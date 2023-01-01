仁王護國般若經疏卷第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仁王護國般若經疏卷第四

天台智者大師說 門人灌頂記 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天台智者大師說 門人灌頂記

「又信忍菩薩」下，第二明信忍。文四。今初標名配位。言信忍者，以無漏信三寶等故名信。言「善達明中行」者，配位，如下經說「善覺初地菩薩，證人法二空，故名善覺」也。達即離達，謂二地菩薩，離破戒垢、達真俗理，故名離達。明即明慧，謂三地菩薩，智慧光明照諸法故，故名明慧。五陰假人於中修行，名中行者，下經云「道行人」，此道成人名行人。「斷三界」下，二明離障。以色煩惱麁故，於此三地而斷云云。「能化百佛」下，三明攝化。三等差別配對三地，可解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又信忍菩薩」下，第二明信忍。文四。今初標名配位。言信忍者，以無漏信三寶等故名信。言「善達明中行」者，配位，如下經說「善覺初地菩薩，證人法二空，故名善覺」也。達即離達，謂二地菩薩，離破戒垢、達真俗理，故名離達。明即明慧，謂三地菩薩，智慧光明照諸法故，故名明慧。五陰假人於中修行，名中行者，下經云「道行人」，此道成人名行人。「斷三界」下，二明離障。以色煩惱麁故，於此三地而斷云云。「能化百佛」下，三明攝化。三等差別配對三地，可解。

問：信有幾種？答：略有三種。一想信，輕毛菩薩十信是；二久信，三賢菩薩是；三證信，初二三地是也云云。「常以十五心」下，四明發行種子。「四攝」者，布施、愛語、利益、同事。「四無量」者，慈、悲、喜、捨。「四弘誓願」者，《瓔珞經》云「願一切眾生度苦、斷集、證滅、修道，名四願也。」乃至成佛，從於初地用此十五心為根本云云。「順忍菩薩」下，第三明順忍。文三。今初標名位。順無生忍觀而未正得，故名順忍。「見勝現法」者，即是位也。見謂順忍下品見理，道品分明，即第四焰地。勝即中品，第五難勝地。難勝有二義：一教化眾生、二不從煩惱，於二事得勝，名難勝地。現法即第六現前地，因緣觀解現前故也。「能斷三界心等煩惱縛」者，二明除障。前斷色煩惱，此斷心煩惱；又前斷見惑，此斷思惑，故言心也。「故現一身」下，三明攝化。前信忍明化身，故云現百身千身萬身；今順忍明實身，故云現一身於十方佛土化眾生也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：信有幾種？答：略有三種。一想信，輕毛菩薩十信是；二久信，三賢菩薩是；三證信，初二三地是也云云。「常以十五心」下，四明發行種子。「四攝」者，布施、愛語、利益、同事。「四無量」者，慈、悲、喜、捨。「四弘誓願」者，《瓔珞經》云「願一切眾生度苦、斷集、證滅、修道，名四願也。」乃至成佛，從於初地用此十五心為根本云云。「順忍菩薩」下，第三明順忍。文三。今初標名位。順無生忍觀而未正得，故名順忍。「見勝現法」者，即是位也。見謂順忍下品見理，道品分明，即第四焰地。勝即中品，第五難勝地。難勝有二義：一教化眾生、二不從煩惱，於二事得勝，名難勝地。現法即第六現前地，因緣觀解現前故也。「能斷三界心等煩惱縛」者，二明除障。前斷色煩惱，此斷心煩惱；又前斷見惑，此斷思惑，故言心也。「故現一身」下，三明攝化。前信忍明化身，故云現百身千身萬身；今順忍明實身，故云現一身於十方佛土化眾生也。

問：云何一身現於多土？答：不思議力神通變化令眾見也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何一身現於多土？答：不思議力神通變化令眾見也。

「又無生忍菩薩」下，第四明無生忍。文三。今初標名位，謂以自、他、共、無因求色心二法不可得，於此得智，名無生忍。「所謂遠不動觀慧」者，此配位也。遠即第七遠行地，能至有功用心後邊故。不動即第八不動地，有相煩惱不能動故。觀慧即第九善慧地，四無礙解化眾生故，亦能斷三界心色等煩惱。「習」者，二明除障。前各斷一重，今雙斷正習也。「故現不可說」下，三明攝化分齊云云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又無生忍菩薩」下，第四明無生忍。文三。今初標名位，謂以自、他、共、無因求色心二法不可得，於此得智，名無生忍。「所謂遠不動觀慧」者，此配位也。遠即第七遠行地，能至有功用心後邊故。不動即第八不動地，有相煩惱不能動故。觀慧即第九善慧地，四無礙解化眾生故，亦能斷三界心色等煩惱。「習」者，二明除障。前各斷一重，今雙斷正習也。「故現不可說」下，三明攝化分齊云云。

「復次寂滅忍」下，第五辨寂滅忍。文四。初標名位三：一標名者，前之四忍未盡法源，今之一忍寂諸心色、滅於想習，名寂滅忍云云。「佛與菩薩」下，二明證用。金剛是喻，三昧是定。有以煩惱如金剛，以其堅靳不可即斷，非佛智力無能斷者，如經中「龜甲羊角所能破者」，是此義也。有以智慧如金剛，能破煩惱、不為彼損，亦《大經》中「如金剛寶缾無嘶破聲」，是其義也。今佛與十地菩薩同用寂滅忍入金剛三昧也云云。「下忍中行」下，三配位。下忍即法雲，上忍即佛也。「薩婆若」，此云一切智。又無礙道因位攝，故名下忍；解脫道果攝，故名上忍。又法雲與佛同入金剛三昧，前心名菩薩、後心名佛，無有中間故但上下。前之四忍俱是因位，故有三品。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次寂滅忍」下，第五辨寂滅忍。文四。初標名位三：一標名者，前之四忍未盡法源，今之一忍寂諸心色、滅於想習，名寂滅忍云云。「佛與菩薩」下，二明證用。金剛是喻，三昧是定。有以煩惱如金剛，以其堅靳不可即斷，非佛智力無能斷者，如經中「龜甲羊角所能破者」，是此義也。有以智慧如金剛，能破煩惱、不為彼損，亦《大經》中「如金剛寶缾無嘶破聲」，是其義也。今佛與十地菩薩同用寂滅忍入金剛三昧也云云。「下忍中行」下，三配位。下忍即法雲，上忍即佛也。「薩婆若」，此云一切智。又無礙道因位攝，故名下忍；解脫道果攝，故名上忍。又法雲與佛同入金剛三昧，前心名菩薩、後心名佛，無有中間故但上下。前之四忍俱是因位，故有三品。

問：諸經有等覺，何故此中不立？答：若依餘經即合有三品，下品十地、中品等覺、上品妙覺。今《般若》附通，不同別教，故但論法雲即及佛地。故《大品》云「十地菩薩當知如佛」。如者，未是義。《大經》亦云「十地菩薩見性未了」，此皆通教意也云云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：諸經有等覺，何故此中不立？答：若依餘經即合有三品，下品十地、中品等覺、上品妙覺。今《般若》附通，不同別教，故但論法雲即及佛地。故《大品》云「十地菩薩當知如佛」。如者，未是義。《大經》亦云「十地菩薩見性未了」，此皆通教意也云云。

