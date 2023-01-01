仁王般若經疏卷中三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仁王般若經疏卷中三

吉藏法師撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吉藏法師撰

仁王護國般若波羅蜜經菩薩教化品第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仁王護國般若波羅蜜經菩薩教化品第三

前品依空護佛果，即方便智實智；此品依五忍十地化眾生，即實智方便，故言教化品。前品非無因，為成其果；此品非無果，為成其因。又起如幻教迹，化如幻眾生，故云教化品。就此品中分為二段：初問、二答。初問中三：初問十地自利行相、二問利他行化相、三問所化眾生德行相貌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前品依空護佛果，即方便智實智；此品依五忍十地化眾生，即實智方便，故言教化品。前品非無因，為成其果；此品非無果，為成其因。又起如幻教迹，化如幻眾生，故云教化品。就此品中分為二段：初問、二答。初問中三：初問十地自利行相、二問利他行化相、三問所化眾生德行相貌。

白佛言：「世尊！護十地行菩薩，云何行可行？云何行化眾生？以何相眾生可化？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 白佛言：「世尊！護十地行菩薩，云何行可行？云何行化眾生？以何相眾生可化？」

初段中護十地者，牒所修十地位也。言云何行可行者，問何等行法可依之修行，成十地得自行。第二問云何行化眾生者，問菩薩行化用何等法化眾生。第三問言以何相眾生可化者，問所化眾生之體相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初段中護十地者，牒所修十地位也。言云何行可行者，問何等行法可依之修行，成十地得自行。第二問云何行化眾生者，問菩薩行化用何等法化眾生。第三問言以何相眾生可化者，問所化眾生之體相。

佛言：「大王！五忍是菩薩法：伏忍上中下、信忍上中下、順忍上中下、無生忍上中下、寂滅忍上下，名為諸佛菩薩修般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大王！五忍是菩薩法：伏忍上中下、信忍上中下、順忍上中下、無生忍上中下、寂滅忍上下，名為諸佛菩薩修般若波羅蜜。」

佛言下，第二答前三問，即為三段：初從五忍是菩薩法下，說十四忍具足，答初問自行；從白佛言云何菩薩本業清淨乃至諸鬼神現身修行般若，答前第二外化行問；從佛告大王汝先言下竟品，答第三問，就前自行中有二：初略說五忍，明自行體；善男子下，第二廣分別十四忍，顯自行相。就前略中有二意：初生起、二立五忍意。初生起者，伏忍上中下即是得聖方便行；二信忍上中下即是入聖之初門；三順忍上中下即是順無生果之近緣；四無生忍上中下即是向果之功能；五寂滅忍上下即是因果合說。就立五忍意有三段：初五忍是菩薩法，表五忍屬人；二伏忍上中下，出五忍位；名為諸佛菩薩下，第三結釋。初文可知。第二出位中伏忍上中下者，習忍下、性忍中、道種忍上，在三賢位；信忍上中下，初地下、二地中、三地上；順忍上中下，四地下、五地中、六地上；無生忍上中下，七地下、八地中、九地上；寂滅忍上下，十地下、佛地上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言下，第二答前三問，即為三段：初從五忍是菩薩法下，說十四忍具足，答初問自行；從白佛言云何菩薩本業清淨乃至諸鬼神現身修行般若，答前第二外化行問；從佛告大王汝先言下竟品，答第三問，就前自行中有二：初略說五忍，明自行體；善男子下，第二廣分別十四忍，顯自行相。就前略中有二意：初生起、二立五忍意。初生起者，伏忍上中下即是得聖方便行；二信忍上中下即是入聖之初門；三順忍上中下即是順無生果之近緣；四無生忍上中下即是向果之功能；五寂滅忍上下即是因果合說。就立五忍意有三段：初五忍是菩薩法，表五忍屬人；二伏忍上中下，出五忍位；名為諸佛菩薩下，第三結釋。初文可知。第二出位中伏忍上中下者，習忍下、性忍中、道種忍上，在三賢位；信忍上中下，初地下、二地中、三地上；順忍上中下，四地下、五地中、六地上；無生忍上中下，七地下、八地中、九地上；寂滅忍上下，十地下、佛地上。

「善男子！初發相信恒河沙眾生修行伏忍，於三寶中生習種性十心：信心、精進心、念心、慧心、定心、施心、戒心、護心、願心、迴向心，是為菩薩能少分化眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！初發相信恒河沙眾生修行伏忍，於三寶中生習種性十心：信心、精進心、念心、慧心、定心、施心、戒心、護心、願心、迴向心，是為菩薩能少分化眾生。」

善男子下，第二廣分別十四忍。開五忍為十四忍。初明習種性名習忍，即有三段：初標修忍人；二別列十種心；三是為菩薩下，明化眾生功能。文言初發相信恒河沙眾生修行伏忍者，解云：無量恒河沙世界人天二乘修行種種功德聚集作一分，正與信心菩薩等也。文言於三寶中生習種性，三寶道理即是果報，立志遠大故不怯弱，於三寶懃策勵，即是信習一切種智之本性十信。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子下，第二廣分別十四忍。開五忍為十四忍。初明習種性名習忍，即有三段：初標修忍人；二別列十種心；三是為菩薩下，明化眾生功能。文言初發相信恒河沙眾生修行伏忍者，解云：無量恒河沙世界人天二乘修行種種功德聚集作一分，正與信心菩薩等也。文言於三寶中生習種性，三寶道理即是果報，立志遠大故不怯弱，於三寶懃策勵，即是信習一切種智之本性十信。

「已超過二乘一切善地，一切諸佛菩薩長養十心，為聖胎也。次第起於乾慧性種性，有十種心，所謂四意止，身、受、心、法，不淨、苦、無常、無我也；三意止；三善根，慈、施、慧也。三意止，所謂三世，過去因忍、現在因果忍、未來果忍也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「已超過二乘一切善地，一切諸佛菩薩長養十心，為聖胎也。次第起於乾慧性種性，有十種心，所謂四意止，身、受、心、法，不淨、苦、無常、無我也；三意止；三善根，慈、施、慧也。三意止，所謂三世，過去因忍、現在因果忍、未來果忍也。」

超過二乘地者，此是大乘之解，故過二乘。成大乘法身種子，名為聖胎也。次第二明中忍性種性。文有三：初總舉性種十心；二所謂下，別列十心；三是菩薩下，明中忍功能。云次第起於乾慧者，小乘法中習種之外前別有乾慧地，未得理解潤心故。今此對初地真解名種性為乾慧地也。第二別列十心中四意止是四念處。三意止即三善根，不貪善根即是施、不瞋善根即是慈、不癡善根即是慧，下文釋謂慈施慧。三意止者，過去無明行名因忍，三因五果現在名因果忍，未來生老死名為果忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 超過二乘地者，此是大乘之解，故過二乘。成大乘法身種子，名為聖胎也。次第二明中忍性種性。文有三：初總舉性種十心；二所謂下，別列十心；三是菩薩下，明中忍功能。云次第起於乾慧者，小乘法中習種之外前別有乾慧地，未得理解潤心故。今此對初地真解名種性為乾慧地也。第二別列十心中四意止是四念處。三意止即三善根，不貪善根即是施、不瞋善根即是慈、不癡善根即是慧，下文釋謂慈施慧。三意止者，過去無明行名因忍，三因五果現在名因果忍，未來生老死名為果忍。

「是菩薩亦能化一切眾生，已能過我人知見眾生等想，及外道倒想所不能壞。復有十道種性地，所謂觀色識想受行，得戒忍、知見忍、定忍、慧忍、解脫忍，觀三界因果，空忍、無願忍、無想忍，觀二諦虛實一切法無常名無常忍、一切法空得無生忍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩亦能化一切眾生，已能過我人知見眾生等想，及外道倒想所不能壞。復有十道種性地，所謂觀色識想受行，得戒忍、知見忍、定忍、慧忍、解脫忍，觀三界因果，空忍、無願忍、無想忍，觀二諦虛實一切法無常名無常忍、一切法空得無生忍。」

是菩薩亦能化一切眾生者，第三明中忍功能。觀五陰無我，故已過我人等想。觀三世因果非常非斷，故外道等不能破壞。此經性種性在十解、十行，依《華嚴》十住為習種、十行為性種。依《華嚴》十解為十住，一名發心住(乃至)十灌頂住。十行者，一名歡喜行(乃至)十名真實行。第三道種性明上忍，有三：初總明五陰觀；二別明十堅心；三是菩薩下，結上忍功能化眾生。十堅者，五分法身、三空忍、觀二諦虛實一切無常忍、一切法空得無生忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是菩薩亦能化一切眾生者，第三明中忍功能。觀五陰無我，故已過我人等想。觀三世因果非常非斷，故外道等不能破壞。此經性種性在十解、十行，依《華嚴》十住為習種、十行為性種。依《華嚴》十解為十住，一名發心住(乃至)十灌頂住。十行者，一名歡喜行(乃至)十名真實行。第三道種性明上忍，有三：初總明五陰觀；二別明十堅心；三是菩薩下，結上忍功能化眾生。十堅者，五分法身、三空忍、觀二諦虛實一切無常忍、一切法空得無生忍。

「是菩薩十堅心作轉輪王，亦能化四天下，生一切眾生善根。又信忍菩薩，所謂善達明中行者，斷三界色煩惱縛，能化百佛千佛萬佛國中現百身千身萬身，神通無量功德，常以十五心為首，四攝法、四無量心、四弘願、三解脫門。是菩薩從善覺地至於薩婆若，以此十五心為一切行根本種子。又順忍菩薩，所謂見勝現法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩十堅心作轉輪王，亦能化四天下，生一切眾生善根。又信忍菩薩，所謂善達明中行者，斷三界色煩惱縛，能化百佛千佛萬佛國中現百身千身萬身，神通無量功德，常以十五心為首，四攝法、四無量心、四弘願、三解脫門。是菩薩從善覺地至於薩婆若，以此十五心為一切行根本種子。又順忍菩薩，所謂見勝現法。」

是菩薩下，結上忍功能化眾生德。十堅心，結自利德。作轉輪王下，結化他德。此經明名道種性，華嚴名十迴向，一名救護一切眾生離眾生相迴向(乃至)十名法界無量迴向。此經作金輪王，故化四天下。依下文，上品十善鐵輪王化一閻浮提；習種銅輪王化二天下，除東北二方；性種性銀輪王化三天下，除北方。此處經文略耳。又此四王在閻浮統領餘三天下，與佛相似。又信忍下，明信忍有三種：一想信，輕毛菩薩；二久信，三賢是；三證信，初地已上。就信忍，文有四：初標信忍名德。又信忍菩薩，出名；所謂善達明中行者，出信忍德。斷三界下，第二斷障。能化百佛下，第三明所化國土，初地現百身、二地現千身、三地現萬身。常以十五心為首下，第四起勝修。初出德內，善達明中行者，總標信忍等三位。善者，善覺忍，此在初地。達者，是觀達忍，在二地。明者，是明慧忍，在三地。三昧照明，名為明慧。斷三界色煩惱縛者，初二三地觀色諦無相，不取著色法故離色縛。道理亦觀心諦無生，文隱顯從多說耳。第三所化國土中(乃至)萬佛世界，此明神通化益。依他經攝報果中初地化百佛世界、二地化千佛世界、三地化萬佛世界，現身等亦爾。依願智果，皆言不可數。第四起勝修行者，初地行布施攝令生信、愛語攝令生解、利行攝令起因、同事攝令得果。亦名同事，謂苦樂事同也。言四無量心者，是利他心，此具三緣：一眾生緣，緣假名眾生與樂。二法緣，緣五陰法數。三名無緣，緣諸眾生五陰無所得。一慈是與樂心也、二悲是拔苦心、三喜是慶物心、四捨是平等心，緣境無限，故名無量。四弘誓願者，是利他願。未度苦令度苦、未解集令解集、未得安道令得安道、未得涅槃令得涅槃。三解脫門者，是無漏三三昧，離縛名解脫，通人至果名之為門。《婆娑》云「一名無願，能厭生死。二名無相，能樂涅槃。三名空定，觀生死涅槃二俱無相。」如《地持．菩薩分品》說。依下偈文，初地作四天王，二地作忉利天王，三地作夜摩天王。初地名歡喜，二地名離垢，三地名明地，此三地同在信忍位。第三解順忍，文有四：初總標順忍菩薩名；二見勝下，舉順等三位；三能斷下，明離障分齊；四現一身下，明現土起用化生。初總標可知等。二明位者，見者是第四炎地，下文云名炎慧地。勝者是第五難勝地，下文云名勝慧忍。現法者是第六現前地，下文云名現法忍。第三明離障分齊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是菩薩下，結上忍功能化眾生德。十堅心，結自利德。作轉輪王下，結化他德。此經明名道種性，華嚴名十迴向，一名救護一切眾生離眾生相迴向(乃至)十名法界無量迴向。此經作金輪王，故化四天下。依下文，上品十善鐵輪王化一閻浮提；習種銅輪王化二天下，除東北二方；性種性銀輪王化三天下，除北方。此處經文略耳。又此四王在閻浮統領餘三天下，與佛相似。又信忍下，明信忍有三種：一想信，輕毛菩薩；二久信，三賢是；三證信，初地已上。就信忍，文有四：初標信忍名德。又信忍菩薩，出名；所謂善達明中行者，出信忍德。斷三界下，第二斷障。能化百佛下，第三明所化國土，初地現百身、二地現千身、三地現萬身。常以十五心為首下，第四起勝修。初出德內，善達明中行者，總標信忍等三位。善者，善覺忍，此在初地。達者，是觀達忍，在二地。明者，是明慧忍，在三地。三昧照明，名為明慧。斷三界色煩惱縛者，初二三地觀色諦無相，不取著色法故離色縛。道理亦觀心諦無生，文隱顯從多說耳。第三所化國土中(乃至)萬佛世界，此明神通化益。依他經攝報果中初地化百佛世界、二地化千佛世界、三地化萬佛世界，現身等亦爾。依願智果，皆言不可數。第四起勝修行者，初地行布施攝令生信、愛語攝令生解、利行攝令起因、同事攝令得果。亦名同事，謂苦樂事同也。言四無量心者，是利他心，此具三緣：一眾生緣，緣假名眾生與樂。二法緣，緣五陰法數。三名無緣，緣諸眾生五陰無所得。一慈是與樂心也、二悲是拔苦心、三喜是慶物心、四捨是平等心，緣境無限，故名無量。四弘誓願者，是利他願。未度苦令度苦、未解集令解集、未得安道令得安道、未得涅槃令得涅槃。三解脫門者，是無漏三三昧，離縛名解脫，通人至果名之為門。《婆娑》云「一名無願，能厭生死。二名無相，能樂涅槃。三名空定，觀生死涅槃二俱無相。」如《地持．菩薩分品》說。依下偈文，初地作四天王，二地作忉利天王，三地作夜摩天王。初地名歡喜，二地名離垢，三地名明地，此三地同在信忍位。第三解順忍，文有四：初總標順忍菩薩名；二見勝下，舉順等三位；三能斷下，明離障分齊；四現一身下，明現土起用化生。初總標可知等。二明位者，見者是第四炎地，下文云名炎慧地。勝者是第五難勝地，下文云名勝慧忍。現法者是第六現前地，下文云名現法忍。第三明離障分齊。

「能斷三界心等煩惱縛故，現一身於十方佛國中，無量不可說神通化眾生。又無生忍菩薩，所謂遠不動觀慧，亦斷三界心色等習煩惱故，現不可說不可說功德神通。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「能斷三界心等煩惱縛故，現一身於十方佛國中，無量不可說神通化眾生。又無生忍菩薩，所謂遠不動觀慧，亦斷三界心色等習煩惱故，現不可說不可說功德神通。」

文云斷三界心煩惱縛者，此之三位能觀三界心諦無生無所得，不取心相，知心無生，故能斷迷心煩惱。通論亦斷迷色惑，今從多故，但斷迷心耳。此是無名相中說，不可定以一文為執，而講者須深知此意。第四現土中，文云現一身於十方國化眾生者，依《地經》攝報果炎地菩薩能現一億身，能化一億佛國眾生等。難勝地攝報果，能現千億身，化千億世界眾生等。現前地攝報果，能現百千億身，化眾生亦爾。此約階位為言，若願智果中皆不可計知。依此經，四地為兜率天王，五地為他化樂天王，六地為化樂天王。若依六天次第，應五地為化樂天王，六地為他化天王，此文誤也。第四明無生忍。就文有四：初總標忍名；二所謂下，出位；三亦斷下，治障；四現不可說下，現土。初文可知。第二出位中言遠者，遠行地。不動者，不動地。觀慧者，善慧地。七地，下文遠達忍。八地，下文等觀忍。九地，下文慧光忍。三明治障。云亦斷三界心色等習煩惱等者，此三位深證心色無生，故能斷色心等習。依《地論》七地斷細相習障，八地斷無相行障，九地斷不能利益眾生障。四明現土。經云現不可說神通者，依《地論》七地攝報果中，現百千億那由他身，化眾生亦爾。八地攝報果，現百萬三千大千世界微塵身，化眾生等亦爾。九地現十阿僧祇百千佛土微塵數身，化眾生亦爾。依經下文，七地為初禪王，八地為二禪王，九地為三禪王。此等皆是菩薩無生自在，不可定執也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文云斷三界心煩惱縛者，此之三位能觀三界心諦無生無所得，不取心相，知心無生，故能斷迷心煩惱。通論亦斷迷色惑，今從多故，但斷迷心耳。此是無名相中說，不可定以一文為執，而講者須深知此意。第四現土中，文云現一身於十方國化眾生者，依《地經》攝報果炎地菩薩能現一億身，能化一億佛國眾生等。難勝地攝報果，能現千億身，化千億世界眾生等。現前地攝報果，能現百千億身，化眾生亦爾。此約階位為言，若願智果中皆不可計知。依此經，四地為兜率天王，五地為他化樂天王，六地為化樂天王。若依六天次第，應五地為化樂天王，六地為他化天王，此文誤也。第四明無生忍。就文有四：初總標忍名；二所謂下，出位；三亦斷下，治障；四現不可說下，現土。初文可知。第二出位中言遠者，遠行地。不動者，不動地。觀慧者，善慧地。七地，下文遠達忍。八地，下文等觀忍。九地，下文慧光忍。三明治障。云亦斷三界心色等習煩惱等者，此三位深證心色無生，故能斷色心等習。依《地論》七地斷細相習障，八地斷無相行障，九地斷不能利益眾生障。四明現土。經云現不可說神通者，依《地論》七地攝報果中，現百千億那由他身，化眾生亦爾。八地攝報果，現百萬三千大千世界微塵身，化眾生等亦爾。九地現十阿僧祇百千佛土微塵數身，化眾生亦爾。依經下文，七地為初禪王，八地為二禪王，九地為三禪王。此等皆是菩薩無生自在，不可定執也。

