開空慧道也。又云：證二無我理，故云開空慧道也。言修七賢行者，即七方便也，一五停心觀、二別想念處、三總想念處、四煖法、五頂法、六忍法、七世第一法。言十善行化一切眾生者，一不殺、二不盜、三不邪婬、四不妄語、五不惡口、六不兩舌、七不綺語、八不貪、九不瞋、十不邪見。以此十行教化眾生，故云十善行化一切眾生。總勸流通竟。
所言八十年者，佛滅度後也。佛滅度後一百年中，五師持法各二十年，迦葉、阿難、末田地此三人親見佛化，行法如佛在世，故法不滅。三人逕六十年。第四商那和修、第五優婆毱多，此二師各二十年持法。商那和修當八十年，以不親覩佛化，故威儀法滅也。言八百年者，正證法滅。五百年內，二十五師並是聖人相傳，故證法不滅。六七二百年內，馬鳴、龍樹二人傳法，以弘法人強，故法不滅。八百年中餘人弘法，以人弱故，令法滅也。言八千年者，像末法滅也。由末法眾生好行邪法、惡賤正法，正法不行，故像末二法滅耳。依《涅槃經》像末世有十二萬大菩薩善持我法，我法不滅。前就凡夫，故云滅也。言無佛法僧者，正明法滅，故須付囑。無信男信女者，明前無三寶可歸依，故無生信處。以無信心謗毀三寶，故令不現。第二明所付人中有二：初付囑國王，有威力，護法功強，故先付之；二付四部弟子，此是通付一切眾生，以四部攝眾生盡故。第三明流通利益，內文言為三界眾生開空慧道者，證無所得解，故云開空慧道也。又云：證二無我理，故云開空慧道也。言修七賢行者，即七方便也，一五停心觀、二別想念處、三總想念處、四煖法、五頂法、六忍法、七世第一法。言十善行化一切眾生者，一不殺、二不盜、三不邪婬、四不妄語、五不惡口、六不兩舌、七不綺語、八不貪、九不瞋、十不邪見。以此十行教化眾生，故云十善行化一切眾生。總勸流通竟。
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「後五濁世，比丘比丘尼四部弟子、天龍八部、一切神王、國王大臣、太子王子，自恃高貴，滅破吾法，明作制法，制我四部弟子比丘比丘尼不聽出家行道，亦復不聽造作佛像形、佛塔形，立統官制眾安籍記僧，比丘地立、白衣高座，兵奴為比丘，受別請法，知識比丘共為一心，親善比丘為作齋會求福，如外道法，都非吾法。當知爾時正法將滅不久。」
「後五濁世，比丘比丘尼四部弟子、天龍八部、一切神王、國王大臣、太子王子，自恃高貴，滅破吾法，明作制法，制我四部弟子比丘比丘尼不聽出家行道，亦復不聽造作佛像形、佛塔形，立統官制眾安籍記僧，比丘地立、白衣高座，兵奴為比丘，受別請法，知識比丘共為一心，親善比丘為作齋會求福，如外道法，都非吾法。當知爾時正法將滅不久。」
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後五濁下，第二七門別誡，即為七別：一不得障人出家等；二不得俗官治僧；三不得繫縛比丘；四不得非法說經，似師子身內虫；五不得驅使比丘似兵奴法；六明非法得罪制之莫為，自作罪過破壞國土也；七不得依託佛法求世名利。若為此七事，違教失理，行義不立。為是義故，佛法速滅。第一不得障人出家中為二：初總明五濁；二從比丘下，別明七事。所言五濁者，一眾生濁、二命濁、三見濁、四煩惱濁、五劫濁。二從比丘下，別明七事者，一不聽出家、二不聽造像等、三立統官、四安籍記僧、五不得比丘立地白衣高坐、六不得兵奴為比丘、七不得受別請行法。七邪法興，七正法滅。
後五濁下，第二七門別誡，即為七別：一不得障人出家等；二不得俗官治僧；三不得繫縛比丘；四不得非法說經，似師子身內虫；五不得驅使比丘似兵奴法；六明非法得罪制之莫為，自作罪過破壞國土也；七不得依託佛法求世名利。若為此七事，違教失理，行義不立。為是義故，佛法速滅。第一不得障人出家中為二：初總明五濁；二從比丘下，別明七事。所言五濁者，一眾生濁、二命濁、三見濁、四煩惱濁、五劫濁。二從比丘下，別明七事者，一不聽出家、二不聽造像等、三立統官、四安籍記僧、五不得比丘立地白衣高坐、六不得兵奴為比丘、七不得受別請行法。七邪法興，七正法滅。
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「大王！壞亂吾道是汝等自作，自恃威力制我四部弟子，百姓疾病無不苦難，是破國因緣，說五濁罪過窮劫不盡。」
