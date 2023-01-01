仁王護國般若經疏序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仁王護國般若經疏序

朝請郎飛騎尉賜緋魚袋晁說之撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 朝請郎飛騎尉賜緋魚袋晁說之撰

陳隋間天台智者，遠稟龍樹立一大教，九傳而至荊谿，荊谿後又九傳而至新羅法融，法融傳理應，應傳瑛純，皆新羅人，以故此教播於日本，而海外盛矣。屬中原喪亂，典籍蕩滅，維此教是為不可亡者，亦難乎其存也。然杲日將出而曉霞先升，真人應運而文明自見，我有宋之初，此教乃漸航海入吳越，今世所傳三大部之類是也。然尚有留而不至，與夫至而非其本真者。仁王經疏先至有二本，眾咸斥其偽。昔法智既納日本信禪師所寄辟支佛髮，答其所問二十義，乃求其所謂仁王經疏。信即授諸海舶，無何中流大風驚濤，舶人念無以息龍鼉之怒，遽投斯疏以慰安之。法智乃求強記者二僧詣信，使讀誦以歸，不幸二僧死于日本。至元豐初，海賈乃持今《仁王疏》三卷來四明，於是老僧如恂因緣得之。其文顯而旨微、言約而意廣，以秦譯為本，義勢似觀心論疏，實章安所記智者之說也。恂道孤而寡偶、學古而難知，食貧而力不足，無以為此經毫髮之重，每指而歎曰：「其來晚。學而艱如此。寧封野馬而飽蠹魚，不能下几案以視人。」嗚呼！此疏曾不得輩行於三大部中，而匿光瘞彩，猶若海外之遠歟？恂今年七十有六歲，乃一日抱之而泣曰：「殆將與吾俱滅邪？吾前日之志非也。」遇嵩山晁說之曰：「盍不為我序而流通之？」說之自顧：「何足以與此？」亦嘗有言曰：「智者若生齊梁之前，則達磨不復西來矣。盡法性為止觀，而源流釋迦之道，囊槖達磨之旨。今方盛於越中，異日會當周於天下。豈獨是書之不可掩哉。顧予老不及見之為恨。」姑序其所自云爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陳隋間天台智者，遠稟龍樹立一大教，九傳而至荊谿，荊谿後又九傳而至新羅法融，法融傳理應，應傳瑛純，皆新羅人，以故此教播於日本，而海外盛矣。屬中原喪亂，典籍蕩滅，維此教是為不可亡者，亦難乎其存也。然杲日將出而曉霞先升，真人應運而文明自見，我有宋之初，此教乃漸航海入吳越，今世所傳三大部之類是也。然尚有留而不至，與夫至而非其本真者。仁王經疏先至有二本，眾咸斥其偽。昔法智既納日本信禪師所寄辟支佛髮，答其所問二十義，乃求其所謂仁王經疏。信即授諸海舶，無何中流大風驚濤，舶人念無以息龍鼉之怒，遽投斯疏以慰安之。法智乃求強記者二僧詣信，使讀誦以歸，不幸二僧死于日本。至元豐初，海賈乃持今《仁王疏》三卷來四明，於是老僧如恂因緣得之。其文顯而旨微、言約而意廣，以秦譯為本，義勢似觀心論疏，實章安所記智者之說也。恂道孤而寡偶、學古而難知，食貧而力不足，無以為此經毫髮之重，每指而歎曰：「其來晚。學而艱如此。寧封野馬而飽蠹魚，不能下几案以視人。」嗚呼！此疏曾不得輩行於三大部中，而匿光瘞彩，猶若海外之遠歟？恂今年七十有六歲，乃一日抱之而泣曰：「殆將與吾俱滅邪？吾前日之志非也。」遇嵩山晁說之曰：「盍不為我序而流通之？」說之自顧：「何足以與此？」亦嘗有言曰：「智者若生齊梁之前，則達磨不復西來矣。盡法性為止觀，而源流釋迦之道，囊槖達磨之旨。今方盛於越中，異日會當周於天下。豈獨是書之不可掩哉。顧予老不及見之為恨。」姑序其所自云爾。

政和二年壬辰四月癸卯序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 政和二年壬辰四月癸卯序

仁王護國般若經疏卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仁王護國般若經疏卷第一

天台智者大師說 門人灌頂記 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天台智者大師說 門人灌頂記

大師於諸經前例作五重玄義：一釋名、二辨體、三明宗、四論用、五判教。此經以人法為名，實相為體，自行因果為宗，權實二智為用，大乘熟酥為教相。所言名者，有通有別。經之一字，通諸部也。佛說仁王護國般若波羅蜜者，別也。又佛說仁王護國，別此部也。般若波羅蜜，通諸部也。又佛說仁王護國般若波羅蜜經，即一部之通稱。序品第一，即部內之別名也。然諸經立名不同，或單就法，如《涅槃經》；或單就人，如《阿彌陀經》；或單從譬，如《梵網經》；或人法兩題，如《淨名》及此經；或法喻雙舉，如《法華經》；或三具足，如《華嚴經》。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大師於諸經前例作五重玄義：一釋名、二辨體、三明宗、四論用、五判教。此經以人法為名，實相為體，自行因果為宗，權實二智為用，大乘熟酥為教相。所言名者，有通有別。經之一字，通諸部也。佛說仁王護國般若波羅蜜者，別也。又佛說仁王護國，別此部也。般若波羅蜜，通諸部也。又佛說仁王護國般若波羅蜜經，即一部之通稱。序品第一，即部內之別名也。然諸經立名不同，或單就法，如《涅槃經》；或單就人，如《阿彌陀經》；或單從譬，如《梵網經》；或人法兩題，如《淨名》及此經；或法喻雙舉，如《法華經》；或三具足，如《華嚴經》。

所言「佛」者，具德之義，自覺異凡，覺他異聖，覺滿異菩薩。八音宣暢名「說」。此能說之人也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所言「佛」者，具德之義，自覺異凡，覺他異聖，覺滿異菩薩。八音宣暢名「說」。此能說之人也。

