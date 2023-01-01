金剛般若經贊述卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛般若經贊述卷下

大乘 基撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘 基撰

佛告須菩提：「如是！如是！若復有人得聞是經，不驚、不怖、不畏，當知是人甚為希有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「如是！如是！若復有人得聞是經，不驚、不怖、不畏，當知是人甚為希有。」

述曰，此第二佛答，初、標，次、釋，此初也。世親意云，驚謂驚恐，謂有眾生恐此經典非正道行故；怖者，謂怖懼，依般若修學不能斷疑故；畏者，謂由驚怖故，畢竟不肯修學也。若有遠離彼處者，名為不驚、不怖、不畏也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰，此第二佛答，初、標，次、釋，此初也。世親意云，驚謂驚恐，謂有眾生恐此經典非正道行故；怖者，謂怖懼，依般若修學不能斷疑故；畏者，謂由驚怖故，畢竟不肯修學也。若有遠離彼處者，名為不驚、不怖、不畏也。

無著云，謂聲聞乘中，世尊說有法及有空；於聽聞此經時，聞法無有，故驚；聞空無有，故怖；思量時，於二不有理中，不能相應，故畏。更有別釋，為三種無自性故應知，謂相、生、第一義等無自性故。解云，謂於遍計所執無體相故名不驚，於依他起無自然生性故名不怖，於圓成實中無彼所執人、法故不畏也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無著云，謂聲聞乘中，世尊說有法及有空；於聽聞此經時，聞法無有，故驚；聞空無有，故怖；思量時，於二不有理中，不能相應，故畏。更有別釋，為三種無自性故應知，謂相、生、第一義等無自性故。解云，謂於遍計所執無體相故名不驚，於依他起無自然生性故名不怖，於圓成實中無彼所執人、法故不畏也。

「何以故？須菩提！如來說第一波羅蜜，即非第一波羅蜜，是名第一波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何以故？須菩提！如來說第一波羅蜜，即非第一波羅蜜，是名第一波羅蜜。」

述曰，此第二讚釋勝也。世親云，「如來說第一波羅蜜」者，謂十方諸佛同說，讚能為大因，故名為第一，顯此經勝餘經也。「非第一波羅蜜」者，謂非餘人所得也，無分別智證無我理，唯十方佛得，餘人不得故。「是名第一波羅蜜」者，唯佛所得也。無著釋云，第一波羅蜜者，謂般若於餘五中最勝故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰，此第二讚釋勝也。世親云，「如來說第一波羅蜜」者，謂十方諸佛同說，讚能為大因，故名為第一，顯此經勝餘經也。「非第一波羅蜜」者，謂非餘人所得也，無分別智證無我理，唯十方佛得，餘人不得故。「是名第一波羅蜜」者，唯佛所得也。無著釋云，第一波羅蜜者，謂般若於餘五中最勝故也。

「須菩提！忍辱波羅蜜，如來說非忍辱波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！忍辱波羅蜜，如來說非忍辱波羅蜜。」

述曰，世親云上來大文第二段竟，自下第三段文第四校量，於中初、釋疑，次、正校量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰，世親云上來大文第二段竟，自下第三段文第四校量，於中初、釋疑，次、正校量。

釋疑中有三，一者、於前捨身命以生疑。謂有疑曰：「向說彼身苦，以彼捨身苦身，而果報福是劣，若爾，依此法門，受、持、演說諸菩薩行苦行，彼苦行亦是苦果，云何此法門不成苦果？」此意云，前說捨身命苦，還得苦果身，得福即劣，若爾者，菩薩為此法門故行諸苦行，亦感苦身果，何福即勝？謂如薩陀波崙菩薩於曇無竭菩薩所，求般若波羅蜜故打骨出髓而行供養，是苦得福應少。今答意，若為慧行而捨身，得福即多；若雖捨身，不行慧行求菩提者，生死因故，其福下劣也。就此文中大文有四，一者、正破前疑；二者、指事以顯；三者、「菩薩應離一切」已下，引初地菩薩為示無住理；四者、「菩薩為利益」下，勸益眾生住二空理。此初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋疑中有三，一者、於前捨身命以生疑。謂有疑曰：「向說彼身苦，以彼捨身苦身，而果報福是劣，若爾，依此法門，受、持、演說諸菩薩行苦行，彼苦行亦是苦果，云何此法門不成苦果？」此意云，前說捨身命苦，還得苦果身，得福即劣，若爾者，菩薩為此法門故行諸苦行，亦感苦身果，何福即勝？謂如薩陀波崙菩薩於曇無竭菩薩所，求般若波羅蜜故打骨出髓而行供養，是苦得福應少。今答意，若為慧行而捨身，得福即多；若雖捨身，不行慧行求菩提者，生死因故，其福下劣也。就此文中大文有四，一者、正破前疑；二者、指事以顯；三者、「菩薩應離一切」已下，引初地菩薩為示無住理；四者、「菩薩為利益」下，勸益眾生住二空理。此初也。

「忍辱波羅蜜」者，謂十方佛同得故，或求慧行之忍辱也。「如來說非」者，非是餘人所得故，或非求慧行故，不名波羅蜜也。謂前說捨身命者非慧行，故不名波羅蜜，故言說非忍辱也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「忍辱波羅蜜」者，謂十方佛同得故，或求慧行之忍辱也。「如來說非」者，非是餘人所得故，或非求慧行故，不名波羅蜜也。謂前說捨身命者非慧行，故不名波羅蜜，故言說非忍辱也。

「何以故？須菩提！如我昔為歌利王割截身體，我於爾時無我相、無人相、無眾生相、無壽者相。何以故？我於往昔節節支解時，若有我相、人相、眾生相、壽者相，應生瞋恨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何以故？須菩提！如我昔為歌利王割截身體，我於爾時無我相、無人相、無眾生相、無壽者相。何以故？我於往昔節節支解時，若有我相、人相、眾生相、壽者相，應生瞋恨。」

述曰，此第二指事，於中初引昔一身，次引餘多身，此初也。於中初、明離相成忍，次、反說舉成前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰，此第二指事，於中初引昔一身，次引餘多身，此初也。於中初、明離相成忍，次、反說舉成前。

歌利王者，亦云苦楚，多行楚毒故。謂如來往昔為忍辱仙人，在山修道，其王將諸綵女入山遊獵，王倦而睡，女等於仙人所求聞正法，王寤便看，正見圍繞其仙。王便問仙：「汝何人也？」乃至問云：「汝是離欲凡夫不？」答言：「未離欲。」王聞生恚，便割截之。當無我相，遂還如故，今引之也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歌利王者，亦云苦楚，多行楚毒故。謂如來往昔為忍辱仙人，在山修道，其王將諸綵女入山遊獵，王倦而睡，女等於仙人所求聞正法，王寤便看，正見圍繞其仙。王便問仙：「汝何人也？」乃至問云：「汝是離欲凡夫不？」答言：「未離欲。」王聞生恚，便割截之。當無我相，遂還如故，今引之也。

「又念過去於五百世作忍辱仙人，於爾所世，無我相、無人相、無眾生相、無壽者相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又念過去於五百世作忍辱仙人，於爾所世，無我相、無人相、無眾生相、無壽者相。」

述曰，此第二引餘多身也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰，此第二引餘多身也。

「是故，須菩提！菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故，須菩提！菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提心。」

述曰，此第三引初地菩薩得忍辱故名不住心，示不住生心義故也。於中初、總示，次、別示，此初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰，此第三引初地菩薩得忍辱故名不住心，示不住生心義故也。於中初、總示，次、別示，此初也。

發心有五，一者、種姓發心，謂地前；二者、信發心，謂初三地，相同世間修施、戒、忍故；三者、明發心，謂四、五、六、七地，相同出世故，謂四地作菩提分觀相同預流，五地作四諦觀相同羅漢，六地作緣起觀相同緣覺，七地純無相觀正是菩薩也；四者、不退發心，謂八、九、十地；五者、無上發心，謂佛地。亦云五種菩提，謂名種姓菩提等。今言發心者，謂信發心，即初地菩薩內觀真如無住理故，名為不住生心也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發心有五，一者、種姓發心，謂地前；二者、信發心，謂初三地，相同世間修施、戒、忍故；三者、明發心，謂四、五、六、七地，相同出世故，謂四地作菩提分觀相同預流，五地作四諦觀相同羅漢，六地作緣起觀相同緣覺，七地純無相觀正是菩薩也；四者、不退發心，謂八、九、十地；五者、無上發心，謂佛地。亦云五種菩提，謂名種姓菩提等。今言發心者，謂信發心，即初地菩薩內觀真如無住理故，名為不住生心也。

「不應住色生心，不應住聲、香、味、觸、法生心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不應住色生心，不應住聲、香、味、觸、法生心。」

述曰，此第二別示於住之中，初、令不住於相，次、令住無相，次、釋所由，後、總結，此初也。謂住色等生心者，便是有住，即著我、人，故不應住也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰，此第二別示於住之中，初、令不住於相，次、令住無相，次、釋所由，後、總結，此初也。謂住色等生心者，便是有住，即著我、人，故不應住也。

「應生無住心也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「應生無住心也。」

述曰，此第二令住無相也，謂觀無相，名為無住，要證此理，方滅我、人也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰，此第二令住無相也，謂觀無相，名為無住，要證此理，方滅我、人也。

「若心有住，即為非住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若心有住，即為非住。」

述曰，此第三釋上所由也，謂若住色等生心者，便為非真住故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰，此第三釋上所由也，謂若住色等生心者，便為非真住故也。

「是故佛說菩薩心不應住色布施。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故佛說菩薩心不應住色布施。」

述曰，此第四總結也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰，此第四總結也。

「須菩提！菩薩為利益一切眾生，應如是布施。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！菩薩為利益一切眾生，應如是布施。」

述曰，此大文第四除疑示理也。於中初、令行無住施，次、正破其疑，次、別釋道理也。謂有疑曰：「前言不住生心者，云何為利眾生修行，而不名住於眾生事？」為斷此疑，故有此文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰，此大文第四除疑示理也。於中初、令行無住施，次、正破其疑，次、別釋道理也。謂有疑曰：「前言不住生心者，云何為利眾生修行，而不名住於眾生事？」為斷此疑，故有此文。

「如來說一切諸相，即是非相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來說一切諸相，即是非相。」

述曰，此第二別顯道理，於中初、明法空，次、明人空，此初也。說「一切諸相」者，謂虛妄相；「即是非相」者，謂無實相，虛妄本空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰，此第二別顯道理，於中初、明法空，次、明人空，此初也。說「一切諸相」者，謂虛妄相；「即是非相」者，謂無實相，虛妄本空故。

「又說一切眾生，即非眾生者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又說一切眾生，即非眾生者。」

述曰，此顯生空也。「說一切眾生」者，謂所執實眾生；「則非眾生」者，非實有眾生也。或復翻此釋應知，上來依世親釋第一疑竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰，此顯生空也。「說一切眾生」者，謂所執實眾生；「則非眾生」者，非實有眾生也。或復翻此釋應知，上來依世親釋第一疑竟。

依無著者，經言「如來說忍辱波羅蜜」下第十三為忍苦故，即是離障住處中第九為離不能忍苦故，謂餘人不能忍發勤苦行此般若波羅蜜者，如來引己昔事，令能忍苦離不忍障也。就此文中有二，初、明三種忍以離不忍苦障，次、「須菩提！菩薩應離一切相」下，明不忍因緣者有三種苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依無著者，經言「如來說忍辱波羅蜜」下第十三為忍苦故，即是離障住處中第九為離不能忍苦故，謂餘人不能忍發勤苦行此般若波羅蜜者，如來引己昔事，令能忍苦離不忍障也。就此文中有二，初、明三種忍以離不忍苦障，次、「須菩提！菩薩應離一切相」下，明不忍因緣者有三種苦。

前中有三，一者、明能忍，謂達法無我，如經「如來說忍辱波羅蜜」故。二者、明忍相，謂他於己起惡等時，由無有我等相故，不生瞋想，亦不於忍辱波羅蜜中生有想，於非波羅蜜中不生無想，如經「如我昔為歌利王割截身體，我於爾時無有我等相」。三者、種類忍，謂極苦忍、相續苦忍，如經「如我昔為歌利王割截身體」，及言「我念過去五百世中作忍辱仙人」等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前中有三，一者、明能忍，謂達法無我，如經「如來說忍辱波羅蜜」故。二者、明忍相，謂他於己起惡等時，由無有我等相故，不生瞋想，亦不於忍辱波羅蜜中生有想，於非波羅蜜中不生無想，如經「如我昔為歌利王割截身體，我於爾時無有我等相」。三者、種類忍，謂極苦忍、相續苦忍，如經「如我昔為歌利王割截身體」，及言「我念過去五百世中作忍辱仙人」等。

就第二不忍因緣有三。一者、流轉苦忍，謂由不忍故即流轉生死，為對治此故，令離一切相發無上心，若住色等，則於流轉苦中疲乏故，菩提心不生故，如經言「是故須菩提，菩薩應離一切相發心」等。二者、對眾生相違苦忍，如經「如是菩薩為利益一切眾生，應如是布施」等，謂既為眾生行無住施，云何於彼應生瞋也？三者、顯示乏受用苦忍因緣對治，如經「須菩提！若菩薩心住於法而行布施」等，謂若著於果報等施，即便於取用而有乏少；若行無住布施，舉事虛空，珍寶無量也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 就第二不忍因緣有三。一者、流轉苦忍，謂由不忍故即流轉生死，為對治此故，令離一切相發無上心，若住色等，則於流轉苦中疲乏故，菩提心不生故，如經言「是故須菩提，菩薩應離一切相發心」等。二者、對眾生相違苦忍，如經「如是菩薩為利益一切眾生，應如是布施」等，謂既為眾生行無住施，云何於彼應生瞋也？三者、顯示乏受用苦忍因緣對治，如經「須菩提！若菩薩心住於法而行布施」等，謂若著於果報等施，即便於取用而有乏少；若行無住布施，舉事虛空，珍寶無量也。

「須菩提！如來是真語者、實語者、如語者、不誑語者、不異語者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！如來是真語者、實語者、如語者、不誑語者、不異語者。」

述曰，依世親釋，此破第二疑也。謂有疑曰：「向說無相因得無相果，於證果中無道，云何彼於果能作因？此文意云所證法既無相，空寂無住等行云何能作因耶？」為斷此疑故也。此文有二，初、明不妄語，次、遣外執，此初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰，依世親釋，此破第二疑也。謂有疑曰：「向說無相因得無相果，於證果中無道，云何彼於果能作因？此文意云所證法既無相，空寂無住等行云何能作因耶？」為斷此疑故也。此文有二，初、明不妄語，次、遣外執，此初也。

論云，以如來如實智不妄語，佛菩提及小乘、大乘、受記之事皆不妄說，以是四境故，次第說四語。今此經中，加不誑語也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論云，以如來如實智不妄語，佛菩提及小乘、大乘、受記之事皆不妄說，以是四境故，次第說四語。今此經中，加不誑語也。

無著云，此何所顯示？欲令信如來故能忍。於中真語者，為顯世諦相故。實語者，為顯世諦修行有煩惱及清淨相故；於中實者，此行煩惱、此行清淨故。如語者，為第一義諦相故。不異語者，為第一義諦修行有煩惱及清淨相故，說此真語也。此意總云，如來三界獨尊，天人師，既為法界主，作五趣醫，脫屣在家之上飾，棄捨輪王之大祚，道成正覺，所欲皆成，既不規名利，復不求安樂，何忽有妄語乎？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無著云，此何所顯示？欲令信如來故能忍。於中真語者，為顯世諦相故。實語者，為顯世諦修行有煩惱及清淨相故；於中實者，此行煩惱、此行清淨故。如語者，為第一義諦相故。不異語者，為第一義諦修行有煩惱及清淨相故，說此真語也。此意總云，如來三界獨尊，天人師，既為法界主，作五趣醫，脫屣在家之上飾，棄捨輪王之大祚，道成正覺，所欲皆成，既不規名利，復不求安樂，何忽有妄語乎？

「須菩提！如來所得法，此法無實無虛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！如來所得法，此法無實無虛。」

述曰，此第二遣外執也。「如來所得法」者，謂所證理。「無實」者，謂不可如言而取實。「無虛」者，亦不可離言而別求。由不虛故，依佛教修學；由不實故，離妄想而證真也。謂凡夫妄想所執無有故不實，如來無妄想說故不虛也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰，此第二遣外執也。「如來所得法」者，謂所證理。「無實」者，謂不可如言而取實。「無虛」者，亦不可離言而別求。由不虛故，依佛教修學；由不實故，離妄想而證真也。謂凡夫妄想所執無有故不實，如來無妄想說故不虛也。

「須菩提！若菩薩心住於法而行布施，如人入闇，則無所見；若菩薩心不住法而行布施，如人有目，日光明照，見種種色。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！若菩薩心住於法而行布施，如人入闇，則無所見；若菩薩心不住法而行布施，如人有目，日光明照，見種種色。」

