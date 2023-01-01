仁王般若經疏卷下五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仁王般若經疏卷下五

胡吉藏撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 胡吉藏撰

仁王護國般若波羅蜜經護國品第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仁王護國般若波羅蜜經護國品第五

正說六品中，上來三品明能護般若，辨經力用，生菩薩二利，能護佛因果，及知四生相寂了，語因果本來不二，得出世利益，已竟於前。今此一品明所護國土，辨世間利益。上〈空品〉初十六國王意欲問護國土法用，佛先答為諸菩薩說護佛果十地行因緣。上來三品諸說觀門，明能護般若因而生解，內德既圓外化復顯，經之威力使國無災民主獲安，故名為護。所護是何？題名為國。國者，王化封疆名之為國。盛辨此義，因以標名，故云護國品。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正說六品中，上來三品明能護般若，辨經力用，生菩薩二利，能護佛因果，及知四生相寂了，語因果本來不二，得出世利益，已竟於前。今此一品明所護國土，辨世間利益。上〈空品〉初十六國王意欲問護國土法用，佛先答為諸菩薩說護佛果十地行因緣。上來三品諸說觀門，明能護般若因而生解，內德既圓外化復顯，經之威力使國無災民主獲安，故名為護。所護是何？題名為國。國者，王化封疆名之為國。盛辨此義，因以標名，故云護國品。

問：何故弘此經能護國土？答：其意眾多，今略明三義，故能護國土。一者般若是佛母，能生諸佛，今弘宣般若，稱可佛心，為佛神通之所擁護，能使七難不生，萬民安樂。二者大乘經是菩薩所學，由講此經，十方菩薩雲集此土聽受大乘，以菩薩神通大故，能令七難不起。三者此大乘經是十方護法天龍鬼神等之所愛敬，由講此經，天龍神等悉來聽法，擁護國土，能除七難災障不起，故能護國也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何故弘此經能護國土？答：其意眾多，今略明三義，故能護國土。一者般若是佛母，能生諸佛，今弘宣般若，稱可佛心，為佛神通之所擁護，能使七難不生，萬民安樂。二者大乘經是菩薩所學，由講此經，十方菩薩雲集此土聽受大乘，以菩薩神通大故，能令七難不起。三者此大乘經是十方護法天龍鬼神等之所愛敬，由講此經，天龍神等悉來聽法，擁護國土，能除七難災障不起，故能護國也。

此品分為五別：初明護國行法；大王昔日下，第二引昔顯今，明益非虛；大王十六大國下，第三勸物修行；爾時釋迦下，第四得益；吾今下，第五結。就第一段中復有四別：初明護國行法；二大王國土亂時下，明七難正壞國土，以為所護；三從不但護國已下，明護餘臣庶等，亦名護福；四從不但護福亦護眾難下，明護餘人八難。就初護國行法中又分為三：初勅聽許說；二當國土欲下，明須護時節；三當請百佛下，正明護國行法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此品分為五別：初明護國行法；大王昔日下，第二引昔顯今，明益非虛；大王十六大國下，第三勸物修行；爾時釋迦下，第四得益；吾今下，第五結。就第一段中復有四別：初明護國行法；二大王國土亂時下，明七難正壞國土，以為所護；三從不但護國已下，明護餘臣庶等，亦名護福；四從不但護福亦護眾難下，明護餘人八難。就初護國行法中又分為三：初勅聽許說；二當國土欲下，明須護時節；三當請百佛下，正明護國行法。

爾時佛告大王：「汝等善聽。吾今正說護國土法，用汝當受持般若波羅蜜。當國土欲亂破壞、劫燒、賊來破國時，當請百佛像、百菩薩像、百羅漢像，百比丘眾、四大眾七眾共聽是經，請百法師講般若波羅蜜，百師子吼高座前燃百燈，燒百和香，百種色華，以用供養三寶。三衣什物供養法師，小飯中食亦復以時。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告大王：「汝等善聽。吾今正說護國土法，用汝當受持般若波羅蜜。當國土欲亂破壞、劫燒、賊來破國時，當請百佛像、百菩薩像、百羅漢像，百比丘眾、四大眾七眾共聽是經，請百法師講般若波羅蜜，百師子吼高座前燃百燈，燒百和香，百種色華，以用供養三寶。三衣什物供養法師，小飯中食亦復以時。」

初文云告大王者，誡聽也。吾今者，許為正說。汝當受持下，勸王修行也。始是答上〈空品〉中問護國土因緣。二明須護時節。文云當國土欲亂者，明七難將起壞國惱民，故國王修德攘災，令萬民安樂。文云劫燒，未必劫燒也。言賊者，有二：一外劫盜禽獸，二內所作諸煩惱。賊既有二，護亦有二：一外即百部鬼神，二內所謂功德智慧，若內若外皆是諸佛菩薩神力也。三明行法中又分為四別：初從請百佛下，列七種福田，明福田闊大。二從百師子下，標列六種供養之具，明供養事。三從大王一日二時下，第三教其說法儀式。四從百部鬼神下，明諸善神王聞經歡喜擁護國土。初明七種福田：一者百佛、二百菩薩、三百羅漢，此等就入涅槃後，故但請像，以其末世七難急故。若就佛在世時，亦請佛、菩薩、羅漢等身。四百比丘眾。五四大眾，一比丘、二比丘尼、三優婆塞、四優婆夷。六七眾，前四大眾外，更加式叉摩尼、沙彌、沙彌尼為七也。七請百法師。法師等七種，何故皆百？略舉圓數以應百部鬼神也。二明六種供養具中，一百師子坐，以佛及法師坐此座上說妙法，名師子座。二燃百燈、三百和香、四百種色華、五三衣什物。什物者，三衣、鉢、坐具、剃刀、褐子、烏子、刀子、漉水帒、鉢帒、針筒。六小飯中食。用此六種供養三寶。百高座者，以有百法師故。燈香華各有百者，以供養百佛等故。三明說法儀式。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初文云告大王者，誡聽也。吾今者，許為正說。汝當受持下，勸王修行也。始是答上〈空品〉中問護國土因緣。二明須護時節。文云當國土欲亂者，明七難將起壞國惱民，故國王修德攘災，令萬民安樂。文云劫燒，未必劫燒也。言賊者，有二：一外劫盜禽獸，二內所作諸煩惱。賊既有二，護亦有二：一外即百部鬼神，二內所謂功德智慧，若內若外皆是諸佛菩薩神力也。三明行法中又分為四別：初從請百佛下，列七種福田，明福田闊大。二從百師子下，標列六種供養之具，明供養事。三從大王一日二時下，第三教其說法儀式。四從百部鬼神下，明諸善神王聞經歡喜擁護國土。初明七種福田：一者百佛、二百菩薩、三百羅漢，此等就入涅槃後，故但請像，以其末世七難急故。若就佛在世時，亦請佛、菩薩、羅漢等身。四百比丘眾。五四大眾，一比丘、二比丘尼、三優婆塞、四優婆夷。六七眾，前四大眾外，更加式叉摩尼、沙彌、沙彌尼為七也。七請百法師。法師等七種，何故皆百？略舉圓數以應百部鬼神也。二明六種供養具中，一百師子坐，以佛及法師坐此座上說妙法，名師子座。二燃百燈、三百和香、四百種色華、五三衣什物。什物者，三衣、鉢、坐具、剃刀、褐子、烏子、刀子、漉水帒、鉢帒、針筒。六小飯中食。用此六種供養三寶。百高座者，以有百法師故。燈香華各有百者，以供養百佛等故。三明說法儀式。

「時大王一日二時講讀此經，汝國土中有百部鬼神，是一一部復有百部，樂聞是經，此諸鬼神護汝國土。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時大王一日二時講讀此經，汝國土中有百部鬼神，是一一部復有百部，樂聞是經，此諸鬼神護汝國土。」

文云一日二時講者，午前、午後也。四明善神護國土。文云百部鬼神者，三藏師云：出《金銀仙人義經》，此經外國不來。此仙人領諸鬼神，鬼神根本有十部，一一部各有十部，故云百部也。根本十者，一大神，能化作諸神。二童子神，摩醯首羅兒犯仙人，仙人法不殺小兒，故仙人記年十六成大仙必死。此言不可勉，摩醯力住此兒恒年十四，以小兒為部黨，害世間小兒，若年十五，此兒不復害。三母神，童子乳母也。四梵神，摩醯首羅，面上三目，有一切智。若失物，呪小兒面，更生一目，直往取物，得物還失目。五象頭神，好障礙他一切善惡事，願令不成就。六天龍神，多貪嗔。七羅羅神，好犯人天，有善惡二健兒。八沙神，食肉薄福，身如沙土。九夜叉神，有大神通。十羅剎神，翻名極難。言百部者，是鬼神王也。一一部復有百部鬼神者，是前神王眷族也。是諸鬼神皆欲得人行般若，若不弘宣，好為損害。由國內講此經，諸鬼神等為聞法故，悉來護國令無七難，由無七難得講得聽，故云樂聞此經也。明行法竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文云一日二時講者，午前、午後也。四明善神護國土。文云百部鬼神者，三藏師云：出《金銀仙人義經》，此經外國不來。此仙人領諸鬼神，鬼神根本有十部，一一部各有十部，故云百部也。根本十者，一大神，能化作諸神。二童子神，摩醯首羅兒犯仙人，仙人法不殺小兒，故仙人記年十六成大仙必死。此言不可勉，摩醯力住此兒恒年十四，以小兒為部黨，害世間小兒，若年十五，此兒不復害。三母神，童子乳母也。四梵神，摩醯首羅，面上三目，有一切智。若失物，呪小兒面，更生一目，直往取物，得物還失目。五象頭神，好障礙他一切善惡事，願令不成就。六天龍神，多貪嗔。七羅羅神，好犯人天，有善惡二健兒。八沙神，食肉薄福，身如沙土。九夜叉神，有大神通。十羅剎神，翻名極難。言百部者，是鬼神王也。一一部復有百部鬼神者，是前神王眷族也。是諸鬼神皆欲得人行般若，若不弘宣，好為損害。由國內講此經，諸鬼神等為聞法故，悉來護國令無七難，由無七難得講得聽，故云樂聞此經也。明行法竟。

「大王！國土亂時先鬼神亂，鬼神亂故萬民亂，賊來劫國，百姓亡喪，臣君大子王子，王王子百官共生是非，天地怪異，二十八宿、星道、日月失時失度，多有賊起。大王！若火難、水難、風難一切諸難，亦應講讀此經，法用如上說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！國土亂時先鬼神亂，鬼神亂故萬民亂，賊來劫國，百姓亡喪，臣君大子王子，王王子百官共生是非，天地怪異，二十八宿、星道、日月失時失度，多有賊起。大王！若火難、水難、風難一切諸難，亦應講讀此經，法用如上說。」

第二明七難正壞國土。七難者，一鬼神難、二賊難、三臣君太子百官難、四二十八宿難。大王下，三災，合前為七難。此意由國無三寶，復不講讀大乘，鬼神等無聞正法，故惡心滋多惱亂萬民，萬民復亂及以衰死，故外賊來侵國耳。又百部鬼神樂聞正法，由其國中不講經故，諸鬼神瞋忿，故起七難惱亂國。二十八宿者，角、亢、弖、房、心、尾、箕，是東方宿也。斗、牛、女、虛、危、室、壁，是北方宿也。奎、婁、胃、昂、畢、觜、參，是西方宿也。井、鬼、柳、星、張、翼、軫，是南方宿也。一方有七，四七二十八宿也。失度者，於上度數錯亂，故曰失度也。日月失度者，天有三百六十五度四分度之一，日一日行一度，一歲一周天；月一日行十三度十九分之七，行一月一周天。又天道日月所行乃有無量，大判有三道，謂冬至之日行於南道，夏至日行於北道，春秋二分行於中道。護難法用同上，故云如上說也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二明七難正壞國土。七難者，一鬼神難、二賊難、三臣君太子百官難、四二十八宿難。大王下，三災，合前為七難。此意由國無三寶，復不講讀大乘，鬼神等無聞正法，故惡心滋多惱亂萬民，萬民復亂及以衰死，故外賊來侵國耳。又百部鬼神樂聞正法，由其國中不講經故，諸鬼神瞋忿，故起七難惱亂國。二十八宿者，角、亢、弖、房、心、尾、箕，是東方宿也。斗、牛、女、虛、危、室、壁，是北方宿也。奎、婁、胃、昂、畢、觜、參，是西方宿也。井、鬼、柳、星、張、翼、軫，是南方宿也。一方有七，四七二十八宿也。失度者，於上度數錯亂，故曰失度也。日月失度者，天有三百六十五度四分度之一，日一日行一度，一歲一周天；月一日行十三度十九分之七，行一月一周天。又天道日月所行乃有無量，大判有三道，謂冬至之日行於南道，夏至日行於北道，春秋二分行於中道。護難法用同上，故云如上說也。

「大王！不但護國，亦有護福，求富貴官位、七寶如意、行來、求男女、求慧解名聞、求六天果報、人中九品果樂，亦講讀此經，法用如上說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！不但護國，亦有護福，求富貴官位、七寶如意、行來、求男女、求慧解名聞、求六天果報、人中九品果樂，亦講讀此經，法用如上說。」

大王不但護國下，第三明護臣庶等法用。有九種福：一富、二貴官位、三七寶如意、四行來安穩、五男女、六慧解、七名聞、八六天果、九人中九品果也。九品者，九品人，上中下各有三品，三三合九種。上品上中下者，上品道種性金輪王，中品性種性銀輪王，下品習種性銅輪王。中品上中下者，上品鐵輪王，中品粟散王，下品小國王。下品上中下者，上品剎利大姓，中品波羅門大姓，下品居士大家等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大王不但護國下，第三明護臣庶等法用。有九種福：一富、二貴官位、三七寶如意、四行來安穩、五男女、六慧解、七名聞、八六天果、九人中九品果也。九品者，九品人，上中下各有三品，三三合九種。上品上中下者，上品道種性金輪王，中品性種性銀輪王，下品習種性銅輪王。中品上中下者，上品鐵輪王，中品粟散王，下品小國王。下品上中下者，上品剎利大姓，中品波羅門大姓，下品居士大家等。

「大王！不但護福，亦護眾難。若疾病苦難、杻械枷鎖撿繫其身、破四重禁、作五逆因、作八難罪、行六道事一切無量苦難，亦講讀此經，法用如上說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！不但護福，亦護眾難。若疾病苦難、杻械枷鎖撿繫其身、破四重禁、作五逆因、作八難罪、行六道事一切無量苦難，亦講讀此經，法用如上說。」

大王不但護福亦護眾難下，第四明護難。難有八：一疾病苦難、二杻難、三械難、四枷難、五鎖難、六撿繫、七四重五篇等是、八五逆等是。五逆，殺父、殺母、殺真人羅漢、出佛身血、破和合僧。此八難。又八者，三途難即三，四佛前佛後難、五邊地難、六聾盲瘖瘂難、七世智辨聰難、八長壽天難。第一大段明護國行法竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大王不但護福亦護眾難下，第四明護難。難有八：一疾病苦難、二杻難、三械難、四枷難、五鎖難、六撿繫、七四重五篇等是、八五逆等是。五逆，殺父、殺母、殺真人羅漢、出佛身血、破和合僧。此八難。又八者，三途難即三，四佛前佛後難、五邊地難、六聾盲瘖瘂難、七世智辨聰難、八長壽天難。第一大段明護國行法竟。

「大王！昔日有王釋提桓因，為頂生王來上天，上欲滅其國。時帝釋天王即如七佛法用，敷百高座，請百法師，講說般若波羅蜜，頂生即退，如《滅罪經》中說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！昔日有王釋提桓因，為頂生王來上天，上欲滅其國。時帝釋天王即如七佛法用，敷百高座，請百法師，講說般若波羅蜜，頂生即退，如《滅罪經》中說。」

大王昔日下，第二大段引昔類今。就中有二：初引帝釋王證成波若能護國土，如《涅槃經》引出其事也。二從天羅國下，引普明證波若能護身命。如《十王經》中說五千國王集，引此為證也。就初引天王中有四：一舉頂生王領奪天國；二明帝釋護國行法；三頂生即退下，明頂生退散；四如《滅罪經》下，引經證成。此應名涅槃經為滅罪經，闍王中說也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大王昔日下，第二大段引昔類今。就中有二：初引帝釋王證成波若能護國土，如《涅槃經》引出其事也。二從天羅國下，引普明證波若能護身命。如《十王經》中說五千國王集，引此為證也。就初引天王中有四：一舉頂生王領奪天國；二明帝釋護國行法；三頂生即退下，明頂生退散；四如《滅罪經》下，引經證成。此應名涅槃經為滅罪經，闍王中說也。

「大王！昔有天羅國王，有一太子欲登王位，一名斑足太子。為外道羅陀師受教，應取千王頭以祭塚神。自登其位，已得九百九十九王。少一王，即北行萬里，即得一王名曰普明王。其普明王白斑足王言：『願聽一日飯食沙門，頂禮三寶。』其斑足王許之一日。時普明王即依過去七佛法，請百法師，敷百高座，一日二時講說般若波羅蜜八千億偈竟，其第一法師為普明王而說偈言：」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！昔有天羅國王，有一太子欲登王位，一名斑足太子。為外道羅陀師受教，應取千王頭以祭塚神。自登其位，已得九百九十九王。少一王，即北行萬里，即得一王名曰普明王。其普明王白斑足王言：『願聽一日飯食沙門，頂禮三寶。』其斑足王許之一日。時普明王即依過去七佛法，請百法師，敷百高座，一日二時講說般若波羅蜜八千億偈竟，其第一法師為普明王而說偈言：」

大王昔有天羅下，第二引普明王為證。文有三：一明難事；二從普明王白斑足下，明依經修福，明護國行法；三爾時法師下，聞法悟解。第一難事者，斑足欲破諸國，取千王頭祭塚神，文相顯可解。第二明行法中，文別有三：初明普明乞一日暇，斑足即許；二時普明下，請法師說法；三其第一法師下，就彼一人明說四非常偈。前二分，文相顯可知。就說偈中有八偈，為四：初兩偈說無常，次兩偈說苦，次兩偈說空，次兩偈說無我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大王昔有天羅下，第二引普明王為證。文有三：一明難事；二從普明王白斑足下，明依經修福，明護國行法；三爾時法師下，聞法悟解。第一難事者，斑足欲破諸國，取千王頭祭塚神，文相顯可解。第二明行法中，文別有三：初明普明乞一日暇，斑足即許；二時普明下，請法師說法；三其第一法師下，就彼一人明說四非常偈。前二分，文相顯可知。就說偈中有八偈，為四：初兩偈說無常，次兩偈說苦，次兩偈說空，次兩偈說無我。

