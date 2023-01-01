金剛般若經疏論纂要(并序上) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛般若經疏論纂要(并序上)

京大興福寺沙門宗密述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 京大興福寺沙門宗密述

長水沙門子璿治定 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長水沙門子璿治定

鏡心本淨、像色元空，夢識無初、物境成有，由是惑業襲習、報應綸輪，塵沙劫波莫之遏絕。故我滿淨覺者現相人中，先說生滅因緣，令悟苦、集、滅、道，既除我執、未達法空，欲盡病根方談般若。心境齊泯即是真心，垢淨雙亡一切清淨。三千瑞煥，十六會彰，今之所傳即第九分，句偈隱略、旨趣深微，慧徹三空、檀含萬行，住一十八處，密示階差，斷二十七疑，潛通血脈，不先遣遣，曷契如如？故雖策修，始終無相，由斯教理皆密、行果俱玄，致使口諷牛毛、心通麟角，或配入名相著事乖宗，或但云一真望源迷派，其餘胸談臆注不足論矣。河沙珍寶、三時身命喻所不及，豈徒然哉？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鏡心本淨、像色元空，夢識無初、物境成有，由是惑業襲習、報應綸輪，塵沙劫波莫之遏絕。故我滿淨覺者現相人中，先說生滅因緣，令悟苦、集、滅、道，既除我執、未達法空，欲盡病根方談般若。心境齊泯即是真心，垢淨雙亡一切清淨。三千瑞煥，十六會彰，今之所傳即第九分，句偈隱略、旨趣深微，慧徹三空、檀含萬行，住一十八處，密示階差，斷二十七疑，潛通血脈，不先遣遣，曷契如如？故雖策修，始終無相，由斯教理皆密、行果俱玄，致使口諷牛毛、心通麟角，或配入名相著事乖宗，或但云一真望源迷派，其餘胸談臆注不足論矣。河沙珍寶、三時身命喻所不及，豈徒然哉？

且天親、無著師補處尊，後學何疑或添或棄？故今所述不攻異端，疏是論文乳非城內，纂要名意及經題目。次下即釋，無煩預云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 且天親、無著師補處尊，後學何疑或添或棄？故今所述不攻異端，疏是論文乳非城內，纂要名意及經題目。次下即釋，無煩預云。

稽首牟尼大覺尊， 能開般若三空句， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 稽首牟尼大覺尊， 能開般若三空句，

發起流通諸上士， 冥資所述契群機。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發起流通諸上士， 冥資所述契群機。

將釋此經，未入文前懸敘義門，略開四段：第一、辯教起因緣，第二、明經宗體，第三、分別處會，第四、釋通文義。初中二：初總論諸教，謂酬因、酬請，顯理度生也。若據佛本意，則唯為一大事因緣故出現於世，欲令眾生開佛知見等。後別顯此經五：一、為對治我、法二執故。由此二執起煩惱、所知二障，由煩惱障障心，心不解脫，造業受生，輪轉五道；由所知障障慧，慧不解脫，不了自心、不達諸法性相，縱出三界亦滯二乘，不得成佛，故名障也。二執若除，二障隨斷，為除二執，故說此經。二、為遮斷種現二疑故。遮未起種子之疑、斷現起現行之疑，即經中答所問已便躡跡，節節斷疑，乃至經終二十七段。三、為轉滅輕重二業故。轉重業令輕受、滅輕業令不受，因為顯示福慧二因故。佛成正覺，未說般若之前，眾生由無妙慧，施等住相皆成有漏、或滯二乘，故談般若，顯示妙慧為法身因、五度為應身因。若無般若，則施等五非波羅蜜，不名佛因。故須福、慧二嚴，方成兩足尊矣。五、為發明真應二果故。未聞般若之前，但言色相是佛，不知應化唯真之影，不如實見真身、應身，故此發明二果令知由前二因證得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 將釋此經，未入文前懸敘義門，略開四段：第一、辯教起因緣，第二、明經宗體，第三、分別處會，第四、釋通文義。初中二：初總論諸教，謂酬因、酬請，顯理度生也。若據佛本意，則唯為一大事因緣故出現於世，欲令眾生開佛知見等。後別顯此經五：一、為對治我、法二執故。由此二執起煩惱、所知二障，由煩惱障障心，心不解脫，造業受生，輪轉五道；由所知障障慧，慧不解脫，不了自心、不達諸法性相，縱出三界亦滯二乘，不得成佛，故名障也。二執若除，二障隨斷，為除二執，故說此經。二、為遮斷種現二疑故。遮未起種子之疑、斷現起現行之疑，即經中答所問已便躡跡，節節斷疑，乃至經終二十七段。三、為轉滅輕重二業故。轉重業令輕受、滅輕業令不受，因為顯示福慧二因故。佛成正覺，未說般若之前，眾生由無妙慧，施等住相皆成有漏、或滯二乘，故談般若，顯示妙慧為法身因、五度為應身因。若無般若，則施等五非波羅蜜，不名佛因。故須福、慧二嚴，方成兩足尊矣。五、為發明真應二果故。未聞般若之前，但言色相是佛，不知應化唯真之影，不如實見真身、應身，故此發明二果令知由前二因證得。

第二、明經宗體二。初宗。統論佛教因緣為宗，別顯此經，則實相般若、觀照般若不一不二以為其宗。以即理之智觀照諸相，故如金剛能斷一切；即智之理是為實相，故如金剛堅牢難壞。萬行之中一一不得昧此，是故合之以為經宗。二體。文字般若即是經體，文字即含聲、名、句、文；文字性空即是般若，無別文字之體，故皆含攝理無不盡，統為教體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二、明經宗體二。初宗。統論佛教因緣為宗，別顯此經，則實相般若、觀照般若不一不二以為其宗。以即理之智觀照諸相，故如金剛能斷一切；即智之理是為實相，故如金剛堅牢難壞。萬行之中一一不得昧此，是故合之以為經宗。二體。文字般若即是經體，文字即含聲、名、句、文；文字性空即是般若，無別文字之體，故皆含攝理無不盡，統為教體。

第三、分別處會二。初總明佛說大部處會。六百卷文，四處十六會說：一、王舍城鷲峯山七會，山中四會、山頂三會；二、給孤獨園七會；三、他化天宮摩尼寶藏殿一會；四、王舍城竹林園白鷺池側一會。此經則第二處第九會，第五百七十七卷。後別明傳譯。此卷時主前後六譯：一、後秦羅什，二、後魏菩提流支，三、陳朝真諦，四、隋朝笈多，五、唐初玄奘，六、大周義淨。上六人皆三藏，今所傳者即羅什，弘始四年於長安草堂寺所譯。天竺有無著菩薩，入日光定，上昇兜率，親詣彌勒，稟受八十行偈，又將此偈轉授天親，天親作長行解釋成三卷論，約斷疑執以釋。無著又造兩卷論，約顯行位以釋。今科經唯約天親釋義，即兼無著，亦傍求餘論，採集諸疏，題云纂要，其在茲焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三、分別處會二。初總明佛說大部處會。六百卷文，四處十六會說：一、王舍城鷲峯山七會，山中四會、山頂三會；二、給孤獨園七會；三、他化天宮摩尼寶藏殿一會；四、王舍城竹林園白鷺池側一會。此經則第二處第九會，第五百七十七卷。後別明傳譯。此卷時主前後六譯：一、後秦羅什，二、後魏菩提流支，三、陳朝真諦，四、隋朝笈多，五、唐初玄奘，六、大周義淨。上六人皆三藏，今所傳者即羅什，弘始四年於長安草堂寺所譯。天竺有無著菩薩，入日光定，上昇兜率，親詣彌勒，稟受八十行偈，又將此偈轉授天親，天親作長行解釋成三卷論，約斷疑執以釋。無著又造兩卷論，約顯行位以釋。今科經唯約天親釋義，即兼無著，亦傍求餘論，採集諸疏，題云纂要，其在茲焉。

第四、釋通文義二。初解題目。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四、釋通文義二。初解題目。

金剛般若波羅蜜經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛般若波羅蜜經。

金剛者，梵云跋折羅，力士所執之杵是此寶也，金中最剛，故名金剛，帝釋有之，薄福者難見，極堅極利，喻般若焉，無物可能壞之，而能碎壞萬物。《涅槃經》云：「譬如金剛，無能壞者，而能碎壞一切諸物。」無著云：「金剛難壞。」又云：「金剛能斷。」又云：「金剛者，細牢故。細者，智因故。牢者，不可壞故。皆以堅喻般若體，利喻般若用。」又，真諦記說六種金剛：一、青色能消災厄，喻般若能除業障；二、黃色隨人所須，喻無漏功德；三、赤色對日出火，慧對本覺出無生智火；四、白色能清濁水，般若能清疑濁；五、空色令人空中行坐，慧破法執住真空理；六、碧色能消諸毒，慧除三毒傍兼可矣，非堅利之本喻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛者，梵云跋折羅，力士所執之杵是此寶也，金中最剛，故名金剛，帝釋有之，薄福者難見，極堅極利，喻般若焉，無物可能壞之，而能碎壞萬物。《涅槃經》云：「譬如金剛，無能壞者，而能碎壞一切諸物。」無著云：「金剛難壞。」又云：「金剛能斷。」又云：「金剛者，細牢故。細者，智因故。牢者，不可壞故。皆以堅喻般若體，利喻般若用。」又，真諦記說六種金剛：一、青色能消災厄，喻般若能除業障；二、黃色隨人所須，喻無漏功德；三、赤色對日出火，慧對本覺出無生智火；四、白色能清濁水，般若能清疑濁；五、空色令人空中行坐，慧破法執住真空理；六、碧色能消諸毒，慧除三毒傍兼可矣，非堅利之本喻。

般若，正翻云慧，即照五蘊空相，應本覺之慧是也。若約學者從淺至深言之，則攝聞、思、修三慧總為般若，故無著云：「能斷者，般若波羅蜜中聞、思、修所斷，如金剛斷處而斷故。」又云：「細者智因故者，智因即慧也。」依《智度論》，因位名般若，果位名智，則聞、思、修皆名為細，細妙之慧，佛智之因矣。般若能斷，故在因位；佛果無斷，轉受智名。若依《大品經》，若字通智、慧二義，故智與慧，名義少殊，體性無別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 般若，正翻云慧，即照五蘊空相，應本覺之慧是也。若約學者從淺至深言之，則攝聞、思、修三慧總為般若，故無著云：「能斷者，般若波羅蜜中聞、思、修所斷，如金剛斷處而斷故。」又云：「細者智因故者，智因即慧也。」依《智度論》，因位名般若，果位名智，則聞、思、修皆名為細，細妙之慧，佛智之因矣。般若能斷，故在因位；佛果無斷，轉受智名。若依《大品經》，若字通智、慧二義，故智與慧，名義少殊，體性無別。

