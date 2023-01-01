金剛般若經疏論纂要下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛般若經疏論纂要下

京大興福寺沙門宗密述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 京大興福寺沙門宗密述

長水沙門子璿治定 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長水沙門子璿治定

八、斷持說未脫苦果疑。論云：「向說捨身苦，身果報故福劣。若爾，依此法門持說諸菩薩行，苦行亦是苦果，云何此法不成苦果？」○斷之文二：初、明超忍以斷疑，二：○初、明忍體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八、斷持說未脫苦果疑。論云：「向說捨身苦，身果報故福劣。若爾，依此法門持說諸菩薩行，苦行亦是苦果，云何此法不成苦果？」○斷之文二：初、明超忍以斷疑，二：○初、明忍體。

「須菩提！忍辱波羅蜜，如來說非忍辱波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！忍辱波羅蜜，如來說非忍辱波羅蜜。」

忍到彼岸已離苦相，況彼岸非岸，誰苦？誰忍？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 忍到彼岸已離苦相，況彼岸非岸，誰苦？誰忍？

△二、明忍相，二：初、引一生證極苦忍，二：初、正明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 △二、明忍相，二：初、引一生證極苦忍，二：初、正明。

「何以故？須菩提！如我昔為歌利王割截身體，我於爾時，無我相、無人相、無眾生相、無壽者相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何以故？須菩提！如我昔為歌利王割截身體，我於爾時，無我相、無人相、無眾生相、無壽者相。」

歌利，此云極惡。佛昔作仙山中修道，王獵疲寢，妃共禮仙，王問得四果，皆答不得，王怒割截，天怒雨石，王懼而懺悔，仙證本無瞋，王乃免害。論云「不但無苦而乃有樂，以慈悲故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歌利，此云極惡。佛昔作仙山中修道，王獵疲寢，妃共禮仙，王問得四果，皆答不得，王怒割截，天怒雨石，王懼而懺悔，仙證本無瞋，王乃免害。論云「不但無苦而乃有樂，以慈悲故。」

○二、反顯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○二、反顯。

「何以故？我於往昔節節支解時，若有我相、人相、眾生相、壽者相，應生嗔恨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何以故？我於往昔節節支解時，若有我相、人相、眾生相、壽者相，應生嗔恨。」

二、引多生證相續忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、引多生證相續忍。

「須菩提！又念過去於五百世作忍辱仙人，於爾所世無我相、無人相、無眾生相、無壽者相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！又念過去於五百世作忍辱仙人，於爾所世無我相、無人相、無眾生相、無壽者相。」

累苦故忍熟而樂，但與正定慈悲相應，故偈云「離我及恚相，實無有苦惱，共樂有慈悲，如是苦行果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 累苦故忍熟而樂，但與正定慈悲相應，故偈云「離我及恚相，實無有苦惱，共樂有慈悲，如是苦行果。」

○二、勸離相以安忍。論云「若有菩薩不離我相，見苦行苦，欲捨菩提心，故勸離相。」無著云：「為對治不忍因緣有三種苦，謂：流轉苦、眾生相違苦、乏受用苦。」○文二：○初、總標。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○二、勸離相以安忍。論云「若有菩薩不離我相，見苦行苦，欲捨菩提心，故勸離相。」無著云：「為對治不忍因緣有三種苦，謂：流轉苦、眾生相違苦、乏受用苦。」○文二：○初、總標。

「是故，須菩提！菩薩應離一切相，發阿耨多羅三藐三菩提心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故，須菩提！菩薩應離一切相，發阿耨多羅三藐三菩提心。」

若離相發心，雖逢大苦即能不捨。無著云：「離一切相者，為離如是三苦相也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若離相發心，雖逢大苦即能不捨。無著云：「離一切相者，為離如是三苦相也。」

○二、別顯，二：○初、對治不忍流轉苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○二、別顯，二：○初、對治不忍流轉苦。

「不應住色生心，不應住聲、香、味、觸、法生心，應生無所住心，若心有住則為非住，是故佛說菩薩心不應住色布施。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不應住色生心，不應住聲、香、味、觸、法生心，應生無所住心，若心有住則為非住，是故佛說菩薩心不應住色布施。」

初正明流是集諦，轉是苦諦。無著云：「若著色等則於流轉苦中疲乏，故菩提心不生。」後引證，引前說無住施具含六度，證此文矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初正明流是集諦，轉是苦諦。無著云：「若著色等則於流轉苦中疲乏，故菩提心不生。」後引證，引前說無住施具含六度，證此文矣。

○二、對治不忍相違苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○二、對治不忍相違苦。

「須菩提！菩薩為利益一切眾生應如是布施，如來說一切諸相即是非相，又說一切眾生則非眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！菩薩為利益一切眾生應如是布施，如來說一切諸相即是非相，又說一切眾生則非眾生。」

無著云：「既為眾生行施，云何於彼生瞋？由不能無眾生想故，眾生相違時即生疲乏，故顯示人無我、法無我。」論云：「諸相者，眾生相也。非相者，無我也。陰中見我是眾生相，一切眾生者，五陰法也。非眾生者，陰空故法無我也。」乏受用苦配在後斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無著云：「既為眾生行施，云何於彼生瞋？由不能無眾生想故，眾生相違時即生疲乏，故顯示人無我、法無我。」論云：「諸相者，眾生相也。非相者，無我也。陰中見我是眾生相，一切眾生者，五陰法也。非眾生者，陰空故法無我也。」乏受用苦配在後斷。

九、斷能證無體非因疑。論云：「於證果中無道，云何彼於果為能作因？」○斷之文二：○初、斷疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九、斷能證無體非因疑。論云：「於證果中無道，云何彼於果為能作因？」○斷之文二：○初、斷疑。

「須菩提！如來是真語者、實語者、如語者、不誑語者、不異語者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！如來是真語者、實語者、如語者、不誑語者、不異語者。」

佛所有說皆如其事，今說證果，何疑不然？真語者，說佛身大菩提法也，是真智故。實語者，說小乘四諦，諦是實義。如語者，說大乘法有真如，小乘無也。不異語者，說三世授記等事更無參差。佛將此四語不誑眾生，是故秦譯加不誑語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛所有說皆如其事，今說證果，何疑不然？真語者，說佛身大菩提法也，是真智故。實語者，說小乘四諦，諦是實義。如語者，說大乘法有真如，小乘無也。不異語者，說三世授記等事更無參差。佛將此四語不誑眾生，是故秦譯加不誑語。

○二、離執。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○二、離執。

「須菩提！如來所得法，此法無實、無虛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！如來所得法，此法無實、無虛。」

無實者，如言說性非有故。無虛者，不如言說自性故有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無實者，如言說性非有故。無虛者，不如言說自性故有。

○十、斷如遍有得、無得疑，論云「若聖人以無為真如法得名，彼真如一切時處恒有，何故有得者、有不得？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○十、斷如遍有得、無得疑，論云「若聖人以無為真如法得名，彼真如一切時處恒有，何故有得者、有不得？」

○斷之文二：○初、舉喻斷疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○斷之文二：○初、舉喻斷疑。

「須菩提！若菩薩心住於法而行布施，如人入闇則無所見；若菩薩心不住法而行布施，如人有目，日光明照，見種種色。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！若菩薩心住於法而行布施，如人入闇則無所見；若菩薩心不住法而行布施，如人有目，日光明照，見種種色。」

論云「無智住法，心不清淨故不得；有智不住法，心清淨故得。」有目者，如得對治法。日光者，如所治闇，盡能治現前。空喻真如，色喻性上萬德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論云「無智住法，心不清淨故不得；有智不住法，心清淨故得。」有目者，如得對治法。日光者，如所治闇，盡能治現前。空喻真如，色喻性上萬德。

○二、讚經功德，二：○初、總標。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○二、讚經功德，二：○初、總標。

「須菩提！當來之世，若有善男子、善女人能於此經受持讀誦，則為如來以佛智慧悉知是人、悉見是人，皆得成就無量無邊功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！當來之世，若有善男子、善女人能於此經受持讀誦，則為如來以佛智慧悉知是人、悉見是人，皆得成就無量無邊功德。」

無著云：「讀誦者，此說受持因故，為欲受故讀、為欲持故誦。」論云「受持修行，依總持法故；讀誦修行，依聞慧廣故。是則從他聞法，內自思惟，得修行智也。」故偈云「修從他及內。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無著云：「讀誦者，此說受持因故，為欲受故讀、為欲持故誦。」論云「受持修行，依總持法故；讀誦修行，依聞慧廣故。是則從他聞法，內自思惟，得修行智也。」故偈云「修從他及內。」