「『劫燒終訖，乾坤洞燃，須彌巨海，都為灰揚。天龍福盡，於中彫喪，二儀尚殞，國有何常？』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『劫燒終訖，乾坤洞燃，須彌巨海，都為灰揚。天龍福盡，於中彫喪，二儀尚殞，國有何常？』」

乾坤洞然者，如造天地。《本起經》說天地壽二百萬劫，壽盡為劫火燒盡。七日凝住，過七日天下洞然。劫火去，上至欲界第六天，一劫火盡。他方大龍王雨水滅。火上至第十梵天，盡色界。復有一劫，旋藍風從他方來，吹此天雨水波蕩至上無色界。復有劫水盡，吹水波即作山川。天地初成，未有日月星宿，諸天飛來日月，國土始有也。就初兩偈中，初二句就天地，次兩句約山海，次兩句就天龍，次一句就陰陽。二儀者，一陰、二陽，此之二種能生能成，名為二儀。言尚殞者，明此陰陽雖復生長，而念念彫喪，故是無常。下一句結無常。無常多種，今略出五種：一滅無常，捨現報；二壞無常，和合破散；三轉變無常，色等變為異；四集相無常，無實生滅也；五自性無常，有為之法平等不住也。次兩偈明苦，即明八苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乾坤洞然者，如造天地。《本起經》說天地壽二百萬劫，壽盡為劫火燒盡。七日凝住，過七日天下洞然。劫火去，上至欲界第六天，一劫火盡。他方大龍王雨水滅。火上至第十梵天，盡色界。復有一劫，旋藍風從他方來，吹此天雨水波蕩至上無色界。復有劫水盡，吹水波即作山川。天地初成，未有日月星宿，諸天飛來日月，國土始有也。就初兩偈中，初二句就天地，次兩句約山海，次兩句就天龍，次一句就陰陽。二儀者，一陰、二陽，此之二種能生能成，名為二儀。言尚殞者，明此陰陽雖復生長，而念念彫喪，故是無常。下一句結無常。無常多種，今略出五種：一滅無常，捨現報；二壞無常，和合破散；三轉變無常，色等變為異；四集相無常，無實生滅也；五自性無常，有為之法平等不住也。次兩偈明苦，即明八苦。

「『生老病死，輪轉無際，事與願違，憂悲為害。欲深禍重，瘡疣無外，三界皆苦，國有何賴？』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『生老病死，輪轉無際，事與願違，憂悲為害。欲深禍重，瘡疣無外，三界皆苦，國有何賴？』」

生等者，即生苦、老苦、病苦、死苦。輪轉無際者，輪迴即是行苦。事與願違者，即是求不得苦，亦名愛別離苦。憂悲即是壞苦。欲深禍重者，論云如大海水無邊亦無底，能召重苦，故云禍重也。瘡疣無外者，貪欲內心生故。瘡疣即身自有，故云無外。三界皆苦者，明苦實樂虛。國有何賴者，明依報皆苦也。苦位有四：一欲界不淨故苦，二色界退墮故苦，三無色界不安故苦，四二乘不一向寂靜故苦。次兩偈明空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生等者，即生苦、老苦、病苦、死苦。輪轉無際者，輪迴即是行苦。事與願違者，即是求不得苦，亦名愛別離苦。憂悲即是壞苦。欲深禍重者，論云如大海水無邊亦無底，能召重苦，故云禍重也。瘡疣無外者，貪欲內心生故。瘡疣即身自有，故云無外。三界皆苦者，明苦實樂虛。國有何賴者，明依報皆苦也。苦位有四：一欲界不淨故苦，二色界退墮故苦，三無色界不安故苦，四二乘不一向寂靜故苦。次兩偈明空。

「『有本自無，因緣成諸，盛者必衰，實者必虛。眾生蠢蠢，都如幻居，聲響俱空，國土亦如。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『有本自無，因緣成諸，盛者必衰，實者必虛。眾生蠢蠢，都如幻居，聲響俱空，國土亦如。』」

文云有本自無者，明自性本來空也。因緣成諸者，明因緣空也。因緣之法由若空華，但有假名而無其實也。正觀云因緣生法即是空也。盛者必衰者，此是始終空也。眾生虛妄橫計為有，諦實而觀始終皆不可得也。實者必虛者，眾生計我為實，實相刀切身，無常即壞，即是實者必虛也。眾生蠢蠢都如幻居者，明生空也。聲響俱空者，明相空。響但有相貌無實，故云相空。聞響者是耳，根壞顛倒聽，例如空華旋火輪等。次兩偈明無我，初句就心明無我。心非形相，故言無形也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文云有本自無者，明自性本來空也。因緣成諸者，明因緣空也。因緣之法由若空華，但有假名而無其實也。正觀云因緣生法即是空也。盛者必衰者，此是始終空也。眾生虛妄橫計為有，諦實而觀始終皆不可得也。實者必虛者，眾生計我為實，實相刀切身，無常即壞，即是實者必虛也。眾生蠢蠢都如幻居者，明生空也。聲響俱空者，明相空。響但有相貌無實，故云相空。聞響者是耳，根壞顛倒聽，例如空華旋火輪等。次兩偈明無我，初句就心明無我。心非形相，故言無形也。

「『識神無形，假乘四蛇，無眼保養，以為樂車。形無常主，神無常家，形神尚離，豈有國耶？』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『識神無形，假乘四蛇，無眼保養，以為樂車。形無常主，神無常家，形神尚離，豈有國耶？』」

假乘四蛇者，約色明無我，四蛇譬四大也。無眼保養以為樂車者，此二句約情明無我。以凡夫無慧眼，保翫此身以為樂車，如似無目之象，但求食味、樂五陰之車也。不達無我，保養四大謂為有我，不知此身假合而有，似眾木成車，橫計輕苦謂之為樂，名為樂車。形者，四大也。神者，識神也。形神尚離，正明無我。豈有國耶者，舉類顯國空也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假乘四蛇者，約色明無我，四蛇譬四大也。無眼保養以為樂車者，此二句約情明無我。以凡夫無慧眼，保翫此身以為樂車，如似無目之象，但求食味、樂五陰之車也。不達無我，保養四大謂為有我，不知此身假合而有，似眾木成車，橫計輕苦謂之為樂，名為樂車。形者，四大也。神者，識神也。形神尚離，正明無我。豈有國耶者，舉類顯國空也。

「爾時法師說此偈已，時普明王眷屬得法眼空，王自證得虛空等定，聞法悟解，還至天羅國斑足王所。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時法師說此偈已，時普明王眷屬得法眼空，王自證得虛空等定，聞法悟解，還至天羅國斑足王所。」

第三聞法悟解。有二：初明自行，次明化他。自行有二：一眷族得解，二普明自證虛空等定。次明化他有五。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三聞法悟解。有二：初明自行，次明化他。自行有二：一眷族得解，二普明自證虛空等定。次明化他有五。

「眾中即告九百九十九王言：『就命時到，人人皆應誦過去七佛仁王問般若波羅蜜經中偈句。』時斑足王問諸王言：『皆誦何法？』時普明王即以上偈答王。王聞是法，得空三昧，九百九十九王亦聞法已皆證三空門定。時斑足王極大歡喜，告諸王言：『我為外道邪師所誤，非君等過。汝可還本國，各各請法師講說般若波羅蜜名味句。』時斑足王以國付弟，出家為道，證無生法忍。如《十王地》中說。五千國王常誦是經，現世生報。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眾中即告九百九十九王言：『就命時到，人人皆應誦過去七佛仁王問般若波羅蜜經中偈句。』時斑足王問諸王言：『皆誦何法？』時普明王即以上偈答王。王聞是法，得空三昧，九百九十九王亦聞法已皆證三空門定。時斑足王極大歡喜，告諸王言：『我為外道邪師所誤，非君等過。汝可還本國，各各請法師講說般若波羅蜜名味句。』時斑足王以國付弟，出家為道，證無生法忍。如《十王地》中說。五千國王常誦是經，現世生報。」

即告九百下，一明化餘王。時斑足問諸王下，二明斑足與諸王同聞法獲益。即告諸王下，三明悉放諸王各還本國皆弘此經。以國付弟下，四明斑足出家進行得無生忍。五千下，第五明五千王得益。第二引證訖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即告九百下，一明化餘王。時斑足問諸王下，二明斑足與諸王同聞法獲益。即告諸王下，三明悉放諸王各還本國皆弘此經。以國付弟下，四明斑足出家進行得無生忍。五千下，第五明五千王得益。第二引證訖。

「大王！十六大國王修護國之法，法應如是。汝當受持，天上人中六道眾生皆應受持七佛名味句，未來世中復有無量小國王欲護國土亦復爾者，應請法師說般若波羅蜜經名味句。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！十六大國王修護國之法，法應如是。汝當受持，天上人中六道眾生皆應受持七佛名味句，未來世中復有無量小國王欲護國土亦復爾者，應請法師說般若波羅蜜經名味句。」

大王十六大國下，品中大段第三勸持。有三：初勸十六國王受持；二天上人中下，勸六道眾生受持；三無量小國王下，勸諸小國王受持。第三勸持訖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大王十六大國下，品中大段第三勸持。有三：初勸十六國王受持；二天上人中下，勸六道眾生受持；三無量小國王下，勸諸小國王受持。第三勸持訖。

爾時釋迦牟尼佛說此般若波羅蜜時，眾中五百億人得入初地，復有六欲諸天子八十萬人得性空地，復有十八梵得無生法忍、得無生法樂忍，復有先已學菩薩者證一地二地三地乃至十地，復有八部阿須輪王得十三昧門、得二三昧門，得轉鬼身天上正受。在此會者皆得自性信乃至無量空信。「吾今略說天等功德不可具盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋迦牟尼佛說此般若波羅蜜時，眾中五百億人得入初地，復有六欲諸天子八十萬人得性空地，復有十八梵得無生法忍、得無生法樂忍，復有先已學菩薩者證一地二地三地乃至十地，復有八部阿須輪王得十三昧門、得二三昧門，得轉鬼身天上正受。在此會者皆得自性信乃至無量空信。「吾今略說天等功德不可具盡。」

爾時釋迦牟尼下，品中大段第四明得益。有六種得益不同：初五百億人得初地；二六欲天八十萬人得性空地，在四地已上；三十八梵天得無生忍及法樂忍，在七地以上；四復有先已學菩薩，明初地乃至十地；五八部神王得十三昧者，十一切入也。得二三昧者，八勝處、八背捨也。或云：一空、二無相也。又轉鬼神身得天身。六現在眾在此會者得自性信者，四不壞信也。又得空信者，入初地也。又十信名自性信，種性已上名空信也。吾今下，品中大段第五總結。略說如此，廣說不可窮盡也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋迦牟尼下，品中大段第四明得益。有六種得益不同：初五百億人得初地；二六欲天八十萬人得性空地，在四地已上；三十八梵天得無生忍及法樂忍，在七地以上；四復有先已學菩薩，明初地乃至十地；五八部神王得十三昧者，十一切入也。得二三昧者，八勝處、八背捨也。或云：一空、二無相也。又轉鬼神身得天身。六現在眾在此會者得自性信者，四不壞信也。又得空信者，入初地也。又十信名自性信，種性已上名空信也。吾今下，品中大段第五總結。略說如此，廣說不可窮盡也。

仁王護國般若波羅蜜經散華品第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仁王護國般若波羅蜜經散華品第六

正說六品為四：上三品明能護般若，第二〈護國〉一品明所護國土已竟，今此品是第三示物供儀令人供養。十六國王聞上說般若得益眾多，內心慶喜散華供養，因以題名，故云散華品。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正說六品為四：上三品明能護般若，第二〈護國〉一品明所護國土已竟，今此品是第三示物供儀令人供養。十六國王聞上說般若得益眾多，內心慶喜散華供養，因以題名，故云散華品。

問：供養多種，今何故散華？答：供養雖多，不出三種：一敬供養，謂香華等；二利供養，謂衣服等；三修行供養，謂六度四攝等。此品多明恭供養、修行供養也。此品文為六段：初明十六國王聞法歡喜散華供養；時諸國王下，第二發願；佛告大王下，第三如來述成；時佛下，第四現神力；佛現神足下，第五時眾得益；諦聽諦聽下，第六結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：供養多種，今何故散華？答：供養雖多，不出三種：一敬供養，謂香華等；二利供養，謂衣服等；三修行供養，謂六度四攝等。此品多明恭供養、修行供養也。此品文為六段：初明十六國王聞法歡喜散華供養；時諸國王下，第二發願；佛告大王下，第三如來述成；時佛下，第四現神力；佛現神足下，第五時眾得益；諦聽諦聽下，第六結。

爾時十六大國王聞佛所說十萬億偈般若波羅蜜，歡喜無量，即散百萬億行華，於虛空中變為一座，十方諸佛共坐一座說般若波羅蜜，無量大眾共坐一座，持金羅華散釋迦牟尼佛上，成萬輪華，蓋大眾上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時十六大國王聞佛所說十萬億偈般若波羅蜜，歡喜無量，即散百萬億行華，於虛空中變為一座，十方諸佛共坐一座說般若波羅蜜，無量大眾共坐一座，持金羅華散釋迦牟尼佛上，成萬輪華，蓋大眾上。

就初散華中有四：初散百萬億行華者，地前三十心華。二復散八萬四千波若波羅蜜華，初地已下十地華。三復散妙覺華，佛地華也。四諸天人散天華。就前三十心行華中有四：初明十六國王聞上說般若歡喜，即散百萬億行華。二華於空中變成一座，十方佛共坐一座說般若。三無量大眾共坐一座，持金羅華散釋迦上。四金羅華變成萬輪華，蓋大眾也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 就初散華中有四：初散百萬億行華者，地前三十心華。二復散八萬四千波若波羅蜜華，初地已下十地華。三復散妙覺華，佛地華也。四諸天人散天華。就前三十心行華中有四：初明十六國王聞上說般若歡喜，即散百萬億行華。二華於空中變成一座，十方佛共坐一座說般若。三無量大眾共坐一座，持金羅華散釋迦上。四金羅華變成萬輪華，蓋大眾也。

問：何故一時間諸華變轉自在如此？答：以般若故，於一無所得心內作種種名，不可以相心而求。若約勸解，其事眾多，不可具出。下云諸華，例爾也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何故一時間諸華變轉自在如此？答：以般若故，於一無所得心內作種種名，不可以相心而求。若約勸解，其事眾多，不可具出。下云諸華，例爾也。

復散八萬四千般若波羅蜜華，於虛空中變成白雲臺，臺中光明王佛共無量大眾說般若波羅蜜，臺中大眾持雷吼華，散釋迦牟尼佛及諸大眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復散八萬四千般若波羅蜜華，於虛空中變成白雲臺，臺中光明王佛共無量大眾說般若波羅蜜，臺中大眾持雷吼華，散釋迦牟尼佛及諸大眾。

第二地上行華。文有三：初明散華變成白雲臺；二明臺中光明王佛說般若；三臺中大眾持雷吼華散釋迦及大眾也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二地上行華。文有三：初明散華變成白雲臺；二明臺中光明王佛說般若；三臺中大眾持雷吼華散釋迦及大眾也。

復散妙覺華，於虛空中變作金剛城，城中師子吼王佛共十方佛大菩薩眾論第一義諦，時城中菩薩持光明華散釋迦牟尼佛上成一華臺，臺中十方諸佛說不二法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復散妙覺華，於虛空中變作金剛城，城中師子吼王佛共十方佛大菩薩眾論第一義諦，時城中菩薩持光明華散釋迦牟尼佛上成一華臺，臺中十方諸佛說不二法。

第三佛地散妙覺華中，文有五：初明散妙覺華；二華於空中變作金剛城；三城中師子吼王佛共十方佛大菩薩論第一義諦；四時城中菩薩持光明華散釋迦佛成一華臺；五臺中十方佛說不二法也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三佛地散妙覺華中，文有五：初明散妙覺華；二華於空中變作金剛城；三城中師子吼王佛共十方佛大菩薩論第一義諦；四時城中菩薩持光明華散釋迦佛成一華臺；五臺中十方佛說不二法也。

及諸天人亦散天華於釋迦牟尼佛上，虛空中成紫雲蓋，覆三千大千世界，蓋中天人散恒河沙華如雲而下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及諸天人亦散天華於釋迦牟尼佛上，虛空中成紫雲蓋，覆三千大千世界，蓋中天人散恒河沙華如雲而下。

第四諸大眾天人散華。有三：初散天華釋迦上；二華於空中成紫雲蓋，覆三千大千世界；三蓋中天人散恒沙華。此等若就事是敬供養，若約行即修行供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四諸大眾天人散華。有三：初散天華釋迦上；二華於空中成紫雲蓋，覆三千大千世界；三蓋中天人散恒沙華。此等若就事是敬供養，若約行即修行供養。

問：前後四番散華變成華蓋等，何故於中有佛說法、有不說法者？答：諸佛方便，約緣不同，不可定准。第一明散華供養訖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：前後四番散華變成華蓋等，何故於中有佛說法、有不說法者？答：諸佛方便，約緣不同，不可定准。第一明散華供養訖。

時諸國王散華供養已，「願過去佛現在佛未來佛常說般若波羅蜜，願一切受持者比丘、比丘尼、信男、信女所求如意，常行般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸國王散華供養已，「願過去佛現在佛未來佛常說般若波羅蜜，願一切受持者比丘、比丘尼、信男、信女所求如意，常行般若波羅蜜。」

時諸下，品中大段第二發願。就文有二：初時諸天國王願三世諸佛常說般若；二願一切受持者下，願四眾所求如意，常行無所得般若也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸下，品中大段第二發願。就文有二：初時諸天國王願三世諸佛常說般若；二願一切受持者下，願四眾所求如意，常行無所得般若也。

佛告大王：「如是如是。如王所說般若波羅蜜，應說應受，是諸佛母、諸菩薩母，神通生處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大王：「如是如是。如王所說般若波羅蜜，應說應受，是諸佛母、諸菩薩母，神通生處。」

佛告下，品內大段此第三如來述成。就文有二：初述可，故云如是如是；二如王所說下，勸應說應受持，歎般若諸聖之本，有三句：是一切諸佛母、一切菩薩母、一切神通母。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告下，品內大段此第三如來述成。就文有二：初述可，故云如是如是；二如王所說下，勸應說應受持，歎般若諸聖之本，有三句：是一切諸佛母、一切菩薩母、一切神通母。

時佛為王現五不思議神變：一華入無量華、無量華入一華，一佛土入無量佛土、無量佛土入一佛土，無量佛土入一毛吼土、一毛吼土入無量毛吼土，無量須彌無量大海入芥子中，一佛身入無量眾生身、無量眾生身入一佛身，入六道身、入地水火風身，佛身不可思議、眾生身不可思議、世界不可思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時佛為王現五不思議神變：一華入無量華、無量華入一華，一佛土入無量佛土、無量佛土入一佛土，無量佛土入一毛吼土、一毛吼土入無量毛吼土，無量須彌無量大海入芥子中，一佛身入無量眾生身、無量眾生身入一佛身，入六道身、入地水火風身，佛身不可思議、眾生身不可思議、世界不可思議。

