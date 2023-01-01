大般若波羅蜜多經般若理趣分述讚

大般若波羅蜜多經般若理趣分述讚卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經般若理趣分述讚卷第一

大慈恩寺沙門 基撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慈恩寺沙門 基撰

稽首離性相， 心言本空寂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 稽首離性相， 心言本空寂，

常住真三寶， 及我親教尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常住真三寶， 及我親教尊。

理趣甚深法， 非我所能讚， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 理趣甚深法， 非我所能讚，

今依尊智悲， 加持力故說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今依尊智悲， 加持力故說。

《瑜伽論》第八十二云「諸說法師將欲開闡，先當讚佛，或略或廣。」略讚佛者，由五種相：一者妙色，具三十二大丈夫相圓滿莊嚴，八十隨好間飾支體，光明照耀如大金山。二者寂靜，端嚴殊妙諸根閑寂，其心晏然，已能善得最上調順寂止究竟，已能善到第一調順寂止彼岸，善能密護降伏諸根，為丈夫龍，無誤失故；丈夫牛王，御大眾故；丈夫良馬，心調善故。清淨無撓如澂泉池，已能永拔煩惱習氣。三者勝智，謂於三世及非世法無礙無著。四者正行，六度四攝自他利行皆悉圓滿。五者威德，謂諸如來神通遊戲威德熾盛。復有六讚，功德圓滿故、離垢染故、無濁穢故、無與等故、唯利有情以為業故、於此業用有堪能故，廣讚無邊皆如彼說。既讚佛已，要成十法名說法師。言十法者，一者善於法義，謂六法十義善能解故。二者能廣宣說，謂多聞聞持其聞積集。三者具足無畏，勝大眾中宣說正法無所怯懼，聲不嘶掉、腋不流汗、念無忘失。四者言詞善巧，語工圓滿八支成就，言詞具足處眾說法。五者善方便說，謂二十種善巧方便宣說正法，如以時殷重等。六者具足成就法隨法行，不唯聽聞以為究竟，如其所說即如是行。七者威儀具足，謂說法時手足不亂、頭不動搖、面無變易、鼻不改異，進止往來威儀庠序。八者勇猛精進常樂聽聞所未聞法，於已聞法轉令明淨，不捨瑜伽、不捨作意，心不捨離內奢摩他。九者無有厭倦，謂為四眾廣宣妙法身心無倦。十者具足忍力，謂罵弄訶責終不返報，若被輕蔑不生忿憾，乃至廣說。其聽法者，是說法師說正法時，應安處他令住恭敬無倒聽聞，謂由一因或乃至十。一者，恭敬聽法，現前能證利益安樂。此有四句，如菩薩地法處中說。二者，一、善建立一切法，離諸過失具大義故；二、說者聽者所設劬勞有勝果故。三者，一、能令眾生捨惡趣故；二、得善趣故；三、速能引攝涅槃因故。如是三事，要由恭敬聽聞方得。四者，一、能善了達契經等故；二、如是正法能令眾生捨諸不善攝受諸善，若善聽者能受捨故；三、由此捨受捨離惡因所招後苦故；四、速證涅槃故。五者，一、謂我今當聞所未聞；二、聞已研究；三、當斷疑網；四、棄背諸見；五、我當以慧通達一切甚深句義。此顯三慧，初二顯聞、次二顯思、後一顯修。六者，一、為欲敬報大師恩德，謂佛為我行於無量難行苦行求得此法，云何今者而不聽聞？二、觀自義利；三、究竟能離一切熱惱；四、善順正儀；五、易可見了；六、諸聰慧者內證所知。七者，謂我當集七種正法，知法知義乃至廣說尊卑差別。八者，一、佛法易得，乃至亦為旃荼羅等 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 《瑜伽論》第八十二云「諸說法師將欲開闡，先當讚佛，或略或廣。」略讚佛者，由五種相：一者妙色，具三十二大丈夫相圓滿莊嚴，八十隨好間飾支體，光明照耀如大金山。二者寂靜，端嚴殊妙諸根閑寂，其心晏然，已能善得最上調順寂止究竟，已能善到第一調順寂止彼岸，善能密護降伏諸根，為丈夫龍，無誤失故；丈夫牛王，御大眾故；丈夫良馬，心調善故。清淨無撓如澂泉池，已能永拔煩惱習氣。三者勝智，謂於三世及非世法無礙無著。四者正行，六度四攝自他利行皆悉圓滿。五者威德，謂諸如來神通遊戲威德熾盛。復有六讚，功德圓滿故、離垢染故、無濁穢故、無與等故、唯利有情以為業故、於此業用有堪能故，廣讚無邊皆如彼說。既讚佛已，要成十法名說法師。言十法者，一者善於法義，謂六法十義善能解故。二者能廣宣說，謂多聞聞持其聞積集。三者具足無畏，勝大眾中宣說正法無所怯懼，聲不嘶掉、腋不流汗、念無忘失。四者言詞善巧，語工圓滿八支成就，言詞具足處眾說法。五者善方便說，謂二十種善巧方便宣說正法，如以時殷重等。六者具足成就法隨法行，不唯聽聞以為究竟，如其所說即如是行。七者威儀具足，謂說法時手足不亂、頭不動搖、面無變易、鼻不改異，進止往來威儀庠序。八者勇猛精進常樂聽聞所未聞法，於已聞法轉令明淨，不捨瑜伽、不捨作意，心不捨離內奢摩他。九者無有厭倦，謂為四眾廣宣妙法身心無倦。十者具足忍力，謂罵弄訶責終不返報，若被輕蔑不生忿憾，乃至廣說。其聽法者，是說法師說正法時，應安處他令住恭敬無倒聽聞，謂由一因或乃至十。一者，恭敬聽法，現前能證利益安樂。此有四句，如菩薩地法處中說。二者，一、善建立一切法，離諸過失具大義故；二、說者聽者所設劬勞有勝果故。三者，一、能令眾生捨惡趣故；二、得善趣故；三、速能引攝涅槃因故。如是三事，要由恭敬聽聞方得。四者，一、能善了達契經等故；二、如是正法能令眾生捨諸不善攝受諸善，若善聽者能受捨故；三、由此捨受捨離惡因所招後苦故；四、速證涅槃故。五者，一、謂我今當聞所未聞；二、聞已研究；三、當斷疑網；四、棄背諸見；五、我當以慧通達一切甚深句義。此顯三慧，初二顯聞、次二顯思、後一顯修。六者，一、為欲敬報大師恩德，謂佛為我行於無量難行苦行求得此法，云何今者而不聽聞？二、觀自義利；三、究竟能離一切熱惱；四、善順正儀；五、易可見了；六、諸聰慧者內證所知。七者，謂我當集七種正法，知法知義乃至廣說尊卑差別。八者，一、佛法易得，乃至亦為旃荼羅等

