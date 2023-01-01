仁王護國般若經疏卷第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仁王護國般若經疏卷第五

天台智者大師說 門人灌頂記 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天台智者大師說 門人灌頂記

菩薩教化品之餘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩教化品之餘

「時諸大眾」下，第三辨大眾得益。文三：一天及三趣得益、二八部得益、三得道賒促。初中言「無生忍」者，通教三地已上，別教初地已上，圓教初住已上矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時諸大眾」下，第三辨大眾得益。文三：一天及三趣得益、二八部得益、三得道賒促。初中言「無生忍」者，通教三地已上，別教初地已上，圓教初住已上矣。

問：云何惡道得無生忍？答：《大經》云「一切眾生皆有佛性，必當成佛。」今遇佛善知識，故得道也。及戒乘緩急，前已具明。以三品戒緩生惡道，大乘急故以惡道身見佛聞法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何惡道得無生忍？答：《大經》云「一切眾生皆有佛性，必當成佛。」今遇佛善知識，故得道也。及戒乘緩急，前已具明。以三品戒緩生惡道，大乘急故以惡道身見佛聞法。

「八部」下，二八部得益也。「三生入正位者」下，三得道賒促。由根有利鈍，悟有淺深也。正位二義：一人空，別教十解、圓十信得；二法空，別教初地、圓教初住得。聞法已後，一生乃至十生得正位也。例如《法華》中損生云云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「八部」下，二八部得益也。「三生入正位者」下，三得道賒促。由根有利鈍，悟有淺深也。正位二義：一人空，別教十解、圓十信得；二法空，別教初地、圓教初住得。聞法已後，一生乃至十生得正位也。例如《法華》中損生云云。

「佛告」下，大章第三如來述成。文二：初讚能說、後讚所說。初文二：先正讚、後述讚。初文二：一告眾。而告實得道果者，以權行自知月光本迹，實則不知，故告之也。「善男子是月光」下，二發迹。昔於龍光所為第四住炎慧開士，我為第八等觀菩薩。我今成佛，則月光為法雲菩薩。何以知然？師子吼者名決定說，若非十地不能堪也。又《淨名》歎十地菩薩云「能師子吼，名聞十方」也。「如是如是」下，二述讚。先讚勝解。王所說教，稱所詮理，教理相稱，故再言如是。自九地已下，心口不能思、不能議也。次明解般若，云「唯佛與佛乃知斯事」。經有作「以佛」，非也。唯汝解此乃同佛地，不為菩薩發問如是也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛告」下，大章第三如來述成。文二：初讚能說、後讚所說。初文二：先正讚、後述讚。初文二：一告眾。而告實得道果者，以權行自知月光本迹，實則不知，故告之也。「善男子是月光」下，二發迹。昔於龍光所為第四住炎慧開士，我為第八等觀菩薩。我今成佛，則月光為法雲菩薩。何以知然？師子吼者名決定說，若非十地不能堪也。又《淨名》歎十地菩薩云「能師子吼，名聞十方」也。「如是如是」下，二述讚。先讚勝解。王所說教，稱所詮理，教理相稱，故再言如是。自九地已下，心口不能思、不能議也。次明解般若，云「唯佛與佛乃知斯事」。經有作「以佛」，非也。唯汝解此乃同佛地，不為菩薩發問如是也。

「善男子」下，第二讚所說法。文三：初正讚、二勸修、後大眾供養。初文三：初釋不思議、次釋不可度量、後釋唯佛乃知。初更三：一略說、次假徵二藏、後廣釋。初文更四：一標數，謂「十四般若」也。「三忍地」下，二配當三忍。謂便忍三品，十住、十止、十堅心也。「地地上中下三十忍」者，從初地至十地，各有上中下，十地成三十忍也。「一切行藏」下，三藏攝。一切行藏謂十三忍，一切佛藏即上品寂滅，此二攝諸功德故名藏。「不可思議」者，四結不可思議也。「何以故」，二假徵行佛二藏也。「一切諸佛」下，三依義廣釋。文三：初就佛明不思議、二合釋二藏明不思議、後雙結二藏明不思議。初文二：先就化身明無生滅、二逐難重釋。今初，文二：一立、二蕩。今初。法身無相，為物故形，王宮生、雙林滅，以生滅化眾生也。而「無生」下，二蕩。其用彌廣、其體彌寂，故無生滅化也。「無自他」下，逐難重釋，先法、後喻。今初。彼我兩亡故無自他。境智俱絕故「無二」，中道最上，故「第一」。即動是寂故「非化」，即寂是動故「非不化」。「非無無相」者，釋其潛疑。恐人聞無生死化等，即謂無有出世無相之法，故釋其疑云非無無相。「無去來」等，但求去來不可得，故云無去來耳。「如虛空」者，二舉喻也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子」下，第二讚所說法。文三：初正讚、二勸修、後大眾供養。初文三：初釋不思議、次釋不可度量、後釋唯佛乃知。初更三：一略說、次假徵二藏、後廣釋。初文更四：一標數，謂「十四般若」也。「三忍地」下，二配當三忍。謂便忍三品，十住、十止、十堅心也。「地地上中下三十忍」者，從初地至十地，各有上中下，十地成三十忍也。「一切行藏」下，三藏攝。一切行藏謂十三忍，一切佛藏即上品寂滅，此二攝諸功德故名藏。「不可思議」者，四結不可思議也。「何以故」，二假徵行佛二藏也。「一切諸佛」下，三依義廣釋。文三：初就佛明不思議、二合釋二藏明不思議、後雙結二藏明不思議。初文二：先就化身明無生滅、二逐難重釋。今初，文二：一立、二蕩。今初。法身無相，為物故形，王宮生、雙林滅，以生滅化眾生也。而「無生」下，二蕩。其用彌廣、其體彌寂，故無生滅化也。「無自他」下，逐難重釋，先法、後喻。今初。彼我兩亡故無自他。境智俱絕故「無二」，中道最上，故「第一」。即動是寂故「非化」，即寂是動故「非不化」。「非無無相」者，釋其潛疑。恐人聞無生死化等，即謂無有出世無相之法，故釋其疑云非無無相。「無去來」等，但求去來不可得，故云無去來耳。「如虛空」者，二舉喻也。

「一切眾生」下，二合釋二藏明不思議。文二：先釋後結。釋中二：初人法相對辨不思議、後境智相對辨不思議。初中更二：一明人空、二明法空。初文二：初以三義辨眾生空、後就眾名辨我人空。今初也。言三義者，一無生滅、二無縛解、三非因果非不因果。眾生義無所得。離苦故，無生無滅。離集故，無縛無脫。離集則非因，離苦則非果，雖非因果而因果宛然，故云非不因果。又《大品》云「色空受、想行識空」，以五陰空故，將何有生？故無生。既無生，何有滅？故無滅。「無縛無解」者，《大論》五十一云「五眾無縛無脫，若畢竟空無有作者，誰縛誰解？凡夫人法虛假不可得，故非縛；聖人畢竟不可得，故非解。乃至菩薩住是道中，諸煩惱不牽墮凡夫中，故言不縛；不以諸無漏法破煩惱，故言不解。」具如彼說。衛世師計我為作者名因，僧佉計我為受者名果，今我既空，故「非因果」。真諦則無，俗諦則有，故言「非不因果」。「煩惱我人」下，二就我眾名以辨我人空。文二：一正明我空、二明我所空。今初有五：一我、二人、三知者、四見者、五受者。「我所者」下，次明我所空。「一切苦受」者，苦受名苦苦、樂受名壞苦、捨受名行苦，此三者皆有為行，同是我所等法，故言「一切苦受行空故」也。「一切法集」下，二明法空。一切法集者，謂因緣共成，此名假也。「幻化五陰」者，五陰無實，此為法假也。「無合無散」者，此受假也。因緣共生故無散，因緣即空故無合也。「法同法性」者，一切諸法皆同真如之性者，以其本來寂然空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切眾生」下，二合釋二藏明不思議。文二：先釋後結。釋中二：初人法相對辨不思議、後境智相對辨不思議。初中更二：一明人空、二明法空。初文二：初以三義辨眾生空、後就眾名辨我人空。今初也。言三義者，一無生滅、二無縛解、三非因果非不因果。眾生義無所得。離苦故，無生無滅。離集故，無縛無脫。離集則非因，離苦則非果，雖非因果而因果宛然，故云非不因果。又《大品》云「色空受、想行識空」，以五陰空故，將何有生？故無生。既無生，何有滅？故無滅。「無縛無解」者，《大論》五十一云「五眾無縛無脫，若畢竟空無有作者，誰縛誰解？凡夫人法虛假不可得，故非縛；聖人畢竟不可得，故非解。乃至菩薩住是道中，諸煩惱不牽墮凡夫中，故言不縛；不以諸無漏法破煩惱，故言不解。」具如彼說。衛世師計我為作者名因，僧佉計我為受者名果，今我既空，故「非因果」。真諦則無，俗諦則有，故言「非不因果」。「煩惱我人」下，二就我眾名以辨我人空。文二：一正明我空、二明我所空。今初有五：一我、二人、三知者、四見者、五受者。「我所者」下，次明我所空。「一切苦受」者，苦受名苦苦、樂受名壞苦、捨受名行苦，此三者皆有為行，同是我所等法，故言「一切苦受行空故」也。「一切法集」下，二明法空。一切法集者，謂因緣共成，此名假也。「幻化五陰」者，五陰無實，此為法假也。「無合無散」者，此受假也。因緣共生故無散，因緣即空故無合也。「法同法性」者，一切諸法皆同真如之性者，以其本來寂然空故。

「法境界」下，二境智相對辨不思議。文二：初辨境空、後釋智空。初中有二：先法、後喻。法中言法境界空者，明總空，謂一切法無不是空者。「空無相」下，二明別空。文三：初明法空。言「空」者，是空定。「無相」者，是無相定。「不轉」者，以苦集染法不可轉為無漏淨法。又實相門中無相不相，故云空無相。相不能動，故云不轉。離惑故無顛倒，離解故名「不順」。知諸法空空，故名「幻化」。「無三寶」者，二雙顯人法二空。「無聖人六道」者，三明人空。「如虛空」者，二喻舉況也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「法境界」下，二境智相對辨不思議。文二：初辨境空、後釋智空。初中有二：先法、後喻。法中言法境界空者，明總空，謂一切法無不是空者。「空無相」下，二明別空。文三：初明法空。言「空」者，是空定。「無相」者，是無相定。「不轉」者，以苦集染法不可轉為無漏淨法。又實相門中無相不相，故云空無相。相不能動，故云不轉。離惑故無顛倒，離解故名「不順」。知諸法空空，故名「幻化」。「無三寶」者，二雙顯人法二空。「無聖人六道」者，三明人空。「如虛空」者，二喻舉況也。

「般若無知」下，二釋智空。文三：法、喻、合。今初。知無故言無知，見無故言無見。不行生滅法，不染無明緣。又觀緣並寂，故云「不行不緣」。不從因生故云「不因」，無法可受故云「不受」。「不得一切照相故」者，釋豈是無心不知、無因不見，但以理觀照不可得故也。「斯行道相」下，二舉況。「法相如是」下，三合。心境俱空，何可有心得？心境俱假，何可無心得？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「般若無知」下，二釋智空。文三：法、喻、合。今初。知無故言無知，見無故言無見。不行生滅法，不染無明緣。又觀緣並寂，故云「不行不緣」。不從因生故云「不因」，無法可受故云「不受」。「不得一切照相故」者，釋豈是無心不知、無因不見，但以理觀照不可得故也。「斯行道相」下，二舉況。「法相如是」下，三合。心境俱空，何可有心得？心境俱假，何可無心得？

「是以般若」下，二結上四義。文即為四：「不可眾生中行」，結人空。「不可法中行」，結法空。「不可境中行」，結境空。「不可解中行」，結智空也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是以般若」下，二結上四義。文即為四：「不可眾生中行」，結人空。「不可法中行」，結法空。「不可境中行」，結境空。「不可解中行」，結智空也。

「是故般若」下，第三雙結二藏不可思議。文二：初依智總結；「而一切諸」下，二約人別結。文二：初明菩薩不行而行不思議。「一切諸如來」下，二明諸佛無化而化不思議。「善男子此功德藏」下，第二釋上不可度量。十地菩薩所說如海一渧，月光所說如大海。又如王所說如海一諦，十地所說如大海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故般若」下，第三雙結二藏不可思議。文二：初依智總結；「而一切諸」下，二約人別結。文二：初明菩薩不行而行不思議。「一切諸如來」下，二明諸佛無化而化不思議。「善男子此功德藏」下，第二釋上不可度量。十地菩薩所說如海一渧，月光所說如大海。又如王所說如海一諦，十地所說如大海。