「大王！壞亂吾道是汝等自作，自恃威力制我四部弟子，百姓疾病無不苦難，是破國因緣，說五濁罪過窮劫不盡。」
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大王壞亂吾道下，第二不得俗官治僧。言自恃威力制四部弟子者，五篇七聚外更作俗法治比丘等，以護法善神瞋，使令疾病破壞國土，五濁增長也。
大王壞亂吾道下，第二不得俗官治僧。言自恃威力制四部弟子者，五篇七聚外更作俗法治比丘等，以護法善神瞋，使令疾病破壞國土，五濁增長也。
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「大王！法末世時，有諸比丘四部弟子，國王大臣各作非法之行，橫與佛法眾僧作大非法，作諸罪過，非法非律繫縛比丘如獄囚法，當爾之時法滅不久。」
「大王！法末世時，有諸比丘四部弟子，國王大臣各作非法之行，橫與佛法眾僧作大非法，作諸罪過，非法非律繫縛比丘如獄囚法，當爾之時法滅不久。」
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大王法末世時下，第三不得繫縛比丘如獄囚法。當戒律法中極，但有驅擯出家眾；今行俗法，當知法滅不久。
大王法末世時下，第三不得繫縛比丘如獄囚法。當戒律法中極，但有驅擯出家眾；今行俗法，當知法滅不久。
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「大王！我滅度後未來世中，四部弟子，諸小國王太子王子乃是任持護三寶者，轉更滅破三寶，如師子身中虫自食師子，非外道也。多壞我佛法，得大罪過。正教衰薄，民無正行。以漸為惡，其壽日減至于百歲。人壞佛教，無復孝子，六親不和，天神不祐，疾疫惡鬼日來侵害。災怪首尾連禍縱橫，死入地獄餓鬼畜生，若出為人兵奴。果報如響如影，如人夜書，火滅字存。三界果報亦復如是。」
「大王！我滅度後未來世中，四部弟子，諸小國王太子王子乃是任持護三寶者，轉更滅破三寶，如師子身中虫自食師子，非外道也。多壞我佛法，得大罪過。正教衰薄，民無正行。以漸為惡，其壽日減至于百歲。人壞佛教，無復孝子，六親不和，天神不祐，疾疫惡鬼日來侵害。災怪首尾連禍縱橫，死入地獄餓鬼畜生，若出為人兵奴。果報如響如影，如人夜書，火滅字存。三界果報亦復如是。」
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大王我滅度後下，第四誡四部眾國王等，皆是任持佛法人，還自破滅，令使國土諸災競起，皆由破法使之然也。就文有二：初明非法說經；二正法衰薄下，明其損失。初明非法說經有三：初法說；二如師子下；喻；三多壞我佛法下，合譬也。第二損失內，正法衰薄，得種種苦事也。
大王我滅度後下，第四誡四部眾國王等，皆是任持佛法人，還自破滅，令使國土諸災競起，皆由破法使之然也。就文有二：初明非法說經；二正法衰薄下，明其損失。初明非法說經有三：初法說；二如師子下；喻；三多壞我佛法下，合譬也。第二損失內，正法衰薄，得種種苦事也。
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「大王！未來世中一切國王太子王子，四部弟子橫與佛弟子書記制戒，如白衣法、如兵奴法。若我弟子比丘比丘尼立籍，為官所使，都非我弟子，是兵奴法。立統官攝僧，典主僧籍，大小僧統共相攝縛，如獄囚法、兵奴之法。當爾之時，佛法不久。」
「大王！未來世中一切國王太子王子，四部弟子橫與佛弟子書記制戒，如白衣法、如兵奴法。若我弟子比丘比丘尼立籍，為官所使，都非我弟子，是兵奴法。立統官攝僧，典主僧籍，大小僧統共相攝縛，如獄囚法、兵奴之法。當爾之時，佛法不久。」
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大王未來世下，第五誡國王太子四眾。立籍制約如兵奴法，立統官治人如俗法，當知佛法滅亦不久。
大王未來世下，第五誡國王太子四眾。立籍制約如兵奴法，立統官治人如俗法，當知佛法滅亦不久。
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「大王！未來世中諸小國王四部弟子，自作此罪，破國因緣，身自受之，非佛法僧。」
