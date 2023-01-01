金剛般若波羅蜜經註解 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛般若波羅蜜經註解

姚秦三藏法師鳩摩羅什奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 姚秦三藏法師鳩摩羅什奉 詔譯

大明天界善世禪寺住持(臣)僧(宗泐)演福講寺住持(臣)僧(如玘)奉 詔同註 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大明天界善世禪寺住持(臣)僧(宗泐)演福講寺住持(臣)僧(如玘)奉 詔同註

此經以喻法為名，實相為體，無住為宗，斷疑為用，大乘為教相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此經以喻法為名，實相為體，無住為宗，斷疑為用，大乘為教相。

初釋喻法名者，金剛，喻也；般若，法也。金中精剛，至堅至利，能碎萬物。此經能斷眾生疑執，取以為喻，故《大品般若》十六分中以此經名能斷分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初釋喻法名者，金剛，喻也；般若，法也。金中精剛，至堅至利，能碎萬物。此經能斷眾生疑執，取以為喻，故《大品般若》十六分中以此經名能斷分。

波羅蜜是梵語，華言到彼岸。眾生在生死海中無有窮極，修此般若到涅槃彼岸，蓋大乘菩薩達生死即涅槃，則非度而度、非到而到也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 波羅蜜是梵語，華言到彼岸。眾生在生死海中無有窮極，修此般若到涅槃彼岸，蓋大乘菩薩達生死即涅槃，則非度而度、非到而到也。

經者，訓法、訓常。梵語修多羅，此翻契經，謂契理、契機故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經者，訓法、訓常。梵語修多羅，此翻契經，謂契理、契機故也。

二、辯實相體者，即一實相理也。經云：「若人得聞是經即生實相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、辯實相體者，即一實相理也。經云：「若人得聞是經即生實相。」

三、明無住為宗者，宗者，要也。經云：「應無所住。」經中多以無住破著，故以無住為宗也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、明無住為宗者，宗者，要也。經云：「應無所住。」經中多以無住破著，故以無住為宗也。

四、論斷疑為用者，由經力用能斷妄執，故以斷疑為用也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、論斷疑為用者，由經力用能斷妄執，故以斷疑為用也。

五、判大乘為教相者，經云：「為發最上乘者說。」故以大乘為教相也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、判大乘為教相者，經云：「為發最上乘者說。」故以大乘為教相也。

此經乃姚秦三藏法師鳩摩羅什所譯，分三十二分者，相傳為梁昭明太子所立，尤譯本無，又與本論科節不同，破碎經意，故不取焉。今註一本天親等論，取其意而不盡用其語，以其語深難，便初學故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此經乃姚秦三藏法師鳩摩羅什所譯，分三十二分者，相傳為梁昭明太子所立，尤譯本無，又與本論科節不同，破碎經意，故不取焉。今註一本天親等論，取其意而不盡用其語，以其語深難，便初學故也。

如是我聞：一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與大比丘眾千二百五十人俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與大比丘眾千二百五十人俱。

如是者，指一經所聞法體也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是者，指一經所聞法體也。

我聞者，阿難謂如是之法我從佛而聞也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我聞者，阿難謂如是之法我從佛而聞也。

一時者，即如來說法機應和合時也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時者，即如來說法機應和合時也。

佛者，覺也，佛是教主，尊極名佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛者，覺也，佛是教主，尊極名佛。

舍衛者，國名也，華言豐德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍衛者，國名也，華言豐德。

祇樹給孤獨園者，祇陀太子施樹給孤長者買園，共立精舍，請佛而住，此說法處也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 祇樹給孤獨園者，祇陀太子施樹給孤長者買園，共立精舍，請佛而住，此說法處也。

與大比丘眾者，聞法之侶也。比丘者，梵語也，華言乞士，上乞法以資慧命，下乞食以資色身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 與大比丘眾者，聞法之侶也。比丘者，梵語也，華言乞士，上乞法以資慧命，下乞食以資色身。

千二百五十人俱者，此諸弟子凡佛說法之處常隨侍也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 千二百五十人俱者，此諸弟子凡佛說法之處常隨侍也。

已上如是等六事冠於諸經之首謂之通序，如來臨滅度時，阿難問佛：「一切經前當安何語？」佛言：「當安『如是我聞』等語，非但我法如是，三世諸佛法皆如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已上如是等六事冠於諸經之首謂之通序，如來臨滅度時，阿難問佛：「一切經前當安何語？」佛言：「當安『如是我聞』等語，非但我法如是，三世諸佛法皆如是。」

爾時，世尊食時著衣持鉢，入舍衛大城，乞食於其城中。次第乞已，還至本處。飯食訖，收衣鉢，洗足已，敷座而坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊食時著衣持鉢，入舍衛大城，乞食於其城中。次第乞已，還至本處。飯食訖，收衣鉢，洗足已，敷座而坐。

此別序也，亦名發起序。以乞食為發起者，蓋佛欲說無住相施，故先乞食以表發之，然佛以禪悅法喜為食，而行乞者示同凡僧，欲令折己慢幢，生彼福德耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此別序也，亦名發起序。以乞食為發起者，蓋佛欲說無住相施，故先乞食以表發之，然佛以禪悅法喜為食，而行乞者示同凡僧，欲令折己慢幢，生彼福德耳。

爾時者，當是時也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時者，當是時也。

世尊者，世間所尊十號之一也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊者，世間所尊十號之一也。

食時者，辰時也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 食時者，辰時也。

著衣者，服僧伽黎衣也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 著衣者，服僧伽黎衣也。

持鉢者，持應量器也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持鉢者，持應量器也。

次第乞者，佛心平等，不擇貧富也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第乞者，佛心平等，不擇貧富也。

本處者，給孤園也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本處者，給孤園也。

洗足者，食訖而洗足也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 洗足者，食訖而洗足也。

敷座而坐者，敷坐具而加趺也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 敷座而坐者，敷坐具而加趺也。

時長老須菩提在大眾中，即從座起，偏袒右肩，右膝著地，合掌恭敬而白佛言：「希有，世尊！如來善護念諸菩薩，善付囑諸菩薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時長老須菩提在大眾中，即從座起，偏袒右肩，右膝著地，合掌恭敬而白佛言：「希有，世尊！如來善護念諸菩薩，善付囑諸菩薩。」

長老須菩提乃此經發起之人，稱長老者，以其德長年老也。梵語須菩提，華言空生，亦名善現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長老須菩提乃此經發起之人，稱長老者，以其德長年老也。梵語須菩提，華言空生，亦名善現。

從座起至恭敬，乃請法之敬儀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從座起至恭敬，乃請法之敬儀。

希有者，讚佛之辭也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 希有者，讚佛之辭也。

善護念者，為護念現在根熟菩薩，與智慧力，令其成就自行；與教化力，令其攝受眾生也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善護念者，為護念現在根熟菩薩，與智慧力，令其成就自行；與教化力，令其攝受眾生也。

善付囑者，為付囑未來根未熟菩薩，已得大乘者，令其不捨；未得大乘者，令其勝進也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善付囑者，為付囑未來根未熟菩薩，已得大乘者，令其不捨；未得大乘者，令其勝進也。

護念付囑，即希有事也。佛德之大，無過度生，然雖注意於般若度生，必待請問，故善現覩相知意，即首稱歎希有而後請問也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 護念付囑，即希有事也。佛德之大，無過度生，然雖注意於般若度生，必待請問，故善現覩相知意，即首稱歎希有而後請問也。

「世尊！善男子、善女人發阿耨多羅三藐三菩提心，應云何住？云何降伏其心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！善男子、善女人發阿耨多羅三藐三菩提心，應云何住？云何降伏其心？」

此發問之端也。阿耨多羅三藐三菩提者，華言無上正等正覺也。問意以如來護念付囑現在、未來菩薩令成佛果，是菩薩雖發道心，誓度眾生、求成佛道，未知其心云何安住大乘？云何降伏妄心，使至佛果，不退失耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此發問之端也。阿耨多羅三藐三菩提者，華言無上正等正覺也。問意以如來護念付囑現在、未來菩薩令成佛果，是菩薩雖發道心，誓度眾生、求成佛道，未知其心云何安住大乘？云何降伏妄心，使至佛果，不退失耶？

佛言：「善哉，善哉。須菩提！如汝所說，如來善護念諸菩薩、善付囑諸菩薩。汝今諦聽，當為汝說。善男子、善女人發阿耨多羅三藐三菩提心，應如是住、如是降伏其心。」「唯然，世尊！願樂欲聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉，善哉。須菩提！如汝所說，如來善護念諸菩薩、善付囑諸菩薩。汝今諦聽，當為汝說。善男子、善女人發阿耨多羅三藐三菩提心，應如是住、如是降伏其心。」「唯然，世尊！願樂欲聞。」

善現既讚歎請問，妙稱佛心，故印可云：「善哉，善哉，當為汝說也。」而又誡約云：「應如是住、如是降伏其心。」善現即會佛意故，唯然應之：「願聞是法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現既讚歎請問，妙稱佛心，故印可云：「善哉，善哉，當為汝說也。」而又誡約云：「應如是住、如是降伏其心。」善現即會佛意故，唯然應之：「願聞是法。」

然一經之大要不過善現所問安住大乘、降伏妄心，如來所答修行之法亦不出乎理事二行、破執斷疑而已，具見下文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然一經之大要不過善現所問安住大乘、降伏妄心，如來所答修行之法亦不出乎理事二行、破執斷疑而已，具見下文。

佛告須菩提：「諸菩薩摩訶薩應如是降伏其心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「諸菩薩摩訶薩應如是降伏其心。」

善現雙問安住、降伏，如來但答降伏其心者，蓋降伏妄心必安住大乘，舉降伏則攝安住矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現雙問安住、降伏，如來但答降伏其心者，蓋降伏妄心必安住大乘，舉降伏則攝安住矣。

「所有一切眾生之類，若卵生、若胎生、若濕生、若化生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所有一切眾生之類，若卵生、若胎生、若濕生、若化生。」

人與旁生具有四生，諸天、地獄、中陰惟是化生，鬼通胎、化二生，皆屬欲界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人與旁生具有四生，諸天、地獄、中陰惟是化生，鬼通胎、化二生，皆屬欲界。

「若有色、」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有色、」

色界天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色界天。

「若無色、」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若無色、」

無色界天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無色界天。

「若有想、」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有想、」

識處天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 識處天。

「若無想、」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若無想、」

無所有處天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無所有處天。

「若非有想非無想，」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若非有想非無想，」

非想非非想處天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非想非非想處天。

「我皆令入無餘涅槃而滅度之，如是滅度無量無數無邊眾生，實無眾生得滅度者。何以故？須菩提！若菩薩有我相、人相、眾生相、壽者相，即非菩薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我皆令入無餘涅槃而滅度之，如是滅度無量無數無邊眾生，實無眾生得滅度者。何以故？須菩提！若菩薩有我相、人相、眾生相、壽者相，即非菩薩。」

此一段是菩薩所修理觀具乎四心，謂廣大心、勝心、常心、不顛倒心。慈氏頌云：「廣大第一常，其心不顛倒。」第一即勝心也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此一段是菩薩所修理觀具乎四心，謂廣大心、勝心、常心、不顛倒心。慈氏頌云：「廣大第一常，其心不顛倒。」第一即勝心也。

經云所有一切眾生之類者，所懷之境廣此大心也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經云所有一切眾生之類者，所懷之境廣此大心也。

云我皆令入無餘涅槃者，此勝心也，無餘涅槃即如來究竟彼岸也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云我皆令入無餘涅槃者，此勝心也，無餘涅槃即如來究竟彼岸也。

云實無眾生得滅度者，了生、佛一如，此常心也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云實無眾生得滅度者，了生、佛一如，此常心也。

無我、人、眾生、壽者，此不顛倒心也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無我、人、眾生、壽者，此不顛倒心也。

若有四相，謂之四倒。若一眾生不令滅度及見眾生實滅度者，則未能了達本源，遂有我、人、眾生、壽者四相，不名菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有四相，謂之四倒。若一眾生不令滅度及見眾生實滅度者，則未能了達本源，遂有我、人、眾生、壽者四相，不名菩薩。

我者，於五蘊中妄計有我、我所。人者，妄計我生人中，異於餘趣。眾生者，妄計五蘊和合而生。壽者，妄計我受一期果報。一期果報即若長若短壽命也。此皆顛倒妄想，亦名四見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我者，於五蘊中妄計有我、我所。人者，妄計我生人中，異於餘趣。眾生者，妄計五蘊和合而生。壽者，妄計我受一期果報。一期果報即若長若短壽命也。此皆顛倒妄想，亦名四見。

