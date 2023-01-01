仁王護國般若經疏卷第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仁王護國般若經疏卷第二

天台智者大師說 門人灌頂記 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天台智者大師說 門人灌頂記

「法假虛實觀」下，次歎三假觀門。法假者，色陰法是也。受假者，四陰是也。取此二名，是名名假。自實無體，籍他方有，是名為假。又色陰是法、受等是名，一切世間中但有名與色，而今有三別說也云云。言虛實者，一虛、二實，相形得稱。陰法是虛，凡夫謂實，智欲了知求不可得。只實而虛名為虛實，此通意也。若說別義者，三假之中各有三觀。法假即虛，是空觀，空即假實。一色一香無非般若，是假觀，觀之一字是中觀。以空假是方便道故不立觀名，得入中道方獨稱觀。受及名等類此可解。若圓說者，三法即空即假即中，雙照雙亡是也云云。《智度論》云「諸法非實，凡夫虛假，憶想分別妄謂有人，如狗臨井自叱其影。水中無狗但有相影，而生惡心投井而死。」眾生亦爾，四大和合名之為身，因緣生義動作語言，凡夫於中妄起人相，此法假也。生愛恚起愚樂墮三惡道，此受假也。又一切法但從名字和合，更無餘名，如頭足腹脊，和合故假名為身，如髮眼耳鼻口皮骨和合故假名為頭，諸毛和合假名為髮、分分合故假名為毛，諸泥塵和合故假名為分，亦和合諸分故名為塵，此即名假也。以此假故，一切法空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「法假虛實觀」下，次歎三假觀門。法假者，色陰法是也。受假者，四陰是也。取此二名，是名名假。自實無體，籍他方有，是名為假。又色陰是法、受等是名，一切世間中但有名與色，而今有三別說也云云。言虛實者，一虛、二實，相形得稱。陰法是虛，凡夫謂實，智欲了知求不可得。只實而虛名為虛實，此通意也。若說別義者，三假之中各有三觀。法假即虛，是空觀，空即假實。一色一香無非般若，是假觀，觀之一字是中觀。以空假是方便道故不立觀名，得入中道方獨稱觀。受及名等類此可解。若圓說者，三法即空即假即中，雙照雙亡是也云云。《智度論》云「諸法非實，凡夫虛假，憶想分別妄謂有人，如狗臨井自叱其影。水中無狗但有相影，而生惡心投井而死。」眾生亦爾，四大和合名之為身，因緣生義動作語言，凡夫於中妄起人相，此法假也。生愛恚起愚樂墮三惡道，此受假也。又一切法但從名字和合，更無餘名，如頭足腹脊，和合故假名為身，如髮眼耳鼻口皮骨和合故假名為頭，諸毛和合假名為髮、分分合故假名為毛，諸泥塵和合故假名為分，亦和合諸分故名為塵，此即名假也。以此假故，一切法空。

「三空」等者，次歎三昧德，以三假因緣故得三空名，此因果次第說也。以法假故空，受假故無相，名假故無作。故《大論》云「因三十七品趣涅槃門。」涅槃門有三，謂空、無相、無作等。言空門者，觀諸法無我我所，諸法從因緣和合而有，無有作者無有受者，是名空門。無相門者，觀身雖空而有相在，人著此相故修無相，如說俯仰屈伸住立去來觀瞻言語，於中無實。風依識故有所作者，是識滅相，念念無故。此男女有我，心無智慧故妄見有，骨鎖相連皮肉覆機關動作如木人，此無相門也。無作門者，無相亦無，是名無作。此三定諸禪中若無不名三昧，以退失故墮生死中。如說能持淨戒名比丘，能觀空名行空人，一心常勤精進者是名真實行道人，此三能到涅槃，得三解脫門云云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三空」等者，次歎三昧德，以三假因緣故得三空名，此因果次第說也。以法假故空，受假故無相，名假故無作。故《大論》云「因三十七品趣涅槃門。」涅槃門有三，謂空、無相、無作等。言空門者，觀諸法無我我所，諸法從因緣和合而有，無有作者無有受者，是名空門。無相門者，觀身雖空而有相在，人著此相故修無相，如說俯仰屈伸住立去來觀瞻言語，於中無實。風依識故有所作者，是識滅相，念念無故。此男女有我，心無智慧故妄見有，骨鎖相連皮肉覆機關動作如木人，此無相門也。無作門者，無相亦無，是名無作。此三定諸禪中若無不名三昧，以退失故墮生死中。如說能持淨戒名比丘，能觀空名行空人，一心常勤精進者是名真實行道人，此三能到涅槃，得三解脫門云云。

「四諦十二因緣」者，次歎諦緣。此二有同有別，同是聲聞斷見思故名同；利鈍有殊、廣略數異故名別。四諦，鈍根者觀。《大經》有四種四諦，生滅藏教，今所不說。此經具三教，有三種四諦，所謂無生、無量、無作等也。苦等四法審實不虛，名之為諦。若苦集是有漏、滅道是無漏，此三藏也。若四俱無漏，是通也。若四俱亦有漏亦無漏，是別也。若四俱非漏非無漏，是圓也。十二因緣，利根者觀。知大經中亦有四種，於四種中各各有三別：一者三世十二因緣、二者二世、三者一世，廣如餘說云云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四諦十二因緣」者，次歎諦緣。此二有同有別，同是聲聞斷見思故名同；利鈍有殊、廣略數異故名別。四諦，鈍根者觀。《大經》有四種四諦，生滅藏教，今所不說。此經具三教，有三種四諦，所謂無生、無量、無作等也。苦等四法審實不虛，名之為諦。若苦集是有漏、滅道是無漏，此三藏也。若四俱無漏，是通也。若四俱亦有漏亦無漏，是別也。若四俱非漏非無漏，是圓也。十二因緣，利根者觀。知大經中亦有四種，於四種中各各有三別：一者三世十二因緣、二者二世、三者一世，廣如餘說云云。

「無量功德皆成就者」，五結文可知也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無量功德皆成就者」，五結文可知也。

「復有八百萬億」下，二列緣覺眾。文四：一唱數、二標位、三歎德、四結成。初文可知。「大仙緣覺」者，二標位也。有三差別：一者獨覺。如昔有國王入園遊觀，清旦見樹林花果甚可愛樂。時王食已即便偃臥，王諸婇女皆競採摘毀壞林樹。時王覺已，即悟一切諸法無常。若是以外況內，成大仙緣覺。二者因緣覺。出於佛世，聞十二因緣，斷見思惑。三者小辟支佛。是須陀洹人，在人間生，是時無佛佛法已滅，人中七生天上亦爾，不受八生自悟成道，即成小辟支佛也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有八百萬億」下，二列緣覺眾。文四：一唱數、二標位、三歎德、四結成。初文可知。「大仙緣覺」者，二標位也。有三差別：一者獨覺。如昔有國王入園遊觀，清旦見樹林花果甚可愛樂。時王食已即便偃臥，王諸婇女皆競採摘毀壞林樹。時王覺已，即悟一切諸法無常。若是以外況內，成大仙緣覺。二者因緣覺。出於佛世，聞十二因緣，斷見思惑。三者小辟支佛。是須陀洹人，在人間生，是時無佛佛法已滅，人中七生天上亦爾，不受八生自悟成道，即成小辟支佛也。