而開示故；二、易學，行住坐臥皆得修故；三、能引發增上生果決定勝果；四、初善；五、中善；六、後善；七、感現樂果；八、引後樂故。九者，謂能解脫九種世間逼迫事故。一、能出生死大牢獄故；二、永斷貪等堅牢縛故；三、棄捨七財貧，建立七財富故；四、超度善行聞正法儉，建立善行聞正法豐故；五、滅無明闇起智明故；六、度四暴流升涅槃岸故；七、究竟能療煩惱病故；八、解脫一切貪愛羂故；九、能度無始生死曠野稠林行故。十者，一、恭敬聽法得思擇力，由此能受聞法勝利，如法求財不以非法，深見過患而受用之，乃至第十能引一切世間出世間靜慮解脫等持等至，廣如彼說。說者聽者先住上法方可說聽，若不住此，徒設劬勞終無大果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而開示故；二、易學，行住坐臥皆得修故；三、能引發增上生果決定勝果；四、初善；五、中善；六、後善；七、感現樂果；八、引後樂故。九者，謂能解脫九種世間逼迫事故。一、能出生死大牢獄故；二、永斷貪等堅牢縛故；三、棄捨七財貧，建立七財富故；四、超度善行聞正法儉，建立善行聞正法豐故；五、滅無明闇起智明故；六、度四暴流升涅槃岸故；七、究竟能療煩惱病故；八、解脫一切貪愛羂故；九、能度無始生死曠野稠林行故。十者，一、恭敬聽法得思擇力，由此能受聞法勝利，如法求財不以非法，深見過患而受用之，乃至第十能引一切世間出世間靜慮解脫等持等至，廣如彼說。說者聽者先住上法方可說聽，若不住此，徒設劬勞終無大果。