菩薩能用般若妙智照了性空，本無四相，名降伏其心，否則非菩薩也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩能用般若妙智照了性空，本無四相，名降伏其心，否則非菩薩也。

「復次，須菩提！菩薩於法應無所住行於布施，所謂不住色布施，不住聲、香、味、觸、法布施。須菩提！菩薩應如是布施，不住於相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩於法應無所住行於布施，所謂不住色布施，不住聲、香、味、觸、法布施。須菩提！菩薩應如是布施，不住於相。」

此一段，理觀兼事行也，不住是理觀，布施是事行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此一段，理觀兼事行也，不住是理觀，布施是事行。

於法者，六塵諸法也。布者，普也。施者，捨也。菩薩所修六度萬行，以布施為初度，攝後五度。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於法者，六塵諸法也。布者，普也。施者，捨也。菩薩所修六度萬行，以布施為初度，攝後五度。

蓋施有三種：資生施、無畏施、法施也。資生施者，施以財物，資他生也。無畏施者，持戒不惱無冤、忍辱不報有冤。法施者，精進不倦說法、禪定不差機說法、智慧不顛倒說法。然一切布施不過六塵，所謂六塵，如床敷、臥具、飲食、湯藥之類是也。世人行施，心希果報，是為著相；菩薩行施，了達三輪體空，故能不住於相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蓋施有三種：資生施、無畏施、法施也。資生施者，施以財物，資他生也。無畏施者，持戒不惱無冤、忍辱不報有冤。法施者，精進不倦說法、禪定不差機說法、智慧不顛倒說法。然一切布施不過六塵，所謂六塵，如床敷、臥具、飲食、湯藥之類是也。世人行施，心希果報，是為著相；菩薩行施，了達三輪體空，故能不住於相。

三輪者，謂施者、受者、及所施物也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三輪者，謂施者、受者、及所施物也。

佛告善現：「應如是不住於相而行施」者，蓋欲菩薩降伏妄心也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「應如是不住於相而行施」者，蓋欲菩薩降伏妄心也。

「何以故？若菩薩不住相布施，其福德不可思量。須菩提！於意云何？東方虛空可思量不？」「不也，世尊！」「須菩提！南、西、北方、四維、上、下虛空可思量不？」「不也，世尊！」「須菩提！菩薩無住相布施，福德亦復如是，不可思量。須菩提！菩薩但應如所教住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何以故？若菩薩不住相布施，其福德不可思量。須菩提！於意云何？東方虛空可思量不？」「不也，世尊！」「須菩提！南、西、北方、四維、上、下虛空可思量不？」「不也，世尊！」「須菩提！菩薩無住相布施，福德亦復如是，不可思量。須菩提！菩薩但應如所教住。」

此段恐人疑云：「既離相施則無福報。」故佛告：「離相之施，其福轉多。」良由不住相施，施契性空，性空無邊，施福無邊，故舉十方虛空以為喻也。論云：「其義有三：一、遍一切處，二、寬廣高大，三、究竟不窮。」已上答降伏、安住問竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此段恐人疑云：「既離相施則無福報。」故佛告：「離相之施，其福轉多。」良由不住相施，施契性空，性空無邊，施福無邊，故舉十方虛空以為喻也。論云：「其義有三：一、遍一切處，二、寬廣高大，三、究竟不窮。」已上答降伏、安住問竟。

一、斷求佛行施住相疑 此疑從前文不住相布施而來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一、斷求佛行施住相疑 此疑從前文不住相布施而來

「須菩提！於意云何？可以身相見如來不？」「不也，世尊！不可以身相得見如來。何以故？如來所說身相即非身相。」佛告須菩提：「凡所有相皆是虛妄，若見諸相非相即見如來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！於意云何？可以身相見如來不？」「不也，世尊！不可以身相得見如來。何以故？如來所說身相即非身相。」佛告須菩提：「凡所有相皆是虛妄，若見諸相非相即見如來。」

前段說無住相施、降伏其心是成佛之因，恐善現疑佛果是有為身相，故佛問云：「可以身相見如來不？」善現悟佛問意，乃答：「不可以身相見。」然有相者，應身也；無相者，法身也。法身是體，應身是用，若知用從體起，應即是法，所以無相。故論云：「如來所說相即非相，若能了達此意，則一切世間之相無非真如、無為佛體。」故佛印可善現云：「若見諸相非相即見如來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前段說無住相施、降伏其心是成佛之因，恐善現疑佛果是有為身相，故佛問云：「可以身相見如來不？」善現悟佛問意，乃答：「不可以身相見。」然有相者，應身也；無相者，法身也。法身是體，應身是用，若知用從體起，應即是法，所以無相。故論云：「如來所說相即非相，若能了達此意，則一切世間之相無非真如、無為佛體。」故佛印可善現云：「若見諸相非相即見如來。」

二、斷因果俱深無信疑 此疑從前無住行施、非相見佛兩段經文而來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、斷因果俱深無信疑 此疑從前無住行施、非相見佛兩段經文而來

須菩提白佛言：「世尊！頗有眾生得聞如是言說章句，生實信不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！頗有眾生得聞如是言說章句，生實信不？」

論云：「無住行施，因深也；無相見佛，果深也。因果之法既深，疑末世在迷鈍根眾生不如是能生信心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論云：「無住行施，因深也；無相見佛，果深也。因果之法既深，疑末世在迷鈍根眾生不如是能生信心。」

佛告須菩提：「莫作是說，如來滅後，後五百歲有持戒修福者，於此章句能生信心，以此為實。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「莫作是說，如來滅後，後五百歲有持戒修福者，於此章句能生信心，以此為實。」

佛答：「末世自有具福慧人，聞此般若能生實信。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛答：「末世自有具福慧人，聞此般若能生實信。」

言後五百歲者，《大集經》中云：「有五箇五百歲，今乃最後五百歲時也。持戒，戒也；修福，定也；生信，慧也。三學俱備，能生實信矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言後五百歲者，《大集經》中云：「有五箇五百歲，今乃最後五百歲時也。持戒，戒也；修福，定也；生信，慧也。三學俱備，能生實信矣。

「當知是人不於一佛、二佛、三、四、五佛而種善根，已於無量千萬佛所種諸善根。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「當知是人不於一佛、二佛、三、四、五佛而種善根，已於無量千萬佛所種諸善根。」

聞是章句乃至一念生淨信者， 若論實信之由，從多佛所以種善根，聞此大乘之法則能生信；至於一念少時生信，亦從佛所種諸善根而然也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞是章句乃至一念生淨信者， 若論實信之由，從多佛所以種善根，聞此大乘之法則能生信；至於一念少時生信，亦從佛所種諸善根而然也。

「須菩提！如來悉知悉見是諸眾生得如是無量福德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！如來悉知悉見是諸眾生得如是無量福德。」

信心生一念，諸佛盡皆知。凡有眾生聞是章句，乃至一念淨信，佛智、佛眼無不知見，所以得福無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信心生一念，諸佛盡皆知。凡有眾生聞是章句，乃至一念淨信，佛智、佛眼無不知見，所以得福無量。

「何以故？是諸眾生無復我相、人相、眾生相、壽者相，無法相、亦無非法相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何以故？是諸眾生無復我相、人相、眾生相、壽者相，無法相、亦無非法相。」

此順釋生信得福之故，該乎生、法二空。論云：「有智慧者，了知生、法二無我故。」又云：「生法各有四種想。」想即相也，言無復我、人、眾生、壽者四相，此生空也。言無法相亦無非法相者，他譯更有無相亦非無相，此法空也。疏云：「初列生空有四相，次列法空但有兩句，法非法也，蓋譯人略之耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此順釋生信得福之故，該乎生、法二空。論云：「有智慧者，了知生、法二無我故。」又云：「生法各有四種想。」想即相也，言無復我、人、眾生、壽者四相，此生空也。言無法相亦無非法相者，他譯更有無相亦非無相，此法空也。疏云：「初列生空有四相，次列法空但有兩句，法非法也，蓋譯人略之耳。」

「何以故？是諸眾生若心取相，則為著我、人、眾生、壽者；若取法相，則著我、人、眾生、壽者。何以故？若取非法相，則著我、人、眾生、壽者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何以故？是諸眾生若心取相，則為著我、人、眾生、壽者；若取法相，則著我、人、眾生、壽者。何以故？若取非法相，則著我、人、眾生、壽者。」

此返顯違經非福，言若心取相等，此生執也；若取法相等，此法執也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此返顯違經非福，言若心取相等，此生執也；若取法相等，此法執也。

「是故，不應取法、不應取非法。以是義故，如來常說：汝等比丘知我說法如筏喻者，法尚應捨，何況非法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故，不應取法、不應取非法。以是義故，如來常說：汝等比丘知我說法如筏喻者，法尚應捨，何況非法？」

此結上文而證勸也。不應取法者，空能觀之智也；不應取非法者，空所觀之境也。論云：「法有性相尚不應取，何況非法本無性相？」又云：「善如法尚不取，況不善非法？」疏云：「今言法者，說五陰空為法，五陰相為非法，即以陰空為藥名法陰，有為病名非法。陰病既除，空藥亦遣，非法既謝，在法亦亡。」與論意正相㳷合。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此結上文而證勸也。不應取法者，空能觀之智也；不應取非法者，空所觀之境也。論云：「法有性相尚不應取，何況非法本無性相？」又云：「善如法尚不取，況不善非法？」疏云：「今言法者，說五陰空為法，五陰相為非法，即以陰空為藥名法陰，有為病名非法。陰病既除，空藥亦遣，非法既謝，在法亦亡。」與論意正相㳷合。

言筏喻者，論云：「如欲濟川，先應取筏，至彼岸已，捨之而去。」又，《智論》引《筏喻經》云：「汝等若解我筏喻法，是時善法宜應棄捨，況不善法？」斯乃無所得之要術，俾不凝滯於物矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言筏喻者，論云：「如欲濟川，先應取筏，至彼岸已，捨之而去。」又，《智論》引《筏喻經》云：「汝等若解我筏喻法，是時善法宜應棄捨，況不善法？」斯乃無所得之要術，俾不凝滯於物矣。

三、斷無相云何得說疑 此疑從前第一疑中不可以身相得見如來而來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、斷無相云何得說疑 此疑從前第一疑中不可以身相得見如來而來

「須菩提！於意云何？如來得阿耨多羅三藐三菩提耶？如來有所說法耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！於意云何？如來得阿耨多羅三藐三菩提耶？如來有所說法耶？」

向說不可以相見佛，佛非有為，恐有疑云：「何故釋迦樹下得道，諸會說法耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 向說不可以相見佛，佛非有為，恐有疑云：「何故釋迦樹下得道，諸會說法耶？」

須菩提言：「如我解佛所說義，無有定法名阿耨多羅三藐三菩提，亦無有定法如來可說。何以故？如來所說法皆不可取、不可說，非法、非非法。所以者何？一切賢聖皆以無為法而有差別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「如我解佛所說義，無有定法名阿耨多羅三藐三菩提，亦無有定法如來可說。何以故？如來所說法皆不可取、不可說，非法、非非法。所以者何？一切賢聖皆以無為法而有差別。」

真如法體離有無相、離言說相，豈可以耳聞、心得耶？當知樹下得道、諸會說法，但應身耳，其報身、法身無得、無說。然應即法報、說即無說，是故不可以有取、不可以無取也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真如法體離有無相、離言說相，豈可以耳聞、心得耶？當知樹下得道、諸會說法，但應身耳，其報身、法身無得、無說。然應即法報、說即無說，是故不可以有取、不可以無取也。

善現解佛問意，即答以無道可證、無法可說。「何以故」下又自徵釋，由不可取、不可說，非法、非非法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現解佛問意，即答以無道可證、無法可說。「何以故」下又自徵釋，由不可取、不可說，非法、非非法。

言非法者，不可以有取；言非非法者，不可以無取。由不可取故不可說，然如來垂應有證、有說者，蓋得非有、非無之體也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言非法者，不可以有取；言非非法者，不可以無取。由不可取故不可說，然如來垂應有證、有說者，蓋得非有、非無之體也。

一切賢聖者，三世十方佛菩薩也，以用也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切賢聖者，三世十方佛菩薩也，以用也。

無為乃自證之理，真諦也；差別乃化他之用，俗諦也。諸佛說法不離二諦，吾佛亦然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無為乃自證之理，真諦也；差別乃化他之用，俗諦也。諸佛說法不離二諦，吾佛亦然。