「復次寂滅忍，佛與菩薩同用此忍，入金剛三昧下忍中行名為菩薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次寂滅忍，佛與菩薩同用此忍，入金剛三昧下忍中行名為菩薩。」

第五明寂滅忍。寂者是定，滅者是慧。寂而常照、照而常寂，故名寂滅忍。文有五：初明位地分齊；二入金剛三昧下，明行差別；三共觀下，明因異果；四盡相無相下，彰果異因；五善男子一切眾生下，歎果殊勝。初文云佛與菩薩同用此忍者，是法雲地菩薩。依《地論》斷於諸法中不得自在障，為無礙道。佛者，一切智、一切種智依止，智體圓滿，名解脫道。前之四忍，斷生死未盡，不得寂滅之名。第二明行差別。入金剛三昧下忍中行名菩薩者，此定堅固永不退，名金剛三昧。無礙道因位所攝，名下忍。依《地經》攝報果得十不可說佛土微塵三昧等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五明寂滅忍。寂者是定，滅者是慧。寂而常照、照而常寂，故名寂滅忍。文有五：初明位地分齊；二入金剛三昧下，明行差別；三共觀下，明因異果；四盡相無相下，彰果異因；五善男子一切眾生下，歎果殊勝。初文云佛與菩薩同用此忍者，是法雲地菩薩。依《地論》斷於諸法中不得自在障，為無礙道。佛者，一切智、一切種智依止，智體圓滿，名解脫道。前之四忍，斷生死未盡，不得寂滅之名。第二明行差別。入金剛三昧下忍中行名菩薩者，此定堅固永不退，名金剛三昧。無礙道因位所攝，名下忍。依《地經》攝報果得十不可說佛土微塵三昧等。

「上忍中行名為薩婆若，共觀第一義諦，斷三界心習無明，盡相為金剛，盡相無相為薩婆若，超度世諦第一義諦之外為第十一地，薩云若覺非有非無湛然清淨常住不變，同真際、等法性，無緣大悲教化一切眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「上忍中行名為薩婆若，共觀第一義諦，斷三界心習無明，盡相為金剛，盡相無相為薩婆若，超度世諦第一義諦之外為第十一地，薩云若覺非有非無湛然清淨常住不變，同真際、等法性，無緣大悲教化一切眾生。」

上忍中行名為薩婆若者，解脫道果位所攝名為上忍位。薩婆若者，此云一切智。此忍因果位別，唯分上下二品；前之四忍同是因位，故各分三品。此無差別中作差別名，豈可定執？此處五忍是通，因果無礙解脫皆名為忍，不同小乘唯見道無礙八忍。第三明因異果中，共觀第一義者，與佛同觀實諦，名共觀也。斷三界心習無明者，依《地論》此斷微智障，名心習無明。觀空諦究竟無礙道中，斷心習無明盡亦斷色習，文略不論耳。言盡相為金剛者，能破生死因果究竟名為盡也。第四明果異因。文云盡相無相為薩婆若者，非但盡相亦盡無相，所謂緣觀並[穴/俱]、境智俱寂始是圓滿顯現，故名盡相無相。薩婆若者，云一切智，證中道一實諦，故云出二諦之外。十地是學果，佛十一地是無學果，絕相非有、備德非無，離染故清淨、離苦故常樂，會於無德絕妄名法身也，故云同真際、等法性。無緣大悲教化一切眾生者，是應身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上忍中行名為薩婆若者，解脫道果位所攝名為上忍位。薩婆若者，此云一切智。此忍因果位別，唯分上下二品；前之四忍同是因位，故各分三品。此無差別中作差別名，豈可定執？此處五忍是通，因果無礙解脫皆名為忍，不同小乘唯見道無礙八忍。第三明因異果中，共觀第一義者，與佛同觀實諦，名共觀也。斷三界心習無明者，依《地論》此斷微智障，名心習無明。觀空諦究竟無礙道中，斷心習無明盡亦斷色習，文略不論耳。言盡相為金剛者，能破生死因果究竟名為盡也。第四明果異因。文云盡相無相為薩婆若者，非但盡相亦盡無相，所謂緣觀並[穴/俱]、境智俱寂始是圓滿顯現，故名盡相無相。薩婆若者，云一切智，證中道一實諦，故云出二諦之外。十地是學果，佛十一地是無學果，絕相非有、備德非無，離染故清淨、離苦故常樂，會於無德絕妄名法身也，故云同真際、等法性。無緣大悲教化一切眾生者，是應身。

「乘薩婆若乘來化三界。善男子！一切眾生煩惱不出三界藏，一切眾生果報二十二根不出三界，諸佛應化法身亦不出三界，三界外無眾生，佛何所化？是故我言：三界外別有一眾生界藏者，外道大有經中說，非七佛之所說。大王！我常語：一切眾生斷三界煩惱果報盡者名為佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「乘薩婆若乘來化三界。善男子！一切眾生煩惱不出三界藏，一切眾生果報二十二根不出三界，諸佛應化法身亦不出三界，三界外無眾生，佛何所化？是故我言：三界外別有一眾生界藏者，外道大有經中說，非七佛之所說。大王！我常語：一切眾生斷三界煩惱果報盡者名為佛。」

乘薩婆若乘來化三界者，是化身。又前是化他心，後是化他身。第五歎德殊勝。文有六：一明所化三界；二諸佛應身下，明能化應身；三從三界外下，明三界攝生周盡；四我言三界外別有一眾生界藏下，明非邪顯正；五大王下，歎果異因；六眾生本業下，舉因顯果。初明所化三界。文言煩惱不出三界者，是集諦。三界有二種：一分段、二變易。文言果報二十二根不出三界者，此明苦諦。二十二根者，眼等六根，苦、樂、憂、喜、捨五，合為十一。男、女、命三，為十四。信、進、念、定、慧五，為十九。三無漏根，未知根、已知根、無知根，為二十二根。二十一根不出分段，三界無知根在無學出分段三界。不出者，不出四住習氣。三界二十二根義如別章。第二明能化。文言諸佛應化法身亦不出三界者，謂所化眾生，故言不出三界。若舉實而言，三界本來清淨，何出不出？第三明三界攝生周盡。文云三界外無眾生者，分段、變易二種三界外，更無生死眾生可化也。第四非邪顯正。文言三界外別有一眾生界者，外道大有經中說非七佛之所說者，若依舊說流來義，即同外道大有所說。二種生死外別有生死眾生藏者，即是舊說無明義也，是外道邪說，非佛正說。第五歎果異因中，言我常語一切眾生斷三界煩惱果報盡名為佛者，斷盡分段、變易二種也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乘薩婆若乘來化三界者，是化身。又前是化他心，後是化他身。第五歎德殊勝。文有六：一明所化三界；二諸佛應身下，明能化應身；三從三界外下，明三界攝生周盡；四我言三界外別有一眾生界藏下，明非邪顯正；五大王下，歎果異因；六眾生本業下，舉因顯果。初明所化三界。文言煩惱不出三界者，是集諦。三界有二種：一分段、二變易。文言果報二十二根不出三界者，此明苦諦。二十二根者，眼等六根，苦、樂、憂、喜、捨五，合為十一。男、女、命三，為十四。信、進、念、定、慧五，為十九。三無漏根，未知根、已知根、無知根，為二十二根。二十一根不出分段，三界無知根在無學出分段三界。不出者，不出四住習氣。三界二十二根義如別章。第二明能化。文言諸佛應化法身亦不出三界者，謂所化眾生，故言不出三界。若舉實而言，三界本來清淨，何出不出？第三明三界攝生周盡。文云三界外無眾生者，分段、變易二種三界外，更無生死眾生可化也。第四非邪顯正。文言三界外別有一眾生界者，外道大有經中說非七佛之所說者，若依舊說流來義，即同外道大有所說。二種生死外別有生死眾生藏者，即是舊說無明義也，是外道邪說，非佛正說。第五歎果異因中，言我常語一切眾生斷三界煩惱果報盡名為佛者，斷盡分段、變易二種也。

「自性清淨名覺薩云若性，是眾生本業、是諸佛菩薩本所修行五忍中十四忍具足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「自性清淨名覺薩云若性，是眾生本業、是諸佛菩薩本所修行五忍中十四忍具足。」

自性清淨者，煩惱既盡，體無暇摷也，此是斷德也。名覺薩云若者，此云一切智，是其智德也。第六舉因顯果。文云眾生本業是諸佛菩薩本所修行，十三忍是菩薩修，名因行；第十四忍是佛德，名顯果。上來至此，答自利行竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自性清淨者，煩惱既盡，體無暇摷也，此是斷德也。名覺薩云若者，此云一切智，是其智德也。第六舉因顯果。文云眾生本業是諸佛菩薩本所修行，十三忍是菩薩修，名因行；第十四忍是佛德，名顯果。上來至此，答自利行竟。

白佛言：「云何菩薩本業清淨化眾生？」佛言：「從一地乃至後一地，自所行處及佛行處一切知見故。本業者，若菩薩住百佛國中，作閻浮四天王，修百法門，二諦平等心化一切眾生。若菩薩住千佛國中，作忉利天王，修千法門，十善道化一切眾生。若菩薩住十萬佛國中作炎天王，修十萬法門，四禪定化一切眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 白佛言：「云何菩薩本業清淨化眾生？」佛言：「從一地乃至後一地，自所行處及佛行處一切知見故。本業者，若菩薩住百佛國中，作閻浮四天王，修百法門，二諦平等心化一切眾生。若菩薩住千佛國中，作忉利天王，修千法門，十善道化一切眾生。若菩薩住十萬佛國中作炎天王，修十萬法門，四禪定化一切眾生。」

白佛言下，答第二利他行相。問文有二：初騰前問。月光去前問既遠，今更重發起。云何菩薩本業清淨者，十地是菩薩本業。菩薩以慈悲智慧於生死涅槃二處無染，名本業清淨也。佛言下，正答問，以顯利他行相。有三：初略答前問；二若菩薩住百佛下，廣答；三散無量下，慶蒙法利供養讚歎。初文言從一地至後一地，謂從初地至佛地也。言自所行處者，謂是因地。及佛行處，謂果地也。無緣之照，因果並[穴/俱]，故云一切智見也。若菩薩住百佛下，第二廣答十地，為十別。就初地，文有五句：一住百佛下，明所化國土。二作閻浮王下，明攝位，謂作人中四種輪王及四天王。依《地經》初地作鐵輪王，《瓔珞經》云「修行十信，一劫二劫三劫修十信善，有三品：上品善，鐵輪王，化一天下；中品善，粟散王；下品善，人中王。十住銅輪王，十行銀輪王，十迴向金輪王，初地已上瑠璃寶瓔珞。」初地百寶瓔珞七寶相輪、四天王萬子為眷族，十住為銅輪王。若爾，十住位已過初地，豈可以一經執為定解？故彼經云「是諸地無名無相，但應化故言有。」三從百法門下，辨所解法門，此乃一念解百法門也。四二諦已下，明自行證理，真俗無相，名平等心。五化一切眾生，明利他行相。二地至十地，例有四句。二地四者，初若菩薩住千佛下，明所化土。二作忉利天王下，明增上生相。《地經》云「二地作金輪王」，《瓔珞》與此經同作忉利王。修千法門下，明所解法門。四十善道化一切眾生下，明利他行相。三地四者，初若菩薩住十萬下，明所化土。二作琰魔天王下，明增上生相。故《地經》云「作忉利王」，《瓔珞經》同此經作琰魔天王。三修十萬法門下，明所解法門。四禪定化一切眾生下，明利他行相，以禪定益物也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 白佛言下，答第二利他行相。問文有二：初騰前問。月光去前問既遠，今更重發起。云何菩薩本業清淨者，十地是菩薩本業。菩薩以慈悲智慧於生死涅槃二處無染，名本業清淨也。佛言下，正答問，以顯利他行相。有三：初略答前問；二若菩薩住百佛下，廣答；三散無量下，慶蒙法利供養讚歎。初文言從一地至後一地，謂從初地至佛地也。言自所行處者，謂是因地。及佛行處，謂果地也。無緣之照，因果並[穴/俱]，故云一切智見也。若菩薩住百佛下，第二廣答十地，為十別。就初地，文有五句：一住百佛下，明所化國土。二作閻浮王下，明攝位，謂作人中四種輪王及四天王。依《地經》初地作鐵輪王，《瓔珞經》云「修行十信，一劫二劫三劫修十信善，有三品：上品善，鐵輪王，化一天下；中品善，粟散王；下品善，人中王。十住銅輪王，十行銀輪王，十迴向金輪王，初地已上瑠璃寶瓔珞。」初地百寶瓔珞七寶相輪、四天王萬子為眷族，十住為銅輪王。若爾，十住位已過初地，豈可以一經執為定解？故彼經云「是諸地無名無相，但應化故言有。」三從百法門下，辨所解法門，此乃一念解百法門也。四二諦已下，明自行證理，真俗無相，名平等心。五化一切眾生，明利他行相。二地至十地，例有四句。二地四者，初若菩薩住千佛下，明所化土。二作忉利天王下，明增上生相。《地經》云「二地作金輪王」，《瓔珞》與此經同作忉利王。修千法門下，明所解法門。四十善道化一切眾生下，明利他行相。三地四者，初若菩薩住十萬下，明所化土。二作琰魔天王下，明增上生相。故《地經》云「作忉利王」，《瓔珞經》同此經作琰魔天王。三修十萬法門下，明所解法門。四禪定化一切眾生下，明利他行相，以禪定益物也。

「若菩薩住百億佛國中，作兜率天王，修百億法門，行道品化一切眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩住百億佛國中，作兜率天王，修百億法門，行道品化一切眾生。」

四地四者，初若菩薩住百億下，明所化土。二作兜率下，明增上生相。故《地經》云「作琰魔天王」，《瓔珞經》同此經為兜率天王。三修百億法門下，明所解法門。四道品化一切眾生下，明利他行相，以道品化眾生也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四地四者，初若菩薩住百億下，明所化土。二作兜率下，明增上生相。故《地經》云「作琰魔天王」，《瓔珞經》同此經為兜率天王。三修百億法門下，明所解法門。四道品化一切眾生下，明利他行相，以道品化眾生也。

「若菩薩住千億佛國中，作化樂天王，修千億法門，二諦四諦八諦化一切眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩住千億佛國中，作化樂天王，修千億法門，二諦四諦八諦化一切眾生。」

五地四者，初若菩薩住千億下，明所化土。二作化樂天王下，明增上生相。故《地經》作兜率天王，《瓔珞經》亦同此經為化樂天王。三修千億法門下，明所解法門。四二諦下，明利他行相，真俗二諦。又有作四諦、無作四諦為八諦。亦可修八法為八諦，謂無常苦空無我為四，常樂我淨為四，故有八也。又云八諦者，相諦、差別諦、說諦、成諦、事諦、生諦、盡無生智諦、令入道智諦、菩薩及成就如來智諦。覺有為法相續，故善知生諦。覺煩惱滅，故善知盡無生諦。此之八名與《瓔珞經》十六諦中八名相似，未詳所出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五地四者，初若菩薩住千億下，明所化土。二作化樂天王下，明增上生相。故《地經》作兜率天王，《瓔珞經》亦同此經為化樂天王。三修千億法門下，明所解法門。四二諦下，明利他行相，真俗二諦。又有作四諦、無作四諦為八諦。亦可修八法為八諦，謂無常苦空無我為四，常樂我淨為四，故有八也。又云八諦者，相諦、差別諦、說諦、成諦、事諦、生諦、盡無生智諦、令入道智諦、菩薩及成就如來智諦。覺有為法相續，故善知生諦。覺煩惱滅，故善知盡無生諦。此之八名與《瓔珞經》十六諦中八名相似，未詳所出。

「若菩薩住十萬億佛國中，作他化天王，修十萬億法門，十二因緣智化一切眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩住十萬億佛國中，作他化天王，修十萬億法門，十二因緣智化一切眾生。」

六地四者，初住十萬億佛國下，明所化土。二作他化天王下，明增上生相。《地經》云「作化樂天王」，瓔珞經同此經云「作他化天王」。三修十萬億法下，明所知法門。四十二緣下，明利他行相，自知十二教化令知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六地四者，初住十萬億佛國下，明所化土。二作他化天王下，明增上生相。《地經》云「作化樂天王」，瓔珞經同此經云「作他化天王」。三修十萬億法下，明所知法門。四十二緣下，明利他行相，自知十二教化令知。

「若菩薩住百萬億佛國中，作初禪王，修百萬億法門，方便智願智化一切眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩住百萬億佛國中，作初禪王，修百萬億法門，方便智願智化一切眾生。」

七地四者，初住百萬億下，明所化土。二作初禪王下，明增上生相。《地經》作他化天王，《瓔珞經》千色光慧瓔珞作梵天王。三修百萬億法門下，明所知法門。四方便智下，明利他行相，以二智化眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七地四者，初住百萬億下，明所化土。二作初禪王下，明增上生相。《地經》作他化天王，《瓔珞經》千色光慧瓔珞作梵天王。三修百萬億法門下，明所知法門。四方便智下，明利他行相，以二智化眾生。

「若菩薩住百萬微塵數佛國中，作二禪梵王，修百萬微塵數法門，雙照方便禪通智化一切眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩住百萬微塵數佛國中，作二禪梵王，修百萬微塵數法門，雙照方便禪通智化一切眾生。」

八地四者，初住百萬下，明所化土。二作二禪梵王下，明增上生相。《地經》云「作梵王，王一千界」，《瓔珞經》梵師子瓔珞光光天王。三修百萬下，明所知法門。四雙照方便下，明利他行相，以神通化眾生也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八地四者，初住百萬下，明所化土。二作二禪梵王下，明增上生相。《地經》云「作梵王，王一千界」，《瓔珞經》梵師子瓔珞光光天王。三修百萬下，明所知法門。四雙照方便下，明利他行相，以神通化眾生也。