問：何意王說勝菩薩？答：王無本地，云何可知？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何意王說勝菩薩？答：王無本地，云何可知？

「我今略述」下，第三釋上唯佛能知月光之德無量。略述即盡，故言分義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我今略述」下，第三釋上唯佛能知月光之德無量。略述即盡，故言分義。

「善男子」下，第二勸修。文三：一正歎勸修、二徵、後廣釋。今初，先明凡聖自修也。「若一切」下，正勸修也。「何以故」者，二徵也。「一切佛及菩薩」下，三廣釋。文三：一標正路。前言門者，以無滯故；今言路者，以能通故。「是故一切」下，二乘正路當依十四忍修學也。「是人超過」下，三舉果歎勝有二利益：一離苦、二得樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子」下，第二勸修。文三：一正歎勸修、二徵、後廣釋。今初，先明凡聖自修也。「若一切」下，正勸修也。「何以故」者，二徵也。「一切佛及菩薩」下，三廣釋。文三：一標正路。前言門者，以無滯故；今言路者，以能通故。「是故一切」下，二乘正路當依十四忍修學也。「是人超過」下，三舉果歎勝有二利益：一離苦、二得樂。

「時諸眾中」下，三大眾供養。文三：先菩薩供養功德、次天供養、後鬼神修行，從勝至劣也。上來答第一第二問自利利他行竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時諸眾中」下，三大眾供養。文三：先菩薩供養功德、次天供養、後鬼神修行，從勝至劣也。上來答第一第二問自利利他行竟。

「佛告大王」下，大章第二答所化眾生之相。文三：一牒前問、次正答、後得益。今初，重牒前問：何相眾生可化也。「若以幻化」下，二答。文二：一略、二廣。今初。能化所化皆因緣生故，俱是幻化。能如是者，真是行化眾生。《淨名》云「譬如幻士為幻人說法」也。「眾生識初」下，二廣答。文二：初明所化如幻、後明能化如幻。初文二：先釋、後結。初中六假為六別。第一釋法假中文二：一正明法假、二明凡聖境差。初文更二：一明本識能生色心。本識者，即正因佛性，不同木石，非有非無、不知不忘，如水濕性、火熱性、黃石金性等，但隨境界而有差殊，得善境生善、得惡境生惡，乃至成地獄等身。但取初一念乃至金剛，於其中間生不可說善惡身心。《大經》云「如雪山藥，唯是一味，隨其流處有種種名，其味真正停留在山，藥菓叢林不能覆沒」也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛告大王」下，大章第二答所化眾生之相。文三：一牒前問、次正答、後得益。今初，重牒前問：何相眾生可化也。「若以幻化」下，二答。文二：一略、二廣。今初。能化所化皆因緣生故，俱是幻化。能如是者，真是行化眾生。《淨名》云「譬如幻士為幻人說法」也。「眾生識初」下，二廣答。文二：初明所化如幻、後明能化如幻。初文二：先釋、後結。初中六假為六別。第一釋法假中文二：一正明法假、二明凡聖境差。初文更二：一明本識能生色心。本識者，即正因佛性，不同木石，非有非無、不知不忘，如水濕性、火熱性、黃石金性等，但隨境界而有差殊，得善境生善、得惡境生惡，乃至成地獄等身。但取初一念乃至金剛，於其中間生不可說善惡身心。《大經》云「如雪山藥，唯是一味，隨其流處有種種名，其味真正停留在山，藥菓叢林不能覆沒」也。

問：諸眾生等有本際不？若言有者，何故《中阿含》云「眾生本際不可得者」？答：略為二說。一理中不可說，煩惱與身無有前後。二事說即有一念識生之文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：諸眾生等有本際不？若言有者，何故《中阿含》云「眾生本際不可得者」？答：略為二說。一理中不可說，煩惱與身無有前後。二事說即有一念識生之文。

「眾生本根」下，二明色心成陰界等。文二：初成五陰。初一點赤白名「色蓋」。業行力故，識托其中名「識蓋」。即是開心為四蓋，蓋即陰也。陰者，陰覆為義，蓋亦如是。「身名積聚」者，三十六物共成此身也。「大王此一」下，二明成十二處。文三：初明一色生無量色，謂五塵四大等生五識處。明根者，二明能成五根。謂四大所造能生五識，故名為根也。「如是一色」下，三總結。一色生五塵、五根、四大，不明法入色也。一心動十二入中能生意根，於十八界中能生六識及與空界，釋中略不說也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眾生本根」下，二明色心成陰界等。文二：初成五陰。初一點赤白名「色蓋」。業行力故，識托其中名「識蓋」。即是開心為四蓋，蓋即陰也。陰者，陰覆為義，蓋亦如是。「身名積聚」者，三十六物共成此身也。「大王此一」下，二明成十二處。文三：初明一色生無量色，謂五塵四大等生五識處。明根者，二明能成五根。謂四大所造能生五識，故名為根也。「如是一色」下，三總結。一色生五塵、五根、四大，不明法入色也。一心動十二入中能生意根，於十八界中能生六識及與空界，釋中略不說也。

「大王凡夫」下，二明凡聖境差。文二：先明凡境並假、次明聖境真實。初文可見。「聖人六識」下，次明聖境。假名雖一，見則不同，凡夫妄見執著，聖人滅無常色獲得常色，別圓之意也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王凡夫」下，二明凡聖境差。文二：先明凡境並假、次明聖境真實。初文可見。「聖人六識」下，次明聖境。假名雖一，見則不同，凡夫妄見執著，聖人滅無常色獲得常色，別圓之意也。

「眾生者」下，第二明受假。文四：一約二諦、二明有無、三約六道、四約四姓。今初也。上明五陰是法假，計有眾生即受假也。世諦則有真，諦則無也。「若有若無」下，二明有無。外道以實有為有，豁達為無。此六十二見之本也。「但生眾生憶念」下，釋有所以。凡夫妄計謂有受者，聖人見受猶幻化，此皆以聖對凡也。「乃至六道」下，三約六道明受假也。「幻化見幻化」下，四約四姓。所言「見」者，照真幻化人化實幻者。真幻即別教人也。此就能化所化明受假也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眾生者」下，第二明受假。文四：一約二諦、二明有無、三約六道、四約四姓。今初也。上明五陰是法假，計有眾生即受假也。世諦則有真，諦則無也。「若有若無」下，二明有無。外道以實有為有，豁達為無。此六十二見之本也。「但生眾生憶念」下，釋有所以。凡夫妄計謂有受者，聖人見受猶幻化，此皆以聖對凡也。「乃至六道」下，三約六道明受假也。「幻化見幻化」下，四約四姓。所言「見」者，照真幻化人化實幻者。真幻即別教人也。此就能化所化明受假也。

「幻諦法」下，三釋名假。文二：一明佛知前無名、二明佛為立名。初文三：一明無義名。為佛未出世無大聖，不說名是假也。「幻法幻化」下，二明無名體。肇云：「名無得物之功，物無當名之實」也。「無三界」下，三明無三界六道也。「大王是故」下，二明佛為立名。文二：一佛立名，具知識假也。「是名無量」下，二結名非一也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「幻諦法」下，三釋名假。文二：一明佛知前無名、二明佛為立名。初文三：一明無義名。為佛未出世無大聖，不說名是假也。「幻法幻化」下，二明無名體。肇云：「名無得物之功，物無當名之實」也。「無三界」下，三明無三界六道也。「大王是故」下，二明佛為立名。文二：一佛立名，具知識假也。「是名無量」下，二結名非一也。

「相續假法」下，第四明相續假。文三：一標宗。「一亦不續」下，二釋。一亦不續，以其一故；異亦不續，以其別故。「非一非異」下，三順結。此如芽莖，不可言一異也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「相續假法」下，第四明相續假。文三：一標宗。「一亦不續」下，二釋。一亦不續，以其一故；異亦不續，以其別故。「非一非異」下，三順結。此如芽莖，不可言一異也。

「相待假」下，第五釋相待假。文中有二意：一切相待是相避待。《中論》云「若法有待成，是法還成待。」如五色等法，即是相對待。相對如眼見，色耳聞聲等。若長短相待者，此是相形待也。一切法皆緣成假，五陰等法為緣假成眾生也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「相待假」下，第五釋相待假。文中有二意：一切相待是相避待。《中論》云「若法有待成，是法還成待。」如五色等法，即是相對待。相對如眼見，色耳聞聲等。若長短相待者，此是相形待也。一切法皆緣成假，五陰等法為緣假成眾生也。

「俱時四果」下，六釋因生假。如五果三因，是俱時因果。過去二因、現在五果，是異時因果。又緣見是俱時，觀因是異時。又梁椽成舍是俱時，十二時為日是異時。又燈及明是俱時，闇與明是異時也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「俱時四果」下，六釋因生假。如五果三因，是俱時因果。過去二因、現在五果，是異時因果。又緣見是俱時，觀因是異時。又梁椽成舍是俱時，十二時為日是異時。又燈及明是俱時，闇與明是異時也。

「一切幻化」下，二結假文。即先結所化如幻也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切幻化」下，二結假文。即先結所化如幻也。

「大王」下，第二明能化如幻。以菩薩見眾生不實，猶如病眼見空華。眾生不知，故為宣說皆是假。菩薩之力用也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王」下，第二明能化如幻。以菩薩見眾生不實，猶如病眼見空華。眾生不知，故為宣說皆是假。菩薩之力用也。

「時諸」下，第三明時眾得益。文二：一明得忍，謂地前地上，乃至一地下。二明地上德行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時諸」下，第三明時眾得益。文二：一明得忍，謂地前地上，乃至一地下。二明地上德行。

二諦品第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二諦品第四

上內護中文有三別，今〈二諦品〉即是第三明二護所依。言二諦者，是佛教之大宗，有實有、幻有、別入通、圓入通、別教、圓入別、圓教等七種，廣如《法華玄義》云云。但以凡夫見淺名俗，聖人見深名真，審實故名諦。又上〈觀空品〉明實智方便智皆空而護。諸未達事須行化，化必有由，所謂二諦，故於此明也。品文二：一問答、二勸持。初文三：一明二諦不二、二明說法不二、三明法門不二。初文二：先問、後答。問中有三：初雙標。「爾時」下，將欲設難，故作兩徵。二「若言無者」下，雙難。有人云：若言無者，凡夫智不應有二，謂真俗二諦也。若言有者，聖人智不應一，一即第一義也。今謂若言有者不應言有無皆空，若言無者不應二見差別。「一二之義」下，三雙結也。「佛告大王」下，第二答。文三：一正答、二引證、三釋成。初又三：一歎月光往因，可解。「汝今無聽」下，二正答。聽說皆空即不二，聽說宛然即不一故。「諦聽」下，三誡聽勸修三慧也。「七佛偈如是」下，第二引證。頌有八行半，分為三別：初三行正申二諦；次三行釋義，正是答問；後二行半結成上義。初文三：初一行明別教二諦，上半明真諦即有空、下半明俗諦即空有。《大論》云「十二因緣是誰所作？佛言：非佛非菩薩，乃至非一切聖人作。」故云「無自無他作」也。「法性本無性」下，二一行明通教二諦，上半明真、下半明俗。「三假」者，法、受、名也。「無無諦實無」下，三一行明圓教二諦。無別俗是一無，無別真是一無，故云無無諦也。上二句明真，次句明俗，下句總結。「有無本自二」下，第二正答難，明不一不二。文三：初一行智理相對遣一異。上半明一二，下半明不一不二云云。「解心見不二」下，二一行智理相對以遣執，上半明解心求二不可得，下半明遣著。所謂解者，見二諦皆空。便著此空，二尚叵得，非二何可得也？「於解常自一」下，三一行理智相對讚入真義也。「世諦幻化起」下，三二行半結成上三義。初一行明世諦有無三喻，一舉空華、二舉影、三舉三手。皆無實，雖無實而不無也。「幻化見幻化」下，二一行明聖見有無也。「名為諸佛觀」下半行，三結正觀也。「大王菩薩」下，第三釋成。文二：先明二義、後明一義。照俗化凡夫，照真化二乘。「佛及眾生」下，二明一義。文三：初能所相對明一義，有三，謂標、徵、釋。今初標也。「何以故」，二徵也。「以眾生」下，釋也。「以眾生空得置菩提空」，釋佛能化也。「以菩提空故得置眾生空」，釋所化也。又眾生空是人空，菩提空是法空也。「以一切法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上內護中文有三別，今〈二諦品〉即是第三明二護所依。言二諦者，是佛教之大宗，有實有、幻有、別入通、圓入通、別教、圓入別、圓教等七種，廣如《法華玄義》云云。但以凡夫見淺名俗，聖人見深名真，審實故名諦。又上〈觀空品〉明實智方便智皆空而護。諸未達事須行化，化必有由，所謂二諦，故於此明也。品文二：一問答、二勸持。初文三：一明二諦不二、二明說法不二、三明法門不二。初文二：先問、後答。問中有三：初雙標。「爾時」下，將欲設難，故作兩徵。二「若言無者」下，雙難。有人云：若言無者，凡夫智不應有二，謂真俗二諦也。若言有者，聖人智不應一，一即第一義也。今謂若言有者不應言有無皆空，若言無者不應二見差別。「一二之義」下，三雙結也。「佛告大王」下，第二答。文三：一正答、二引證、三釋成。初又三：一歎月光往因，可解。「汝今無聽」下，二正答。聽說皆空即不二，聽說宛然即不一故。「諦聽」下，三誡聽勸修三慧也。「七佛偈如是」下，第二引證。頌有八行半，分為三別：初三行正申二諦；次三行釋義，正是答問；後二行半結成上義。初文三：初一行明別教二諦，上半明真諦即有空、下半明俗諦即空有。《大論》云「十二因緣是誰所作？佛言：非佛非菩薩，乃至非一切聖人作。」故云「無自無他作」也。「法性本無性」下，二一行明通教二諦，上半明真、下半明俗。「三假」者，法、受、名也。「無無諦實無」下，三一行明圓教二諦。無別俗是一無，無別真是一無，故云無無諦也。上二句明真，次句明俗，下句總結。「有無本自二」下，第二正答難，明不一不二。文三：初一行智理相對遣一異。上半明一二，下半明不一不二云云。「解心見不二」下，二一行智理相對以遣執，上半明解心求二不可得，下半明遣著。所謂解者，見二諦皆空。便著此空，二尚叵得，非二何可得也？「於解常自一」下，三一行理智相對讚入真義也。「世諦幻化起」下，三二行半結成上三義。初一行明世諦有無三喻，一舉空華、二舉影、三舉三手。皆無實，雖無實而不無也。「幻化見幻化」下，二一行明聖見有無也。「名為諸佛觀」下半行，三結正觀也。「大王菩薩」下，第三釋成。文二：先明二義、後明一義。照俗化凡夫，照真化二乘。「佛及眾生」下，二明一義。文三：初能所相對明一義，有三，謂標、徵、釋。今初標也。「何以故」，二徵也。「以眾生」下，釋也。「以眾生空得置菩提空」，釋佛能化也。「以菩提空故得置眾生空」，釋所化也。又眾生空是人空，菩提空是法空也。「以一切法

