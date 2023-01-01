仁王般若經疏卷上一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仁王般若經疏卷上一

吉藏法師撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吉藏法師撰

佛說仁王護國般若波羅蜜經序品第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說仁王護國般若波羅蜜經序品第一

所集不同，隨流各異，不能具出。天台智者於眾經中闊明五義，今於此部例亦五門分別。(第一釋經名、第二出經體、第三明經宗、第四辨經用、第五論經相)。標其名字、示其名下之體、明其綱宗、辨其功用、論其教相，此則一經大意略盡，委釋具如《法華經》初，今略明之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所集不同，隨流各異，不能具出。天台智者於眾經中闊明五義，今於此部例亦五門分別。(第一釋經名、第二出經體、第三明經宗、第四辨經用、第五論經相)。標其名字、示其名下之體、明其綱宗、辨其功用、論其教相，此則一經大意略盡，委釋具如《法華經》初，今略明之。

第一釋名者，但諸經受名不同，自有單法立名、或單譬受稱、或單人立名、或法譬雙說、或人法雙彰。所言單法者，如《大涅槃》等，從果法立名；《大品般若》、《十地漸備》從因受稱。單譬者，《枯樹》、《七車譬喻》等經，直引譬事得名也。單人者，如《七女》、《老女》等經也。法譬通說者，如《華嚴》、《法華》、《金剛般若》等經也。人法雙彰者，如《維摩》、《勝鬘》、《四天王問般若》、《仁王般若》等經也。所言「佛說」者，自覺覺他故名為佛，聖言宣暢故名說。「仁王」，仁者，施恩布德，故名為仁；統化自在，故名為王。「護國」者，仁王是能護，國土是所護，由仁王如法治道，萬民適樂、國土安穩。若仁王望般若，般若是能護，由持般若故仁王安穩；由人柄法，仁王是能護，般若是所護。今仁王般若皆是能護，國土是所護。「般若」者，《大智論》有二釋。第四十三卷解：般若，秦言智慧。開善藏師並用此翻。佛國土語般若，此翻智慧。又第七十卷解：般若不可稱。般若定實相，甚深極重，智慧輕薄，是故不可稱。莊嚴旻師以此文云：般若名含五義，智慧止是一條，非正翻譯。二師各執即成論，皆不得般若意。問：論既有二文，今云何通釋？答：且依論解。般若有二種：一方便門、二實相門。所言翻者，約方便門翻為智慧；言不可翻者，般若非愚非智，故云不可翻也。但解智慧，經論不同。《淨名經》云「分二字解，云知一切眾生心念，如應說法，起於智業；不取不捨，入一相門，起於慧業。」舊釋此文，智是有解、慧是空解。今則不爾。眾生心念何必是有？入實相門何必是空？謂善得此意也。《成實論》合解智慧二字，文云「真慧名智」，此意言慧即是智。又云「《慧義經》中說解智是慧義，故名智慧。」合釋也。問：經論何故語言或出或沒或開或合，不分明一途示人耶？答：聖人非不能一途分明示人，而今出沒之言者，此有深意。以眾生本來執著難動，以是因緣繫屬於魔，生死不絕、苦輪常轉、不悟正道。今若復作一途定說，更增其住著，所以不定出沒，動其生死根栽，令得逈悟正法，故不定之說為益厚矣。若學者定執經論一文以成一家之義，為謬甚矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一釋名者，但諸經受名不同，自有單法立名、或單譬受稱、或單人立名、或法譬雙說、或人法雙彰。所言單法者，如《大涅槃》等，從果法立名；《大品般若》、《十地漸備》從因受稱。單譬者，《枯樹》、《七車譬喻》等經，直引譬事得名也。單人者，如《七女》、《老女》等經也。法譬通說者，如《華嚴》、《法華》、《金剛般若》等經也。人法雙彰者，如《維摩》、《勝鬘》、《四天王問般若》、《仁王般若》等經也。所言「佛說」者，自覺覺他故名為佛，聖言宣暢故名說。「仁王」，仁者，施恩布德，故名為仁；統化自在，故名為王。「護國」者，仁王是能護，國土是所護，由仁王如法治道，萬民適樂、國土安穩。若仁王望般若，般若是能護，由持般若故仁王安穩；由人柄法，仁王是能護，般若是所護。今仁王般若皆是能護，國土是所護。「般若」者，《大智論》有二釋。第四十三卷解：般若，秦言智慧。開善藏師並用此翻。佛國土語般若，此翻智慧。又第七十卷解：般若不可稱。般若定實相，甚深極重，智慧輕薄，是故不可稱。莊嚴旻師以此文云：般若名含五義，智慧止是一條，非正翻譯。二師各執即成論，皆不得般若意。問：論既有二文，今云何通釋？答：且依論解。般若有二種：一方便門、二實相門。所言翻者，約方便門翻為智慧；言不可翻者，般若非愚非智，故云不可翻也。但解智慧，經論不同。《淨名經》云「分二字解，云知一切眾生心念，如應說法，起於智業；不取不捨，入一相門，起於慧業。」舊釋此文，智是有解、慧是空解。今則不爾。眾生心念何必是有？入實相門何必是空？謂善得此意也。《成實論》合解智慧二字，文云「真慧名智」，此意言慧即是智。又云「《慧義經》中說解智是慧義，故名智慧。」合釋也。問：經論何故語言或出或沒或開或合，不分明一途示人耶？答：聖人非不能一途分明示人，而今出沒之言者，此有深意。以眾生本來執著難動，以是因緣繫屬於魔，生死不絕、苦輪常轉、不悟正道。今若復作一途定說，更增其住著，所以不定出沒，動其生死根栽，令得逈悟正法，故不定之說為益厚矣。若學者定執經論一文以成一家之義，為謬甚矣。

問：五部八部內何者攝也？答：五部如此經說，八部者《大品》、《小品》、《光讚》、《放光》、《文殊問》、《金剛般若》、《道行》、《天王問般若》。此《仁王問般若》是《天王問般若》攝。人王亦是天王也，故知《天王問般若》所攝也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：五部八部內何者攝也？答：五部如此經說，八部者《大品》、《小品》、《光讚》、《放光》、《文殊問》、《金剛般若》、《道行》、《天王問般若》。此《仁王問般若》是《天王問般若》攝。人王亦是天王也，故知《天王問般若》所攝也。

次釋「波羅蜜」者，名彼岸到。波羅名彼岸，蜜名為到。捨相會實名到彼岸，又因能達果名到彼岸。應言到彼岸，而存胡本名波羅蜜。「經」者，名修多羅，此翻為法本。理不自發，藉教以顯，教為理本；教不自起，由理故生，理為教本。教理相由，並說為本。今正取文為理本。小乘論有五義：一出生，出生諸義故；二涌泉，義味無盡故；三顯示，顯示諸義故；四繩墨，除邪得正故；五結縵，貫穿諸義故。俗訓為本。經者，綖也，文經義緯織成，行者之心，故名經也。言「序品第一」者，發起由藉名之為序，義類相從稱之為品。八內居初，名第一也，略簡《仁王波若》位地、名字不同。仁王者，依《瓔珞經》云「有十四王：一、粟散王，十善下品；二、習種菩，薩銅輪王；三、性種菩薩，銀輪王；四、道種菩薩，金輪王，亦名轉輪王；五、初地菩薩，四天王；六、二地菩薩，忉利天王；七、三地菩薩，焰魔天王；八、四地菩薩，兜率天王；九、五地菩薩，化樂天王；十、六地菩薩，他化自在天王；十一、七地菩薩，初禪王；十二、八地菩薩，二禪王；十三、九地菩薩，三禪王；十四、十地菩薩，四禪王。」今言仁王者，即是十善下品粟散王，十四王內最下品也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次釋「波羅蜜」者，名彼岸到。波羅名彼岸，蜜名為到。捨相會實名到彼岸，又因能達果名到彼岸。應言到彼岸，而存胡本名波羅蜜。「經」者，名修多羅，此翻為法本。理不自發，藉教以顯，教為理本；教不自起，由理故生，理為教本。教理相由，並說為本。今正取文為理本。小乘論有五義：一出生，出生諸義故；二涌泉，義味無盡故；三顯示，顯示諸義故；四繩墨，除邪得正故；五結縵，貫穿諸義故。俗訓為本。經者，綖也，文經義緯織成，行者之心，故名經也。言「序品第一」者，發起由藉名之為序，義類相從稱之為品。八內居初，名第一也，略簡《仁王波若》位地、名字不同。仁王者，依《瓔珞經》云「有十四王：一、粟散王，十善下品；二、習種菩，薩銅輪王；三、性種菩薩，銀輪王；四、道種菩薩，金輪王，亦名轉輪王；五、初地菩薩，四天王；六、二地菩薩，忉利天王；七、三地菩薩，焰魔天王；八、四地菩薩，兜率天王；九、五地菩薩，化樂天王；十、六地菩薩，他化自在天王；十一、七地菩薩，初禪王；十二、八地菩薩，二禪王；十三、九地菩薩，三禪王；十四、十地菩薩，四禪王。」今言仁王者，即是十善下品粟散王，十四王內最下品也。

第二出經體。以五忍、十地為體，故下文云「五忍是菩薩法」，具列五忍竟，下結文云「名為諸佛菩薩修般若波羅蜜」，故知因修般若得證五忍。一切佛菩薩無不由此五忍而成聖，故知五忍、十地為體。五忍義，下文委釋也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二出經體。以五忍、十地為體，故下文云「五忍是菩薩法」，具列五忍竟，下結文云「名為諸佛菩薩修般若波羅蜜」，故知因修般若得證五忍。一切佛菩薩無不由此五忍而成聖，故知五忍、十地為體。五忍義，下文委釋也。

第三明經宗。夫欲講讀經，前須識大旨。此經以無生正觀為宗，離有無二見，假言中道，故下文云「波若無知無見、不行不受、不生不滅，以般若不可思議故。」不生不滅者，是中道之異名、不思議寂滅之別稱，亦名佛性，即十方佛母。一大事者，即其事也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三明經宗。夫欲講讀經，前須識大旨。此經以無生正觀為宗，離有無二見，假言中道，故下文云「波若無知無見、不行不受、不生不滅，以般若不可思議故。」不生不滅者，是中道之異名、不思議寂滅之別稱，亦名佛性，即十方佛母。一大事者，即其事也。

問：宗體有何差別？答：諸法本來寂滅，何宗何體？今欲為緣顯示，於無名相中假名相說，分為異也。若就通門，宗亦是體、體亦是宗。今約別門，輪輞喻宗，內空喻體，宗如綱領，體如毛目。意云振裘持領、舉網提綱，裘網之體，毛目自張。宗體之異，其義如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：宗體有何差別？答：諸法本來寂滅，何宗何體？今欲為緣顯示，於無名相中假名相說，分為異也。若就通門，宗亦是體、體亦是宗。今約別門，輪輞喻宗，內空喻體，宗如綱領，體如毛目。意云振裘持領、舉網提綱，裘網之體，毛目自張。宗體之異，其義如是。

第四辨經用。此經以外內二護為用。內護者，下文云「為諸菩薩說護佛果因緣、護十地行因緣。」所言外護者，下文云「吾今為汝說護國土因緣」，令國土獲安，七難不起、災害不生，萬民安樂，名外護也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四辨經用。此經以外內二護為用。內護者，下文云「為諸菩薩說護佛果因緣、護十地行因緣。」所言外護者，下文云「吾今為汝說護國土因緣」，令國土獲安，七難不起、災害不生，萬民安樂，名外護也。

第五明教相。夫欲弘宣正法，須識教之偏圓，方得了悟所稟之教。若具明教相，諸經不同，備如《法華玄義》釋，今略明之。若江東諸師，三種分教：一者頓教，謂佛初出世頓說深理也；二者漸教，謂從淺至深也；三者無方不定教，謂深淺無定也。但就漸教中有二說：一云漸有四時，此經是第二時說，是大乘。二云漸有五時，此經是第二時說，三乘通教也。二師並說《般若》是第二時說，故《大品》云「見第二法輪轉」。今謂不爾。若以《大品》對初教云是第二時者，《法華．譬喻品》云「昔於波羅捺，今復轉最妙。」且對初教，明亦應是第二時教。《涅槃》亦云「昔於波羅捺，今於拘尸那城說大涅槃。」亦對初教，應是第二時。後學宜自研尋，不可妄依舊說也。又十地論師四宗五宗分佛教，今不復繁文闊說。今依菩提流支直作半滿分教：若小乘教，名半字、名聲聞藏；大乘、名滿字、名菩薩藏。今尋諸經論，斯言當矣。所言小乘半教者，若明其至理，但人法二空，語其因果但說有作四諦。斯乃教不盡宗、語不極義，說稱小根、進成小行，有所缺德，名之為半，故云小乘名聲聞藏。大乘滿字教者，若明其理至極，平等無得正觀不二為宗，語其因果即說無作四諦，斯乃教稱大乘宗，語極圓旨，說稱大根、進成大行，具足無缺，名之為滿，故云大乘名菩薩藏也。今此經者，二藏之中是大乘滿字菩薩藏攝，是故經言「行獨大乘，三賢十聖忍中行，唯佛一人居淨土。」故云大乘滿教謂菩薩藏也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五明教相。夫欲弘宣正法，須識教之偏圓，方得了悟所稟之教。若具明教相，諸經不同，備如《法華玄義》釋，今略明之。若江東諸師，三種分教：一者頓教，謂佛初出世頓說深理也；二者漸教，謂從淺至深也；三者無方不定教，謂深淺無定也。但就漸教中有二說：一云漸有四時，此經是第二時說，是大乘。二云漸有五時，此經是第二時說，三乘通教也。二師並說《般若》是第二時說，故《大品》云「見第二法輪轉」。今謂不爾。若以《大品》對初教云是第二時者，《法華．譬喻品》云「昔於波羅捺，今復轉最妙。」且對初教，明亦應是第二時教。《涅槃》亦云「昔於波羅捺，今於拘尸那城說大涅槃。」亦對初教，應是第二時。後學宜自研尋，不可妄依舊說也。又十地論師四宗五宗分佛教，今不復繁文闊說。今依菩提流支直作半滿分教：若小乘教，名半字、名聲聞藏；大乘、名滿字、名菩薩藏。今尋諸經論，斯言當矣。所言小乘半教者，若明其至理，但人法二空，語其因果但說有作四諦。斯乃教不盡宗、語不極義，說稱小根、進成小行，有所缺德，名之為半，故云小乘名聲聞藏。大乘滿字教者，若明其理至極，平等無得正觀不二為宗，語其因果即說無作四諦，斯乃教稱大乘宗，語極圓旨，說稱大根、進成大行，具足無缺，名之為滿，故云大乘名菩薩藏也。今此經者，二藏之中是大乘滿字菩薩藏攝，是故經言「行獨大乘，三賢十聖忍中行，唯佛一人居淨土。」故云大乘滿教謂菩薩藏也。

次入經文。然諸佛說經本無章段，始自道安法師分經以為三段：第一序說、第二正說、第三流通說。序說者，由序義，說經之由序也。正說者，不偏義，一教之宗旨也。流通者，流者宣布義、通者不擁義，欲使法音遠布無壅也。所以有三說者，欲明勝人致教必有因緣，先明序說，開漸既彰；正經宜辨，故復正說；聖人大悲無限、眾生受化無窮，非止復益當時，乃欲遠傳後世，故有第三流通也。然此三非是三，故三乃是一三耳。序即是正，乃至流通即序，例如三寶一三三一也。文處者，此經有八品，分為三段：第一〈序品〉，即為序分；第二〈觀空品〉下六品，為正說分；第三以〈囑累〉一品，名流通分。若依文判者，〈受持品〉末「佛告月光」下，即是付屬。但前品明付囑辨不起七難，後品明付囑辨經分齊，故言〈付屬品〉名流通也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次入經文。然諸佛說經本無章段，始自道安法師分經以為三段：第一序說、第二正說、第三流通說。序說者，由序義，說經之由序也。正說者，不偏義，一教之宗旨也。流通者，流者宣布義、通者不擁義，欲使法音遠布無壅也。所以有三說者，欲明勝人致教必有因緣，先明序說，開漸既彰；正經宜辨，故復正說；聖人大悲無限、眾生受化無窮，非止復益當時，乃欲遠傳後世，故有第三流通也。然此三非是三，故三乃是一三耳。序即是正，乃至流通即序，例如三寶一三三一也。文處者，此經有八品，分為三段：第一〈序品〉，即為序分；第二〈觀空品〉下六品，為正說分；第三以〈囑累〉一品，名流通分。若依文判者，〈受持品〉末「佛告月光」下，即是付屬。但前品明付囑辨不起七難，後品明付囑辨經分齊，故言〈付屬品〉名流通也。