「仁王」下，明所說之法。施恩布德故名為「仁」，統化自在故稱為「王」。仁王是能護，國土是所護，由仁王以道治國故也。若望般若，般若是能護，仁王是所護，以持般若故仁王安隱。若以王能傳法，則王是能護，般若是所護也。又仁者忍也，聞善不即喜、聞惡不即怒，能含忍於善惡，故云忍也。王者統也，四方歸統故也。此因緣釋。約教則見諸法生，知生是實；見諸法滅，滅則是空，空則六塵等國不動不轉故。三界結盡則王安隱，此二乘所得名為仁王。三藏意也。於凡聖同居土而得自在，若觀諸法色即是空，不生不滅如幻如化，三界煩惱一時頓斷，住於界外化城之中，生已度想、生安隱想，則是三乘之人共行十地，能護方便有餘化城之國各得稱王。此通教意。若觀諸法空即是色，色無邊故般若等法亦復無邊，雖復無邊而與心不相妨礙，如函大蓋大。而無邊之法在一心中，一一法中具諸佛法，從於初地乃至妙覺，分分圓滿住蓮華臺，不動不轉能動能轉，即十地菩薩住檀等六各各為王。此別教意也。若觀諸法本來不生、今則無滅，雖無生滅，生滅宛然，雙照雙亡契乎中道廣大如法界、究竟若虛空，即從初住乃至佛地，四十二心分分明證中道之理，住常寂光各得稱王。此圓教意也。又三藏中，羅漢支佛煩惱盡故得仁王，菩薩及果向忍見思未盡但名王不名仁也，通教佛地別教妙覺圓教極果各是仁王。當教自有優劣，若非仁則是王也。若約本迹，即三教之仁王為迹，圓教之仁王為本。分論本迹，則圓教十行能為別教之本，通教佛地即是別教之迹，三藏二乘復是通教中本，展轉當教各有本迹云云。觀心者，觀生滅法，見色是有析之至空，心於色上而得自在，此生滅觀心仁王也。觀色即是空、空色自在，此無生觀心仁王也。若觀空即是色，次第而入中道正觀，此無量觀心仁王也。若觀色空空色不二而二、二而無二，雙照雙亡，此是實相一心三觀、三觀一心，如彼天目不縱不橫而得自在，此圓教觀心仁王也。我今聖主道化無方，子育蒼生仁恩普洽，恒以三觀安隱色心，迹尚叵窮，本誠難究矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「仁王」下，明所說之法。施恩布德故名為「仁」，統化自在故稱為「王」。仁王是能護，國土是所護，由仁王以道治國故也。若望般若，般若是能護，仁王是所護，以持般若故仁王安隱。若以王能傳法，則王是能護，般若是所護也。又仁者忍也，聞善不即喜、聞惡不即怒，能含忍於善惡，故云忍也。王者統也，四方歸統故也。此因緣釋。約教則見諸法生，知生是實；見諸法滅，滅則是空，空則六塵等國不動不轉故。三界結盡則王安隱，此二乘所得名為仁王。三藏意也。於凡聖同居土而得自在，若觀諸法色即是空，不生不滅如幻如化，三界煩惱一時頓斷，住於界外化城之中，生已度想、生安隱想，則是三乘之人共行十地，能護方便有餘化城之國各得稱王。此通教意。若觀諸法空即是色，色無邊故般若等法亦復無邊，雖復無邊而與心不相妨礙，如函大蓋大。而無邊之法在一心中，一一法中具諸佛法，從於初地乃至妙覺，分分圓滿住蓮華臺，不動不轉能動能轉，即十地菩薩住檀等六各各為王。此別教意也。若觀諸法本來不生、今則無滅，雖無生滅，生滅宛然，雙照雙亡契乎中道廣大如法界、究竟若虛空，即從初住乃至佛地，四十二心分分明證中道之理，住常寂光各得稱王。此圓教意也。又三藏中，羅漢支佛煩惱盡故得仁王，菩薩及果向忍見思未盡但名王不名仁也，通教佛地別教妙覺圓教極果各是仁王。當教自有優劣，若非仁則是王也。若約本迹，即三教之仁王為迹，圓教之仁王為本。分論本迹，則圓教十行能為別教之本，通教佛地即是別教之迹，三藏二乘復是通教中本，展轉當教各有本迹云云。觀心者，觀生滅法，見色是有析之至空，心於色上而得自在，此生滅觀心仁王也。觀色即是空、空色自在，此無生觀心仁王也。若觀空即是色，次第而入中道正觀，此無量觀心仁王也。若觀色空空色不二而二、二而無二，雙照雙亡，此是實相一心三觀、三觀一心，如彼天目不縱不橫而得自在，此圓教觀心仁王也。我今聖主道化無方，子育蒼生仁恩普洽，恒以三觀安隱色心，迹尚叵窮，本誠難究矣。

「般若」者，此云智慧，即《智論》四十二卷中釋也，開善藏法師並用此說。論第七十又有一解云：般若不可稱。般若甚深極重，智慧輕薄，是故不能稱。莊嚴旻師以此文說般若名含眾義，智慧唯是一門，非正翻譯。詳二師說各成諍競，今為通之。夫般若者，自有二種：一實、二權。權即可翻，實則不可。實則圓教，權則前三。又權不可翻，即三藏實色不可令色即是空。實即可翻，即三智也，通教一切智、別教道種智、圓教一切種智。豈可各固一見以局大方？火炎不可取，實當有在也。然智與慧，經論解殊。《成實》合釋，云「真慧名智」，即慧是智也。《淨名》離說，「知一切眾生心念，如應說法，起於智業，不取不捨入一相門。」起於慧業者，釋云：智是有、慧是空，有智故不住空，有慧故不住有。今此般若具翻八部。有人云：《天王》一部即仁王部攝。此解不可。若如《大經》中明人王亦天王，斯則可也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「般若」者，此云智慧，即《智論》四十二卷中釋也，開善藏法師並用此說。論第七十又有一解云：般若不可稱。般若甚深極重，智慧輕薄，是故不能稱。莊嚴旻師以此文說般若名含眾義，智慧唯是一門，非正翻譯。詳二師說各成諍競，今為通之。夫般若者，自有二種：一實、二權。權即可翻，實則不可。實則圓教，權則前三。又權不可翻，即三藏實色不可令色即是空。實即可翻，即三智也，通教一切智、別教道種智、圓教一切種智。豈可各固一見以局大方？火炎不可取，實當有在也。然智與慧，經論解殊。《成實》合釋，云「真慧名智」，即慧是智也。《淨名》離說，「知一切眾生心念，如應說法，起於智業，不取不捨入一相門。」起於慧業者，釋云：智是有、慧是空，有智故不住空，有慧故不住有。今此般若具翻八部。有人云：《天王》一部即仁王部攝。此解不可。若如《大經》中明人王亦天王，斯則可也。

問：人仁字別，云何取同？答：《大經》云「有仁恩故名之為人。」《老經》云「聖人不仁，以百姓為芻狗。」故知人王行仁不求恩報。若背道之主但人非仁，順道之主是人亦仁。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：人仁字別，云何取同？答：《大經》云「有仁恩故名之為人。」《老經》云「聖人不仁，以百姓為芻狗。」故知人王行仁不求恩報。若背道之主但人非仁，順道之主是人亦仁。

問：仁義云何？答：以字論義，理則易明。上一表天德，下一表地德，立人表人德。聖主道侔造化、德合三才，故曰仁王也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：仁義云何？答：以字論義，理則易明。上一表天德，下一表地德，立人表人德。聖主道侔造化、德合三才，故曰仁王也。