○二、別顯，十：初、捨命不如，二：○初、捨命福。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○二、別顯，十：初、捨命不如，二：○初、捨命福。

「須菩提！若有善男子、善女人，初日分以恒河沙等身布施、中日分復以恒河沙等身布施、後日分亦以恒河沙等身布施，如是無量百千萬億劫以身布施。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！若有善男子、善女人，初日分以恒河沙等身布施、中日分復以恒河沙等身布施、後日分亦以恒河沙等身布施，如是無量百千萬億劫以身布施。」

偈云「以事及時大，福中勝福德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 偈云「以事及時大，福中勝福德。」

○二、信經福。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○二、信經福。

「若復有人聞此經典，信心不逆，其福勝彼，何況書寫、受、持、讀、誦、為人解說？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若復有人聞此經典，信心不逆，其福勝彼，何況書寫、受、持、讀、誦、為人解說？」

信經劣於持說，多命勝於前喻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信經劣於持說，多命勝於前喻。

○二、餘乘不測。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○二、餘乘不測。

「須菩提！以要言之，是經有不可思議、不可稱量無邊功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！以要言之，是經有不可思議、不可稱量無邊功德。」

偈云「非餘者境界。」無著云：「不可思議者，唯自覺故。不可稱量者，無有等及勝故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 偈云「非餘者境界。」無著云：「不可思議者，唯自覺故。不可稱量者，無有等及勝故。」

○三、依大心說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○三、依大心說。

「如來為發大乘者說、為發最上乘者說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來為發大乘者說、為發最上乘者說。」

最上者，一佛乘也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最上者，一佛乘也。

○四、具德能傳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○四、具德能傳。

「若有人能受、持、讀、誦、廣為人說，如來悉知是人、悉見是人，皆得成就不可量、不可稱、無有邊、不可思議功德，如是人等則為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有人能受、持、讀、誦、廣為人說，如來悉知是人、悉見是人，皆得成就不可量、不可稱、無有邊、不可思議功德，如是人等則為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提。」

成就等者，偈云「滿足無上界。」荷擔者，無著云：「肩負菩提重擔故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就等者，偈云「滿足無上界。」荷擔者，無著云：「肩負菩提重擔故。」

○五、樂小不堪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○五、樂小不堪。

「何以故？須菩提！若樂小法者，著我見、人見、眾生見、壽者見，則於此經不能聽受、讀誦、為人解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何以故？須菩提！若樂小法者，著我見、人見、眾生見、壽者見，則於此經不能聽受、讀誦、為人解說。」

六、所在如塔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六、所在如塔。

「須菩提！在在處處，若有此經，一切世間天、人、阿修羅所應供養，當知此處則為是塔，皆應恭敬，作禮圍繞，以諸華香而散其處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！在在處處，若有此經，一切世間天、人、阿修羅所應供養，當知此處則為是塔，皆應恭敬，作禮圍繞，以諸華香而散其處。」

七、轉罪為佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七、轉罪為佛。

「復次，須菩提！善男子、善女人受持讀誦此經，若為人輕賤，是人先世罪業應墮惡道，以今世人輕賤故，先世罪業則為消滅，當得阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！善男子、善女人受持讀誦此經，若為人輕賤，是人先世罪業應墮惡道，以今世人輕賤故，先世罪業則為消滅，當得阿耨多羅三藐三菩提。」

輕賤者，總包，於中或打、或罵故。隋譯云「輕賤甚輕賤」。無著云：「此毀辱事有無量門故。」復云：「甚輕賤，當得菩提者罪滅故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 輕賤者，總包，於中或打、或罵故。隋譯云「輕賤甚輕賤」。無著云：「此毀辱事有無量門故。」復云：「甚輕賤，當得菩提者罪滅故。」

○八、超事多尊。論云「示現速證菩提法故。」○文二：○初、供佛多中全具福。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○八、超事多尊。論云「示現速證菩提法故。」○文二：○初、供佛多中全具福。

「須菩提！我念過去無量阿僧祇劫，於然燈佛前得值八百四千萬億那由他諸佛，悉皆供養承事，無空過者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！我念過去無量阿僧祇劫，於然燈佛前得值八百四千萬億那由他諸佛，悉皆供養承事，無空過者。」

那由他者，十億為洛叉，十洛叉為俱胝，十俱胝為那由他。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 那由他者，十億為洛叉，十洛叉為俱胝，十俱胝為那由他。

○二、持經多中少分福。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○二、持經多中少分福。

「若復有人於後末世能受持讀誦此經，所得功德，於我所供養諸佛功德百分不及一、千萬億分、乃至算數譬喻所不能及。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若復有人於後末世能受持讀誦此經，所得功德，於我所供養諸佛功德百分不及一、千萬億分、乃至算數譬喻所不能及。」

九、具聞則疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九、具聞則疑。

「須菩提！若善男子、善女人於後末世有受持讀誦此經，所得功德我若具說者，或有人聞心則狂亂，狐疑不信。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！若善男子、善女人於後末世有受持讀誦此經，所得功德我若具說者，或有人聞心則狂亂，狐疑不信。」

十、總結幽邃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十、總結幽邃。

「須菩提！當知是經義不可思議，果報亦不可思議。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！當知是經義不可思議，果報亦不可思議。」

無著云：「此顯示彼福體及果體不可測量故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無著云：「此顯示彼福體及果體不可測量故。」

○十一、斷住修降伏是我疑。佛教我住修降伏，兼不住前十種疑執過患，若無我者，誰人受教？誰人住修？誰人如此離過云云？亦云除微細執，故偈云「於內心修行，存我為菩薩，此即障於心，違於不住道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○十一、斷住修降伏是我疑。佛教我住修降伏，兼不住前十種疑執過患，若無我者，誰人受教？誰人住修？誰人如此離過云云？亦云除微細執，故偈云「於內心修行，存我為菩薩，此即障於心，違於不住道。」

○斷之文二：○初、問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○斷之文二：○初、問。

爾時，須菩提白佛言：「世尊！善男子、善女人發阿耨多羅三藐三菩提心，云何應住？云何降伏其心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，須菩提白佛言：「世尊！善男子、善女人發阿耨多羅三藐三菩提心，云何應住？云何降伏其心？」

二、答，三：○初、若名菩薩必無我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、答，三：○初、若名菩薩必無我。

佛告須菩提：「若善男子、善女人發阿耨多羅三藐三菩提心者，當生如是心：『我應滅度一切眾生。』滅度一切眾生已，而無有一眾生實滅度者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「若善男子、善女人發阿耨多羅三藐三菩提心者，當生如是心：『我應滅度一切眾生。』滅度一切眾生已，而無有一眾生實滅度者。」

二、若有我相非菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、若有我相非菩薩。

「何以故？若菩薩有我相、人相、眾生相、壽者相，則非菩薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何以故？若菩薩有我相、人相、眾生相、壽者相，則非菩薩。」

三、能所俱即是菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、能所俱即是菩提。

「所以者何？須菩提！實無有法發阿耨多羅三藐三菩提心者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所以者何？須菩提！實無有法發阿耨多羅三藐三菩提心者。」

十二、斷佛因是有菩薩疑。論云「若無菩薩，云何釋迦如來於然燈佛所行菩薩行？」○斷之文四：○初、舉疑處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十二、斷佛因是有菩薩疑。論云「若無菩薩，云何釋迦如來於然燈佛所行菩薩行？」○斷之文四：○初、舉疑處。

「須菩提！於意云何？如來於然燈佛所有法得阿耨多羅三藐三菩提不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！於意云何？如來於然燈佛所有法得阿耨多羅三藐三菩提不？」

降怨王請然燈佛入城，城中長幼盡迎，路泥，善慧布髮，佛與授記，故舉此問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 降怨王請然燈佛入城，城中長幼盡迎，路泥，善慧布髮，佛與授記，故舉此問。

○二、斷疑念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○二、斷疑念。

「不也。世尊！如我解佛所說義，佛於然燈佛所無有法得阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也。世尊！如我解佛所說義，佛於然燈佛所無有法得阿耨多羅三藐三菩提。」

善慧彼時都無所得，離諸分別，由無法故得記。若有法者，是有相心，不順菩提，佛不與記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善慧彼時都無所得，離諸分別，由無法故得記。若有法者，是有相心，不順菩提，佛不與記。