波羅蜜者，此云彼岸到，應云到彼岸，謂離生死此岸，度煩惱中流，到涅槃彼岸。涅槃，此云圓寂，亦云滅度。一切眾生即寂滅相，不復更滅，但以迷倒妄見生死，名在此岸；若悟生死本空，元來圓寂，名到彼岸。若兼般若迴文，應云到彼岸慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 波羅蜜者，此云彼岸到，應云到彼岸，謂離生死此岸，度煩惱中流，到涅槃彼岸。涅槃，此云圓寂，亦云滅度。一切眾生即寂滅相，不復更滅，但以迷倒妄見生死，名在此岸；若悟生死本空，元來圓寂，名到彼岸。若兼般若迴文，應云到彼岸慧。

經者，梵音修多羅，義翻為契經。契者，詮表義理，契合人心，即契理、契機也。經者，《佛地論》云：「能貫能攝，故名為經。」以佛聖教貫穿所應說義，攝持所化生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經者，梵音修多羅，義翻為契經。契者，詮表義理，契合人心，即契理、契機也。經者，《佛地論》云：「能貫能攝，故名為經。」以佛聖教貫穿所應說義，攝持所化生故。

後釋經文准常三分：初、序分，二、正宗分，三、流通分。初文二：初、證信序，二、發起序。○今初證信序。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後釋經文准常三分：初、序分，二、正宗分，三、流通分。初文二：初、證信序，二、發起序。○今初證信序。

如是我聞：一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與大比丘眾千二百五十人俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與大比丘眾千二百五十人俱。

釋此分三：一、明建立之因。則佛臨滅度，阿難請問四事，佛一一答：我滅度後，一、依四念處住，二、以戒為師，三、默擯惡性比丘，四、一切經初皆云「如是我聞：一時佛在某處，與某眾若干」等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋此分三：一、明建立之因。則佛臨滅度，阿難請問四事，佛一一答：我滅度後，一、依四念處住，二、以戒為師，三、默擯惡性比丘，四、一切經初皆云「如是我聞：一時佛在某處，與某眾若干」等。

二、明建立之意。意有三焉：一、斷疑故。謂結集時，阿難昇座欲宣佛法，感得自身相好如佛，眾起三疑：一、疑佛重起說法，二、疑他方佛來，三、疑阿難成佛，故說此言，三疑頓斷。二、息諍故。若不推從佛聞，言自製作，則諍論起。三、異邪故。不同外道經初云「阿憂」等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、明建立之意。意有三焉：一、斷疑故。謂結集時，阿難昇座欲宣佛法，感得自身相好如佛，眾起三疑：一、疑佛重起說法，二、疑他方佛來，三、疑阿難成佛，故說此言，三疑頓斷。二、息諍故。若不推從佛聞，言自製作，則諍論起。三、異邪故。不同外道經初云「阿憂」等。

三、正釋文義，具六成就，謂信、聞、時、主、處、眾六緣不具，教則不興，必須具六故云成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、正釋文義，具六成就，謂信、聞、時、主、處、眾六緣不具，教則不興，必須具六故云成就。

一、信。若兼我聞合釋，則指法之辭也，如是之法我從佛聞。單釋如是者，《智度論》云：「信成就也。」佛法大海，信為能入、智為能度，信者言是事如是、不信者言是事不如是。又，聖人說法但為顯如，唯如為是，故稱如是。又，有、無不二為如，如非有無為是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一、信。若兼我聞合釋，則指法之辭也，如是之法我從佛聞。單釋如是者，《智度論》云：「信成就也。」佛法大海，信為能入、智為能度，信者言是事如是、不信者言是事不如是。又，聖人說法但為顯如，唯如為是，故稱如是。又，有、無不二為如，如非有無為是。

二、聞。我即阿難，五蘊假者。聞謂耳根發識，廢別從總，故云我聞。阿難所不聞二十年前之經，有云如來重說、有云得深三昧總領，若推本而言，即阿難是大權菩薩，何法不通？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、聞。我即阿難，五蘊假者。聞謂耳根發識，廢別從總，故云我聞。阿難所不聞二十年前之經，有云如來重說、有云得深三昧總領，若推本而言，即阿難是大權菩薩，何法不通？

三、時。師資合會，說聽究竟，故言一時。諸方時分延促不同，故但言一。又，說法、領法之時，心境泯、理智融、凡聖如，始本會，此諸二法皆一之時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、時。師資合會，說聽究竟，故言一時。諸方時分延促不同，故但言一。又，說法、領法之時，心境泯、理智融、凡聖如，始本會，此諸二法皆一之時。

四、主。具云佛陀，此云覺者。《起信》云：「所言覺義者，謂心體離念。離念相者等虛空界，即是如來平等法身。」則以無念名之為佛。然覺有三義：一、自覺，覺知自心本無生滅；二、覺他，覺一切法無不是如；三、覺滿，二覺理圓稱之為滿。故知有念則不名覺，《起信》云：「一切眾生不名為覺，以無始來念念相續，未曾離念。」又云：「若有眾生能觀無念者，則為向佛智故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、主。具云佛陀，此云覺者。《起信》云：「所言覺義者，謂心體離念。離念相者等虛空界，即是如來平等法身。」則以無念名之為佛。然覺有三義：一、自覺，覺知自心本無生滅；二、覺他，覺一切法無不是如；三、覺滿，二覺理圓稱之為滿。故知有念則不名覺，《起信》云：「一切眾生不名為覺，以無始來念念相續，未曾離念。」又云：「若有眾生能觀無念者，則為向佛智故。」

五、處。舍衛此云聞物，謂具足欲塵、財寶、多聞、解脫等，遠聞諸國故，義淨譯云名稱大城。祇樹等者，即祇陀太子所施之樹，給孤長者所買之園。祇陀此云戰勝，波斯匿王太子也，生時王與外國戰勝，因以為名。梵語須達，此云善施，給孤獨即是善施也，又亦常行施故。西國呼寺為僧伽藍，此云眾園。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、處。舍衛此云聞物，謂具足欲塵、財寶、多聞、解脫等，遠聞諸國故，義淨譯云名稱大城。祇樹等者，即祇陀太子所施之樹，給孤長者所買之園。祇陀此云戰勝，波斯匿王太子也，生時王與外國戰勝，因以為名。梵語須達，此云善施，給孤獨即是善施也，又亦常行施故。西國呼寺為僧伽藍，此云眾園。

六眾。與者，并也、及也。大者，名高德著。比丘，梵語，此含三義，故存梵不譯：一、怖魔，二、乞士，三、淨戒。眾者，理和、事和。千二百五十者，佛初成道，度憍陳如等五人，次度迦葉三兄弟兼徒總一千，次度舍利弗、目蓮各兼徒一百，次度耶舍長者子等五十人，經舉大數，故減五人，此常隨眾，故偏列數，非無餘眾，未隱顯耳。俱者，一時一處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六眾。與者，并也、及也。大者，名高德著。比丘，梵語，此含三義，故存梵不譯：一、怖魔，二、乞士，三、淨戒。眾者，理和、事和。千二百五十者，佛初成道，度憍陳如等五人，次度迦葉三兄弟兼徒總一千，次度舍利弗、目蓮各兼徒一百，次度耶舍長者子等五十人，經舉大數，故減五人，此常隨眾，故偏列數，非無餘眾，未隱顯耳。俱者，一時一處。

二、發起序者，謂乞食威儀離於邪命，是為持戒。戒能資定，定能發慧，故以戒、定發起般若正宗。△文二：初、戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、發起序者，謂乞食威儀離於邪命，是為持戒。戒能資定，定能發慧，故以戒、定發起般若正宗。△文二：初、戒。

爾時，世尊食時著衣持鉢，入舍衛大城乞食，於其城中次第乞已還至本處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊食時著衣持鉢，入舍衛大城乞食，於其城中次第乞已還至本處。

分七節釋：一、化主。《成實論》說具上九號，為物欽重，故曰世尊，天上人間共所尊故。二、化時。食時辰時，當日初分，求乞易得，不惱自他；乞已歸園，正當巳時，如常齋法。三、化儀。著僧伽梨衣，持四天王所獻鉢。四、化處。園在城東南五六里，自外之內為入，處廣人多曰大。五、化事。佛為欲顯頭陀功德，令放逸者慚愧，以同事攝，故自乞食。《瓔珞女經》說：「化佛身如全段金剛，無生、熟二藏。」今所乞者，利益他故，故《淨名》云：「為不食故，應受彼食。」六、化等。一、由內證平等理，外不見貧富相；二、心離貪、慢，慈無偏利；三、表威德，不懼惡象、沽酒、婬女等家；四、息凡夫猜嫌；五、破二乘分別。七、化終。然「已」字義屬下句，文連上句。「飯食」字義屬上句，文連下句。若廣其文令當句中備者，應云「次第乞已，還至本處飯食，飯食訖，收衣鉢。」佛若不食，他福不滿，《寶雲經》說：「隨所乞得分為四分：一、擬與同梵行，二、擬施貧病乞人，三、水陸眾生，四、自食。」《十二頭陀經》唯說三分，除梵行。二、定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分七節釋：一、化主。《成實論》說具上九號，為物欽重，故曰世尊，天上人間共所尊故。二、化時。食時辰時，當日初分，求乞易得，不惱自他；乞已歸園，正當巳時，如常齋法。三、化儀。著僧伽梨衣，持四天王所獻鉢。四、化處。園在城東南五六里，自外之內為入，處廣人多曰大。五、化事。佛為欲顯頭陀功德，令放逸者慚愧，以同事攝，故自乞食。《瓔珞女經》說：「化佛身如全段金剛，無生、熟二藏。」今所乞者，利益他故，故《淨名》云：「為不食故，應受彼食。」六、化等。一、由內證平等理，外不見貧富相；二、心離貪、慢，慈無偏利；三、表威德，不懼惡象、沽酒、婬女等家；四、息凡夫猜嫌；五、破二乘分別。七、化終。然「已」字義屬下句，文連上句。「飯食」字義屬上句，文連下句。若廣其文令當句中備者，應云「次第乞已，還至本處飯食，飯食訖，收衣鉢。」佛若不食，他福不滿，《寶雲經》說：「隨所乞得分為四分：一、擬與同梵行，二、擬施貧病乞人，三、水陸眾生，四、自食。」《十二頭陀經》唯說三分，除梵行。二、定。