「非斷非常」者，三歎德也。過去二因牽識等故非斷，識等滅故三因不生故非常。又三世相續故非斷，無自性故非常。又順則生死無際故非斷，逆則無明燋竭故非常。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「非斷非常」者，三歎德也。過去二因牽識等故非斷，識等滅故三因不生故非常。又三世相續故非斷，無自性故非常。又順則生死無際故非斷，逆則無明燋竭故非常。

「四諦十二緣」下，四結成也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四諦十二緣」下，四結成也。

問：前列聲聞亦云諦緣，今歎支佛更復重明，後列菩薩仍云羅漢者，何耶？答：於一境上取悟自差，三獸度河、三鳥出網，河同獸異、網一鳥殊。故《大經》云「下智觀故聲聞菩提，中智觀故緣覺菩提，上智觀菩薩菩提，上上智觀故諸佛菩提。」良由理一見殊，所以諦緣互說云云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：前列聲聞亦云諦緣，今歎支佛更復重明，後列菩薩仍云羅漢者，何耶？答：於一境上取悟自差，三獸度河、三鳥出網，河同獸異、網一鳥殊。故《大經》云「下智觀故聲聞菩提，中智觀故緣覺菩提，上智觀菩薩菩提，上上智觀故諸佛菩提。」良由理一見殊，所以諦緣互說云云。

問：緣覺出無佛世，今云何列為同聞眾？答：緣覺，佛在世亦有，只在聲聞中攝。言出無佛世者，此對聲聞，非謂佛世總無緣覺也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：緣覺出無佛世，今云何列為同聞眾？答：緣覺，佛在世亦有，只在聲聞中攝。言出無佛世者，此對聲聞，非謂佛世總無緣覺也。

「復有九百萬億」下，第二列菩薩眾。文五：一數、二號、三位、四德、五結。初文可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有九百萬億」下，第二列菩薩眾。文五：一數、二號、三位、四德、五結。初文可知。

「菩薩摩訶薩」者，二標號也。菩薩，此云道心眾生。摩訶薩，此云大道心，亦云大士，亦云開士。若以生滅心行六波羅蜜，三祇成佛，此三藏教中菩薩，心勝聲聞、道卑羅漢。若以無生心斷見思惑，留餘習扶願受生，十地行圓當知如佛，此通教中菩薩也。若以無量心行無量行，淨佛國土、成就眾生，大慈不窮、大悲無限，華臺摩頂成功德身，此別教中菩薩也。若以無作心觀煩惱菩提、生死涅槃，無二無別、非成不成，此圓教中菩薩也。今此所列正列通教，蜜兼別圓云云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩」者，二標號也。菩薩，此云道心眾生。摩訶薩，此云大道心，亦云大士，亦云開士。若以生滅心行六波羅蜜，三祇成佛，此三藏教中菩薩，心勝聲聞、道卑羅漢。若以無生心斷見思惑，留餘習扶願受生，十地行圓當知如佛，此通教中菩薩也。若以無量心行無量行，淨佛國土、成就眾生，大慈不窮、大悲無限，華臺摩頂成功德身，此別教中菩薩也。若以無作心觀煩惱菩提、生死涅槃，無二無別、非成不成，此圓教中菩薩也。今此所列正列通教，蜜兼別圓云云。

「皆阿羅漢」者，三明位也。若三藏中佛，即是羅漢。故《本行》云「爾時世間有六羅漢」，五是陳如等五人，一即是佛也。若通教中三乘共行十地，七地菩薩即阿羅漢。若別教中，十向菩薩斷三界惑盡齊阿羅漢。若圓教中，十信菩薩斷三界惑盡亦齊羅漢。今皆阿羅漢者，即通教菩薩。《大品》云「阿羅漢若智若斷，是菩薩無生法忍。」《大集》亦云「大法菩薩名阿羅漢。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「皆阿羅漢」者，三明位也。若三藏中佛，即是羅漢。故《本行》云「爾時世間有六羅漢」，五是陳如等五人，一即是佛也。若通教中三乘共行十地，七地菩薩即阿羅漢。若別教中，十向菩薩斷三界惑盡齊阿羅漢。若圓教中，十信菩薩斷三界惑盡亦齊羅漢。今皆阿羅漢者，即通教菩薩。《大品》云「阿羅漢若智若斷，是菩薩無生法忍。」《大集》亦云「大法菩薩名阿羅漢。」

問：若皆羅漢，前已辨竟，今何更明？答：以菩薩形無定準，或同凡像、或同二乘，若不別明，恐於實混濫，庶幾貴小乘者知大士德齊羅漢，取名相者悟知菩薩道越凡夫，故更別說也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：若皆羅漢，前已辨竟，今何更明？答：以菩薩形無定準，或同凡像、或同二乘，若不別明，恐於實混濫，庶幾貴小乘者知大士德齊羅漢，取名相者悟知菩薩道越凡夫，故更別說也。

「實智功德」下，四歎德中先歎智德。實智則照空、方便智照有，有實智故不住生死、有方便故不住涅槃。向者明位雖云羅漢，今此歎德即異二乘，故別說也。通教菩薩七地中具實智，八地已上具方便智云云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「實智功德」下，四歎德中先歎智德。實智則照空、方便智照有，有實智故不住生死、有方便故不住涅槃。向者明位雖云羅漢，今此歎德即異二乘，故別說也。通教菩薩七地中具實智，八地已上具方便智云云。

「行獨大乘」者，次歎乘。二乘無分，故名獨大，此歎別教菩薩也。「四眼」者，次歎眼。菩薩行既未圓，義當無佛眼也。通教當知如佛，義推之眼亦如佛。圓教十信雖是肉眼，名為佛眼。今云四眼者，即別教地前菩薩也。「五通」者，次歎通。具天眼等五，除漏盡通。通教未斷無明，別教斷猶未盡，故但云五也云云。「三達」者，次明過去宿命明、現在天眼明、未來漏盡明。明即達也。「十力」者，次歎力。《智論》云「菩薩十力：一發心堅固力、二大慈力、三大悲力、四精進力、五禪定力、六智慧力、七身不厭生死力、八無生法忍力、九解脫力、十無礙力也。」「四無量心」者，次歎心。慈能與樂、悲能拔苦、喜與眾生增上之樂，如上三心捨之不著云云。「四辨」者，次歎辯，法、辭、樂說、義等是也。「四攝」，次歎攝，布施、愛語、利行、同事等也。「金剛滅定」者，次歎斷。十地上忍定如金剛，碎煩惱山自不傾動，亦名首楞嚴定云云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「行獨大乘」者，次歎乘。二乘無分，故名獨大，此歎別教菩薩也。「四眼」者，次歎眼。菩薩行既未圓，義當無佛眼也。通教當知如佛，義推之眼亦如佛。圓教十信雖是肉眼，名為佛眼。今云四眼者，即別教地前菩薩也。「五通」者，次歎通。具天眼等五，除漏盡通。通教未斷無明，別教斷猶未盡，故但云五也云云。「三達」者，次明過去宿命明、現在天眼明、未來漏盡明。明即達也。「十力」者，次歎力。《智論》云「菩薩十力：一發心堅固力、二大慈力、三大悲力、四精進力、五禪定力、六智慧力、七身不厭生死力、八無生法忍力、九解脫力、十無礙力也。」「四無量心」者，次歎心。慈能與樂、悲能拔苦、喜與眾生增上之樂，如上三心捨之不著云云。「四辨」者，次歎辯，法、辭、樂說、義等是也。「四攝」，次歎攝，布施、愛語、利行、同事等也。「金剛滅定」者，次歎斷。十地上忍定如金剛，碎煩惱山自不傾動，亦名首楞嚴定云云。

