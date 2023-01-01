金剛般若波羅蜜經略疏

佛說金剛般若波羅蜜經略疏卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說金剛般若波羅蜜經略疏卷下

唐至相寺沙門智儼述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐至相寺沙門智儼述

就大段第二、約彼行相顯三種般若。問：此下明行教，與前行教何別？答：前文約見聞已去說，此約成觀已去說也。文中大分有三：初陳四疑，問三種般若體相；二佛告須菩提菩薩發下，廣答顯相；三須菩提發阿耨已下，結成前義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 就大段第二、約彼行相顯三種般若。問：此下明行教，與前行教何別？答：前文約見聞已去說，此約成觀已去說也。文中大分有三：初陳四疑，問三種般若體相；二佛告須菩提菩薩發下，廣答顯相；三須菩提發阿耨已下，結成前義。

爾時，須菩提白佛言：「世尊！云何菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心？云何住？云何修行？云何降伏其心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，須菩提白佛言：「世尊！云何菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心？云何住？云何修行？云何降伏其心？」

問：何故須約行說？答：學者於聞思雖復明了，於修不進不發有迷，故須重明也。就第二段、廣答顯相文中，大分有二：初約行釋三種般若體相；二佛言須菩提如來得阿耨菩提已下，約行釋其餘疑。就初文中，大分有五：初約眾生界釋三種般若；二須菩提於意云何如來於然燈佛所已下，引彼往昔行事證成；第三須菩提若有人言已下，辨行真偽；四須菩提譬如有人已下，顯行分量；五須菩提若菩薩作是言我莊嚴佛土下，會相入實。今此所以對行廣明三種修行者，為前起解我能如是修三種行，不免喧雜分別；為除此惑，故須約行辨三種也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何故須約行說？答：學者於聞思雖復明了，於修不進不發有迷，故須重明也。就第二段、廣答顯相文中，大分有二：初約行釋三種般若體相；二佛言須菩提如來得阿耨菩提已下，約行釋其餘疑。就初文中，大分有五：初約眾生界釋三種般若；二須菩提於意云何如來於然燈佛所已下，引彼往昔行事證成；第三須菩提若有人言已下，辨行真偽；四須菩提譬如有人已下，顯行分量；五須菩提若菩薩作是言我莊嚴佛土下，會相入實。今此所以對行廣明三種修行者，為前起解我能如是修三種行，不免喧雜分別；為除此惑，故須約行辨三種也。

佛告須菩提：「菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心者，當生如是心：『我應滅度一切眾生，令入無餘涅槃界。』如是滅度一切眾生已，而無一眾生實滅度者。何以故？須菩提！若菩薩有眾生相、人相、壽者相則非菩薩。何以故？須菩提！實無有法名為菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心者，當生如是心：『我應滅度一切眾生，令入無餘涅槃界。』如是滅度一切眾生已，而無一眾生實滅度者。何以故？須菩提！若菩薩有眾生相、人相、壽者相則非菩薩。何以故？須菩提！實無有法名為菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心者。」

就初、行體相門中有五：初總辨生起菩提心；二我應滅度下，明心所趣，三如是滅度下，顯其實相；四何以故下，問答顯過；五何以故下，舉實結成。問：此文內辨三修行及以發心，何故一處通釋而不別明者？答：前是解法，須約別論之；今就行門，不得分別。由眾生即無，與佛不異，解此法故即名菩提心；由知眾生即無我空故，即名如是住；成無分別智證，即名如實修行；本來無煩惱，即名降伏其心也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 就初、行體相門中有五：初總辨生起菩提心；二我應滅度下，明心所趣，三如是滅度下，顯其實相；四何以故下，問答顯過；五何以故下，舉實結成。問：此文內辨三修行及以發心，何故一處通釋而不別明者？答：前是解法，須約別論之；今就行門，不得分別。由眾生即無，與佛不異，解此法故即名菩提心；由知眾生即無我空故，即名如是住；成無分別智證，即名如實修行；本來無煩惱，即名降伏其心也。

「須菩提！於意云何？如來於然燈佛所有法得阿耨多羅三藐三菩提不？」須菩提白佛言：「不也。世尊！如我解佛所說義，佛於然燈佛所無有法得阿耨多羅三藐三菩提。」佛言：「如是如是。須菩提！實無有法如來於然燈佛所得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提者，然燈佛則不與我受記：『汝於來世當得作佛，號釋迦牟尼。』以實無有法得阿耨多羅三藐三菩提，是故然燈佛與我受記，作如是言：『摩那婆！汝於來世當得作佛，號釋迦牟尼。』何以故？須菩提！言如來者即實真如。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！於意云何？如來於然燈佛所有法得阿耨多羅三藐三菩提不？」須菩提白佛言：「不也。世尊！如我解佛所說義，佛於然燈佛所無有法得阿耨多羅三藐三菩提。」佛言：「如是如是。須菩提！實無有法如來於然燈佛所得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提者，然燈佛則不與我受記：『汝於來世當得作佛，號釋迦牟尼。』以實無有法得阿耨多羅三藐三菩提，是故然燈佛與我受記，作如是言：『摩那婆！汝於來世當得作佛，號釋迦牟尼。』何以故？須菩提！言如來者即實真如。」

