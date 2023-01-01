仁王護國般若經疏卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仁王護國般若經疏卷第三

天台智者大師說 門人灌頂記 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天台智者大師說 門人灌頂記

觀空品第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀空品第二

言「觀空」者，謂無相妙慧照無相之境，內外並寂、緣觀俱空，故言觀空品也。又凡夫不識、外道妄取、二乘耽滯，今菩薩以般若正智觀空非空，超凡越聖，故言觀空也。又凡夫著、有二乘著空，菩薩捨有而復觀空也。又觀是能觀、空是所觀，能所俱空，真佛知見。故下文云「見境見智，非聖見也。」此下六品名為正說，大分為四：前之三品明內護、〈護國〉一品明外護、〈散華品〉明報恩供養、〈受持品〉明弘經相貌。初文更二：初略開二護、次問答廣釋。初文四：一知請意、二略正開、三勸發三慧、四歡喜供養。今初。「爾時佛告大眾」者，教所被機也。「十六大國王意欲問護國土因緣」者，生下外護經文，與〈護國品〉為本也。「吾今先為」下，二正略開二護，謂因果也。護佛果因緣，即生此品也；護十地行因緣，即〈生散華〉品。「十地行」者，謂護因也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言「觀空」者，謂無相妙慧照無相之境，內外並寂、緣觀俱空，故言觀空品也。又凡夫不識、外道妄取、二乘耽滯，今菩薩以般若正智觀空非空，超凡越聖，故言觀空也。又凡夫著、有二乘著空，菩薩捨有而復觀空也。又觀是能觀、空是所觀，能所俱空，真佛知見。故下文云「見境見智，非聖見也。」此下六品名為正說，大分為四：前之三品明內護、〈護國〉一品明外護、〈散華品〉明報恩供養、〈受持品〉明弘經相貌。初文更二：初略開二護、次問答廣釋。初文四：一知請意、二略正開、三勸發三慧、四歡喜供養。今初。「爾時佛告大眾」者，教所被機也。「十六大國王意欲問護國土因緣」者，生下外護經文，與〈護國品〉為本也。「吾今先為」下，二正略開二護，謂因果也。護佛果因緣，即生此品也；護十地行因緣，即〈生散華〉品。「十地行」者，謂護因也。

問：王但請護國土因緣，佛何故先為說護佛因果耶？答：人情麁淺，妙理難知。王雖麁情唯請一，而佛麁妙俱施。又若但為說護國，國土安樂增長憍慢；今佛說出世因果，令其厭俗樂入真也。又索少是弟子之禮，賜多是為師之法。又索少表不貪，施多表不慳。又索少施多表慈導之志云云。「諦聽諦聽」下，三勸發三慧。諦聽令生聞慧，善思念之令生思慧，如法修行令生修慧云云。「時波斯匿王」下，四歡喜供養。王言善者，信順之辭也。大事因緣為茲出世，顯令眾生開示悟入佛之知見。《法華》以佛知見為大事，《涅槃》以佛性為大事，《維摩》、《思益》以不思議為大事，《華嚴》以法界為大事。今此般若以成佛因果為大事，名字雖別，其義一也。故《智論》「佛說般若，無央數眾生當續佛種」，是為大事。又《大品》云「須菩提白佛言：『世尊！般若為大事故起。』」龍樹釋云「能破眾生諸大煩惱，能與諸佛無上大法，名為大事。」散華表行因，成帳表得果，蓋眾表慈悲度物、蔭育群生云云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：王但請護國土因緣，佛何故先為說護佛因果耶？答：人情麁淺，妙理難知。王雖麁情唯請一，而佛麁妙俱施。又若但為說護國，國土安樂增長憍慢；今佛說出世因果，令其厭俗樂入真也。又索少是弟子之禮，賜多是為師之法。又索少表不貪，施多表不慳。又索少施多表慈導之志云云。「諦聽諦聽」下，三勸發三慧。諦聽令生聞慧，善思念之令生思慧，如法修行令生修慧云云。「時波斯匿王」下，四歡喜供養。王言善者，信順之辭也。大事因緣為茲出世，顯令眾生開示悟入佛之知見。《法華》以佛知見為大事，《涅槃》以佛性為大事，《維摩》、《思益》以不思議為大事，《華嚴》以法界為大事。今此般若以成佛因果為大事，名字雖別，其義一也。故《智論》「佛說般若，無央數眾生當續佛種」，是為大事。又《大品》云「須菩提白佛言：『世尊！般若為大事故起。』」龍樹釋云「能破眾生諸大煩惱，能與諸佛無上大法，名為大事。」散華表行因，成帳表得果，蓋眾表慈悲度物、蔭育群生云云。

「爾時大王復起作禮」下，第二問答廣釋。文二：先問、次答。初文二：先明修敬；「白佛言」下，二正發問。問中有二：一問護果、二問護因。「佛言菩薩化四生」下，二佛答。文大為三：初此品明自利行，答前問；次〈教化品〉明利他行，答第二問；後〈二諦品〉明二護所依。就答初問，文二：初正釋觀空；後「佛說法時」下，時眾得益。初文二：先正釋、後總結。釋中二：初標宗正釋、後問答重釋。初文二：一正釋、二結行。初又二：一所化境、二能化智。初言「四生」者，所化境也。天及地獄是化生，鬼有胎化二生，畜生則鳥及龍是四生，人中亦四。爾時人胎生，毘舍佉子從三十二卵生，大山小山比丘從鶴卵生，菴羅波離婬女從濕生。劫初人皆化生也云云。「不觀色如」下，二明能化之智。文三：初約法、二解釋、三結成。初約五法：一五陰：二眾生：三佛果：四菩薩：五真妄。五陰是所依，眾生是能依。佛是果，菩薩是因。五陰眾生是妄，佛菩薩是真也。今初五陰是有如是空，若見色見如不免斷常，如則是斷、色則是常。若觀色滅方如，此三藏見。若體色即如，此通見。若如即色，此別見。若知一切法性真實空、無生滅，同真際、等法性，無二無別，此圓見。今言「不觀色如」等，是圓見也。「眾生我人如」者，五陰眾共生名眾生，我者計內五陰為假名人也。「常樂我淨如」者，前五陰眾生是顛倒法，非常樂我淨；今佛果得非顛倒法，是常樂我淨。隨盡煩惱有殊，而性常無異，其猶氷水，故云如也。「知見壽者」下，明菩薩。有三：一位、二人、三行。位者，十信名知，十解十行名見，向至地名壽者，雖有三別而一如也。「菩薩如」者，二明人如。「六度」下，三明行如。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時大王復起作禮」下，第二問答廣釋。文二：先問、次答。初文二：先明修敬；「白佛言」下，二正發問。問中有二：一問護果、二問護因。「佛言菩薩化四生」下，二佛答。文大為三：初此品明自利行，答前問；次〈教化品〉明利他行，答第二問；後〈二諦品〉明二護所依。就答初問，文二：初正釋觀空；後「佛說法時」下，時眾得益。初文二：先正釋、後總結。釋中二：初標宗正釋、後問答重釋。初文二：一正釋、二結行。初又二：一所化境、二能化智。初言「四生」者，所化境也。天及地獄是化生，鬼有胎化二生，畜生則鳥及龍是四生，人中亦四。爾時人胎生，毘舍佉子從三十二卵生，大山小山比丘從鶴卵生，菴羅波離婬女從濕生。劫初人皆化生也云云。「不觀色如」下，二明能化之智。文三：初約法、二解釋、三結成。初約五法：一五陰：二眾生：三佛果：四菩薩：五真妄。五陰是所依，眾生是能依。佛是果，菩薩是因。五陰眾生是妄，佛菩薩是真也。今初五陰是有如是空，若見色見如不免斷常，如則是斷、色則是常。若觀色滅方如，此三藏見。若體色即如，此通見。若如即色，此別見。若知一切法性真實空、無生滅，同真際、等法性，無二無別，此圓見。今言「不觀色如」等，是圓見也。「眾生我人如」者，五陰眾共生名眾生，我者計內五陰為假名人也。「常樂我淨如」者，前五陰眾生是顛倒法，非常樂我淨；今佛果得非顛倒法，是常樂我淨。隨盡煩惱有殊，而性常無異，其猶氷水，故云如也。「知見壽者」下，明菩薩。有三：一位、二人、三行。位者，十信名知，十解十行名見，向至地名壽者，雖有三別而一如也。「菩薩如」者，二明人如。「六度」下，三明行如。