「一切功德」下，五總結也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切功德」下，五總結也。

「復有千萬億」下，第三列雜類眾。以其中名色非一，故言雜類。一別、二總。別中四：一人、二士、三天、四賢。初人更二、一男、二女。初四：一數、二名、三德、四結。初標數可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有千萬億」下，第三列雜類眾。以其中名色非一，故言雜類。一別、二總。別中四：一人、二士、三天、四賢。初人更二、一男、二女。初四：一數、二名、三德、四結。初標數可知。

「五戒賢者」，次列名也。五者是數義。戒者防止義。梵云優婆塞，此云清信男，於佛法中生淨信心故。又云近事男，以依三寶親近師長，承事無失故。離殺盜婬此三防身業，妄語一戒防口業，飲酒一戒通防二業。廣釋戒相，如《大論》尸波羅蜜說云云。提謂波利等問佛：「何不為我說四六戒？」佛答：「五者天下之大數，在天為五星、在地為五嶽、在人為五臟、在陰陽為五行、在王為五帝、在世為五德、在色為五色、在法為五戒。」以不殺配東方，東方是木，木主於仁，仁以養生為義。不盜配北方，北方是水，水主於智，智者不盜為義。不邪淫配西方，西方是金，金主於義，有義者不邪淫。不飲酒配南方，南方是火，火主於禮，禮防於失也。以不妄語配中央，中央是土，土主於信，妄語之人乖角兩頭、不契中正，中正以不偏乖為義也。道將隣聖曰賢，假名行人位也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「五戒賢者」，次列名也。五者是數義。戒者防止義。梵云優婆塞，此云清信男，於佛法中生淨信心故。又云近事男，以依三寶親近師長，承事無失故。離殺盜婬此三防身業，妄語一戒防口業，飲酒一戒通防二業。廣釋戒相，如《大論》尸波羅蜜說云云。提謂波利等問佛：「何不為我說四六戒？」佛答：「五者天下之大數，在天為五星、在地為五嶽、在人為五臟、在陰陽為五行、在王為五帝、在世為五德、在色為五色、在法為五戒。」以不殺配東方，東方是木，木主於仁，仁以養生為義。不盜配北方，北方是水，水主於智，智者不盜為義。不邪淫配西方，西方是金，金主於義，有義者不邪淫。不飲酒配南方，南方是火，火主於禮，禮防於失也。以不妄語配中央，中央是土，土主於信，妄語之人乖角兩頭、不契中正，中正以不偏乖為義也。道將隣聖曰賢，假名行人位也。

「皆行阿羅漢」下，三歎德也。雖迹同凡夫，而本皆羅漢。「十地」者，有三種：若菩薩二乘共行，此通教也。一乾慧、二性地、三八人、四見地、五薄地、六離欲、七已辨、八支佛、九菩薩、十佛地。依此十地則是通教中優婆塞也。《大品經》云「若菩薩具乾慧地，於十地速證菩提」云云。《大論》七十八云「乾慧地二種：一聲聞、二菩薩。聲聞獨為涅槃，故勤精進持戒等，或習觀佛三昧、不淨觀等，雖有智慧不得禪定水，故名乾慧地；於菩薩則初發心乃至未得順忍者是。」性地者，聲聞從煖至世第一；於菩薩得順忍，愛著實相不生邪見，得禪定水。八人地者，從苦法忍乃至道比忍是十六心，於菩薩則無生法忍入菩薩位。見地者，初得須陀洹果，於菩薩則是阿毘跋致地。薄地者，斯陀含人，欲界九種苦分斷故；於菩薩則過阿毘跋地，乃至未成佛，斷諸煩惱餘習氣亦薄。離欲地者，離欲界等貪名阿那含；於菩薩離欲因緣，得五神通。已作地者，聲聞人得盡無生智，無著阿羅漢；於菩薩成就佛地。辟支佛地者，先世種辟支佛道因，今世得小因緣，亦觀深因緣法，名支佛也。菩薩地者，初歡喜地乃至法雲地，皆名菩薩。此借別名，名通也。佛地者，一切種智等法。諸菩薩於自地中觀具足，於化他地中行具足，二事具足故名佛地。若別教，則初地終至法雲，獨自修行不與聲聞辟支佛共。準此則是別教中優婆塞也。圓教云云。「迴向五分法身具足」者，別接通空。以別初地接通教，令不滯界內即色之空，迴心向別斷界外無明，成就五分法身故。歎迴向也。言具足者，通教偏真，五分等是不具足。別圓中道正觀成就，五分方稱具足也。五分法身者，一戒身、二定身、三慧身、四解脫身、五解脫知見身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「皆行阿羅漢」下，三歎德也。雖迹同凡夫，而本皆羅漢。「十地」者，有三種：若菩薩二乘共行，此通教也。一乾慧、二性地、三八人、四見地、五薄地、六離欲、七已辨、八支佛、九菩薩、十佛地。依此十地則是通教中優婆塞也。《大品經》云「若菩薩具乾慧地，於十地速證菩提」云云。《大論》七十八云「乾慧地二種：一聲聞、二菩薩。聲聞獨為涅槃，故勤精進持戒等，或習觀佛三昧、不淨觀等，雖有智慧不得禪定水，故名乾慧地；於菩薩則初發心乃至未得順忍者是。」性地者，聲聞從煖至世第一；於菩薩得順忍，愛著實相不生邪見，得禪定水。八人地者，從苦法忍乃至道比忍是十六心，於菩薩則無生法忍入菩薩位。見地者，初得須陀洹果，於菩薩則是阿毘跋致地。薄地者，斯陀含人，欲界九種苦分斷故；於菩薩則過阿毘跋地，乃至未成佛，斷諸煩惱餘習氣亦薄。離欲地者，離欲界等貪名阿那含；於菩薩離欲因緣，得五神通。已作地者，聲聞人得盡無生智，無著阿羅漢；於菩薩成就佛地。辟支佛地者，先世種辟支佛道因，今世得小因緣，亦觀深因緣法，名支佛也。菩薩地者，初歡喜地乃至法雲地，皆名菩薩。此借別名，名通也。佛地者，一切種智等法。諸菩薩於自地中觀具足，於化他地中行具足，二事具足故名佛地。若別教，則初地終至法雲，獨自修行不與聲聞辟支佛共。準此則是別教中優婆塞也。圓教云云。「迴向五分法身具足」者，別接通空。以別初地接通教，令不滯界內即色之空，迴心向別斷界外無明，成就五分法身故。歎迴向也。言具足者，通教偏真，五分等是不具足。別圓中道正觀成就，五分方稱具足也。五分法身者，一戒身、二定身、三慧身、四解脫身、五解脫知見身。