就第二、引往事為證內，大分有六：初審定可不；二須菩提白佛言下，有二句，答顯實相；三佛言如是下，述成正義；四須菩提若有法已下，反成其失；五以實無有法已下，以理成事，有二句；六何以故已下，問答，約佛顯成行相，亦即兼釋伏疑云：若無菩提，即無諸佛如來。為決此疑，故文云即實真如也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 就第二、引往事為證內，大分有六：初審定可不；二須菩提白佛言下，有二句，答顯實相；三佛言如是下，述成正義；四須菩提若有法已下，反成其失；五以實無有法已下，以理成事，有二句；六何以故已下，問答，約佛顯成行相，亦即兼釋伏疑云：若無菩提，即無諸佛如來。為決此疑，故文云即實真如也。

「須菩提！若有人言『如來得阿耨多羅三藐三菩提者』，是人不實語。須菩提！實無有法佛得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！如來所得阿耨多羅三藐三菩提，於是中不實不妄語。是故如來說一切法皆是佛法。須菩提！所言一切法一切法者即非一切法，是故名一切法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！若有人言『如來得阿耨多羅三藐三菩提者』，是人不實語。須菩提！實無有法佛得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！如來所得阿耨多羅三藐三菩提，於是中不實不妄語。是故如來說一切法皆是佛法。須菩提！所言一切法一切法者即非一切法，是故名一切法。」

就第三段、辨行真偽中有五句：初明言不稱實。二舉義證言。三須菩提如來所得下，顯法同異：不同有為五陰相，故文言不實；無色等相，即菩提相，故文言不妄語。四是故如來說一切法，類成正義。五須菩提所言一切法，結成正義。文言一切法，即真如體故；復一切法，即如來證故；即非一切法，色等相不住故。故名一切法者，即諸法非法是諸法法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 就第三段、辨行真偽中有五句：初明言不稱實。二舉義證言。三須菩提如來所得下，顯法同異：不同有為五陰相，故文言不實；無色等相，即菩提相，故文言不妄語。四是故如來說一切法，類成正義。五須菩提所言一切法，結成正義。文言一切法，即真如體故；復一切法，即如來證故；即非一切法，色等相不住故。故名一切法者，即諸法非法是諸法法。

就第四、顯行分量中，大分有二：初舉事顯成分量；二佛言須菩提菩薩亦如是下，結成分量廣大。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 就第四、顯行分量中，大分有二：初舉事顯成分量；二佛言須菩提菩薩亦如是下，結成分量廣大。

「須菩提！譬如有人其身妙大。」須菩提言：「世尊！如來說人身妙大即非大身，是故如來說名大身。」佛言：「須菩提！菩薩亦如是。若作是言：『我當滅度無量眾生。』則非菩薩。」佛言：「須菩提！於意云何？頗有實法名為菩薩不？」須菩提言：「不也。世尊！實無有法名為菩薩。是故佛說一切法，無眾生無人無壽者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！譬如有人其身妙大。」須菩提言：「世尊！如來說人身妙大即非大身，是故如來說名大身。」佛言：「須菩提！菩薩亦如是。若作是言：『我當滅度無量眾生。』則非菩薩。」佛言：「須菩提！於意云何？頗有實法名為菩薩不？」須菩提言：「不也。世尊！實無有法名為菩薩。是故佛說一切法，無眾生無人無壽者。」

前文有三句，可知。所以成法分量者，為其行體離煩惱障及智障，畢竟具足法身故。此中妙大有二種：一者遍一切處；二者功德大，是故名大身。遍一切大者，真如一切法不差別故。文言即非大身者，離諸相身；名大身者，是真如體。就第二結成大身內有四：初結成大義；二佛言下審定可不；三世尊已下，顯成正義；四是故佛說下，舉聖教結成正義也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前文有三句，可知。所以成法分量者，為其行體離煩惱障及智障，畢竟具足法身故。此中妙大有二種：一者遍一切處；二者功德大，是故名大身。遍一切大者，真如一切法不差別故。文言即非大身者，離諸相身；名大身者，是真如體。就第二結成大身內有四：初結成大義；二佛言下審定可不；三世尊已下，顯成正義；四是故佛說下，舉聖教結成正義也。

就第五、會相入實中，大分有四：初正明會依正二相；二佛言須菩提於意云何如恒河中下，明行德分量；三須菩提於意云何佛可以具足相下，辨行離相；四爾時慧命須菩提白佛言已下，顯行殊勝。就初文中，大分有二：初會依報相以從實行；二須菩提於意云何如來有肉眼已下，會其正報以從行實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 就第五、會相入實中，大分有四：初正明會依正二相；二佛言須菩提於意云何如恒河中下，明行德分量；三須菩提於意云何佛可以具足相下，辨行離相；四爾時慧命須菩提白佛言已下，顯行殊勝。就初文中，大分有二：初會依報相以從實行；二須菩提於意云何如來有肉眼已下，會其正報以從行實。

「須菩提！若菩薩作是言：『我莊嚴佛國土。』是不名菩薩。何以故？如來說莊嚴佛土莊嚴佛土者即非莊嚴，是名莊嚴佛國土。須菩提！若菩薩通達無我、無我法者，如來說名真實菩薩菩薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！若菩薩作是言：『我莊嚴佛國土。』是不名菩薩。何以故？如來說莊嚴佛土莊嚴佛土者即非莊嚴，是名莊嚴佛國土。須菩提！若菩薩通達無我、無我法者，如來說名真實菩薩菩薩。」