」下，二境智相對明一義。文三，謂標、徵、釋也。今初。「以一切法」者，謂境智二此皆空，故言「空空」。「何以故」者，二徵也。「般若無相」下，釋中文二：初正釋一義，可解。次「般若空於無明」下，二逐難重釋。何者？一切空相事顯可知，般若之空有何差別？故今釋云「從於無明至於佛果」，以明別也。文二：初約迷悟次位明空相，可解。二「五眼成就時」下，約佛果顯空相。文二：初明無見而見。肉天等四眼，在佛名佛五眼也。「行亦不受」下，二明無行而行，方離五非。「菩薩未成佛」下，第三染淨相對以明一義。文中三，謂標、徵、釋。初標可見。「何以故」，徵也。「於第一義而不二」下，三釋也。生死菩提其如明闇，雖二，空不二也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 」下，二境智相對明一義。文三，謂標、徵、釋也。今初。「以一切法」者，謂境智二此皆空，故言「空空」。「何以故」者，二徵也。「般若無相」下，釋中文二：初正釋一義，可解。次「般若空於無明」下，二逐難重釋。何者？一切空相事顯可知，般若之空有何差別？故今釋云「從於無明至於佛果」，以明別也。文二：初約迷悟次位明空相，可解。二「五眼成就時」下，約佛果顯空相。文二：初明無見而見。肉天等四眼，在佛名佛五眼也。「行亦不受」下，二明無行而行，方離五非。「菩薩未成佛」下，第三染淨相對以明一義。文中三，謂標、徵、釋。初標可見。「何以故」，徵也。「於第一義而不二」下，三釋也。生死菩提其如明闇，雖二，空不二也。

「白佛言」下，第二明說法不二。文二：先問、次答。問意云：若諸空如如，即無文字，何故聖人以此教化？「大王法輪者」下，答。文二：一明說空、二明修空。初文三：一明名空。言法輪者，凡有二種：一行、二教。「法本」者，修多羅經也。「重誦」者，祇夜經也。「受記」者，和伽那經也。「不誦偈經」者，伽陀經也。「無問而自說」者，優陀那經也。「戒經」者，尼陀那經也。「譬喻」者，阿婆陀那經也。「法界」者，伊帝目多伽經也，《大經》云戒經。「本事」者，闍多伽經也。「方廣」者，毘佛略經也。「未曾有」者，阿浮陀達摩經也。「論議」者，優婆提舍經也。此十二皆空，即如也。「是名味句」下，二明教空。以此土音聲為佛事，文字性離，故皆如也。「若取文字者」下，三明不行空。行空則非正觀也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「白佛言」下，第二明說法不二。文二：先問、次答。問意云：若諸空如如，即無文字，何故聖人以此教化？「大王法輪者」下，答。文二：一明說空、二明修空。初文三：一明名空。言法輪者，凡有二種：一行、二教。「法本」者，修多羅經也。「重誦」者，祇夜經也。「受記」者，和伽那經也。「不誦偈經」者，伽陀經也。「無問而自說」者，優陀那經也。「戒經」者，尼陀那經也。「譬喻」者，阿婆陀那經也。「法界」者，伊帝目多伽經也，《大經》云戒經。「本事」者，闍多伽經也。「方廣」者，毘佛略經也。「未曾有」者，阿浮陀達摩經也。「論議」者，優婆提舍經也。此十二皆空，即如也。「是名味句」下，二明教空。以此土音聲為佛事，文字性離，故皆如也。「若取文字者」下，三明不行空。行空則非正觀也。

「大王如如文字」下，第二明修空。文三：初辨修習。又二：初明因位。因教生智，教為智母。又空如文字、文字如空，故云「如如」。因此如如能生佛智，故云「智母」也。「一切眾生」下，二明果位。在眾生身為佛性，在佛身名一切種智。未成佛時當必得成，當能成故名當為母。未得道時名佛性，已得道時名一切種智也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王如如文字」下，第二明修空。文三：初辨修習。又二：初明因位。因教生智，教為智母。又空如文字、文字如空，故云「如如」。因此如如能生佛智，故云「智母」也。「一切眾生」下，二明果位。在眾生身為佛性，在佛身名一切種智。未成佛時當必得成，當能成故名當為母。未得道時名佛性，已得道時名一切種智也。

「三乘般若」下，第二逐難重釋。謂前云佛智母，又云性根本智母，恐人難解，故今重釋。文二：一理性釋、二行性釋，理即如如智母。今初，理性釋前根本智母也。「若菩薩無」下，二行性釋如如智母也。若菩薩無文字而學、無修而修，即得真智般若也。「大王若菩薩」下，第三結修成也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三乘般若」下，第二逐難重釋。謂前云佛智母，又云性根本智母，恐人難解，故今重釋。文二：一理性釋、二行性釋，理即如如智母。今初，理性釋前根本智母也。「若菩薩無」下，二行性釋如如智母也。若菩薩無文字而學、無修而修，即得真智般若也。「大王若菩薩」下，第三結修成也。

次「白佛言」下，第三明法門不二，先問、後答。問中三：初是問根也；「行亦無量」，二問行也；「法門為一」下，三問法門也。又問意云：眾生根性志懷不同，所說觀門為一為二？「大王」下，二佛答。文三：一略答、二廣答、後結答。初文二：初明觀門、後明所觀法。今初文可解也。「一切法亦非有相」下，二明所觀法。非有相，相不實故。非非無相，離空過故。「若菩薩」下，二廣答釋。文三：初約二諦顯。「若菩薩觀眾生」下，二是俗諦，不見一二是真諦。即俗即空，故言不二是第一義諦；若有若無即諸見本，名世諦也。「以三諦」下，二約三諦顯諸法。有人言：空即真也，色即五根，心即六識。今云一切法者，則理事俱該。空則始從虛空乃至般若亦有真俗，色則始從實色乃至真色亦有真俗，心則始從生滅乃至無作亦有真俗，攝法實廣也。五種三諦，如《法華玄義》說。「我人知見」下，三約三假顯法。我人知見是名假，五陰是受假，一切法是法假也。「眾生品」下，三結答也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次「白佛言」下，第三明法門不二，先問、後答。問中三：初是問根也；「行亦無量」，二問行也；「法門為一」下，三問法門也。又問意云：眾生根性志懷不同，所說觀門為一為二？「大王」下，二佛答。文三：一略答、二廣答、後結答。初文二：初明觀門、後明所觀法。今初文可解也。「一切法亦非有相」下，二明所觀法。非有相，相不實故。非非無相，離空過故。「若菩薩」下，二廣答釋。文三：初約二諦顯。「若菩薩觀眾生」下，二是俗諦，不見一二是真諦。即俗即空，故言不二是第一義諦；若有若無即諸見本，名世諦也。「以三諦」下，二約三諦顯諸法。有人言：空即真也，色即五根，心即六識。今云一切法者，則理事俱該。空則始從虛空乃至般若亦有真俗，色則始從實色乃至真色亦有真俗，心則始從生滅乃至無作亦有真俗，攝法實廣也。五種三諦，如《法華玄義》說。「我人知見」下，三約三假顯法。我人知見是名假，五陰是受假，一切法是法假也。「眾生品」下，三結答也。

「大王七佛」下，大章第二勸持。文二：一歎教、二舉名勸持。初文為五：一明說同七佛，可解。「汝等大眾」下，二舉益勸持也。「況復於此」下，第三明勝信。能信此經，成就三智，即超通教十地功德。「何況受持」下，四明得入。圓教初住成佛，能百佛世界化眾生也。「時諸大眾」下，五明得益也。「大王此經」下，二舉明勸持。文二：先舉名，可解。「亦名一切」下，二明用，可見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王七佛」下，大章第二勸持。文二：一歎教、二舉名勸持。初文為五：一明說同七佛，可解。「汝等大眾」下，二舉益勸持也。「況復於此」下，第三明勝信。能信此經，成就三智，即超通教十地功德。「何況受持」下，四明得入。圓教初住成佛，能百佛世界化眾生也。「時諸大眾」下，五明得益也。「大王此經」下，二舉明勸持。文二：先舉名，可解。「亦名一切」下，二明用，可見。

護國品第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 護國品第五

正說有四，初三品明內護竟，今護國品是第二明外護也。國土有二：一世間，二乘凡夫；二出世間，十信至十地。賊有二：一外劫盜等、二內煩惱結使。護亦有二：一外，即百步鬼神；二內，所謂智慧。若內若外，悉是諸佛菩薩神鬼能護人之國土，故名護國品。約觀，觀生滅法護同居土，觀無生滅法護有餘土，觀無量法護果報土，觀無作法護寂光土。又百步鬼神護依報國，修行般若護正報國。又鬼神護護命等。「爾時佛告大王」下，品文為三：一誡聽勸持、二廣釋、三明眾得益。今初，文可解。「當國土欲亂」下，二廣釋護法。文三：一廣釋護法、二引古證今、三結示勸持。初文三：一護國、二護福、三護難。初文四：一護時、二護法、三護體、四顯所護難。今初也。以無難時王心不怖，有難方怖，故明時也。亦以實害為燒，未必火災之時。「當請百佛」下，二明護法。文三：初明福田、次明供養、後明說時。初文更三：一請賢聖。以實身難見，故置形像以表敬儀。「百比丘眾」下，二明聽眾。天、龍、人、鬼為四眾。又當機、結緣、發起、影嚮等四眾也。「七眾」者，出家五眾，比丘、比丘尼、沙彌、沙彌尼、式叉摩那。在家二眾，清信士、女也。「請百法師」下，三請師講說也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正說有四，初三品明內護竟，今護國品是第二明外護也。國土有二：一世間，二乘凡夫；二出世間，十信至十地。賊有二：一外劫盜等、二內煩惱結使。護亦有二：一外，即百步鬼神；二內，所謂智慧。若內若外，悉是諸佛菩薩神鬼能護人之國土，故名護國品。約觀，觀生滅法護同居土，觀無生滅法護有餘土，觀無量法護果報土，觀無作法護寂光土。又百步鬼神護依報國，修行般若護正報國。又鬼神護護命等。「爾時佛告大王」下，品文為三：一誡聽勸持、二廣釋、三明眾得益。今初，文可解。「當國土欲亂」下，二廣釋護法。文三：一廣釋護法、二引古證今、三結示勸持。初文三：一護國、二護福、三護難。初文四：一護時、二護法、三護體、四顯所護難。今初也。以無難時王心不怖，有難方怖，故明時也。亦以實害為燒，未必火災之時。「當請百佛」下，二明護法。文三：初明福田、次明供養、後明說時。初文更三：一請賢聖。以實身難見，故置形像以表敬儀。「百比丘眾」下，二明聽眾。天、龍、人、鬼為四眾。又當機、結緣、發起、影嚮等四眾也。「七眾」者，出家五眾，比丘、比丘尼、沙彌、沙彌尼、式叉摩那。在家二眾，清信士、女也。「請百法師」下，三請師講說也。