飯食訖，收衣鉢，洗足已，敷座而坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 飯食訖，收衣鉢，洗足已，敷座而坐。

分三節釋：一、併資緣。將欲入定，須息攀緣，衣鉢不收，心有勞慮，故佛示現為後軌也，即收大衣，著七條。二、淨身業。《阿含經》說：「佛行離地四指，蓮華承足。」今示現洗者，順世表法，為後軌也。三、正入定。敷座坐禪者，由身端故、心離沈掉故。魏譯云「如常敷座，結加趺坐，端身而住，正念不動。」唐譯云「端身正願，住對面念。」無著云：「顯示唯寂者，於此能覺、能說故。」然大聖現跡必有所表，表本覺之佛在五蘊之都覺魔軍本空，名為戰勝。照心識具德即是給孤，求法養神名乞士眾。覺心既發，寧棄塵勞？將欲遍觀，遂入識藏，心心數法次第思惟，即妄而真皆得法喜。法喜無體，融合覺心，思惟假緣，亡緣可符真性；觀照是跡，拂跡返本還源。返本還源，法空心寂，心寂真體，般若朗然。欲談般若正宗，如是示現發起，資聖云：「夫身有二：一、偽，二、真。」五蘊偽體，假衣食以生育；法身無相，因般若以照成。群生保偽遺真，諸佛養真棄偽；群生既迷真而取偽，我乃假偽跡而引真。故託乞食之緣，將施法喜之化。故《涅槃經》云：「汝諸比丘雖行乞食，初未曾乞大乘法食。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分三節釋：一、併資緣。將欲入定，須息攀緣，衣鉢不收，心有勞慮，故佛示現為後軌也，即收大衣，著七條。二、淨身業。《阿含經》說：「佛行離地四指，蓮華承足。」今示現洗者，順世表法，為後軌也。三、正入定。敷座坐禪者，由身端故、心離沈掉故。魏譯云「如常敷座，結加趺坐，端身而住，正念不動。」唐譯云「端身正願，住對面念。」無著云：「顯示唯寂者，於此能覺、能說故。」然大聖現跡必有所表，表本覺之佛在五蘊之都覺魔軍本空，名為戰勝。照心識具德即是給孤，求法養神名乞士眾。覺心既發，寧棄塵勞？將欲遍觀，遂入識藏，心心數法次第思惟，即妄而真皆得法喜。法喜無體，融合覺心，思惟假緣，亡緣可符真性；觀照是跡，拂跡返本還源。返本還源，法空心寂，心寂真體，般若朗然。欲談般若正宗，如是示現發起，資聖云：「夫身有二：一、偽，二、真。」五蘊偽體，假衣食以生育；法身無相，因般若以照成。群生保偽遺真，諸佛養真棄偽；群生既迷真而取偽，我乃假偽跡而引真。故託乞食之緣，將施法喜之化。故《涅槃經》云：「汝諸比丘雖行乞食，初未曾乞大乘法食。」

第二、正宗分。二門分別：初約無著七種義句以懸判，後依天親問答斷疑以科釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二、正宗分。二門分別：初約無著七種義句以懸判，後依天親問答斷疑以科釋。

初中七義句者，一、種性不斷，謂護念付囑；二、發起行相，謂由請讚許；三、行所住處，謂十八住，從佛正說直至經終，是無相行所住處矣；四、對治，謂一一住處皆具邪行，共見、正行二種對治；五、不失，謂由對治離增、減二邊，不失中道；六、地位，謂由不失中道成賢聖位、信行地、淨心地、如來地；七、立名，謂由前六智慧堅利，位地闊狹，故名金剛。後四但約第三句中十八住說，無別經文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初中七義句者，一、種性不斷，謂護念付囑；二、發起行相，謂由請讚許；三、行所住處，謂十八住，從佛正說直至經終，是無相行所住處矣；四、對治，謂一一住處皆具邪行，共見、正行二種對治；五、不失，謂由對治離增、減二邊，不失中道；六、地位，謂由不失中道成賢聖位、信行地、淨心地、如來地；七、立名，謂由前六智慧堅利，位地闊狹，故名金剛。後四但約第三句中十八住說，無別經文。

十八住處者：一、發心住，經云「應如是降伏其心」所有一切等。二、波羅蜜相應行住，不住色布施等。三、欲得色身住，可以身相等。四、欲得法身住，法身有二：一、言說法身，頗有眾生等因言顯理故。二、證得法身，復有二：一、智相，如來得阿耨等；二、福相，若人滿三千等。五、於修道得勝中無慢住，須陀洹等。從此至十六住，如次對治十二種障，意明欲求色身、法身，須離是障。障盡故，入十七證道住。今當對治第一慢障。六、不離佛世時住，昔在然燈等離第二少聞障，不離佛世則具多聞。七、願淨佛土住，菩薩莊嚴佛土不等，離小攀緣作念修道障，緣形相土則小，無緣則大，契法界故。八、成熟眾生住，人身如須彌等，離捨眾生障，若見大小，不能濟物。九、遠離隨順外論散亂住，如恒河中所有沙等，離樂隨外論散亂障，恒沙寶施不及持經，如何外學，不修正法？十、色及眾生身摶取中觀破相應行住，三千世界所有微塵等，離破影像相中無巧便障，既離散亂，與定相應，以細末、不念二種方便，破麁至細、泯細至空，則除影像之相想。十一、供養給侍如來住，可以三十二相見如來不等，離福資糧不具障，不以相見，常見法身，名為給侍福無邊矣。十二、遠離利養及疲乏、熱惱故，不起精進及退失住，恒河沙身命布施等，離樂味懈怠利養障，恒沙命施猶劣受持，豈為一身耽著利養、身疲心惱而懈怠耶？十三、忍苦住，忍波羅蜜割截身等，離不能忍苦障，無我等相，累苦能忍。十四、離寂靜味住，當來之世若有人能於此經受、持、讀、誦等，離智資糧不具障，日三時捨身一一沙數不及信經，如何唯專禪定、耽寂靜味，闕於智慧而不持說？十五、於證道時遠離喜動住，云何住降等，離十一不自攝障，我能住降，心生喜動，動則不能自攝。十六、求佛教受住，於然燈佛所有法得菩提不等，離十二無教授障，欲入初地須佛教授，故約遇佛，得無所得而證道矣。十七、證道住，人身長大等，攝種性智證，遍行真如，成法報身，故長大矣。十八、上求佛地住，於中復有六種具足：一、國土淨具足，我當莊嚴佛土等，此教二地已上諸大菩薩；二、無上見智淨具足，有肉眼不等，此下皆唯佛果，故云無上，無上之言貫通下四；三、福自在具足，若人滿三千界七寶等；四、身具足，佛可以具足色身等；五、語具足，汝勿謂如來說法等；六、心具足，佛得阿耨菩提為無所得耶？乃至應作如是觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十八住處者：一、發心住，經云「應如是降伏其心」所有一切等。二、波羅蜜相應行住，不住色布施等。三、欲得色身住，可以身相等。四、欲得法身住，法身有二：一、言說法身，頗有眾生等因言顯理故。二、證得法身，復有二：一、智相，如來得阿耨等；二、福相，若人滿三千等。五、於修道得勝中無慢住，須陀洹等。從此至十六住，如次對治十二種障，意明欲求色身、法身，須離是障。障盡故，入十七證道住。今當對治第一慢障。六、不離佛世時住，昔在然燈等離第二少聞障，不離佛世則具多聞。七、願淨佛土住，菩薩莊嚴佛土不等，離小攀緣作念修道障，緣形相土則小，無緣則大，契法界故。八、成熟眾生住，人身如須彌等，離捨眾生障，若見大小，不能濟物。九、遠離隨順外論散亂住，如恒河中所有沙等，離樂隨外論散亂障，恒沙寶施不及持經，如何外學，不修正法？十、色及眾生身摶取中觀破相應行住，三千世界所有微塵等，離破影像相中無巧便障，既離散亂，與定相應，以細末、不念二種方便，破麁至細、泯細至空，則除影像之相想。十一、供養給侍如來住，可以三十二相見如來不等，離福資糧不具障，不以相見，常見法身，名為給侍福無邊矣。十二、遠離利養及疲乏、熱惱故，不起精進及退失住，恒河沙身命布施等，離樂味懈怠利養障，恒沙命施猶劣受持，豈為一身耽著利養、身疲心惱而懈怠耶？十三、忍苦住，忍波羅蜜割截身等，離不能忍苦障，無我等相，累苦能忍。十四、離寂靜味住，當來之世若有人能於此經受、持、讀、誦等，離智資糧不具障，日三時捨身一一沙數不及信經，如何唯專禪定、耽寂靜味，闕於智慧而不持說？十五、於證道時遠離喜動住，云何住降等，離十一不自攝障，我能住降，心生喜動，動則不能自攝。十六、求佛教受住，於然燈佛所有法得菩提不等，離十二無教授障，欲入初地須佛教授，故約遇佛，得無所得而證道矣。十七、證道住，人身長大等，攝種性智證，遍行真如，成法報身，故長大矣。十八、上求佛地住，於中復有六種具足：一、國土淨具足，我當莊嚴佛土等，此教二地已上諸大菩薩；二、無上見智淨具足，有肉眼不等，此下皆唯佛果，故云無上，無上之言貫通下四；三、福自在具足，若人滿三千界七寶等；四、身具足，佛可以具足色身等；五、語具足，汝勿謂如來說法等；六、心具足，佛得阿耨菩提為無所得耶？乃至應作如是觀。

又，十八住略為八種，亦得滿足：一、攝住處，二、波羅蜜淨住處，一、二次配，三、欲住處，攝三及四，四、離障礙住處，即前十二障也。從五至十六，五、淨心住處，六、究竟住處，上二次配十七、十八，七、廣大住處，八、甚深住處，上二各攝十八住處，一一住中皆深皆廣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又，十八住略為八種，亦得滿足：一、攝住處，二、波羅蜜淨住處，一、二次配，三、欲住處，攝三及四，四、離障礙住處，即前十二障也。從五至十六，五、淨心住處，六、究竟住處，上二次配十七、十八，七、廣大住處，八、甚深住處，上二各攝十八住處，一一住中皆深皆廣。