「若菩薩住百萬億阿僧祇微塵數佛國中，作三禪大梵王，修百萬億阿僧祇微塵數法門，四無閡智化一切眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩住百萬億阿僧祇微塵數佛國中，作三禪大梵王，修百萬億阿僧祇微塵數法門，四無閡智化一切眾生。」

九地四者，初住百萬億下，明所化土。二作三禪王下，明增上生相。《地經》作梵王，王二千界，《瓔珞》云「作淨居天王」。三修百萬億下，明所知法門。四四無礙智下，明利他行相，以四辨化眾生也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九地四者，初住百萬億下，明所化土。二作三禪王下，明增上生相。《地經》作梵王，王二千界，《瓔珞》云「作淨居天王」。三修百萬億下，明所知法門。四四無礙智下，明利他行相，以四辨化眾生也。

「若菩薩住不可說不可說佛國中，作第四禪大靜天王，三界主，修不可說不可說法門，得理盡三昧，同佛行處，盡三界源，教化一切眾生如佛境界。是故一切菩薩本業行淨。若十方諸如來，亦修是業登薩婆若果，作三界王，化一切眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩住不可說不可說佛國中，作第四禪大靜天王，三界主，修不可說不可說法門，得理盡三昧，同佛行處，盡三界源，教化一切眾生如佛境界。是故一切菩薩本業行淨。若十方諸如來，亦修是業登薩婆若果，作三界王，化一切眾生。」

十地四者，初住不可說下，明所化土。二作第四禪王下，明增上生相。《地經》云「作大自在天王，王三千界」，《瓔珞經》作大淨居天王。三修不可說下，明所知法門。四得理盡三昧下，明利他行相。以三昧化眾生，以金剛定照窮佛性，名理盡。同佛眼見，名同佛地。又同寂滅忍，名同佛行處。善斷有頂種，名盡三界源。佛地有三：初十方諸如來下，明自得薩婆若果。二三界王下，明增上生相。三化一切下，明化益行相。第二廣答利他問竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十地四者，初住不可說下，明所化土。二作第四禪王下，明增上生相。《地經》云「作大自在天王，王三千界」，《瓔珞經》作大淨居天王。三修不可說下，明所知法門。四得理盡三昧下，明利他行相。以三昧化眾生，以金剛定照窮佛性，名理盡。同佛眼見，名同佛地。又同寂滅忍，名同佛行處。善斷有頂種，名盡三界源。佛地有三：初十方諸如來下，明自得薩婆若果。二三界王下，明增上生相。三化一切下，明化益行相。第二廣答利他問竟。

爾時百萬億恒河沙大眾各從座起，散無量不可思議華，燒無量不可思議香，供養釋迦牟尼佛及無量大菩薩，合掌聽波斯匿王說般若波羅蜜，今於佛前以偈讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時百萬億恒河沙大眾各從座起，散無量不可思議華，燒無量不可思議香，供養釋迦牟尼佛及無量大菩薩，合掌聽波斯匿王說般若波羅蜜，今於佛前以偈讚曰：

爾時百萬億下，大段第三大眾慶蒙法利供養。文五：初設供養；二今於佛前下，明月光讚佛所說十一地行相能利眾生；三時諸大眾聞月光下，明眾聞月光所讚獲益無量；四佛告諸得道下，明佛讚月光起行長久所說不虛，亦云發月光本行；五是十四法門下，牒上法門結歡修學，亦云三世凡聖同修。初供養，先華後香，讚十四婆若。就行門是菩提心華、大乘戒香。第二讚中先經家序列，後正偈讚，合五十九偈以讚誦上事。就五十九偈大分有三：初有六行，總頌上義；二十善下四十五行，別頌十四忍功德；三從三賢下八行，重結歎上五忍等功德也。就六行總頌中有四：初三句歎佛三業，初一句歎身業、次一句歎意業、後一句歎口業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時百萬億下，大段第三大眾慶蒙法利供養。文五：初設供養；二今於佛前下，明月光讚佛所說十一地行相能利眾生；三時諸大眾聞月光下，明眾聞月光所讚獲益無量；四佛告諸得道下，明佛讚月光起行長久所說不虛，亦云發月光本行；五是十四法門下，牒上法門結歡修學，亦云三世凡聖同修。初供養，先華後香，讚十四婆若。就行門是菩提心華、大乘戒香。第二讚中先經家序列，後正偈讚，合五十九偈以讚誦上事。就五十九偈大分有三：初有六行，總頌上義；二十善下四十五行，別頌十四忍功德；三從三賢下八行，重結歎上五忍等功德也。就六行總頌中有四：初三句歎佛三業，初一句歎身業、次一句歎意業、後一句歎口業。

「世尊導師金剛體，心行寂滅轉法輪，八辯洪音為眾說，時眾得道百萬億。時六天人出家道，成比丘眾菩薩行，五忍功德妙法門，十四正士能諦了。三賢十聖忍中行，唯佛一人能盡源，佛眾法海三寶藏，無量功德攝在中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊導師金剛體，心行寂滅轉法輪，八辯洪音為眾說，時眾得道百萬億。時六天人出家道，成比丘眾菩薩行，五忍功德妙法門，十四正士能諦了。三賢十聖忍中行，唯佛一人能盡源，佛眾法海三寶藏，無量功德攝在中。」

八辯者，依《梵摩喻經》，一最好、二易了、三調和、四柔濡、五不誤、六不妄、七尊慧、八深遠。洪者，大音也。第二從時眾下一行半，明眾獲益無量。天無出家法，今言出家者，必依佛出生死家。人有剃除鬚髮出家成比丘眾，天有捨俗入道成菩薩僧。第三從五忍下兩行，總歎五忍功德。五忍行深妙法門，十四聖人窮證不虛，名諦了。習性道種調心學觀，名三賢。十聖者，十地也，等覺以下會真名聖。此十三人同在因位，為造修未息，名忍中行。佛居果位，窮證實相，名盡源。第四佛眾下一行，歎一體三寶。佛是佛寶、眾是僧寶、法是法寶，一體三寶包含蘊蓄稱之為藏，無德不備故云攝在其中。又分前六行為二：初五行歎三寶，後一行結歎也。前五行為三：初三句歎佛，次三句歎僧，次兩行歎法。十善菩薩下，第二有四十五行，別頌上十四忍。就中分六段：初二行，頌上伏忍前方便。第二習種下有七行，頌伏忍上中下功德。第三從善覺下有十行，頌信忍上中下功德。第四從炎慧下八行，頌順忍上中下功德。第五從遠達下十行，頌無生忍上中下功德。第六從灌頂下八行，頌寂滅忍上下功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八辯者，依《梵摩喻經》，一最好、二易了、三調和、四柔濡、五不誤、六不妄、七尊慧、八深遠。洪者，大音也。第二從時眾下一行半，明眾獲益無量。天無出家法，今言出家者，必依佛出生死家。人有剃除鬚髮出家成比丘眾，天有捨俗入道成菩薩僧。第三從五忍下兩行，總歎五忍功德。五忍行深妙法門，十四聖人窮證不虛，名諦了。習性道種調心學觀，名三賢。十聖者，十地也，等覺以下會真名聖。此十三人同在因位，為造修未息，名忍中行。佛居果位，窮證實相，名盡源。第四佛眾下一行，歎一體三寶。佛是佛寶、眾是僧寶、法是法寶，一體三寶包含蘊蓄稱之為藏，無德不備故云攝在其中。又分前六行為二：初五行歎三寶，後一行結歎也。前五行為三：初三句歎佛，次三句歎僧，次兩行歎法。十善菩薩下，第二有四十五行，別頌上十四忍。就中分六段：初二行，頌上伏忍前方便。第二習種下有七行，頌伏忍上中下功德。第三從善覺下有十行，頌信忍上中下功德。第四從炎慧下八行，頌順忍上中下功德。第五從遠達下十行，頌無生忍上中下功德。第六從灌頂下八行，頌寂滅忍上下功德。

「十善菩薩發大心，長別三界苦輪海，中下品善粟散王，上品十善鐵輪王。習種銅輪二天下，銀輪三天性種性，道種堅德轉輪王，七寶金光四天下。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十善菩薩發大心，長別三界苦輪海，中下品善粟散王，上品十善鐵輪王。習種銅輪二天下，銀輪三天性種性，道種堅德轉輪王，七寶金光四天下。」

十善菩薩即是第一頌外凡夫。發一念菩提心故，破無始有輪，故云長別三界苦輪海也。十信雖未出三界，已發大心求出三界，已能離三惡道，文總言長別也。《瓔珞經》爾時住前名信根菩薩，亦名假名菩薩，亦名名字菩薩。若一劫二劫三劫修十信，上品善鐵輪王，中品粟散王，下品人王中，具足一切煩惱。此經中下品善粟散王，此明其勝王也。習種下七行，第二頌上地前伏忍三十心，為二：前兩行別歎三品為三種輪王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十善菩薩即是第一頌外凡夫。發一念菩提心故，破無始有輪，故云長別三界苦輪海也。十信雖未出三界，已發大心求出三界，已能離三惡道，文總言長別也。《瓔珞經》爾時住前名信根菩薩，亦名假名菩薩，亦名名字菩薩。若一劫二劫三劫修十信，上品善鐵輪王，中品粟散王，下品人王中，具足一切煩惱。此經中下品善粟散王，此明其勝王也。習種下七行，第二頌上地前伏忍三十心，為二：前兩行別歎三品為三種輪王。

「伏忍聖胎三十人，十信十心十堅心，三世諸佛於中行，無不由此伏忍生。一切菩薩行本源，是故發心信心難，若得信心必不退，進入無生初地道。教化眾生覺中行，是名菩薩初發心。善覺菩薩四天王，雙照二諦平等道，權化眾生遊百國，始登一乘無相道。入理般若名為住，住生德行名為地。初住一心足德行，於第一義而不動。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「伏忍聖胎三十人，十信十心十堅心，三世諸佛於中行，無不由此伏忍生。一切菩薩行本源，是故發心信心難，若得信心必不退，進入無生初地道。教化眾生覺中行，是名菩薩初發心。善覺菩薩四天王，雙照二諦平等道，權化眾生遊百國，始登一乘無相道。入理般若名為住，住生德行名為地。初住一心足德行，於第一義而不動。」

伏忍下，第二五行總歎三品。三十心為二：初一行，列伏忍三十心；三世諸佛下四行，歎伏忍功能。聖胎者，與十聖為胎也。十信十心十堅心，誦上三十心也。第二歎伏忍功能中四行，分為三：初三句明伏忍能生一切諸佛賢聖，次三句明發心功能，次一行總結。前三句為二：初句明三世諸佛，此舉所生人；下二句出能生之本。次三句即為三：初句明發心難，次句明第七住不退，次句明不退方便所證道。第三教化眾生下兩句，通結因果化行。善覺下十行，第三誦信忍，分為二：前八行，誦上三地；三忍下二行，結歎。前八行為三：初四行誦上初地信忍下品，次二行誦上二地信忍中品，次兩行誦上三地信忍上品。前四行為二：前一行半，歎初地菩薩能統化之功德；第二有兩行半，明入地功能。前二句歎其智慧，即為三別：初句明攝報果增上生；次明地中觀行，證會無生達真化俗為雙照，悲智並行故云平等；次明地中化國土廣狹。第二功能中有五句即為五別：初句越凡得聖入一乘無相道；次句明入地心所入勝利名為住；次句明生成佛智名為地；次句結滿地心；次句明心相無生、悟理不動，故云於第一義而不動。第二段，有兩行，誦上二地，即為四：初句釋地名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 伏忍下，第二五行總歎三品。三十心為二：初一行，列伏忍三十心；三世諸佛下四行，歎伏忍功能。聖胎者，與十聖為胎也。十信十心十堅心，誦上三十心也。第二歎伏忍功能中四行，分為三：初三句明伏忍能生一切諸佛賢聖，次三句明發心功能，次一行總結。前三句為二：初句明三世諸佛，此舉所生人；下二句出能生之本。次三句即為三：初句明發心難，次句明第七住不退，次句明不退方便所證道。第三教化眾生下兩句，通結因果化行。善覺下十行，第三誦信忍，分為二：前八行，誦上三地；三忍下二行，結歎。前八行為三：初四行誦上初地信忍下品，次二行誦上二地信忍中品，次兩行誦上三地信忍上品。前四行為二：前一行半，歎初地菩薩能統化之功德；第二有兩行半，明入地功能。前二句歎其智慧，即為三別：初句明攝報果增上生；次明地中觀行，證會無生達真化俗為雙照，悲智並行故云平等；次明地中化國土廣狹。第二功能中有五句即為五別：初句越凡得聖入一乘無相道；次句明入地心所入勝利名為住；次句明生成佛智名為地；次句結滿地心；次句明心相無生、悟理不動，故云於第一義而不動。第二段，有兩行，誦上二地，即為四：初句釋地名。

「離達開士忉利王，現形六道千國土，無緣無相第三諦，無無無生無二照。明慧空照炎天王，應形萬國導群生，忍心無二三諦中，出有入無變化生。善覺離明三道人，能滅三界色煩惱。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「離達開士忉利王，現形六道千國土，無緣無相第三諦，無無無生無二照。明慧空照炎天王，應形萬國導群生，忍心無二三諦中，出有入無變化生。善覺離明三道人，能滅三界色煩惱。」

開士者，菩薩大士也。忉利者，地中王。次句明所化土廣狹。次句無緣者，無有內心緣也。無相者，無有二諦相，離此緣相名第三諦。又云無緣，知心無緣；無相者，色無相。此二體空，名第三諦。此次句無無者，即無真俗二諦，故云無無也。無生者，即是初地無生。無二照者，無有真俗二見，故云無二照也。第三明慧下兩行，頌上三地信忍上品，即為四別：初句釋地名，出地中王；次句明所化土；次句明信忍上品入三諦，照境窮盡色心空諦，名三諦中。次句出有入無者，明三地菩薩緣有化生而不執即是出有，即有知空名入無。神通改易，故云變化生也。善覺離明下兩偈，總誦上信忍。初句誦前三位，覺是初地，離是二地，明是三地也，故云三道人。第二句歎斷德。能滅三界色煩惱者，明地斷障，此處是變化色煩惱也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開士者，菩薩大士也。忉利者，地中王。次句明所化土廣狹。次句無緣者，無有內心緣也。無相者，無有二諦相，離此緣相名第三諦。又云無緣，知心無緣；無相者，色無相。此二體空，名第三諦。此次句無無者，即無真俗二諦，故云無無也。無生者，即是初地無生。無二照者，無有真俗二見，故云無二照也。第三明慧下兩行，頌上三地信忍上品，即為四別：初句釋地名，出地中王；次句明所化土；次句明信忍上品入三諦，照境窮盡色心空諦，名三諦中。次句出有入無者，明三地菩薩緣有化生而不執即是出有，即有知空名入無。神通改易，故云變化生也。善覺離明下兩偈，總誦上信忍。初句誦前三位，覺是初地，離是二地，明是三地也，故云三道人。第二句歎斷德。能滅三界色煩惱者，明地斷障，此處是變化色煩惱也。

「還觀三界身口色，法性第一無遺照。炎慧妙光大精進，兜率天王遊億國，實智緣寂方便道，達無生照空有了。勝慧三諦自達明，化樂天王百億國，空空諦觀無二相，變化六道入無間。法現開士自在王，無二無照達理空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「還觀三界身口色，法性第一無遺照。炎慧妙光大精進，兜率天王遊億國，實智緣寂方便道，達無生照空有了。勝慧三諦自達明，化樂天王百億國，空空諦觀無二相，變化六道入無間。法現開士自在王，無二無照達理空。」

身口色者，變化色也。觀色同法性，故無遺照。炎慧下，第四段，八行，誦上四地已上順忍。就八行有二段：前六行頌上順忍，後兩行總頌結止。前六行有三：兩行誦下品，次兩行頌中品，次兩行頌上品。前兩行即為四句：初句名精進者，四地精進增上。次句明地中王所化土也。次明實智者，四地化令證他故名實智也，清淨不著即是方便道也。此之實智是方便實，地稱實，故言緣實也。實智觀空、方便智照有，故言達無生照空有了。勝慧下，二行四句，即為四別：初句地名，自達三明也。次句明地中王所化土也。次句空空者，以空遣空，故言空空也。無二相者，無二諦相也。次句明六道化生也。法現下，頌六地四句，即為四別。法現，即是現前地。開士，即是地中人，名為大士，亦名開士。自在王，即攝報果。無二無照，即理空也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身口色者，變化色也。觀色同法性，故無遺照。炎慧下，第四段，八行，誦上四地已上順忍。就八行有二段：前六行頌上順忍，後兩行總頌結止。前六行有三：兩行誦下品，次兩行頌中品，次兩行頌上品。前兩行即為四句：初句名精進者，四地精進增上。次句明地中王所化土也。次明實智者，四地化令證他故名實智也，清淨不著即是方便道也。此之實智是方便實，地稱實，故言緣實也。實智觀空、方便智照有，故言達無生照空有了。勝慧下，二行四句，即為四別：初句地名，自達三明也。次句明地中王所化土也。次句空空者，以空遣空，故言空空也。無二相者，無二諦相也。次句明六道化生也。法現下，頌六地四句，即為四別。法現，即是現前地。開士，即是地中人，名為大士，亦名開士。自在王，即攝報果。無二無照，即理空也。

「三諦現前大智光，照千億土教一切。炎勝法現無相定，能洗三界迷心惑，空慧寂然無緣觀，還觀心空無量報。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三諦現前大智光，照千億土教一切。炎勝法現無相定，能洗三界迷心惑，空慧寂然無緣觀，還觀心空無量報。」

三諦者，即是第三諦。現前者，即是大智現前也。照千億土下，即是所化土。炎勝下二行四句，即總誦上結句。初句四字頌上三地名，炎是四地，勝是五地，現是六地；下三字難勝地功能。次句斷障，故云能洗，洗迷心惑。次句明實智息緣，緣觀並[穴/俱]，故云寂然無緣觀。次句還觀心空，非不觀色，從多分言觀心空。無量報者，方便智無量功德報也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三諦者，即是第三諦。現前者，即是大智現前也。照千億土下，即是所化土。炎勝下二行四句，即總誦上結句。初句四字頌上三地名，炎是四地，勝是五地，現是六地；下三字難勝地功能。次句斷障，故云能洗，洗迷心惑。次句明實智息緣，緣觀並[穴/俱]，故云寂然無緣觀。次句還觀心空，非不觀色，從多分言觀心空。無量報者，方便智無量功德報也。