「百師子吼」下，第二明供養。文三：一供養方法有三，謂燈、花、香也。「三衣」下，二供養法師。「什物」者，三衣三，鉢四，坐具五，剃刀六，刀子七，漉水囊八，鉢袋九，針筒十也。「小飯」下，三供養飯食也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「百師子吼」下，第二明供養。文三：一供養方法有三，謂燈、花、香也。「三衣」下，二供養法師。「什物」者，三衣三，鉢四，坐具五，剃刀六，刀子七，漉水囊八，鉢袋九，針筒十也。「小飯」下，三供養飯食也。

「大王一日」下，三明說時也。「汝國土中」下，第三明能護，即是護體也。外國有《金眼仙人義經》中說根本鬼神有十，各開十為百。一大神、二童子神、三母神、四梵神、五雁頭神、六龍神、七修羅、八沙神、九夜叉神、十羅神也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王一日」下，三明說時也。「汝國土中」下，第三明能護，即是護體也。外國有《金眼仙人義經》中說根本鬼神有十，各開十為百。一大神、二童子神、三母神、四梵神、五雁頭神、六龍神、七修羅、八沙神、九夜叉神、十羅神也。

「大王國土亂時」下，第四明所護難。文三：一明鬼人難，有八：一鬼亂、二民亂、三賊來、四百姓亡喪、五君臣是非、六天地怪異、七星辰失度、八日月失度。二十八宿者，《大集．攝受品》云「東方七星，角、亢、氐、房、心、尾、箕。南方七宿，井、鬼、柳、星、張、翼、軫。西方七宿，奎、婁、胃、昴、畢、觜、參。北方七宿，斗、牛、女、虛、危、室、壁」也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王國土亂時」下，第四明所護難。文三：一明鬼人難，有八：一鬼亂、二民亂、三賊來、四百姓亡喪、五君臣是非、六天地怪異、七星辰失度、八日月失度。二十八宿者，《大集．攝受品》云「東方七星，角、亢、氐、房、心、尾、箕。南方七宿，井、鬼、柳、星、張、翼、軫。西方七宿，奎、婁、胃、昴、畢、觜、參。北方七宿，斗、牛、女、虛、危、室、壁」也。

「大王若火難」下，二三災難也。「一切諸難」下，三對難明護。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王若火難」下，二三災難也。「一切諸難」下，三對難明護。

「大王不但護國」下，二明護福。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王不但護國」下，二明護福。

問曰：富貴者應得辦百座，貧賤者云何？答：若準此文，即以講為正。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：富貴者應得辦百座，貧賤者云何？答：若準此文，即以講為正。

「大王不但護福」下，三明護諸難。「四重」者，婬、盜、殺、妄。「五逆」者，殺父、殺母、破僧、殺阿羅漢、出佛身血。「八難」者，一地獄、二畜生、三餓鬼、四長壽天、五邊地、六諸根不具、七邪見、八不見佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王不但護福」下，三明護諸難。「四重」者，婬、盜、殺、妄。「五逆」者，殺父、殺母、破僧、殺阿羅漢、出佛身血。「八難」者，一地獄、二畜生、三餓鬼、四長壽天、五邊地、六諸根不具、七邪見、八不見佛。

「大王昔日有王」下，第二引古證今。文二：先引天證護國、次引人王證護身。是初也。《賢愚經》云「於過去世有大國，王名善住。時頂上歘生一胞，其形如繭，撤亦不痛。後轉轉大，便得童子，甚為端正，頭髮紺青，身紫金色。即召相師，占知有德必為聖王，統領四域，因立名字頂生。年遂長大，其德遂著。父王既崩，諸王臣等願付國位。頂生答言：『吾有福應為王者，要令四王及帝釋來相迎，爾乃登位。』立誓已竟，四天王下，各持寶瓶盛滿香水以灌其頂。時天帝釋復持寶冠來為蓋之。於閻浮提五欲自恣，經八萬四千歲。時夜叉神從地涌出，請遊東洲經八億歲，復請西洲經十四億歲，上四天王天經十四億歲。意中復念昇忉利天，五百仙人扶車共飛天上，遙覩王城，城有千二百門，諸天怖畏悉閉諸門以著重關。頂生兵眾直趣不礙，吹貝扣彈，千二百門一時自開。帝釋尋出與共相見，自請入宮與共分座，天上受欲，頂生復出吹貝扣弓。惡心既發因而墮落，後患惡病即便命終。爾時帝釋者，迦葉佛是也。言頂生者，今我身是也。」若依此經，爾時天帝如七佛法敷百高座，請百法師講誦此經，頂生即退也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王昔日有王」下，第二引古證今。文二：先引天證護國、次引人王證護身。是初也。《賢愚經》云「於過去世有大國，王名善住。時頂上歘生一胞，其形如繭，撤亦不痛。後轉轉大，便得童子，甚為端正，頭髮紺青，身紫金色。即召相師，占知有德必為聖王，統領四域，因立名字頂生。年遂長大，其德遂著。父王既崩，諸王臣等願付國位。頂生答言：『吾有福應為王者，要令四王及帝釋來相迎，爾乃登位。』立誓已竟，四天王下，各持寶瓶盛滿香水以灌其頂。時天帝釋復持寶冠來為蓋之。於閻浮提五欲自恣，經八萬四千歲。時夜叉神從地涌出，請遊東洲經八億歲，復請西洲經十四億歲，上四天王天經十四億歲。意中復念昇忉利天，五百仙人扶車共飛天上，遙覩王城，城有千二百門，諸天怖畏悉閉諸門以著重關。頂生兵眾直趣不礙，吹貝扣彈，千二百門一時自開。帝釋尋出與共相見，自請入宮與共分座，天上受欲，頂生復出吹貝扣弓。惡心既發因而墮落，後患惡病即便命終。爾時帝釋者，迦葉佛是也。言頂生者，今我身是也。」若依此經，爾時天帝如七佛法敷百高座，請百法師講誦此經，頂生即退也。

「大王昔有天羅國王」下，二引人王證護身。文二：一明難事、二明能護難。今初者。《賢愚經》云「昔波羅摩達王，得四種兵入山遊獵，逢牸師子與王從欲。師子得胎，日月滿足，生一男兒，徧身似人、班足似母。師子含子來歸王所，王取為子，立名班足。是王常供一箇仙人，恒奉淨食。仙人一日不來王所，即有天神化作仙人，即入王宮求魚肉食。舊仙凌辰依時還來，王奉肉食，仙人嗔怪，因起誡誓：『令王後當十二年中恒食人肉。』仙人語竟，還往山中。是後厨監竟不辦順，出外不見肉，見死小兒急取其肉，作食奉王。王食甚美，即問由來。厨人具答。王言：『自今以後，當用此肉。』厨人常捕小兒殺以為食，日日供王。國人失兒，處處趣覓，乃見厨人捕他小兒。捉縛厨人，國人告王。王言：『我教。』國人皆言是大賊，伺王池浴伏兵捉王。王既被捉，即告國人：『願見一恕，後更不殺。』國人不許，王即起願：『願我生來所修諸善，迴令今日返成羅剎飛行食人。』語已即隱空中唱言：『自今以後當食汝等所愛妻子。』人聞急走。多有羅剎附著相從，徒眾漸多所害轉廣。後諸羅剎言：『我等為從今王勅令，當為我等輩捉取千王，設一大會。』班足言：『好。』一一往取，已得九百九十九王，唯少一王，不得作會。諸王各言：『我等今日無所歸告。若當捕得須陀素王，有大方便能救我命。』作是計已，白班足言：『王欲作會。須陀素王有大名德，若得彼王來會圓滿。』時羅剎王即急往取。時須陀素王出城向園入池欲洗浴，見乞人從王。王言：『且待洗還施與。』王始入池，羅剎王從空隱下捉，須陀素而愁悲泣。班足王言：『聞汝名德第一丈夫，云何悲啼？』須陀王言：『我不愛身命。朝出見乞許施，值王得來不行。以是悲耳。願王放我七日布施道人。』班足許王還七日布施道人。時婆羅門為王說偈同此經，王聞歡喜即立太子代位，相別就死。班足王言：『汝今就死，何以歡喜？』須陀答曰：『大王恩廣，放我七日布施道人，聞微妙法心自開解。我願即滿。』班足問言：『汝聞何法？』須陀即為宣說妙法，并更為說殺生罪報。班足聞已，即放須陀及諸王等各還本國。時須陀王者，今我身是。班足王者，殃掘摩羅是也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王昔有天羅國王」下，二引人王證護身。文二：一明難事、二明能護難。今初者。《賢愚經》云「昔波羅摩達王，得四種兵入山遊獵，逢牸師子與王從欲。師子得胎，日月滿足，生一男兒，徧身似人、班足似母。師子含子來歸王所，王取為子，立名班足。是王常供一箇仙人，恒奉淨食。仙人一日不來王所，即有天神化作仙人，即入王宮求魚肉食。舊仙凌辰依時還來，王奉肉食，仙人嗔怪，因起誡誓：『令王後當十二年中恒食人肉。』仙人語竟，還往山中。是後厨監竟不辦順，出外不見肉，見死小兒急取其肉，作食奉王。王食甚美，即問由來。厨人具答。王言：『自今以後，當用此肉。』厨人常捕小兒殺以為食，日日供王。國人失兒，處處趣覓，乃見厨人捕他小兒。捉縛厨人，國人告王。王言：『我教。』國人皆言是大賊，伺王池浴伏兵捉王。王既被捉，即告國人：『願見一恕，後更不殺。』國人不許，王即起願：『願我生來所修諸善，迴令今日返成羅剎飛行食人。』語已即隱空中唱言：『自今以後當食汝等所愛妻子。』人聞急走。多有羅剎附著相從，徒眾漸多所害轉廣。後諸羅剎言：『我等為從今王勅令，當為我等輩捉取千王，設一大會。』班足言：『好。』一一往取，已得九百九十九王，唯少一王，不得作會。諸王各言：『我等今日無所歸告。若當捕得須陀素王，有大方便能救我命。』作是計已，白班足言：『王欲作會。須陀素王有大名德，若得彼王來會圓滿。』時羅剎王即急往取。時須陀素王出城向園入池欲洗浴，見乞人從王。王言：『且待洗還施與。』王始入池，羅剎王從空隱下捉，須陀素而愁悲泣。班足王言：『聞汝名德第一丈夫，云何悲啼？』須陀王言：『我不愛身命。朝出見乞許施，值王得來不行。以是悲耳。願王放我七日布施道人。』班足許王還七日布施道人。時婆羅門為王說偈同此經，王聞歡喜即立太子代位，相別就死。班足王言：『汝今就死，何以歡喜？』須陀答曰：『大王恩廣，放我七日布施道人，聞微妙法心自開解。我願即滿。』班足問言：『汝聞何法？』須陀即為宣說妙法，并更為說殺生罪報。班足聞已，即放須陀及諸王等各還本國。時須陀王者，今我身是。班足王者，殃掘摩羅是也。」

「其普明王」下，二明能護難。文三：一請修福，可解。「其班足王」下，二聽許也。「時普明」下，三正明護難。文二：一長行，依教請護也。二說偈加護，文二：一說偈、二獲益。初偈八行為四：初兩行說無常理。「乾」訓天，天行健。健，不息也。「坤」訓順也，坤順四時。「二儀」即天地也。「生老病死」下，二說苦理。「欲」是集。「禍」是苦。苦集為「瘡疣」。即是自身與心，豈在外也。「有本自無」下，三說空理。「識神無形」下，四說無我理。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其普明王」下，二明能護難。文三：一請修福，可解。「其班足王」下，二聽許也。「時普明」下，三正明護難。文二：一長行，依教請護也。二說偈加護，文二：一說偈、二獲益。初偈八行為四：初兩行說無常理。「乾」訓天，天行健。健，不息也。「坤」訓順也，坤順四時。「二儀」即天地也。「生老病死」下，二說苦理。「欲」是集。「禍」是苦。苦集為「瘡疣」。即是自身與心，豈在外也。「有本自無」下，三說空理。「識神無形」下，四說無我理。