問：《淨名》云「一切眾生皆如也，一切法亦如也，眾聖賢亦如也，至於彌勒亦如也。」與今何異？答？彼是真空，此是妙有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：《淨名》云「一切眾生皆如也，一切法亦如也，眾聖賢亦如也，至於彌勒亦如也。」與今何異？答？彼是真空，此是妙有。

問：真空妙有云何？答：動即寂，真空也。寂即動，妙有也。真空故非常，妙有故非斷。真空不住生死，妙有不住涅槃。妙有故能起大悲，真空故能生大慈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：真空妙有云何？答：動即寂，真空也。寂即動，妙有也。真空故非常，妙有故非斷。真空不住生死，妙有不住涅槃。妙有故能起大悲，真空故能生大慈。

問：《淨名》云「一切皆如」，此云「不觀色如」，何耶？答：若偏觀一切皆如，還是斷；若不觀如，還是常。《淨名》云如，令離常見；此云不觀，令離斷見。二見既離，中道自明矣云云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：《淨名》云「一切皆如」，此云「不觀色如」，何耶？答：若偏觀一切皆如，還是斷；若不觀如，還是常。《淨名》云如，令離常見；此云不觀，令離斷見。二見既離，中道自明矣云云。

「二諦如」者，明真妄也。世諦是妄，出世是真也。「是故一切法性」下，二解釋。文三：一釋、二會通、三舉況。今初。一切法性是真有，真實空是真空。真空故不來，真有故不去。不去則無滅，不來則無生。無滅無生，孰凡孰聖？既無聖凡，誰論觀與不觀也。「同真際」下，二會通。真際還是真空，法性還是妙有，一色一香悉皆如是，故云同等也。「如虛空」者，三舉況。空中豈有五陰眾生、菩薩諸佛、世諦真諦、生滅去來者乎？恐昧者不解，故舉斯況云云。「是故陰入界」下，三結成。「無我」是結陰入界眾生等如，「無所有相」是結佛菩薩及知見壽者等如也。「是為菩薩」下，第二結行。《金剛》云「一切賢聖皆以無為法而有差別」，即同此文也云云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二諦如」者，明真妄也。世諦是妄，出世是真也。「是故一切法性」下，二解釋。文三：一釋、二會通、三舉況。今初。一切法性是真有，真實空是真空。真空故不來，真有故不去。不去則無滅，不來則無生。無滅無生，孰凡孰聖？既無聖凡，誰論觀與不觀也。「同真際」下，二會通。真際還是真空，法性還是妙有，一色一香悉皆如是，故云同等也。「如虛空」者，三舉況。空中豈有五陰眾生、菩薩諸佛、世諦真諦、生滅去來者乎？恐昧者不解，故舉斯況云云。「是故陰入界」下，三結成。「無我」是結陰入界眾生等如，「無所有相」是結佛菩薩及知見壽者等如也。「是為菩薩」下，第二結行。《金剛》云「一切賢聖皆以無為法而有差別」，即同此文也云云。

「白佛言」下，第二問答重釋。文二：初明三般若教、二明依教發觀。今初。三般若即為三別，初中明實相般若，先問、後答。上云不觀色如，今問意者，若云是為菩薩行化十地令諸法皆空者，菩薩為化何等眾生耶？「大王法性色」下，二答。文二：一明真則無化、二明俗則有化。初文四：一境、二觀、三徵、四釋。今初。五陰是地前菩薩境，常樂我淨是地上菩薩境云云。「不住色」下，二明觀。有人言：不住色者遮住色，不住非色遮住空，不住非非色雙遮住空住有。又不住色遮住色陰，不住非色遮住四陰，不住非非色雙遮住五陰。又不住色遮住色法，不住非色遮住心法，不住非非色遮住非色非心法。又不住色不住有，不住非色不住空，不住非非色不住空空。故《淨名》云「空病亦空」。今解者，具足應云不住色、不住非色、不住亦色亦非色、不住非色非非色，此中略第三句及四句「非色」兩字也。以色即空，故不住色。以空即色，故不住非色。以色空無二而二，故不住亦色亦非色。以色空二而無二，故不住非色非非色。次例四陰。非非住，上言不住，今言非不住，只以不住為住、住無所住。《金剛》亦云「應無所住而生其心」也。「何以故」者，三徵意。云：何故言住又言不住也。「非色如」下，四釋。非色如，故不可定言住色。非非色如，故不可定言住非色也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「白佛言」下，第二問答重釋。文二：初明三般若教、二明依教發觀。今初。三般若即為三別，初中明實相般若，先問、後答。上云不觀色如，今問意者，若云是為菩薩行化十地令諸法皆空者，菩薩為化何等眾生耶？「大王法性色」下，二答。文二：一明真則無化、二明俗則有化。初文四：一境、二觀、三徵、四釋。今初。五陰是地前菩薩境，常樂我淨是地上菩薩境云云。「不住色」下，二明觀。有人言：不住色者遮住色，不住非色遮住空，不住非非色雙遮住空住有。又不住色遮住色陰，不住非色遮住四陰，不住非非色雙遮住五陰。又不住色遮住色法，不住非色遮住心法，不住非非色遮住非色非心法。又不住色不住有，不住非色不住空，不住非非色不住空空。故《淨名》云「空病亦空」。今解者，具足應云不住色、不住非色、不住亦色亦非色、不住非色非非色，此中略第三句及四句「非色」兩字也。以色即空，故不住色。以空即色，故不住非色。以色空無二而二，故不住亦色亦非色。以色空二而無二，故不住非色非非色。次例四陰。非非住，上言不住，今言非不住，只以不住為住、住無所住。《金剛》亦云「應無所住而生其心」也。「何以故」者，三徵意。云：何故言住又言不住也。「非色如」下，四釋。非色如，故不可定言住色。非非色如，故不可定言住非色也。