述曰，世親釋云，此破第三疑也。謂有疑曰：「若聖人以無為真如得名，彼真如一切時處有，云何不住心？得佛菩提則非不住。若一切時處實有真如，何故有人能得，有不得者？」為斷此疑，故說入闇等喻。於中有二，初、明住事為生死因，次、彰不住為出世業，此初也。偈云：「時及處實有，而不得真如，無智以住法，餘者有智得。」此意云：「真如雖一切時處實有，由無智，以心住法故，不解出離，猶如入闇，不知我何所趣。而不得之得者，翻此說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰，世親釋云，此破第三疑也。謂有疑曰：「若聖人以無為真如得名，彼真如一切時處有，云何不住心？得佛菩提則非不住。若一切時處實有真如，何故有人能得，有不得者？」為斷此疑，故說入闇等喻。於中有二，初、明住事為生死因，次、彰不住為出世業，此初也。偈云：「時及處實有，而不得真如，無智以住法，餘者有智得。」此意云：「真如雖一切時處實有，由無智，以心住法故，不解出離，猶如入闇，不知我何所趣。而不得之得者，翻此說。」

無著釋云，此為顯示第三乏受用苦忍因緣對治也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無著釋云，此為顯示第三乏受用苦忍因緣對治也。

「須菩提！當來之世，若有善男子、善女人能於此經受、持、讀誦，則為如來以佛智慧悉知是人，悉見是人，皆得成就無量無邊功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！當來之世，若有善男子、善女人能於此經受、持、讀誦，則為如來以佛智慧悉知是人，悉見是人，皆得成就無量無邊功德。」

述曰，世親云，就第三段第四校量中，上來別破三疑竟。自下第二正校量中，初、校勝劣，次、「以要言之」下，釋所以。前中有二，初、明行三種行功德至多，次、舉事校量，此初也。三種行，謂一者、受，二者、持，三、讀誦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰，世親云，就第三段第四校量中，上來別破三疑竟。自下第二正校量中，初、校勝劣，次、「以要言之」下，釋所以。前中有二，初、明行三種行功德至多，次、舉事校量，此初也。三種行，謂一者、受，二者、持，三、讀誦。

無著云，自下第十四為離寂靜味，即十二離障中第十為離闕少智資糧故，謂有耽禪定，不肯聽聞而修智慧，為闕少智資糧，今令受、持、讀誦，發生智慧，故方得菩提，定是福門故，但能助道也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無著云，自下第十四為離寂靜味，即十二離障中第十為離闕少智資糧故，謂有耽禪定，不肯聽聞而修智慧，為闕少智資糧，今令受、持、讀誦，發生智慧，故方得菩提，定是福門故，但能助道也。

就此之中文有其五，謂顯示與法相應有五種勝功德，一者、如來憶念親近，如經「受、持、讀誦、修行，則為如來以佛智慧」等；二者、攝福德，如經「皆得成就無量無邊功德聚」等；三者、讚歎法及修行，如經「以要言之，是經有不可思議」等；四者、天等供養，如經「在在處處若有此經」等；五者、滅罪，如經「受、持、讀誦此經，為人輕賤」，乃至「當得」等故，此則初文也。謂要受、持、讀誦此經者，是正報菩提之因，真法供養，所有世間財寶供養如來所不能及，由如是故，如來恒以佛智悉知是人，恒以佛眼悉見是人，親近憶念是人也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 就此之中文有其五，謂顯示與法相應有五種勝功德，一者、如來憶念親近，如經「受、持、讀誦、修行，則為如來以佛智慧」等；二者、攝福德，如經「皆得成就無量無邊功德聚」等；三者、讚歎法及修行，如經「以要言之，是經有不可思議」等；四者、天等供養，如經「在在處處若有此經」等；五者、滅罪，如經「受、持、讀誦此經，為人輕賤」，乃至「當得」等故，此則初文也。謂要受、持、讀誦此經者，是正報菩提之因，真法供養，所有世間財寶供養如來所不能及，由如是故，如來恒以佛智悉知是人，恒以佛眼悉見是人，親近憶念是人也。

「須菩提！若有善男子、善女人初日分以恒河沙等身布施，中日分復以恒河沙等身布施，後日分亦以恒河沙等身布施，如是無量百千萬億劫以身布施；若復有人聞此經典，信心不逆，其福勝彼，何況書寫、受、持、讀誦、為人解說？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！若有善男子、善女人初日分以恒河沙等身布施，中日分復以恒河沙等身布施，後日分亦以恒河沙等身布施，如是無量百千萬億劫以身布施；若復有人聞此經典，信心不逆，其福勝彼，何況書寫、受、持、讀誦、為人解說？」

述曰，世親釋云，此舉事校量也。於中初、明施命至多，次、顯信經福勝。日以三時捨身者，假設有斯也。「信心不逆」者，謂若有人聞此經典，雖未能受、持、讀誦，但生淨信隨喜功德，比前其福過彼。何以故然也？謂於生死中雖捨身命，終無能契菩提法身；一生信心，雖亦未生慧解，然由信故，因即聽聞，生長智慧，定當成佛，其福即多也，已生隨順之意故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰，世親釋云，此舉事校量也。於中初、明施命至多，次、顯信經福勝。日以三時捨身者，假設有斯也。「信心不逆」者，謂若有人聞此經典，雖未能受、持、讀誦，但生淨信隨喜功德，比前其福過彼。何以故然也？謂於生死中雖捨身命，終無能契菩提法身；一生信心，雖亦未生慧解，然由信故，因即聽聞，生長智慧，定當成佛，其福即多也，已生隨順之意故。

「須菩提！以要言之，是經有不可思議、不可稱量、無邊功德。如來為發大乘者說，為發最上乘者說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！以要言之，是經有不可思議、不可稱量、無邊功德。如來為發大乘者說，為發最上乘者說。」

述曰，世親云，自下釋二釋所以，中有六復次。一者、示現希聞而能生信法故，謂大機能入，小機不能，如經「以要言之」等。二者、示現受、持真妙法故，謂受、持妙法即是荷擔菩提，如經「如是人」等。三者、示現是人必定成就無量功德，謂此經在處皆可尊重，如經「在在處處」等。四者、示現遠離一切諸障故，謂轉障，如經「受、持、讀誦此經，若為人輕賤」等。五者、明速證佛菩提法，如經「若復有人，於後末世」等。六者、示現成就種種勢力得大妙果故，謂明經威勢，如經「善女人於後末世」等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰，世親云，自下釋二釋所以，中有六復次。一者、示現希聞而能生信法故，謂大機能入，小機不能，如經「以要言之」等。二者、示現受、持真妙法故，謂受、持妙法即是荷擔菩提，如經「如是人」等。三者、示現是人必定成就無量功德，謂此經在處皆可尊重，如經「在在處處」等。四者、示現遠離一切諸障故，謂轉障，如經「受、持、讀誦此經，若為人輕賤」等。五者、明速證佛菩提法，如經「若復有人，於後末世」等。六者、示現成就種種勢力得大妙果故，謂明經威勢，如經「善女人於後末世」等。

就初中有二，初、彰經德大，次、持誦福圓，此初也。「不可思議」者，非情思之可議；「不可稱量」者，非語言而可稱說；「為大乘者說」者，謂定性大乘；「為最上乘者說」者，謂不定性大乘，謂亦有二乘性故，謂此妙法最極難量，小乘意樂下劣，不能於此經而發趣，故云為發大乘者說也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 就初中有二，初、彰經德大，次、持誦福圓，此初也。「不可思議」者，非情思之可議；「不可稱量」者，非語言而可稱說；「為大乘者說」者，謂定性大乘；「為最上乘者說」者，謂不定性大乘，謂亦有二乘性故，謂此妙法最極難量，小乘意樂下劣，不能於此經而發趣，故云為發大乘者說也。

無著云，就此讚法及修行之中有三，一者、讚歎教法，二、嘆修行者，三、「若樂小法者」下，雙明二種，此初嘆法也。「為發大乘者說」等者，成前「不可思議」等也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無著云，就此讚法及修行之中有三，一者、讚歎教法，二、嘆修行者，三、「若樂小法者」下，雙明二種，此初嘆法也。「為發大乘者說」等者，成前「不可思議」等也。

「若有人能受、持、讀誦、廣為人說，如來悉知是人，悉見是人，皆得成就不可量、不可稱、無有邊、不可思議功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有人能受、持、讀誦、廣為人說，如來悉知是人，悉見是人，皆得成就不可量、不可稱、無有邊、不可思議功德。」

述曰，世親云，此第二明持誦福圓也。謂由此法為大乘說故，有受、持等者，必獲無上菩提不可思議功德，故於彼生少信者，便勝捨多身命也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰，世親云，此第二明持誦福圓也。謂由此法為大乘說故，有受、持等者，必獲無上菩提不可思議功德，故於彼生少信者，便勝捨多身命也。

無著云，就此第二嘆修行之中有三，初、持誦等故佛所攝受，次、明此人成就勝德，後、明肩負菩提重擔，此初二文也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無著云，就此第二嘆修行之中有三，初、持誦等故佛所攝受，次、明此人成就勝德，後、明肩負菩提重擔，此初二文也。

「如是人等則為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是人等則為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提。」

述曰，世親云，此為第二示現受、持真妙法故，於中初、明大機持誦，為荷菩提；次、顯二乘、凡夫不能聽受，此初也。謂受、持之者，當能證獲菩提，雖現未得，後必得故，故言荷擔。荷謂荷負，擔謂擔揭，言受、持者則為負揭得菩提故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰，世親云，此為第二示現受、持真妙法故，於中初、明大機持誦，為荷菩提；次、顯二乘、凡夫不能聽受，此初也。謂受、持之者，當能證獲菩提，雖現未得，後必得故，故言荷擔。荷謂荷負，擔謂擔揭，言受、持者則為負揭得菩提故。

「何以故？須菩提！若樂小法者，著我見、人見、眾生見、壽者見，則於此經，不能聽受、讀誦、為人解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何以故？須菩提！若樂小法者，著我見、人見、眾生見、壽者見，則於此經，不能聽受、讀誦、為人解說。」

述曰，世親云，此第二文，「樂小法」者，謂即二乘；「著我」等者，謂即凡夫也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰，世親云，此第二文，「樂小法」者，謂即二乘；「著我」等者，謂即凡夫也。

無著云，此大文第三雙明前二也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無著云，此大文第三雙明前二也。

「須菩提！在在處處若有此經，一切世間、天、人、阿脩羅所應供養；當知此處則為是塔，皆應恭敬，作禮圍繞，以諸華香而散其處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！在在處處若有此經，一切世間、天、人、阿脩羅所應供養；當知此處則為是塔，皆應恭敬，作禮圍繞，以諸華香而散其處。」

述曰，世親云，第三、在處皆可尊重也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰，世親云，第三、在處皆可尊重也。

無著云，此為第四天等供養也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無著云，此為第四天等供養也。

「復次，須菩提！善男子、善女人受、持、讀誦此經，若為人輕賤，是人先世罪業應墮惡道，以今世人輕賤故，先世罪業則為消滅，當得阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！善男子、善女人受、持、讀誦此經，若為人輕賤，是人先世罪業應墮惡道，以今世人輕賤故，先世罪業則為消滅，當得阿耨多羅三藐三菩提。」

述曰，世親云，此第四轉障也。如《對法論》說故，思造業有五，謂一者、他所教勅，謂自無喜樂；二者、他所勸請，謂俛仰而作；三者、無所了知，謂嬰孩、畜生之類；四者、根本執著，謂知罪而作，多分出家之類；五者、顛倒分別，謂不識為作，多分在家之類。前三造業未必墮地獄，後二造業定墮地獄，此後二業造已應受，由能受、持、讀誦此經故，轉先重業現世為人輕毀，故應墮惡道之業竝即消滅也，此據中容受、持之者。若起增上心持誦之者，罪頓消滅，亦非為人輕毀，轉重令輕也。若其下劣心受、持之者，未必罪滅也。又釋：若時報、俱不定者，即總消滅；報定、時不定者，即當來應受之者，轉之現世輕受也。由如是故，雖少信受，其福多前所捨身命也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰，世親云，此第四轉障也。如《對法論》說故，思造業有五，謂一者、他所教勅，謂自無喜樂；二者、他所勸請，謂俛仰而作；三者、無所了知，謂嬰孩、畜生之類；四者、根本執著，謂知罪而作，多分出家之類；五者、顛倒分別，謂不識為作，多分在家之類。前三造業未必墮地獄，後二造業定墮地獄，此後二業造已應受，由能受、持、讀誦此經故，轉先重業現世為人輕毀，故應墮惡道之業竝即消滅也，此據中容受、持之者。若起增上心持誦之者，罪頓消滅，亦非為人輕毀，轉重令輕也。若其下劣心受、持之者，未必罪滅也。又釋：若時報、俱不定者，即總消滅；報定、時不定者，即當來應受之者，轉之現世輕受也。由如是故，雖少信受，其福多前所捨身命也。

無著云，此為第五滅罪，於中有三，初、明滅罪，次、於後末世等顯示多福故，次、當知是經等顯示福體及果不可測量故。前中有二，初、明罪滅，次、「我念過去」等顯示威力，此初也。謂由聽聞、持誦此經故，依學無分別智證二空理，二障都亡盡，名真滅罪也。謂由愚癡故，分別惡業罪生，若聽聞經，得智慧故，斷除分別，即是罪從心生，還從心滅也。由持此經當得真滅罪故，於現在中亦得迴重輕受也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無著云，此為第五滅罪，於中有三，初、明滅罪，次、於後末世等顯示多福故，次、當知是經等顯示福體及果不可測量故。前中有二，初、明罪滅，次、「我念過去」等顯示威力，此初也。謂由聽聞、持誦此經故，依學無分別智證二空理，二障都亡盡，名真滅罪也。謂由愚癡故，分別惡業罪生，若聽聞經，得智慧故，斷除分別，即是罪從心生，還從心滅也。由持此經當得真滅罪故，於現在中亦得迴重輕受也。

「須菩提！我念過去無量阿僧祇劫，於然燈佛前，得值八百四千萬億那由他諸佛，悉皆供養承事，無空過者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！我念過去無量阿僧祇劫，於然燈佛前，得值八百四千萬億那由他諸佛，悉皆供養承事，無空過者。」

述曰，此依世親第五文速證佛菩提法也。於中初、舉自所得福，次、校他受、持德，此初也。阿僧祇劫者，小乘教說從一至十，十十成百，十百成千，十千成萬，十萬成億，如是六十番積數，故名一阿僧祇也；今大乘准《華嚴》，一百二十番積數成一阿僧祇，仍萬萬為億，億億成兆等也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰，此依世親第五文速證佛菩提法也。於中初、舉自所得福，次、校他受、持德，此初也。阿僧祇劫者，小乘教說從一至十，十十成百，十百成千，十千成萬，十萬成億，如是六十番積數，故名一阿僧祇也；今大乘准《華嚴》，一百二十番積數成一阿僧祇，仍萬萬為億，億億成兆等也。

於燃燈佛前，即謂第三僧祇已前也，第三僧祇初逢燃燈佛故。那由他者，千萬數，謂在燃燈佛前，逢八百四千萬億箇那庾多佛，於中一一皆供養、承事無空過者，然此但其數不論恒沙者，謂所逢佛極少也。謂此且說隨於一地、二地等中所逢諸佛，非謂前二僧祇但逢爾所佛也。且依古舊相傳說，釋迦佛於初僧祇逢五恒河沙佛，第二僧祇逢六恒河沙佛，第三僧祇逢七恒河沙者，是則前二僧祇逢無量佛，何獨爾許耶？故知且據隨何時分逢者說也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於燃燈佛前，即謂第三僧祇已前也，第三僧祇初逢燃燈佛故。那由他者，千萬數，謂在燃燈佛前，逢八百四千萬億箇那庾多佛，於中一一皆供養、承事無空過者，然此但其數不論恒沙者，謂所逢佛極少也。謂此且說隨於一地、二地等中所逢諸佛，非謂前二僧祇但逢爾所佛也。且依古舊相傳說，釋迦佛於初僧祇逢五恒河沙佛，第二僧祇逢六恒河沙佛，第三僧祇逢七恒河沙者，是則前二僧祇逢無量佛，何獨爾許耶？故知且據隨何時分逢者說也。

又《涅槃》說初依菩薩逢五恒沙佛，第二依六恒沙，乃至第四依菩薩逢八恒沙佛，其第四依者即第十地菩薩，故知二僧祇逢無量佛也。然有宗說，初僧祇逢七萬五千佛，第二僧祇逢七萬六千佛，第三僧祇逢七萬七千佛也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又《涅槃》說初依菩薩逢五恒沙佛，第二依六恒沙，乃至第四依菩薩逢八恒沙佛，其第四依者即第十地菩薩，故知二僧祇逢無量佛也。然有宗說，初僧祇逢七萬五千佛，第二僧祇逢七萬六千佛，第三僧祇逢七萬七千佛也。

無著云，此顯示威力，謂遠絕高勝，故名威力。於中有二，此初文也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無著云，此顯示威力，謂遠絕高勝，故名威力。於中有二，此初文也。

「若復有人於後末世能受、持、讀誦此經，所得功德，於我所供養諸佛功德，百分不及一，千萬億分、乃至算數、譬喻所不能及。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若復有人於後末世能受、持、讀誦此經，所得功德，於我所供養諸佛功德，百分不及一，千萬億分、乃至算數、譬喻所不能及。」