問：古人云《仁王經》非正傳譯。是事云何？答：寡識小智，深可憐愍。豈有不見目錄，即云非是正翻？海庸不信山木似魚，夏革亦云古初無物，嗚呼盲目誚玻瓈珠。且準下經，自有兩本：一廣說，如〈散華品〉云「爾時十六大國王，聞佛所說十萬億偈般若波羅蜜，散花供養」；二者略本，即今經文。譯者不同，前後三本：一者晉時永嘉年，月支三藏曇摩羅察，晉云法護，翻出二卷，名仁王般若。二是偽秦弘始三年，鳩摩羅什於長安逍遙園別館翻二卷，名佛說仁王護國般若波羅蜜。三者梁時真諦，大同年於豫章實因寺翻出一卷，名仁王般若經，疏有六卷。雖有三本，秦為周悉，依費長房《入藏目錄》云耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：古人云《仁王經》非正傳譯。是事云何？答：寡識小智，深可憐愍。豈有不見目錄，即云非是正翻？海庸不信山木似魚，夏革亦云古初無物，嗚呼盲目誚玻瓈珠。且準下經，自有兩本：一廣說，如〈散華品〉云「爾時十六大國王，聞佛所說十萬億偈般若波羅蜜，散花供養」；二者略本，即今經文。譯者不同，前後三本：一者晉時永嘉年，月支三藏曇摩羅察，晉云法護，翻出二卷，名仁王般若。二是偽秦弘始三年，鳩摩羅什於長安逍遙園別館翻二卷，名佛說仁王護國般若波羅蜜。三者梁時真諦，大同年於豫章實因寺翻出一卷，名仁王般若經，疏有六卷。雖有三本，秦為周悉，依費長房《入藏目錄》云耳。

「波羅蜜」者，此云事究竟，亦云到彼岸。生死為此，涅槃為彼，煩惱為中流，六度為船筏，此因緣釋也。三藏實有為此，實有滅為彼，見思為中流，八正為船。通教以色為此，即空為彼，見思為中流，六度為船。別教以色空為此，空即是色為彼，無明為中流，無量行為船。圓教以色空空色不二而二為此，二而無二為彼，無明為中流，一行無量行、無量行一行為船。隨前諸教而度，云到彼岸。此約教釋也。空觀，觀色即空及色滅空，雖有巧拙，同斷見思，而論彼此。假觀，觀三假得理論彼此。中觀，十信已前十住已後論彼此。此觀心釋也。經有翻無翻，各具五義，廣如《法華玄》云云。約教，六塵俱經。經云「或以光明而作佛事」，即色塵為經。「或以音聲而作佛事」，即聲為經。「或以飯香而作佛事」，實即香塵經。食飯入津，即味塵經。搖脣動舌，即觸塵經。寂然無聲，諸菩薩等得入三昧，即法塵經。一一塵根各有約教、本迹、觀心釋也。又但以文字為經、心行為緯，能成正覺之疋帛，故取世經以喻焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「波羅蜜」者，此云事究竟，亦云到彼岸。生死為此，涅槃為彼，煩惱為中流，六度為船筏，此因緣釋也。三藏實有為此，實有滅為彼，見思為中流，八正為船。通教以色為此，即空為彼，見思為中流，六度為船。別教以色空為此，空即是色為彼，無明為中流，無量行為船。圓教以色空空色不二而二為此，二而無二為彼，無明為中流，一行無量行、無量行一行為船。隨前諸教而度，云到彼岸。此約教釋也。空觀，觀色即空及色滅空，雖有巧拙，同斷見思，而論彼此。假觀，觀三假得理論彼此。中觀，十信已前十住已後論彼此。此觀心釋也。經有翻無翻，各具五義，廣如《法華玄》云云。約教，六塵俱經。經云「或以光明而作佛事」，即色塵為經。「或以音聲而作佛事」，即聲為經。「或以飯香而作佛事」，實即香塵經。食飯入津，即味塵經。搖脣動舌，即觸塵經。寂然無聲，諸菩薩等得入三昧，即法塵經。一一塵根各有約教、本迹、觀心釋也。又但以文字為經、心行為緯，能成正覺之疋帛，故取世經以喻焉。

「序」者，由也次也。「品」者，梵云跋瞿，此云品，謂品類也。義類相從，即為一品。「第」者，欲令不亂。「一」者，義乃在初。釋名竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「序」者，由也次也。「品」者，梵云跋瞿，此云品，謂品類也。義類相從，即為一品。「第」者，欲令不亂。「一」者，義乃在初。釋名竟。

第二辨體者，有人云文義為體。此通說也。有云無相為體者，四教皆有無相，無相永漫，亦通說也。有云以五忍十地為體。如下經云「五忍是菩薩法」，具列五忍竟，結云「名為諸佛菩薩修般若波羅蜜」，故知因修般若證五忍。一切佛菩薩無不由五忍而成聖，故以五忍十地為體。今則不然。先釋體字。體者法也，各親其親、各子其子，君臣撙節。若無體者，則非法也。出世間法亦復如是，善惡凡聖菩薩佛，一切不出法性，正指實相為體。《普賢觀》云「大乘因者諸法實相，大乘果者亦諸法實相。」實相即法性，依此法性因得法性果，故知此經以實相為體。若別論之，般若二種：一共二乘人說、二者不共。準此，實相亦有二種：一共、二不共。共者，但見於空、不見不空，不斷無明、但除見思，此偏真實相。不共者，名中道實相，別教地前次第修，初地方證。圓教一心從初住乃至佛果，皆名圓證。若論權實，即共者是化他之權，不共者是自行之實云云。約教，即般若是通，唯無三藏。有三乘共行十地，有別入通、有圓入通。通正二傍，即通別是權、圓教是實。此經雖具三教，正以圓實相為體也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二辨體者，有人云文義為體。此通說也。有云無相為體者，四教皆有無相，無相永漫，亦通說也。有云以五忍十地為體。如下經云「五忍是菩薩法」，具列五忍竟，結云「名為諸佛菩薩修般若波羅蜜」，故知因修般若證五忍。一切佛菩薩無不由五忍而成聖，故以五忍十地為體。今則不然。先釋體字。體者法也，各親其親、各子其子，君臣撙節。若無體者，則非法也。出世間法亦復如是，善惡凡聖菩薩佛，一切不出法性，正指實相為體。《普賢觀》云「大乘因者諸法實相，大乘果者亦諸法實相。」實相即法性，依此法性因得法性果，故知此經以實相為體。若別論之，般若二種：一共二乘人說、二者不共。準此，實相亦有二種：一共、二不共。共者，但見於空、不見不空，不斷無明、但除見思，此偏真實相。不共者，名中道實相，別教地前次第修，初地方證。圓教一心從初住乃至佛果，皆名圓證。若論權實，即共者是化他之權，不共者是自行之實云云。約教，即般若是通，唯無三藏。有三乘共行十地，有別入通、有圓入通。通正二傍，即通別是權、圓教是實。此經雖具三教，正以圓實相為體也。

第三明宗。宗者，要也，所謂佛自行因果以為宗也。有以無生正觀為宗，離有無二邊假云中道。故下文云「般若無知無見、不行不受、不生不滅。」此通教意，但得於權而失於實。今以佛自行因果以為宗要，令諸聞者欣樂增修，一色一香無非般若。般若真智離有離無，雖離有無有無宛然，雖復宛然只自無相，故以無相因果以為宗也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三明宗。宗者，要也，所謂佛自行因果以為宗也。有以無生正觀為宗，離有無二邊假云中道。故下文云「般若無知無見、不行不受、不生不滅。」此通教意，但得於權而失於實。今以佛自行因果以為宗要，令諸聞者欣樂增修，一色一香無非般若。般若真智離有離無，雖離有無有無宛然，雖復宛然只自無相，故以無相因果以為宗也。

問：宗與體何異？答：宗如綱裘，體如毛目。振裘毛舉、動綱目起，宗體之義若此。又如釵釧，金銀是體，匠者造之是宗。今實相之理是體，修因得果為宗也云云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：宗與體何異？答：宗如綱裘，體如毛目。振裘毛舉、動綱目起，宗體之義若此。又如釵釧，金銀是體，匠者造之是宗。今實相之理是體，修因得果為宗也云云。