「共觀第一義諦」下，第二辨除障。文三：初明所觀之境。同觀真諦而明昧不同，如《大經》云「如十地菩薩聞見佛性，諸佛如來眼見佛性。」又十地菩薩名有上士，佛名無上士。又菩薩如十四夜月，佛如十五夜月等云云。「斷三界心習」者，二正辨除障。前無生忍中雙斷心色麁習，今此忍中永斷心法細習也。「無明盡相」下，三明二道差別之相。「無明盡相為金剛」者，此無礙道也。言盡相者，未盡之義，如煙是火相而未是火。金剛喻定。是盡無明之相，而無明未盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「共觀第一義諦」下，第二辨除障。文三：初明所觀之境。同觀真諦而明昧不同，如《大經》云「如十地菩薩聞見佛性，諸佛如來眼見佛性。」又十地菩薩名有上士，佛名無上士。又菩薩如十四夜月，佛如十五夜月等云云。「斷三界心習」者，二正辨除障。前無生忍中雙斷心色麁習，今此忍中永斷心法細習也。「無明盡相」下，三明二道差別之相。「無明盡相為金剛」者，此無礙道也。言盡相者，未盡之義，如煙是火相而未是火。金剛喻定。是盡無明之相，而無明未盡。

問：若無明未盡，應是煩惱。何故前文佛與菩薩同入此定？答：無明之性即是於明，如燈生時即同滅時，只以一念無明心變為明，微明即菩薩、大明即佛也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：若無明未盡，應是煩惱。何故前文佛與菩薩同入此定？答：無明之性即是於明，如燈生時即同滅時，只以一念無明心變為明，微明即菩薩、大明即佛也。

「盡相無相為薩婆若」者，此解脫道。前金剛下定但盡色心麁細之相，不得名一切智；今佛地非但盡相亦盡無相，故得名一切智，可謂緣觀雙冥境智俱寂也。「超度世諦」下，第三約諦辨異。三賢多住世諦，十地多住真諦。真諦即無，世諦即有。超世諦故非有，超真諦故非無，非有非無即薩云若。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「盡相無相為薩婆若」者，此解脫道。前金剛下定但盡色心麁細之相，不得名一切智；今佛地非但盡相亦盡無相，故得名一切智，可謂緣觀雙冥境智俱寂也。「超度世諦」下，第三約諦辨異。三賢多住世諦，十地多住真諦。真諦即無，世諦即有。超世諦故非有，超真諦故非無，非有非無即薩云若。

問：薩婆若、薩云若有何差別？答：有二說，一云同、二云異。同者，彼此無殊。異者，薩婆若是一切智，薩云若一切種智。今謂說五忍文寂滅忍中既唯分二品，不應更有薩婆若、薩云若之別。復說即有密明等覺之義，即於寂滅忍中有上中下，下即十地、中一切智、上一切種智。若依經超度二諦外為第十一地薩云若者，即依前釋云云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：薩婆若、薩云若有何差別？答：有二說，一云同、二云異。同者，彼此無殊。異者，薩婆若是一切智，薩云若一切種智。今謂說五忍文寂滅忍中既唯分二品，不應更有薩婆若、薩云若之別。復說即有密明等覺之義，即於寂滅忍中有上中下，下即十地、中一切智、上一切種智。若依經超度二諦外為第十一地薩云若者，即依前釋云云。

「無緣大悲」下，四明攝化分齊。文二：今初略者，一切眾生在於三界，佛以大悲而濟拔之。《法華》云「諸子游戲來入此宅」，長行即云「長者驚入火宅」；《淨名》云「菩薩病者從大悲起」，皆此意也。大悲是能化心，眾生是所化境，薩婆若是能化體。大悲有三：一眾生緣悲，外道亦有；二法緣悲，二乘亦有；三無緣悲，唯佛獨有。「善男子」下，第二依宗廣釋。文三：初約正理。「三界」者，欲、色、無色等三也。「藏」者，能含六道四生也。「果」者，分段報果也。「報」者，苦樂等報也。「二十二根」者，眼等六根、苦樂憂喜捨五，成十一根；男女命三，信進念定慧等五，成十九根；未知根、欲知根、知已根，成二十二根。二十一根不出分段三界，知已根不出變易三界。「諸佛三身亦不出三界」者，以法身即應化也。《大經》云「今我此身即是法身」，《法華》云「常在靈鷲山及餘諸住處」，《普賢觀》云「釋迦牟尼名毘盧遮那，遍一切處」，《華嚴》云「亦名釋迦，亦名舍那」等，既知三身即一身，亦須知界外即界內也。「三界外無眾生」下，二明聽說。說云界外有眾生可化者，此外道說，非佛說也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無緣大悲」下，四明攝化分齊。文二：今初略者，一切眾生在於三界，佛以大悲而濟拔之。《法華》云「諸子游戲來入此宅」，長行即云「長者驚入火宅」；《淨名》云「菩薩病者從大悲起」，皆此意也。大悲是能化心，眾生是所化境，薩婆若是能化體。大悲有三：一眾生緣悲，外道亦有；二法緣悲，二乘亦有；三無緣悲，唯佛獨有。「善男子」下，第二依宗廣釋。文三：初約正理。「三界」者，欲、色、無色等三也。「藏」者，能含六道四生也。「果」者，分段報果也。「報」者，苦樂等報也。「二十二根」者，眼等六根、苦樂憂喜捨五，成十一根；男女命三，信進念定慧等五，成十九根；未知根、欲知根、知已根，成二十二根。二十一根不出分段三界，知已根不出變易三界。「諸佛三身亦不出三界」者，以法身即應化也。《大經》云「今我此身即是法身」，《法華》云「常在靈鷲山及餘諸住處」，《普賢觀》云「釋迦牟尼名毘盧遮那，遍一切處」，《華嚴》云「亦名釋迦，亦名舍那」等，既知三身即一身，亦須知界外即界內也。「三界外無眾生」下，二明聽說。說云界外有眾生可化者，此外道說，非佛說也。

問：界外實無眾生耶？答：聖教不同，有無異說。此經則云界外無眾生，餘經則有。《法華》云「餘國作佛，三百由旬外權置化城。」《淨名》云「上方界分度如四十二恒佛土，有佛名香積。」若界外無人，豈容三界內上方更有爾許佛土耶？故知亦有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：界外實無眾生耶？答：聖教不同，有無異說。此經則云界外無眾生，餘經則有。《法華》云「餘國作佛，三百由旬外權置化城。」《淨名》云「上方界分度如四十二恒佛土，有佛名香積。」若界外無人，豈容三界內上方更有爾許佛土耶？故知亦有。