就序品中為二：初明證信序、第二明發起序。諸師因此二序雖復種種不同，今以四雙往收，義無不盡。第一證信對發起、第二對通序明別序、第三對如來序明阿難序、第四對經前序明經後序。阿難親承音旨名證信序，發起正經故云發起序，眾經同有名通序，發起各異故名別序，佛口自說名如來序，阿難證信名阿難序，佛所說者名經前序，阿難後結集證信名經後序。諸師雖復種種穿鑿，煩而無當，今置而不論，今且依經前經後一雙以釋二序。二序即為二別：從初至「大眾僉然而坐」名為經後序。佛在世時未有此序，佛臨欲涅槃時勅阿難云：「我滅後結集法藏時，當安如是等事。」故云佛滅後序。第二從「爾時十號」下明說經時序。當說經時，以事開發，故云說經時序。今前明佛滅後序。若依《大智論》，直依文帖釋，不辨子段多少；後諸師說亦無定，或五或六。今依《金剛仙論》作六句分別：一「如是」表信相；二「我聞」明阿難承旨，證述而不作；三「一時」明聞經時節；四明佛化主；五明住處，明說聽有方；六辨同聞，證不虛謬。然此六事，不可一向屬阿難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 就序品中為二：初明證信序、第二明發起序。諸師因此二序雖復種種不同，今以四雙往收，義無不盡。第一證信對發起、第二對通序明別序、第三對如來序明阿難序、第四對經前序明經後序。阿難親承音旨名證信序，發起正經故云發起序，眾經同有名通序，發起各異故名別序，佛口自說名如來序，阿難證信名阿難序，佛所說者名經前序，阿難後結集證信名經後序。諸師雖復種種穿鑿，煩而無當，今置而不論，今且依經前經後一雙以釋二序。二序即為二別：從初至「大眾僉然而坐」名為經後序。佛在世時未有此序，佛臨欲涅槃時勅阿難云：「我滅後結集法藏時，當安如是等事。」故云佛滅後序。第二從「爾時十號」下明說經時序。當說經時，以事開發，故云說經時序。今前明佛滅後序。若依《大智論》，直依文帖釋，不辨子段多少；後諸師說亦無定，或五或六。今依《金剛仙論》作六句分別：一「如是」表信相；二「我聞」明阿難承旨，證述而不作；三「一時」明聞經時節；四明佛化主；五明住處，明說聽有方；六辨同聞，證不虛謬。然此六事，不可一向屬阿難。

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

「如是我聞」得一向屬阿難。「一時」已下，義有兩兼。若阿難結集法藏，遺旨令安，屬經後；當說經時，非可無時處徒眾，以此而望，即屬經前也。此是無名相中一時假名分別，不可以定執以為諍論也。然釋如是有二：初釋置如是因緣、二釋如是名義。置如是因緣者，出處不同，今依龍樹釋何以一切經初安如是者。《大智論》第二卷云「佛將滅度，阿難心沒憂海，阿泥盧豆是其從兄，云：『汝為傳法藏人，不應同於凡夫。若有所疑，須及時問。』阿難猶抱感，阿泥盧豆教為四問：佛滅度後我等云何行道？誰當作師？惡口車匿云何共住？佛經初作何等語？阿難騰此問佛。佛答初問云：依自法修四念處。答第二問云：解脫戒經是大師。答第三問云：車匿應梵法治。答第四問云：我三僧祇劫集法藏，初應安如是等語，三世諸佛悉如是說也。」第二釋如是名義。如是者，信順之辭。佛法大海，信為能入、智為能度。言如是者，乃為信也。是故有信之人，言是事如是，是其信相；不信之人，言是事不如是，是不信相。故經首稱如是也。故肇師云：「夫如是者，蓋是信順之辭，信則所言之理順，順則師資之道成。經無豐約，非信不傳，其如是者正是信也。」又如是者，不差異義。今明此法無依無得、無戲論，畢竟清淨、真實可信，故稱如是也。「我聞」者，佛勅阿難出法藏時，當言我從佛邊聞，恐人不信阿難，以人廢道也。我與無我性無有二，為世俗故說我耳。聞亦如是，耳根聲塵及以耳識，三處無間和合亦不聞。今言聞者，不聞聞也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是我聞」得一向屬阿難。「一時」已下，義有兩兼。若阿難結集法藏，遺旨令安，屬經後；當說經時，非可無時處徒眾，以此而望，即屬經前也。此是無名相中一時假名分別，不可以定執以為諍論也。然釋如是有二：初釋置如是因緣、二釋如是名義。置如是因緣者，出處不同，今依龍樹釋何以一切經初安如是者。《大智論》第二卷云「佛將滅度，阿難心沒憂海，阿泥盧豆是其從兄，云：『汝為傳法藏人，不應同於凡夫。若有所疑，須及時問。』阿難猶抱感，阿泥盧豆教為四問：佛滅度後我等云何行道？誰當作師？惡口車匿云何共住？佛經初作何等語？阿難騰此問佛。佛答初問云：依自法修四念處。答第二問云：解脫戒經是大師。答第三問云：車匿應梵法治。答第四問云：我三僧祇劫集法藏，初應安如是等語，三世諸佛悉如是說也。」第二釋如是名義。如是者，信順之辭。佛法大海，信為能入、智為能度。言如是者，乃為信也。是故有信之人，言是事如是，是其信相；不信之人，言是事不如是，是不信相。故經首稱如是也。故肇師云：「夫如是者，蓋是信順之辭，信則所言之理順，順則師資之道成。經無豐約，非信不傳，其如是者正是信也。」又如是者，不差異義。今明此法無依無得、無戲論，畢竟清淨、真實可信，故稱如是也。「我聞」者，佛勅阿難出法藏時，當言我從佛邊聞，恐人不信阿難，以人廢道也。我與無我性無有二，為世俗故說我耳。聞亦如是，耳根聲塵及以耳識，三處無間和合亦不聞。今言聞者，不聞聞也。

問：阿難是佛得道夜半生，年二十五始來事佛。佛自成道所說甚多，其人並不在坐，而悉稱我聞者，其義如何？答：《報恩經》第六卷具述阿難乞諸願「所未聞經願佛重說」，故皆是親承也。《釋論》第二，阿難自說偈云「佛初說法時，爾時我不見，如是展轉聞，佛在波羅捺，佛為五比丘，初開甘露門，說四真諦法。」此謂佛重說，名展轉聞也。《菩薩處胎經》云「佛在雙林已入金棺，起授金手問阿難：『自我前來為諸菩薩說大乘方等經，汝悉知不？』對曰：『唯佛乃知。』又問：『我昔昇忉利天為母說法，汝知不？』答曰：『不知。』又問：『我處在龍宮為諸龍說法，汝知不？』答曰：『不知。』又問：『我昔處胎轉妙法輪，汝知不？』答曰：『不知。』如是問竟，佛告阿難：『汝今諦聽，我當為汝一一解說。』如來口密一時併授，阿難得佛覺三昧，一時併領。」阿難得佛覺三昧，出《舍利弗問經》「阿難修悟不忘禪，宿習總持，得佛覺三昧也。」若依《金剛仙論》，明三種阿難：一大乘阿難，即阿難海，持大乘法藏；二中乘阿難，即阿難陀婆羅，持中乘法藏；三小乘阿難，即名阿難賢，持小乘法藏。今此經理玄相寂、因圓果滿，廣大如法界、究竟如虛空，故云阿難海稱我聞也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：阿難是佛得道夜半生，年二十五始來事佛。佛自成道所說甚多，其人並不在坐，而悉稱我聞者，其義如何？答：《報恩經》第六卷具述阿難乞諸願「所未聞經願佛重說」，故皆是親承也。《釋論》第二，阿難自說偈云「佛初說法時，爾時我不見，如是展轉聞，佛在波羅捺，佛為五比丘，初開甘露門，說四真諦法。」此謂佛重說，名展轉聞也。《菩薩處胎經》云「佛在雙林已入金棺，起授金手問阿難：『自我前來為諸菩薩說大乘方等經，汝悉知不？』對曰：『唯佛乃知。』又問：『我昔昇忉利天為母說法，汝知不？』答曰：『不知。』又問：『我處在龍宮為諸龍說法，汝知不？』答曰：『不知。』又問：『我昔處胎轉妙法輪，汝知不？』答曰：『不知。』如是問竟，佛告阿難：『汝今諦聽，我當為汝一一解說。』如來口密一時併授，阿難得佛覺三昧，一時併領。」阿難得佛覺三昧，出《舍利弗問經》「阿難修悟不忘禪，宿習總持，得佛覺三昧也。」若依《金剛仙論》，明三種阿難：一大乘阿難，即阿難海，持大乘法藏；二中乘阿難，即阿難陀婆羅，持中乘法藏；三小乘阿難，即名阿難賢，持小乘法藏。今此經理玄相寂、因圓果滿，廣大如法界、究竟如虛空，故云阿難海稱我聞也。

問：《大智論》云「諸法皆無」，云何稱我？答：雖知諸法皆無，隨俗故，世流布語假名為我，故無過也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：《大智論》云「諸法皆無」，云何稱我？答：雖知諸法皆無，隨俗故，世流布語假名為我，故無過也。

一時佛住王舍城。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛住王舍城。

一時者，即說經之時，如說《涅槃》，二月十五日。此經，三十年正月八日為時。時有三種：一三摩耶時，即長時；二迦羅時，是短時；三佉樓時，是不長不短時。今言時者，三摩耶時。而眾師雖復穿鑿，終成無當。若存龍樹之風須破，破一時說三摩耶也。佛者，佛國語云佛陀，此云覺者。既自覺悟，又能覺他，故名為佛。《智度論》云「佛陀，外國語，此云智者，知三世眾生數非眾生數也。」住王舍城者，有三：初明住、二明王舍、三耆闍崛山。住者，天住、梵住、聖住。六欲天名天住，初禪以上名梵住，三乘人名聖住。此三住中，佛多住聖住。又有八住：一者天住，住四禪；二梵住，住四無量心；三者威儀住，住四威儀也；四者聖住，住三空；五者壽命住，住五分法身；六者依止住，住王舍城耆闍崛山也；七者教化住，住十六大國；八者佛住，住第一義諦。所言住，暫時名在，久居名住，亦可經停名住也。王舍城者，外國云摩訶悅祇伽羅。摩訶言大，悅祇此言王舍，伽羅此云城。摩伽陀國有十二城，摩訶陀者名持甘露處。凡有十二城者，一區祇尼大城、二富樓那跋檀大城、三阿監車多羅大城、四弗迦羅婆大城、五王舍大城、六舍婆提大城、七婆羅捺大城、八迦毘羅婆大城、九瞻婆城、十婆翅多城、十一𤘽晱彌城、十二鳩樓城。此十二城中，後六城佛少住；前六城中，佛不住前四城，多住後二城。二城中，多住王舍城，為報法身恩故；少住舍婆提，為報生身恩故。何故名王舍城？此城四天王共造，多有諸王，佛是法輪王，從多以得稱，故名王舍城。摩迦陀國王生一子，一頭兩面四手，時人觀之以為不祥，王則裂其身首棄之草野。有羅剎女鬼名曰梨羅，還合其身，以乳養之。年既成長，大有力勢，能吞併諸國，獲八萬四千王置五山內，立城治化。以多王所舍，故云王舍城。諸因緣非一，不能具述。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時者，即說經之時，如說《涅槃》，二月十五日。此經，三十年正月八日為時。時有三種：一三摩耶時，即長時；二迦羅時，是短時；三佉樓時，是不長不短時。今言時者，三摩耶時。而眾師雖復穿鑿，終成無當。若存龍樹之風須破，破一時說三摩耶也。佛者，佛國語云佛陀，此云覺者。既自覺悟，又能覺他，故名為佛。《智度論》云「佛陀，外國語，此云智者，知三世眾生數非眾生數也。」住王舍城者，有三：初明住、二明王舍、三耆闍崛山。住者，天住、梵住、聖住。六欲天名天住，初禪以上名梵住，三乘人名聖住。此三住中，佛多住聖住。又有八住：一者天住，住四禪；二梵住，住四無量心；三者威儀住，住四威儀也；四者聖住，住三空；五者壽命住，住五分法身；六者依止住，住王舍城耆闍崛山也；七者教化住，住十六大國；八者佛住，住第一義諦。所言住，暫時名在，久居名住，亦可經停名住也。王舍城者，外國云摩訶悅祇伽羅。摩訶言大，悅祇此言王舍，伽羅此云城。摩伽陀國有十二城，摩訶陀者名持甘露處。凡有十二城者，一區祇尼大城、二富樓那跋檀大城、三阿監車多羅大城、四弗迦羅婆大城、五王舍大城、六舍婆提大城、七婆羅捺大城、八迦毘羅婆大城、九瞻婆城、十婆翅多城、十一𤘽晱彌城、十二鳩樓城。此十二城中，後六城佛少住；前六城中，佛不住前四城，多住後二城。二城中，多住王舍城，為報法身恩故；少住舍婆提，為報生身恩故。何故名王舍城？此城四天王共造，多有諸王，佛是法輪王，從多以得稱，故名王舍城。摩迦陀國王生一子，一頭兩面四手，時人觀之以為不祥，王則裂其身首棄之草野。有羅剎女鬼名曰梨羅，還合其身，以乳養之。年既成長，大有力勢，能吞併諸國，獲八萬四千王置五山內，立城治化。以多王所舍，故云王舍城。諸因緣非一，不能具述。

耆闍崛山中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 耆闍崛山中。

耆闍崛山中者，王舍城有六精舍：一竹園精舍，在平地，迦園陀長者之所造，去城西北三十里；二少力獨上山精舍；三七葉穴山精舍；四四天王穴山精舍；五蛇穴精舍；六祇闍崛山精舍，此翻鷲頭山，耆闍名鷲，崛名頭，此山頂似鷲，王舍城人見其似鷲故因傳名鷲頭山。又王舍城南多諸尸陀林，鳥獸來食，多集諸鷲鳥，故云鷲頭山也。五山者，東方象頭、南方馬頭、西方羊頭、北方師子頭、中央鷲頭也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 耆闍崛山中者，王舍城有六精舍：一竹園精舍，在平地，迦園陀長者之所造，去城西北三十里；二少力獨上山精舍；三七葉穴山精舍；四四天王穴山精舍；五蛇穴精舍；六祇闍崛山精舍，此翻鷲頭山，耆闍名鷲，崛名頭，此山頂似鷲，王舍城人見其似鷲故因傳名鷲頭山。又王舍城南多諸尸陀林，鳥獸來食，多集諸鷲鳥，故云鷲頭山也。五山者，東方象頭、南方馬頭、西方羊頭、北方師子頭、中央鷲頭也。

與大比丘眾八百萬億學無學皆阿羅漢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 與大比丘眾八百萬億學無學皆阿羅漢。

與大比丘眾者，第六列同聞眾。夫一切經初列眾，不出四種：一者影嚮眾、二者結緣眾、三者發起眾、四者當機眾也。一影嚮眾者，如分身諸佛來聽法也。二結緣眾者，於此未悟，作後世得悟因緣，名結緣眾。三發起眾者，法身菩薩更相表發也。四當機眾者，說經正被得道眾也。此經既爾，餘皆類爾。就同聞眾中有二：初別列眾、二總結。就別列中，眾雖十二，大判為三：前之十眾當此土眾、第十一他方眾、第十二化眾。就前十眾，若從大列，應先菩薩後及聲聞。若從小列，應先列優婆夷等。今何故先列聲聞後列菩薩？然佛法內有二種道：一者顯現道、二者祕密道。今以顯現道，先列聲聞。復菩薩現漏未盡則形無定方，若在先列，恐世人疑，故先列聲聞也。就聲聞眾中有五段：一舉大比丘眾名、二列數、三出位、四歎德、五總結。與之言共。大者名勝，亦云多。比丘五義，如《智度論》，一名乞士、二名破煩惱、三名號比丘、四受戒名比丘、五名怖魔。乞士者，清淨活命，如舍利弗因緣說也。破惡者，比名惡，丘名能，能破惡故名比丘。三名號比丘，如胡漢夷處各各有號，故名比丘。四受戒，名比丘。五比名能，丘名怖，能怖魔軍故名比丘。比丘非一，故復名眾。八百萬億下，第二列數。學無學皆阿羅漢下，第三顯位地。阿羅漢有三義：初阿羅漢名應供、二阿羅漢名不生、三阿樓佉名殺賊。通徒一一皆有三義。下三果人何故皆名羅漢？亦分有三義，又舉勝以歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 與大比丘眾者，第六列同聞眾。夫一切經初列眾，不出四種：一者影嚮眾、二者結緣眾、三者發起眾、四者當機眾也。一影嚮眾者，如分身諸佛來聽法也。二結緣眾者，於此未悟，作後世得悟因緣，名結緣眾。三發起眾者，法身菩薩更相表發也。四當機眾者，說經正被得道眾也。此經既爾，餘皆類爾。就同聞眾中有二：初別列眾、二總結。就別列中，眾雖十二，大判為三：前之十眾當此土眾、第十一他方眾、第十二化眾。就前十眾，若從大列，應先菩薩後及聲聞。若從小列，應先列優婆夷等。今何故先列聲聞後列菩薩？然佛法內有二種道：一者顯現道、二者祕密道。今以顯現道，先列聲聞。復菩薩現漏未盡則形無定方，若在先列，恐世人疑，故先列聲聞也。就聲聞眾中有五段：一舉大比丘眾名、二列數、三出位、四歎德、五總結。與之言共。大者名勝，亦云多。比丘五義，如《智度論》，一名乞士、二名破煩惱、三名號比丘、四受戒名比丘、五名怖魔。乞士者，清淨活命，如舍利弗因緣說也。破惡者，比名惡，丘名能，能破惡故名比丘。三名號比丘，如胡漢夷處各各有號，故名比丘。四受戒，名比丘。五比名能，丘名怖，能怖魔軍故名比丘。比丘非一，故復名眾。八百萬億下，第二列數。學無學皆阿羅漢下，第三顯位地。阿羅漢有三義：初阿羅漢名應供、二阿羅漢名不生、三阿樓佉名殺賊。通徒一一皆有三義。下三果人何故皆名羅漢？亦分有三義，又舉勝以歎。