○三、印決定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○三、印決定。

佛言：「如是，如是。須菩提！實無有法如來得阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，如是。須菩提！實無有法如來得阿耨多羅三藐三菩提。」

論云「我於彼時所修諸行，無有一法得阿耨多羅三藐三菩提。」《功德施論》引佛說云「若見於佛，即見自身。見身清淨，見佛清淨，見一切智智皆悉清淨，是中見清淨智亦復清淨，是名見佛。我如是見然燈如來得無生忍，一切智智明了現前，即得受記。是受記聲不至於耳，亦非餘智之所能知，我於此時亦非惛懵無覺，然無所得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論云「我於彼時所修諸行，無有一法得阿耨多羅三藐三菩提。」《功德施論》引佛說云「若見於佛，即見自身。見身清淨，見佛清淨，見一切智智皆悉清淨，是中見清淨智亦復清淨，是名見佛。我如是見然燈如來得無生忍，一切智智明了現前，即得受記。是受記聲不至於耳，亦非餘智之所能知，我於此時亦非惛懵無覺，然無所得。」

○四、反覆釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○四、反覆釋。

「須菩提！若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提者，然燈佛則不與我授記：『汝於來世當得作佛號釋迦牟尼。』以實無有法得阿耨多羅三藐三菩提，是故然燈佛與我授記，作是言：『汝於來世當得作佛，號釋迦牟尼。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提者，然燈佛則不與我授記：『汝於來世當得作佛號釋迦牟尼。』以實無有法得阿耨多羅三藐三菩提，是故然燈佛與我授記，作是言：『汝於來世當得作佛，號釋迦牟尼。』」

無著云：「若正覺法可說，如彼然燈所說者，我於彼時便得正覺，然燈則不記言來世當得。以法不可說故，我於彼時不得正覺，是故記言來世當得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無著云：「若正覺法可說，如彼然燈所說者，我於彼時便得正覺，然燈則不記言來世當得。以法不可說故，我於彼時不得正覺，是故記言來世當得。」

○十三、斷無因則無佛法疑。於中三：初、斷一向無佛疑。論云「若無菩提即無諸佛如來，有如是謗，謂一向無佛。為斷此疑故，云如來者即是真如。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○十三、斷無因則無佛法疑。於中三：初、斷一向無佛疑。論云「若無菩提即無諸佛如來，有如是謗，謂一向無佛。為斷此疑故，云如來者即是真如。」

○斷之文二：○初、顯真如是佛故非無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○斷之文二：○初、顯真如是佛故非無。

「何以故？如來者即諸法如義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何以故？如來者即諸法如義。」

無著云：「如清淨故，名為如來，猶如真金。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無著云：「如清淨故，名為如來，猶如真金。」

二、明佛即菩提故無得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、明佛即菩提故無得。

「若有人言：『如來得阿耨多羅三藐三菩提。』須菩提！實無有法佛得阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有人言：『如來得阿耨多羅三藐三菩提。』須菩提！實無有法佛得阿耨多羅三藐三菩提。」

先標錯解。魏云「若有人言如來得阿耨菩提者，是人不實語。」後釋正見。偈云「菩提彼行等。」謂等前菩薩行無得也。無著云：「或謂然燈如來所於法不得正覺，世尊後時自得正覺。為離此取，故云若人言等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先標錯解。魏云「若有人言如來得阿耨菩提者，是人不實語。」後釋正見。偈云「菩提彼行等。」謂等前菩薩行無得也。無著云：「或謂然燈如來所於法不得正覺，世尊後時自得正覺。為離此取，故云若人言等。」

○二、斷一向無法疑。論云「有人謗言：『若無因行，則如來不得阿耨菩提。』為斷此疑，故云如來所得等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○二、斷一向無法疑。論云「有人謗言：『若無因行，則如來不得阿耨菩提。』為斷此疑，故云如來所得等。」

○斷之文二：○初、遣執遮疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○斷之文二：○初、遣執遮疑。

「須菩提！如來所得阿耨多羅三藐三菩提，於是中無實無虛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！如來所得阿耨多羅三藐三菩提，於是中無實無虛。」

論云「無色等相故，彼即菩提相故。」無著云：「顯真如無二故，謂言說故，謂彼正覺不無世間言說故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論云「無色等相故，彼即菩提相故。」無著云：「顯真如無二故，謂言說故，謂彼正覺不無世間言說故。」

○二、釋義斷疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○二、釋義斷疑。

「是故如來說一切法皆是佛法。須菩提！所言一切法者，即非一切法，是故名一切法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故如來說一切法皆是佛法。須菩提！所言一切法者，即非一切法，是故名一切法。」

論云「一切法者，皆真如體，故皆佛法。即非者，由色等法即真如故，即非色等法真如，常無色等諸相故。是名者，即是真如法自性矣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論云「一切法者，皆真如體，故皆佛法。即非者，由色等法即真如故，即非色等法真如，常無色等諸相故。是名者，即是真如法自性矣。」

○三、顯真佛真法體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○三、顯真佛真法體。

「須菩提！譬如人身長大。」須菩提言：「世尊！如來說人身長大，則為非大身，是名大身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！譬如人身長大。」須菩提言：「世尊！如來說人身長大，則為非大身，是名大身。」

偈云「依彼法身佛，故說大身喻，身離一切障，及遍一切境。」功德及大體故，即說大身非身即是身，是故說大身。論云「非身者，無有諸相故。大身者，有真如體故。」無著云：「攝一切眾生大身故，於彼身中安立，非自、非他故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 偈云「依彼法身佛，故說大身喻，身離一切障，及遍一切境。」功德及大體故，即說大身非身即是身，是故說大身。論云「非身者，無有諸相故。大身者，有真如體故。」無著云：「攝一切眾生大身故，於彼身中安立，非自、非他故。」

○十四、斷無人度生嚴土疑。論云：「若無菩薩者，諸佛亦不成菩提，眾生亦不入涅槃，亦無清淨佛土。何故諸菩薩發心，欲令眾生入涅槃，起心修行清淨佛土？」○斷之文三：初、遮度生念三：○初、明失念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○十四、斷無人度生嚴土疑。論云：「若無菩薩者，諸佛亦不成菩提，眾生亦不入涅槃，亦無清淨佛土。何故諸菩薩發心，欲令眾生入涅槃，起心修行清淨佛土？」○斷之文三：初、遮度生念三：○初、明失念。

「須菩提！菩薩亦如是，若作是言：『我當滅度無量眾生。』則不名菩薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！菩薩亦如是，若作是言：『我當滅度無量眾生。』則不名菩薩。」

偈云「不達真法界，起度眾生意，及清淨國土，生心即是倒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 偈云「不達真法界，起度眾生意，及清淨國土，生心即是倒。」

○二、明無人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○二、明無人。

「何以故？須菩提！實無有法名為菩薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何以故？須菩提！實無有法名為菩薩。」

無法名菩薩，豈有我度眾生？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無法名菩薩，豈有我度眾生？

○三、引前說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○三、引前說。

「是故，佛說一切法無我、無人、無眾生、無壽者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故，佛說一切法無我、無人、無眾生、無壽者。」

二、遮嚴土念，二：○初、明失念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、遮嚴土念，二：○初、明失念。

「須菩提！若菩薩作是言：『我當莊嚴佛土。』是不名菩薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！若菩薩作是言：『我當莊嚴佛土。』是不名菩薩。」

二、釋所以。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、釋所以。

「何以故？如來說莊嚴佛土者，即非莊嚴，是名莊嚴。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何以故？如來說莊嚴佛土者，即非莊嚴，是名莊嚴。」

三、釋成菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、釋成菩薩。

「須菩提！若菩薩通達無我法者，如來說名真是菩薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！若菩薩通達無我法者，如來說名真是菩薩。」

論云「若起度眾生嚴土之心，即是顛倒非菩薩者，起何等心名為菩薩？故經言通達等。」無著云：「謂人無我、法無我。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論云「若起度眾生嚴土之心，即是顛倒非菩薩者，起何等心名為菩薩？故經言通達等。」無著云：「謂人無我、法無我。」