問：菩薩所作何故迴向？答：迴向之利其功最善，故《淨名》云「迴向為善利」。迴向二種：一者所作回施眾生，二者所作回向佛果也云云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：菩薩所作何故迴向？答：迴向之利其功最善，故《淨名》云「迴向為善利」。迴向二種：一者所作回施眾生，二者所作回向佛果也云云。

「無量功德」下，四總結也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無量功德」下，四總結也。

「復有十千」下，第二列清信女。文三：一數、二名、三德。今初可解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有十千」下，第二列清信女。文三：一數、二名、三德。今初可解。

「清信女」者，二標名也。梵云優婆夷，此云清信女。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「清信女」者，二標名也。梵云優婆夷，此云清信女。

「皆行阿羅漢」下，三歎德，亦通別中優婆夷也。文二：先總歎十地可解。次「始生」下，別歎十地中功德。文二：今先正歎。一地三心，從第十回向始有初地所得功德是初心，停住不進所得功德是住心，滿足功德欲入二地是終心。《法華》亦云「善入出住」等云云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「皆行阿羅漢」下，三歎德，亦通別中優婆夷也。文二：先總歎十地可解。次「始生」下，別歎十地中功德。文二：今先正歎。一地三心，從第十回向始有初地所得功德是初心，停住不進所得功德是住心，滿足功德欲入二地是終心。《法華》亦云「善入出住」等云云。

「三十生功德」下，次結也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三十生功德」下，次結也。

「復有十億」下，第二列居士眾。文四：一數、二名、三德、四結。今初可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有十億」下，第二列居士眾。文四：一數、二名、三德、四結。今初可知。

「七賢居士」者，二標名也。七賢有二：一小乘，五停心觀等是也；二大乘，一名初發心人、二名有相行人、三名無相行人、四名方便行人、五名絕種性人、六性種性人、七道種性人。俱在地前，調心順道名為七賢。「居士」者，外國積財至億名為居士。今此富有七淨財故名居士，信、施、戒、聞、慧、慚、愧名七庶財也云云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「七賢居士」者，二標名也。七賢有二：一小乘，五停心觀等是也；二大乘，一名初發心人、二名有相行人、三名無相行人、四名方便行人、五名絕種性人、六性種性人、七道種性人。俱在地前，調心順道名為七賢。「居士」者，外國積財至億名為居士。今此富有七淨財故名居士，信、施、戒、聞、慧、慚、愧名七庶財也云云。

「德行具足」下，三歎德。謂具足諸德之行，名德行具足。「二十二品」者，此歎道品。以在見道前，唯有四念處、四正勤、四如意足、五根、五力二十二品也。「十一切入」者，次歎十遍處，入者處也。青黃赤白、地水火風、空處識處，名之為十云云。「八除入」者，次歎勝處。一內有色相觀外色少、二內有色相外觀色多、三內無色相外觀色少、四內無色相外觀色多、五青六黃七赤八白云云。「八解脫」者，次歎解脫。一內有色相外觀色、二內無色相外觀色、三觀淨色、四空處、五識處、六無所有處、七非有想非無想、八滅受想解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「德行具足」下，三歎德。謂具足諸德之行，名德行具足。「二十二品」者，此歎道品。以在見道前，唯有四念處、四正勤、四如意足、五根、五力二十二品也。「十一切入」者，次歎十遍處，入者處也。青黃赤白、地水火風、空處識處，名之為十云云。「八除入」者，次歎勝處。一內有色相觀外色少、二內有色相外觀色多、三內無色相外觀色少、四內無色相外觀色多、五青六黃七赤八白云云。「八解脫」者，次歎解脫。一內有色相外觀色、二內無色相外觀色、三觀淨色、四空處、五識處、六無所有處、七非有想非無想、八滅受想解脫。

問：觀未得聖，云何今歎八解脫？答：八中得七，未得滅盡，今從多而歎也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：觀未得聖，云何今歎八解脫？答：八中得七，未得滅盡，今從多而歎也。

問：解脫以何為義？答：解脫以棄背為義。初二棄背色貪心，第三棄背不淨觀心，四無色棄背下地心，滅盡令棄背一切所有緣心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：解脫以何為義？答：解脫以棄背為義。初二棄背色貪心，第三棄背不淨觀心，四無色棄背下地心，滅盡令棄背一切所有緣心。

問：解脫、勝處、遍處何別？答：有棄背名解脫，能降境界名勝處，能廣能勝境名遍處云云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：解脫、勝處、遍處何別？答：有棄背名解脫，能降境界名勝處，能廣能勝境名遍處云云。

「三慧」者，次歎慧，謂聞、思、修。初是乾慧地，次是四善根，苦忍已上名修慧。「十六諦」者，次歎觀門，如前說云云。「四諦」者，次歎諦門，亦如前說云云。「四三二一品觀」者，次歎四門，即四觀忍也。從下舉之：煖第四、頂第三、忍第二、世第一法第一。四即四善根，三即除煖位，二除煖頂，一除前三也。又四即四果，三即三果，二即二果，一即初果。此非歎意，今取前釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三慧」者，次歎慧，謂聞、思、修。初是乾慧地，次是四善根，苦忍已上名修慧。「十六諦」者，次歎觀門，如前說云云。「四諦」者，次歎諦門，亦如前說云云。「四三二一品觀」者，次歎四門，即四觀忍也。從下舉之：煖第四、頂第三、忍第二、世第一法第一。四即四善根，三即除煖位，二除煖頂，一除前三也。又四即四果，三即三果，二即二果，一即初果。此非歎意，今取前釋。