問：此經云無、餘經云有，如何會通？答：此經云無，無變易眾生；餘經云有，有變易眾生。故《大論》云「聲聞生界外白銀世界，無煩惱名。只約無煩惱，即云無眾生。而聲聞無明未斷，豈實無耶？」此文正是通教意，偏論界內煩惱眾生也。衛世師外道說有六諦，大有經是其一諦。彼經說云「此三界外別有世界」，若言三界外別有眾生，同彼外道說也。實理而論，若言界外有眾生，即同外道；若言無，即同二乘。諸佛菩薩見者即不有不無，不有不無即非如非異，非如非異即不如三界見於三界。如斯等事，《法華》中佛方顯了說也。「大王我常」下，第三引昔證今。我昔常說：斷三界煩惱果報盡名為佛。豈於三界外別有眾生耶？「自性清淨名薩云若性」者，即正因佛性。一切眾生佛及菩薩同共有此，豈於三界外而更別有眾生可化也。「眾生本業」下，第三總結。文二：初總結五忍。眾生本業即煩惱，諸佛菩薩未成道時亦有煩惱，由煩惱故修諸功德智慧今得成佛。佛本煩惱與今眾生無異，故名為本。「五忍中十四忍具足」者，二結廣略。略即五忍，廣即十四。謂三賢是三，十地及佛地成十四也。上來答前問兼利他竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：此經云無、餘經云有，如何會通？答：此經云無，無變易眾生；餘經云有，有變易眾生。故《大論》云「聲聞生界外白銀世界，無煩惱名。只約無煩惱，即云無眾生。而聲聞無明未斷，豈實無耶？」此文正是通教意，偏論界內煩惱眾生也。衛世師外道說有六諦，大有經是其一諦。彼經說云「此三界外別有世界」，若言三界外別有眾生，同彼外道說也。實理而論，若言界外有眾生，即同外道；若言無，即同二乘。諸佛菩薩見者即不有不無，不有不無即非如非異，非如非異即不如三界見於三界。如斯等事，《法華》中佛方顯了說也。「大王我常」下，第三引昔證今。我昔常說：斷三界煩惱果報盡名為佛。豈於三界外別有眾生耶？「自性清淨名薩云若性」者，即正因佛性。一切眾生佛及菩薩同共有此，豈於三界外而更別有眾生可化也。「眾生本業」下，第三總結。文二：初總結五忍。眾生本業即煩惱，諸佛菩薩未成道時亦有煩惱，由煩惱故修諸功德智慧今得成佛。佛本煩惱與今眾生無異，故名為本。「五忍中十四忍具足」者，二結廣略。略即五忍，廣即十四。謂三賢是三，十地及佛地成十四也。上來答前問兼利他竟。

「白佛言」下，第二答後問兼自利。文二：先問、後答。今初揲前問，是故更重申十地是菩薩本業。菩薩於生死菩提無染，名本業清淨。以淨法教化眾生，不同凡夫二乘雜煩惱法化眾生也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「白佛言」下，第二答後問兼自利。文二：先問、後答。今初揲前問，是故更重申十地是菩薩本業。菩薩於生死菩提無染，名本業清淨。以淨法教化眾生，不同凡夫二乘雜煩惱法化眾生也。

問：雜煩惱化眾生有何失？答：自既有縛，豈能化他凡夫？則師既墮，弟亦隨墮。二乘則謗佛敗法，於諸眾生而起怨心，豈成利益耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：雜煩惱化眾生有何失？答：自既有縛，豈能化他凡夫？則師既墮，弟亦隨墮。二乘則謗佛敗法，於諸眾生而起怨心，豈成利益耶？

「佛言從一地」下，二答。文二：先略、後廣。初又三：初明淨業所依，謂從歡喜乃至法雲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛言從一地」下，二答。文二：先略、後廣。初又三：初明淨業所依，謂從歡喜乃至法雲。

問：何故但說十地？答：地前三賢，賢而非聖，不名本業清淨。妙覺一地妙果已圓，故於因中舉十地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何故但說十地？答：地前三賢，賢而非聖，不名本業清淨。妙覺一地妙果已圓，故於因中舉十地。

答「自所行」下，簡二行：一自行處，即十地境；二佛行處，謂妙覺地境。前十地但行自所行處，後金剛心通行二處，故下文云「得理盡三昧，同佛行處。」又《瓔珞》云「佛子！菩薩爾時住大寂門，乃至過十地外與佛同坐」也。「一切知見故」者，三釋成清淨。以佛五眼方能見一切法，以佛三智方能知一切法也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答「自所行」下，簡二行：一自行處，即十地境；二佛行處，謂妙覺地境。前十地但行自所行處，後金剛心通行二處，故下文云「得理盡三昧，同佛行處。」又《瓔珞》云「佛子！菩薩爾時住大寂門，乃至過十地外與佛同坐」也。「一切知見故」者，三釋成清淨。以佛五眼方能見一切法，以佛三智方能知一切法也。

「本業者」下，第二廣答。文三：初標、次釋、後結。今初，可解。「若菩薩住」下，二釋十地為十。今初，釋善覺地。文五：今初明土寬狹。言「住百佛國」者，國土有三：一說法土，百億日月，化小乘；二神通土，億億日月，化中乘；三智慧土，無量世界，化菩薩。今言百佛國土者，說法土也。「作閻浮提四天王」者，二配位。化於四王中，作南方增長天王，以閻浮提勝於餘方，有佛出此處故。又次第作四天王。依《十地經》初地菩薩作閻浮鐵輪王，不言四天王。《瓔珞》云「修行一劫二劫三劫，十信善者有三品：上品善鐵輪王，化一天下，中品善粟散王，下品善人中王。十住銅輪王，十行銀輪王，十向金輪王，初地已上琉璃輪王。」《十地經》初地作鐵輪王，此別教意也。《瓔珞》及此經，十善作鐵輪王，圓教意也。「修百法門」者，三顯法門也，即自利行。於十善中一一更明十善，故言百法門。「二諦平等心」者，四釋地中別行也。即俗即真，故言平等。「化一切眾生」者，五釋地中通行也。地地皆用化生為行。已下九地文句，類此可解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「本業者」下，第二廣答。文三：初標、次釋、後結。今初，可解。「若菩薩住」下，二釋十地為十。今初，釋善覺地。文五：今初明土寬狹。言「住百佛國」者，國土有三：一說法土，百億日月，化小乘；二神通土，億億日月，化中乘；三智慧土，無量世界，化菩薩。今言百佛國土者，說法土也。「作閻浮提四天王」者，二配位。化於四王中，作南方增長天王，以閻浮提勝於餘方，有佛出此處故。又次第作四天王。依《十地經》初地菩薩作閻浮鐵輪王，不言四天王。《瓔珞》云「修行一劫二劫三劫，十信善者有三品：上品善鐵輪王，化一天下，中品善粟散王，下品善人中王。十住銅輪王，十行銀輪王，十向金輪王，初地已上琉璃輪王。」《十地經》初地作鐵輪王，此別教意也。《瓔珞》及此經，十善作鐵輪王，圓教意也。「修百法門」者，三顯法門也，即自利行。於十善中一一更明十善，故言百法門。「二諦平等心」者，四釋地中別行也。即俗即真，故言平等。「化一切眾生」者，五釋地中通行也。地地皆用化生為行。已下九地文句，類此可解。

「住千佛」下，二釋離達地。忉利天，此云三十三天也。《地經》云「二地作金光王」，《瓔珞》與此經同。「千法門」者，於前十善中一一各行百善也云云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「住千佛」下，二釋離達地。忉利天，此云三十三天也。《地經》云「二地作金光王」，《瓔珞》與此經同。「千法門」者，於前十善中一一各行百善也云云。