「遠達無生初禪王，常萬億土教眾生，未度報身一生在，進入等觀法流地，始入無緣金剛忍，三界報形永不受。觀第三義無二照，二十一生空寂行，三界愛習順道定，遠達正士獨諦了。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「遠達無生初禪王，常萬億土教眾生，未度報身一生在，進入等觀法流地，始入無緣金剛忍，三界報形永不受。觀第三義無二照，二十一生空寂行，三界愛習順道定，遠達正士獨諦了。」

遠達下，第五段，有十行偈，頌上七地已上無生忍。分為三段：前五行頌上七地無生忍下品，次三行頌上八地無生忍中品，次兩行頌上九地無生忍上品。前五行中即為十句。初遠達者，七地名遠達地。《大品》名深入無生即是地中行。初禪王，即是地中王，借相解義初禪王也。次句萬億者，明所化土分齊，故言萬億土。一生在者，地前有分段生，初地已上但有變易生。今言七地一生在者，借相解義，故言報身一生在。又解七地功用，生，即是變易生，故云一生在；八地已上無有功用生，但有無功用變易生也。雙觀故言等。無功用水，故言法流。始入者，背功用相生，故言始入。息相堅固，故言無緣金剛忍。離三界習，故言不受。又云不受未來分段報，故云界報形永不受。八地已上更受二禪身者，是變易也。得中道第一義，故云無二照。從初地至七地已來，地別三生，故云二十一生。達法無所有，故言空寂行。三界愛習者，三界無明習也。獨諦了者，七地菩薩了功用無相，故言獨諦了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠達下，第五段，有十行偈，頌上七地已上無生忍。分為三段：前五行頌上七地無生忍下品，次三行頌上八地無生忍中品，次兩行頌上九地無生忍上品。前五行中即為十句。初遠達者，七地名遠達地。《大品》名深入無生即是地中行。初禪王，即是地中王，借相解義初禪王也。次句萬億者，明所化土分齊，故言萬億土。一生在者，地前有分段生，初地已上但有變易生。今言七地一生在者，借相解義，故言報身一生在。又解七地功用，生，即是變易生，故云一生在；八地已上無有功用生，但有無功用變易生也。雙觀故言等。無功用水，故言法流。始入者，背功用相生，故言始入。息相堅固，故言無緣金剛忍。離三界習，故言不受。又云不受未來分段報，故云界報形永不受。八地已上更受二禪身者，是變易也。得中道第一義，故云無二照。從初地至七地已來，地別三生，故云二十一生。達法無所有，故言空寂行。三界愛習者，三界無明習也。獨諦了者，七地菩薩了功用無相，故言獨諦了。

「等觀菩薩二禪王，變生法身無量光，入百恒土化一切，圓照三世恒劫事，返照樂虛無盡源，於第三諦常寂然。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「等觀菩薩二禪王，變生法身無量光，入百恒土化一切，圓照三世恒劫事，返照樂虛無盡源，於第三諦常寂然。」

等觀下，三行六句，頌上八地，即為六別。初句明二禪王者，明利他人。八地菩薩忘功息相，雙觀二諦遍修萬行，入大法流水齊觀空有，故云等觀。第二句明八地已上得大法身，名利他身也。第三句名入百恒土者，是利他行。第四句圓照恒劫者，明利他智。第五句八地已上得反照智，苦樂並虛，而世間人多以苦實樂虛，今此八地菩薩觀虛實平等，盡於無盡源也。又解反照樂受性苦名為虛，無始皆苦名無盡源。第六句中道第一義諦不遷，故云常寂然也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 等觀下，三行六句，頌上八地，即為六別。初句明二禪王者，明利他人。八地菩薩忘功息相，雙觀二諦遍修萬行，入大法流水齊觀空有，故云等觀。第二句明八地已上得大法身，名利他身也。第三句名入百恒土者，是利他行。第四句圓照恒劫者，明利他智。第五句八地已上得反照智，苦樂並虛，而世間人多以苦實樂虛，今此八地菩薩觀虛實平等，盡於無盡源也。又解反照樂受性苦名為虛，無始皆苦名無盡源。第六句中道第一義諦不遷，故云常寂然也。

「慧光開士三禪王，能於千恒一時現，常在無為空寂行，恒沙佛藏一念了。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慧光開士三禪王，能於千恒一時現，常在無為空寂行，恒沙佛藏一念了。」

慧光開士下，二行偈四句頌上九地。初句三禪王者，明利他人。第二句一時者，明利他身。第三句歎無功用行。第四句歎無功用智教，故云一念了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧光開士下，二行偈四句頌上九地。初句三禪王者，明利他人。第二句一時者，明利他身。第三句歎無功用行。第四句歎無功用智教，故云一念了。

「灌頂菩薩四禪王，於億恒土化群生，始入金剛一切了，二十九生永已度。寂滅忍中下忍觀，一轉妙覺常湛然，等慧灌頂三品士，除前餘習無明緣，無明習相故煩惱，二諦理窮一切盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「灌頂菩薩四禪王，於億恒土化群生，始入金剛一切了，二十九生永已度。寂滅忍中下忍觀，一轉妙覺常湛然，等慧灌頂三品士，除前餘習無明緣，無明習相故煩惱，二諦理窮一切盡。」

灌頂菩薩下，第六段有八行，頌上寂滅忍。有兩段：初五行頌十地寂滅忍下品，後三行頌寂滅忍上品。前五行十句。灌頂者，在十三法師上，即是諸師頂蓋，故名灌頂。言五地王者，欲界及四禪王也，亦可是五淨居王也，此是明利他人。第二句於億恒土者，明益他行。第三句明金剛心初達堅固，故云始入金剛一切了。第四句明二十九生者，十地應三十生，何故但說二十九生者，留一生佛地方盡。第五句言下忍觀者，結十地菩薩，明因分齊。第六句一轉妙覺者，明得果分齊。第七句等慧灌頂三品士者，總頌結前八九十地同得淨土，故云三品士。等即八地，慧即九地，灌頂是十地。第八句下三句，明離障分齊。除前餘習無明緣者，八地已上唯斷無明色心等習煩惱，故云除前餘習無明緣也。無明習相故煩惱者，是諸舊煩惱，四住地是客煩惱。能所並[穴/俱]、境智俱寂，故云理窮一切盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 灌頂菩薩下，第六段有八行，頌上寂滅忍。有兩段：初五行頌十地寂滅忍下品，後三行頌寂滅忍上品。前五行十句。灌頂者，在十三法師上，即是諸師頂蓋，故名灌頂。言五地王者，欲界及四禪王也，亦可是五淨居王也，此是明利他人。第二句於億恒土者，明益他行。第三句明金剛心初達堅固，故云始入金剛一切了。第四句明二十九生者，十地應三十生，何故但說二十九生者，留一生佛地方盡。第五句言下忍觀者，結十地菩薩，明因分齊。第六句一轉妙覺者，明得果分齊。第七句等慧灌頂三品士者，總頌結前八九十地同得淨土，故云三品士。等即八地，慧即九地，灌頂是十地。第八句下三句，明離障分齊。除前餘習無明緣者，八地已上唯斷無明色心等習煩惱，故云除前餘習無明緣也。無明習相故煩惱者，是諸舊煩惱，四住地是客煩惱。能所並[穴/俱]、境智俱寂，故云理窮一切盡。

「圓智無相三界王，三十生盡等大覺，大寂無為金剛藏，一切報盡無極悲。第一義諦常安穩，窮源盡性妙智存。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「圓智無相三界王，三十生盡等大覺，大寂無為金剛藏，一切報盡無極悲。第一義諦常安穩，窮源盡性妙智存。」

圓智無相下，第二三行頌佛地上忍，即為六別。圓智者，境盡智無名圓智，即是一切種智。三界王者，無上法王亦十三王外，佛是法輪王。三十生盡者，十地各三生盡也。因成果熟，故言等大覺。大寂無為，即上忍。言金剛者，無惑之金剛也。言一切報盡者，分段、變易俱盡也。言無極悲者，明其恩德，即是無緣大悲。第一義諦常安穩者，涅槃佛性理中精，最名為第一。深有所以名為義。知一切法不二之相，故言常安穩。窮源盡性者，因盡名窮源，見終名盡性。種智常凝，故名云妙智存。上來四十五行，別頌五忍竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 圓智無相下，第二三行頌佛地上忍，即為六別。圓智者，境盡智無名圓智，即是一切種智。三界王者，無上法王亦十三王外，佛是法輪王。三十生盡者，十地各三生盡也。因成果熟，故言等大覺。大寂無為，即上忍。言金剛者，無惑之金剛也。言一切報盡者，分段、變易俱盡也。言無極悲者，明其恩德，即是無緣大悲。第一義諦常安穩者，涅槃佛性理中精，最名為第一。深有所以名為義。知一切法不二之相，故言常安穩。窮源盡性者，因盡名窮源，見終名盡性。種智常凝，故名云妙智存。上來四十五行，別頌五忍竟。

「三賢十聖住果報，唯佛一人居淨土。一切眾生暫住報，登金剛源居淨土。如來三業德無極，我今月光禮三寶。法王無上人中樹，覆蓋大眾無量光，常口說法非無義，心智寂滅無緣照。人中師子為眾說，大眾歡喜散金華，百億萬土六大動，含生之生受妙報。天尊快說十四王，是故我今略歎佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三賢十聖住果報，唯佛一人居淨土。一切眾生暫住報，登金剛源居淨土。如來三業德無極，我今月光禮三寶。法王無上人中樹，覆蓋大眾無量光，常口說法非無義，心智寂滅無緣照。人中師子為眾說，大眾歡喜散金華，百億萬土六大動，含生之生受妙報。天尊快說十四王，是故我今略歎佛。」

三賢十聖下，大段第三，八行，總結五忍中有三：初兩行明淨土分齊，第二一行歎如來三業功德，後之五行歎三業益物。初句云三賢十聖住果報者，住分段、變易報土也。又三賢住分段同居報土，十聖住實報無障礙報土。第二句云唯佛者，無一人住常寂光土。第三句云暫住報者，前二士皆是生滅無常。第四句云金剛源者，唯佛一人居純清淨土。第三一行歎三業功德中，上半口業歎、下半身業歎，文相顯可知。就後五行歎三業利益中，初行言法王無上人中樹者，明身光益物。如來無上法王道王大千陰覆一切，喻如世間樹，故云覆蓋大眾。第二行初句歎口說。如來說常無常一切法皆深有所以，故云非無義。下句歎意業寂，如來大寂三昧，不緣而照，因緣相絕，故云無緣照。第三行明師子吼說除疑，令眾生歡喜。第四行身通六動，令眾生得果。第五行結歎。天尊快說者，佛出世人天之表，故云天尊快說。十四王者，習種銅輪、性種銀輪、道種金輪王，十地名十，即為十三，佛為三界王，合前十三為十四王也。是故我今略歎者，月光自謙慧光微薄，不能廣歎如來智，故云略歎佛也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三賢十聖下，大段第三，八行，總結五忍中有三：初兩行明淨土分齊，第二一行歎如來三業功德，後之五行歎三業益物。初句云三賢十聖住果報者，住分段、變易報土也。又三賢住分段同居報土，十聖住實報無障礙報土。第二句云唯佛者，無一人住常寂光土。第三句云暫住報者，前二士皆是生滅無常。第四句云金剛源者，唯佛一人居純清淨土。第三一行歎三業功德中，上半口業歎、下半身業歎，文相顯可知。就後五行歎三業利益中，初行言法王無上人中樹者，明身光益物。如來無上法王道王大千陰覆一切，喻如世間樹，故云覆蓋大眾。第二行初句歎口說。如來說常無常一切法皆深有所以，故云非無義。下句歎意業寂，如來大寂三昧，不緣而照，因緣相絕，故云無緣照。第三行明師子吼說除疑，令眾生歡喜。第四行身通六動，令眾生得果。第五行結歎。天尊快說者，佛出世人天之表，故云天尊快說。十四王者，習種銅輪、性種銀輪、道種金輪王，十地名十，即為十三，佛為三界王，合前十三為十四王也。是故我今略歎者，月光自謙慧光微薄，不能廣歎如來智，故云略歎佛也。

時諸大眾聞月光王歎十四王無量功德藏，得大法利。即於座中有十恒河沙天王、十恒河沙梵王、十恒河沙鬼神王，乃至三趣，得無生法忍；八部阿須輪王，現轉鬼身，天上受道，三生入正位者，或四生五生乃至十生得入正位證聖人性，得一切無量果報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸大眾聞月光王歎十四王無量功德藏，得大法利。即於座中有十恒河沙天王、十恒河沙梵王、十恒河沙鬼神王，乃至三趣，得無生法忍；八部阿須輪王，現轉鬼身，天上受道，三生入正位者，或四生五生乃至十生得入正位證聖人性，得一切無量果報。

時諸大眾下，第三明大眾聞法得益。長行有三段：初明諸天人得益；乃至下，第二三趣獲利；三生下，第三得道延促不同、獲益遲疾。初明天王得無生忍。就別，七地已上名無生忍；就通，初地已上名無生忍。三趣得益生者，無生通上下。三趣者，人、天、神三趣也；非三途，三途不堪不受道故。八部者，四天王住下有四修羅王：一羅睺阿修羅王、二毘摩質多羅阿修羅王、三般利阿修羅王、四毘樓闍阿修羅王，須彌山下復有四大阿修羅：一恐㝹、二富樓摩、三婆羅呵、四兜牟樓，故云八部阿修羅也。出《三藏記》也。三生下，第三明入道延促，有四句：三生四生五生十生，經歷不同，延促有異，聞法已後更經三四等生得入也。所言正位者，有二義：一人空正位，十解已上得人空；二法空正位，初地已上得無生正位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸大眾下，第三明大眾聞法得益。長行有三段：初明諸天人得益；乃至下，第二三趣獲利；三生下，第三得道延促不同、獲益遲疾。初明天王得無生忍。就別，七地已上名無生忍；就通，初地已上名無生忍。三趣得益生者，無生通上下。三趣者，人、天、神三趣也；非三途，三途不堪不受道故。八部者，四天王住下有四修羅王：一羅睺阿修羅王、二毘摩質多羅阿修羅王、三般利阿修羅王、四毘樓闍阿修羅王，須彌山下復有四大阿修羅：一恐㝹、二富樓摩、三婆羅呵、四兜牟樓，故云八部阿修羅也。出《三藏記》也。三生下，第三明入道延促，有四句：三生四生五生十生，經歷不同，延促有異，聞法已後更經三四等生得入也。所言正位者，有二義：一人空正位，十解已上得人空；二法空正位，初地已上得無生正位。

仁王般若經疏卷中三終 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仁王般若經疏卷中三終

仁王般若經疏卷中四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仁王般若經疏卷中四

吉藏法師撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吉藏法師撰

佛告諸得道果實天眾：「善男子！是月光王已於過去十千劫中龍光王佛法中為四住開士，我為八住菩薩；今於我前大師子吼。如是如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸得道果實天眾：「善男子！是月光王已於過去十千劫中龍光王佛法中為四住開士，我為八住菩薩；今於我前大師子吼。如是如是。」

佛告諸得道果實天眾下，第四佛述讚月光久供多佛。文有五段：第一發月光本迹；如是如是下，第二略述；第三從善男子下訖有心得無心得，廣述；第四從是以波若功德下訖不可思議，歎波若忘言離著，如風空中行；第五從善男子此功德藏訖功德，校量月光所說與十三法師所說勝劣。第一發迹中有二：初告天上得道賢聖眾；二善男子下，發月光迹。四住者，十地明義即第四炎地，八住即第八不動地。師子吼者，歎教是了義決定之說。如是下，第二略述中二句：初述月光所說；第二引佛證誠。如是如是者，述可之言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸得道果實天眾下，第四佛述讚月光久供多佛。文有五段：第一發月光本迹；如是如是下，第二略述；第三從善男子下訖有心得無心得，廣述；第四從是以波若功德下訖不可思議，歎波若忘言離著，如風空中行；第五從善男子此功德藏訖功德，校量月光所說與十三法師所說勝劣。第一發迹中有二：初告天上得道賢聖眾；二善男子下，發月光迹。四住者，十地明義即第四炎地，八住即第八不動地。師子吼者，歎教是了義決定之說。如是下，第二略述中二句：初述月光所說；第二引佛證誠。如是如是者，述可之言。

「如汝所解得真義說，不可思議、不可度量，唯佛與佛乃知斯事。善男子！其所說十四般若波羅蜜，三忍地地上中下三十忍，一切行藏、一切佛藏不可思議。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如汝所解得真義說，不可思議、不可度量，唯佛與佛乃知斯事。善男子！其所說十四般若波羅蜜，三忍地地上中下三十忍，一切行藏、一切佛藏不可思議。」

如汝所解者，稱其義也。不可思議者，無得正觀異名也。不可度量者，非二乘下位之境界也。唯佛與佛者，第二引佛證誠月光所說。善男子下，第三廣述，文有四：初略述十四忍；二何以故下，廣述十四忍功能；三一切眾生下，舉空釋成；四結無心得。初略述十四忍中，所說十四波若者，總牒前所說十四忍名十四波若，名異體同。下別明十四。言三忍者，伏忍中三忍，一信、二止、三堅忍。言地地上中下為三十忍者，釋有二義：一就十地各有上中下為三十忍；二就伏忍中習種為下、性種名中、道種名上，三位各十，故成三十忍。前解為正。一切行藏者，即是名因藏。一切佛藏，是名果藏，辨佛果地功德蘊積名藏。即是佛圓覺忍，通前十三為十四波若。因果俱證無所得，名不可思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如汝所解者，稱其義也。不可思議者，無得正觀異名也。不可度量者，非二乘下位之境界也。唯佛與佛者，第二引佛證誠月光所說。善男子下，第三廣述，文有四：初略述十四忍；二何以故下，廣述十四忍功能；三一切眾生下，舉空釋成；四結無心得。初略述十四忍中，所說十四波若者，總牒前所說十四忍名十四波若，名異體同。下別明十四。言三忍者，伏忍中三忍，一信、二止、三堅忍。言地地上中下為三十忍者，釋有二義：一就十地各有上中下為三十忍；二就伏忍中習種為下、性種名中、道種名上，三位各十，故成三十忍。前解為正。一切行藏者，即是名因藏。一切佛藏，是名果藏，辨佛果地功德蘊積名藏。即是佛圓覺忍，通前十三為十四波若。因果俱證無所得，名不可思議。