十八住文配位地者，第一、十住，第二、十行中前六，三、第七行，四、後三行，五至十四如次配十迴向，十五、煖頂，十六、忍世第一，十七、初地，十八、從二地乃至佛地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十八住文配位地者，第一、十住，第二、十行中前六，三、第七行，四、後三行，五至十四如次配十迴向，十五、煖頂，十六、忍世第一，十七、初地，十八、從二地乃至佛地。

第二、依天親問答斷疑以科釋，總分四段。△初、善現申請，二：初、整儀讚佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二、依天親問答斷疑以科釋，總分四段。△初、善現申請，二：初、整儀讚佛。

時長老須菩提在大眾中，即從座起，偏袒右肩，右膝著地，合掌恭敬而白佛言：「希有，世尊！如來善護念諸菩薩、善付囑諸菩薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時長老須菩提在大眾中，即從座起，偏袒右肩，右膝著地，合掌恭敬而白佛言：「希有，世尊！如來善護念諸菩薩、善付囑諸菩薩。」

長老者，德長年老。唐譯云「具壽」，壽即是命。魏譯云「慧命」，以慧為命。須菩提，有三義譯，謂：善吉、善現、空生。生時室空，解空之善瑞現矣，相師占云：「唯善，唯吉。」從座起下，皆整理威儀，修敬之相。希有者，世所無故。如來者，從如而來。論云：「善護念者，依根熟菩薩說，謂與智慧力令成就佛法、與教化力令攝受眾生。善付囑者，依根未熟菩薩說，懼其退失。」付，授智者。付者，將小付大；囑者，囑大化小。菩提薩埵，此云覺有情，三釋：一、約境，所求所度；二、約心，有覺悟之智，餘情慮之識；三、約能所，所求能求。三皆如次配覺及有情。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長老者，德長年老。唐譯云「具壽」，壽即是命。魏譯云「慧命」，以慧為命。須菩提，有三義譯，謂：善吉、善現、空生。生時室空，解空之善瑞現矣，相師占云：「唯善，唯吉。」從座起下，皆整理威儀，修敬之相。希有者，世所無故。如來者，從如而來。論云：「善護念者，依根熟菩薩說，謂與智慧力令成就佛法、與教化力令攝受眾生。善付囑者，依根未熟菩薩說，懼其退失。」付，授智者。付者，將小付大；囑者，囑大化小。菩提薩埵，此云覺有情，三釋：一、約境，所求所度；二、約心，有覺悟之智，餘情慮之識；三、約能所，所求能求。三皆如次配覺及有情。

二、正發問端。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、正發問端。

「世尊！善男子、善女人發阿耨多羅三藐三菩提心，應云何住？云何降伏其心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！善男子、善女人發阿耨多羅三藐三菩提心，應云何住？云何降伏其心？」

典分二：初、釋當機。《華嚴》云：「忘失菩提心修諸善業，魔所攝持。」阿耨多羅三藐三菩提，此云無上正遍正覺，謂正智遍智覺，知真俗不偏不邪。二、釋正問。魏譯云「應云何住？云何修行？云何降伏其心？」意云：若人發菩提心已，住何境界？修何行業？妄心若起，云何降伏？故佛令安住四心、修六度行，於中降心，不令著相。秦譯略修行者，意云：住道降心即是修行，謂四心、六度皆名住修降伏故。無著云：「住謂欲願，修行謂相應等持，降伏謂彼心若散制令還住。」又，十八住中一一皆以住修降伏釋之，故知義雖有三，而行是一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 典分二：初、釋當機。《華嚴》云：「忘失菩提心修諸善業，魔所攝持。」阿耨多羅三藐三菩提，此云無上正遍正覺，謂正智遍智覺，知真俗不偏不邪。二、釋正問。魏譯云「應云何住？云何修行？云何降伏其心？」意云：若人發菩提心已，住何境界？修何行業？妄心若起，云何降伏？故佛令安住四心、修六度行，於中降心，不令著相。秦譯略修行者，意云：住道降心即是修行，謂四心、六度皆名住修降伏故。無著云：「住謂欲願，修行謂相應等持，降伏謂彼心若散制令還住。」又，十八住中一一皆以住修降伏釋之，故知義雖有三，而行是一。

○二、如來讚許。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○二、如來讚許。

佛言：「善哉，善哉。須菩提！如汝所說，如來善護念諸菩薩、善付囑諸菩薩。汝今諦聽，當為汝說。善男子、善女人發阿耨多羅三藐三菩提心，應如是住，如是降伏其心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉，善哉。須菩提！如汝所說，如來善護念諸菩薩、善付囑諸菩薩。汝今諦聽，當為汝說。善男子、善女人發阿耨多羅三藐三菩提心，應如是住，如是降伏其心。」

曲分三：一、印讚所讚。重言善哉，讚美之極。護、付能令佛種不斷，是事必然，故印讚言：「如汝所說。」○二、勅聽許說，無以生滅心行聽實相法，《智論》偈云：「聽者端視如渴飲，一心入於語義中，踊躍聞法心悲喜，如是之人可為說。」三、標勸將陳，我當為汝如是如是委細而說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曲分三：一、印讚所讚。重言善哉，讚美之極。護、付能令佛種不斷，是事必然，故印讚言：「如汝所說。」○二、勅聽許說，無以生滅心行聽實相法，《智論》偈云：「聽者端視如渴飲，一心入於語義中，踊躍聞法心悲喜，如是之人可為說。」三、標勸將陳，我當為汝如是如是委細而說。

三、善現佇聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、善現佇聞。

「唯然，世尊！願樂欲聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唯然，世尊！願樂欲聞。」

唯者，順從之辭，禮對曰「唯」，野對曰「阿」。《十地經》云：「如渴思冷水，如饑思美食，如病思良藥，如眾蜂依蜜，我等亦如是，願聞甘露法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯者，順從之辭，禮對曰「唯」，野對曰「阿」。《十地經》云：「如渴思冷水，如饑思美食，如病思良藥，如眾蜂依蜜，我等亦如是，願聞甘露法。」

△四、如來正說，二：一、正答所問，二：初、舉總標別以牒問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 △四、如來正說，二：一、正答所問，二：初、舉總標別以牒問。

佛告須菩提：「諸菩薩摩訶薩應如是降伏其心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「諸菩薩摩訶薩應如是降伏其心。」

此以降伏為總，住修為別也。謂住修之中皆有降伏，經意在此，故唯標降伏。有科此所標，云舉後攝初者，乃令經文極不穩暢、理例顛倒。自古言教秪有以初攝後，未聞以後攝初，況詳經文無別答降伏之處，則知降伏在住修中。皆令離相是答降伏問也，不別答者，此經宗於離相，離相正是降心，本意欲明降心須約住修而顯，住修、降心本不相離，故無著十八住皆有住修降心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此以降伏為總，住修為別也。謂住修之中皆有降伏，經意在此，故唯標降伏。有科此所標，云舉後攝初者，乃令經文極不穩暢、理例顛倒。自古言教秪有以初攝後，未聞以後攝初，況詳經文無別答降伏之處，則知降伏在住修中。皆令離相是答降伏問也，不別答者，此經宗於離相，離相正是降心，本意欲明降心須約住修而顯，住修、降心本不相離，故無著十八住皆有住修降心。

△二、約別顯總以答問，二：一、答安住降心問，四：初、廣大心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 △二、約別顯總以答問，二：一、答安住降心問，四：初、廣大心。

「所有一切眾生之類，若卵生、若胎生、若濕生若化生，若有色、若無色，若有想、若無想、若非有想非無想。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所有一切眾生之類，若卵生、若胎生、若濕生若化生，若有色、若無色，若有想、若無想、若非有想非無想。」

文二：初句標三界普度故；「若卵」下，二、列，三：一、受生差別。天、獄化生，鬼通胎、化，人、畜各四，諸餘微細，水、陸、地、空不可具分品類。卵劣在初者，二釋：一、約境，具緣多者為首；二、約心，從本至末為次。二、依止差別，有色四禪、無色四空。三、境界差別，《功德施》云「有想則空、識二處，無想則無所有處，非等則有頂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文二：初句標三界普度故；「若卵」下，二、列，三：一、受生差別。天、獄化生，鬼通胎、化，人、畜各四，諸餘微細，水、陸、地、空不可具分品類。卵劣在初者，二釋：一、約境，具緣多者為首；二、約心，從本至末為次。二、依止差別，有色四禪、無色四空。三、境界差別，《功德施》云「有想則空、識二處，無想則無所有處，非等則有頂。」

○○二、第一心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○○二、第一心。

「我皆令入無餘涅槃而滅度之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我皆令入無餘涅槃而滅度之。」

即無住處涅槃，不共二乘，故云第一。無著云：「何故願此？不可得義生所攝故。」又云：「卵、濕、無想、有頂則不能。」云何普入？有三因緣：一、難處生者待時故，二、非難處生，未成熟者成熟之故，三、已成熟者解脫之故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即無住處涅槃，不共二乘，故云第一。無著云：「何故願此？不可得義生所攝故。」又云：「卵、濕、無想、有頂則不能。」云何普入？有三因緣：一、難處生者待時故，二、非難處生，未成熟者成熟之故，三、已成熟者解脫之故。

○○三、常心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○○三、常心。

「如是滅度無量無數無邊眾生，實無眾生得滅度者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是滅度無量無數無邊眾生，實無眾生得滅度者。」

一、性空故；二、同體故，論云：「自身滅度無異眾生。」三、本寂故；四、無念故；五、法界故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一、性空故；二、同體故，論云：「自身滅度無異眾生。」三、本寂故；四、無念故；五、法界故。

四、不倒心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、不倒心。

「何以故？須菩提！若菩薩有我相、人相、眾生相、壽者相，即非菩薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何以故？須菩提！若菩薩有我相、人相、眾生相、壽者相，即非菩薩。」

論云：「遠離依止身見、眾生等相故。」無著云：「已斷我見，得自行平等相故，信解自他平等，顯示降伏心中攝散時，眾生想亦不轉，如彼爾炎。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論云：「遠離依止身見、眾生等相故。」無著云：「已斷我見，得自行平等相故，信解自他平等，顯示降伏心中攝散時，眾生想亦不轉，如彼爾炎。」

△二、答修行降心問，五：○初、總標。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 △二、答修行降心問，五：○初、總標。