時佛為王下，品中第四神力現五不思議，即為五別：第一華變不思議，一華入無量者，少能入多；無量入一者，多能入少，故皆不思議神力也。二佛土不思議，無量佛土入一佛土，能變多土入一土故。三毛吼不思議，少能容多故。四須彌大不思議，多能入芥子故。五眾生不思議，無量眾生入一佛身故。五種神通稱不思議者，無得正觀之異名也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時佛為王下，品中第四神力現五不思議，即為五別：第一華變不思議，一華入無量者，少能入多；無量入一者，多能入少，故皆不思議神力也。二佛土不思議，無量佛土入一佛土，能變多土入一土故。三毛吼不思議，少能容多故。四須彌大不思議，多能入芥子故。五眾生不思議，無量眾生入一佛身故。五種神通稱不思議者，無得正觀之異名也。

佛現神足時，十方諸天人得佛華三昧，十恒河沙菩薩現身成佛，三恒河沙八部神王成菩薩道，十千女人現身得神通三昧。「善男子！是般若波羅蜜有三世利益，過去已說、現在今說、未來當說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛現神足時，十方諸天人得佛華三昧，十恒河沙菩薩現身成佛，三恒河沙八部神王成菩薩道，十千女人現身得神通三昧。「善男子！是般若波羅蜜有三世利益，過去已說、現在今說、未來當說。」

佛現神足下，品中大段第五明得益。有二：初別明四種人得益；二善男子下，總舉波若有三世利益。別明四眾內，即為四別：一十方天人得佛華三昧者，此是華嚴三昧，第十地得之；二十恒河沙菩薩得成佛身；三三恒河沙八部神王成菩薩道，初地以上；四十千女人現身得神通，謂五神通也。善男子下，總舉般若明三世利益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛現神足下，品中大段第五明得益。有二：初別明四種人得益；二善男子下，總舉波若有三世利益。別明四眾內，即為四別：一十方天人得佛華三昧者，此是華嚴三昧，第十地得之；二十恒河沙菩薩得成佛身；三三恒河沙八部神王成菩薩道，初地以上；四十千女人現身得神通，謂五神通也。善男子下，總舉般若明三世利益。

「諦聽諦聽，善思念之，如法修行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諦聽諦聽，善思念之，如法修行。」

諦聽諦聽下，品中大段第六勸依三慧結勸修行也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諦聽諦聽下，品中大段第六勸依三慧結勸修行也。

仁王護國般若波羅蜜經受持品第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仁王護國般若波羅蜜經受持品第七

此品明十三法師，開而奉行為受，久久不失為持，因以題名，故言受持品。正說六品為四，今是第四明弘經人德行相貌，勸將來依憑學經。就文有二：初月光疑問；從大牟尼下，第二答。初問中有二：初月光從前品生疑；白佛言下，第二正問末代持法人。就前疑問中，初覩瑞疑念；次即發言諮請。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此品明十三法師，開而奉行為受，久久不失為持，因以題名，故言受持品。正說六品為四，今是第四明弘經人德行相貌，勸將來依憑學經。就文有二：初月光疑問；從大牟尼下，第二答。初問中有二：初月光從前品生疑；白佛言下，第二正問末代持法人。就前疑問中，初覩瑞疑念；次即發言諮請。

爾時月光心念口言：「見釋迦牟尼佛現無量神力，亦見千華臺上寶滿佛是一切佛化身主，復見千華葉世界上佛，其中諸佛各各說般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時月光心念口言：「見釋迦牟尼佛現無量神力，亦見千華臺上寶滿佛是一切佛化身主，復見千華葉世界上佛，其中諸佛各各說般若波羅蜜。」

所言月光者，性月，名波斯匿。而言月光者，當是受法已後更立光字，故云月光也。次發言者，見釋迦神力，復見寶滿如來化身佛主，復見千葉上佛各各說般若，此三處佛為一為異？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所言月光者，性月，名波斯匿。而言月光者，當是受法已後更立光字，故云月光也。次發言者，見釋迦神力，復見寶滿如來化身佛主，復見千葉上佛各各說般若，此三處佛為一為異？

白佛言：「如是無量般若波羅蜜，不可說、不可解、不可以識識，云何諸善男子於是經中明了覺解，如法為一切眾生開空法道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 白佛言：「如是無量般若波羅蜜，不可說、不可解、不可以識識，云何諸善男子於是經中明了覺解，如法為一切眾生開空法道？」

白佛下，正問。就中有二：初正問所說般若甚深無量；次云何下，結問意。就前正問中有三句歎般若甚深：一過言說，故云不可說，言語道斷故；二過相心境界，故言不可解，深而無盡故；三過覺觀，故云不可以識識，非思慮境界，非緣慮之所達也；云何下，次結問意，法相如是絕緣忘觀，云何解了，令一切眾生得入空道？開空法道者，達有本空，故名開空。即空能通名道，故云開空法道也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 白佛下，正問。就中有二：初正問所說般若甚深無量；次云何下，結問意。就前正問中有三句歎般若甚深：一過言說，故云不可說，言語道斷故；二過相心境界，故言不可解，深而無盡故；三過覺觀，故云不可以識識，非思慮境界，非緣慮之所達也；云何下，次結問意，法相如是絕緣忘觀，云何解了，令一切眾生得入空道？開空法道者，達有本空，故名開空。即空能通名道，故云開空法道也。

大牟尼言：「有修行十三觀門諸善男子，為大法王，從習忍至金剛頂，皆為法師依持建立。汝等大眾應如佛供養而供養之，應持百萬億天華天香而以奉上。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大牟尼言：「有修行十三觀門諸善男子，為大法王，從習忍至金剛頂，皆為法師依持建立。汝等大眾應如佛供養而供養之，應持百萬億天華天香而以奉上。」

大牟尼下，第二佛答。有三：初正答問；佛告月光我滅度後下，第二勸持；時諸大眾及阿須輪王下，第三明時眾得益。就前正答中有三：初略答；善男子其法師下，第二廣答；善男子如是如是下，第三總結十三法師功能。就前略答中有二：初佛答勸修觀門，略歎其德。文云十三觀門者，謂三賢十聖為十三，前四忍各有三品以為十二，寂滅下忍為十三。從習忍已下，第二辨位。習忍者，即習種性。至金剛頂者，即第十地。標初舉後，中間十一略具列。依持建立者，明十三種合可依止。汝等下，第三勸大眾如法供養。文云應如佛供養者，教其重敬供養也。故〈二諦品〉云「一念信般若，當知是人即是如來。」況十三法師不應如佛供養也？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大牟尼下，第二佛答。有三：初正答問；佛告月光我滅度後下，第二勸持；時諸大眾及阿須輪王下，第三明時眾得益。就前正答中有三：初略答；善男子其法師下，第二廣答；善男子如是如是下，第三總結十三法師功能。就前略答中有二：初佛答勸修觀門，略歎其德。文云十三觀門者，謂三賢十聖為十三，前四忍各有三品以為十二，寂滅下忍為十三。從習忍已下，第二辨位。習忍者，即習種性。至金剛頂者，即第十地。標初舉後，中間十一略具列。依持建立者，明十三種合可依止。汝等下，第三勸大眾如法供養。文云應如佛供養者，教其重敬供養也。故〈二諦品〉云「一念信般若，當知是人即是如來。」況十三法師不應如佛供養也？

「善男子！其法師者，是習種性菩薩，若在家婆差、憂婆差，若出家比丘、比丘尼，修行十善，自觀己身地水火風空識分分不淨。復觀十四根，所謂五情、五受、男、女、意、命等有無量罪過故，即發無上菩提心，常修三界一切念念皆不淨，故得不淨忍觀門，住在佛家，修六和敬，所謂三業、同戒、同見、同學行八萬四千波羅蜜道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！其法師者，是習種性菩薩，若在家婆差、憂婆差，若出家比丘、比丘尼，修行十善，自觀己身地水火風空識分分不淨。復觀十四根，所謂五情、五受、男、女、意、命等有無量罪過故，即發無上菩提心，常修三界一切念念皆不淨，故得不淨忍觀門，住在佛家，修六和敬，所謂三業、同戒、同見、同學行八萬四千波羅蜜道。」

善男子其法師下，第二廣答十三忍，即為十三段。就初習忍有三：第一內凡伏忍。初習忍，十住也。第二善男子習忍下，舉失顯得，更解三十心前外凡夫十善菩薩。第三是定人者下，顯得還結習忍位也。就初習忍有八句文：初標忍名位，文云是習種性菩薩也。第二別明四部眾，在家二眾名優婆塞、優婆夷。有本云波差、優婆差。外國語音不同，有此異耳。此間名善宿男、善宿女，亦云善男子、善女人。出家二眾者，一名比丘，此名破煩惱；二名比丘尼，此名為女。第三修習德行，文云修行十信。十信者，即前〈教化品〉伏忍下品十種心。十信者，一精進心乃至第十迴向心。第四作六大觀，四大、空、識也。第五作十四根觀，五情根、五受根、男、女、意、命，此十四是生死根本，故《成實論》名往來根、生死過患，故菩薩先須觀之。三無漏根入聖位非過，不須觀之。信等五根不斷善根，亦不觀也。是故二十二根中除八根，但觀十四。喜、樂、捨、意此四雖通漏無漏，是染污根本，所以不除也。第六發菩提心者，《智度論》云五種菩提，是第五無上菩提心也。《涅槃經》四種菩提，發第四上上觀菩提也。《大品經》三種菩提，第三佛菩提心也。第七常修三界忍者，觀三界念念皆不淨，是諸漏本，無一念淨處，即得不淨忍也。以作上來諸觀，名佛弟子，故云住在佛家也。第八修六和敬，與物同修名之為和，共相受德目之為敬。三業同修為三，同戒、同見、同學八萬四千度名六，餘經以同利利為六也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子其法師下，第二廣答十三忍，即為十三段。就初習忍有三：第一內凡伏忍。初習忍，十住也。第二善男子習忍下，舉失顯得，更解三十心前外凡夫十善菩薩。第三是定人者下，顯得還結習忍位也。就初習忍有八句文：初標忍名位，文云是習種性菩薩也。第二別明四部眾，在家二眾名優婆塞、優婆夷。有本云波差、優婆差。外國語音不同，有此異耳。此間名善宿男、善宿女，亦云善男子、善女人。出家二眾者，一名比丘，此名破煩惱；二名比丘尼，此名為女。第三修習德行，文云修行十信。十信者，即前〈教化品〉伏忍下品十種心。十信者，一精進心乃至第十迴向心。第四作六大觀，四大、空、識也。第五作十四根觀，五情根、五受根、男、女、意、命，此十四是生死根本，故《成實論》名往來根、生死過患，故菩薩先須觀之。三無漏根入聖位非過，不須觀之。信等五根不斷善根，亦不觀也。是故二十二根中除八根，但觀十四。喜、樂、捨、意此四雖通漏無漏，是染污根本，所以不除也。第六發菩提心者，《智度論》云五種菩提，是第五無上菩提心也。《涅槃經》四種菩提，發第四上上觀菩提也。《大品經》三種菩提，第三佛菩提心也。第七常修三界忍者，觀三界念念皆不淨，是諸漏本，無一念淨處，即得不淨忍也。以作上來諸觀，名佛弟子，故云住在佛家也。第八修六和敬，與物同修名之為和，共相受德目之為敬。三業同修為三，同戒、同見、同學八萬四千度名六，餘經以同利利為六也。

「善男子！習忍以前行十善菩薩有退有進，譬如輕毛隨風東西，是諸菩薩亦復如是，雖以十千劫行十正道發三菩提心，乃當入習忍位，亦常學三伏忍法，而不可字名。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！習忍以前行十善菩薩有退有進，譬如輕毛隨風東西，是諸菩薩亦復如是，雖以十千劫行十正道發三菩提心，乃當入習忍位，亦常學三伏忍法，而不可字名。」

善男子下，習忍內大段第二，更解三十心前外凡十善，舉失顯得也。就文有六句：初法說，明外凡菩薩行十善由有進退。譬如下，第二舉輕毛喻，善趣見理未明，數數退大住小乘，似彼輕毛隨風動轉不能正住。是諸菩薩下，第三合喻。雖以十千劫下，第四明十千劫有所得心行十正道亦不得進位也。發菩提心下，第五明發無所得心得入習忍位也。亦常學下，第六結是不定人，不可名字也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子下，習忍內大段第二，更解三十心前外凡十善，舉失顯得也。就文有六句：初法說，明外凡菩薩行十善由有進退。譬如下，第二舉輕毛喻，善趣見理未明，數數退大住小乘，似彼輕毛隨風動轉不能正住。是諸菩薩下，第三合喻。雖以十千劫下，第四明十千劫有所得心行十正道亦不得進位也。發菩提心下，第五明發無所得心得入習忍位也。亦常學下，第六結是不定人，不可名字也。

「是不定人是定人者，入生空位聖人性故，必不起五逆、六重、二十八輕，佛法經書作反逆罪言非佛說，無有是處。能以一阿僧祇劫修伏道忍行，始得入僧伽陀位。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是不定人是定人者，入生空位聖人性故，必不起五逆、六重、二十八輕，佛法經書作反逆罪言非佛說，無有是處。能以一阿僧祇劫修伏道忍行，始得入僧伽陀位。」

是定人下，習忍位中第三大段，顯得還結習種忍也。就文有三：初得生空位，此人得人空無我解也，亦名假名空。必不起下，第二明離過。五逆如前說。六重者，四重，加沽酒為五，不說四眾罪過為六。二十八輕者，出《善生優婆塞經》。第一不供養父母師長。二者耽樂飲酒。三者不能瞻身病苦。四者有乞食不能隨多少與而令空去。五者若比丘比丘尼、長老尊宿處，優婆塞等不須禮拜問訊。六者若見四果犯戒，生憍慢心。七者月月不能持六齋、受八支戒。八者四十里有講法處，不往聽。九者受招提僧臥具床座。十者疑水有虫，故飲。十一險難之處無伴獨行。十二無伴獨宿尼寺。十三若為財命打罵奴婢僮僕外人。十四若殘食施四部眾。十五若畜猫狸。十六畜養象馬牛驢，一切禽獸不作淨施。十七若不儲僧伽梨衣鉢盂錫杖。十八若為身田作。十九不得自為身命，若作市易斗秤賣物。一說價已不得前却，捨賤取貴。二十若在非處非時行欲。二十一商賈販賣不輸官稅，盜棄而去。二十二若犯國制。二十三得新菓菜，不先奉三寶先自受用。二十四僧若不敢說法讚歎，輒便自作。二十五若在沙彌比丘前行。二十六僧中行食，不得撰擇取美過分而取。二十七不得養蠶。二十八行路之時遇見病者，不住瞻視方便付囑而捨去。佛法經書作反逆罪言非佛說者，於佛法真佛說言非佛說，實非佛說言是佛說者，無有是處。以一阿僧祇者，從善趣初心至滿心習種位，合逕一阿僧祇也。始得入僧伽陀位者，第三段結習忍位也。外國名僧伽，此方名習種性。又義翻名為離著地，以不著人我故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是定人下，習忍位中第三大段，顯得還結習種忍也。就文有三：初得生空位，此人得人空無我解也，亦名假名空。必不起下，第二明離過。五逆如前說。六重者，四重，加沽酒為五，不說四眾罪過為六。二十八輕者，出《善生優婆塞經》。第一不供養父母師長。二者耽樂飲酒。三者不能瞻身病苦。四者有乞食不能隨多少與而令空去。五者若比丘比丘尼、長老尊宿處，優婆塞等不須禮拜問訊。六者若見四果犯戒，生憍慢心。七者月月不能持六齋、受八支戒。八者四十里有講法處，不往聽。九者受招提僧臥具床座。十者疑水有虫，故飲。十一險難之處無伴獨行。十二無伴獨宿尼寺。十三若為財命打罵奴婢僮僕外人。十四若殘食施四部眾。十五若畜猫狸。十六畜養象馬牛驢，一切禽獸不作淨施。十七若不儲僧伽梨衣鉢盂錫杖。十八若為身田作。十九不得自為身命，若作市易斗秤賣物。一說價已不得前却，捨賤取貴。二十若在非處非時行欲。二十一商賈販賣不輸官稅，盜棄而去。二十二若犯國制。二十三得新菓菜，不先奉三寶先自受用。二十四僧若不敢說法讚歎，輒便自作。二十五若在沙彌比丘前行。二十六僧中行食，不得撰擇取美過分而取。二十七不得養蠶。二十八行路之時遇見病者，不住瞻視方便付囑而捨去。佛法經書作反逆罪言非佛說者，於佛法真佛說言非佛說，實非佛說言是佛說者，無有是處。以一阿僧祇者，從善趣初心至滿心習種位，合逕一阿僧祇也。始得入僧伽陀位者，第三段結習忍位也。外國名僧伽，此方名習種性。又義翻名為離著地，以不著人我故也。

問：習種性更有異名，復有別稱？答：《瓔珞經》明有六名：在性名習種性，在信名堅信，在忍名信忍，在慧名聞慧，在定名習相定，在觀名住觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：習種性更有異名，復有別稱？答：《瓔珞經》明有六名：在性名習種性，在信名堅信，在忍名信忍，在慧名聞慧，在定名習相定，在觀名住觀。

問：云何名十住？答：一名發心住，二治地住，三修行住，四生貴住，五方便具足住，六正心住，七不退住，八童真住，九法王子住，十灌頂住。位內王名銅寶瓔珞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何名十住？答：一名發心住，二治地住，三修行住，四生貴住，五方便具足住，六正心住，七不退住，八童真住，九法王子住，十灌頂住。位內王名銅寶瓔珞。

「復次性種性行十慧觀，滅十顛倒，及我人知見分分假偽，但有名、但有受、但有法，不可得，無定相、無自他相，故修護空觀，亦常行百萬波羅蜜，念念不去心。以二阿僧祇劫行正道法，住波羅陀位。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次性種性行十慧觀，滅十顛倒，及我人知見分分假偽，但有名、但有受、但有法，不可得，無定相、無自他相，故修護空觀，亦常行百萬波羅蜜，念念不去心。以二阿僧祇劫行正道法，住波羅陀位。」