「須菩提！於意云何？若人滿三千大千世界七寶以用布施，是人所得福德寧為多不？」須菩提言：「甚多，世尊！何以故？是福德即非福德性，是故如來說福德多。」「若復有人於此經中受持、乃至四句偈等為他人說，其福勝彼。何以故？須菩提！一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐三菩提法皆從此經出。須菩提！所謂佛法者即非佛法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！於意云何？若人滿三千大千世界七寶以用布施，是人所得福德寧為多不？」須菩提言：「甚多，世尊！何以故？是福德即非福德性，是故如來說福德多。」「若復有人於此經中受持、乃至四句偈等為他人說，其福勝彼。何以故？須菩提！一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐三菩提法皆從此經出。須菩提！所謂佛法者即非佛法。」

此乃較量持說功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此乃較量持說功德。

佛問：「假如人以大千世界七寶為施，其福多不？」善現會意，答云：「甚多。」蓋此福德離福德自性，故言多也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛問：「假如人以大千世界七寶為施，其福多不？」善現會意，答云：「甚多。」蓋此福德離福德自性，故言多也。

佛又言：「離性布施福報雖多，而受持此經、為人演說能趣菩提，其福勝彼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛又言：「離性布施福報雖多，而受持此經、為人演說能趣菩提，其福勝彼。」

言乃至四句偈者，舉少以況多耳。然持經福勝者，蓋諸佛之身及所證之法無不從是般若而生，般若稱為佛母者，良有以也。然猶恐其於此取著，故復告云：「所謂佛法者即非佛法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言乃至四句偈者，舉少以況多耳。然持經福勝者，蓋諸佛之身及所證之法無不從是般若而生，般若稱為佛母者，良有以也。然猶恐其於此取著，故復告云：「所謂佛法者即非佛法。」

四、斷聲聞得果是取疑 此疑從上無為法不可取說而來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、斷聲聞得果是取疑 此疑從上無為法不可取說而來

「須菩提！於意云何？須陀洹能作是念：『我得須陀洹果』不？」須菩提言：「不也，世尊！何以故？須陀洹名為入流，而無所入，不入色、聲、香、味、觸、法，是名須陀洹。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！於意云何？須陀洹能作是念：『我得須陀洹果』不？」須菩提言：「不也，世尊！何以故？須陀洹名為入流，而無所入，不入色、聲、香、味、觸、法，是名須陀洹。」

梵語須陀洹，華言入流，此聲聞所證初果也。已斷見惑，離四趣生，預入聖人之流，故云入流。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵語須陀洹，華言入流，此聲聞所證初果也。已斷見惑，離四趣生，預入聖人之流，故云入流。

言無所入者，是不著於所入之流，又不著於六塵境界，故言不入也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言無所入者，是不著於所入之流，又不著於六塵境界，故言不入也。

「須菩提！於意云何？斯陀含能作是念：『我得斯陀含果』不？」須菩提言：「不也，世尊！何以故？斯陀含名一往來，而實無往來，是名斯陀含。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！於意云何？斯陀含能作是念：『我得斯陀含果』不？」須菩提言：「不也，世尊！何以故？斯陀含名一往來，而實無往來，是名斯陀含。」

梵語斯陀含，華言一來，此聲聞第二果也。蓋欲界有九品思惑，前六品已斷，後三品未斷，更須欲界一度受生，故云一來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵語斯陀含，華言一來，此聲聞第二果也。蓋欲界有九品思惑，前六品已斷，後三品未斷，更須欲界一度受生，故云一來。

言實無往來者，謂不著於往來之相也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言實無往來者，謂不著於往來之相也。

「須菩提！於意云何？阿那含能作是念：『我得阿那含果』不？」須菩提言：「不也，世尊！何以故？阿那含名為不來，而實無不來，是故名阿那含。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！於意云何？阿那含能作是念：『我得阿那含果』不？」須菩提言：「不也，世尊！何以故？阿那含名為不來，而實無不來，是故名阿那含。」

梵語阿那含，華言不來，此聲聞第三果也。斷欲界思惑盡，不來欲界受生，故曰不來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵語阿那含，華言不來，此聲聞第三果也。斷欲界思惑盡，不來欲界受生，故曰不來。

言實無不來者，謂不著於不來之相也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言實無不來者，謂不著於不來之相也。

「須菩提！於意云何？阿羅漢能作是念：『我得阿羅漢道』不？」須菩提言：「不也，世尊！何以故？實無有法名阿羅漢。世尊！若阿羅漢作是念：『我得阿羅漢道』，即為著我、人、眾生、壽者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！於意云何？阿羅漢能作是念：『我得阿羅漢道』不？」須菩提言：「不也，世尊！何以故？實無有法名阿羅漢。世尊！若阿羅漢作是念：『我得阿羅漢道』，即為著我、人、眾生、壽者。」

梵語阿羅漢，華言無學，此聲聞第四果也。此位斷三界煩惱俱盡，究竟真理，無法可學，故名無學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵語阿羅漢，華言無學，此聲聞第四果也。此位斷三界煩惱俱盡，究竟真理，無法可學，故名無學。

言實無有法名阿羅漢者，謂無無學所證之相也，若言有證即著四相也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言實無有法名阿羅漢者，謂無無學所證之相也，若言有證即著四相也。

此一段名四果離著，論云：「向說無佛果可成、無佛法可說，云何四果各取所證而說？恐起此疑，故佛約此而問，善現皆答以離著，深會佛之意也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此一段名四果離著，論云：「向說無佛果可成、無佛法可說，云何四果各取所證而說？恐起此疑，故佛約此而問，善現皆答以離著，深會佛之意也。」

「世尊！佛說我得無諍三昧，人中最為第一，是第一離欲阿羅漢。我不作是念：『我是離欲阿羅漢。』世尊！我若作是念：『我得阿羅漢道。』世尊則不說須菩提是樂阿蘭那行者。以須菩提實無所行，是名須菩提是樂阿蘭那行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！佛說我得無諍三昧，人中最為第一，是第一離欲阿羅漢。我不作是念：『我是離欲阿羅漢。』世尊！我若作是念：『我得阿羅漢道。』世尊則不說須菩提是樂阿蘭那行者。以須菩提實無所行，是名須菩提是樂阿蘭那行。」

此乃善現引自己所證離著，令人生信也。然善現所證之果不過無學，而世尊特稱其為第一者，以無諍故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此乃善現引自己所證離著，令人生信也。然善現所證之果不過無學，而世尊特稱其為第一者，以無諍故也。

梵語阿蘭那，華言無諍。無諍者，謂離二障：一者、惑障，二者、智障。離惑則不著有相、離智則不著無相，故無諍也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵語阿蘭那，華言無諍。無諍者，謂離二障：一者、惑障，二者、智障。離惑則不著有相、離智則不著無相，故無諍也。

無所所行者，謂不著於所行之行也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無所所行者，謂不著於所行之行也。

五、斷釋迦然燈取說疑 此疑亦從第三疑中不可取、不可說而來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、斷釋迦然燈取說疑 此疑亦從第三疑中不可取、不可說而來

佛告須菩提：「於意云何？如來昔在然燈佛所，於法有所得不？」「不也，世尊！如來在然燈佛所於法實無所得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「於意云何？如來昔在然燈佛所，於法有所得不？」「不也，世尊！如來在然燈佛所於法實無所得。」

此斷釋迦然燈授受之疑，謂善現迷己所證離著，固已得矣，而如來又恐善現疑佛昔受然燈之記於法實有所得，故興此問。善現答以實無所得，是無疑矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此斷釋迦然燈授受之疑，謂善現迷己所證離著，固已得矣，而如來又恐善現疑佛昔受然燈之記於法實有所得，故興此問。善現答以實無所得，是無疑矣。

然燈者，《大論》云：「然燈生時身光如燈，以至成佛亦名然燈。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然燈者，《大論》云：「然燈生時身光如燈，以至成佛亦名然燈。」

六、斷嚴土違於不取疑 此疑亦從第三疑中不可取而來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六、斷嚴土違於不取疑 此疑亦從第三疑中不可取而來

「須菩提！於意云何？菩薩莊嚴佛土不？」「不也，世尊！何以故？莊嚴佛土者，即非莊嚴，是名莊嚴。」「是故，須菩提！諸菩薩摩訶薩應如是生清淨心，不應住色生心，不應住聲、香、味、觸、法生心，應無所住而生其心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！於意云何？菩薩莊嚴佛土不？」「不也，世尊！何以故？莊嚴佛土者，即非莊嚴，是名莊嚴。」「是故，須菩提！諸菩薩摩訶薩應如是生清淨心，不應住色生心，不應住聲、香、味、觸、法生心，應無所住而生其心。」

問意以菩薩修六度萬行莊嚴淨土，現身說法，是有所取，云何不取？答意以菩薩雖修行嚴土，行乃無作，土亦非嚴，非嚴而嚴，故曰即非莊嚴，是名莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問意以菩薩修六度萬行莊嚴淨土，現身說法，是有所取，云何不取？答意以菩薩雖修行嚴土，行乃無作，土亦非嚴，非嚴而嚴，故曰即非莊嚴，是名莊嚴。

既而如來又告善現云：「為菩薩者應如是生清淨心。」乃非取而取，如《維摩經》云：「隨其心淨則佛土淨。」斯之謂也。若於六塵生著，不名清淨，故又云：「應無所住而生其心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既而如來又告善現云：「為菩薩者應如是生清淨心。」乃非取而取，如《維摩經》云：「隨其心淨則佛土淨。」斯之謂也。若於六塵生著，不名清淨，故又云：「應無所住而生其心。」

七、斷受得報身有取疑 此疑亦從第三疑中不可取而來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七、斷受得報身有取疑 此疑亦從第三疑中不可取而來

「須菩提！譬如有人身如須彌山王，於意云何？是身為大不？」須菩提言：「甚大，世尊！何以故？佛說非身是名大身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！譬如有人身如須彌山王，於意云何？是身為大不？」須菩提言：「甚大，世尊！何以故？佛說非身是名大身。」

須彌山者，梵語須彌盧，華言妙高，此山四寶所成，高出眾山之上，故稱山王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須彌山者，梵語須彌盧，華言妙高，此山四寶所成，高出眾山之上，故稱山王。

佛之報身，遠離諸漏，名之為非；尊崇奇特，名之為大。佛之問意，以聖人之法既無為、無取，所得報身豈非有取？恐有此疑，故設喻為問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛之報身，遠離諸漏，名之為非；尊崇奇特，名之為大。佛之問意，以聖人之法既無為、無取，所得報身豈非有取？恐有此疑，故設喻為問。

而善現即知須彌自無分別：「我是山王。」故得為大。報身離著亦復如是，故曰：「佛說非身，是名大身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而善現即知須彌自無分別：「我是山王。」故得為大。報身離著亦復如是，故曰：「佛說非身，是名大身。」

「須菩提！如恒河中所有沙數，如是沙等恒河，於意云何？是諸恒河沙寧為多不？」須菩提言：「甚多，世尊！但諸恒河尚多無數，何況其沙？」「須菩提！我今實言告汝：若有善男子、善女人以七寶滿爾所恒河沙數三千大千世界以用布施，得福多不？」須菩提言：「甚多，世尊！」佛告須菩提：「若善男子、善女人於此經中乃至受持四句偈等、為他人說，而此福德勝前福德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！如恒河中所有沙數，如是沙等恒河，於意云何？是諸恒河沙寧為多不？」須菩提言：「甚多，世尊！但諸恒河尚多無數，何況其沙？」「須菩提！我今實言告汝：若有善男子、善女人以七寶滿爾所恒河沙數三千大千世界以用布施，得福多不？」須菩提言：「甚多，世尊！」佛告須菩提：「若善男子、善女人於此經中乃至受持四句偈等、為他人說，而此福德勝前福德。」

恒河，天竺之河，周四十里，佛多近此說法，故取為喻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒河，天竺之河，周四十里，佛多近此說法，故取為喻。

前說一大千世界七寶布施以喻持說福勝，今以無量大千世界七寶布施不如持說此經四句，其福轉勝於彼，此則增勝而論，格量持說之功。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前說一大千世界七寶布施以喻持說福勝，今以無量大千世界七寶布施不如持說此經四句，其福轉勝於彼，此則增勝而論，格量持說之功。

「復次，須菩提！隨說是經、乃至四句偈等，當知此處一切世間天、人、阿修羅皆應供養如佛塔廟，何況有人盡能受、持、讀、誦？須菩提！當知是人成就最上第一希有之法。若是經典所在之處則為有佛，若尊重弟子。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！隨說是經、乃至四句偈等，當知此處一切世間天、人、阿修羅皆應供養如佛塔廟，何況有人盡能受、持、讀、誦？須菩提！當知是人成就最上第一希有之法。若是經典所在之處則為有佛，若尊重弟子。」

藏佛舍利之處謂之塔、奉佛形像之處謂之廟，隨說此經四句偈處，天人固當敬之如佛塔、廟，況能具足持誦者耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 藏佛舍利之處謂之塔、奉佛形像之處謂之廟，隨說此經四句偈處，天人固當敬之如佛塔、廟，況能具足持誦者耶？