「復次，須菩提！菩薩於法應無所住行於布施。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩於法應無所住行於布施。」

於法者，統標諸法。「應無」下，正明修行。問：菩薩萬行，何唯說一？答：萬行不出六度，六度總名布施。故偈云「檀義攝於六，資生無畏法，此中一二三，是名修行住。」無著云：「若無精進，疲倦故不能說法；若無禪定，即貪信敬、利養，染心說法；若無智慧，便顛倒說法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於法者，統標諸法。「應無」下，正明修行。問：菩薩萬行，何唯說一？答：萬行不出六度，六度總名布施。故偈云「檀義攝於六，資生無畏法，此中一二三，是名修行住。」無著云：「若無精進，疲倦故不能說法；若無禪定，即貪信敬、利養，染心說法；若無智慧，便顛倒說法。」

二、別釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、別釋。

「所謂：不住色布施，不住聲、香、味、觸、法布施。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所謂：不住色布施，不住聲、香、味、觸、法布施。」

本論但指三事，謂：自身、報恩、果報。偈云「自身及報恩，果報斯不著，護存己不施，防求於異事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本論但指三事，謂：自身、報恩、果報。偈云「自身及報恩，果報斯不著，護存己不施，防求於異事。」

三、總結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、總結。

「須菩提！菩薩應如是布施，不住於相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！菩薩應如是布施，不住於相。」

前但指三事，今則心境空有，微細盡袪。故偈云「遠離取相心。」論云「不見施物、受者、施者。」無著云：「不住相想。」有人將此結文為答降伏問，非也。前標、次釋、次結皆云無住，都是修行中降伏之義，何忽偏判配結之文為答別問？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前但指三事，今則心境空有，微細盡袪。故偈云「遠離取相心。」論云「不見施物、受者、施者。」無著云：「不住相想。」有人將此結文為答降伏問，非也。前標、次釋、次結皆云無住，都是修行中降伏之義，何忽偏判配結之文為答別問？

○四、顯益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○四、顯益。

「何以故？若菩薩不住相布施，其福德不可思量。須菩提！於意云何？東方虛空可思量不？」「不也。世尊！」「須菩提！南、西、北方、四維、上、下虛空可思量不？」「不也。世尊！」「須菩提！菩薩無住相布施，福德亦復如是，不可思量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何以故？若菩薩不住相布施，其福德不可思量。須菩提！於意云何？東方虛空可思量不？」「不也。世尊！」「須菩提！南、西、北方、四維、上、下虛空可思量不？」「不也。世尊！」「須菩提！菩薩無住相布施，福德亦復如是，不可思量。」

初句徵者，論云「若離施等相想，云何成就施福？」「若菩薩」下，釋於中，三：初、法說，為疑無福，不可思以斷之。「東方」下，喻說，可知。「菩薩無住相」下，法合。虛空者，無者，云猶如虛空，有三因緣：一、遍一切處，謂住不住相中福生故；二、寬廣，高大殊勝故；三、無盡，究竟不窮故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初句徵者，論云「若離施等相想，云何成就施福？」「若菩薩」下，釋於中，三：初、法說，為疑無福，不可思以斷之。「東方」下，喻說，可知。「菩薩無住相」下，法合。虛空者，無者，云猶如虛空，有三因緣：一、遍一切處，謂住不住相中福生故；二、寬廣，高大殊勝故；三、無盡，究竟不窮故。

五、結勸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、結勸。

「須菩提！菩薩但應如所教住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！菩薩但應如所教住。」

二、躡跡斷疑。論云「自此已下示現斷生疑心。」於中，文分二十七段：一、斷求佛行施住相疑。疑云：為求佛果行施，即是住所求佛相，云何無住？又，不住相為因，豈感色相之果？因果不類，故斷之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、躡跡斷疑。論云「自此已下示現斷生疑心。」於中，文分二十七段：一、斷求佛行施住相疑。疑云：為求佛果行施，即是住所求佛相，云何無住？又，不住相為因，豈感色相之果？因果不類，故斷之。

文四：初、舉疑因以問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文四：初、舉疑因以問。

「須菩提！於意云何？可以身相見如來不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！於意云何？可以身相見如來不？」

本秪因以相為佛，故對前不住相起疑；佛舉疑起之因，問答欲令除斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本秪因以相為佛，故對前不住相起疑；佛舉疑起之因，問答欲令除斷。

○二、防相得以酬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○二、防相得以酬。

「不也。世尊！不可以身相得見如來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也。世尊！不可以身相得見如來。」

遮防疑者欲以相求，令得見佛，故答云「不可以相得見。」論云「為防彼相成就得如來身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遮防疑者欲以相求，令得見佛，故答云「不可以相得見。」論云「為防彼相成就得如來身。」

三、釋體異有為。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、釋體異有為。

「何以故？如來所說身相即非身相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何以故？如來所說身相即非身相。」

相是有為，生住異滅；佛體異此，故非身相。偈云「三相異體故者，佛體異於有為三相也。」住、異二相同是現在，故合為一，若細分即四，故唯識云：「生，表此法先非有；滅，表此法後是無；異，表此法非凝然；住，表此法暫有用。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相是有為，生住異滅；佛體異此，故非身相。偈云「三相異體故者，佛體異於有為三相也。」住、異二相同是現在，故合為一，若細分即四，故唯識云：「生，表此法先非有；滅，表此法後是無；異，表此法非凝然；住，表此法暫有用。」

四、印佛身無相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、印佛身無相。

佛告須菩提：「凡所有相皆是虛妄，若見諸相非相即見如來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「凡所有相皆是虛妄，若見諸相非相即見如來。」

非但佛身無相，但是一切凡聖依正、有為之相盡是虛妄，以從妄念所變現故。妄念本空，所變何實？故《起信》云「一切境界唯依妄念而有差別，若離心念，即無一切境界之相。若見諸相等者，遮離色觀空也。」恐聞相是虛妄，又別求無相佛身，故云「相即非相便是如來」，不唯佛化身相是如來，所見一切相相皆無相即如來也。故《起信》云「所言覺義者，謂心體離念。離念相者等虛空界，即是如來平等法身。」肇云：「行合解通則為見佛。」偈云「離彼是如來者，離彼三相是法身如來也。」無著則於色身但離遍計，不執色相即真色身，故彼論云「此為顯示如來色身。」又，此當第三欲得色身住處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非但佛身無相，但是一切凡聖依正、有為之相盡是虛妄，以從妄念所變現故。妄念本空，所變何實？故《起信》云「一切境界唯依妄念而有差別，若離心念，即無一切境界之相。若見諸相等者，遮離色觀空也。」恐聞相是虛妄，又別求無相佛身，故云「相即非相便是如來」，不唯佛化身相是如來，所見一切相相皆無相即如來也。故《起信》云「所言覺義者，謂心體離念。離念相者等虛空界，即是如來平等法身。」肇云：「行合解通則為見佛。」偈云「離彼是如來者，離彼三相是法身如來也。」無著則於色身但離遍計，不執色相即真色身，故彼論云「此為顯示如來色身。」又，此當第三欲得色身住處。

二、斷因果俱深無信疑，論云「無住行施因深也，無相見佛果深也，未來惡世必不生信，空說何益？」斷之文四：初約無信以呈疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、斷因果俱深無信疑，論云「無住行施因深也，無相見佛果深也，未來惡世必不生信，空說何益？」斷之文四：初約無信以呈疑。

須菩提白佛言：「世尊！頗有眾生得聞如是言說章句生實信不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！頗有眾生得聞如是言說章句生實信不？」

魏云「頗有眾生於未來世云云」，今略此句者，影在後五百歲也。句詮差別，章者解句。實信者，《大品》云：「於一切法不信，是信般若。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 魏云「頗有眾生於未來世云云」，今略此句者，影在後五百歲也。句詮差別，章者解句。實信者，《大品》云：「於一切法不信，是信般若。」

二、呵疑詞以顯信。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、呵疑詞以顯信。

佛告須菩提：「莫作是說，如來滅後後五百歲，有持戒修福者於此章句能生信心，以此為實。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「莫作是說，如來滅後後五百歲，有持戒修福者於此章句能生信心，以此為實。」

後五百歲者，《大集》云「初五百歲解脫牢固，第二五百歲禪定牢固，三、多聞，四、塔寺，五、鬪諍，皆如初二句例。」本疑惡世無信，故舉惡世以斷疑。持戒修福者，戒定也。以此為實者，正解無倒。無著云：「增上戒等三學顯示修行少欲等功德，戒出三塗、定出六欲、慧出三界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後五百歲者，《大集》云「初五百歲解脫牢固，第二五百歲禪定牢固，三、多聞，四、塔寺，五、鬪諍，皆如初二句例。」本疑惡世無信，故舉惡世以斷疑。持戒修福者，戒定也。以此為實者，正解無倒。無著云：「增上戒等三學顯示修行少欲等功德，戒出三塗、定出六欲、慧出三界。」

三、明能信之所以，二：初、明歷事善友，積集信因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、明能信之所以，二：初、明歷事善友，積集信因。

「當知：是人不於一佛、二佛、三、四、五佛而種善根，已於無量千萬佛所種諸善根，聞是章句乃至一念生淨信者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「當知：是人不於一佛、二佛、三、四、五佛而種善根，已於無量千萬佛所種諸善根，聞是章句乃至一念生淨信者。」

無著云：「顯示集因於多佛所，明久事善友則緣勝也；種諸善根，明久伏三毒則因勝也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無著云：「顯示集因於多佛所，明久事善友則緣勝也；種諸善根，明久伏三毒則因勝也。」

二、明善友所攝成就信德，二：初、明攝受得福，顯福德門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、明善友所攝成就信德，二：初、明攝受得福，顯福德門。

「須菩提！如來悉知悉見是諸眾生，得如是無量福德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！如來悉知悉見是諸眾生，得如是無量福德。」

無著云：「謂於一切行住所作中知其心，四蘊見其依止色身故。」此等顯示善友所攝。論云：「若不說見，或謂如來以比智知；若不說知，或謂如來以肉眼見。故須二語。」得福德者，魏云「生如是福德，取如是福德。」論云「生者能生因，取者熏修自體果義。」無著云：「生者，福正起時現行。取者，即彼滅時攝持種子。此云得者，生、取二義不離於得，得之一字，生、取俱攝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無著云：「謂於一切行住所作中知其心，四蘊見其依止色身故。」此等顯示善友所攝。論云：「若不說見，或謂如來以比智知；若不說知，或謂如來以肉眼見。故須二語。」得福德者，魏云「生如是福德，取如是福德。」論云「生者能生因，取者熏修自體果義。」無著云：「生者，福正起時現行。取者，即彼滅時攝持種子。此云得者，生、取二義不離於得，得之一字，生、取俱攝。」