有為功德、無為功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有為功德、無為功德。

有為功德下，第四歎德。有為功德無為功德者，有為舉智德，無為是舉斷德。若約境，道諦是有為，滅諦是無為。施功名功，歸己曰德，故名功德也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有為功德下，第四歎德。有為功德無為功德者，有為舉智德，無為是舉斷德。若約境，道諦是有為，滅諦是無為。施功名功，歸己曰德，故名功德也。

無學十智、有學八智、有學六智、三根、十六心行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無學十智、有學八智、有學六智、三根、十六心行。

無學十智者，四諦法比等智、他心及盡、無生，此第四果方具。有學八智者，是那含人，除盡、無生，具餘八智。言有學六智，謂須、斯二人，除盡、無生，在無學故；除他心智，未得根本禪故；除等智，先有非始得故。亦可須陀具六智，以等智非須陀人斷結智，故除之。三根者，一未智根，在見道，未重決斷故；二已智根，在修道，重決斷故；三無智根，在無學道，更不求勝智故。三藏師云：一自性根，本是凡夫；二引取根，十信至十地；三得果根，佛地。若依大品經論，未知欲知根，在見道和合九無漏根，作未知欲知根體。二知根，在修道中增進九根，作知根體。三知已根，在無學道增進九根，作知已根體。十六心行者，若具作經文，應云十六心十六行，經家巧故。一十六心該通二法。十六心者，依小乘，苦法忍、苦法智、苦類忍、苦類智，集法忍、集法智、集類忍、集類智，滅法忍、滅法智、滅類忍、滅類智，道法忍、道法智、道類忍、道類智，為十六心也。十六行者，四諦下各四行，苦、空、無常、無我，因、集、緣、生，滅、盡、妙、離，道、正、迹、乘，亦名十六諦。又解：亦可斷見道惑十六心，謂八忍、八智是也。若依三藏法師所出十六心者，三十心合為四、登地有十、金剛心、佛地，合十六也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無學十智者，四諦法比等智、他心及盡、無生，此第四果方具。有學八智者，是那含人，除盡、無生，具餘八智。言有學六智，謂須、斯二人，除盡、無生，在無學故；除他心智，未得根本禪故；除等智，先有非始得故。亦可須陀具六智，以等智非須陀人斷結智，故除之。三根者，一未智根，在見道，未重決斷故；二已智根，在修道，重決斷故；三無智根，在無學道，更不求勝智故。三藏師云：一自性根，本是凡夫；二引取根，十信至十地；三得果根，佛地。若依大品經論，未知欲知根，在見道和合九無漏根，作未知欲知根體。二知根，在修道中增進九根，作知根體。三知已根，在無學道增進九根，作知已根體。十六心行者，若具作經文，應云十六心十六行，經家巧故。一十六心該通二法。十六心者，依小乘，苦法忍、苦法智、苦類忍、苦類智，集法忍、集法智、集類忍、集類智，滅法忍、滅法智、滅類忍、滅類智，道法忍、道法智、道類忍、道類智，為十六心也。十六行者，四諦下各四行，苦、空、無常、無我，因、集、緣、生，滅、盡、妙、離，道、正、迹、乘，亦名十六諦。又解：亦可斷見道惑十六心，謂八忍、八智是也。若依三藏法師所出十六心者，三十心合為四、登地有十、金剛心、佛地，合十六也。

法假虛實觀、受假虛實觀、名假虛實觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法假虛實觀、受假虛實觀、名假虛實觀。

言法假觀者，五陰等法，是名法假。五陰成眾生，是為受假。取上二假上名，是名名假。無體藉他，名之為假。法假虛實觀者，相形解也，法假是實，二假是虛，故云法假虛實觀也。名假虛實觀者，名假是虛，法假、受假是實，故云虛實觀也。三藏師就三性解：法假是真實性，受假是依他性，名假是分別性也。法是真實法，假立以對俗，受是妄想依他之心，受納前境名假，即是一切名相，與《大品》相應也。一一假並稱虛實觀者，執著成虛忘境。為實觀者，觀察觀達為義也。若依正觀明假者，不如此。因緣生法即空即假即中，言假名者，寂滅無得之名也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言法假觀者，五陰等法，是名法假。五陰成眾生，是為受假。取上二假上名，是名名假。無體藉他，名之為假。法假虛實觀者，相形解也，法假是實，二假是虛，故云法假虛實觀也。名假虛實觀者，名假是虛，法假、受假是實，故云虛實觀也。三藏師就三性解：法假是真實性，受假是依他性，名假是分別性也。法是真實法，假立以對俗，受是妄想依他之心，受納前境名假，即是一切名相，與《大品》相應也。一一假並稱虛實觀者，執著成虛忘境。為實觀者，觀察觀達為義也。若依正觀明假者，不如此。因緣生法即空即假即中，言假名者，寂滅無得之名也。

三空觀門、四諦、十二因緣，無量功德皆成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三空觀門、四諦、十二因緣，無量功德皆成就。

三空者，空、無相、無作。空無二十五有，名空解脫門。無其十相，名無相解脫門。於二十五有不作願求，名無作解脫門。亦名三三昧，亦名三解脫門。此之二法有何等異？三三昧通漏無漏，三解脫門一向無漏。三藏師云：三假空名三空，三空即三無性之理。又解：十八空名空門，破男女相名無相門，不願中求名無作門。四諦者，有作無作二種四諦。小乘之人，智照未窮，智稱有量，境不極妙，故稱有作。大乘之人，以無心之真智，照無相之虛宗，境窮智極，名為無作。今日所論者是有作四諦。分段生死逼迫名苦，不虛名諦。業及煩惱名集，不虛名諦。寂泊名滅，不虛名諦。八道分名道，不虛名諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三空者，空、無相、無作。空無二十五有，名空解脫門。無其十相，名無相解脫門。於二十五有不作願求，名無作解脫門。亦名三三昧，亦名三解脫門。此之二法有何等異？三三昧通漏無漏，三解脫門一向無漏。三藏師云：三假空名三空，三空即三無性之理。又解：十八空名空門，破男女相名無相門，不願中求名無作門。四諦者，有作無作二種四諦。小乘之人，智照未窮，智稱有量，境不極妙，故稱有作。大乘之人，以無心之真智，照無相之虛宗，境窮智極，名為無作。今日所論者是有作四諦。分段生死逼迫名苦，不虛名諦。業及煩惱名集，不虛名諦。寂泊名滅，不虛名諦。八道分名道，不虛名諦。

問：云何名諦？答：有人言以境為諦。若爾，一切牛馬畜生亦應有諦。今解不爾，智照如實名之為諦，故《思益經》云「知苦無生、集無和合，於畢竟滅法中無生無滅，於一切法平等，以不二法得道，名為聖諦。」十二因緣者，過去二因、現在五果，現在三因、未來二果，故云十二也。無量功德皆成就下，第五總結也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何名諦？答：有人言以境為諦。若爾，一切牛馬畜生亦應有諦。今解不爾，智照如實名之為諦，故《思益經》云「知苦無生、集無和合，於畢竟滅法中無生無滅，於一切法平等，以不二法得道，名為聖諦。」十二因緣者，過去二因、現在五果，現在三因、未來二果，故云十二也。無量功德皆成就下，第五總結也。

復有八百萬億大仙緣覺，非斷非常四諦十二緣皆成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有八百萬億大仙緣覺，非斷非常四諦十二緣皆成就。

復有八百萬下，第二列緣覺眾，有四：初舉數、二標名、三歎德、四總結。初八百萬者，舉數也。二標名，有三別：初大仙緣覺者，昔因中作國王，將諸婇女入園遊戲竟，暫時睡息。未睡之間，樹林精妙色葉蓊欝，忽爾婇女毀壞。王即思惟：我不久亦當如此。以外況內即成大辟支佛，故名大仙緣覺。二佛去世後，閑居靜室結跏趺坐，獨悟思惟，忽然成道，名獨覺辟支佛。三有七生須陀洹，藉前解脫分善根，人七天七反生，更不受第八生，即成小辟支佛。三種辟支佛中，先者最大，從因緣以得道，故名大仙緣覺也。非斷非常下，第三歎德。觀十二因緣過去二因緣成現在五果，非斷；現在三因緣入未來，非常。又從緣生，故非斷；生已滅，故非常。又因緣相續有，非斷；即法無自性，非常。皆成就者，第四總結也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有八百萬下，第二列緣覺眾，有四：初舉數、二標名、三歎德、四總結。初八百萬者，舉數也。二標名，有三別：初大仙緣覺者，昔因中作國王，將諸婇女入園遊戲竟，暫時睡息。未睡之間，樹林精妙色葉蓊欝，忽爾婇女毀壞。王即思惟：我不久亦當如此。以外況內即成大辟支佛，故名大仙緣覺。二佛去世後，閑居靜室結跏趺坐，獨悟思惟，忽然成道，名獨覺辟支佛。三有七生須陀洹，藉前解脫分善根，人七天七反生，更不受第八生，即成小辟支佛。三種辟支佛中，先者最大，從因緣以得道，故名大仙緣覺也。非斷非常下，第三歎德。觀十二因緣過去二因緣成現在五果，非斷；現在三因緣入未來，非常。又從緣生，故非斷；生已滅，故非常。又因緣相續有，非斷；即法無自性，非常。皆成就者，第四總結也。

問：緣覺出無佛世，無師自悟，今何故列為同聞眾？答：諸大仙人在雪山中悟因緣以得道，今聞如來放光動地，尋光而來，故阿難即列為同聞也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：緣覺出無佛世，無師自悟，今何故列為同聞眾？答：諸大仙人在雪山中悟因緣以得道，今聞如來放光動地，尋光而來，故阿難即列為同聞也。

第三菩薩眾，有五：初列數、二標名、三位地、四歎德、五總結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三菩薩眾，有五：初列數、二標名、三位地、四歎德、五總結。

復有九百萬億菩薩摩訶薩，皆阿羅漢實智功德、方便智功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有九百萬億菩薩摩訶薩，皆阿羅漢實智功德、方便智功德。

九百萬億者，列數。九千萬為九百億。菩薩摩訶薩下，二標名。摩訶薩，翻為大道心眾生，應云摩訶菩提薩埵。此言大道心眾生，以義訓釋。亦云開士，以道開物故也。亦云道人，以道所成故。皆阿羅漢下，第三位地。羅漢有三義，菩薩亦有三義，故菩薩為羅漢也。《大集經》云「大法菩薩名阿羅漢」，《大品經》「聲聞若智若斷，皆是菩薩無生法忍。」故云皆阿羅漢也。實智功德下，第四歎德。實智者，實相般若。方便智者，方便般若。此實方便實，此方便實方便也。亦云：鑒虛照實名實智，清淨功用不著名方便智。功德者，施功名功，歸己曰德。亦云：忘功遺德，故云功德也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九百萬億者，列數。九千萬為九百億。菩薩摩訶薩下，二標名。摩訶薩，翻為大道心眾生，應云摩訶菩提薩埵。此言大道心眾生，以義訓釋。亦云開士，以道開物故也。亦云道人，以道所成故。皆阿羅漢下，第三位地。羅漢有三義，菩薩亦有三義，故菩薩為羅漢也。《大集經》云「大法菩薩名阿羅漢」，《大品經》「聲聞若智若斷，皆是菩薩無生法忍。」故云皆阿羅漢也。實智功德下，第四歎德。實智者，實相般若。方便智者，方便般若。此實方便實，此方便實方便也。亦云：鑒虛照實名實智，清淨功用不著名方便智。功德者，施功名功，歸己曰德。亦云：忘功遺德，故云功德也。

行獨大乘，四眼、五通、三達、十力、四無量心、四辯、四攝、金剛滅定，一切功德皆成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行獨大乘，四眼、五通、三達、十力、四無量心、四辯、四攝、金剛滅定，一切功德皆成就。

行獨大乘者，不雜二乘名行獨大乘。又菩薩有二種：一者三乘化、二者純大乘。演讚其純大乘，故云行獨大乘。四眼者，肉、天、慧、法。以菩薩在因，未得佛眼也。五通者，身通、天眼、天耳、他心、宿命。以菩薩漏未盡，故除漏盡通。三達者，一宿命達、二天眼達、三漏盡達。此三能知自他事虛及實名為達。道理三達是佛得，菩薩隨分，亦云仰習果德。十力者，菩薩十力：一發心堅固力、二大慈力、三大悲力、四精進力、五禪定力、六智慧力、七不厭生死力、八無生法忍力、九解脫力、十無礙力。四無量心者，慈、悲、喜、捨。慈能與樂、悲能拔苦、喜與眾生增上樂、捨捨於煩惱又捨上三心。四辯者，一法辯，識萬法名體，為諸法立名。二辭辯者，解一切眾生六道種種殊方異類言音。三樂說辯者，自有無窮辯，樂為彼說；又善見眾生樂聞之機，名樂說辯。四義辯者，經云「無量劫集毘伽羅論，故得法辨；集第一義，故得義辨。」四攝者，一布施，引不信眾生令入信；二愛語，引已入者令修行；第三利行，令修行者得解利益；四同事，菩薩同其事業引之入聖位也。金剛滅定者，三藏師云：通十地皆名金剛，又得十地上忍也。金剛者，亦名首楞嚴三昧。夫金剛者，咀壞萬物，不為萬物所壞。菩薩以此智慧斷煩惱，不為煩惱所壞。《釋論》三種金剛，如金剛輪，能滅煩惱是；金剛力，碎身舍利是；金剛三昧，金剛滅定是。一切功德皆成就者，第五總結也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行獨大乘者，不雜二乘名行獨大乘。又菩薩有二種：一者三乘化、二者純大乘。演讚其純大乘，故云行獨大乘。四眼者，肉、天、慧、法。以菩薩在因，未得佛眼也。五通者，身通、天眼、天耳、他心、宿命。以菩薩漏未盡，故除漏盡通。三達者，一宿命達、二天眼達、三漏盡達。此三能知自他事虛及實名為達。道理三達是佛得，菩薩隨分，亦云仰習果德。十力者，菩薩十力：一發心堅固力、二大慈力、三大悲力、四精進力、五禪定力、六智慧力、七不厭生死力、八無生法忍力、九解脫力、十無礙力。四無量心者，慈、悲、喜、捨。慈能與樂、悲能拔苦、喜與眾生增上樂、捨捨於煩惱又捨上三心。四辯者，一法辯，識萬法名體，為諸法立名。二辭辯者，解一切眾生六道種種殊方異類言音。三樂說辯者，自有無窮辯，樂為彼說；又善見眾生樂聞之機，名樂說辯。四義辯者，經云「無量劫集毘伽羅論，故得法辨；集第一義，故得義辨。」四攝者，一布施，引不信眾生令入信；二愛語，引已入者令修行；第三利行，令修行者得解利益；四同事，菩薩同其事業引之入聖位也。金剛滅定者，三藏師云：通十地皆名金剛，又得十地上忍也。金剛者，亦名首楞嚴三昧。夫金剛者，咀壞萬物，不為萬物所壞。菩薩以此智慧斷煩惱，不為煩惱所壞。《釋論》三種金剛，如金剛輪，能滅煩惱是；金剛力，碎身舍利是；金剛三昧，金剛滅定是。一切功德皆成就者，第五總結也。

復有千萬億五戒賢者，皆行阿羅漢，十地迴向，五分法身具足，無量功德皆成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有千萬億五戒賢者，皆行阿羅漢，十地迴向，五分法身具足，無量功德皆成就。

第四明五戒賢者眾，有四：初列數、二標名、三歎德、四總結也。初千萬億，舉數。五戒賢者，標名。如提婆波利等問佛：「何不為我說四六戒？」佛答：「五戒者，天地之大數，在天即為五星、在地為五岳、在人為五藏、在陰陽為五行、在帝為五帝、在世為五德、在色為五色、在法為五戒。以不殺生配東方，東方是木，木主於仁，仁以養生為義，是故以不殺生配東方。北方是水，水主於智，智者不盜竊為義，故以不盜配北方。西方是金，金主於義，行義之人豈可邪婬耶？故以不邪婬配西方。南方是火，火主於禮，禮防於失，飲酒之人多有過失，故以不飲酒配南方。中央是土，土主於信，妄語之人乖角兩頭是真失信，故以不妄語配中央。」賢者，調心修道名賢。假名行人，名之為者。皆行阿羅漢下，第三歎德。阿羅漢者，此通名，以分有無生不著義，又復修羅漢向名行阿羅漢。十地，謂歡喜、離垢、明炎、燒然、難勝、現前、遠行、不動、善慧、法雲。迴向，謂十道種，始從救護一切眾生離眾生相乃至第十法界無量迴向。迴向有二種：一者下迴向，所修功德與一切眾生；二者所作功德迴向薩波若，是上迴向。五分法身者，謂戒、定、慧、解脫、解脫知見也。凡夫惑累，以五陰為身；聖人清高，以五分法身為體。無量功德下，第四總結也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四明五戒賢者眾，有四：初列數、二標名、三歎德、四總結也。初千萬億，舉數。五戒賢者，標名。如提婆波利等問佛：「何不為我說四六戒？」佛答：「五戒者，天地之大數，在天即為五星、在地為五岳、在人為五藏、在陰陽為五行、在帝為五帝、在世為五德、在色為五色、在法為五戒。以不殺生配東方，東方是木，木主於仁，仁以養生為義，是故以不殺生配東方。北方是水，水主於智，智者不盜竊為義，故以不盜配北方。西方是金，金主於義，行義之人豈可邪婬耶？故以不邪婬配西方。南方是火，火主於禮，禮防於失，飲酒之人多有過失，故以不飲酒配南方。中央是土，土主於信，妄語之人乖角兩頭是真失信，故以不妄語配中央。」賢者，調心修道名賢。假名行人，名之為者。皆行阿羅漢下，第三歎德。阿羅漢者，此通名，以分有無生不著義，又復修羅漢向名行阿羅漢。十地，謂歡喜、離垢、明炎、燒然、難勝、現前、遠行、不動、善慧、法雲。迴向，謂十道種，始從救護一切眾生離眾生相乃至第十法界無量迴向。迴向有二種：一者下迴向，所修功德與一切眾生；二者所作功德迴向薩波若，是上迴向。五分法身者，謂戒、定、慧、解脫、解脫知見也。凡夫惑累，以五陰為身；聖人清高，以五分法身為體。無量功德下，第四總結也。