成就最上第一希有之法者，成無上佛果菩提也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就最上第一希有之法者，成無上佛果菩提也。

若是經典等者，經典所在即佛之所在、持說之人即佛弟子，可不崇敬乎哉？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若是經典等者，經典所在即佛之所在、持說之人即佛弟子，可不崇敬乎哉？

爾時，須菩提白佛言：「世尊！當何名此經？我等云何奉持？」佛告須菩提：「是經名為『金剛般若波羅蜜』，以是名字汝當奉持。所以者何？須菩提！佛說般若波羅蜜即非般若波羅蜜。須菩提！於意云何？如來有所說法不？」須菩提白佛言：「世尊！如來無所說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，須菩提白佛言：「世尊！當何名此經？我等云何奉持？」佛告須菩提：「是經名為『金剛般若波羅蜜』，以是名字汝當奉持。所以者何？須菩提！佛說般若波羅蜜即非般若波羅蜜。須菩提！於意云何？如來有所說法不？」須菩提白佛言：「世尊！如來無所說。」

善現既聞持經成就希有之法，故問：「此經何名？云何受持？」佛答：「此經名『金剛般若』，能斷一切疑執故，當奉持也。」斷執雖用般若之智，然法性本空，不可取著，故云即非般若波羅蜜也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現既聞持經成就希有之法，故問：「此經何名？云何受持？」佛答：「此經名『金剛般若』，能斷一切疑執故，當奉持也。」斷執雖用般若之智，然法性本空，不可取著，故云即非般若波羅蜜也。

如來又慮善現未達般若性空，謂有言說，故又誥云：「如來有所說法不？」而善現了知說即無說，乃答云：「如來無所說也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來又慮善現未達般若性空，謂有言說，故又誥云：「如來有所說法不？」而善現了知說即無說，乃答云：「如來無所說也。」

「須菩提！於意云何？三千大千世界所有微塵是為多不？」須菩提言：「甚多，世尊！」「須菩提！諸微塵如來說非微塵，是名微塵。如來說世界非世界，是名世界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！於意云何？三千大千世界所有微塵是為多不？」須菩提言：「甚多，世尊！」「須菩提！諸微塵如來說非微塵，是名微塵。如來說世界非世界，是名世界。」

此即文意由前施寶得福而來，前以無量大千世界七寶布施，得福雖多，然非離性，則是貪等煩惱染因，有為福報故。此遂以世界微塵為喻，塵界乃無情之物，不生貪等煩惱染因，是則有為福報不及塵界之無情，況持說此經是遠離煩惱之因，能取菩提而不勝耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此即文意由前施寶得福而來，前以無量大千世界七寶布施，得福雖多，然非離性，則是貪等煩惱染因，有為福報故。此遂以世界微塵為喻，塵界乃無情之物，不生貪等煩惱染因，是則有為福報不及塵界之無情，況持說此經是遠離煩惱之因，能取菩提而不勝耶？

非微塵、非世界者，非煩惱染因微塵、世界也。是名微塵、是名世界者，乃是無記微塵、世界也。無記猶無情，謂不起善惡也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非微塵、非世界者，非煩惱染因微塵、世界也。是名微塵、是名世界者，乃是無記微塵、世界也。無記猶無情，謂不起善惡也。

「須菩提！於意云何？可以三十二相見如來不？」「不也，世尊！不可以三十二相得見如來。何以故？如來說三十二相即是非相，是名三十二相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！於意云何？可以三十二相見如來不？」「不也，世尊！不可以三十二相得見如來。何以故？如來說三十二相即是非相，是名三十二相。」

三十二相者，應身相也；非相者，法身相也。是名三十二相者，應既即法，法全是應，不妨說三十二相也。言施寶之福，縱能成佛身相，但是應身，不及持說功德能成法身也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十二相者，應身相也；非相者，法身相也。是名三十二相者，應既即法，法全是應，不妨說三十二相也。言施寶之福，縱能成佛身相，但是應身，不及持說功德能成法身也。

「須菩提！若有善男子、善女人以恒河沙等身命布施，若復有人於此經中乃至受持四句偈等、為他人說，其福甚多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！若有善男子、善女人以恒河沙等身命布施，若復有人於此經中乃至受持四句偈等、為他人說，其福甚多。」

七寶布施，外財也；身命布施，內財也。身施者，如尸毘王代鴿是也；命施者，如薩埵飼虎是也。以輕重較之，則外財輕而易、內財重而難。然此二施皆有為有漏因果，總不如持說四句能取菩提之妙果也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七寶布施，外財也；身命布施，內財也。身施者，如尸毘王代鴿是也；命施者，如薩埵飼虎是也。以輕重較之，則外財輕而易、內財重而難。然此二施皆有為有漏因果，總不如持說四句能取菩提之妙果也。

爾時，須菩提聞說是經深解義趣，涕淚悲泣而白佛言：「希有，世尊！佛說如是甚深經典，我從昔來所得慧眼，未曾得聞如是之經。世尊！若復有人得聞是經，信心清淨則生實相，當知是人成就第一希有功德。世尊！是實相者則是非相，是故如來說名實相。世尊！我今得聞如是經典，信解受持不足為難。若當來世後五百歲，其有眾生得聞是經，信解受持，是人則為第一希有。何以故？此人無我相、人相、眾生相、壽者相。所以者何？我相即是非相，人相、眾生相、壽者相即是非相。何以故？離一切諸相即名諸佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，須菩提聞說是經深解義趣，涕淚悲泣而白佛言：「希有，世尊！佛說如是甚深經典，我從昔來所得慧眼，未曾得聞如是之經。世尊！若復有人得聞是經，信心清淨則生實相，當知是人成就第一希有功德。世尊！是實相者則是非相，是故如來說名實相。世尊！我今得聞如是經典，信解受持不足為難。若當來世後五百歲，其有眾生得聞是經，信解受持，是人則為第一希有。何以故？此人無我相、人相、眾生相、壽者相。所以者何？我相即是非相，人相、眾生相、壽者相即是非相。何以故？離一切諸相即名諸佛。」

善現知捨身命所感之福不如持說之勝，得聞此法，感佛恩深，遂悲泣流涕，讚言希有，自謂從昔已來未曾聞是經典。若人聞經，信心清淨則能生乎實相。又謂我今直佛獲聞是經不以為難，而未來眾生得聞是法始為希有。所以希有者，以依此經修行，不起我、人、眾生、壽者四相，即是非相，非相即實相也，離此諸相即成正覺，故曰即名諸佛也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現知捨身命所感之福不如持說之勝，得聞此法，感佛恩深，遂悲泣流涕，讚言希有，自謂從昔已來未曾聞是經典。若人聞經，信心清淨則能生乎實相。又謂我今直佛獲聞是經不以為難，而未來眾生得聞是法始為希有。所以希有者，以依此經修行，不起我、人、眾生、壽者四相，即是非相，非相即實相也，離此諸相即成正覺，故曰即名諸佛也。

佛告須菩提：「如是，如是。若復有人得聞是經，不驚、不怖、不畏，當知是人甚為希有。何以故？須菩提！如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜，是名第一波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「如是，如是。若復有人得聞是經，不驚、不怖、不畏，當知是人甚為希有。何以故？須菩提！如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜，是名第一波羅蜜。」

如是如是者，然之之辭也。大乘之法本是難信難解，然非大乘根器卒聞是法，未免驚愕、疑怖、畏懼，能聞是法而不驚畏者實為希有。此希有法無與等者，故名第一。然法本無說，慮其於法取著，故云非第一波羅蜜；有因緣故，亦可得說，故云是名第一波羅蜜也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是如是者，然之之辭也。大乘之法本是難信難解，然非大乘根器卒聞是法，未免驚愕、疑怖、畏懼，能聞是法而不驚畏者實為希有。此希有法無與等者，故名第一。然法本無說，慮其於法取著，故云非第一波羅蜜；有因緣故，亦可得說，故云是名第一波羅蜜也。

八、斷持說未脫苦果疑 此疑從上捨身布施而來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八、斷持說未脫苦果疑 此疑從上捨身布施而來

「須菩提！忍辱波羅蜜，如來說非忍辱波羅蜜。何以故？須菩提！如我昔為歌利王割截身體，我於爾時無我相、無人相、無眾生相、無壽者相。何以故？我於往昔節節支解時，若有我相、人相、眾生相、壽者相，應生嗔恨。須菩提！又念過去於五百世作忍辱仙人，於爾所世無我相、無人相、無眾生相、無壽者相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！忍辱波羅蜜，如來說非忍辱波羅蜜。何以故？須菩提！如我昔為歌利王割截身體，我於爾時無我相、無人相、無眾生相、無壽者相。何以故？我於往昔節節支解時，若有我相、人相、眾生相、壽者相，應生嗔恨。須菩提！又念過去於五百世作忍辱仙人，於爾所世無我相、無人相、無眾生相、無壽者相。」

忍辱者，六度之一也，安受曰忍，毀害曰辱。前云捨身命之福報是生死苦因，不及持說之福。此之行忍亦捨身命，不成苦因者何耶？蓋能達法無我，到於彼岸也。說非忍辱波羅蜜者，即遣著也。如是忍行，佛昔曾行故，引歌利王之事以證之。梵語歌利，華言極惡。佛於宿世曾作仙人山中修道，王因畋獵，見而不喜，遂割其耳鼻、截其手足，時仙人略無嗔恨，以慈忍力，身復如故，蓋能了達我、人、眾生、壽者四相皆空，非惟無苦，亦乃有樂也。又引過去五百世中作忍辱仙以證之者，明行忍行非止一世也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 忍辱者，六度之一也，安受曰忍，毀害曰辱。前云捨身命之福報是生死苦因，不及持說之福。此之行忍亦捨身命，不成苦因者何耶？蓋能達法無我，到於彼岸也。說非忍辱波羅蜜者，即遣著也。如是忍行，佛昔曾行故，引歌利王之事以證之。梵語歌利，華言極惡。佛於宿世曾作仙人山中修道，王因畋獵，見而不喜，遂割其耳鼻、截其手足，時仙人略無嗔恨，以慈忍力，身復如故，蓋能了達我、人、眾生、壽者四相皆空，非惟無苦，亦乃有樂也。又引過去五百世中作忍辱仙以證之者，明行忍行非止一世也。

「是故，須菩提！菩薩應離一切相，發阿耨多羅三藐三菩提心，不應住色生心，不應住聲、香、味、觸、法生心，應生無所住心。若心有住則為非住，是故佛說菩薩心不應住色布施。須菩提！菩薩為利益一切眾生應如是布施，如來說一切諸相即是非相，又說一切眾生即非眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故，須菩提！菩薩應離一切相，發阿耨多羅三藐三菩提心，不應住色生心，不應住聲、香、味、觸、法生心，應生無所住心。若心有住則為非住，是故佛說菩薩心不應住色布施。須菩提！菩薩為利益一切眾生應如是布施，如來說一切諸相即是非相，又說一切眾生即非眾生。」

佛累世行忍，以無我故得成菩提，故發菩提之心應須離一切相，離相即不住色等六塵也。應生無所住心，心無所住即能住菩提，若心有住則非住佛道矣。菩薩所行六度皆應離相，色為六塵之首、施為六度之初，故云不應住色布施，如是行施為利群生，若存施受之心則非無住。下復遣著，故曰非相、非眾生也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛累世行忍，以無我故得成菩提，故發菩提之心應須離一切相，離相即不住色等六塵也。應生無所住心，心無所住即能住菩提，若心有住則非住佛道矣。菩薩所行六度皆應離相，色為六塵之首、施為六度之初，故云不應住色布施，如是行施為利群生，若存施受之心則非無住。下復遣著，故曰非相、非眾生也。

九、斷能證無體非因疑 此疑從上為利生行施而來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九、斷能證無體非因疑 此疑從上為利生行施而來

「須菩提！如來是真語者、實語者、如語者、不誑語者、不異語者。須菩提！如來所得法，此法無實、無虛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！如來是真語者、實語者、如語者、不誑語者、不異語者。須菩提！如來所得法，此法無實、無虛。」

如來所得菩提妙果如理而證，離於言說，何故累稱持說功德勝餘布施等福耶？然佛無所證而證、無所說而說，所證所說無不當理，恐善現未達此意，故又告云是真實等語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來所得菩提妙果如理而證，離於言說，何故累稱持說功德勝餘布施等福耶？然佛無所證而證、無所說而說，所證所說無不當理，恐善現未達此意，故又告云是真實等語。