「世諦故」下，二明俗則有化。文四：初明二緣故見有眾生可化、二結成上無眾生義、三明邪正二見俱是見、四結成正見。今初。言「世諦」者，諦有三種：一色諦、二心諦、三空諦也。「三假」者，謂法假、受假、名假也。此中三假非《成實》中所明，以無三藏故也。「名見眾生」者，以世諦及三假，故有眾生可化也。「一切生性實故」者，二結成上真諦無眾生義。一切眾生即涅槃相，不復更滅，故云實也。「乃至諸佛」下，三明邪正二見俱是見。「三乘」，聲聞、緣覺、菩薩也。「七賢」謂七方便也。「八聖」謂四果四向也。「六十二見」釋者不同，且依《大論》於五陰上皆作四句，於色陰云過去色神及世間常是事實餘妄語，無常等三句亦然，餘陰亦如是成二十。現在有邊無邊等，歷五陰上有二十。死後如去不如去等，亦有二十，成六十。是神與身一、神與身異，成六十二見云云。「大王若以名名見」下，四結成正見。若知諸法但有假名，名之為見；非同世人見一切法也云云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世諦故」下，二明俗則有化。文四：初明二緣故見有眾生可化、二結成上無眾生義、三明邪正二見俱是見、四結成正見。今初。言「世諦」者，諦有三種：一色諦、二心諦、三空諦也。「三假」者，謂法假、受假、名假也。此中三假非《成實》中所明，以無三藏故也。「名見眾生」者，以世諦及三假，故有眾生可化也。「一切生性實故」者，二結成上真諦無眾生義。一切眾生即涅槃相，不復更滅，故云實也。「乃至諸佛」下，三明邪正二見俱是見。「三乘」，聲聞、緣覺、菩薩也。「七賢」謂七方便也。「八聖」謂四果四向也。「六十二見」釋者不同，且依《大論》於五陰上皆作四句，於色陰云過去色神及世間常是事實餘妄語，無常等三句亦然，餘陰亦如是成二十。現在有邊無邊等，歷五陰上有二十。死後如去不如去等，亦有二十，成六十。是神與身一、神與身異，成六十二見云云。「大王若以名名見」下，四結成正見。若知諸法但有假名，名之為見；非同世人見一切法也云云。

「白佛言」下，第二明觀照般若。文二：先問、後答。問意云：有法既非是大乘，云何照？此從上非非見一切法文而生此難也。「大王摩訶衍」下，二答。文二：先略、後廣。初答意云：大乘見者，見法非法，以色等法空故也。「法若非非法」下，二廣答釋。文二：初正廣釋、二明能觀之智雙照空有。初文二：先明法空性空、次歷法明空。今初。云「法若非非法」，是名法空也。「法性空」者，性本若不空，不可令其得空。以性本自空，故諸法皆空也。「色受想行」下，二歷法明空。文二：先正明、後釋成空義。今初，約六門明空。《大論》云「五陰空是果報空，十二入空是受用空，十八界空是性別空。以所病不同說斯三種，為疑心數者說於五陰，為疑色者說十二入，為疑色心等者說十八界。」「六大」名遍到空，《阿含》云「六王諍大。地云我能載，水云能漂潤，火云能燒照，風云能生動，空云能容受，識云若無我者色則敗壞。」五雖大而識為主，故云四大圍空識居其中也。四諦是境空，因緣是義空云云。「是法」下，二釋成空義。文二：初就識陰、次例四蘊及諸法。初文四：一標宗、二類釋、三徵詰、四釋通。今初，以色法中有五義故空。「即生即住即滅」者，諸小乘師或云：生前、住次、滅後。或云：生住同時。皆不免難。何者？若云生前住次滅後，則生時無住，以生前故。若無住者，云何有生？以先無住，住於此生，生不得住則無生也。若住前無生，則亦無住，以無因故。若生前有住，則生住同時。若生滅已方有住者，住非生有。此計異之過也；若生住同時，則因果一體生死同相，此計一之失。今云即生即住即滅者，不同二說，以諸法體念念遷流無有暫止，亦是生時即住時滅時，如疾炎過鋒奔緣經刃不已則來無暫住時。故《淨名》云「汝今即時亦生亦老亦滅」也。「即有即空」者，色性自空，非色壞故空也。「剎那剎那」下，二類釋，明念念皆空，同上五也。剎那者，極短時也。「何以故」者，三徵詰。意云：生滅相違，云何言即生即住即滅等云云。「九十剎那」下，四釋通。以九十小剎那為一大念，一念中一剎那復有九百生滅，是故生時即有住滅也。又九十剎那為一念，一念中一剎那經九百生滅，一念有九十剎那，合有八萬一千生滅。以生滅攝剎那、剎那攝一念，如是心法不可得，此明心空。以四大分諸根，諸根不可得；以四微分四大，四大不可得；以麁微分四微，四微不可得；以極微分麁微，麁微不可得。推色至於極微、窮心盡於生滅，色盡心窮豁然無住，無住之住不可名之，強是為空，即護三藏佛果也。若見色色 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「白佛言」下，第二明觀照般若。文二：先問、後答。問意云：有法既非是大乘，云何照？此從上非非見一切法文而生此難也。「大王摩訶衍」下，二答。文二：先略、後廣。初答意云：大乘見者，見法非法，以色等法空故也。「法若非非法」下，二廣答釋。文二：初正廣釋、二明能觀之智雙照空有。初文二：先明法空性空、次歷法明空。今初。云「法若非非法」，是名法空也。「法性空」者，性本若不空，不可令其得空。以性本自空，故諸法皆空也。「色受想行」下，二歷法明空。文二：先正明、後釋成空義。今初，約六門明空。《大論》云「五陰空是果報空，十二入空是受用空，十八界空是性別空。以所病不同說斯三種，為疑心數者說於五陰，為疑色者說十二入，為疑色心等者說十八界。」「六大」名遍到空，《阿含》云「六王諍大。地云我能載，水云能漂潤，火云能燒照，風云能生動，空云能容受，識云若無我者色則敗壞。」五雖大而識為主，故云四大圍空識居其中也。四諦是境空，因緣是義空云云。「是法」下，二釋成空義。文二：初就識陰、次例四蘊及諸法。初文四：一標宗、二類釋、三徵詰、四釋通。今初，以色法中有五義故空。「即生即住即滅」者，諸小乘師或云：生前、住次、滅後。或云：生住同時。皆不免難。何者？若云生前住次滅後，則生時無住，以生前故。若無住者，云何有生？以先無住，住於此生，生不得住則無生也。若住前無生，則亦無住，以無因故。若生前有住，則生住同時。若生滅已方有住者，住非生有。此計異之過也；若生住同時，則因果一體生死同相，此計一之失。今云即生即住即滅者，不同二說，以諸法體念念遷流無有暫止，亦是生時即住時滅時，如疾炎過鋒奔緣經刃不已則來無暫住時。故《淨名》云「汝今即時亦生亦老亦滅」也。「即有即空」者，色性自空，非色壞故空也。「剎那剎那」下，二類釋，明念念皆空，同上五也。剎那者，極短時也。「何以故」者，三徵詰。意云：生滅相違，云何言即生即住即滅等云云。「九十剎那」下，四釋通。以九十小剎那為一大念，一念中一剎那復有九百生滅，是故生時即有住滅也。又九十剎那為一念，一念中一剎那經九百生滅，一念有九十剎那，合有八萬一千生滅。以生滅攝剎那、剎那攝一念，如是心法不可得，此明心空。以四大分諸根，諸根不可得；以四微分四大，四大不可得；以麁微分四微，四微不可得；以極微分麁微，麁微不可得。推色至於極微、窮心盡於生滅，色盡心窮豁然無住，無住之住不可名之，強是為空，即護三藏佛果也。若見色色

