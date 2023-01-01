大慧度經宗要 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慧度經宗要

釋 元曉撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋 元曉撰

將說此經，六門分別：初、述大意；次、顯經宗；三、釋題名；四、明緣起；五者、判教；六者、消文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 將說此經，六門分別：初、述大意；次、顯經宗；三、釋題名；四、明緣起；五者、判教；六者、消文。

第一、述大意者，夫波若為至道也，無道非道、無至不至，蕭焉無所不寂、泰然無所不蕩，是知實相無相故無所不相、真照無明故無不為明。無明無不明者，誰滅癡闇而得慧明？無相無非相者，豈壞假名而說實相？斯則假名妄相無非真性，而四辨不能說其相，實相般若玄之又玄之也；貪染癡闇皆是慧明，而五眼不能見其照，觀照波若損之又損之也。今是經者，波若為宗，無說無示、無聞無得，絕諸戲論之格言也。無所示故無所不示、無所得故無所不得，六度萬行於之圓滿、五眼萬德從是生成，菩薩之要藏也、諸佛之真母也。所以無上法王將說是經，尊重波若親自敷坐，天雨四華以供養、地動六變而警喜，十方大士最在邊而遠來、二界諸天下高光而遐至，常啼七歲立之不顧骨髓之摧、河天一座聞之便得菩提之記。至如唐虞之蓋天下、周孔之冠群仙，而猶諸天設教不敢逆於天則。今我法王波若真典，諸天奉而仰信，不敢違於佛教。以此而推，去彼遠矣，豈可同日而論乎哉？爾乃信受四句，福廣虛空，捨恒沙之身命所不能況；起謗一念，罪重五逆，墮千劫之無間猶不能償者也。所言摩訶般若波羅蜜者，皆是彼語，此土譯之云大慧度。由無所知無所不知，故名為慧；無所到故無所不到，乃名為度。由如是故無所不能，能生無上大人、能顯無邊大果，以此義故名大慧度。所言經者，常也、法也。常性無所有，故先賢後聖之常軌也；法相畢竟空，故反流歸源之真則也。此經六百有十六分，在前四百以為初分。初分之內有七十八品，於中在前明起經之緣，故言初分緣起品第一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一、述大意者，夫波若為至道也，無道非道、無至不至，蕭焉無所不寂、泰然無所不蕩，是知實相無相故無所不相、真照無明故無不為明。無明無不明者，誰滅癡闇而得慧明？無相無非相者，豈壞假名而說實相？斯則假名妄相無非真性，而四辨不能說其相，實相般若玄之又玄之也；貪染癡闇皆是慧明，而五眼不能見其照，觀照波若損之又損之也。今是經者，波若為宗，無說無示、無聞無得，絕諸戲論之格言也。無所示故無所不示、無所得故無所不得，六度萬行於之圓滿、五眼萬德從是生成，菩薩之要藏也、諸佛之真母也。所以無上法王將說是經，尊重波若親自敷坐，天雨四華以供養、地動六變而警喜，十方大士最在邊而遠來、二界諸天下高光而遐至，常啼七歲立之不顧骨髓之摧、河天一座聞之便得菩提之記。至如唐虞之蓋天下、周孔之冠群仙，而猶諸天設教不敢逆於天則。今我法王波若真典，諸天奉而仰信，不敢違於佛教。以此而推，去彼遠矣，豈可同日而論乎哉？爾乃信受四句，福廣虛空，捨恒沙之身命所不能況；起謗一念，罪重五逆，墮千劫之無間猶不能償者也。所言摩訶般若波羅蜜者，皆是彼語，此土譯之云大慧度。由無所知無所不知，故名為慧；無所到故無所不到，乃名為度。由如是故無所不能，能生無上大人、能顯無邊大果，以此義故名大慧度。所言經者，常也、法也。常性無所有，故先賢後聖之常軌也；法相畢竟空，故反流歸源之真則也。此經六百有十六分，在前四百以為初分。初分之內有七十八品，於中在前明起經之緣，故言初分緣起品第一。

第二、顯經宗者，此經正以波若為宗。通而言之，波若有三：一文字波若、二實相波若、三觀照波若。今此經者，後二為宗。所以然者，文字但是能詮教故，後二是其所詮旨故。今欲顯是宗義，略作三門：一明實相、二明觀照、三者合明二種般若。初、明實相般若相者，諸法實相，說者不同。有義：依他起自性上遍計所執自性永無，所顯真如是為實相，依他起性實不空故。《瑜伽論》云「若諸名言熏習之想所建立識，緣色等相事計為色等性，當知此性非實物有、非勝義有，唯是遍計所執自性，當知假有。若遣名言熏習之想所建立識，如其色等相事緣離言說性，當知此性是實物有、是勝義有」乃至廣說故。或有說者：依他性空，真如亦空，如是乃為諸法實相。如下文言「色無所有不可得，受想行識無所有不可得，乃至如法性實際無所有不可得」，又言「諸法實相云何有？諸法無所有如是有，是事不知名為無明」乃至廣說故。或有說者：依他起性亦有亦空，世俗故有、勝義故空。空即真如、真如不空，如是名為諸法實相。如下文云「世俗法故說有業報，第一義中無業無報」，《瑜伽論》云「於勝義上更無勝義故」。或有說者：二諦法門但是假說而非實相，非真非俗、非有非空，如是乃名諸法實相。如下文云「有所得、無所得平等，是名無所得」，論云「若顛倒少許有實者，第一義諦亦應有實故」。問：諸師所說，何者為實？答：諸師說皆實。所以然者，皆是聖典，不相違故。諸法實相絕諸戲論，都無所然，無不然故。如《釋論》云「一切實，一切非實，及一切實亦非實，一切非實非不實，是名諸法之實相」。案云：此說四句是實相者，如其次第許前四說，離著而說，無不當故。若有著者，如言而取，無不破壞，故非實相。離絕四句不可破壞，如是乃名諸法實相。如《廣百論》頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二、顯經宗者，此經正以波若為宗。通而言之，波若有三：一文字波若、二實相波若、三觀照波若。今此經者，後二為宗。所以然者，文字但是能詮教故，後二是其所詮旨故。今欲顯是宗義，略作三門：一明實相、二明觀照、三者合明二種般若。初、明實相般若相者，諸法實相，說者不同。有義：依他起自性上遍計所執自性永無，所顯真如是為實相，依他起性實不空故。《瑜伽論》云「若諸名言熏習之想所建立識，緣色等相事計為色等性，當知此性非實物有、非勝義有，唯是遍計所執自性，當知假有。若遣名言熏習之想所建立識，如其色等相事緣離言說性，當知此性是實物有、是勝義有」乃至廣說故。或有說者：依他性空，真如亦空，如是乃為諸法實相。如下文言「色無所有不可得，受想行識無所有不可得，乃至如法性實際無所有不可得」，又言「諸法實相云何有？諸法無所有如是有，是事不知名為無明」乃至廣說故。或有說者：依他起性亦有亦空，世俗故有、勝義故空。空即真如、真如不空，如是名為諸法實相。如下文云「世俗法故說有業報，第一義中無業無報」，《瑜伽論》云「於勝義上更無勝義故」。或有說者：二諦法門但是假說而非實相，非真非俗、非有非空，如是乃名諸法實相。如下文云「有所得、無所得平等，是名無所得」，論云「若顛倒少許有實者，第一義諦亦應有實故」。問：諸師所說，何者為實？答：諸師說皆實。所以然者，皆是聖典，不相違故。諸法實相絕諸戲論，都無所然，無不然故。如《釋論》云「一切實，一切非實，及一切實亦非實，一切非實非不實，是名諸法之實相」。案云：此說四句是實相者，如其次第許前四說，離著而說，無不當故。若有著者，如言而取，無不破壞，故非實相。離絕四句不可破壞，如是乃名諸法實相。如《廣百論》頌曰：