真語者，說佛菩提也；實語者，說小乘法也；如語者，說大乘法也；不異語者，說授記事也；不誑語者，不誑眾生也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真語者，說佛菩提也；實語者，說小乘法也；如語者，說大乘法也；不異語者，說授記事也；不誑語者，不誑眾生也。

解譯無此一句。無實、無虛者，如來所證之法本離言說，故曰無實；對機有說，故曰無虛也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解譯無此一句。無實、無虛者，如來所證之法本離言說，故曰無實；對機有說，故曰無虛也。

十、斷真如有得、無得疑 此疑從前不住相而來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十、斷真如有得、無得疑 此疑從前不住相而來

「須菩提！若菩薩心住於法而行布施，如人入暗則無所見；若菩薩心不住法而行布施，如人有目，日光明照，見種種色。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！若菩薩心住於法而行布施，如人入暗則無所見；若菩薩心不住法而行布施，如人有目，日光明照，見種種色。」

聖人以無為真如得名，然真如之體遍一切時、徧一切處，何故眾生有得者、有不得者？蓋心有住法、不住法之異耳。住者，住著也。如行布施不達三輪體空，名為住法，心既住法，不成檀波羅蜜，如入暗中則無所見；若達三輪體空則心無所住，即成檀波羅蜜，如人有目，在日光中見諸色相也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖人以無為真如得名，然真如之體遍一切時、徧一切處，何故眾生有得者、有不得者？蓋心有住法、不住法之異耳。住者，住著也。如行布施不達三輪體空，名為住法，心既住法，不成檀波羅蜜，如入暗中則無所見；若達三輪體空則心無所住，即成檀波羅蜜，如人有目，在日光中見諸色相也。

「須菩提！當來之世，若有善男子、善女人能於此經受持讀誦，則為如來以佛智慧悉知是人、悉見是人，皆得成就無量無邊功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！當來之世，若有善男子、善女人能於此經受持讀誦，則為如來以佛智慧悉知是人、悉見是人，皆得成就無量無邊功德。」

言未來世中若有受持讀誦者，佛眼、佛智悉能知見，既行勝因必成妙果，故曰成就無量無邊功德也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言未來世中若有受持讀誦者，佛眼、佛智悉能知見，既行勝因必成妙果，故曰成就無量無邊功德也。

「須菩提！若有善男子、善女人，初日分以恒河沙等身布施、中日分復以恒河沙等身布施、後日分亦以恒河沙等身布施，如是無量百千萬億劫以身布施，若復有人聞此經典，信心不逆，其福勝彼，何況書寫、受持、讀、誦、為人解說？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！若有善男子、善女人，初日分以恒河沙等身布施、中日分復以恒河沙等身布施、後日分亦以恒河沙等身布施，如是無量百千萬億劫以身布施，若復有人聞此經典，信心不逆，其福勝彼，何況書寫、受持、讀、誦、為人解說？」

初日分者，寅、卯、辰時也；中日分者，巳、午、未時也；後日分者，申、酉、戌時也。如是一日三時捨無量身，歷無量劫而行布施。世間固無此事，然佛設此喻者，以況聞經生信福德之勝，何況書、持、誦、說者耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初日分者，寅、卯、辰時也；中日分者，巳、午、未時也；後日分者，申、酉、戌時也。如是一日三時捨無量身，歷無量劫而行布施。世間固無此事，然佛設此喻者，以況聞經生信福德之勝，何況書、持、誦、說者耶？

信力曰受，念力曰持，對文曰讀，背文曰誦。所謂書寫、受、持、讀、誦者，自行也；為人解說者，化他也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信力曰受，念力曰持，對文曰讀，背文曰誦。所謂書寫、受、持、讀、誦者，自行也；為人解說者，化他也。

「須菩提！以要言之，是經有不可思議、不可稱量無邊功德，如來為發大乘者說、為發最上乘者說。若有人能受、持、讀、誦、廣為人說，如來悉知是人、悉見是人，皆得成就不可量、不可稱、無有邊、不可思議功德，如是人等則為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提。何以故？須菩提！若樂小法者，著我見、人見、眾生見、壽者見，則於此經不能聽受、讀、誦、為人解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！以要言之，是經有不可思議、不可稱量無邊功德，如來為發大乘者說、為發最上乘者說。若有人能受、持、讀、誦、廣為人說，如來悉知是人、悉見是人，皆得成就不可量、不可稱、無有邊、不可思議功德，如是人等則為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提。何以故？須菩提！若樂小法者，著我見、人見、眾生見、壽者見，則於此經不能聽受、讀、誦、為人解說。」

此般若之體本絕言思，其功德廣大不可得而稱量，非樂小乘者所可得聞，故曰為發大乘者說為發、最上乘者說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此般若之體本絕言思，其功德廣大不可得而稱量，非樂小乘者所可得聞，故曰為發大乘者說為發、最上乘者說。

發大乘者，通指衍門三教之人也；發最上乘者，的指圓頓之人，能生信解者也。如是之人修行此法，則成就不可思議功德故，能荷擔如來無上菩提。彼小乘不能聽受、讀、誦、為人解說，為著四見故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發大乘者，通指衍門三教之人也；發最上乘者，的指圓頓之人，能生信解者也。如是之人修行此法，則成就不可思議功德故，能荷擔如來無上菩提。彼小乘不能聽受、讀、誦、為人解說，為著四見故也。

「須菩提！在在處處若有此經，一切世間天、人、阿修羅所應供養。當知此處則為是塔，皆應恭敬作禮圍繞，以諸華香而散其處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！在在處處若有此經，一切世間天、人、阿修羅所應供養。當知此處則為是塔，皆應恭敬作禮圍繞，以諸華香而散其處。」

塔為藏舍利之處，若天、人、修羅固當敬事。此般若經卷所在之處，是真法身舍利寶塔，可不敬乎？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 塔為藏舍利之處，若天、人、修羅固當敬事。此般若經卷所在之處，是真法身舍利寶塔，可不敬乎？

「復次，須菩提！善男子、善女人受持讀誦此經，若為人輕賤，是人先世罪業應墮惡道，以今世人輕賤故，先世罪業則為消滅，當得阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！善男子、善女人受持讀誦此經，若為人輕賤，是人先世罪業應墮惡道，以今世人輕賤故，先世罪業則為消滅，當得阿耨多羅三藐三菩提。」

持誦此經者，人當恭敬，而反被人輕賤者，以宿罪業合招惡報，由經力故但被輕賤，被輕賤故，其罪消滅，當得無上佛果，持經功德可謂大矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持誦此經者，人當恭敬，而反被人輕賤者，以宿罪業合招惡報，由經力故但被輕賤，被輕賤故，其罪消滅，當得無上佛果，持經功德可謂大矣。

「須菩提！我念過去無量阿僧祇劫，於然燈佛前得值八百四千萬億那由他諸佛，悉皆供養承事，無空過者。若復有人於後末世能受持讀誦此經，所得功德於我所供養諸佛功德，百分不及一、千萬億分，乃至算數譬喻所不能及。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！我念過去無量阿僧祇劫，於然燈佛前得值八百四千萬億那由他諸佛，悉皆供養承事，無空過者。若復有人於後末世能受持讀誦此經，所得功德於我所供養諸佛功德，百分不及一、千萬億分，乃至算數譬喻所不能及。」

阿僧祇，翻無數時。那由他者，十億為洛叉，十洛叉為俱胝，十俱胝為那由他。如來於過去然燈佛前供養無數諸佛，其功德可謂深且大矣，乃言不及末世持經功德者，蓋持經能生理解，得證菩提。供佛雖感福報，但是事相，故持經功德百千萬億分中不及一分也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿僧祇，翻無數時。那由他者，十億為洛叉，十洛叉為俱胝，十俱胝為那由他。如來於過去然燈佛前供養無數諸佛，其功德可謂深且大矣，乃言不及末世持經功德者，蓋持經能生理解，得證菩提。供佛雖感福報，但是事相，故持經功德百千萬億分中不及一分也。

又言算數譬喻所不能及者，蓋事相之福是可思議之法，而般若妙智忘能所、絕待對，不可得而思議者也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又言算數譬喻所不能及者，蓋事相之福是可思議之法，而般若妙智忘能所、絕待對，不可得而思議者也。

「須菩提！若善男子、善女人於後末世有受持讀誦此經，所得功德我若具說者，或有人聞，心則狂亂，狐疑不信。須菩提！當知是經義不可思議，果報亦不可思議。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！若善男子、善女人於後末世有受持讀誦此經，所得功德我若具說者，或有人聞，心則狂亂，狐疑不信。須菩提！當知是經義不可思議，果報亦不可思議。」

此經非大乘根器不能持誦，而持誦所感功德豈常人可聞？聞必狐疑不信，故不具說，蓋此經之義趣與其果報不可思議故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此經非大乘根器不能持誦，而持誦所感功德豈常人可聞？聞必狐疑不信，故不具說，蓋此經之義趣與其果報不可思議故也。

十一、斷安住、降伏存我疑 此疑從前諸文無我、人等相而來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十一、斷安住、降伏存我疑 此疑從前諸文無我、人等相而來

爾時，須菩提白佛言：「世尊！善男子、善女人發阿耨多羅三藐三菩提心，云何應住？云何降伏其心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，須菩提白佛言：「世尊！善男子、善女人發阿耨多羅三藐三菩提心，云何應住？云何降伏其心？」

善現初聞此義，至是復問者，何耶？問辭雖同，其意則別，蓋所問不過住大乘、降妄心而已。初之問意但問能住、能降之法；此之問意，若謂我能住、我能降，存此分別障於真證無住之道，故又興此問也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現初聞此義，至是復問者，何耶？問辭雖同，其意則別，蓋所問不過住大乘、降妄心而已。初之問意但問能住、能降之法；此之問意，若謂我能住、我能降，存此分別障於真證無住之道，故又興此問也。

佛告須菩提：「若善男子、善女人發阿耨多羅三藐三菩提心者，當生如是心：『我應滅度一切眾生。滅度一切眾生已，而無有一眾生實滅度者。』何以故？須菩提！若菩薩有我相、人相、眾生相、壽者相，則非菩薩。所以者何？須菩提！實無有法發阿耨多羅三藐三菩提心者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「若善男子、善女人發阿耨多羅三藐三菩提心者，當生如是心：『我應滅度一切眾生。滅度一切眾生已，而無有一眾生實滅度者。』何以故？須菩提！若菩薩有我相、人相、眾生相、壽者相，則非菩薩。所以者何？須菩提！實無有法發阿耨多羅三藐三菩提心者。」

此一節文意亦與前同，但前是破情顯智，所破之情即我、人等四相粗執，所顯之智即般若真智，自此而下，忘智顯理，破我、人等四相細執，由此賢位漸入聖階矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此一節文意亦與前同，但前是破情顯智，所破之情即我、人等四相粗執，所顯之智即般若真智，自此而下，忘智顯理，破我、人等四相細執，由此賢位漸入聖階矣。

十二、斷佛因是有菩薩疑 此疑從上實無有法發菩提心者而來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十二、斷佛因是有菩薩疑 此疑從上實無有法發菩提心者而來

「須菩提！於意云何？如來於然燈佛所有法得阿耨多羅三藐三菩提不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！於意云何？如來於然燈佛所有法得阿耨多羅三藐三菩提不？」

由前云實無有法發菩提心者，意謂無發心者則無菩薩，若無菩薩，云何釋迦於然燈佛所名曰善慧，布髮掩泥，行菩薩行，得受記耶？佛恐善現潛有此疑，故舉以問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由前云實無有法發菩提心者，意謂無發心者則無菩薩，若無菩薩，云何釋迦於然燈佛所名曰善慧，布髮掩泥，行菩薩行，得受記耶？佛恐善現潛有此疑，故舉以問。

「不也，世尊！如我解佛所說義，佛於然燈佛所，無有法得阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也，世尊！如我解佛所說義，佛於然燈佛所，無有法得阿耨多羅三藐三菩提。」

善現答意云：善慧彼時都無所得，離諸分別，由悟無法故得受記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答意云：善慧彼時都無所得，離諸分別，由悟無法故得受記。

佛言：「如是，如是。須菩提！實無有法如來得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提者，然燈佛則不與我受記：『汝於來世當得作佛，號釋迦牟尼。』以實無有法得阿耨多羅三藐三菩提，是故然燈佛與我受記，作是言：『汝於來世當得作佛，號釋迦牟尼。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，如是。須菩提！實無有法如來得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提者，然燈佛則不與我受記：『汝於來世當得作佛，號釋迦牟尼。』以實無有法得阿耨多羅三藐三菩提，是故然燈佛與我受記，作是言：『汝於來世當得作佛，號釋迦牟尼。』」