第四辨用。用者，力用也。有人云此經以內外二護為用。內護者，下文云「為諸菩薩說護佛果因緣、護十地行因緣。」言外護者，下文云「吾今為汝說護國因緣，令國土獲安，七難不起、災害不生，萬民安樂。」名外護也。此但得一俗一真，真又不定。通別圓皆有十地為護。何者？十地故不可全依。今以諸佛二智為力用，以諸如來皆以實智自照、權智照他。然此經有三種權實，通別雖有實智亦名為權，圓教雖復有權亦總稱實。以圓教是佛自行二智，照理即鑒機、鑒機即照理。如薩婆悉達彎祖王弓滿名為力，穿七鐵鼓貫一鐵圍山洞地徹水名為用。通別力用微弱，如凡人弓箭。何者？以通稟化他二智，或等照理不遍，或次第方知，不若圓教圓照圓證故以圓中二智為用也。即權智護同居、有餘、實報等國，令七難不起；實智護圓教四十二心之因果。經云「護十地行因緣」，此通約三教所行十地也云云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四辨用。用者，力用也。有人云此經以內外二護為用。內護者，下文云「為諸菩薩說護佛果因緣、護十地行因緣。」言外護者，下文云「吾今為汝說護國因緣，令國土獲安，七難不起、災害不生，萬民安樂。」名外護也。此但得一俗一真，真又不定。通別圓皆有十地為護。何者？十地故不可全依。今以諸佛二智為力用，以諸如來皆以實智自照、權智照他。然此經有三種權實，通別雖有實智亦名為權，圓教雖復有權亦總稱實。以圓教是佛自行二智，照理即鑒機、鑒機即照理。如薩婆悉達彎祖王弓滿名為力，穿七鐵鼓貫一鐵圍山洞地徹水名為用。通別力用微弱，如凡人弓箭。何者？以通稟化他二智，或等照理不遍，或次第方知，不若圓教圓照圓證故以圓中二智為用也。即權智護同居、有餘、實報等國，令七難不起；實智護圓教四十二心之因果。經云「護十地行因緣」，此通約三教所行十地也云云。

第五明教相。弘宣正法須識教之偏圓，廣如《法華玄義》，今略明之。教者，聖人被下之言也。相者，分別同異也。此經部屬般若，教通衍門，是熟酥味經，說護佛果及護十地行因緣。又王問摩訶衍云何照，故知非三藏教明矣。雖有八偈談無常生滅等事，乃舉往昔百法師用小乘說世間不堅，以勸普明捨國，即屬助道，非今經正說也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五明教相。弘宣正法須識教之偏圓，廣如《法華玄義》，今略明之。教者，聖人被下之言也。相者，分別同異也。此經部屬般若，教通衍門，是熟酥味經，說護佛果及護十地行因緣。又王問摩訶衍云何照，故知非三藏教明矣。雖有八偈談無常生滅等事，乃舉往昔百法師用小乘說世間不堅，以勸普明捨國，即屬助道，非今經正說也。

次入文解釋。夫震旦講說不同，或有分文或不分者。只如《大論》釋《大品》不分科段，天親涅槃即有分文。道安別置序、正、流通，劉虬但隨文解釋。此亦人情蘭菊好樂不同，意在達玄非存涉事。今且依分文者況。聖人說法必有由漸，故初明序分；序彰正顯利益當時，名正說分；末世眾生同霑法利，名流通分。此經八品，〈序品〉為序分，〈觀空〉下六品為正說分，〈囑累品〉為流通分。若望經文，〈受持品〉末佛告月光下，即是流通分云云。今初二序：一者證信、二者發起，亦名通序、別序，亦名如來序、阿難序，亦名經前序、經後序。六事證經名證信序，起發正宗名發起序；諸經通有名通序，此經獨有名別序；金口所說名如來序，阿難證信名阿難序；佛在時故名經前序，集者所置名經後序。今且依初。從「如是」下。至「僉然而坐」，名證信序。「爾時十號」下，是發起序。證信序者，《大智論》云「佛於俱夷那竭國薩羅雙樹林中北首臥，將入涅槃。爾時阿難親愛未除心沒憂海，阿泥盧豆語阿難言：『汝守法藏人，不應如凡自沒憂海。佛將付汝法，汝今愁悶，失所受事。汝當問佛：「般涅槃後，我等云何行道？誰當作師？惡口車匿云何共住？佛說經初置何等語？」』阿難聞已悶心小醒，於佛後臥床邊具以事問。佛答：『依四念處住。解脫經戒即是大師。車匿比丘如梵天法治之。若心須改，教迦旃延經即可得道。是我三僧祇所集法寶，是初應置「如是我聞一時佛在某方某國某處樹林中」。是我法門中，初應如是說。何者，三世佛經皆有是語云云。』復次摩訶迦葉等問阿難：『佛初何處說法？說何等法？』阿難答：『如是我聞：一時佛在波羅奈國仙人鹿林，為五比丘說苦聖諦。』爾時大眾聞者皆信。」具如《智論》第二云云。為是事故，有證信序云云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次入文解釋。夫震旦講說不同，或有分文或不分者。只如《大論》釋《大品》不分科段，天親涅槃即有分文。道安別置序、正、流通，劉虬但隨文解釋。此亦人情蘭菊好樂不同，意在達玄非存涉事。今且依分文者況。聖人說法必有由漸，故初明序分；序彰正顯利益當時，名正說分；末世眾生同霑法利，名流通分。此經八品，〈序品〉為序分，〈觀空〉下六品為正說分，〈囑累品〉為流通分。若望經文，〈受持品〉末佛告月光下，即是流通分云云。今初二序：一者證信、二者發起，亦名通序、別序，亦名如來序、阿難序，亦名經前序、經後序。六事證經名證信序，起發正宗名發起序；諸經通有名通序，此經獨有名別序；金口所說名如來序，阿難證信名阿難序；佛在時故名經前序，集者所置名經後序。今且依初。從「如是」下。至「僉然而坐」，名證信序。「爾時十號」下，是發起序。證信序者，《大智論》云「佛於俱夷那竭國薩羅雙樹林中北首臥，將入涅槃。爾時阿難親愛未除心沒憂海，阿泥盧豆語阿難言：『汝守法藏人，不應如凡自沒憂海。佛將付汝法，汝今愁悶，失所受事。汝當問佛：「般涅槃後，我等云何行道？誰當作師？惡口車匿云何共住？佛說經初置何等語？」』阿難聞已悶心小醒，於佛後臥床邊具以事問。佛答：『依四念處住。解脫經戒即是大師。車匿比丘如梵天法治之。若心須改，教迦旃延經即可得道。是我三僧祇所集法寶，是初應置「如是我聞一時佛在某方某國某處樹林中」。是我法門中，初應如是說。何者，三世佛經皆有是語云云。』復次摩訶迦葉等問阿難：『佛初何處說法？說何等法？』阿難答：『如是我聞：一時佛在波羅奈國仙人鹿林，為五比丘說苦聖諦。』爾時大眾聞者皆信。」具如《智論》第二云云。為是事故，有證信序云云。