○十五、斷諸佛不見諸法疑。論云「前說菩薩不見彼是眾生、不見我為菩薩、不見清淨佛土，若如是，則諸佛不見諸法。」○斷之文，二：初、約能見五眼明見淨。偈云：「雖不見諸法，非無了境眼，諸佛五種實，以見彼顛倒。」○文五：○初、肉眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○十五、斷諸佛不見諸法疑。論云「前說菩薩不見彼是眾生、不見我為菩薩、不見清淨佛土，若如是，則諸佛不見諸法。」○斷之文，二：初、約能見五眼明見淨。偈云：「雖不見諸法，非無了境眼，諸佛五種實，以見彼顛倒。」○文五：○初、肉眼。

「須菩提！於意云何？如來有肉眼不？」「如是。世尊！如來有肉眼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！於意云何？如來有肉眼不？」「如是。世尊！如來有肉眼。」

肉團中有清淨色，見障內色名為肉眼，佛具諸根，故有肉眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肉團中有清淨色，見障內色名為肉眼，佛具諸根，故有肉眼。

○二、天眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○二、天眼。

「須菩提！於意云何？如來有天眼不？」「如是。世尊！如來有天眼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！於意云何？如來有天眼不？」「如是。世尊！如來有天眼。」

於肉眼邊引淨天眼，見障外色。依《大般若》：「佛肉眼能見人中無數世界，不唯障內。若佛天眼能見諸天所有細色，除見天外，見人等事名肉眼矣。」《淨名》云：「唯佛世尊得真天眼，照見恒沙佛土不以二相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於肉眼邊引淨天眼，見障外色。依《大般若》：「佛肉眼能見人中無數世界，不唯障內。若佛天眼能見諸天所有細色，除見天外，見人等事名肉眼矣。」《淨名》云：「唯佛世尊得真天眼，照見恒沙佛土不以二相。」

○三、慧眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○三、慧眼。

「須菩提！於意云何？如來有慧眼不？」「如是。世尊！如來有慧眼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！於意云何？如來有慧眼不？」「如是。世尊！如來有慧眼。」

以根本智照真理故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以根本智照真理故。

○四、法眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○四、法眼。

「須菩提！於意云何？如來有法眼不？」「如是。世尊！如來有法眼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！於意云何？如來有法眼不？」「如是。世尊！如來有法眼。」

後得智，說法度人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後得智，說法度人。

○五、佛眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○五、佛眼。

「須菩提！於意云何？如來有佛眼不？」「如是。世尊！如來有佛眼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！於意云何？如來有佛眼不？」「如是。世尊！如來有佛眼。」

前四在佛，總名佛眼。又，見佛性圓極，名為佛眼。○無著云：「為令知見淨勝故，顯示有五種眼，略說有四種，謂：色攝、第一諦攝、世諦攝、一切種一切應知攝。」○古德偈云「天眼通非礙，肉眼礙非通，法眼唯觀俗，慧眼直緣空，佛眼如千日，照異體還同。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前四在佛，總名佛眼。又，見佛性圓極，名為佛眼。○無著云：「為令知見淨勝故，顯示有五種眼，略說有四種，謂：色攝、第一諦攝、世諦攝、一切種一切應知攝。」○古德偈云「天眼通非礙，肉眼礙非通，法眼唯觀俗，慧眼直緣空，佛眼如千日，照異體還同。」

○二、約所知諸心明智淨，五：○初、約一箇恒河以數沙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○二、約所知諸心明智淨，五：○初、約一箇恒河以數沙。

「須菩提！於意云何？如恒河中所有沙，佛說是沙不？」「如是。世尊！如來說是沙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！於意云何？如恒河中所有沙，佛說是沙不？」「如是。世尊！如來說是沙。」

二、約一河中沙以數河。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、約一河中沙以數河。

「須菩提！於意云何？如一恒河中所有沙，有如是沙等恒河。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！於意云何？如一恒河中所有沙，有如是沙等恒河。」

三、約沙河中沙以數界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、約沙河中沙以數界。

「是諸恒河所有沙數佛世界，如是寧為多不？」「甚多。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是諸恒河所有沙數佛世界，如是寧為多不？」「甚多。世尊！」

四、約爾所界中所有生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、約爾所界中所有生。

佛告須菩提：「爾所國土中所有眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「爾所國土中所有眾生。」

五、約一一眾生所有心，三：○初、總明染淨以標悉知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、約一一眾生所有心，三：○初、總明染淨以標悉知。

「若干種心，如來悉知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若干種心，如來悉知。」

無著云：「若干種心者，有二種，謂染及淨，即共欲心、離欲心等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無著云：「若干種心者，有二種，謂染及淨，即共欲心、離欲心等。」

○二、會妄歸真以釋悉知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○二、會妄歸真以釋悉知。

「何以故？如來說諸心皆為非心，是名為心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何以故？如來說諸心皆為非心，是名為心。」

大雲云：「由一切妄心依真如體都無其性，佛證真如，故悉知之。諸心者，標指。非心者，妄識本空。是名心者，真心不滅。」若本論釋則與此殊，偈云「種種顛倒識，以離於實念，不住彼實智，是故說顛倒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大雲云：「由一切妄心依真如體都無其性，佛證真如，故悉知之。諸心者，標指。非心者，妄識本空。是名心者，真心不滅。」若本論釋則與此殊，偈云「種種顛倒識，以離於實念，不住彼實智，是故說顛倒。」

○三、推破雜染以釋非心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○三、推破雜染以釋非心。

「所以者何？須菩提！過去心不可得、現在心不可得、未來心不可得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所以者何？須菩提！過去心不可得、現在心不可得、未來心不可得。」

無著云：「過去已滅故，未來未有故，現在第一義故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無著云：「過去已滅故，未來未有故，現在第一義故。」

○十六、斷福德例心顛倒疑。論云「向說心住顛倒皆不可得，若如是，福德亦是顛倒，何名善法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○十六、斷福德例心顛倒疑。論云「向說心住顛倒皆不可得，若如是，福德亦是顛倒，何名善法？」

○斷之文二：○初、問福答福。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○斷之文二：○初、問福答福。

「須菩提！於意云何？若有人滿三千大千世界七寶以用布施，是人以是因緣得福多不？」「如是。世尊！此人以是因緣得福甚多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！於意云何？若有人滿三千大千世界七寶以用布施，是人以是因緣得福多不？」「如是。世尊！此人以是因緣得福甚多。」

以是離相無倒行施因緣，成無漏福，離於二障，既非顛倒，故得福多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是離相無倒行施因緣，成無漏福，離於二障，既非顛倒，故得福多。

○二、反釋順釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○二、反釋順釋。

「須菩提！若福德有實，如來不說德福德多；以福德無故，如來說得福德多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！若福德有實，如來不說德福德多；以福德無故，如來說得福德多。」

偈云「佛智慧為本，非顛倒功德。」論云「顯示福非顛倒，佛智為本，故福有者，取相也；福無者，離相也。」問：福性空故福多者，前說妄心性空，妄亦應多。答：福以佛智為本，順於性空，故悟性空，福則甚多；心識顛倒，違於性空故悟性空，則心識都盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 偈云「佛智慧為本，非顛倒功德。」論云「顯示福非顛倒，佛智為本，故福有者，取相也；福無者，離相也。」問：福性空故福多者，前說妄心性空，妄亦應多。答：福以佛智為本，順於性空，故悟性空，福則甚多；心識顛倒，違於性空故悟性空，則心識都盡。

十七、斷無為何有相好疑。論云「若諸佛以無為得名，云何諸佛成就相好而名為佛？此約法身佛故以為疑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十七、斷無為何有相好疑。論云「若諸佛以無為得名，云何諸佛成就相好而名為佛？此約法身佛故以為疑。」

○斷之文二：○初、由無身故現身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○斷之文二：○初、由無身故現身。

「須菩提！於意云何？佛可以具足色身見不？」「不也。世尊！如來不應以具足色身見。何以故？如來說具足色身，即非具足色身，是名具足色身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！於意云何？佛可以具足色身見不？」「不也。世尊！如來不應以具足色身見。何以故？如來說具足色身，即非具足色身，是名具足色身。」

即隨形好也，如鏡中無物方能現物，故論云：「法身畢竟非色身、非諸相，然相好二種亦非不佛，此二不離法身故。是故此二亦得言無，故說非身；亦得言有，故說成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即隨形好也，如鏡中無物方能現物，故論云：「法身畢竟非色身、非諸相，然相好二種亦非不佛，此二不離法身故。是故此二亦得言無，故說非身；亦得言有，故說成就。」

○二、由無相故現相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○二、由無相故現相。

「須菩提！於意云何？如來可以具足諸相見不？」「不也。世尊！如來不應以具足諸相見。何以故？如來說諸相具足，即非具足，是名諸相具足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！於意云何？如來可以具足諸相見不？」「不也。世尊！如來不應以具足諸相見。何以故？如來說諸相具足，即非具足，是名諸相具足。」