復有十千五戒清信女，皆行阿羅漢，十地皆成就，始生功德、住生功德、終生功德，三十生功德皆成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有十千五戒清信女，皆行阿羅漢，十地皆成就，始生功德、住生功德、終生功德，三十生功德皆成就。

第五復明清信女眾，有四：初舉數、二標名、三歎德、四總結。初十千者，舉數。清信女者，標名。外國云優婆夷，此云清信女，夷者名女。皆行阿羅漢者、十地等，如上說。始生，入地心。住生，經𢝜住地心。終生，滿地心。三十生者，十地一一地各有三生，謂入、住、滿，十地合為三十生也。皆成就者，第四總結也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五復明清信女眾，有四：初舉數、二標名、三歎德、四總結。初十千者，舉數。清信女者，標名。外國云優婆夷，此云清信女，夷者名女。皆行阿羅漢者、十地等，如上說。始生，入地心。住生，經𢝜住地心。終生，滿地心。三十生者，十地一一地各有三生，謂入、住、滿，十地合為三十生也。皆成就者，第四總結也。

復有十億七賢居士，德行具足，二十二品、十一切入、八除入、八解脫、三慧、十六諦、四諦四三二一品觀，得九十忍，一切功德皆成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有十億七賢居士，德行具足，二十二品、十一切入、八除入、八解脫、三慧、十六諦、四諦四三二一品觀，得九十忍，一切功德皆成就。

第六明七賢居士眾，亦四：初列數、二標名、三歎德、四總結。初列數，有十億者，十千為一萬，十萬為一億，百萬為十億。七賢居士下，第二標名。七賢有二義：一依小乘者，一五停心觀、二別相念處、三總相念處、四煖法、五頂法、六忍法、七世第一法，此等調心順道，故名為賢；二依大乘，一初發心人、二名有相行人、三名無相行人、四名方便行、五名習種性、六性種性、七道種性，此七在地前調心順道，名為七賢。言居士者，外國積財滿億名居士。德行具足下，第三歎德。歎德中有三：初總、次別、後結。別中有六門歎。一歎其道品。二十二品者，此人有見道前唯具四念處、四正懃、四如意足、五根、五力，合二十二道品也。第二歎十一切入。入之言處，青黃赤白、地水火風空處識處為十也。三歎八勝處，亦名八除入：一內有色相外觀色少若好若醜、二內有色相外觀色多若好若醜、三內無色相外觀色少若好若醜、四內無色相外觀色多若好若醜、五青、六黃、七赤、八白。第四歎八解脫：一內有色相外觀色、二內無色相外觀色、三觀淨色、四空處、五識處、六無所有處、七非相處、八滅盡解脫。第五歎三慧，謂乾慧地名聞慧、四善根名思慧、苦忍已上名修慧。六歎四諦，十六諦如上說。言四三二一品者，歎德中第三結釋，有三義：一所謂四三二一品觀得九十忍者，四即四現忍，從下向上舉之，煖第四、頂第三、忍第二、世第一法是第一，四即四現忍、三即除前煖法、二即除前頂法、一即除前忍法，四三二一合十品，觀欲界至非想九地，即為九十忍也。第二義者，四即四諦、三即三諦、二即二諦、一即一實諦。言得九十忍者，地前三賢：一習種性、二性種性、三道種性，於此三十心中作下中上三品觀，三十心合有九十品觀，名九十忍也。第三三藏師解：四即四果、三即三果、二即二果、一即一果。言九十忍者，二十二品從登地已上至佛合十一位，十一位有定慧二品合二十二品。修行此法從二十二品至四三二一合八十一品，從此法出四禪、四空、滅定合九十忍也。一切功德下，第四總結也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六明七賢居士眾，亦四：初列數、二標名、三歎德、四總結。初列數，有十億者，十千為一萬，十萬為一億，百萬為十億。七賢居士下，第二標名。七賢有二義：一依小乘者，一五停心觀、二別相念處、三總相念處、四煖法、五頂法、六忍法、七世第一法，此等調心順道，故名為賢；二依大乘，一初發心人、二名有相行人、三名無相行人、四名方便行、五名習種性、六性種性、七道種性，此七在地前調心順道，名為七賢。言居士者，外國積財滿億名居士。德行具足下，第三歎德。歎德中有三：初總、次別、後結。別中有六門歎。一歎其道品。二十二品者，此人有見道前唯具四念處、四正懃、四如意足、五根、五力，合二十二道品也。第二歎十一切入。入之言處，青黃赤白、地水火風空處識處為十也。三歎八勝處，亦名八除入：一內有色相外觀色少若好若醜、二內有色相外觀色多若好若醜、三內無色相外觀色少若好若醜、四內無色相外觀色多若好若醜、五青、六黃、七赤、八白。第四歎八解脫：一內有色相外觀色、二內無色相外觀色、三觀淨色、四空處、五識處、六無所有處、七非相處、八滅盡解脫。第五歎三慧，謂乾慧地名聞慧、四善根名思慧、苦忍已上名修慧。六歎四諦，十六諦如上說。言四三二一品者，歎德中第三結釋，有三義：一所謂四三二一品觀得九十忍者，四即四現忍，從下向上舉之，煖第四、頂第三、忍第二、世第一法是第一，四即四現忍、三即除前煖法、二即除前頂法、一即除前忍法，四三二一合十品，觀欲界至非想九地，即為九十忍也。第二義者，四即四諦、三即三諦、二即二諦、一即一實諦。言得九十忍者，地前三賢：一習種性、二性種性、三道種性，於此三十心中作下中上三品觀，三十心合有九十品觀，名九十忍也。第三三藏師解：四即四果、三即三果、二即二果、一即一果。言九十忍者，二十二品從登地已上至佛合十一位，十一位有定慧二品合二十二品。修行此法從二十二品至四三二一合八十一品，從此法出四禪、四空、滅定合九十忍也。一切功德下，第四總結也。

復有萬萬億九梵，三淨、三光、三梵，五喜樂天，天定功德定味常樂神通，十八生處功德皆成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有萬萬億九梵，三淨、三光、三梵，五喜樂天，天定功德定味常樂神通，十八生處功德皆成就。

第七列梵眾，有四：初總標數、二別列名數、三歎德、四總結。初以萬數萬故，故云萬萬億也。三淨下，第二別列數。三淨者，第三禪三天，謂小淨、無量淨、遍淨；三光是第二禪三天，謂少光、無量光、光音；三梵者是初禪三天，一梵眾、二梵輔、三大梵。五喜樂天者，四禪有九天，一果實天、二小果天、三廣果、四無相，此四天不論，唯列後五。五喜樂者，是五淨居天，此人喜樂論義名喜樂，一無煩、二無熱、三善現、四善可見、五色究竟。天定功德下，第三歎德。天定者報定，即是報禪報五陰也。功德定者淨定，即是淨禪善有漏五陰。味者即是味定，愛著禪定也。常樂神通者，修得神通、報得神通二種也。十八生處功德皆成就，總結上四禪十八天也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七列梵眾，有四：初總標數、二別列名數、三歎德、四總結。初以萬數萬故，故云萬萬億也。三淨下，第二別列數。三淨者，第三禪三天，謂小淨、無量淨、遍淨；三光是第二禪三天，謂少光、無量光、光音；三梵者是初禪三天，一梵眾、二梵輔、三大梵。五喜樂天者，四禪有九天，一果實天、二小果天、三廣果、四無相，此四天不論，唯列後五。五喜樂者，是五淨居天，此人喜樂論義名喜樂，一無煩、二無熱、三善現、四善可見、五色究竟。天定功德下，第三歎德。天定者報定，即是報禪報五陰也。功德定者淨定，即是淨禪善有漏五陰。味者即是味定，愛著禪定也。常樂神通者，修得神通、報得神通二種也。十八生處功德皆成就，總結上四禪十八天也。

復有億億六欲諸天子，十善果報神通功德皆成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有億億六欲諸天子，十善果報神通功德皆成就。

第八列欲界六天眾，有四：初列數、二列名、三歎德、四總結。初億億者，億億重數也。六欲天下，第二列名。四天王，東方提頭賴吒，此云持國主；南方毘留勒叉，此云增長主；西方毘留博叉，此云雜語主；北方毘沙門，此云多聞主。二者忉利天，此云戲樂，亦云三十三天。三者炎摩天，此云善分，亦名善時。四兜率陀天，此云知足。五者化樂天，自化樂具而娛樂也。六者他化自在天，他化五欲樂具而自在受樂，名他化自在也。十善下，第三歎德。不起十惡即為十善，得六天報故云十善報也。功德皆成就下，第四總結也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八列欲界六天眾，有四：初列數、二列名、三歎德、四總結。初億億者，億億重數也。六欲天下，第二列名。四天王，東方提頭賴吒，此云持國主；南方毘留勒叉，此云增長主；西方毘留博叉，此云雜語主；北方毘沙門，此云多聞主。二者忉利天，此云戲樂，亦云三十三天。三者炎摩天，此云善分，亦名善時。四兜率陀天，此云知足。五者化樂天，自化樂具而娛樂也。六者他化自在天，他化五欲樂具而自在受樂，名他化自在也。十善下，第三歎德。不起十惡即為十善，得六天報故云十善報也。功德皆成就下，第四總結也。

復有十六大國王，各各有一萬二萬乃至十萬眷屬，五戒十善、三歸功德，清信行具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有十六大國王，各各有一萬二萬乃至十萬眷屬，五戒十善、三歸功德，清信行具足。

第九列人王眾，亦有四：初列數、二明眷屬、三歎德、四總結。初云十六國者，列數也。各各下，明眷屬也。五戒十善下，三歎德。三歸功德者，佛未出歸敬邪三寶、諸天邪師以為佛寶，四韋陀等以為法寶，諸外道等以為僧寶；如來出世方歸敬正三寶。清信行者，四信成就，故云清信也。又普得大乘正信，名清信也。言具足者，佛法僧戒四信隨分具足也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九列人王眾，亦有四：初列數、二明眷屬、三歎德、四總結。初云十六國者，列數也。各各下，明眷屬也。五戒十善下，三歎德。三歸功德者，佛未出歸敬邪三寶、諸天邪師以為佛寶，四韋陀等以為法寶，諸外道等以為僧寶；如來出世方歸敬正三寶。清信行者，四信成就，故云清信也。又普得大乘正信，名清信也。言具足者，佛法僧戒四信隨分具足也。

復有五道一切眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有五道一切眾生。

第十列五道眾。或聖慈力得來法會，應列六道。修羅，鬼道攝故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十列五道眾。或聖慈力得來法會，應列六道。修羅，鬼道攝故也。

復有他方不可量眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有他方不可量眾。

第十一列他方聖眾。文相可知也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十一列他方聖眾。文相可知也。

復有變十方淨土現百億高座，化百億須彌寶華，各各座前華上有無量化佛，有無量菩薩、比丘、八部大眾，各各坐寶蓮華，華上皆有無量國土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有變十方淨土現百億高座，化百億須彌寶華，各各座前華上有無量化佛，有無量菩薩、比丘、八部大眾，各各坐寶蓮華，華上皆有無量國土。

第十二列變化眾。此是不思議菩薩，故能變十方淨土及佛眾等來至此土。就文為三：一明不思議力能變土；二有無量下，明不思議力能現佛及菩薩；三一一佛各各下，明不思議力能說般若。初明變土者，文云十方者，六方及四維也。淨土者，如西方淨土也。百億者，百億日月、百億須彌也。有無量化佛下，二明不思議力能現佛及菩薩。後明八部者，一剎利眾、二沙門眾、三婆羅門、四四天王眾、五三十三天眾、六六欲天眾、七魔眾、八梵眾。又言龍鬼八部者，一乾闥婆、二毘舍闍，此二屬提頭賴吒天王；三名鳩盤荼、四名薜荔多，此二屬毘留勒叉天王；五龍、六富單那，此二屬毘留博叉天王；七名夜叉、八名羅剎，此二屬毘沙門天王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十二列變化眾。此是不思議菩薩，故能變十方淨土及佛眾等來至此土。就文為三：一明不思議力能變土；二有無量下，明不思議力能現佛及菩薩；三一一佛各各下，明不思議力能說般若。初明變土者，文云十方者，六方及四維也。淨土者，如西方淨土也。百億者，百億日月、百億須彌也。有無量化佛下，二明不思議力能現佛及菩薩。後明八部者，一剎利眾、二沙門眾、三婆羅門、四四天王眾、五三十三天眾、六六欲天眾、七魔眾、八梵眾。又言龍鬼八部者，一乾闥婆、二毘舍闍，此二屬提頭賴吒天王；三名鳩盤荼、四名薜荔多，此二屬毘留勒叉天王；五龍、六富單那，此二屬毘留博叉天王；七名夜叉、八名羅剎，此二屬毘沙門天王。

一一國土，佛及大眾如今無異。一一國土中一一佛及大眾，各各說般若波羅蜜，他方大眾及化眾、此三界中眾，十二大眾皆來集會，坐九劫蓮華座，其會方廣九百五十里，大眾僉然而坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一國土，佛及大眾如今無異。一一國土中一一佛及大眾，各各說般若波羅蜜，他方大眾及化眾、此三界中眾，十二大眾皆來集會，坐九劫蓮華座，其會方廣九百五十里，大眾僉然而坐。

一一佛及大眾各各說般若者，三明不思議力能說法。上來別列十二眾竟。他方大眾下，別列十二眾內第二總結眾多少。言他方大眾者，結前第二他方眾。言及化眾者，結前第三變化眾。言此三界中者，結前第一此方十二眾。言十二眾者，總結前三眾。九劫蓮華者，九層華座也。廣九百五十里者，如雙林法會十二由旬能容巨眾；今會亦爾，雖復局狹而容甚多也。大眾僉然而坐者，皆坐聽法也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一佛及大眾各各說般若者，三明不思議力能說法。上來別列十二眾竟。他方大眾下，別列十二眾內第二總結眾多少。言他方大眾者，結前第二他方眾。言及化眾者，結前第三變化眾。言此三界中者，結前第一此方十二眾。言十二眾者，總結前三眾。九劫蓮華者，九層華座也。廣九百五十里者，如雙林法會十二由旬能容巨眾；今會亦爾，雖復局狹而容甚多也。大眾僉然而坐者，皆坐聽法也。

問：何故諸天有不聞法者、三途而來受道？答：天台智者言：於此《涅槃經》於戒緩者不名為緩，於乘緩者乃名為緩。於此作四句分別，自有乘急而戒緩、戒急而乘緩、俱急、俱緩。以其過去持戒修定故生天，以其過去不修慧故不得聞經。三途而來受道者，以其破戒墮三途，以其過去世修慧，故為聲光所招。俱急、俱緩可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何故諸天有不聞法者、三途而來受道？答：天台智者言：於此《涅槃經》於戒緩者不名為緩，於乘緩者乃名為緩。於此作四句分別，自有乘急而戒緩、戒急而乘緩、俱急、俱緩。以其過去持戒修定故生天，以其過去不修慧故不得聞經。三途而來受道者，以其破戒墮三途，以其過去世修慧，故為聲光所招。俱急、俱緩可知。

爾時十號三明大滅諦金剛智釋迦牟尼佛，初年月八日方坐十地入大寂室三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時十號三明大滅諦金剛智釋迦牟尼佛，初年月八日方坐十地入大寂室三昧。