就初文中，大分有四：初總顯過、二責所以、三答以顯是、四舉觀通達以結成行相。文云莊嚴佛國土是不名菩薩者，《論》偈云「不達真法界，起度眾生意，及清淨國土，生心即是倒。」故不名菩薩也。又文云莊嚴佛國土即非莊嚴者，若菩薩通達無我法，起自智信心。故此信智通攝世諦菩薩起及出世菩薩起，是故經文重說菩薩菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 就初文中，大分有四：初總顯過、二責所以、三答以顯是、四舉觀通達以結成行相。文云莊嚴佛國土是不名菩薩者，《論》偈云「不達真法界，起度眾生意，及清淨國土，生心即是倒。」故不名菩薩也。又文云莊嚴佛國土即非莊嚴者，若菩薩通達無我法，起自智信心。故此信智通攝世諦菩薩起及出世菩薩起，是故經文重說菩薩菩薩。

「須菩提！於意云何？如來有肉眼不？」須菩提言：「如是。世尊！如來有肉眼。」佛言：「須菩提！於意云何？如來有天眼不？」須菩提言：「如是。世尊！如來有天眼。」佛言：「須菩提！於意云何？如來有慧眼不？」須菩提言：「如是。世尊！如來有慧眼。」佛言：「須菩提！於意云何？如來有法眼不？」須菩提言：「如是。世尊！如來有法眼。」佛言：「須菩提！於意云何？如來有佛眼不？」須菩提言：「如是。世尊！如來有佛眼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！於意云何？如來有肉眼不？」須菩提言：「如是。世尊！如來有肉眼。」佛言：「須菩提！於意云何？如來有天眼不？」須菩提言：「如是。世尊！如來有天眼。」佛言：「須菩提！於意云何？如來有慧眼不？」須菩提言：「如是。世尊！如來有慧眼。」佛言：「須菩提！於意云何？如來有法眼不？」須菩提言：「如是。世尊！如來有法眼。」佛言：「須菩提！於意云何？如來有佛眼不？」須菩提言：「如是。世尊！如來有佛眼。」

就會正報文中，五眼即為五段，一一段中各有二句可知。所以有此教興，若菩薩不見即無勝能；為答此疑，故文云如來有五眼。能了別諸法，見彼顛倒相畢竟無為，故名五眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 就會正報文中，五眼即為五段，一一段中各有二句可知。所以有此教興，若菩薩不見即無勝能；為答此疑，故文云如來有五眼。能了別諸法，見彼顛倒相畢竟無為，故名五眼。

佛言：「須菩提！於意云何？如恒河中所有沙，佛說是沙不？」須菩提言：「如是。世尊！如來說是沙。」佛言：「須菩提！於意云何！如一恒河中所有沙，有如是等恒河，是諸恒河所有沙數佛世界，如是世界寧為多不？」須菩提言：「彼世界甚多。世尊！」佛言：「須菩提！爾所世界中，所有眾生若干種心住，如來悉知。何以故？如來說諸心住皆為非心住，是名為心住。何以故？須菩提！過去心不可得、現在心不可得、未來心不可得。須菩提！於意云何？若有人以滿三千大千世界七寶持用布施，是善男子善女人以是因緣得福多不？」須菩提言：「如是。世尊！此人以是因緣得福甚多。」佛言：「如是如是。須菩提！彼善男子善女人以是因緣得福德聚多。須菩提！若福德聚有實，如來則不說福德聚福德聚。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「須菩提！於意云何？如恒河中所有沙，佛說是沙不？」須菩提言：「如是。世尊！如來說是沙。」佛言：「須菩提！於意云何！如一恒河中所有沙，有如是等恒河，是諸恒河所有沙數佛世界，如是世界寧為多不？」須菩提言：「彼世界甚多。世尊！」佛言：「須菩提！爾所世界中，所有眾生若干種心住，如來悉知。何以故？如來說諸心住皆為非心住，是名為心住。何以故？須菩提！過去心不可得、現在心不可得、未來心不可得。須菩提！於意云何？若有人以滿三千大千世界七寶持用布施，是善男子善女人以是因緣得福多不？」須菩提言：「如是。世尊！此人以是因緣得福甚多。」佛言：「如是如是。須菩提！彼善男子善女人以是因緣得福德聚多。須菩提！若福德聚有實，如來則不說福德聚福德聚。」

就第二、行德分量，文中有五：初問答定其法數；二佛言須菩提下，問答現世多少；三佛告須菩提下，類成心數分齊，有三句可知；四須菩提於意云何下對境成行，有四句可知；五須菩提若福聚有實下，成行分量。文言如來說諸心住皆為非心住者，此句示現遠離四念處故。此以何義？心住者，住彼念處故。又文言若福德聚有實如來即不說者，有實福德聚是有漏故，是其顛倒，故不說也。福德聚福德聚者，無漏福德聚為智慧根本，故即為福德聚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 就第二、行德分量，文中有五：初問答定其法數；二佛言須菩提下，問答現世多少；三佛告須菩提下，類成心數分齊，有三句可知；四須菩提於意云何下對境成行，有四句可知；五須菩提若福聚有實下，成行分量。文言如來說諸心住皆為非心住者，此句示現遠離四念處故。此以何義？心住者，住彼念處故。又文言若福德聚有實如來即不說者，有實福德聚是有漏故，是其顛倒，故不說也。福德聚福德聚者，無漏福德聚為智慧根本，故即為福德聚。