「何以故？一切諸佛是中生、是中滅、是中化，而無生無滅無化；無自無他、第一無二、非化非不化、非相非無相、無來無去，如虛空故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何以故？一切諸佛是中生、是中滅、是中化，而無生無滅無化；無自無他、第一無二、非化非不化、非相非無相、無來無去，如虛空故。」

何以故下，第二廣述十四忍功能。文有二：初約出用、次約悟入。初約出用者，諸法本自不生、今亦不滅，以因緣故，於無分別中為眾生說有生滅。文云一切諸佛是中生者，依忍化現成佛名生。是中滅者，滅惑化隱名滅。是中化者，依忍化眾生也。次約悟入明無生滅等，文云無生無滅無化者，上來為緣出用說生滅化等諸事，若知生等即無生滅，故不假言，恐眾生隨名著相，故還點向所說生者名無生，無滅無化等例然。亦得用無生破前生，無滅故破前滅，無化破前化生也。無自無他者，自心不生名不自，不見前境故云無他。亦云不見自名滅我，不見他名滅我所。第一無二者，境智俱寂故云第一無二也。非化非不化者，無得正觀居心，有時說化為不化，有時說不化為化，故云非化非不化，豈得以常人定執消文也。非無相者，恐眾生聞悟入之言，謂皆無所有，故云非無相。如《大品》云「無所得得」，如是得無所得義耳。無來無去者，來無所從、去無所至(乃至)無依無得，故云如虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何以故下，第二廣述十四忍功能。文有二：初約出用、次約悟入。初約出用者，諸法本自不生、今亦不滅，以因緣故，於無分別中為眾生說有生滅。文云一切諸佛是中生者，依忍化現成佛名生。是中滅者，滅惑化隱名滅。是中化者，依忍化眾生也。次約悟入明無生滅等，文云無生無滅無化者，上來為緣出用說生滅化等諸事，若知生等即無生滅，故不假言，恐眾生隨名著相，故還點向所說生者名無生，無滅無化等例然。亦得用無生破前生，無滅故破前滅，無化破前化生也。無自無他者，自心不生名不自，不見前境故云無他。亦云不見自名滅我，不見他名滅我所。第一無二者，境智俱寂故云第一無二也。非化非不化者，無得正觀居心，有時說化為不化，有時說不化為化，故云非化非不化，豈得以常人定執消文也。非無相者，恐眾生聞悟入之言，謂皆無所有，故云非無相。如《大品》云「無所得得」，如是得無所得義耳。無來無去者，來無所從、去無所至(乃至)無依無得，故云如虛空。

「一切眾生無生滅、無縛解、非因非果非不因果，煩惱我人知見、受者我所者、一切苦受行空故，一切法集幻化五陰，無含無散，法同法性寂然空故，法境界空，空無相不轉不顛倒，不順幻化。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切眾生無生滅、無縛解、非因非果非不因果，煩惱我人知見、受者我所者、一切苦受行空故，一切法集幻化五陰，無含無散，法同法性寂然空故，法境界空，空無相不轉不顛倒，不順幻化。」

一切眾生下，第三舉空釋成。就中有五子段：一明眾生空；從一切苦受下，二明法空；從法境界空下，三明境空；從無三寶下，四明凡聖空；波若無知下，五明知空。初明生空，文云眾生無生滅，眾生本無所得離苦，故云無生無滅。離集故無縛無解，無集故非因，無苦故非果。以因緣隨俗，非不因果。眾生假名，非無佛性因、非無涅槃果。眾生生死名煩惱，五陰中生名我，假名行者名人。意識名知者，眼識為見者，命根不斷名壽者。文云受者，即領違順名受者。於五陰中見我所者，明生空竟。第二明法空，文云一切苦受行空故者，觀五陰內一切苦皆空。五陰和合名法集，以無其實名幻化，五陰本來清淨故云無含無散。體知五陰即是真如，故云法同法性寂然空故。第三明境空，文云法境界空，能觀之心既淨，所觀之境亦空，故云境界空。實相門中無相不相，故云空無相。相不能動故云不轉，離惑故以名不顛倒，離解故名不順，知諸法空故名幻化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生下，第三舉空釋成。就中有五子段：一明眾生空；從一切苦受下，二明法空；從法境界空下，三明境空；從無三寶下，四明凡聖空；波若無知下，五明知空。初明生空，文云眾生無生滅，眾生本無所得離苦，故云無生無滅。離集故無縛無解，無集故非因，無苦故非果。以因緣隨俗，非不因果。眾生假名，非無佛性因、非無涅槃果。眾生生死名煩惱，五陰中生名我，假名行者名人。意識名知者，眼識為見者，命根不斷名壽者。文云受者，即領違順名受者。於五陰中見我所者，明生空竟。第二明法空，文云一切苦受行空故者，觀五陰內一切苦皆空。五陰和合名法集，以無其實名幻化，五陰本來清淨故云無含無散。體知五陰即是真如，故云法同法性寂然空故。第三明境空，文云法境界空，能觀之心既淨，所觀之境亦空，故云境界空。實相門中無相不相，故云空無相。相不能動故云不轉，離惑故以名不顛倒，離解故名不順，知諸法空故名幻化。

「無三寶、無聖人、無六道，如虛空故。般若無知無見、不行不緣、不因不受、不得一切照相故行道相，斯行道相如虛空故。法相如是，何可有心得無心得？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無三寶、無聖人、無六道，如虛空故。般若無知無見、不行不緣、不因不受、不得一切照相故行道相，斯行道相如虛空故。法相如是，何可有心得無心得？」

第四段明凡聖空。無三寶無聖人名聖空，無六道名凡空。第五段明智空，文云波若無知，波若名智慧，今言無知者，絕於知相，故言無知，不可定智慧。審波若下諸句例然。無知無見，忘於見知也。緣觀並寂，故云不行。不緣不受波若名，故云不因不受。內證真如，故云不得一切照相。諸法無所有，故云斯行道相如虛空故，亦云無分別故同虛空。第四結。法相如是盡皆空者，何可有心得無心得也。又云以離有相故不可有心得，以離無相故不可無心得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四段明凡聖空。無三寶無聖人名聖空，無六道名凡空。第五段明智空，文云波若無知，波若名智慧，今言無知者，絕於知相，故言無知，不可定智慧。審波若下諸句例然。無知無見，忘於見知也。緣觀並寂，故云不行。不緣不受波若名，故云不因不受。內證真如，故云不得一切照相。諸法無所有，故云斯行道相如虛空故，亦云無分別故同虛空。第四結。法相如是盡皆空者，何可有心得無心得也。又云以離有相故不可有心得，以離無相故不可無心得。

「是以般若功德，不可眾生中行而行，不可五陰法中行而行，不可境中行而行，不可解中行而行，是故般若不可思議。而一切諸佛菩薩於中行，故亦不可思議。一切諸如來於幻化無住法中化，亦不可思議。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是以般若功德，不可眾生中行而行，不可五陰法中行而行，不可境中行而行，不可解中行而行，是故般若不可思議。而一切諸佛菩薩於中行，故亦不可思議。一切諸如來於幻化無住法中化，亦不可思議。」

是以波若下，大段第四明波若忘言離著。就中有二：初依空起行、第二歎說。就起行中有四句：初明不可得眾生中行而行，以生空無所有故；二不可得五陰中行而行，以法空無所有故；三不可得境中行而行，以境空無所有故；四不可得解中行以而行，以知空無所有故。第二歎說中有三：第一是故波若不可思議，歎十四波若；二出生三世諸佛不可思議；三知俗虛幻而能化益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是以波若下，大段第四明波若忘言離著。就中有二：初依空起行、第二歎說。就起行中有四句：初明不可得眾生中行而行，以生空無所有故；二不可得五陰中行而行，以法空無所有故；三不可得境中行而行，以境空無所有故；四不可得解中行以而行，以知空無所有故。第二歎說中有三：第一是故波若不可思議，歎十四波若；二出生三世諸佛不可思議；三知俗虛幻而能化益。

「善男子！此功德藏，假使無量恒河沙第十三灌頂開士說是功德，百千億分中如王所說、如海一渧。我今略述分義功德，有大利益一切眾生，亦為過去來今無量諸如來之所述可，三賢十聖讚歎無量是月光王分義功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！此功德藏，假使無量恒河沙第十三灌頂開士說是功德，百千億分中如王所說、如海一渧。我今略述分義功德，有大利益一切眾生，亦為過去來今無量諸如來之所述可，三賢十聖讚歎無量是月光王分義功德。」

善男子下，大段第五校量說中有二。一正校量第二我今下歎說利益。初就校量中歎月光所說功德如大海水，十地菩薩說如海一滴。又解：不然，月光所說如海一滴，十地菩薩說如大海水，以是勝故，經言灌頂開士說是功德百千億分中，王所說如海一滴，不及十地菩薩說如大海。第二利益中有三：初我今下，約釋迦所說以明月光說真能益眾生；二去來今下，約三世佛述印可；三三賢下，約四十賢聖歎月光分義功德挍量竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子下，大段第五校量說中有二。一正校量第二我今下歎說利益。初就校量中歎月光所說功德如大海水，十地菩薩說如海一滴。又解：不然，月光所說如海一滴，十地菩薩說如大海水，以是勝故，經言灌頂開士說是功德百千億分中，王所說如海一滴，不及十地菩薩說如大海。第二利益中有三：初我今下，約釋迦所說以明月光說真能益眾生；二去來今下，約三世佛述印可；三三賢下，約四十賢聖歎月光分義功德挍量竟。

「善男子！是十四法門，三世一切眾生、一切三乘、一切諸佛之所修習，未來諸佛亦復如是。若一切諸佛菩薩不由此門得薩婆若者，無有是處。何以故？一切諸佛及菩薩無異路故。是故一切諸善男子，若有人聞諸忍法門，信忍、止忍、堅忍、善覺忍、離達忍、明慧忍、炎慧忍、勝慧忍、法現忍、遠達忍、等覺忍、慧光忍、灌頂忍、圓覺忍者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！是十四法門，三世一切眾生、一切三乘、一切諸佛之所修習，未來諸佛亦復如是。若一切諸佛菩薩不由此門得薩婆若者，無有是處。何以故？一切諸佛及菩薩無異路故。是故一切諸善男子，若有人聞諸忍法門，信忍、止忍、堅忍、善覺忍、離達忍、明慧忍、炎慧忍、勝慧忍、法現忍、遠達忍、等覺忍、慧光忍、灌頂忍、圓覺忍者。」

善男子是十四法門下，大段第五，牒上所說結勸修學。就中有三：第一明三世同修，顯行要勝；第二若有人聞下，歎益勸修；第三時諸眾中有十億下，明聞說獲益。就初顯行要勝中文有三：初正明三世同修同說；二若一切諸佛菩薩不由下，明上同修同說所以；三何以故下，傳釋上同修意，以無異道故。若有人聞下，第二歎益勸修。就中有二：初更列十四忍名；二是人超過下，歎經功能。初列十四忍名，一信忍，謂習種性；二止忍，謂性種性；三堅忍，謂道種性；四善覺忍，謂初地；五離達忍，謂二地；六明慧忍，謂三地；七炎慧忍，謂四地；八勝慧忍，謂五地；九法現忍，謂六地；十遠達忍，謂七地；十一等覺忍，謂八地；十二慧光忍，謂九地；十三灌頂忍，謂第十地；十四圓覺忍，謂佛地如來萬德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子是十四法門下，大段第五，牒上所說結勸修學。就中有三：第一明三世同修，顯行要勝；第二若有人聞下，歎益勸修；第三時諸眾中有十億下，明聞說獲益。就初顯行要勝中文有三：初正明三世同修同說；二若一切諸佛菩薩不由下，明上同修同說所以；三何以故下，傳釋上同修意，以無異道故。若有人聞下，第二歎益勸修。就中有二：初更列十四忍名；二是人超過下，歎經功能。初列十四忍名，一信忍，謂習種性；二止忍，謂性種性；三堅忍，謂道種性；四善覺忍，謂初地；五離達忍，謂二地；六明慧忍，謂三地；七炎慧忍，謂四地；八勝慧忍，謂五地；九法現忍，謂六地；十遠達忍，謂七地；十一等覺忍，謂八地；十二慧光忍，謂九地；十三灌頂忍，謂第十地；十四圓覺忍，謂佛地如來萬德。

「是人超過百劫千劫無量恒河沙生生苦難，入此法門現身得報。」時諸眾中有十億同名虛空藏海菩薩，歡喜法樂，各各散華於虛空中，變成無量華臺，上有無量大眾說十四正行。十八梵、六欲天王亦散寶華，各坐虛空臺上說十四正行，受持讀誦解其義理，無量諸鬼神現身修行般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是人超過百劫千劫無量恒河沙生生苦難，入此法門現身得報。」時諸眾中有十億同名虛空藏海菩薩，歡喜法樂，各各散華於虛空中，變成無量華臺，上有無量大眾說十四正行。十八梵、六欲天王亦散寶華，各坐虛空臺上說十四正行，受持讀誦解其義理，無量諸鬼神現身修行般若波羅蜜。

是人超過下，第二明歎經功能。第二歎益勸修訖。第三時諸下，大眾聞法獲益散華供養。文有三：初菩薩歡喜供養。十四忍，名十四正行；二十八梵天歡喜供養；三無量諸鬼神下，明鬼神供養，略不明餘眾供養。言十八梵者，初禪有三，謂一梵眾、二梵輔、三大梵。二禪有三：一小光、二無量光、三光音。三禪有三：一小淨、二遍淨、三無量淨。第四禪有九：一福生、二福愛、三廣果，此三天凡聖共住；四無想天，唯外道凡夫住；五無煩、六無熱、七善現、八善可見、九色究竟，此五唯那含等聖人住。唯第四禪有色地，故云十八梵，不說無色界。言鬼神現身修行者，以其過去修敬，故令得修行波若，以其毀戒故墮鬼中。答第二問明利他行相竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人超過下，第二明歎經功能。第二歎益勸修訖。第三時諸下，大眾聞法獲益散華供養。文有三：初菩薩歡喜供養。十四忍，名十四正行；二十八梵天歡喜供養；三無量諸鬼神下，明鬼神供養，略不明餘眾供養。言十八梵者，初禪有三，謂一梵眾、二梵輔、三大梵。二禪有三：一小光、二無量光、三光音。三禪有三：一小淨、二遍淨、三無量淨。第四禪有九：一福生、二福愛、三廣果，此三天凡聖共住；四無想天，唯外道凡夫住；五無煩、六無熱、七善現、八善可見、九色究竟，此五唯那含等聖人住。唯第四禪有色地，故云十八梵，不說無色界。言鬼神現身修行者，以其過去修敬，故令得修行波若，以其毀戒故墮鬼中。答第二問明利他行相竟。

佛告大王：「汝先言云何眾生相可化？若以幻化身見幻化者，是菩薩真行化眾生。眾生識初一念識異木石，生得善、生得惡，惡為無量惡識本，善為無量善識本。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大王：「汝先言云何眾生相可化？若以幻化身見幻化者，是菩薩真行化眾生。眾生識初一念識異木石，生得善、生得惡，惡為無量惡識本，善為無量善識本。」

第三佛告大王汝先言下，答前所化眾生問。文有三：第一欲答故牒其問，故云何眾生相可化；第二若以幻化下，正答；第三時眾下，明得益。就正答中有二：初就悟入以答，亦名略答，亦名為無所得以答。文云若以幻化身見幻化者，是菩薩真行化眾生者，知身相本自不生，為化眾生，故名幻化身。眾生本來不有，而今言化者，以不有而有，故云見幻化也。知能化所化本來清淨，故云真行化眾生也。眾生識初一念下，第二廣答，亦云約出用答，亦云約俗諦幻有答。文有五：初定是善惡心異木石；第二色名色蓋下，出五陰名；第三蓋者下，釋名廣解；第四大王下，簡凡聖色麁細不同；第五眾生者下，明一切法結屬世諦。初云眾生識初一念識異木石，生得善生得惡，惡為無量惡識本，善為無量善識本，乃至金剛菩薩者，解者不同，不能具出。今且依經以釋。《涅槃經》云「如雪山藥，如是一味，隨其流處有種種味。」其藥真味停留在山，猶如滿月。合譬云一味者，譬佛性。以煩惱故出種種味，所謂地獄畜生等。今謂一味者，即是無所得不二之真性也。復云如是一味隨其流處有種種味異者，依無所得真性起有所得妄想，即成無明煩惱起業成六道報也。又《大品》云「諸法無所有如是有，如是有如無所有，是事不知名為無明。」實相與無明住地本來無前後，但眾生於無所有中橫起憶想分別長流六道。變迷得解，知煩惱本來是涅槃，有何初後。故此經云初一念識支本識解性故異木石耳。文云生得善生得惡者，緣善境界起於識善，此識善則從自性真實善正因所生，復緣善事而起，此識則善也。若緣惡境界起於識惡，此識惡則從無明熏習生因所生，復緣惡事而起，此識則名惡也。惡為無量惡識本善為無量善識本者，此初一念善惡之識熏習之功，各生無量善惡習果也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三佛告大王汝先言下，答前所化眾生問。文有三：第一欲答故牒其問，故云何眾生相可化；第二若以幻化下，正答；第三時眾下，明得益。就正答中有二：初就悟入以答，亦名略答，亦名為無所得以答。文云若以幻化身見幻化者，是菩薩真行化眾生者，知身相本自不生，為化眾生，故名幻化身。眾生本來不有，而今言化者，以不有而有，故云見幻化也。知能化所化本來清淨，故云真行化眾生也。眾生識初一念下，第二廣答，亦云約出用答，亦云約俗諦幻有答。文有五：初定是善惡心異木石；第二色名色蓋下，出五陰名；第三蓋者下，釋名廣解；第四大王下，簡凡聖色麁細不同；第五眾生者下，明一切法結屬世諦。初云眾生識初一念識異木石，生得善生得惡，惡為無量惡識本，善為無量善識本，乃至金剛菩薩者，解者不同，不能具出。今且依經以釋。《涅槃經》云「如雪山藥，如是一味，隨其流處有種種味。」其藥真味停留在山，猶如滿月。合譬云一味者，譬佛性。以煩惱故出種種味，所謂地獄畜生等。今謂一味者，即是無所得不二之真性也。復云如是一味隨其流處有種種味異者，依無所得真性起有所得妄想，即成無明煩惱起業成六道報也。又《大品》云「諸法無所有如是有，如是有如無所有，是事不知名為無明。」實相與無明住地本來無前後，但眾生於無所有中橫起憶想分別長流六道。變迷得解，知煩惱本來是涅槃，有何初後。故此經云初一念識支本識解性故異木石耳。文云生得善生得惡者，緣善境界起於識善，此識善則從自性真實善正因所生，復緣善事而起，此識則善也。若緣惡境界起於識惡，此識惡則從無明熏習生因所生，復緣惡事而起，此識則名惡也。惡為無量惡識本善為無量善識本者，此初一念善惡之識熏習之功，各生無量善惡習果也。