「得九十忍」者，四結。文二：先別結、次總結。今初。有人云：地前三賢三十心，一一中作下中上，或入住出等三品觀，合九十忍也。有人云：四三二一合成十忍，約三界九地，一一地中各有九品，成九十忍。又曰：諦觀二十謂十六諦及四諦，品觀有十謂四三二一，總成三十，各有下中上三品，成九十忍也。今謂九十忍者，是別結。經文中德不可眾多作異說也，但說具足二十二品，下至四三二一；數有八十一品，從此等法出四禪、四空、滅定，合九十忍。經雖無四禪等文，義推可爾云云。「一切功德皆成就」，次總結也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「得九十忍」者，四結。文二：先別結、次總結。今初。有人云：地前三賢三十心，一一中作下中上，或入住出等三品觀，合九十忍也。有人云：四三二一合成十忍，約三界九地，一一地中各有九品，成九十忍。又曰：諦觀二十謂十六諦及四諦，品觀有十謂四三二一，總成三十，各有下中上三品，成九十忍也。今謂九十忍者，是別結。經文中德不可眾多作異說也，但說具足二十二品，下至四三二一；數有八十一品，從此等法出四禪、四空、滅定，合九十忍。經雖無四禪等文，義推可爾云云。「一切功德皆成就」，次總結也。

「復有萬萬億」下，第三列天眾。文二：先列色、次列欲。初文四：一數、二處、三德、四結。今初。以萬數萬，故云萬萬億也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有萬萬億」下，第三列天眾。文二：先列色、次列欲。初文四：一數、二處、三德、四結。今初。以萬數萬，故云萬萬億也。

「九梵」下，二明處。此經三本不同，有一本云「復有萬萬億十八梵天，九梵、三淨、三光、五喜樂天。」又一本中但云「三淨、三光、五喜樂天。」又一本除「五」字，初除「十八梵天」四字，後但有「三」字無「梵」字，蓋譯者出沒耳。言九梵者，謂第四禪九天：一無雲、二福生、三廣果、四無想、五無煩、六無熱、七善現、八善見、九色究竟也。三淨者，是第三禪，有三天，謂少淨、無量淨、遍淨也。三光者，是第二禪，有三天，謂少光、無量光、光音。三梵者，謂初禪，三天，梵眾、大梵、梵輔也。五喜樂天者，即五支，謂覺、觀、喜、樂、一心等也。是四禪中後五淨者，此天義論受喜樂故也云云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「九梵」下，二明處。此經三本不同，有一本云「復有萬萬億十八梵天，九梵、三淨、三光、五喜樂天。」又一本中但云「三淨、三光、五喜樂天。」又一本除「五」字，初除「十八梵天」四字，後但有「三」字無「梵」字，蓋譯者出沒耳。言九梵者，謂第四禪九天：一無雲、二福生、三廣果、四無想、五無煩、六無熱、七善現、八善見、九色究竟也。三淨者，是第三禪，有三天，謂少淨、無量淨、遍淨也。三光者，是第二禪，有三天，謂少光、無量光、光音。三梵者，謂初禪，三天，梵眾、大梵、梵輔也。五喜樂天者，即五支，謂覺、觀、喜、樂、一心等也。是四禪中後五淨者，此天義論受喜樂故也云云。

「天定功德定味」者，三歎德。天定者，謂報生天上得此定。功德定者，謂修德生天而有此定。味者，一字為句，即是味著禪定也。有人云：功德定味為句。非也。「常樂神通」者，色界天中皆有修報二種神通也。言常樂，簡非報德神通也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天定功德定味」者，三歎德。天定者，謂報生天上得此定。功德定者，謂修德生天而有此定。味者，一字為句，即是味著禪定也。有人云：功德定味為句。非也。「常樂神通」者，色界天中皆有修報二種神通也。言常樂，簡非報德神通也。

「十八生處」下，四總結云云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十八生處」下，四總結云云。

「復有億億」下，二列欲界。文四：今初明數。「六欲諸天子」者，二明處。此六天中有小五欲，從初四天至他化自在為六也。「十善」等者，三歎德也。十善是因，生天是果報也。「功德皆成」者，四結也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有億億」下，二列欲界。文四：今初明數。「六欲諸天子」者，二明處。此六天中有小五欲，從初四天至他化自在為六也。「十善」等者，三歎德也。十善是因，生天是果報也。「功德皆成」者，四結也。

「復有十六」下，第四列人眾。文四：一數、二眾、三德、四結。今初。云「十六國王」者，舉國數以標人也。「各各有」下，第二明眾也。「五戒」下，三歎德也。德有三：一戒、二善、三歸。「清信行具足」者，四結。四信成就，故云清信也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有十六」下，第四列人眾。文四：一數、二眾、三德、四結。今初。云「十六國王」者，舉國數以標人也。「各各有」下，第二明眾也。「五戒」下，三歎德也。德有三：一戒、二善、三歸。「清信行具足」者，四結。四信成就，故云清信也。

「復有五道」下，第二總列。前別中但明天人，今則通明五道。修羅等或鬼或畜，故但云五道也。又六道中天人先有，三惡之內或有或無，此經無緣，故總云五也。此土眾竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有五道」下，第二總列。前別中但明天人，今則通明五道。修羅等或鬼或畜，故但云五道也。又六道中天人先有，三惡之內或有或無，此經無緣，故總云五也。此土眾竟。

「復有他方」下，二列他方眾，他處異見云云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有他方」下，二列他方眾，他處異見云云。

「復有變」下，三列化眾。文三：今初明不思議力能變淨土。淨土者，非寂光之淨。且現華臺，實報等淨相也。現百億高座及花者，且明應身大千之化相也。「各各坐前」下，二明不思議力能現諸佛菩薩。八部者，乾闥婆、毘舍闍二眾，東方提頭賴吒天王領；鳩槃茶、薜荔多二眾，南方毘留勒叉天王領；龍富、單那二眾，西方毘留博叉天王領；夜叉、羅剎二眾，北方毘沙門天王領云云。「一一國土中」下，三明不思議力，各說般若等。上來列眾竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有變」下，三列化眾。文三：今初明不思議力能變淨土。淨土者，非寂光之淨。且現華臺，實報等淨相也。現百億高座及花者，且明應身大千之化相也。「各各坐前」下，二明不思議力能現諸佛菩薩。八部者，乾闥婆、毘舍闍二眾，東方提頭賴吒天王領；鳩槃茶、薜荔多二眾，南方毘留勒叉天王領；龍富、單那二眾，西方毘留博叉天王領；夜叉、羅剎二眾，北方毘沙門天王領云云。「一一國土中」下，三明不思議力，各說般若等。上來列眾竟。

「他方大眾下」，第二總結。他方大眾，即結前來第二他方眾。「及化眾」，即結前第三化眾。「三界中眾」，即結前此土眾。「十二大眾皆來集會」，即總結前三眾差別果：一聲聞、二緣覺、三菩薩、四五戒賢者、五清信女、六七賢居士、七色天、八欲天、九仁王、十五道、十一他方、十二化眾是也。「坐九劫座」者，結座。劫者級也，級者層也。「其會」下，結眾廣狹也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「他方大眾下」，第二總結。他方大眾，即結前來第二他方眾。「及化眾」，即結前第三化眾。「三界中眾」，即結前此土眾。「十二大眾皆來集會」，即總結前三眾差別果：一聲聞、二緣覺、三菩薩、四五戒賢者、五清信女、六七賢居士、七色天、八欲天、九仁王、十五道、十一他方、十二化眾是也。「坐九劫座」者，結座。劫者級也，級者層也。「其會」下，結眾廣狹也。