「須菩提！於意云何？佛可以具足色身見不？」須菩提言：「不也。世尊！如來不應以色身見。何以故？如來說具足色身即非具足色身，是故如來說名具足色身。」佛言須菩提：「於意云何？如來可以具足諸相見不？」須菩提言：「不也。世尊！如來不應以具足諸相見。何以故？如來說諸相具足即非具足，是故如來說名諸相具足。」佛言：「須菩提！於意云何？汝謂如來作是念：『我當有所說法耶？』須菩提！莫作是念。何以故？若人言『如來有所說法』，即為謗佛，不能解我所說故。何以故？須菩提！如來說法說法者，無法可說，是名說法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！於意云何？佛可以具足色身見不？」須菩提言：「不也。世尊！如來不應以色身見。何以故？如來說具足色身即非具足色身，是故如來說名具足色身。」佛言須菩提：「於意云何？如來可以具足諸相見不？」須菩提言：「不也。世尊！如來不應以具足諸相見。何以故？如來說諸相具足即非具足，是故如來說名諸相具足。」佛言：「須菩提！於意云何？汝謂如來作是念：『我當有所說法耶？』須菩提！莫作是念。何以故？若人言『如來有所說法』，即為謗佛，不能解我所說故。何以故？須菩提！如來說法說法者，無法可說，是名說法。」

就第三、行德離相文中，大分有三：初有四句，約色身辨離相，有六句可知；二佛告須菩提下，有四句，約意業功德辨離相；三佛言須菩提於意云何下，約口業說法辨離相，於中有七句。文言說諸相具足即非具足者，色身具足非法身具足。色身及相身不離於法身，故文言說名諸相具足。又文言說法說法有二種：一者所說法、二者所有義，故言說法說法。又文言無法可說是名說法者，說法不離於法界，說法無自相，故言無說為說法也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 就第三、行德離相文中，大分有三：初有四句，約色身辨離相，有六句可知；二佛告須菩提下，有四句，約意業功德辨離相；三佛言須菩提於意云何下，約口業說法辨離相，於中有七句。文言說諸相具足即非具足者，色身具足非法身具足。色身及相身不離於法身，故文言說名諸相具足。又文言說法說法有二種：一者所說法、二者所有義，故言說法說法。又文言無法可說是名說法者，說法不離於法界，說法無自相，故言無說為說法也。

爾時，慧命須菩提白佛言：「世尊！頗有眾生於未來世聞說是法生信心不？」佛言：「須菩提！彼非眾生非不眾生。何以故？須菩提！眾生眾生者，如來說非眾生是名眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，慧命須菩提白佛言：「世尊！頗有眾生於未來世聞說是法生信心不？」佛言：「須菩提！彼非眾生非不眾生。何以故？須菩提！眾生眾生者，如來說非眾生是名眾生。」

就第四、顯法殊勝文中，大分有四可知。又言非眾生非不眾生者，若有信此經，彼人即非眾生，非不聖體故也；非不眾生者，以有聖體故。彼人非凡夫眾生，非不是聖體眾生。又言眾生眾生者如來說非眾生，是名眾生故。如來說非眾生者，非凡夫眾生也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 就第四、顯法殊勝文中，大分有四可知。又言非眾生非不眾生者，若有信此經，彼人即非眾生，非不聖體故也；非不眾生者，以有聖體故。彼人非凡夫眾生，非不是聖體眾生。又言眾生眾生者如來說非眾生，是名眾生故。如來說非眾生者，非凡夫眾生也。

就大段第二、釋餘行疑中有二：初釋餘疑；二須菩提於意云何汝謂如來下，會相入實。就初文中，大分有二：初正釋餘疑；二三千大千世界下，校量顯勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 就大段第二、釋餘行疑中有二：初釋餘疑；二須菩提於意云何汝謂如來下，會相入實。就初文中，大分有二：初正釋餘疑；二三千大千世界下，校量顯勝。

佛言：「須菩提！於意云何？如來得阿耨多羅三藐三菩提耶？」須菩提言：「不也。世尊！世尊！無有少法如來得阿耨多羅三藐三菩提。」佛言：「如是如是。須菩提！我於阿耨多羅三藐三菩提乃至無有少法可得，是名阿耨多羅三藐三菩提。復次，須菩提！是法平等無有高下，是名阿耨多羅三藐三菩提。以無眾生無人無壽者得平等阿耨多羅三藐三菩提，一切善法得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！所言善法善法者，如來說非善法，是名善法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「須菩提！於意云何？如來得阿耨多羅三藐三菩提耶？」須菩提言：「不也。世尊！世尊！無有少法如來得阿耨多羅三藐三菩提。」佛言：「如是如是。須菩提！我於阿耨多羅三藐三菩提乃至無有少法可得，是名阿耨多羅三藐三菩提。復次，須菩提！是法平等無有高下，是名阿耨多羅三藐三菩提。以無眾生無人無壽者得平等阿耨多羅三藐三菩提，一切善法得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！所言善法善法者，如來說非善法，是名善法。」