「初一念、金剛終一念於中生不可說、不可說識，成眾生色心，是眾生根本，色名色蓋，心名識蓋、想蓋、受蓋、行蓋，蓋者陰覆為用。身名積聚。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「初一念、金剛終一念於中生不可說、不可說識，成眾生色心，是眾生根本，色名色蓋，心名識蓋、想蓋、受蓋、行蓋，蓋者陰覆為用。身名積聚。」

初一念金剛終一念於中生不可說不可說識，此意於生死內既無明緣念，念起生滅心也，故云不可說識，此明成眾生因也。成眾生色心者，辨果。文云眾生根本者，結初一念識是成眾生本。又解初一念者，此明相續之始，此乃無始為始。金剛終一念者，若小乘分段終，大乘變易終也。色名色蓋下，第二略出五陰名。蓋者下，第三釋名廣解。蓋者陰覆為用，身名積聚，假名之身為五陰所成，故云積聚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初一念金剛終一念於中生不可說不可說識，此意於生死內既無明緣念，念起生滅心也，故云不可說識，此明成眾生因也。成眾生色心者，辨果。文云眾生根本者，結初一念識是成眾生本。又解初一念者，此明相續之始，此乃無始為始。金剛終一念者，若小乘分段終，大乘變易終也。色名色蓋下，第二略出五陰名。蓋者下，第三釋名廣解。蓋者陰覆為用，身名積聚，假名之身為五陰所成，故云積聚。

「大王！此一色法生無量色，眼所得為色、耳所得為聲、鼻所得為香、舌所得為味、身所得為觸。堅持名地、水名潤、火名熱、輕動名風。生五識處名根。如是一色一心有不可思議色心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！此一色法生無量色，眼所得為色、耳所得為聲、鼻所得為香、舌所得為味、身所得為觸。堅持名地、水名潤、火名熱、輕動名風。生五識處名根。如是一色一心有不可思議色心。」

此一色法生無量色者，依《成實》十四種色為色陰，陰蓋眾生不能得出離生死。初明五塵色，次明四大色，次明五根色，文相甚顯。如是一色下，總結色心有不可思議色心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此一色法生無量色者，依《成實》十四種色為色陰，陰蓋眾生不能得出離生死。初明五塵色，次明四大色，次明五根色，文相甚顯。如是一色下，總結色心有不可思議色心。

「大王！凡夫六識麁，故得假名，青黃方圓等無量假色法；聖人六識淨，故得實法，色香味觸一切實色法。眾生者，世諦之名也，若有若無，但生眾生憶念，名為世諦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！凡夫六識麁，故得假名，青黃方圓等無量假色法；聖人六識淨，故得實法，色香味觸一切實色法。眾生者，世諦之名也，若有若無，但生眾生憶念，名為世諦。」

大王凡夫六識下，第四簡凡聖色麁細分別。凡夫六識總相聚法，故言得假名上青黃。聖人分別四微等，故言得實。又云：聖人緣法界六識得真實法也。眾生者世諦之名下，第五明眾生一切法屬世諦。文有三：初總標一切屬世諦；第二相續假下，明三假屬世諦；第三大王下，明諸佛賢聖稱境而知，皆如幻有，結屬世諦。前總中有二：初明一切法皆如空花，悉屬世諦；二無佛出世前下，明立因緣名字。就前有二：初明眾生若有若無皆如幻化，名為因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大王凡夫六識下，第四簡凡聖色麁細分別。凡夫六識總相聚法，故言得假名上青黃。聖人分別四微等，故言得實。又云：聖人緣法界六識得真實法也。眾生者世諦之名下，第五明眾生一切法屬世諦。文有三：初總標一切屬世諦；第二相續假下，明三假屬世諦；第三大王下，明諸佛賢聖稱境而知，皆如幻有，結屬世諦。前總中有二：初明一切法皆如空花，悉屬世諦；二無佛出世前下，明立因緣名字。就前有二：初明眾生若有若無皆如幻化，名為因。

「世諦假誑，幻化故有，乃至六道幻化，眾生見幻化，幻化見幻化。婆羅門、剎利、毘舍、首陀、神我等色心，名為幻諦。幻諦法，無佛出世前無名字無義名幻法。幻化無名字、無體相、無三界名字、無善惡果報六道名字。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世諦假誑，幻化故有，乃至六道幻化，眾生見幻化，幻化見幻化。婆羅門、剎利、毘舍、首陀、神我等色心，名為幻諦。幻諦法，無佛出世前無名字無義名幻法。幻化無名字、無體相、無三界名字、無善惡果報六道名字。」

假誑幻化故有乃至六道亦如幻化，名為無果。以眾生虛妄憶想為假誑所成，故有人天六道之名。若達此妄本來不有，故云幻化見幻化也。二婆羅門下，明貴賤皆如幻化，悉入世諦。又解：前明凡夫取假色為實；次幻化見幻化下，明聖人知假色是虛。此文應言幻師見幻，而言眾生者，此是佛眾生也。第二立因緣名字中有二：初明無佛出世，無一切因緣名字。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假誑幻化故有乃至六道亦如幻化，名為無果。以眾生虛妄憶想為假誑所成，故有人天六道之名。若達此妄本來不有，故云幻化見幻化也。二婆羅門下，明貴賤皆如幻化，悉入世諦。又解：前明凡夫取假色為實；次幻化見幻化下，明聖人知假色是虛。此文應言幻師見幻，而言眾生者，此是佛眾生也。第二立因緣名字中有二：初明無佛出世，無一切因緣名字。

「大王！是故諸佛出現於世，為眾生故說，作三界六道名字，是名無量名字，如空法、四大法、心法、色法、相續假法，非一非異，一亦不續、異亦不續，非一非異，故名續諦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！是故諸佛出現於世，為眾生故說，作三界六道名字，是名無量名字，如空法、四大法、心法、色法、相續假法，非一非異，一亦不續、異亦不續，非一非異，故名續諦。」

二大王下，明佛出世為眾生立一切世界六道無量種種色心等名字，可知。第二明三假屬世諦。一相續假者，與成實師異。若見諸法是一，是常見；若見諸法念念異，是斷見。離此二見，知前法生後後法，法次第生法，此明因緣續義，故文云一亦不續、異亦不續，絕於前後故，故不相續也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二大王下，明佛出世為眾生立一切世界六道無量種種色心等名字，可知。第二明三假屬世諦。一相續假者，與成實師異。若見諸法是一，是常見；若見諸法念念異，是斷見。離此二見，知前法生後後法，法次第生法，此明因緣續義，故文云一亦不續、異亦不續，絕於前後故，故不相續也。

「相待假法，一切名相待，亦名不定相待，如五色等法、有無一切等法，一切法皆緣成假成，眾生俱時因果、異時因果，三世善惡一切幻化，是幻諦眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「相待假法，一切名相待，亦名不定相待，如五色等法、有無一切等法，一切法皆緣成假成，眾生俱時因果、異時因果，三世善惡一切幻化，是幻諦眾生。」

相待假者有二，亦名別待，亦名通待。如長短老少好惡，名為別待，如長待不長。一切萬物皆不定，不長外隨待一物，故云不定，亦名通待。緣成假者，即因成假，四塵成四大，四大成五根，五根成眾生故緣成。文云五色者，云五根為五色，亦云青黃赤白雜色為五色。文云俱時因果，現在五果三因名俱時因果。異時因果者，過去二因望現在五果名異時。又云：俱時因是緣因，異時因是生因，若約外法梁椽成舍名俱時，十二時成日名異時因果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相待假者有二，亦名別待，亦名通待。如長短老少好惡，名為別待，如長待不長。一切萬物皆不定，不長外隨待一物，故云不定，亦名通待。緣成假者，即因成假，四塵成四大，四大成五根，五根成眾生故緣成。文云五色者，云五根為五色，亦云青黃赤白雜色為五色。文云俱時因果，現在五果三因名俱時因果。異時因果者，過去二因望現在五果名異時。又云：俱時因是緣因，異時因是生因，若約外法梁椽成舍名俱時，十二時成日名異時因果。

「大王！若菩薩如上所見眾生幻化，皆以假誑如空中華，十住菩薩諸佛五眼如幻諦而見，菩薩化眾生為若此。」時諸有無量天子及諸大眾，得伏忍者、得空無生忍，乃至一地十地不可思議德行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！若菩薩如上所見眾生幻化，皆以假誑如空中華，十住菩薩諸佛五眼如幻諦而見，菩薩化眾生為若此。」時諸有無量天子及諸大眾，得伏忍者、得空無生忍，乃至一地十地不可思議德行。

第三大王下，明諸佛菩薩五眼，亦名世諦。文云若菩薩如上所見眾生幻化，如空中花，眾生本來無所有，以虛妄而有，譬如空花。諸佛五眼如幻諦而見，如境而知、如理而知照，緣觀並[穴/(俱-≡+＝)]，故云為若此也。時諸有無量下，答問中大段第三聞法獲益。初諸天子下，明得道人。伏忍下，明得益差別。地前三賢名伏忍，空忍者四地已上順無相空，以七地已上名無生忍，初三地信忍略不說之。初地名一地，至法雲名十地。廣大如虛空，名不可思議德行也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三大王下，明諸佛菩薩五眼，亦名世諦。文云若菩薩如上所見眾生幻化，如空中花，眾生本來無所有，以虛妄而有，譬如空花。諸佛五眼如幻諦而見，如境而知、如理而知照，緣觀並[穴/(俱-≡+＝)]，故云為若此也。時諸有無量下，答問中大段第三聞法獲益。初諸天子下，明得道人。伏忍下，明得益差別。地前三賢名伏忍，空忍者四地已上順無相空，以七地已上名無生忍，初三地信忍略不說之。初地名一地，至法雲名十地。廣大如虛空，名不可思議德行也。

仁王護國般若波羅蜜經二諦品第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仁王護國般若波羅蜜經二諦品第四

此品所以而來者，上觀空教化，明實智方便皆空不二，亦可了護因護果畢竟無差。起如幻化以化眾生，化不孤起必有所觀境界教。境界教是何？所謂二諦。二諦者，真俗非一名為二，即不虛名諦，故云二諦品。二諦之義，佛法大宗，若欲委論境之與教，諸解非一，不能具述。今言二諦者，以因緣空有為世諦，因緣有空為真諦。至論諸法本來不二為因緣，故說言二耳。就此中一品有三番問答論辨二諦不二，即為三別：第一問答正辨二諦不二；第二問答明說法不二；第三問答正辨法門不二。就前問答中有二：初問、後答。就初問中有三：一問、二難、三結問，正辨二諦有無。文言第一義諦中有世諦不，此正是問也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此品所以而來者，上觀空教化，明實智方便皆空不二，亦可了護因護果畢竟無差。起如幻化以化眾生，化不孤起必有所觀境界教。境界教是何？所謂二諦。二諦者，真俗非一名為二，即不虛名諦，故云二諦品。二諦之義，佛法大宗，若欲委論境之與教，諸解非一，不能具述。今言二諦者，以因緣空有為世諦，因緣有空為真諦。至論諸法本來不二為因緣，故說言二耳。就此中一品有三番問答論辨二諦不二，即為三別：第一問答正辨二諦不二；第二問答明說法不二；第三問答正辨法門不二。就前問答中有二：初問、後答。就初問中有三：一問、二難、三結問，正辨二諦有無。文言第一義諦中有世諦不，此正是問也。

爾時波斯匿王白佛言：「第一義諦中有世諦不？若言無者，智不應二；若言有者；智不應一。一二之義，其事云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時波斯匿王白佛言：「第一義諦中有世諦不？若言無者，智不應二；若言有者；智不應一。一二之義，其事云何？」

若言無者智不應二，方便智、實智。若言有者聖人智不應一。若論其理不一不二，若定為一，凡夫見俗而應見真。若定有者，智不應。一此正難也。一二之義其事云何，此正結問也。但一二之言既難，所以月光有問，故言一二之其事云何。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若言無者智不應二，方便智、實智。若言有者聖人智不應一。若論其理不一不二，若定為一，凡夫見俗而應見真。若定有者，智不應。一此正難也。一二之義其事云何，此正結問也。但一二之言既難，所以月光有問，故言一二之其事云何。

佛告大王：「汝於過去七佛已問一義二義，汝今無聽我今無說，無聽無說即為一義二義故。諦聽諦聽，善思念之，如法修行，七佛偈如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大王：「汝於過去七佛已問一義二義，汝今無聽我今無說，無聽無說即為一義二義故。諦聽諦聽，善思念之，如法修行，七佛偈如是。」

佛告下，第二佛答也。就答中有三：初長行歎問；二引七佛偈為證；第三大王下長行，正報其難。初長行歎問有三：初歎問、二略示義宗、三誡勅。初歎問出王本行願，先已於過去論一二義竟，今何故更問此事？汝今下，第二略示義宗。汝今無聽我今無說者，如幻無所說，何須汝聞，故言無聽；聽者如幻人無所聽，何須我說？如是無聽無說而不防聽說宛然，一二之義亦爾。故《淨名云》「夫說法者無說，聽法者無聞。」若心存聽說即是二見，豈得與此經相應？諦聽諦聽下，第三誡勅勸修。依三慧而修行，方能達解一二之義也。諦聽諦聽者，即是聞慧。善思念之，即是思慧。如法修行，即是修慧。第二引七佛偈，有八行半，分為四別：第一三偈，約因緣空有以明二諦不二；第二有三行，約情解見一二，以明二諦不二；第三有兩行，就譬以明二諦不二；第四半行，結勸屬人。初三偈即為三別：初偈標因緣空有二諦章門；次偈解釋；第三偈結。初偈上半約有空以明真諦，下半偈約空有以明世諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告下，第二佛答也。就答中有三：初長行歎問；二引七佛偈為證；第三大王下長行，正報其難。初長行歎問有三：初歎問、二略示義宗、三誡勅。初歎問出王本行願，先已於過去論一二義竟，今何故更問此事？汝今下，第二略示義宗。汝今無聽我今無說者，如幻無所說，何須汝聞，故言無聽；聽者如幻人無所聽，何須我說？如是無聽無說而不防聽說宛然，一二之義亦爾。故《淨名云》「夫說法者無說，聽法者無聞。」若心存聽說即是二見，豈得與此經相應？諦聽諦聽下，第三誡勅勸修。依三慧而修行，方能達解一二之義也。諦聽諦聽者，即是聞慧。善思念之，即是思慧。如法修行，即是修慧。第二引七佛偈，有八行半，分為四別：第一三偈，約因緣空有以明二諦不二；第二有三行，約情解見一二，以明二諦不二；第三有兩行，就譬以明二諦不二；第四半行，結勸屬人。初三偈即為三別：初偈標因緣空有二諦章門；次偈解釋；第三偈結。初偈上半約有空以明真諦，下半偈約空有以明世諦。

「無相第一義，無自無他作，因緣本自有，無自無他作。法性本無性，第一義空如，諸有本有法，三假集假有。無無諦實無，寂滅第一空，諸法因緣有，有無義如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無相第一義，無自無他作，因緣本自有，無自無他作。法性本無性，第一義空如，諸有本有法，三假集假有。無無諦實無，寂滅第一空，諸法因緣有，有無義如是。」

無相第一義者，此辨真諦也。如來說法前後不同，先說世諦後明真諦，此明從淺入深。自有先說真諦後明俗諦，此明宗歸有本。無相者，實相之理絕於有無，名為無相。物莫能測，名第一。仲𮥜所以，名之為義。無自無他作者，本來無相，豈是今無？既言本無相，何忽有造作？故云無自無他作。依如西域九十五種外道，以四作往收，義無不盡。故《涅槃》云「非自作，非他之所作，亦非共作，非無因作，是故勝出諸外道。」此經只有二種，存略故耳。因緣本自有者，明因緣空有為世諦。因緣本自有，豈是今有？既言本有，故言無自無他作。故《大智論》云「十二因緣是誰所作？佛言：非佛作，非菩薩作，(乃至)非一切聖人所作。」故云無自無他作也。法性下一偈，為二：上半釋前上半、下半釋前下半。法性本無性者，即是前無相第一義。諸法實相名為法性，法性以無性為法性，此是對性說無性，若無有性亦無無性。第一義空如者，即是第一義空。以無依無得故名空如。諸有本有法者，釋前因緣本自有。三假集假有者，此明無體，藉他故有也。第三偈無無諦實無，還結前無相第一義。寂滅第一空，結無自無他作。諸法因緣有，結前因緣本自有。有無義如是，總結前十一句也。有者，結前三偈下半明有，無者結前三偈上半明無，故云有無義如是也。又釋無無諦實無者，二無遣二實，故云無無諦實無。寂滅第一空者，有自體本無，故云寂滅第一空。一切有為法皆依六因四緣生，故言諸法因緣有。又解：無無諦實無者，一無去於上諸有，一無去於上無，故云無無也。諦實無，智照如實智，故云諦實無。寂滅第一空者，寂滅法中最精，絕四句、離百非，不同二乘斷空，故云第一空。諸法因緣有有無義如是者，總結上也。又解：無無者，一無無世諦，一無無真諦也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無相第一義者，此辨真諦也。如來說法前後不同，先說世諦後明真諦，此明從淺入深。自有先說真諦後明俗諦，此明宗歸有本。無相者，實相之理絕於有無，名為無相。物莫能測，名第一。仲𮥜所以，名之為義。無自無他作者，本來無相，豈是今無？既言本無相，何忽有造作？故云無自無他作。依如西域九十五種外道，以四作往收，義無不盡。故《涅槃》云「非自作，非他之所作，亦非共作，非無因作，是故勝出諸外道。」此經只有二種，存略故耳。因緣本自有者，明因緣空有為世諦。因緣本自有，豈是今有？既言本有，故言無自無他作。故《大智論》云「十二因緣是誰所作？佛言：非佛作，非菩薩作，(乃至)非一切聖人所作。」故云無自無他作也。法性下一偈，為二：上半釋前上半、下半釋前下半。法性本無性者，即是前無相第一義。諸法實相名為法性，法性以無性為法性，此是對性說無性，若無有性亦無無性。第一義空如者，即是第一義空。以無依無得故名空如。諸有本有法者，釋前因緣本自有。三假集假有者，此明無體，藉他故有也。第三偈無無諦實無，還結前無相第一義。寂滅第一空，結無自無他作。諸法因緣有，結前因緣本自有。有無義如是，總結前十一句也。有者，結前三偈下半明有，無者結前三偈上半明無，故云有無義如是也。又釋無無諦實無者，二無遣二實，故云無無諦實無。寂滅第一空者，有自體本無，故云寂滅第一空。一切有為法皆依六因四緣生，故言諸法因緣有。又解：無無諦實無者，一無去於上諸有，一無去於上無，故云無無也。諦實無，智照如實智，故云諦實無。寂滅第一空者，寂滅法中最精，絕四句、離百非，不同二乘斷空，故云第一空。諸法因緣有有無義如是者，總結上也。又解：無無者，一無無世諦，一無無真諦也。

