仁王般若經疏
隋 吉藏撰3卷CBETA T1707大于一万字 11 h
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第 1 卷
仁王般若經疏卷上一
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吉藏法師撰
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佛說仁王護國般若波羅蜜經序品第一
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所集不同，隨流各異，不能具出。天台智者於眾經中闊明五義，今於此部例亦五門分別。(第一釋經名、第二出經體、第三明經宗、第四辨經用、第五論經相)。標其名字、示其名下之體、明其綱宗、辨其功用、論其教相，此則一經大意略盡，委釋具如《法華經》初，今略明之。
所集不同，隨流各異，不能具出。天台智者於眾經中闊明五義，今於此部例亦五門分別。(第一釋經名、第二出經體、第三明經宗、第四辨經用、第五論經相)。標其名字、示其名下之體、明其綱宗、辨其功用、論其教相，此則一經大意略盡，委釋具如《法華經》初，今略明之。
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第一釋名者，但諸經受名不同，自有單法立名、或單譬受稱、或單人立名、或法譬雙說、或人法雙彰。所言單法者，如《大涅槃》等，從果法立名；《大品般若》、《十地漸備》從因受稱。單譬者，《枯樹》、《七車譬喻》等經，直引譬事得名也。單人者，如《七女》、《老女》等經也。法譬通說者，如《華嚴》、《法華》、《金剛般若》等經也。人法雙彰者，如《維摩》、《勝鬘》、《四天王問般若》、《仁王般若》等經也。所言「佛說」者，自覺覺他故名為佛，聖言宣暢故名說。「仁王」，仁者，施恩布德，故名為仁；統化自在，故名為王。「護國」者，仁王是能護，國土是所護，由仁王如法治道，萬民適樂、國土安穩。若仁王望般若，般若是能護，由持般若故仁王安穩；由人柄法，仁王是能護，般若是所護。今仁王般若皆是能護，國土是所護。「般若」者，《大智論》有二釋。第四十三卷解：般若，秦言智慧。開善藏師並用此翻。佛國土語般若，此翻智慧。又第七十卷解：般若不可稱。般若定實相，甚深極重，智慧輕薄，是故不可稱。莊嚴旻師以此文云：般若名含五義，智慧止是一條，非正翻譯。二師各執即成論，皆不得般若意。問：論既有二文，今云何通釋？答：且依論解。般若有二種：一方便門、二實相門。所言翻者，約方便門翻為智慧；言不可翻者，般若非愚非智，故云不可翻也。但解智慧，經論不同。《淨名經》云「分二字解，云知一切眾生心念，如應說法，起於智業；不取不捨，入一相門，起於慧業。」舊釋此文，智是有解、慧是空解。今則不爾。眾生心念何必是有？入實相門何必是空？謂善得此意也。《成實論》合解智慧二字，文云「真慧名智」，此意言慧即是智。又云「《慧義經》中說解智是慧義，故名智慧。」合釋也。問：經論何故語言或出或沒或開或合，不分明一途示人耶？答：聖人非不能一途分明示人，而今出沒之言者，此有深意。以眾生本來執著難動，以是因緣繫屬於魔，生死不絕、苦輪常轉、不悟正道。今若復作一途定說，更增其住著，所以不定出沒，動其生死根栽，令得逈悟正法，故不定之說為益厚矣。若學者定執經論一文以成一家之義，為謬甚矣。
第一釋名者，但諸經受名不同，自有單法立名、或單譬受稱、或單人立名、或法譬雙說、或人法雙彰。所言單法者，如《大涅槃》等，從果法立名；《大品般若》、《十地漸備》從因受稱。單譬者，《枯樹》、《七車譬喻》等經，直引譬事得名也。單人者，如《七女》、《老女》等經也。法譬通說者，如《華嚴》、《法華》、《金剛般若》等經也。人法雙彰者，如《維摩》、《勝鬘》、《四天王問般若》、《仁王般若》等經也。所言「佛說」者，自覺覺他故名為佛，聖言宣暢故名說。「仁王」，仁者，施恩布德，故名為仁；統化自在，故名為王。「護國」者，仁王是能護，國土是所護，由仁王如法治道，萬民適樂、國土安穩。若仁王望般若，般若是能護，由持般若故仁王安穩；由人柄法，仁王是能護，般若是所護。今仁王般若皆是能護，國土是所護。「般若」者，《大智論》有二釋。第四十三卷解：般若，秦言智慧。開善藏師並用此翻。佛國土語般若，此翻智慧。又第七十卷解：般若不可稱。般若定實相，甚深極重，智慧輕薄，是故不可稱。莊嚴旻師以此文云：般若名含五義，智慧止是一條，非正翻譯。二師各執即成論，皆不得般若意。問：論既有二文，今云何通釋？答：且依論解。般若有二種：一方便門、二實相門。所言翻者，約方便門翻為智慧；言不可翻者，般若非愚非智，故云不可翻也。但解智慧，經論不同。《淨名經》云「分二字解，云知一切眾生心念，如應說法，起於智業；不取不捨，入一相門，起於慧業。」舊釋此文，智是有解、慧是空解。今則不爾。眾生心念何必是有？入實相門何必是空？謂善得此意也。《成實論》合解智慧二字，文云「真慧名智」，此意言慧即是智。又云「《慧義經》中說解智是慧義，故名智慧。」合釋也。問：經論何故語言或出或沒或開或合，不分明一途示人耶？答：聖人非不能一途分明示人，而今出沒之言者，此有深意。以眾生本來執著難動，以是因緣繫屬於魔，生死不絕、苦輪常轉、不悟正道。今若復作一途定說，更增其住著，所以不定出沒，動其生死根栽，令得逈悟正法，故不定之說為益厚矣。若學者定執經論一文以成一家之義，為謬甚矣。
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問：五部八部內何者攝也？答：五部如此經說，八部者《大品》、《小品》、《光讚》、《放光》、《文殊問》、《金剛般若》、《道行》、《天王問般若》。此《仁王問般若》是《天王問般若》攝。人王亦是天王也，故知《天王問般若》所攝也。
問：五部八部內何者攝也？答：五部如此經說，八部者《大品》、《小品》、《光讚》、《放光》、《文殊問》、《金剛般若》、《道行》、《天王問般若》。此《仁王問般若》是《天王問般若》攝。人王亦是天王也，故知《天王問般若》所攝也。
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次釋「波羅蜜」者，名彼岸到。波羅名彼岸，蜜名為到。捨相會實名到彼岸，又因能達果名到彼岸。應言到彼岸，而存胡本名波羅蜜。「經」者，名修多羅，此翻為法本。理不自發，藉教以顯，教為理本；教不自起，由理故生，理為教本。教理相由，並說為本。今正取文為理本。小乘論有五義：一出生，出生諸義故；二涌泉，義味無盡故；三顯示，顯示諸義故；四繩墨，除邪得正故；五結縵，貫穿諸義故。俗訓為本。經者，綖也，文經義緯織成，行者之心，故名經也。言「序品第一」者，發起由藉名之為序，義類相從稱之為品。八內居初，名第一也，略簡《仁王波若》位地、名字不同。仁王者，依《瓔珞經》云「有十四王：一、粟散王，十善下品；二、習種菩，薩銅輪王；三、性種菩薩，銀輪王；四、道種菩薩，金輪王，亦名轉輪王；五、初地菩薩，四天王；六、二地菩薩，忉利天王；七、三地菩薩，焰魔天王；八、四地菩薩，兜率天王；九、五地菩薩，化樂天王；十、六地菩薩，他化自在天王；十一、七地菩薩，初禪王；十二、八地菩薩，二禪王；十三、九地菩薩，三禪王；十四、十地菩薩，四禪王。」今言仁王者，即是十善下品粟散王，十四王內最下品也。
次釋「波羅蜜」者，名彼岸到。波羅名彼岸，蜜名為到。捨相會實名到彼岸，又因能達果名到彼岸。應言到彼岸，而存胡本名波羅蜜。「經」者，名修多羅，此翻為法本。理不自發，藉教以顯，教為理本；教不自起，由理故生，理為教本。教理相由，並說為本。今正取文為理本。小乘論有五義：一出生，出生諸義故；二涌泉，義味無盡故；三顯示，顯示諸義故；四繩墨，除邪得正故；五結縵，貫穿諸義故。俗訓為本。經者，綖也，文經義緯織成，行者之心，故名經也。言「序品第一」者，發起由藉名之為序，義類相從稱之為品。八內居初，名第一也，略簡《仁王波若》位地、名字不同。仁王者，依《瓔珞經》云「有十四王：一、粟散王，十善下品；二、習種菩，薩銅輪王；三、性種菩薩，銀輪王；四、道種菩薩，金輪王，亦名轉輪王；五、初地菩薩，四天王；六、二地菩薩，忉利天王；七、三地菩薩，焰魔天王；八、四地菩薩，兜率天王；九、五地菩薩，化樂天王；十、六地菩薩，他化自在天王；十一、七地菩薩，初禪王；十二、八地菩薩，二禪王；十三、九地菩薩，三禪王；十四、十地菩薩，四禪王。」今言仁王者，即是十善下品粟散王，十四王內最下品也。
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第二出經體。以五忍、十地為體，故下文云「五忍是菩薩法」，具列五忍竟，下結文云「名為諸佛菩薩修般若波羅蜜」，故知因修般若得證五忍。一切佛菩薩無不由此五忍而成聖，故知五忍、十地為體。五忍義，下文委釋也。
第二出經體。以五忍、十地為體，故下文云「五忍是菩薩法」，具列五忍竟，下結文云「名為諸佛菩薩修般若波羅蜜」，故知因修般若得證五忍。一切佛菩薩無不由此五忍而成聖，故知五忍、十地為體。五忍義，下文委釋也。
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第三明經宗。夫欲講讀經，前須識大旨。此經以無生正觀為宗，離有無二見，假言中道，故下文云「波若無知無見、不行不受、不生不滅，以般若不可思議故。」不生不滅者，是中道之異名、不思議寂滅之別稱，亦名佛性，即十方佛母。一大事者，即其事也。
第三明經宗。夫欲講讀經，前須識大旨。此經以無生正觀為宗，離有無二見，假言中道，故下文云「波若無知無見、不行不受、不生不滅，以般若不可思議故。」不生不滅者，是中道之異名、不思議寂滅之別稱，亦名佛性，即十方佛母。一大事者，即其事也。
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問：宗體有何差別？答：諸法本來寂滅，何宗何體？今欲為緣顯示，於無名相中假名相說，分為異也。若就通門，宗亦是體、體亦是宗。今約別門，輪輞喻宗，內空喻體，宗如綱領，體如毛目。意云振裘持領、舉網提綱，裘網之體，毛目自張。宗體之異，其義如是。
問：宗體有何差別？答：諸法本來寂滅，何宗何體？今欲為緣顯示，於無名相中假名相說，分為異也。若就通門，宗亦是體、體亦是宗。今約別門，輪輞喻宗，內空喻體，宗如綱領，體如毛目。意云振裘持領、舉網提綱，裘網之體，毛目自張。宗體之異，其義如是。
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第四辨經用。此經以外內二護為用。內護者，下文云「為諸菩薩說護佛果因緣、護十地行因緣。」所言外護者，下文云「吾今為汝說護國土因緣」，令國土獲安，七難不起、災害不生，萬民安樂，名外護也。
第四辨經用。此經以外內二護為用。內護者，下文云「為諸菩薩說護佛果因緣、護十地行因緣。」所言外護者，下文云「吾今為汝說護國土因緣」，令國土獲安，七難不起、災害不生，萬民安樂，名外護也。
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第五明教相。夫欲弘宣正法，須識教之偏圓，方得了悟所稟之教。若具明教相，諸經不同，備如《法華玄義》釋，今略明之。若江東諸師，三種分教：一者頓教，謂佛初出世頓說深理也；二者漸教，謂從淺至深也；三者無方不定教，謂深淺無定也。但就漸教中有二說：一云漸有四時，此經是第二時說，是大乘。二云漸有五時，此經是第二時說，三乘通教也。二師並說《般若》是第二時說，故《大品》云「見第二法輪轉」。今謂不爾。若以《大品》對初教云是第二時者，《法華．譬喻品》云「昔於波羅捺，今復轉最妙。」且對初教，明亦應是第二時教。《涅槃》亦云「昔於波羅捺，今於拘尸那城說大涅槃。」亦對初教，應是第二時。後學宜自研尋，不可妄依舊說也。又十地論師四宗五宗分佛教，今不復繁文闊說。今依菩提流支直作半滿分教：若小乘教，名半字、名聲聞藏；大乘、名滿字、名菩薩藏。今尋諸經論，斯言當矣。所言小乘半教者，若明其至理，但人法二空，語其因果但說有作四諦。斯乃教不盡宗、語不極義，說稱小根、進成小行，有所缺德，名之為半，故云小乘名聲聞藏。大乘滿字教者，若明其理至極，平等無得正觀不二為宗，語其因果即說無作四諦，斯乃教稱大乘宗，語極圓旨，說稱大根、進成大行，具足無缺，名之為滿，故云大乘名菩薩藏也。今此經者，二藏之中是大乘滿字菩薩藏攝，是故經言「行獨大乘，三賢十聖忍中行，唯佛一人居淨土。」故云大乘滿教謂菩薩藏也。
第五明教相。夫欲弘宣正法，須識教之偏圓，方得了悟所稟之教。若具明教相，諸經不同，備如《法華玄義》釋，今略明之。若江東諸師，三種分教：一者頓教，謂佛初出世頓說深理也；二者漸教，謂從淺至深也；三者無方不定教，謂深淺無定也。但就漸教中有二說：一云漸有四時，此經是第二時說，是大乘。二云漸有五時，此經是第二時說，三乘通教也。二師並說《般若》是第二時說，故《大品》云「見第二法輪轉」。今謂不爾。若以《大品》對初教云是第二時者，《法華．譬喻品》云「昔於波羅捺，今復轉最妙。」且對初教，明亦應是第二時教。《涅槃》亦云「昔於波羅捺，今於拘尸那城說大涅槃。」亦對初教，應是第二時。後學宜自研尋，不可妄依舊說也。又十地論師四宗五宗分佛教，今不復繁文闊說。今依菩提流支直作半滿分教：若小乘教，名半字、名聲聞藏；大乘、名滿字、名菩薩藏。今尋諸經論，斯言當矣。所言小乘半教者，若明其至理，但人法二空，語其因果但說有作四諦。斯乃教不盡宗、語不極義，說稱小根、進成小行，有所缺德，名之為半，故云小乘名聲聞藏。大乘滿字教者，若明其理至極，平等無得正觀不二為宗，語其因果即說無作四諦，斯乃教稱大乘宗，語極圓旨，說稱大根、進成大行，具足無缺，名之為滿，故云大乘名菩薩藏也。今此經者，二藏之中是大乘滿字菩薩藏攝，是故經言「行獨大乘，三賢十聖忍中行，唯佛一人居淨土。」故云大乘滿教謂菩薩藏也。
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次入經文。然諸佛說經本無章段，始自道安法師分經以為三段：第一序說、第二正說、第三流通說。序說者，由序義，說經之由序也。正說者，不偏義，一教之宗旨也。流通者，流者宣布義、通者不擁義，欲使法音遠布無壅也。所以有三說者，欲明勝人致教必有因緣，先明序說，開漸既彰；正經宜辨，故復正說；聖人大悲無限、眾生受化無窮，非止復益當時，乃欲遠傳後世，故有第三流通也。然此三非是三，故三乃是一三耳。序即是正，乃至流通即序，例如三寶一三三一也。文處者，此經有八品，分為三段：第一〈序品〉，即為序分；第二〈觀空品〉下六品，為正說分；第三以〈囑累〉一品，名流通分。若依文判者，〈受持品〉末「佛告月光」下，即是付屬。但前品明付囑辨不起七難，後品明付囑辨經分齊，故言〈付屬品〉名流通也。
次入經文。然諸佛說經本無章段，始自道安法師分經以為三段：第一序說、第二正說、第三流通說。序說者，由序義，說經之由序也。正說者，不偏義，一教之宗旨也。流通者，流者宣布義、通者不擁義，欲使法音遠布無壅也。所以有三說者，欲明勝人致教必有因緣，先明序說，開漸既彰；正經宜辨，故復正說；聖人大悲無限、眾生受化無窮，非止復益當時，乃欲遠傳後世，故有第三流通也。然此三非是三，故三乃是一三耳。序即是正，乃至流通即序，例如三寶一三三一也。文處者，此經有八品，分為三段：第一〈序品〉，即為序分；第二〈觀空品〉下六品，為正說分；第三以〈囑累〉一品，名流通分。若依文判者，〈受持品〉末「佛告月光」下，即是付屬。但前品明付囑辨不起七難，後品明付囑辨經分齊，故言〈付屬品〉名流通也。
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就序品中為二：初明證信序、第二明發起序。諸師因此二序雖復種種不同，今以四雙往收，義無不盡。第一證信對發起、第二對通序明別序、第三對如來序明阿難序、第四對經前序明經後序。阿難親承音旨名證信序，發起正經故云發起序，眾經同有名通序，發起各異故名別序，佛口自說名如來序，阿難證信名阿難序，佛所說者名經前序，阿難後結集證信名經後序。諸師雖復種種穿鑿，煩而無當，今置而不論，今且依經前經後一雙以釋二序。二序即為二別：從初至「大眾僉然而坐」名為經後序。佛在世時未有此序，佛臨欲涅槃時勅阿難云：「我滅後結集法藏時，當安如是等事。」故云佛滅後序。第二從「爾時十號」下明說經時序。當說經時，以事開發，故云說經時序。今前明佛滅後序。若依《大智論》，直依文帖釋，不辨子段多少；後諸師說亦無定，或五或六。今依《金剛仙論》作六句分別：一「如是」表信相；二「我聞」明阿難承旨，證述而不作；三「一時」明聞經時節；四明佛化主；五明住處，明說聽有方；六辨同聞，證不虛謬。然此六事，不可一向屬阿難。