空、見心心空，無得無住，此護通佛果也。若見色心二法而一而異，廣大如法界、究竟若虛空，函蓋相稱，此護別佛果也。若見色心二法本來空寂，不動不住不生不滅，此護圓佛果也云云。「乃至色」下，第二類釋四陰及諸法，亦即生即滅即有即空也云云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 空、見心心空，無得無住，此護通佛果也。若見色心二法而一而異，廣大如法界、究竟若虛空，函蓋相稱，此護別佛果也。若見色心二法本來空寂，不動不住不生不滅，此護圓佛果也云云。「乃至色」下，第二類釋四陰及諸法，亦即生即滅即有即空也云云。

「以般若波羅蜜空故」下，第二明能觀之智雙照空有。文二：先明觀照、次明得失。初更二：一照空、二照有。初則無相、後是有相。無相者，非但無所照，亦無能照，照無所照也。《大品經》中名為真實般若。有相則接別凡聖無量教門，《大品經》中名相似般若也。照空文中更為二別：初明照相，以般若智中無毫釐實法，故照一切法空。「不見緣」者，十二因緣空。「不見諦」者，四諦法空。「乃至一切法空」者，六大法等空也云云。言不見者，觀諸法空故言不見，非謂不照名為不見。故經云「非見及見名一切真實法」也云云。「內空」下，二明空之分齊。分齊有十二種，《大論》有十八空。論問云：「若少則應一空，若多則應無量。何乃十八？」龍樹答云：「若略則事不周，廣則事繁難悟。如服藥少則病不差，多則更增疾。今說空亦如是，少說則不能破邪見，多說則近滋廣。此經隨時治病，不多不少唯十二也。」「內空」者，謂內六入無神我。「外空」者，外六塵無我所。「內外空」者，根塵合觀，無我我所。「有為空」者，色心和合生陰界入等，皆無所有。「無為空」者，虛空、數滅、非數滅空也。「無始空」者，外道以冥初為始，破此見故名無始空。「性空」者，諸法本無，惑者計有，乃至執言如來性等決定是有，為破此見故言性空。故經云「眼空無我無我所。何以故？性自爾故。乃至意亦如是。又華嚴云。觀眼無生無自性。識空寂滅，無所有也。」「第一義空」者，本空世諦，世諦不有，此亦是空。「般若波羅蜜空」者，《大經》云「大空者是般若空」，《大論》云「十方俱空名大空」也。「因空」者，六度等空。「果空」者，菩提涅槃空。「空空」者，《大論》云「以諸空破內外等法，復以此空破諸空，是名空空。又以空破有，有者云空，若執空為是，須以此空空破也。」「但法集故有」下，二明照有。文三：初三假門明有，如上說。「因集故有」下，二四諦門明有。因集是生死因，即集諦。果集是生死果，即苦諦。十行即道諦，從十信心乃至十地各有十種行門也。佛果是涅槃，即滅諦也。「乃至六道一切有」者，三約六道二十五有等明有云云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以般若波羅蜜空故」下，第二明能觀之智雙照空有。文二：先明觀照、次明得失。初更二：一照空、二照有。初則無相、後是有相。無相者，非但無所照，亦無能照，照無所照也。《大品經》中名為真實般若。有相則接別凡聖無量教門，《大品經》中名相似般若也。照空文中更為二別：初明照相，以般若智中無毫釐實法，故照一切法空。「不見緣」者，十二因緣空。「不見諦」者，四諦法空。「乃至一切法空」者，六大法等空也云云。言不見者，觀諸法空故言不見，非謂不照名為不見。故經云「非見及見名一切真實法」也云云。「內空」下，二明空之分齊。分齊有十二種，《大論》有十八空。論問云：「若少則應一空，若多則應無量。何乃十八？」龍樹答云：「若略則事不周，廣則事繁難悟。如服藥少則病不差，多則更增疾。今說空亦如是，少說則不能破邪見，多說則近滋廣。此經隨時治病，不多不少唯十二也。」「內空」者，謂內六入無神我。「外空」者，外六塵無我所。「內外空」者，根塵合觀，無我我所。「有為空」者，色心和合生陰界入等，皆無所有。「無為空」者，虛空、數滅、非數滅空也。「無始空」者，外道以冥初為始，破此見故名無始空。「性空」者，諸法本無，惑者計有，乃至執言如來性等決定是有，為破此見故言性空。故經云「眼空無我無我所。何以故？性自爾故。乃至意亦如是。又華嚴云。觀眼無生無自性。識空寂滅，無所有也。」「第一義空」者，本空世諦，世諦不有，此亦是空。「般若波羅蜜空」者，《大經》云「大空者是般若空」，《大論》云「十方俱空名大空」也。「因空」者，六度等空。「果空」者，菩提涅槃空。「空空」者，《大論》云「以諸空破內外等法，復以此空破諸空，是名空空。又以空破有，有者云空，若執空為是，須以此空空破也。」「但法集故有」下，二明照有。文三：初三假門明有，如上說。「因集故有」下，二四諦門明有。因集是生死因，即集諦。果集是生死果，即苦諦。十行即道諦，從十信心乃至十地各有十種行門也。佛果是涅槃，即滅諦也。「乃至六道一切有」者，三約六道二十五有等明有云云。