初文有五：初審定可不；二須菩提下，答顯成正義，有二句；三佛言下，如來述成正義；四復次須菩提下，顯正義相，有三文即為三義也；五須菩提所言善法者下，揀非顯是。此義云何？以法界不增減是法平等，故無證得菩提者。文言善法善法者，初善法者是有漏善法，非無漏淨善法；後善法者，是無漏善法，非有漏善法，故名善法也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初文有五：初審定可不；二須菩提下，答顯成正義，有二句；三佛言下，如來述成正義；四復次須菩提下，顯正義相，有三文即為三義也；五須菩提所言善法者下，揀非顯是。此義云何？以法界不增減是法平等，故無證得菩提者。文言善法善法者，初善法者是有漏善法，非無漏淨善法；後善法者，是無漏善法，非有漏善法，故名善法也。

「須菩提！三千大千世界中所有諸須彌山王，如是等七寶聚，有人持用布施；若人以此般若波羅蜜經乃至四句偈等，受持讀誦為他人說，於前福德百分不及一、千分不及一、百千萬分不及一、歌羅分不及一、數分不及一、優波尼沙陀分不及一，乃至算數譬喻所不能及。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！三千大千世界中所有諸須彌山王，如是等七寶聚，有人持用布施；若人以此般若波羅蜜經乃至四句偈等，受持讀誦為他人說，於前福德百分不及一、千分不及一、百千萬分不及一、歌羅分不及一、數分不及一、優波尼沙陀分不及一，乃至算數譬喻所不能及。」

就第二、校量文中，大分有三。所以教興者，疑者云：若一切善法得菩提，即所說法不能得成佛，以無記法故。為斷此疑，故今教興。雖所說法是無記，而能成佛，以遠離所說法不能得佛故。又此無記語，同小乘說；今此大乘是善，非無記。汎言校量勝者，有四種：一數勝、二力勝、三不相似勝、四因勝也。數勝者，如文百千分不及一等也；力勝者，如經歌羅分不及也；不相似勝者，此福德中數不似也；因勝者，因果不相似，如經乃至優波尼沙陀分不及一也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 就第二、校量文中，大分有三。所以教興者，疑者云：若一切善法得菩提，即所說法不能得成佛，以無記法故。為斷此疑，故今教興。雖所說法是無記，而能成佛，以遠離所說法不能得佛故。又此無記語，同小乘說；今此大乘是善，非無記。汎言校量勝者，有四種：一數勝、二力勝、三不相似勝、四因勝也。數勝者，如文百千分不及一等也；力勝者，如經歌羅分不及也；不相似勝者，此福德中數不似也；因勝者，因果不相似，如經乃至優波尼沙陀分不及一也。

就大段第二、會相入實門中，大分有四：初會三相以從實；二須菩提若善男子善女人下，校量其德；三須菩提若有人下，顯行體深；四須菩提若善男子善女人下，顯行德分量。所以有此教興者，疑者云：謂行觀外解相，不入行理故也。就初、會三相中，大分有三：一約度眾生相會從行理；二須菩提於意云何可以相成就下，約其身相會從行體；三須菩提於意云何如來下，約因成果相會從行理。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 就大段第二、會相入實門中，大分有四：初會三相以從實；二須菩提若善男子善女人下，校量其德；三須菩提若有人下，顯行體深；四須菩提若善男子善女人下，顯行德分量。所以有此教興者，疑者云：謂行觀外解相，不入行理故也。就初、會三相中，大分有三：一約度眾生相會從行理；二須菩提於意云何可以相成就下，約其身相會從行體；三須菩提於意云何如來下，約因成果相會從行理。

「須菩提！於意云何？汝謂如來作是念：『我度眾生』耶？須菩提！莫作是念。何以故？實無有眾生如來度者。」佛言：「須菩提！若有實眾生如來度者，如來則有我人眾生壽者相。須菩提！如來說有我者則非有我，而毛道凡夫生者以為有我。須菩提！毛道凡夫生者，如來說名非生，是故言毛道凡夫生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！於意云何？汝謂如來作是念：『我度眾生』耶？須菩提！莫作是念。何以故？實無有眾生如來度者。」佛言：「須菩提！若有實眾生如來度者，如來則有我人眾生壽者相。須菩提！如來說有我者則非有我，而毛道凡夫生者以為有我。須菩提！毛道凡夫生者，如來說名非生，是故言毛道凡夫生。」

就初文中，大分有五：初有四句，顯成實義；二佛言須菩提下，反以顯過；三須菩提如來說下，會其聖意；四而毛道下，明妄不識真；五須菩提毛道下，明會述從正。故《論》偈云「平等真法界，佛不度眾生，以名共彼陰，不離於法界。」假名與法界無差別故，如來不度一眾生；若度眾生者，即是五陰中取相故。文言說非生者，不生聖法，故言非生也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 就初文中，大分有五：初有四句，顯成實義；二佛言須菩提下，反以顯過；三須菩提如來說下，會其聖意；四而毛道下，明妄不識真；五須菩提毛道下，明會述從正。故《論》偈云「平等真法界，佛不度眾生，以名共彼陰，不離於法界。」假名與法界無差別故，如來不度一眾生；若度眾生者，即是五陰中取相故。文言說非生者，不生聖法，故言非生也。

就大段第二、會身相文中，大分有二：初長行總顯；第二爾時世尊下，說偈別明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 就大段第二、會身相文中，大分有二：初長行總顯；第二爾時世尊下，說偈別明。