善現既會法無所得，佛然其說，乃言：「如是，如是。」既而又反覆告之者，要令善現知法無所得，深契至理，故得受記。蓋如來所證妙果乃心地本具法門，離諸名相，無授受中而論授受也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現既會法無所得，佛然其說，乃言：「如是，如是。」既而又反覆告之者，要令善現知法無所得，深契至理，故得受記。蓋如來所證妙果乃心地本具法門，離諸名相，無授受中而論授受也。

十三、斷無因則無佛法疑 此疑從上釋迦於然燈行因實無有得而來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十三、斷無因則無佛法疑 此疑從上釋迦於然燈行因實無有得而來

「何以故？如來者，即諸法如義。若有人言：『如來得阿耨多羅三藐三菩提。』須菩提！實無有法佛得阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何以故？如來者，即諸法如義。若有人言：『如來得阿耨多羅三藐三菩提。』須菩提！實無有法佛得阿耨多羅三藐三菩提。」

何以故者，徵起之辭也。由前云：「實無有法得菩提果，故受然燈之記。」遂疑既無佛果，豈有佛法耶？釋云：「如來者，即諸法如義。」如者，真如也，不偽曰真、不異曰如。此真如體貫徹三世，綿亘十方，非空、非有，不變、不遷，名如來性，若有所得即非佛菩提也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何以故者，徵起之辭也。由前云：「實無有法得菩提果，故受然燈之記。」遂疑既無佛果，豈有佛法耶？釋云：「如來者，即諸法如義。」如者，真如也，不偽曰真、不異曰如。此真如體貫徹三世，綿亘十方，非空、非有，不變、不遷，名如來性，若有所得即非佛菩提也。

「須菩提！如來所得阿耨多羅三藐三菩提，於是中無實、無虛，是故如來說一切法皆是佛法。須菩提！所言一切法者，即非一切法，是故名一切法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！如來所得阿耨多羅三藐三菩提，於是中無實、無虛，是故如來說一切法皆是佛法。須菩提！所言一切法者，即非一切法，是故名一切法。」

所得者，忘情而證也。無實者，非有為相也；無虛者，是真如體也。然此真如非別有法，即一切色等諸法，離性、離相，名真如體，唯佛與佛乃能證此。故一切法皆是佛法，真如之體雖不離於諸法，然亦不可取著，故云：「即非一切法，是名一切法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所得者，忘情而證也。無實者，非有為相也；無虛者，是真如體也。然此真如非別有法，即一切色等諸法，離性、離相，名真如體，唯佛與佛乃能證此。故一切法皆是佛法，真如之體雖不離於諸法，然亦不可取著，故云：「即非一切法，是名一切法。」

「須菩提！譬如人身長大。」須菩提言：「世尊！如來說人身長大，則為非大身，是名大身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！譬如人身長大。」須菩提言：「世尊！如來說人身長大，則為非大身，是名大身。」

上說如來所證真如之體遍一切處，可謂長大矣，又恐善現起長大之見，故佛又設喻徵之，曰：「譬如人身長大。」善現因喻有悟，即曰：「非大身，是名大身。」論云：「大身有二義：一者、遍一切處即法身，二者、功德大即報身。此之二身皆離諸相，故名為非。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上說如來所證真如之體遍一切處，可謂長大矣，又恐善現起長大之見，故佛又設喻徵之，曰：「譬如人身長大。」善現因喻有悟，即曰：「非大身，是名大身。」論云：「大身有二義：一者、遍一切處即法身，二者、功德大即報身。此之二身皆離諸相，故名為非。」

十四、斷無人度生嚴土疑 此疑同十二疑，皆從第十一疑中實無有法發心者而來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十四、斷無人度生嚴土疑 此疑同十二疑，皆從第十一疑中實無有法發心者而來

「須菩提！菩薩亦如是，若作是言：『我當滅度無量眾生。』則不名菩薩。何以故？須菩提！實無有法名為菩薩。是故，佛說一切法無我、無人、無眾生、無壽者。須菩提！若菩薩作是言：『我當莊嚴佛土。』是不名菩薩。何以故？如來說莊嚴佛土者即非莊嚴，是名莊嚴。須菩提！若菩薩通達無我法者，如來說名真是菩薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！菩薩亦如是，若作是言：『我當滅度無量眾生。』則不名菩薩。何以故？須菩提！實無有法名為菩薩。是故，佛說一切法無我、無人、無眾生、無壽者。須菩提！若菩薩作是言：『我當莊嚴佛土。』是不名菩薩。何以故？如來說莊嚴佛土者即非莊嚴，是名莊嚴。須菩提！若菩薩通達無我法者，如來說名真是菩薩。」

法界混然、身土平等，尚無佛道可成，安有眾生可度？是則起度生之心、修行嚴土，即凡夫見，不名菩薩者。畢竟起何等心名為菩薩？故云能通達無我法者真菩薩也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法界混然、身土平等，尚無佛道可成，安有眾生可度？是則起度生之心、修行嚴土，即凡夫見，不名菩薩者。畢竟起何等心名為菩薩？故云能通達無我法者真菩薩也。

十五、斷諸佛不見諸法疑 此疑從上菩薩不見眾生可度、佛土可淨而來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十五、斷諸佛不見諸法疑 此疑從上菩薩不見眾生可度、佛土可淨而來

「須菩提！於意云何？如來有肉眼不？」「如是，世尊！如來有肉眼。」「須菩提！於意云何？如來有天眼不？」「如是，世尊！如來有天眼。」「須菩提！於意云何？如來有慧眼不？」「如是，世尊！如來有慧眼。」「須菩提！於意云何？如來有法眼不？」「如是，世尊！如來有法眼。」「須菩提！於意云何？如來有佛眼不？」「如是，世尊！如來有佛眼。」「須菩提！於意云何？如恒河中所有沙，佛說是沙不？」「如是，世尊！如來說是沙。」「須菩提！於意云何？如一恒河中所有沙，有如是沙等恒河，是諸恒河所有沙數佛世界，如是寧為多不？」「甚多，世尊！」佛告須菩提：「爾所國土中所有眾生若干種心，如來悉知。何以故？如來說諸心皆為非心，是名為心。所以者何？須菩提！過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！於意云何？如來有肉眼不？」「如是，世尊！如來有肉眼。」「須菩提！於意云何？如來有天眼不？」「如是，世尊！如來有天眼。」「須菩提！於意云何？如來有慧眼不？」「如是，世尊！如來有慧眼。」「須菩提！於意云何？如來有法眼不？」「如是，世尊！如來有法眼。」「須菩提！於意云何？如來有佛眼不？」「如是，世尊！如來有佛眼。」「須菩提！於意云何？如恒河中所有沙，佛說是沙不？」「如是，世尊！如來說是沙。」「須菩提！於意云何？如一恒河中所有沙，有如是沙等恒河，是諸恒河所有沙數佛世界，如是寧為多不？」「甚多，世尊！」佛告須菩提：「爾所國土中所有眾生若干種心，如來悉知。何以故？如來說諸心皆為非心，是名為心。所以者何？須菩提！過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得。」

前說不見彼是眾生、不見我為菩薩、不見淨佛國土，如是則不見諸法，名為諸佛如來。然而如來具足五眼，豈都無所見耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前說不見彼是眾生、不見我為菩薩、不見淨佛國土，如是則不見諸法，名為諸佛如來。然而如來具足五眼，豈都無所見耶？

五眼者，肉眼、天眼、慧眼、法眼、佛眼也。古德偈云：「天眼通非礙，肉眼礙非通，法眼惟觀俗，慧眼了知空，佛眼如千日，照異體還同。」此之五眼通該十界而優劣有殊，如經所說五眼皆如來所具者，無非佛眼也。恒沙世界一切眾生之心，如來無不知見。然眾生之心種種顛倒而言非心者，妄識本空也。是名為心者，真如不滅也。所以者何？下徵釋非心之所以也。蓋三世之心，過去已滅、未來未至、現在不住，皆是虛妄生滅故，求之不可得也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五眼者，肉眼、天眼、慧眼、法眼、佛眼也。古德偈云：「天眼通非礙，肉眼礙非通，法眼惟觀俗，慧眼了知空，佛眼如千日，照異體還同。」此之五眼通該十界而優劣有殊，如經所說五眼皆如來所具者，無非佛眼也。恒沙世界一切眾生之心，如來無不知見。然眾生之心種種顛倒而言非心者，妄識本空也。是名為心者，真如不滅也。所以者何？下徵釋非心之所以也。蓋三世之心，過去已滅、未來未至、現在不住，皆是虛妄生滅故，求之不可得也。

十六、斷福德例心顛倒疑 此疑從上心住顛倒而來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十六、斷福德例心顛倒疑 此疑從上心住顛倒而來

「須菩提！於意云何？若有人滿三千大千世界七寶以用布施，是人以是因緣得福多不？」「如是，世尊！此人以是因緣得福甚多。」「須菩提！若福德有實，如來不說得福德多；以福德無故，如來說得福德多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！於意云何？若有人滿三千大千世界七寶以用布施，是人以是因緣得福多不？」「如是，世尊！此人以是因緣得福甚多。」「須菩提！若福德有實，如來不說得福德多；以福德無故，如來說得福德多。」

前說眾生心有住著是為顛倒，然福由心造，豈亦是顛倒？若是，何名善法耶？恐潛此疑，故佛斷之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前說眾生心有住著是為顛倒，然福由心造，豈亦是顛倒？若是，何名善法耶？恐潛此疑，故佛斷之。

福德有實者，住相布施成有漏因，其福則寡；福德無者，離相布施成無漏因，其福乃多。是則不住於相，心離顛倒，所作之福無非善法也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 福德有實者，住相布施成有漏因，其福則寡；福德無者，離相布施成無漏因，其福乃多。是則不住於相，心離顛倒，所作之福無非善法也。

十七、斷無為何有相好疑 此疑從前如來者即諸法如義而來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十七、斷無為何有相好疑 此疑從前如來者即諸法如義而來

「須菩提！於意云何？佛可以具足色身見不？」「不也，世尊！如來不應以具足色身見。何以故？如來說具足色身即非具足色身，是名具足色身。」「須菩提！於意云何？如來可以具足諸相見不？」「不也，世尊！如來不應以具足諸相見。何以故？如來說諸相具足即非具足，是名諸相具足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！於意云何？佛可以具足色身見不？」「不也，世尊！如來不應以具足色身見。何以故？如來說具足色身即非具足色身，是名具足色身。」「須菩提！於意云何？如來可以具足諸相見不？」「不也，世尊！如來不應以具足諸相見。何以故？如來說諸相具足即非具足，是名諸相具足。」

上說諸佛所證乃無為之法，云何佛身有八十種好、三十二相而可見耶？為斷此疑，故有此問。善現乃會如來法身固非色相可見，而未嘗離於色相而不可見，故云即非具足色身，是名具足色身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上說諸佛所證乃無為之法，云何佛身有八十種好、三十二相而可見耶？為斷此疑，故有此問。善現乃會如來法身固非色相可見，而未嘗離於色相而不可見，故云即非具足色身，是名具足色身。

即非具足諸相，是名具足諸相，良由全法身無為之體，起應身相好之用。是故，應身即是法身，乃無相而相，相而無相；無見而見，見而無見者也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即非具足諸相，是名具足諸相，良由全法身無為之體，起應身相好之用。是故，應身即是法身，乃無相而相，相而無相；無見而見，見而無見者也。

十八、斷無身何以說法疑 此疑從上身相不可得見而來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十八、斷無身何以說法疑 此疑從上身相不可得見而來

「須菩提！汝勿謂如來作是念：『我當有所說法。』莫作是念。何以故？若人言如來有所說法，則為謗佛，不能解我所說故。須菩提！說法者無法可說，是名說法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！汝勿謂如來作是念：『我當有所說法。』莫作是念。何以故？若人言如來有所說法，則為謗佛，不能解我所說故。須菩提！說法者無法可說，是名說法。」

既云如來色身相好，不可得見，如何為人演說法耶？然如來悲願深重，隨感而應，無說而說、說即無說，不達此意是為謗佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既云如來色身相好，不可得見，如何為人演說法耶？然如來悲願深重，隨感而應，無說而說、說即無說，不達此意是為謗佛。

言無法可說是名說法者，離性執已，不妨稱性而說也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言無法可說是名說法者，離性執已，不妨稱性而說也。

爾時，慧命須菩提白佛言：「世尊！頗有眾生於未來世聞說是法生信心不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，慧命須菩提白佛言：「世尊！頗有眾生於未來世聞說是法生信心不？」

善現解空第一，與般若空慧相應，以慧為命，故稱慧命。前云身乃非身之身、法乃非說而說，身、說俱妙，難信難解，所以有此疑問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現解空第一，與般若空慧相應，以慧為命，故稱慧命。前云身乃非身之身、法乃非說而說，身、說俱妙，難信難解，所以有此疑問。