「善男子若有菩薩」下，第二明得失。文二：初明邪觀是失也、二明正觀是得也。今初。若菩薩發心行學般若，見有法有眾生我人知見者，世間凡夫無異也。「於諸法而不動」下，二明正觀。文二：一明行、二明位。今初。言「不動」者，即色是空，非析色也。「不到」者，《大品》云「平等之法，一切聖人所不能到。須菩提白佛言：『乃可餘聖不到，佛何故不到？』佛言：『乃至佛亦不到。何以故？佛即平等、平等即佛，佛與平等無二故不到也。』」「不滅」者，空即是色也。「無相」者，色空空色皆無相也。「無無相」者，無相亦無也。下例諸法云云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子若有菩薩」下，第二明得失。文二：初明邪觀是失也、二明正觀是得也。今初。若菩薩發心行學般若，見有法有眾生我人知見者，世間凡夫無異也。「於諸法而不動」下，二明正觀。文二：一明行、二明位。今初。言「不動」者，即色是空，非析色也。「不到」者，《大品》云「平等之法，一切聖人所不能到。須菩提白佛言：『乃可餘聖不到，佛何故不到？』佛言：『乃至佛亦不到。何以故？佛即平等、平等即佛，佛與平等無二故不到也。』」「不滅」者，空即是色也。「無相」者，色空空色皆無相也。「無無相」者，無相亦無也。下例諸法云云。

「是即初地」下，二明位。文二：初明正觀、後示說處。初文三：一位、二名、三用。今初也。言「一念」者，謂從第十回向，以般若慧一念之中即有初地，是時具足八萬四千度也。依《賢劫經》始從光耀度、終至分布舍利度，合有三百五十功德門，一一各修六度即二千一百，復將二千一百對十法謂四大六衰，又對十善，一一皆有二千一百，即二萬一千。又將二萬一千對四眾生，多貪、多瞋、多癡三毒等分，各有二萬一千，合之即有八萬四千也云云。「即載名」下，二就名明正觀。有本云「即能運名摩訶衍」，載運義同也。約體則是般若，約用即是大乘。「即滅為金剛」下，三約用。能滅煩惱如金剛破物，謂第十地末後一念也。能離散亂故「名定」。此中一行具無量門也。「如光讚」下，二示說處也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是即初地」下，二明位。文二：初明正觀、後示說處。初文三：一位、二名、三用。今初也。言「一念」者，謂從第十回向，以般若慧一念之中即有初地，是時具足八萬四千度也。依《賢劫經》始從光耀度、終至分布舍利度，合有三百五十功德門，一一各修六度即二千一百，復將二千一百對十法謂四大六衰，又對十善，一一皆有二千一百，即二萬一千。又將二萬一千對四眾生，多貪、多瞋、多癡三毒等分，各有二萬一千，合之即有八萬四千也云云。「即載名」下，二就名明正觀。有本云「即能運名摩訶衍」，載運義同也。約體則是般若，約用即是大乘。「即滅為金剛」下，三約用。能滅煩惱如金剛破物，謂第十地末後一念也。能離散亂故「名定」。此中一行具無量門也。「如光讚」下，二示說處也。

「大王是經」下，第三讚文字般若。文五：一明多佛共說、二舉喻、三格量、四舉況、五明信解相。今初也。《釋論》云「一字曰字，二字曰名。二字不合不得為名。若合說者始得為名。四字等名句，句下所詮名味。」「於恒河」下，二舉喻。百億須彌、百億日月鐵圍大海等，是一大千界。如河中沙，一沙是一世界，滿中七寶以施眾生，及得四果也。此中有財法二施意，但文似隱也云云。「不如」下，三格量。無漏之心起一念信，勝前二施。「何況解一句」者，四舉況。信但不謗，解能利他，則信淺解深。此約鈍根生。若如《法華》云「汝舍利弗尚於此經以信得入」者，此乃即信是解，約利根說也。「句非句」下，五明信解相。文三：一明文空、二明文義俱空、三明人法俱空。今初也。「句」是有，「非句」是無，「非非句」是非有非無。非有，非前有句；非無，非前無句。又句即文字也，非句即文字之性離也，非非句非前文字及性離之見也云云。「般若非句句非般若」者，二明文義俱空。般若非句是義空，句非般若是文空，以即文非般若、即般若非文，離文無般若、離般若無文，文中無般若、般若中無文，如是互求不可得故，即自空也。又文及般若自他共離，求不可得故空也。「般若亦非菩薩」下，三明人法俱空。文中亦合明人空，但文略故也。自為二別：一約因位辨法空、二約果位辨法空。初文三：今初標也。般若是法、菩薩是人，般若中求菩薩不可得，即是法空。「何以故」者，二徵也。「十地」下，三釋。若約通教，即三乘共行十地說始住終。若約別教，即菩薩十地明始住終也。「亦非薩婆若」下，第二約果辨法空。梵云薩婆若，此翻一切種智，一切種智即佛果也。佛果亦空，故云亦非薩婆若也。摩訶衍是乘，能乘人既空，所乘之法亦空也云云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王是經」下，第三讚文字般若。文五：一明多佛共說、二舉喻、三格量、四舉況、五明信解相。今初也。《釋論》云「一字曰字，二字曰名。二字不合不得為名。若合說者始得為名。四字等名句，句下所詮名味。」「於恒河」下，二舉喻。百億須彌、百億日月鐵圍大海等，是一大千界。如河中沙，一沙是一世界，滿中七寶以施眾生，及得四果也。此中有財法二施意，但文似隱也云云。「不如」下，三格量。無漏之心起一念信，勝前二施。「何況解一句」者，四舉況。信但不謗，解能利他，則信淺解深。此約鈍根生。若如《法華》云「汝舍利弗尚於此經以信得入」者，此乃即信是解，約利根說也。「句非句」下，五明信解相。文三：一明文空、二明文義俱空、三明人法俱空。今初也。「句」是有，「非句」是無，「非非句」是非有非無。非有，非前有句；非無，非前無句。又句即文字也，非句即文字之性離也，非非句非前文字及性離之見也云云。「般若非句句非般若」者，二明文義俱空。般若非句是義空，句非般若是文空，以即文非般若、即般若非文，離文無般若、離般若無文，文中無般若、般若中無文，如是互求不可得故，即自空也。又文及般若自他共離，求不可得故空也。「般若亦非菩薩」下，三明人法俱空。文中亦合明人空，但文略故也。自為二別：一約因位辨法空、二約果位辨法空。初文三：今初標也。般若是法、菩薩是人，般若中求菩薩不可得，即是法空。「何以故」者，二徵也。「十地」下，三釋。若約通教，即三乘共行十地說始住終。若約別教，即菩薩十地明始住終也。「亦非薩婆若」下，第二約果辨法空。梵云薩婆若，此翻一切種智，一切種智即佛果也。佛果亦空，故云亦非薩婆若也。摩訶衍是乘，能乘人既空，所乘之法亦空也云云。