述曰，世親釋云，此第二以他受、持功德而校量也。謂供養諸佛，但是福門助菩提法；聽聞、持誦，能生慧解，破裂生死故也。謂菩薩雖復餘行百千諸行，若不修習慧波羅蜜，終不能得識達道理，契證真如，斷除分別生死根本；是故，聽聞速證菩提也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰，世親釋云，此第二以他受、持功德而校量也。謂供養諸佛，但是福門助菩提法；聽聞、持誦，能生慧解，破裂生死故也。謂菩薩雖復餘行百千諸行，若不修習慧波羅蜜，終不能得識達道理，契證真如，斷除分別生死根本；是故，聽聞速證菩提也。

無著云，此文，第二文也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無著云，此文，第二文也。

「須菩提！若善男子、善女人於後末世有受、持、讀誦此經，所得功德，我若具說者，或有人聞，心則狂亂，狐疑不信。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！若善男子、善女人於後末世有受、持、讀誦此經，所得功德，我若具說者，或有人聞，心則狂亂，狐疑不信。」

述曰，世親第六文也。於中，初、明勢力廣大，聞或狐疑；次、顯所得果妙，非思量境，此初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰，世親第六文也。於中，初、明勢力廣大，聞或狐疑；次、顯所得果妙，非思量境，此初也。

此意云，謂無始來，於一切眾生所有殺盜等心，行殺盜等業，為怨為害，一聞一讀此經，發菩提心，永除怨害，於一切眾生所永無殺盜等心，與諸眾生為父為母，津濟教導，恒為勝友方便，共為親眷，而行孝義，示為朋友而行篤信，示為臣輔而有忠良，示為君王方便撫救，乃至示為男女或下賤等。若作長者，長者中尊，如《無垢稱》廣說其行，當來成佛，功德無窮，能盡未來化有情類，如是功德廣大無邊，但由聽聞而得生故，故若具說，愚夫無智，聞或狂疑也。言狂亂者，謂或聞經不信，返生憎謗，因狂亂故也；或由不信，當來感得狂亂之果也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此意云，謂無始來，於一切眾生所有殺盜等心，行殺盜等業，為怨為害，一聞一讀此經，發菩提心，永除怨害，於一切眾生所永無殺盜等心，與諸眾生為父為母，津濟教導，恒為勝友方便，共為親眷，而行孝義，示為朋友而行篤信，示為臣輔而有忠良，示為君王方便撫救，乃至示為男女或下賤等。若作長者，長者中尊，如《無垢稱》廣說其行，當來成佛，功德無窮，能盡未來化有情類，如是功德廣大無邊，但由聽聞而得生故，故若具說，愚夫無智，聞或狂疑也。言狂亂者，謂或聞經不信，返生憎謗，因狂亂故也；或由不信，當來感得狂亂之果也。

無著云，此第三顯示多福也。於中亦二，初、明德多難信，聞或狂疑；次、明福果甚深，不可量測。此初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無著云，此第三顯示多福也。於中亦二，初、明德多難信，聞或狂疑；次、明福果甚深，不可量測。此初也。

「須菩提！當知是經義不可思議，果報亦不可思議。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！當知是經義不可思議，果報亦不可思議。」

述曰，此第二文也。謂經詮無相之義，持之者當獲菩提大果，教義既自難量，果報亦難思測也。故經說有三種物，覆之即好，露之即惡，謂愚癡人、外道典籍及婦人也；有三種物，露之即好，覆之即惡，如智慧人、佛法經典及日月。謂此般若，未開卷時與外典無別；既開卷已，或講或讀，能破眾生百千罪障，能得菩提，故受、持者功德甚多，縱捨多身命，不可比量也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰，此第二文也。謂經詮無相之義，持之者當獲菩提大果，教義既自難量，果報亦難思測也。故經說有三種物，覆之即好，露之即惡，謂愚癡人、外道典籍及婦人也；有三種物，露之即好，覆之即惡，如智慧人、佛法經典及日月。謂此般若，未開卷時與外典無別；既開卷已，或講或讀，能破眾生百千罪障，能得菩提，故受、持者功德甚多，縱捨多身命，不可比量也。

爾時，須菩提白佛言：「世尊！善男子、善女人發阿耨多羅三藐三菩提心，云何應住？云何降伏其心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，須菩提白佛言：「世尊！善男子、善女人發阿耨多羅三藐三菩提心，云何應住？云何降伏其心？」

述曰，世親云，此第二周說也。謂上來未解發心者教令進發，未解修行者教令修行，未能伏斷諸障者教降伏竟，今此一周為已發心菩薩言我能發心，乃至第三已斷障者言我能斷，由生分別故，則障於菩提。分別者，謂所知障，正障於不住道也。謂若發心、修行等時，以無分別智冥契真理，不生分別，言我能然，名不住道，不住生死及涅槃故。若有分別，則為非證，故名為障也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰，世親云，此第二周說也。謂上來未解發心者教令進發，未解修行者教令修行，未能伏斷諸障者教降伏竟，今此一周為已發心菩薩言我能發心，乃至第三已斷障者言我能斷，由生分別故，則障於菩提。分別者，謂所知障，正障於不住道也。謂若發心、修行等時，以無分別智冥契真理，不生分別，言我能然，名不住道，不住生死及涅槃故。若有分別，則為非證，故名為障也。

故二乘有法執，為涅槃所拘，便即取寂；凡夫有生執，為生死所縛，不能出離；菩薩具大悲智，故不為兩邊所拘，故名不住也。若行而有執，是則為涅槃所縛；若不行而執，為生死所拘，名為有住。要熾然行三，而不起我能之執，方得住於不住道也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故二乘有法執，為涅槃所拘，便即取寂；凡夫有生執，為生死所縛，不能出離；菩薩具大悲智，故不為兩邊所拘，故名不住也。若行而有執，是則為涅槃所縛；若不行而執，為生死所拘，名為有住。要熾然行三，而不起我能之執，方得住於不住道也。

或前為初、機利機，後、為後機鈍機也。就此之中，初、當宗正明，次、於「燃燈佛」下，廣釋眾疑。初中有二，初、善現為問，次、如來為答，此初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或前為初、機利機，後、為後機鈍機也。就此之中，初、當宗正明，次、於「燃燈佛」下，廣釋眾疑。初中有二，初、善現為問，次、如來為答，此初也。

無著云，此第十五為證道時遠離喜動故，即是離障住處中第十一為遠離自取，故有此文。謂菩薩於發心、修行時，自見得勝處，作是念「我能發心、修行」等，如是自取為勝，言餘不是；為令遠離此取，故名為遠離自取也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無著云，此第十五為證道時遠離喜動故，即是離障住處中第十一為遠離自取，故有此文。謂菩薩於發心、修行時，自見得勝處，作是念「我能發心、修行」等，如是自取為勝，言餘不是；為令遠離此取，故名為遠離自取也。

佛告須菩提：「善男子、善女人發阿耨多羅三藐三菩提心者，當生如是心，『我應滅度一切眾生。滅度一切眾生已，而無有一眾生實滅度者』。何以故？須菩提！若菩薩有我相、人相、眾生相、壽者相，則非菩薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「善男子、善女人發阿耨多羅三藐三菩提心者，當生如是心，『我應滅度一切眾生。滅度一切眾生已，而無有一眾生實滅度者』。何以故？須菩提！若菩薩有我相、人相、眾生相、壽者相，則非菩薩。」

述曰，世親云，就此佛答之中，初、答其初問，以例餘二舉一隅故；次、釋違不住義，此初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰，世親云，就此佛答之中，初、答其初問，以例餘二舉一隅故；次、釋違不住義，此初也。

此意云，發心、修行等，本擬除病，既存我執，病乃轉生。欲令雖復發心，內亡其我，勿念我能；修行亦然，降伏例爾，故答初問，餘令例知也。然此文中准前亦有四心，云「我應滅度」者，是第一心；「一切眾生」者，是廣大心；餘二准文詳之易了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此意云，發心、修行等，本擬除病，既存我執，病乃轉生。欲令雖復發心，內亡其我，勿念我能；修行亦然，降伏例爾，故答初問，餘令例知也。然此文中准前亦有四心，云「我應滅度」者，是第一心；「一切眾生」者，是廣大心；餘二准文詳之易了。

無著釋云，即此之中答前三問也。謂「當生如是心」者，答初問。「滅度一切眾生已，而無有一眾生實滅度」者，此答第二問，謂度眾生時，不生自取云我能然；要須外不作有眾生相，內不起我能執，契順真理而度有情，方名修行。「若菩薩有我相等」者，答第三問，要證人、法二空之理，二障乃能除，方名降伏，若云我能，便非契會也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無著釋云，即此之中答前三問也。謂「當生如是心」者，答初問。「滅度一切眾生已，而無有一眾生實滅度」者，此答第二問，謂度眾生時，不生自取云我能然；要須外不作有眾生相，內不起我能執，契順真理而度有情，方名修行。「若菩薩有我相等」者，答第三問，要證人、法二空之理，二障乃能除，方名降伏，若云我能，便非契會也。

「所以者何？須菩提！實無有法發阿耨多羅三藐三菩提者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所以者何？須菩提！實無有法發阿耨多羅三藐三菩提者。」

述曰，世親云，此釋障不住道義也。謂以無分別智內證之時，我、法本空，都無所有，不作我能發心之念，故言無有法發心之者也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰，世親云，此釋障不住道義也。謂以無分別智內證之時，我、法本空，都無所有，不作我能發心之念，故言無有法發心之者也。

「須菩提！於意云何？如來於然燈佛所，有法得阿耨多羅三藐三菩提不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！於意云何？如來於然燈佛所，有法得阿耨多羅三藐三菩提不？」

述曰，世親云，就此第二、廣破眾疑有六。第一疑云：「既言實無有法名為菩薩者，云何釋迦如來於燃燈佛所，以華供養，及布髮掩泥，如是行菩薩行耶？」第二、「須菩提！菩薩亦如是」下，疑云：「若無菩薩者，諸佛亦不成大菩提，眾生亦不入大涅槃等，若如是者，為何義故菩薩發心欲令眾生入涅槃等耶？」此二種疑依前當宗正明處起。下有四疑，因展轉釋疑而生，至下當悉，此即為破初疑也，於中有三。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰，世親云，就此第二、廣破眾疑有六。第一疑云：「既言實無有法名為菩薩者，云何釋迦如來於燃燈佛所，以華供養，及布髮掩泥，如是行菩薩行耶？」第二、「須菩提！菩薩亦如是」下，疑云：「若無菩薩者，諸佛亦不成大菩提，眾生亦不入大涅槃等，若如是者，為何義故菩薩發心欲令眾生入涅槃等耶？」此二種疑依前當宗正明處起。下有四疑，因展轉釋疑而生，至下當悉，此即為破初疑也，於中有三。

一者、破謗無菩薩故。謂作是念：「實無有法發菩提心者，是則無菩薩，云何如來燃燈佛所行菩薩行？」如經言「如來於燃燈佛所」等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一者、破謗無菩薩故。謂作是念：「實無有法發菩提心者，是則無菩薩，云何如來燃燈佛所行菩薩行？」如經言「如來於燃燈佛所」等。

二者、為除謗無諸佛故。論云：「若無菩薩者，是誰成佛？是則諸佛亦無也。」故論云：「若無菩薩，即無諸佛。」有如是謗，謂一向無諸佛也。如經言「如來者，即諸法如義」等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二者、為除謗無諸佛故。論云：「若無菩薩者，是誰成佛？是則諸佛亦無也。」故論云：「若無菩薩，即無諸佛。」有如是謗，謂一向無諸佛也。如經言「如來者，即諸法如義」等。

三者、為破謗無菩提故。論云：「若無諸佛者，是則無菩提而可得，諸佛不得菩提也。」如經「如來所得阿耨多羅三藐三菩提，於是中無實無虛」等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三者、為破謗無菩提故。論云：「若無諸佛者，是則無菩提而可得，諸佛不得菩提也。」如經「如來所得阿耨多羅三藐三菩提，於是中無實無虛」等。

前中有三，初、佛問，次、善現答，後、佛成，此初問也。無著菩薩云，此第十六為求教授故，即離障住處中第十二為離無教授故也，謂前說實無有法名為菩薩者，於燃燈佛所何求耶？亦無言教而可求聞故，為離此障故有此文也。就此之中，文有其五。一者、為離無教授故，如經言「如來於燃燈佛所」等；二者、明菩提不可說，燃燈佛語不稱菩提，不如言故，如經言「若有法如來得」等；三者、釋諸法離言義，如經「如來者，即諸法如義」等；四者、有言釋迦於燃燈佛所不得菩提，後時自得正覺，為離此取故，如經「若有人言如來得菩提」等；五者、顯示真如不二故，如經「須菩提！如來所得」等。前中亦有三如世親科，此初問也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前中有三，初、佛問，次、善現答，後、佛成，此初問也。無著菩薩云，此第十六為求教授故，即離障住處中第十二為離無教授故也，謂前說實無有法名為菩薩者，於燃燈佛所何求耶？亦無言教而可求聞故，為離此障故有此文也。就此之中，文有其五。一者、為離無教授故，如經言「如來於燃燈佛所」等；二者、明菩提不可說，燃燈佛語不稱菩提，不如言故，如經言「若有法如來得」等；三者、釋諸法離言義，如經「如來者，即諸法如義」等；四者、有言釋迦於燃燈佛所不得菩提，後時自得正覺，為離此取故，如經「若有人言如來得菩提」等；五者、顯示真如不二故，如經「須菩提！如來所得」等。前中亦有三如世親科，此初問也。

世親釋意云，虛妄執是有所得，如來當於燃燈佛所發心證人、法二空之理，於其所執都無所得，然於無所得以得菩提也。言「有法得菩提不」者，謂問善現云，於真理中有法得菩提不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世親釋意云，虛妄執是有所得，如來當於燃燈佛所發心證人、法二空之理，於其所執都無所得，然於無所得以得菩提也。言「有法得菩提不」者，謂問善現云，於真理中有法得菩提不？

「不也，世尊！如我解佛所說義，佛於燃燈佛所，無有法得阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也，世尊！如我解佛所說義，佛於燃燈佛所，無有法得阿耨多羅三藐三菩提。」

述曰，此第二、答也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰，此第二、答也。

佛言：「如是，如是。須菩提！實無有法如來得阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，如是。須菩提！實無有法如來得阿耨多羅三藐三菩提。」

述曰，此第三、如來成也。於中初、印可，次、釋成，此初也。謂真如理中無有所得，亦無授記，我皆空故。《維摩》云「若依如生得授記者，如無有生；若依如滅得授記者，如無有滅」等也，真如現無授記故，但說真理之中無有實法而可發心，非謂亦無真智能契菩提名為菩提，故於事，菩提亦不無也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰，此第三、如來成也。於中初、印可，次、釋成，此初也。謂真如理中無有所得，亦無授記，我皆空故。《維摩》云「若依如生得授記者，如無有生；若依如滅得授記者，如無有滅」等也，真如現無授記故，但說真理之中無有實法而可發心，非謂亦無真智能契菩提名為菩提，故於事，菩提亦不無也。

無著云，正契真時，無法可得故，言無有法而可發心，非謂事中，亦無言教而可聽聞也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無著云，正契真時，無法可得故，言無有法而可發心，非謂事中，亦無言教而可聽聞也。

「須菩提！若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提者，燃燈佛則不與我授記：『汝於來世，當得作佛，號釋迦牟尼。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提者，燃燈佛則不與我授記：『汝於來世，當得作佛，號釋迦牟尼。』」

述曰，世親云，此第二、釋成，中有二，初、却顯，次、順成，此初也。謂若於燃燈所有法得菩提者，是則為有所得；有所得者，即謂所執有；所執有故，不契真如；不契真如，此為凡類，如何與我授記？但由心證真如，於我、法二塵都無所得；無所得故，名契會真；契會真故，二執都盡；執既盡故，得可成佛，所以燃燈與授記也，知我會真無所得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰，世親云，此第二、釋成，中有二，初、却顯，次、順成，此初也。謂若於燃燈所有法得菩提者，是則為有所得；有所得者，即謂所執有；所執有故，不契真如；不契真如，此為凡類，如何與我授記？但由心證真如，於我、法二塵都無所得；無所得故，名契會真；契會真故，二執都盡；執既盡故，得可成佛，所以燃燈與授記也，知我會真無所得故。

無著云，此為第二、燃燈語不稱菩提，不可如言而取也。於中有二，初、反釋，次、順成，此初也。彼意釋迦如來不於燃燈之說如言而得菩提，謂智證真無所得故，若菩提燃燈可說，釋迦如言而取者，則有分別執，心未契真，如何燃燈與我授記？以不如言而取得，故與我記也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無著云，此為第二、燃燈語不稱菩提，不可如言而取也。於中有二，初、反釋，次、順成，此初也。彼意釋迦如來不於燃燈之說如言而得菩提，謂智證真無所得故，若菩提燃燈可說，釋迦如言而取者，則有分別執，心未契真，如何燃燈與我授記？以不如言而取得，故與我記也。

「以實無有法得阿耨多羅三藐三菩提，是故然燈佛與我授記，作是言：『汝於來世，當得作佛，號釋迦牟尼。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以實無有法得阿耨多羅三藐三菩提，是故然燈佛與我授記，作是言：『汝於來世，當得作佛，號釋迦牟尼。』」

述曰，此第二、順成也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰，此第二、順成也。

「何以故？如來者，即諸法如義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何以故？如來者，即諸法如義。」