「有非有俱非， 諸宗皆寂滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有非有俱非， 諸宗皆寂滅，

於中欲興難， 畢竟不能申。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於中欲興難， 畢竟不能申。」

或有說者：依此《大般若經》，以如來藏為實相般若。如下〈理趣分〉中言「爾時世尊復依一切住持藏法如來之相，為諸菩薩宣說般若波羅蜜多一切有情住持遍滿甚深理趣勝藏法門。謂一切有情皆如來藏，普賢菩薩自體遍故；一切有情皆金剛藏，以金剛藏所灌灑故；一切有情皆正法藏，皆隨正語轉故；一切有情皆妙業藏，一切事業加行依故。佛說如是住持甚深理趣勝藏法已，告金剛手菩薩云：『若有得聞如是遍滿波若理趣勝藏法門，信解受持讀誦修習，則能通達勝藏法性藏，速證無上正等菩提。』」如《寶性論》云「無始世來性，作諸法依止。依性有諸道，及證涅槃果。」長行釋言「此偈明何義？無始世來性者，如經說云『諸佛如來依如來藏，說諸眾生無本際不可得知』」。所言性者，如《聖者勝鬘經》云「世尊！如來藏者，是法界藏、出世間法身藏、出世間上上藏、自性清淨法身藏、自性清淨如來藏。」依此五句，《攝大乘論》及《佛性論》以五義釋無相。論云「所言性者，自有五義：一自性種類義、二因義、三生義、四不壞義、五祕密義」乃至廣說。今此經云「一切有情皆如來藏，普賢菩薩自體遍故」者，謂此菩薩意為一切有情唯一法界無別有情。由此道理長時熏修，是故自心變異遍諸有情以為自體。如是菩薩隨分觀心尚能如是，況諸如來圓滿觀心，是故諸有情皆為如來藏所攝，名如來藏。如是釋也。如《佛性論》云「一切眾生皆在如來智內，皆為如來之所攝持故，說所攝眾生為如來藏。如來所攝，名如來藏故。」以金剛藏所灌灑故者，謂佛地所有大圓鏡智相應淨識所攝，種子變異為諸有情，以為等流果，故言所灌灑故。皆隨正語轉故者，普賢菩薩變為諸有情時，隨自正語變異生故，諸有情皆是正法也。皆妙業藏者，以如來藏自內熏習力故，生諸有情二種業，謂避苦求樂，諸善事業一切加行善心皆依此二業生故。言一切事業加行依故，由此道理名為妙業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有說者：依此《大般若經》，以如來藏為實相般若。如下〈理趣分〉中言「爾時世尊復依一切住持藏法如來之相，為諸菩薩宣說般若波羅蜜多一切有情住持遍滿甚深理趣勝藏法門。謂一切有情皆如來藏，普賢菩薩自體遍故；一切有情皆金剛藏，以金剛藏所灌灑故；一切有情皆正法藏，皆隨正語轉故；一切有情皆妙業藏，一切事業加行依故。佛說如是住持甚深理趣勝藏法已，告金剛手菩薩云：『若有得聞如是遍滿波若理趣勝藏法門，信解受持讀誦修習，則能通達勝藏法性藏，速證無上正等菩提。』」如《寶性論》云「無始世來性，作諸法依止。依性有諸道，及證涅槃果。」長行釋言「此偈明何義？無始世來性者，如經說云『諸佛如來依如來藏，說諸眾生無本際不可得知』」。所言性者，如《聖者勝鬘經》云「世尊！如來藏者，是法界藏、出世間法身藏、出世間上上藏、自性清淨法身藏、自性清淨如來藏。」依此五句，《攝大乘論》及《佛性論》以五義釋無相。論云「所言性者，自有五義：一自性種類義、二因義、三生義、四不壞義、五祕密義」乃至廣說。今此經云「一切有情皆如來藏，普賢菩薩自體遍故」者，謂此菩薩意為一切有情唯一法界無別有情。由此道理長時熏修，是故自心變異遍諸有情以為自體。如是菩薩隨分觀心尚能如是，況諸如來圓滿觀心，是故諸有情皆為如來藏所攝，名如來藏。如是釋也。如《佛性論》云「一切眾生皆在如來智內，皆為如來之所攝持故，說所攝眾生為如來藏。如來所攝，名如來藏故。」以金剛藏所灌灑故者，謂佛地所有大圓鏡智相應淨識所攝，種子變異為諸有情，以為等流果，故言所灌灑故。皆隨正語轉故者，普賢菩薩變為諸有情時，隨自正語變異生故，諸有情皆是正法也。皆妙業藏者，以如來藏自內熏習力故，生諸有情二種業，謂避苦求樂，諸善事業一切加行善心皆依此二業生故。言一切事業加行依故，由此道理名為妙業。