文為六：一「如是」，舉所聞之法體。二「我聞」，明能持之阿難。三「一時」，明聞持和合感應道交。四「佛」，明說教之主。五「住王舍城」下，明說教之處。六「與大比丘眾」下，明同聞之眾。釋六句者，三世佛經皆安如是，諸佛道同，不與世諍，此世界悉檀。《大論》云「舉時方令人生信事，此為人悉檀。破外道阿漚二字，此對治悉檀。」肇云：「如是者，信順之辭也。信則所聞之理會，順則師資之道成。」理會即第一義悉檀。此四皆是因緣釋云云。約教者，佛明俗諦有文字、真諦無文字，阿難傳佛俗文不異名如，因此俗文會真無非故名是。此藏教經初如是也。佛明即色是空、空即是色，色空空色無二無別，空色不異為如，即事而真為是，此通教經初如是也。佛說死生是有、涅槃是無，從死生有入涅槃無，出涅槃無入於中道，阿難傳之與佛無異，此別教經初如是也。佛說生死即涅槃即中道，徧一切處無非佛法名如實相，阿難傳此與佛無異為如，如如不動名之為是，此圓教經初如是也。此經具三教三諦如是之義，阿難傳之無錯無謬也。所聞法體竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文為六：一「如是」，舉所聞之法體。二「我聞」，明能持之阿難。三「一時」，明聞持和合感應道交。四「佛」，明說教之主。五「住王舍城」下，明說教之處。六「與大比丘眾」下，明同聞之眾。釋六句者，三世佛經皆安如是，諸佛道同，不與世諍，此世界悉檀。《大論》云「舉時方令人生信事，此為人悉檀。破外道阿漚二字，此對治悉檀。」肇云：「如是者，信順之辭也。信則所聞之理會，順則師資之道成。」理會即第一義悉檀。此四皆是因緣釋云云。約教者，佛明俗諦有文字、真諦無文字，阿難傳佛俗文不異名如，因此俗文會真無非故名是。此藏教經初如是也。佛明即色是空、空即是色，色空空色無二無別，空色不異為如，即事而真為是，此通教經初如是也。佛說死生是有、涅槃是無，從死生有入涅槃無，出涅槃無入於中道，阿難傳之與佛無異，此別教經初如是也。佛說生死即涅槃即中道，徧一切處無非佛法名如實相，阿難傳此與佛無異為如，如如不動名之為是，此圓教經初如是也。此經具三教三諦如是之義，阿難傳之無錯無謬也。所聞法體竟。

釋「我聞」者，《大論》云「耳根不壞，聲在可聞處，作心欲聞，眾緣和合故言我聞。」我總耳別，舉總攝別，世界釋也。阿難昇座口稱我聞，大眾悲泣飛空說偈，此為人也。阿難昇座，眾疑釋迦重起，或阿難成佛，或他方佛來；若唱我聞，三疑即遣，此對治釋也。阿難隨俗稱我聞，第一義中我即無我、聞即無聞，不聞而聞、不我而我，此第一義釋也。約教者，《釋論》云「凡夫三種，謂見、慢、名字，學人二種，無學一種。」阿難是學人，無邪我，能伏慢我，隨世名字稱我，此三藏意也。《十住毘婆沙》云「四句稱我，皆墮邪見。佛正法中，無我誰聞。」此通教意也。《大經》云「阿難多聞士，自然能解了，是我及無我。」知我無我、二而不二，雙分別我無我，此別教意也。若阿難知我無我、不二而二二而無二，方便為侍者傳佛智慧，此圓教釋也。《正法念經》有三阿難：一阿難陀，此云歡喜，持小乘藏；二阿難跋陀，此云歡喜賢，持雜藏；三阿難娑伽，此云歡喜海，持佛藏。《阿含》有典藏阿難，持菩薩藏。蓋指一人而具四德、傳持四教，其義分明。觀心者，有空觀、假觀、中道正觀。即空者，我即無我也。即假者，無我即我也。即中者，是真我也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋「我聞」者，《大論》云「耳根不壞，聲在可聞處，作心欲聞，眾緣和合故言我聞。」我總耳別，舉總攝別，世界釋也。阿難昇座口稱我聞，大眾悲泣飛空說偈，此為人也。阿難昇座，眾疑釋迦重起，或阿難成佛，或他方佛來；若唱我聞，三疑即遣，此對治釋也。阿難隨俗稱我聞，第一義中我即無我、聞即無聞，不聞而聞、不我而我，此第一義釋也。約教者，《釋論》云「凡夫三種，謂見、慢、名字，學人二種，無學一種。」阿難是學人，無邪我，能伏慢我，隨世名字稱我，此三藏意也。《十住毘婆沙》云「四句稱我，皆墮邪見。佛正法中，無我誰聞。」此通教意也。《大經》云「阿難多聞士，自然能解了，是我及無我。」知我無我、二而不二，雙分別我無我，此別教意也。若阿難知我無我、不二而二二而無二，方便為侍者傳佛智慧，此圓教釋也。《正法念經》有三阿難：一阿難陀，此云歡喜，持小乘藏；二阿難跋陀，此云歡喜賢，持雜藏；三阿難娑伽，此云歡喜海，持佛藏。《阿含》有典藏阿難，持菩薩藏。蓋指一人而具四德、傳持四教，其義分明。觀心者，有空觀、假觀、中道正觀。即空者，我即無我也。即假者，無我即我也。即中者，是真我也。

「聞」者，阿難，佛得道夜生，侍佛二十餘年，未侍佛時應是不聞。《大論》云「阿難展轉聞，非是悉聞。」《報恩經》阿難乞四願，未聞之法願佛重說。《胎藏經》云「佛從金棺出金色臂，重為阿難現入胎出胎相，諸經因此皆得稱聞。」《法華》云「阿難得記，即時憶念過去佛法，令如現在前，故一切稱聞。」因緣釋也。若歡喜阿難，面如淨滿月，眼若青蓮華，親承佛旨如仰完器盛水瀉之異缾，一句無遺。此持聞聞法也。歡喜賢住學地，得空無相願，六根不漏，持聞不聞法也。典藏阿難多所含受，如雲持雨，此持不聞聞法也。阿難海是多聞士，自然能了常與無常等。若知如來常不說法，是名多聞。佛法大海水，流入阿難心，此持不聞不聞法也。此經具三教，即阿難一人以三德傳持也云云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「聞」者，阿難，佛得道夜生，侍佛二十餘年，未侍佛時應是不聞。《大論》云「阿難展轉聞，非是悉聞。」《報恩經》阿難乞四願，未聞之法願佛重說。《胎藏經》云「佛從金棺出金色臂，重為阿難現入胎出胎相，諸經因此皆得稱聞。」《法華》云「阿難得記，即時憶念過去佛法，令如現在前，故一切稱聞。」因緣釋也。若歡喜阿難，面如淨滿月，眼若青蓮華，親承佛旨如仰完器盛水瀉之異缾，一句無遺。此持聞聞法也。歡喜賢住學地，得空無相願，六根不漏，持聞不聞法也。典藏阿難多所含受，如雲持雨，此持不聞聞法也。阿難海是多聞士，自然能了常與無常等。若知如來常不說法，是名多聞。佛法大海水，流入阿難心，此持不聞不聞法也。此經具三教，即阿難一人以三德傳持也云云。