就序品中為二：初明證信序、第二明發起序。諸師因此二序雖復種種不同，今以四雙往收，義無不盡。第一證信對發起、第二對通序明別序、第三對如來序明阿難序、第四對經前序明經後序。阿難親承音旨名證信序，發起正經故云發起序，眾經同有名通序，發起各異故名別序，佛口自說名如來序，阿難證信名阿難序，佛所說者名經前序，阿難後結集證信名經後序。諸師雖復種種穿鑿，煩而無當，今置而不論，今且依經前經後一雙以釋二序。二序即為二別：從初至「大眾僉然而坐」名為經後序。佛在世時未有此序，佛臨欲涅槃時勅阿難云：「我滅後結集法藏時，當安如是等事。」故云佛滅後序。第二從「爾時十號」下明說經時序。當說經時，以事開發，故云說經時序。今前明佛滅後序。若依《大智論》，直依文帖釋，不辨子段多少；後諸師說亦無定，或五或六。今依《金剛仙論》作六句分別：一「如是」表信相；二「我聞」明阿難承旨，證述而不作；三「一時」明聞經時節；四明佛化主；五明住處，明說聽有方；六辨同聞，證不虛謬。然此六事，不可一向屬阿難。
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如是我聞：
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「如是我聞」得一向屬阿難。「一時」已下，義有兩兼。若阿難結集法藏，遺旨令安，屬經後；當說經時，非可無時處徒眾，以此而望，即屬經前也。此是無名相中一時假名分別，不可以定執以為諍論也。然釋如是有二：初釋置如是因緣、二釋如是名義。置如是因緣者，出處不同，今依龍樹釋何以一切經初安如是者。《大智論》第二卷云「佛將滅度，阿難心沒憂海，阿泥盧豆是其從兄，云：『汝為傳法藏人，不應同於凡夫。若有所疑，須及時問。』阿難猶抱感，阿泥盧豆教為四問：佛滅度後我等云何行道？誰當作師？惡口車匿云何共住？佛經初作何等語？阿難騰此問佛。佛答初問云：依自法修四念處。答第二問云：解脫戒經是大師。答第三問云：車匿應梵法治。答第四問云：我三僧祇劫集法藏，初應安如是等語，三世諸佛悉如是說也。」第二釋如是名義。如是者，信順之辭。佛法大海，信為能入、智為能度。言如是者，乃為信也。是故有信之人，言是事如是，是其信相；不信之人，言是事不如是，是不信相。故經首稱如是也。故肇師云：「夫如是者，蓋是信順之辭，信則所言之理順，順則師資之道成。經無豐約，非信不傳，其如是者正是信也。」又如是者，不差異義。今明此法無依無得、無戲論，畢竟清淨、真實可信，故稱如是也。「我聞」者，佛勅阿難出法藏時，當言我從佛邊聞，恐人不信阿難，以人廢道也。我與無我性無有二，為世俗故說我耳。聞亦如是，耳根聲塵及以耳識，三處無間和合亦不聞。今言聞者，不聞聞也。
「如是我聞」得一向屬阿難。「一時」已下，義有兩兼。若阿難結集法藏，遺旨令安，屬經後；當說經時，非可無時處徒眾，以此而望，即屬經前也。此是無名相中一時假名分別，不可以定執以為諍論也。然釋如是有二：初釋置如是因緣、二釋如是名義。置如是因緣者，出處不同，今依龍樹釋何以一切經初安如是者。《大智論》第二卷云「佛將滅度，阿難心沒憂海，阿泥盧豆是其從兄，云：『汝為傳法藏人，不應同於凡夫。若有所疑，須及時問。』阿難猶抱感，阿泥盧豆教為四問：佛滅度後我等云何行道？誰當作師？惡口車匿云何共住？佛經初作何等語？阿難騰此問佛。佛答初問云：依自法修四念處。答第二問云：解脫戒經是大師。答第三問云：車匿應梵法治。答第四問云：我三僧祇劫集法藏，初應安如是等語，三世諸佛悉如是說也。」第二釋如是名義。如是者，信順之辭。佛法大海，信為能入、智為能度。言如是者，乃為信也。是故有信之人，言是事如是，是其信相；不信之人，言是事不如是，是不信相。故經首稱如是也。故肇師云：「夫如是者，蓋是信順之辭，信則所言之理順，順則師資之道成。經無豐約，非信不傳，其如是者正是信也。」又如是者，不差異義。今明此法無依無得、無戲論，畢竟清淨、真實可信，故稱如是也。「我聞」者，佛勅阿難出法藏時，當言我從佛邊聞，恐人不信阿難，以人廢道也。我與無我性無有二，為世俗故說我耳。聞亦如是，耳根聲塵及以耳識，三處無間和合亦不聞。今言聞者，不聞聞也。
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問：阿難是佛得道夜半生，年二十五始來事佛。佛自成道所說甚多，其人並不在坐，而悉稱我聞者，其義如何？答：《報恩經》第六卷具述阿難乞諸願「所未聞經願佛重說」，故皆是親承也。《釋論》第二，阿難自說偈云「佛初說法時，爾時我不見，如是展轉聞，佛在波羅捺，佛為五比丘，初開甘露門，說四真諦法。」此謂佛重說，名展轉聞也。《菩薩處胎經》云「佛在雙林已入金棺，起授金手問阿難：『自我前來為諸菩薩說大乘方等經，汝悉知不？』對曰：『唯佛乃知。』又問：『我昔昇忉利天為母說法，汝知不？』答曰：『不知。』又問：『我處在龍宮為諸龍說法，汝知不？』答曰：『不知。』又問：『我昔處胎轉妙法輪，汝知不？』答曰：『不知。』如是問竟，佛告阿難：『汝今諦聽，我當為汝一一解說。』如來口密一時併授，阿難得佛覺三昧，一時併領。」阿難得佛覺三昧，出《舍利弗問經》「阿難修悟不忘禪，宿習總持，得佛覺三昧也。」若依《金剛仙論》，明三種阿難：一大乘阿難，即阿難海，持大乘法藏；二中乘阿難，即阿難陀婆羅，持中乘法藏；三小乘阿難，即名阿難賢，持小乘法藏。今此經理玄相寂、因圓果滿，廣大如法界、究竟如虛空，故云阿難海稱我聞也。
問：阿難是佛得道夜半生，年二十五始來事佛。佛自成道所說甚多，其人並不在坐，而悉稱我聞者，其義如何？答：《報恩經》第六卷具述阿難乞諸願「所未聞經願佛重說」，故皆是親承也。《釋論》第二，阿難自說偈云「佛初說法時，爾時我不見，如是展轉聞，佛在波羅捺，佛為五比丘，初開甘露門，說四真諦法。」此謂佛重說，名展轉聞也。《菩薩處胎經》云「佛在雙林已入金棺，起授金手問阿難：『自我前來為諸菩薩說大乘方等經，汝悉知不？』對曰：『唯佛乃知。』又問：『我昔昇忉利天為母說法，汝知不？』答曰：『不知。』又問：『我處在龍宮為諸龍說法，汝知不？』答曰：『不知。』又問：『我昔處胎轉妙法輪，汝知不？』答曰：『不知。』如是問竟，佛告阿難：『汝今諦聽，我當為汝一一解說。』如來口密一時併授，阿難得佛覺三昧，一時併領。」阿難得佛覺三昧，出《舍利弗問經》「阿難修悟不忘禪，宿習總持，得佛覺三昧也。」若依《金剛仙論》，明三種阿難：一大乘阿難，即阿難海，持大乘法藏；二中乘阿難，即阿難陀婆羅，持中乘法藏；三小乘阿難，即名阿難賢，持小乘法藏。今此經理玄相寂、因圓果滿，廣大如法界、究竟如虛空，故云阿難海稱我聞也。
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問：《大智論》云「諸法皆無」，云何稱我？答：雖知諸法皆無，隨俗故，世流布語假名為我，故無過也。
問：《大智論》云「諸法皆無」，云何稱我？答：雖知諸法皆無，隨俗故，世流布語假名為我，故無過也。
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一時佛住王舍城。
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一時者，即說經之時，如說《涅槃》，二月十五日。此經，三十年正月八日為時。時有三種：一三摩耶時，即長時；二迦羅時，是短時；三佉樓時，是不長不短時。今言時者，三摩耶時。而眾師雖復穿鑿，終成無當。若存龍樹之風須破，破一時說三摩耶也。佛者，佛國語云佛陀，此云覺者。既自覺悟，又能覺他，故名為佛。《智度論》云「佛陀，外國語，此云智者，知三世眾生數非眾生數也。」住王舍城者，有三：初明住、二明王舍、三耆闍崛山。住者，天住、梵住、聖住。六欲天名天住，初禪以上名梵住，三乘人名聖住。此三住中，佛多住聖住。又有八住：一者天住，住四禪；二梵住，住四無量心；三者威儀住，住四威儀也；四者聖住，住三空；五者壽命住，住五分法身；六者依止住，住王舍城耆闍崛山也；七者教化住，住十六大國；八者佛住，住第一義諦。所言住，暫時名在，久居名住，亦可經停名住也。王舍城者，外國云摩訶悅祇伽羅。摩訶言大，悅祇此言王舍，伽羅此云城。摩伽陀國有十二城，摩訶陀者名持甘露處。凡有十二城者，一區祇尼大城、二富樓那跋檀大城、三阿監車多羅大城、四弗迦羅婆大城、五王舍大城、六舍婆提大城、七婆羅捺大城、八迦毘羅婆大城、九瞻婆城、十婆翅多城、十一𤘽晱彌城、十二鳩樓城。此十二城中，後六城佛少住；前六城中，佛不住前四城，多住後二城。二城中，多住王舍城，為報法身恩故；少住舍婆提，為報生身恩故。何故名王舍城？此城四天王共造，多有諸王，佛是法輪王，從多以得稱，故名王舍城。摩迦陀國王生一子，一頭兩面四手，時人觀之以為不祥，王則裂其身首棄之草野。有羅剎女鬼名曰梨羅，還合其身，以乳養之。年既成長，大有力勢，能吞併諸國，獲八萬四千王置五山內，立城治化。以多王所舍，故云王舍城。諸因緣非一，不能具述。
一時者，即說經之時，如說《涅槃》，二月十五日。此經，三十年正月八日為時。時有三種：一三摩耶時，即長時；二迦羅時，是短時；三佉樓時，是不長不短時。今言時者，三摩耶時。而眾師雖復穿鑿，終成無當。若存龍樹之風須破，破一時說三摩耶也。佛者，佛國語云佛陀，此云覺者。既自覺悟，又能覺他，故名為佛。《智度論》云「佛陀，外國語，此云智者，知三世眾生數非眾生數也。」住王舍城者，有三：初明住、二明王舍、三耆闍崛山。住者，天住、梵住、聖住。六欲天名天住，初禪以上名梵住，三乘人名聖住。此三住中，佛多住聖住。又有八住：一者天住，住四禪；二梵住，住四無量心；三者威儀住，住四威儀也；四者聖住，住三空；五者壽命住，住五分法身；六者依止住，住王舍城耆闍崛山也；七者教化住，住十六大國；八者佛住，住第一義諦。所言住，暫時名在，久居名住，亦可經停名住也。王舍城者，外國云摩訶悅祇伽羅。摩訶言大，悅祇此言王舍，伽羅此云城。摩伽陀國有十二城，摩訶陀者名持甘露處。凡有十二城者，一區祇尼大城、二富樓那跋檀大城、三阿監車多羅大城、四弗迦羅婆大城、五王舍大城、六舍婆提大城、七婆羅捺大城、八迦毘羅婆大城、九瞻婆城、十婆翅多城、十一𤘽晱彌城、十二鳩樓城。此十二城中，後六城佛少住；前六城中，佛不住前四城，多住後二城。二城中，多住王舍城，為報法身恩故；少住舍婆提，為報生身恩故。何故名王舍城？此城四天王共造，多有諸王，佛是法輪王，從多以得稱，故名王舍城。摩迦陀國王生一子，一頭兩面四手，時人觀之以為不祥，王則裂其身首棄之草野。有羅剎女鬼名曰梨羅，還合其身，以乳養之。年既成長，大有力勢，能吞併諸國，獲八萬四千王置五山內，立城治化。以多王所舍，故云王舍城。諸因緣非一，不能具述。
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耆闍崛山中。
耆闍崛山中。
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耆闍崛山中者，王舍城有六精舍：一竹園精舍，在平地，迦園陀長者之所造，去城西北三十里；二少力獨上山精舍；三七葉穴山精舍；四四天王穴山精舍；五蛇穴精舍；六祇闍崛山精舍，此翻鷲頭山，耆闍名鷲，崛名頭，此山頂似鷲，王舍城人見其似鷲故因傳名鷲頭山。又王舍城南多諸尸陀林，鳥獸來食，多集諸鷲鳥，故云鷲頭山也。五山者，東方象頭、南方馬頭、西方羊頭、北方師子頭、中央鷲頭也。
耆闍崛山中者，王舍城有六精舍：一竹園精舍，在平地，迦園陀長者之所造，去城西北三十里；二少力獨上山精舍；三七葉穴山精舍；四四天王穴山精舍；五蛇穴精舍；六祇闍崛山精舍，此翻鷲頭山，耆闍名鷲，崛名頭，此山頂似鷲，王舍城人見其似鷲故因傳名鷲頭山。又王舍城南多諸尸陀林，鳥獸來食，多集諸鷲鳥，故云鷲頭山也。五山者，東方象頭、南方馬頭、西方羊頭、北方師子頭、中央鷲頭也。
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與大比丘眾八百萬億學無學皆阿羅漢。
與大比丘眾八百萬億學無學皆阿羅漢。
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與大比丘眾者，第六列同聞眾。夫一切經初列眾，不出四種：一者影嚮眾、二者結緣眾、三者發起眾、四者當機眾也。一影嚮眾者，如分身諸佛來聽法也。二結緣眾者，於此未悟，作後世得悟因緣，名結緣眾。三發起眾者，法身菩薩更相表發也。四當機眾者，說經正被得道眾也。此經既爾，餘皆類爾。就同聞眾中有二：初別列眾、二總結。就別列中，眾雖十二，大判為三：前之十眾當此土眾、第十一他方眾、第十二化眾。就前十眾，若從大列，應先菩薩後及聲聞。若從小列，應先列優婆夷等。今何故先列聲聞後列菩薩？然佛法內有二種道：一者顯現道、二者祕密道。今以顯現道，先列聲聞。復菩薩現漏未盡則形無定方，若在先列，恐世人疑，故先列聲聞也。就聲聞眾中有五段：一舉大比丘眾名、二列數、三出位、四歎德、五總結。與之言共。大者名勝，亦云多。比丘五義，如《智度論》，一名乞士、二名破煩惱、三名號比丘、四受戒名比丘、五名怖魔。乞士者，清淨活命，如舍利弗因緣說也。破惡者，比名惡，丘名能，能破惡故名比丘。三名號比丘，如胡漢夷處各各有號，故名比丘。四受戒，名比丘。五比名能，丘名怖，能怖魔軍故名比丘。比丘非一，故復名眾。八百萬億下，第二列數。學無學皆阿羅漢下，第三顯位地。阿羅漢有三義：初阿羅漢名應供、二阿羅漢名不生、三阿樓佉名殺賊。通徒一一皆有三義。下三果人何故皆名羅漢？亦分有三義，又舉勝以歎。
與大比丘眾者，第六列同聞眾。夫一切經初列眾，不出四種：一者影嚮眾、二者結緣眾、三者發起眾、四者當機眾也。一影嚮眾者，如分身諸佛來聽法也。二結緣眾者，於此未悟，作後世得悟因緣，名結緣眾。三發起眾者，法身菩薩更相表發也。四當機眾者，說經正被得道眾也。此經既爾，餘皆類爾。就同聞眾中有二：初別列眾、二總結。就別列中，眾雖十二，大判為三：前之十眾當此土眾、第十一他方眾、第十二化眾。就前十眾，若從大列，應先菩薩後及聲聞。若從小列，應先列優婆夷等。今何故先列聲聞後列菩薩？然佛法內有二種道：一者顯現道、二者祕密道。今以顯現道，先列聲聞。復菩薩現漏未盡則形無定方，若在先列，恐世人疑，故先列聲聞也。就聲聞眾中有五段：一舉大比丘眾名、二列數、三出位、四歎德、五總結。與之言共。大者名勝，亦云多。比丘五義，如《智度論》，一名乞士、二名破煩惱、三名號比丘、四受戒名比丘、五名怖魔。乞士者，清淨活命，如舍利弗因緣說也。破惡者，比名惡，丘名能，能破惡故名比丘。三名號比丘，如胡漢夷處各各有號，故名比丘。四受戒，名比丘。五比名能，丘名怖，能怖魔軍故名比丘。比丘非一，故復名眾。八百萬億下，第二列數。學無學皆阿羅漢下，第三顯位地。阿羅漢有三義：初阿羅漢名應供、二阿羅漢名不生、三阿樓佉名殺賊。通徒一一皆有三義。下三果人何故皆名羅漢？亦分有三義，又舉勝以歎。
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有為功德、無為功德。
有為功德、無為功德。
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有為功德下，第四歎德。有為功德無為功德者，有為舉智德，無為是舉斷德。若約境，道諦是有為，滅諦是無為。施功名功，歸己曰德，故名功德也。
有為功德下，第四歎德。有為功德無為功德者，有為舉智德，無為是舉斷德。若約境，道諦是有為，滅諦是無為。施功名功，歸己曰德，故名功德也。
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無學十智、有學八智、有學六智、三根、十六心行。
無學十智、有學八智、有學六智、三根、十六心行。
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無學十智者，四諦法比等智、他心及盡、無生，此第四果方具。有學八智者，是那含人，除盡、無生，具餘八智。言有學六智，謂須、斯二人，除盡、無生，在無學故；除他心智，未得根本禪故；除等智，先有非始得故。亦可須陀具六智，以等智非須陀人斷結智，故除之。三根者，一未智根，在見道，未重決斷故；二已智根，在修道，重決斷故；三無智根，在無學道，更不求勝智故。三藏師云：一自性根，本是凡夫；二引取根，十信至十地；三得果根，佛地。若依大品經論，未知欲知根，在見道和合九無漏根，作未知欲知根體。二知根，在修道中增進九根，作知根體。三知已根，在無學道增進九根，作知已根體。十六心行者，若具作經文，應云十六心十六行，經家巧故。一十六心該通二法。十六心者，依小乘，苦法忍、苦法智、苦類忍、苦類智，集法忍、集法智、集類忍、集類智，滅法忍、滅法智、滅類忍、滅類智，道法忍、道法智、道類忍、道類智，為十六心也。十六行者，四諦下各四行，苦、空、無常、無我，因、集、緣、生，滅、盡、妙、離，道、正、迹、乘，亦名十六諦。又解：亦可斷見道惑十六心，謂八忍、八智是也。若依三藏法師所出十六心者，三十心合為四、登地有十、金剛心、佛地，合十六也。