復次性種下，第二明中忍。文有八句：一標名、二出行德、三滅惑、四知俗、五修觀、六辨行多少、七修行時節、八結名。第一標名，文云性種性也。第二出行德，文云行十慧觀。十慧，即前〈教化品〉十止心也。四意止為四，即四念處，三善根為七，即慈、施、慧，三意止為十。三意止者，所謂三世忍，過去因忍、現在因果忍、未來果忍也。第三滅惑，文云滅十顛倒。十顛倒者，常樂我淨四對四依止，三煩惱顛倒對三依止，過去因忍對因倒、未來果忍對果倒、現在因果忍對因果倒也。或可如《地持論．發心品》中說：十種煩惱為十倒也。我我所通障十地，性種人少分滅也。第四知世諦假有非實，文云分分假偽不可得也。第五空觀，文云無自他相修護空觀。觀我人無有自他相故空，即三空觀門。具足未得名修，已得名護。第六辨行少多，文云常行百萬波羅蜜念念不去心者，以無間修故不去離心也。第七修行時節，文云以二阿僧祇也。第八結名，波羅陀位者，此名性種性。三藏師云：義翻為守護度，所習諸行能堅守不失也。從善趣初心至性種位，時逕二阿僧祇劫也。《瓔珞經》有六名，在性名性種性，在堅名法堅，在忍名法忍，在慧名思惟慧，在定名性定，在觀名行觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次性種下，第二明中忍。文有八句：一標名、二出行德、三滅惑、四知俗、五修觀、六辨行多少、七修行時節、八結名。第一標名，文云性種性也。第二出行德，文云行十慧觀。十慧，即前〈教化品〉十止心也。四意止為四，即四念處，三善根為七，即慈、施、慧，三意止為十。三意止者，所謂三世忍，過去因忍、現在因果忍、未來果忍也。第三滅惑，文云滅十顛倒。十顛倒者，常樂我淨四對四依止，三煩惱顛倒對三依止，過去因忍對因倒、未來果忍對果倒、現在因果忍對因果倒也。或可如《地持論．發心品》中說：十種煩惱為十倒也。我我所通障十地，性種人少分滅也。第四知世諦假有非實，文云分分假偽不可得也。第五空觀，文云無自他相修護空觀。觀我人無有自他相故空，即三空觀門。具足未得名修，已得名護。第六辨行少多，文云常行百萬波羅蜜念念不去心者，以無間修故不去離心也。第七修行時節，文云以二阿僧祇也。第八結名，波羅陀位者，此名性種性。三藏師云：義翻為守護度，所習諸行能堅守不失也。從善趣初心至性種位，時逕二阿僧祇劫也。《瓔珞經》有六名，在性名性種性，在堅名法堅，在忍名法忍，在慧名思惟慧，在定名性定，在觀名行觀。

問：云何名十行？答：一歡喜行，二饒益行，三無瞋恨行，四無盡行，五離癡亂行，六善現行，七無著行，八尊重行，九善法行，十真實行也。位內王名銀輪王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何名十行？答：一歡喜行，二饒益行，三無瞋恨行，四無盡行，五離癡亂行，六善現行，七無著行，八尊重行，九善法行，十真實行也。位內王名銀輪王。

「復次道種性住堅忍中，觀一切法無生無住無滅，所謂五受、三界、二諦無自他相，如實性不可得故，而常入第十第一義諦，心心寂滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次道種性住堅忍中，觀一切法無生無住無滅，所謂五受、三界、二諦無自他相，如實性不可得故，而常入第十第一義諦，心心寂滅。」

復次道種下，第三明上忍。有六句：初標名、二行德、三觀解、四為物受生、五修行時節、六結位。第一標名，名道種性。第二行德，文云住堅忍中，即前〈教化品〉十堅心。十堅者，一戒忍、二知見忍、三定忍、四慧忍、五解脫忍、六三界因果空忍、七無願忍、八無相忍、九無常忍、十一切法空無生忍。第三觀解，文云觀一切法無三相，所謂以知五受、三界、二諦無自他相。如實性者，無所得不二性也。以知諸法無所有，故云不可得。文云常入第十第一義諦者，牒前五受為五，三界為八，世諦為九，真諦為十也。從前觀向後，故言常入第十第一義諦也。心心寂滅者，前觀諸境無生，今明能緣之心亦寂滅也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次道種下，第三明上忍。有六句：初標名、二行德、三觀解、四為物受生、五修行時節、六結位。第一標名，名道種性。第二行德，文云住堅忍中，即前〈教化品〉十堅心。十堅者，一戒忍、二知見忍、三定忍、四慧忍、五解脫忍、六三界因果空忍、七無願忍、八無相忍、九無常忍、十一切法空無生忍。第三觀解，文云觀一切法無三相，所謂以知五受、三界、二諦無自他相。如實性者，無所得不二性也。以知諸法無所有，故云不可得。文云常入第十第一義諦者，牒前五受為五，三界為八，世諦為九，真諦為十也。從前觀向後，故言常入第十第一義諦也。心心寂滅者，前觀諸境無生，今明能緣之心亦寂滅也。

「而受生三界。何以？故業習果報未壞盡故，順道生故。復以三阿僧祇劫，修八萬億波羅蜜，當得平等聖人地，故住阿毘跋致正位。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「而受生三界。何以？故業習果報未壞盡故，順道生故。復以三阿僧祇劫，修八萬億波羅蜜，當得平等聖人地，故住阿毘跋致正位。」

第四為物受生，文云而受生三界。何以故下，釋受生意。以業習未盡故，地前三賢菩薩為物受三途生。以無始願為因，大悲為緣，發願入三途教化眾生也。第五明修行時節，文云三阿僧祇劫。修八萬億諸度將入初地，故云當得平等聖人地。第六結位，阿毘跋致，正翻為不退也。道種性，例前有六名，在堅名堅修，在忍名修忍，在慧名修慧，在定名慧定，在觀名向觀。十迴向者，一離眾生相迴向，二不壞迴向，三等一切佛迴向，四至一切處迴向，五無盡功德藏迴向，六平等善根迴向，七等觀眾生迴向，八如相迴向，九無縛解脫迴向，十法界無量迴向也。《瓔珞經》名金輪王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四為物受生，文云而受生三界。何以故下，釋受生意。以業習未盡故，地前三賢菩薩為物受三途生。以無始願為因，大悲為緣，發願入三途教化眾生也。第五明修行時節，文云三阿僧祇劫。修八萬億諸度將入初地，故云當得平等聖人地。第六結位，阿毘跋致，正翻為不退也。道種性，例前有六名，在堅名堅修，在忍名修忍，在慧名修慧，在定名慧定，在觀名向觀。十迴向者，一離眾生相迴向，二不壞迴向，三等一切佛迴向，四至一切處迴向，五無盡功德藏迴向，六平等善根迴向，七等觀眾生迴向，八如相迴向，九無縛解脫迴向，十法界無量迴向也。《瓔珞經》名金輪王。

「復次善覺菩薩摩訶薩，住平等忍，修行四攝念念不去心，入無相捨，滅三界貪煩惱，於第一義諦而不二，為法性無為，緣理而滅一切相，故為智緣滅無相無為。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次善覺菩薩摩訶薩，住平等忍，修行四攝念念不去心，入無相捨，滅三界貪煩惱，於第一義諦而不二，為法性無為，緣理而滅一切相，故為智緣滅無相無為。」

復次善覺下，次明信忍。就初地又有十段：初標名、二歎地功德、三明空有兩解、四滅惑、五得二無為、六解法方便、七明二智成就、八進行、九結位、十以四大藏益物。第一標名者，文云善覺菩薩也。第二歎地德行，文云住平等忍。初地證信，空有并觀，故云平等忍。第三明空有兩解，文云修行四攝即有解，入無相下即空解。第四滅惑，文云滅三界貪煩惱。第五明得二無為，文云於第一義而不二。滅一切相，是數滅無為。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次善覺下，次明信忍。就初地又有十段：初標名、二歎地功德、三明空有兩解、四滅惑、五得二無為、六解法方便、七明二智成就、八進行、九結位、十以四大藏益物。第一標名者，文云善覺菩薩也。第二歎地德行，文云住平等忍。初地證信，空有并觀，故云平等忍。第三明空有兩解，文云修行四攝即有解，入無相下即空解。第四滅惑，文云滅三界貪煩惱。第五明得二無為，文云於第一義而不二。滅一切相，是數滅無為。

「住初忍時，未來無量生死不由智緣而滅，故非智緣滅無相無為，無自他相、無相無無相，故無量方便皆現前，觀實相方便者，於第一義諦不沈、不出、不轉、不顛倒，遍學方便者，非證非不證而一切學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「住初忍時，未來無量生死不由智緣而滅，故非智緣滅無相無為，無自他相、無相無無相，故無量方便皆現前，觀實相方便者，於第一義諦不沈、不出、不轉、不顛倒，遍學方便者，非證非不證而一切學。」

住初忍下，未來生死不起，即非數緣滅無為。無自無他相者，由自故有他，自無故他亦無。一無遣自、一無遣他，二無雙遣，故名無無相也。第六釋法方便，文有六子句：一實相方便、二遍學方便、三迴向方便、四魔自在方便、五一乘方便、六變化方便。第一實相方便者，文云於第一義諦而不沈不出。二乘沈空、凡夫沈有，動轉顛倒也；菩薩於實相無有沈出，故不顛不倒也。第二遍學方便者，文云非證非不證。菩薩空有並觀，齊行不二，故云非證非不證。而一切學者，明大小遍學，名一切學也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住初忍下，未來生死不起，即非數緣滅無為。無自無他相者，由自故有他，自無故他亦無。一無遣自、一無遣他，二無雙遣，故名無無相也。第六釋法方便，文有六子句：一實相方便、二遍學方便、三迴向方便、四魔自在方便、五一乘方便、六變化方便。第一實相方便者，文云於第一義諦而不沈不出。二乘沈空、凡夫沈有，動轉顛倒也；菩薩於實相無有沈出，故不顛不倒也。第二遍學方便者，文云非證非不證。菩薩空有並觀，齊行不二，故云非證非不證。而一切學者，明大小遍學，名一切學也。

「迴向方便者，非住果非不住果，而向薩婆若。魔自在方便者，於非道而行佛道，四魔所不動。一乘方便者，於不二相通達眾生一切行故。變化方便者，以願力自在生一切淨佛國土。如是善男子！是初覺智於有無相而不二是實智照。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迴向方便者，非住果非不住果，而向薩婆若。魔自在方便者，於非道而行佛道，四魔所不動。一乘方便者，於不二相通達眾生一切行故。變化方便者，以願力自在生一切淨佛國土。如是善男子！是初覺智於有無相而不二是實智照。」

第三迴向方便者，文云非住果非不住果而向薩婆若。有三種迴向：一迴因向果，所有善根向薩婆若果；二迴果向因，與一切眾生共也；三者迴向無所得，故離相也。非住果者，不住人天二乘果。非不住者，住初地已上四種果：調柔果、發趣果、願智果、攝報果。又非住者，不住四果；非不住者，住薩婆若果也。第四魔自在方便者，文云於非道而行佛道，四魔所不動。同魔而行佛道，魔不能壞。表二義：一者欲引邪入正；二明邪正不二，解魔事無所有即是佛事。四魔者，煩惱魔、陰魔、死魔、天魔也。欲明初地菩薩能降伏四魔，故云不為所動也。初地菩薩斷初地惑故離煩惱魔，得法身故離陰魔，得道法力故離死魔，得不動三昧故離天魔。若依《大集經》，四諦三空四念處等治四魔，如此等示行非道通達佛道也。第五一乘方便者，文云不二相通達眾生一切行故，唯行一大乘不二法門以化眾生也。第六變化方便者，文云願力自在生一切淨佛國土，起身通益物也。願力者，是起通心。言自在者，明其通體智慧。言生一切淨佛國土者，明其通用。道理亦生穢土，略故不說。第七明二智成就，有三意：初法說；譬如水下，譬說；乃至下，合譬。初法說中，前明實智、後明方便，文言初覺智於有無相而不二者是實智也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三迴向方便者，文云非住果非不住果而向薩婆若。有三種迴向：一迴因向果，所有善根向薩婆若果；二迴果向因，與一切眾生共也；三者迴向無所得，故離相也。非住果者，不住人天二乘果。非不住者，住初地已上四種果：調柔果、發趣果、願智果、攝報果。又非住者，不住四果；非不住者，住薩婆若果也。第四魔自在方便者，文云於非道而行佛道，四魔所不動。同魔而行佛道，魔不能壞。表二義：一者欲引邪入正；二明邪正不二，解魔事無所有即是佛事。四魔者，煩惱魔、陰魔、死魔、天魔也。欲明初地菩薩能降伏四魔，故云不為所動也。初地菩薩斷初地惑故離煩惱魔，得法身故離陰魔，得道法力故離死魔，得不動三昧故離天魔。若依《大集經》，四諦三空四念處等治四魔，如此等示行非道通達佛道也。第五一乘方便者，文云不二相通達眾生一切行故，唯行一大乘不二法門以化眾生也。第六變化方便者，文云願力自在生一切淨佛國土，起身通益物也。願力者，是起通心。言自在者，明其通體智慧。言生一切淨佛國土者，明其通用。道理亦生穢土，略故不說。第七明二智成就，有三意：初法說；譬如水下，譬說；乃至下，合譬。初法說中，前明實智、後明方便，文言初覺智於有無相而不二者是實智也。

「巧用不證，不沈不出不到是方便觀，譬如水之與波不一不異，乃至一切行波羅蜜、禪定、陀羅尼不一不二故。而二行成就，以四阿僧祇劫行行故，入此功德藏門。無三界業習生故，畢故不造新。以願力故變化生一切淨土，常修捨觀故登鳩摩羅伽位，以四大寶藏常授與人。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「巧用不證，不沈不出不到是方便觀，譬如水之與波不一不異，乃至一切行波羅蜜、禪定、陀羅尼不一不二故。而二行成就，以四阿僧祇劫行行故，入此功德藏門。無三界業習生故，畢故不造新。以願力故變化生一切淨土，常修捨觀故登鳩摩羅伽位，以四大寶藏常授與人。」

巧用下，明方便智。譬文云如水與波不一不異者，明動義異濕義，似行義異理義。言不異者，明波體即水體，似行體即理體。合譬中文云乃至一切行不一者，明行相異理，又明諸行體同義別。言不二者，明理行體同，又明諸行體同，其似波水，合前成不一不異之言也。今所明二智，不同他說異實智外別有方便，所言實智者即方便實也，言方便者實方便也。豈可言一、豈可言異？譬說中自顯也。第八進行，有四子句：一明久行故入此門。文云四阿僧祇得入者，過前三忍，故云四阿僧祇。二無三界業報生，文云畢故不造新。更不受三界果報，故云不造新也。三以願力受生，以地前三十心無漏為因，無明為緣，感三界外初地變易生也。四常修捨觀，捨所斷諸煩惱也。第九結位。鳩摩羅伽者，此方名童子地。以生在佛家，亦名離欲地。亦名勝惡魔地，初地離五怖畏，過二乘魔也。第十常以四大藏益物。四大藏者，修多羅、毘尼、阿毘曇、雜藏也。亦可依《勝鬘經》一名人天善根藏、二聲聞藏、三緣覺藏、四大乘藏。亦可依《地持》四攝益物為四藏也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 巧用下，明方便智。譬文云如水與波不一不異者，明動義異濕義，似行義異理義。言不異者，明波體即水體，似行體即理體。合譬中文云乃至一切行不一者，明行相異理，又明諸行體同義別。言不二者，明理行體同，又明諸行體同，其似波水，合前成不一不異之言也。今所明二智，不同他說異實智外別有方便，所言實智者即方便實也，言方便者實方便也。豈可言一、豈可言異？譬說中自顯也。第八進行，有四子句：一明久行故入此門。文云四阿僧祇得入者，過前三忍，故云四阿僧祇。二無三界業報生，文云畢故不造新。更不受三界果報，故云不造新也。三以願力受生，以地前三十心無漏為因，無明為緣，感三界外初地變易生也。四常修捨觀，捨所斷諸煩惱也。第九結位。鳩摩羅伽者，此方名童子地。以生在佛家，亦名離欲地。亦名勝惡魔地，初地離五怖畏，過二乘魔也。第十常以四大藏益物。四大藏者，修多羅、毘尼、阿毘曇、雜藏也。亦可依《勝鬘經》一名人天善根藏、二聲聞藏、三緣覺藏、四大乘藏。亦可依《地持》四攝益物為四藏也。

「復次德慧菩薩，以四無量心滅三有瞋等煩惱，住中忍中，行一切功德故，以五阿僧祇劫行大慈觀，心心常現在前，入無相闍波陀羅位，化一切眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次德慧菩薩，以四無量心滅三有瞋等煩惱，住中忍中，行一切功德故，以五阿僧祇劫行大慈觀，心心常現在前，入無相闍波陀羅位，化一切眾生。」

德慧下，第二地，文有五別：一標名、二智斷、三住中忍自行、四修行時節、五結。第一標名，文云德慧菩薩。第二智斷，文云以四無量心者，明智也；滅三有煩惱，即斷也。第三住中忍中行一切功德者，歎自利行相也。第四明修行時節者，文云以五阿僧祇者，怙前四為五也。第五結，云入無相闍陀波羅者，此翻為度黑闇、無復黑闇，亦名無畏地。三藏師翻為滿足也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 德慧下，第二地，文有五別：一標名、二智斷、三住中忍自行、四修行時節、五結。第一標名，文云德慧菩薩。第二智斷，文云以四無量心者，明智也；滅三有煩惱，即斷也。第三住中忍中行一切功德者，歎自利行相也。第四明修行時節者，文云以五阿僧祇者，怙前四為五也。第五結，云入無相闍陀波羅者，此翻為度黑闇、無復黑闇，亦名無畏地。三藏師翻為滿足也。

「復次明慧道人，常以無相忍中行三明觀，知三世法無來無去無住處，心心寂滅，盡三界癡煩惱，得三明一切功德觀故，常以六阿僧祇劫集無量明波羅蜜故，入伽羅陀位，無相行受持一切法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次明慧道人，常以無相忍中行三明觀，知三世法無來無去無住處，心心寂滅，盡三界癡煩惱，得三明一切功德觀故，常以六阿僧祇劫集無量明波羅蜜故，入伽羅陀位，無相行受持一切法。」

明慧下，第三地，文有五別：初標名、二忍名、三智斷、四進行時節、五結位。第一標名者，文云明慧道人也。第二標忍名，文云無相忍中行者，明信忍上品也。言三明者，照三世無生，故云無來無去無住處。三世不可得，觀盡於緣；心心寂滅，緣盡於觀也。第三智斷者，文云盡三界癡煩惱也。第四進行時節者，六阿僧祇，足前五為六也。第五結位，文云入伽羅陀位者，此云度邊地也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明慧下，第三地，文有五別：初標名、二忍名、三智斷、四進行時節、五結位。第一標名者，文云明慧道人也。第二標忍名，文云無相忍中行者，明信忍上品也。言三明者，照三世無生，故云無來無去無住處。三世不可得，觀盡於緣；心心寂滅，緣盡於觀也。第三智斷者，文云盡三界癡煩惱也。第四進行時節者，六阿僧祇，足前五為六也。第五結位，文云入伽羅陀位者，此云度邊地也。