「爾時法師」下，第二明聞者獲益。文三：法初聞益。「法眼空」即是人空也。「虛空等定」即法空也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時法師」下，第二明聞者獲益。文三：法初聞益。「法眼空」即是人空也。「虛空等定」即法空也。

「聞法悟解」下，二明王轉教。「時班足王問」下，三諸王悟道。文二：先明得道、後明放捨。初文二：先班足得道。「九百九十」下，次諸王得道。「時班足王極大」下，二放捨諸王。文三：一放捨。「各各」下，二勸修。「時班足王以」下，三入道也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「聞法悟解」下，二明王轉教。「時班足王問」下，三諸王悟道。文二：先明得道、後明放捨。初文二：先班足得道。「九百九十」下，次諸王得道。「時班足王極大」下，二放捨諸王。文三：一放捨。「各各」下，二勸修。「時班足王以」下，三入道也。

「如十王經中」下，第三結示勸持。文二：初結示。次「大王」下，勸持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如十王經中」下，第三結示勸持。文二：初結示。次「大王」下，勸持。

三初勸月光。「天上人中」下，二勸六道也。「未來世中」下，三勸諸小王也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三初勸月光。「天上人中」下，二勸六道也。「未來世中」下，三勸諸小王也。

「爾時釋迦」下，第三時眾得益。文中二：初六益、後略結。可見。「得入初地」者，即圓教十信初心地。「性空」則十住一心三觀，觀無明性空也。「無生法忍」，即十行也。「無生法樂忍」，十迴向也。「十三昧」，即十一切入也。「三三昧」，即真俗中三諦三昧也，亦空無相等也。「自性信」，通教聲聞也。「無量空信」，通教支佛也。「吾今略說」下，第二略結也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時釋迦」下，第三時眾得益。文中二：初六益、後略結。可見。「得入初地」者，即圓教十信初心地。「性空」則十住一心三觀，觀無明性空也。「無生法忍」，即十行也。「無生法樂忍」，十迴向也。「十三昧」，即十一切入也。「三三昧」，即真俗中三諦三昧也，亦空無相等也。「自性信」，通教聲聞也。「無量空信」，通教支佛也。「吾今略說」下，第二略結也。

散花品第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 散花品第六

大章第三報恩供養，故有〈散花品〉。花表因，散佛表行因至果也。品文三：一散花供養、二現通利益、三歎教勸持。初文三：一聞經勸持、二散花供養、後諸王發願。初文三：初聞經人，可解。「聞佛所說」下，二所聞法。此經三處說偈不同：一〈二諦品〉中說八百萬億偈，二〈護國品〉末說八千億偈，今〈散花品〉說十萬億偈。初〈二諦品〉即合說三時數，次〈護國品〉別引過去佛說，今此品中明今佛說。阿難觀機，略結如此。「歡喜無量」者，三結歡喜也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大章第三報恩供養，故有〈散花品〉。花表因，散佛表行因至果也。品文三：一散花供養、二現通利益、三歎教勸持。初文三：一聞經勸持、二散花供養、後諸王發願。初文三：初聞經人，可解。「聞佛所說」下，二所聞法。此經三處說偈不同：一〈二諦品〉中說八百萬億偈，二〈護國品〉末說八千億偈，今〈散花品〉說十萬億偈。初〈二諦品〉即合說三時數，次〈護國品〉別引過去佛說，今此品中明今佛說。阿難觀機，略結如此。「歡喜無量」者，三結歡喜也。

「即散百萬」下，第二散花供養。文三：初行花、二般若花、後妙覺花。此三表別教地位，初行花表三賢位，次般若花表十地位，後妙覺花表佛地位。初文四：一者王散花。「於虛空中」下，花變為座。「十方諸佛」下，三化佛說法。「無量大眾」下，四化眾散花。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「即散百萬」下，第二散花供養。文三：初行花、二般若花、後妙覺花。此三表別教地位，初行花表三賢位，次般若花表十地位，後妙覺花表佛地位。初文四：一者王散花。「於虛空中」下，花變為座。「十方諸佛」下，三化佛說法。「無量大眾」下，四化眾散花。

「復散八萬」下，第二散般若花。文四：初明散花。「於虛空中」下，二花變為臺。「臺中光明」下，三化佛說法。「臺中大眾」下，四化眾散花。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復散八萬」下，第二散般若花。文四：初明散花。「於虛空中」下，二花變為臺。「臺中光明」下，三化佛說法。「臺中大眾」下，四化眾散花。

「復散妙覺花」下，第三散妙覺花。文四：一散花。「於虛空中」下，二花變為城，城即涅槃也。「城中師子吼」下，三化佛說法，即圓教中菩薩於別中說法也。「時城中菩薩」下，四化菩薩散花。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復散妙覺花」下，第三散妙覺花。文四：一散花。「於虛空中」下，二花變為城，城即涅槃也。「城中師子吼」下，三化佛說法，即圓教中菩薩於別中說法也。「時城中菩薩」下，四化菩薩散花。

「時諸國王」下，三諸王發願。文二：先王發願，可知。「佛告大王」下，二如來述成。諸佛母即實相般若，菩薩母即觀照般若，神通即文字般若。文字能發智慧，智慧生即神通發也。《金剛》云「一切諸佛及諸佛法，皆從《般若經》生」也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時諸國王」下，三諸王發願。文二：先王發願，可知。「佛告大王」下，二如來述成。諸佛母即實相般若，菩薩母即觀照般若，神通即文字般若。文字能發智慧，智慧生即神通發也。《金剛》云「一切諸佛及諸佛法，皆從《般若經》生」也。

「時佛為王」下，第二佛現神變令眾得益。文二：先現變、後得益。初文三：先標章舉數。陰陽不測謂之神，轉易常相謂之變。心不能思、口不能說，佛之神力也。「一花入無量花」下，二別敘。一花、二佛土、三須彌、四佛身、五入四大，文相可見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時佛為王」下，第二佛現神變令眾得益。文二：先現變、後得益。初文三：先標章舉數。陰陽不測謂之神，轉易常相謂之變。心不能思、口不能說，佛之神力也。「一花入無量花」下，二別敘。一花、二佛土、三須彌、四佛身、五入四大，文相可見。

問：山大芥小，云何能入？答：有人言佛之神力故入。又有人言：山芥二如，如故相入。又有人言：三界唯心，心喻芥子、山喻三界，心能造界故名入。有人云：山芥皆無，法無性故空，空故相入。今謂若以空釋，一空一切空，山及芥俱空，空故能相入。一假一切假，山芥俱假，假故論相入。一中一切中，山芥俱中，中故論相入。空除見思即般若，假除無知即解脫，中除無明即法身。即一而三、即三而一，如天三目不縱不橫，名不思議一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：山大芥小，云何能入？答：有人言佛之神力故入。又有人言：山芥二如，如故相入。又有人言：三界唯心，心喻芥子、山喻三界，心能造界故名入。有人云：山芥皆無，法無性故空，空故相入。今謂若以空釋，一空一切空，山及芥俱空，空故能相入。一假一切假，山芥俱假，假故論相入。一中一切中，山芥俱中，中故論相入。空除見思即般若，假除無知即解脫，中除無明即法身。即一而三、即三而一，如天三目不縱不橫，名不思議一。

「佛身不可思議」下。三結讚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛身不可思議」下。三結讚。

「佛現神足時」下，第二明時眾得益。文中四益：一得佛花定，即花藏法界定。「十恒河」下，二得成佛益也。「三恒河沙」下，三得成菩薩益也。「十千」下，四得神通三昧也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛現神足時」下，第二明時眾得益。文中四益：一得佛花定，即花藏法界定。「十恒河」下，二得成佛益也。「三恒河沙」下，三得成菩薩益也。「十千」下，四得神通三昧也。

「善男子」下，三歎教勸修。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子」下，三歎教勸修。

受持品第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受持品第七

大章第四示弘經相貌。言「受持」者，《大論》云「信力故聞而奉行為受，念力故久久不失為持。」此品中正明十三法師受持般若，又令他人受持，故名受持品。「爾時月光」下，文三：初問答須受持、二勸諸王受持、後眾得益。初文二：一月光請、二如來答。初文更二、一疑念、二正請。疑念中三佛：一見釋迦現身即法身，二現寶滿即報身，三見千花上佛即化身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大章第四示弘經相貌。言「受持」者，《大論》云「信力故聞而奉行為受，念力故久久不失為持。」此品中正明十三法師受持般若，又令他人受持，故名受持品。「爾時月光」下，文三：初問答須受持、二勸諸王受持、後眾得益。初文二：一月光請、二如來答。初文更二、一疑念、二正請。疑念中三佛：一見釋迦現身即法身，二現寶滿即報身，三見千花上佛即化身。

問：何以知然？答：《普賢觀》云「釋迦牟尼佛名毘盧遮那」。《華嚴》云「亦名釋迦亦名舍那」。《大經》云「我今此身即是法身」。盧舍那，此云淨滿，淨即寶也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何以知然？答：《普賢觀》云「釋迦牟尼佛名毘盧遮那」。《華嚴》云「亦名釋迦亦名舍那」。《大經》云「我今此身即是法身」。盧舍那，此云淨滿，淨即寶也。

問：《梵網》云「舍那為本」，今何言釋迦為本？答：《梵網》明迹本，此經明本迹。本迹雖殊，不思議一也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：《梵網》云「舍那為本」，今何言釋迦為本？答：《梵網》明迹本，此經明本迹。本迹雖殊，不思議一也。

問：此經與《法華．寶塔品》何異？答：有同有異。同者，同明釋迦為本。異者，此經帶方便，《法華》正直捨方便也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：此經與《法華．寶塔品》何異？答：有同有異。同者，同明釋迦為本。異者，此經帶方便，《法華》正直捨方便也。

「白佛言如是」下，第二正問。文二：先讚。不可以口說智解識識此法門也。「云何諸」下，二請也。空者即般若智慧也。由此智慧能得神通變化，一切眾生不知請佛開發也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「白佛言如是」下，第二正問。文二：先讚。不可以口說智解識識此法門也。「云何諸」下，二請也。空者即般若智慧也。由此智慧能得神通變化，一切眾生不知請佛開發也。

「大牟尼言」下，二如來答。答意但以菩薩上求下化為言解說，方得此道。開空甚多，略說三種。若色即是空，開一切智。空即是色，開道種智。色空不二，開一切種智。色若不空則見思惑，空若不色即無知惑，不得中道則無明惑。三皆是門，如是三觀即三智開，大略如是也。文三：初總標、次別釋、後總結。初文三：一標，文可見。「從習忍」下，二別敘。「依」謂依止。「持」謂攝持。言此法師為眾生依止，建立正法也。「汝等大眾」下，三勸供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大牟尼言」下，二如來答。答意但以菩薩上求下化為言解說，方得此道。開空甚多，略說三種。若色即是空，開一切智。空即是色，開道種智。色空不二，開一切種智。色若不空則見思惑，空若不色即無知惑，不得中道則無明惑。三皆是門，如是三觀即三智開，大略如是也。文三：初總標、次別釋、後總結。初文三：一標，文可見。「從習忍」下，二別敘。「依」謂依止。「持」謂攝持。言此法師為眾生依止，建立正法也。「汝等大眾」下，三勸供養。