無學十智者，四諦法比等智、他心及盡、無生，此第四果方具。有學八智者，是那含人，除盡、無生，具餘八智。言有學六智，謂須、斯二人，除盡、無生，在無學故；除他心智，未得根本禪故；除等智，先有非始得故。亦可須陀具六智，以等智非須陀人斷結智，故除之。三根者，一未智根，在見道，未重決斷故；二已智根，在修道，重決斷故；三無智根，在無學道，更不求勝智故。三藏師云：一自性根，本是凡夫；二引取根，十信至十地；三得果根，佛地。若依大品經論，未知欲知根，在見道和合九無漏根，作未知欲知根體。二知根，在修道中增進九根，作知根體。三知已根，在無學道增進九根，作知已根體。十六心行者，若具作經文，應云十六心十六行，經家巧故。一十六心該通二法。十六心者，依小乘，苦法忍、苦法智、苦類忍、苦類智，集法忍、集法智、集類忍、集類智，滅法忍、滅法智、滅類忍、滅類智，道法忍、道法智、道類忍、道類智，為十六心也。十六行者，四諦下各四行，苦、空、無常、無我，因、集、緣、生，滅、盡、妙、離，道、正、迹、乘，亦名十六諦。又解：亦可斷見道惑十六心，謂八忍、八智是也。若依三藏法師所出十六心者，三十心合為四、登地有十、金剛心、佛地，合十六也。
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法假虛實觀、受假虛實觀、名假虛實觀。
法假虛實觀、受假虛實觀、名假虛實觀。
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言法假觀者，五陰等法，是名法假。五陰成眾生，是為受假。取上二假上名，是名名假。無體藉他，名之為假。法假虛實觀者，相形解也，法假是實，二假是虛，故云法假虛實觀也。名假虛實觀者，名假是虛，法假、受假是實，故云虛實觀也。三藏師就三性解：法假是真實性，受假是依他性，名假是分別性也。法是真實法，假立以對俗，受是妄想依他之心，受納前境名假，即是一切名相，與《大品》相應也。一一假並稱虛實觀者，執著成虛忘境。為實觀者，觀察觀達為義也。若依正觀明假者，不如此。因緣生法即空即假即中，言假名者，寂滅無得之名也。
言法假觀者，五陰等法，是名法假。五陰成眾生，是為受假。取上二假上名，是名名假。無體藉他，名之為假。法假虛實觀者，相形解也，法假是實，二假是虛，故云法假虛實觀也。名假虛實觀者，名假是虛，法假、受假是實，故云虛實觀也。三藏師就三性解：法假是真實性，受假是依他性，名假是分別性也。法是真實法，假立以對俗，受是妄想依他之心，受納前境名假，即是一切名相，與《大品》相應也。一一假並稱虛實觀者，執著成虛忘境。為實觀者，觀察觀達為義也。若依正觀明假者，不如此。因緣生法即空即假即中，言假名者，寂滅無得之名也。
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三空觀門、四諦、十二因緣，無量功德皆成就。
三空觀門、四諦、十二因緣，無量功德皆成就。
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三空者，空、無相、無作。空無二十五有，名空解脫門。無其十相，名無相解脫門。於二十五有不作願求，名無作解脫門。亦名三三昧，亦名三解脫門。此之二法有何等異？三三昧通漏無漏，三解脫門一向無漏。三藏師云：三假空名三空，三空即三無性之理。又解：十八空名空門，破男女相名無相門，不願中求名無作門。四諦者，有作無作二種四諦。小乘之人，智照未窮，智稱有量，境不極妙，故稱有作。大乘之人，以無心之真智，照無相之虛宗，境窮智極，名為無作。今日所論者是有作四諦。分段生死逼迫名苦，不虛名諦。業及煩惱名集，不虛名諦。寂泊名滅，不虛名諦。八道分名道，不虛名諦。
三空者，空、無相、無作。空無二十五有，名空解脫門。無其十相，名無相解脫門。於二十五有不作願求，名無作解脫門。亦名三三昧，亦名三解脫門。此之二法有何等異？三三昧通漏無漏，三解脫門一向無漏。三藏師云：三假空名三空，三空即三無性之理。又解：十八空名空門，破男女相名無相門，不願中求名無作門。四諦者，有作無作二種四諦。小乘之人，智照未窮，智稱有量，境不極妙，故稱有作。大乘之人，以無心之真智，照無相之虛宗，境窮智極，名為無作。今日所論者是有作四諦。分段生死逼迫名苦，不虛名諦。業及煩惱名集，不虛名諦。寂泊名滅，不虛名諦。八道分名道，不虛名諦。
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問：云何名諦？答：有人言以境為諦。若爾，一切牛馬畜生亦應有諦。今解不爾，智照如實名之為諦，故《思益經》云「知苦無生、集無和合，於畢竟滅法中無生無滅，於一切法平等，以不二法得道，名為聖諦。」十二因緣者，過去二因、現在五果，現在三因、未來二果，故云十二也。無量功德皆成就下，第五總結也。
問：云何名諦？答：有人言以境為諦。若爾，一切牛馬畜生亦應有諦。今解不爾，智照如實名之為諦，故《思益經》云「知苦無生、集無和合，於畢竟滅法中無生無滅，於一切法平等，以不二法得道，名為聖諦。」十二因緣者，過去二因、現在五果，現在三因、未來二果，故云十二也。無量功德皆成就下，第五總結也。
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復有八百萬億大仙緣覺，非斷非常四諦十二緣皆成就。
復有八百萬億大仙緣覺，非斷非常四諦十二緣皆成就。
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復有八百萬下，第二列緣覺眾，有四：初舉數、二標名、三歎德、四總結。初八百萬者，舉數也。二標名，有三別：初大仙緣覺者，昔因中作國王，將諸婇女入園遊戲竟，暫時睡息。未睡之間，樹林精妙色葉蓊欝，忽爾婇女毀壞。王即思惟：我不久亦當如此。以外況內即成大辟支佛，故名大仙緣覺。二佛去世後，閑居靜室結跏趺坐，獨悟思惟，忽然成道，名獨覺辟支佛。三有七生須陀洹，藉前解脫分善根，人七天七反生，更不受第八生，即成小辟支佛。三種辟支佛中，先者最大，從因緣以得道，故名大仙緣覺也。非斷非常下，第三歎德。觀十二因緣過去二因緣成現在五果，非斷；現在三因緣入未來，非常。又從緣生，故非斷；生已滅，故非常。又因緣相續有，非斷；即法無自性，非常。皆成就者，第四總結也。
復有八百萬下，第二列緣覺眾，有四：初舉數、二標名、三歎德、四總結。初八百萬者，舉數也。二標名，有三別：初大仙緣覺者，昔因中作國王，將諸婇女入園遊戲竟，暫時睡息。未睡之間，樹林精妙色葉蓊欝，忽爾婇女毀壞。王即思惟：我不久亦當如此。以外況內即成大辟支佛，故名大仙緣覺。二佛去世後，閑居靜室結跏趺坐，獨悟思惟，忽然成道，名獨覺辟支佛。三有七生須陀洹，藉前解脫分善根，人七天七反生，更不受第八生，即成小辟支佛。三種辟支佛中，先者最大，從因緣以得道，故名大仙緣覺也。非斷非常下，第三歎德。觀十二因緣過去二因緣成現在五果，非斷；現在三因緣入未來，非常。又從緣生，故非斷；生已滅，故非常。又因緣相續有，非斷；即法無自性，非常。皆成就者，第四總結也。
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問：緣覺出無佛世，無師自悟，今何故列為同聞眾？答：諸大仙人在雪山中悟因緣以得道，今聞如來放光動地，尋光而來，故阿難即列為同聞也。
問：緣覺出無佛世，無師自悟，今何故列為同聞眾？答：諸大仙人在雪山中悟因緣以得道，今聞如來放光動地，尋光而來，故阿難即列為同聞也。
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第三菩薩眾，有五：初列數、二標名、三位地、四歎德、五總結。
第三菩薩眾，有五：初列數、二標名、三位地、四歎德、五總結。
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復有九百萬億菩薩摩訶薩，皆阿羅漢實智功德、方便智功德。
復有九百萬億菩薩摩訶薩，皆阿羅漢實智功德、方便智功德。
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九百萬億者，列數。九千萬為九百億。菩薩摩訶薩下，二標名。摩訶薩，翻為大道心眾生，應云摩訶菩提薩埵。此言大道心眾生，以義訓釋。亦云開士，以道開物故也。亦云道人，以道所成故。皆阿羅漢下，第三位地。羅漢有三義，菩薩亦有三義，故菩薩為羅漢也。《大集經》云「大法菩薩名阿羅漢」，《大品經》「聲聞若智若斷，皆是菩薩無生法忍。」故云皆阿羅漢也。實智功德下，第四歎德。實智者，實相般若。方便智者，方便般若。此實方便實，此方便實方便也。亦云：鑒虛照實名實智，清淨功用不著名方便智。功德者，施功名功，歸己曰德。亦云：忘功遺德，故云功德也。
九百萬億者，列數。九千萬為九百億。菩薩摩訶薩下，二標名。摩訶薩，翻為大道心眾生，應云摩訶菩提薩埵。此言大道心眾生，以義訓釋。亦云開士，以道開物故也。亦云道人，以道所成故。皆阿羅漢下，第三位地。羅漢有三義，菩薩亦有三義，故菩薩為羅漢也。《大集經》云「大法菩薩名阿羅漢」，《大品經》「聲聞若智若斷，皆是菩薩無生法忍。」故云皆阿羅漢也。實智功德下，第四歎德。實智者，實相般若。方便智者，方便般若。此實方便實，此方便實方便也。亦云：鑒虛照實名實智，清淨功用不著名方便智。功德者，施功名功，歸己曰德。亦云：忘功遺德，故云功德也。
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行獨大乘，四眼、五通、三達、十力、四無量心、四辯、四攝、金剛滅定，一切功德皆成就。
行獨大乘，四眼、五通、三達、十力、四無量心、四辯、四攝、金剛滅定，一切功德皆成就。
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行獨大乘者，不雜二乘名行獨大乘。又菩薩有二種：一者三乘化、二者純大乘。演讚其純大乘，故云行獨大乘。四眼者，肉、天、慧、法。以菩薩在因，未得佛眼也。五通者，身通、天眼、天耳、他心、宿命。以菩薩漏未盡，故除漏盡通。三達者，一宿命達、二天眼達、三漏盡達。此三能知自他事虛及實名為達。道理三達是佛得，菩薩隨分，亦云仰習果德。十力者，菩薩十力：一發心堅固力、二大慈力、三大悲力、四精進力、五禪定力、六智慧力、七不厭生死力、八無生法忍力、九解脫力、十無礙力。四無量心者，慈、悲、喜、捨。慈能與樂、悲能拔苦、喜與眾生增上樂、捨捨於煩惱又捨上三心。四辯者，一法辯，識萬法名體，為諸法立名。二辭辯者，解一切眾生六道種種殊方異類言音。三樂說辯者，自有無窮辯，樂為彼說；又善見眾生樂聞之機，名樂說辯。四義辯者，經云「無量劫集毘伽羅論，故得法辨；集第一義，故得義辨。」四攝者，一布施，引不信眾生令入信；二愛語，引已入者令修行；第三利行，令修行者得解利益；四同事，菩薩同其事業引之入聖位也。金剛滅定者，三藏師云：通十地皆名金剛，又得十地上忍也。金剛者，亦名首楞嚴三昧。夫金剛者，咀壞萬物，不為萬物所壞。菩薩以此智慧斷煩惱，不為煩惱所壞。《釋論》三種金剛，如金剛輪，能滅煩惱是；金剛力，碎身舍利是；金剛三昧，金剛滅定是。一切功德皆成就者，第五總結也。
行獨大乘者，不雜二乘名行獨大乘。又菩薩有二種：一者三乘化、二者純大乘。演讚其純大乘，故云行獨大乘。四眼者，肉、天、慧、法。以菩薩在因，未得佛眼也。五通者，身通、天眼、天耳、他心、宿命。以菩薩漏未盡，故除漏盡通。三達者，一宿命達、二天眼達、三漏盡達。此三能知自他事虛及實名為達。道理三達是佛得，菩薩隨分，亦云仰習果德。十力者，菩薩十力：一發心堅固力、二大慈力、三大悲力、四精進力、五禪定力、六智慧力、七不厭生死力、八無生法忍力、九解脫力、十無礙力。四無量心者，慈、悲、喜、捨。慈能與樂、悲能拔苦、喜與眾生增上樂、捨捨於煩惱又捨上三心。四辯者，一法辯，識萬法名體，為諸法立名。二辭辯者，解一切眾生六道種種殊方異類言音。三樂說辯者，自有無窮辯，樂為彼說；又善見眾生樂聞之機，名樂說辯。四義辯者，經云「無量劫集毘伽羅論，故得法辨；集第一義，故得義辨。」四攝者，一布施，引不信眾生令入信；二愛語，引已入者令修行；第三利行，令修行者得解利益；四同事，菩薩同其事業引之入聖位也。金剛滅定者，三藏師云：通十地皆名金剛，又得十地上忍也。金剛者，亦名首楞嚴三昧。夫金剛者，咀壞萬物，不為萬物所壞。菩薩以此智慧斷煩惱，不為煩惱所壞。《釋論》三種金剛，如金剛輪，能滅煩惱是；金剛力，碎身舍利是；金剛三昧，金剛滅定是。一切功德皆成就者，第五總結也。
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復有千萬億五戒賢者，皆行阿羅漢，十地迴向，五分法身具足，無量功德皆成就。
復有千萬億五戒賢者，皆行阿羅漢，十地迴向，五分法身具足，無量功德皆成就。
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第四明五戒賢者眾，有四：初列數、二標名、三歎德、四總結也。初千萬億，舉數。五戒賢者，標名。如提婆波利等問佛：「何不為我說四六戒？」佛答：「五戒者，天地之大數，在天即為五星、在地為五岳、在人為五藏、在陰陽為五行、在帝為五帝、在世為五德、在色為五色、在法為五戒。以不殺生配東方，東方是木，木主於仁，仁以養生為義，是故以不殺生配東方。北方是水，水主於智，智者不盜竊為義，故以不盜配北方。西方是金，金主於義，行義之人豈可邪婬耶？故以不邪婬配西方。南方是火，火主於禮，禮防於失，飲酒之人多有過失，故以不飲酒配南方。中央是土，土主於信，妄語之人乖角兩頭是真失信，故以不妄語配中央。」賢者，調心修道名賢。假名行人，名之為者。皆行阿羅漢下，第三歎德。阿羅漢者，此通名，以分有無生不著義，又復修羅漢向名行阿羅漢。十地，謂歡喜、離垢、明炎、燒然、難勝、現前、遠行、不動、善慧、法雲。迴向，謂十道種，始從救護一切眾生離眾生相乃至第十法界無量迴向。迴向有二種：一者下迴向，所修功德與一切眾生；二者所作功德迴向薩波若，是上迴向。五分法身者，謂戒、定、慧、解脫、解脫知見也。凡夫惑累，以五陰為身；聖人清高，以五分法身為體。無量功德下，第四總結也。
第四明五戒賢者眾，有四：初列數、二標名、三歎德、四總結也。初千萬億，舉數。五戒賢者，標名。如提婆波利等問佛：「何不為我說四六戒？」佛答：「五戒者，天地之大數，在天即為五星、在地為五岳、在人為五藏、在陰陽為五行、在帝為五帝、在世為五德、在色為五色、在法為五戒。以不殺生配東方，東方是木，木主於仁，仁以養生為義，是故以不殺生配東方。北方是水，水主於智，智者不盜竊為義，故以不盜配北方。西方是金，金主於義，行義之人豈可邪婬耶？故以不邪婬配西方。南方是火，火主於禮，禮防於失，飲酒之人多有過失，故以不飲酒配南方。中央是土，土主於信，妄語之人乖角兩頭是真失信，故以不妄語配中央。」賢者，調心修道名賢。假名行人，名之為者。皆行阿羅漢下，第三歎德。阿羅漢者，此通名，以分有無生不著義，又復修羅漢向名行阿羅漢。十地，謂歡喜、離垢、明炎、燒然、難勝、現前、遠行、不動、善慧、法雲。迴向，謂十道種，始從救護一切眾生離眾生相乃至第十法界無量迴向。迴向有二種：一者下迴向，所修功德與一切眾生；二者所作功德迴向薩波若，是上迴向。五分法身者，謂戒、定、慧、解脫、解脫知見也。凡夫惑累，以五陰為身；聖人清高，以五分法身為體。無量功德下，第四總結也。
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復有十千五戒清信女，皆行阿羅漢，十地皆成就，始生功德、住生功德、終生功德，三十生功德皆成就。
復有十千五戒清信女，皆行阿羅漢，十地皆成就，始生功德、住生功德、終生功德，三十生功德皆成就。
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第五復明清信女眾，有四：初舉數、二標名、三歎德、四總結。初十千者，舉數。清信女者，標名。外國云優婆夷，此云清信女，夷者名女。皆行阿羅漢者、十地等，如上說。始生，入地心。住生，經𢝜住地心。終生，滿地心。三十生者，十地一一地各有三生，謂入、住、滿，十地合為三十生也。皆成就者，第四總結也。
第五復明清信女眾，有四：初舉數、二標名、三歎德、四總結。初十千者，舉數。清信女者，標名。外國云優婆夷，此云清信女，夷者名女。皆行阿羅漢者、十地等，如上說。始生，入地心。住生，經𢝜住地心。終生，滿地心。三十生者，十地一一地各有三生，謂入、住、滿，十地合為三十生也。皆成就者，第四總結也。
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復有十億七賢居士，德行具足，二十二品、十一切入、八除入、八解脫、三慧、十六諦、四諦四三二一品觀，得九十忍，一切功德皆成就。
復有十億七賢居士，德行具足，二十二品、十一切入、八除入、八解脫、三慧、十六諦、四諦四三二一品觀，得九十忍，一切功德皆成就。