「住十萬」下，三釋發光地。《地經》作忉利天王，《瓔珞》同此。「住百億」下，四釋炎慧地。《地經》作炎摩天王，《瓔珞》同此作兜率天王。「道品」即三十七道品也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「住十萬」下，三釋發光地。《地經》作忉利天王，《瓔珞》同此。「住百億」下，四釋炎慧地。《地經》作炎摩天王，《瓔珞》同此作兜率天王。「道品」即三十七道品也。

「住千億」下，五釋難勝地。「二諦」者，真俗也。「四諦」者，苦集滅道也。「八諦」者，有作四、無作四也。又苦、空、無常、無我及常、樂、我、淨為八也。《地經》作兜率天王，《瓔珞》同此作化樂天王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「住千億」下，五釋難勝地。「二諦」者，真俗也。「四諦」者，苦集滅道也。「八諦」者，有作四、無作四也。又苦、空、無常、無我及常、樂、我、淨為八也。《地經》作兜率天王，《瓔珞》同此作化樂天王。

「住十萬億」下，六釋現前地。《地經》作化樂天王，《瓔珞》同此作他化天王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「住十萬億」下，六釋現前地。《地經》作化樂天王，《瓔珞》同此作他化天王。

「住百萬億」下，七釋遠行地。《地經》作他化天王，《瓔珞經》云梵王。常以二智化眾生也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「住百萬億」下，七釋遠行地。《地經》作他化天王，《瓔珞經》云梵王。常以二智化眾生也。

「住百萬微塵」下，八釋等觀地。《地經》作梵天王，王一千界；《瓔珞》云「梵師子瓔珞光光天王」。雙照真俗不相違，名為方便智。於入觀中能發神通，名神通智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「住百萬微塵」下，八釋等觀地。《地經》作梵天王，王一千界；《瓔珞》云「梵師子瓔珞光光天王」。雙照真俗不相違，名為方便智。於入觀中能發神通，名神通智。

「住百萬億」下，九釋善慧地。《地經》作梵王，王二千界；《瓔珞經》作淨天王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「住百萬億」下，九釋善慧地。《地經》作梵王，王二千界；《瓔珞經》作淨天王。

「住不可說」下，十釋法雲地。《地經》作大自在天王，王三千界；《瓔珞》作大淨居天王。大自在、大淨居、大淨天，皆同也。學行已滿名「理盡三昧」，唯有一行是如來行，所謂大般涅槃。菩薩亦得，名「同佛行處」。無明是三界之本，此惑已盡即三界原盡也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「住不可說」下，十釋法雲地。《地經》作大自在天王，王三千界；《瓔珞》作大淨居天王。大自在、大淨居、大淨天，皆同也。學行已滿名「理盡三昧」，唯有一行是如來行，所謂大般涅槃。菩薩亦得，名「同佛行處」。無明是三界之本，此惑已盡即三界原盡也。

「是故一切」下，第三結。文二：先結菩薩業；「若十方」下，二結如來業。又是答釋妙覺地也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故一切」下，第三結。文二：先結菩薩業；「若十方」下，二結如來業。又是答釋妙覺地也。

「爾時百萬」下，大章第二，月光偈贊。文三：一時眾供養、二月光讚佛、三大眾得益。初又二：初財供養佛；「合掌」下，次法供養云云。「今於佛前」下，二月光正贊。文二：一明贊處；「世尊導師」下，二正發言贊。偈者竭也，攝義竭盡故名為偈。四句為偈，句有三四五七等差別。若梵天以三十二字為首盧偈，即以八字為句也云云。五十九行大分為三：初、六行總頌上義；二、四十五行別頌十四忍；三、八行總結頌五忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時百萬」下，大章第二，月光偈贊。文三：一時眾供養、二月光讚佛、三大眾得益。初又二：初財供養佛；「合掌」下，次法供養云云。「今於佛前」下，二月光正贊。文二：一明贊處；「世尊導師」下，二正發言贊。偈者竭也，攝義竭盡故名為偈。四句為偈，句有三四五七等差別。若梵天以三十二字為首盧偈，即以八字為句也云云。五十九行大分為三：初、六行總頌上義；二、四十五行別頌十四忍；三、八行總結頌五忍。

初人，三：前三行歎別相三寶、次兩行歎五忍、後一行歎一體三寶。初文三：佛、法、僧差別也。眾生及器二世間俱尊名「世尊」，引導匠成名「導師」。導師不同，有世間導師、出世導師。出世中有拙度、巧度、次第度、一心度等。「金剛體」歎法身也。「心行」下，二兩句嘆法寶。《淨名》云「心淨已度諸禪定」，此中云「寂滅」。《淨名》云「三轉法輪於大千，其輪本來常清淨」，此中云「心行寂滅轉法輪」，一句包之，義理不失。又初句嘆佛身業，次句嘆心業，次句嘆口業。又佛五事具足：一世尊，威德具足；二導師，智慧具足；三金剛體，法身具足；四心行寂滅，解脫具足；五轉法輪，化他具足云云。捷疾應機名「辨」。「八音」者，《梵摩喻經》云「一最好聲、二易了聲、三調和聲、四柔軟聲、五不誤聲、六不女聲、七尊重聲、八深遠聲。」「洪」者，大也。「時眾」下，三嘆僧寶。文中總前大眾天無出家法，今言「出家」者，約心說也。三乘共行十地，故云「成比丘眾菩薩行」也。又人身出家成比丘眾，天心出家行菩薩行也。「五忍功德」下，二別嘆五忍。「三賢十聖」是因位，名「忍中行」。佛居果地窮原盡理，名「能盡原」。又十四皆云正士者，即四十一地也。十地為十，住行向及等覺名為四，成十四大士。圓教十四聖人，皆以一心三觀諦了諸法名忍中行，毘盧遮那眾行休息名能盡原云云。「佛眾法海」下一行，三嘆一體三寶。佛是佛寶，眾是僧寶，法是法寶。包含如海、蘊積如藏，故「無量功德攝在其中」也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初人，三：前三行歎別相三寶、次兩行歎五忍、後一行歎一體三寶。初文三：佛、法、僧差別也。眾生及器二世間俱尊名「世尊」，引導匠成名「導師」。導師不同，有世間導師、出世導師。出世中有拙度、巧度、次第度、一心度等。「金剛體」歎法身也。「心行」下，二兩句嘆法寶。《淨名》云「心淨已度諸禪定」，此中云「寂滅」。《淨名》云「三轉法輪於大千，其輪本來常清淨」，此中云「心行寂滅轉法輪」，一句包之，義理不失。又初句嘆佛身業，次句嘆心業，次句嘆口業。又佛五事具足：一世尊，威德具足；二導師，智慧具足；三金剛體，法身具足；四心行寂滅，解脫具足；五轉法輪，化他具足云云。捷疾應機名「辨」。「八音」者，《梵摩喻經》云「一最好聲、二易了聲、三調和聲、四柔軟聲、五不誤聲、六不女聲、七尊重聲、八深遠聲。」「洪」者，大也。「時眾」下，三嘆僧寶。文中總前大眾天無出家法，今言「出家」者，約心說也。三乘共行十地，故云「成比丘眾菩薩行」也。又人身出家成比丘眾，天心出家行菩薩行也。「五忍功德」下，二別嘆五忍。「三賢十聖」是因位，名「忍中行」。佛居果地窮原盡理，名「能盡原」。又十四皆云正士者，即四十一地也。十地為十，住行向及等覺名為四，成十四大士。圓教十四聖人，皆以一心三觀諦了諸法名忍中行，毘盧遮那眾行休息名能盡原云云。「佛眾法海」下一行，三嘆一體三寶。佛是佛寶，眾是僧寶，法是法寶。包含如海、蘊積如藏，故「無量功德攝在其中」也。