「大王若菩薩」下，第二依教發觀。文二：初明邪觀、二明正觀。今初。「見境」者，見實相般若也。「見智」者，見觀照般若也。「見說見受」，見文字般若也。如是執見，是凡夫顛倒妄想，非聖見也。又見境謂見塵，見智謂見識，見說見受謂見人，妄執宛然，非聖見也。「見三界」下，第二明正觀也。文二：初約染淨因果以明空相、二約無聽說以辨空相。初文二：初明生死空、後辨佛果空。前更二：初正明生死空、後釋空所由。初文二：一明正使空、二明習氣空。初文二：一明分段生死、後明變易生死。初更三：今初，明果空也。「三界」是器世間，「眾生」是假名世間，「果報」是五陰世間，謂三界依正也。「六識起」下，二明業空。以六識取六塵，起諸煩惱貪著五欲，展轉無量蘊積含藏，名之為藏，無自性故名之為空云云。「三界空」下，三明煩惱空。三界之本，一念癡心闇於前境，名曰無明。有此無明，即生三界。無明如地能生萬物，故名本也。「三地九生」下，二明變易生死空。有人言：三地者，一見地，從十迴向至三地；二修地，從四地至七地；三究竟地，從八地至十地。此別接通意也。「九生滅」者，前三地中各有始住終，云九生滅也。又變易生死三界中，各有三種意生身。三界名三地，各有三種意生身生滅，名九生滅也。從初地至五地名三昧樂意生身，六七二地名覺法自性意生身，八地已上名無作行意生身，此通別教意生也。「餘無明習」者，上明五住正使，此第二明習氣空也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王若菩薩」下，第二依教發觀。文二：初明邪觀、二明正觀。今初。「見境」者，見實相般若也。「見智」者，見觀照般若也。「見說見受」，見文字般若也。如是執見，是凡夫顛倒妄想，非聖見也。又見境謂見塵，見智謂見識，見說見受謂見人，妄執宛然，非聖見也。「見三界」下，第二明正觀也。文二：初約染淨因果以明空相、二約無聽說以辨空相。初文二：初明生死空、後辨佛果空。前更二：初正明生死空、後釋空所由。初文二：一明正使空、二明習氣空。初文二：一明分段生死、後明變易生死。初更三：今初，明果空也。「三界」是器世間，「眾生」是假名世間，「果報」是五陰世間，謂三界依正也。「六識起」下，二明業空。以六識取六塵，起諸煩惱貪著五欲，展轉無量蘊積含藏，名之為藏，無自性故名之為空云云。「三界空」下，三明煩惱空。三界之本，一念癡心闇於前境，名曰無明。有此無明，即生三界。無明如地能生萬物，故名本也。「三地九生」下，二明變易生死空。有人言：三地者，一見地，從十迴向至三地；二修地，從四地至七地；三究竟地，從八地至十地。此別接通意也。「九生滅」者，前三地中各有始住終，云九生滅也。又變易生死三界中，各有三種意生身。三界名三地，各有三種意生身生滅，名九生滅也。從初地至五地名三昧樂意生身，六七二地名覺法自性意生身，八地已上名無作行意生身，此通別教意生也。「餘無明習」者，上明五住正使，此第二明習氣空也。

「金剛菩薩」下，二釋空所由。由此菩薩得理盡三昧故，一種生死煩惱業等皆空。所言惑者，謂迷妄之心造生死業，不達心源名之為惑，即是煩惱。果者即正報。果有生滅，故得名空。有果空者，即三界依報空故。又果空者，謂變易生死空。因空者，謂三界業煩惱等空也。理盡三昧者，謂菩薩得此三昧，達理盡源，極無明本，故名理盡三昧也云云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「金剛菩薩」下，二釋空所由。由此菩薩得理盡三昧故，一種生死煩惱業等皆空。所言惑者，謂迷妄之心造生死業，不達心源名之為惑，即是煩惱。果者即正報。果有生滅，故得名空。有果空者，即三界依報空故。又果空者，謂變易生死空。因空者，謂三界業煩惱等空也。理盡三昧者，謂菩薩得此三昧，達理盡源，極無明本，故名理盡三昧也云云。

「薩婆若」下，二明佛果空。文三：今初，明智斷空。「薩婆若亦空」者，是智空。「滅果空」者，是斷空。「或前已空」者，是正因佛性空。佛性本自空，非推之使空，故言或前已空也。「佛得三無為」下，二明無為空。「智緣滅」者，觀心，佛正觀心，滅於煩惱，名智緣滅。「非智緣滅」者，謂正因佛性，性本自淨無煩惱垢，不勞觀行而滅惑也。「虛空」者，無色現處是也。「薩婆若」下，三結果空也云云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「薩婆若」下，二明佛果空。文三：今初，明智斷空。「薩婆若亦空」者，是智空。「滅果空」者，是斷空。「或前已空」者，是正因佛性空。佛性本自空，非推之使空，故言或前已空也。「佛得三無為」下，二明無為空。「智緣滅」者，觀心，佛正觀心，滅於煩惱，名智緣滅。「非智緣滅」者，謂正因佛性，性本自淨無煩惱垢，不勞觀行而滅惑也。「虛空」者，無色現處是也。「薩婆若」下，三結果空也云云。

「善男子」下，第二約無聽說以明空相也。文中法喻合，可見。聽說如虛空者，《大品》云「聽如幻人聽，說如幻人說，故無聽說。」《淨名》云「夫法說者無說無示，其聽法者無聞無得。」「法同法性」者，《淨名》云「法同法性，入諸法故。」以此例諸，故皆如也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子」下，第二約無聽說以明空相也。文中法喻合，可見。聽說如虛空者，《大品》云「聽如幻人聽，說如幻人說，故無聽說。」《淨名》云「夫法說者無說無示，其聽法者無聞無得。」「法同法性」者，《淨名》云「法同法性，入諸法故。」以此例諸，故皆如也。