「須菩提！於意云何？可以相成就得見如來不？」須菩提言：「如我解如來所說義，不以相成就得見如來。」佛言：「如是如是。須菩提！不以相成就得見如來。」佛言：「須菩提！若以相成就觀如來者，轉輪聖王應是如來，是故非以相成就得見如來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！於意云何？可以相成就得見如來不？」須菩提言：「如我解如來所說義，不以相成就得見如來。」佛言：「如是如是。須菩提！不以相成就得見如來。」佛言：「須菩提！若以相成就觀如來者，轉輪聖王應是如來，是故非以相成就得見如來。」

初文有五：初審定可不；二須菩提下，答顯實義；三佛言如是下，述成正義；四佛言須菩提下，反成顯過；五是故非以相下，順結也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初文有五：初審定可不；二須菩提下，答顯實義；三佛言如是下，述成正義；四佛言須菩提下，反成顯過；五是故非以相下，順結也。

爾時世尊而說偈言：「若以色見我、以音聲求我，是人行邪道，不能見如來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊而說偈言：「若以色見我、以音聲求我，是人行邪道，不能見如來。」

彼如來妙體即法身諸佛，法體不可見、彼識不能知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼如來妙體即法身諸佛，法體不可見、彼識不能知。

偈文有四：初半行，舉過體；次半行，顯過義；次半行，舉法體；次半行，顯法德義。言彼識不能知者，彼凡夫識也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 偈文有四：初半行，舉過體；次半行，顯過義；次半行，舉法體；次半行，顯法德義。言彼識不能知者，彼凡夫識也。

「須菩提！於意云何？如來可以相成就得阿耨多羅三藐三菩提耶？須菩提！莫作是念：『如來以相成就得阿耨多羅三藐三菩提。』須菩提！汝若作是念：『菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心者，說諸法斷滅相。』須菩提！莫作是念：『菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心，說諸法斷滅相。』何以故？菩薩摩訶薩發阿耨多羅三藐三菩提心者，於法不說斷滅相故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！於意云何？如來可以相成就得阿耨多羅三藐三菩提耶？須菩提！莫作是念：『如來以相成就得阿耨多羅三藐三菩提。』須菩提！汝若作是念：『菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心者，說諸法斷滅相。』須菩提！莫作是念：『菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心，說諸法斷滅相。』何以故？菩薩摩訶薩發阿耨多羅三藐三菩提心者，於法不說斷滅相故。」

就第三、會因成果相，文中有五：初審定可不；二須菩提莫作是念下，抑見菩提成熟之相；三須菩提汝若作是念已下，成其能感發心過相；四須菩提莫作是念下，呵其謂情；五何以故已下，問答顯德。外人疑云：若菩提心不感於果，即謂不依福德得真菩提。為去此疑，故《經》云：菩薩發菩提心者，於法不說斷滅相，以能成就智慧莊嚴功德莊嚴故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 就第三、會因成果相，文中有五：初審定可不；二須菩提莫作是念下，抑見菩提成熟之相；三須菩提汝若作是念已下，成其能感發心過相；四須菩提莫作是念下，呵其謂情；五何以故已下，問答顯德。外人疑云：若菩提心不感於果，即謂不依福德得真菩提。為去此疑，故《經》云：菩薩發菩提心者，於法不說斷滅相，以能成就智慧莊嚴功德莊嚴故。

「須菩提！若善男子善女人，以滿恒河沙等世界七寶持用布施；若有菩薩知一切法無我，得無生法忍。此功德勝前所得福德。須菩提！以諸菩薩不取福德故。」須菩提白佛言：「世尊！菩薩不取福德？」佛言：「須菩提！菩薩受福德、不取福德，是故菩薩取福德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！若善男子善女人，以滿恒河沙等世界七寶持用布施；若有菩薩知一切法無我，得無生法忍。此功德勝前所得福德。須菩提！以諸菩薩不取福德故。」須菩提白佛言：「世尊！菩薩不取福德？」佛言：「須菩提！菩薩受福德、不取福德，是故菩薩取福德。」

就第二、校量其德內，大分有五：初舉能校量法；二若有菩薩已下，對校量顯勝；三須菩提下，顯離取德；四須菩提白佛言下，述成前義；五佛言須菩提下，顯法同異結成正義。文言得無生法忍者，有二種無我，不生二種無我相，是故文云受而不取者，彼福德得有漏果報，故彼福德可呵；此福德無有漏報，是故此福德受而不取。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 就第二、校量其德內，大分有五：初舉能校量法；二若有菩薩已下，對校量顯勝；三須菩提下，顯離取德；四須菩提白佛言下，述成前義；五佛言須菩提下，顯法同異結成正義。文言得無生法忍者，有二種無我，不生二種無我相，是故文云受而不取者，彼福德得有漏果報，故彼福德可呵；此福德無有漏報，是故此福德受而不取。

「須菩提！若有人言：『如來若去若來若住若坐若臥』，是人不解我所說義。何以故？如來者，無所至去無所從來，故名如來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！若有人言：『如來若去若來若住若坐若臥』，是人不解我所說義。何以故？如來者，無所至去無所從來，故名如來。」