即三十二相也，一一如前色身中說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即三十二相也，一一如前色身中說。

十八、斷無身何以說法疑。論云「若如來色身相好不可得見，云何言如來說法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十八、斷無身何以說法疑。論云「若如來色身相好不可得見，云何言如來說法？」

○斷之文三：○初、遮錯解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○斷之文三：○初、遮錯解。

「須菩提！汝勿謂如來作是念：『我當有所說法。』莫作是念。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！汝勿謂如來作是念：『我當有所說法。』莫作是念。」

谷中無人能作音聲故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 谷中無人能作音聲故。

○二、釋所以。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○二、釋所以。

「何以故？若人言如來有所說法即為謗佛，不能解我所說故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何以故？若人言如來有所說法即為謗佛，不能解我所說故。」

世尊達諸法空畢竟無執，今言有說，是謗佛執法也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊達諸法空畢竟無執，今言有說，是謗佛執法也。

○三、示正見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○三、示正見。

「須菩提！說法者，無法可說，是名說法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！說法者，無法可說，是名說法。」

偈云「如佛法亦然，所說二差別，不離於法界，說法無自相。」大雲云：「若言無說是真說法，若言有說不名說法，是謗佛故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 偈云「如佛法亦然，所說二差別，不離於法界，說法無自相。」大雲云：「若言無說是真說法，若言有說不名說法，是謗佛故。」

○十九、斷無法如何修證疑。論云「如來不得一法，云何離上上證轉，轉得阿耨菩提？為斷此疑，示現非證法，名為阿耨菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○十九、斷無法如何修證疑。論云「如來不得一法，云何離上上證轉，轉得阿耨菩提？為斷此疑，示現非證法，名為阿耨菩提。」

○斷之文三：○初、以無法為正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○斷之文三：○初、以無法為正覺。

須菩提白佛言：「世尊！得阿耨多羅三藐三菩提為無所得耶？」佛言：「如是，如是。須菩提！我於阿耨多羅三藐三菩提乃至無有少法可得，是名阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！得阿耨多羅三藐三菩提為無所得耶？」佛言：「如是，如是。須菩提！我於阿耨多羅三藐三菩提乃至無有少法可得，是名阿耨多羅三藐三菩提。」

偈云「彼處無少法，知菩提無上。」論云「彼菩提處無有一法可證，名為阿耨菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 偈云「彼處無少法，知菩提無上。」論云「彼菩提處無有一法可證，名為阿耨菩提。」

○二、以平等為正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○二、以平等為正覺。

「復次，須菩提！是法平等，無有高下，是名阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！是法平等，無有高下，是名阿耨多羅三藐三菩提。」

偈云「法界不增減。」論云「是法平等，是故名無上，以更無上上故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 偈云「法界不增減。」論云「是法平等，是故名無上，以更無上上故。」

○三、以正助修正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○三、以正助修正覺。

「以無我、無人、無眾生、無壽者修一切善法，則得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！所言善法者，如來說即非善法，是名善法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以無我、無人、無眾生、無壽者修一切善法，則得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！所言善法者，如來說即非善法，是名善法。」

無我等是了因，即正道也。修一切善法是緣因，即助道也。即得阿耨菩提，是正覺也。所言善法者，標指也。即非等者，論云「彼法無有漏法，故名非善法；以有無漏法，故名為善法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無我等是了因，即正道也。修一切善法是緣因，即助道也。即得阿耨菩提，是正覺也。所言善法者，標指也。即非等者，論云「彼法無有漏法，故名非善法；以有無漏法，故名為善法。」

○二十、斷所說無記非因疑。論云「若修一切善法得阿耨菩提者，則所說法不能得菩提，以是無記法故。」○ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○二十、斷所說無記非因疑。論云「若修一切善法得阿耨菩提者，則所說法不能得菩提，以是無記法故。」○

斷者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷者。

「須菩提！若三千大千世界中所有諸須彌山王如是等七寶聚，有人持用布施，若人以此《般若波羅蜜經》乃至四句偈等受持讀誦、為他人說，於前福德百分不及一、百千萬億分、乃至算數譬喻所不能及。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！若三千大千世界中所有諸須彌山王如是等七寶聚，有人持用布施，若人以此《般若波羅蜜經》乃至四句偈等受持讀誦、為他人說，於前福德百分不及一、百千萬億分、乃至算數譬喻所不能及。」

偈云「雖言無記法，而說是彼因，是故一法寶，勝無量珍寶。」論云「以離所說法不能得大菩提故，此法能為菩提因。」又言「汝法是無記，而我法是記，是故勝捨無量七寶。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 偈云「雖言無記法，而說是彼因，是故一法寶，勝無量珍寶。」論云「以離所說法不能得大菩提故，此法能為菩提因。」又言「汝法是無記，而我法是記，是故勝捨無量七寶。」

○二十一、斷平等云何度生疑。論云「若法平等無高下者，云何如來度眾生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○二十一、斷平等云何度生疑。論云「若法平等無高下者，云何如來度眾生？」

○斷之文四：○初、遮其錯解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○斷之文四：○初、遮其錯解。

「須菩提！於意云何？汝等勿謂如來作是念：『我當度眾生。』須菩提！莫作是念。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！於意云何？汝等勿謂如來作是念：『我當度眾生。』須菩提！莫作是念。」

二、示其正見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、示其正見。

「何以故？實無有眾生如來度者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何以故？實無有眾生如來度者。」

偈云「平等真法界，佛不度眾生，以名共彼陰，不離於法界。」論云「眾生假名與五陰共，不離法界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 偈云「平等真法界，佛不度眾生，以名共彼陰，不離於法界。」論云「眾生假名與五陰共，不離法界。」

○三、反釋所以。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○三、反釋所以。

「若有眾生如來度者，如來則有我、人、眾生、壽者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有眾生如來度者，如來則有我、人、眾生、壽者。」

論云「若如來有如是心：『五陰中有眾生可度』者，此是取相過。」無著云：「如來如爾炎而知，是故，若有眾生想則為有我取。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論云「若如來有如是心：『五陰中有眾生可度』者，此是取相過。」無著云：「如來如爾炎而知，是故，若有眾生想則為有我取。」

○四、展轉拂跡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○四、展轉拂跡。

「須菩提！如來說有我者則非有我，而凡夫之人以為有我。須菩提！凡夫者，如來說則非凡夫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！如來說有我者則非有我，而凡夫之人以為有我。須菩提！凡夫者，如來說則非凡夫。」

二十二、斷以相比之真佛疑。論云「雖相成就不可得見如來，而以見相成就比智則知如來法身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十二、斷以相比之真佛疑。論云「雖相成就不可得見如來，而以見相成就比智則知如來法身。」

○斷之文五：○初、問以相表佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○斷之文五：○初、問以相表佛。

「須菩提！於意云何？可以三十二相觀如來不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！於意云何？可以三十二相觀如來不？」

二、答因苗識根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、答因苗識根。

須菩提言：「如是，如是，以三十二相觀如來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「如是，如是，以三十二相觀如來。」

大雲云：「前悟色身，今迷法身，意謂法身既流出相身，即由此相知佛證得無相法身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大雲云：「前悟色身，今迷法身，意謂法身既流出相身，即由此相知佛證得無相法身。」

○三、難凡聖不分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○三、難凡聖不分。

佛言：「須菩提！若以三十二相觀如來者，轉輪聖王則是如來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「須菩提！若以三十二相觀如來者，轉輪聖王則是如來。」

偈云「非是色身相，可比知如來，諸佛唯法身，轉輪王非佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 偈云「非是色身相，可比知如來，諸佛唯法身，轉輪王非佛。」

○四、悟佛非相見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○四、悟佛非相見。

須菩提白佛言：「世尊！如我解佛所說義，不應以三十二相觀如來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！如我解佛所說義，不應以三十二相觀如來。」

五、即見聞不及。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、即見聞不及。

爾時世尊而說偈言：「若以色見我、以音聲求我，是人行邪道，不能見如來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊而說偈言：「若以色見我、以音聲求我，是人行邪道，不能見如來。」