仁王般若經疏卷下五終 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仁王般若經疏卷下五終

仁王般若經疏卷下六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仁王般若經疏卷下六

胡吉藏撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 胡吉藏撰

「復次爾炎聖覺達菩薩，修行順法忍，逆五見流，集無量功德，住須陀洹位。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次爾炎聖覺達菩薩，修行順法忍，逆五見流，集無量功德，住須陀洹位。」

爾炎地下，明四地，文有四：初標名、二立忍名、三離障、四進行。初標名，文云爾炎聖覺達菩薩也。爾炎者，此名智母，既進斷思惟，故稱覺達。境能生智，以境為智母也。又解：《地經》名炎地，此喻說也。第二立忍名，修行順法忍者，順忍下品也。第三離障，文有三子句：一逆見流、二住初果、三結離障。初逆五見流者，明四地菩薩能滅五見煩惱習氣故。《地經》云「我見為首，悉皆遠離。」《攝論》云「四地斷俱生身見無明」。三藏師云：大乘別有五見。一生滅見，准小乘邊見。二四念處見，損正念。正念對治，准小乘邪見。三善惡見，損正懃，正懃能行一切無分別。菩薩善法若分別，不能懃也。准小乘戒取見。四眾生見，是菩薩對治，菩薩不見眾生異菩薩也。五正法見，正施是對治不見有法也。菩薩行九種道，能逆此五見流，始入菩薩須陀洹位。九種道者，一行生死如病服苦藥；二狎眾生如大醫，不計病者惱亂；三促身力如僮僕不避寒苦，其力堪忍故；四入塵欲如商人畏失財，為利眾生，雖處世樂不多受果報故；五淨三業如洗衣人，未淨不息；六不惱他；七習善根如人攢火，取得火方住；八修定，譬有僮僕；九依智慧，如幻師於幻眾中不生真實。未見所出，別詳。二住須陀洹位者，釋有二義：一者就修道位中，二地三地修有漏道厭伏煩惱，四地修無漏道永斷煩惱，初得修無漏，名須陀洹。第二義者，三地已還造有漏業，初地行施、二地持戒、三地修八禪有漏定，四地已上修無漏道，斷三界，逆生死流，名須陀洹。亦可此人斷人相我障因，似小乘初果，就相似立名也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾炎地下，明四地，文有四：初標名、二立忍名、三離障、四進行。初標名，文云爾炎聖覺達菩薩也。爾炎者，此名智母，既進斷思惟，故稱覺達。境能生智，以境為智母也。又解：《地經》名炎地，此喻說也。第二立忍名，修行順法忍者，順忍下品也。第三離障，文有三子句：一逆見流、二住初果、三結離障。初逆五見流者，明四地菩薩能滅五見煩惱習氣故。《地經》云「我見為首，悉皆遠離。」《攝論》云「四地斷俱生身見無明」。三藏師云：大乘別有五見。一生滅見，准小乘邊見。二四念處見，損正念。正念對治，准小乘邪見。三善惡見，損正懃，正懃能行一切無分別。菩薩善法若分別，不能懃也。准小乘戒取見。四眾生見，是菩薩對治，菩薩不見眾生異菩薩也。五正法見，正施是對治不見有法也。菩薩行九種道，能逆此五見流，始入菩薩須陀洹位。九種道者，一行生死如病服苦藥；二狎眾生如大醫，不計病者惱亂；三促身力如僮僕不避寒苦，其力堪忍故；四入塵欲如商人畏失財，為利眾生，雖處世樂不多受果報故；五淨三業如洗衣人，未淨不息；六不惱他；七習善根如人攢火，取得火方住；八修定，譬有僮僕；九依智慧，如幻師於幻眾中不生真實。未見所出，別詳。二住須陀洹位者，釋有二義：一者就修道位中，二地三地修有漏道厭伏煩惱，四地修無漏道永斷煩惱，初得修無漏，名須陀洹。第二義者，三地已還造有漏業，初地行施、二地持戒、三地修八禪有漏定，四地已上修無漏道，斷三界，逆生死流，名須陀洹。亦可此人斷人相我障因，似小乘初果，就相似立名也。

「常以天眼、天耳、宿命、他心、身通達，於念念中能滅三界一切見故，亦以七阿僧祇劫行五神通，恒河沙波羅蜜常不離心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「常以天眼、天耳、宿命、他心、身通達，於念念中能滅三界一切見故，亦以七阿僧祇劫行五神通，恒河沙波羅蜜常不離心。」

天眼等五通者，三地菩薩在有漏位中修道得五通，四地在無漏位中得五通，分得漏盡，略而不彰也。三結離障，云滅三界一切見也。第四進行時，文云以七阿僧祇也。亦應結名位，文略不出耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天眼等五通者，三地菩薩在有漏位中修道得五通，四地在無漏位中得五通，分得漏盡，略而不彰也。三結離障，云滅三界一切見也。第四進行時，文云以七阿僧祇也。亦應結名位，文略不出耳。

「復次勝達菩薩，於順道忍，以四無畏觀那由他諦，內道論、外道論、藥方、工巧、呪術故，我是一切智人，滅三界疑等煩惱故，我相已盡，知地地有所出，故名出道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次勝達菩薩，於順道忍，以四無畏觀那由他諦，內道論、外道論、藥方、工巧、呪術故，我是一切智人，滅三界疑等煩惱故，我相已盡，知地地有所出，故名出道。」

勝達下，明五地，文五段：初標名、二標忍、三明四無畏、四明證果、五修行時節。第一標名，文云勝達菩薩，即難勝地。第二釋忍者，文云於順道忍也。五地菩薩修順忍中品，隨順如道觀，名順道忍也。第三明四無畏者，有二：初總標、次別釋。初總標者，云以四無畏也。觀那由他下，別釋一切智無畏也。言那由他諦者，此云億千萬諦也。內道論者，佛十二部經。外道論者，四韋陀也。藥方者，本草君臣相吏制也。工巧者，善能知致城隍市肆等也。呪術者，善解方術也。我是一切智人者，結一切智無畏也。二滅三界下，明漏盡無畏也。三界疑等煩惱者，一身見、二戒取、三疑。人我久盡，二煩惱亦除，今始除疑。疑是心煩惱功用，以三界為本，從三界出，故云三界疑等。我相已盡者，無有我慢也。三知地地有所出者，明盡苦道無畏也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝達下，明五地，文五段：初標名、二標忍、三明四無畏、四明證果、五修行時節。第一標名，文云勝達菩薩，即難勝地。第二釋忍者，文云於順道忍也。五地菩薩修順忍中品，隨順如道觀，名順道忍也。第三明四無畏者，有二：初總標、次別釋。初總標者，云以四無畏也。觀那由他下，別釋一切智無畏也。言那由他諦者，此云億千萬諦也。內道論者，佛十二部經。外道論者，四韋陀也。藥方者，本草君臣相吏制也。工巧者，善能知致城隍市肆等也。呪術者，善解方術也。我是一切智人者，結一切智無畏也。二滅三界下，明漏盡無畏也。三界疑等煩惱者，一身見、二戒取、三疑。人我久盡，二煩惱亦除，今始除疑。疑是心煩惱功用，以三界為本，從三界出，故云三界疑等。我相已盡者，無有我慢也。三知地地有所出者，明盡苦道無畏也。

「有所不出，故名障道。逆三界疑，修集無量功德故，即入斯陀含位，復習行八阿僧祇劫中行諸陀羅尼門故，常行無畏觀不去心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有所不出，故名障道。逆三界疑，修集無量功德故，即入斯陀含位，復習行八阿僧祇劫中行諸陀羅尼門故，常行無畏觀不去心。」

四有所不出者，明說障道無畏也。菩薩別有四無畏，名出《大智論》：一聞持、二說法、三答難、四斷疑。而此文解四無畏，約佛四無畏，即佛菩薩也。第四證果，云修習無量功德即入斯陀含果。梵本名息忌伽彌，此云一來，息忌名一，伽彌名來，斷欲色界修道六品。或本云四地斷欲界思惟，五地斷色界思惟，六地斷無色界思惟，住在薄中，名薄煩惱。又解：入斯陀含位者，斷身淨我慢障盡，有微煩惱習障在，似小乘斯陀含。亦可此人望後六地，唯一往來義也。三藏師云：五地菩薩猶餘六地見三界，名一往來也。第五進行，云八阿僧祇者，乘前七數故云八。陀羅尼，此云能持也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四有所不出者，明說障道無畏也。菩薩別有四無畏，名出《大智論》：一聞持、二說法、三答難、四斷疑。而此文解四無畏，約佛四無畏，即佛菩薩也。第四證果，云修習無量功德即入斯陀含果。梵本名息忌伽彌，此云一來，息忌名一，伽彌名來，斷欲色界修道六品。或本云四地斷欲界思惟，五地斷色界思惟，六地斷無色界思惟，住在薄中，名薄煩惱。又解：入斯陀含位者，斷身淨我慢障盡，有微煩惱習障在，似小乘斯陀含。亦可此人望後六地，唯一往來義也。三藏師云：五地菩薩猶餘六地見三界，名一往來也。第五進行，云八阿僧祇者，乘前七數故云八。陀羅尼，此云能持也。

「復次常現真實，住順忍中作中道觀，盡三界集因集業一切煩惱故，觀非有非無一相無相而無二故，證阿那含位，復於九阿僧祇劫習照明中道故，樂力生一切佛國土。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次常現真實，住順忍中作中道觀，盡三界集因集業一切煩惱故，觀非有非無一相無相而無二故，證阿那含位，復於九阿僧祇劫習照明中道故，樂力生一切佛國土。」

常現下，第六現前地，有六段：一出地名、二住忍修觀、三斷惑、四證果、五進行、六結中道。第一出名，常現真實也。第二住忍修觀，云住順忍中作中道觀也，明六地菩薩作無所得觀也。第三滅惑，云盡三界集因集業也。業雖不可斷，而斷煩惱，業因自滅也。言非有非無者，即是中道現前也。一相無相者，對二故說一，對有故說無，故云一相無相也。二遣一亦消，有盡無亦息，此是對治之言，勿作法見解。第四證那含果，西方云阿那伽彌，此云不還，阿那名不，伽彌名還，此不還欲界也。此人受欲界生，更不還欲界也。略即斷五下分結，廣即斷九十二，見諦八十八使、思惟四使也。三藏師云：六地菩薩有四不還，一不還二乘心；二不還魔事，魔事即六塵也；三不還愛法；四不還味禪。第五進行時，九僧祇也。第六結中道觀，云習照明中道也，以願力故得生一切佛土也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常現下，第六現前地，有六段：一出地名、二住忍修觀、三斷惑、四證果、五進行、六結中道。第一出名，常現真實也。第二住忍修觀，云住順忍中作中道觀也，明六地菩薩作無所得觀也。第三滅惑，云盡三界集因集業也。業雖不可斷，而斷煩惱，業因自滅也。言非有非無者，即是中道現前也。一相無相者，對二故說一，對有故說無，故云一相無相也。二遣一亦消，有盡無亦息，此是對治之言，勿作法見解。第四證那含果，西方云阿那伽彌，此云不還，阿那名不，伽彌名還，此不還欲界也。此人受欲界生，更不還欲界也。略即斷五下分結，廣即斷九十二，見諦八十八使、思惟四使也。三藏師云：六地菩薩有四不還，一不還二乘心；二不還魔事，魔事即六塵也；三不還愛法；四不還味禪。第五進行時，九僧祇也。第六結中道觀，云習照明中道也，以願力故得生一切佛土也。

「復次玄達菩薩，十阿僧祇劫中修無生法樂忍，滅三界集因業果，住後身中無量功德行皆成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次玄達菩薩，十阿僧祇劫中修無生法樂忍，滅三界集因業果，住後身中無量功德行皆成就。」

玄達下，明七地，文有七段：一標地名、二進行、三辨忍、四離障、五集德、六結位、七地中化行。第一標名，云玄達菩薩，即遠行地也。第二進行時，言十阿僧祇者，地中數量多少也。第三辨忍，云無生法樂者，七地得無生，始證法適神，故云法樂忍也。例如初地得十地始，故名歡喜。即無生忍下品觀也。第四離障，云滅三界習因業果者，此就分段，非永盡也。前六地滅盡因，七地滅果也。亦可六地斷正使，七地斷習。亦可望彼繫業因果，此地不永盡。第五集德，云住後身者，三界繫業分段之窮，名住後身也。依《智度論》先世因緣，七地菩薩有肉身。七地聲聞地，聲聞肉身成道，借相解義，故云七地有肉身也。《智度論》又云「初地名法身」，況七地是肉身？肉身，此是變易法身肉也。此是一途之說，不可定執。故《華嚴》云「初發心時便成正覺」，豈復七地猶是肉身？無量功德皆成就者，住後身中總明功德不一，故云無量也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 玄達下，明七地，文有七段：一標地名、二進行、三辨忍、四離障、五集德、六結位、七地中化行。第一標名，云玄達菩薩，即遠行地也。第二進行時，言十阿僧祇者，地中數量多少也。第三辨忍，云無生法樂者，七地得無生，始證法適神，故云法樂忍也。例如初地得十地始，故名歡喜。即無生忍下品觀也。第四離障，云滅三界習因業果者，此就分段，非永盡也。前六地滅盡因，七地滅果也。亦可六地斷正使，七地斷習。亦可望彼繫業因果，此地不永盡。第五集德，云住後身者，三界繫業分段之窮，名住後身也。依《智度論》先世因緣，七地菩薩有肉身。七地聲聞地，聲聞肉身成道，借相解義，故云七地有肉身也。《智度論》又云「初地名法身」，況七地是肉身？肉身，此是變易法身肉也。此是一途之說，不可定執。故《華嚴》云「初發心時便成正覺」，豈復七地猶是肉身？無量功德皆成就者，住後身中總明功德不一，故云無量也。

「無生智、盡智、五分法身皆滿足，住第十地阿羅漢梵天位，常行三空門觀，百千萬三昧具足，弘化法藏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無生智、盡智、五分法身皆滿足，住第十地阿羅漢梵天位，常行三空門觀，百千萬三昧具足，弘化法藏。」

無生智盡智者，別明後身諸功德也。且作一種，唯望分段因盡，得名盡智；苦果不生，名無生智。五分法身者，無漏戒、定、慧、解脫、解脫知見也。第六結位，云住十地阿羅漢梵天位也。三藏師云：羅漢有三處，一三界極名羅漢，見三界煩惱盡；二結盡名羅漢，七地見三界惑非有非無；三生死極佛地名羅漢，見一切惑非有非無。又云分段生死盡名羅漢。梵天位者，初禪梵天王也。言十地者，前三賢加以七，名第十地。第七地內化行者，云行三空觀，空、無相、無願，無漏慧也。百千萬三昧者，無漏定也。弘化者，利益眾生也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無生智盡智者，別明後身諸功德也。且作一種，唯望分段因盡，得名盡智；苦果不生，名無生智。五分法身者，無漏戒、定、慧、解脫、解脫知見也。第六結位，云住十地阿羅漢梵天位也。三藏師云：羅漢有三處，一三界極名羅漢，見三界煩惱盡；二結盡名羅漢，七地見三界惑非有非無；三生死極佛地名羅漢，見一切惑非有非無。又云分段生死盡名羅漢。梵天位者，初禪梵天王也。言十地者，前三賢加以七，名第十地。第七地內化行者，云行三空觀，空、無相、無願，無漏慧也。百千萬三昧者，無漏定也。弘化者，利益眾生也。

「復次等覺忍者，住無生忍中，觀心心寂滅而無相相、無身身、無知知，而用心乘於群方之方，淡泊住於無住之住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次等覺忍者，住無生忍中，觀心心寂滅而無相相、無身身、無知知，而用心乘於群方之方，淡泊住於無住之住。」

等覺下，明八地，有五段：一標地名、二辨忍、三明無相觀、四結大臣位、五進行時。第一標地名，云等覺菩薩，謂不動地。第二釋忍，云住無生忍者，無生忍中品也。第三明觀解，云觀心心寂滅者，無所得心也。無相相者，無七地功用相，而有八地無功用相也。無身身者，無七地功用身，而有八地無功用法身。無知知者，不同七地功用知，而有八地已上無功用知，明八地雙照萬境不知而知。用心乘於群方之方者，乘能運載群生，方者情有趣向名為方。故〈繫辭〉云「方以類聚」，無方應化，隨物在處，故云群方之方也。雖遍化群方而不住生死，此是無漏任放，故云淡泊住於無住也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 等覺下，明八地，有五段：一標地名、二辨忍、三明無相觀、四結大臣位、五進行時。第一標地名，云等覺菩薩，謂不動地。第二釋忍，云住無生忍者，無生忍中品也。第三明觀解，云觀心心寂滅者，無所得心也。無相相者，無七地功用相，而有八地無功用相也。無身身者，無七地功用身，而有八地無功用法身。無知知者，不同七地功用知，而有八地已上無功用知，明八地雙照萬境不知而知。用心乘於群方之方者，乘能運載群生，方者情有趣向名為方。故〈繫辭〉云「方以類聚」，無方應化，隨物在處，故云群方之方也。雖遍化群方而不住生死，此是無漏任放，故云淡泊住於無住也。

「在有常修空，處空常萬化，雙照一切法，故知是處非是處乃至一切智十力觀故，而能登摩訶羅伽位，化一切國土眾生，千阿僧祇劫行十力法，心心相應，常入見佛三昧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「在有常修空，處空常萬化，雙照一切法，故知是處非是處乃至一切智十力觀故，而能登摩訶羅伽位，化一切國土眾生，千阿僧祇劫行十力法，心心相應，常入見佛三昧。」

在有常修空者，明在有而不染有，有無礙空。知有非有，故能空有無礙也。處空常萬化者，寂而常用。空有不二，故云雙照一切法也。故知是處非是處者，總結明有無並照，空名是處、有名非處。亦可是初是處非處力也。第四證位，摩訶羅伽者，此翻大臣。既空有並觀，化行參佛，故云大臣。如經云「舍利弗，佛法大將」也。第五進行，云千阿僧祇劫行十力法，十力如別釋。心心相應常入見佛三昧者，得無所得解，故云相應。常入見佛三昧者，證念佛三昧也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 在有常修空者，明在有而不染有，有無礙空。知有非有，故能空有無礙也。處空常萬化者，寂而常用。空有不二，故云雙照一切法也。故知是處非是處者，總結明有無並照，空名是處、有名非處。亦可是初是處非處力也。第四證位，摩訶羅伽者，此翻大臣。既空有並觀，化行參佛，故云大臣。如經云「舍利弗，佛法大將」也。第五進行，云千阿僧祇劫行十力法，十力如別釋。心心相應常入見佛三昧者，得無所得解，故云相應。常入見佛三昧者，證念佛三昧也。