將讚經文，略以四門解釋：一、敘經宗旨；二、顯經體性；三、彰經勝德；四、釋經本文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 將讚經文，略以四門解釋：一、敘經宗旨；二、顯經體性；三、彰經勝德；四、釋經本文。

敘經宗旨者，佛滅度後九百年間，有應真大士厥名清辨，身同數論之儀、示無朋黨之執，心處釋迦之理、宗無偏滯之情，時人號為妙吉祥菩薩，神異聖德，廣如別記。彼造《掌珍論》云「凡所知境略有二種：一者有為、二者無為。以諸愚夫不正覺了勝義諦理有為無為無顛倒性，妄執諸法自性差別，增益種種邪見羂網。如世有一無智畫師，畫作可畏藥刃鬼像或女人像，眩目亂意謂為實有，執實有故自起驚怖或生貪染，於彼境界眾多計度，增長分別諸見羂網。若正覺知勝義諦理有為無為無顛倒性，爾時如世有智畫師，不執彼為真實自性，非如前說有為無為境界差別以自纏裹如蠶處繭，彼非有故，無分別慧趣入行成。然證出世無分別智，要須積集能壞一切邪見眼膜、無倒觀空安繕那藥。如是積集無倒觀空，要藉能遣一切所緣自性聞慧，故應聽此般若深經。依此所說以為宗者，真性有為空，如幻緣生故，無為無有實，不起似空花。此中世俗許少分有，若依勝義一切皆空。此中畫師有智無智怖染譬喻，喻佛菩薩、一切異生，自業所招返生憎愛，智者知畫俱於平等不生怖染。」彌勒《中邊》頌曰「虛妄分別有，於此二都無。此中唯有空，於彼亦有此。故說一切法，非空非不空。有無及有故，是即契中道。」此以無所執有有無為以為宗，廣如常說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 敘經宗旨者，佛滅度後九百年間，有應真大士厥名清辨，身同數論之儀、示無朋黨之執，心處釋迦之理、宗無偏滯之情，時人號為妙吉祥菩薩，神異聖德，廣如別記。彼造《掌珍論》云「凡所知境略有二種：一者有為、二者無為。以諸愚夫不正覺了勝義諦理有為無為無顛倒性，妄執諸法自性差別，增益種種邪見羂網。如世有一無智畫師，畫作可畏藥刃鬼像或女人像，眩目亂意謂為實有，執實有故自起驚怖或生貪染，於彼境界眾多計度，增長分別諸見羂網。若正覺知勝義諦理有為無為無顛倒性，爾時如世有智畫師，不執彼為真實自性，非如前說有為無為境界差別以自纏裹如蠶處繭，彼非有故，無分別慧趣入行成。然證出世無分別智，要須積集能壞一切邪見眼膜、無倒觀空安繕那藥。如是積集無倒觀空，要藉能遣一切所緣自性聞慧，故應聽此般若深經。依此所說以為宗者，真性有為空，如幻緣生故，無為無有實，不起似空花。此中世俗許少分有，若依勝義一切皆空。此中畫師有智無智怖染譬喻，喻佛菩薩、一切異生，自業所招返生憎愛，智者知畫俱於平等不生怖染。」彌勒《中邊》頌曰「虛妄分別有，於此二都無。此中唯有空，於彼亦有此。故說一切法，非空非不空。有無及有故，是即契中道。」此以無所執有有無為以為宗，廣如常說。