釋「一時」者，肇云：「法王啟運之日，大眾嘉會之時。」此世界釋時也。《大論》云「迦羅是實時，示內弟子時，食時著衣時者，為人說時也。三摩耶是假時，除外道邪見者。」對治釋時也。第一義中無時無不時。廣明時義具如《智論》第一卷云云。約教則見諦已上、無學已下，名下一時；若三人同入第一義，名中一時；登地已上名上一時；初住已上名上上一時。今經初說即是通一時，約別圓接入則具三時云云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋「一時」者，肇云：「法王啟運之日，大眾嘉會之時。」此世界釋時也。《大論》云「迦羅是實時，示內弟子時，食時著衣時者，為人說時也。三摩耶是假時，除外道邪見者。」對治釋時也。第一義中無時無不時。廣明時義具如《智論》第一卷云云。約教則見諦已上、無學已下，名下一時；若三人同入第一義，名中一時；登地已上名上一時；初住已上名上上一時。今經初說即是通一時，約別圓接入則具三時云云。

釋教主者，佛也。佛名為覺，覺諸煩惱身心二病，因果圓滿方能破縛，劫初無病、劫盡多病，真壽時樂、短壽時苦，東天下富而壽、西天下多牛羊、北天下無我無人，如此之處不能感佛。八萬歲時南天下未見果而修因，乃至百歲時亦如是，故佛出其地，此世界釋也。日若不出，池中未生生已等花皆未現，日出皆生。佛若不出，天人減少、惡道增長。佛若出世，則有剎帝、婆羅門、居士、四天王乃至有頂，此為人釋也。三乘根性感佛出世，餘不能感，若斷有頂種，永度生死流，此對治釋也。佛於法性無動無出，能令眾生感見動出，而於如來實無動出，此第一義說。佛名覺者，覺世間苦集、覺出世道滅，身長丈六，壽年八十。現比丘像，三十四心樹下成佛者，三藏世尊自覺覺他也。帶丈六像，現尊特身，樹上一念相應斷餘殘習，即通佛自覺覺他也。現尊特身，坐蓮華臺，受佛記者，別佛自覺覺他。隱前三相，唯示不可思議如虛空相，即圓教佛自覺覺他。故《像法決疑經》云「或見丈六之身，或見小身大身，或見坐蓮華臺為百千釋迦說心地法門，或見身滿虛空遍於法界無有分別。」即四佛義也。本迹釋者，三佛為迹，一佛為本云云。觀心釋者，觀因緣所生法，析之至無，此三藏拙覺。觀因緣即空，此通教巧覺，皆覺空也。若先觀空、次假、後中，此別教假覺也。若觀諸法即空即假即中，是圓覺也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋教主者，佛也。佛名為覺，覺諸煩惱身心二病，因果圓滿方能破縛，劫初無病、劫盡多病，真壽時樂、短壽時苦，東天下富而壽、西天下多牛羊、北天下無我無人，如此之處不能感佛。八萬歲時南天下未見果而修因，乃至百歲時亦如是，故佛出其地，此世界釋也。日若不出，池中未生生已等花皆未現，日出皆生。佛若不出，天人減少、惡道增長。佛若出世，則有剎帝、婆羅門、居士、四天王乃至有頂，此為人釋也。三乘根性感佛出世，餘不能感，若斷有頂種，永度生死流，此對治釋也。佛於法性無動無出，能令眾生感見動出，而於如來實無動出，此第一義說。佛名覺者，覺世間苦集、覺出世道滅，身長丈六，壽年八十。現比丘像，三十四心樹下成佛者，三藏世尊自覺覺他也。帶丈六像，現尊特身，樹上一念相應斷餘殘習，即通佛自覺覺他也。現尊特身，坐蓮華臺，受佛記者，別佛自覺覺他。隱前三相，唯示不可思議如虛空相，即圓教佛自覺覺他。故《像法決疑經》云「或見丈六之身，或見小身大身，或見坐蓮華臺為百千釋迦說心地法門，或見身滿虛空遍於法界無有分別。」即四佛義也。本迹釋者，三佛為迹，一佛為本云云。觀心釋者，觀因緣所生法，析之至無，此三藏拙覺。觀因緣即空，此通教巧覺，皆覺空也。若先觀空、次假、後中，此別教假覺也。若觀諸法即空即假即中，是圓覺也。