佛言：「須菩提！彼非眾生，非不眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「須菩提！彼非眾生，非不眾生。」

眾生有聖、有凡，而凡夫眾生於此般若不能生信，聖體眾生乃能信解。言彼非眾生者，非凡夫眾生也；非不眾生者，非不是聖體眾生也。聖體眾生即大乘根器人也，豈可視為凡夫眾生不能生信？尚恐善現未悟，下文又徵釋之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生有聖、有凡，而凡夫眾生於此般若不能生信，聖體眾生乃能信解。言彼非眾生者，非凡夫眾生也；非不眾生者，非不是聖體眾生也。聖體眾生即大乘根器人也，豈可視為凡夫眾生不能生信？尚恐善現未悟，下文又徵釋之。

「何以故？須菩提！眾生眾生者，如來說非眾生，是名眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何以故？須菩提！眾生眾生者，如來說非眾生，是名眾生。」

眾生眾生者，牒上文非眾生、非不眾生也。如來說非眾生是名眾生者，言非是凡夫眾生，是聖體眾生能生信解者也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生眾生者，牒上文非眾生、非不眾生也。如來說非眾生是名眾生者，言非是凡夫眾生，是聖體眾生能生信解者也。

十九、斷無法如何修證疑 此疑從前十二、十三疑中無法得阿耨菩提而來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十九、斷無法如何修證疑 此疑從前十二、十三疑中無法得阿耨菩提而來

須菩提白佛言：「世尊！佛得阿耨多羅三藐三菩提，為無所得耶？」佛言：「如是，如是。須菩提！我於阿耨多羅三藐三菩提，乃至無有少法可得，是名阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！佛得阿耨多羅三藐三菩提，為無所得耶？」佛言：「如是，如是。須菩提！我於阿耨多羅三藐三菩提，乃至無有少法可得，是名阿耨多羅三藐三菩提。」

前既云實無有法得無上正覺，如何却有修證？故疑而問之。佛答有三：一答無法可得為正覺、二答平等為正覺、三答正助修善成正覺。初答如文可見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前既云實無有法得無上正覺，如何却有修證？故疑而問之。佛答有三：一答無法可得為正覺、二答平等為正覺、三答正助修善成正覺。初答如文可見。

「復次，須菩提！是法平等無有高下，是名阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！是法平等無有高下，是名阿耨多羅三藐三菩提。」

二答平等為正覺也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二答平等為正覺也。

「以無我、無人、無眾生、無壽者，修一切善法，則得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！所言善法者，如來說即非善法，是名善法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以無我、無人、無眾生、無壽者，修一切善法，則得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！所言善法者，如來說即非善法，是名善法。」

三答正助修善成正覺也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三答正助修善成正覺也。

正助者，正謂正觀空四相也，助謂緣助修一切善法也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正助者，正謂正觀空四相也，助謂緣助修一切善法也。

初答以無法可得為正覺者，達妄即真也，二以平等為正覺者，法無高下也，三以正助成正覺者，離相修善也，由離相故，名為善法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初答以無法可得為正覺者，達妄即真也，二以平等為正覺者，法無高下也，三以正助成正覺者，離相修善也，由離相故，名為善法。

二十、斷所說無記非因疑 此疑從上修善法而來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十、斷所說無記非因疑 此疑從上修善法而來

「須菩提！若三千大千世界中所有諸須彌山王，如是等七寶聚，有人持用布施，若人以此《般若波羅蜜經》乃至四句偈等受持讀誦、為他人說，於前福德百分不及一、百千萬億分、乃至算數譬喻所不能及。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！若三千大千世界中所有諸須彌山王，如是等七寶聚，有人持用布施，若人以此《般若波羅蜜經》乃至四句偈等受持讀誦、為他人說，於前福德百分不及一、百千萬億分、乃至算數譬喻所不能及。」

前既云從修善法得菩提，則佛所說法是無記法，不能得菩提耶？恐有此疑，故佛舉大千世界中施七寶聚如須彌山之多且大，較之持說四句功德，百千萬億分中乃不及其一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前既云從修善法得菩提，則佛所說法是無記法，不能得菩提耶？恐有此疑，故佛舉大千世界中施七寶聚如須彌山之多且大，較之持說四句功德，百千萬億分中乃不及其一。

所說法，蓋佛離言說相，以離相故，能作菩提之因，故慈氏偈云：「雖言無記法。而說是彼因。」彼即菩提也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所說法，蓋佛離言說相，以離相故，能作菩提之因，故慈氏偈云：「雖言無記法。而說是彼因。」彼即菩提也。

二十一、斷平等云何度生疑 此疑從第十九疑中是法平等而來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十一、斷平等云何度生疑 此疑從第十九疑中是法平等而來

「須菩提！於意云何？汝等勿謂如來作是念：『我當度眾生。』須菩提！莫作是念。何以故？實無有眾生如來度者。若有眾生如來度者，如來則有我、人、眾生、壽者。須菩提！如來說有我者，則非有我，而凡夫之人以為有我。須菩提！凡夫者，如來說則非凡夫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！於意云何？汝等勿謂如來作是念：『我當度眾生。』須菩提！莫作是念。何以故？實無有眾生如來度者。若有眾生如來度者，如來則有我、人、眾生、壽者。須菩提！如來說有我者，則非有我，而凡夫之人以為有我。須菩提！凡夫者，如來說則非凡夫。」

既云是法平等，無有高下，云何如來却度眾生？故偈云：「平等真法界，佛不度眾生，以名共彼陰，不離於法界。」名即眾生假名也，陰即五陰實法也，此假名、實法皆即法界，故云不離於法界。既即法界，凡聖一如，豈有眾生可度？故云佛不度眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既云是法平等，無有高下，云何如來却度眾生？故偈云：「平等真法界，佛不度眾生，以名共彼陰，不離於法界。」名即眾生假名也，陰即五陰實法也，此假名、實法皆即法界，故云不離於法界。既即法界，凡聖一如，豈有眾生可度？故云佛不度眾生。

如來若謂：「我為能度，眾生為所度。」此則著於四相。由離四相則非度而度、度而非度，則是如來說有我者，真我也；則非有我者，非妄我也。而凡夫之我是我執也。非凡夫者，論云：「非生，謂不生聖人法，即毛道凡夫也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來若謂：「我為能度，眾生為所度。」此則著於四相。由離四相則非度而度、度而非度，則是如來說有我者，真我也；則非有我者，非妄我也。而凡夫之我是我執也。非凡夫者，論云：「非生，謂不生聖人法，即毛道凡夫也。」

二十二、斷以相比知真佛疑 此疑從第十七疑中如來不應以色身諸相見而來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十二、斷以相比知真佛疑 此疑從第十七疑中如來不應以色身諸相見而來

「須菩提！於意云何？可以三十二相觀如來不？」須菩提言：「如是，如是，以三十二相觀如來。」佛言：「須菩提！若以三十二相觀如來者，轉輪聖王則是如來。」須菩提白佛言：「世尊！如我解佛所說義，不應以三十二相觀如來。」爾時，世尊而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！於意云何？可以三十二相觀如來不？」須菩提言：「如是，如是，以三十二相觀如來。」佛言：「須菩提！若以三十二相觀如來者，轉輪聖王則是如來。」須菩提白佛言：「世尊！如我解佛所說義，不應以三十二相觀如來。」爾時，世尊而說偈言：

「若以色見我、 以音聲求我， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若以色見我、 以音聲求我，

是人行邪道， 不能見如來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人行邪道， 不能見如來。」

三十二相者，應身相也。觀如來者，觀法身如來也。問意謂：可於應身相好中觀見法身不？善現乃知應身相好從法身流出，若見相好即見法身，故答云：「如是，如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十二相者，應身相也。觀如來者，觀法身如來也。問意謂：可於應身相好中觀見法身不？善現乃知應身相好從法身流出，若見相好即見法身，故答云：「如是，如是。」

佛又恐善現於應身取著，不達法體，故又以輪王即如來為難，而善現解佛難意，故云：「不可以三十二相觀如來也。」既而佛乃說偈以證之，法身之體固不離於聲色，但凡夫墮於聞、見，是行邪道，不能見於如來也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛又恐善現於應身取著，不達法體，故又以輪王即如來為難，而善現解佛難意，故云：「不可以三十二相觀如來也。」既而佛乃說偈以證之，法身之體固不離於聲色，但凡夫墮於聞、見，是行邪道，不能見於如來也。

二十三、斷佛果非關福相疑 此疑從上不應以相觀佛而來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十三、斷佛果非關福相疑 此疑從上不應以相觀佛而來

「須菩提！汝若作是念：『如來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提。』須菩提！莫作是念：『如來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提。』須菩提！汝若作是念：『發阿耨多羅三藐三菩提心者，說諸法斷滅。』莫作是念。何以故？發阿耨多羅三藐三菩提心者，於法不說斷滅相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！汝若作是念：『如來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提。』須菩提！莫作是念：『如來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提。』須菩提！汝若作是念：『發阿耨多羅三藐三菩提心者，說諸法斷滅。』莫作是念。何以故？發阿耨多羅三藐三菩提心者，於法不說斷滅相。」

上明如來所證菩提不從福德而致，是則菩薩所修福德不成菩提之因，亦不克果報耶？為斷此疑，故告之曰：「莫作是念。」如來不以具足相而得菩提，具足相即福德相也。蓋大乘所修福德之因、所得福德之果，但離取著之相，不同小乘斷滅之見，故曰：「於法不說斷滅相也。」下又設喻以告。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上明如來所證菩提不從福德而致，是則菩薩所修福德不成菩提之因，亦不克果報耶？為斷此疑，故告之曰：「莫作是念。」如來不以具足相而得菩提，具足相即福德相也。蓋大乘所修福德之因、所得福德之果，但離取著之相，不同小乘斷滅之見，故曰：「於法不說斷滅相也。」下又設喻以告。

「須菩提！若菩薩以滿恒河沙等世界七寶持用布施，若復有人知一切法無我，得成於忍，此菩薩勝前菩薩所得福德。須菩提！以諸菩薩不受福德故。」須菩提白佛言：「世尊！云何菩薩不受福德？」「須菩提！菩薩所作福德不應貪著，是故說不受福德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！若菩薩以滿恒河沙等世界七寶持用布施，若復有人知一切法無我，得成於忍，此菩薩勝前菩薩所得福德。須菩提！以諸菩薩不受福德故。」須菩提白佛言：「世尊！云何菩薩不受福德？」「須菩提！菩薩所作福德不應貪著，是故說不受福德。」

假使有人以無量世界七寶行施，心有所著，所感之福則成有漏；心若離著，即成無漏，故云若有人知一切法無我，得成於忍。無我者，無人、法二執也。忍即無生法忍，初住菩薩所證也。既得無生法忍，則與彼住相行施者不同，故云勝前菩薩所得福德。言不受福德者，不受有漏福報也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假使有人以無量世界七寶行施，心有所著，所感之福則成有漏；心若離著，即成無漏，故云若有人知一切法無我，得成於忍。無我者，無人、法二執也。忍即無生法忍，初住菩薩所證也。既得無生法忍，則與彼住相行施者不同，故云勝前菩薩所得福德。言不受福德者，不受有漏福報也。

善現又疑：「既不受福報，云何能獲無生法忍？」須知有漏果報則不應受，無漏果報則受而不取。取謂取著，故云菩薩所作福德不應貪著也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現又疑：「既不受福報，云何能獲無生法忍？」須知有漏果報則不應受，無漏果報則受而不取。取謂取著，故云菩薩所作福德不應貪著也。

二十四、斷化身出現受福疑 此疑從上不受福德而來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十四、斷化身出現受福疑 此疑從上不受福德而來

「須菩提！若有人言：『如來若來、若去，若坐、若臥。』是人不解我所說義。何以故？如來者，無所從來，亦無所去，故名如來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！若有人言：『如來若來、若去，若坐、若臥。』是人不解我所說義。何以故？如來者，無所從來，亦無所去，故名如來。」

有來、去、坐、臥者，乃如來應身也；無來、無去者，法身也。然如來昔行菩薩道時不受福報，云何至果有去、來、坐、臥之相，使諸眾生供養獲福？恐有此疑，故告以釋之，謂如來應用示有動作，而法身之體如如不動也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有來、去、坐、臥者，乃如來應身也；無來、無去者，法身也。然如來昔行菩薩道時不受福報，云何至果有去、來、坐、臥之相，使諸眾生供養獲福？恐有此疑，故告以釋之，謂如來應用示有動作，而法身之體如如不動也。