問：諸經列眾或有或無，何耶？答：若說報生三界，由善惡業力。見佛不見佛，由有緣無緣，即有生天受樂至不聞經，乃至地獄燒燃而來聽法。今以《大經》之義試為斷之。《大經》云「於戒緩者不名為緩，於乘緩者乃名為緩。」總相明之，乘即戒也。今約別說，乘戒二殊，即以三歸五戒、十善、八戒、二百五十、五百戒等，名之為戒。念誦修行禪智施進等，名之曰乘。然戒與乘各有三品，乘有小中大，戒有上中下。若乘戒俱急者，又有三品：如持上品戒急生無色界天；下品乘急以無色天身聞佛說聲聞法，中品乘急聞說因緣，上品乘急聞說中道等。若持中品戒急生色界天；下乘急聞說四諦，中乘急聞說因緣，上乘急聞說六度。若持下品戒急生欲界天；下乘急聞小乘，中乘急、上乘急準上說。若戒乘俱緩者，上品戒緩墮地獄，中品緩墮畜生，下品緩墮餓鬼；以乘緩故永不見佛，何況聞法。若戒緩乘急者，得見佛聞法。上品戒緩生地獄中；下乘急以地獄身聞說四諦，中乘急聞因緣，上乘急聞六度云云。若戒急乘緩者，三品戒急得三界身，如乘緩故著人天樂不得見佛，況得聞法。今無色界天眾者，以上品戒急大乘緩故，此經無緣故不來也。餘經有無，例此可解。上來證信序竟云云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：諸經列眾或有或無，何耶？答：若說報生三界，由善惡業力。見佛不見佛，由有緣無緣，即有生天受樂至不聞經，乃至地獄燒燃而來聽法。今以《大經》之義試為斷之。《大經》云「於戒緩者不名為緩，於乘緩者乃名為緩。」總相明之，乘即戒也。今約別說，乘戒二殊，即以三歸五戒、十善、八戒、二百五十、五百戒等，名之為戒。念誦修行禪智施進等，名之曰乘。然戒與乘各有三品，乘有小中大，戒有上中下。若乘戒俱急者，又有三品：如持上品戒急生無色界天；下品乘急以無色天身聞佛說聲聞法，中品乘急聞說因緣，上品乘急聞說中道等。若持中品戒急生色界天；下乘急聞說四諦，中乘急聞說因緣，上乘急聞說六度。若持下品戒急生欲界天；下乘急聞小乘，中乘急、上乘急準上說。若戒乘俱緩者，上品戒緩墮地獄，中品緩墮畜生，下品緩墮餓鬼；以乘緩故永不見佛，何況聞法。若戒緩乘急者，得見佛聞法。上品戒緩生地獄中；下乘急以地獄身聞說四諦，中乘急聞因緣，上乘急聞六度云云。若戒急乘緩者，三品戒急得三界身，如乘緩故著人天樂不得見佛，況得聞法。今無色界天眾者，以上品戒急大乘緩故，此經無緣故不來也。餘經有無，例此可解。上來證信序竟云云。

「爾時十號」下，第二發起序。文中為五：一佛自現瑞、二時眾生疑、三覺悟如來、四佛昇華座、五大眾歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時十號」下，第二發起序。文中為五：一佛自現瑞、二時眾生疑、三覺悟如來、四佛昇華座、五大眾歡喜。

初中更五：一讚佛德、二現瑞時節、三正住十地、四入大寂定、五思緣現瑞。今初。言「爾時」者，當爾之時也。「十號」者，教主之德。德凡有四：一十號德、二三明德、三斷德、四智德。今初。言十號者，一是如來、二應供、三正遍知、四明行足、五善逝、六世間解、七無上士、八調御丈夫、九天人師、十佛世尊，是十號之數也云云。次歎三明德，以明鑒三世也。次歎斷德，謂「大滅諦」，簡非小滅，故言大也。「金剛智」者，次歎佛智德。「釋迦牟尼佛」者，上明通號及德，今明別號也。然佛種姓出處不同，或姓剎利、或婆羅門。今姓釋迦者，此云能仁。如《長阿含》說：昔梵摩穀王四子有過，徙向雪山，令自存活。四子至彼，民歸如市。王歎四子：「我子能仁，能自存活。」因此姓釋。佛第四祖已來始姓釋也，本姓瞿曇，或甘庶種、或日種、或牛糞種云云。「牟尼者」名也，此云寂默，三業俱寂默也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初中更五：一讚佛德、二現瑞時節、三正住十地、四入大寂定、五思緣現瑞。今初。言「爾時」者，當爾之時也。「十號」者，教主之德。德凡有四：一十號德、二三明德、三斷德、四智德。今初。言十號者，一是如來、二應供、三正遍知、四明行足、五善逝、六世間解、七無上士、八調御丈夫、九天人師、十佛世尊，是十號之數也云云。次歎三明德，以明鑒三世也。次歎斷德，謂「大滅諦」，簡非小滅，故言大也。「金剛智」者，次歎佛智德。「釋迦牟尼佛」者，上明通號及德，今明別號也。然佛種姓出處不同，或姓剎利、或婆羅門。今姓釋迦者，此云能仁。如《長阿含》說：昔梵摩穀王四子有過，徙向雪山，令自存活。四子至彼，民歸如市。王歎四子：「我子能仁，能自存活。」因此姓釋。佛第四祖已來始姓釋也，本姓瞿曇，或甘庶種、或日種、或牛糞種云云。「牟尼者」名也，此云寂默，三業俱寂默也。

「初年月八日」者，二明現瑞時節也。真諦云：「如來在世四十五年，說三法輪，謂轉、照、持。然此三輪有顯有密，密則從得道夜至涅槃夜，俱三轉法輪。顯則初成道七年但轉轉法輪，七年後三十一年中轉照法輪，三十八年後七年中轉持法輪。從轉轉法輪來有三十年，前至二十九年已說餘《般若》，今至三十年初月八日方說《仁王》，故言初年月八日。」此則成佛道三十七年說此經，乃年七十二歲也云云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「初年月八日」者，二明現瑞時節也。真諦云：「如來在世四十五年，說三法輪，謂轉、照、持。然此三輪有顯有密，密則從得道夜至涅槃夜，俱三轉法輪。顯則初成道七年但轉轉法輪，七年後三十一年中轉照法輪，三十八年後七年中轉持法輪。從轉轉法輪來有三十年，前至二十九年已說餘《般若》，今至三十年初月八日方說《仁王》，故言初年月八日。」此則成佛道三十七年說此經，乃年七十二歲也云云。