釋住處為三：先釋住、次釋王城、後釋山。佛具三身，住處有八。應身四住：一壽命住，謂五分法身等。二依止住，謂王城耆山等。三境界住，謂三千界境。四威儀住，謂行立坐臥。報身三住：一者天住，住六欲天。二者梵住，住四禪天。三者聖住，住空無相無願。法身一住，住第一義空云云。約教者，藏佛從析門發真知無漏住有餘無餘二涅槃，通佛從體門發真住二涅槃，別佛從次第門住祕密藏，圓佛從不次第門住祕密藏。二釋城。具存梵音，應云羅閱祇摩訶伽羅。羅閱祇，此云王舍。摩訶，此云大。迦羅，此云城。國名摩伽陀，此云不害人，無亂殺法也。亦云摩竭提，此云天羅，天羅者即班足之父。昔久遠時此主千小國，時王遊獵，值牸獅子共王交通，後月滿來王殿上生子。王審知是子，而作告令言：「我無子，天賜我子。」養之長大，足上班駁，時人號為班足。後紹王位，喜多食肉，一時遽闕，仍取城西新死小兒以供王膳。王大美之，勅常準此。厨人自後日殺一人，毒流天下，舉國咸怨。千小國王舉兵伐之，擯在五山。羅剎翼輔而為鬼王，因與山神誓殺千王方滿我願。即以神力捉得諸王，唯普明王後方捕至，欲行屠害以祭山神。時普明王悲啼泣恨而作是言：「生來實語，而今乖信。」班足問言：「汝求何信？」普明答曰：「許行大施。」班足語言：「放汝行施，事畢就我。」普明歡喜遠歸本國，作大施會，委政太子，心安形悅匍匐就終。班足問云：「死門難向。汝既得去，何更自來？」時普明王廣與班足說慈悲心、毀訾殺害，仍示一切悉是無常。班足聞信，得空平等住於初地。普集千王，各取一渧血、髮三條賽山神願，尋與千王都五山中築城立舍，欝為大國迭更知政。千王住故，故稱王舍。又城中百姓七徧起舍、七徧被燒，唯王舍獨免。太子命言：「自今已後，雖百姓家悉稱王舍，應免火難。」率土遂命，便得免燒，故百姓家盡稱王舍云云。又亦云王赦，因普明王放千王，故稱王赦。又此城四天王共造，故稱王舍。又摩伽陀王生一子，一頭兩面四手，以為不祥，裂其身首欲棄草野。有羅剎女鬼名曰梨羅，還合其身，以乳養之。年長成人，力盈諸國，取八萬四千王，置五山內立城治化，以多王住故稱王舍云云。又摩伽陀者，名持甘露處，有十二城：一區祇尼大城、二富樓那跋檀大城、三阿監車多羅大城、四弗羅婆大城、五王舍大城、六舍婆提大城、七婆羅奈大城、八迦毘羅大城、九瞻婆城、十婆翅多城、十一拘睒彌城、十二鳩樓城。此十二城中，後六少住、前六多住。又前六城中，多住王舍城，報法身恩故；少住舍婆提城，報 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋住處為三：先釋住、次釋王城、後釋山。佛具三身，住處有八。應身四住：一壽命住，謂五分法身等。二依止住，謂王城耆山等。三境界住，謂三千界境。四威儀住，謂行立坐臥。報身三住：一者天住，住六欲天。二者梵住，住四禪天。三者聖住，住空無相無願。法身一住，住第一義空云云。約教者，藏佛從析門發真知無漏住有餘無餘二涅槃，通佛從體門發真住二涅槃，別佛從次第門住祕密藏，圓佛從不次第門住祕密藏。二釋城。具存梵音，應云羅閱祇摩訶伽羅。羅閱祇，此云王舍。摩訶，此云大。迦羅，此云城。國名摩伽陀，此云不害人，無亂殺法也。亦云摩竭提，此云天羅，天羅者即班足之父。昔久遠時此主千小國，時王遊獵，值牸獅子共王交通，後月滿來王殿上生子。王審知是子，而作告令言：「我無子，天賜我子。」養之長大，足上班駁，時人號為班足。後紹王位，喜多食肉，一時遽闕，仍取城西新死小兒以供王膳。王大美之，勅常準此。厨人自後日殺一人，毒流天下，舉國咸怨。千小國王舉兵伐之，擯在五山。羅剎翼輔而為鬼王，因與山神誓殺千王方滿我願。即以神力捉得諸王，唯普明王後方捕至，欲行屠害以祭山神。時普明王悲啼泣恨而作是言：「生來實語，而今乖信。」班足問言：「汝求何信？」普明答曰：「許行大施。」班足語言：「放汝行施，事畢就我。」普明歡喜遠歸本國，作大施會，委政太子，心安形悅匍匐就終。班足問云：「死門難向。汝既得去，何更自來？」時普明王廣與班足說慈悲心、毀訾殺害，仍示一切悉是無常。班足聞信，得空平等住於初地。普集千王，各取一渧血、髮三條賽山神願，尋與千王都五山中築城立舍，欝為大國迭更知政。千王住故，故稱王舍。又城中百姓七徧起舍、七徧被燒，唯王舍獨免。太子命言：「自今已後，雖百姓家悉稱王舍，應免火難。」率土遂命，便得免燒，故百姓家盡稱王舍云云。又亦云王赦，因普明王放千王，故稱王赦。又此城四天王共造，故稱王舍。又摩伽陀王生一子，一頭兩面四手，以為不祥，裂其身首欲棄草野。有羅剎女鬼名曰梨羅，還合其身，以乳養之。年長成人，力盈諸國，取八萬四千王，置五山內立城治化，以多王住故稱王舍云云。又摩伽陀者，名持甘露處，有十二城：一區祇尼大城、二富樓那跋檀大城、三阿監車多羅大城、四弗羅婆大城、五王舍大城、六舍婆提大城、七婆羅奈大城、八迦毘羅大城、九瞻婆城、十婆翅多城、十一拘睒彌城、十二鳩樓城。此十二城中，後六少住、前六多住。又前六城中，多住王舍城，報法身恩故；少住舍婆提城，報

生身恩故也。舍者，王舍城中有六精舍：一竹園精舍，在平地，迦蘭陀長者之所造，去城西北三十里；二小力獨山精舍；三七葉穴山精舍；四天主穴山精舍；五蛇神穴山精舍；六耆闍崛山精舍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生身恩故也。舍者，王舍城中有六精舍：一竹園精舍，在平地，迦蘭陀長者之所造，去城西北三十里；二小力獨山精舍；三七葉穴山精舍；四天主穴山精舍；五蛇神穴山精舍；六耆闍崛山精舍。

耆闍崛山，此翻靈鷲。釋迦菩薩昔為鷲鳥，於此山中養育父母，從此得名，故名靈鷲。又王舍城南有屍陀林，鷲鳥居之，多食死人。人欲死者，鷲翔其家悲鳴作聲，人以預知。知人死，故稱靈鷲。又山有五峯，東方象頭、南方馬頭、西方羊頭、北方師子頭、中央鷲頭，亦得名為鷲山也。問：佛何故偏於王城中向鷲山說法耶？答：依《法華論》云「如王舍城勝於餘城，耆闍崛山勝於餘山。以佛在勝處故，顯此法門勝也。」今此般若是最勝法故，偏就王城耆山說也。「中」者，表說中道般若也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 耆闍崛山，此翻靈鷲。釋迦菩薩昔為鷲鳥，於此山中養育父母，從此得名，故名靈鷲。又王舍城南有屍陀林，鷲鳥居之，多食死人。人欲死者，鷲翔其家悲鳴作聲，人以預知。知人死，故稱靈鷲。又山有五峯，東方象頭、南方馬頭、西方羊頭、北方師子頭、中央鷲頭，亦得名為鷲山也。問：佛何故偏於王城中向鷲山說法耶？答：依《法華論》云「如王舍城勝於餘城，耆闍崛山勝於餘山。以佛在勝處故，顯此法門勝也。」今此般若是最勝法故，偏就王城耆山說也。「中」者，表說中道般若也。

「與大比丘眾」下，第六列同聞眾。諸經列眾不出四種：一者影響，謂諸佛菩薩大果已圓，為令正法久住世間，故來影響。二結緣眾，見在雖聞而不獲益，但作當來得道因緣也。三發起眾，法身菩薩更相發起，請如來說，共益眾生也。四當機眾，植因曠古，果遂今生，聞法之時即能悟入也。比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷等，各有四義，推之可解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「與大比丘眾」下，第六列同聞眾。諸經列眾不出四種：一者影響，謂諸佛菩薩大果已圓，為令正法久住世間，故來影響。二結緣眾，見在雖聞而不獲益，但作當來得道因緣也。三發起眾，法身菩薩更相發起，請如來說，共益眾生也。四當機眾，植因曠古，果遂今生，聞法之時即能悟入也。比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷等，各有四義，推之可解。