二、明攝受所以，顯智慧門。由無二執故得攝受。△文二：初、正明已斷麁執。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、明攝受所以，顯智慧門。由無二執故得攝受。△文二：初、正明已斷麁執。

「何以故？是諸眾生無復我相、人相、眾生相、壽者相，無法相，亦無非法相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何以故？是諸眾生無復我相、人相、眾生相、壽者相，無法相，亦無非法相。」

初徵信者，以何義故得如來悉知悉見？後釋二：一、無我執。執取自體為我；計我展轉趣於餘趣為人；計我盛衰苦樂種種變異相續為眾生；計我一報命根不斷而住為壽者。二、無法執。論云：「無法相者，能取所取一切法無。亦無非法相者，無我真空實有。」然離二執正是得佛知見，成就淨信之本、善根福德却是相兼，故論云：「有智慧便足。何故復說持戒功德？為示現實相差別義故，亦有持戒功德依信心恭敬能生實相故。不但說般若二因，顯未除細執。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初徵信者，以何義故得如來悉知悉見？後釋二：一、無我執。執取自體為我；計我展轉趣於餘趣為人；計我盛衰苦樂種種變異相續為眾生；計我一報命根不斷而住為壽者。二、無法執。論云：「無法相者，能取所取一切法無。亦無非法相者，無我真空實有。」然離二執正是得佛知見，成就淨信之本、善根福德却是相兼，故論云：「有智慧便足。何故復說持戒功德？為示現實相差別義故，亦有持戒功德依信心恭敬能生實相故。不但說般若二因，顯未除細執。」

「何以故？是諸眾生若心取相，則為著我、人、眾生、壽者。若取法相，即著我、人、眾生、壽者。何以故？若取非法相，即著我、人、眾生、壽者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何以故？是諸眾生若心取相，則為著我、人、眾生、壽者。若取法相，即著我、人、眾生、壽者。何以故？若取非法相，即著我、人、眾生、壽者。」

「若心取」下，總明二相，總解取法非法，盡名相也，亦是建立取相，則我等相便生，立義宗也。「若取法」下，別明二相，論云「但有無明使無現行麁煩惱，示無我見故。」無著云：「但取法及非法相轉非我等想，以我等想及依止不轉中有徵者，取法但為法相，何故便著我等？」釋云：「取非法亦著我等，何況取法？」以後釋前也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若心取」下，總明二相，總解取法非法，盡名相也，亦是建立取相，則我等相便生，立義宗也。「若取法」下，別明二相，論云「但有無明使無現行麁煩惱，示無我見故。」無著云：「但取法及非法相轉非我等想，以我等想及依止不轉中有徵者，取法但為法相，何故便著我等？」釋云：「取非法亦著我等，何況取法？」以後釋前也。

四、示中道之玄門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、示中道之玄門。

「是故，不應取法、不應取非法。以是義故，如來常說汝等比丘知我說法如筏喻者，法尚應捨，何況非法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故，不應取法、不應取非法。以是義故，如來常說汝等比丘知我說法如筏喻者，法尚應捨，何況非法？」

初正結歸中，後引說以證筏喻者，假言顯義，不應如言執義。不執即為不取，非全棄也。偈云「彼不住隨順，於法中證智。」論釋云「不住者得證智，捨教如到彼岸；隨順者，隨順彼證智之教法，如未到岸。」無著云：「法尚應捨者，實相生故；何況非法者，理不應故。」三斷無相，云何得說疑？論云：「向說不可以相見佛，佛非有為，云何釋迦得阿耨菩提？云何說法？」斷之文二：初、問答斷疑，四：初、舉疑因以問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初正結歸中，後引說以證筏喻者，假言顯義，不應如言執義。不執即為不取，非全棄也。偈云「彼不住隨順，於法中證智。」論釋云「不住者得證智，捨教如到彼岸；隨順者，隨順彼證智之教法，如未到岸。」無著云：「法尚應捨者，實相生故；何況非法者，理不應故。」三斷無相，云何得說疑？論云：「向說不可以相見佛，佛非有為，云何釋迦得阿耨菩提？云何說法？」斷之文二：初、問答斷疑，四：初、舉疑因以問。

「須菩提！於意云何？如來得阿耨多羅三藐三菩提耶？如來有所說法耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！於意云何？如來得阿耨多羅三藐三菩提耶？如來有所說法耶？」

佛問得不，意顯不得。故無著云：「顯示翻於正覺取故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛問得不，意顯不得。故無著云：「顯示翻於正覺取故。」

二、順實理以酬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、順實理以酬。

須菩提言：「如我解佛所說義，無有定法名阿耨多羅三藐三菩提，亦無有定法如來可說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「如我解佛所說義，無有定法名阿耨多羅三藐三菩提，亦無有定法如來可說。」

偈云「應化非真佛，亦非說法者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 偈云「應化非真佛，亦非說法者。」

三、釋無定法之言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、釋無定法之言。

「何以故？如來所說法皆不可取、不可說，非法、非非法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何以故？如來所說法皆不可取、不可說，非法、非非法。」

無著云：「不可取者，謂正聞時；不可說者，謂正說時。非法者，分別性故；非非法者，法無我理故。」論云：「彼法非法、非非法，依真如義說。非法者，一切法無體相故；非非法者，彼真如無我實相有故。何故唯言說、不言證？有言說者，即成證義故；若不證者，則不能說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無著云：「不可取者，謂正聞時；不可說者，謂正說時。非法者，分別性故；非非法者，法無我理故。」論云：「彼法非法、非非法，依真如義說。非法者，一切法無體相故；非非法者，彼真如無我實相有故。何故唯言說、不言證？有言說者，即成證義故；若不證者，則不能說。」

四、釋無取說之所以。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、釋無取說之所以。

「所以者何？一切賢聖皆以無為法而有差別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所以者何？一切賢聖皆以無為法而有差別。」

魏云「一切聖人皆以無為法得名。」論意云：聖人但依真如清淨得名，非別得法，故無取。說而有差別者，論云「真如具足清淨分清淨。」無著云：「無為者，無分別義故，是故菩薩有學得名，如來無學得名。初無為者，折伏散亂時顯了故；後無為者，唯第一義者無上覺故。三乘賢聖皆修證無為，故通說為差別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 魏云「一切聖人皆以無為法得名。」論意云：聖人但依真如清淨得名，非別得法，故無取。說而有差別者，論云「真如具足清淨分清淨。」無著云：「無為者，無分別義故，是故菩薩有學得名，如來無學得名。初無為者，折伏散亂時顯了故；後無為者，唯第一義者無上覺故。三乘賢聖皆修證無為，故通說為差別。」

二、校量顯勝，四：初、舉劣福以問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、校量顯勝，四：初、舉劣福以問。

「須菩提！於意云何？若人滿三千大千世界七寶以用布施，是人所得福德寧為多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！於意云何？若人滿三千大千世界七寶以用布施，是人所得福德寧為多不？」

《俱舍》偈云「四大洲日月，蘇迷盧欲天，梵世各一千，名一小千界。此小千千倍，說名一中千，此千倍大千，皆同一成壞。」七寶者，金、銀、瑠璃、珊瑚、碼碯、赤真珠、頗梨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 《俱舍》偈云「四大洲日月，蘇迷盧欲天，梵世各一千，名一小千界。此小千千倍，說名一中千，此千倍大千，皆同一成壞。」七寶者，金、銀、瑠璃、珊瑚、碼碯、赤真珠、頗梨。

二、釋福多以酬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、釋福多以酬。

須菩提言：「甚多。世尊！何以故？是福德即非福德性，是故如來說福德多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「甚多。世尊！何以故？是福德即非福德性，是故如來說福德多。」

無著云：「是福德者標牒，即非者約勝義空，是故者約世俗有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無著云：「是福德者標牒，即非者約勝義空，是故者約世俗有。」

三、判經福超過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、判經福超過。

「若復有人於此經中受持乃至四句偈等，為他人說，其福勝彼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若復有人於此經中受持乃至四句偈等，為他人說，其福勝彼。」

偈云「受持法及說，不空於福德，福不趣菩提，二能趣菩提。」四句者，但於四句詮義究竟即成四句偈，如「凡所有相皆是虛妄，若見諸相非相即見如來」，此最妙也。然但義見四句，持說即趣菩提，文或增減，不必唯四；義若闕者，則互成謗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 偈云「受持法及說，不空於福德，福不趣菩提，二能趣菩提。」四句者，但於四句詮義究竟即成四句偈，如「凡所有相皆是虛妄，若見諸相非相即見如來」，此最妙也。然但義見四句，持說即趣菩提，文或增減，不必唯四；義若闕者，則互成謗。

四、釋超過所以，二：初、正釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、釋超過所以，二：初、正釋。

「何以故？須菩提！一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐三菩提法皆從此經出。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何以故？須菩提！一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐三菩提法皆從此經出。」

諸佛菩提法者，論云「名為法身。於彼法身，此二能作了因。」一切諸佛者，即報化身，論云「於此能為生因。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛菩提法者，論云「名為法身。於彼法身，此二能作了因。」一切諸佛者，即報化身，論云「於此能為生因。」

二、轉釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、轉釋。

「須菩提！所謂佛法者，即非佛法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！所謂佛法者，即非佛法。」

第一義中，無有佛法從經出也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一義中，無有佛法從經出也。

四、斷聲聞得果是取疑，論云「向說聖人無為法不可取說，云何聲聞各取自果，如證而說？」斷之文四：初、入流果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、斷聲聞得果是取疑，論云「向說聖人無為法不可取說，云何聲聞各取自果，如證而說？」斷之文四：初、入流果。

「須菩提！於意云何？須陀洹能作是念：『我得須陀洹果』不？」須菩提言：「不也。世尊！何以故？須陀洹名為入流而無所入，不入色、聲、香、味、觸、法，是名須陀洹。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！於意云何？須陀洹能作是念：『我得須陀洹果』不？」須菩提言：「不也。世尊！何以故？須陀洹名為入流而無所入，不入色、聲、香、味、觸、法，是名須陀洹。」