「善男子其法師者」下，二別釋十三法師，即為爾別。今初。第一習種性法師，文為五別：一標位、二辨差、三行業、四舉劣明勝、五入位時節。今初。「第一法師習種性」，標位也。「若在家」下，二辨差也。婆差，即優婆塞也。優婆差，即優婆夷也。「修行十善」下，三明行業。文三：初修十善行，謂十善即十信心也。「自觀己身」下，二修不淨行。初觀六大，次觀諸根，後觀三界。「五情」即五識。「五受」即苦、樂、憂、喜、捨也。「住在佛家」下，三生佛家，行六和敬也。「善男子習忍」下，四舉劣況勝。文二：先舉劣、次況勝。初文二：先正釋劣位，法，喻，合可知。「雖以十千劫」下，二通伏難。文二：初徵伏難，三伏忍法云何向言有退有進？「而不可名字」下，二釋。通有三而不可名字，故有退。「是定人者」下，二顯其勝位。文二：初明得者。謂十住菩薩初證生空理、得聖人性，故名為定。異前十信不定，以十信未解，純修假入空觀也。「必不起五逆」下，二明離過。文四：一不起五逆、二不作六重、三不作二十八輕、四不謗佛法經典。初文可見。「六重」者，如《優婆塞戒經》第四卷〈受戒品〉說：一殺、二盜、三婬、四妄語、五沽酒、六說出家在家四眾過失。「二十八輕」者，亦如《優婆塞經》說：一不供養父母師長、二專飲酒、三不能瞻病苦、四不能多少捨施、五見四眾不起承迎禮拜、六見四眾毀戒心生憍慢、七每月不能受持八戒供養三寶、八四十里中有講不聽、九受招提僧臥具床座、十疑水有蟲故飲、十一險處獨行、十二獨宿尼寺、十三為財命打罵奴婢等、十四以殘食施四眾、十五畜猫狸、十六畜象馬等一切畜生、不作淨施未受戒者、十七儲畜長衣鉢等、十八為身田作、十九市賣斗秤不平、二十非時行欲、二十一不輸王稅、二十二犯國戒、二十三得新菓菜不奉三寶、二十四僧若不聽說法而輒自作、二十五道路上在一切出家人前行、二十六僧中時食遍為師長、二十七養蠶、二十八行逢病人不住瞻視付囑所在而便捨去。「佛法經書」下，四不謗佛法經典言非佛說也。「能以一阿僧」下，五入位時節。日月歲數所不能知，故云阿僧祇。「僧伽陀位」，此云離著也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子其法師者」下，二別釋十三法師，即為爾別。今初。第一習種性法師，文為五別：一標位、二辨差、三行業、四舉劣明勝、五入位時節。今初。「第一法師習種性」，標位也。「若在家」下，二辨差也。婆差，即優婆塞也。優婆差，即優婆夷也。「修行十善」下，三明行業。文三：初修十善行，謂十善即十信心也。「自觀己身」下，二修不淨行。初觀六大，次觀諸根，後觀三界。「五情」即五識。「五受」即苦、樂、憂、喜、捨也。「住在佛家」下，三生佛家，行六和敬也。「善男子習忍」下，四舉劣況勝。文二：先舉劣、次況勝。初文二：先正釋劣位，法，喻，合可知。「雖以十千劫」下，二通伏難。文二：初徵伏難，三伏忍法云何向言有退有進？「而不可名字」下，二釋。通有三而不可名字，故有退。「是定人者」下，二顯其勝位。文二：初明得者。謂十住菩薩初證生空理、得聖人性，故名為定。異前十信不定，以十信未解，純修假入空觀也。「必不起五逆」下，二明離過。文四：一不起五逆、二不作六重、三不作二十八輕、四不謗佛法經典。初文可見。「六重」者，如《優婆塞戒經》第四卷〈受戒品〉說：一殺、二盜、三婬、四妄語、五沽酒、六說出家在家四眾過失。「二十八輕」者，亦如《優婆塞經》說：一不供養父母師長、二專飲酒、三不能瞻病苦、四不能多少捨施、五見四眾不起承迎禮拜、六見四眾毀戒心生憍慢、七每月不能受持八戒供養三寶、八四十里中有講不聽、九受招提僧臥具床座、十疑水有蟲故飲、十一險處獨行、十二獨宿尼寺、十三為財命打罵奴婢等、十四以殘食施四眾、十五畜猫狸、十六畜象馬等一切畜生、不作淨施未受戒者、十七儲畜長衣鉢等、十八為身田作、十九市賣斗秤不平、二十非時行欲、二十一不輸王稅、二十二犯國戒、二十三得新菓菜不奉三寶、二十四僧若不聽說法而輒自作、二十五道路上在一切出家人前行、二十六僧中時食遍為師長、二十七養蠶、二十八行逢病人不住瞻視付囑所在而便捨去。「佛法經書」下，四不謗佛法經典言非佛說也。「能以一阿僧」下，五入位時節。日月歲數所不能知，故云阿僧祇。「僧伽陀位」，此云離著也。

「復次性種」下，第二明性種性。文三：初標位。初學名習，習已成性，故名「性種性」也。「行十慧觀」下，二辨差。「十慧觀」者，四念處四、三善根七、三世觀十，如〈教化品〉中說。「滅十顛倒」者，四念除四倒，三善除三毒，三世觀除三世定執也。「我人知見」，是法上假立而非實也。「無定相」者，我法無定住處相。「無自他相」者，我自無體，相上亦無也。「以二阿僧」下，三入位時節。「波羅陀位」者，此云守護。十行菩薩其行堅牢，不失自性，以能從空入假不為假染，能守自行故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次性種」下，第二明性種性。文三：初標位。初學名習，習已成性，故名「性種性」也。「行十慧觀」下，二辨差。「十慧觀」者，四念處四、三善根七、三世觀十，如〈教化品〉中說。「滅十顛倒」者，四念除四倒，三善除三毒，三世觀除三世定執也。「我人知見」，是法上假立而非實也。「無定相」者，我法無定住處相。「無自他相」者，我自無體，相上亦無也。「以二阿僧」下，三入位時節。「波羅陀位」者，此云守護。十行菩薩其行堅牢，不失自性，以能從空入假不為假染，能守自行故。

「復次道種」下，第三明十回向菩薩。文三：一標位。以其修中道正觀，故云「道種性」也。「住堅忍中」下，二辨差。文二：先明觀差別。觀受五陰得五分法身，觀三界得三空，觀二諦得無常、無生二忍。第十「第一義諦」，即無生中道空也。「而受生三界」下，二受報殊勝。文三：初標，可解。「何以故」，二徵。已心寂滅，云何受生也。「業習果報」下，三釋。由未登初地，不斷無明所薰，見愛猶在，故得生也。「復以三阿僧」下，三入位時節，爾許時修方得初地。雙照二諦，故云「平等聖人」也。此地不退，故云「跋致」。「正」者，即證初地，此因中說果也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次道種」下，第三明十回向菩薩。文三：一標位。以其修中道正觀，故云「道種性」也。「住堅忍中」下，二辨差。文二：先明觀差別。觀受五陰得五分法身，觀三界得三空，觀二諦得無常、無生二忍。第十「第一義諦」，即無生中道空也。「而受生三界」下，二受報殊勝。文三：初標，可解。「何以故」，二徵。已心寂滅，云何受生也。「業習果報」下，三釋。由未登初地，不斷無明所薰，見愛猶在，故得生也。「復以三阿僧」下，三入位時節，爾許時修方得初地。雙照二諦，故云「平等聖人」也。此地不退，故云「跋致」。「正」者，即證初地，此因中說果也。

「復次善覺」下，第四法師。文五。初標位，文可見也。「住平等忍」下，二辨修行差別。文二。初明二智為相、後顯二智同異。初文二：先標章、次別釋。初「平等忍」者，即標實智，雙照有無而不染也。「四攝」等，標方便智也。「入無相捨滅」下，二別釋。文二：先釋實相智、後釋方便智。初文三：一總舉、二別釋、後明離相。今初，文可見。「於第一義諦」下，二別釋。文三：一「法性無為」，亦名虛空無為。「緣理而滅」下，二擇滅無為。佛真智滅一切結，無相無為。「住初忍時」下，三非擇滅無為，謂無相等法也。「無相無為」下，三明離有無二相。「無量方便」下，第二顯方便智。文二：初標，可解。「實相方便者」下，二釋。有六種方便：今初明實相方便，次遍學方便，次回向方便，次自在方便，次一乘方便，次變化方便云云。「如是善男子」下，第二重釋二智同異。文三：初結上異相者，先明實智相。初覺中道，故云「初覺智」也。「巧用不證」下，是方便智相也。「譬如」下，二舉喻顯非，明不一不二。「而一一行成就」者，三明行成就。以得即空即假即中，一行無量行、無量行一行，故云成就也。「以得四阿」下，第三明時節。證初地施成就，故云「入功德藏門」也。「無三界業」下，次生淨土，即方便有餘及實報等土也。「常修捨觀」下，第五登位。以修捨故，得施度滿。「鳩摩羅伽」，此云勝怨，以離三界及二乘怨也。「四寶藏」者，有人云：三藏及雜藏也。今但依《勝鬘經》：一者無價藏，菩薩乘也；二者上價藏，緣覺乘也；三者中價藏，聲聞乘也；四者下價藏，人天乘也。又亦四攝為四藏也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次善覺」下，第四法師。文五。初標位，文可見也。「住平等忍」下，二辨修行差別。文二。初明二智為相、後顯二智同異。初文二：先標章、次別釋。初「平等忍」者，即標實智，雙照有無而不染也。「四攝」等，標方便智也。「入無相捨滅」下，二別釋。文二：先釋實相智、後釋方便智。初文三：一總舉、二別釋、後明離相。今初，文可見。「於第一義諦」下，二別釋。文三：一「法性無為」，亦名虛空無為。「緣理而滅」下，二擇滅無為。佛真智滅一切結，無相無為。「住初忍時」下，三非擇滅無為，謂無相等法也。「無相無為」下，三明離有無二相。「無量方便」下，第二顯方便智。文二：初標，可解。「實相方便者」下，二釋。有六種方便：今初明實相方便，次遍學方便，次回向方便，次自在方便，次一乘方便，次變化方便云云。「如是善男子」下，第二重釋二智同異。文三：初結上異相者，先明實智相。初覺中道，故云「初覺智」也。「巧用不證」下，是方便智相也。「譬如」下，二舉喻顯非，明不一不二。「而一一行成就」者，三明行成就。以得即空即假即中，一行無量行、無量行一行，故云成就也。「以得四阿」下，第三明時節。證初地施成就，故云「入功德藏門」也。「無三界業」下，次生淨土，即方便有餘及實報等土也。「常修捨觀」下，第五登位。以修捨故，得施度滿。「鳩摩羅伽」，此云勝怨，以離三界及二乘怨也。「四寶藏」者，有人云：三藏及雜藏也。今但依《勝鬘經》：一者無價藏，菩薩乘也；二者上價藏，緣覺乘也；三者中價藏，聲聞乘也；四者下價藏，人天乘也。又亦四攝為四藏也。

「復次德慧」下，第五法師也。文三：一標位者，謂尸羅清淨，與慧俱生，住於三德，故名德慧也。「以四無量心」下，二辨觀差別。文三：初顯地別行，為欲對治嗔等煩惱故修四等。「滅三有嗔」下，二明除障。依薩婆多宗，嗔唯欲界。依成實宗，嗔通三界。依《法華．譬喻品》中上亦有嗔也。「住中忍中」下，三位分齊。順忍，中品也。「以五阿僧」下，三入位時節。「闍陀波羅」，此云滿足，亦名無畏，尸羅圓滿故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次德慧」下，第五法師也。文三：一標位者，謂尸羅清淨，與慧俱生，住於三德，故名德慧也。「以四無量心」下，二辨觀差別。文三：初顯地別行，為欲對治嗔等煩惱故修四等。「滅三有嗔」下，二明除障。依薩婆多宗，嗔唯欲界。依成實宗，嗔通三界。依《法華．譬喻品》中上亦有嗔也。「住中忍中」下，三位分齊。順忍，中品也。「以五阿僧」下，三入位時節。「闍陀波羅」，此云滿足，亦名無畏，尸羅圓滿故。

「復次明慧」下，第六法師。文三：初標位也，得忍成就故名明慧。「常以無相」下，二辨觀。文三：一明地別行。知三世空，為三明觀也。「盡三界癡煩惱」者，二明除障也。「得三明」下，三明位滿足。「常以六阿僧」下，三明入位時節。「伽羅陀」者，此云度邊，度度等邊也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次明慧」下，第六法師。文三：初標位也，得忍成就故名明慧。「常以無相」下，二辨觀。文三：一明地別行。知三世空，為三明觀也。「盡三界癡煩惱」者，二明除障也。「得三明」下，三明位滿足。「常以六阿僧」下，三明入位時節。「伽羅陀」者，此云度邊，度度等邊也。

「復次爾焰」下，第七法師也。文三：一標。言爾焰者，此云智母。謂此地中能生禪智，故云智母也。「修行順法忍」下，二明地別行。文三：一標住位。言「須陀洹」者，借小名大。「五見」即五利使也。「常以天眼」下，二起通。未具漏盡，故但言五也。「於念念中」下，三滅障。謂此位配初果，故滅五見。又亦是別入通意也。「亦以七阿」下，三入位時節。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次爾焰」下，第七法師也。文三：一標。言爾焰者，此云智母。謂此地中能生禪智，故云智母也。「修行順法忍」下，二明地別行。文三：一標住位。言「須陀洹」者，借小名大。「五見」即五利使也。「常以天眼」下，二起通。未具漏盡，故但言五也。「於念念中」下，三滅障。謂此位配初果，故滅五見。又亦是別入通意也。「亦以七阿」下，三入位時節。