「十善菩薩」下，第二別頌十四忍。文五：初、九行頌伏忍；二、十行頌信忍；三、八行頌順忍；四、十行頌無生忍；五、八行頌寂滅忍。初文二：前兩行頌伏忍方便，即十信也。復有七行頌伏忍功德，即三賢也。初文二：先一行明離過、次一行明攝位。今初。古人云：十信菩薩由發大心求出三界，雖未能出，已能遠離惡道等苦，故言長別。今則不然。若別教十信是外凡，未能暫離，豈能長別？若圓教十信斷三界惑，至十住初即斷界外無明等惑，以其但斷三界四住與羅漢齊，長別苦海，與二乘人同生方便有餘土。若羅漢支佛，於彼土遇餘佛為說《法華經》，即成菩薩進斷無明。若十信菩薩，縱未聞《法華》，亦能漸次自斷無明，豈以不生惡道便是長別苦海？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十善菩薩」下，第二別頌十四忍。文五：初、九行頌伏忍；二、十行頌信忍；三、八行頌順忍；四、十行頌無生忍；五、八行頌寂滅忍。初文二：前兩行頌伏忍方便，即十信也。復有七行頌伏忍功德，即三賢也。初文二：先一行明離過、次一行明攝位。今初。古人云：十信菩薩由發大心求出三界，雖未能出，已能遠離惡道等苦，故言長別。今則不然。若別教十信是外凡，未能暫離，豈能長別？若圓教十信斷三界惑，至十住初即斷界外無明等惑，以其但斷三界四住與羅漢齊，長別苦海，與二乘人同生方便有餘土。若羅漢支佛，於彼土遇餘佛為說《法華經》，即成菩薩進斷無明。若十信菩薩，縱未聞《法華》，亦能漸次自斷無明，豈以不生惡道便是長別苦海？

問：此十信與別教中何位相似？答：奪而論之，別教地前次第修證，十住修從假入空觀，十行修從空入假觀，十迴向修中道正觀，圓教十信即能圓修三觀，不可論同。與而言之，即別教十迴向齊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：此十信與別教中何位相似？答：奪而論之，別教地前次第修證，十住修從假入空觀，十行修從空入假觀，十迴向修中道正觀，圓教十信即能圓修三觀，不可論同。與而言之，即別教十迴向齊。

問：與前二教何位齊？答：奪而論之，藏通二教巧拙雖異，但見於空不見不空，未識中道。圓教十信具修三觀，與前二教不可格量。與而為論，圓教十信藏通佛與二乘俱斷見思，即與藏通等佛地齊也。所言大心者，謂誓願大度生、大說法、大慈悲喜捨大也。區分各別名「界」。三苦八苦八萬四千苦名「苦」。迴轉不息如「輪」。沈浮出沒如「海」云云。「中下品善」下，二明攝位。修行十善必具三心，中下二心為粟散王，小王眾多猶如粟散；上品心行十善為鐵輪王，王閻浮提，其鐵輪寶廣一俱盧舍云云。若《瓔珞》，上品鐵輪、中品粟散、下品人王云云。「習種銅輪」下，第二伏忍上中下功德。文二：初兩行別嘆三品為三輪王、次五行總嘆三品。今初。十住菩薩，習種性人，作銅輪王，王二天下，其銅輪寶廣二俱盧舍。十行菩薩，性種性人，作銀輪王，王三天下，其銀輪寶廣三俱盧舍。十回向菩薩，道種性人，作金輪王，王四天下，其金輪寶廣四俱盧舍。「七寶」者，女寶、珠寶、輪寶、主兵寶、主藏臣寶、象寶、馬寶等也。「伏忍聖胎」下，二總歎三品。文二：初一行列三十心。與十聖作胎，故名「聖胎」。「三十人」，總標數。「十住」下，別列。經作「信」字，有人云：信即十信，止則十住，堅則十行。此恐與經文義理相違。有人云：信即十住，止則十行，堅則十回向。此則得義違文。今謂住信相似，傳寫者謬，應作「住」字讀之。「三世諸佛」下，二正嘆功德。文四：初嘆伏忍能生諸佛。以伏忍為入道之初門、菩提之關鍵。誰人出不由戶？故三世諸佛由此而生。「一切菩薩」下。羅漢伏忍能生菩薩。大海有本，所謂眾流，眾流之本必有涓滴。菩薩之行本乎伏忍，伏忍成立由於信心。若能發信心，入圓十住即斷無明。無明盤礴非一心三觀所不能斷，能斷之智從十信生。故佛嘆云「信心難」也。「若得信心」下，三明功能。若得圓信心必不退轉，即得入於初地之道。此中經文包含兩教：若約別教，即從十信漸進不退登於歡喜；若是圓教，十信心菩薩即不退轉便登初住。圓教初住即別教初地，故《華嚴》及下經文亦以十住為十地也。「必不退」者，圓教十信必不退墮凡夫二乘及於三界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：與前二教何位齊？答：奪而論之，藏通二教巧拙雖異，但見於空不見不空，未識中道。圓教十信具修三觀，與前二教不可格量。與而為論，圓教十信藏通佛與二乘俱斷見思，即與藏通等佛地齊也。所言大心者，謂誓願大度生、大說法、大慈悲喜捨大也。區分各別名「界」。三苦八苦八萬四千苦名「苦」。迴轉不息如「輪」。沈浮出沒如「海」云云。「中下品善」下，二明攝位。修行十善必具三心，中下二心為粟散王，小王眾多猶如粟散；上品心行十善為鐵輪王，王閻浮提，其鐵輪寶廣一俱盧舍云云。若《瓔珞》，上品鐵輪、中品粟散、下品人王云云。「習種銅輪」下，第二伏忍上中下功德。文二：初兩行別嘆三品為三輪王、次五行總嘆三品。今初。十住菩薩，習種性人，作銅輪王，王二天下，其銅輪寶廣二俱盧舍。十行菩薩，性種性人，作銀輪王，王三天下，其銀輪寶廣三俱盧舍。十回向菩薩，道種性人，作金輪王，王四天下，其金輪寶廣四俱盧舍。「七寶」者，女寶、珠寶、輪寶、主兵寶、主藏臣寶、象寶、馬寶等也。「伏忍聖胎」下，二總歎三品。文二：初一行列三十心。與十聖作胎，故名「聖胎」。「三十人」，總標數。「十住」下，別列。經作「信」字，有人云：信即十信，止則十住，堅則十行。此恐與經文義理相違。有人云：信即十住，止則十行，堅則十回向。此則得義違文。今謂住信相似，傳寫者謬，應作「住」字讀之。「三世諸佛」下，二正嘆功德。文四：初嘆伏忍能生諸佛。以伏忍為入道之初門、菩提之關鍵。誰人出不由戶？故三世諸佛由此而生。「一切菩薩」下。羅漢伏忍能生菩薩。大海有本，所謂眾流，眾流之本必有涓滴。菩薩之行本乎伏忍，伏忍成立由於信心。若能發信心，入圓十住即斷無明。無明盤礴非一心三觀所不能斷，能斷之智從十信生。故佛嘆云「信心難」也。「若得信心」下，三明功能。若得圓信心必不退轉，即得入於初地之道。此中經文包含兩教：若約別教，即從十信漸進不退登於歡喜；若是圓教，十信心菩薩即不退轉便登初住。圓教初住即別教初地，故《華嚴》及下經文亦以十住為十地也。「必不退」者，圓教十信必不退墮凡夫二乘及於三界。