爾時十號者，自此下次釋說經時節。就中有七段：第一明如來入三昧分、第二放光、第三現華、第四地動、第五疑問、第六作樂歎佛并召十方眾來集、第七起定。第一入定，入三昧分中。爾時者，當爾之時。十號表德，使物歸依。三明表圓鑒三世、精識物機。大滅者，歎佛斷德，表自無縛，能解於他。金剛者，歎佛智德。又爾時者，將欲說法時。十號，表名德遠聞，為物歸信。三明，表見眾生根性。大滅，即是涅槃。金剛者，非因中金剛，是究竟果地金剛道種智也。釋迦，能仁也。諸佛各以一德彰號，如彌勒名慈氏，何佛無慈？此即以慈為名，名曰慈氏。釋迦能仁亦如是也。初年月八日者，此明時節。成道三十六年正月八日說此經，佛成道七年方說餘般若。案諸文記，二十九年至今時，應成道後三十六年，成道生年六十六方說此經也。言方坐十地者，以其因圓乃證佛果，名方坐十地。此乃反舉昔因，非始坐也。又云：此是佛十地，初甚深難知廣明智德地、二清淨身不可思議地、三海藏地、四神通智德地、五明德地、六無垢炎光開相地、七廣勝法界藏明界地、八無礙智慧地、九無邊億莊嚴迴向能照明地、十毘盧遮那智藏地，此出《同性經》。入大寂室，如來說法先須入定者，觀機審理所以入定也。欲明如來寂而常用、用而常寂，豈可有入出之殊？八地已上無出入定，如來豈有入起定耶？正示世人軌則，如來說般若尚入定思惟，況復餘人不思而說耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時十號者，自此下次釋說經時節。就中有七段：第一明如來入三昧分、第二放光、第三現華、第四地動、第五疑問、第六作樂歎佛并召十方眾來集、第七起定。第一入定，入三昧分中。爾時者，當爾之時。十號表德，使物歸依。三明表圓鑒三世、精識物機。大滅者，歎佛斷德，表自無縛，能解於他。金剛者，歎佛智德。又爾時者，將欲說法時。十號，表名德遠聞，為物歸信。三明，表見眾生根性。大滅，即是涅槃。金剛者，非因中金剛，是究竟果地金剛道種智也。釋迦，能仁也。諸佛各以一德彰號，如彌勒名慈氏，何佛無慈？此即以慈為名，名曰慈氏。釋迦能仁亦如是也。初年月八日者，此明時節。成道三十六年正月八日說此經，佛成道七年方說餘般若。案諸文記，二十九年至今時，應成道後三十六年，成道生年六十六方說此經也。言方坐十地者，以其因圓乃證佛果，名方坐十地。此乃反舉昔因，非始坐也。又云：此是佛十地，初甚深難知廣明智德地、二清淨身不可思議地、三海藏地、四神通智德地、五明德地、六無垢炎光開相地、七廣勝法界藏明界地、八無礙智慧地、九無邊億莊嚴迴向能照明地、十毘盧遮那智藏地，此出《同性經》。入大寂室，如來說法先須入定者，觀機審理所以入定也。欲明如來寂而常用、用而常寂，豈可有入出之殊？八地已上無出入定，如來豈有入起定耶？正示世人軌則，如來說般若尚入定思惟，況復餘人不思而說耶？

思緣放大光明照三界中，復於頂上出千寶蓮華，華上至非想非非想天，光亦復爾，乃至他方恒河沙諸佛國土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 思緣放大光明照三界中，復於頂上出千寶蓮華，華上至非想非非想天，光亦復爾，乃至他方恒河沙諸佛國土。

文云思緣者，最大教起緣大智明察，故云思緣也。又解思緣者，欲說般若，思無相義。緣者，緣如、法性理也。放大光明下，說經時節中第二明放光。大光明者是現希有事，令未信者生信、已信者令得增益，亦欲令眾生破無明闇、得智慧明也。光有二種：一神通光、二智慧光。何故放神通光？但有緣諸子散在十方，若不放光召集，不知說般若之因緣，所以放光也。分別法相稱物根機，故放智慧光也。照三界中者，光之所及也。復頂上蓮華者，第三神力。或覩光而發機、或見華而得益，故現華也。上至非想者，華所至也。此經明無色界有色也。光亦復爾者，同於華也。乃至他方者，非但照此方，亦遍十方也。恒河沙佛國者，表化道相通也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文云思緣者，最大教起緣大智明察，故云思緣也。又解思緣者，欲說般若，思無相義。緣者，緣如、法性理也。放大光明下，說經時節中第二明放光。大光明者是現希有事，令未信者生信、已信者令得增益，亦欲令眾生破無明闇、得智慧明也。光有二種：一神通光、二智慧光。何故放神通光？但有緣諸子散在十方，若不放光召集，不知說般若之因緣，所以放光也。分別法相稱物根機，故放智慧光也。照三界中者，光之所及也。復頂上蓮華者，第三神力。或覩光而發機、或見華而得益，故現華也。上至非想者，華所至也。此經明無色界有色也。光亦復爾者，同於華也。乃至他方者，非但照此方，亦遍十方也。恒河沙佛國者，表化道相通也。

時無色界雨無量變大香華、香如車輪、華如須彌山王，如雲而下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時無色界雨無量變大香華、香如車輪、華如須彌山王，如雲而下。

時無色界者，有人解云：無色界雖無麁色，有其細色。今解不然。色無色相而無色不色，故云無色界。色欲諸天既聞般若，歡喜雨華供養。就中有三：初無色界天雨華、二色界天雨華、三欲界六天雨華。無色界雨華中有三子句，初雨無量大香華、二香如車輪、三華如須彌山，如雲而下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時無色界者，有人解云：無色界雖無麁色，有其細色。今解不然。色無色相而無色不色，故云無色界。色欲諸天既聞般若，歡喜雨華供養。就中有三：初無色界天雨華、二色界天雨華、三欲界六天雨華。無色界雨華中有三子句，初雨無量大香華、二香如車輪、三華如須彌山，如雲而下。

十八梵天王雨百變異色華，六欲諸天雨無量色華。其佛座前自然生九百萬億劫華，上至非想非非想天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十八梵天王雨百變異色華，六欲諸天雨無量色華。其佛座前自然生九百萬億劫華，上至非想非非想天。

十八下，第二色界天雨百變異色華；第三欲界天雨華中，初明無量華、次明華生九百萬億劫華、次明華所及處也。初放光欲令眾生破闇得明，次現華欲令眾生修因得果也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十八下，第二色界天雨百變異色華；第三欲界天雨華中，初明無量華、次明華生九百萬億劫華、次明華所及處也。初放光欲令眾生破闇得明，次現華欲令眾生修因得果也。

是時世界其地六種震動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時世界其地六種震動。

是時世界其地六種者，第四神力動地。何故動地？欲動眾生有所得心，令悟無所得般若也。六動者，東涌西沒、西涌東沒、南涌北沒、北涌南沒、邊涌中沒、中涌邊沒。又解：如《地經》說動、涌、震、起、擊、吼為六也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時世界其地六種者，第四神力動地。何故動地？欲動眾生有所得心，令悟無所得般若也。六動者，東涌西沒、西涌東沒、南涌北沒、北涌南沒、邊涌中沒、中涌邊沒。又解：如《地經》說動、涌、震、起、擊、吼為六也。

仁王般若經疏卷上一終 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仁王般若經疏卷上一終

仁王般若經疏卷上二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仁王般若經疏卷上二

吉藏法師撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吉藏法師撰

爾時諸大眾俱共僉然生疑，各相謂言：「四無所畏、十八不共法、」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸大眾俱共僉然生疑，各相謂言：「四無所畏、十八不共法、」

爾時諸大眾俱共僉然下，說經時節中第五疑問分。就文有四別：初大眾同疑；各相謂言下，第二發言論辨；前已為我等下，第三序其疑事；時十六大國王下，第四明如來事不可知。初文云僉然者，咸皆然也。第二論辨，各相謂言者，互相諮門也。四無畏者，欲出其疑情，先舉佛德，故明四無畏也。一一切智、二漏盡、三盡苦道、四說障道。通名無畏者，《十住毘婆娑》云「不懼外難，故云無畏。」十八不共者，一身無失、二口無失、三念無失、四無異想、五無不定心、六無不知已捨心、七大欲無減、八精進無減、九念無減、十慧無減、十一解脫無減、十二解脫知見無減、十三身業隨智慧行、十四口業隨智慧行、十五意業隨智慧行、十六智慧知過去世無礙、十七智慧知未來世無礙、十八智慧知現在世無礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸大眾俱共僉然下，說經時節中第五疑問分。就文有四別：初大眾同疑；各相謂言下，第二發言論辨；前已為我等下，第三序其疑事；時十六大國王下，第四明如來事不可知。初文云僉然者，咸皆然也。第二論辨，各相謂言者，互相諮門也。四無畏者，欲出其疑情，先舉佛德，故明四無畏也。一一切智、二漏盡、三盡苦道、四說障道。通名無畏者，《十住毘婆娑》云「不懼外難，故云無畏。」十八不共者，一身無失、二口無失、三念無失、四無異想、五無不定心、六無不知已捨心、七大欲無減、八精進無減、九念無減、十慧無減、十一解脫無減、十二解脫知見無減、十三身業隨智慧行、十四口業隨智慧行、十五意業隨智慧行、十六智慧知過去世無礙、十七智慧知未來世無礙、十八智慧知現在世無礙。

「五眼法身大覺世尊，前已為我等大眾二十九年說《摩訶般若波羅蜜》、《金剛般若波羅蜜》、《天王問般若波羅蜜》、《光讚般若波羅蜜》，今日如來放大光明，斯作何事？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「五眼法身大覺世尊，前已為我等大眾二十九年說《摩訶般若波羅蜜》、《金剛般若波羅蜜》、《天王問般若波羅蜜》、《光讚般若波羅蜜》，今日如來放大光明，斯作何事？」

五眼者，如來一眼即究竟諸道，何須此五？將境即智，故有此五。肉眼者，照金剛已還一切諸法皆盡。天眼者，照如來果第一義諦，名為障外。慧眼者，照常無常等一切法空。法眼者，照一切有為法因果理事。佛眼者，即究竟諸道也。法身者，真法為體、妙解為軀，故云法身也。大覺者，覺中之極，名大覺也。世尊者，外國云路伽那伽，此云世尊。路伽名世，那伽名尊。前已為我等下，第三序疑事。二十九年已說四般若，今復三十年初月八日放光明，與前何異？於王舍城耆闍崛山說《大品》，至舍衛國說《金剛般若》、《天王問般若》，後還王舍城耆闍崛山說《光讚般若》、《道行般若》，具出《光讚般若》。今日如來放大光明斯作何事？正出疑情不決辭也。依《金剛仙論》明八部般若，此經明五部也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五眼者，如來一眼即究竟諸道，何須此五？將境即智，故有此五。肉眼者，照金剛已還一切諸法皆盡。天眼者，照如來果第一義諦，名為障外。慧眼者，照常無常等一切法空。法眼者，照一切有為法因果理事。佛眼者，即究竟諸道也。法身者，真法為體、妙解為軀，故云法身也。大覺者，覺中之極，名大覺也。世尊者，外國云路伽那伽，此云世尊。路伽名世，那伽名尊。前已為我等下，第三序疑事。二十九年已說四般若，今復三十年初月八日放光明，與前何異？於王舍城耆闍崛山說《大品》，至舍衛國說《金剛般若》、《天王問般若》，後還王舍城耆闍崛山說《光讚般若》、《道行般若》，具出《光讚般若》。今日如來放大光明斯作何事？正出疑情不決辭也。依《金剛仙論》明八部般若，此經明五部也。

時十六大國王中，舍衛國主波斯匿王，名曰月光，德行十地、六度、三十七品、四不壞淨，行摩訶衍化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時十六大國王中，舍衛國主波斯匿王，名曰月光，德行十地、六度、三十七品、四不壞淨，行摩訶衍化。

時十六大國下，第四明如來事不可知。文有二：初出波斯匿王名；德行下，歎德。初釋名者，且明二因緣：若依父母立名曰勝軍，與如來同日而生，後人大雄略能破強敵，凡所鬪處恒勝，父母立字名曰勝軍。二月光者，世人所號也。佛如日光，波斯匿王助佛猶如月光，故名月光也。德行十地下，次明歎德。所言十地者，如上說。六度者，一檀，捨財為能；二尸羅，防非為義；三忍，以息瞋為功；四精進，以策懃為用；五禪，攝心為德；六般若，觀達無義。具《智度論》釋。三十七品者，三四、二五、單七、隻八，名雖三十七，以十法為根本，謂信、戒、念、定、慧、精進、思惟、除、喜、捨，十中開六合四為三十七。開六者，分信為二，信根、信力。戒分為三，正語、正業、正命。念分為四，念根、念力、念覺支、正念也。精進有八，四正懃、精進根、精進力、精進覺支、正精進。開定為八，四如意足、定根、定力、定覺支、正定。開慧為八者，四念處、慧根、慧力、擇法覺支、正見也。四不壞淨者，信佛、信法、信僧、信戒不壞也。行摩訶衍化者，月光所弘大乘也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時十六大國下，第四明如來事不可知。文有二：初出波斯匿王名；德行下，歎德。初釋名者，且明二因緣：若依父母立名曰勝軍，與如來同日而生，後人大雄略能破強敵，凡所鬪處恒勝，父母立字名曰勝軍。二月光者，世人所號也。佛如日光，波斯匿王助佛猶如月光，故名月光也。德行十地下，次明歎德。所言十地者，如上說。六度者，一檀，捨財為能；二尸羅，防非為義；三忍，以息瞋為功；四精進，以策懃為用；五禪，攝心為德；六般若，觀達無義。具《智度論》釋。三十七品者，三四、二五、單七、隻八，名雖三十七，以十法為根本，謂信、戒、念、定、慧、精進、思惟、除、喜、捨，十中開六合四為三十七。開六者，分信為二，信根、信力。戒分為三，正語、正業、正命。念分為四，念根、念力、念覺支、正念也。精進有八，四正懃、精進根、精進力、精進覺支、正精進。開定為八，四如意足、定根、定力、定覺支、正定。開慧為八者，四念處、慧根、慧力、擇法覺支、正見也。四不壞淨者，信佛、信法、信僧、信戒不壞也。行摩訶衍化者，月光所弘大乘也。

次第問居士寶蓋、法淨名等八百人，復問須菩提、舍利弗等五千人，復問彌勒、師子吼等十千人，無能答者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第問居士寶蓋、法淨名等八百人，復問須菩提、舍利弗等五千人，復問彌勒、師子吼等十千人，無能答者。

次第問者，請決所疑也。居士寶蓋乃至師子吼等十千人無能答者，如來放光，不知欲說何等法？非下位所知，如來出定會當自說，所以不答也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第問者，請決所疑也。居士寶蓋乃至師子吼等十千人無能答者，如來放光，不知欲說何等法？非下位所知，如來出定會當自說，所以不答也。

時波斯匿王即以神力作八萬種音樂，十八梵六欲諸天亦作八萬種音樂，聲動三千，乃至十方恒河沙佛土有緣斯現。彼他方佛國中，南方法戈菩薩，共五百萬億大眾俱，來入此大會；東方寶柱菩薩，共九百萬億大眾俱，來入此大會；北方虛空性菩薩，共百千萬億大眾俱，來入此大會；西方善住菩薩，共十恒河沙大眾俱，來入此大會；六方亦復如是。作樂亦然，亦復共作無量音樂覺悟如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時波斯匿王即以神力作八萬種音樂，十八梵六欲諸天亦作八萬種音樂，聲動三千，乃至十方恒河沙佛土有緣斯現。彼他方佛國中，南方法戈菩薩，共五百萬億大眾俱，來入此大會；東方寶柱菩薩，共九百萬億大眾俱，來入此大會；北方虛空性菩薩，共百千萬億大眾俱，來入此大會；西方善住菩薩，共十恒河沙大眾俱，來入此大會；六方亦復如是。作樂亦然，亦復共作無量音樂覺悟如來。

時波斯匿王下，說經時序中第六明月光及諸天等作樂歎佛，召集十方眾來聞經。就中有三：初月光作八萬種音樂；二十八梵下，諸天作樂歎佛；三彼他方下，明十方菩薩雲集，作無量音樂覺悟如來。南方法戈菩薩者，各以一德彰其號也。入二禪尚無，為聲判所動。今言覺悟如來者，此明有機感佛耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時波斯匿王下，說經時序中第六明月光及諸天等作樂歎佛，召集十方眾來聞經。就中有三：初月光作八萬種音樂；二十八梵下，諸天作樂歎佛；三彼他方下，明十方菩薩雲集，作無量音樂覺悟如來。南方法戈菩薩者，各以一德彰其號也。入二禪尚無，為聲判所動。今言覺悟如來者，此明有機感佛耳。

佛即知時，得眾生根，即從定起，方坐蓮華師子座上，如金剛山王。大眾歡喜，各各現無量神通，地及虛空大眾而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛即知時，得眾生根，即從定起，方坐蓮華師子座上，如金剛山王。大眾歡喜，各各現無量神通，地及虛空大眾而住。

佛即知時下，說經時序中第七明如來起三昧分。知時者，大乘法可說之時。得眾生根者，知物機熟也。即從定起者，明如來善深達緣起、善識物機，欲現大用故所以起也。如來三業益物，上明放光雨華，是身業益物也；〈空品〉已下吐音陳教，明口業益物也。身口不孤，必兼於意業。意業冥加，動地等是意業益物也。將欲現口業，所以出定也。方坐蓮華師子座者，蓮華是濡膬，欲現奇特相也。師子座者，如《釋論》云「非是實師子，亦非木石師子。以如來是人中師子，所坐之處若座若床皆名師子也。」如金剛山王者，譬如須彌山安處大海，不為四風所動，表明如來智慧安處法性虛空，不為四種邪師所動，故言金剛山王也。大眾歡喜各各現無量神通者，上見如來入定廣現神力，情疑不決故，所以不喜；今見出定，坐師子座將欲說法，決我等疑、生我等解，慶利之深故名喜也。地及虛空大眾而住者，有神通者在空中停，無神通者在地也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛即知時下，說經時序中第七明如來起三昧分。知時者，大乘法可說之時。得眾生根者，知物機熟也。即從定起者，明如來善深達緣起、善識物機，欲現大用故所以起也。如來三業益物，上明放光雨華，是身業益物也；〈空品〉已下吐音陳教，明口業益物也。身口不孤，必兼於意業。意業冥加，動地等是意業益物也。將欲現口業，所以出定也。方坐蓮華師子座者，蓮華是濡膬，欲現奇特相也。師子座者，如《釋論》云「非是實師子，亦非木石師子。以如來是人中師子，所坐之處若座若床皆名師子也。」如金剛山王者，譬如須彌山安處大海，不為四風所動，表明如來智慧安處法性虛空，不為四種邪師所動，故言金剛山王也。大眾歡喜各各現無量神通者，上見如來入定廣現神力，情疑不決故，所以不喜；今見出定，坐師子座將欲說法，決我等疑、生我等解，慶利之深故名喜也。地及虛空大眾而住者，有神通者在空中停，無神通者在地也。