「復次慧光神變者，住上上無生忍，滅心心相，法眼見一切法，三眼色空見，以大願力常生一切淨土，萬阿僧祇劫集無量佛光三昧，而能現百萬億恒河沙諸佛神力，住婆伽梵位，亦常入佛華三昧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次慧光神變者，住上上無生忍，滅心心相，法眼見一切法，三眼色空見，以大願力常生一切淨土，萬阿僧祇劫集無量佛光三昧，而能現百萬億恒河沙諸佛神力，住婆伽梵位，亦常入佛華三昧。」

慧光下，明第九地，有七段：一標地名、二釋忍、三滅惡、四明四眼照用、五願力受生、六進行時、七結位。第一標名，云慧光，即善慧地。慧是般若，光是法身，神變是解脫也。第二釋忍，云住上上無生忍者，無生忍中上品，形前八地中品，上於下品，故名此九地住上上無生忍也。第三滅惑，云滅心心相者，即是心邊無知也。第四明四眼照用不同。法眼見一切法者，明法眼照有，即道種智，但能緣有度眾生，云法眼見一切法也。此是一途說耳，不可定執。三眼色空見者，三眼者，肉、天、慧。此三眼用不同，肉天二眼見麁細色，慧眼見空，三眼合用，故云三眼色空見也。三眼在地前三賢中，法眼登地，佛眼在道後。通論一一地皆有五，今明因中正立四眼。第五願力，云願力常生淨土者，以無所得願化益眾生也。第六進行時，有二：初萬阿僧祇下，明進禪定；而能現下，明起神通益物。第七結位，住婆伽梵位者，此翻為世尊，亦名破淨地，婆伽名破，梵名淨地。言佛華三昧者，即首楞嚴定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧光下，明第九地，有七段：一標地名、二釋忍、三滅惡、四明四眼照用、五願力受生、六進行時、七結位。第一標名，云慧光，即善慧地。慧是般若，光是法身，神變是解脫也。第二釋忍，云住上上無生忍者，無生忍中上品，形前八地中品，上於下品，故名此九地住上上無生忍也。第三滅惑，云滅心心相者，即是心邊無知也。第四明四眼照用不同。法眼見一切法者，明法眼照有，即道種智，但能緣有度眾生，云法眼見一切法也。此是一途說耳，不可定執。三眼色空見者，三眼者，肉、天、慧。此三眼用不同，肉天二眼見麁細色，慧眼見空，三眼合用，故云三眼色空見也。三眼在地前三賢中，法眼登地，佛眼在道後。通論一一地皆有五，今明因中正立四眼。第五願力，云願力常生淨土者，以無所得願化益眾生也。第六進行時，有二：初萬阿僧祇下，明進禪定；而能現下，明起神通益物。第七結位，住婆伽梵位者，此翻為世尊，亦名破淨地，婆伽名破，梵名淨地。言佛華三昧者，即首楞嚴定。

「復次觀佛菩薩住寂滅忍者，從始發心至今，逕百萬阿僧祇劫，修百萬阿僧祇劫功德故，登一切法解脫住金剛臺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次觀佛菩薩住寂滅忍者，從始發心至今，逕百萬阿僧祇劫，修百萬阿僧祇劫功德故，登一切法解脫住金剛臺。」

觀佛下，明十地。文有三段：初明地中功能。善男子從習忍至灌頂下，第二挍量顯勝彰行分齊，簡因異果，亦云見性不見性異。從常修一切下，第三結勸入位。就初明地中功能有四：第一觀佛者，法雲地名也。第二住寂滅忍者，標忍名也。此第十地共佛同在一忍，合為第十三法師也。言住寂滅忍者，若就其別，唯取第十下品寂滅忍；若就其通，通明佛及菩薩皆名寂滅忍也。第三明地中修行時節，文云逕百萬等，明修行時長久，類前應云十三僧祇。百萬阿僧祇劫功德者，明地起行廣多。第四彰位分齊高極者，文云登一切法解脫住金剛臺者，第十地以為金剛臺也。亦可此句舉果顯因，名佛以為金剛臺。以彼十地因滿，故佛住金剛臺果也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀佛下，明十地。文有三段：初明地中功能。善男子從習忍至灌頂下，第二挍量顯勝彰行分齊，簡因異果，亦云見性不見性異。從常修一切下，第三結勸入位。就初明地中功能有四：第一觀佛者，法雲地名也。第二住寂滅忍者，標忍名也。此第十地共佛同在一忍，合為第十三法師也。言住寂滅忍者，若就其別，唯取第十下品寂滅忍；若就其通，通明佛及菩薩皆名寂滅忍也。第三明地中修行時節，文云逕百萬等，明修行時長久，類前應云十三僧祇。百萬阿僧祇劫功德者，明地起行廣多。第四彰位分齊高極者，文云登一切法解脫住金剛臺者，第十地以為金剛臺也。亦可此句舉果顯因，名佛以為金剛臺。以彼十地因滿，故佛住金剛臺果也。

「善男子！從習忍至頂三昧皆名為伏一切煩惱，而無相信滅一切煩惱，生解脫智照第一義諦，不名為見，所謂見者是薩婆若，是故我從昔以來常說唯佛所知見覺，從灌頂三昧以下至於習忍所不知不見不覺。唯佛頓解，不名為信漸漸伏者。慧雖起滅，以能無生無滅，此心若滅則累無不滅，無生無滅入理盡金剛三昧，同真際、等法性而未能等無等等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！從習忍至頂三昧皆名為伏一切煩惱，而無相信滅一切煩惱，生解脫智照第一義諦，不名為見，所謂見者是薩婆若，是故我從昔以來常說唯佛所知見覺，從灌頂三昧以下至於習忍所不知不見不覺。唯佛頓解，不名為信漸漸伏者。慧雖起滅，以能無生無滅，此心若滅則累無不滅，無生無滅入理盡金剛三昧，同真際、等法性而未能等無等等。」

善男子習忍下，第二段挍量顯勝彰行分齊。文有六句：一簡因異果、二彰果異因、三釋因異果、四釋果異因、五結因異果、六結果異因。第一簡因異果者，云習忍至灌頂皆名為伏者，從習忍至金剛未除一念元品已來，一剎那惑在，通而言之，故名為伏。又云以因對果，心內帶惑非是永無，故言伏也。文云而無相信滅一切者，初地至三地信忍位中亦照第一義。不名為見者，見性未明。又解：不名為見者，十地因位，不見果性，名不見。《涅槃》云「十地菩薩見不了了，佛地始終皆見」也。第二彰果異因，云所謂見者是薩婆若，是故我言唯佛所知見覺者，彰佛果見性分明。第三釋因異果，文云從灌頂三昧至於習忍所不能知見覺者，十地金剛三昧也。習忍者，三十心。所不知不見不覺者，是因位故，不見佛性。第四釋果異因，文云唯佛頓解不名為信者，頓解者，萬行斯滿，佛照理窮，故名為頓也。第五結因異果，云漸漸伏者，慧雖起滅者，明因道無常。以能無生無滅者，明能滅彼生滅煩惱。又解：若知因非因、知起非起，故云以能無生無滅也。第六結果異因中，初法說、次喻說、後合。初云此心者，無明住地心。若滅者，無明住地滅也，明因道離生滅也。言則累無不滅者，明累外遣障也。言無生無滅者，究竟清淨也。照理窮源，故云理盡三昧。言同真際者，同會無所得也。等法性者，知諸法不二也。而未能等無等等者，未與佛同也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子習忍下，第二段挍量顯勝彰行分齊。文有六句：一簡因異果、二彰果異因、三釋因異果、四釋果異因、五結因異果、六結果異因。第一簡因異果者，云習忍至灌頂皆名為伏者，從習忍至金剛未除一念元品已來，一剎那惑在，通而言之，故名為伏。又云以因對果，心內帶惑非是永無，故言伏也。文云而無相信滅一切者，初地至三地信忍位中亦照第一義。不名為見者，見性未明。又解：不名為見者，十地因位，不見果性，名不見。《涅槃》云「十地菩薩見不了了，佛地始終皆見」也。第二彰果異因，云所謂見者是薩婆若，是故我言唯佛所知見覺者，彰佛果見性分明。第三釋因異果，文云從灌頂三昧至於習忍所不能知見覺者，十地金剛三昧也。習忍者，三十心。所不知不見不覺者，是因位故，不見佛性。第四釋果異因，文云唯佛頓解不名為信者，頓解者，萬行斯滿，佛照理窮，故名為頓也。第五結因異果，云漸漸伏者，慧雖起滅者，明因道無常。以能無生無滅者，明能滅彼生滅煩惱。又解：若知因非因、知起非起，故云以能無生無滅也。第六結果異因中，初法說、次喻說、後合。初云此心者，無明住地心。若滅者，無明住地滅也，明因道離生滅也。言則累無不滅者，明累外遣障也。言無生無滅者，究竟清淨也。照理窮源，故云理盡三昧。言同真際者，同會無所得也。等法性者，知諸法不二也。而未能等無等等者，未與佛同也。

「譬如有人登大高臺，下觀一切，無不斯了；住理盡三昧亦復如是。常修一切行，滿功德藏，入婆伽度位，亦復常住佛慧三昧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如有人登大高臺，下觀一切，無不斯了；住理盡三昧亦復如是。常修一切行，滿功德藏，入婆伽度位，亦復常住佛慧三昧。」

譬如下，譬說。云譬如有人登大高臺者，即如來地。三藏師云：譬有五。一最高，一切頂故。二真實不壞，如佛果常住難登。三還源，越凡聖故。四自性寂靜，如佛無生滅故。五安樂依處，如寂觀照無不了故。言住理盡三昧亦復如是者，合譬也。常修一切行下，第三結勸位。入婆伽度位者，此云施德地，以能雲雨說法，故亦名破度地。定慧具足，故云佛慧三昧也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如下，譬說。云譬如有人登大高臺者，即如來地。三藏師云：譬有五。一最高，一切頂故。二真實不壞，如佛果常住難登。三還源，越凡聖故。四自性寂靜，如佛無生滅故。五安樂依處，如寂觀照無不了故。言住理盡三昧亦復如是者，合譬也。常修一切行下，第三結勸位。入婆伽度位者，此云施德地，以能雲雨說法，故亦名破度地。定慧具足，故云佛慧三昧也。

「善男子！如是諸菩薩皆能一切十方諸如來國土中化眾生，正說正義，受持讀誦解達實相，如我今日等無有異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如是諸菩薩皆能一切十方諸如來國土中化眾生，正說正義，受持讀誦解達實相，如我今日等無有異。」

善男子如是下，正答中有三章，初略答、二廣答，二段畢；今第三總結。有三：初明十三法師能弘化大乘，故云如是諸菩薩皆能一切十方化導眾生也。正說正義下，第二明十三法師能說正義。正義者，即諸法實相也。如我下，第三明所說無異。此意明十三人能化齊佛，故云等無異也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子如是下，正答中有三章，初略答、二廣答，二段畢；今第三總結。有三：初明十三法師能弘化大乘，故云如是諸菩薩皆能一切十方化導眾生也。正說正義下，第二明十三法師能說正義。正義者，即諸法實相也。如我下，第三明所說無異。此意明十三人能化齊佛，故云等無異也。

佛告波斯匿王：「我當滅度後，法欲滅盡時，諸國王等皆應受持是般若波羅蜜，大作佛事，一切國土安立、萬姓快樂，皆由此般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告波斯匿王：「我當滅度後，法欲滅盡時，諸國王等皆應受持是般若波羅蜜，大作佛事，一切國土安立、萬姓快樂，皆由此般若波羅蜜。」

佛告波斯匿王下，答問中大段第二勸持。文有七段：第一略舉時節，以明付囑王不付屬餘人之意。大王吾今下，第二出宣弘經處。其國中下，第三出七難也。大王是般若下，第四歎波若之德能滅七難。大王我今五眼下，第五舉三世功德利益也。大王若未來世下，第六明能依教而行，當遣五大菩薩為護，勸造經像供養。大王吾今下，第七正結勸持經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告波斯匿王下，答問中大段第二勸持。文有七段：第一略舉時節，以明付囑王不付屬餘人之意。大王吾今下，第二出宣弘經處。其國中下，第三出七難也。大王是般若下，第四歎波若之德能滅七難。大王我今五眼下，第五舉三世功德利益也。大王若未來世下，第六明能依教而行，當遣五大菩薩為護，勸造經像供養。大王吾今下，第七正結勸持經。

「是故付囑諸國王，不付囑比丘、比丘尼、清信男、清信女。何以故？無王威力故，故不付囑。汝當受持讀誦解其義理。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故付囑諸國王，不付囑比丘、比丘尼、清信男、清信女。何以故？無王威力故，故不付囑。汝當受持讀誦解其義理。」

第一付囑中有二：初明付囑國王受持般若；二不付囑比丘下，次明無有王力勢所以不附屬，但令受持讀誦解釋其義理。付王有二義：一能化難化眾生；二利益大人如風靡草，比丘無此等力，故不可付。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一付囑中有二：初明付囑國王受持般若；二不付囑比丘下，次明無有王力勢所以不附屬，但令受持讀誦解釋其義理。付王有二義：一能化難化眾生；二利益大人如風靡草，比丘無此等力，故不可付。

「大王！吾今所化，百億須彌、百億日月，一一須彌有四天下，其南閻浮提有十六大國、五百中國、十千小國。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！吾今所化，百億須彌、百億日月，一一須彌有四天下，其南閻浮提有十六大國、五百中國、十千小國。」

第二明弘說般若處所。云大王吾今所化百億須彌山等，總明閻浮提處也。其南閻浮提下，別明諸國土，初十六大國、次五百中國、次十千小國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二明弘說般若處所。云大王吾今所化百億須彌山等，總明閻浮提處也。其南閻浮提下，別明諸國土，初十六大國、次五百中國、次十千小國。

「其國土中有七可畏難，一切國王為是難故講讀般若波羅蜜，七難即滅、七福即生，萬姓安樂、帝王歡喜。云何為難？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其國土中有七可畏難，一切國王為是難故講讀般若波羅蜜，七難即滅、七福即生，萬姓安樂、帝王歡喜。云何為難？」

其國土中下，第三明七難。文有二：初總明法力能為滅七難、能生七福。次從云何為難下，別列七難，明經力能滅。言七難者，一日月失度、二星宿變異、三火災、四水災、五風災、六旱災、七賊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其國土中下，第三明七難。文有二：初總明法力能為滅七難、能生七福。次從云何為難下，別列七難，明經力能滅。言七難者，一日月失度、二星宿變異、三火災、四水災、五風災、六旱災、七賊。

「日月失度，時節返逆，或赤日出、黑日出、二三四五日出、或日蝕無光、或日輪一重二三四五重輪現，當變怪時，讀說此經，為一難也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「日月失度，時節返逆，或赤日出、黑日出、二三四五日出、或日蝕無光、或日輪一重二三四五重輪現，當變怪時，讀說此經，為一難也。」

第一日月難。內有十四：一明失度，不依常道名失度；二明時節變逆；三赤日出、四黑日出、五二日出、六三日出、七四日出、八五日出、九日蝕、十日一重輪、十一兩重輪、十二三重輪、十三四重輪、十四五重輪。如此等十四種，皆是災難、飢餓、刀兵、疾疫相也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一日月難。內有十四：一明失度，不依常道名失度；二明時節變逆；三赤日出、四黑日出、五二日出、六三日出、七四日出、八五日出、九日蝕、十日一重輪、十一兩重輪、十二三重輪、十三四重輪、十四五重輪。如此等十四種，皆是災難、飢餓、刀兵、疾疫相也。

「二十八宿失度，金星、彗星、輪星、鬼星、火星、水星、風星、刀星、南斗北斗、五鎮大星，一切國主星、三公星、百官星，如是諸星各各變現，亦讀說此經，為二難也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二十八宿失度，金星、彗星、輪星、鬼星、火星、水星、風星、刀星、南斗北斗、五鎮大星，一切國主星、三公星、百官星，如是諸星各各變現，亦讀說此經，為二難也。」

第二星宿難。二十八者，四方各有七，四七二十八也。失度者，行不依常道，故云失度。金星者，太白星也。三藏師云：外國名天師星。如理行即國豐，失度則儉。彗星者，外國名閻羅王星，此星隨所出處必有災難也。輪星者，有暉如輪，若日月五星破輪星中央，則國土分散。日月五星在輪星右行，則國土安樂也，左行亦不好也。鬼星者，九月中日設在東北，若行駃是過時節，若近上則鬼神來破國病人。火星者，營惑星也，此主賊，若其高則賊起，若下則賊伏。若在子處則下，若在午為高。水星者，即是濕星，亦是太白星，若在寅為下，若在申為高。一處三十日行，十二月得一周。從鷄狗猪鼠四處行無水，從兔蛇羊猴四處行則多水，從牛虎龍馬四處行平水，平水則不多不少。風星者，即𭦐星，在虎處則高，一處三十日行，猴處行則下。若高多風無雨，若下多雨少風。七月高，正月下，八月至正月漸漸下，二月至七月漸漸高。隨日行則有三種：二月三月八月九月同日行，十月十一月十二月正月此四月在日前行，四月五月六月七月此四月在日後行。此是如法行，異此則失度不好也。刀星者，且是滿星，一處行逕二年半。若在兔處最高，若在雞處最下。若高多刀兵，眾生飢餓疾病，若下少刀兵。南斗北斗者，非宿是曜。五鎮大星者，金木水火土也。一切國主星三公星百官星，若善星來入此四星處則大安穩豐樂，惡星來入則大苦惱。隨諸星並行不依常道，故云各各變現也。若大王大臣治民非道縱逸自在，苦報將生，則日月虧盈、星道失度，以表非祥，故能表難。若能講讀大乘、歸依三寶，隨福去災，日星復路，故云亦說此經也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二星宿難。二十八者，四方各有七，四七二十八也。失度者，行不依常道，故云失度。金星者，太白星也。三藏師云：外國名天師星。如理行即國豐，失度則儉。彗星者，外國名閻羅王星，此星隨所出處必有災難也。輪星者，有暉如輪，若日月五星破輪星中央，則國土分散。日月五星在輪星右行，則國土安樂也，左行亦不好也。鬼星者，九月中日設在東北，若行駃是過時節，若近上則鬼神來破國病人。火星者，營惑星也，此主賊，若其高則賊起，若下則賊伏。若在子處則下，若在午為高。水星者，即是濕星，亦是太白星，若在寅為下，若在申為高。一處三十日行，十二月得一周。從鷄狗猪鼠四處行無水，從兔蛇羊猴四處行則多水，從牛虎龍馬四處行平水，平水則不多不少。風星者，即𭦐星，在虎處則高，一處三十日行，猴處行則下。若高多風無雨，若下多雨少風。七月高，正月下，八月至正月漸漸下，二月至七月漸漸高。隨日行則有三種：二月三月八月九月同日行，十月十一月十二月正月此四月在日前行，四月五月六月七月此四月在日後行。此是如法行，異此則失度不好也。刀星者，且是滿星，一處行逕二年半。若在兔處最高，若在雞處最下。若高多刀兵，眾生飢餓疾病，若下少刀兵。南斗北斗者，非宿是曜。五鎮大星者，金木水火土也。一切國主星三公星百官星，若善星來入此四星處則大安穩豐樂，惡星來入則大苦惱。隨諸星並行不依常道，故云各各變現也。若大王大臣治民非道縱逸自在，苦報將生，則日月虧盈、星道失度，以表非祥，故能表難。若能講讀大乘、歸依三寶，隨福去災，日星復路，故云亦說此經也。