二十五、斷法身化身一異疑 此疑從上應有去來法無去來而來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十五、斷法身化身一異疑 此疑從上應有去來法無去來而來

「須菩提！若善男子、善女人以三千大千世界碎為微塵，於意云何？是微塵眾寧為多不？」須菩提言：「甚多，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！若善男子、善女人以三千大千世界碎為微塵，於意云何？是微塵眾寧為多不？」須菩提言：「甚多，世尊！」

上明應身去來是異，法身無去來是一，佛恐善現有一、異之見，故設喻以釋之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上明應身去來是異，法身無去來是一，佛恐善現有一、異之見，故設喻以釋之。

釋中初舉世界微塵一異斷疑，次舉言說我法離見。初釋中文有三科：一、標界塵一異以顯無性。言世界者，喻法身也；微塵者，喻應身也。世界一也，微塵異也。碎界作塵，塵無異性；合塵為界，界無一性。喻全法起應，應無異性，全應即法，法無一性。故偈云：「去來化身佛，法身常不動，於是法界處，非一亦非異。」然如來體用互融，所以能一、能異，非一、非異，自在無礙者矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋中初舉世界微塵一異斷疑，次舉言說我法離見。初釋中文有三科：一、標界塵一異以顯無性。言世界者，喻法身也；微塵者，喻應身也。世界一也，微塵異也。碎界作塵，塵無異性；合塵為界，界無一性。喻全法起應，應無異性，全應即法，法無一性。故偈云：「去來化身佛，法身常不動，於是法界處，非一亦非異。」然如來體用互融，所以能一、能異，非一、非異，自在無礙者矣。

「何以故？若是微塵眾實有者，佛則不說是微塵眾。所以者何？佛說微塵眾，則非微塵眾，是名微塵眾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何以故？若是微塵眾實有者，佛則不說是微塵眾。所以者何？佛說微塵眾，則非微塵眾，是名微塵眾。」

此釋微塵，喻應身無異性。若知碎世界作微塵，微塵全是世界，則塵無實性，故曰則非微塵；以離性計而說微塵，故曰是名微塵也。此喻全法起應，應即是法，何異性之有哉？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此釋微塵，喻應身無異性。若知碎世界作微塵，微塵全是世界，則塵無實性，故曰則非微塵；以離性計而說微塵，故曰是名微塵也。此喻全法起應，應即是法，何異性之有哉？

「世尊！如來所說三千大千世界，則非世界，是名世界。何以故？若世界實有者，則是一合相，如來說一合相，則非一合相，是名一合相。」「須菩提！一合相者，則是不可說，但凡夫之人貪著其事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如來所說三千大千世界，則非世界，是名世界。何以故？若世界實有者，則是一合相，如來說一合相，則非一合相，是名一合相。」「須菩提！一合相者，則是不可說，但凡夫之人貪著其事。」

此釋世界喻法身無一性，若知合微塵為世界，世界全是微塵，則世界無實性，故曰則非世界；以離性計而說世界，故曰是名世界也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此釋世界喻法身無一性，若知合微塵為世界，世界全是微塵，則世界無實性，故曰則非世界；以離性計而說世界，故曰是名世界也。

一合相者，言眾塵和合為一世界。非一合相者，非性執之一合；是名一合相者，乃離性之一合也。此一合相不可思說，而凡夫不了自生貪著耳。此喻全應是法，法不離應，何一性之有哉？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一合相者，言眾塵和合為一世界。非一合相者，非性執之一合；是名一合相者，乃離性之一合也。此一合相不可思說，而凡夫不了自生貪著耳。此喻全應是法，法不離應，何一性之有哉？

「須菩提！若人言：『佛說我見、人見、眾生見、壽者見。』須菩提！於意云何？是人解我所說義不？」「不也，世尊！是人不解如來所說義。何以故？世尊說我見、人見、眾生見、壽者見，則非我見、人見、眾生見、壽者見，是名我見、人見、眾生見、壽者見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！若人言：『佛說我見、人見、眾生見、壽者見。』須菩提！於意云何？是人解我所說義不？」「不也，世尊！是人不解如來所說義。何以故？世尊說我見、人見、眾生見、壽者見，則非我見、人見、眾生見、壽者見，是名我見、人見、眾生見、壽者見。」

此下明離我、法二見：初離我見。夫我見者，有真我之見、有妄我之見。妄我見者，虛妄分別眾生見也；真我見者，遠離執著如來見也。既離執著，示有我見、人見、眾生見、壽者見，此不見而見也。在迷眾生以為如來實有四見，故云不解如來所說義也。善現既解如來所說之義，即知四見皆非，虛妄分別，是真我之見，故云是名我見、人見、眾生見、壽者見也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此下明離我、法二見：初離我見。夫我見者，有真我之見、有妄我之見。妄我見者，虛妄分別眾生見也；真我見者，遠離執著如來見也。既離執著，示有我見、人見、眾生見、壽者見，此不見而見也。在迷眾生以為如來實有四見，故云不解如來所說義也。善現既解如來所說之義，即知四見皆非，虛妄分別，是真我之見，故云是名我見、人見、眾生見、壽者見也。

「須菩提！發阿耨多羅三藐三菩提心者，於一切法應如是知、如是見、如是信解，不生法相。須菩提！所言法相者，如來說即非法相，是名法相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！發阿耨多羅三藐三菩提心者，於一切法應如是知、如是見、如是信解，不生法相。須菩提！所言法相者，如來說即非法相，是名法相。」

次離法見。夫如來說法，要令眾生發菩提心、修行契理，故聞如來所說，當如是知見信解，不生法相。言不生法相者，不於法取著也。法本離相，如來稱性而說，故云即非法相，是名法相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次離法見。夫如來說法，要令眾生發菩提心、修行契理，故聞如來所說，當如是知見信解，不生法相。言不生法相者，不於法取著也。法本離相，如來稱性而說，故云即非法相，是名法相。

此一段文雖證釋離於法執，亦是總結降住正行。由經初善現請問：「若人發無上菩提心者，應云何住？云何降伏其心？」如來答云：「應如是住，如是降伏其心。」故今結云：「發菩提心者，於一切法如是知見信解」，此結如是住也；不生法相，此結降伏妄心也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此一段文雖證釋離於法執，亦是總結降住正行。由經初善現請問：「若人發無上菩提心者，應云何住？云何降伏其心？」如來答云：「應如是住，如是降伏其心。」故今結云：「發菩提心者，於一切法如是知見信解」，此結如是住也；不生法相，此結降伏妄心也。

二十六、斷化身說法無福疑 此疑從上塵喻化身是異而來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十六、斷化身說法無福疑 此疑從上塵喻化身是異而來

「須菩提！若有人以滿無量阿僧祇世界七寶持用布施，若有善男子、善女人發菩薩心者持於此經乃至四句偈等，受持讀誦、為人演說，其福勝彼。云何為人演說？不取於相，如如不動。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！若有人以滿無量阿僧祇世界七寶持用布施，若有善男子、善女人發菩薩心者持於此經乃至四句偈等，受持讀誦、為人演說，其福勝彼。云何為人演說？不取於相，如如不動。」

此段文有三節，初以無量阿僧祇世界七寶布施，是假喻格量也。自「若有善男子」下，明持說福勝。自「云何為人演說」下，是釋福勝，所以據經文但明持說功德，而論乃謂化佛說法有無量功德者，蓋化佛是說經教主，持說是弘經之人，所弘之經是佛所說，佛之所說離言說相，故功德無量。弘經之人若能離著，則其福能勝彼也。如如者，法身之理也。化身既即法身，則無去、無來，故不動也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此段文有三節，初以無量阿僧祇世界七寶布施，是假喻格量也。自「若有善男子」下，明持說福勝。自「云何為人演說」下，是釋福勝，所以據經文但明持說功德，而論乃謂化佛說法有無量功德者，蓋化佛是說經教主，持說是弘經之人，所弘之經是佛所說，佛之所說離言說相，故功德無量。弘經之人若能離著，則其福能勝彼也。如如者，法身之理也。化身既即法身，則無去、無來，故不動也。

二十七、斷入寂如何說法疑 此疑從上演說與不動而來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十七、斷入寂如何說法疑 此疑從上演說與不動而來

「何以故？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何以故？」

上言如如不動，則佛常住世間，為眾生說法，何故言如來入涅槃耶？恐有此疑，故說偈以釋云： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上言如如不動，則佛常住世間，為眾生說法，何故言如來入涅槃耶？恐有此疑，故說偈以釋云：

「一切有為法， 如夢幻泡影， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切有為法， 如夢幻泡影，

如露亦如電， 應作如是觀。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如露亦如電， 應作如是觀。」

一切有為法者，一切世間生滅之法也。佛生人中示同生滅，亦屬有為無常之法。無常之法虛假不實，故以夢、幻、泡、影、露、電六種為喻。應作如是觀者，觀即般若妙智，以此妙智觀有為法如夢幻等。能觀既是妙智，所觀無非妙境。妙境者，一境三諦也。妙智者，一心三觀也。三觀者，空、假、中也。三諦者，真、俗、中也。即觀有為之法，離性、離相之謂空；無法不具之謂假；非空、非假之謂中。諦者，審實不虛之謂。全諦發觀，以觀照諦，諦既即一而三，觀豈前後而照？故云如是觀也。能如是觀，乃了化身即法身，無常即常也。雖即法身，不礙涅槃，常即無常也。良以如來究竟非常、非無常之法，故所以能常、能無常也，是則終日涅槃、終日說法，不住有為、不住無為，不可得而思議者也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切有為法者，一切世間生滅之法也。佛生人中示同生滅，亦屬有為無常之法。無常之法虛假不實，故以夢、幻、泡、影、露、電六種為喻。應作如是觀者，觀即般若妙智，以此妙智觀有為法如夢幻等。能觀既是妙智，所觀無非妙境。妙境者，一境三諦也。妙智者，一心三觀也。三觀者，空、假、中也。三諦者，真、俗、中也。即觀有為之法，離性、離相之謂空；無法不具之謂假；非空、非假之謂中。諦者，審實不虛之謂。全諦發觀，以觀照諦，諦既即一而三，觀豈前後而照？故云如是觀也。能如是觀，乃了化身即法身，無常即常也。雖即法身，不礙涅槃，常即無常也。良以如來究竟非常、非無常之法，故所以能常、能無常也，是則終日涅槃、終日說法，不住有為、不住無為，不可得而思議者也。

一經始末皆稱如是，始云如是住、如是降心，中間節節云如是，至此又云如是觀，論乃釋云：「妙智正觀，故知妙智實一經之宗也。」正宗竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一經始末皆稱如是，始云如是住、如是降心，中間節節云如是，至此又云如是觀，論乃釋云：「妙智正觀，故知妙智實一經之宗也。」正宗竟。

佛說是經已，長老須菩提、及諸比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、一切世間天、人、阿修羅聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是經已，長老須菩提、及諸比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、一切世間天、人、阿修羅聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。

金剛般若波羅蜜經註解 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛般若波羅蜜經註解

洪武十年十一月二十有二日皇帝有詔：令天下僧徒習通《心經》、《金剛》、《楞伽》三經，晝則講說，夜則禪定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 洪武十年十一月二十有二日皇帝有詔：令天下僧徒習通《心經》、《金剛》、《楞伽》三經，晝則講說，夜則禪定。

復詔：取諸郡禪教僧會于天界善世禪寺，校讐三經古註，一定其說，頒行天下，以廣傳持。洪惟皇上以金輪統御，乘夙願力，親受靈山付囑，流通教法，以壽慧命，不勝幸甚。於是(臣)僧(宗泐)等才雖愚鈍，敢竭丹衷，述平昔所聞，輒為註釋。註成，以十一年正月二十有八日，詣闕進呈，上御華蓋殿覽畢，乃可其說，勅刊板行世。然此三經皆是究心之要，其功在乎破情顯性，而流通之功良亦不細，上以陰翊王度、下以資益群生，非惟吾徒一時之幸，實天下萬世之至幸也。(臣)僧(宗泐)謹識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復詔：取諸郡禪教僧會于天界善世禪寺，校讐三經古註，一定其說，頒行天下，以廣傳持。洪惟皇上以金輪統御，乘夙願力，親受靈山付囑，流通教法，以壽慧命，不勝幸甚。於是(臣)僧(宗泐)等才雖愚鈍，敢竭丹衷，述平昔所聞，輒為註釋。註成，以十一年正月二十有八日，詣闕進呈，上御華蓋殿覽畢，乃可其說，勅刊板行世。然此三經皆是究心之要，其功在乎破情顯性，而流通之功良亦不細，上以陰翊王度、下以資益群生，非惟吾徒一時之幸，實天下萬世之至幸也。(臣)僧(宗泐)謹識。