魏加後偈云「彼如來妙體，即法身諸佛，法身不可見，彼識不能知。」偈云「唯見色聞聲，是人不知佛，以真如法身，非是識境故。」無著云：「以彼法真如相故，非如言說而知，唯自證知故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 魏加後偈云「彼如來妙體，即法身諸佛，法身不可見，彼識不能知。」偈云「唯見色聞聲，是人不知佛，以真如法身，非是識境故。」無著云：「以彼法真如相故，非如言說而知，唯自證知故。」

二十三、斷佛果非關福相疑。由前相比法身是失，又聞以色見、聲求是邪，遂作念云：「佛果一向無相無為，若爾則修福德之因但成相果，相果既非佛果，佛果則不以具相而得，故佛果畢竟不關福相。」故論云「有人起如是心，若不依福德得大菩提，如是諸菩薩則失福德及失果報。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十三、斷佛果非關福相疑。由前相比法身是失，又聞以色見、聲求是邪，遂作念云：「佛果一向無相無為，若爾則修福德之因但成相果，相果既非佛果，佛果則不以具相而得，故佛果畢竟不關福相。」故論云「有人起如是心，若不依福德得大菩提，如是諸菩薩則失福德及失果報。」

○斷之文四：初、遮毀相之念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○斷之文四：初、遮毀相之念。

「須菩提！汝若作是念：『如來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提。』須菩提！莫作是念，如來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！汝若作是念：『如來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提。』須菩提！莫作是念，如來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提。」

《華嚴經》云：「色身非是佛，音聲亦復然，亦不離色聲，見佛神通力。」肇云：「不偏在色聲故言非，非不身相故復言是。」大雲云：「若言如來不以相具，斷滅見矣，故佛止云：『莫作是念。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 《華嚴經》云：「色身非是佛，音聲亦復然，亦不離色聲，見佛神通力。」肇云：「不偏在色聲故言非，非不身相故復言是。」大雲云：「若言如來不以相具，斷滅見矣，故佛止云：『莫作是念。』」

○二、出毀相之過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○二、出毀相之過。

「須菩提！汝若作是念：『發阿耨多羅三藐三菩提心者說諸法斷滅。』莫作是念。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！汝若作是念：『發阿耨多羅三藐三菩提心者說諸法斷滅。』莫作是念。」

毀相則墮斷滅，斷滅是損減之過，斷見邊見之過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毀相則墮斷滅，斷滅是損減之過，斷見邊見之過。

○三、明福相不失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○三、明福相不失。

「何以故？發阿耨多羅三藐三菩提心者於法不說斷滅相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何以故？發阿耨多羅三藐三菩提心者於法不說斷滅相。」

無著云：「於法不說斷滅者，謂如所住法而通達，不斷一切生死影像法，於涅槃自在行，利益眾生事，此中為遮一向寂靜故，顯示不住涅槃。」偈云「不失功德因，及彼勝果報。」論云「雖不依福德，得真菩提而不失福德及彼果報，以能成就智慧莊嚴、功德莊嚴。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無著云：「於法不說斷滅者，謂如所住法而通達，不斷一切生死影像法，於涅槃自在行，利益眾生事，此中為遮一向寂靜故，顯示不住涅槃。」偈云「不失功德因，及彼勝果報。」論云「雖不依福德，得真菩提而不失福德及彼果報，以能成就智慧莊嚴、功德莊嚴。」

○四、明不失所以，二：○初、明得忍故不失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○四、明不失所以，二：○初、明得忍故不失。

「須菩提！若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施，若復有人知一切法無我，得成於忍，此菩薩勝前菩薩所得功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施，若復有人知一切法無我，得成於忍，此菩薩勝前菩薩所得功德。」

論云「有人起如是心：『諸菩薩得出世智。』失彼福德及以果報，為遮此故。」偈云「得勝忍不失，以得無垢果。」無我者，二種無我也。○二、明不受故不失，二：○初：正明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論云「有人起如是心：『諸菩薩得出世智。』失彼福德及以果報，為遮此故。」偈云「得勝忍不失，以得無垢果。」無我者，二種無我也。○二、明不受故不失，二：○初：正明。

「須菩提！以諸菩薩不受福德故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！以諸菩薩不受福德故。」

論云「彼福德得有漏果報，故可訶也。」無著云：「此顯示不著生死故，若住生死即受福德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論云「彼福德得有漏果報，故可訶也。」無著云：「此顯示不著生死故，若住生死即受福德。」

○二、徵釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○二、徵釋。

須菩提白佛言：「世尊！云何菩薩不受福德？」「須菩提！菩薩所作福德不應貪著，是故說不受福德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！云何菩薩不受福德？」「須菩提！菩薩所作福德不應貪著，是故說不受福德。」

二十四、斷化身出現受福疑。論云「若諸菩薩不受福德，云何諸菩薩福德眾生受用？」○斷之文二：○初、斥錯解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十四、斷化身出現受福疑。論云「若諸菩薩不受福德，云何諸菩薩福德眾生受用？」○斷之文二：○初、斥錯解。

「須菩提！若有人言：『如來若來、若去，若坐、若臥。』是人不解我所說義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！若有人言：『如來若來、若去，若坐、若臥。』是人不解我所說義。」

偈云：「是福德應報，為化諸眾生，自然如是業，諸佛現十方。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 偈云：「是福德應報，為化諸眾生，自然如是業，諸佛現十方。」

○二、示正見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○二、示正見。

「何以故？如來者，無所從來，亦無所去，故名如來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何以故？如來者，無所從來，亦無所去，故名如來。」

偈云「去來化身佛，如來常不動。」大雲云：「眾生心水若清淨，則見佛來，來無所從；濁則見雙林示滅，則云佛去，去無可至。」肇云：「解極會如，體無方所，緣至物現，來無所從；感畢為隱，亦何所去？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 偈云「去來化身佛，如來常不動。」大雲云：「眾生心水若清淨，則見佛來，來無所從；濁則見雙林示滅，則云佛去，去無可至。」肇云：「解極會如，體無方所，緣至物現，來無所從；感畢為隱，亦何所去？」

○二十五、斷法身、化身有異疑。據前不可以化相此知法身，法身無去、來、坐、臥，即似真化異，據遮斷滅之念，又顯不失福相，即似真化一故成疑也。此約微塵世界，委釋非一、非異義，以斷此疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○二十五、斷法身、化身有異疑。據前不可以化相此知法身，法身無去、來、坐、臥，即似真化異，據遮斷滅之念，又顯不失福相，即似真化一故成疑也。此約微塵世界，委釋非一、非異義，以斷此疑。

○文二：初、約塵界破一異，五：○初、細末方便破麁色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○文二：初、約塵界破一異，五：○初、細末方便破麁色。

「須菩提！若善男子、善女人以三千大千世界碎為微塵，於意云何？是微塵眾寧為多不？」「甚多。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！若善男子、善女人以三千大千世界碎為微塵，於意云何？是微塵眾寧為多不？」「甚多。世尊！」

偈云：「於是法界處，非一亦非異。」論云「彼諸佛如來於真如法界中非一處住，亦非異處住，為示此義故，說世界碎為微塵。」故偈云「世界作微塵，此喻示彼義。」○無著云：「為破名色身故說界塵等，於中細末方便及無所見方便，塵甚多者是細末方便。」○大雲云：「即是㭊塵至於細末，以此方便破麁色矣。此言微塵，依大乘宗，於一摶色假想分㭊，至極略色為塵，非小乘宗實塵矣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 偈云：「於是法界處，非一亦非異。」論云「彼諸佛如來於真如法界中非一處住，亦非異處住，為示此義故，說世界碎為微塵。」故偈云「世界作微塵，此喻示彼義。」○無著云：「為破名色身故說界塵等，於中細末方便及無所見方便，塵甚多者是細末方便。」○大雲云：「即是㭊塵至於細末，以此方便破麁色矣。此言微塵，依大乘宗，於一摶色假想分㭊，至極略色為塵，非小乘宗實塵矣。」

○二、不念方便破微塵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○二、不念方便破微塵。

「何以故？若是微塵眾實有者，佛則不說是微塵眾。所以者何？佛說微塵眾，則非微塵眾，是名微塵眾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何以故？若是微塵眾實有者，佛則不說是微塵眾。所以者何？佛說微塵眾，則非微塵眾，是名微塵眾。」