述曰，此世親第二文為除謗無佛疑也。於中初、明有法身，次、遮虛說，此初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰，此世親第二文為除謗無佛疑也。於中初、明有法身，次、遮虛說，此初也。

謂有疑曰：「若無菩薩，無人成佛，佛亦應無。」為破此疑，言有法佛。由眾生妄執故，以五蘊為身；智者了之速朽速壞，都無有實，唯有真理，常而復真，如故是常，不變異也；真故離妄，不顛倒也。此之真理，水火不能害，風賊不能壞，有佛無佛，其性恒然；若說不說，其義不改。但凡夫妄倒故，執身為身，不觀身理，淪溺長久；聖者正知，故不著於身，但觀真理，既能契悟，生死永消，妄覆都盡，理明顯故，名曰如來。以此即明不無佛也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂有疑曰：「若無菩薩，無人成佛，佛亦應無。」為破此疑，言有法佛。由眾生妄執故，以五蘊為身；智者了之速朽速壞，都無有實，唯有真理，常而復真，如故是常，不變異也；真故離妄，不顛倒也。此之真理，水火不能害，風賊不能壞，有佛無佛，其性恒然；若說不說，其義不改。但凡夫妄倒故，執身為身，不觀身理，淪溺長久；聖者正知，故不著於身，但觀真理，既能契悟，生死永消，妄覆都盡，理明顯故，名曰如來。以此即明不無佛也。

無著云，此第三、釋離言義也。謂何故彼法不別說耶？謂諸法之本，理要而復淨，智契而方真，非言詮而可悟也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無著云，此第三、釋離言義也。謂何故彼法不別說耶？謂諸法之本，理要而復淨，智契而方真，非言詮而可悟也。

「若有人言，如來得阿耨多羅三藐三菩提，是人不實語。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有人言，如來得阿耨多羅三藐三菩提，是人不實語。」

述曰，此遮虛說也。初、遮他言，次、成無得，此初也。如來既真如，豈言說而稱實？故若說者，是不實語，但是分別故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰，此遮虛說也。初、遮他言，次、成無得，此初也。如來既真如，豈言說而稱實？故若說者，是不實語，但是分別故。

無著云，此第四、破外疑。疑云：「釋迦於燃燈所不得菩提，後時自得。」為斷此取故也。於中亦為二，初、遣彼外取，次、自彰無得。既無有法可得，何有後自取也？故作此言名為不實。今此經中漏「不實語」字，餘本皆有也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無著云，此第四、破外疑。疑云：「釋迦於燃燈所不得菩提，後時自得。」為斷此取故也。於中亦為二，初、遣彼外取，次、自彰無得。既無有法可得，何有後自取也？故作此言名為不實。今此經中漏「不實語」字，餘本皆有也。

「須菩提！實無有法，佛得阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！實無有法，佛得阿耨多羅三藐三菩提。」

述曰，此第二文也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰，此第二文也。

「須菩提！如來所得阿耨多羅三藐三菩提，於是中無實無虛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！如來所得阿耨多羅三藐三菩提，於是中無實無虛。」

述曰，此世親第三文也。於中初、破外疑執，次、舉喻彰身。前中有三，初、明所得無實無虛，次、顯法唯是佛得，後、總結成，此初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰，此世親第三文也。於中初、破外疑執，次、舉喻彰身。前中有三，初、明所得無實無虛，次、顯法唯是佛得，後、總結成，此初也。

無著云，此為第五明真如不二義，於中有三，初、明真如依言離言，次、彰法性法唯是佛得，後、總結，此初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無著云，此為第五明真如不二義，於中有三，初、明真如依言離言，次、彰法性法唯是佛得，後、總結，此初也。

世親釋曰，謂有謗云「如來不得菩提」，為斷此疑，故云「如來所得菩提無實無虛」也，謂如來得彼菩提故，故曰不虛；非實有為相故，故曰不實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世親釋曰，謂有謗云「如來不得菩提」，為斷此疑，故云「如來所得菩提無實無虛」也，謂如來得彼菩提故，故曰不虛；非實有為相故，故曰不實。

無著釋云，不可如言而取，故不實；亦非離言以求，故不虛。凡夫言而虛妄，故不實；諸佛說而可依，故不虛。凡夫言不得，故不實；寄佛語而可詮，故不虛也。若離言而有求，即菩提無因，名為不實；要因聞教方得證，故菩提有因，名為不虛。若如言而取著，生死無出，故不可如言；即稱法必因言，方契真也。但順佛言而修，後證會時自悟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無著釋云，不可如言而取，故不實；亦非離言以求，故不虛。凡夫言而虛妄，故不實；諸佛說而可依，故不虛。凡夫言不得，故不實；寄佛語而可詮，故不虛也。若離言而有求，即菩提無因，名為不實；要因聞教方得證，故菩提有因，名為不虛。若如言而取著，生死無出，故不可如言；即稱法必因言，方契真也。但順佛言而修，後證會時自悟。

「是故如來說，一切法皆是佛法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故如來說，一切法皆是佛法。」

述曰，此第二、明法唯佛得也。「一切法」者，謂真理萬法之本體，故名為一切；「皆是佛法」者，獨唯佛證，餘不得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰，此第二、明法唯佛得也。「一切法」者，謂真理萬法之本體，故名為一切；「皆是佛法」者，獨唯佛證，餘不得故。

「須菩提！所言一切法者，即非一切法，是故名一切法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！所言一切法者，即非一切法，是故名一切法。」

述曰，此第三、總結成也。「言一切法」者，謂佛所證法；「即非一切法」者，非餘人所得法，或非分別之相法也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰，此第三、總結成也。「言一切法」者，謂佛所證法；「即非一切法」者，非餘人所得法，或非分別之相法也。

「須菩提！譬如人身長大。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！譬如人身長大。」

須菩提言：「世尊！如來說人身長大，則為非大身，是名大身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！如來說人身長大，則為非大身，是名大身。」

述曰，世親釋云，此第二舉喻彰身也。初、佛舉喻，次、善現順成。謂「長」者，喻報身，餘經亦云「妙」；「大」者，喻法身。此二種身，由離所知、煩惱二障，如次得故。說「人身長、大」者，謂法、報二身也。「則非大身」者，謂非諸妄想分別身也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰，世親釋云，此第二舉喻彰身也。初、佛舉喻，次、善現順成。謂「長」者，喻報身，餘經亦云「妙」；「大」者，喻法身。此二種身，由離所知、煩惱二障，如次得故。說「人身長、大」者，謂法、報二身也。「則非大身」者，謂非諸妄想分別身也。

無著釋云，自此已下是第十七為入證道故，又即八種住處中第五為淨心住處故，謂上來十六差別，四住處是信行地，地前凡夫一僧祇修；此為淨心地，十地菩薩修也。於中初顯示入證道時得智慧，故「菩薩亦如是」下，明離慢，此初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無著釋云，自此已下是第十七為入證道故，又即八種住處中第五為淨心住處故，謂上來十六差別，四住處是信行地，地前凡夫一僧祇修；此為淨心地，十地菩薩修也。於中初顯示入證道時得智慧，故「菩薩亦如是」下，明離慢，此初也。

謂入地菩薩得二種智，一者、攝種姓智，二者、平等智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂入地菩薩得二種智，一者、攝種姓智，二者、平等智。

若得智，得生如來家，得決定紹佛種，此為攝種姓智。謂清淨法界，是佛所居，名如來家，入地菩薩以無分別智於中證會，說之為生。如此菩薩決定得紹佛種，故名為攝種性智。當知地前菩薩未生如來家故，雖是佛子，稍疎遠故，不名紹佛種也。二乘人雖亦佛子，但求自利，亦非堪紹故，《攝論》說聲聞人如無智婢子也。一切凡夫，雖亦佛所攝受，亦所覆護，等生憐愍，未發菩提心故，亦非堪紹。唯入地菩薩從真法界親所生，故堪紹佛種也。論云，若於此家長夜願生，既得生已，便得彼身，是名妙身者，謂地前菩薩為此家長夜精懃欲願故，得入初地，便得妙身也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若得智，得生如來家，得決定紹佛種，此為攝種姓智。謂清淨法界，是佛所居，名如來家，入地菩薩以無分別智於中證會，說之為生。如此菩薩決定得紹佛種，故名為攝種性智。當知地前菩薩未生如來家故，雖是佛子，稍疎遠故，不名紹佛種也。二乘人雖亦佛子，但求自利，亦非堪紹故，《攝論》說聲聞人如無智婢子也。一切凡夫，雖亦佛所攝受，亦所覆護，等生憐愍，未發菩提心故，亦非堪紹。唯入地菩薩從真法界親所生，故堪紹佛種也。論云，若於此家長夜願生，既得生已，便得彼身，是名妙身者，謂地前菩薩為此家長夜精懃欲願故，得入初地，便得妙身也。

平等智復有五種平等因緣，謂一者、麁惡平等，謂入初地已，女人身、第八有、三惡趣竝已捨故，總皆平等也。二者、法無我平等，謂得二空平等理故。三者、斷相應平等，謂斷性即是所得擇滅也，與斷相應故名斷相應平等也。四者、無希望心相應平等，謂見道前，學觀真如，有欲希望；入初地已，證真法界，與無希望心所證平等而相應也。五者、一切菩薩證道平等，謂如百川異流，同歸大海之湛，萬行雖異，一入初地，同證真大海也。得此平等，故得為大身也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 平等智復有五種平等因緣，謂一者、麁惡平等，謂入初地已，女人身、第八有、三惡趣竝已捨故，總皆平等也。二者、法無我平等，謂得二空平等理故。三者、斷相應平等，謂斷性即是所得擇滅也，與斷相應故名斷相應平等也。四者、無希望心相應平等，謂見道前，學觀真如，有欲希望；入初地已，證真法界，與無希望心所證平等而相應也。五者、一切菩薩證道平等，謂如百川異流，同歸大海之湛，萬行雖異，一入初地，同證真大海也。得此平等，故得為大身也。

解云，此得攝種姓智者，名曰報身；得平等故，名為法身；妙身、大身如次為喻也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解云，此得攝種姓智者，名曰報身；得平等故，名為法身；妙身、大身如次為喻也。

「須菩提！菩薩亦如是，若作是言，『我當滅度無量眾生』，則不名菩薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！菩薩亦如是，若作是言，『我當滅度無量眾生』，則不名菩薩。」

述曰，世親云，此為第二段釋疑也，於中有三。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰，世親云，此為第二段釋疑也，於中有三。

一者、於本宗上生疑，謂前說無有法發菩提心者，是則菩薩既無，亦應無菩薩可成菩提；若無眾生者，教化誰令入於涅槃？若無菩薩者，誰莊嚴淨土耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一者、於本宗上生疑，謂前說無有法發菩提心者，是則菩薩既無，亦應無菩薩可成菩提；若無眾生者，教化誰令入於涅槃？若無菩薩者，誰莊嚴淨土耶？

二者、因此破疑而起，說菩薩不見彼是眾生，不見存我為菩薩等者，是則如來不見故，名為無眾生等；為實無眾生等，故佛不見耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二者、因此破疑而起，說菩薩不見彼是眾生，不見存我為菩薩等者，是則如來不見故，名為無眾生等；為實無眾生等，故佛不見耶？

三者、有疑云：「向說心住顛倒，若如是，福德亦是顛倒，若是顛倒，何名善法？」為此疑故，如經「若有滿三千大千世界七寶」等，就初有三疑：一者、若無菩薩，諸佛亦不成菩提；二者、若無眾生，亦不入涅槃；三者、若無菩薩，亦無嚴淨佛國土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三者、有疑云：「向說心住顛倒，若如是，福德亦是顛倒，若是顛倒，何名善法？」為此疑故，如經「若有滿三千大千世界七寶」等，就初有三疑：一者、若無菩薩，諸佛亦不成菩提；二者、若無眾生，亦不入涅槃；三者、若無菩薩，亦無嚴淨佛國土。

此則釋初兩疑，於中初、標，次、釋，此初也。此意云，若菩薩執云，我得菩提，有異眾生可度，即不名菩薩，以有我、人等故；若爾者，如何能得菩提？能令眾生入涅槃耶？謂有假眾生，譬如幻人為幻人說法故，謂有五蘊和合假眾生故，令得無餘涅槃，無如所執實眾生故，不見有眾生而滅度也。謂有假菩薩而求證故，諸佛得菩提，而無所執實菩提，故亦無菩薩也。故《涅槃經》十三云，五陰和合，稱言某甲，凡夫之人謂為實有，稱言某甲；有智之人解陰無有某甲名字，離陰亦無有某甲名字也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此則釋初兩疑，於中初、標，次、釋，此初也。此意云，若菩薩執云，我得菩提，有異眾生可度，即不名菩薩，以有我、人等故；若爾者，如何能得菩提？能令眾生入涅槃耶？謂有假眾生，譬如幻人為幻人說法故，謂有五蘊和合假眾生故，令得無餘涅槃，無如所執實眾生故，不見有眾生而滅度也。謂有假菩薩而求證故，諸佛得菩提，而無所執實菩提，故亦無菩薩也。故《涅槃經》十三云，五陰和合，稱言某甲，凡夫之人謂為實有，稱言某甲；有智之人解陰無有某甲名字，離陰亦無有某甲名字也。

「何以故？須菩提！實無有法名為菩薩，是故佛說，一切法無我、無人、無眾生、無壽者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何以故？須菩提！實無有法名為菩薩，是故佛說，一切法無我、無人、無眾生、無壽者。」

述曰，此第二釋也。「無有法名為菩薩」者，謂若有其實法，皆以法成其眾生，故可名菩薩；法既無有其實，亦無所成菩薩也。「佛說一切法無我、人」等者，證真時，達無我理，不見有人、法二執，故是為菩薩也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰，此第二釋也。「無有法名為菩薩」者，謂若有其實法，皆以法成其眾生，故可名菩薩；法既無有其實，亦無所成菩薩也。「佛說一切法無我、人」等者，證真時，達無我理，不見有人、法二執，故是為菩薩也。

無著云，上來譬如人身妙、大身等示入證道，此為第二明離慢。謂地前言，我能修行等，而障不住道；入地已去，證達法界二空平等，分別我、法一切都亡，永無我能之慢，故云離慢也。論云，「若菩薩有眾生念，則不得妙身、大身故」，「於中妙身者，謂至得身成就，身得畢竟轉依故；大身者，一切眾生身攝身故」。子云，轉依者，即謂所得菩提、涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無著云，上來譬如人身妙、大身等示入證道，此為第二明離慢。謂地前言，我能修行等，而障不住道；入地已去，證達法界二空平等，分別我、法一切都亡，永無我能之慢，故云離慢也。論云，「若菩薩有眾生念，則不得妙身、大身故」，「於中妙身者，謂至得身成就，身得畢竟轉依故；大身者，一切眾生身攝身故」。子云，轉依者，即謂所得菩提、涅槃。

「須菩提！若菩薩作是言，『我當莊嚴佛土』，是不名菩薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！若菩薩作是言，『我當莊嚴佛土』，是不名菩薩。」

述曰，世親云，此破疑也。謂有疑曰，「若無菩薩者，不應嚴淨佛土也」。於中有二，初、標，次、釋，此初也。此意云，如欲嚴淨佛土，必須嚴淨自心，聽經、學慧、證法真理、蠲除二障，內心淨故，外土亦淨。所以蠡髻見淨，舍利覩穢，但由內心有其垢淨不同，外土亦有淨穢兩異也。故若嚴淨佛土者，先除我、法二執，我、法分別亡故，內具莊嚴，外住七寶。若言「我當莊嚴」者，是則我執未亡，不名菩薩也，故論云「智習唯識通」也。又《無垢稱》云，心淨故等；又云，忍辱、持戒等十善道等，是菩薩淨土也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰，世親云，此破疑也。謂有疑曰，「若無菩薩者，不應嚴淨佛土也」。於中有二，初、標，次、釋，此初也。此意云，如欲嚴淨佛土，必須嚴淨自心，聽經、學慧、證法真理、蠲除二障，內心淨故，外土亦淨。所以蠡髻見淨，舍利覩穢，但由內心有其垢淨不同，外土亦有淨穢兩異也。故若嚴淨佛土者，先除我、法二執，我、法分別亡故，內具莊嚴，外住七寶。若言「我當莊嚴」者，是則我執未亡，不名菩薩也，故論云「智習唯識通」也。又《無垢稱》云，心淨故等；又云，忍辱、持戒等十善道等，是菩薩淨土也。

「何以故？如來說莊嚴佛土者，即非莊嚴，是名莊嚴。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何以故？如來說莊嚴佛土者，即非莊嚴，是名莊嚴。」

述曰，此第二釋中有二，初、明無相是真莊嚴，次、明達理是真菩薩，此初也。「如來說莊嚴」者，謂無相之莊嚴；「即非莊嚴」者，非有相之莊嚴；「是名莊嚴」者，是真實莊嚴也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰，此第二釋中有二，初、明無相是真莊嚴，次、明達理是真菩薩，此初也。「如來說莊嚴」者，謂無相之莊嚴；「即非莊嚴」者，非有相之莊嚴；「是名莊嚴」者，是真實莊嚴也。

「須菩提！若菩薩通達無我、法者，如來說名真是菩薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！若菩薩通達無我、法者，如來說名真是菩薩。」