次明觀照般若相者，如論說云「諸菩薩從初發心求一切種智，於其中間知諸法實相慧是波若波羅蜜」。總說雖然，於中分別如下論文諸說不同。今於其中略出四義：一、有人言：無漏慧眼是般若波羅蜜相。何以故？一切慧中第一慧，是名波若波羅蜜，無漏慧根是第一故。二、有人言：般若波羅蜜是有漏慧。何以故？菩薩至道樹下乃斷結使。先雖有大智慧、有無量功德，而諸煩惱未斷，是故菩薩波羅蜜是有漏智慧。三、有人言：菩薩有漏無漏智慧總名波若波羅蜜。何以故？菩薩觀涅槃行佛道，以是事故應是無漏；以未斷結使、事未成辦故，應名有漏。四、有人言：是波若波羅蜜不可得相。若有若無、若常若無常、若空若實，是波若波羅蜜眾界入所不攝，非有為非無為、非法非非法、不取不捨、不生不滅，出有無四句適無所著。譬如火炎四邊不可觸，以燒手故。波若波羅蜜亦如是不可觸，以邪見手燒故。問曰：上種種人說波若波羅蜜，何者為實？答曰：有人言各各有理，皆是實故。如經說五百比丘各各說二邊及中道義，佛言皆有道理。有人言末後答者是實。所以者何？不可破、不可壞故。若有法如毫釐許有者，皆有過失可破；若言無，亦可破。是波若波羅蜜中有亦無、無亦無、非有非無亦無，如是言說亦無，是名寂滅無礙無戲論法，是故不可破、不可壞，是名真實波若波羅蜜最勝無過者。如轉輪聖王降伏諸敵而不自高，波若波羅蜜亦如是能破一切語言戲論，亦不有所破。出第十一三即中。案云：此中前三義者依迹顯實，通取地前地上波若有漏無漏隨義而說。第四義者，唯顯地上無分別智，證會實相絕諸戲論，超過四句遠離五相，故言末後答者為實，是就最勝作如是說：而非盡攝一切智慧，故言諸說皆有道理。如下文云「波若波羅蜜攝一切智慧。所以者何？菩薩求佛道時，應學一切法、得一切智慧」。所謂求聲聞辟支佛佛智慧，是智慧有三種：學、無學、非學非無學。非學非無學智者，如乾慧地、不淨、安般、欲界繫、四念處、𤏙法、頂法、忍法、世第一法等，乃至廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次明觀照般若相者，如論說云「諸菩薩從初發心求一切種智，於其中間知諸法實相慧是波若波羅蜜」。總說雖然，於中分別如下論文諸說不同。今於其中略出四義：一、有人言：無漏慧眼是般若波羅蜜相。何以故？一切慧中第一慧，是名波若波羅蜜，無漏慧根是第一故。二、有人言：般若波羅蜜是有漏慧。何以故？菩薩至道樹下乃斷結使。先雖有大智慧、有無量功德，而諸煩惱未斷，是故菩薩波羅蜜是有漏智慧。三、有人言：菩薩有漏無漏智慧總名波若波羅蜜。何以故？菩薩觀涅槃行佛道，以是事故應是無漏；以未斷結使、事未成辦故，應名有漏。四、有人言：是波若波羅蜜不可得相。若有若無、若常若無常、若空若實，是波若波羅蜜眾界入所不攝，非有為非無為、非法非非法、不取不捨、不生不滅，出有無四句適無所著。譬如火炎四邊不可觸，以燒手故。波若波羅蜜亦如是不可觸，以邪見手燒故。問曰：上種種人說波若波羅蜜，何者為實？答曰：有人言各各有理，皆是實故。如經說五百比丘各各說二邊及中道義，佛言皆有道理。有人言末後答者是實。所以者何？不可破、不可壞故。若有法如毫釐許有者，皆有過失可破；若言無，亦可破。是波若波羅蜜中有亦無、無亦無、非有非無亦無，如是言說亦無，是名寂滅無礙無戲論法，是故不可破、不可壞，是名真實波若波羅蜜最勝無過者。如轉輪聖王降伏諸敵而不自高，波若波羅蜜亦如是能破一切語言戲論，亦不有所破。出第十一三即中。案云：此中前三義者依迹顯實，通取地前地上波若有漏無漏隨義而說。第四義者，唯顯地上無分別智，證會實相絕諸戲論，超過四句遠離五相，故言末後答者為實，是就最勝作如是說：而非盡攝一切智慧，故言諸說皆有道理。如下文云「波若波羅蜜攝一切智慧。所以者何？菩薩求佛道時，應學一切法、得一切智慧」。所謂求聲聞辟支佛佛智慧，是智慧有三種：學、無學、非學非無學。非學非無學智者，如乾慧地、不淨、安般、欲界繫、四念處、𤏙法、頂法、忍法、世第一法等，乃至廣說。

第三合明二種般若。由非一故，假說二種，而離能所，畢竟無異。所以然者，菩薩修行般若之時，推求一切諸法性相，若我若無我、若常若無常、若生若滅、若有若空，如是一切都無所得，不得一切所取相、不起一切能取之見，是時遠離一切相見，平等證會諸法實相，無二無別、無始無終、無生無滅、非有非空，超過一切語言之路、永絕一切心行之處，云何於中有二般若？但一切諸法無不同然，是故強名諸法實相。一切分別無所不離，是故亦名無分別智，無智而非實相、無實相而非智。如論說云「菩薩觀一切諸法，非常非無常、非我非無我、非有非無等，亦不有是觀，是名菩薩行般若波羅蜜。是義捨一切觀、滅一切語言、離一切心行，從本已來不生不滅如涅槃相。諸法亦如是，是名諸法實相」乃至廣說。問：觀照般若若有三分不？若有見分，何言無見？若無見分，何名觀照？有自證分證自體者，則此智體不同實相，云何得言無二無別？若無見分亦無自證，則同虛空，不得名慧。答：有義，此智有見無相。有義，此智無相無見，唯有自證證於自體。或有說者：若就有別，開分三分俱無；若依無異，假說三分俱有。謂即於此平等之中，無相為相、無見為見、無別自證非不自證，如是自證無所不證，諸法實相無非自故，故此自證無非是見。見實相者是無所見，有所見者不見實故，故此見分無非實相。如是三分，只是一味。若如是說有見不見，無障無礙即是解脫。若存能見即墮有邊，若無見分則墮無邊，不離邊故即為被縛。如論偈云： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三合明二種般若。由非一故，假說二種，而離能所，畢竟無異。所以然者，菩薩修行般若之時，推求一切諸法性相，若我若無我、若常若無常、若生若滅、若有若空，如是一切都無所得，不得一切所取相、不起一切能取之見，是時遠離一切相見，平等證會諸法實相，無二無別、無始無終、無生無滅、非有非空，超過一切語言之路、永絕一切心行之處，云何於中有二般若？但一切諸法無不同然，是故強名諸法實相。一切分別無所不離，是故亦名無分別智，無智而非實相、無實相而非智。如論說云「菩薩觀一切諸法，非常非無常、非我非無我、非有非無等，亦不有是觀，是名菩薩行般若波羅蜜。是義捨一切觀、滅一切語言、離一切心行，從本已來不生不滅如涅槃相。諸法亦如是，是名諸法實相」乃至廣說。問：觀照般若若有三分不？若有見分，何言無見？若無見分，何名觀照？有自證分證自體者，則此智體不同實相，云何得言無二無別？若無見分亦無自證，則同虛空，不得名慧。答：有義，此智有見無相。有義，此智無相無見，唯有自證證於自體。或有說者：若就有別，開分三分俱無；若依無異，假說三分俱有。謂即於此平等之中，無相為相、無見為見、無別自證非不自證，如是自證無所不證，諸法實相無非自故，故此自證無非是見。見實相者是無所見，有所見者不見實故，故此見分無非實相。如是三分，只是一味。若如是說有見不見，無障無礙即是解脫。若存能見即墮有邊，若無見分則墮無邊，不離邊故即為被縛。如論偈云：