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第六明七賢居士眾，亦四：初列數、二標名、三歎德、四總結。初列數，有十億者，十千為一萬，十萬為一億，百萬為十億。七賢居士下，第二標名。七賢有二義：一依小乘者，一五停心觀、二別相念處、三總相念處、四煖法、五頂法、六忍法、七世第一法，此等調心順道，故名為賢；二依大乘，一初發心人、二名有相行人、三名無相行人、四名方便行、五名習種性、六性種性、七道種性，此七在地前調心順道，名為七賢。言居士者，外國積財滿億名居士。德行具足下，第三歎德。歎德中有三：初總、次別、後結。別中有六門歎。一歎其道品。二十二品者，此人有見道前唯具四念處、四正懃、四如意足、五根、五力，合二十二道品也。第二歎十一切入。入之言處，青黃赤白、地水火風空處識處為十也。三歎八勝處，亦名八除入：一內有色相外觀色少若好若醜、二內有色相外觀色多若好若醜、三內無色相外觀色少若好若醜、四內無色相外觀色多若好若醜、五青、六黃、七赤、八白。第四歎八解脫：一內有色相外觀色、二內無色相外觀色、三觀淨色、四空處、五識處、六無所有處、七非相處、八滅盡解脫。第五歎三慧，謂乾慧地名聞慧、四善根名思慧、苦忍已上名修慧。六歎四諦，十六諦如上說。言四三二一品者，歎德中第三結釋，有三義：一所謂四三二一品觀得九十忍者，四即四現忍，從下向上舉之，煖第四、頂第三、忍第二、世第一法是第一，四即四現忍、三即除前煖法、二即除前頂法、一即除前忍法，四三二一合十品，觀欲界至非想九地，即為九十忍也。第二義者，四即四諦、三即三諦、二即二諦、一即一實諦。言得九十忍者，地前三賢：一習種性、二性種性、三道種性，於此三十心中作下中上三品觀，三十心合有九十品觀，名九十忍也。第三三藏師解：四即四果、三即三果、二即二果、一即一果。言九十忍者，二十二品從登地已上至佛合十一位，十一位有定慧二品合二十二品。修行此法從二十二品至四三二一合八十一品，從此法出四禪、四空、滅定合九十忍也。一切功德下，第四總結也。
第六明七賢居士眾，亦四：初列數、二標名、三歎德、四總結。初列數，有十億者，十千為一萬，十萬為一億，百萬為十億。七賢居士下，第二標名。七賢有二義：一依小乘者，一五停心觀、二別相念處、三總相念處、四煖法、五頂法、六忍法、七世第一法，此等調心順道，故名為賢；二依大乘，一初發心人、二名有相行人、三名無相行人、四名方便行、五名習種性、六性種性、七道種性，此七在地前調心順道，名為七賢。言居士者，外國積財滿億名居士。德行具足下，第三歎德。歎德中有三：初總、次別、後結。別中有六門歎。一歎其道品。二十二品者，此人有見道前唯具四念處、四正懃、四如意足、五根、五力，合二十二道品也。第二歎十一切入。入之言處，青黃赤白、地水火風空處識處為十也。三歎八勝處，亦名八除入：一內有色相外觀色少若好若醜、二內有色相外觀色多若好若醜、三內無色相外觀色少若好若醜、四內無色相外觀色多若好若醜、五青、六黃、七赤、八白。第四歎八解脫：一內有色相外觀色、二內無色相外觀色、三觀淨色、四空處、五識處、六無所有處、七非相處、八滅盡解脫。第五歎三慧，謂乾慧地名聞慧、四善根名思慧、苦忍已上名修慧。六歎四諦，十六諦如上說。言四三二一品者，歎德中第三結釋，有三義：一所謂四三二一品觀得九十忍者，四即四現忍，從下向上舉之，煖第四、頂第三、忍第二、世第一法是第一，四即四現忍、三即除前煖法、二即除前頂法、一即除前忍法，四三二一合十品，觀欲界至非想九地，即為九十忍也。第二義者，四即四諦、三即三諦、二即二諦、一即一實諦。言得九十忍者，地前三賢：一習種性、二性種性、三道種性，於此三十心中作下中上三品觀，三十心合有九十品觀，名九十忍也。第三三藏師解：四即四果、三即三果、二即二果、一即一果。言九十忍者，二十二品從登地已上至佛合十一位，十一位有定慧二品合二十二品。修行此法從二十二品至四三二一合八十一品，從此法出四禪、四空、滅定合九十忍也。一切功德下，第四總結也。
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復有萬萬億九梵，三淨、三光、三梵，五喜樂天，天定功德定味常樂神通，十八生處功德皆成就。
復有萬萬億九梵，三淨、三光、三梵，五喜樂天，天定功德定味常樂神通，十八生處功德皆成就。
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第七列梵眾，有四：初總標數、二別列名數、三歎德、四總結。初以萬數萬故，故云萬萬億也。三淨下，第二別列數。三淨者，第三禪三天，謂小淨、無量淨、遍淨；三光是第二禪三天，謂少光、無量光、光音；三梵者是初禪三天，一梵眾、二梵輔、三大梵。五喜樂天者，四禪有九天，一果實天、二小果天、三廣果、四無相，此四天不論，唯列後五。五喜樂者，是五淨居天，此人喜樂論義名喜樂，一無煩、二無熱、三善現、四善可見、五色究竟。天定功德下，第三歎德。天定者報定，即是報禪報五陰也。功德定者淨定，即是淨禪善有漏五陰。味者即是味定，愛著禪定也。常樂神通者，修得神通、報得神通二種也。十八生處功德皆成就，總結上四禪十八天也。
第七列梵眾，有四：初總標數、二別列名數、三歎德、四總結。初以萬數萬故，故云萬萬億也。三淨下，第二別列數。三淨者，第三禪三天，謂小淨、無量淨、遍淨；三光是第二禪三天，謂少光、無量光、光音；三梵者是初禪三天，一梵眾、二梵輔、三大梵。五喜樂天者，四禪有九天，一果實天、二小果天、三廣果、四無相，此四天不論，唯列後五。五喜樂者，是五淨居天，此人喜樂論義名喜樂，一無煩、二無熱、三善現、四善可見、五色究竟。天定功德下，第三歎德。天定者報定，即是報禪報五陰也。功德定者淨定，即是淨禪善有漏五陰。味者即是味定，愛著禪定也。常樂神通者，修得神通、報得神通二種也。十八生處功德皆成就，總結上四禪十八天也。
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復有億億六欲諸天子，十善果報神通功德皆成就。
復有億億六欲諸天子，十善果報神通功德皆成就。
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第八列欲界六天眾，有四：初列數、二列名、三歎德、四總結。初億億者，億億重數也。六欲天下，第二列名。四天王，東方提頭賴吒，此云持國主；南方毘留勒叉，此云增長主；西方毘留博叉，此云雜語主；北方毘沙門，此云多聞主。二者忉利天，此云戲樂，亦云三十三天。三者炎摩天，此云善分，亦名善時。四兜率陀天，此云知足。五者化樂天，自化樂具而娛樂也。六者他化自在天，他化五欲樂具而自在受樂，名他化自在也。十善下，第三歎德。不起十惡即為十善，得六天報故云十善報也。功德皆成就下，第四總結也。
第八列欲界六天眾，有四：初列數、二列名、三歎德、四總結。初億億者，億億重數也。六欲天下，第二列名。四天王，東方提頭賴吒，此云持國主；南方毘留勒叉，此云增長主；西方毘留博叉，此云雜語主；北方毘沙門，此云多聞主。二者忉利天，此云戲樂，亦云三十三天。三者炎摩天，此云善分，亦名善時。四兜率陀天，此云知足。五者化樂天，自化樂具而娛樂也。六者他化自在天，他化五欲樂具而自在受樂，名他化自在也。十善下，第三歎德。不起十惡即為十善，得六天報故云十善報也。功德皆成就下，第四總結也。
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復有十六大國王，各各有一萬二萬乃至十萬眷屬，五戒十善、三歸功德，清信行具足。
復有十六大國王，各各有一萬二萬乃至十萬眷屬，五戒十善、三歸功德，清信行具足。
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第九列人王眾，亦有四：初列數、二明眷屬、三歎德、四總結。初云十六國者，列數也。各各下，明眷屬也。五戒十善下，三歎德。三歸功德者，佛未出歸敬邪三寶、諸天邪師以為佛寶，四韋陀等以為法寶，諸外道等以為僧寶；如來出世方歸敬正三寶。清信行者，四信成就，故云清信也。又普得大乘正信，名清信也。言具足者，佛法僧戒四信隨分具足也。
第九列人王眾，亦有四：初列數、二明眷屬、三歎德、四總結。初云十六國者，列數也。各各下，明眷屬也。五戒十善下，三歎德。三歸功德者，佛未出歸敬邪三寶、諸天邪師以為佛寶，四韋陀等以為法寶，諸外道等以為僧寶；如來出世方歸敬正三寶。清信行者，四信成就，故云清信也。又普得大乘正信，名清信也。言具足者，佛法僧戒四信隨分具足也。
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復有五道一切眾生。
復有五道一切眾生。
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第十列五道眾。或聖慈力得來法會，應列六道。修羅，鬼道攝故也。
第十列五道眾。或聖慈力得來法會，應列六道。修羅，鬼道攝故也。
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復有他方不可量眾。
復有他方不可量眾。
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第十一列他方聖眾。文相可知也。
第十一列他方聖眾。文相可知也。
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復有變十方淨土現百億高座，化百億須彌寶華，各各座前華上有無量化佛，有無量菩薩、比丘、八部大眾，各各坐寶蓮華，華上皆有無量國土。
復有變十方淨土現百億高座，化百億須彌寶華，各各座前華上有無量化佛，有無量菩薩、比丘、八部大眾，各各坐寶蓮華，華上皆有無量國土。
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第十二列變化眾。此是不思議菩薩，故能變十方淨土及佛眾等來至此土。就文為三：一明不思議力能變土；二有無量下，明不思議力能現佛及菩薩；三一一佛各各下，明不思議力能說般若。初明變土者，文云十方者，六方及四維也。淨土者，如西方淨土也。百億者，百億日月、百億須彌也。有無量化佛下，二明不思議力能現佛及菩薩。後明八部者，一剎利眾、二沙門眾、三婆羅門、四四天王眾、五三十三天眾、六六欲天眾、七魔眾、八梵眾。又言龍鬼八部者，一乾闥婆、二毘舍闍，此二屬提頭賴吒天王；三名鳩盤荼、四名薜荔多，此二屬毘留勒叉天王；五龍、六富單那，此二屬毘留博叉天王；七名夜叉、八名羅剎，此二屬毘沙門天王。
第十二列變化眾。此是不思議菩薩，故能變十方淨土及佛眾等來至此土。就文為三：一明不思議力能變土；二有無量下，明不思議力能現佛及菩薩；三一一佛各各下，明不思議力能說般若。初明變土者，文云十方者，六方及四維也。淨土者，如西方淨土也。百億者，百億日月、百億須彌也。有無量化佛下，二明不思議力能現佛及菩薩。後明八部者，一剎利眾、二沙門眾、三婆羅門、四四天王眾、五三十三天眾、六六欲天眾、七魔眾、八梵眾。又言龍鬼八部者，一乾闥婆、二毘舍闍，此二屬提頭賴吒天王；三名鳩盤荼、四名薜荔多，此二屬毘留勒叉天王；五龍、六富單那，此二屬毘留博叉天王；七名夜叉、八名羅剎，此二屬毘沙門天王。
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一一國土，佛及大眾如今無異。一一國土中一一佛及大眾，各各說般若波羅蜜，他方大眾及化眾、此三界中眾，十二大眾皆來集會，坐九劫蓮華座，其會方廣九百五十里，大眾僉然而坐。
一一國土，佛及大眾如今無異。一一國土中一一佛及大眾，各各說般若波羅蜜，他方大眾及化眾、此三界中眾，十二大眾皆來集會，坐九劫蓮華座，其會方廣九百五十里，大眾僉然而坐。
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一一佛及大眾各各說般若者，三明不思議力能說法。上來別列十二眾竟。他方大眾下，別列十二眾內第二總結眾多少。言他方大眾者，結前第二他方眾。言及化眾者，結前第三變化眾。言此三界中者，結前第一此方十二眾。言十二眾者，總結前三眾。九劫蓮華者，九層華座也。廣九百五十里者，如雙林法會十二由旬能容巨眾；今會亦爾，雖復局狹而容甚多也。大眾僉然而坐者，皆坐聽法也。
一一佛及大眾各各說般若者，三明不思議力能說法。上來別列十二眾竟。他方大眾下，別列十二眾內第二總結眾多少。言他方大眾者，結前第二他方眾。言及化眾者，結前第三變化眾。言此三界中者，結前第一此方十二眾。言十二眾者，總結前三眾。九劫蓮華者，九層華座也。廣九百五十里者，如雙林法會十二由旬能容巨眾；今會亦爾，雖復局狹而容甚多也。大眾僉然而坐者，皆坐聽法也。
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問：何故諸天有不聞法者、三途而來受道？答：天台智者言：於此《涅槃經》於戒緩者不名為緩，於乘緩者乃名為緩。於此作四句分別，自有乘急而戒緩、戒急而乘緩、俱急、俱緩。以其過去持戒修定故生天，以其過去不修慧故不得聞經。三途而來受道者，以其破戒墮三途，以其過去世修慧，故為聲光所招。俱急、俱緩可知。
問：何故諸天有不聞法者、三途而來受道？答：天台智者言：於此《涅槃經》於戒緩者不名為緩，於乘緩者乃名為緩。於此作四句分別，自有乘急而戒緩、戒急而乘緩、俱急、俱緩。以其過去持戒修定故生天，以其過去不修慧故不得聞經。三途而來受道者，以其破戒墮三途，以其過去世修慧，故為聲光所招。俱急、俱緩可知。
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爾時十號三明大滅諦金剛智釋迦牟尼佛，初年月八日方坐十地入大寂室三昧。
爾時十號三明大滅諦金剛智釋迦牟尼佛，初年月八日方坐十地入大寂室三昧。
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爾時十號者，自此下次釋說經時節。就中有七段：第一明如來入三昧分、第二放光、第三現華、第四地動、第五疑問、第六作樂歎佛并召十方眾來集、第七起定。第一入定，入三昧分中。爾時者，當爾之時。十號表德，使物歸依。三明表圓鑒三世、精識物機。大滅者，歎佛斷德，表自無縛，能解於他。金剛者，歎佛智德。又爾時者，將欲說法時。十號，表名德遠聞，為物歸信。三明，表見眾生根性。大滅，即是涅槃。金剛者，非因中金剛，是究竟果地金剛道種智也。釋迦，能仁也。諸佛各以一德彰號，如彌勒名慈氏，何佛無慈？此即以慈為名，名曰慈氏。釋迦能仁亦如是也。初年月八日者，此明時節。成道三十六年正月八日說此經，佛成道七年方說餘般若。案諸文記，二十九年至今時，應成道後三十六年，成道生年六十六方說此經也。言方坐十地者，以其因圓乃證佛果，名方坐十地。此乃反舉昔因，非始坐也。又云：此是佛十地，初甚深難知廣明智德地、二清淨身不可思議地、三海藏地、四神通智德地、五明德地、六無垢炎光開相地、七廣勝法界藏明界地、八無礙智慧地、九無邊億莊嚴迴向能照明地、十毘盧遮那智藏地，此出《同性經》。入大寂室，如來說法先須入定者，觀機審理所以入定也。欲明如來寂而常用、用而常寂，豈可有入出之殊？八地已上無出入定，如來豈有入起定耶？正示世人軌則，如來說般若尚入定思惟，況復餘人不思而說耶？
爾時十號者，自此下次釋說經時節。就中有七段：第一明如來入三昧分、第二放光、第三現華、第四地動、第五疑問、第六作樂歎佛并召十方眾來集、第七起定。第一入定，入三昧分中。爾時者，當爾之時。十號表德，使物歸依。三明表圓鑒三世、精識物機。大滅者，歎佛斷德，表自無縛，能解於他。金剛者，歎佛智德。又爾時者，將欲說法時。十號，表名德遠聞，為物歸信。三明，表見眾生根性。大滅，即是涅槃。金剛者，非因中金剛，是究竟果地金剛道種智也。釋迦，能仁也。諸佛各以一德彰號，如彌勒名慈氏，何佛無慈？此即以慈為名，名曰慈氏。釋迦能仁亦如是也。初年月八日者，此明時節。成道三十六年正月八日說此經，佛成道七年方說餘般若。案諸文記，二十九年至今時，應成道後三十六年，成道生年六十六方說此經也。言方坐十地者，以其因圓乃證佛果，名方坐十地。此乃反舉昔因，非始坐也。又云：此是佛十地，初甚深難知廣明智德地、二清淨身不可思議地、三海藏地、四神通智德地、五明德地、六無垢炎光開相地、七廣勝法界藏明界地、八無礙智慧地、九無邊億莊嚴迴向能照明地、十毘盧遮那智藏地，此出《同性經》。入大寂室，如來說法先須入定者，觀機審理所以入定也。欲明如來寂而常用、用而常寂，豈可有入出之殊？八地已上無出入定，如來豈有入起定耶？正示世人軌則，如來說般若尚入定思惟，況復餘人不思而說耶？
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思緣放大光明照三界中，復於頂上出千寶蓮華，華上至非想非非想天，光亦復爾，乃至他方恒河沙諸佛國土。
思緣放大光明照三界中，復於頂上出千寶蓮華，華上至非想非非想天，光亦復爾，乃至他方恒河沙諸佛國土。
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文云思緣者，最大教起緣大智明察，故云思緣也。又解思緣者，欲說般若，思無相義。緣者，緣如、法性理也。放大光明下，說經時節中第二明放光。大光明者是現希有事，令未信者生信、已信者令得增益，亦欲令眾生破無明闇、得智慧明也。光有二種：一神通光、二智慧光。何故放神通光？但有緣諸子散在十方，若不放光召集，不知說般若之因緣，所以放光也。分別法相稱物根機，故放智慧光也。照三界中者，光之所及也。復頂上蓮華者，第三神力。或覩光而發機、或見華而得益，故現華也。上至非想者，華所至也。此經明無色界有色也。光亦復爾者，同於華也。乃至他方者，非但照此方，亦遍十方也。恒河沙佛國者，表化道相通也。