述曰，此第二文也。謂若菩薩達我、法空，證無我理，是真菩薩，亦真莊嚴；若有我、法，本非菩薩，亦非莊嚴也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰，此第二文也。謂若菩薩達我、法空，證無我理，是真菩薩，亦真莊嚴；若有我、法，本非菩薩，亦非莊嚴也。

無著云，自此已下，皆求佛地。謂從此已下，訖至經末，差別之中是第十八，住處之中是第六究竟住處，三地之中是第三佛地也。於中有六，一者、國土淨具足，如經「若菩薩作是言，我當莊嚴」等；二者、無上見智具足，如經，「如來有肉眼不」等；三者、隨形好身具足，如經「佛可以具足色身見不？」四者、相身具足，如經「如來可以具足諸相見不？」五者、語具足，如經「汝勿謂如來作是念」等；六者、心具足，如經「頗有眾生於未來世」等，此為初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無著云，自此已下，皆求佛地。謂從此已下，訖至經末，差別之中是第十八，住處之中是第六究竟住處，三地之中是第三佛地也。於中有六，一者、國土淨具足，如經「若菩薩作是言，我當莊嚴」等；二者、無上見智具足，如經，「如來有肉眼不」等；三者、隨形好身具足，如經「佛可以具足色身見不？」四者、相身具足，如經「如來可以具足諸相見不？」五者、語具足，如經「汝勿謂如來作是念」等；六者、心具足，如經「頗有眾生於未來世」等，此為初也。

此意云，謂諸菩薩於前十地修行圓滿，斷除人、法二執，成就菩提法身，名為國土淨具足。於中文科為四，一者、為國土淨具足三摩鉢帝故，如經「若菩薩作是言」等；二者、為斷彼故，安立第一義，如經「如來說莊嚴」等；三者、為二種無我故，如經「若菩薩通達無我、法者」；四者、為於彼二種無我中二種正覺故，如經「如來說名真是菩薩」。此等云何顯示？若言我成就，即為人我取；莊嚴國土者，是法我取；此非菩薩也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此意云，謂諸菩薩於前十地修行圓滿，斷除人、法二執，成就菩提法身，名為國土淨具足。於中文科為四，一者、為國土淨具足三摩鉢帝故，如經「若菩薩作是言」等；二者、為斷彼故，安立第一義，如經「如來說莊嚴」等；三者、為二種無我故，如經「若菩薩通達無我、法者」；四者、為於彼二種無我中二種正覺故，如經「如來說名真是菩薩」。此等云何顯示？若言我成就，即為人我取；莊嚴國土者，是法我取；此非菩薩也。

「須菩提！於意云何？如來有肉眼不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！於意云何？如來有肉眼不？」

「如是，世尊！如來有肉眼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，世尊！如來有肉眼。」

述曰，世親云，此破第二疑也。謂有疑曰：「前說菩薩不見彼是眾生，不見我為菩薩，不見清淨佛國者，何以故？為諸法無故不見，為諸佛自不見耶？」今此之文有其二，初、明佛有能見故說五種眼，次、「如恒沙中」已下，明有所見。前中五眼即為五段，一一中初、佛問，次、善現答，此初明有肉眼也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰，世親云，此破第二疑也。謂有疑曰：「前說菩薩不見彼是眾生，不見我為菩薩，不見清淨佛國者，何以故？為諸法無故不見，為諸佛自不見耶？」今此之文有其二，初、明佛有能見故說五種眼，次、「如恒沙中」已下，明有所見。前中五眼即為五段，一一中初、佛問，次、善現答，此初明有肉眼也。

無著云，「自下第二為無上見智淨具足故」，於中文有其三，初、明為無上見淨具足，故說佛有五眼；次、「如恒河中」下，明為無上智淨具足，故說佛知眾生心；後、「若有人滿」下，明為福自在具足故。初中五眼為五段，如前可知也。謂外有疑：「向說以無分別智內證真理，是真莊嚴；於諸外相證真理時，都不見故，謂佛唯有慧眼觀理，無餘眼也。」為釋此故，說佛有五眼也，論意如此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無著云，「自下第二為無上見智淨具足故」，於中文有其三，初、明為無上見淨具足，故說佛有五眼；次、「如恒河中」下，明為無上智淨具足，故說佛知眾生心；後、「若有人滿」下，明為福自在具足故。初中五眼為五段，如前可知也。謂外有疑：「向說以無分別智內證真理，是真莊嚴；於諸外相證真理時，都不見故，謂佛唯有慧眼觀理，無餘眼也。」為釋此故，說佛有五眼也，論意如此。

又論云，「於中略說有四種眼，謂色攝、第一義諦攝、世諦攝、一切種一切應知攝。色攝復有二種，謂法果、修果，此為五眼麁境界故，是初色攝」。解云，肉、天二眼，色根為性，謂淨色四大所造；或異熟長養，說名肉眼，此謂法果也，此通餘界及四禪。若修禪除擁而得者，此謂修果也，唯四禪地有，謂於諸色內外、兩邊、裏表、上下皆悉能見也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又論云，「於中略說有四種眼，謂色攝、第一義諦攝、世諦攝、一切種一切應知攝。色攝復有二種，謂法果、修果，此為五眼麁境界故，是初色攝」。解云，肉、天二眼，色根為性，謂淨色四大所造；或異熟長養，說名肉眼，此謂法果也，此通餘界及四禪。若修禪除擁而得者，此謂修果也，唯四禪地有，謂於諸色內外、兩邊、裏表、上下皆悉能見也。

論云，「第一義智力故，世智不顛倒轉，是故第一義諦攝在先。於中為人說法，若彼法為彼人施設，此智說名法眼」者，謂要慧眼觀理故；法眼知機說法，得不顛倒為人說也。此意云所詮、能詮、觀理、觀事、觀理、知機，如次慧、法眼也。論云，「一切應知中一切種無功用智，說名佛眼」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論云，「第一義智力故，世智不顛倒轉，是故第一義諦攝在先。於中為人說法，若彼法為彼人施設，此智說名法眼」者，謂要慧眼觀理故；法眼知機說法，得不顛倒為人說也。此意云所詮、能詮、觀理、觀事、觀理、知機，如次慧、法眼也。論云，「一切應知中一切種無功用智，說名佛眼」。

龍樹菩薩說約人差別，謂在凡夫名肉、天眼，在二乘名慧眼，在菩薩名法眼，在如來名佛眼，此亦無妨也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 龍樹菩薩說約人差別，謂在凡夫名肉、天眼，在二乘名慧眼，在菩薩名法眼，在如來名佛眼，此亦無妨也。

「須菩提！於意云何？如來有天眼不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！於意云何？如來有天眼不？」

「如是，世尊！如來有天眼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，世尊！如來有天眼。」

「須菩提！於意云何？如來有慧眼不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！於意云何？如來有慧眼不？」

「如是，世尊！如來有慧眼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，世尊！如來有慧眼。」

「須菩提！於意云何？如來有法眼不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！於意云何？如來有法眼不？」

「如是，世尊！如來有法眼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，世尊！如來有法眼。」

「須菩提！於意云何？如來有佛眼不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！於意云何？如來有佛眼不？」

「如是，世尊！如來有佛眼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，世尊！如來有佛眼。」

述曰，此明有後四眼也，釋義如上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰，此明有後四眼也，釋義如上。

「須菩提！於意云何？如恒河中所有沙，佛說是沙不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！於意云何？如恒河中所有沙，佛說是沙不？」

述曰，世親云，上來說如來有五眼，明有能見；自下明知眾生種種差別，亦顯有所見，謂雖無遍計所執實眾生，而可度可見，非無因緣假眾生而可見也。雖無作用緣，而有功能緣可得故，謂於因果之上不見彼所執實人、法，不得故，名眾生及國土空。非佛無眼而不見，亦非實無眾生可見，有彼因緣顛倒虛妄假法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰，世親云，上來說如來有五眼，明有能見；自下明知眾生種種差別，亦顯有所見，謂雖無遍計所執實眾生，而可度可見，非無因緣假眾生而可見也。雖無作用緣，而有功能緣可得故，謂於因果之上不見彼所執實人、法，不得故，名眾生及國土空。非佛無眼而不見，亦非實無眾生可見，有彼因緣顛倒虛妄假法故。

就此之中，文有其五，初、佛問恒沙，次、善現答是沙，次、寄恒沙為喻問，次、善現答甚多，第五、佛廣成，此初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 就此之中，文有其五，初、佛問恒沙，次、善現答是沙，次、寄恒沙為喻問，次、善現答甚多，第五、佛廣成，此初也。

無著云，上來為應知中證故，安立見；為教彼彼眾生寂靜心故，安立智者。謂以肉、天眼為其前導故，而起慧、法眼觀理知機，為他說法故也。前說為見淨者，顯證故，今說為智淨者，顯教授故。謂眾生中若有貪心、無貪心等，如來悉觀知而教授之，令捨染進善也。言「所有沙，佛說是沙不」者，謂於因緣沙中，佛說為所執實沙不？問意如此也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無著云，上來為應知中證故，安立見；為教彼彼眾生寂靜心故，安立智者。謂以肉、天眼為其前導故，而起慧、法眼觀理知機，為他說法故也。前說為見淨者，顯證故，今說為智淨者，顯教授故。謂眾生中若有貪心、無貪心等，如來悉觀知而教授之，令捨染進善也。言「所有沙，佛說是沙不」者，謂於因緣沙中，佛說為所執實沙不？問意如此也。

「如是，世尊！如來說是沙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，世尊！如來說是沙。」

述曰，此第二答也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰，此第二答也。

「須菩提！於意云何？如一恒河中所有沙，有如是沙等恒河，是諸恒河所有沙數佛世界，如是寧為多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！於意云何？如一恒河中所有沙，有如是沙等恒河，是諸恒河所有沙數佛世界，如是寧為多不？」

述曰，此第三寄沙喻多也。謂此且舉少分，談實眾生無有邊限，非只如爾許沙也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰，此第三寄沙喻多也。謂此且舉少分，談實眾生無有邊限，非只如爾許沙也。

「甚多，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚多，世尊！」

述曰，此第四文也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰，此第四文也。

佛告須菩提：「爾所國土中所有眾生若干種心，如來悉知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「爾所國土中所有眾生若干種心，如來悉知。」

述曰，此第五如來成。於中初、標，次、釋，此初也。「若干種心」者，謂六識差別顛倒心，諸虛妄心皆顛倒故，以離實念，故說名顛倒。離實念者，謂遠離四念處故，名不住彼實智。如是等心，如來悉知也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰，此第五如來成。於中初、標，次、釋，此初也。「若干種心」者，謂六識差別顛倒心，諸虛妄心皆顛倒故，以離實念，故說名顛倒。離實念者，謂遠離四念處故，名不住彼實智。如是等心，如來悉知也。

無著云，「若干種心者，應知有二種，謂染及淨，即是共欲心、離欲心等」，記如是等眾生心如來知故，竝教令斷惡起善，名為智淨故。論云，「為教彼彼眾生寂靜心，故安立智」也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無著云，「若干種心者，應知有二種，謂染及淨，即是共欲心、離欲心等」，記如是等眾生心如來知故，竝教令斷惡起善，名為智淨故。論云，「為教彼彼眾生寂靜心，故安立智」也。

「何以故？如來說諸心，皆為非心，是名為心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何以故？如來說諸心，皆為非心，是名為心。」

述曰，此釋中，初、明顛倒心非真住，次、顯虛妄之相，此初也。「如來說諸心」住者，謂虛妄心；「皆為非心」者，謂非真住心，住四念處名真住故，住真如理名真住故；「是名為心」者，謂是虛妄顛倒心也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰，此釋中，初、明顛倒心非真住，次、顯虛妄之相，此初也。「如來說諸心」住者，謂虛妄心；「皆為非心」者，謂非真住心，住四念處名真住故，住真如理名真住故；「是名為心」者，謂是虛妄顛倒心也。

無著云，「此智淨中，說心住即非心住；如是，見淨中何故不說眼則非眼耶？以一住處故，見、智淨後安立第一義故，初亦得成就」。子云，凡夫之心，初妄後可成真故，於智淨中說心住非心住，佛眼一得已去圓滿足，更無初後轉別異故，不說眼即非眼也。其意，論文難曉也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無著云，「此智淨中，說心住即非心住；如是，見淨中何故不說眼則非眼耶？以一住處故，見、智淨後安立第一義故，初亦得成就」。子云，凡夫之心，初妄後可成真故，於智淨中說心住非心住，佛眼一得已去圓滿足，更無初後轉別異故，不說眼即非眼也。其意，論文難曉也。

「所以者何？須菩提！過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所以者何？須菩提！過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得。」

述曰，世親云，「此示彼相續顛倒」也，謂「以過去、未來故不可得，現在心虛妄分別故不可得，如是示彼心住顛倒，諸識虛妄，以世觀故」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰，世親云，「此示彼相續顛倒」也，謂「以過去、未來故不可得，現在心虛妄分別故不可得，如是示彼心住顛倒，諸識虛妄，以世觀故」。

無著云，過去、未來，已滅、未生故；現在者，第一義故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無著云，過去、未來，已滅、未生故；現在者，第一義故也。

「須菩提！於意云何？若有人滿三千大千世界七寶以用布施，是人以是因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！於意云何？若有人滿三千大千世界七寶以用布施，是人以是因緣得福多不？」

述曰，世親釋云，此為第二段疑第三文也。謂復有疑：「向說心住顛倒，若如是，福德亦是顛倒。若是顛倒，何名善法？」為斷此疑故，示現心住雖顛倒，所行福德非也，以是佛智根本故，由行施時不著自身等，但求無上菩提，所以功德甚多也。此中初、佛問，次、善現答，後、如來成，此初也。謂若將七寶等施，為求般若，聽聞修學，當成佛故，其福甚多也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰，世親釋云，此為第二段疑第三文也。謂復有疑：「向說心住顛倒，若如是，福德亦是顛倒。若是顛倒，何名善法？」為斷此疑故，示現心住雖顛倒，所行福德非也，以是佛智根本故，由行施時不著自身等，但求無上菩提，所以功德甚多也。此中初、佛問，次、善現答，後、如來成，此初也。謂若將七寶等施，為求般若，聽聞修學，當成佛故，其福甚多也。

無著云，此即無上見、智淨中第三為福自在具足故也，謂若為般若行施等故，福法成滿也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無著云，此即無上見、智淨中第三為福自在具足故也，謂若為般若行施等故，福法成滿也。

「如是，世尊！此人以是因緣得福甚多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，世尊！此人以是因緣得福甚多。」

述曰，此第二答也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰，此第二答也。

「須菩提！若福德有實，如來不說得福德多；以福德無故，如來說得福德多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！若福德有實，如來不說得福德多；以福德無故，如來說得福德多。」

述曰，此第三如來成也。「若福德有實」者，謂說若為般若故行施，如為自體故行施實有者，佛則不說為得福多也。以三事體空行施，不同著果報等行施故，如來說福多也。以此准知，前以財、命等施校量不及受、持此經者，謂不能亡相故，不求菩提故也。謂若捨身命之時，但於少少飢餓眾生有益，非能廣利；若持般若者，當得成佛，濟利甚多，故功德勝也。若橫望言之，捨身極苦；望竪說者，不及持經也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰，此第三如來成也。「若福德有實」者，謂說若為般若故行施，如為自體故行施實有者，佛則不說為得福多也。以三事體空行施，不同著果報等行施故，如來說福多也。以此准知，前以財、命等施校量不及受、持此經者，謂不能亡相故，不求菩提故也。謂若捨身命之時，但於少少飢餓眾生有益，非能廣利；若持般若者，當得成佛，濟利甚多，故功德勝也。若橫望言之，捨身極苦；望竪說者，不及持經也。

「須菩提！於意云何？佛可以具足色身見不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！於意云何？佛可以具足色身見不？」

述曰，世親云，上來破於本處生疑竟，自下第二有四疑，展轉釋疑故生也。此為大段第三破疑，顯是展轉中第一大段也。於中文三：一者、以相好身為佛疑；二者、「汝勿謂」下，疑佛有說；三者、「頗有眾生」下，疑無人信。此為初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰，世親云，上來破於本處生疑竟，自下第二有四疑，展轉釋疑故生也。此為大段第三破疑，顯是展轉中第一大段也。於中文三：一者、以相好身為佛疑；二者、「汝勿謂」下，疑佛有說；三者、「頗有眾生」下，疑無人信。此為初也。

謂疑曰：「若諸佛以無為法得名，云何諸佛成就八十種好、三十二相而名為佛耶？」解云，此於前說云如來者，即諸法真如以生疑也。就此之中有二：初、破於色身生疑；次、破於相好生疑。前中復二，初、佛問，次、善現答，此初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂疑曰：「若諸佛以無為法得名，云何諸佛成就八十種好、三十二相而名為佛耶？」解云，此於前說云如來者，即諸法真如以生疑也。就此之中有二：初、破於色身生疑；次、破於相好生疑。前中復二，初、佛問，次、善現答，此初也。

問意云：「法身真佛可以作報身形好而見不？又可圓光一尋等隨好色身以見法身佛不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問意云：「法身真佛可以作報身形好而見不？又可圓光一尋等隨好色身以見法身佛不？」