仁王護國般若波羅蜜經觀空品第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仁王護國般若波羅蜜經觀空品第二

上來至此明序分，自此下明正說分。序義既周，正宗宜顯，所以明正說也。就正宗文中，品雖有六，義約為四：第一前之三品明能護波若亦名內護；第二護國一品明所護之國亦名外護；第三散華一品示物供物儀令人供養；第四受持一品明弘經人德行相貌，勸將來依憑學經。就前三品即為三別：〈觀空〉一品明護果、〈教化〉一品明護十地因教物起行、〈二諦〉一品論辨二諦不二。護果內非無因，為成護果；護因中非無果，為明其因。無分別中因果本來清淨，為因緣故作一途說耳，勿作有所得心定執也。所言觀空者，諸佛菩薩以無相妙慧照無相妙境，內外並冥、緣觀俱寂，故言觀空也。故下文云「見境見智，非聖見也。」又言觀者，無得正觀也。空者，諸法實相、法性、本際異名也，非二乘所見空也。就此品分為三段：第一明申告大眾；第二從爾時大王下三問答，月光諮請，明護果之義；第三從佛說法時下，明時會得益。就第一申告中有四子句：初知十六國王意；二吾今下，許說；三諦聽下，勅聽；四時波斯匿王下，散華供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上來至此明序分，自此下明正說分。序義既周，正宗宜顯，所以明正說也。就正宗文中，品雖有六，義約為四：第一前之三品明能護波若亦名內護；第二護國一品明所護之國亦名外護；第三散華一品示物供物儀令人供養；第四受持一品明弘經人德行相貌，勸將來依憑學經。就前三品即為三別：〈觀空〉一品明護果、〈教化〉一品明護十地因教物起行、〈二諦〉一品論辨二諦不二。護果內非無因，為成護果；護因中非無果，為明其因。無分別中因果本來清淨，為因緣故作一途說耳，勿作有所得心定執也。所言觀空者，諸佛菩薩以無相妙慧照無相妙境，內外並冥、緣觀俱寂，故言觀空也。故下文云「見境見智，非聖見也。」又言觀者，無得正觀也。空者，諸法實相、法性、本際異名也，非二乘所見空也。就此品分為三段：第一明申告大眾；第二從爾時大王下三問答，月光諮請，明護果之義；第三從佛說法時下，明時會得益。就第一申告中有四子句：初知十六國王意；二吾今下，許說；三諦聽下，勅聽；四時波斯匿王下，散華供養。

爾時佛告大眾：「知十六大國王意欲問護國土因緣，吾今先為諸菩薩說護佛果因緣、護十地行因緣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告大眾：「知十六大國王意欲問護國土因緣，吾今先為諸菩薩說護佛果因緣、護十地行因緣。」

爾時佛告大眾者，將欲為說，所以聖命也。十六大國王意欲問護國土因緣者，王者本欲令七難不起、妖災消滅，境土清夷、萬民安樂，此王者本意。此則生下外護經文，即〈護國品〉也。吾今先為下，二明許說。夫欲衛其內外，先立其內行。內行若成，外護得備，所以先明內護也。護佛果者，即生此品護果經文。護十地行者，生下〈教化品〉護因經文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告大眾者，將欲為說，所以聖命也。十六大國王意欲問護國土因緣者，王者本欲令七難不起、妖災消滅，境土清夷、萬民安樂，此王者本意。此則生下外護經文，即〈護國品〉也。吾今先為下，二明許說。夫欲衛其內外，先立其內行。內行若成，外護得備，所以先明內護也。護佛果者，即生此品護果經文。護十地行者，生下〈教化品〉護因經文。

「諦聽諦聽，善思念之，如法修行。」時波斯匿王言：「善！大事因緣故。」即散百億種色華，變成百億寶帳蓋諸大眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諦聽諦聽，善思念之，如法修行。」時波斯匿王言：「善！大事因緣故。」即散百億種色華，變成百億寶帳蓋諸大眾。

諦聽下，三明勅聽許說。將欲為說，先誡約時眾諦聽者，即聞慧也。善思念之，即思慧也。如法修行，即修慧也。時波斯匿王下，四散華供養。王言善者，述成如來所說也，順理益物名之為善。大事因緣者，明說波若言窮理寂，即《法華》明一大事因緣也。散華者，欲明虔敬於法，散華供養也。變成寶帳者，表明於佛田內行因雖小感果乃大，喻若小華成寶帳也。蓋諸大眾者，表慈悲普覆也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諦聽下，三明勅聽許說。將欲為說，先誡約時眾諦聽者，即聞慧也。善思念之，即思慧也。如法修行，即修慧也。時波斯匿王下，四散華供養。王言善者，述成如來所說也，順理益物名之為善。大事因緣者，明說波若言窮理寂，即《法華》明一大事因緣也。散華者，欲明虔敬於法，散華供養也。變成寶帳者，表明於佛田內行因雖小感果乃大，喻若小華成寶帳也。蓋諸大眾者，表慈悲普覆也。

爾時大王復起作禮，白佛言：「世尊！一切菩薩云何護佛果？云何護十地行因緣？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大王復起作禮，白佛言：「世尊！一切菩薩云何護佛果？云何護十地行因緣？」

爾時大王復起作禮下，品中大段第二月光諮問護果義。就中有三問答，即為三別：初一問答明生法二空本來寂滅與佛果無二。第二問眾生不可得，云何可化？答：因緣尚寂何況眾生。第三問智空。智若是有，可辨照用；智既虛寂，云何可辨照？答：法尚體空，何況於智。初問答中，初問、後答。就問中二句：初月光請二一切菩薩下，出所請之事。初請中，大王復起作禮者，月光既為扣玄之主，將欲興問，先表虔敬也。第二所請事中，初句請護佛果、後句請護十地行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大王復起作禮下，品中大段第二月光諮問護果義。就中有三問答，即為三別：初一問答明生法二空本來寂滅與佛果無二。第二問眾生不可得，云何可化？答：因緣尚寂何況眾生。第三問智空。智若是有，可辨照用；智既虛寂，云何可辨照？答：法尚體空，何況於智。初問答中，初問、後答。就問中二句：初月光請二一切菩薩下，出所請之事。初請中，大王復起作禮者，月光既為扣玄之主，將欲興問，先表虔敬也。第二所請事中，初句請護佛果、後句請護十地行。

佛言：「菩薩化四生，不觀色如、受想行識如，眾生我人常樂我淨如、知見壽者如、菩薩如、六度四攝一切行如、二諦如。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩化四生，不觀色如、受想行識如，眾生我人常樂我淨如、知見壽者如、菩薩如、六度四攝一切行如、二諦如。」

佛言云下，第二佛答，中二：初總標化四生；二從不觀色如下，別約諸科，釋生法二空不可得，同於如義，與佛果無二無別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言云下，第二佛答，中二：初總標化四生；二從不觀色如下，別約諸科，釋生法二空不可得，同於如義，與佛果無二無別。

問：月光既稱問護佛果因緣，佛應答佛果事，何故云化四生耶？答：諸師云云，不能具出。今云欲示因果不二，明眾生畢竟空與佛無別。故《淨名經》云「眾生如、彌勒如，一如無二。」例如《涅槃》云「我者即如來藏義」，此經所辨四生等一切法，悉皆是如，與佛無異。若知四生與佛一無二，即是護佛果。如此問答，豈是世人所解？自非久種善根、多值諸佛，了悟一切法空，只可與此文相應耶？所言四生者，從母胎生，故名胎生；毘舍佉母生三十二卵，名為卵生；如菴羅波利婬女，名為濕生；劫初人皆化生也。二不觀色如下，別約諸科。明生法二空，有二：初廣明空；是故一切下，第二總結。初明空中四句：初明法空；二眾生下，明生空；三六度者，明行空；四二諦下，明二諦境教亦寂。初文言不觀色如者，諸解非一，不能具出。今依《大智論》解，從緣生法，體性自無，不假智推方無也。此欲明緣觀俱寂也。故《大品》云「色尚不可得，何況非色。」如體經意，應具明四句，今為存略，故但云不觀色耳，受想行識例爾。三藏師云：若遣色歸如，應云觀色如。而文云不觀色如者，若遣色存如，則觀心未淨；今圓觀，不觀色、不觀如，不見空有、不見境智也。下去諸句例皆爾也。眾生下，第二明生空，七句：五陰中生，故名眾生空。我者，計五陰為我。人者，假名行人。常樂我淨者，明眾生體空也。眾生顛倒，橫計於苦無常無我無淨中計常樂我淨，故言生死空也。今謂眾生我人名顛倒法，常樂我淨四德是清淨法，若能體知此二畢竟空，故云為如。此中欲明生死涅槃不二。如者，佛性、法性、正道、不二之異名也。知見壽者，意識名知、眼識名見、色心不斷名為壽者。菩薩者，大道心名為菩薩。今謂前明眾生所化，今辨菩薩能化，能所皆淨，故云如也。第三明行空，有三句：一六度、二四攝、三總一切諸行法，明此等一切菩薩行法皆如故有也。第四明二諦如者，以空有為世諦、有空為第一義諦，故《涅槃》云「第一義諦如即世諦如。佛言如是如是。」至後〈二諦品〉自當別釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：月光既稱問護佛果因緣，佛應答佛果事，何故云化四生耶？答：諸師云云，不能具出。今云欲示因果不二，明眾生畢竟空與佛無別。故《淨名經》云「眾生如、彌勒如，一如無二。」例如《涅槃》云「我者即如來藏義」，此經所辨四生等一切法，悉皆是如，與佛無異。若知四生與佛一無二，即是護佛果。如此問答，豈是世人所解？自非久種善根、多值諸佛，了悟一切法空，只可與此文相應耶？所言四生者，從母胎生，故名胎生；毘舍佉母生三十二卵，名為卵生；如菴羅波利婬女，名為濕生；劫初人皆化生也。二不觀色如下，別約諸科。明生法二空，有二：初廣明空；是故一切下，第二總結。初明空中四句：初明法空；二眾生下，明生空；三六度者，明行空；四二諦下，明二諦境教亦寂。初文言不觀色如者，諸解非一，不能具出。今依《大智論》解，從緣生法，體性自無，不假智推方無也。此欲明緣觀俱寂也。故《大品》云「色尚不可得，何況非色。」如體經意，應具明四句，今為存略，故但云不觀色耳，受想行識例爾。三藏師云：若遣色歸如，應云觀色如。而文云不觀色如者，若遣色存如，則觀心未淨；今圓觀，不觀色、不觀如，不見空有、不見境智也。下去諸句例皆爾也。眾生下，第二明生空，七句：五陰中生，故名眾生空。我者，計五陰為我。人者，假名行人。常樂我淨者，明眾生體空也。眾生顛倒，橫計於苦無常無我無淨中計常樂我淨，故言生死空也。今謂眾生我人名顛倒法，常樂我淨四德是清淨法，若能體知此二畢竟空，故云為如。此中欲明生死涅槃不二。如者，佛性、法性、正道、不二之異名也。知見壽者，意識名知、眼識名見、色心不斷名為壽者。菩薩者，大道心名為菩薩。今謂前明眾生所化，今辨菩薩能化，能所皆淨，故云如也。第三明行空，有三句：一六度、二四攝、三總一切諸行法，明此等一切菩薩行法皆如故有也。第四明二諦如者，以空有為世諦、有空為第一義諦，故《涅槃》云「第一義諦如即世諦如。佛言如是如是。」至後〈二諦品〉自當別釋。

「是故一切法性真實空，不來不去、無生無滅、同真際、等法性，無二無別如虛空，是故陰入界無我、無所有相，是為菩薩行化十地般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故一切法性真實空，不來不去、無生無滅、同真際、等法性，無二無別如虛空，是故陰入界無我、無所有相，是為菩薩行化十地般若波羅蜜。」

是故下，第二總結答上問護果護因。文有二：初結上生法二空同法性等真際無二無別，明四生如與佛如無異，即明護果義。是為菩薩行化十地下，結答護十地行因緣義，明菩薩觀解即護因義。初結上生法二空。文言一切法性者，實相之異名也。真實空者，非二乘所解空也。來無所從名不來，去無所至名不去。然法性雖無去來，而宛然去來。不生不滅者，法本不生，有何滅乎？同真際者，同於諸法實際也。等法性者，《釋論》云「法名涅槃，性名本分種。等者，一切諸法中悉有安樂性。安樂性者即涅槃之異名也。」無二無別者，有人言：無人在法外名無二，無法在人外名無別。今謂不然，明四生與常樂四德無二無別也。如虛空者，總喻無人法也。是故陰入界無我，結上人無我。無所有相，結法無我。是為菩薩下，明菩薩觀解，即結答上護因問，以悟無所得故能證十地波若也。故《金剛般若》云「皆以無為法而有差別」。見自他皆無為，即以無為為菩薩體也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故下，第二總結答上問護果護因。文有二：初結上生法二空同法性等真際無二無別，明四生如與佛如無異，即明護果義。是為菩薩行化十地下，結答護十地行因緣義，明菩薩觀解即護因義。初結上生法二空。文言一切法性者，實相之異名也。真實空者，非二乘所解空也。來無所從名不來，去無所至名不去。然法性雖無去來，而宛然去來。不生不滅者，法本不生，有何滅乎？同真際者，同於諸法實際也。等法性者，《釋論》云「法名涅槃，性名本分種。等者，一切諸法中悉有安樂性。安樂性者即涅槃之異名也。」無二無別者，有人言：無人在法外名無二，無法在人外名無別。今謂不然，明四生與常樂四德無二無別也。如虛空者，總喻無人法也。是故陰入界無我，結上人無我。無所有相，結法無我。是為菩薩下，明菩薩觀解，即結答上護因問，以悟無所得故能證十地波若也。故《金剛般若》云「皆以無為法而有差別」。見自他皆無為，即以無為為菩薩體也。

白佛言：「若諸法爾者，菩薩護化眾生，為化眾生耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 白佛言：「若諸法爾者，菩薩護化眾生，為化眾生耶？」

白佛言下，第二問答。月光重請前義，眾生尚不可得，云何可化就？文有二：初問、次答。問中有三：初領上義。若諸法爾者，牒前也。二舉疑事。菩薩護化眾生者，王雖聞上說四生同真際等法性，猶執眾生與佛有異。若如上解，直是護化眾生，何關護佛果？三正難。若如上說眾生畢竟空寂，菩薩為化眾生者，王聞佛上說眾生相寂即作空解，云無能化所化，故生疑也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 白佛言下，第二問答。月光重請前義，眾生尚不可得，云何可化就？文有二：初問、次答。問中有三：初領上義。若諸法爾者，牒前也。二舉疑事。菩薩護化眾生者，王雖聞上說四生同真際等法性，猶執眾生與佛有異。若如上解，直是護化眾生，何關護佛果？三正難。若如上說眾生畢竟空寂，菩薩為化眾生者，王聞佛上說眾生相寂即作空解，云無能化所化，故生疑也。

「大王！法性色受想行識常樂我淨，不住色、不住非色、不住非非色，乃至受想行識亦不住非非住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！法性色受想行識常樂我淨，不住色、不住非色、不住非非色，乃至受想行識亦不住非非住。」

大王下，第二答。文有五別：初約悟入以答，若就諸佛菩薩心，本無所化及能化；二約出用，隨世諦故，有可化眾生耳；三還結歸悟入；四明邪正二見皆名為見；五結，若能隨俗名字見，實無所見，名正見也。第一就悟入答者，文言法性即色受想行識。問：何故就法性以答？眾生無始來著有情深，故佛舉性空以答。法性者，第一義空之異名也。就此文有二：初約法明不住；何以故下，釋不住義是正見。初約五陰四德俱離名言、同絕四句，顯不住行。言不住色者，知色空不住；不但不住色，非色亦不住，亦色亦空亦不住；不但不住亦色亦空，亦不住非色非空。言語道斷、心行處滅，故言不住非不住。又言不住非非色者，既言色非色俱不可得住，豈況非非色當有住也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大王下，第二答。文有五別：初約悟入以答，若就諸佛菩薩心，本無所化及能化；二約出用，隨世諦故，有可化眾生耳；三還結歸悟入；四明邪正二見皆名為見；五結，若能隨俗名字見，實無所見，名正見也。第一就悟入答者，文言法性即色受想行識。問：何故就法性以答？眾生無始來著有情深，故佛舉性空以答。法性者，第一義空之異名也。就此文有二：初約法明不住；何以故下，釋不住義是正見。初約五陰四德俱離名言、同絕四句，顯不住行。言不住色者，知色空不住；不但不住色，非色亦不住，亦色亦空亦不住；不但不住亦色亦空，亦不住非色非空。言語道斷、心行處滅，故言不住非不住。又言不住非非色者，既言色非色俱不可得住，豈況非非色當有住也。

「何以故？非色如、非非色如，世諦故、三假故，名見眾生。一切生性實故，乃至諸佛、三乘七賢八聖亦名見，六十二見亦名見。大王！若以名名見一切法乃至諸佛三乘四生者，非非見一切法也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何以故？非色如、非非色如，世諦故、三假故，名見眾生。一切生性實故，乃至諸佛、三乘七賢八聖亦名見，六十二見亦名見。大王！若以名名見一切法乃至諸佛三乘四生者，非非見一切法也。」