文云思緣者，最大教起緣大智明察，故云思緣也。又解思緣者，欲說般若，思無相義。緣者，緣如、法性理也。放大光明下，說經時節中第二明放光。大光明者是現希有事，令未信者生信、已信者令得增益，亦欲令眾生破無明闇、得智慧明也。光有二種：一神通光、二智慧光。何故放神通光？但有緣諸子散在十方，若不放光召集，不知說般若之因緣，所以放光也。分別法相稱物根機，故放智慧光也。照三界中者，光之所及也。復頂上蓮華者，第三神力。或覩光而發機、或見華而得益，故現華也。上至非想者，華所至也。此經明無色界有色也。光亦復爾者，同於華也。乃至他方者，非但照此方，亦遍十方也。恒河沙佛國者，表化道相通也。
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時無色界雨無量變大香華、香如車輪、華如須彌山王，如雲而下。
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時無色界者，有人解云：無色界雖無麁色，有其細色。今解不然。色無色相而無色不色，故云無色界。色欲諸天既聞般若，歡喜雨華供養。就中有三：初無色界天雨華、二色界天雨華、三欲界六天雨華。無色界雨華中有三子句，初雨無量大香華、二香如車輪、三華如須彌山，如雲而下。
時無色界者，有人解云：無色界雖無麁色，有其細色。今解不然。色無色相而無色不色，故云無色界。色欲諸天既聞般若，歡喜雨華供養。就中有三：初無色界天雨華、二色界天雨華、三欲界六天雨華。無色界雨華中有三子句，初雨無量大香華、二香如車輪、三華如須彌山，如雲而下。
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十八梵天王雨百變異色華，六欲諸天雨無量色華。其佛座前自然生九百萬億劫華，上至非想非非想天。
十八梵天王雨百變異色華，六欲諸天雨無量色華。其佛座前自然生九百萬億劫華，上至非想非非想天。
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十八下，第二色界天雨百變異色華；第三欲界天雨華中，初明無量華、次明華生九百萬億劫華、次明華所及處也。初放光欲令眾生破闇得明，次現華欲令眾生修因得果也。
十八下，第二色界天雨百變異色華；第三欲界天雨華中，初明無量華、次明華生九百萬億劫華、次明華所及處也。初放光欲令眾生破闇得明，次現華欲令眾生修因得果也。
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是時世界其地六種震動。
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是時世界其地六種者，第四神力動地。何故動地？欲動眾生有所得心，令悟無所得般若也。六動者，東涌西沒、西涌東沒、南涌北沒、北涌南沒、邊涌中沒、中涌邊沒。又解：如《地經》說動、涌、震、起、擊、吼為六也。
是時世界其地六種者，第四神力動地。何故動地？欲動眾生有所得心，令悟無所得般若也。六動者，東涌西沒、西涌東沒、南涌北沒、北涌南沒、邊涌中沒、中涌邊沒。又解：如《地經》說動、涌、震、起、擊、吼為六也。
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仁王般若經疏卷上一終
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仁王般若經疏卷上二
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吉藏法師撰
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爾時諸大眾俱共僉然生疑，各相謂言：「四無所畏、十八不共法、」
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爾時諸大眾俱共僉然下，說經時節中第五疑問分。就文有四別：初大眾同疑；各相謂言下，第二發言論辨；前已為我等下，第三序其疑事；時十六大國王下，第四明如來事不可知。初文云僉然者，咸皆然也。第二論辨，各相謂言者，互相諮門也。四無畏者，欲出其疑情，先舉佛德，故明四無畏也。一一切智、二漏盡、三盡苦道、四說障道。通名無畏者，《十住毘婆娑》云「不懼外難，故云無畏。」十八不共者，一身無失、二口無失、三念無失、四無異想、五無不定心、六無不知已捨心、七大欲無減、八精進無減、九念無減、十慧無減、十一解脫無減、十二解脫知見無減、十三身業隨智慧行、十四口業隨智慧行、十五意業隨智慧行、十六智慧知過去世無礙、十七智慧知未來世無礙、十八智慧知現在世無礙。
爾時諸大眾俱共僉然下，說經時節中第五疑問分。就文有四別：初大眾同疑；各相謂言下，第二發言論辨；前已為我等下，第三序其疑事；時十六大國王下，第四明如來事不可知。初文云僉然者，咸皆然也。第二論辨，各相謂言者，互相諮門也。四無畏者，欲出其疑情，先舉佛德，故明四無畏也。一一切智、二漏盡、三盡苦道、四說障道。通名無畏者，《十住毘婆娑》云「不懼外難，故云無畏。」十八不共者，一身無失、二口無失、三念無失、四無異想、五無不定心、六無不知已捨心、七大欲無減、八精進無減、九念無減、十慧無減、十一解脫無減、十二解脫知見無減、十三身業隨智慧行、十四口業隨智慧行、十五意業隨智慧行、十六智慧知過去世無礙、十七智慧知未來世無礙、十八智慧知現在世無礙。
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「五眼法身大覺世尊，前已為我等大眾二十九年說《摩訶般若波羅蜜》、《金剛般若波羅蜜》、《天王問般若波羅蜜》、《光讚般若波羅蜜》，今日如來放大光明，斯作何事？」
「五眼法身大覺世尊，前已為我等大眾二十九年說《摩訶般若波羅蜜》、《金剛般若波羅蜜》、《天王問般若波羅蜜》、《光讚般若波羅蜜》，今日如來放大光明，斯作何事？」
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五眼者，如來一眼即究竟諸道，何須此五？將境即智，故有此五。肉眼者，照金剛已還一切諸法皆盡。天眼者，照如來果第一義諦，名為障外。慧眼者，照常無常等一切法空。法眼者，照一切有為法因果理事。佛眼者，即究竟諸道也。法身者，真法為體、妙解為軀，故云法身也。大覺者，覺中之極，名大覺也。世尊者，外國云路伽那伽，此云世尊。路伽名世，那伽名尊。前已為我等下，第三序疑事。二十九年已說四般若，今復三十年初月八日放光明，與前何異？於王舍城耆闍崛山說《大品》，至舍衛國說《金剛般若》、《天王問般若》，後還王舍城耆闍崛山說《光讚般若》、《道行般若》，具出《光讚般若》。今日如來放大光明斯作何事？正出疑情不決辭也。依《金剛仙論》明八部般若，此經明五部也。
五眼者，如來一眼即究竟諸道，何須此五？將境即智，故有此五。肉眼者，照金剛已還一切諸法皆盡。天眼者，照如來果第一義諦，名為障外。慧眼者，照常無常等一切法空。法眼者，照一切有為法因果理事。佛眼者，即究竟諸道也。法身者，真法為體、妙解為軀，故云法身也。大覺者，覺中之極，名大覺也。世尊者，外國云路伽那伽，此云世尊。路伽名世，那伽名尊。前已為我等下，第三序疑事。二十九年已說四般若，今復三十年初月八日放光明，與前何異？於王舍城耆闍崛山說《大品》，至舍衛國說《金剛般若》、《天王問般若》，後還王舍城耆闍崛山說《光讚般若》、《道行般若》，具出《光讚般若》。今日如來放大光明斯作何事？正出疑情不決辭也。依《金剛仙論》明八部般若，此經明五部也。
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時十六大國王中，舍衛國主波斯匿王，名曰月光，德行十地、六度、三十七品、四不壞淨，行摩訶衍化。
時十六大國王中，舍衛國主波斯匿王，名曰月光，德行十地、六度、三十七品、四不壞淨，行摩訶衍化。
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時十六大國下，第四明如來事不可知。文有二：初出波斯匿王名；德行下，歎德。初釋名者，且明二因緣：若依父母立名曰勝軍，與如來同日而生，後人大雄略能破強敵，凡所鬪處恒勝，父母立字名曰勝軍。二月光者，世人所號也。佛如日光，波斯匿王助佛猶如月光，故名月光也。德行十地下，次明歎德。所言十地者，如上說。六度者，一檀，捨財為能；二尸羅，防非為義；三忍，以息瞋為功；四精進，以策懃為用；五禪，攝心為德；六般若，觀達無義。具《智度論》釋。三十七品者，三四、二五、單七、隻八，名雖三十七，以十法為根本，謂信、戒、念、定、慧、精進、思惟、除、喜、捨，十中開六合四為三十七。開六者，分信為二，信根、信力。戒分為三，正語、正業、正命。念分為四，念根、念力、念覺支、正念也。精進有八，四正懃、精進根、精進力、精進覺支、正精進。開定為八，四如意足、定根、定力、定覺支、正定。開慧為八者，四念處、慧根、慧力、擇法覺支、正見也。四不壞淨者，信佛、信法、信僧、信戒不壞也。行摩訶衍化者，月光所弘大乘也。
時十六大國下，第四明如來事不可知。文有二：初出波斯匿王名；德行下，歎德。初釋名者，且明二因緣：若依父母立名曰勝軍，與如來同日而生，後人大雄略能破強敵，凡所鬪處恒勝，父母立字名曰勝軍。二月光者，世人所號也。佛如日光，波斯匿王助佛猶如月光，故名月光也。德行十地下，次明歎德。所言十地者，如上說。六度者，一檀，捨財為能；二尸羅，防非為義；三忍，以息瞋為功；四精進，以策懃為用；五禪，攝心為德；六般若，觀達無義。具《智度論》釋。三十七品者，三四、二五、單七、隻八，名雖三十七，以十法為根本，謂信、戒、念、定、慧、精進、思惟、除、喜、捨，十中開六合四為三十七。開六者，分信為二，信根、信力。戒分為三，正語、正業、正命。念分為四，念根、念力、念覺支、正念也。精進有八，四正懃、精進根、精進力、精進覺支、正精進。開定為八，四如意足、定根、定力、定覺支、正定。開慧為八者，四念處、慧根、慧力、擇法覺支、正見也。四不壞淨者，信佛、信法、信僧、信戒不壞也。行摩訶衍化者，月光所弘大乘也。
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次第問居士寶蓋、法淨名等八百人，復問須菩提、舍利弗等五千人，復問彌勒、師子吼等十千人，無能答者。
次第問居士寶蓋、法淨名等八百人，復問須菩提、舍利弗等五千人，復問彌勒、師子吼等十千人，無能答者。
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次第問者，請決所疑也。居士寶蓋乃至師子吼等十千人無能答者，如來放光，不知欲說何等法？非下位所知，如來出定會當自說，所以不答也。
次第問者，請決所疑也。居士寶蓋乃至師子吼等十千人無能答者，如來放光，不知欲說何等法？非下位所知，如來出定會當自說，所以不答也。
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時波斯匿王即以神力作八萬種音樂，十八梵六欲諸天亦作八萬種音樂，聲動三千，乃至十方恒河沙佛土有緣斯現。彼他方佛國中，南方法戈菩薩，共五百萬億大眾俱，來入此大會；東方寶柱菩薩，共九百萬億大眾俱，來入此大會；北方虛空性菩薩，共百千萬億大眾俱，來入此大會；西方善住菩薩，共十恒河沙大眾俱，來入此大會；六方亦復如是。作樂亦然，亦復共作無量音樂覺悟如來。
時波斯匿王即以神力作八萬種音樂，十八梵六欲諸天亦作八萬種音樂，聲動三千，乃至十方恒河沙佛土有緣斯現。彼他方佛國中，南方法戈菩薩，共五百萬億大眾俱，來入此大會；東方寶柱菩薩，共九百萬億大眾俱，來入此大會；北方虛空性菩薩，共百千萬億大眾俱，來入此大會；西方善住菩薩，共十恒河沙大眾俱，來入此大會；六方亦復如是。作樂亦然，亦復共作無量音樂覺悟如來。
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時波斯匿王下，說經時序中第六明月光及諸天等作樂歎佛，召集十方眾來聞經。就中有三：初月光作八萬種音樂；二十八梵下，諸天作樂歎佛；三彼他方下，明十方菩薩雲集，作無量音樂覺悟如來。南方法戈菩薩者，各以一德彰其號也。入二禪尚無，為聲判所動。今言覺悟如來者，此明有機感佛耳。
時波斯匿王下，說經時序中第六明月光及諸天等作樂歎佛，召集十方眾來聞經。就中有三：初月光作八萬種音樂；二十八梵下，諸天作樂歎佛；三彼他方下，明十方菩薩雲集，作無量音樂覺悟如來。南方法戈菩薩者，各以一德彰其號也。入二禪尚無，為聲判所動。今言覺悟如來者，此明有機感佛耳。
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佛即知時，得眾生根，即從定起，方坐蓮華師子座上，如金剛山王。大眾歡喜，各各現無量神通，地及虛空大眾而住。
佛即知時，得眾生根，即從定起，方坐蓮華師子座上，如金剛山王。大眾歡喜，各各現無量神通，地及虛空大眾而住。
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佛即知時下，說經時序中第七明如來起三昧分。知時者，大乘法可說之時。得眾生根者，知物機熟也。即從定起者，明如來善深達緣起、善識物機，欲現大用故所以起也。如來三業益物，上明放光雨華，是身業益物也；〈空品〉已下吐音陳教，明口業益物也。身口不孤，必兼於意業。意業冥加，動地等是意業益物也。將欲現口業，所以出定也。方坐蓮華師子座者，蓮華是濡膬，欲現奇特相也。師子座者，如《釋論》云「非是實師子，亦非木石師子。以如來是人中師子，所坐之處若座若床皆名師子也。」如金剛山王者，譬如須彌山安處大海，不為四風所動，表明如來智慧安處法性虛空，不為四種邪師所動，故言金剛山王也。大眾歡喜各各現無量神通者，上見如來入定廣現神力，情疑不決故，所以不喜；今見出定，坐師子座將欲說法，決我等疑、生我等解，慶利之深故名喜也。地及虛空大眾而住者，有神通者在空中停，無神通者在地也。
佛即知時下，說經時序中第七明如來起三昧分。知時者，大乘法可說之時。得眾生根者，知物機熟也。即從定起者，明如來善深達緣起、善識物機，欲現大用故所以起也。如來三業益物，上明放光雨華，是身業益物也；〈空品〉已下吐音陳教，明口業益物也。身口不孤，必兼於意業。意業冥加，動地等是意業益物也。將欲現口業，所以出定也。方坐蓮華師子座者，蓮華是濡膬，欲現奇特相也。師子座者，如《釋論》云「非是實師子，亦非木石師子。以如來是人中師子，所坐之處若座若床皆名師子也。」如金剛山王者，譬如須彌山安處大海，不為四風所動，表明如來智慧安處法性虛空，不為四種邪師所動，故言金剛山王也。大眾歡喜各各現無量神通者，上見如來入定廣現神力，情疑不決故，所以不喜；今見出定，坐師子座將欲說法，決我等疑、生我等解，慶利之深故名喜也。地及虛空大眾而住者，有神通者在空中停，無神通者在地也。
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仁王護國般若波羅蜜經觀空品第二
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上來至此明序分，自此下明正說分。序義既周，正宗宜顯，所以明正說也。就正宗文中，品雖有六，義約為四：第一前之三品明能護波若亦名內護；第二護國一品明所護之國亦名外護；第三散華一品示物供物儀令人供養；第四受持一品明弘經人德行相貌，勸將來依憑學經。就前三品即為三別：〈觀空〉一品明護果、〈教化〉一品明護十地因教物起行、〈二諦〉一品論辨二諦不二。護果內非無因，為成護果；護因中非無果，為明其因。無分別中因果本來清淨，為因緣故作一途說耳，勿作有所得心定執也。所言觀空者，諸佛菩薩以無相妙慧照無相妙境，內外並冥、緣觀俱寂，故言觀空也。故下文云「見境見智，非聖見也。」又言觀者，無得正觀也。空者，諸法實相、法性、本際異名也，非二乘所見空也。就此品分為三段：第一明申告大眾；第二從爾時大王下三問答，月光諮請，明護果之義；第三從佛說法時下，明時會得益。就第一申告中有四子句：初知十六國王意；二吾今下，許說；三諦聽下，勅聽；四時波斯匿王下，散華供養。
上來至此明序分，自此下明正說分。序義既周，正宗宜顯，所以明正說也。就正宗文中，品雖有六，義約為四：第一前之三品明能護波若亦名內護；第二護國一品明所護之國亦名外護；第三散華一品示物供物儀令人供養；第四受持一品明弘經人德行相貌，勸將來依憑學經。就前三品即為三別：〈觀空〉一品明護果、〈教化〉一品明護十地因教物起行、〈二諦〉一品論辨二諦不二。護果內非無因，為成護果；護因中非無果，為明其因。無分別中因果本來清淨，為因緣故作一途說耳，勿作有所得心定執也。所言觀空者，諸佛菩薩以無相妙慧照無相妙境，內外並冥、緣觀俱寂，故言觀空也。故下文云「見境見智，非聖見也。」又言觀者，無得正觀也。空者，諸法實相、法性、本際異名也，非二乘所見空也。就此品分為三段：第一明申告大眾；第二從爾時大王下三問答，月光諮請，明護果之義；第三從佛說法時下，明時會得益。就第一申告中有四子句：初知十六國王意；二吾今下，許說；三諦聽下，勅聽；四時波斯匿王下，散華供養。