文為二：初列眾、二總結。初文三：一此土眾、二他方眾、三化眾。初文為三：一聲聞眾、二菩薩眾、三雜類眾。二乘著空故初列，凡夫著有故後列，菩薩常行中道故中列。又聲聞心形兩勝故初，菩薩心勝形劣故中，凡夫心形俱劣故後。初文二：先聲聞、次緣覺。初文五：一通號、二列數、三行位、四歎德、五總結。今初。「與」者言共。《釋論》云「一時一處、一戒一心、一見一道、一解脫」也。「大」者，亦云多、亦云勝。皆阿羅漢故稱大，數至八百萬億故言多，勝諸異道故言勝。「比丘」，五義：一名乞士，清淨自活離四邪命。二破煩惱，見愛滅故。三者名號，如梵漢異相各有名號。四者受具足戒，故名比丘。五者比之名能，丘之名怖，能怖煩惱賊故名比丘。四人已上名之為眾云云。「八百萬億」者，二唱數也。「學無」下，三明行位。既云有學無學，云何皆言阿羅漢？依《成論》二，羅漢二種，一住、二行，當知行者是學人，住者是無學人。故經云「五戒賢者皆行阿羅漢」即是學人。又於此中一文先明德行即學無學，以此人學於無學之行，非是向義。八人之中四向三果名學無學，第八羅漢但名無學。「皆羅漢」者，翻三義：一者不生，無明糠脫，後世田中更不受生，故言不生；二者殺賊，九十八使煩惱盡故，名為殺賊；三者應供，智願具足，堪銷物供。此藏通意也。若就圓釋，非但不生，亦不生不生，無漏是不生也。非但殺賊，亦殺不賊，不賊者涅槃是也。非但應供，亦是供應一切眾生是供應也云云。「有為功德」下，四歎德。文有八科法門，亦可歎三人。初四科歎通教人，次三假歎別教人，三空下歎圓教人。又初四科歎通，法假等下共歎別圓也。初即為四：今初歎有為無為功德。有為舉智德，無為約斷德。若就境論，道諦是有為，滅諦是無為。施物名功，歸己曰德，故名功德。「無學十智」下，次歎智差別。言十智者，一法智，即欲界繫法中無漏智，欲界繫因中無漏智，欲界繫法滅中無漏智，為斷欲界繫法道中無漏智，及法智品中無漏智是也。二比智，於上二界道中無漏稱智。中約四諦辨四種無漏智，如上法智中明，但有法比之殊也。三他心智，知欲色二界繫現心心數法，及無漏心心數法少分，名他心智也。四世智，知諸世間有漏智慧也，亦名等智，凡聖同有故。五苦智，觀五陰無常苦空無我也。六集智，有漏法因因集生緣觀時無漏智。七滅智，盡滅妙出觀時無漏智。八道智，道正跡乘觀時無漏智。九盡智，見苦已、斷集已、證滅已、修道已等。《智論》云「我見苦已、斷集已、盡證已、修道已」也。十無生智，見苦 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文為二：初列眾、二總結。初文三：一此土眾、二他方眾、三化眾。初文為三：一聲聞眾、二菩薩眾、三雜類眾。二乘著空故初列，凡夫著有故後列，菩薩常行中道故中列。又聲聞心形兩勝故初，菩薩心勝形劣故中，凡夫心形俱劣故後。初文二：先聲聞、次緣覺。初文五：一通號、二列數、三行位、四歎德、五總結。今初。「與」者言共。《釋論》云「一時一處、一戒一心、一見一道、一解脫」也。「大」者，亦云多、亦云勝。皆阿羅漢故稱大，數至八百萬億故言多，勝諸異道故言勝。「比丘」，五義：一名乞士，清淨自活離四邪命。二破煩惱，見愛滅故。三者名號，如梵漢異相各有名號。四者受具足戒，故名比丘。五者比之名能，丘之名怖，能怖煩惱賊故名比丘。四人已上名之為眾云云。「八百萬億」者，二唱數也。「學無」下，三明行位。既云有學無學，云何皆言阿羅漢？依《成論》二，羅漢二種，一住、二行，當知行者是學人，住者是無學人。故經云「五戒賢者皆行阿羅漢」即是學人。又於此中一文先明德行即學無學，以此人學於無學之行，非是向義。八人之中四向三果名學無學，第八羅漢但名無學。「皆羅漢」者，翻三義：一者不生，無明糠脫，後世田中更不受生，故言不生；二者殺賊，九十八使煩惱盡故，名為殺賊；三者應供，智願具足，堪銷物供。此藏通意也。若就圓釋，非但不生，亦不生不生，無漏是不生也。非但殺賊，亦殺不賊，不賊者涅槃是也。非但應供，亦是供應一切眾生是供應也云云。「有為功德」下，四歎德。文有八科法門，亦可歎三人。初四科歎通教人，次三假歎別教人，三空下歎圓教人。又初四科歎通，法假等下共歎別圓也。初即為四：今初歎有為無為功德。有為舉智德，無為約斷德。若就境論，道諦是有為，滅諦是無為。施物名功，歸己曰德，故名功德。「無學十智」下，次歎智差別。言十智者，一法智，即欲界繫法中無漏智，欲界繫因中無漏智，欲界繫法滅中無漏智，為斷欲界繫法道中無漏智，及法智品中無漏智是也。二比智，於上二界道中無漏稱智。中約四諦辨四種無漏智，如上法智中明，但有法比之殊也。三他心智，知欲色二界繫現心心數法，及無漏心心數法少分，名他心智也。四世智，知諸世間有漏智慧也，亦名等智，凡聖同有故。五苦智，觀五陰無常苦空無我也。六集智，有漏法因因集生緣觀時無漏智。七滅智，盡滅妙出觀時無漏智。八道智，道正跡乘觀時無漏智。九盡智，見苦已、斷集已、證滅已、修道已等。《智論》云「我見苦已、斷集已、盡證已、修道已」也。十無生智，見苦

已不復更見等也。諸經或云十一智。智度為如實智，知一切法總相別相，如實正知無有罣礙，是為如實。此獨在佛心中有，二乘無分，故但云十智也。有學八智者，是那含人，在修道位中無盡無生智故，但有八也。有學六智者，謂見道中但有四諦及法比等六智也。「三根」者，次歎三根德。若修行次第，應先辨三根、後辨十智，今先說果後明因也。一未知欲知根，無漏九根和合信法二行人於見道中，名未知欲知根。九根者，謂信等五及喜樂捨意等是也。二知根，信解見得人，思惟道中是九根轉名知根，如前說。三知已根，若至無學道中，是九根轉名知已根云云。「十六心行」者，次歎十六觀門。從心之所行，故名心行，非心即行也。依修行次，應在十智前明，亦先說果也。又只離四諦為十六行，行以往趣為義。修此十六觀法，能趣四實之理，故名行也。苦下四行：一無常、二苦、三空、四無我。集下四行：一集、二因、三緣、四生。滅下四行：一盡、二滅、三妙、四出。道下四行、一道、二正、三跡、四乘。又法忍等十六行也，此約通說。若地前四十位為四，十地為十，等覺、妙覺為十六，此約別說云云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已不復更見等也。諸經或云十一智。智度為如實智，知一切法總相別相，如實正知無有罣礙，是為如實。此獨在佛心中有，二乘無分，故但云十智也。有學八智者，是那含人，在修道位中無盡無生智故，但有八也。有學六智者，謂見道中但有四諦及法比等六智也。「三根」者，次歎三根德。若修行次第，應先辨三根、後辨十智，今先說果後明因也。一未知欲知根，無漏九根和合信法二行人於見道中，名未知欲知根。九根者，謂信等五及喜樂捨意等是也。二知根，信解見得人，思惟道中是九根轉名知根，如前說。三知已根，若至無學道中，是九根轉名知已根云云。「十六心行」者，次歎十六觀門。從心之所行，故名心行，非心即行也。依修行次，應在十智前明，亦先說果也。又只離四諦為十六行，行以往趣為義。修此十六觀法，能趣四實之理，故名行也。苦下四行：一無常、二苦、三空、四無我。集下四行：一集、二因、三緣、四生。滅下四行：一盡、二滅、三妙、四出。道下四行、一道、二正、三跡、四乘。又法忍等十六行也，此約通說。若地前四十位為四，十地為十，等覺、妙覺為十六，此約別說云云。