何以故下，釋上不住義。非色如者，非折色然後始空，色體本來空，故云非色如。非非色如者，非離色外別有空，色則空也。第二隨世俗故眾生可化。文有二：初舉惑本；二能化由惑，故見世諦所化也。文言世諦故三假故，如來依世諦三假故名見一切眾生，即有能化也。第三還結成上悟入眾生不可得義也。文言一切眾生性實故，一切眾生即前所明四生也，性實故一切眾生即體是寂皆性實也。第四明邪正二見俱是見著。文言乃至諸佛下，此句即通舉凡聖，故言乃至。下更分別邪正。小乘以六十二見為邪，計諸陰有即常見、執諸陰無即斷見，因此斷常生六十二見。然解六十二見不同，且依《釋論》明六十二見。歷於五陰而明神及世間常是事實，餘妄語，是見依色。神及世間無常是事實，餘妄語，是見依色。神及世間亦常無常是事實，餘妄語，是見依色。神及世間非常非無常是事實，餘妄語，是見依色。色上有四句，受想行識上亦各具四句，合有二十句。世界有邊無邊，亦歷五陰有二十句。死後如去不如去，歷五陰復二十句。合六十句。身即神、身異神，復有二句，合為六十二見也。第五結，若能隨俗名字見，實無所見是名正見。文言大王若以名名見一切法者，但有名無實也，乃至三乘諸佛四生亦但有名字。若能如此見，非妄想見，名真實見也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何以故下，釋上不住義。非色如者，非折色然後始空，色體本來空，故云非色如。非非色如者，非離色外別有空，色則空也。第二隨世俗故眾生可化。文有二：初舉惑本；二能化由惑，故見世諦所化也。文言世諦故三假故，如來依世諦三假故名見一切眾生，即有能化也。第三還結成上悟入眾生不可得義也。文言一切眾生性實故，一切眾生即前所明四生也，性實故一切眾生即體是寂皆性實也。第四明邪正二見俱是見著。文言乃至諸佛下，此句即通舉凡聖，故言乃至。下更分別邪正。小乘以六十二見為邪，計諸陰有即常見、執諸陰無即斷見，因此斷常生六十二見。然解六十二見不同，且依《釋論》明六十二見。歷於五陰而明神及世間常是事實，餘妄語，是見依色。神及世間無常是事實，餘妄語，是見依色。神及世間亦常無常是事實，餘妄語，是見依色。神及世間非常非無常是事實，餘妄語，是見依色。色上有四句，受想行識上亦各具四句，合有二十句。世界有邊無邊，亦歷五陰有二十句。死後如去不如去，歷五陰復二十句。合六十句。身即神、身異神，復有二句，合為六十二見也。第五結，若能隨俗名字見，實無所見是名正見。文言大王若以名名見一切法者，但有名無實也，乃至三乘諸佛四生亦但有名字。若能如此見，非妄想見，名真實見也。

白佛言：「般若波羅蜜有法非非法，摩訶衍云何照？」「大王！摩訶衍見非非法，法若非非法，是名非非法空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 白佛言：「般若波羅蜜有法非非法，摩訶衍云何照？」「大王！摩訶衍見非非法，法若非非法，是名非非法空。」

白佛言般若波羅蜜下，第三明智照。文問答為二。問云：波若為是有法、為是無法？若是有法，可辨照用；般若既非有，云何照用？非非法者，應云非有非無；但此經簡略，故直云非非法也。一非非有、二非非無，摩訶衍既非有無，云何辨照？此即舉體以難用。摩訶衍即般若也，故下文云「能運載名摩訶衍」。即滅為金剛，論其照用名般若，取其運載即是乘義，故《大智論》會此二名同為一也。大王下，第二答。文有六：第一約悟入以明法空。第二從但法集故有下，約出用隨俗以答。第三從善男子見法眾生下，舉非顯是。第四從大王是經名味句下，挌量顯勝。第五從大王見境見智下，結上舉非顯是。第六從善男子若有修習下，勸信受持，答上問護佛果義。就第一悟入中即為二別：初略答；二從法性下，別歷諸科廣答。初略。文云摩訶衍見非非法法若非非法是名非非法空。非非法者，非有非無也。法若是有，可如有而知；法若是無，可如無而照。以法非有非無，故聖照一切如虛空矣。今言見者，乃是無見之見，非是定性之見。法若非非法，舉法體空寂，去離有無，名為中道。若能知有無性離，中何所中？是名非非法空者，正明能觀所觀空，故生法師云：「非無有宗，宗之者無相。聖智非無有照，照之者無心。故以無心之智照無相之宗也，境智俱寂也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 白佛言般若波羅蜜下，第三明智照。文問答為二。問云：波若為是有法、為是無法？若是有法，可辨照用；般若既非有，云何照用？非非法者，應云非有非無；但此經簡略，故直云非非法也。一非非有、二非非無，摩訶衍既非有無，云何辨照？此即舉體以難用。摩訶衍即般若也，故下文云「能運載名摩訶衍」。即滅為金剛，論其照用名般若，取其運載即是乘義，故《大智論》會此二名同為一也。大王下，第二答。文有六：第一約悟入以明法空。第二從但法集故有下，約出用隨俗以答。第三從善男子見法眾生下，舉非顯是。第四從大王是經名味句下，挌量顯勝。第五從大王見境見智下，結上舉非顯是。第六從善男子若有修習下，勸信受持，答上問護佛果義。就第一悟入中即為二別：初略答；二從法性下，別歷諸科廣答。初略。文云摩訶衍見非非法法若非非法是名非非法空。非非法者，非有非無也。法若是有，可如有而知；法若是無，可如無而照。以法非有非無，故聖照一切如虛空矣。今言見者，乃是無見之見，非是定性之見。法若非非法，舉法體空寂，去離有無，名為中道。若能知有無性離，中何所中？是名非非法空者，正明能觀所觀空，故生法師云：「非無有宗，宗之者無相。聖智非無有照，照之者無心。故以無心之智照無相之宗也，境智俱寂也。」

「法性空，色受想行識空，十二入空，十八界空，六大法空，四諦空，十二緣空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「法性空，色受想行識空，十二入空，十八界空，六大法空，四諦空，十二緣空。」

法性下，第二別歷諸科以明空，顯護佛果之般若也。文有二：初約法明空，顯成實智義；二內空下，更舉十二空結上空義。初約法明空有二：初就色釋空；次從剎那下，約心辨空。所言法性者，明一切法本性清淨，即大乘般若體。色受想行識空者，明五陰果報空。十二入是受用空，十八界是性別空。《大智度論》云「以對病不同，說斯三種。為疑心數眾生說於五陰，為疑色眾生說十二入，為疑色心等眾生說十八界。」六大名遍到空，故《阿含經》云「六王各諍其大。地云我能勝載一切萬物，故稱為大。水云我能澍潤一切，火云我能燒照一切，風云我能生動一切，空云我能容受一切，識云若無我者色則敗壞雖，復各稱我大，識為主也。」故云四大圍空，識居其中。五大就有法以辨空，第六空大就無法以辨空。今言有無者，是其相待之名也。四諦者是境空，十二因緣是義空，生住滅是三世法空。十二因緣義空者，還分折苦集之境，故過去二因、現在三因，此五是集。現在五果、未來二果，此七是苦諦。故云十二因緣其義甚深。又十二因緣者，明十二因緣本來寂滅，非二乘所知故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法性下，第二別歷諸科以明空，顯護佛果之般若也。文有二：初約法明空，顯成實智義；二內空下，更舉十二空結上空義。初約法明空有二：初就色釋空；次從剎那下，約心辨空。所言法性者，明一切法本性清淨，即大乘般若體。色受想行識空者，明五陰果報空。十二入是受用空，十八界是性別空。《大智度論》云「以對病不同，說斯三種。為疑心數眾生說於五陰，為疑色眾生說十二入，為疑色心等眾生說十八界。」六大名遍到空，故《阿含經》云「六王各諍其大。地云我能勝載一切萬物，故稱為大。水云我能澍潤一切，火云我能燒照一切，風云我能生動一切，空云我能容受一切，識云若無我者色則敗壞雖，復各稱我大，識為主也。」故云四大圍空，識居其中。五大就有法以辨空，第六空大就無法以辨空。今言有無者，是其相待之名也。四諦者是境空，十二因緣是義空，生住滅是三世法空。十二因緣義空者，還分折苦集之境，故過去二因、現在三因，此五是集。現在五果、未來二果，此七是苦諦。故云十二因緣其義甚深。又十二因緣者，明十二因緣本來寂滅，非二乘所知故也。

「是法即生即住即滅，即有即空，剎那剎那亦如是法生法住法滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是法即生即住即滅，即有即空，剎那剎那亦如是法生法住法滅。」

是法即生者，牒上色等諸法集起故生。即住者，有為暫時逕停名住。即滅者，不起即滅也。即有即空者，集起故即有，自體空故即空。故《淨名經》云「亦生亦老亦滅」。此中應廣明三相，復須悉破，今不具說。剎那亦如是下，就心辨空。法生法住法滅者，釋心法亦具三相也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是法即生者，牒上色等諸法集起故生。即住者，有為暫時逕停名住。即滅者，不起即滅也。即有即空者，集起故即有，自體空故即空。故《淨名經》云「亦生亦老亦滅」。此中應廣明三相，復須悉破，今不具說。剎那亦如是下，就心辨空。法生法住法滅者，釋心法亦具三相也。

「何以故？九十剎那為一念，一念中一剎那經九百生滅，乃至色一切法亦如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何以故？九十剎那為一念，一念中一剎那經九百生滅，乃至色一切法亦如是。」

何以故下，釋上色心空故也。九十剎那為一念(乃至)一切法亦如是，上廣辨其色、略辨其心，今就內廣明其心、略釋其色空，聖人善巧廣略互舉。若依《釋論》，此即是散空也。將欲明空，先立其法。法雖無量，不出色心。色法者，從細微成麁微，從四微成四大，從四大成諸根，此明色法也。九十剎那為一念，一念中一剎那逕九百生滅，一念有九十剎那，合逕八萬一千生滅。以生滅折剎那，剎那折一念，如是心法不可得，此明心空。以四大分諸根，諸根不可得。以四塵分四大，四大不可得。以麁微分四微，四微不可得。以細微分麁微，麁微不可得。摧色至於極微，窮心盡於生滅。色盡心窮，𭔛然無所住，無住之住不知何以目之，強名為空，即是護佛果也。一切法亦如是者，結上色心空也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何以故下，釋上色心空故也。九十剎那為一念(乃至)一切法亦如是，上廣辨其色、略辨其心，今就內廣明其心、略釋其色空，聖人善巧廣略互舉。若依《釋論》，此即是散空也。將欲明空，先立其法。法雖無量，不出色心。色法者，從細微成麁微，從四微成四大，從四大成諸根，此明色法也。九十剎那為一念，一念中一剎那逕九百生滅，一念有九十剎那，合逕八萬一千生滅。以生滅折剎那，剎那折一念，如是心法不可得，此明心空。以四大分諸根，諸根不可得。以四塵分四大，四大不可得。以麁微分四微，四微不可得。以細微分麁微，麁微不可得。摧色至於極微，窮心盡於生滅。色盡心窮，𭔛然無所住，無住之住不知何以目之，強名為空，即是護佛果也。一切法亦如是者，結上色心空也。

「以般若波羅蜜空故，不見緣、不見諦，乃至一切法空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以般若波羅蜜空故，不見緣、不見諦，乃至一切法空。」

以般若波羅蜜空故不見緣不見諦者，上舉法以明智空，今舉智以明法空。不見緣者，心空也。不見諦者，境空也。又解：不見緣者十二緣也，不見諦者四諦也。乃至一切法空，總結釋空也。約法明空竟。內空下，次更舉空結上諸空。上別、此總，即顯成總別皆空。若能了悟諸法本來空，是名真護佛果也。若依《大論》明十八空，先總。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以般若波羅蜜空故不見緣不見諦者，上舉法以明智空，今舉智以明法空。不見緣者，心空也。不見諦者，境空也。又解：不見緣者十二緣也，不見諦者四諦也。乃至一切法空，總結釋空也。約法明空竟。內空下，次更舉空結上諸空。上別、此總，即顯成總別皆空。若能了悟諸法本來空，是名真護佛果也。若依《大論》明十八空，先總。

問：若廣說諸法無量，空隨諸法亦應無量。略說應一空，所謂一切法空。今何以但說十八空？答：若略說即事不周，若廣說即事繁。如服藥少則病不除，多則更增其患。空亦如是，若說一空則不能破種種邪見及諸煩惱，若隨種種邪見說空則過多。今說十八空正得其中，今辨十二亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：若廣說諸法無量，空隨諸法亦應無量。略說應一空，所謂一切法空。今何以但說十八空？答：若略說即事不周，若廣說即事繁。如服藥少則病不除，多則更增其患。空亦如是，若說一空則不能破種種邪見及諸煩惱，若隨種種邪見說空則過多。今說十八空正得其中，今辨十二亦如是。

「內空、外空、內外空、有為空、無為空、無始空、性空、第一義空、般若波羅蜜空、因空、佛果空、空空故空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「內空、外空、內外空、有為空、無為空、無始空、性空、第一義空、般若波羅蜜空、因空、佛果空、空空故空。」

內空者，所謂內六入無神我。外空者，外六塵無我所。內外空者，內外合觀皆無我我所。有為空者，色心因緣和合生諸陰界入等無所有。無為空者，虛空、數滅、非數滅也。亦應有有為無為合觀，文略故也。無始空者，將明無始故先明有始。《涅槃》云「從冥初生大」，若依《釋論》「從世性生覺是名為始」，破此始故名無始空也。性空者，諸法本無，眾生計不同，或謂未來性有(乃至)性諦如來性等決定是有，並為此空所破，如經說「眼空無我我所。何以故？性自爾。乃至意等亦如是。」第一義空者，諸法實相不破不壞也，對世諦得名也。是諸法實相亦不可得。何以故？無愛著故。般若波羅蜜空者，《涅槃》云「大空者是波若空」也。《釋論》云「十方俱空名大空」也。因空者，金剛已還皆悉空寂，名因空。佛果空者，十力(乃至)十八不共法等空，名佛果空也。空空故空者，《釋論》云「空空者，先以法空破內外等法，後以此空破是諸空，是名空空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 內空者，所謂內六入無神我。外空者，外六塵無我所。內外空者，內外合觀皆無我我所。有為空者，色心因緣和合生諸陰界入等無所有。無為空者，虛空、數滅、非數滅也。亦應有有為無為合觀，文略故也。無始空者，將明無始故先明有始。《涅槃》云「從冥初生大」，若依《釋論》「從世性生覺是名為始」，破此始故名無始空也。性空者，諸法本無，眾生計不同，或謂未來性有(乃至)性諦如來性等決定是有，並為此空所破，如經說「眼空無我我所。何以故？性自爾。乃至意等亦如是。」第一義空者，諸法實相不破不壞也，對世諦得名也。是諸法實相亦不可得。何以故？無愛著故。般若波羅蜜空者，《涅槃》云「大空者是波若空」也。《釋論》云「十方俱空名大空」也。因空者，金剛已還皆悉空寂，名因空。佛果空者，十力(乃至)十八不共法等空，名佛果空也。空空故空者，《釋論》云「空空者，先以法空破內外等法，後以此空破是諸空，是名空空。」

問：空與空空有何等異？答：空破五陰，空空破空。如服藥能破病，病破已藥亦應出，若藥不出即復是病。以空滅諸煩惱病，恐空復為患，是故以空捨空，故名空空也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：空與空空有何等異？答：空破五陰，空空破空。如服藥能破病，病破已藥亦應出，若藥不出即復是病。以空滅諸煩惱病，恐空復為患，是故以空捨空，故名空空也。

「但法集故有、受集故有、名集故有、因集故有、果集故有、十行故有、佛果故有，乃至六道一切有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「但法集故有、受集故有、名集故有、因集故有、果集故有、十行故有、佛果故有，乃至六道一切有。」

但法集下，答中第二約隨俗故、約出用以答。上辨於空，同入於實；今辨其有，則為三假所成，名為有。假義如上說也。法集故有者，以細色成麁色，名法集故有。言受集者，即是受假。地等四大攬細四塵成，名為受集。言名集者，即是名假。名字句等攬聲塵成故，稱名集故有。因集故有者煩惱業等從緣集起，名因集故有也。果集故有者，五陰等報從結業生，名果集故有。十行故有者，從十信至十地，從緣集起，通名十行故有也。佛果故有者，菩提涅槃從因行而得，故名佛果故有。乃至六道一切有者，前列眾內但列五道，修羅入鬼道；今具列諸有，故云乃至六道一切有也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 但法集下，答中第二約隨俗故、約出用以答。上辨於空，同入於實；今辨其有，則為三假所成，名為有。假義如上說也。法集故有者，以細色成麁色，名法集故有。言受集者，即是受假。地等四大攬細四塵成，名為受集。言名集者，即是名假。名字句等攬聲塵成故，稱名集故有。因集故有者煩惱業等從緣集起，名因集故有也。果集故有者，五陰等報從結業生，名果集故有。十行故有者，從十信至十地，從緣集起，通名十行故有也。佛果故有者，菩提涅槃從因行而得，故名佛果故有。乃至六道一切有者，前列眾內但列五道，修羅入鬼道；今具列諸有，故云乃至六道一切有也。

「善男子！若菩薩見法眾生我人知見者，斯人行世間不異於世間，於諸法而不動、不到、不滅、無相無無相，一切法亦如也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若菩薩見法眾生我人知見者，斯人行世間不異於世間，於諸法而不動、不到、不滅、無相無無相，一切法亦如也。」