就第三、顯行體深，文有三可知。初應報化身有用，彼法身諸佛不來不去，故凡夫不解；二何以故，責；第三顯法身相常如是住不變不異，故是深也。故《論》偈云「去來化身佛，如來常不動，於是法界處，非一亦不異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 就第三、顯行體深，文有三可知。初應報化身有用，彼法身諸佛不來不去，故凡夫不解；二何以故，責；第三顯法身相常如是住不變不異，故是深也。故《論》偈云「去來化身佛，如來常不動，於是法界處，非一亦不異。」

「須菩提！若善男子善女人，以三千大千世界微塵，復以爾許微塵世界碎為微塵阿僧祇。須菩提！於意云何？是微塵眾寧為多不？」須菩提言：「彼微塵眾甚多。世尊！何以故？若是微塵眾實有者，佛則不說是微塵眾。何以故？佛說微塵眾，則非微塵眾，是故佛說微塵眾。世尊！如來所說三千大千世界，則非世界，是故佛說三千大千世界。何以故？若世界實有者，則是一合相。如來說一合相則非一合相，是故佛說一合相。」佛言：「須菩提！一合相者則是不可說，但凡夫之人貪著其事。何以故？須菩提！若人如是言：『佛說我見人見眾生見壽者見。』須菩提！於意云何？是人所說為正語不？」須菩提言：「不也。世尊！何以故？世尊！如來說我見人見眾生見壽者見，即非我見人見眾生見壽者見，是名我見人見眾生見壽者見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！若善男子善女人，以三千大千世界微塵，復以爾許微塵世界碎為微塵阿僧祇。須菩提！於意云何？是微塵眾寧為多不？」須菩提言：「彼微塵眾甚多。世尊！何以故？若是微塵眾實有者，佛則不說是微塵眾。何以故？佛說微塵眾，則非微塵眾，是故佛說微塵眾。世尊！如來所說三千大千世界，則非世界，是故佛說三千大千世界。何以故？若世界實有者，則是一合相。如來說一合相則非一合相，是故佛說一合相。」佛言：「須菩提！一合相者則是不可說，但凡夫之人貪著其事。何以故？須菩提！若人如是言：『佛說我見人見眾生見壽者見。』須菩提！於意云何？是人所說為正語不？」須菩提言：「不也。世尊！何以故？世尊！如來說我見人見眾生見壽者見，即非我見人見眾生見壽者見，是名我見人見眾生見壽者見。」

就第四、顯行德分量，文中有五：初有四句，舉碎微塵末之數顯染盡淨，於法界中無一住相故。微塵眾者，示現非一喻故。二何以故，問答釋教興意。三復何以已下，明聖教所趣，於中展轉有五句可知。四佛言須菩提下，顯其正義。五但凡夫之人下，會其聖意，於中有八句相生可知。文言若世界及一合相實有者，如來即不說。何以故？凡夫應是、聖人應非故，餘者準之。文言一合相者，如分別見一實相也。若欲識其文意，先對文言約凡聖二位開其二相：一約眾生，見一合相即是一合相即非一合相；二約聖者，說一合相即非一合相是名一合相。依此二門取解即易。其義云何？眾生見一合相者，由依似作實塵解，即不見似塵藉於眾緣，及作時不住，故不成合相，迷見實塵，唯見一有故。是一合相者，由見實塵定有性，故是合也；即非一合相者，由見塵實即無實理，與無不異，故即非合故。佛說一合相者，佛知似塵假合而成，非有似有，故說合相。即非一合相者，此有二義非一合相：第一非彼凡夫所謂實塵一合相；第二由彼諸緣作時不住不作故，故非似合也。是名一合相者，由彼諸緣似合成塵，故非是無，名一合相也。今聖意說一合相，顯凡分別是其失明。聖人所見一合相者，是離分別順其正理，故有此二言趣入方便。其義云何？有二種方便：一由似作故離無分別，以見似有不得是無，若見是無即是分別；由似不作故離有分別，以見似無不得是有，若見是有即是分別。二由似作故離無分別，以見似有不得是無，若見是無即是分別；由似作故離有分別，今見似有非是實有，若見實有即是分別。由似不作故，離有分別，以見似無，不是實有，若見實有即是分別；由似不作故離無分別，以見似無不是實無，若見實無即是分別。此可思。何以故？由此中義與後八喻有不同故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 就第四、顯行德分量，文中有五：初有四句，舉碎微塵末之數顯染盡淨，於法界中無一住相故。微塵眾者，示現非一喻故。二何以故，問答釋教興意。三復何以已下，明聖教所趣，於中展轉有五句可知。四佛言須菩提下，顯其正義。五但凡夫之人下，會其聖意，於中有八句相生可知。文言若世界及一合相實有者，如來即不說。何以故？凡夫應是、聖人應非故，餘者準之。文言一合相者，如分別見一實相也。若欲識其文意，先對文言約凡聖二位開其二相：一約眾生，見一合相即是一合相即非一合相；二約聖者，說一合相即非一合相是名一合相。依此二門取解即易。其義云何？眾生見一合相者，由依似作實塵解，即不見似塵藉於眾緣，及作時不住，故不成合相，迷見實塵，唯見一有故。是一合相者，由見實塵定有性，故是合也；即非一合相者，由見塵實即無實理，與無不異，故即非合故。佛說一合相者，佛知似塵假合而成，非有似有，故說合相。即非一合相者，此有二義非一合相：第一非彼凡夫所謂實塵一合相；第二由彼諸緣作時不住不作故，故非似合也。是名一合相者，由彼諸緣似合成塵，故非是無，名一合相也。今聖意說一合相，顯凡分別是其失明。聖人所見一合相者，是離分別順其正理，故有此二言趣入方便。其義云何？有二種方便：一由似作故離無分別，以見似有不得是無，若見是無即是分別；由似不作故離有分別，以見似無不得是有，若見是有即是分別。二由似作故離無分別，以見似有不得是無，若見是無即是分別；由似作故離有分別，今見似有非是實有，若見實有即是分別。由似不作故，離有分別，以見似無，不是實有，若見實有即是分別；由似不作故離無分別，以見似無不是實無，若見實無即是分別。此可思。何以故？由此中義與後八喻有不同故。