無著云，此第三為隨形好身具足故。問意云：「佛隨機故而有報、化隨好之色身，真理法亦有色性無差別之好，今問法身可差別之形好以見不？」為令眾生內證法身圓滿故，外得形好之身具足故，有此文也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無著云，此第三為隨形好身具足故。問意云：「佛隨機故而有報、化隨好之色身，真理法亦有色性無差別之好，今問法身可差別之形好以見不？」為令眾生內證法身圓滿故，外得形好之身具足故，有此文也。

「不也，世尊！如來不應以具足色身見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也，世尊！如來不應以具足色身見。」

述曰，此第二答中初、標，次、釋，此初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰，此第二答中初、標，次、釋，此初也。

「何以故？如來說具足色身，即非具足色身，是名具足色身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何以故？如來說具足色身，即非具足色身，是名具足色身。」

述曰，此釋也。「如來說具足色身」者，謂報、化隨好之身；「即非具足色身」者，非是法性具足色身；「是名具足色身」者，是名報、化身也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰，此釋也。「如來說具足色身」者，謂報、化隨好之身；「即非具足色身」者，非是法性具足色身；「是名具足色身」者，是名報、化身也。

無著云，隨機現形有報、化之形好，內證無相而有法身之好色性，由內證法性色身故，外具形好之身皆得圓滿，然形好之身即非法性之具足色身也。謂法身猶如虛空，雖無形相而於鏡中現虛渙影像；法身亦爾，雖無形相而於鏡智現報、化身也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無著云，隨機現形有報、化之形好，內證無相而有法身之好色性，由內證法性色身故，外具形好之身皆得圓滿，然形好之身即非法性之具足色身也。謂法身猶如虛空，雖無形相而於鏡中現虛渙影像；法身亦爾，雖無形相而於鏡智現報、化身也。

「須菩提！於意云何？如來可以具足諸相見不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！於意云何？如來可以具足諸相見不？」

述曰，世親云，此第二破於相好生疑也。於中初、問，次、答，此初也。問意云：「可以三十二相見法身無相佛不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰，世親云，此第二破於相好生疑也。於中初、問，次、答，此初也。問意云：「可以三十二相見法身無相佛不？」

無著云，此第四為相身具足故。問意云：「佛有三身，謂法身、報、化身，然報、化身有三十二差別之相，法身亦有無差別法性之相？」今問法身可以差別之相好以見不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無著云，此第四為相身具足故。問意云：「佛有三身，謂法身、報、化身，然報、化身有三十二差別之相，法身亦有無差別法性之相？」今問法身可以差別之相好以見不？

「不也，世尊！如來不應以具足諸相見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也，世尊！如來不應以具足諸相見。」

述曰，此第二答中初標也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰，此第二答中初標也。

「何以故？如來說諸相具足，即非具足，是名諸相具足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何以故？如來說諸相具足，即非具足，是名諸相具足。」

述曰，此第二釋也。世親云，「如來非諸相具足」者，謂差別三十二相也。「即非具足」者，非法身無差別相具足也。「是名諸相具足」者，是外形相也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰，此第二釋也。世親云，「如來非諸相具足」者，謂差別三十二相也。「即非具足」者，非法身無差別相具足也。「是名諸相具足」者，是外形相也。

無著云，法身雖無形相，而有法性之相，謂理媚曰相也。於外化中亦有形相，為令眾生得此種圓滿故，謂內證真理無相之相故，而外具有相之相也。然有相之相即非無相之相，是名諸相具足也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無著云，法身雖無形相，而有法性之相，謂理媚曰相也。於外化中亦有形相，為令眾生得此種圓滿故，謂內證真理無相之相故，而外具有相之相也。然有相之相即非無相之相，是名諸相具足也。

「須菩提！汝勿謂如來作是念，『我當有所說法』。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！汝勿謂如來作是念，『我當有所說法』。」

述曰，世親云，此第三段疑第二文也。謂有疑曰：「若如來具足色身成就不可得見，若相成就不可得見，云何如來說法耶？」為破此疑故也。於中初、勅勿懷疑，次、人言謗佛，後、總結成，此初也。佛告善現云：「汝勿謂法身如來作是念言，我當有所說，法身佛本無有念，亦無有所說故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰，世親云，此第三段疑第二文也。謂有疑曰：「若如來具足色身成就不可得見，若相成就不可得見，云何如來說法耶？」為破此疑故也。於中初、勅勿懷疑，次、人言謗佛，後、總結成，此初也。佛告善現云：「汝勿謂法身如來作是念言，我當有所說，法身佛本無有念，亦無有所說故。」

無著云，此第五為語具足故，謂化、報隨機而有言說，法身幽寂無說、無形。內證無言理，外能為他說，為令得此故，言為語具足故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無著云，此第五為語具足故，謂化、報隨機而有言說，法身幽寂無說、無形。內證無言理，外能為他說，為令得此故，言為語具足故也。

「莫作是念，何以故？若人言『如來有所說法』，即為謗佛，不能解我所說故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「莫作是念，何以故？若人言『如來有所說法』，即為謗佛，不能解我所說故。」

述曰，此第二文也。謂若有法身有所說法者，即謗法佛也，寂寞無言故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰，此第二文也。謂若有法身有所說法者，即謗法佛也，寂寞無言故。

問：「若爾者，何故前言『應化非真佛，亦非說法者』耶？」答：「彼推功歸本故，要內證真說，於外可能說，所以喚法身無說，是真說也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「若爾者，何故前言『應化非真佛，亦非說法者』耶？」答：「彼推功歸本故，要內證真說，於外可能說，所以喚法身無說，是真說也。」

問：「何故《楞伽經》云法身說離相離言法，報身說十地法、六波羅蜜法，化身說三乘法耶？准此法身亦說故。」答：「說有二種，一者、起作說謂有說說也，二者、無起作說謂無說說。前是報、化，後即法身。彼據不說之說，此約有說之說，故不相違。云何法身為不說說？謂由眾生證達理故，了解一切，名法身說。如聞說法而了達故，名之為說也；猶如有人，若語、若不語，令他解了，名說法也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「何故《楞伽經》云法身說離相離言法，報身說十地法、六波羅蜜法，化身說三乘法耶？准此法身亦說故。」答：「說有二種，一者、起作說謂有說說也，二者、無起作說謂無說說。前是報、化，後即法身。彼據不說之說，此約有說之說，故不相違。云何法身為不說說？謂由眾生證達理故，了解一切，名法身說。如聞說法而了達故，名之為說也；猶如有人，若語、若不語，令他解了，名說法也。」

「須菩提！說法者，無法可說，是名說法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！說法者，無法可說，是名說法。」

述曰，此第三結也。「說法者」者，謂總舉說法也。「無法可說」者，謂真理中無有少法可說也。謂要達遍計所執空無而說，是名說法也；若執真如為實無說，即非說法也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰，此第三結也。「說法者」者，謂總舉說法也。「無法可說」者，謂真理中無有少法可說也。謂要達遍計所執空無而說，是名說法也；若執真如為實無說，即非說法也。

無著云，報、化有說，法身無說；若言法身有說如報、化者，即為謗法佛也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無著云，報、化有說，法身無說；若言法身有說如報、化者，即為謗法佛也。

爾時，慧命須菩提白佛言：「世尊！頗有眾生於未來世聞說是法生信心不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，慧命須菩提白佛言：「世尊！頗有眾生於未來世聞說是法生信心不？」

述曰，舍衛漏此文。世親，此第三疑中第三文也。謂有疑曰：「若言諸佛說者，是無所說法；不離於法身，亦是其無有何等人能信如是甚深法界耶？」就釋此疑中，初、善現問，次、如來答，此初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰，舍衛漏此文。世親，此第三疑中第三文也。謂有疑曰：「若言諸佛說者，是無所說法；不離於法身，亦是其無有何等人能信如是甚深法界耶？」就釋此疑中，初、善現問，次、如來答，此初也。

無著云，第六心具足中復有六種，一者、念處，二者、正覺，三者、施設大利法，四者、攝取法身，五者、不住生死、涅槃，六者、行住淨，此為初也。問意云：「如來在世，慈悲平等為眾生說，有能聽聞而起思念，如理作意，如法修行，法隨法行，當得成佛。如來滅後後五百歲，諸惡眾生聞說此經之時，有能生信，起於思念，如佛在世時不？」佛答言有，為顯有眾生能思念故，名為念處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無著云，第六心具足中復有六種，一者、念處，二者、正覺，三者、施設大利法，四者、攝取法身，五者、不住生死、涅槃，六者、行住淨，此為初也。問意云：「如來在世，慈悲平等為眾生說，有能聽聞而起思念，如理作意，如法修行，法隨法行，當得成佛。如來滅後後五百歲，諸惡眾生聞說此經之時，有能生信，起於思念，如佛在世時不？」佛答言有，為顯有眾生能思念故，名為念處。

佛言：「須菩提！彼非眾生，非不眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「須菩提！彼非眾生，非不眾生。」

述曰，此第二佛答中，初、標，次、釋，此初也。「彼非眾生」者，謂非是闡提無佛性等眾生；「非不眾生」者，是聽聞般若，發心成佛眾生也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰，此第二佛答中，初、標，次、釋，此初也。「彼非眾生」者，謂非是闡提無佛性等眾生；「非不眾生」者，是聽聞般若，發心成佛眾生也。

無著云，彼非眾生者，第一義故；非不眾生者，世諦故；眾生、眾生者，顯示說第一義，是不共及相應故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無著云，彼非眾生者，第一義故；非不眾生者，世諦故；眾生、眾生者，顯示說第一義，是不共及相應故。

「何以故？須菩提！眾生眾生者，如來說非眾生，是名眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何以故？須菩提！眾生眾生者，如來說非眾生，是名眾生。」

述曰，此釋也。初言「眾生」，謂凡夫眾生；又「眾生者」者，謂發菩提心修行眾生也。「如來說非眾生」者，謂非是闡提無佛性眾生；「眾生是名眾生」者，是發心眾生也。此上意云此經典生信心者，即是發心、修行、成佛眾生，非是無性眾生也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰，此釋也。初言「眾生」，謂凡夫眾生；又「眾生者」者，謂發菩提心修行眾生也。「如來說非眾生」者，謂非是闡提無佛性眾生；「眾生是名眾生」者，是發心眾生也。此上意云此經典生信心者，即是發心、修行、成佛眾生，非是無性眾生也。

須菩提白佛言：「世尊！佛得阿耨多羅三藐三菩提，為無所得耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！佛得阿耨多羅三藐三菩提，為無所得耶？」

述曰，世親云，此大段中破第四疑也，即是第二展轉釋中第二疑也。於中曲有二疑，此初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰，世親云，此大段中破第四疑也，即是第二展轉釋中第二疑也。於中曲有二疑，此初也。

謂有疑曰：「若如來不得一法，名無上正等正覺者，云何離於上上證轉轉得阿耨多羅三藐三菩提耶？」就此文中有二，初、善現問，次、如來即廣辨其義，此初也。「為無所得耶」者，謂耶是問詞，不是不定詞也。直問佛云，如來無所得耶？所以佛即印之。若不定為問云為得不得耶者，佛如何即印耶？故今問意云，真如理中佛得無上菩提不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂有疑曰：「若如來不得一法，名無上正等正覺者，云何離於上上證轉轉得阿耨多羅三藐三菩提耶？」就此文中有二，初、善現問，次、如來即廣辨其義，此初也。「為無所得耶」者，謂耶是問詞，不是不定詞也。直問佛云，如來無所得耶？所以佛即印之。若不定為問云為得不得耶者，佛如何即印耶？故今問意云，真如理中佛得無上菩提不？

無著云，此是心具足中第二為正覺故，即謂能證、所證、觀照、實相也。故《解深密》云，「菩提菩提斷，俱名為菩提」；《大智度》云，「說智及智處，俱名為般若」也。謂此為令眾生斷除二障，得二菩提，而有此文，故言為正覺故也。於中文有其五，初、顯示阿耨多羅語，謂無上覺即是法身菩提也；次、已下顯示三藐三菩提，謂正覺即是報身菩提也；以無我人下，雙成上二。前中初、問，次、印，此初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無著云，此是心具足中第二為正覺故，即謂能證、所證、觀照、實相也。故《解深密》云，「菩提菩提斷，俱名為菩提」；《大智度》云，「說智及智處，俱名為般若」也。謂此為令眾生斷除二障，得二菩提，而有此文，故言為正覺故也。於中文有其五，初、顯示阿耨多羅語，謂無上覺即是法身菩提也；次、已下顯示三藐三菩提，謂正覺即是報身菩提也；以無我人下，雙成上二。前中初、問，次、印，此初也。

佛言：「如是，如是。須菩提！我於阿耨多羅三藐三菩提乃至無有少法可得，是名阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，如是。須菩提！我於阿耨多羅三藐三菩提乃至無有少法可得，是名阿耨多羅三藐三菩提。」

述曰，此第二印問愜真也。謂真理之中，無如所執少有所得，名為菩提也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰，此第二印問愜真也。謂真理之中，無如所執少有所得，名為菩提也。

「復次，須菩提！是法平等，無有高下，是名阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！是法平等，無有高下，是名阿耨多羅三藐三菩提。」

述曰，世親云，此為第三廣辨其義也。於中有三，初，明不增減；次、顯無差別；後、「修一切善」下，彰方便滿足。此初也。「是法平等」者，謂真如理無增減故；「無有高下」者，謂有為法有取捨，菩薩於十地中得勝無漏而捨劣故，無為無勝劣可取捨故，言無高下也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰，世親云，此為第三廣辨其義也。於中有三，初，明不增減；次、顯無差別；後、「修一切善」下，彰方便滿足。此初也。「是法平等」者，謂真如理無增減故；「無有高下」者，謂有為法有取捨，菩薩於十地中得勝無漏而捨劣故，無為無勝劣可取捨故，言無高下也。

無著云，此顯示三藐三菩提，即謂正遍知也。「是法平等者」，謂一切諸佛共得菩提，智無勝劣故也。「無高下」者，謂一切諸佛起化身，各類共等，乃至壽命亦等也。子云，平等者，謂法身；高下者，約報、化，謂一切佛報身報身等，化身亦爾也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無著云，此顯示三藐三菩提，即謂正遍知也。「是法平等者」，謂一切諸佛共得菩提，智無勝劣故也。「無高下」者，謂一切諸佛起化身，各類共等，乃至壽命亦等也。子云，平等者，謂法身；高下者，約報、化，謂一切佛報身報身等，化身亦爾也。

「以無我、無人、無眾生、無壽者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以無我、無人、無眾生、無壽者。」

述曰，世親云，此第二顯無差別也。謂一切諸佛法，無我、法執故，法身平等，無有差別，若勝若劣也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰，世親云，此第二顯無差別也。謂一切諸佛法，無我、法執故，法身平等，無有差別，若勝若劣也。

無著云，自下雙成上二，初、成上阿耨多羅法身菩提；次、成上三藐三菩提報身菩提，此初，可知也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無著云，自下雙成上二，初、成上阿耨多羅法身菩提；次、成上三藐三菩提報身菩提，此初，可知也。

「修一切善法，則得阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「修一切善法，則得阿耨多羅三藐三菩提。」

述曰，世親云，此第三彰方便滿足也。於中初、正顯，次、結成，此初也。謂要近善知識，聽聞計念，如法修習，法隨法行，善根滿足故，契證真理，名為成就阿耨菩提也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰，世親云，此第三彰方便滿足也。於中初、正顯，次、結成，此初也。謂要近善知識，聽聞計念，如法修習，法隨法行，善根滿足故，契證真理，名為成就阿耨菩提也。

無著云，此成上三藐三菩提也。於中初、正成，次、結釋，此初也。謂前言無我等，除其有執也；今言修善者，破其空執也。我、人空故，須遣自妄心；依、圓有故，須存其善法。所以唯學有以非空，妄想以之而更長；唯學空而非有，真智無因而不生；滅妄想於空門，起真心於有府，有空雙觀，方成中道也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無著云，此成上三藐三菩提也。於中初、正成，次、結釋，此初也。謂前言無我等，除其有執也；今言修善者，破其空執也。我、人空故，須遣自妄心；依、圓有故，須存其善法。所以唯學有以非空，妄想以之而更長；唯學空而非有，真智無因而不生；滅妄想於空門，起真心於有府，有空雙觀，方成中道也。

「須菩提！所言善法者，如來說即非善法，是名善法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！所言善法者，如來說即非善法，是名善法。」

述曰，此第二文也。「所言善法者」者，謂求菩提善法，或無漏法，順無漏法也；「說非善法」者，非是有漏生滅惡善法也；「是名善法」者，是出世善也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰，此第二文也。「所言善法者」者，謂求菩提善法，或無漏法，順無漏法也；「說非善法」者，非是有漏生滅惡善法也；「是名善法」者，是出世善也。

「須菩提！若三千大千世界中所有諸須彌山王，如是等七寶聚，有人持用布施。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！若三千大千世界中所有諸須彌山王，如是等七寶聚，有人持用布施。」

述曰，世親云，自下破第二子段疑。謂有疑曰：「若一切善法滿足得菩提者，則所說法不能得大菩提。何以故？以所說法，無記法故。」謂此意云，其能詮教有名、句、文，體是無記，如何聽聞而生善耶？此是小乘人疑也。就破此疑中，初、舉功德，次、以受、持校量，此初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰，世親云，自下破第二子段疑。謂有疑曰：「若一切善法滿足得菩提者，則所說法不能得大菩提。何以故？以所說法，無記法故。」謂此意云，其能詮教有名、句、文，體是無記，如何聽聞而生善耶？此是小乘人疑也。就破此疑中，初、舉功德，次、以受、持校量，此初也。