「大王菩薩」下，第二總結。先結能護體也。「護般若」下，二結能護用云云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王菩薩」下，第二總結。先結能護體也。「護般若」下，二結能護用云云。

「佛說」下，第二明時眾得益。文二：先時、次益。「法眼淨」者，謂初地已上見中法，非小乘中法眼也。「性地」者，謂三乘共行十地，略九舉一也。「信地」者，即四不壞信，十信菩薩是也。「大空大行」，即別教初地，圓教初住已上，皆名大空大行也云云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛說」下，第二明時眾得益。文二：先時、次益。「法眼淨」者，謂初地已上見中法，非小乘中法眼也。「性地」者，謂三乘共行十地，略九舉一也。「信地」者，即四不壞信，十信菩薩是也。「大空大行」，即別教初地，圓教初住已上，皆名大空大行也云云。

問：佛說般若，何故得益不同？答：《法華經》云「一地所生、一雨所潤，根莖大小差別自殊，如其種性各得生長。」今說般若亦復如是，雖說一法得益自差也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：佛說般若，何故得益不同？答：《法華經》云「一地所生、一雨所潤，根莖大小差別自殊，如其種性各得生長。」今說般若亦復如是，雖說一法得益自差也。

菩薩教化品第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩教化品第三

初三品明內護中，今當第二，釋護十地行，即是明利他，答第二問也。言「教化品」者，菩薩以利物為德，教諸眾生離一切惡，化諸眾生修一切善。又佛將此法教化眾生，得成菩薩，故云教化品。又以此法化諸國王，令識般若故也云云。品文二：一發問、二佛答。今初也。文有二意：一揲前品中護十地行菩薩，即能護人也。次云「何行可行」等者，正是問辭：一問菩薩自利行法、二問利他行、三問所化眾生之相云云。又初問自利依何修行，故以五忍答之。次問利他依何位行，故以十地行答之。後問何相眾生可化，故以幻身見幻化眾生而教化之。又此經說通自他，而就他說為正，故文多利他行，故譯者亦以教化標目。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初三品明內護中，今當第二，釋護十地行，即是明利他，答第二問也。言「教化品」者，菩薩以利物為德，教諸眾生離一切惡，化諸眾生修一切善。又佛將此法教化眾生，得成菩薩，故云教化品。又以此法化諸國王，令識般若故也云云。品文二：一發問、二佛答。今初也。文有二意：一揲前品中護十地行菩薩，即能護人也。次云「何行可行」等者，正是問辭：一問菩薩自利行法、二問利他行、三問所化眾生之相云云。又初問自利依何修行，故以五忍答之。次問利他依何位行，故以十地行答之。後問何相眾生可化，故以幻身見幻化眾生而教化之。又此經說通自他，而就他說為正，故文多利他行，故譯者亦以教化標目。

「佛言大王」下，二佛答。文二：初答前二問、次答第三問。前文三：初正答二問、次以偈讚佛、後如來述成。初文更二：一正答前問兼利他、二正答後問兼自利。前文更三：初略答、二廣答、後總結。略答復三：初標數者，準下結諸佛菩薩本所修行，今隨問而答，故但云是菩薩法耳。二「伏忍」下，列名也。地前三賢未得無漏、未能證，但能伏、不能斷，故為伏忍智也，以有智故能伏煩惱。初地二地三地得無漏信名信忍，四五六地趣向無生名順忍，七八九地諸念不生名無生忍，十一二地得菩薩果名寂滅忍。以初地得無漏信，此別教意也。七地得無生忍，即別接通意也。然此五忍諸經不同，若依《本業瓔珞》云六性：一習種性、二性種性、三道種性、四聖種性、五等覺性、六妙覺性。即是十住、十行、十迴向、十地、等覺、妙覺也，亦名四十二賢聖云云。「名為諸佛」下，三總結也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛言大王」下，二佛答。文二：初答前二問、次答第三問。前文三：初正答二問、次以偈讚佛、後如來述成。初文更二：一正答前問兼利他、二正答後問兼自利。前文更三：初略答、二廣答、後總結。略答復三：初標數者，準下結諸佛菩薩本所修行，今隨問而答，故但云是菩薩法耳。二「伏忍」下，列名也。地前三賢未得無漏、未能證，但能伏、不能斷，故為伏忍智也，以有智故能伏煩惱。初地二地三地得無漏信名信忍，四五六地趣向無生名順忍，七八九地諸念不生名無生忍，十一二地得菩薩果名寂滅忍。以初地得無漏信，此別教意也。七地得無生忍，即別接通意也。然此五忍諸經不同，若依《本業瓔珞》云六性：一習種性、二性種性、三道種性、四聖種性、五等覺性、六妙覺性。即是十住、十行、十迴向、十地、等覺、妙覺也，亦名四十二賢聖云云。「名為諸佛」下，三總結也。

「善男子」下，第二廣釋五忍，即為五別。初伏忍中三賢不同，即為三別。先釋十住，文為五別：一明方便、二明入位、三顯力用、四釋超過、五成聖因。今初。言「發想信」者，十信之中未入十住，不見道理，但能想信，想信若成即入十住。言「恒沙」者，發心者多也。如《大經》云「如菴羅樹，花多果少。如大魚母胎，子雖無量，成就者少。」此言眾生欲求寶渚，至於中路咸悉退還也。「於三寶中」下，二明入位。於三寶田中生此十心也。善順故信，不退名進，決斷名慧，不動名定，能捨名施，防護名戒，不失名護，上求曰願，至菩提名迴向。「是為菩薩」下，三明力用。以十住菩提作銅輪王，王南西二方，名「少分化眾生」也。「已超過二乘」下，四釋超過。此圓教大乘，十信則與二乘齊；十住則斷無明，過二乘地也云云。言「一切善」者，十信名善。故下經云「十善菩薩發大心，長別三界苦輪海。」言超過二乘，即聲聞、緣覺。一切善地，即十信菩薩也。「一切諸佛」下，五成聖因。十心是因，諸佛菩薩是緣，因緣和合故成聖胎也。即以中道一心三觀為種子，斷一品無明即能見佛性，故成聖胎也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子」下，第二廣釋五忍，即為五別。初伏忍中三賢不同，即為三別。先釋十住，文為五別：一明方便、二明入位、三顯力用、四釋超過、五成聖因。今初。言「發想信」者，十信之中未入十住，不見道理，但能想信，想信若成即入十住。言「恒沙」者，發心者多也。如《大經》云「如菴羅樹，花多果少。如大魚母胎，子雖無量，成就者少。」此言眾生欲求寶渚，至於中路咸悉退還也。「於三寶中」下，二明入位。於三寶田中生此十心也。善順故信，不退名進，決斷名慧，不動名定，能捨名施，防護名戒，不失名護，上求曰願，至菩提名迴向。「是為菩薩」下，三明力用。以十住菩提作銅輪王，王南西二方，名「少分化眾生」也。「已超過二乘」下，四釋超過。此圓教大乘，十信則與二乘齊；十住則斷無明，過二乘地也云云。言「一切善」者，十信名善。故下經云「十善菩薩發大心，長別三界苦輪海。」言超過二乘，即聲聞、緣覺。一切善地，即十信菩薩也。「一切諸佛」下，五成聖因。十心是因，諸佛菩薩是緣，因緣和合故成聖胎也。即以中道一心三觀為種子，斷一品無明即能見佛性，故成聖胎也。