問：《本業瓔珞》說十住中，第六住正觀現前，值佛菩薩善知識所護，則出七住常不退轉，七住以前名為退分。如佛初會有八萬人退，如淨目天子、法才王子、舍利弗等欲入七住，值惡因緣退落凡夫不善惡中作大邪見。今此經中言不退者何耶？答人心如面各各不同，大聖隨機故亦差別。有說十行菩薩性種人，猶退墮地獄。又初阿僧祇劫猶退墮者，即入迴向人亦有退墮。《瓔珞》第一說十住，第七名住不退，七住已前即有退義。約教而斷，初阿僧祇退者三藏意，十行退者通意，十回向退者別意，十信退者圓意。今云信心不退進入初住之地，即圓義也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：《本業瓔珞》說十住中，第六住正觀現前，值佛菩薩善知識所護，則出七住常不退轉，七住以前名為退分。如佛初會有八萬人退，如淨目天子、法才王子、舍利弗等欲入七住，值惡因緣退落凡夫不善惡中作大邪見。今此經中言不退者何耶？答人心如面各各不同，大聖隨機故亦差別。有說十行菩薩性種人，猶退墮地獄。又初阿僧祇劫猶退墮者，即入迴向人亦有退墮。《瓔珞》第一說十住，第七名住不退，七住已前即有退義。約教而斷，初阿僧祇退者三藏意，十行退者通意，十回向退者別意，十信退者圓意。今云信心不退進入初住之地，即圓義也。

「教化眾生」下，四明利他。上句明化他之行，教化眾生令常覺悟必不退轉；下句結歎初心也。《大經》云「發心畢竟二不別，如是二心前心難。」《般若》云「能生一念淨信，於無量佛而種善根。」《法華》云「於無量劫行五波羅蜜，不如聞佛壽命生信」等，皆斯義也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「教化眾生」下，四明利他。上句明化他之行，教化眾生令常覺悟必不退轉；下句結歎初心也。《大經》云「發心畢竟二不別，如是二心前心難。」《般若》云「能生一念淨信，於無量佛而種善根。」《法華》云「於無量劫行五波羅蜜，不如聞佛壽命生信」等，皆斯義也。

「善覺菩薩」下，第二頌信忍功德。文二：先頌三品後，後歎。初文三：一四行頌初地下忍、次兩行頌一地中忍、後兩行頌三地上忍。初文二：初一行半嘆作王功能。俗如幻有、真如幻無，心雖非實，不無於幻，於幻宛然故云「雙照」。真俗空故，故云「平等」。「始登一乘」下二兩行半，明入地功德。以一心三智住於諦理名「住」，能生諸德名「地」。地即別教初歡喜地，住即圓教初歡喜住也。於一心中即修三觀，萬德萬行並在其中。《華首經》云「一切德並在初發心中」，即其義也。「於第一義而不動」者，別教則十回向菩薩修中道正觀未證故有動，至初地證得則無動。圓教則十信修一心三觀猶有動，初住證得方無動也。「離達開士」下二兩行，頌信忍中品。離達者，離破戒垢，通達三觀，別教二地，圓教二住。開士者，開空法道也。大士、正士、開士等，並一義也。「忉利」明王位。「現形」明化。「無緣」等明智。世諦無法可緣、真諦無法可相，「無緣無相」即是中道第一義諦。無無者，一無無緣、一無無相，此二俱無，云何有生，故云無生。既真無生，何得有照。云何無二照？照無所照，不二故也。「明慧空照」下，三兩行頌信忍上品。別則三地達人法二空得忍成就名空照，圓則三住即空即假即中名空照也。「應形」下，明化也。「忍心」下，明智。「三諦」，即一諦，三心即一心，故云「無二」。即有即空，故云「出有入無」。即空即有，故云「變化生」也。「善覺離明」下，第二總結信忍。「能滅三界色煩惱」，即色是空。「還觀三界身口色」，即空是色。「法性第一無遺照」，無非中道也。有本作「唯照」，非經意也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善覺菩薩」下，第二頌信忍功德。文二：先頌三品後，後歎。初文三：一四行頌初地下忍、次兩行頌一地中忍、後兩行頌三地上忍。初文二：初一行半嘆作王功能。俗如幻有、真如幻無，心雖非實，不無於幻，於幻宛然故云「雙照」。真俗空故，故云「平等」。「始登一乘」下二兩行半，明入地功德。以一心三智住於諦理名「住」，能生諸德名「地」。地即別教初歡喜地，住即圓教初歡喜住也。於一心中即修三觀，萬德萬行並在其中。《華首經》云「一切德並在初發心中」，即其義也。「於第一義而不動」者，別教則十回向菩薩修中道正觀未證故有動，至初地證得則無動。圓教則十信修一心三觀猶有動，初住證得方無動也。「離達開士」下二兩行，頌信忍中品。離達者，離破戒垢，通達三觀，別教二地，圓教二住。開士者，開空法道也。大士、正士、開士等，並一義也。「忉利」明王位。「現形」明化。「無緣」等明智。世諦無法可緣、真諦無法可相，「無緣無相」即是中道第一義諦。無無者，一無無緣、一無無相，此二俱無，云何有生，故云無生。既真無生，何得有照。云何無二照？照無所照，不二故也。「明慧空照」下，三兩行頌信忍上品。別則三地達人法二空得忍成就名空照，圓則三住即空即假即中名空照也。「應形」下，明化也。「忍心」下，明智。「三諦」，即一諦，三心即一心，故云「無二」。即有即空，故云「出有入無」。即空即有，故云「變化生」也。「善覺離明」下，第二總結信忍。「能滅三界色煩惱」，即色是空。「還觀三界身口色」，即空是色。「法性第一無遺照」，無非中道也。有本作「唯照」，非經意也。