「有無本自二，譬如牛二角，照解見無二，二諦常不即。解心見不二，求二不可得，非謂二諦一，非二何可得？於解常自一，於諦常自二，通達此無二，真入第一義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有無本自二，譬如牛二角，照解見無二，二諦常不即。解心見不二，求二不可得，非謂二諦一，非二何可得？於解常自一，於諦常自二，通達此無二，真入第一義。」

有無本自二下，第二有三偈，就一異約情解以辨二諦不二。初偈略明一二，第二偈解釋，第三偈結歎。初偈為二：上半約二情明二諦，下半約觀解明不二。上半初句法說，次句譬說。有無本自二者，有即非無，無即非有，故言本自二。何以得知有無？下句譬云如似牛二角。二角相別，似於有無義不相即，同在一頭似有無體一。照解見不二下，下半約觀解。佛菩薩心內達照諸法畢竟清淨，何曾二不二？為對於二，故云照解見不二。有人云：見不二即是一。此是一異之見，豈是照解？二諦常不即者，還約二情，故云不即。第二偈約達解之心以釋前偈於緣見一二。解心見不二者，釋前偈上句。前即於緣見有無，今辨了悟此有無之二。於解即不二，求二不可得者，釋第二句譬說。但迷故說二，譬之二角。變迷成解，此二本來不二，求二畢竟無從，故云不可得。非謂二諦一者，釋前下半初句照解見無二。本對二說無二，其二既無，豈得存一？故云非謂二諦一。以此而推無二，豈得還同一見？非二何可得者，一既不可得，何況二耶？第三行結歎。上半結前。於解常自一者，結前解心見不二。此一對二說，一莫作一解。於諦常自二者，結前有無本自二。又解：於解常自一者，二諦體一。於諦常自二者，結其義異。通達此無二者，下半歎益，明內外並[穴/(俱-≡+＝)]、有無雙寂，無依無得平等清淨，故云通達此無二真入第一義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有無本自二下，第二有三偈，就一異約情解以辨二諦不二。初偈略明一二，第二偈解釋，第三偈結歎。初偈為二：上半約二情明二諦，下半約觀解明不二。上半初句法說，次句譬說。有無本自二者，有即非無，無即非有，故言本自二。何以得知有無？下句譬云如似牛二角。二角相別，似於有無義不相即，同在一頭似有無體一。照解見不二下，下半約觀解。佛菩薩心內達照諸法畢竟清淨，何曾二不二？為對於二，故云照解見不二。有人云：見不二即是一。此是一異之見，豈是照解？二諦常不即者，還約二情，故云不即。第二偈約達解之心以釋前偈於緣見一二。解心見不二者，釋前偈上句。前即於緣見有無，今辨了悟此有無之二。於解即不二，求二不可得者，釋第二句譬說。但迷故說二，譬之二角。變迷成解，此二本來不二，求二畢竟無從，故云不可得。非謂二諦一者，釋前下半初句照解見無二。本對二說無二，其二既無，豈得存一？故云非謂二諦一。以此而推無二，豈得還同一見？非二何可得者，一既不可得，何況二耶？第三行結歎。上半結前。於解常自一者，結前解心見不二。此一對二說，一莫作一解。於諦常自二者，結前有無本自二。又解：於解常自一者，二諦體一。於諦常自二者，結其義異。通達此無二者，下半歎益，明內外並[穴/(俱-≡+＝)]、有無雙寂，無依無得平等清淨，故云通達此無二真入第一義。

「世諦幻化起，譬如虛空華，如影三手無，因緣故誑有。幻化見幻化，眾生名幻諦，幻師見幻法，諦實則皆無。名為諸佛觀，菩薩觀亦然。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世諦幻化起，譬如虛空華，如影三手無，因緣故誑有。幻化見幻化，眾生名幻諦，幻師見幻法，諦實則皆無。名為諸佛觀，菩薩觀亦然。」

世諦幻化起下，第三有兩偈，約譬明二諦為二。初一行半，明世諦人法同於幻化；後幻師下半行，約譬明真諦。世諦幻化起譬如虛空華者，明世諦虛誑不實，喻若空華，但誑肉眼妄見為有，如浮雲電、如風送火，譬如空華無所有。如影三手無因緣故誑有者，此是無因緣，但有虛假之名而無其實也。幻化見幻化者，眾生體是其幻，復染幻塵，名幻見幻也。眾生名幻諦者，世諦也。上明法幻，今明人化也。幻師見幻法者，下半明真諦。諸佛菩薩譬幻師，三界虛妄是幻法。諦實則皆無者，迷故見有，變迷實照則知皆無。對有說無，有息無消，緣觀俱寂也。名為諸佛觀下，第四半偈舉觀結屬人。初句就果人知於二諦，故云名為諸佛觀。第二句就因人知於二諦，故云菩薩觀亦然也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世諦幻化起下，第三有兩偈，約譬明二諦為二。初一行半，明世諦人法同於幻化；後幻師下半行，約譬明真諦。世諦幻化起譬如虛空華者，明世諦虛誑不實，喻若空華，但誑肉眼妄見為有，如浮雲電、如風送火，譬如空華無所有。如影三手無因緣故誑有者，此是無因緣，但有虛假之名而無其實也。幻化見幻化者，眾生體是其幻，復染幻塵，名幻見幻也。眾生名幻諦者，世諦也。上明法幻，今明人化也。幻師見幻法者，下半明真諦。諸佛菩薩譬幻師，三界虛妄是幻法。諦實則皆無者，迷故見有，變迷實照則知皆無。對有說無，有息無消，緣觀俱寂也。名為諸佛觀下，第四半偈舉觀結屬人。初句就果人知於二諦，故云名為諸佛觀。第二句就因人知於二諦，故云菩薩觀亦然也。

「大王！菩薩摩訶薩於第一義中常照二諦化眾生，佛及眾生一而無二。何以故？以眾生空故得置菩提空，以菩提空故得置眾生空，以一切法空故空空。何以故？般若無相，二諦虛空。般若空於無明乃至薩婆若，無自相無他相故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！菩薩摩訶薩於第一義中常照二諦化眾生，佛及眾生一而無二。何以故？以眾生空故得置菩提空，以菩提空故得置眾生空，以一切法空故空空。何以故？般若無相，二諦虛空。般若空於無明乃至薩婆若，無自相無他相故。」

大王下，第三正釋其所難，明二諦不二。於中有三：初舉果對因以明二諦不二；第二五眼下，偏就果以釋不二；第三菩薩未成佛下，雙結因果以釋不二。就初舉果對因中有二：初約菩薩能化見不二，照凡夫二乘所見二諦。佛及下，廣明所化眾生及法悉空不二。初能化文云菩薩於第一義中常照二諦化眾生者，於中道一實諦內常照空有二諦化眾生。所言常照二諦者，即大悲般若，化眾生以波若，故在生死而不著，則異於凡夫；以大悲故不住涅槃，異於二乘。不捨生死，異於二乘；不捨涅槃，異於凡夫。故言常照二諦化眾生。舊云第一義不說俗，是何言哉？佛及下，二廣明所化眾生及法悉空不二。就中有二：初明生空、後辨法空。生空文言佛及眾生一而無二者，佛及眾生本來寂滅，同無所得，故云一而無二。虛妄分別見眾生為因地、佛為果地；達觀之上體知佛及眾生本來寂滅，故云一而無二。此無二者，是因緣假名，對破二見言一，二息一消。一藥病俱遣，亦是遣無遣有。何以故下釋，以眾生空故得置菩提空，眾生與菩提同無所得，眾生如與菩薩如無異，故言置，非是兩物相置也。次明法空，文言以一切法空故空空。一切法空者，總標諸法空也。法門無量不可具出，今總標一切攝無盡，故云一切法空故。為眾生無始已來滯有情深，今借空智以遣有。復滯於空，今以空治空，故名空空。故《智論》十八空中破內空外空內外空竟，次明空空。以空治前三種空，故云空空。又解：一空空於智，一空空二諦法也。何以故下，釋二空。文言般若無相者，釋其智空。以智無生相，名之為空。文言二諦虛空者，釋其二諦法空。以一切畢竟清淨，故言虛空。文言波若空於無明者，因緣之法本性自空，不須智推然後明空。但眾生虛妄不知，故復假智照得空。故《涅槃》云「諸法雖空，要因菩薩修空見空也。」乃至薩波若無自相無他相者，內盡於觀，名為無自；外清諸緣，名為無他也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大王下，第三正釋其所難，明二諦不二。於中有三：初舉果對因以明二諦不二；第二五眼下，偏就果以釋不二；第三菩薩未成佛下，雙結因果以釋不二。就初舉果對因中有二：初約菩薩能化見不二，照凡夫二乘所見二諦。佛及下，廣明所化眾生及法悉空不二。初能化文云菩薩於第一義中常照二諦化眾生者，於中道一實諦內常照空有二諦化眾生。所言常照二諦者，即大悲般若，化眾生以波若，故在生死而不著，則異於凡夫；以大悲故不住涅槃，異於二乘。不捨生死，異於二乘；不捨涅槃，異於凡夫。故言常照二諦化眾生。舊云第一義不說俗，是何言哉？佛及下，二廣明所化眾生及法悉空不二。就中有二：初明生空、後辨法空。生空文言佛及眾生一而無二者，佛及眾生本來寂滅，同無所得，故云一而無二。虛妄分別見眾生為因地、佛為果地；達觀之上體知佛及眾生本來寂滅，故云一而無二。此無二者，是因緣假名，對破二見言一，二息一消。一藥病俱遣，亦是遣無遣有。何以故下釋，以眾生空故得置菩提空，眾生與菩提同無所得，眾生如與菩薩如無異，故言置，非是兩物相置也。次明法空，文言以一切法空故空空。一切法空者，總標諸法空也。法門無量不可具出，今總標一切攝無盡，故云一切法空故。為眾生無始已來滯有情深，今借空智以遣有。復滯於空，今以空治空，故名空空。故《智論》十八空中破內空外空內外空竟，次明空空。以空治前三種空，故云空空。又解：一空空於智，一空空二諦法也。何以故下，釋二空。文言般若無相者，釋其智空。以智無生相，名之為空。文言二諦虛空者，釋其二諦法空。以一切畢竟清淨，故言虛空。文言波若空於無明者，因緣之法本性自空，不須智推然後明空。但眾生虛妄不知，故復假智照得空。故《涅槃》云「諸法雖空，要因菩薩修空見空也。」乃至薩波若無自相無他相者，內盡於觀，名為無自；外清諸緣，名為無他也。

「五眼成就，時見無所見，行亦不受、不行亦不受、非行非不行亦不受，乃至一切法亦不受。菩薩未成佛時，以菩提為煩惱；菩薩成佛時，以煩惱為菩提。何以故？於第一義而不二故，諸佛如來乃至一切法如故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「五眼成就，時見無所見，行亦不受、不行亦不受、非行非不行亦不受，乃至一切法亦不受。菩薩未成佛時，以菩提為煩惱；菩薩成佛時，以煩惱為菩提。何以故？於第一義而不二故，諸佛如來乃至一切法如故。」

五眼下，第二偏就果地以明能見所見不二。文言見無所見者，此見是無見之見，言無所見者，諸法本來清淨，何所見耶？而言見者，隨俗故無過。《法華》明佛眼見六道眾生，《大品》明五眼不見眾生，《法華》即無見之見，《大品》即見之無見。此經舉所見之非無，以顯能見非有。行亦不受者，《大品》無受三昧具有五句，此中正有四句，若將乃至一切亦不受，即是第五句。行亦不受者，《大智論》云「行亦不受者，治其有見。不行亦不受者，除其無見。」說無為治有，非謂有此無；說有以除無，非謂有此有。談無未曾無、說有未曾有，對治因緣故有此說。欲使兩見之徒俱詣正觀、夷有無、均生滅、亡道俗、泯二際，故云行不行等皆不受。亦不受有亦不同無，無二過故。非行非不行者，有因尚不得，何況無因。一切法亦不受者，依《大智論》即是不受亦不受也。菩薩未成佛下，第三雙結因果不二。文言菩薩未成佛時以菩提為煩惱者，譬如結巾為㝹，解者見巾，妄者見㝹。亦如病者食甜為苦，病差以向苦為甜，更無別異法。由妄故見不生死為生死，煩惱亦爾。迷故菩提即是煩惱，悟之煩惱即是菩提，迷故則四方易位，悟也則廓爾無遺。何以故下，釋上煩惱即菩提。於第一義而不二者，煩惱與菩提同無所有，云不二。諸佛乃至一切法皆絕心行，故稱為如。第一問答竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五眼下，第二偏就果地以明能見所見不二。文言見無所見者，此見是無見之見，言無所見者，諸法本來清淨，何所見耶？而言見者，隨俗故無過。《法華》明佛眼見六道眾生，《大品》明五眼不見眾生，《法華》即無見之見，《大品》即見之無見。此經舉所見之非無，以顯能見非有。行亦不受者，《大品》無受三昧具有五句，此中正有四句，若將乃至一切亦不受，即是第五句。行亦不受者，《大智論》云「行亦不受者，治其有見。不行亦不受者，除其無見。」說無為治有，非謂有此無；說有以除無，非謂有此有。談無未曾無、說有未曾有，對治因緣故有此說。欲使兩見之徒俱詣正觀、夷有無、均生滅、亡道俗、泯二際，故云行不行等皆不受。亦不受有亦不同無，無二過故。非行非不行者，有因尚不得，何況無因。一切法亦不受者，依《大智論》即是不受亦不受也。菩薩未成佛下，第三雙結因果不二。文言菩薩未成佛時以菩提為煩惱者，譬如結巾為㝹，解者見巾，妄者見㝹。亦如病者食甜為苦，病差以向苦為甜，更無別異法。由妄故見不生死為生死，煩惱亦爾。迷故菩提即是煩惱，悟之煩惱即是菩提，迷故則四方易位，悟也則廓爾無遺。何以故下，釋上煩惱即菩提。於第一義而不二者，煩惱與菩提同無所有，云不二。諸佛乃至一切法皆絕心行，故稱為如。第一問答竟。

白佛言：「云何十方諸如來、一切菩薩不離文字而行諸法相？」「大王！法輪者法本如，重誦如，受記如，不誦偈如，無問而自說如，戒經如，譬喻如，法界如，本事如，方廣如，未曾有如，論義如，是名味句音聲果文字記句一切如，若取文字者不行空也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 白佛言：「云何十方諸如來、一切菩薩不離文字而行諸法相？」「大王！法輪者法本如，重誦如，受記如，不誦偈如，無問而自說如，戒經如，譬喻如，法界如，本事如，方廣如，未曾有如，論義如，是名味句音聲果文字記句一切如，若取文字者不行空也。」

二白佛言下，第二問答，明說法不二。有二：初問、後答。就初問中有二意：初問意言云何上說菩薩於第一義諦中常照二諦化眾生。第一義諦中有何所化，而言佛菩薩常說十二部經化眾生，不離文字而得解脫？文字即寂，若為行諸法相？云何第一義中化眾生？二遠取上問，前〈空品〉明護佛果、護十地，第一義中無能護所護，云何護佛果護十地化眾生也？第二答中有四：初明所說十二部經如；第二大王如如下，明三種佛性；若菩薩下，第三出修之方法；大王若菩薩護佛下，第四結。就初有二：前約十二部經明二諦教如；是名味句下，次勸依文字取如，莫取名字。十二部經者，法輪即法本如，西土名修多羅此名法本，謂詮理之本，亦可與十二部經為本。言法本如者，明諸法本來是如。如者不一不二之異名，非但真諦是如，只世諦亦如。今文正爾，以隨俗方便故名世諦，即此世諦體本來不可得名之為如。餘十一部例然。不同舊說：法本是世諦，如是真諦。此是真俗二見耳，豈是約二諦以明如？重誦如者，此間語，梵本名祇夜，以偈重誦前長行中義。受記如者，此間語，外國名和伽羅那，以記說未來世得佛果故。《成實論》明解義經，以其問答解釋明因得果故。不頌偈如者，此間語，梵本名伽陀，以汎爾偈說不頌長行故。無問而自說如者，此間語，西土名優陀那，以不待請說故。戒經如者，此間語，梵本名尼陀那，此是因緣經，以因事制戒故。譬喻如者，外國名阿波陀那，以藉事說法故。法界如者，西土名伊帝曰多伽，此間應云本事，佛說法界畔，亦云以說過去十八界事故。本事如者，外國名闍陀伽，此間名本生經，以說自身本生事故。前本事經，說自他十八界故。方廣如者，外國名毘佛略，以說法空方廣理故。未曾有如者，外國名阿浮陀達摩，以說神通變化事故。論議如者，外國名憂婆提舍，以問答辨理故。是名味句下，大段第二，明依文字取如不取名字也。就中有五：一名味句，是應說。二音聲，是正說。音聲者，一胸、二喉、三咽、四舌根、五齒、六脣、七鼻、八頂，由此動方有音聲說也。三果報，是能說。四一切如，即是所說，依此說實無法可說。故《金剛波若》云「無法可說是名說法」。五若取文字者，舉失顯得。以執文字作解，不達文字性離，故名不行空也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二白佛言下，第二問答，明說法不二。有二：初問、後答。就初問中有二意：初問意言云何上說菩薩於第一義諦中常照二諦化眾生。第一義諦中有何所化，而言佛菩薩常說十二部經化眾生，不離文字而得解脫？文字即寂，若為行諸法相？云何第一義中化眾生？二遠取上問，前〈空品〉明護佛果、護十地，第一義中無能護所護，云何護佛果護十地化眾生也？第二答中有四：初明所說十二部經如；第二大王如如下，明三種佛性；若菩薩下，第三出修之方法；大王若菩薩護佛下，第四結。就初有二：前約十二部經明二諦教如；是名味句下，次勸依文字取如，莫取名字。十二部經者，法輪即法本如，西土名修多羅此名法本，謂詮理之本，亦可與十二部經為本。言法本如者，明諸法本來是如。如者不一不二之異名，非但真諦是如，只世諦亦如。今文正爾，以隨俗方便故名世諦，即此世諦體本來不可得名之為如。餘十一部例然。不同舊說：法本是世諦，如是真諦。此是真俗二見耳，豈是約二諦以明如？重誦如者，此間語，梵本名祇夜，以偈重誦前長行中義。受記如者，此間語，外國名和伽羅那，以記說未來世得佛果故。《成實論》明解義經，以其問答解釋明因得果故。不頌偈如者，此間語，梵本名伽陀，以汎爾偈說不頌長行故。無問而自說如者，此間語，西土名優陀那，以不待請說故。戒經如者，此間語，梵本名尼陀那，此是因緣經，以因事制戒故。譬喻如者，外國名阿波陀那，以藉事說法故。法界如者，西土名伊帝曰多伽，此間應云本事，佛說法界畔，亦云以說過去十八界事故。本事如者，外國名闍陀伽，此間名本生經，以說自身本生事故。前本事經，說自他十八界故。方廣如者，外國名毘佛略，以說法空方廣理故。未曾有如者，外國名阿浮陀達摩，以說神通變化事故。論議如者，外國名憂婆提舍，以問答辨理故。是名味句下，大段第二，明依文字取如不取名字也。就中有五：一名味句，是應說。二音聲，是正說。音聲者，一胸、二喉、三咽、四舌根、五齒、六脣、七鼻、八頂，由此動方有音聲說也。三果報，是能說。四一切如，即是所說，依此說實無法可說。故《金剛波若》云「無法可說是名說法」。五若取文字者，舉失顯得。以執文字作解，不達文字性離，故名不行空也。