「次第起乾慧」下，第二明十行。有本云「復次善男子」，今且依次第解也。文四：一明位、二辨體、三明化他、四釋離患。今初明位，即三忍中第二忍也。前下伏忍即是聞慧，今中伏忍即是思慧。言乾慧者，無定水也，故云是思慧耳。經「千」字者非。瓔珞中有六性，亦名六慧。言六性者，即習種、性種、道種、聖種、等覺、妙覺等也。言六慧者，謂聞、思、修、無相、照寂、寂照等也。習已成性名「種性」。「有十心」者，總標其數也。「所謂四意止」下，二辨體。文三：今初明四念處。「意止」者，謂以智慧令心止住。意，即心王也。「身受心法」者，明所觀之境也。「苦無常」等，明能觀之體也。觀身不淨能除淨倒，觀受是苦能除樂倒，觀心無常能滅常倒，觀法無我能除我倒也。「三意止」下，二明三善根，以慈故無瞋、施故無貪、慧故無癡也。「三意止」下，三明三世忍。心緣過去無明及行名因忍，現在五果及現在三因名因果忍，未來兩果名為果忍。又於一切法皆有此三，如種子但因，如苽瓠亦因亦果。能作果等是因，結實成種是果，種等但果非因，此約一時三世論也。「是菩薩亦能」下，三明化他也。「已能過」下，四明離患。文中先明離內患，即「我人知見」等也。「及外道」下，次明離外患也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次第起乾慧」下，第二明十行。有本云「復次善男子」，今且依次第解也。文四：一明位、二辨體、三明化他、四釋離患。今初明位，即三忍中第二忍也。前下伏忍即是聞慧，今中伏忍即是思慧。言乾慧者，無定水也，故云是思慧耳。經「千」字者非。瓔珞中有六性，亦名六慧。言六性者，即習種、性種、道種、聖種、等覺、妙覺等也。言六慧者，謂聞、思、修、無相、照寂、寂照等也。習已成性名「種性」。「有十心」者，總標其數也。「所謂四意止」下，二辨體。文三：今初明四念處。「意止」者，謂以智慧令心止住。意，即心王也。「身受心法」者，明所觀之境也。「苦無常」等，明能觀之體也。觀身不淨能除淨倒，觀受是苦能除樂倒，觀心無常能滅常倒，觀法無我能除我倒也。「三意止」下，二明三善根，以慈故無瞋、施故無貪、慧故無癡也。「三意止」下，三明三世忍。心緣過去無明及行名因忍，現在五果及現在三因名因果忍，未來兩果名為果忍。又於一切法皆有此三，如種子但因，如苽瓠亦因亦果。能作果等是因，結實成種是果，種等但果非因，此約一時三世論也。「是菩薩亦能」下，三明化他也。「已能過」下，四明離患。文中先明離內患，即「我人知見」等也。「及外道」下，次明離外患也。

「復有十」下，第三明十迴向。有本云「復次善男子！修行上伏忍，進入平等道，名為道種性地。」文有四：今初標位也。謂欲入初地，能與聖道為因性，故名道種性。「所謂觀色」下，二出體。文三：初明五忍中初列五陰，是所觀法。「得戒」下，是能觀智。由觀色陰便得戒忍，以作無作戒皆色陰也。準此經文，作無作戒皆是色攝。觀識陰故得知見忍，以了別識與知見文類相似也。觀想陰得定忍，以從倒想能入於定，如無色界天由想故成。觀受陰得慧忍，以依受故立四禪天，由於禪故能發智慧。觀行陰得解脫忍，以行無常故得解脫忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有十」下，第三明十迴向。有本云「復次善男子！修行上伏忍，進入平等道，名為道種性地。」文有四：今初標位也。謂欲入初地，能與聖道為因性，故名道種性。「所謂觀色」下，二出體。文三：初明五忍中初列五陰，是所觀法。「得戒」下，是能觀智。由觀色陰便得戒忍，以作無作戒皆色陰也。準此經文，作無作戒皆是色攝。觀識陰故得知見忍，以了別識與知見文類相似也。觀想陰得定忍，以從倒想能入於定，如無色界天由想故成。觀受陰得慧忍，以依受故立四禪天，由於禪故能發智慧。觀行陰得解脫忍，以行無常故得解脫忍。

問：何故色下而說識？答：四陰皆心為主。由識分別於色，由色故識方能行，相生義便如此說云云。「觀三界」下，二明三忍。以觀三界苦果空，故得空忍；觀三界因空，故得無願忍。以煩惱業為集諦故也。觀三界因果空故得無相忍，證因果空成無相觀也。「二諦虛實」下，三明二忍。以觀俗諦是有為法得無常忍，觀真諦是無為法故得無生忍。無常忍即小乘藏教，無生忍即大乘通教也。出體竟。「是菩薩十堅心」下，三明攝化。以道種性菩薩作金輪王，化四天下也。又十堅心者，即結上五三二忍成十堅也。「生一切眾生善根」者，四明勝用也。伏忍三品竟云云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何故色下而說識？答：四陰皆心為主。由識分別於色，由色故識方能行，相生義便如此說云云。「觀三界」下，二明三忍。以觀三界苦果空，故得空忍；觀三界因空，故得無願忍。以煩惱業為集諦故也。觀三界因果空故得無相忍，證因果空成無相觀也。「二諦虛實」下，三明二忍。以觀俗諦是有為法得無常忍，觀真諦是無為法故得無生忍。無常忍即小乘藏教，無生忍即大乘通教也。出體竟。「是菩薩十堅心」下，三明攝化。以道種性菩薩作金輪王，化四天下也。又十堅心者，即結上五三二忍成十堅也。「生一切眾生善根」者，四明勝用也。伏忍三品竟云云。