「大王！未來世中諸小國王四部弟子，自作此罪，破國因緣，身自受之，非佛法僧。」
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大王未來世中諸小國下，第六誡小國四眾。明非法得罪，制之莫為。自作罪過，破壞國土，自身受之，不關三寶也。
大王未來世中諸小國下，第六誡小國四眾。明非法得罪，制之莫為。自作罪過，破壞國土，自身受之，不關三寶也。
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「大王！未來世中流通此經，七佛法器，十方諸佛常所行道，諸惡比丘多求名利，於國王太子王子前自說破佛法因緣、破國因緣，其王不別信聽此語，橫作法制不依佛戒，是為破佛破國因緣。當爾之時，正法將滅不久。」
「大王！未來世中流通此經，七佛法器，十方諸佛常所行道，諸惡比丘多求名利，於國王太子王子前自說破佛法因緣、破國因緣，其王不別信聽此語，橫作法制不依佛戒，是為破佛破國因緣。當爾之時，正法將滅不久。」
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大王未來世中流通此經下，第七誡諸比丘不依七佛教，依託佛法求世名利，往國王邊自說破佛法因緣。文有三別：初明比丘等邪說佛法；二其王不別下，明國王不知三寶也；三當爾之時下，滅正法也。
大王未來世中流通此經下，第七誡諸比丘不依七佛教，依託佛法求世名利，往國王邊自說破佛法因緣。文有三別：初明比丘等邪說佛法；二其王不別下，明國王不知三寶也；三當爾之時下，滅正法也。
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爾時十六大國王聞佛七誡所說未來世事，悲啼涕泣聲動三千，日月五星、二十八宿失光不現。時諸國王等各各至心受持佛語，不制四部弟子出家行道，當如佛教。爾時大眾，十八梵天王、六欲諸天子皆悉歎言：「當爾之時，世間空虛，是無佛世。」
爾時十六大國王聞佛七誡所說未來世事，悲啼涕泣聲動三千，日月五星、二十八宿失光不現。時諸國王等各各至心受持佛語，不制四部弟子出家行道，當如佛教。爾時大眾，十八梵天王、六欲諸天子皆悉歎言：「當爾之時，世間空虛，是無佛世。」
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爾時十六國下，品中大段第三，諸國王聞佛七誡不制四眾。就文為二：初十六國王悲歎驚怖，傷己已往愆，依教不制四眾。第二十八梵天等傷歎云當當爾之時世間空虛是無佛世者，歎正法滅盡，故名無佛世也。
爾時十六國下，品中大段第三，諸國王聞佛七誡不制四眾。就文為二：初十六國王悲歎驚怖，傷己已往愆，依教不制四眾。第二十八梵天等傷歎云當當爾之時世間空虛是無佛世者，歎正法滅盡，故名無佛世也。
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爾時無量大眾中百億菩薩，彌勒、師子月等，百億舍利弗、須菩提等，五百億十八梵、六欲諸天、三界六道阿須輪王等，聞佛所說護佛果因緣、護國土因緣，歡喜無量，為佛作禮，受持般若波羅蜜。
爾時無量大眾中百億菩薩，彌勒、師子月等，百億舍利弗、須菩提等，五百億十八梵、六欲諸天、三界六道阿須輪王等，聞佛所說護佛果因緣、護國土因緣，歡喜無量，為佛作禮，受持般若波羅蜜。
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爾時無量大眾下，品內大段第四，時眾聞法歡喜奉行。就文有三：初列百億菩薩眾，第二列百億舍利弗等，第三五百億色欲二界天、六道阿須輪王等眾，悉奉行也。
爾時無量大眾下，品內大段第四，時眾聞法歡喜奉行。就文有三：初列百億菩薩眾，第二列百億舍利弗等，第三五百億色欲二界天、六道阿須輪王等眾，悉奉行也。
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仁王般若經疏卷下六(終)
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