「方坐十地」者，三正住十地。方者正也。正坐佛之十地，非菩薩十地。又佛以別接通坐別十地，欲密顯通教十地，正令悟別地，故云方坐也。佛十地者，《同性經》云「一甚深難知廣明至德地、二清淨身不思議地、三海藏地、四神通智德地、五明德地、六無垢涅槃炎光開相地、七廣勝法界藏明界地、八無礙智慧地、九無邊億莊嚴迴向能照明地、十毘盧遮那智藏地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「方坐十地」者，三正住十地。方者正也。正坐佛之十地，非菩薩十地。又佛以別接通坐別十地，欲密顯通教十地，正令悟別地，故云方坐也。佛十地者，《同性經》云「一甚深難知廣明至德地、二清淨身不思議地、三海藏地、四神通智德地、五明德地、六無垢涅槃炎光開相地、七廣勝法界藏明界地、八無礙智慧地、九無邊億莊嚴迴向能照明地、十毘盧遮那智藏地。」

「入大寂室三昧」者，四入寂定也。欲觀察物機授法藥故，又令知因定發慧故，又作說法儀軌故。佛具智斷尚自觀機，況於凡夫而不審諦云云。大寂室者，即大涅槃也。《大經》云「涅槃深禪定窟」，窟即室義。《法華》大通智勝佛亦入靜室，與此義同也。又大寂者，即動是寂。室者，即寂而照。大寂是法，室是喻，如室虛能受萬物，般若空理能含多義也。約觀者，室是一法，空亦無二，明暗自殊室空不別。明喻智慧、暗喻煩惱，室喻人身、空喻心識。日出則室空俱明，喻智生身心俱淨；日入則室空俱暗，喻智滅則身心俱穢。穢淨雖殊而性常清淨，故《淨名》云「無明性即是明，一切眾生即菩提相，不復更滅。」此即證也。「思緣放大光明照三界中」下，有本云「照三界眾生」也，第五思緣現瑞。文五：一思緣放光、二頂上出花、三諸天雨花、四佛自生花、五大地振動。今初。思緣者，思於無相，緣於法性，自受大樂也。光照三界中，覺化境也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「入大寂室三昧」者，四入寂定也。欲觀察物機授法藥故，又令知因定發慧故，又作說法儀軌故。佛具智斷尚自觀機，況於凡夫而不審諦云云。大寂室者，即大涅槃也。《大經》云「涅槃深禪定窟」，窟即室義。《法華》大通智勝佛亦入靜室，與此義同也。又大寂者，即動是寂。室者，即寂而照。大寂是法，室是喻，如室虛能受萬物，般若空理能含多義也。約觀者，室是一法，空亦無二，明暗自殊室空不別。明喻智慧、暗喻煩惱，室喻人身、空喻心識。日出則室空俱明，喻智生身心俱淨；日入則室空俱暗，喻智滅則身心俱穢。穢淨雖殊而性常清淨，故《淨名》云「無明性即是明，一切眾生即菩提相，不復更滅。」此即證也。「思緣放大光明照三界中」下，有本云「照三界眾生」也，第五思緣現瑞。文五：一思緣放光、二頂上出花、三諸天雨花、四佛自生花、五大地振動。今初。思緣者，思於無相，緣於法性，自受大樂也。光照三界中，覺化境也。

問：無色界無色陰，何故照之？答：雖無麁色而有細色，約凡夫二乘不見言無，而實有也。「復於頂上出千寶蓮花」下，二頂上出花。文三：今初，出花。「其花上至」下，二明竪現。「乃至他方」下，三明橫現。放光令識智慧之本，出花令悟得道之因。又光欲化當機眾，花令其見作結緣因。前列眾中無無色界天者，以其戒急乘緩無現益緣，今令非相見花使作當來種子也。「時無色界天」下，三諸天雨花。前教主現相明有感，今諸天雨花明有應，此則藥病相稱、感應道交也。「無量變」者，心樹花，非生死花也。文三：初無色界、次色界、後欲界，皆可見。色天多禪、無色天多定，能心樹變花，故言變。欲天無此，但雨寶花也。「其佛座前」下，四佛自生花。向明頂上出花，顯正報瑞。今佛座前生花，明依報瑞。劫者層也。「是時世界」下，五大地振動。放光雨花令其目見，動地令其心動，心動則煩惱動。故《大經》云「大地動者，能令眾生心動」也。動、踊、覺、起、振、吼等為六。又東踊西沒等六也。地動八緣，如《阿含》說：一大水動時動、二尊神試力時、三如來入胎時、四出胎時、五成道時、六轉法輪時、七息教時、八涅槃時。《增一經》亦有八緣：閻浮提風輪從上向下有地水火風從下向上次第動、二菩薩入胎、三出胎、四出家學道成道、五入涅槃、六神通比丘心得自在、七諸天命終還生勝處、八眾生福盡相云云。動意者，《十地論》云「治三種煩惱：一生天眾生樂著天報，振動天宮，令生厭捨起求法心。二造惡眾生不識無常，縱心蕩意，令因地動捨惡從善。三我慢眾生，或因呪力能小動地，起高慢心，使見大動，知其力劣也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：無色界無色陰，何故照之？答：雖無麁色而有細色，約凡夫二乘不見言無，而實有也。「復於頂上出千寶蓮花」下，二頂上出花。文三：今初，出花。「其花上至」下，二明竪現。「乃至他方」下，三明橫現。放光令識智慧之本，出花令悟得道之因。又光欲化當機眾，花令其見作結緣因。前列眾中無無色界天者，以其戒急乘緩無現益緣，今令非相見花使作當來種子也。「時無色界天」下，三諸天雨花。前教主現相明有感，今諸天雨花明有應，此則藥病相稱、感應道交也。「無量變」者，心樹花，非生死花也。文三：初無色界、次色界、後欲界，皆可見。色天多禪、無色天多定，能心樹變花，故言變。欲天無此，但雨寶花也。「其佛座前」下，四佛自生花。向明頂上出花，顯正報瑞。今佛座前生花，明依報瑞。劫者層也。「是時世界」下，五大地振動。放光雨花令其目見，動地令其心動，心動則煩惱動。故《大經》云「大地動者，能令眾生心動」也。動、踊、覺、起、振、吼等為六。又東踊西沒等六也。地動八緣，如《阿含》說：一大水動時動、二尊神試力時、三如來入胎時、四出胎時、五成道時、六轉法輪時、七息教時、八涅槃時。《增一經》亦有八緣：閻浮提風輪從上向下有地水火風從下向上次第動、二菩薩入胎、三出胎、四出家學道成道、五入涅槃、六神通比丘心得自在、七諸天命終還生勝處、八眾生福盡相云云。動意者，《十地論》云「治三種煩惱：一生天眾生樂著天報，振動天宮，令生厭捨起求法心。二造惡眾生不識無常，縱心蕩意，令因地動捨惡從善。三我慢眾生，或因呪力能小動地，起高慢心，使見大動，知其力劣也。」

「爾時諸大眾」下，第二時眾生疑。文三：一明眾生疑、二申眾疑意、三問眾不決。今初可解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時諸大眾」下，第二時眾生疑。文三：一明眾生疑、二申眾疑意、三問眾不決。今初可解。