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爾時佛告大眾：「知十六大國王意欲問護國土因緣，吾今先為諸菩薩說護佛果因緣、護十地行因緣。」
爾時佛告大眾：「知十六大國王意欲問護國土因緣，吾今先為諸菩薩說護佛果因緣、護十地行因緣。」
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爾時佛告大眾者，將欲為說，所以聖命也。十六大國王意欲問護國土因緣者，王者本欲令七難不起、妖災消滅，境土清夷、萬民安樂，此王者本意。此則生下外護經文，即〈護國品〉也。吾今先為下，二明許說。夫欲衛其內外，先立其內行。內行若成，外護得備，所以先明內護也。護佛果者，即生此品護果經文。護十地行者，生下〈教化品〉護因經文。
爾時佛告大眾者，將欲為說，所以聖命也。十六大國王意欲問護國土因緣者，王者本欲令七難不起、妖災消滅，境土清夷、萬民安樂，此王者本意。此則生下外護經文，即〈護國品〉也。吾今先為下，二明許說。夫欲衛其內外，先立其內行。內行若成，外護得備，所以先明內護也。護佛果者，即生此品護果經文。護十地行者，生下〈教化品〉護因經文。
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「諦聽諦聽，善思念之，如法修行。」時波斯匿王言：「善！大事因緣故。」即散百億種色華，變成百億寶帳蓋諸大眾。
「諦聽諦聽，善思念之，如法修行。」時波斯匿王言：「善！大事因緣故。」即散百億種色華，變成百億寶帳蓋諸大眾。
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諦聽下，三明勅聽許說。將欲為說，先誡約時眾諦聽者，即聞慧也。善思念之，即思慧也。如法修行，即修慧也。時波斯匿王下，四散華供養。王言善者，述成如來所說也，順理益物名之為善。大事因緣者，明說波若言窮理寂，即《法華》明一大事因緣也。散華者，欲明虔敬於法，散華供養也。變成寶帳者，表明於佛田內行因雖小感果乃大，喻若小華成寶帳也。蓋諸大眾者，表慈悲普覆也。
諦聽下，三明勅聽許說。將欲為說，先誡約時眾諦聽者，即聞慧也。善思念之，即思慧也。如法修行，即修慧也。時波斯匿王下，四散華供養。王言善者，述成如來所說也，順理益物名之為善。大事因緣者，明說波若言窮理寂，即《法華》明一大事因緣也。散華者，欲明虔敬於法，散華供養也。變成寶帳者，表明於佛田內行因雖小感果乃大，喻若小華成寶帳也。蓋諸大眾者，表慈悲普覆也。
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爾時大王復起作禮，白佛言：「世尊！一切菩薩云何護佛果？云何護十地行因緣？」
爾時大王復起作禮，白佛言：「世尊！一切菩薩云何護佛果？云何護十地行因緣？」
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爾時大王復起作禮下，品中大段第二月光諮問護果義。就中有三問答，即為三別：初一問答明生法二空本來寂滅與佛果無二。第二問眾生不可得，云何可化？答：因緣尚寂何況眾生。第三問智空。智若是有，可辨照用；智既虛寂，云何可辨照？答：法尚體空，何況於智。初問答中，初問、後答。就問中二句：初月光請二一切菩薩下，出所請之事。初請中，大王復起作禮者，月光既為扣玄之主，將欲興問，先表虔敬也。第二所請事中，初句請護佛果、後句請護十地行。
爾時大王復起作禮下，品中大段第二月光諮問護果義。就中有三問答，即為三別：初一問答明生法二空本來寂滅與佛果無二。第二問眾生不可得，云何可化？答：因緣尚寂何況眾生。第三問智空。智若是有，可辨照用；智既虛寂，云何可辨照？答：法尚體空，何況於智。初問答中，初問、後答。就問中二句：初月光請二一切菩薩下，出所請之事。初請中，大王復起作禮者，月光既為扣玄之主，將欲興問，先表虔敬也。第二所請事中，初句請護佛果、後句請護十地行。
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佛言：「菩薩化四生，不觀色如、受想行識如，眾生我人常樂我淨如、知見壽者如、菩薩如、六度四攝一切行如、二諦如。」
佛言：「菩薩化四生，不觀色如、受想行識如，眾生我人常樂我淨如、知見壽者如、菩薩如、六度四攝一切行如、二諦如。」
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佛言云下，第二佛答，中二：初總標化四生；二從不觀色如下，別約諸科，釋生法二空不可得，同於如義，與佛果無二無別。
佛言云下，第二佛答，中二：初總標化四生；二從不觀色如下，別約諸科，釋生法二空不可得，同於如義，與佛果無二無別。
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問：月光既稱問護佛果因緣，佛應答佛果事，何故云化四生耶？答：諸師云云，不能具出。今云欲示因果不二，明眾生畢竟空與佛無別。故《淨名經》云「眾生如、彌勒如，一如無二。」例如《涅槃》云「我者即如來藏義」，此經所辨四生等一切法，悉皆是如，與佛無異。若知四生與佛一無二，即是護佛果。如此問答，豈是世人所解？自非久種善根、多值諸佛，了悟一切法空，只可與此文相應耶？所言四生者，從母胎生，故名胎生；毘舍佉母生三十二卵，名為卵生；如菴羅波利婬女，名為濕生；劫初人皆化生也。二不觀色如下，別約諸科。明生法二空，有二：初廣明空；是故一切下，第二總結。初明空中四句：初明法空；二眾生下，明生空；三六度者，明行空；四二諦下，明二諦境教亦寂。初文言不觀色如者，諸解非一，不能具出。今依《大智論》解，從緣生法，體性自無，不假智推方無也。此欲明緣觀俱寂也。故《大品》云「色尚不可得，何況非色。」如體經意，應具明四句，今為存略，故但云不觀色耳，受想行識例爾。三藏師云：若遣色歸如，應云觀色如。而文云不觀色如者，若遣色存如，則觀心未淨；今圓觀，不觀色、不觀如，不見空有、不見境智也。下去諸句例皆爾也。眾生下，第二明生空，七句：五陰中生，故名眾生空。我者，計五陰為我。人者，假名行人。常樂我淨者，明眾生體空也。眾生顛倒，橫計於苦無常無我無淨中計常樂我淨，故言生死空也。今謂眾生我人名顛倒法，常樂我淨四德是清淨法，若能體知此二畢竟空，故云為如。此中欲明生死涅槃不二。如者，佛性、法性、正道、不二之異名也。知見壽者，意識名知、眼識名見、色心不斷名為壽者。菩薩者，大道心名為菩薩。今謂前明眾生所化，今辨菩薩能化，能所皆淨，故云如也。第三明行空，有三句：一六度、二四攝、三總一切諸行法，明此等一切菩薩行法皆如故有也。第四明二諦如者，以空有為世諦、有空為第一義諦，故《涅槃》云「第一義諦如即世諦如。佛言如是如是。」至後〈二諦品〉自當別釋。
問：月光既稱問護佛果因緣，佛應答佛果事，何故云化四生耶？答：諸師云云，不能具出。今云欲示因果不二，明眾生畢竟空與佛無別。故《淨名經》云「眾生如、彌勒如，一如無二。」例如《涅槃》云「我者即如來藏義」，此經所辨四生等一切法，悉皆是如，與佛無異。若知四生與佛一無二，即是護佛果。如此問答，豈是世人所解？自非久種善根、多值諸佛，了悟一切法空，只可與此文相應耶？所言四生者，從母胎生，故名胎生；毘舍佉母生三十二卵，名為卵生；如菴羅波利婬女，名為濕生；劫初人皆化生也。二不觀色如下，別約諸科。明生法二空，有二：初廣明空；是故一切下，第二總結。初明空中四句：初明法空；二眾生下，明生空；三六度者，明行空；四二諦下，明二諦境教亦寂。初文言不觀色如者，諸解非一，不能具出。今依《大智論》解，從緣生法，體性自無，不假智推方無也。此欲明緣觀俱寂也。故《大品》云「色尚不可得，何況非色。」如體經意，應具明四句，今為存略，故但云不觀色耳，受想行識例爾。三藏師云：若遣色歸如，應云觀色如。而文云不觀色如者，若遣色存如，則觀心未淨；今圓觀，不觀色、不觀如，不見空有、不見境智也。下去諸句例皆爾也。眾生下，第二明生空，七句：五陰中生，故名眾生空。我者，計五陰為我。人者，假名行人。常樂我淨者，明眾生體空也。眾生顛倒，橫計於苦無常無我無淨中計常樂我淨，故言生死空也。今謂眾生我人名顛倒法，常樂我淨四德是清淨法，若能體知此二畢竟空，故云為如。此中欲明生死涅槃不二。如者，佛性、法性、正道、不二之異名也。知見壽者，意識名知、眼識名見、色心不斷名為壽者。菩薩者，大道心名為菩薩。今謂前明眾生所化，今辨菩薩能化，能所皆淨，故云如也。第三明行空，有三句：一六度、二四攝、三總一切諸行法，明此等一切菩薩行法皆如故有也。第四明二諦如者，以空有為世諦、有空為第一義諦，故《涅槃》云「第一義諦如即世諦如。佛言如是如是。」至後〈二諦品〉自當別釋。
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「是故一切法性真實空，不來不去、無生無滅、同真際、等法性，無二無別如虛空，是故陰入界無我、無所有相，是為菩薩行化十地般若波羅蜜。」
「是故一切法性真實空，不來不去、無生無滅、同真際、等法性，無二無別如虛空，是故陰入界無我、無所有相，是為菩薩行化十地般若波羅蜜。」
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是故下，第二總結答上問護果護因。文有二：初結上生法二空同法性等真際無二無別，明四生如與佛如無異，即明護果義。是為菩薩行化十地下，結答護十地行因緣義，明菩薩觀解即護因義。初結上生法二空。文言一切法性者，實相之異名也。真實空者，非二乘所解空也。來無所從名不來，去無所至名不去。然法性雖無去來，而宛然去來。不生不滅者，法本不生，有何滅乎？同真際者，同於諸法實際也。等法性者，《釋論》云「法名涅槃，性名本分種。等者，一切諸法中悉有安樂性。安樂性者即涅槃之異名也。」無二無別者，有人言：無人在法外名無二，無法在人外名無別。今謂不然，明四生與常樂四德無二無別也。如虛空者，總喻無人法也。是故陰入界無我，結上人無我。無所有相，結法無我。是為菩薩下，明菩薩觀解，即結答上護因問，以悟無所得故能證十地波若也。故《金剛般若》云「皆以無為法而有差別」。見自他皆無為，即以無為為菩薩體也。
是故下，第二總結答上問護果護因。文有二：初結上生法二空同法性等真際無二無別，明四生如與佛如無異，即明護果義。是為菩薩行化十地下，結答護十地行因緣義，明菩薩觀解即護因義。初結上生法二空。文言一切法性者，實相之異名也。真實空者，非二乘所解空也。來無所從名不來，去無所至名不去。然法性雖無去來，而宛然去來。不生不滅者，法本不生，有何滅乎？同真際者，同於諸法實際也。等法性者，《釋論》云「法名涅槃，性名本分種。等者，一切諸法中悉有安樂性。安樂性者即涅槃之異名也。」無二無別者，有人言：無人在法外名無二，無法在人外名無別。今謂不然，明四生與常樂四德無二無別也。如虛空者，總喻無人法也。是故陰入界無我，結上人無我。無所有相，結法無我。是為菩薩下，明菩薩觀解，即結答上護因問，以悟無所得故能證十地波若也。故《金剛般若》云「皆以無為法而有差別」。見自他皆無為，即以無為為菩薩體也。
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白佛言：「若諸法爾者，菩薩護化眾生，為化眾生耶？」
白佛言：「若諸法爾者，菩薩護化眾生，為化眾生耶？」
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白佛言下，第二問答。月光重請前義，眾生尚不可得，云何可化就？文有二：初問、次答。問中有三：初領上義。若諸法爾者，牒前也。二舉疑事。菩薩護化眾生者，王雖聞上說四生同真際等法性，猶執眾生與佛有異。若如上解，直是護化眾生，何關護佛果？三正難。若如上說眾生畢竟空寂，菩薩為化眾生者，王聞佛上說眾生相寂即作空解，云無能化所化，故生疑也。
白佛言下，第二問答。月光重請前義，眾生尚不可得，云何可化就？文有二：初問、次答。問中有三：初領上義。若諸法爾者，牒前也。二舉疑事。菩薩護化眾生者，王雖聞上說四生同真際等法性，猶執眾生與佛有異。若如上解，直是護化眾生，何關護佛果？三正難。若如上說眾生畢竟空寂，菩薩為化眾生者，王聞佛上說眾生相寂即作空解，云無能化所化，故生疑也。
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「大王！法性色受想行識常樂我淨，不住色、不住非色、不住非非色，乃至受想行識亦不住非非住。」
「大王！法性色受想行識常樂我淨，不住色、不住非色、不住非非色，乃至受想行識亦不住非非住。」
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大王下，第二答。文有五別：初約悟入以答，若就諸佛菩薩心，本無所化及能化；二約出用，隨世諦故，有可化眾生耳；三還結歸悟入；四明邪正二見皆名為見；五結，若能隨俗名字見，實無所見，名正見也。第一就悟入答者，文言法性即色受想行識。問：何故就法性以答？眾生無始來著有情深，故佛舉性空以答。法性者，第一義空之異名也。就此文有二：初約法明不住；何以故下，釋不住義是正見。初約五陰四德俱離名言、同絕四句，顯不住行。言不住色者，知色空不住；不但不住色，非色亦不住，亦色亦空亦不住；不但不住亦色亦空，亦不住非色非空。言語道斷、心行處滅，故言不住非不住。又言不住非非色者，既言色非色俱不可得住，豈況非非色當有住也。
大王下，第二答。文有五別：初約悟入以答，若就諸佛菩薩心，本無所化及能化；二約出用，隨世諦故，有可化眾生耳；三還結歸悟入；四明邪正二見皆名為見；五結，若能隨俗名字見，實無所見，名正見也。第一就悟入答者，文言法性即色受想行識。問：何故就法性以答？眾生無始來著有情深，故佛舉性空以答。法性者，第一義空之異名也。就此文有二：初約法明不住；何以故下，釋不住義是正見。初約五陰四德俱離名言、同絕四句，顯不住行。言不住色者，知色空不住；不但不住色，非色亦不住，亦色亦空亦不住；不但不住亦色亦空，亦不住非色非空。言語道斷、心行處滅，故言不住非不住。又言不住非非色者，既言色非色俱不可得住，豈況非非色當有住也。
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「何以故？非色如、非非色如，世諦故、三假故，名見眾生。一切生性實故，乃至諸佛、三乘七賢八聖亦名見，六十二見亦名見。大王！若以名名見一切法乃至諸佛三乘四生者，非非見一切法也。」
「何以故？非色如、非非色如，世諦故、三假故，名見眾生。一切生性實故，乃至諸佛、三乘七賢八聖亦名見，六十二見亦名見。大王！若以名名見一切法乃至諸佛三乘四生者，非非見一切法也。」
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何以故下，釋上不住義。非色如者，非折色然後始空，色體本來空，故云非色如。非非色如者，非離色外別有空，色則空也。第二隨世俗故眾生可化。文有二：初舉惑本；二能化由惑，故見世諦所化也。文言世諦故三假故，如來依世諦三假故名見一切眾生，即有能化也。第三還結成上悟入眾生不可得義也。文言一切眾生性實故，一切眾生即前所明四生也，性實故一切眾生即體是寂皆性實也。第四明邪正二見俱是見著。文言乃至諸佛下，此句即通舉凡聖，故言乃至。下更分別邪正。小乘以六十二見為邪，計諸陰有即常見、執諸陰無即斷見，因此斷常生六十二見。然解六十二見不同，且依《釋論》明六十二見。歷於五陰而明神及世間常是事實，餘妄語，是見依色。神及世間無常是事實，餘妄語，是見依色。神及世間亦常無常是事實，餘妄語，是見依色。神及世間非常非無常是事實，餘妄語，是見依色。色上有四句，受想行識上亦各具四句，合有二十句。世界有邊無邊，亦歷五陰有二十句。死後如去不如去，歷五陰復二十句。合六十句。身即神、身異神，復有二句，合為六十二見也。第五結，若能隨俗名字見，實無所見是名正見。文言大王若以名名見一切法者，但有名無實也，乃至三乘諸佛四生亦但有名字。若能如此見，非妄想見，名真實見也。
何以故下，釋上不住義。非色如者，非折色然後始空，色體本來空，故云非色如。非非色如者，非離色外別有空，色則空也。第二隨世俗故眾生可化。文有二：初舉惑本；二能化由惑，故見世諦所化也。文言世諦故三假故，如來依世諦三假故名見一切眾生，即有能化也。第三還結成上悟入眾生不可得義也。文言一切眾生性實故，一切眾生即前所明四生也，性實故一切眾生即體是寂皆性實也。第四明邪正二見俱是見著。文言乃至諸佛下，此句即通舉凡聖，故言乃至。下更分別邪正。小乘以六十二見為邪，計諸陰有即常見、執諸陰無即斷見，因此斷常生六十二見。然解六十二見不同，且依《釋論》明六十二見。歷於五陰而明神及世間常是事實，餘妄語，是見依色。神及世間無常是事實，餘妄語，是見依色。神及世間亦常無常是事實，餘妄語，是見依色。神及世間非常非無常是事實，餘妄語，是見依色。色上有四句，受想行識上亦各具四句，合有二十句。世界有邊無邊，亦歷五陰有二十句。死後如去不如去，歷五陰復二十句。合六十句。身即神、身異神，復有二句，合為六十二見也。第五結，若能隨俗名字見，實無所見是名正見。文言大王若以名名見一切法者，但有名無實也，乃至三乘諸佛四生亦但有名字。若能如此見，非妄想見，名真實見也。