「若人見般若， 是即為被縛； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人見般若， 是即為被縛；

若不見般若， 即亦名被縛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若不見般若， 即亦名被縛。

若人見般若， 是則得解脫； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人見般若， 是則得解脫；

若不見般若， 則亦得解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若不見般若， 則亦得解脫。」

上來第二、顯經宗竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上來第二、顯經宗竟。

第三、釋題名者，摩訶言大，般若云慧，波羅蜜者名到彼岸，如論說也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三、釋題名者，摩訶言大，般若云慧，波羅蜜者名到彼岸，如論說也。

將釋此名，即作三門：先大、次慧、後到彼岸。所言大者，總而言之，凡諸所有大事大法、不可思議神力威德，皆是般若之所成辦。以是義故，名之為大。如下文云「般若波羅蜜為大事故起、不可思議事故起、不可稱事故起、無有量事故起、無等等事故起。何以故？波若波羅蜜中含受五波羅蜜、含受內空乃至有法無法空、含受四念處乃至八聖道分，是深般若波羅蜜中含受佛十力乃至一切種智。譬如灌頂王國土中尊，諸有官事皆委大臣，國王安樂無事。如是須菩提！所有聲聞辟支佛法、若菩薩法若佛法，一切皆在般若波羅蜜中，般若波羅蜜能成辦其事」乃至廣說。別而論之，乃有眾多。今撮其要，略釋四義：有勝力故、得多聞故、生大人故、與大果故。有勝力故名為大者，謂諸菩薩能學般若波羅蜜故，有不思議殊勝神力。如經言「欲以一毛舉三千大千國土中諸須彌山，擲過他方無量阿僧祇諸國土、不嬈眾生者，當學般若波羅蜜」故。得多聞故名為大者，謂諸菩薩學般若故，過去未來一切諸佛所說言教，已說當說皆得遍聞。如經言「過去諸佛已說、現在諸佛今說、未來諸佛當說，欲聞聞已自利亦利他人，當學般若波羅蜜」。論曰「菩薩有三昧，名觀三世諸佛三昧。入是三昧，皆見三世諸佛、聞其說法」。問：過去未來諸佛音聲至現在故，菩薩得聞耶？聲不至現，而三昧力能聞已滅未生音耶？若彼音聲至現在者，云何已滅重生於現？云何未生先現於今？若彼音聲不至今現，則彼音聲已滅未生，未生已滅即是無聲，云何得聞於無聲耶？答：彼過未音雖不至今而能得聞，三昧力故。如障外色雖物所隔，而能得見，天眼力故。過未音聲，當知亦爾，雖時有隔而能得聞。得聞曾有當有之聲，非聞已滅未生之無。若彼過未諸佛力故，聲至於今而令聞者，凡夫二乘皆得聽聞，非謂般若三昧之力。故此經言「已說當說」，當說即是當有之音、已說即是曾有之聲。問：菩薩現能聞於曾當，佛豈不能令聲至今？若能令至，不離前難，重生逆理，不應理故。答：誰言諸佛不能令至？但說聞至非般若力。當知諸佛法輪音聲，遍於三世無所不至，能至所至不可得故。如《華嚴經》言「譬如章文字，悉入一切數，所入無所入，法輪亦如是。如來轉法輪，三世無不至。所轉無所轉，求之不可得。」雖去來音至於今現，而非重生，亦非過理。所以然者，佛知三世長遠之劫，即是極促一念之頃，而不令劫促亦不令念長，是故當知彼聲至今，無重生逆理過失。如彼經言「無量無數劫，即是一念頃，亦不令劫短，究竟剎那法。」且止乘論，還述本宗。生大人故名為大者，四種 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 將釋此名，即作三門：先大、次慧、後到彼岸。所言大者，總而言之，凡諸所有大事大法、不可思議神力威德，皆是般若之所成辦。以是義故，名之為大。如下文云「般若波羅蜜為大事故起、不可思議事故起、不可稱事故起、無有量事故起、無等等事故起。何以故？波若波羅蜜中含受五波羅蜜、含受內空乃至有法無法空、含受四念處乃至八聖道分，是深般若波羅蜜中含受佛十力乃至一切種智。譬如灌頂王國土中尊，諸有官事皆委大臣，國王安樂無事。如是須菩提！所有聲聞辟支佛法、若菩薩法若佛法，一切皆在般若波羅蜜中，般若波羅蜜能成辦其事」乃至廣說。別而論之，乃有眾多。今撮其要，略釋四義：有勝力故、得多聞故、生大人故、與大果故。有勝力故名為大者，謂諸菩薩能學般若波羅蜜故，有不思議殊勝神力。如經言「欲以一毛舉三千大千國土中諸須彌山，擲過他方無量阿僧祇諸國土、不嬈眾生者，當學般若波羅蜜」故。得多聞故名為大者，謂諸菩薩學般若故，過去未來一切諸佛所說言教，已說當說皆得遍聞。如經言「過去諸佛已說、現在諸佛今說、未來諸佛當說，欲聞聞已自利亦利他人，當學般若波羅蜜」。論曰「菩薩有三昧，名觀三世諸佛三昧。入是三昧，皆見三世諸佛、聞其說法」。問：過去未來諸佛音聲至現在故，菩薩得聞耶？聲不至現，而三昧力能聞已滅未生音耶？若彼音聲至現在者，云何已滅重生於現？云何未生先現於今？若彼音聲不至今現，則彼音聲已滅未生，未生已滅即是無聲，云何得聞於無聲耶？答：彼過未音雖不至今而能得聞，三昧力故。如障外色雖物所隔，而能得見，天眼力故。過未音聲，當知亦爾，雖時有隔而能得聞。得聞曾有當有之聲，非聞已滅未生之無。若彼過未諸佛力故，聲至於今而令聞者，凡夫二乘皆得聽聞，非謂般若三昧之力。故此經言「已說當說」，當說即是當有之音、已說即是曾有之聲。問：菩薩現能聞於曾當，佛豈不能令聲至今？若能令至，不離前難，重生逆理，不應理故。答：誰言諸佛不能令至？但說聞至非般若力。當知諸佛法輪音聲，遍於三世無所不至，能至所至不可得故。如《華嚴經》言「譬如章文字，悉入一切數，所入無所入，法輪亦如是。如來轉法輪，三世無不至。所轉無所轉，求之不可得。」雖去來音至於今現，而非重生，亦非過理。所以然者，佛知三世長遠之劫，即是極促一念之頃，而不令劫促亦不令念長，是故當知彼聲至今，無重生逆理過失。如彼經言「無量無數劫，即是一念頃，亦不令劫短，究竟剎那法。」且止乘論，還述本宗。生大人故名為大者，四種