論云「塵碎為末，故非一處；塵眾聚故，故非異處。如是，佛住法界中，非一處住，非異處住。」○又，若塵眾實有者，世間凡夫悉亦自知，何須佛說？秖為不知體、不成就，故佛說矣。故無著云：「世尊說非者，以此聚體不成就故。若異此者，佛雖不說，亦自知是聚。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論云「塵碎為末，故非一處；塵眾聚故，故非異處。如是，佛住法界中，非一處住，非異處住。」○又，若塵眾實有者，世間凡夫悉亦自知，何須佛說？秖為不知體、不成就，故佛說矣。故無著云：「世尊說非者，以此聚體不成就故。若異此者，佛雖不說，亦自知是聚。」

○三、不念方便破世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○三、不念方便破世界。

「世尊！如來所說三千大千世界，則非世界，是名世界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如來所說三千大千世界，則非世界，是名世界。」

本論破世界不實之義可知，無著云：「此破名身世界者，眾生世界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本論破世界不實之義可知，無著云：「此破名身世界者，眾生世界。」

○四、俱約塵界破和合。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○四、俱約塵界破和合。

「何以故？若世界實有者，則是一合相，如來說一合相，則非一合相，是名一合相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何以故？若世界實有者，則是一合相，如來說一合相，則非一合相，是名一合相。」

論云「若實有一世界，如來則不說三千界。」大雲云：「若實有一世界，冥然是一一和合矣，是則不合，有多差別。今既佛說三千，明非冥然一矣，故約三千破一界也。」○無著云：「為並說若世界、若微塵界故，有二種摶取：為一摶取及差別搏取。」大雲云：「此明塵眾及眾生類俱名世界，一合相者即是摶取。摶取為一，故云和合。故此一合有二摶取：一者、一摶取，即是世界和合為一；二、差別摶取，即是微塵有眾多極微，名為差別。非一合者，第一義中二界無實故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論云「若實有一世界，如來則不說三千界。」大雲云：「若實有一世界，冥然是一一和合矣，是則不合，有多差別。今既佛說三千，明非冥然一矣，故約三千破一界也。」○無著云：「為並說若世界、若微塵界故，有二種摶取：為一摶取及差別搏取。」大雲云：「此明塵眾及眾生類俱名世界，一合相者即是摶取。摶取為一，故云和合。故此一合有二摶取：一者、一摶取，即是世界和合為一；二、差別摶取，即是微塵有眾多極微，名為差別。非一合者，第一義中二界無實故。」

五、佛印無中妄執有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、佛印無中妄執有。

「須菩提！一合相者則是不可說，但凡夫之人貪著其事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！一合相者則是不可說，但凡夫之人貪著其事。」

論云「以彼聚集無物可取，虛妄分別故云妄取，若有實者即是正見。」無著云：「世諦說摶取，第一義不可說，彼小兒凡夫如言說取。」大雲云：「執見五蘊，取其和合，是貪著事、迷於事法，起煩惱矣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論云「以彼聚集無物可取，虛妄分別故云妄取，若有實者即是正見。」無著云：「世諦說摶取，第一義不可說，彼小兒凡夫如言說取。」大雲云：「執見五蘊，取其和合，是貪著事、迷於事法，起煩惱矣。」

○二、約止觀破我法，二：初、除我執，二：初、斥錯解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○二、約止觀破我法，二：初、除我執，二：初、斥錯解。

「須菩提！若人言佛說我見、人見、眾生見、壽者見，須菩提！於意云何？是人解我所說義不？」「世尊！是人不解如來所說義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！若人言佛說我見、人見、眾生見、壽者見，須菩提！於意云何？是人解我所說義不？」「世尊！是人不解如來所說義。」

二、遣言執。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、遣言執。

「何以故？世尊說我見、人見、眾生見、壽者見，則非我見、人見、眾生見、壽者見，是名我見、人見、眾生見、壽者見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何以故？世尊說我見、人見、眾生見、壽者見，則非我見、人見、眾生見、壽者見，是名我見、人見、眾生見、壽者見。」

論云「我見虛妄分別，佛說即是不見。」無著云：「此顯示如所不分別，云何顯示？如外道說我，如來說為我見，故安置人無我。又為說有此我見，故安置法無我，如是觀察菩薩入相應三昧時不復分別，即此觀察為入方便。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論云「我見虛妄分別，佛說即是不見。」無著云：「此顯示如所不分別，云何顯示？如外道說我，如來說為我見，故安置人無我。又為說有此我見，故安置法無我，如是觀察菩薩入相應三昧時不復分別，即此觀察為入方便。」

○二、除法執，二：○初、除分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○二、除法執，二：○初、除分別。

「須菩提！發阿耨多羅三藐三菩提心者，於一切法應如是知、如是見、如是信解，不生法相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！發阿耨多羅三藐三菩提心者，於一切法應如是知、如是見、如是信解，不生法相。」

無著云：「此顯示何人無分別、於何法不分別、何方便不分別。」○此顯示增上心、增上智故，於無分別中知見勝解。○於中若智依止奢摩他故知，依止毘鉢舍那故見，此二依止三摩提故勝解，以三摩提自在故，解內攀緣影像，彼名勝解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無著云：「此顯示何人無分別、於何法不分別、何方便不分別。」○此顯示增上心、增上智故，於無分別中知見勝解。○於中若智依止奢摩他故知，依止毘鉢舍那故見，此二依止三摩提故勝解，以三摩提自在故，解內攀緣影像，彼名勝解。

○云何無分別？此正顯無分別。大雲云：「前之方便是加行智，今不分別是根本智，即親證真如，離能所取，名不分別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○云何無分別？此正顯無分別。大雲云：「前之方便是加行智，今不分別是根本智，即親證真如，離能所取，名不分別。」

○二、顯本寂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○二、顯本寂。

「須菩提！所言法相者，如來說即非法相，是名法相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！所言法相者，如來說即非法相，是名法相。」

無著云：「此顯示法相中不共義及相應義，如前已說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無著云：「此顯示法相中不共義及相應義，如前已說。」

二十六、斷化身說法無福疑。因聞真化非一、非異，意云：若就非一，化唯虛假；若就非異，又唯冥合歸一。法身即化身，終無自體，若爾，即所說法受持、演說無福。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十六、斷化身說法無福疑。因聞真化非一、非異，意云：若就非一，化唯虛假；若就非異，又唯冥合歸一。法身即化身，終無自體，若爾，即所說法受持、演說無福。

○斷之文二：○初、明說法功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○斷之文二：○初、明說法功德。

「須菩提！若有人滿無量阿僧祇世界七寶持用布施，若有善男子、善女人發菩薩心者，持於此經乃至四句偈等受持讀誦、為人演說，其福勝彼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！若有人滿無量阿僧祇世界七寶持用布施，若有善男子、善女人發菩薩心者，持於此經乃至四句偈等受持讀誦、為人演說，其福勝彼。」

偈云「化身示現福，非無無盡福。」論云「雖諸佛自然化身作業，而彼諸佛化身說法有無量、無盡、無漏功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 偈云「化身示現福，非無無盡福。」論云「雖諸佛自然化身作業，而彼諸佛化身說法有無量、無盡、無漏功德。」

○二、明說法不染。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○二、明說法不染。

「云何為人演說？不取于相，如如不動。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何為人演說？不取于相，如如不動。」

無著云：「為說法不染故、以有如是大利益故，決定演說，如是演說即無所染。」○云何演說等者，顯示不可言說故，若異此者則為染說，以顛倒義故。又，說時不求信敬等亦為無染說法○大雲云：「若能不以生滅心行說實相法，則如彼真如，故曰如如。」又，心如境如，故曰如如。不動者則無染義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無著云：「為說法不染故、以有如是大利益故，決定演說，如是演說即無所染。」○云何演說等者，顯示不可言說故，若異此者則為染說，以顛倒義故。又，說時不求信敬等亦為無染說法○大雲云：「若能不以生滅心行說實相法，則如彼真如，故曰如如。」又，心如境如，故曰如如。不動者則無染義。

○二十七、斷入寂如何說法疑。論云：「若諸佛如來常為眾生說法，云何言如來入涅槃？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○二十七、斷入寂如何說法疑。論云：「若諸佛如來常為眾生說法，云何言如來入涅槃？」

○斷者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○斷者。

「何以故。一切有為法，如夢幻泡影、如露亦如電，應作如是觀。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何以故。一切有為法，如夢幻泡影、如露亦如電，應作如是觀。」