須陀洹，此云入流，入聖人流故；亦云預流，預聖人流故。秪由不入六塵名入聖流，不是別有所入，故論云「聖人得果，不取一法、不取六塵境界，故名逆流。乃至羅漢不取一法，以是義故，名阿羅漢。然非不取無為自果，但於證時離取我等煩惱，是故無如是心：『我能得果。』若起如是心：『我能得果』，即為著我等故。」知得果是不取義，何得疑云是取？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須陀洹，此云入流，入聖人流故；亦云預流，預聖人流故。秪由不入六塵名入聖流，不是別有所入，故論云「聖人得果，不取一法、不取六塵境界，故名逆流。乃至羅漢不取一法，以是義故，名阿羅漢。然非不取無為自果，但於證時離取我等煩惱，是故無如是心：『我能得果。』若起如是心：『我能得果』，即為著我等故。」知得果是不取義，何得疑云是取？

二、一來果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、一來果。

「須菩提！於意云何？斯陀含能作是念：『我得斯陀含果』不？」須菩提言：「不也。世尊！何以故？斯陀含名一往來而實無往來，是名斯陀含。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！於意云何？斯陀含能作是念：『我得斯陀含果』不？」須菩提言：「不也。世尊！何以故？斯陀含名一往來而實無往來，是名斯陀含。」

斯陀含，此云一來，斷欲界六品修惑，從此命終，一往天上、一來人間，便得阿羅漢果，故名一來。而實無來者，已悟無我，誰能往來？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯陀含，此云一來，斷欲界六品修惑，從此命終，一往天上、一來人間，便得阿羅漢果，故名一來。而實無來者，已悟無我，誰能往來？

三、不來果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、不來果。

「須菩提！於意云何？阿那含能作是念：『我得阿那含果』不？」須菩提言：「不也。世尊！何以故？阿那含名為不來而實無不來，是故名阿那含。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！於意云何？阿那含能作是念：『我得阿那含果』不？」須菩提言：「不也。世尊！何以故？阿那含名為不來而實無不來，是故名阿那含。」

阿那含，此云不來，亦云不還，斷欲界九品修惑盡，命終一往天上，更不還來下界，故云不來。而實無不來，義同前釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿那含，此云不來，亦云不還，斷欲界九品修惑盡，命終一往天上，更不還來下界，故云不來。而實無不來，義同前釋。

四、不生果。阿羅漢，此釋有三：一、無賊，三界見修，煩惱盡故；二、不生，不受後有故；三、應供，應受人天廣大供養故。文三：初、舉所得以問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、不生果。阿羅漢，此釋有三：一、無賊，三界見修，煩惱盡故；二、不生，不受後有故；三、應供，應受人天廣大供養故。文三：初、舉所得以問。

「須菩提！於意云何？阿羅漢能作是念：『我得阿羅漢道』不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！於意云何？阿羅漢能作是念：『我得阿羅漢道』不？」

二、明無取以答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、明無取以答。

須菩提言：「不也。世尊！何以故？實無有法名阿羅漢。世尊！若阿羅漢作是念：『我得阿羅漢道。』即為著我、人、眾生、壽者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「不也。世尊！何以故？實無有法名阿羅漢。世尊！若阿羅漢作是念：『我得阿羅漢道。』即為著我、人、眾生、壽者。」

三、引已證令信，三：初、明佛先印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、引已證令信，三：初、明佛先印。

「世尊！佛說我得無諍三昧，人中最為第一，是第一離欲阿羅漢。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！佛說我得無諍三昧，人中最為第一，是第一離欲阿羅漢。」

無諍者，不惱眾生，能令眾生不起煩惱，故佛讚之。十弟子中，善現第一。離欲者，三界煩惱但有貪心，盡名為欲，非唯欲界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無諍者，不惱眾生，能令眾生不起煩惱，故佛讚之。十弟子中，善現第一。離欲者，三界煩惱但有貪心，盡名為欲，非唯欲界。

二、彰己不取。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、彰己不取。

「我不作是念：『我是離欲阿羅漢。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我不作是念：『我是離欲阿羅漢。』」

三、却釋佛意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、却釋佛意。

「世尊！我若作是念：『我得阿羅漢道。』世尊則不說須菩提是樂阿蘭那行者；以須菩提實無所行，而名須菩提是樂阿蘭那行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我若作是念：『我得阿羅漢道。』世尊則不說須菩提是樂阿蘭那行者；以須菩提實無所行，而名須菩提是樂阿蘭那行。」

論云「離二種障：一、煩惱障，得阿羅漢故離；二、三昧障，得無諍故離，故無所行。」阿蘭那者，此云寂靜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論云「離二種障：一、煩惱障，得阿羅漢故離；二、三昧障，得無諍故離，故無所行。」阿蘭那者，此云寂靜。

五、斷釋迦然燈取說疑。論云「釋迦昔於然燈佛所受法，彼佛為此佛說法，云何言不可取、不可說？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、斷釋迦然燈取說疑。論云「釋迦昔於然燈佛所受法，彼佛為此佛說法，云何言不可取、不可說？」

佛告須菩提：「於意云何？如來昔在然燈佛所，於法有所得不？」「不也。世尊！如來在然燈佛所，於法實無所得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「於意云何？如來昔在然燈佛所，於法有所得不？」「不也。世尊！如來在然燈佛所，於法實無所得。」

於法實無所得者，然燈佛說，說是語言；釋迦所聞，唯聞語言。語言非實，智證法故。論云「釋迦於然燈所，言語所說不取證法，以是義故，顯彼證智不可說、不可取。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於法實無所得者，然燈佛說，說是語言；釋迦所聞，唯聞語言。語言非實，智證法故。論云「釋迦於然燈所，言語所說不取證法，以是義故，顯彼證智不可說、不可取。」

六、斷嚴土違於不取疑。論云「若法不可取，云何諸菩薩取莊嚴淨土？云何自受法王身？」斷之文三：初、舉取相莊嚴問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六、斷嚴土違於不取疑。論云「若法不可取，云何諸菩薩取莊嚴淨土？云何自受法王身？」斷之文三：初、舉取相莊嚴問。

「須菩提！於意云何？菩薩莊嚴佛土不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！於意云何？菩薩莊嚴佛土不？」

佛意欲明法性真土，故問：「取形相莊嚴土不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛意欲明法性真土，故問：「取形相莊嚴土不？」

二、釋離相莊嚴答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、釋離相莊嚴答。

「不也。世尊！何以故？莊嚴佛土者，即非莊嚴，是名莊嚴。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也。世尊！何以故？莊嚴佛土者，即非莊嚴，是名莊嚴。」

偈云「智習唯識通，如是取淨土，非形第一體，非嚴莊嚴意。」論釋云「諸佛無有莊嚴國土事，唯真實智慧，習識通達故。」不可取莊嚴有二：一、形相，二、第一義相。非嚴者，無形相故；莊嚴意者，即是第一莊嚴，以一切功德成就莊嚴故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 偈云「智習唯識通，如是取淨土，非形第一體，非嚴莊嚴意。」論釋云「諸佛無有莊嚴國土事，唯真實智慧，習識通達故。」不可取莊嚴有二：一、形相，二、第一義相。非嚴者，無形相故；莊嚴意者，即是第一莊嚴，以一切功德成就莊嚴故。

三、依淨心莊嚴勸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、依淨心莊嚴勸。

「是故，須菩提！諸菩薩摩訶薩應如是生清淨心，不應住色生心，不應住聲、香、味、觸、法生心，應無所住而生其心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故，須菩提！諸菩薩摩訶薩應如是生清淨心，不應住色生心，不應住聲、香、味、觸、法生心，應無所住而生其心。」

論云「若人分別佛土，是有為形相。而言我成就者，彼住於色等境中。為遮此故，故云應如是生清淨心，不應住色等也。而生其心者，則是正智，此是真心。若都無心，便同空見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論云「若人分別佛土，是有為形相。而言我成就者，彼住於色等境中。為遮此故，故云應如是生清淨心，不應住色等也。而生其心者，則是正智，此是真心。若都無心，便同空見。」

七、斷受得報身有取疑。疑意如前。斷之文二：初、問答斷疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七、斷受得報身有取疑。疑意如前。斷之文二：初、問答斷疑。

「須菩提！譬如有人身如須彌山王。於意云何？是身為大不？」須菩提言：「甚大。世尊！何以故？佛說非身，是名大身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！譬如有人身如須彌山王。於意云何？是身為大不？」須菩提言：「甚大。世尊！何以故？佛說非身，是名大身。」

論云「如須彌山王，勢力高遠故名為大，而不取我是山王，以無分別故；報佛亦如是，以得無上法王體故名大，而不取我是法王，以無分別故。」故偈云「如山王無取，受報亦復然。」非身名身者，非有漏有為身，是無漏無為身，故偈云「遠離於諸漏，及有為法故。」論云「若如是即無有物，若如是即名有物，以唯有清淨身故、以遠離有為法故，以是義故，實有我體，以不依他緣住故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論云「如須彌山王，勢力高遠故名為大，而不取我是山王，以無分別故；報佛亦如是，以得無上法王體故名大，而不取我是法王，以無分別故。」故偈云「如山王無取，受報亦復然。」非身名身者，非有漏有為身，是無漏無為身，故偈云「遠離於諸漏，及有為法故。」論云「若如是即無有物，若如是即名有物，以唯有清淨身故、以遠離有為法故，以是義故，實有我體，以不依他緣住故。」

二、校量顯勝二：一、約外財挍量廣顯經勝，二：一、校量勝劣，三：初、約多河以辨沙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、校量顯勝二：一、約外財挍量廣顯經勝，二：一、校量勝劣，三：初、約多河以辨沙。

「須菩提！如恒河中所有沙數，如是沙等恒河。於意云何？是諸恒河沙寧為多不？」須菩提言：「甚多。世尊！但諸恒河尚多無數，何況其沙？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！如恒河中所有沙數，如是沙等恒河。於意云何？是諸恒河沙寧為多不？」須菩提言：「甚多。世尊！但諸恒河尚多無數，何況其沙？」

恒河者，從阿耨池東面流出，周四十里，沙細如麪，金沙混流。佛多近此說法，故取為喻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒河者，從阿耨池東面流出，周四十里，沙細如麪，金沙混流。佛多近此說法，故取為喻。

二、約多沙以彰福。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、約多沙以彰福。

「須菩提！我今實言告汝：若有善男子、善女人以七寶滿爾所恒沙河數三千大千世界以用布施，得福多不？」須菩提言：「甚多。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！我今實言告汝：若有善男子、善女人以七寶滿爾所恒沙河數三千大千世界以用布施，得福多不？」須菩提言：「甚多。世尊！」