「炎慧」下，第三頌順忍。文二：前六行正頌、後兩行總結。初文三：初兩行頌下品、次兩行頌中品、後兩行頌上品。初中「炎慧妙光」等者，即別教四地菩薩得精進波羅蜜成就，圓教即四住菩薩於三觀精進。「緣寂」即實智照空有，即權智也。「勝慧」下，次頌中品忍。別教五地菩薩入深禪定得於勝慧，圓教五住菩薩也。「空空諦觀無二」，即動是寂。「變化六道」，即寂是動也。「法現」下，三頌上忍。別教六地菩薩得般若圓滿，故云法現等；圓教六住中無二無照等即寂也，智光普照即動也。「焰勝法現」下二兩行，總結。焰即前四地，勝即五地，法現即六地。此三菩薩得中道觀，不起有無二相，以正觀水洗無明垢也。「空慧」等者，即色心俱空也。「還觀」等者，即色心俱假也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「炎慧」下，第三頌順忍。文二：前六行正頌、後兩行總結。初文三：初兩行頌下品、次兩行頌中品、後兩行頌上品。初中「炎慧妙光」等者，即別教四地菩薩得精進波羅蜜成就，圓教即四住菩薩於三觀精進。「緣寂」即實智照空有，即權智也。「勝慧」下，次頌中品忍。別教五地菩薩入深禪定得於勝慧，圓教五住菩薩也。「空空諦觀無二」，即動是寂。「變化六道」，即寂是動也。「法現」下，三頌上忍。別教六地菩薩得般若圓滿，故云法現等；圓教六住中無二無照等即寂也，智光普照即動也。「焰勝法現」下二兩行，總結。焰即前四地，勝即五地，法現即六地。此三菩薩得中道觀，不起有無二相，以正觀水洗無明垢也。「空慧」等者，即色心俱空也。「還觀」等者，即色心俱假也。

「遠達無生」下，第四頌無生忍。一頌為三：前五行頌七地下忍、次三行頌八地中忍、後兩行頌九地上忍。初文二：初釋行相、二斷惑分齊。今初。「遠達無生」，《大品》云「七地深入無生」，深入、遠達義相似也。不同六地證有間斷，至法之源故云深入。深入即遠行地，隣近第八地，故復云遠行，遠行地即遠達也。「常萬億等」者，明化用。略舉大數，故云萬億。「未度」下，明損生。「未度報身」者，分段身是也，盡此一身即入變易故。《智論》云「七地菩薩未捨肉身」。又二十一生中，未度末後一生也。雙觀二諦故云「等觀」。又色心二法無差別相，故云等觀。別教七地猶有功用，進入八地無功用心，中道法流至薩婆若海，此別接通意也。始入無緣金剛忍，則不受三界分段身，此乃預說八地已上功德，以其必能致此勝神，不久的得，故先說也。亦猶教聲聞人先嘆當果矣。中道第一義諦，對真俗即是「第三」。一中一切中，故云「無二照」。從初地至七地，各有下中上三品，三七即二十一。生生之中皆觀諸法空寂，以此為行也。「三界愛習」下，二明斷惑分齊。七地菩薩斷現行，此斷習氣。如《十地經》云「此遠行地不名有煩惱者，一切煩惱不行故。貪求如來智者未滿足故，不名有煩惱。」此經亦爾，愛佛智者習未斷故，故名「順道定」。「諦」謂審實。以前六地但斷煩惱、未斷無明習氣，今第七地煩惱麁重早已斷盡故能諦了，未斷無明習也。愛謂癡愛，由癡愛故受生死身，故《淨名》云「從癡有愛則我病生」。今七地中，永已斷故。「等觀」下三行，頌無生中品忍，即八地菩薩也。此句標名舉位。「變生法身」者，七地分段報身已捨，變彼分段得變易法身，故云變生。證法性理以成此身，故云法身。「入百恒土」下，明勝用。道前為過去，道中為現在，道後為未來。「返照」者，照過去七地已前事。「樂虛」者，緣現在事。「無盡原」者，照未來事。七地雖得無二之照，以其初證不明寂然；今至八地心更純熟，故常寂然也。「慧光開士」下，二頌無生上品忍，即九地善慧菩薩也。「常在無為」等者，即動寂齊行也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「遠達無生」下，第四頌無生忍。一頌為三：前五行頌七地下忍、次三行頌八地中忍、後兩行頌九地上忍。初文二：初釋行相、二斷惑分齊。今初。「遠達無生」，《大品》云「七地深入無生」，深入、遠達義相似也。不同六地證有間斷，至法之源故云深入。深入即遠行地，隣近第八地，故復云遠行，遠行地即遠達也。「常萬億等」者，明化用。略舉大數，故云萬億。「未度」下，明損生。「未度報身」者，分段身是也，盡此一身即入變易故。《智論》云「七地菩薩未捨肉身」。又二十一生中，未度末後一生也。雙觀二諦故云「等觀」。又色心二法無差別相，故云等觀。別教七地猶有功用，進入八地無功用心，中道法流至薩婆若海，此別接通意也。始入無緣金剛忍，則不受三界分段身，此乃預說八地已上功德，以其必能致此勝神，不久的得，故先說也。亦猶教聲聞人先嘆當果矣。中道第一義諦，對真俗即是「第三」。一中一切中，故云「無二照」。從初地至七地，各有下中上三品，三七即二十一。生生之中皆觀諸法空寂，以此為行也。「三界愛習」下，二明斷惑分齊。七地菩薩斷現行，此斷習氣。如《十地經》云「此遠行地不名有煩惱者，一切煩惱不行故。貪求如來智者未滿足故，不名有煩惱。」此經亦爾，愛佛智者習未斷故，故名「順道定」。「諦」謂審實。以前六地但斷煩惱、未斷無明習氣，今第七地煩惱麁重早已斷盡故能諦了，未斷無明習也。愛謂癡愛，由癡愛故受生死身，故《淨名》云「從癡有愛則我病生」。今七地中，永已斷故。「等觀」下三行，頌無生中品忍，即八地菩薩也。此句標名舉位。「變生法身」者，七地分段報身已捨，變彼分段得變易法身，故云變生。證法性理以成此身，故云法身。「入百恒土」下，明勝用。道前為過去，道中為現在，道後為未來。「返照」者，照過去七地已前事。「樂虛」者，緣現在事。「無盡原」者，照未來事。七地雖得無二之照，以其初證不明寂然；今至八地心更純熟，故常寂然也。「慧光開士」下，二頌無生上品忍，即九地善慧菩薩也。「常在無為」等者，即動寂齊行也。