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白佛言：「般若波羅蜜有法非非法，摩訶衍云何照？」「大王！摩訶衍見非非法，法若非非法，是名非非法空。」
白佛言：「般若波羅蜜有法非非法，摩訶衍云何照？」「大王！摩訶衍見非非法，法若非非法，是名非非法空。」
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白佛言般若波羅蜜下，第三明智照。文問答為二。問云：波若為是有法、為是無法？若是有法，可辨照用；般若既非有，云何照用？非非法者，應云非有非無；但此經簡略，故直云非非法也。一非非有、二非非無，摩訶衍既非有無，云何辨照？此即舉體以難用。摩訶衍即般若也，故下文云「能運載名摩訶衍」。即滅為金剛，論其照用名般若，取其運載即是乘義，故《大智論》會此二名同為一也。大王下，第二答。文有六：第一約悟入以明法空。第二從但法集故有下，約出用隨俗以答。第三從善男子見法眾生下，舉非顯是。第四從大王是經名味句下，挌量顯勝。第五從大王見境見智下，結上舉非顯是。第六從善男子若有修習下，勸信受持，答上問護佛果義。就第一悟入中即為二別：初略答；二從法性下，別歷諸科廣答。初略。文云摩訶衍見非非法法若非非法是名非非法空。非非法者，非有非無也。法若是有，可如有而知；法若是無，可如無而照。以法非有非無，故聖照一切如虛空矣。今言見者，乃是無見之見，非是定性之見。法若非非法，舉法體空寂，去離有無，名為中道。若能知有無性離，中何所中？是名非非法空者，正明能觀所觀空，故生法師云：「非無有宗，宗之者無相。聖智非無有照，照之者無心。故以無心之智照無相之宗也，境智俱寂也。」
白佛言般若波羅蜜下，第三明智照。文問答為二。問云：波若為是有法、為是無法？若是有法，可辨照用；般若既非有，云何照用？非非法者，應云非有非無；但此經簡略，故直云非非法也。一非非有、二非非無，摩訶衍既非有無，云何辨照？此即舉體以難用。摩訶衍即般若也，故下文云「能運載名摩訶衍」。即滅為金剛，論其照用名般若，取其運載即是乘義，故《大智論》會此二名同為一也。大王下，第二答。文有六：第一約悟入以明法空。第二從但法集故有下，約出用隨俗以答。第三從善男子見法眾生下，舉非顯是。第四從大王是經名味句下，挌量顯勝。第五從大王見境見智下，結上舉非顯是。第六從善男子若有修習下，勸信受持，答上問護佛果義。就第一悟入中即為二別：初略答；二從法性下，別歷諸科廣答。初略。文云摩訶衍見非非法法若非非法是名非非法空。非非法者，非有非無也。法若是有，可如有而知；法若是無，可如無而照。以法非有非無，故聖照一切如虛空矣。今言見者，乃是無見之見，非是定性之見。法若非非法，舉法體空寂，去離有無，名為中道。若能知有無性離，中何所中？是名非非法空者，正明能觀所觀空，故生法師云：「非無有宗，宗之者無相。聖智非無有照，照之者無心。故以無心之智照無相之宗也，境智俱寂也。」
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「法性空，色受想行識空，十二入空，十八界空，六大法空，四諦空，十二緣空。」
「法性空，色受想行識空，十二入空，十八界空，六大法空，四諦空，十二緣空。」
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法性下，第二別歷諸科以明空，顯護佛果之般若也。文有二：初約法明空，顯成實智義；二內空下，更舉十二空結上空義。初約法明空有二：初就色釋空；次從剎那下，約心辨空。所言法性者，明一切法本性清淨，即大乘般若體。色受想行識空者，明五陰果報空。十二入是受用空，十八界是性別空。《大智度論》云「以對病不同，說斯三種。為疑心數眾生說於五陰，為疑色眾生說十二入，為疑色心等眾生說十八界。」六大名遍到空，故《阿含經》云「六王各諍其大。地云我能勝載一切萬物，故稱為大。水云我能澍潤一切，火云我能燒照一切，風云我能生動一切，空云我能容受一切，識云若無我者色則敗壞雖，復各稱我大，識為主也。」故云四大圍空，識居其中。五大就有法以辨空，第六空大就無法以辨空。今言有無者，是其相待之名也。四諦者是境空，十二因緣是義空，生住滅是三世法空。十二因緣義空者，還分折苦集之境，故過去二因、現在三因，此五是集。現在五果、未來二果，此七是苦諦。故云十二因緣其義甚深。又十二因緣者，明十二因緣本來寂滅，非二乘所知故也。
法性下，第二別歷諸科以明空，顯護佛果之般若也。文有二：初約法明空，顯成實智義；二內空下，更舉十二空結上空義。初約法明空有二：初就色釋空；次從剎那下，約心辨空。所言法性者，明一切法本性清淨，即大乘般若體。色受想行識空者，明五陰果報空。十二入是受用空，十八界是性別空。《大智度論》云「以對病不同，說斯三種。為疑心數眾生說於五陰，為疑色眾生說十二入，為疑色心等眾生說十八界。」六大名遍到空，故《阿含經》云「六王各諍其大。地云我能勝載一切萬物，故稱為大。水云我能澍潤一切，火云我能燒照一切，風云我能生動一切，空云我能容受一切，識云若無我者色則敗壞雖，復各稱我大，識為主也。」故云四大圍空，識居其中。五大就有法以辨空，第六空大就無法以辨空。今言有無者，是其相待之名也。四諦者是境空，十二因緣是義空，生住滅是三世法空。十二因緣義空者，還分折苦集之境，故過去二因、現在三因，此五是集。現在五果、未來二果，此七是苦諦。故云十二因緣其義甚深。又十二因緣者，明十二因緣本來寂滅，非二乘所知故也。
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「是法即生即住即滅，即有即空，剎那剎那亦如是法生法住法滅。」
「是法即生即住即滅，即有即空，剎那剎那亦如是法生法住法滅。」
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是法即生者，牒上色等諸法集起故生。即住者，有為暫時逕停名住。即滅者，不起即滅也。即有即空者，集起故即有，自體空故即空。故《淨名經》云「亦生亦老亦滅」。此中應廣明三相，復須悉破，今不具說。剎那亦如是下，就心辨空。法生法住法滅者，釋心法亦具三相也。
是法即生者，牒上色等諸法集起故生。即住者，有為暫時逕停名住。即滅者，不起即滅也。即有即空者，集起故即有，自體空故即空。故《淨名經》云「亦生亦老亦滅」。此中應廣明三相，復須悉破，今不具說。剎那亦如是下，就心辨空。法生法住法滅者，釋心法亦具三相也。
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「何以故？九十剎那為一念，一念中一剎那經九百生滅，乃至色一切法亦如是。」
「何以故？九十剎那為一念，一念中一剎那經九百生滅，乃至色一切法亦如是。」
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何以故下，釋上色心空故也。九十剎那為一念(乃至)一切法亦如是，上廣辨其色、略辨其心，今就內廣明其心、略釋其色空，聖人善巧廣略互舉。若依《釋論》，此即是散空也。將欲明空，先立其法。法雖無量，不出色心。色法者，從細微成麁微，從四微成四大，從四大成諸根，此明色法也。九十剎那為一念，一念中一剎那逕九百生滅，一念有九十剎那，合逕八萬一千生滅。以生滅折剎那，剎那折一念，如是心法不可得，此明心空。以四大分諸根，諸根不可得。以四塵分四大，四大不可得。以麁微分四微，四微不可得。以細微分麁微，麁微不可得。摧色至於極微，窮心盡於生滅。色盡心窮，𭔛然無所住，無住之住不知何以目之，強名為空，即是護佛果也。一切法亦如是者，結上色心空也。
何以故下，釋上色心空故也。九十剎那為一念(乃至)一切法亦如是，上廣辨其色、略辨其心，今就內廣明其心、略釋其色空，聖人善巧廣略互舉。若依《釋論》，此即是散空也。將欲明空，先立其法。法雖無量，不出色心。色法者，從細微成麁微，從四微成四大，從四大成諸根，此明色法也。九十剎那為一念，一念中一剎那逕九百生滅，一念有九十剎那，合逕八萬一千生滅。以生滅折剎那，剎那折一念，如是心法不可得，此明心空。以四大分諸根，諸根不可得。以四塵分四大，四大不可得。以麁微分四微，四微不可得。以細微分麁微，麁微不可得。摧色至於極微，窮心盡於生滅。色盡心窮，𭔛然無所住，無住之住不知何以目之，強名為空，即是護佛果也。一切法亦如是者，結上色心空也。
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「以般若波羅蜜空故，不見緣、不見諦，乃至一切法空。」
「以般若波羅蜜空故，不見緣、不見諦，乃至一切法空。」
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以般若波羅蜜空故不見緣不見諦者，上舉法以明智空，今舉智以明法空。不見緣者，心空也。不見諦者，境空也。又解：不見緣者十二緣也，不見諦者四諦也。乃至一切法空，總結釋空也。約法明空竟。內空下，次更舉空結上諸空。上別、此總，即顯成總別皆空。若能了悟諸法本來空，是名真護佛果也。若依《大論》明十八空，先總。
以般若波羅蜜空故不見緣不見諦者，上舉法以明智空，今舉智以明法空。不見緣者，心空也。不見諦者，境空也。又解：不見緣者十二緣也，不見諦者四諦也。乃至一切法空，總結釋空也。約法明空竟。內空下，次更舉空結上諸空。上別、此總，即顯成總別皆空。若能了悟諸法本來空，是名真護佛果也。若依《大論》明十八空，先總。
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問：若廣說諸法無量，空隨諸法亦應無量。略說應一空，所謂一切法空。今何以但說十八空？答：若略說即事不周，若廣說即事繁。如服藥少則病不除，多則更增其患。空亦如是，若說一空則不能破種種邪見及諸煩惱，若隨種種邪見說空則過多。今說十八空正得其中，今辨十二亦如是。
問：若廣說諸法無量，空隨諸法亦應無量。略說應一空，所謂一切法空。今何以但說十八空？答：若略說即事不周，若廣說即事繁。如服藥少則病不除，多則更增其患。空亦如是，若說一空則不能破種種邪見及諸煩惱，若隨種種邪見說空則過多。今說十八空正得其中，今辨十二亦如是。
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「內空、外空、內外空、有為空、無為空、無始空、性空、第一義空、般若波羅蜜空、因空、佛果空、空空故空。」
「內空、外空、內外空、有為空、無為空、無始空、性空、第一義空、般若波羅蜜空、因空、佛果空、空空故空。」
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內空者，所謂內六入無神我。外空者，外六塵無我所。內外空者，內外合觀皆無我我所。有為空者，色心因緣和合生諸陰界入等無所有。無為空者，虛空、數滅、非數滅也。亦應有有為無為合觀，文略故也。無始空者，將明無始故先明有始。《涅槃》云「從冥初生大」，若依《釋論》「從世性生覺是名為始」，破此始故名無始空也。性空者，諸法本無，眾生計不同，或謂未來性有(乃至)性諦如來性等決定是有，並為此空所破，如經說「眼空無我我所。何以故？性自爾。乃至意等亦如是。」第一義空者，諸法實相不破不壞也，對世諦得名也。是諸法實相亦不可得。何以故？無愛著故。般若波羅蜜空者，《涅槃》云「大空者是波若空」也。《釋論》云「十方俱空名大空」也。因空者，金剛已還皆悉空寂，名因空。佛果空者，十力(乃至)十八不共法等空，名佛果空也。空空故空者，《釋論》云「空空者，先以法空破內外等法，後以此空破是諸空，是名空空。」
內空者，所謂內六入無神我。外空者，外六塵無我所。內外空者，內外合觀皆無我我所。有為空者，色心因緣和合生諸陰界入等無所有。無為空者，虛空、數滅、非數滅也。亦應有有為無為合觀，文略故也。無始空者，將明無始故先明有始。《涅槃》云「從冥初生大」，若依《釋論》「從世性生覺是名為始」，破此始故名無始空也。性空者，諸法本無，眾生計不同，或謂未來性有(乃至)性諦如來性等決定是有，並為此空所破，如經說「眼空無我我所。何以故？性自爾。乃至意等亦如是。」第一義空者，諸法實相不破不壞也，對世諦得名也。是諸法實相亦不可得。何以故？無愛著故。般若波羅蜜空者，《涅槃》云「大空者是波若空」也。《釋論》云「十方俱空名大空」也。因空者，金剛已還皆悉空寂，名因空。佛果空者，十力(乃至)十八不共法等空，名佛果空也。空空故空者，《釋論》云「空空者，先以法空破內外等法，後以此空破是諸空，是名空空。」
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問：空與空空有何等異？答：空破五陰，空空破空。如服藥能破病，病破已藥亦應出，若藥不出即復是病。以空滅諸煩惱病，恐空復為患，是故以空捨空，故名空空也。
問：空與空空有何等異？答：空破五陰，空空破空。如服藥能破病，病破已藥亦應出，若藥不出即復是病。以空滅諸煩惱病，恐空復為患，是故以空捨空，故名空空也。
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「但法集故有、受集故有、名集故有、因集故有、果集故有、十行故有、佛果故有，乃至六道一切有。」
「但法集故有、受集故有、名集故有、因集故有、果集故有、十行故有、佛果故有，乃至六道一切有。」
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但法集下，答中第二約隨俗故、約出用以答。上辨於空，同入於實；今辨其有，則為三假所成，名為有。假義如上說也。法集故有者，以細色成麁色，名法集故有。言受集者，即是受假。地等四大攬細四塵成，名為受集。言名集者，即是名假。名字句等攬聲塵成故，稱名集故有。因集故有者煩惱業等從緣集起，名因集故有也。果集故有者，五陰等報從結業生，名果集故有。十行故有者，從十信至十地，從緣集起，通名十行故有也。佛果故有者，菩提涅槃從因行而得，故名佛果故有。乃至六道一切有者，前列眾內但列五道，修羅入鬼道；今具列諸有，故云乃至六道一切有也。
但法集下，答中第二約隨俗故、約出用以答。上辨於空，同入於實；今辨其有，則為三假所成，名為有。假義如上說也。法集故有者，以細色成麁色，名法集故有。言受集者，即是受假。地等四大攬細四塵成，名為受集。言名集者，即是名假。名字句等攬聲塵成故，稱名集故有。因集故有者煩惱業等從緣集起，名因集故有也。果集故有者，五陰等報從結業生，名果集故有。十行故有者，從十信至十地，從緣集起，通名十行故有也。佛果故有者，菩提涅槃從因行而得，故名佛果故有。乃至六道一切有者，前列眾內但列五道，修羅入鬼道；今具列諸有，故云乃至六道一切有也。
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「善男子！若菩薩見法眾生我人知見者，斯人行世間不異於世間，於諸法而不動、不到、不滅、無相無無相，一切法亦如也。」
「善男子！若菩薩見法眾生我人知見者，斯人行世間不異於世間，於諸法而不動、不到、不滅、無相無無相，一切法亦如也。」
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善男子若菩薩見法眾生下，答中第三舉失顯得。文有二：初舉失；二於諸法下，顯得。初舉失者，若執我想未忘著法之心彌動重者，斯人同於世情，故不異世間也。於諸法而不動下，次顯得。若折色得空，斯則壞法，名為動也。若能體解色即是空，謂不動也。不到者，《智度論》云「平等之法，一切聖人所不能到。善告白佛言：『乃可餘聖不能到，佛何故不到？』佛言：『乃至佛亦不能到。何以故？佛即平等、平等即是佛，佛與平等無二，故名不到也。』」不滅者，法本不然，今則無滅。無相無無相者，一切諸法皆是一相所謂無相。一切法亦如也者，明一切法同一無所得也。
善男子若菩薩見法眾生下，答中第三舉失顯得。文有二：初舉失；二於諸法下，顯得。初舉失者，若執我想未忘著法之心彌動重者，斯人同於世情，故不異世間也。於諸法而不動下，次顯得。若折色得空，斯則壞法，名為動也。若能體解色即是空，謂不動也。不到者，《智度論》云「平等之法，一切聖人所不能到。善告白佛言：『乃可餘聖不能到，佛何故不到？』佛言：『乃至佛亦不能到。何以故？佛即平等、平等即是佛，佛與平等無二，故名不到也。』」不滅者，法本不然，今則無滅。無相無無相者，一切諸法皆是一相所謂無相。一切法亦如也者，明一切法同一無所得也。
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「諸佛法僧亦如也，即是初地一念心具足八萬四千般若波羅蜜。」
「諸佛法僧亦如也，即是初地一念心具足八萬四千般若波羅蜜。」