善男子若菩薩見法眾生下，答中第三舉失顯得。文有二：初舉失；二於諸法下，顯得。初舉失者，若執我想未忘著法之心彌動重者，斯人同於世情，故不異世間也。於諸法而不動下，次顯得。若折色得空，斯則壞法，名為動也。若能體解色即是空，謂不動也。不到者，《智度論》云「平等之法，一切聖人所不能到。善告白佛言：『乃可餘聖不能到，佛何故不到？』佛言：『乃至佛亦不能到。何以故？佛即平等、平等即是佛，佛與平等無二，故名不到也。』」不滅者，法本不然，今則無滅。無相無無相者，一切諸法皆是一相所謂無相。一切法亦如也者，明一切法同一無所得也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子若菩薩見法眾生下，答中第三舉失顯得。文有二：初舉失；二於諸法下，顯得。初舉失者，若執我想未忘著法之心彌動重者，斯人同於世情，故不異世間也。於諸法而不動下，次顯得。若折色得空，斯則壞法，名為動也。若能體解色即是空，謂不動也。不到者，《智度論》云「平等之法，一切聖人所不能到。善告白佛言：『乃可餘聖不能到，佛何故不到？』佛言：『乃至佛亦不能到。何以故？佛即平等、平等即是佛，佛與平等無二，故名不到也。』」不滅者，法本不然，今則無滅。無相無無相者，一切諸法皆是一相所謂無相。一切法亦如也者，明一切法同一無所得也。

「諸佛法僧亦如也，即是初地一念心具足八萬四千般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛法僧亦如也，即是初地一念心具足八萬四千般若波羅蜜。」

諸佛法僧亦如也者，類同上釋。即是初地一念心具足八萬四千波羅蜜者，是無為法中而有差別，無所得一念具足一切。今言八萬四千者，是一途法門耳。一念者，論初地菩薩以真如為心，豈有一念也。今以借下地之一，念況上地之積德，故云一念也。八萬四千波羅蜜者，案《賢劫經》辨三百五十度，始從修行度、光曜度，終至分舍利度，為三百五十度也。一度中則有六度，合二千一百度。一度中復有十善，則合為二萬一千度也。以四善根分之，即八萬四千諸波羅蜜也。亦對八萬四千諸塵勞門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛法僧亦如也者，類同上釋。即是初地一念心具足八萬四千波羅蜜者，是無為法中而有差別，無所得一念具足一切。今言八萬四千者，是一途法門耳。一念者，論初地菩薩以真如為心，豈有一念也。今以借下地之一，念況上地之積德，故云一念也。八萬四千波羅蜜者，案《賢劫經》辨三百五十度，始從修行度、光曜度，終至分舍利度，為三百五十度也。一度中則有六度，合二千一百度。一度中復有十善，則合為二萬一千度也。以四善根分之，即八萬四千諸波羅蜜也。亦對八萬四千諸塵勞門。

「即載名摩訶衍，即滅為金剛，亦名定，亦名一切行，如《光讚般若波羅蜜》中說。大王！是經名味句，百佛千佛百千萬佛說名味句。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「即載名摩訶衍，即滅為金剛，亦名定，亦名一切行，如《光讚般若波羅蜜》中說。大王！是經名味句，百佛千佛百千萬佛說名味句。」

即載名摩訶衍者，若據其照用目為般若，論其運載名之為衍。能運人向佛，故云載名摩訶衍。即滅為金剛者，能破煩惱，名即滅為金剛。離散亂故名為定。能利自他無德不包，故云一切行也。如《光讚》者，引證也。大王是經名味句下，答中第四校量顯勝。是經者，此般若經。名味句者，《釋論》云「一字曰字，二字曰名。如菩一字，提為一字，二字不合不得為名，若合說者始得為名。四字成句，或三字四字八字，皆名為句。句下所以名為味也。百佛千佛說名味句者，明諸佛道同。然諸佛雖殊，其說無二，無二之說即是一也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即載名摩訶衍者，若據其照用目為般若，論其運載名之為衍。能運人向佛，故云載名摩訶衍。即滅為金剛者，能破煩惱，名即滅為金剛。離散亂故名為定。能利自他無德不包，故云一切行也。如《光讚》者，引證也。大王是經名味句下，答中第四校量顯勝。是經者，此般若經。名味句者，《釋論》云「一字曰字，二字曰名。如菩一字，提為一字，二字不合不得為名，若合說者始得為名。四字成句，或三字四字八字，皆名為句。句下所以名為味也。百佛千佛說名味句者，明諸佛道同。然諸佛雖殊，其說無二，無二之說即是一也。

「於恒河沙三千大千國土中盛無量七寶，施三千大千國土中眾生皆得七賢四果，不如於此經中起一念信，何況解一句者。句非句非非句，故般若非句、句非般若，般若亦非菩薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於恒河沙三千大千國土中盛無量七寶，施三千大千國土中眾生皆得七賢四果，不如於此經中起一念信，何況解一句者。句非句非非句，故般若非句、句非般若，般若亦非菩薩。」

於恒河沙三千大千國土(乃至)不如於此經中起一念信者，此正舉校量。初明財施三千；後皆得七賢四果下，明法施四果。不如於此經中起一念信者，無所得般若信，勝前有所得財法二施也。何況解一句者，信心尚過，何況解句義也。言句非句者，句無句相故也，亦無非句相，故非非句。又云：句非句者，文字性離也；非非句者，非前二句也。般若非句句非般若者，般若是智、句是文，文智皆無所有，故云般若非句句非般若也。般若亦非菩薩者，人法殊別也，此是無別之別也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於恒河沙三千大千國土(乃至)不如於此經中起一念信者，此正舉校量。初明財施三千；後皆得七賢四果下，明法施四果。不如於此經中起一念信者，無所得般若信，勝前有所得財法二施也。何況解一句者，信心尚過，何況解句義也。言句非句者，句無句相故也，亦無非句相，故非非句。又云：句非句者，文字性離也；非非句者，非前二句也。般若非句句非般若者，般若是智、句是文，文智皆無所有，故云般若非句句非般若也。般若亦非菩薩者，人法殊別也，此是無別之別也。

「何以故？十地三十生空故，始生、住生、終生不可得，地地中三生空故，亦非薩婆若、非摩訶衍空故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何以故？十地三十生空故，始生、住生、終生不可得，地地中三生空故，亦非薩婆若、非摩訶衍空故。」

何以故下，釋上人法皆空。十地三十生空故者，分波若為十分，即十地也，一地有三生，合為三十生也。十地既空，所以般若即空也。亦非薩波若非摩訶衍空故者，非薩波若者，因時非果也。非摩訶衍者，照非運義也。亦者，般若但直非非菩薩，亦非果智及乘義也。空故者，如上釋也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何以故下，釋上人法皆空。十地三十生空故者，分波若為十分，即十地也，一地有三生，合為三十生也。十地既空，所以般若即空也。亦非薩波若非摩訶衍空故者，非薩波若者，因時非果也。非摩訶衍者，照非運義也。亦者，般若但直非非菩薩，亦非果智及乘義也。空故者，如上釋也。

「大王！若菩薩見境見智、見說見受者，非聖見也，倒想見法凡夫人也。見三界者，眾生果報之名也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！若菩薩見境見智、見說見受者，非聖見也，倒想見法凡夫人也。見三界者，眾生果報之名也。」

大王菩薩見境見智下，答中第五結上舉非顯是。就文有二：初舉非；從六識下，明顯是。舉非中見境見智者，上明境智俱空，今菩薩若有見境智之別者，非聖見也。見境者是其塵執，見智者是識執。言見說見受者，是其人執。此等不見人法二空，故名非聖見也。妄執人法惑心翻境，名為倒想見法。違理背聖，名曰凡夫也。見三界者眾生果報之名也，此三界者器世間；三界報者，眾生受用住處名為果報也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大王菩薩見境見智下，答中第五結上舉非顯是。就文有二：初舉非；從六識下，明顯是。舉非中見境見智者，上明境智俱空，今菩薩若有見境智之別者，非聖見也。見境者是其塵執，見智者是識執。言見說見受者，是其人執。此等不見人法二空，故名非聖見也。妄執人法惑心翻境，名為倒想見法。違理背聖，名曰凡夫也。見三界者眾生果報之名也，此三界者器世間；三界報者，眾生受用住處名為果報也。

「六識起無量欲無窮名為欲界藏空，惑色所起業果名為色界藏空，惑心所起業果名為無色界藏空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「六識起無量欲無窮名為欲界藏空，惑色所起業果名為色界藏空，惑心所起業果名為無色界藏空。」

二從六識起無量下，結顯是明空義。就文有二：初明染法空；二薩波若下，明淨法空。前中初明分段生死，明三界藏空。根本無明下，明變易生死體空。初明分段空者，六識起無量欲者，從五欲生遍起煩惱。依欲而生，故名為藏也。空者，即體自無也。惑色所起下，明色界藏空。若論煩惱，即色愛住地從色而生。色界之中具有五陰，色最強，故言色也。若論其業，不動行也。若論果報，猶屬分段。惑心所起業果名為無色界藏空者，無色界唯有四眾，闕無色界，故云心也。若論煩惱，有愛住地；若論其業，不動行；若論果報，猶屬分段。若論依報，欲色二界辨有宮殿住處，無色界唯心寂漠，無宮殿也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二從六識起無量下，結顯是明空義。就文有二：初明染法空；二薩波若下，明淨法空。前中初明分段生死，明三界藏空。根本無明下，明變易生死體空。初明分段空者，六識起無量欲者，從五欲生遍起煩惱。依欲而生，故名為藏也。空者，即體自無也。惑色所起下，明色界藏空。若論煩惱，即色愛住地從色而生。色界之中具有五陰，色最強，故言色也。若論其業，不動行也。若論果報，猶屬分段。惑心所起業果名為無色界藏空者，無色界唯有四眾，闕無色界，故云心也。若論煩惱，有愛住地；若論其業，不動行；若論果報，猶屬分段。若論依報，欲色二界辨有宮殿住處，無色界唯心寂漠，無宮殿也。

「三界空，三界根本無明藏亦空；三地九生滅，前三界中餘無明習果報空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三界空，三界根本無明藏亦空；三地九生滅，前三界中餘無明習果報空。」

三界空者，總結上三界皆空也。三界根本無明藏亦空者，明變易生死體空，有二：先明因空、次明果空。根本無明藏是因空。無明猶如大地，能生煩惱，故名根本也。若論其業，即生漏業；若論果報，即變易三界。三地九生滅下，次明果空。言三地九生滅，釋有二義：一者八九十地皆有三心，合九生滅也。第二義者，變易三界中各有三種意生身，名三地九生滅。初地至五地名三昧樂行意生身，六七二地名覺法自性意生身，八地已上名種類俱生無作行意生身。三藏師云：一見地在初地，二修地在二地已去，三究竟地在十地。此三地中各有初生、次住、終滿，為九生滅也。言前三界中餘無明習果報空者，上來明五住正使，此言無明習氣也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三界空者，總結上三界皆空也。三界根本無明藏亦空者，明變易生死體空，有二：先明因空、次明果空。根本無明藏是因空。無明猶如大地，能生煩惱，故名根本也。若論其業，即生漏業；若論果報，即變易三界。三地九生滅下，次明果空。言三地九生滅，釋有二義：一者八九十地皆有三心，合九生滅也。第二義者，變易三界中各有三種意生身，名三地九生滅。初地至五地名三昧樂行意生身，六七二地名覺法自性意生身，八地已上名種類俱生無作行意生身。三藏師云：一見地在初地，二修地在二地已去，三究竟地在十地。此三地中各有初生、次住、終滿，為九生滅也。言前三界中餘無明習果報空者，上來明五住正使，此言無明習氣也。

「金剛菩薩得理盡三昧，故惑果生滅空，有果空，因空故空，薩婆若亦空，滅果空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「金剛菩薩得理盡三昧，故惑果生滅空，有果空，因空故空，薩婆若亦空，滅果空。」

金剛菩薩得理盡三昧者，十地菩薩照窮因盡，故云理盡也。惑果生滅空者，微習故云惑，惑者一切煩惱。果者，是三界與界外一切果也。生滅空者，是無礙道空。故《瓔珞經》云「等覺菩薩與妙覺佛生滅為異」，此明法身帶於生滅也。有果空者，苦諦無相名有果空，集諦無生名因空。自上來明染法空竟。薩婆若亦空，明淨法空。薩婆若空，明智德空。滅果空者，明斷德空。德行雖眾，不出此二也。又薩婆若亦空者，明菩提空；滅果空者，明涅槃空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛菩薩得理盡三昧者，十地菩薩照窮因盡，故云理盡也。惑果生滅空者，微習故云惑，惑者一切煩惱。果者，是三界與界外一切果也。生滅空者，是無礙道空。故《瓔珞經》云「等覺菩薩與妙覺佛生滅為異」，此明法身帶於生滅也。有果空者，苦諦無相名有果空，集諦無生名因空。自上來明染法空竟。薩婆若亦空，明淨法空。薩婆若空，明智德空。滅果空者，明斷德空。德行雖眾，不出此二也。又薩婆若亦空者，明菩提空；滅果空者，明涅槃空。

「惑前已空，故佛得三無為果，智緣滅、非智緣滅、虛空、薩婆若果空也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「惑前已空，故佛得三無為果，智緣滅、非智緣滅、虛空、薩婆若果空也。」

惑前已空故者，如來已出眾惑之外，故云惑前已空。又解：未斷煩惱時本來寂滅，故云惑前已空。佛得三無為果者，總舉三德也。智緣滅者，名數緣滅無為；非智緣滅者，非數緣滅無為；虛空者，法性虛空無為。薩婆若果空者，明佛果體空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惑前已空故者，如來已出眾惑之外，故云惑前已空。又解：未斷煩惱時本來寂滅，故云惑前已空。佛得三無為果者，總舉三德也。智緣滅者，名數緣滅無為；非智緣滅者，非數緣滅無為；虛空者，法性虛空無為。薩婆若果空者，明佛果體空。

「善男子！若有修習聽說無聽無說，如虛空法、同法性聽、同說同一切法皆如也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若有修習聽說無聽無說，如虛空法、同法性聽、同說同一切法皆如也。」

善男子若有修習聽說下，答中第六勸行信受持護佛果義。就文有二：初正勸信，明聽說同如虛空；次大王下，總結答前問。初文云聽說同如虛空故。《大品》云「聽如幻人聽，說如幻人說故。」無說無聽，答上問也。故《淨名經》云「夫說法者無說無示，其聽法者無聞無得也。」如虛空法，同法性聽，同說同一切法皆如也。如虛空者，況上聽說如虛空也。法同法性者，《淨名》云「法同法性，入諸法故也。」論其空理，絕於聽說，故云一切法皆如也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子若有修習聽說下，答中第六勸行信受持護佛果義。就文有二：初正勸信，明聽說同如虛空；次大王下，總結答前問。初文云聽說同如虛空故。《大品》云「聽如幻人聽，說如幻人說故。」無說無聽，答上問也。故《淨名經》云「夫說法者無說無示，其聽法者無聞無得也。」如虛空法，同法性聽，同說同一切法皆如也。如虛空者，況上聽說如虛空也。法同法性者，《淨名》云「法同法性，入諸法故也。」論其空理，絕於聽說，故云一切法皆如也。

「大王！菩薩修護佛果為若此，護般若波羅蜜者為護薩婆，若十力、十八不共法、五眼、五分法身、四無量心，一切功德果為若此。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！菩薩修護佛果為若此，護般若波羅蜜者為護薩婆，若十力、十八不共法、五眼、五分法身、四無量心，一切功德果為若此。」

大王菩薩修護佛果為若此者，總結，答上護果義也。護般若波羅蜜者為護薩婆若者，廣舉其因，為成其果。欲明因無別因，由果故因；果無別果，由因故果，是故護因即為護果。十八不共法(乃至)五分法身者，廣舉果德由因得也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大王菩薩修護佛果為若此者，總結，答上護果義也。護般若波羅蜜者為護薩婆若者，廣舉其因，為成其果。欲明因無別因，由果故因；果無別果，由因故果，是故護因即為護果。十八不共法(乃至)五分法身者，廣舉果德由因得也。

佛說法時，無量人眾皆得法眼淨、性地、信地，有百千人皆得大空菩薩大行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說法時，無量人眾皆得法眼淨、性地、信地，有百千人皆得大空菩薩大行。

佛說法時無量人下，品中第三大段明諸人悟道。法眼淨者，小乘見道。初證四諦明白，故云法眼淨也。今說大乘，何以得小果者？說是其一，但受悟不同，所得果異。如《淨名》云「但佛以一音演說法，眾生隨類各得解。」又釋云：如來布慈悲雲、雨實相雨，大根大莖受其大潤，小根小莖受其小潤，悟在物根不在法也。又云：始證初地名見道，亦名法眼淨。性地者，即十解已上。信地，即十信已下。皆得大空者，初地已上二空增長，心𭔁大寂，名大空也。大行者，初地已上八萬四千諸度行也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說法時無量人下，品中第三大段明諸人悟道。法眼淨者，小乘見道。初證四諦明白，故云法眼淨也。今說大乘，何以得小果者？說是其一，但受悟不同，所得果異。如《淨名》云「但佛以一音演說法，眾生隨類各得解。」又釋云：如來布慈悲雲、雨實相雨，大根大莖受其大潤，小根小莖受其小潤，悟在物根不在法也。又云：始證初地名見道，亦名法眼淨。性地者，即十解已上。信地，即十信已下。皆得大空者，初地已上二空增長，心𭔁大寂，名大空也。大行者，初地已上八萬四千諸度行也。