「大王！如如文字修諸佛智母，一切眾生性根本智母，即為薩婆若體；諸佛未成佛，以當佛為智母，未得為性；已得薩婆若。三乘般若不生不滅，自性常住，一切眾生以此為覺性故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！如如文字修諸佛智母，一切眾生性根本智母，即為薩婆若體；諸佛未成佛，以當佛為智母，未得為性；已得薩婆若。三乘般若不生不滅，自性常住，一切眾生以此為覺性故。」

大王如如文字下，答問中第二，明三種佛性：初現常佛性、二當常佛性、三了因佛性。佛性非當現，而約緣當現不同，故有三種之說。若無依無得隨緣說者，無過；若執當現是定實者，即成諍論。初現常，文言如如文字修諸佛智母一切眾生性根本智母即為薩婆若體者，以前聞十二部經如，故知文字即是如。如即是波若，波若為佛母，故云智母。言一切眾生性根本智母者，知眾生性不可得即如，故云即為薩婆若體。達解眾生與薩婆若不一不二，何當何現？破當故說現耳。諸佛未成佛下，第二明當果佛性。何以得知？文云諸佛未成佛，當佛以為智母，未得為性。故知當有非現有。現有者有隱性，當無者無當性，故知顯故名當、隱故名現。論其實性，體絕諸非。當非現，現以因緣，故說當說現耳。已得下，第三明了因佛性。明三乘波若了出不生不滅，以得波若正觀體知生者不生、滅者不滅，故云自性常住。一切眾生虛妄因緣輪迴六趣，體知虛妄無從，即是不生不滅，故云以此自性常住為覺性也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大王如如文字下，答問中第二，明三種佛性：初現常佛性、二當常佛性、三了因佛性。佛性非當現，而約緣當現不同，故有三種之說。若無依無得隨緣說者，無過；若執當現是定實者，即成諍論。初現常，文言如如文字修諸佛智母一切眾生性根本智母即為薩婆若體者，以前聞十二部經如，故知文字即是如。如即是波若，波若為佛母，故云智母。言一切眾生性根本智母者，知眾生性不可得即如，故云即為薩婆若體。達解眾生與薩婆若不一不二，何當何現？破當故說現耳。諸佛未成佛下，第二明當果佛性。何以得知？文云諸佛未成佛，當佛以為智母，未得為性。故知當有非現有。現有者有隱性，當無者無當性，故知顯故名當、隱故名現。論其實性，體絕諸非。當非現，現以因緣，故說當說現耳。已得下，第三明了因佛性。明三乘波若了出不生不滅，以得波若正觀體知生者不生、滅者不滅，故云自性常住。一切眾生虛妄因緣輪迴六趣，體知虛妄無從，即是不生不滅，故云以此自性常住為覺性也。

「若菩薩無受無文字，離文字非非文字修，無修為修文字者，得般若真性般若波羅蜜。大王！若菩薩護佛護化眾生護十地行為若此。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩無受無文字，離文字非非文字修，無修為修文字者，得般若真性般若波羅蜜。大王！若菩薩護佛護化眾生護十地行為若此。」

若菩薩下，答問中第三，出修之方法。有二：初出修方法，文言無受無文字離文字非非文字修，無修為修文字者者，以知文字性離，心無所依，文理並[穴/俱]，修不修俱寂，故云非非文字修文字也。二為修文字者下，明體知上修之方法。體知波若修，故得名性波若。以無得為得，實無所得也。大王若菩薩護佛果下，答問中第四，結上護化眾生、護十地行，能護所護亦同修之方法也。護佛者，護果。護十地行者，護因。護化眾生者，利他行也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若菩薩下，答問中第三，出修之方法。有二：初出修方法，文言無受無文字離文字非非文字修，無修為修文字者者，以知文字性離，心無所依，文理並[穴/俱]，修不修俱寂，故云非非文字修文字也。二為修文字者下，明體知上修之方法。體知波若修，故得名性波若。以無得為得，實無所得也。大王若菩薩護佛果下，答問中第四，結上護化眾生、護十地行，能護所護亦同修之方法也。護佛者，護果。護十地行者，護因。護化眾生者，利他行也。

白佛言：「無量品眾生根，亦無量行，亦無量法門，為一為二？為無量耶？」「大王！一切法觀門非一非二，乃至無量一切法，亦非有相非非無相。若菩薩見眾生見一見二即不見一不見二。一二者，第一義諦也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 白佛言：「無量品眾生根，亦無量行，亦無量法門，為一為二？為無量耶？」「大王！一切法觀門非一非二，乃至無量一切法，亦非有相非非無相。若菩薩見眾生見一見二即不見一不見二。一二者，第一義諦也。」

白佛言無量品眾生下，第三問答，明法門不二。就中有二：初問、次答。初月光舉所化眾生無量品，明其人別。根亦無量，明其根別。行亦無量，明其行別。此三既異，未知能化法門為一為二為無量也。大王一切法觀門下，第二佛答中有三：第一正答法門不二；大王七佛說下，第二歎教勸修明經功德；大王此經下，第三定經名字勸令受持。就初正答法門不二中有四：初正答前問，明法門不二。從若菩薩下，二舉非顯是，以釋前問。從大王若有若無下，第三明諸諦教門攝一切法皆歸於空。從眾生品品下，第四結酬前問。初正答問中，文云大王一切法觀門下，答前三句：非一答初問，非二答前第二問，乃至無量答第三問。應云非無量而言乃至無量者，欲顯非無量之無量。一二義既非，無量亦爾，互文現意耳。一切法亦非有相下，重舉絕四句，釋前一切法觀門。經家存略，直標破有無二句，餘句可知。亦非有相者，破有相。非非無相者，即是第四句，破非無相，故言非非無相。有人言：非非者是誤，應云非無相。此是不識經耳。第二若菩薩下，舉非顯是。先舉非，文云若菩薩見眾生者，即著我人也。見一見二者，即同僧佉、衛世師一異之見也。次明顯是，文云一二者，第一義諦也，以知正因緣之一二畢竟清淨，無依無得，知此一二相寂滅，故云第一義諦也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 白佛言無量品眾生下，第三問答，明法門不二。就中有二：初問、次答。初月光舉所化眾生無量品，明其人別。根亦無量，明其根別。行亦無量，明其行別。此三既異，未知能化法門為一為二為無量也。大王一切法觀門下，第二佛答中有三：第一正答法門不二；大王七佛說下，第二歎教勸修明經功德；大王此經下，第三定經名字勸令受持。就初正答法門不二中有四：初正答前問，明法門不二。從若菩薩下，二舉非顯是，以釋前問。從大王若有若無下，第三明諸諦教門攝一切法皆歸於空。從眾生品品下，第四結酬前問。初正答問中，文云大王一切法觀門下，答前三句：非一答初問，非二答前第二問，乃至無量答第三問。應云非無量而言乃至無量者，欲顯非無量之無量。一二義既非，無量亦爾，互文現意耳。一切法亦非有相下，重舉絕四句，釋前一切法觀門。經家存略，直標破有無二句，餘句可知。亦非有相者，破有相。非非無相者，即是第四句，破非無相，故言非非無相。有人言：非非者是誤，應云非無相。此是不識經耳。第二若菩薩下，舉非顯是。先舉非，文云若菩薩見眾生者，即著我人也。見一見二者，即同僧佉、衛世師一異之見也。次明顯是，文云一二者，第一義諦也，以知正因緣之一二畢竟清淨，無依無得，知此一二相寂滅，故云第一義諦也。

「大王！若有若無者，即世諦也。以三諦攝一切法，空諦、色諦、心諦，故我說一切法不出三諦。我人知見、五受陰空，乃至一切法空。眾生品品根行不同，故非一非二法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！若有若無者，即世諦也。以三諦攝一切法，空諦、色諦、心諦，故我說一切法不出三諦。我人知見、五受陰空，乃至一切法空。眾生品品根行不同，故非一非二法門。」

第三大王下，明諸諦空中有三：初明世諦、次明三諦攝法、三明世諦終歸空也。初世諦，文云若有若無者，此意明凡夫定執有無，故名世諦也。次明三諦攝法，文云一切法空諦者，三藏師云：諸法本性為空諦也。凡夫色麁顯，據色為端，名為色諦。三乘人修道無漏心，名為心諦。若義論，生死涅槃各有三諦。生死三者，天人四大色是色諦，八識心是心諦，於生死上無涅槃是空諦。涅槃三者，天人真實色是色諦，二真實心名心諦，無生死四顛倒名空諦也。教雖說三，理非三也。我人知見下，第三明世諦還歸於空。眾生品品下，第四總結，酬上問。眾生品品者，酬前無量品眾生。根者，酬上根亦無量。行者，酬上行亦無量。非一非二法門者，酬上能化法門為一為二為無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三大王下，明諸諦空中有三：初明世諦、次明三諦攝法、三明世諦終歸空也。初世諦，文云若有若無者，此意明凡夫定執有無，故名世諦也。次明三諦攝法，文云一切法空諦者，三藏師云：諸法本性為空諦也。凡夫色麁顯，據色為端，名為色諦。三乘人修道無漏心，名為心諦。若義論，生死涅槃各有三諦。生死三者，天人四大色是色諦，八識心是心諦，於生死上無涅槃是空諦。涅槃三者，天人真實色是色諦，二真實心名心諦，無生死四顛倒名空諦也。教雖說三，理非三也。我人知見下，第三明世諦還歸於空。眾生品品下，第四總結，酬上問。眾生品品者，酬前無量品眾生。根者，酬上根亦無量。行者，酬上行亦無量。非一非二法門者，酬上能化法門為一為二為無量。

「大王！七佛說摩訶般若波羅蜜，我今說般若波羅蜜，無二無別。汝等大眾受持、讀誦、解說，是經功德有無量不可說不可說諸佛，一一佛教化無量不可說眾生，一一眾生皆得成佛，是佛復教化無量不可說眾生皆得成佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！七佛說摩訶般若波羅蜜，我今說般若波羅蜜，無二無別。汝等大眾受持、讀誦、解說，是經功德有無量不可說不可說諸佛，一一佛教化無量不可說眾生，一一眾生皆得成佛，是佛復教化無量不可說眾生皆得成佛。」

大王七佛下，答中第二段，歎教勸修明經功德。文有六別：初明諸佛道同；汝等下，第二勸持；有無量下，第三別列三番佛；是上三佛下，第四總牒上三佛，明說波若分教多少；況復下，第五校量；時諸下，第六聞法獲益。第一諸佛道同，文云七佛所說我今說波若無二無別者，通釋釋迦為七佛，明己所說同於六佛，顯法真正。同無所得，故無二無別。第二勸持，文云汝等大眾受持。《大智論》解受持云「聞而奉行為受，久久不失為持。」故云受持。讀誦解義，可解。第三舉三番佛化眾生：從無量不可說諸佛，是第一。二從一一佛教化無量不可說眾生一一眾生皆得成佛已來，為第二番佛。從是佛復教化無量不可說眾生下，第三番佛也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大王七佛下，答中第二段，歎教勸修明經功德。文有六別：初明諸佛道同；汝等下，第二勸持；有無量下，第三別列三番佛；是上三佛下，第四總牒上三佛，明說波若分教多少；況復下，第五校量；時諸下，第六聞法獲益。第一諸佛道同，文云七佛所說我今說波若無二無別者，通釋釋迦為七佛，明己所說同於六佛，顯法真正。同無所得，故無二無別。第二勸持，文云汝等大眾受持。《大智論》解受持云「聞而奉行為受，久久不失為持。」故云受持。讀誦解義，可解。第三舉三番佛化眾生：從無量不可說諸佛，是第一。二從一一佛教化無量不可說眾生一一眾生皆得成佛已來，為第二番佛。從是佛復教化無量不可說眾生下，第三番佛也。

「是上三佛說般若波羅蜜經八百萬億偈，於一偈中復分為千分，於一分中說一分句義不可窮盡。況復於此經中起一念信，是諸眾生超百劫千劫十地等功德，何況受持讀誦解說者功德，即十方諸佛等無有異。當知是人即是如來，得佛不久。」時諸大眾聞說是經，十億人得三空忍，百萬億人得大空忍十地性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是上三佛說般若波羅蜜經八百萬億偈，於一偈中復分為千分，於一分中說一分句義不可窮盡。況復於此經中起一念信，是諸眾生超百劫千劫十地等功德，何況受持讀誦解說者功德，即十方諸佛等無有異。當知是人即是如來，得佛不久。」時諸大眾聞說是經，十億人得三空忍，百萬億人得大空忍十地性。

第四是上三佛下，總牒上三種多佛。一一佛各說八百萬億偈，顯所說既廣，今分教少多。有三句：初分經作八百萬億偈；二於一偈中分為千分；三於一分中說一分句義不可窮盡。第五況復下，況信校量。文言一念信超十地者，一念無所得波若信，勝有所得百千劫修行十地功德也。文云諸佛等無有異，當知是人即是如來，得佛不久者，佛非當非現，破當故云即是如來，破現故云得佛不久。豈可執當現等當以為諍論耶？第六時諸大眾下，聞法獲益。文云十億人得三空忍者，謂空、無相、無作也。言大空忍者，在十地內本智證如，名大空忍。亦云無所得空，故云大空忍。言十地性者，在初地已上聖種性也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四是上三佛下，總牒上三種多佛。一一佛各說八百萬億偈，顯所說既廣，今分教少多。有三句：初分經作八百萬億偈；二於一偈中分為千分；三於一分中說一分句義不可窮盡。第五況復下，況信校量。文言一念信超十地者，一念無所得波若信，勝有所得百千劫修行十地功德也。文云諸佛等無有異，當知是人即是如來，得佛不久者，佛非當非現，破當故云即是如來，破現故云得佛不久。豈可執當現等當以為諍論耶？第六時諸大眾下，聞法獲益。文云十億人得三空忍者，謂空、無相、無作也。言大空忍者，在十地內本智證如，名大空忍。亦云無所得空，故云大空忍。言十地性者，在初地已上聖種性也。

「大王！此經名為仁王問般若波羅蜜經，汝等受持般若波羅蜜經，是經復有無量功德，名為護國土功德，亦名一切國王法藥服行無不大用護舍宅功德，亦護一切眾生身，即此般若波羅蜜是護國土，如城塹牆壁刀劍鉾楯。汝應受持，般若波羅蜜亦復如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！此經名為仁王問般若波羅蜜經，汝等受持般若波羅蜜經，是經復有無量功德，名為護國土功德，亦名一切國王法藥服行無不大用護舍宅功德，亦護一切眾生身，即此般若波羅蜜是護國土，如城塹牆壁刀劍鉾楯。汝應受持，般若波羅蜜亦復如是。」

大王下，答問內第三段，定經名字勸持。文有三：初總列經名勸人受持；復有無量下，第二顯經功能；從汝應下，第三結勸受持。第一列名內云此經名仁王問波若者，此經有二名，若從能請人為名，名為仁王問經；二從功能立目，名護國經。道理通護一切衰惱等事，但護國為宗，故偏名護國也。第二顯經功能令人樂持。云復有無量功德者，總顯功德廣多。下別顯功能有四：初護國亦護王身；二明護舍亦護人身；三即此下，結波若是護國；四如城下，喻顯護國。城塹如戒，城高顯譬大乘。塹在城下外而復小，譬小乘。皆有防非止惡義。牆壁如定，安身之用。牆廣譬大乘，壁小譬小乘。刀劍如智慧，鉾楯如戒定。第三汝應下，結勸受持也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大王下，答問內第三段，定經名字勸持。文有三：初總列經名勸人受持；復有無量下，第二顯經功能；從汝應下，第三結勸受持。第一列名內云此經名仁王問波若者，此經有二名，若從能請人為名，名為仁王問經；二從功能立目，名護國經。道理通護一切衰惱等事，但護國為宗，故偏名護國也。第二顯經功能令人樂持。云復有無量功德者，總顯功德廣多。下別顯功能有四：初護國亦護王身；二明護舍亦護人身；三即此下，結波若是護國；四如城下，喻顯護國。城塹如戒，城高顯譬大乘。塹在城下外而復小，譬小乘。皆有防非止惡義。牆壁如定，安身之用。牆廣譬大乘，壁小譬小乘。刀劍如智慧，鉾楯如戒定。第三汝應下，結勸受持也。