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諸佛法僧亦如也者，類同上釋。即是初地一念心具足八萬四千波羅蜜者，是無為法中而有差別，無所得一念具足一切。今言八萬四千者，是一途法門耳。一念者，論初地菩薩以真如為心，豈有一念也。今以借下地之一，念況上地之積德，故云一念也。八萬四千波羅蜜者，案《賢劫經》辨三百五十度，始從修行度、光曜度，終至分舍利度，為三百五十度也。一度中則有六度，合二千一百度。一度中復有十善，則合為二萬一千度也。以四善根分之，即八萬四千諸波羅蜜也。亦對八萬四千諸塵勞門。
諸佛法僧亦如也者，類同上釋。即是初地一念心具足八萬四千波羅蜜者，是無為法中而有差別，無所得一念具足一切。今言八萬四千者，是一途法門耳。一念者，論初地菩薩以真如為心，豈有一念也。今以借下地之一，念況上地之積德，故云一念也。八萬四千波羅蜜者，案《賢劫經》辨三百五十度，始從修行度、光曜度，終至分舍利度，為三百五十度也。一度中則有六度，合二千一百度。一度中復有十善，則合為二萬一千度也。以四善根分之，即八萬四千諸波羅蜜也。亦對八萬四千諸塵勞門。
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「即載名摩訶衍，即滅為金剛，亦名定，亦名一切行，如《光讚般若波羅蜜》中說。大王！是經名味句，百佛千佛百千萬佛說名味句。」
「即載名摩訶衍，即滅為金剛，亦名定，亦名一切行，如《光讚般若波羅蜜》中說。大王！是經名味句，百佛千佛百千萬佛說名味句。」
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即載名摩訶衍者，若據其照用目為般若，論其運載名之為衍。能運人向佛，故云載名摩訶衍。即滅為金剛者，能破煩惱，名即滅為金剛。離散亂故名為定。能利自他無德不包，故云一切行也。如《光讚》者，引證也。大王是經名味句下，答中第四校量顯勝。是經者，此般若經。名味句者，《釋論》云「一字曰字，二字曰名。如菩一字，提為一字，二字不合不得為名，若合說者始得為名。四字成句，或三字四字八字，皆名為句。句下所以名為味也。百佛千佛說名味句者，明諸佛道同。然諸佛雖殊，其說無二，無二之說即是一也。
即載名摩訶衍者，若據其照用目為般若，論其運載名之為衍。能運人向佛，故云載名摩訶衍。即滅為金剛者，能破煩惱，名即滅為金剛。離散亂故名為定。能利自他無德不包，故云一切行也。如《光讚》者，引證也。大王是經名味句下，答中第四校量顯勝。是經者，此般若經。名味句者，《釋論》云「一字曰字，二字曰名。如菩一字，提為一字，二字不合不得為名，若合說者始得為名。四字成句，或三字四字八字，皆名為句。句下所以名為味也。百佛千佛說名味句者，明諸佛道同。然諸佛雖殊，其說無二，無二之說即是一也。
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「於恒河沙三千大千國土中盛無量七寶，施三千大千國土中眾生皆得七賢四果，不如於此經中起一念信，何況解一句者。句非句非非句，故般若非句、句非般若，般若亦非菩薩。」
「於恒河沙三千大千國土中盛無量七寶，施三千大千國土中眾生皆得七賢四果，不如於此經中起一念信，何況解一句者。句非句非非句，故般若非句、句非般若，般若亦非菩薩。」
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於恒河沙三千大千國土(乃至)不如於此經中起一念信者，此正舉校量。初明財施三千；後皆得七賢四果下，明法施四果。不如於此經中起一念信者，無所得般若信，勝前有所得財法二施也。何況解一句者，信心尚過，何況解句義也。言句非句者，句無句相故也，亦無非句相，故非非句。又云：句非句者，文字性離也；非非句者，非前二句也。般若非句句非般若者，般若是智、句是文，文智皆無所有，故云般若非句句非般若也。般若亦非菩薩者，人法殊別也，此是無別之別也。
於恒河沙三千大千國土(乃至)不如於此經中起一念信者，此正舉校量。初明財施三千；後皆得七賢四果下，明法施四果。不如於此經中起一念信者，無所得般若信，勝前有所得財法二施也。何況解一句者，信心尚過，何況解句義也。言句非句者，句無句相故也，亦無非句相，故非非句。又云：句非句者，文字性離也；非非句者，非前二句也。般若非句句非般若者，般若是智、句是文，文智皆無所有，故云般若非句句非般若也。般若亦非菩薩者，人法殊別也，此是無別之別也。
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「何以故？十地三十生空故，始生、住生、終生不可得，地地中三生空故，亦非薩婆若、非摩訶衍空故。」
「何以故？十地三十生空故，始生、住生、終生不可得，地地中三生空故，亦非薩婆若、非摩訶衍空故。」
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何以故下，釋上人法皆空。十地三十生空故者，分波若為十分，即十地也，一地有三生，合為三十生也。十地既空，所以般若即空也。亦非薩波若非摩訶衍空故者，非薩波若者，因時非果也。非摩訶衍者，照非運義也。亦者，般若但直非非菩薩，亦非果智及乘義也。空故者，如上釋也。
何以故下，釋上人法皆空。十地三十生空故者，分波若為十分，即十地也，一地有三生，合為三十生也。十地既空，所以般若即空也。亦非薩波若非摩訶衍空故者，非薩波若者，因時非果也。非摩訶衍者，照非運義也。亦者，般若但直非非菩薩，亦非果智及乘義也。空故者，如上釋也。
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「大王！若菩薩見境見智、見說見受者，非聖見也，倒想見法凡夫人也。見三界者，眾生果報之名也。」
「大王！若菩薩見境見智、見說見受者，非聖見也，倒想見法凡夫人也。見三界者，眾生果報之名也。」
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大王菩薩見境見智下，答中第五結上舉非顯是。就文有二：初舉非；從六識下，明顯是。舉非中見境見智者，上明境智俱空，今菩薩若有見境智之別者，非聖見也。見境者是其塵執，見智者是識執。言見說見受者，是其人執。此等不見人法二空，故名非聖見也。妄執人法惑心翻境，名為倒想見法。違理背聖，名曰凡夫也。見三界者眾生果報之名也，此三界者器世間；三界報者，眾生受用住處名為果報也。
大王菩薩見境見智下，答中第五結上舉非顯是。就文有二：初舉非；從六識下，明顯是。舉非中見境見智者，上明境智俱空，今菩薩若有見境智之別者，非聖見也。見境者是其塵執，見智者是識執。言見說見受者，是其人執。此等不見人法二空，故名非聖見也。妄執人法惑心翻境，名為倒想見法。違理背聖，名曰凡夫也。見三界者眾生果報之名也，此三界者器世間；三界報者，眾生受用住處名為果報也。
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「六識起無量欲無窮名為欲界藏空，惑色所起業果名為色界藏空，惑心所起業果名為無色界藏空。」
「六識起無量欲無窮名為欲界藏空，惑色所起業果名為色界藏空，惑心所起業果名為無色界藏空。」
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二從六識起無量下，結顯是明空義。就文有二：初明染法空；二薩波若下，明淨法空。前中初明分段生死，明三界藏空。根本無明下，明變易生死體空。初明分段空者，六識起無量欲者，從五欲生遍起煩惱。依欲而生，故名為藏也。空者，即體自無也。惑色所起下，明色界藏空。若論煩惱，即色愛住地從色而生。色界之中具有五陰，色最強，故言色也。若論其業，不動行也。若論果報，猶屬分段。惑心所起業果名為無色界藏空者，無色界唯有四眾，闕無色界，故云心也。若論煩惱，有愛住地；若論其業，不動行；若論果報，猶屬分段。若論依報，欲色二界辨有宮殿住處，無色界唯心寂漠，無宮殿也。
二從六識起無量下，結顯是明空義。就文有二：初明染法空；二薩波若下，明淨法空。前中初明分段生死，明三界藏空。根本無明下，明變易生死體空。初明分段空者，六識起無量欲者，從五欲生遍起煩惱。依欲而生，故名為藏也。空者，即體自無也。惑色所起下，明色界藏空。若論煩惱，即色愛住地從色而生。色界之中具有五陰，色最強，故言色也。若論其業，不動行也。若論果報，猶屬分段。惑心所起業果名為無色界藏空者，無色界唯有四眾，闕無色界，故云心也。若論煩惱，有愛住地；若論其業，不動行；若論果報，猶屬分段。若論依報，欲色二界辨有宮殿住處，無色界唯心寂漠，無宮殿也。
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「三界空，三界根本無明藏亦空；三地九生滅，前三界中餘無明習果報空。」
「三界空，三界根本無明藏亦空；三地九生滅，前三界中餘無明習果報空。」
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三界空者，總結上三界皆空也。三界根本無明藏亦空者，明變易生死體空，有二：先明因空、次明果空。根本無明藏是因空。無明猶如大地，能生煩惱，故名根本也。若論其業，即生漏業；若論果報，即變易三界。三地九生滅下，次明果空。言三地九生滅，釋有二義：一者八九十地皆有三心，合九生滅也。第二義者，變易三界中各有三種意生身，名三地九生滅。初地至五地名三昧樂行意生身，六七二地名覺法自性意生身，八地已上名種類俱生無作行意生身。三藏師云：一見地在初地，二修地在二地已去，三究竟地在十地。此三地中各有初生、次住、終滿，為九生滅也。言前三界中餘無明習果報空者，上來明五住正使，此言無明習氣也。
三界空者，總結上三界皆空也。三界根本無明藏亦空者，明變易生死體空，有二：先明因空、次明果空。根本無明藏是因空。無明猶如大地，能生煩惱，故名根本也。若論其業，即生漏業；若論果報，即變易三界。三地九生滅下，次明果空。言三地九生滅，釋有二義：一者八九十地皆有三心，合九生滅也。第二義者，變易三界中各有三種意生身，名三地九生滅。初地至五地名三昧樂行意生身，六七二地名覺法自性意生身，八地已上名種類俱生無作行意生身。三藏師云：一見地在初地，二修地在二地已去，三究竟地在十地。此三地中各有初生、次住、終滿，為九生滅也。言前三界中餘無明習果報空者，上來明五住正使，此言無明習氣也。
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「金剛菩薩得理盡三昧，故惑果生滅空，有果空，因空故空，薩婆若亦空，滅果空。」
「金剛菩薩得理盡三昧，故惑果生滅空，有果空，因空故空，薩婆若亦空，滅果空。」
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金剛菩薩得理盡三昧者，十地菩薩照窮因盡，故云理盡也。惑果生滅空者，微習故云惑，惑者一切煩惱。果者，是三界與界外一切果也。生滅空者，是無礙道空。故《瓔珞經》云「等覺菩薩與妙覺佛生滅為異」，此明法身帶於生滅也。有果空者，苦諦無相名有果空，集諦無生名因空。自上來明染法空竟。薩婆若亦空，明淨法空。薩婆若空，明智德空。滅果空者，明斷德空。德行雖眾，不出此二也。又薩婆若亦空者，明菩提空；滅果空者，明涅槃空。
金剛菩薩得理盡三昧者，十地菩薩照窮因盡，故云理盡也。惑果生滅空者，微習故云惑，惑者一切煩惱。果者，是三界與界外一切果也。生滅空者，是無礙道空。故《瓔珞經》云「等覺菩薩與妙覺佛生滅為異」，此明法身帶於生滅也。有果空者，苦諦無相名有果空，集諦無生名因空。自上來明染法空竟。薩婆若亦空，明淨法空。薩婆若空，明智德空。滅果空者，明斷德空。德行雖眾，不出此二也。又薩婆若亦空者，明菩提空；滅果空者，明涅槃空。
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「惑前已空，故佛得三無為果，智緣滅、非智緣滅、虛空、薩婆若果空也。」
「惑前已空，故佛得三無為果，智緣滅、非智緣滅、虛空、薩婆若果空也。」
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惑前已空故者，如來已出眾惑之外，故云惑前已空。又解：未斷煩惱時本來寂滅，故云惑前已空。佛得三無為果者，總舉三德也。智緣滅者，名數緣滅無為；非智緣滅者，非數緣滅無為；虛空者，法性虛空無為。薩婆若果空者，明佛果體空。
惑前已空故者，如來已出眾惑之外，故云惑前已空。又解：未斷煩惱時本來寂滅，故云惑前已空。佛得三無為果者，總舉三德也。智緣滅者，名數緣滅無為；非智緣滅者，非數緣滅無為；虛空者，法性虛空無為。薩婆若果空者，明佛果體空。
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「善男子！若有修習聽說無聽無說，如虛空法、同法性聽、同說同一切法皆如也。」
「善男子！若有修習聽說無聽無說，如虛空法、同法性聽、同說同一切法皆如也。」
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善男子若有修習聽說下，答中第六勸行信受持護佛果義。就文有二：初正勸信，明聽說同如虛空；次大王下，總結答前問。初文云聽說同如虛空故。《大品》云「聽如幻人聽，說如幻人說故。」無說無聽，答上問也。故《淨名經》云「夫說法者無說無示，其聽法者無聞無得也。」如虛空法，同法性聽，同說同一切法皆如也。如虛空者，況上聽說如虛空也。法同法性者，《淨名》云「法同法性，入諸法故也。」論其空理，絕於聽說，故云一切法皆如也。
善男子若有修習聽說下，答中第六勸行信受持護佛果義。就文有二：初正勸信，明聽說同如虛空；次大王下，總結答前問。初文云聽說同如虛空故。《大品》云「聽如幻人聽，說如幻人說故。」無說無聽，答上問也。故《淨名經》云「夫說法者無說無示，其聽法者無聞無得也。」如虛空法，同法性聽，同說同一切法皆如也。如虛空者，況上聽說如虛空也。法同法性者，《淨名》云「法同法性，入諸法故也。」論其空理，絕於聽說，故云一切法皆如也。
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「大王！菩薩修護佛果為若此，護般若波羅蜜者為護薩婆，若十力、十八不共法、五眼、五分法身、四無量心，一切功德果為若此。」
「大王！菩薩修護佛果為若此，護般若波羅蜜者為護薩婆，若十力、十八不共法、五眼、五分法身、四無量心，一切功德果為若此。」
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大王菩薩修護佛果為若此者，總結，答上護果義也。護般若波羅蜜者為護薩婆若者，廣舉其因，為成其果。欲明因無別因，由果故因；果無別果，由因故果，是故護因即為護果。十八不共法(乃至)五分法身者，廣舉果德由因得也。
大王菩薩修護佛果為若此者，總結，答上護果義也。護般若波羅蜜者為護薩婆若者，廣舉其因，為成其果。欲明因無別因，由果故因；果無別果，由因故果，是故護因即為護果。十八不共法(乃至)五分法身者，廣舉果德由因得也。
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佛說法時，無量人眾皆得法眼淨、性地、信地，有百千人皆得大空菩薩大行。
佛說法時，無量人眾皆得法眼淨、性地、信地，有百千人皆得大空菩薩大行。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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佛說法時無量人下，品中第三大段明諸人悟道。法眼淨者，小乘見道。初證四諦明白，故云法眼淨也。今說大乘，何以得小果者？說是其一，但受悟不同，所得果異。如《淨名》云「但佛以一音演說法，眾生隨類各得解。」又釋云：如來布慈悲雲、雨實相雨，大根大莖受其大潤，小根小莖受其小潤，悟在物根不在法也。又云：始證初地名見道，亦名法眼淨。性地者，即十解已上。信地，即十信已下。皆得大空者，初地已上二空增長，心𭔁大寂，名大空也。大行者，初地已上八萬四千諸度行也。
佛說法時無量人下，品中第三大段明諸人悟道。法眼淨者，小乘見道。初證四諦明白，故云法眼淨也。今說大乘，何以得小果者？說是其一，但受悟不同，所得果異。如《淨名》云「但佛以一音演說法，眾生隨類各得解。」又釋云：如來布慈悲雲、雨實相雨，大根大莖受其大潤，小根小莖受其小潤，悟在物根不在法也。又云：始證初地名見道，亦名法眼淨。性地者，即十解已上。信地，即十信已下。皆得大空者，初地已上二空增長，心𭔁大寂，名大空也。大行者，初地已上八萬四千諸度行也。
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仁王般若經疏卷上二終
仁王般若經疏卷上二終
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