無著云，此即心具足中第三為施設大利法故。於中有二：初、明大利法，次、「汝等勿謂」下，彰所利生。初中先舉財施，次、以受持校量顯於福利，此初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無著云，此即心具足中第三為施設大利法故。於中有二：初、明大利法，次、「汝等勿謂」下，彰所利生。初中先舉財施，次、以受持校量顯於福利，此初也。

「若人以此《般若波羅蜜經》，乃至四句偈等，受、持、讀誦、為他人說，於前福德百分不及一，百千萬億分，乃至算數譬喻所不能及。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人以此《般若波羅蜜經》，乃至四句偈等，受、持、讀誦、為他人說，於前福德百分不及一，百千萬億分，乃至算數譬喻所不能及。」

述曰，世親云，此第二以受、持校量也。此經稍略，餘本不同此也。世親云，此法雖言無記而能得菩提，以遠離所說法，不能得大菩提故，此法能為菩提因故；又言無記者，不然！汝法是無記，我法是善故，此就彼宗釋，佛語是善也。又大乘義一得佛已，聲及名、句竝是善，是故一受、持時，即為菩提廣大因故，勝餘無量珍寶布施也，此正破前疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰，世親云，此第二以受、持校量也。此經稍略，餘本不同此也。世親云，此法雖言無記而能得菩提，以遠離所說法，不能得大菩提故，此法能為菩提因故；又言無記者，不然！汝法是無記，我法是善故，此就彼宗釋，佛語是善也。又大乘義一得佛已，聲及名、句竝是善，是故一受、持時，即為菩提廣大因故，勝餘無量珍寶布施也，此正破前疑。

「百分不及一」等者，論家有四種校量勝，謂一者、數勝，二者、力勝，三者、無相似勝，四者、因勝。解云，數勝者，謂以數校量，謂小乘有六十二數，華嚴有一百二十番數，此方有十五故，謂一、十、百、千、萬等如是諸數校量者，於生死果報悉可得知。若受持此經，當得成佛所有功德，非此數等之所校量，故云數勝也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「百分不及一」等者，論家有四種校量勝，謂一者、數勝，二者、力勝，三者、無相似勝，四者、因勝。解云，數勝者，謂以數校量，謂小乘有六十二數，華嚴有一百二十番數，此方有十五故，謂一、十、百、千、萬等如是諸數校量者，於生死果報悉可得知。若受持此經，當得成佛所有功德，非此數等之所校量，故云數勝也。

力勝者，名為情計勝，謂布施等所獲世間人天善果情計可知，今此受、持之因，情計所不計度也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 力勝者，名為情計勝，謂布施等所獲世間人天善果情計可知，今此受、持之因，情計所不計度也。

不相似勝者，謂喻勝也，世間福果喻可能喻，受、持之因所得勝果，無喻以可喻也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不相似勝者，謂喻勝也，世間福果喻可能喻，受、持之因所得勝果，無喻以可喻也。

因勝者，謂時勝，世間福果可以時限校量多少，此所得果，盡未來際無時分限，不可校量也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因勝者，謂時勝，世間福果可以時限校量多少，此所得果，盡未來際無時分限，不可校量也。

如論四名，當人立數、計、喻、時等名也。無著意可知也。以此校量受、持既多，即是施設大利法也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如論四名，當人立數、計、喻、時等名也。無著意可知也。以此校量受、持既多，即是施設大利法也。

「須菩提！於意云何？汝等勿謂如來作是念，『我當度眾生。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！於意云何？汝等勿謂如來作是念，『我當度眾生。』」

述曰，世親云，此即曲文中第三段疑也，即是展轉中第三段疑。於中曲有四，至文當悉，此即初也。謂有疑曰，「若是法平等無有高下者，云何如來名為度眾生耶？」就破此疑中，初、勸彼除疑，次、廣成自義，此初也。謂報、化二身隨機利物，有高有下，可有思念當度眾生，謂慈悲本願緣故；法身真理，湛寂無思，如何有念當度生耶？但起智作證，即名為度故。又化身隨現，可示度生之思念，報體久無分別之思，如何起念？如末尼珠隨求雨故。又凡夫執由遣而念我當度，諸佛分別永亡，當度之思不有，但隨所化，應機示念也。如是故重汝無作念也。又真理之中都無所得，亦無眾生當可度也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰，世親云，此即曲文中第三段疑也，即是展轉中第三段疑。於中曲有四，至文當悉，此即初也。謂有疑曰，「若是法平等無有高下者，云何如來名為度眾生耶？」就破此疑中，初、勸彼除疑，次、廣成自義，此初也。謂報、化二身隨機利物，有高有下，可有思念當度眾生，謂慈悲本願緣故；法身真理，湛寂無思，如何有念當度生耶？但起智作證，即名為度故。又化身隨現，可示度生之思念，報體久無分別之思，如何起念？如末尼珠隨求雨故。又凡夫執由遣而念我當度，諸佛分別永亡，當度之思不有，但隨所化，應機示念也。如是故重汝無作念也。又真理之中都無所得，亦無眾生當可度也。

無著云，此為第二明所度眾生，科釋其文，大意無別也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無著云，此為第二明所度眾生，科釋其文，大意無別也。

「須菩提！莫作是念。何以故？實無有眾生如來度者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！莫作是念。何以故？實無有眾生如來度者。」

述曰，此第二成自義中。初、慰喻其心，示實道理；次、成無實度說，假我非真，此初也。謂真理中無有眾生如來可度，隨於外化可度假生也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰，此第二成自義中。初、慰喻其心，示實道理；次、成無實度說，假我非真，此初也。謂真理中無有眾生如來可度，隨於外化可度假生也。

「若有眾生如來度者，如來則有我、人、眾生、壽者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有眾生如來度者，如來則有我、人、眾生、壽者。」

述曰，此第二文也。於中初、成無實度，次、說我非真，此初也。謂如來若說實有眾生實可度者，是則我執未亡，不名為佛也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰，此第二文也。於中初、成無實度，次、說我非真，此初也。謂如來若說實有眾生實可度者，是則我執未亡，不名為佛也。

「須菩提！如來說有我者，則非有我，而凡夫之人以為有我。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！如來說有我者，則非有我，而凡夫之人以為有我。」

述曰，此第二說我非真中，初、說我非真，凡夫妄取；次、明凡亦非實，但假施言，此初也。「如來說有我」者，謂因緣和合而假說之；「則非有我」者，非實執之我也。「凡夫以為有我」者，所執取故。此意云，如來說有我者，為除無我怖故，所以初修習必依於我，後漸契真，我相自遣；若言無我，唯欲造修，我即空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰，此第二說我非真中，初、說我非真，凡夫妄取；次、明凡亦非實，但假施言，此初也。「如來說有我」者，謂因緣和合而假說之；「則非有我」者，非實執之我也。「凡夫以為有我」者，所執取故。此意云，如來說有我者，為除無我怖故，所以初修習必依於我，後漸契真，我相自遣；若言無我，唯欲造修，我即空故。

「須菩提！凡夫者，如來說則非凡夫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！凡夫者，如來說則非凡夫。」

述曰，此第二明凡亦非實，但假施言也，謂於貪、嗔未亡之類，假名凡夫，非如其言即實凡夫也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰，此第二明凡亦非實，但假施言也，謂於貪、嗔未亡之類，假名凡夫，非如其言即實凡夫也。

「須菩提！於意云何？可以三十二相觀如來不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！於意云何？可以三十二相觀如來不？」

述曰，世親云，此即展轉疑中第三段疑也。於中曲有三段，此即為初文也。謂有疑曰：「雖相成就，不可得見如來，以非彼體，以如來法身為體；而如來法身，以見相成就，比知則知如來法身為福相成就。」此疑意云，報、化二身，即以法身為體，其外報、化身既有相好，以外比知內，法身亦應有其相好也。如覩人面，即知心事故。就此之中，文有其五，一者、如來問，二、善現不正答，三、如來却質，四、善現正答，五、舉頌以成，此初也。問意云，可於報、化身三十二相觀法身如來不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰，世親云，此即展轉疑中第三段疑也。於中曲有三段，此即為初文也。謂有疑曰：「雖相成就，不可得見如來，以非彼體，以如來法身為體；而如來法身，以見相成就，比知則知如來法身為福相成就。」此疑意云，報、化二身，即以法身為體，其外報、化身既有相好，以外比知內，法身亦應有其相好也。如覩人面，即知心事故。就此之中，文有其五，一者、如來問，二、善現不正答，三、如來却質，四、善現正答，五、舉頌以成，此初也。問意云，可於報、化身三十二相觀法身如來不？

無著云，此即心具足中第四為攝取法身故。謂欲令諸眾生內觀真理清淨法身，外自具其形相，不可以其形相而觀法身如來。就此之中文有三，初、問答略顯，次、舉頌廣成，後、釋外意難。前中有四，如文可知。然准餘本，無善現不正答，亦無如來却質之文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無著云，此即心具足中第四為攝取法身故。謂欲令諸眾生內觀真理清淨法身，外自具其形相，不可以其形相而觀法身如來。就此之中文有三，初、問答略顯，次、舉頌廣成，後、釋外意難。前中有四，如文可知。然准餘本，無善現不正答，亦無如來却質之文。

須菩提言：「如是！如是！以三十二相觀如來。」佛言：「須菩提！若以三十二相觀如來者，轉輪聖王則是如來。」須菩提白佛言：「世尊！如我解佛所說義，不應以三十二相觀如來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「如是！如是！以三十二相觀如來。」佛言：「須菩提！若以三十二相觀如來者，轉輪聖王則是如來。」須菩提白佛言：「世尊！如我解佛所說義，不應以三十二相觀如來。」

述曰，義可知也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰，義可知也。

爾時，世尊而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊而說偈言：

「若以色見我，以音聲求我，是人行邪道，不能見如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若以色見我，以音聲求我，是人行邪道，不能見如來。

「彼如來妙體，即法身諸佛，法體不可見，彼識不能知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼如來妙體，即法身諸佛，法體不可見，彼識不能知。」

述曰，此舉二頌，以成前義。於中初偈顯不應以色、聲以觀法身如來，若取色、聲，不契真理，是行邪道，不見法佛故。次偈明法身妙體超尋思故，凡夫不可見，亦非分別之識所能知故。《涅槃》云，「依法不依人，依了義不依不了義，依義不依語，依智不依識」也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰，此舉二頌，以成前義。於中初偈顯不應以色、聲以觀法身如來，若取色、聲，不契真理，是行邪道，不見法佛故。次偈明法身妙體超尋思故，凡夫不可見，亦非分別之識所能知故。《涅槃》云，「依法不依人，依了義不依不了義，依義不依語，依智不依識」也。

無著云，初偈顯示如所不應見，不可見故；次偈顯示不應見及不能見因緣。云何不可見？諸見世諦故。何因緣故不可見？以彼法真如相故，非言說而知，唯自證故。如是等說如論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無著云，初偈顯示如所不應見，不可見故；次偈顯示不應見及不能見因緣。云何不可見？諸見世諦故。何因緣故不可見？以彼法真如相故，非言說而知，唯自證故。如是等說如論。

「須菩提！汝若作是念，『如來不以具足相故，得阿耨多羅三藐三菩提。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！汝若作是念，『如來不以具足相故，得阿耨多羅三藐三菩提。』」

述曰，世親云，此第三段釋展轉疑中，曲文第二疑也。謂有疑曰：「若不依福德得大菩提，如是諸菩薩則失福德及果報也。」此疑意云可說如須彌山王七寶有人持用布施，不及人受持此經至四句者，是則福德不得大菩提果，准此，即福德空，果報亦空，則法斷滅，是則佛相好身亦無，唯有法身空理也。就斷此疑之中有三，初、顯相好非無；次、「汝若作是念」下，明因果不失；後、「若菩薩以滿」下，校量功德。前中有二，初、述彼疑心，次、勸勿邪念，此初也。述彼疑云：「既以法為佛，是則無報、化形相身也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰，世親云，此第三段釋展轉疑中，曲文第二疑也。謂有疑曰：「若不依福德得大菩提，如是諸菩薩則失福德及果報也。」此疑意云可說如須彌山王七寶有人持用布施，不及人受持此經至四句者，是則福德不得大菩提果，准此，即福德空，果報亦空，則法斷滅，是則佛相好身亦無，唯有法身空理也。就斷此疑之中有三，初、顯相好非無；次、「汝若作是念」下，明因果不失；後、「若菩薩以滿」下，校量功德。前中有二，初、述彼疑心，次、勸勿邪念，此初也。述彼疑云：「既以法為佛，是則無報、化形相身也。」

無著云，此即為攝取法身中第三文釋外疑難也。論云，「若爾，如來雖不應以相具足見，應具足為因得阿耨多羅三藐三菩提。」為離此著故，明相具足，體非菩提，亦不以相具足為因也，以相是色性故。於中有二，初、逆招彼心，次、勸令除念，此初。謂述彼念言，法身如來以具足相為因故得，應除「不」字，撿《能斷》及婆伽婆文，竝無「不」字也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無著云，此即為攝取法身中第三文釋外疑難也。論云，「若爾，如來雖不應以相具足見，應具足為因得阿耨多羅三藐三菩提。」為離此著故，明相具足，體非菩提，亦不以相具足為因也，以相是色性故。於中有二，初、逆招彼心，次、勸令除念，此初。謂述彼念言，法身如來以具足相為因故得，應除「不」字，撿《能斷》及婆伽婆文，竝無「不」字也。

「須菩提！莫作是念，『如來不以具足相故，得阿耨多羅三藐三菩提。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！莫作是念，『如來不以具足相故，得阿耨多羅三藐三菩提。』」

述曰，第二文也。世親云，汝「莫作是念，『如來不以具足相得菩提』」，以報身、化身具足相得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰，第二文也。世親云，汝「莫作是念，『如來不以具足相得菩提』」，以報身、化身具足相得故。

無著云，「莫作是念」者，勸令勿生前念，以相為因而得法身。何以故？如來不以具足相為因得菩提故。故論云，以相是色性故，謂要以智為因，方得菩提，非用相也，相是色故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無著云，「莫作是念」者，勸令勿生前念，以相為因而得法身。何以故？如來不以具足相為因得菩提故。故論云，以相是色性故，謂要以智為因，方得菩提，非用相也，相是色故。

「須菩提！汝若作是念，『發阿耨多羅三藐三菩提心者，說諸法斷滅相』。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！汝若作是念，『發阿耨多羅三藐三菩提心者，說諸法斷滅相』。」

述曰，世親云，此第二明因果不失也。於中初、述彼心，次、勸勿念，後、釋所以，此初也。謂有念曰不依福德得大菩提者，是則福德無，果報亦無，若爾，發菩提心者便說諸法斷滅也，以無福德因及果故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰，世親云，此第二明因果不失也。於中初、述彼心，次、勸勿念，後、釋所以，此初也。謂有念曰不依福德得大菩提者，是則福德無，果報亦無，若爾，發菩提心者便說諸法斷滅也，以無福德因及果故。

「莫作是念。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「莫作是念。」

述曰，此第二勸勿念也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰，此第二勸勿念也。

「何以故？發阿耨多羅三藐三菩提心者，於法不說斷滅相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何以故？發阿耨多羅三藐三菩提心者，於法不說斷滅相。」

述曰，此第三釋所以也。謂諸菩薩知因知果，去離斷常，但無所執實福德因及果，非無因緣假因果也，但遮作用緣，非無功能緣故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰，此第三釋所以也。謂諸菩薩知因知果，去離斷常，但無所執實福德因及果，非無因緣假因果也，但遮作用緣，非無功能緣故。

無著云，自下明心具足中第五為不住生死涅槃故。於中有二，初、明不捨生死，次、「若菩薩以滿」下，明不捨涅槃。上來初文竟。謂不捨生死，故不住涅槃也；不捨涅槃，故不住生死，為令得此，故有此文。「於法不說斷滅」者，謂發心菩薩知因說果，去離斷常，故不說斷滅也。謂雖得涅槃，還住生死，然不令斷生死，若斷滅生死者，即同二乘，住涅槃故，以此故名不說斷滅相也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無著云，自下明心具足中第五為不住生死涅槃故。於中有二，初、明不捨生死，次、「若菩薩以滿」下，明不捨涅槃。上來初文竟。謂不捨生死，故不住涅槃也；不捨涅槃，故不住生死，為令得此，故有此文。「於法不說斷滅」者，謂發心菩薩知因說果，去離斷常，故不說斷滅也。謂雖得涅槃，還住生死，然不令斷生死，若斷滅生死者，即同二乘，住涅槃故，以此故名不說斷滅相也。

「須菩提！若菩薩以滿恒河沙等世界七寶持用布施。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！若菩薩以滿恒河沙等世界七寶持用布施。」

述曰，世親云，此第三功德校量也。於中初、正校量，次、釋所以。前中初、舉施，次、以福校量，此初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰，世親云，此第三功德校量也。於中初、正校量，次、釋所以。前中初、舉施，次、以福校量，此初也。