「復次勝達」下，第八法師也。文三：初標位。深修禪定故得神通，達色心法故名勝達。「於順道忍」下，二明地中別行。文三：初明得無畏觀。通達五相，即一切智無畏。「滅三界疑等煩惱」，即漏盡無畏。「知地地有所出」等，即說盡苦道無異。「有所不出」等，即說障道無畏也。「逆三界疑」者，二除障也。「修習無量功德」下，三入位分齊，亦是借小說大。「復集行八阿僧」下，三修行分齊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次勝達」下，第八法師也。文三：初標位。深修禪定故得神通，達色心法故名勝達。「於順道忍」下，二明地中別行。文三：初明得無畏觀。通達五相，即一切智無畏。「滅三界疑等煩惱」，即漏盡無畏。「知地地有所出」等，即說盡苦道無異。「有所不出」等，即說障道無畏也。「逆三界疑」者，二除障也。「修習無量功德」下，三入位分齊，亦是借小說大。「復集行八阿僧」下，三修行分齊。

「復次常現真實」下，第九法師也。文三：初標位。中道真明般若實，故常現真實。「住順忍中」下，二別行。一切煩惱為「集因」，苦等名「集業」，此地中並盡也。諸法本空故非有，建立諸法故非無，無有俱實故一相，實相亦如故無相。「復於九阿」下，三入位時節。「樂力」即願力也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次常現真實」下，第九法師也。文三：初標位。中道真明般若實，故常現真實。「住順忍中」下，二別行。一切煩惱為「集因」，苦等名「集業」，此地中並盡也。諸法本空故非有，建立諸法故非無，無有俱實故一相，實相亦如故無相。「復於九阿」下，三入位時節。「樂力」即願力也。

「復次玄達菩薩」下，第十法師也。文三：初標位者，玄，遠也。達，通也。此位得無生忍無功用心，故云玄達也。「十阿僧」下，二入位時分。滅三界習煩惱也。「住第十地」者，即十三法師中第十法師地，非謂十地菩薩也。「常行三空門」下，三辨觀差別。行三空觀，弘佛三法藏故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次玄達菩薩」下，第十法師也。文三：初標位者，玄，遠也。達，通也。此位得無生忍無功用心，故云玄達也。「十阿僧」下，二入位時分。滅三界習煩惱也。「住第十地」者，即十三法師中第十法師地，非謂十地菩薩也。「常行三空門」下，三辨觀差別。行三空觀，弘佛三法藏故也。

「復次等覺者」下，第十一法師也。文三：初標位。行地中真俗雙照名等覺者，亦非第十一地之等覺也。「住無生」下，二明觀差別。文三：一明有無觀，又二：先配位也。「觀心心」下，二正辨有無觀。文三：初別釋。文二：先明寂而常用。「心心寂滅」者，念念空也，即明寂義。雖無相而相、雖無身而身、雖無知而知，此明用義。「而用心」下，二明用而常寂。「在有常修空」下，二合釋有無。「在有修空」，釋上用而常寂。「處空常萬化」，釋上寂而常用。「雙照一切法故」者，三雙結也。「知是處非是處」下，二明十力觀。但明後一，餘行略之。「而登摩訶羅伽位化一切國土眾生」，第三登位差別。「摩訶羅伽」，此云大得，或云龍象等。「千阿僧」下，三明修行時節。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次等覺者」下，第十一法師也。文三：初標位。行地中真俗雙照名等覺者，亦非第十一地之等覺也。「住無生」下，二明觀差別。文三：一明有無觀，又二：先配位也。「觀心心」下，二正辨有無觀。文三：初別釋。文二：先明寂而常用。「心心寂滅」者，念念空也，即明寂義。雖無相而相、雖無身而身、雖無知而知，此明用義。「而用心」下，二明用而常寂。「在有常修空」下，二合釋有無。「在有修空」，釋上用而常寂。「處空常萬化」，釋上寂而常用。「雙照一切法故」者，三雙結也。「知是處非是處」下，二明十力觀。但明後一，餘行略之。「而登摩訶羅伽位化一切國土眾生」，第三登位差別。「摩訶羅伽」，此云大得，或云龍象等。「千阿僧」下，三明修行時節。

「復次慧光」下，第十二法師。文三：初標位者，以此地菩薩得無礙智，化諸眾生、現諸神通，名為「慧光神變」也。「住上上」下，二明觀差。文四：今初，配位。「滅心心相」者，一明滅心滅意等名滅心，滅心數名滅相。「法眼見」下，三明見境。法眼見一切法，即別明。三眼色空見，即總明。三眼者，佛、法、慧也。慧眼見色空，法眼見色假，佛眼見中道。空假不二而二、二而不二。雙照即不二而二，雙忘即二而不二。舉三眼對色二境，見之一字總明三見之差別也。見色空即空諦，見色假即有諦，雙照即第一義諦。此三約教有五：一別入通，以幻色為有，見空為真，非有非空為第一義。二圓入通，三諦同前，加一切法趣。三別教，以幻有即空為俗，不空為真，不有不空為中道。四圓入別，中加一切法趣。五圓教，三諦皆云一切法趣也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次慧光」下，第十二法師。文三：初標位者，以此地菩薩得無礙智，化諸眾生、現諸神通，名為「慧光神變」也。「住上上」下，二明觀差。文四：今初，配位。「滅心心相」者，一明滅心滅意等名滅心，滅心數名滅相。「法眼見」下，三明見境。法眼見一切法，即別明。三眼色空見，即總明。三眼者，佛、法、慧也。慧眼見色空，法眼見色假，佛眼見中道。空假不二而二、二而不二。雙照即不二而二，雙忘即二而不二。舉三眼對色二境，見之一字總明三見之差別也。見色空即空諦，見色假即有諦，雙照即第一義諦。此三約教有五：一別入通，以幻色為有，見空為真，非有非空為第一義。二圓入通，三諦同前，加一切法趣。三別教，以幻有即空為俗，不空為真，不有不空為中道。四圓入別，中加一切法趣。五圓教，三諦皆云一切法趣也。

問：菩薩地云何言佛眼？答：《法華》云「開佛知見」，即別教初地、圓教初住，發三種智：一正因理心發，用中道觀開一切種智。二了因智心發，用即空觀開一切智。三緣因善心發，用即假觀開道種智。初地尚得，況九地耶？此但分得，非具得也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：菩薩地云何言佛眼？答：《法華》云「開佛知見」，即別教初地、圓教初住，發三種智：一正因理心發，用中道觀開一切種智。二了因智心發，用即空觀開一切智。三緣因善心發，用即假觀開道種智。初地尚得，況九地耶？此但分得，非具得也。

「以大願力」下，四生淨土。「萬阿僧」下，三明入位時節。「薄伽梵」，此云世尊，非真佛世尊，是補處世尊也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以大願力」下，四生淨土。「萬阿僧」下，三明入位時節。「薄伽梵」，此云世尊，非真佛世尊，是補處世尊也。

「復次觀佛菩薩」下，第十三法師。文四：一標位。「觀佛菩薩」者，若開妙覺，此是等覺猶名菩薩，來至此地保為究竟，乃是未極更須觀察。別佛猶有三十二品無明，智去圓佛尚遠，故云觀也。通佛即有四十二品無明，此更遠矣。「住寂滅忍者」下，二明證時分。文四：一配位者，第五寂滅忍自有二別：一下、二上。今第十地，即是寂滅忍下品也。「從始發心」下，二經時多少。謂從習種性至灌頂忍，經百萬阿僧祇劫也。「修百萬」下，三辨修證。「登一切法」下，四明登位。「一切法解脫」者，真解脫也。「金剛臺」，即金剛三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次觀佛菩薩」下，第十三法師。文四：一標位。「觀佛菩薩」者，若開妙覺，此是等覺猶名菩薩，來至此地保為究竟，乃是未極更須觀察。別佛猶有三十二品無明，智去圓佛尚遠，故云觀也。通佛即有四十二品無明，此更遠矣。「住寂滅忍者」下，二明證時分。文四：一配位者，第五寂滅忍自有二別：一下、二上。今第十地，即是寂滅忍下品也。「從始發心」下，二經時多少。謂從習種性至灌頂忍，經百萬阿僧祇劫也。「修百萬」下，三辨修證。「登一切法」下，四明登位。「一切法解脫」者，真解脫也。「金剛臺」，即金剛三昧。

「善男子」下，三對位辨別。文五：一伏斷差別者，從習至頂三昧，先明伏忍也。「而無相信」下，明斷。「滅一切煩惱」即大涅槃也。「生解脫」即解脫智。「照」即般若。「第一義」即法身位。「不名為見」下，二信見異。先明不見也。「所謂見者是薩婆若」，次明見也。「是故我從昔以來」下，引證也。「唯佛頓解」下，三漸頓差別也。「慧雖起滅」下，四常無常異。無生則累無不遣，無滅則德無不圓。無生則斷德，無滅則智德也。「入理盡」下，五等無等異。文中法、喻、合，可解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子」下，三對位辨別。文五：一伏斷差別者，從習至頂三昧，先明伏忍也。「而無相信」下，明斷。「滅一切煩惱」即大涅槃也。「生解脫」即解脫智。「照」即般若。「第一義」即法身位。「不名為見」下，二信見異。先明不見也。「所謂見者是薩婆若」，次明見也。「是故我從昔以來」下，引證也。「唯佛頓解」下，三漸頓差別也。「慧雖起滅」下，四常無常異。無生則累無不遣，無滅則德無不圓。無生則斷德，無滅則智德也。「入理盡」下，五等無等異。文中法、喻、合，可解。

「常修一切」下，四明入定位。此中一切行滿智慧滿，名「功德藏」。「婆伽度位」，此云世尊。「亦復常住佛慧三昧」者，必應受修義，言「亦復」。在別利物，故云「常住」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「常修一切」下，四明入定位。此中一切行滿智慧滿，名「功德藏」。「婆伽度位」，此云世尊。「亦復常住佛慧三昧」者，必應受修義，言「亦復」。在別利物，故云「常住」。

「善男子如是」下，大章第三結歎，明其施化與佛無異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子如是」下，大章第三結歎，明其施化與佛無異。

「佛告波斯匿王」下，第二付王受持。文四：一讚用勸持、二讚名勸持、三釋勸所由、四稱名付囑。初文二：一略歎、二廣歎。初文更四：一舉滅勸持。「一切國土」下，二明般若之力。「是故付囑」下，三釋付囑所以。以無王威力故，故不付囑也。「汝當受持」下，四別付月光也。「大王吾今所化」下，第二廣歎勸持。文二：初標除難福生、二問答分別。今初，文可解。「云何為七難」下，二問答分別。先問，可解。「日月失度」下，二答。七難為七：第一日月失度難，謂時節變易多飢饉，數量變易多刀兵，色相變易多疫病也。「二十八」下，二星宿失度難也。「大火燒國」下，三災火難也。「大水漂沒」下，四雨水變異難也。「大風吹殺萬姓」下，五惡風難也。「天地國土」下，六亢陽難也。「四方賊來」下，七惡賊難也。並如文可見。「大王是般若」下，第二讚名勸持。文二：先讚名勝、後勸供養。初中辨三般若。「心識之本」即實相般若；「王之父母」即觀照般若，以能生王慧解心故；下六名即文字般若也。「佛告大王」下，二勸供養。文二：先示供養法、後別明行住供養。初中皆言九者，九表眾生苦，幡者標顯行得勝，明九苦之內建解脫勝幡也。「九色花」表九苦眾生行般若因也。青黃赤白黑五塵花，地水火風四大花也。「二丈」表二諦，「十燈」表十善功德，各以般若展轉相資，成千智慧。「高五丈」明照五道也。「九玉箱」表九苦居清淨為法器。「九玉巾」表九苦居眾生得般若巾。「案」者平，喻實相般若。「以經置上」者，文字能令實理顯也。「七寶」者，表七方便人皆為人寶也。「若王行時」下，二別明行住供養，先明行供養。「若王住時」下，是明住供養也。「大王我今五眼」下，三釋勸所由。文二：初明王福盡，文可解。「大王若未來世」下，二明來世利益。文三：一舉數，可解。「一金剛吼菩薩」下，二別釋，可見。「是五大士」下，三結釋也。「大王吾今三寶」下，四稱名付囑。文三：初總明付囑，可解。「憍薩羅國」下，二稱名。「如是一切」下，三結勸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛告波斯匿王」下，第二付王受持。文四：一讚用勸持、二讚名勸持、三釋勸所由、四稱名付囑。初文二：一略歎、二廣歎。初文更四：一舉滅勸持。「一切國土」下，二明般若之力。「是故付囑」下，三釋付囑所以。以無王威力故，故不付囑也。「汝當受持」下，四別付月光也。「大王吾今所化」下，第二廣歎勸持。文二：初標除難福生、二問答分別。今初，文可解。「云何為七難」下，二問答分別。先問，可解。「日月失度」下，二答。七難為七：第一日月失度難，謂時節變易多飢饉，數量變易多刀兵，色相變易多疫病也。「二十八」下，二星宿失度難也。「大火燒國」下，三災火難也。「大水漂沒」下，四雨水變異難也。「大風吹殺萬姓」下，五惡風難也。「天地國土」下，六亢陽難也。「四方賊來」下，七惡賊難也。並如文可見。「大王是般若」下，第二讚名勸持。文二：先讚名勝、後勸供養。初中辨三般若。「心識之本」即實相般若；「王之父母」即觀照般若，以能生王慧解心故；下六名即文字般若也。「佛告大王」下，二勸供養。文二：先示供養法、後別明行住供養。初中皆言九者，九表眾生苦，幡者標顯行得勝，明九苦之內建解脫勝幡也。「九色花」表九苦眾生行般若因也。青黃赤白黑五塵花，地水火風四大花也。「二丈」表二諦，「十燈」表十善功德，各以般若展轉相資，成千智慧。「高五丈」明照五道也。「九玉箱」表九苦居清淨為法器。「九玉巾」表九苦居眾生得般若巾。「案」者平，喻實相般若。「以經置上」者，文字能令實理顯也。「七寶」者，表七方便人皆為人寶也。「若王行時」下，二別明行住供養，先明行供養。「若王住時」下，是明住供養也。「大王我今五眼」下，三釋勸所由。文二：初明王福盡，文可解。「大王若未來世」下，二明來世利益。文三：一舉數，可解。「一金剛吼菩薩」下，二別釋，可見。「是五大士」下，三結釋也。「大王吾今三寶」下，四稱名付囑。文三：初總明付囑，可解。「憍薩羅國」下，二稱名。「如是一切」下，三結勸。