「灌頂菩薩」下，第五八行頌寂滅忍。文二：前五行頌下品、後三行頌上品。初中言「灌頂」者，在十二法師之上故名頂。《華嚴》二十七云「譬如輪王太子成就王相，取四大海水灌子頂上，即名灌頂大王。菩薩亦如是，受佛職時，諸佛以智水灌是菩薩頂，名灌頂法王。」是名菩薩入智慧職地，即法雲地菩薩也。為第四禪天王，有本云「五禪王」者，即取欲界及四禪也。「始入金剛」等者，以此定破無明，一切皆了也。從初歡喜終竟法雲有三十生，今但言「二十九生」者，以第三十生是其見受之身。於前二十九生已過，故云「永以度」也。「下忍觀」者，結因分齊。「一轉妙覺」者，結果分齊。雖即未得，轉心即得也。「等」即等觀，八地菩薩。「慧」即慧光，九地菩薩。「灌頂」即十地菩薩。此三品大士，共除餘習無明之緣。無明習相是舊煩惱，名之為「故」；即四住客塵是新煩惱也。「二諦」即真俗，「理窮」即中道。得此三觀諦現行，習氣皆盡也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「灌頂菩薩」下，第五八行頌寂滅忍。文二：前五行頌下品、後三行頌上品。初中言「灌頂」者，在十二法師之上故名頂。《華嚴》二十七云「譬如輪王太子成就王相，取四大海水灌子頂上，即名灌頂大王。菩薩亦如是，受佛職時，諸佛以智水灌是菩薩頂，名灌頂法王。」是名菩薩入智慧職地，即法雲地菩薩也。為第四禪天王，有本云「五禪王」者，即取欲界及四禪也。「始入金剛」等者，以此定破無明，一切皆了也。從初歡喜終竟法雲有三十生，今但言「二十九生」者，以第三十生是其見受之身。於前二十九生已過，故云「永以度」也。「下忍觀」者，結因分齊。「一轉妙覺」者，結果分齊。雖即未得，轉心即得也。「等」即等觀，八地菩薩。「慧」即慧光，九地菩薩。「灌頂」即十地菩薩。此三品大士，共除餘習無明之緣。無明習相是舊煩惱，名之為「故」；即四住客塵是新煩惱也。「二諦」即真俗，「理窮」即中道。得此三觀諦現行，習氣皆盡也。

「圓智無相」下三，二、頌明妙覺地，即寂滅上忍也。得一切種智圓滿、盡無明之相，故云圓智無相。得此無相方為三界之主。《法華》亦云「今此三界皆是我有」，喻云「是時宅主在門外立」等也。十地菩薩受第三十生，未名為盡；今妙覺菩薩不受此生，故名「盡」也。前三十生未盡不名大覺，佛地生盡故名「大覺」。得涅槃名「大寂」。無餘無為，四魔不能破壞，如「金剛藏」。前三十生並有因盡果生，今大果圓滿更不復生，故云「報盡」。盡未來際拔眾生苦，故悲無窮極也。「第一義諦」即涅槃，故「常安隱」，即常樂我淨。窮無明之原、盡煩惱之性，不同外道斷見、聲聞證空，雖無得無成而妙智常照。上來頌五忍竟。長行偈頌互明五忍，而十地妙覺出沒不同，是乃大聖隨機轉文顯義者也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「圓智無相」下三，二、頌明妙覺地，即寂滅上忍也。得一切種智圓滿、盡無明之相，故云圓智無相。得此無相方為三界之主。《法華》亦云「今此三界皆是我有」，喻云「是時宅主在門外立」等也。十地菩薩受第三十生，未名為盡；今妙覺菩薩不受此生，故名「盡」也。前三十生未盡不名大覺，佛地生盡故名「大覺」。得涅槃名「大寂」。無餘無為，四魔不能破壞，如「金剛藏」。前三十生並有因盡果生，今大果圓滿更不復生，故云「報盡」。盡未來際拔眾生苦，故悲無窮極也。「第一義諦」即涅槃，故「常安隱」，即常樂我淨。窮無明之原、盡煩惱之性，不同外道斷見、聲聞證空，雖無得無成而妙智常照。上來頌五忍竟。長行偈頌互明五忍，而十地妙覺出沒不同，是乃大聖隨機轉文顯義者也。

「三賢十聖」下第三八行總結歎五忍。文三：先歎法身果、後歎利益果。初中將明其勝，先且舉劣。三賢即地前三十心，十聖即十地菩薩，此四十心同生華藏果報之土，非藏通教中果報。若藏教，唯是凡聖同居。若論通教，唯生有餘化城之土。今言果報，即是別圓教人得無障礙生無障礙土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三賢十聖」下第三八行總結歎五忍。文三：先歎法身果、後歎利益果。初中將明其勝，先且舉劣。三賢即地前三十心，十聖即十地菩薩，此四十心同生華藏果報之土，非藏通教中果報。若藏教，唯是凡聖同居。若論通教，唯生有餘化城之土。今言果報，即是別圓教人得無障礙生無障礙土。

問：此中三賢十聖，為是別教、為是圓教？答：正是圓教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：此中三賢十聖，為是別教、為是圓教？答：正是圓教。

問：圓教即合生常寂光，何故生華藏？答：華藏之中別圓共生，以是因非果不得生於寂光之土，故華藏土中有別教十地圓教四十心共生也。妙覺極果毘盧遮那，唯獨一人生於寂光淨土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：圓教即合生常寂光，何故生華藏？答：華藏之中別圓共生，以是因非果不得生於寂光之土，故華藏土中有別教十地圓教四十心共生也。妙覺極果毘盧遮那，唯獨一人生於寂光淨土。

問：前三二中亦有淨土，何故寂光獨名淨土？答：凡聖同居，聖少凡多，是穢非淨。方便有餘，但除見思，未斷無明，偏真之淨非是真淨。華藏世界帶別方便，未為純淨。寂光無此，故受淨土之名也。「一切眾生暫住報」者，有云：眾生雖即無始而有終，暫時受報；佛無始終，故居淨土。今謂佛登妙覺應在寂光，為化眾生暫時應現壽命長短而受果報故云也。「如來三業」下，二歎法身果報。淨土即是依報，今明法身即是正報。上句正歎，下句頂禮一體三寶。「法王無上」下，三歎化他果。文中初一行舉喻歎，即是形益。次一行法說歎佛口業，是聲益。外道全無義、二乘偏等、菩薩未圓，唯佛有文義也。「心智」即觀，「寂滅」即緣，觀緣寂名「無緣照」。又外色無可緣，內心無可照。次一行明大眾供養。次一行明地動。次一行結歎，佛在人為人尊、在天為天尊。又《大經》云「人王即天王」也。十四王，即三賢、十聖等也。廣說恐時眾受難，故略嘆也。又佛德無量不可歎盡，故略歎也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：前三二中亦有淨土，何故寂光獨名淨土？答：凡聖同居，聖少凡多，是穢非淨。方便有餘，但除見思，未斷無明，偏真之淨非是真淨。華藏世界帶別方便，未為純淨。寂光無此，故受淨土之名也。「一切眾生暫住報」者，有云：眾生雖即無始而有終，暫時受報；佛無始終，故居淨土。今謂佛登妙覺應在寂光，為化眾生暫時應現壽命長短而受果報故云也。「如來三業」下，二歎法身果報。淨土即是依報，今明法身即是正報。上句正歎，下句頂禮一體三寶。「法王無上」下，三歎化他果。文中初一行舉喻歎，即是形益。次一行法說歎佛口業，是聲益。外道全無義、二乘偏等、菩薩未圓，唯佛有文義也。「心智」即觀，「寂滅」即緣，觀緣寂名「無緣照」。又外色無可緣，內心無可照。次一行明大眾供養。次一行明地動。次一行結歎，佛在人為人尊、在天為天尊。又《大經》云「人王即天王」也。十四王，即三賢、十聖等也。廣說恐時眾受難，故略嘆也。又佛德無量不可歎盡，故略歎也。