釋此文為三：初、約兩論釋。魏本中九喻，魏本云「一切有為法，如星、翳、燈、幻、露、泡、夢、電、雲，應作如是觀。」○於中文二：初、約本論斷疑。偈云「非有為非離，諸如來涅槃，九種有為法，妙智正觀故。」論云「諸佛得涅槃，化身說法，故非有為，非離有為。何故示現世間而不住有為？由妙智正觀有為如九喻虛假故。」○二、兼無著釋相。無著云：「此偈顯示四有為相。」文四：○一、自性相，此見相；二、用識為體，生死根本故。文三：○一、星喻見。無著云：「無智暗中有彼光故，有智明中無彼光故。」○二、翳喻相。論云「如目有翳則見毛輪等色，觀有為法亦爾，以顛倒見故。」無著云：「人、法、我見如翳，以取無義故。」○三、燈喻識。燈約膏油，相續不絕；識依貪愛，生死無休。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋此文為三：初、約兩論釋。魏本中九喻，魏本云「一切有為法，如星、翳、燈、幻、露、泡、夢、電、雲，應作如是觀。」○於中文二：初、約本論斷疑。偈云「非有為非離，諸如來涅槃，九種有為法，妙智正觀故。」論云「諸佛得涅槃，化身說法，故非有為，非離有為。何故示現世間而不住有為？由妙智正觀有為如九喻虛假故。」○二、兼無著釋相。無著云：「此偈顯示四有為相。」文四：○一、自性相，此見相；二、用識為體，生死根本故。文三：○一、星喻見。無著云：「無智暗中有彼光故，有智明中無彼光故。」○二、翳喻相。論云「如目有翳則見毛輪等色，觀有為法亦爾，以顛倒見故。」無著云：「人、法、我見如翳，以取無義故。」○三、燈喻識。燈約膏油，相續不絕；識依貪愛，生死無休。

○二、著所住味相。論云「幻喻所依住處，以器世間種種差別，無一體實故。」無著云：「味着顛倒境故。」大雲云：「幻出城郭誑人，識變山河不實故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○二、著所住味相。論云「幻喻所依住處，以器世間種種差別，無一體實故。」無著云：「味着顛倒境故。」大雲云：「幻出城郭誑人，識變山河不實故。」

○三、隨順過失相，自身及受用是過失，觀此無常是名隨順。又解云：隨順身受即是過失。文二：○初：露喻身。論云「身亦如是，少時住故。」二、泡喻受。論云「所受用事亦復如是，以受想因。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○三、隨順過失相，自身及受用是過失，觀此無常是名隨順。又解云：隨順身受即是過失。文二：○初：露喻身。論云「身亦如是，少時住故。」二、泡喻受。論云「所受用事亦復如是，以受想因。」

三、法不定故，無著云「顯示隨順苦體以受如泡故。」《功德施》云：「觀察壽如水泡，或始生未成體、或纔生、或暫停住，即歸散滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、法不定故，無著云「顯示隨順苦體以受如泡故。」《功德施》云：「觀察壽如水泡，或始生未成體、或纔生、或暫停住，即歸散滅。」

○四、隨順出離相。無著云：「隨順人、法無我，故得出離。」文三：○初、夢喻過去。無著云：「彼過去行，以所念處故如夢。」論云「應觀過去所有集造同於夢境，但唯念性故。」《功德施》云「觀察作者，如夢中隨見聞之境、以念分別熏習住故，雖無作者，種種境界分明現前。如是，眾生無始時來有諸煩惱、善、不善業熏習而住，雖無我是能作者，而現無涯生死等事。」○二、電喻現在。論云「以剎那不住故。」《功德施》云「觀察心如電，生時即滅。」三、雲喻未來。論云：「以於子時阿黎耶識與一切法為種子根本。」無著云：「彼麁惡種子似虛空，引心出故如雲。」○無著云：「如是知三世行則達無我，此顯示隨順出離相。」大雲云：「過、未無體，現又不住，則三世空達無我矣。」○ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○四、隨順出離相。無著云：「隨順人、法無我，故得出離。」文三：○初、夢喻過去。無著云：「彼過去行，以所念處故如夢。」論云「應觀過去所有集造同於夢境，但唯念性故。」《功德施》云「觀察作者，如夢中隨見聞之境、以念分別熏習住故，雖無作者，種種境界分明現前。如是，眾生無始時來有諸煩惱、善、不善業熏習而住，雖無我是能作者，而現無涯生死等事。」○二、電喻現在。論云「以剎那不住故。」《功德施》云「觀察心如電，生時即滅。」三、雲喻未來。論云：「以於子時阿黎耶識與一切法為種子根本。」無著云：「彼麁惡種子似虛空，引心出故如雲。」○無著云：「如是知三世行則達無我，此顯示隨順出離相。」大雲云：「過、未無體，現又不住，則三世空達無我矣。」○

二、約諸經顯諸虛假喻之大意。佛說一切法空，疑云：云何現見一切境界？故說如幻，幻法雖無，分明可見。又疑云：幻法既無，人何愛著？故說如陽焰，渴鹿謂之水，愛著奔趣。又疑云：渴鹿畢竟不得水，貪者如何皆得受用？故說如夢，夢中所見亦得受用。又疑云：夢造善惡，寤無業報，夢打尊長，寤無憂懼。故說如影、如響，雖全無體，明鏡對色、空谷對聲，妍媸高低，一一皆應，必無雜亂，必無參差。又疑云：苦都無實，菩薩何以作利樂事？故說如化，謂變化者，雖知不實而化事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、約諸經顯諸虛假喻之大意。佛說一切法空，疑云：云何現見一切境界？故說如幻，幻法雖無，分明可見。又疑云：幻法既無，人何愛著？故說如陽焰，渴鹿謂之水，愛著奔趣。又疑云：渴鹿畢竟不得水，貪者如何皆得受用？故說如夢，夢中所見亦得受用。又疑云：夢造善惡，寤無業報，夢打尊長，寤無憂懼。故說如影、如響，雖全無體，明鏡對色、空谷對聲，妍媸高低，一一皆應，必無雜亂，必無參差。又疑云：苦都無實，菩薩何以作利樂事？故說如化，謂變化者，雖知不實而化事。

○三、會通秦譯經本。夢幻泡影空理全彰，露、電二喻無常足顯，悟真空則不住諸相，觀生滅則警策修行，妙符破相之宗，巧示亡情之觀。○魏譯九喻，秦本略者，以星燈有體，雲種含生，恐難契空心，潛滋相想，取意之譯，妙在茲焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○三、會通秦譯經本。夢幻泡影空理全彰，露、電二喻無常足顯，悟真空則不住諸相，觀生滅則警策修行，妙符破相之宗，巧示亡情之觀。○魏譯九喻，秦本略者，以星燈有體，雲種含生，恐難契空心，潛滋相想，取意之譯，妙在茲焉。

○第三、流通分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○第三、流通分。

佛說是經已，長老須菩提及諸比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，一切世間天、人、阿修羅，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是經已，長老須菩提及諸比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，一切世間天、人、阿修羅，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。

尼者，此云女也。優婆塞，此云近事男；優婆夷，此云近事女。親近比丘、比丘尼而承事故。阿修羅，此云非天。皆大等者，《文殊所問經》云「有三種義歡喜奉行：一、說者清淨，不為取著利養所染；二、所說清淨，以如實知法體；三、得果清淨。」○無著云：「若聞如是義，於大乘無覺，我念過於石，究竟無因故。」天親云：「諸佛希有總持法，不可稱量深句義，從尊者聞及廣說，迴此功德施群生。」大雲云：「大聖說經，妙理斯畢，二空圓極，四眾奉行。」肇云：「同聽齊悟，法喜蕩心，服翫遵式，永崇不朽。」資聖云：「般若深經，三世佛母，聞經四句以超惡趣之因，一念淨持必獲菩提之記，故人天異類莫不虔受奉行矣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尼者，此云女也。優婆塞，此云近事男；優婆夷，此云近事女。親近比丘、比丘尼而承事故。阿修羅，此云非天。皆大等者，《文殊所問經》云「有三種義歡喜奉行：一、說者清淨，不為取著利養所染；二、所說清淨，以如實知法體；三、得果清淨。」○無著云：「若聞如是義，於大乘無覺，我念過於石，究竟無因故。」天親云：「諸佛希有總持法，不可稱量深句義，從尊者聞及廣說，迴此功德施群生。」大雲云：「大聖說經，妙理斯畢，二空圓極，四眾奉行。」肇云：「同聽齊悟，法喜蕩心，服翫遵式，永崇不朽。」資聖云：「般若深經，三世佛母，聞經四句以超惡趣之因，一念淨持必獲菩提之記，故人天異類莫不虔受奉行矣。」