「大火燒國，萬姓燒盡。或鬼火、龍火、天火、山神火、人火、樹木火、賊火，如是變怪，亦讀說此經，為三難也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大火燒國，萬姓燒盡。或鬼火、龍火、天火、山神火、人火、樹木火、賊火，如是變怪，亦讀說此經，為三難也。」

大火燒國下，第三火難。有二：初明七種火；二亦讀此經下，明經力能滅火也。七種火者，鬼火者，鬼瞋眾生為惡火夜起，亦令人熱病。龍火者，龍瞋雨毒火，令人癰腫，即報得神通火也。天火者，礔礰火，就天為名也。神火者，變現也。神有二：一仙人瞋，火從瞋生。二仙人誦呪，使鬼神燒百姓家也。人火者，約人得名。樹木火可知。賊火者，賊投火，即名賊火也。亦讀說此經者，經力能滅火也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大火燒國下，第三火難。有二：初明七種火；二亦讀此經下，明經力能滅火也。七種火者，鬼火者，鬼瞋眾生為惡火夜起，亦令人熱病。龍火者，龍瞋雨毒火，令人癰腫，即報得神通火也。天火者，礔礰火，就天為名也。神火者，變現也。神有二：一仙人瞋，火從瞋生。二仙人誦呪，使鬼神燒百姓家也。人火者，約人得名。樹木火可知。賊火者，賊投火，即名賊火也。亦讀說此經者，經力能滅火也。

「大水漂沒百姓，時節返逆，冬雨夏雪，冬時雷電礔礰、六月雨氷霜雹，雨赤水、黑水、青水，雨土山石山，雨沙礫石，江河逆流，浮山流石，如是變時亦讀說此經，為四難也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大水漂沒百姓，時節返逆，冬雨夏雪，冬時雷電礔礰、六月雨氷霜雹，雨赤水、黑水、青水，雨土山石山，雨沙礫石，江河逆流，浮山流石，如是變時亦讀說此經，為四難也。」

大水下，第四水難。須水而無，不用處多有。霜雹等悉屬水難。雨赤水多刀兵，雨黑水為疾病，雨青水多飢餓，雨土石仙人羅剎瞋；江河逆流海水溢，有賊也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大水下，第四水難。須水而無，不用處多有。霜雹等悉屬水難。雨赤水多刀兵，雨黑水為疾病，雨青水多飢餓，雨土石仙人羅剎瞋；江河逆流海水溢，有賊也。

「大風吹殺萬姓，國土山河樹木一時滅沒，非時大風、黑風、赤風、青風、天風、地風、火風、水風，如是變時亦讀說此經，為五難也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大風吹殺萬姓，國土山河樹木一時滅沒，非時大風、黑風、赤風、青風、天風、地風、火風、水風，如是變時亦讀說此經，為五難也。」

第五風難。亦二：初列七風；二亦讀此經下，經力能轉滅也。黑風者，海邊風，吹黑沙也。赤風者，即赤沙。青風者，即青沙。天風地風者，天陽地陰也。火風者，熱風也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五風難。亦二：初列七風；二亦讀此經下，經力能轉滅也。黑風者，海邊風，吹黑沙也。赤風者，即赤沙。青風者，即青沙。天風地風者，天陽地陰也。火風者，熱風也。

「天地國土亢陽，炎火洞然，百草亢旱，五穀不登，土地赫然，萬姓滅盡，如是變時亦讀說此經，為六難也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天地國土亢陽，炎火洞然，百草亢旱，五穀不登，土地赫然，萬姓滅盡，如是變時亦讀說此經，為六難也。」

天地亢陽下，第六旱難，文相可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天地亢陽下，第六旱難，文相可知。

「四方賊來侵，國內外賊起，火賊、水賊、風賊、鬼賊，百姓荒亂，刀兵劫起，如是怪時亦讀說此經，為七難也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四方賊來侵，國內外賊起，火賊、水賊、風賊、鬼賊，百姓荒亂，刀兵劫起，如是怪時亦讀說此經，為七難也。」

四方賊起下，第七賊難也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四方賊起下，第七賊難也。

「大王！是般若波羅蜜，是諸佛菩薩一切眾生心識之神本也，一切國王之父母也，亦名神符，亦名辟鬼珠，亦名如意珠，亦名護國珠，亦名天地鏡，亦名龍寶神王。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！是般若波羅蜜，是諸佛菩薩一切眾生心識之神本也，一切國王之父母也，亦名神符，亦名辟鬼珠，亦名如意珠，亦名護國珠，亦名天地鏡，亦名龍寶神王。」

大王般若下，第四歎般若之德能滅七難。文有二：初歎般若不可思議；次佛告大王下，第二明般若既滅七難，勸人供養也。就初歎般若中有八句：初明般若能為諸佛菩薩一切心識神本者，般若是無所得，以諸佛因般若悟無所得，故波若是佛母，故云為佛本也。一切眾生心識神本無所得，以妄想因緣有六道差別，若能知妄畢竟無所有，還歸般若，故云為一切眾生心識神本。心意識神，體一名異耳。又解：心識神本者，似如來藏，是生死根本。言一切國王之父母者，般若能護國土，故譬如之父母。亦名神符者，能通達如實境界，能伏天魔外道，是世出世善根悉能守護，故譬神符也。辟鬼珠者，能除鬼神難故也。如意珠者，般若稱意所得故也。護國珠者，波若力能令國土安穩故也。天地鏡者，波若照世界無所有故。龍寶神王者，波若能出諸善神，故云龍寶神王也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大王般若下，第四歎般若之德能滅七難。文有二：初歎般若不可思議；次佛告大王下，第二明般若既滅七難，勸人供養也。就初歎般若中有八句：初明般若能為諸佛菩薩一切心識神本者，般若是無所得，以諸佛因般若悟無所得，故波若是佛母，故云為佛本也。一切眾生心識神本無所得，以妄想因緣有六道差別，若能知妄畢竟無所有，還歸般若，故云為一切眾生心識神本。心意識神，體一名異耳。又解：心識神本者，似如來藏，是生死根本。言一切國王之父母者，般若能護國土，故譬如之父母。亦名神符者，能通達如實境界，能伏天魔外道，是世出世善根悉能守護，故譬神符也。辟鬼珠者，能除鬼神難故也。如意珠者，般若稱意所得故也。護國珠者，波若力能令國土安穩故也。天地鏡者，波若照世界無所有故。龍寶神王者，波若能出諸善神，故云龍寶神王也。

佛告大王：「應作九色幡，長九丈；九色華，高二丈；千枝燈，高五丈；九玉箱、九玉巾，亦作七寶案，以經卷置上。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大王：「應作九色幡，長九丈；九色華，高二丈；千枝燈，高五丈；九玉箱、九玉巾，亦作七寶案，以經卷置上。」

佛告大王下，第二明勸人供養中有二：初事別供養；日日下，次總以華香供養。就前別中，初列六種供養事，第二出般若而供養之。初六事者，一幡、二華、三燈、四玉箱、五玉巾、六七寶案。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大王下，第二明勸人供養中有二：初事別供養；日日下，次總以華香供養。就前別中，初列六種供養事，第二出般若而供養之。初六事者，一幡、二華、三燈、四玉箱、五玉巾、六七寶案。

「若王行時，常於其前足一百步，是經常放千光明，令千里內七難不起、罪過不生。若王住時，作七寶帳，帳中七寶高座，以經卷置上，日日供養，散華燒香，如事父母、如事帝釋。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若王行時，常於其前足一百步，是經常放千光明，令千里內七難不起、罪過不生。若王住時，作七寶帳，帳中七寶高座，以經卷置上，日日供養，散華燒香，如事父母、如事帝釋。」

第二供養法用，內有五句：初出般若置案上；二王行時以波若在前；三王行百步，般若放千里光；四令千里內無七難，得益也；五若住時作七寶座，以般若置上也。第二日日下，總明供養，法譬可解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二供養法用，內有五句：初出般若置案上；二王行時以波若在前；三王行百步，般若放千里光；四令千里內無七難，得益也；五若住時作七寶座，以般若置上也。第二日日下，總明供養，法譬可解。

「大王！我今五眼明見，三世一切國王皆由過去世侍五百佛得為帝王主，是為一切聖人羅漢而為來生彼國土中作大利益。若王福盡時，一切聖人皆為捨去。若一切聖人去時，七難必起。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！我今五眼明見，三世一切國王皆由過去世侍五百佛得為帝王主，是為一切聖人羅漢而為來生彼國土中作大利益。若王福盡時，一切聖人皆為捨去。若一切聖人去時，七難必起。」

大王我今五眼下，第五明三世利益，令人信持。文有三：初明五眼照一切國王侍五百佛等，明久供多聖，現居王位。是為聖人來下，二明聖人來生此國，明作大利益。若王下，三福盡難生也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大王我今五眼下，第五明三世利益，令人信持。文有三：初明五眼照一切國王侍五百佛等，明久供多聖，現居王位。是為聖人來下，二明聖人來生此國，明作大利益。若王下，三福盡難生也。

「大王！若未來世有諸國王受持三寶者，我使五大力菩薩往護其國，一金剛吼菩薩，手持千寶相輪往護彼國；二龍王吼菩薩，手持金輪燈往護彼國；三無畏十力吼菩薩，手持金剛杵往護彼國；四雷電吼菩薩，手持千寶羅網往護彼國；五無量力吼菩薩，手持五千劍輪往護彼國。是五大士、五千大鬼神王於汝國中大作利益，當立形像而供養之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！若未來世有諸國王受持三寶者，我使五大力菩薩往護其國，一金剛吼菩薩，手持千寶相輪往護彼國；二龍王吼菩薩，手持金輪燈往護彼國；三無畏十力吼菩薩，手持金剛杵往護彼國；四雷電吼菩薩，手持千寶羅網往護彼國；五無量力吼菩薩，手持五千劍輪往護彼國。是五大士、五千大鬼神王於汝國中大作利益，當立形像而供養之。」

大王若未來世下，第六明能依教而行，當遣五大菩薩為護，勸造像供養。文有四：初總明未來世五大菩薩常護其國；二別列五大菩薩名；三五千大神王於汝國作大利益；四令立形像供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大王若未來世下，第六明能依教而行，當遣五大菩薩為護，勸造像供養。文有四：初總明未來世五大菩薩常護其國；二別列五大菩薩名；三五千大神王於汝國作大利益；四令立形像供養。

「大王！吾今三寶付囑汝等一切諸王，毘舍離國、憍薩羅國、舍衛國、摩竭提國、波羅奈國、迦夷羅衛國、鳩尸那國、鳩睒彌國、鳩留國、罽賓國、彌提國、伽羅乾國、乾陀衛國、沙陀國、僧伽陀國、健拏掘闍國、波提國，如是一切諸國王等，皆應受持般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！吾今三寶付囑汝等一切諸王，毘舍離國、憍薩羅國、舍衛國、摩竭提國、波羅奈國、迦夷羅衛國、鳩尸那國、鳩睒彌國、鳩留國、罽賓國、彌提國、伽羅乾國、乾陀衛國、沙陀國、僧伽陀國、健拏掘闍國、波提國，如是一切諸國王等，皆應受持般若波羅蜜。」

大王吾今下，第七勸受持此經。文有三：初明付囑諸國王；二列十六國；如是一切下，第三勸受持。此經但明十七國，那云十六？答：《大雲經》有十六大國也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大王吾今下，第七勸受持此經。文有三：初明付囑諸國王；二列十六國；如是一切下，第三勸受持。此經但明十七國，那云十六？答：《大雲經》有十六大國也。

時諸大眾阿須輪王，聞佛所說未來世中七可畏難，身毛為竪呼聲大叫而言：「願不生彼國。」時十六大國王即以國事付弟，出家修道，觀四大四色勝出相，四大四色不用識空入行相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸大眾阿須輪王，聞佛所說未來世中七可畏難，身毛為竪呼聲大叫而言：「願不生彼國。」時十六大國王即以國事付弟，出家修道，觀四大四色勝出相，四大四色不用識空入行相。

時諸大眾阿須輪王下，答問中大段第三，明時眾聞法得益。就文有六：初總明大眾聞說起願；第二十六國王悟道；第三十八梵天等得益；第四九百億菩薩眾證果；第五十千菩薩念來世得益；第六十億菩薩現成正覺。第一時眾聞說七難可畏，身毛為竪，發願不生彼國也。第二十六國王得益中有二：初明十六國王付國與弟發願出家；第二明修道。此中又二：初兩科假相觀修道；次三十忍下，明實行入道。初觀四大四色勝出相者，八勝處。內觀四大即是四勝處，內觀四大外觀色少不壞內外色觀一勝處，內觀四大外觀色多二勝處，內無四大外觀色少三勝處，內無四大外觀色多四勝處。此壞內色不壞外色觀。後四勝處者，青黃赤白合為八勝處也。八勝處觀成，故云勝出相也。次明十一切入觀。四大四色即為八，不用者是無處有處、識是識處、空是空處，此三合為十一切處。十一切入觀成，故言入行相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸大眾阿須輪王下，答問中大段第三，明時眾聞法得益。就文有六：初總明大眾聞說起願；第二十六國王悟道；第三十八梵天等得益；第四九百億菩薩眾證果；第五十千菩薩念來世得益；第六十億菩薩現成正覺。第一時眾聞說七難可畏，身毛為竪，發願不生彼國也。第二十六國王得益中有二：初明十六國王付國與弟發願出家；第二明修道。此中又二：初兩科假相觀修道；次三十忍下，明實行入道。初觀四大四色勝出相者，八勝處。內觀四大即是四勝處，內觀四大外觀色少不壞內外色觀一勝處，內觀四大外觀色多二勝處，內無四大外觀色少三勝處，內無四大外觀色多四勝處。此壞內色不壞外色觀。後四勝處者，青黃赤白合為八勝處也。八勝處觀成，故云勝出相也。次明十一切入觀。四大四色即為八，不用者是無處有處、識是識處、空是空處，此三合為十一切處。十一切入觀成，故言入行相。

三十忍初地相，第一義諦九地相，是故大王捨凡夫身入六住身，捨七報身入八法身，證一切行般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十忍初地相，第一義諦九地相，是故大王捨凡夫身入六住身，捨七報身入八法身，證一切行般若波羅蜜。

三十忍下，次明實行入道。二種假相觀在地前，三十忍在地上。十地各三心，合有三十忍。言初地相者，即是第一地也。言第一義諦者，此明初地得第一義諦成，與九地作方便相。言九地者，即離垢已上餘九地也。捨凡夫身入六住身者，捨外凡夫身，入種性已上六住身。捨七報身入八法身者，捨地前七方便，得初地第八法身。亦可捨前七地有功用身，入八地已上無功用法身也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十忍下，次明實行入道。二種假相觀在地前，三十忍在地上。十地各三心，合有三十忍。言初地相者，即是第一地也。言第一義諦者，此明初地得第一義諦成，與九地作方便相。言九地者，即離垢已上餘九地也。捨凡夫身入六住身者，捨外凡夫身，入種性已上六住身。捨七報身入八法身者，捨地前七方便，得初地第八法身。亦可捨前七地有功用身，入八地已上無功用法身也。

十八梵天阿須輪王，得三乘觀，同無生境，復散華供養，空華、法性華、聖人華、順華、無生華、法樂華、金剛華、緣觀中道華、三十七品華而散佛上，及九百億大菩薩眾，其餘一切眾證道迹果，散心空華、心樹華、六波羅蜜華、妙覺華而散佛上及一切大眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十八梵天阿須輪王，得三乘觀，同無生境，復散華供養，空華、法性華、聖人華、順華、無生華、法樂華、金剛華、緣觀中道華、三十七品華而散佛上，及九百億大菩薩眾，其餘一切眾證道迹果，散心空華、心樹華、六波羅蜜華、妙覺華而散佛上及一切大眾。

十八梵天阿須輪王下，第三明諸天得益。就文為二：初三乘觀成，得無生利益；第二散華供養。此散華中有二：初散五忍華、二散二乘華。五忍華者，空華、法性華、地前伏忍華也。聖人華者，初二三地信忍華。順忍華者，四五六地順忍華也。無生華者，七八九地無生忍華。金剛華者，十地華也。佛華，即寂滅忍華。次辨二乘華。緣觀中道華者，即緣覺中乘華。三十七品華，聲聞華。而散佛上者，供養也。及九百億大菩薩眾下，第四段得益。文有二：初明九百億菩薩大眾悟解得益；次明散華供養得益。文云證道迹果者，得初地解故云證，即證能通名道，即道能進故言迹，悟解滿足故名果也。次供養內即有四種因果華供養，心空華者即是理空無生華，心樹華者即意樹華，六波羅蜜華是行華，妙覺華者佛地華。散佛上者，供養也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十八梵天阿須輪王下，第三明諸天得益。就文為二：初三乘觀成，得無生利益；第二散華供養。此散華中有二：初散五忍華、二散二乘華。五忍華者，空華、法性華、地前伏忍華也。聖人華者，初二三地信忍華。順忍華者，四五六地順忍華也。無生華者，七八九地無生忍華。金剛華者，十地華也。佛華，即寂滅忍華。次辨二乘華。緣觀中道華者，即緣覺中乘華。三十七品華，聲聞華。而散佛上者，供養也。及九百億大菩薩眾下，第四段得益。文有二：初明九百億菩薩大眾悟解得益；次明散華供養得益。文云證道迹果者，得初地解故云證，即證能通名道，即道能進故言迹，悟解滿足故名果也。次供養內即有四種因果華供養，心空華者即是理空無生華，心樹華者即意樹華，六波羅蜜華是行華，妙覺華者佛地華。散佛上者，供養也。

十千菩薩念來世眾生，即證妙覺三昧、圓明三昧、金剛三昧、世諦三昧、真諦三昧、第一義諦三昧，此三諦三昧是一切三昧王三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十千菩薩念來世眾生，即證妙覺三昧、圓明三昧、金剛三昧、世諦三昧、真諦三昧、第一義諦三昧，此三諦三昧是一切三昧王三昧。