「各相謂言」下，二申眾疑意。文三：一歎佛德、次領前事、三騰今事。初文二：先明成人之德：有四：一者四無畏德，謂一切智無畏、漏盡無畏、盡苦道無畏、說障道無畏云云。十八不共法自有二：小乘中謂十力、四無畏、大悲、三念處是。三念處者，應貪不貪、應嗔不嗔、常行捨心也。大乘者，謂身口意無失是三，四無異相、五無不定心、六無不知已捨、七欲、八精進、九念、十慧、十一解脫、十二解脫知見等無減、十三十四十五三業道隨智慧行、十六十七十八智慧知三世無得。二乘無分，故言不共。三五眼，謂肉、天、慧、法在佛身上，並名佛眼云云。四法身，法身有三：一但空法身，三乘皆有，如善吉七葉巖中禮佛法身，此小乘滅三十二相即空為法身也。二即假法身，謂滅無常色獲常等，我樂淨三亦復如是。三即中法身，謂如來法身非常非無常，樂我淨等亦復如是云云。「大覺世尊」下，二明德所成人。覺中道理名為大覺，天人所重名曰世尊。「前已為我」下，領前事。謂從得道後二十九年說四般若：於靈山說《大品》，次舍衛說《金剛》及《天王問》，後還靈山說《光讚》及《道行》。具出《光讚》云云。「今日如來」下，第二為今事，謂疑前瑞相等也云云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「各相謂言」下，二申眾疑意。文三：一歎佛德、次領前事、三騰今事。初文二：先明成人之德：有四：一者四無畏德，謂一切智無畏、漏盡無畏、盡苦道無畏、說障道無畏云云。十八不共法自有二：小乘中謂十力、四無畏、大悲、三念處是。三念處者，應貪不貪、應嗔不嗔、常行捨心也。大乘者，謂身口意無失是三，四無異相、五無不定心、六無不知已捨、七欲、八精進、九念、十慧、十一解脫、十二解脫知見等無減、十三十四十五三業道隨智慧行、十六十七十八智慧知三世無得。二乘無分，故言不共。三五眼，謂肉、天、慧、法在佛身上，並名佛眼云云。四法身，法身有三：一但空法身，三乘皆有，如善吉七葉巖中禮佛法身，此小乘滅三十二相即空為法身也。二即假法身，謂滅無常色獲常等，我樂淨三亦復如是。三即中法身，謂如來法身非常非無常，樂我淨等亦復如是云云。「大覺世尊」下，二明德所成人。覺中道理名為大覺，天人所重名曰世尊。「前已為我」下，領前事。謂從得道後二十九年說四般若：於靈山說《大品》，次舍衛說《金剛》及《天王問》，後還靈山說《光讚》及《道行》。具出《光讚》云云。「今日如來」下，第二為今事，謂疑前瑞相等也云云。

「時十六」下，第三問眾不決。文有二：一問、二眾不決。初文二：先舉處歎德、二明次第舉問。初文三：一明處。依《大論》憍薩羅國主波斯匿王，今言舍衛，或云舍婆提城。《善見律》云「舍衛者是人名。往古有王名為舍衛，見地好立以為國，因居其地。從人得名，名舍衛也。」「波斯匿王」下，二舉名。有云：王姓月，聞法之後更立光名。「德行十地」下，三歎德。十地、六度、道品，多是通教也。信三寶及戒不壞，名四不壞淨也。「行摩訶衍化」者，以大乘治國也。「次第問居士」下，二次第舉問。先問俗眾，寶是寶積，蓋是月蓋，法是法財，淨名是維摩詰也；次問聲聞；後問菩薩云云。「無能答者」下，二眾所不決云云。「時波斯匿王」下，第三覺悟如來。文三：一明此土設樂覺悟如來、二他方、三共設。今初文二：一三類設樂，謂月光、梵天、欲天；二聲動世界，先一佛世界、次十方世界云云。「彼他方」下，二明他方。文二：一來集、二作樂。初中先明四方、次列六方。「作樂亦然」者，二明作樂也云云。「復共作」下，三共設樂。亦是前佛現瑞明能應，今時設樂明有感，即覺悟如來也云云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時十六」下，第三問眾不決。文有二：一問、二眾不決。初文二：先舉處歎德、二明次第舉問。初文三：一明處。依《大論》憍薩羅國主波斯匿王，今言舍衛，或云舍婆提城。《善見律》云「舍衛者是人名。往古有王名為舍衛，見地好立以為國，因居其地。從人得名，名舍衛也。」「波斯匿王」下，二舉名。有云：王姓月，聞法之後更立光名。「德行十地」下，三歎德。十地、六度、道品，多是通教也。信三寶及戒不壞，名四不壞淨也。「行摩訶衍化」者，以大乘治國也。「次第問居士」下，二次第舉問。先問俗眾，寶是寶積，蓋是月蓋，法是法財，淨名是維摩詰也；次問聲聞；後問菩薩云云。「無能答者」下，二眾所不決云云。「時波斯匿王」下，第三覺悟如來。文三：一明此土設樂覺悟如來、二他方、三共設。今初文二：一三類設樂，謂月光、梵天、欲天；二聲動世界，先一佛世界、次十方世界云云。「彼他方」下，二明他方。文二：一來集、二作樂。初中先明四方、次列六方。「作樂亦然」者，二明作樂也云云。「復共作」下，三共設樂。亦是前佛現瑞明能應，今時設樂明有感，即覺悟如來也云云。

「佛即知時」下，第四明佛昇華座，即是如來赴感也。又佛現瑞，即良醫也。時眾設樂，即病人求救也。佛昇華座，即醫人授藥也云云。又放光是身業，入定是意業，即從座起說空觀是口業。又放光動地神通輪，入定得眾生根是他心輪，說空觀品是說法輪。「師子座」者，《大論》云「非是實師子，亦非木石師子，以如來是師子，所坐之處若床若坐皆名師子床座」也。「如金剛山王」者，金剛喻佛四德法身，一切不能沮壞。山王即須彌山，喻佛也，不為八風所動。又華座皆是現實報土。如山王是現尊特身，亦別接通也云云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛即知時」下，第四明佛昇華座，即是如來赴感也。又佛現瑞，即良醫也。時眾設樂，即病人求救也。佛昇華座，即醫人授藥也云云。又放光是身業，入定是意業，即從座起說空觀是口業。又放光動地神通輪，入定得眾生根是他心輪，說空觀品是說法輪。「師子座」者，《大論》云「非是實師子，亦非木石師子，以如來是師子，所坐之處若床若坐皆名師子床座」也。「如金剛山王」者，金剛喻佛四德法身，一切不能沮壞。山王即須彌山，喻佛也，不為八風所動。又華座皆是現實報土。如山王是現尊特身，亦別接通也云云。

「大眾歡喜」下，第五大眾歡喜。有通者在空，無通者居地。上來序分竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大眾歡喜」下，第五大眾歡喜。有通者在空，無通者居地。上來序分竟。