大人皆從般若而得生故。如論說言「一切世間中，十方三世諸佛是第一大。次有菩薩辟支佛聲聞、是四大人皆由般若波羅蜜生」，故名為大。與大果故名之為大者，能與一切眾生無邊無盡果故。如論說言「復次能與眾生大果報，無量無盡、常不變壞，所謂涅槃」，故名為大。餘五不能，故不名大。依是四義，般若名大。六種釋中是有財釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大人皆從般若而得生故。如論說言「一切世間中，十方三世諸佛是第一大。次有菩薩辟支佛聲聞、是四大人皆由般若波羅蜜生」，故名為大。與大果故名之為大者，能與一切眾生無邊無盡果故。如論說言「復次能與眾生大果報，無量無盡、常不變壞，所謂涅槃」，故名為大。餘五不能，故不名大。依是四義，般若名大。六種釋中是有財釋。

第二、釋慧義者，解了義是慧義，能了一切所知境界故。無知義是慧義，有所知者不知實相故。破壞義是慧義，壞一切法可言性相故。不壞義是慧義，不壞假名而證實相故。遠離義是慧義，永離一切取著相故。不離義是慧義，證會一切諸法相故。復次無離無不離義是般若義，於一切法都無所離無所不離故。無壞無不壞義是般若義，於一切法永無所壞無所不壞故。無知無不知義是般若義，由得無所知無所不知故。無義無非義義是般若義，不得一切義不得非義故。如是等義，如論廣說。如是十種般若之義，若約境智非一之義，觀照名慧是持業釋，實相名慧是依主釋。若依能所無二之門亦一實相般若，亦持業釋。問：若彼般若之名此土譯言慧者，何故論說此二不稱？如下文云「不亦稱者，稱名智慧。般若定實相甚深極重，智慧輕薄，是故不能稱。又般若多、智慧少，故不能稱。又般若利益處廣，未成能與世間果報、成已與道果報。又究竟盡知故名稱，般若波羅蜜無能稱知，若常若無常、若實若虛、若有若無，如是等不可稱義應知。」答：此論文意正明智慧之名不稱般若之體，非謂般若之稱不當智慧之名。何者？文稱名智慧者，是舉能稱名為智慧。般若甚深極重者，是顯般若之體離言絕慮。智慧輕薄者，是明般若之名不離言慮，是故此名不能稱體。又般若多智慧少者，般若之體無量無邊，所知所證無限量故；智慧之名有限有量，能稱能知唯一名故。是故少名不稱多體。次言般若利益處廣者，是明般若之體利益處廣，智慧之名所不能詮，是故言不可稱。次言究竟盡知故名稱者，是明智慧之體名稱於盡知，而般若體都無所知，謂常無常、虛實、有無如是一切不可得故，是故言不可稱。又釋盡知體相，故得以名稱其體相。而般若相無能知者，常無常等不可得故。由是道理，故不可稱。以是四義釋不可稱，是顯名體不得相稱也。問：般若之體無所知故，盡知之名不得稱者，則如前釋言「無知義是慧義」，是名可稱般若之體？答：無知之名亦不稱體，直是遮詮，不能表示故。但遮於知，非表於無故。問：若爾，甚深極重之言，是舉其體，故能表示。能表示故，非不可稱。若甚深言亦不稱者，何謂此言是舉體耶？答：甚深等言亦遮詮，但遮淺薄不得深故，是故此言亦不稱體。然論主意向般若體而發此言，就般若名說輕薄言，為顯是意故言舉體，非謂甚深之言能稱般若之體也。問：若如是者，前以十義釋般若名，皆不稱實般若之體，亦不稱於般若之業，云何而言是持業釋？答：般若非然，故不當諸名；而非不然，故能當諸名。又持業釋，且是假說非謂實 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二、釋慧義者，解了義是慧義，能了一切所知境界故。無知義是慧義，有所知者不知實相故。破壞義是慧義，壞一切法可言性相故。不壞義是慧義，不壞假名而證實相故。遠離義是慧義，永離一切取著相故。不離義是慧義，證會一切諸法相故。復次無離無不離義是般若義，於一切法都無所離無所不離故。無壞無不壞義是般若義，於一切法永無所壞無所不壞故。無知無不知義是般若義，由得無所知無所不知故。無義無非義義是般若義，不得一切義不得非義故。如是等義，如論廣說。如是十種般若之義，若約境智非一之義，觀照名慧是持業釋，實相名慧是依主釋。若依能所無二之門亦一實相般若，亦持業釋。問：若彼般若之名此土譯言慧者，何故論說此二不稱？如下文云「不亦稱者，稱名智慧。般若定實相甚深極重，智慧輕薄，是故不能稱。又般若多、智慧少，故不能稱。又般若利益處廣，未成能與世間果報、成已與道果報。又究竟盡知故名稱，般若波羅蜜無能稱知，若常若無常、若實若虛、若有若無，如是等不可稱義應知。」答：此論文意正明智慧之名不稱般若之體，非謂般若之稱不當智慧之名。何者？文稱名智慧者，是舉能稱名為智慧。般若甚深極重者，是顯般若之體離言絕慮。智慧輕薄者，是明般若之名不離言慮，是故此名不能稱體。又般若多智慧少者，般若之體無量無邊，所知所證無限量故；智慧之名有限有量，能稱能知唯一名故。是故少名不稱多體。次言般若利益處廣者，是明般若之體利益處廣，智慧之名所不能詮，是故言不可稱。次言究竟盡知故名稱者，是明智慧之體名稱於盡知，而般若體都無所知，謂常無常、虛實、有無如是一切不可得故，是故言不可稱。又釋盡知體相，故得以名稱其體相。而般若相無能知者，常無常等不可得故。由是道理，故不可稱。以是四義釋不可稱，是顯名體不得相稱也。問：般若之體無所知故，盡知之名不得稱者，則如前釋言「無知義是慧義」，是名可稱般若之體？答：無知之名亦不稱體，直是遮詮，不能表示故。但遮於知，非表於無故。問：若爾，甚深極重之言，是舉其體，故能表示。能表示故，非不可稱。若甚深言亦不稱者，何謂此言是舉體耶？答：甚深等言亦遮詮，但遮淺薄不得深故，是故此言亦不稱體。然論主意向般若體而發此言，就般若名說輕薄言，為顯是意故言舉體，非謂甚深之言能稱般若之體也。問：若如是者，前以十義釋般若名，皆不稱實般若之體，亦不稱於般若之業，云何而言是持業釋？答：般若非然，故不當諸名；而非不然，故能當諸名。又持業釋，且是假說非謂實