就大段第三、結文，有五：初正結前分；二何以故，責；三答顯正義；四須菩提若有菩薩下，校其德；五云何為人演說下，福德利他明行勝用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 就大段第三、結文，有五：初正結前分；二何以故，責；三答顯正義；四須菩提若有菩薩下，校其德；五云何為人演說下，福德利他明行勝用。

「須菩提！菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心者，於一切法應如是知、如是見、如是信、如是不住法相。何以故？須菩提！所言法相法相者，如來說即非法相，是名法相。須菩提！若有菩薩摩訶薩以滿無量阿僧祇世界七寶持用布施；若有善男子善女人發菩薩心者，於此般若波羅蜜經乃至四句偈等，受持讀誦為他人說，其福勝彼無量阿僧祇。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心者，於一切法應如是知、如是見、如是信、如是不住法相。何以故？須菩提！所言法相法相者，如來說即非法相，是名法相。須菩提！若有菩薩摩訶薩以滿無量阿僧祇世界七寶持用布施；若有善男子善女人發菩薩心者，於此般若波羅蜜經乃至四句偈等，受持讀誦為他人說，其福勝彼無量阿僧祇。」

前文云如是知者，如是知法不生故，即結前行發心；如是見者，即見實相，即結前行中如是住；如是信者，信行可成，即結前行中如是修行；如是不住法相者，即離分別故，即結前行中降伏其心也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前文云如是知者，如是知法不生故，即結前行發心；如是見者，即見實相，即結前行中如是住；如是信者，信行可成，即結前行中如是修行；如是不住法相者，即離分別故，即結前行中降伏其心也。

「云何為人演說，而不名說，是名為說。」爾時，世尊而說偈言：「一切有為法，如星翳燈幻，露泡夢電雲，應作如是觀。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何為人演說，而不名說，是名為說。」爾時，世尊而說偈言：「一切有為法，如星翳燈幻，露泡夢電雲，應作如是觀。」

就第五、利他說法勝用，文中有二：初長行，總說生起；二偈頌，釋成。就偈文中有三段經：初一句，舉其法；次有二句，九義顯其觀相；三有一句，結以觀成。言九義者：一星映不見，喻能見心法有而不見。二翳者，見毛輪等色，有為法亦爾，以顛倒見故。三燈者，識亦如是，依止貪愛法住故。四幻者，所依住處亦如是，以器世間種種差別無一體實故。五露者，身亦如是，以少時住故。六泡者，所愛事亦如是，以受想行三法不定故。七夢者，過去法亦如是，以唯有念故。八電者，現在法亦如是，剎那不住故。九雲者，未來法亦如是，以於種子時，阿梨耶識與一切法為種子根本，無先因相故如雲。餘文可知。異現如星，無實如翳，速滅剎那若燈。緣成比幻，無常喻露，體空況泡，見實如夢，有用象電，無本並雲，二法中皆有九義不成實耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 就第五、利他說法勝用，文中有二：初長行，總說生起；二偈頌，釋成。就偈文中有三段經：初一句，舉其法；次有二句，九義顯其觀相；三有一句，結以觀成。言九義者：一星映不見，喻能見心法有而不見。二翳者，見毛輪等色，有為法亦爾，以顛倒見故。三燈者，識亦如是，依止貪愛法住故。四幻者，所依住處亦如是，以器世間種種差別無一體實故。五露者，身亦如是，以少時住故。六泡者，所愛事亦如是，以受想行三法不定故。七夢者，過去法亦如是，以唯有念故。八電者，現在法亦如是，剎那不住故。九雲者，未來法亦如是，以於種子時，阿梨耶識與一切法為種子根本，無先因相故如雲。餘文可知。異現如星，無實如翳，速滅剎那若燈。緣成比幻，無常喻露，體空況泡，見實如夢，有用象電，無本並雲，二法中皆有九義不成實耳。

佛說是經已，長老須菩提，及諸比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，菩薩摩訶薩，一切世間天、人、阿脩羅、乾闥婆等，聞佛所說皆大歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是經已，長老須菩提，及諸比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，菩薩摩訶薩，一切世間天、人、阿脩羅、乾闥婆等，聞佛所說皆大歡喜，信受奉行。

就第三、流通，文有二：初舉十眾為受益者；第二聞佛所說下，正明益相耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 就第三、流通，文有二：初舉十眾為受益者；第二聞佛所說下，正明益相耳。

佛說金剛般若波羅蜜經略疏卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說金剛般若波羅蜜經略疏卷下

石埭除子靜施洋銀四十圓敬刻此經，連圈計字二萬零一百九十一箇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 石埭除子靜施洋銀四十圓敬刻此經，連圈計字二萬零一百九十一箇。