無著云，此第二明不捨涅槃也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無著云，此第二明不捨涅槃也。

「若復有人知一切法無我，得成於忍，此菩薩勝前菩薩所得功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若復有人知一切法無我，得成於忍，此菩薩勝前菩薩所得功德。」

述曰，此第二以福校量也。謂因了達二我空故而得於忍，其福過彼所施功德也。得成忍者，忍有三種，一者、本性無生忍，謂觀遍計所執人、法二相本無體故；二者、自然無生忍，觀依他假因緣非自然生故；三者、惑苦無生忍，觀於真如惑苦本不生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰，此第二以福校量也。謂因了達二我空故而得於忍，其福過彼所施功德也。得成忍者，忍有三種，一者、本性無生忍，謂觀遍計所執人、法二相本無體故；二者、自然無生忍，觀依他假因緣非自然生故；三者、惑苦無生忍，觀於真如惑苦本不生故。

「須菩提！以諸菩薩不受福德故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！以諸菩薩不受福德故。」

述曰，此第二釋所以之中，初、佛略標釋，次、善現問，後、佛答，此初也。「不受福德故」者，謂菩薩所行福德，不著自體等故，但希出世，故云不受也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰，此第二釋所以之中，初、佛略標釋，次、善現問，後、佛答，此初也。「不受福德故」者，謂菩薩所行福德，不著自體等故，但希出世，故云不受也。

須菩提白佛言：「世尊！云何菩薩不受福德？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！云何菩薩不受福德？」

述曰，此第二善現問也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰，此第二善現問也。

「須菩提！菩薩所作福德，不應貪著，是故說不受福德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！菩薩所作福德，不應貪著，是故說不受福德。」

述曰，此第三佛答也。以不貪著自體等而行福德，故名為不受也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰，此第三佛答也。以不貪著自體等而行福德，故名為不受也。

「須菩提！若有人言，『如來若來若去、若坐若臥』，是人不解我所說義。何以故？如來者，無所從來，亦無所去，故名如來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！若有人言，『如來若來若去、若坐若臥』，是人不解我所說義。何以故？如來者，無所從來，亦無所去，故名如來。」

述曰，世親云，此第三大段中曲文第三釋疑也。謂有疑曰：「若諸菩薩不受彼果報，云何諸菩薩福德眾生受用？」此意如釋迦佛捨第五分壽，留福德與未來眾生，故知菩薩亦受福德，如何言不受耶？如是等菩薩受福德無量故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰，世親云，此第三大段中曲文第三釋疑也。謂有疑曰：「若諸菩薩不受彼果報，云何諸菩薩福德眾生受用？」此意如釋迦佛捨第五分壽，留福德與未來眾生，故知菩薩亦受福德，如何言不受耶？如是等菩薩受福德無量故。

就釋此疑中有四，初、明報、化外利物故，亦受福德；法身無去來故，無受福德。次、「碎為微塵」下，明法身一，化身有多。次、「若人言佛說我等」下，明我、法無實。次、「若有人以滿」下，明化身有無盡福。此初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 就釋此疑中有四，初、明報、化外利物故，亦受福德；法身無去來故，無受福德。次、「碎為微塵」下，明法身一，化身有多。次、「若人言佛說我等」下，明我、法無實。次、「若有人以滿」下，明化身有無盡福。此初也。

「若來」者，謂成道來；「若去」者，入滅去；「若坐」者，說法利益時；「若臥」者，謂唱滅相。化身有此，而法身無，故云無所從來，亦無所去也。如天上月，影現水中，水清即現，水濁便隱，月體本無來去，由水致有生滅；法身本湛寂，由心故見去來也。子云，法身本無來，由眾生向佛故見來，此即不來來，猶如趕遠質以臨臺，睇影顏而府己也。法身本無滅，眾生厭佛故，不去之中而見去，猶如汎駛舟而東邁，矚凝沼而西流，此即不去去也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若來」者，謂成道來；「若去」者，入滅去；「若坐」者，說法利益時；「若臥」者，謂唱滅相。化身有此，而法身無，故云無所從來，亦無所去也。如天上月，影現水中，水清即現，水濁便隱，月體本無來去，由水致有生滅；法身本湛寂，由心故見去來也。子云，法身本無來，由眾生向佛故見來，此即不來來，猶如趕遠質以臨臺，睇影顏而府己也。法身本無滅，眾生厭佛故，不去之中而見去，猶如汎駛舟而東邁，矚凝沼而西流，此即不去去也。

無著云，此心具足中第六為行住淨故，於中復有三種，一者、威儀行住，二者、破名色身自在行住，三者、不染行住，此初也。謂化身有威儀行住等，法身無此也。行者即謂去來，住者即謂坐臥也，法身無有威儀，故云無去來等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無著云，此心具足中第六為行住淨故，於中復有三種，一者、威儀行住，二者、破名色身自在行住，三者、不染行住，此初也。謂化身有威儀行住等，法身無此也。行者即謂去來，住者即謂坐臥也，法身無有威儀，故云無去來等。

「須菩提！若善男子、善女人以三千大千世界碎為微塵，於意云何？是微塵眾寧為多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！若善男子、善女人以三千大千世界碎為微塵，於意云何？是微塵眾寧為多不？」

述曰，世親云，此第二明法身一、化身多也。於中有二，初、以微塵為喻，次、以世界為喻。前中初、佛問，次、善現答，此初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰，世親云，此第二明法身一、化身多也。於中有二，初、以微塵為喻，次、以世界為喻。前中初、佛問，次、善現答，此初也。

然此喻中含其二意，一者、聚塵為界喻，如攝指成拳；二者、散界為塵喻，如開拳作指。初、名聚喻，次、名開喻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然此喻中含其二意，一者、聚塵為界喻，如攝指成拳；二者、散界為塵喻，如開拳作指。初、名聚喻，次、名開喻。

若聚喻者，塵喻煩惱多；聚塵成一世界，喻斷多煩惱，成一法身也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若聚喻者，塵喻煩惱多；聚塵成一世界，喻斷多煩惱，成一法身也。

若開喻者，世界喻法身；散界作多塵，如依一法身，起無量化身也。今問多，不挾此二意也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若開喻者，世界喻法身；散界作多塵，如依一法身，起無量化身也。今問多，不挾此二意也。

無著云，此為第二破名色身自在行住，於中有二，初、明二種方便，次、「若人言」下，明入相應三昧不分別。前中有二，初、明破色身方便，次、明破名身方便。前中初、明細末方便，次、明無所見方便。前中復二，初、問，次、答，此初也。謂以世界漸次析至於極微，是多不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無著云，此為第二破名色身自在行住，於中有二，初、明二種方便，次、「若人言」下，明入相應三昧不分別。前中有二，初、明破色身方便，次、明破名身方便。前中初、明細末方便，次、明無所見方便。前中復二，初、問，次、答，此初也。謂以世界漸次析至於極微，是多不？

「甚多，世尊！何以故？若是微塵眾實有者，佛則不說是微塵眾，所以者何？佛說微塵眾，則非微塵眾，是名微塵眾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚多，世尊！何以故？若是微塵眾實有者，佛則不說是微塵眾，所以者何？佛說微塵眾，則非微塵眾，是名微塵眾。」

述曰，此第二也。世親云，但寄微塵為喻，非如言而有實，如衛世師等所執微塵也。「佛說微塵眾」者，謂寄微塵以喻化身也，「則非微塵」者，非如外道等所執實微塵也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰，此第二也。世親云，但寄微塵為喻，非如言而有實，如衛世師等所執微塵也。「佛說微塵眾」者，謂寄微塵以喻化身也，「則非微塵」者，非如外道等所執實微塵也。

無著云，但破一合執故，觀解分析至不可析，假說微塵，非實有也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無著云，但破一合執故，觀解分析至不可析，假說微塵，非實有也。

「世尊！如來所說三千大千世界，則非世界，是名世界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如來所說三千大千世界，則非世界，是名世界。」

述曰，此第二以世界喻法身也。於中有二，初、標，次、釋，此初也。「如來說世界」者，謂寄世界為喻也。「則非世界」者，非如外道等執以眾多實極微成實世界也。彼執兩兩極微生第三，如是等故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰，此第二以世界喻法身也。於中有二，初、標，次、釋，此初也。「如來說世界」者，謂寄世界為喻也。「則非世界」者，非如外道等執以眾多實極微成實世界也。彼執兩兩極微生第三，如是等故。

無著云，此破名身方便也。世界者，謂眾生世間也，彼唯名身得名也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無著云，此破名身方便也。世界者，謂眾生世間也，彼唯名身得名也。

「何以故？若世界實有者，則是一合相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何以故？若世界實有者，則是一合相。」

述曰，此第二釋中，初、却質，次、說非，後、明執實，此初也。謂若如其所執有世界者，即非是執，是正見故，非虛妄也。以無實執實故，一合相也。「一合相」者，謂我執，謂執一身總聚五蘊以為我，故名一合相也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰，此第二釋中，初、却質，次、說非，後、明執實，此初也。謂若如其所執有世界者，即非是執，是正見故，非虛妄也。以無實執實故，一合相也。「一合相」者，謂我執，謂執一身總聚五蘊以為我，故名一合相也。

「如來說一合相，則非一合相，是名一合相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來說一合相，則非一合相，是名一合相。」

述曰，此第二、說非也。謂佛但於假蘊因緣和合之上假說一合，非則如其所執一合相也。「則非一合相」者，非是所執一合相也，但假說一合既非，即明世界亦非有實也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰，此第二、說非也。謂佛但於假蘊因緣和合之上假說一合，非則如其所執一合相也。「則非一合相」者，非是所執一合相也，但假說一合既非，即明世界亦非有實也。

「一合相者，則是不可說，但凡夫之人貪著其事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一合相者，則是不可說，但凡夫之人貪著其事。」

述曰，此第三、明執實也。謂如來假說一合相，凡夫於中起執為實也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰，此第三、明執實也。謂如來假說一合相，凡夫於中起執為實也。

「須菩提！若人言，『佛說我見、人見、眾生見、壽者見』。須菩提！於意云何？是人解我所說義不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！若人言，『佛說我見、人見、眾生見、壽者見』。須菩提！於意云何？是人解我所說義不？」

述曰，世親云，第三明法、我無實，於中有二，初、明無我，次、「發阿耨多羅」下，明無法。前中初、佛敘其外疑問其解不？次、善現懸解答明不閑，此初也。謂小乘人等說，言必有體，心不緣無。言有體故，佛說我見等，明有我實；心不緣無故，所執之義必成其有，令能彼言，故云若有人言也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰，世親云，第三明法、我無實，於中有二，初、明無我，次、「發阿耨多羅」下，明無法。前中初、佛敘其外疑問其解不？次、善現懸解答明不閑，此初也。謂小乘人等說，言必有體，心不緣無。言有體故，佛說我見等，明有我實；心不緣無故，所執之義必成其有，令能彼言，故云若有人言也。

無著云，此下第二明入相應三昧不分別，於中初、明如所不分別為入之方便，次、發菩提心下，明何人、何法不分別。前中初、問，次、答，此初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無著云，此下第二明入相應三昧不分別，於中初、明如所不分別為入之方便，次、發菩提心下，明何人、何法不分別。前中初、問，次、答，此初也。

「不也，世尊！是人不解如來所說義。何以故？世尊說我見、人見、眾生見、壽者見，即非我見、人見、眾生見、壽者見，是名我見、人見、眾生見、壽者見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也，世尊！是人不解如來所說義。何以故？世尊說我見、人見、眾生見、壽者見，即非我見、人見、眾生見、壽者見，是名我見、人見、眾生見、壽者見。」

述曰，此第二答也。謂於諸法本無我、法，眾生妄情執為實有，佛為破彼執故，隨其情，說其解，而說為我、法，非謂言詮即有實體，縱令心取，何廢無真？大乘之義，緣無得生心，言詮不稱實故，謂世尊隨情逐解，假說我、人，非如其執即實有體，故云「即非我見、人見」等也。「是名我見」等者，謂如來假說也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰，此第二答也。謂於諸法本無我、法，眾生妄情執為實有，佛為破彼執故，隨其情，說其解，而說為我、法，非謂言詮即有實體，縱令心取，何廢無真？大乘之義，緣無得生心，言詮不稱實故，謂世尊隨情逐解，假說我、人，非如其執即實有體，故云「即非我見、人見」等也。「是名我見」等者，謂如來假說也。

「須菩提！發阿耨多羅三藐三菩提心者，於一切法，應如是知、如是見、如是信解，不生法相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！發阿耨多羅三藐三菩提心者，於一切法，應如是知、如是見、如是信解，不生法相。」

述曰，此第二明無法也。於中初、勸知見，次、總結之，此初也。謂若發心者，證真如時，不見所執法相，名為正智也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰，此第二明無法也。於中初、勸知見，次、總結之，此初也。謂若發心者，證真如時，不見所執法相，名為正智也。

無著云，「發菩提心」者，顯示何人是無分別也。「於一切法」者，顯示於何法不分別。「應如是知、見」等者，顯示增上心、增上智，故於無分別中知、見、勝解，於中若智依止奢摩他故知，依止毘鉢舍那故見，此二依止三摩提故勝解。以自在故解，內攀緣影像，彼名勝解，謂知與見但是一，無分別智與意相應，今言依止觀為別者，據前加行而說也。謂前欲修止故，發智名之為知；欲修觀故，生智名之為見也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無著云，「發菩提心」者，顯示何人是無分別也。「於一切法」者，顯示於何法不分別。「應如是知、見」等者，顯示增上心、增上智，故於無分別中知、見、勝解，於中若智依止奢摩他故知，依止毘鉢舍那故見，此二依止三摩提故勝解。以自在故解，內攀緣影像，彼名勝解，謂知與見但是一，無分別智與意相應，今言依止觀為別者，據前加行而說也。謂前欲修止故，發智名之為知；欲修觀故，生智名之為見也。

「須菩提！所言法相者，如來說即非法相，是名法相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！所言法相者，如來說即非法相，是名法相。」

述曰，此總結也。「所言法相者」者，謂假說法相也。「即非法相」者，非是實執之法相也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰，此總結也。「所言法相者」者，謂假說法相也。「即非法相」者，非是實執之法相也。

「須菩提！若有人以滿無量阿僧祇世界七寶持用布施，若有善男子、善女人發菩薩心者，持於此經，乃至四句偈等，受、持、讀誦、為人演說，其福勝彼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！若有人以滿無量阿僧祇世界七寶持用布施，若有善男子、善女人發菩薩心者，持於此經，乃至四句偈等，受、持、讀誦、為人演說，其福勝彼。」

述曰，世親云，此為第四子段中第四文也。於中初、福校量，次、明離相而說，此初也。謂法身不受福德，其化身福德無盡也。以化身福德無盡，故能為人說，故發心成佛者，受、持及為人演說，其福勝以七寶布施也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰，世親云，此為第四子段中第四文也。於中初、福校量，次、明離相而說，此初也。謂法身不受福德，其化身福德無盡也。以化身福德無盡，故能為人說，故發心成佛者，受、持及為人演說，其福勝以七寶布施也。

「云何為人演說？不取於相，如如不動。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何為人演說？不取於相，如如不動。」

述曰，此明離相而說也。謂化身說法，不取於相而說，已無分別執，故不言我是化身等，是故得福多也。「如如不動」者，謂下一「如」字是真如，上一「如」字是比喻，謂化身說法之時，不取有為相，猶如真如湛寂不動也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰，此明離相而說也。謂化身說法，不取於相而說，已無分別執，故不言我是化身等，是故得福多也。「如如不動」者，謂下一「如」字是真如，上一「如」字是比喻，謂化身說法之時，不取有為相，猶如真如湛寂不動也。

無著云，此段文下即是第六行淨住中第三為不染行住故，彼不染復有二種，一者、說法不染，即上來所陳受、持、演說此經，福勝七寶布施也。謂有大利益故，決定意應演說而無所染也。二者、流轉不染，謂說九喻，此顯示不可言說故，不演說彼法有可說體，應如是演說；若異此者，則為染說，以顛倒義故。又如是說時，不求信敬等，亦為無染說也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無著云，此段文下即是第六行淨住中第三為不染行住故，彼不染復有二種，一者、說法不染，即上來所陳受、持、演說此經，福勝七寶布施也。謂有大利益故，決定意應演說而無所染也。二者、流轉不染，謂說九喻，此顯示不可言說故，不演說彼法有可說體，應如是演說；若異此者，則為染說，以顛倒義故。又如是說時，不求信敬等，亦為無染說也。

「何以故？一切有為法，如夢、幻、泡、影，如露亦如電，應作如是觀。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何以故？一切有為法，如夢、幻、泡、影，如露亦如電，應作如是觀。」

述曰，世親云，此釋展轉疑中大文第四也。謂有疑曰：「若諸佛如來常為眾生說法，云何如來入涅槃？」為破此疑，故立九喻，如《玄記》說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰，世親云，此釋展轉疑中大文第四也。謂有疑曰：「若諸佛如來常為眾生說法，云何如來入涅槃？」為破此疑，故立九喻，如《玄記》說。

無著云，此即第二為流轉不染故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無著云，此即第二為流轉不染故。

佛說是經已，長老須菩提及諸比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、一切世間、天、人、阿脩羅，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是經已，長老須菩提及諸比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、一切世間、天、人、阿脩羅，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。

述曰，此第三大段喜悟修行分也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰，此第三大段喜悟修行分也。