然，故不相違也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然，故不相違也。

第三、釋到彼岸義者，到彼岸義乃有眾多。依此經論，略出四義：一者、從生死此岸到涅槃彼岸，故名到彼岸。如論釋言「三乘之人以是般若到彼岸涅槃，滅一切憂苦，以是義故名波羅蜜」。二者、從有相此岸到無相彼岸，故名到彼岸。如論釋言「是般若波羅蜜等，以色心二法推求破壞、不得堅實，以是義故名波羅蜜」。三者、從未滿智此岸到究竟智彼岸，故名到彼岸。如論釋言「彼岸名盡一切智慧邊智，名不可破壞相。不可破壞相者，即是如、法性、實際。以其實故，不可破壞。是三事攝入般若中，故名波羅蜜」。四者、從有此彼岸到無彼此岸，無所到故名到彼岸。如下文言「此彼岸不度，故名般若波羅蜜」。《金鼓經》云「生死涅槃皆妄見，能度無餘，故名波羅蜜」。此四義中，第一第三因中說果，是有財釋。第二第四說其已到，是持業釋也。若以此大慧度之名目能詮者，是依主釋也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三、釋到彼岸義者，到彼岸義乃有眾多。依此經論，略出四義：一者、從生死此岸到涅槃彼岸，故名到彼岸。如論釋言「三乘之人以是般若到彼岸涅槃，滅一切憂苦，以是義故名波羅蜜」。二者、從有相此岸到無相彼岸，故名到彼岸。如論釋言「是般若波羅蜜等，以色心二法推求破壞、不得堅實，以是義故名波羅蜜」。三者、從未滿智此岸到究竟智彼岸，故名到彼岸。如論釋言「彼岸名盡一切智慧邊智，名不可破壞相。不可破壞相者，即是如、法性、實際。以其實故，不可破壞。是三事攝入般若中，故名波羅蜜」。四者、從有此彼岸到無彼此岸，無所到故名到彼岸。如下文言「此彼岸不度，故名般若波羅蜜」。《金鼓經》云「生死涅槃皆妄見，能度無餘，故名波羅蜜」。此四義中，第一第三因中說果，是有財釋。第二第四說其已到，是持業釋也。若以此大慧度之名目能詮者，是依主釋也。

第四、明說經因緣者，如論說云「問曰：佛以何因緣故說摩訶般若波羅蜜經？諸佛之法，不以無事及小因緣而自發言，譬如須彌山王不以無事及小因緣而動。今有何等大因緣故佛說是經？」答中廣出眾多因緣，今撮其要略出六因：一為廣示菩薩行故、二為不違諸天請故、三為欲斷諸人疑故、四為欲治眾生病故、五為欲說第一義諦故、六為欲伏諸論議師故。初、為廣示菩薩行者，如論說言「佛於三藏中廣引種種譬喻為聲聞說法，而不說菩薩道。唯《中阿含．本業經》中佛記彌勒當得作佛，亦不說種種菩薩行。今欲為彌勒等廣說諸菩薩行，故說是經。」二、為不違諸天請者，論說言「爾時菩薩菩提樹下降魔眾已得無上覺，是時三千大千世界主梵天王名尸棄及色界諸天等，釋提桓因及欲界諸天等，皆詣佛所請轉法輪。亦念本願及大慈悲故，受請說法。諸法甚深者，般若波羅蜜是，以是故說此經。」三、為欲斷諸人疑者，論云「有人疑佛不得一切智。所以者何？諸法無量無數，云何一人能知一切法？佛住般若波羅蜜，實相清淨如虛空，無量無數法中自發誠言：『我是一切智人，欲斷一切眾生疑。』以是故說此經。」案云：此中發誠言者，謂不妄語，有長舌故。喻如世共知有長舌者，如世典云「舌長覆鼻，必不妄語。」依此比量證成道理，證知如來所言非妄。是故如來有一切智，以是斷除眾生疑也。四、為欲治眾生病者，論云「一切眾生為結使病之所煩惱，無始已來無人能治，常為外道惡師所誤。我今出世為大醫王，集諸法藥，汝等當服。以是故說此經。」五、為欲說第一義諦者，論云「佛欲說第一義悉檀相，故說是般若波羅蜜經。有四種悉檀。何者為四？一者世界悉檀、二者各各為人悉檀、三者對治悉檀、四者第一義悉檀。」此四悉檀，攝一切十二部經八萬四千法藏皆是實，不相違背。世界悉檀者，有法從緣和合故有，無別性。如車轅輻軸輞和合故有，無別事。人亦如是，五眾和合故有，無別人也。問曰：如經說言「一人出世，多人蒙度」，又《佛二夜經》中說「佛從得道夜至涅槃夜，是二夜中間所說經教，一切皆實而不顛倒。」若實無人者，云何說人等？答曰：人等，世界故有，第一義故無；如如、法性、實際，世界故無，第一義故有。人等亦如是，第一義故無，世界故有。所以者何？五眾因緣有，故有人。非如一人第二頭、第三手，無其因緣而有假名。如是等相，名世界悉檀。云何各各為人悉檀？觀人心行而為說法，於一事中或聽或不聽。如經中說「雜報業故，雜生世間，得雜觸、得雜受」，又餘經說「無人得觸、無人得受」。前為 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四、明說經因緣者，如論說云「問曰：佛以何因緣故說摩訶般若波羅蜜經？諸佛之法，不以無事及小因緣而自發言，譬如須彌山王不以無事及小因緣而動。今有何等大因緣故佛說是經？」答中廣出眾多因緣，今撮其要略出六因：一為廣示菩薩行故、二為不違諸天請故、三為欲斷諸人疑故、四為欲治眾生病故、五為欲說第一義諦故、六為欲伏諸論議師故。初、為廣示菩薩行者，如論說言「佛於三藏中廣引種種譬喻為聲聞說法，而不說菩薩道。唯《中阿含．本業經》中佛記彌勒當得作佛，亦不說種種菩薩行。今欲為彌勒等廣說諸菩薩行，故說是經。」二、為不違諸天請者，論說言「爾時菩薩菩提樹下降魔眾已得無上覺，是時三千大千世界主梵天王名尸棄及色界諸天等，釋提桓因及欲界諸天等，皆詣佛所請轉法輪。亦念本願及大慈悲故，受請說法。諸法甚深者，般若波羅蜜是，以是故說此經。」三、為欲斷諸人疑者，論云「有人疑佛不得一切智。所以者何？諸法無量無數，云何一人能知一切法？佛住般若波羅蜜，實相清淨如虛空，無量無數法中自發誠言：『我是一切智人，欲斷一切眾生疑。』以是故說此經。」案云：此中發誠言者，謂不妄語，有長舌故。喻如世共知有長舌者，如世典云「舌長覆鼻，必不妄語。」依此比量證成道理，證知如來所言非妄。是故如來有一切智，以是斷除眾生疑也。四、為欲治眾生病者，論云「一切眾生為結使病之所煩惱，無始已來無人能治，常為外道惡師所誤。我今出世為大醫王，集諸法藥，汝等當服。以是故說此經。」五、為欲說第一義諦者，論云「佛欲說第一義悉檀相，故說是般若波羅蜜經。有四種悉檀。何者為四？一者世界悉檀、二者各各為人悉檀、三者對治悉檀、四者第一義悉檀。」此四悉檀，攝一切十二部經八萬四千法藏皆是實，不相違背。世界悉檀者，有法從緣和合故有，無別性。如車轅輻軸輞和合故有，無別事。人亦如是，五眾和合故有，無別人也。問曰：如經說言「一人出世，多人蒙度」，又《佛二夜經》中說「佛從得道夜至涅槃夜，是二夜中間所說經教，一切皆實而不顛倒。」若實無人者，云何說人等？答曰：人等，世界故有，第一義故無；如如、法性、實際，世界故無，第一義故有。人等亦如是，第一義故無，世界故有。所以者何？五眾因緣有，故有人。非如一人第二頭、第三手，無其因緣而有假名。如是等相，名世界悉檀。云何各各為人悉檀？觀人心行而為說法，於一事中或聽或不聽。如經中說「雜報業故，雜生世間，得雜觸、得雜受」，又餘經說「無人得觸、無人得受」。前為