「時諸大眾」下，第三時眾得益。文五：一修羅益。「時十六」下，二人王益。益中初明八勝處。地水火風能造四大，青黃赤白所造。出離貪欲，故名「勝出」。「四大」下，次明十一切處，地水火風、青黃赤白、空處識處。所緣覺廣，無處不入故也。「三十忍」是初地方便，名「初地相」。「第一義諦」即初地，初地是九地相。故《攝論》頌云「如竹破初節，餘節速能破。」得初地真智，諸地疾當成。捨凡身得六住身，捨七地分段報身得八地變易法身。故《智論》云「七捨生身肉身」，此通教益也。「十八梵天」下，三天益，修羅及天皆同益也。「空花」表人空，「法性花」表法空，此顯伏忍。「聖人花」表信忍，「順花」表順忍，「無生花」表無生忍。四辨自在說法即「法樂花」，下品寂滅忍也。金剛三昧能斷結使，即一品寂滅忍。「其餘一切眾」下，四大眾益。「心空花」者，定於三學之中名為心學。「心樹花」者，觀十二因緣生也。「六度花」者，十地行也。「妙覺花」果行也。「十千菩薩」下，五名菩薩。文二：先明十千益，可解。次「復有十億」下，明成佛益。此中成別教佛也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時諸大眾」下，第三時眾得益。文五：一修羅益。「時十六」下，二人王益。益中初明八勝處。地水火風能造四大，青黃赤白所造。出離貪欲，故名「勝出」。「四大」下，次明十一切處，地水火風、青黃赤白、空處識處。所緣覺廣，無處不入故也。「三十忍」是初地方便，名「初地相」。「第一義諦」即初地，初地是九地相。故《攝論》頌云「如竹破初節，餘節速能破。」得初地真智，諸地疾當成。捨凡身得六住身，捨七地分段報身得八地變易法身。故《智論》云「七捨生身肉身」，此通教益也。「十八梵天」下，三天益，修羅及天皆同益也。「空花」表人空，「法性花」表法空，此顯伏忍。「聖人花」表信忍，「順花」表順忍，「無生花」表無生忍。四辨自在說法即「法樂花」，下品寂滅忍也。金剛三昧能斷結使，即一品寂滅忍。「其餘一切眾」下，四大眾益。「心空花」者，定於三學之中名為心學。「心樹花」者，觀十二因緣生也。「六度花」者，十地行也。「妙覺花」果行也。「十千菩薩」下，五名菩薩。文二：先明十千益，可解。次「復有十億」下，明成佛益。此中成別教佛也。

囑累品第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 囑累品第八

大章第三流通分。「囑」謂付囑、「累」謂憑累，將此法付囑國王，憑其宣演，故云囑累品。又付國王，若有災難憑此救度，故云囑累。又付囑此經，令累代流行，故名囑累品。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大章第三流通分。「囑」謂付囑、「累」謂憑累，將此法付囑國王，憑其宣演，故云囑累品。又付國王，若有災難憑此救度，故云囑累。又付囑此經，令累代流行，故名囑累品。

問：何不如《大品》付囑聲聞、《法華》付囑菩薩，而乃付囑國王耶？答：此佛隨病設藥。以王國有災厄弘宣得益故付囑。又百事大供養深廣，自非王力誰所能辦？故付囑也。又王若不信，法即不行；行法在王，故付之也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何不如《大品》付囑聲聞、《法華》付囑菩薩，而乃付囑國王耶？答：此佛隨病設藥。以王國有災厄弘宣得益故付囑。又百事大供養深廣，自非王力誰所能辦？故付囑也。又王若不信，法即不行；行法在王，故付之也。

「佛告波斯匿王」下，文二：先付囑誡勅、後依教奉持。初中更二：先明略付囑。「誡」謂誡勸，「勅」謂教勅。「吾滅度後」下，二廣付囑誡勅。初文二：初明付囑、後明誡勅。初，二：先付時、後正明付人法。今初也。「八十年」者，佛去百年內五人住持：一迦葉、二阿難、三末田地，三人見佛在世，相次住持，經六十年法行不滅。次商那和修、優波毱多，此二人不見佛，相次住持，經四十年威儀法滅，故於此時言無佛法僧也。言「八百年」者，正法年內二十師住持佛法，並是聖人，法不滅。第六百年馬鳴菩薩，第七百年龍樹，皆是菩薩，法亦不滅。八百年中邪宗極盛，故於此時付囑國王，提婆菩薩聲王鼓申法是也。八千年者，像法盡末法時，眾生信邪故法滅。「此經三寶」下，二明付人法。更二：初付法，可解。「為三界眾生」下，二付人也。今教三行：一空行、二七賢行、三十善行。空即聖行，七賢即七方便，十善即凡行，從深至淺也。「後五濁世」下，第二廣辨七誡。文為七：一誡諸滅法過、二誡壞四眾行、三誡禁不依法、四誡自毀、五誡使役、六誡自咎、七誡謬信。今初第一誡諸滅法過。文三：初明滅法人、次辨滅法過、後結成過。今初文二：先明滅法時，即五濁也，一命濁、二劫濁、三煩惱濁、四見濁、五眾生濁。《文殊問經》云「十歲眾生乃至千歲有短長為命濁，饑饉疲病刀兵為劫濁，多有貪瞋癡名煩惱濁，邪見戒取見取邊見為見濁，不孝不義譏師長等是眾生濁。」「比丘」下，二滅法人也。「明作制法」下，二辨滅法過。文中先明制四正、後明立四邪。制四正者，一不聽出家、二不聽行道、三不聽造像、四不聽造塔。立四邪者，一立統制眾、二比丘地立白衣高座、三兵奴為比丘、四受別請也。「當知爾時」下，三結過也。「大王壞亂吾道」下，二誡壞四眾行，為王不行正法則佛道壞也。「大王法末世時」下，三誡禁不依法。「大王我滅度後」下，四誡自毀。文三：初自毀、二起惡、後招報。初文二：先法、後喻。今初，文可見。「如師子身」下，二明喻也，此喻如《蓮華面經》「佛告阿難：『譬如師子命終身死，若空若地若水若陸所有眾生，不敢食肉。惟師子身生諸蟲，還自食師子之肉。阿難！我佛法中非餘破壞，是比丘破我三大阿僧祇法。』」彼經但喻出家，此經通喻道俗。「各壞我佛法」下，二起惡。「人壞佛教」下，三招報。文中法、喻、合可見。「六親」謂父母兄弟夫妻。喻有三：初二喻現報，後一喻生後報也。「大王未來世中」下，五誡使役。「大王未來世中」下，六誡自咎也。「大王未來世中」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛告波斯匿王」下，文二：先付囑誡勅、後依教奉持。初中更二：先明略付囑。「誡」謂誡勸，「勅」謂教勅。「吾滅度後」下，二廣付囑誡勅。初文二：初明付囑、後明誡勅。初，二：先付時、後正明付人法。今初也。「八十年」者，佛去百年內五人住持：一迦葉、二阿難、三末田地，三人見佛在世，相次住持，經六十年法行不滅。次商那和修、優波毱多，此二人不見佛，相次住持，經四十年威儀法滅，故於此時言無佛法僧也。言「八百年」者，正法年內二十師住持佛法，並是聖人，法不滅。第六百年馬鳴菩薩，第七百年龍樹，皆是菩薩，法亦不滅。八百年中邪宗極盛，故於此時付囑國王，提婆菩薩聲王鼓申法是也。八千年者，像法盡末法時，眾生信邪故法滅。「此經三寶」下，二明付人法。更二：初付法，可解。「為三界眾生」下，二付人也。今教三行：一空行、二七賢行、三十善行。空即聖行，七賢即七方便，十善即凡行，從深至淺也。「後五濁世」下，第二廣辨七誡。文為七：一誡諸滅法過、二誡壞四眾行、三誡禁不依法、四誡自毀、五誡使役、六誡自咎、七誡謬信。今初第一誡諸滅法過。文三：初明滅法人、次辨滅法過、後結成過。今初文二：先明滅法時，即五濁也，一命濁、二劫濁、三煩惱濁、四見濁、五眾生濁。《文殊問經》云「十歲眾生乃至千歲有短長為命濁，饑饉疲病刀兵為劫濁，多有貪瞋癡名煩惱濁，邪見戒取見取邊見為見濁，不孝不義譏師長等是眾生濁。」「比丘」下，二滅法人也。「明作制法」下，二辨滅法過。文中先明制四正、後明立四邪。制四正者，一不聽出家、二不聽行道、三不聽造像、四不聽造塔。立四邪者，一立統制眾、二比丘地立白衣高座、三兵奴為比丘、四受別請也。「當知爾時」下，三結過也。「大王壞亂吾道」下，二誡壞四眾行，為王不行正法則佛道壞也。「大王法末世時」下，三誡禁不依法。「大王我滅度後」下，四誡自毀。文三：初自毀、二起惡、後招報。初文二：先法、後喻。今初，文可見。「如師子身」下，二明喻也，此喻如《蓮華面經》「佛告阿難：『譬如師子命終身死，若空若地若水若陸所有眾生，不敢食肉。惟師子身生諸蟲，還自食師子之肉。阿難！我佛法中非餘破壞，是比丘破我三大阿僧祇法。』」彼經但喻出家，此經通喻道俗。「各壞我佛法」下，二起惡。「人壞佛教」下，三招報。文中法、喻、合可見。「六親」謂父母兄弟夫妻。喻有三：初二喻現報，後一喻生後報也。「大王未來世中」下，五誡使役。「大王未來世中」下，六誡自咎也。「大王未來世中」

下，七誡謬信。文中為四：初示善。不壞正教曰「流」，開空法道曰「通」，能盛福智曰「器」也。「諸惡比丘」下，二示惡也。「其王不別」下，三謬信也。「是為破佛」下，四示過也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 下，七誡謬信。文中為四：初示善。不壞正教曰「流」，開空法道曰「通」，能盛福智曰「器」也。「諸惡比丘」下，二示惡也。「其王不別」下，三謬信也。「是為破佛」下，四示過也。

「爾時十六國王」下，第二大眾奉持。文二：先奉持、次奉行。初文，先傷感、二嗟嘆。初文二：先正明傷感。「時諸國王等」下，二受持也。「爾時大眾」下，二嗟嘆，傷此時也。「爾時無量大眾中」下，二奉行。文五：先列大眾。「聞佛所說」下，二明聞佛法義。「歡喜無量」者，三明歡喜也。「為佛作禮」者，四禮佛也。「受持般若波羅蜜」者，五奉行也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時十六國王」下，第二大眾奉持。文二：先奉持、次奉行。初文，先傷感、二嗟嘆。初文二：先正明傷感。「時諸國王等」下，二受持也。「爾時大眾」下，二嗟嘆，傷此時也。「爾時無量大眾中」下，二奉行。文五：先列大眾。「聞佛所說」下，二明聞佛法義。「歡喜無量」者，三明歡喜也。「為佛作禮」者，四禮佛也。「受持般若波羅蜜」者，五奉行也。