十千菩薩下，第五明十千菩薩念來世眾生悟解得證三昧。所言妙覺三昧者，亦名理盡三昧。圓明三昧者，照理盡故言圓明三昧。金剛三昧者，堅固不可壞也。世諦三昧者，約凡夫所見明定相，故云世諦也。真諦三昧者，約二乘所見偏真，故云真諦也。第一義諦三昧者，即是中道第一義。法中精最不散，故云第一，亦名實相三昧也。此三昧是一切王三昧，總攝一切法，如王能統領，故名一切王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十千菩薩下，第五明十千菩薩念來世眾生悟解得證三昧。所言妙覺三昧者，亦名理盡三昧。圓明三昧者，照理盡故言圓明三昧。金剛三昧者，堅固不可壞也。世諦三昧者，約凡夫所見明定相，故云世諦也。真諦三昧者，約二乘所見偏真，故云真諦也。第一義諦三昧者，即是中道第一義。法中精最不散，故云第一，亦名實相三昧也。此三昧是一切王三昧，總攝一切法，如王能統領，故名一切王。

亦得無量諸餘三昧，七財三昧、二十五有三昧、一切行三昧。復有十億菩薩登金剛頂，現成正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦得無量諸餘三昧，七財三昧、二十五有三昧、一切行三昧。復有十億菩薩登金剛頂，現成正覺。

七財三昧者，一信、二戒、三慚、四愧、五多聞、六智慧、七捨離。二十五有三昧，壞二十五有。得無垢三昧，能破地獄有。得不退三昧，能破畜生有。得心樂三昧，能破餓鬼有。得歡喜三昧，能壞阿修羅有。得日光三昧，斷弗婆提有。得月光三昧，斷瞿耶尼有。得熱炎三昧，斷欝單越有。得如幻三昧，斷閻浮提有。得一切法不動三昧，斷四天王處有。得難伏三昧，斷三十三天處有。得悅意三昧，斷炎魔天有。得青色三昧，斷兜率天有。得黃色三昧，斷化樂天有。得赤色三昧，斷他化自在天有。得白色三昧，斷初禪有。得種種三昧，斷大梵天有。得雙三昧，斷二禪有。得雷音三昧，斷三禪有。得住雨三昧，斷四禪有。得如虛空三昧，斷無想天有。得照境三昧，斷淨居阿那含有。得無礙三昧，斷空處有。得常三昧，斷識處有。得樂三昧，斷不用處有。得我三昧，斷非想處有。是名菩薩得二十五有三昧壞二十五有。四有四惡趣，梵王六欲天，四禪及四空，無想五淨居。復有十億菩薩下，第六十億菩薩成佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七財三昧者，一信、二戒、三慚、四愧、五多聞、六智慧、七捨離。二十五有三昧，壞二十五有。得無垢三昧，能破地獄有。得不退三昧，能破畜生有。得心樂三昧，能破餓鬼有。得歡喜三昧，能壞阿修羅有。得日光三昧，斷弗婆提有。得月光三昧，斷瞿耶尼有。得熱炎三昧，斷欝單越有。得如幻三昧，斷閻浮提有。得一切法不動三昧，斷四天王處有。得難伏三昧，斷三十三天處有。得悅意三昧，斷炎魔天有。得青色三昧，斷兜率天有。得黃色三昧，斷化樂天有。得赤色三昧，斷他化自在天有。得白色三昧，斷初禪有。得種種三昧，斷大梵天有。得雙三昧，斷二禪有。得雷音三昧，斷三禪有。得住雨三昧，斷四禪有。得如虛空三昧，斷無想天有。得照境三昧，斷淨居阿那含有。得無礙三昧，斷空處有。得常三昧，斷識處有。得樂三昧，斷不用處有。得我三昧，斷非想處有。是名菩薩得二十五有三昧壞二十五有。四有四惡趣，梵王六欲天，四禪及四空，無想五淨居。復有十億菩薩下，第六十億菩薩成佛。

仁王護國般若波羅蜜經囑累品第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仁王護國般若波羅蜜經囑累品第八

經有三段，今是第三流通分。所言囑累者，明如來慇懃囑寄國王、累眾菩薩，故云囑累品也。此品分為四段：第一誡勅月光總勸流通，以明囑累；後五濁世下，第二七門別誡諸國王及四部弟子；爾時十六大國王聞佛七誡下，第三明諸國王不制四部弟子；爾時無量大眾下，第四明時眾歡喜受持。就前總勸流通內又分為三：初誡勅月光，明法滅時節；二此經三寶下，明所付人；三為三界眾生下，明流通利益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經有三段，今是第三流通分。所言囑累者，明如來慇懃囑寄國王、累眾菩薩，故云囑累品也。此品分為四段：第一誡勅月光總勸流通，以明囑累；後五濁世下，第二七門別誡諸國王及四部弟子；爾時十六大國王聞佛七誡下，第三明諸國王不制四部弟子；爾時無量大眾下，第四明時眾歡喜受持。就前總勸流通內又分為三：初誡勅月光，明法滅時節；二此經三寶下，明所付人；三為三界眾生下，明流通利益。

佛告波斯匿王：「我誡勅汝等，吾滅度後八十年八百年八千年中，無佛無法無僧、無信男信女，時此經三寶付囑諸國王四部弟子，受持讀誦解說其義，為三界眾生開空慧道，修七賢行，十善行化一切眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告波斯匿王：「我誡勅汝等，吾滅度後八十年八百年八千年中，無佛無法無僧、無信男信女，時此經三寶付囑諸國王四部弟子，受持讀誦解說其義，為三界眾生開空慧道，修七賢行，十善行化一切眾生。」

所言八十年者，佛滅度後也。佛滅度後一百年中，五師持法各二十年，迦葉、阿難、末田地此三人親見佛化，行法如佛在世，故法不滅。三人逕六十年。第四商那和修、第五優婆毱多，此二師各二十年持法。商那和修當八十年，以不親覩佛化，故威儀法滅也。言八百年者，正證法滅。五百年內，二十五師並是聖人相傳，故證法不滅。六七二百年內，馬鳴、龍樹二人傳法，以弘法人強，故法不滅。八百年中餘人弘法，以人弱故，令法滅也。言八千年者，像末法滅也。由末法眾生好行邪法、惡賤正法，正法不行，故像末二法滅耳。依《涅槃經》像末世有十二萬大菩薩善持我法，我法不滅。前就凡夫，故云滅也。言無佛法僧者，正明法滅，故須付囑。無信男信女者，明前無三寶可歸依，故無生信處。以無信心謗毀三寶，故令不現。第二明所付人中有二：初付囑國王，有威力，護法功強，故先付之；二付四部弟子，此是通付一切眾生，以四部攝眾生盡故。第三明流通利益，內文言為三界眾生開空慧道者，證無所得解，故云開空慧道也。又云：證二無我理，故云開空慧道也。言修七賢行者，即七方便也，一五停心觀、二別想念處、三總想念處、四煖法、五頂法、六忍法、七世第一法。言十善行化一切眾生者，一不殺、二不盜、三不邪婬、四不妄語、五不惡口、六不兩舌、七不綺語、八不貪、九不瞋、十不邪見。以此十行教化眾生，故云十善行化一切眾生。總勸流通竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所言八十年者，佛滅度後也。佛滅度後一百年中，五師持法各二十年，迦葉、阿難、末田地此三人親見佛化，行法如佛在世，故法不滅。三人逕六十年。第四商那和修、第五優婆毱多，此二師各二十年持法。商那和修當八十年，以不親覩佛化，故威儀法滅也。言八百年者，正證法滅。五百年內，二十五師並是聖人相傳，故證法不滅。六七二百年內，馬鳴、龍樹二人傳法，以弘法人強，故法不滅。八百年中餘人弘法，以人弱故，令法滅也。言八千年者，像末法滅也。由末法眾生好行邪法、惡賤正法，正法不行，故像末二法滅耳。依《涅槃經》像末世有十二萬大菩薩善持我法，我法不滅。前就凡夫，故云滅也。言無佛法僧者，正明法滅，故須付囑。無信男信女者，明前無三寶可歸依，故無生信處。以無信心謗毀三寶，故令不現。第二明所付人中有二：初付囑國王，有威力，護法功強，故先付之；二付四部弟子，此是通付一切眾生，以四部攝眾生盡故。第三明流通利益，內文言為三界眾生開空慧道者，證無所得解，故云開空慧道也。又云：證二無我理，故云開空慧道也。言修七賢行者，即七方便也，一五停心觀、二別想念處、三總想念處、四煖法、五頂法、六忍法、七世第一法。言十善行化一切眾生者，一不殺、二不盜、三不邪婬、四不妄語、五不惡口、六不兩舌、七不綺語、八不貪、九不瞋、十不邪見。以此十行教化眾生，故云十善行化一切眾生。總勸流通竟。

「後五濁世，比丘比丘尼四部弟子、天龍八部、一切神王、國王大臣、太子王子，自恃高貴，滅破吾法，明作制法，制我四部弟子比丘比丘尼不聽出家行道，亦復不聽造作佛像形、佛塔形，立統官制眾安籍記僧，比丘地立、白衣高座，兵奴為比丘，受別請法，知識比丘共為一心，親善比丘為作齋會求福，如外道法，都非吾法。當知爾時正法將滅不久。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「後五濁世，比丘比丘尼四部弟子、天龍八部、一切神王、國王大臣、太子王子，自恃高貴，滅破吾法，明作制法，制我四部弟子比丘比丘尼不聽出家行道，亦復不聽造作佛像形、佛塔形，立統官制眾安籍記僧，比丘地立、白衣高座，兵奴為比丘，受別請法，知識比丘共為一心，親善比丘為作齋會求福，如外道法，都非吾法。當知爾時正法將滅不久。」

後五濁下，第二七門別誡，即為七別：一不得障人出家等；二不得俗官治僧；三不得繫縛比丘；四不得非法說經，似師子身內虫；五不得驅使比丘似兵奴法；六明非法得罪制之莫為，自作罪過破壞國土也；七不得依託佛法求世名利。若為此七事，違教失理，行義不立。為是義故，佛法速滅。第一不得障人出家中為二：初總明五濁；二從比丘下，別明七事。所言五濁者，一眾生濁、二命濁、三見濁、四煩惱濁、五劫濁。二從比丘下，別明七事者，一不聽出家、二不聽造像等、三立統官、四安籍記僧、五不得比丘立地白衣高坐、六不得兵奴為比丘、七不得受別請行法。七邪法興，七正法滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後五濁下，第二七門別誡，即為七別：一不得障人出家等；二不得俗官治僧；三不得繫縛比丘；四不得非法說經，似師子身內虫；五不得驅使比丘似兵奴法；六明非法得罪制之莫為，自作罪過破壞國土也；七不得依託佛法求世名利。若為此七事，違教失理，行義不立。為是義故，佛法速滅。第一不得障人出家中為二：初總明五濁；二從比丘下，別明七事。所言五濁者，一眾生濁、二命濁、三見濁、四煩惱濁、五劫濁。二從比丘下，別明七事者，一不聽出家、二不聽造像等、三立統官、四安籍記僧、五不得比丘立地白衣高坐、六不得兵奴為比丘、七不得受別請行法。七邪法興，七正法滅。

「大王！壞亂吾道是汝等自作，自恃威力制我四部弟子，百姓疾病無不苦難，是破國因緣，說五濁罪過窮劫不盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！壞亂吾道是汝等自作，自恃威力制我四部弟子，百姓疾病無不苦難，是破國因緣，說五濁罪過窮劫不盡。」

大王壞亂吾道下，第二不得俗官治僧。言自恃威力制四部弟子者，五篇七聚外更作俗法治比丘等，以護法善神瞋，使令疾病破壞國土，五濁增長也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大王壞亂吾道下，第二不得俗官治僧。言自恃威力制四部弟子者，五篇七聚外更作俗法治比丘等，以護法善神瞋，使令疾病破壞國土，五濁增長也。

「大王！法末世時，有諸比丘四部弟子，國王大臣各作非法之行，橫與佛法眾僧作大非法，作諸罪過，非法非律繫縛比丘如獄囚法，當爾之時法滅不久。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！法末世時，有諸比丘四部弟子，國王大臣各作非法之行，橫與佛法眾僧作大非法，作諸罪過，非法非律繫縛比丘如獄囚法，當爾之時法滅不久。」

大王法末世時下，第三不得繫縛比丘如獄囚法。當戒律法中極，但有驅擯出家眾；今行俗法，當知法滅不久。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大王法末世時下，第三不得繫縛比丘如獄囚法。當戒律法中極，但有驅擯出家眾；今行俗法，當知法滅不久。

「大王！我滅度後未來世中，四部弟子，諸小國王太子王子乃是任持護三寶者，轉更滅破三寶，如師子身中虫自食師子，非外道也。多壞我佛法，得大罪過。正教衰薄，民無正行。以漸為惡，其壽日減至于百歲。人壞佛教，無復孝子，六親不和，天神不祐，疾疫惡鬼日來侵害。災怪首尾連禍縱橫，死入地獄餓鬼畜生，若出為人兵奴。果報如響如影，如人夜書，火滅字存。三界果報亦復如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！我滅度後未來世中，四部弟子，諸小國王太子王子乃是任持護三寶者，轉更滅破三寶，如師子身中虫自食師子，非外道也。多壞我佛法，得大罪過。正教衰薄，民無正行。以漸為惡，其壽日減至于百歲。人壞佛教，無復孝子，六親不和，天神不祐，疾疫惡鬼日來侵害。災怪首尾連禍縱橫，死入地獄餓鬼畜生，若出為人兵奴。果報如響如影，如人夜書，火滅字存。三界果報亦復如是。」

大王我滅度後下，第四誡四部眾國王等，皆是任持佛法人，還自破滅，令使國土諸災競起，皆由破法使之然也。就文有二：初明非法說經；二正法衰薄下，明其損失。初明非法說經有三：初法說；二如師子下；喻；三多壞我佛法下，合譬也。第二損失內，正法衰薄，得種種苦事也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大王我滅度後下，第四誡四部眾國王等，皆是任持佛法人，還自破滅，令使國土諸災競起，皆由破法使之然也。就文有二：初明非法說經；二正法衰薄下，明其損失。初明非法說經有三：初法說；二如師子下；喻；三多壞我佛法下，合譬也。第二損失內，正法衰薄，得種種苦事也。

「大王！未來世中一切國王太子王子，四部弟子橫與佛弟子書記制戒，如白衣法、如兵奴法。若我弟子比丘比丘尼立籍，為官所使，都非我弟子，是兵奴法。立統官攝僧，典主僧籍，大小僧統共相攝縛，如獄囚法、兵奴之法。當爾之時，佛法不久。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！未來世中一切國王太子王子，四部弟子橫與佛弟子書記制戒，如白衣法、如兵奴法。若我弟子比丘比丘尼立籍，為官所使，都非我弟子，是兵奴法。立統官攝僧，典主僧籍，大小僧統共相攝縛，如獄囚法、兵奴之法。當爾之時，佛法不久。」

大王未來世下，第五誡國王太子四眾。立籍制約如兵奴法，立統官治人如俗法，當知佛法滅亦不久。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大王未來世下，第五誡國王太子四眾。立籍制約如兵奴法，立統官治人如俗法，當知佛法滅亦不久。

「大王！未來世中諸小國王四部弟子，自作此罪，破國因緣，身自受之，非佛法僧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！未來世中諸小國王四部弟子，自作此罪，破國因緣，身自受之，非佛法僧。」

大王未來世中諸小國下，第六誡小國四眾。明非法得罪，制之莫為。自作罪過，破壞國土，自身受之，不關三寶也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大王未來世中諸小國下，第六誡小國四眾。明非法得罪，制之莫為。自作罪過，破壞國土，自身受之，不關三寶也。

「大王！未來世中流通此經，七佛法器，十方諸佛常所行道，諸惡比丘多求名利，於國王太子王子前自說破佛法因緣、破國因緣，其王不別信聽此語，橫作法制不依佛戒，是為破佛破國因緣。當爾之時，正法將滅不久。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！未來世中流通此經，七佛法器，十方諸佛常所行道，諸惡比丘多求名利，於國王太子王子前自說破佛法因緣、破國因緣，其王不別信聽此語，橫作法制不依佛戒，是為破佛破國因緣。當爾之時，正法將滅不久。」

大王未來世中流通此經下，第七誡諸比丘不依七佛教，依託佛法求世名利，往國王邊自說破佛法因緣。文有三別：初明比丘等邪說佛法；二其王不別下，明國王不知三寶也；三當爾之時下，滅正法也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大王未來世中流通此經下，第七誡諸比丘不依七佛教，依託佛法求世名利，往國王邊自說破佛法因緣。文有三別：初明比丘等邪說佛法；二其王不別下，明國王不知三寶也；三當爾之時下，滅正法也。

爾時十六大國王聞佛七誡所說未來世事，悲啼涕泣聲動三千，日月五星、二十八宿失光不現。時諸國王等各各至心受持佛語，不制四部弟子出家行道，當如佛教。爾時大眾，十八梵天王、六欲諸天子皆悉歎言：「當爾之時，世間空虛，是無佛世。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時十六大國王聞佛七誡所說未來世事，悲啼涕泣聲動三千，日月五星、二十八宿失光不現。時諸國王等各各至心受持佛語，不制四部弟子出家行道，當如佛教。爾時大眾，十八梵天王、六欲諸天子皆悉歎言：「當爾之時，世間空虛，是無佛世。」

爾時十六國下，品中大段第三，諸國王聞佛七誡不制四眾。就文為二：初十六國王悲歎驚怖，傷己已往愆，依教不制四眾。第二十八梵天等傷歎云當當爾之時世間空虛是無佛世者，歎正法滅盡，故名無佛世也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時十六國下，品中大段第三，諸國王聞佛七誡不制四眾。就文為二：初十六國王悲歎驚怖，傷己已往愆，依教不制四眾。第二十八梵天等傷歎云當當爾之時世間空虛是無佛世者，歎正法滅盡，故名無佛世也。

爾時無量大眾中百億菩薩，彌勒、師子月等，百億舍利弗、須菩提等，五百億十八梵、六欲諸天、三界六道阿須輪王等，聞佛所說護佛果因緣、護國土因緣，歡喜無量，為佛作禮，受持般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時無量大眾中百億菩薩，彌勒、師子月等，百億舍利弗、須菩提等，五百億十八梵、六欲諸天、三界六道阿須輪王等，聞佛所說護佛果因緣、護國土因緣，歡喜無量，為佛作禮，受持般若波羅蜜。

爾時無量大眾下，品內大段第四，時眾聞法歡喜奉行。就文有三：初列百億菩薩眾，第二列百億舍利弗等，第三五百億色欲二界天、六道阿須輪王等眾，悉奉行也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時無量大眾下，品內大段第四，時眾聞法歡喜奉行。就文有三：初列百億菩薩眾，第二列百億舍利弗等，第三五百億色欲二界天、六道阿須輪王等眾，悉奉行也。