斷見人，後為常見人。如是等相，名為各各為人悉檀。云何為對治悉檀？有法對治即有、實性則無。如不淨觀，於欲病中是善對治，於瞋病中不名為善，非對治法。如是慈心於瞋是善，於欲非善。如是等相，名為對治。云何名第一義悉檀？一切法性、一切論議、一切是非，一一可破。諸佛、辟支佛、阿羅漢所行真實法，不可破、不可壞。且於三悉檀中所不通，此中皆通，乃至廣說。案云：總而言之，一切教門不出二宗，所謂二諦。但於世諦有多差別，故於其中分出二種。此二之餘，皆屬初一。中二悉檀有何異者？通而言之，為人悉檀無非對治，對治悉檀亦是為人，然於一事中有無異說，是由人異，故名為人。不由病異以授別藥，唯一事故不名對治。若說別法以治異病，病別藥異故名對治。非於一事中為人異說；故於中不名為人。除此二種，說世俗事皆是世界悉檀所攝。問：諸佛說法無不為人、無非對治眾生病者，云何初後二種悉檀不名為人、不名對治，答：通相而言，有如來問。但為直示世俗假名，又為直顯勝義實相，如是二種由諦故異，不由人異、不由病別，是故別立初後二也。問：若說人等世諦故有，非如一人第二頭等者，蘊界處中何法所攝？又若有人即是有我，何異犢子部所立耶？答：薩婆多宗說無有人如第二頭，蘊界處法所不攝故。犢子部說實有人法不即不離，雖蘊界處之所不攝，而在第五不可說藏。今大乘說因緣故有而無別性，色心等法皆亦如是。若實有人，是增益邊；若都無人，是損減邊。大乘不爾，從緣有故，離損減邊；無別性故，離增益邊。蘊界處中何法攝者，心不相應行蘊中攝，二十四中眾生同分攝，當知法界法處所攝。且止乘論，還述本宗。六、為欲伏諸論議師者，論云「欲令長爪梵志等大論議師於佛法中生信，故說是經。彼若不聞般若氣分離絕四句第一義法，小信尚不得，何況得道果」，乃至廣說。長爪梵志論議因緣，此中應廣說，其餘諸緣廣如論說。說經因緣略述如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷見人，後為常見人。如是等相，名為各各為人悉檀。云何為對治悉檀？有法對治即有、實性則無。如不淨觀，於欲病中是善對治，於瞋病中不名為善，非對治法。如是慈心於瞋是善，於欲非善。如是等相，名為對治。云何名第一義悉檀？一切法性、一切論議、一切是非，一一可破。諸佛、辟支佛、阿羅漢所行真實法，不可破、不可壞。且於三悉檀中所不通，此中皆通，乃至廣說。案云：總而言之，一切教門不出二宗，所謂二諦。但於世諦有多差別，故於其中分出二種。此二之餘，皆屬初一。中二悉檀有何異者？通而言之，為人悉檀無非對治，對治悉檀亦是為人，然於一事中有無異說，是由人異，故名為人。不由病異以授別藥，唯一事故不名對治。若說別法以治異病，病別藥異故名對治。非於一事中為人異說；故於中不名為人。除此二種，說世俗事皆是世界悉檀所攝。問：諸佛說法無不為人、無非對治眾生病者，云何初後二種悉檀不名為人、不名對治，答：通相而言，有如來問。但為直示世俗假名，又為直顯勝義實相，如是二種由諦故異，不由人異、不由病別，是故別立初後二也。問：若說人等世諦故有，非如一人第二頭等者，蘊界處中何法所攝？又若有人即是有我，何異犢子部所立耶？答：薩婆多宗說無有人如第二頭，蘊界處法所不攝故。犢子部說實有人法不即不離，雖蘊界處之所不攝，而在第五不可說藏。今大乘說因緣故有而無別性，色心等法皆亦如是。若實有人，是增益邊；若都無人，是損減邊。大乘不爾，從緣有故，離損減邊；無別性故，離增益邊。蘊界處中何法攝者，心不相應行蘊中攝，二十四中眾生同分攝，當知法界法處所攝。且止乘論，還述本宗。六、為欲伏諸論議師者，論云「欲令長爪梵志等大論議師於佛法中生信，故說是經。彼若不聞般若氣分離絕四句第一義法，小信尚不得，何況得道果」，乃至廣說。長爪梵志論議因緣，此中應廣說，其餘諸緣廣如論說。說經因緣略述如是。