論云「前已說喻，何故復說？」偈云：「說多義差別，亦成勝校量，後福過於前，故重說勝喻。」何故不先說此喻？為漸化眾生令信上妙義故，又前未顯以何等勝功德能得菩提故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論云「前已說喻，何故復說？」偈云：「說多義差別，亦成勝校量，後福過於前，故重說勝喻。」何故不先說此喻？為漸化眾生令信上妙義故，又前未顯以何等勝功德能得菩提故。

三、約多福以顯勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、約多福以顯勝。

佛告須菩提：「若善男子、善女人於此經中乃至受持四句偈等，為他人說，而此福德勝前福德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「若善男子、善女人於此經中乃至受持四句偈等，為他人說，而此福德勝前福德。」

施感生死，經趣菩提，大意同前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施感生死，經趣菩提，大意同前。

二、釋勝所以，五：一、尊處歎人勝，三：初、明處可敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、釋勝所以，五：一、尊處歎人勝，三：初、明處可敬。

「復次，須菩提！隨說是經乃至四句偈等，當知此處一切世間天、人、阿修羅皆應供養如佛塔廟。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！隨說是經乃至四句偈等，當知此處一切世間天、人、阿修羅皆應供養如佛塔廟。」

《大般若》說：「天帝不在，諸天若來，但見空座，盡皆作禮，供養而去。」窣堵波，此云高顯。塔者，邊國訛語，廟藐也，於塔中安佛形藐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 《大般若》說：「天帝不在，諸天若來，但見空座，盡皆作禮，供養而去。」窣堵波，此云高顯。塔者，邊國訛語，廟藐也，於塔中安佛形藐。

二、顯人獲益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、顯人獲益。

「何況有人盡能受持讀誦？須菩提！當知是人成就最上第一希有之法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何況有人盡能受持讀誦？須菩提！當知是人成就最上第一希有之法。」

前四句猶勝，況此盡能受持？故最上等也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前四句猶勝，況此盡能受持？故最上等也。

三、顯處有佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、顯處有佛。

「若是經典所在之處則為有佛，若尊重弟子。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若是經典所在之處則為有佛，若尊重弟子。」

經顯如來法身，依法則有報化。又，一切賢聖皆以無為得名，經顯無為，必有賢聖尊重弟子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經顯如來法身，依法則有報化。又，一切賢聖皆以無為得名，經顯無為，必有賢聖尊重弟子。

二、約義釋辨名勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、約義釋辨名勝。

爾時，須菩提白佛言：「世尊！當何名此經？我等云何奉持？」佛告須菩提：「是經名為『金剛般若波羅蜜』，以是名字汝當奉持。所以者何？須菩提！佛說般若波羅蜜，則非般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，須菩提白佛言：「世尊！當何名此經？我等云何奉持？」佛告須菩提：「是經名為『金剛般若波羅蜜』，以是名字汝當奉持。所以者何？須菩提！佛說般若波羅蜜，則非般若波羅蜜。」

佛立經名約能斷惑，斷惑故勝也。則非般若者，無著云：「對治如言執故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛立經名約能斷惑，斷惑故勝也。則非般若者，無著云：「對治如言執故。」

三、佛無異說勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、佛無異說勝。

「須菩提！於意云何？如來有所說法不？」須菩提白佛言：「世尊！如來無所說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！於意云何？如來有所說法不？」須菩提白佛言：「世尊！如來無所說。」

無所說者，無別、異，增、減之說，但如證而說，既如其說則無所說，三世佛皆然，故云無異說。故論云「無有一法唯獨如來說，餘佛不說。」無著云：「第一義不可說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無所說者，無別、異，增、減之說，但如證而說，既如其說則無所說，三世佛皆然，故云無異說。故論云「無有一法唯獨如來說，餘佛不說。」無著云：「第一義不可說。」

四、施福劣塵勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、施福劣塵勝。

「須菩提！於意云何？三千大千世界所有微塵是為多不？」須菩提言：「甚多。世尊！」「須菩提！諸微塵，如來說非微塵，是名微塵。如來說世界非世界，是名世界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！於意云何？三千大千世界所有微塵是為多不？」須菩提言：「甚多。世尊！」「須菩提！諸微塵，如來說非微塵，是名微塵。如來說世界非世界，是名世界。」

論云「寶施福德是煩惱因，以能成就煩惱事故。地塵無記，非煩惱因，故塵勝施劣。」大雲云：「故諸地塵則非貪等煩惱塵，是名無記地塵。」如來說三千界非煩惱染因，界是名地塵。無記界是則界為塵，因塵不生煩惱。施為福因，福生煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論云「寶施福德是煩惱因，以能成就煩惱事故。地塵無記，非煩惱因，故塵勝施劣。」大雲云：「故諸地塵則非貪等煩惱塵，是名無記地塵。」如來說三千界非煩惱染因，界是名地塵。無記界是則界為塵，因塵不生煩惱。施為福因，福生煩惱。

五、感果離相勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、感果離相勝。

「須菩提！於意云何？可以三十二相見如來不？」「不也。世尊！不可以三十二相得見如來。何以故？如來說三十二相即是非相，是名三十二相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！於意云何？可以三十二相見如來不？」「不也。世尊！不可以三十二相得見如來。何以故？如來說三十二相即是非相，是名三十二相。」

恐施寶者云：「我施求佛，誰言煩惱？」故此經云「可以相為佛不？」論云「持說此法能成菩提，勝彼福德。何以故？彼相於佛，菩提非法身相故。經福能降施福德三十二相，意明經福降施方得色相佛身。若但寶施，即煩惱因。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恐施寶者云：「我施求佛，誰言煩惱？」故此經云「可以相為佛不？」論云「持說此法能成菩提，勝彼福德。何以故？彼相於佛，菩提非法身相故。經福能降施福德三十二相，意明經福降施方得色相佛身。若但寶施，即煩惱因。」

二、約內財校量倍顯經勝，二：初、校量勝劣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、約內財校量倍顯經勝，二：初、校量勝劣。

「須菩提！若有善男子、善女人以恒河沙等身命布施，若復有人於此經中乃至受持四句偈等，為他人說，其福甚多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！若有善男子、善女人以恒河沙等身命布施，若復有人於此經中乃至受持四句偈等，為他人說，其福甚多。」

捨身勝於寶施，持說又勝捨命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨身勝於寶施，持說又勝捨命。

二、釋勝所以，五：初、泣歎未聞深法勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、釋勝所以，五：初、泣歎未聞深法勝。

爾時須菩提聞說是經，深解義趣，涕淚悲泣而白佛言：「希有，世尊！佛說如是甚深經典，我從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時須菩提聞說是經，深解義趣，涕淚悲泣而白佛言：「希有，世尊！佛說如是甚深經典，我從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經。」

捨身之苦已感人心，何況更聞不及持說？是故悲淚。論云「念彼身苦，尊重法故悲淚。」慧眼，人空也，未聞法空也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨身之苦已感人心，何況更聞不及持說？是故悲淚。論云「念彼身苦，尊重法故悲淚。」慧眼，人空也，未聞法空也。

二、淨心契實具德勝，二：初、正明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、淨心契實具德勝，二：初、正明。

「世尊！若復有人得聞是經，信心清淨則生實相，當知是人成就第一希有功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若復有人得聞是經，信心清淨則生實相，當知是人成就第一希有功德。」

論云「此中有實相，餘者非實相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論云「此中有實相，餘者非實相。」

二、佛跡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、佛跡。

「世尊！是實相者則是非相，是故如來說名實相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！是實相者則是非相，是故如來說名實相。」

無著云：「為離實相分別想故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無著云：「為離實相分別想故。」

三、信解三空同佛勝，三：初、總標信解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、信解三空同佛勝，三：初、總標信解。

「世尊！我今得聞如是經典，信解受持不足為難，若當來世後五百歲，其有眾生得聞是經，信解受持，是人則為第一希有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我今得聞如是經典，信解受持不足為難，若當來世後五百歲，其有眾生得聞是經，信解受持，是人則為第一希有。」

無著云：「未來法滅時尚有菩薩受持，故無我、人等取，云何汝等於正法時遠離修行，不生慚愧？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無著云：「未來法滅時尚有菩薩受持，故無我、人等取，云何汝等於正法時遠離修行，不生慚愧？」

二、別顯三空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、別顯三空。

「何以故？此人無我相、人相、眾生相、壽者相。所以者何？我相即是非相，人相、眾生相、壽者相即是非相。何以故？離一切諸相即名諸佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何以故？此人無我相、人相、眾生相、壽者相。所以者何？我相即是非相，人相、眾生相、壽者相即是非相。何以故？離一切諸相即名諸佛。」

無著云：「無我等者，無人取我等。即非相者，無法取。離一切者，顯示諸菩薩隨順學相。諸佛世尊離一切相，是故我等應如是學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無著云：「無我等者，無人取我等。即非相者，無法取。離一切者，顯示諸菩薩隨順學相。諸佛世尊離一切相，是故我等應如是學。」

三、如來印定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、如來印定。

佛告須菩提：「如是，如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「如是，如是。」

四、聞時不動希有勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、聞時不動希有勝。

「若復有人得聞是經，不驚、不怖、不畏，當知是人甚為希有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若復有人得聞是經，不驚、不怖、不畏，當知是人甚為希有。」

論云「驚者，謂非處生懼。怖者，不能斷疑心故。畏者，一向怖故，其心畢竟墮驚怖故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論云「驚者，謂非處生懼。怖者，不能斷疑心故。畏者，一向怖故，其心畢竟墮驚怖故。」

五、大因清淨第一勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、大因清淨第一勝。

「何以故？須菩提！如來說第一波羅蜜，非第一波羅蜜，是名第一波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何以故？須菩提！如來說第一波羅蜜，非第一波羅蜜，是名第一波羅蜜。」

何以故者，有二：一、躡前不驚等徵，二、都躡前勝以徵。論云「此法門者，名為大因，勝餘修多羅故，名為清淨。」無量諸佛同說故，故彼珍寶、檀等無如是功德，是故彼福德中此福為勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何以故者，有二：一、躡前不驚等徵，二、都躡前勝以徵。論云「此法門者，名為大因，勝餘修多羅故，名為清淨。」無量諸佛同說故，故彼珍寶、檀等無如是功德，是故彼福德中此福為勝。