次第五、判教者，分判佛教諸說不同。今且略出二說平章是非。有人說言：一化教門不出二途，一者頓教、二者漸教。漸教之內有其五時：一四諦教、二無相教、三抑揚教、四一乘教、五常住教，從淺至深漸次而說。今此經等諸般若教，在第二時，名無相教。或有說者：出世教門不過三品，所謂經說三種法輪。如《解深密經》言「勝義生菩薩白言：『世尊初於一時在波羅泥斯仙人墮處施鹿林中，唯為發趣聲聞乘者，以四諦相轉正法輪。雖是甚奇甚為希有，而是法輪有上有容，是未了義，是諸諍論安足處所。世尊在昔第二時中，唯為發趣修大乘者，依一切法空無自性、無生無滅、本來寂靜自性涅槃，以隱密相轉正法輪。而是法輪亦是有上，是未了義，是諸諍論安足處所。世尊於今第三時中，普為發趣一切乘者，依一切法空無自性、無生無滅、本來寂靜自性涅槃無自性性，以顯了相轉正法輪，無上無容，是其了義，非諸諍論安足處所。』」今此《大品》并諸般若，皆是第二法輪所攝。問：是二師說，何者為實？答：二種教門、三種法輪，是就一途，亦有道理。然其判此《大品經》等皆屬第二時攝、第二法輪者，理必不然，違經論故。如此論釋〈畢定品〉言「須菩提聞《法華經》說『若於佛所作小功德，乃至戲咲一稱南無佛，漸漸必當作佛』。又聞〈阿鞞跋致品〉中有退不退，如《法華經》中畢定，餘經說有退有不退。是故今問為畢定為不畢定？」乃至廣說。以是驗知，說是經時在《法華》後，即示第二時者不應道理也。問，若判此經在《法華》後者，是說云何通？如《仁王經》言「爾時大眾各相謂言：『大覺世尊前已為我等大眾二十九年說《摩訶般若》、《金剛般若》、《天王問般若》、《光讚般若波羅蜜》。今日如來放大光明，斯作何事？』」答：摩訶般若非一眾多，有在前說、有在後說。如論說言「此經二萬二千偈，大般若十萬偈，若龍王宮、阿修羅宮、天宮中者千億萬偈」乃至廣說。以是義故，不相違也。又此論云「復次有二種說法：一者諍處、二者無諍處。諍處者，如餘經。今欲明無諍處，故說是摩訶般若波羅蜜經。」以此證知，今此經者同於第三顯了法輪，非諸諍論安足處故。而判此經等示第二法輪，是即此經為諍論處，不應謂論說是無諍。又此經言「欲求三乘菩提當學般若波羅蜜」，又言「波若波羅蜜中雖無法可得，而有三乘之教」乃至廣說。如《解深密經》中亦言「一切聲聞、獨覺、菩薩皆是一妙清淨道」，當知此經同彼第三，普為發趣一切乘者，以顯了相轉正法輪。而彼第二法輪中言「唯為發趣修大乘者」，何得以 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第五、判教者，分判佛教諸說不同。今且略出二說平章是非。有人說言：一化教門不出二途，一者頓教、二者漸教。漸教之內有其五時：一四諦教、二無相教、三抑揚教、四一乘教、五常住教，從淺至深漸次而說。今此經等諸般若教，在第二時，名無相教。或有說者：出世教門不過三品，所謂經說三種法輪。如《解深密經》言「勝義生菩薩白言：『世尊初於一時在波羅泥斯仙人墮處施鹿林中，唯為發趣聲聞乘者，以四諦相轉正法輪。雖是甚奇甚為希有，而是法輪有上有容，是未了義，是諸諍論安足處所。世尊在昔第二時中，唯為發趣修大乘者，依一切法空無自性、無生無滅、本來寂靜自性涅槃，以隱密相轉正法輪。而是法輪亦是有上，是未了義，是諸諍論安足處所。世尊於今第三時中，普為發趣一切乘者，依一切法空無自性、無生無滅、本來寂靜自性涅槃無自性性，以顯了相轉正法輪，無上無容，是其了義，非諸諍論安足處所。』」今此《大品》并諸般若，皆是第二法輪所攝。問：是二師說，何者為實？答：二種教門、三種法輪，是就一途，亦有道理。然其判此《大品經》等皆屬第二時攝、第二法輪者，理必不然，違經論故。如此論釋〈畢定品〉言「須菩提聞《法華經》說『若於佛所作小功德，乃至戲咲一稱南無佛，漸漸必當作佛』。又聞〈阿鞞跋致品〉中有退不退，如《法華經》中畢定，餘經說有退有不退。是故今問為畢定為不畢定？」乃至廣說。以是驗知，說是經時在《法華》後，即示第二時者不應道理也。問，若判此經在《法華》後者，是說云何通？如《仁王經》言「爾時大眾各相謂言：『大覺世尊前已為我等大眾二十九年說《摩訶般若》、《金剛般若》、《天王問般若》、《光讚般若波羅蜜》。今日如來放大光明，斯作何事？』」答：摩訶般若非一眾多，有在前說、有在後說。如論說言「此經二萬二千偈，大般若十萬偈，若龍王宮、阿修羅宮、天宮中者千億萬偈」乃至廣說。以是義故，不相違也。又此論云「復次有二種說法：一者諍處、二者無諍處。諍處者，如餘經。今欲明無諍處，故說是摩訶般若波羅蜜經。」以此證知，今此經者同於第三顯了法輪，非諸諍論安足處故。而判此經等示第二法輪，是即此經為諍論處，不應謂論說是無諍。又此經言「欲求三乘菩提當學般若波羅蜜」，又言「波若波羅蜜中雖無法可得，而有三乘之教」乃至廣說。如《解深密經》中亦言「一切聲聞、獨覺、菩薩皆是一妙清淨道」，當知此經同彼第三，普為發趣一切乘者，以顯了相轉正法輪。而彼第二法輪中言「唯為發趣修大乘者」，何得以

此屬彼第二？又此經〈如化品〉言「若法有生滅者如化，若法無生無滅，所謂無誑相涅槃，是法非變化。須菩提言：『如佛所說一切諸法性空，非聲聞作乃至非諸佛作。云何涅槃一法非如化？』佛言：『如是如是，一切法性常空。若新發意菩薩聞一切法皆是性空，乃至涅槃亦皆如化，心即驚怖。為是新發意菩薩故，分別生滅者如化，不生滅者不如化。』須菩提言：『世尊！云何令新發意菩薩知是性空？』佛告須菩提：『諸法先有今無耶？』」以是文證，當知此經說涅槃法亦無自性。而彼第二法輪中言「一切諸法無生無滅、本來寂靜自性涅槃」，不言涅槃無自性性；第三了義法輪中言「一切諸法無生無滅乃至涅槃無自性性」。以是故知，今此經宗超過第二，同第三也。又《華嚴經》云「生死及涅槃，是二悉虛妄。愚智亦如是，二皆無真實。」今此經云「色受想等如幻如夢，乃至涅槃如幻如夢。若當有法勝涅槃者，我說亦復如幻如夢。」當知此經同彼《華嚴》無上無容、究竟了義。但其教門各各異一耳。第五判教，略述如之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此屬彼第二？又此經〈如化品〉言「若法有生滅者如化，若法無生無滅，所謂無誑相涅槃，是法非變化。須菩提言：『如佛所說一切諸法性空，非聲聞作乃至非諸佛作。云何涅槃一法非如化？』佛言：『如是如是，一切法性常空。若新發意菩薩聞一切法皆是性空，乃至涅槃亦皆如化，心即驚怖。為是新發意菩薩故，分別生滅者如化，不生滅者不如化。』須菩提言：『世尊！云何令新發意菩薩知是性空？』佛告須菩提：『諸法先有今無耶？』」以是文證，當知此經說涅槃法亦無自性。而彼第二法輪中言「一切諸法無生無滅、本來寂靜自性涅槃」，不言涅槃無自性性；第三了義法輪中言「一切諸法無生無滅乃至涅槃無自性性」。以是故知，今此經宗超過第二，同第三也。又《華嚴經》云「生死及涅槃，是二悉虛妄。愚智亦如是，二皆無真實。」今此經云「色受想等如幻如夢，乃至涅槃如幻如夢。若當有法勝涅槃者，我說亦復如幻如夢。」當知此經同彼《華嚴》無上無容、究竟了義。但其教門各各異一耳。第五判教，略述如之。

第六、消文。依論廣釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六、消文。依論廣釋。