二、顯經體性者，般若有五：一者實相；二者觀照；三者文字；四者境界，謂真俗二諦；五者眷屬，謂一切福智。如開題中已略顯示。經體有二：一者文、二者義。文字是文，四種是義。實相是般若性，觀照是般若相，文字是般若因，境界是般若境，眷屬是般若伴，故此五種皆名般若。龍猛釋言「就勝義諦一切皆空，教既無教無不教，體亦無體無不體。於俗諦中亦可說有句言章論聲為教體。」廣如清辨《般若燈》說。護法釋言：教體有四。一、攝相歸性體。《般若論》說「應化非真佛，亦非說法者，說法不二取，無說離言相。」此經下言「一切有情及法皆即真如，故甚深般若波羅蜜多亦即真如。」《無垢稱》言「文字性離，無有文字是即解脫。解脫相者，即諸法也」，又「一切法亦如也」。故知教體性即真如。二、攝餘歸識體故。《十地》言「三界唯心」，《二十唯識》言「謂餘相續識差別故，令餘相續差別識生，展轉互為增上緣，故說者聽者心為教體。」三、攝假隨實體。《對法論》說「成所引聲者，謂諸聖所說」，故知但取聲為教體，攝名等假法，隨實聲說故。四、相用別論體。能說法者識上所現聲名句文以為教體，以假及實為教體故。《十地論》云「說者聽者俱以二事而得究竟：一者聲、二善字。由熏習力、唯識變力，於說法者識心之上聚集現故。」如別章說，不能煩引。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、顯經體性者，般若有五：一者實相；二者觀照；三者文字；四者境界，謂真俗二諦；五者眷屬，謂一切福智。如開題中已略顯示。經體有二：一者文、二者義。文字是文，四種是義。實相是般若性，觀照是般若相，文字是般若因，境界是般若境，眷屬是般若伴，故此五種皆名般若。龍猛釋言「就勝義諦一切皆空，教既無教無不教，體亦無體無不體。於俗諦中亦可說有句言章論聲為教體。」廣如清辨《般若燈》說。護法釋言：教體有四。一、攝相歸性體。《般若論》說「應化非真佛，亦非說法者，說法不二取，無說離言相。」此經下言「一切有情及法皆即真如，故甚深般若波羅蜜多亦即真如。」《無垢稱》言「文字性離，無有文字是即解脫。解脫相者，即諸法也」，又「一切法亦如也」。故知教體性即真如。二、攝餘歸識體故。《十地》言「三界唯心」，《二十唯識》言「謂餘相續識差別故，令餘相續差別識生，展轉互為增上緣，故說者聽者心為教體。」三、攝假隨實體。《對法論》說「成所引聲者，謂諸聖所說」，故知但取聲為教體，攝名等假法，隨實聲說故。四、相用別論體。能說法者識上所現聲名句文以為教體，以假及實為教體故。《十地論》云「說者聽者俱以二事而得究竟：一者聲、二善字。由熏習力、唯識變力，於說法者識心之上聚集現故。」如別章說，不能煩引。

三、彰經勝德者，此經總名般若理趣，準義名別有十四種：一、此一切法甚深微妙清淨法門。若聞已信受，得八勝果：一、乃至當坐妙菩提座，一切障蓋皆不能染，謂煩惱障、業障、法障雖多積集而不能染；二、雖造種種極重惡業而易消滅；三、不墮惡趣；四、若能受持日日讀誦精勤無間如理思惟，彼於此生定得一切法平等性金剛等持；五、於一切法皆得自在；六、恒受一切勝妙喜樂；七、當經十六大菩薩生，定得如來執金剛性；八、疾證無上正等菩提。二者、寂靜法性現等覺門。若有聞已信解受持讀誦修習，得二勝果：一、乃至當坐妙菩提座，雖造一切極重惡業，而能超越一切惡趣；二、疾證無上正等菩提。三者、調伏眾惡普勝法門。若有聞已信解受持讀誦修習，得四勝果：一、假使殺害三界所有一切有情，而不由斯墮於地獄、傍生、鬼界，以能調伏一切煩惱及隨煩惱惡業等故；二、常生善趣受勝妙樂。三、修諸菩薩摩訶薩行；四、疾證無上正等菩提。四者、平等智印清淨法門。若有聞已信解受持讀誦修習，得三勝果：一、雖住一切貪瞋癡等客塵煩惱垢穢聚中，而猶蓮花不為一切客塵垢穢過失所染；二、常能修習菩薩勝行；三、疾證無上正等菩提。五者、灌頂法門，得二勝果。六者、如來智印金剛法門，得五勝果。七者、離諸戲論輪字法門，得二勝果。八者、入廣大輪平等性法門，得二勝果。九者、真淨供養無上法門，得二勝果。十者、能善調伏智藏法門，得六種果。十一者、性平等性最勝法門，得三勝果。十二者、一切有情住持遍滿勝藏法門，得二勝果。十三者、無邊無際究竟理趣金剛法門，得三勝果。十四者、甚深理趣最勝法門。能受持者有十八勝德：一、一切障滅；二、隨心所欲無不成辨；三、是諸佛母；四、能誦持者一切罪滅；五、常見諸佛；六、得宿住智；七、若有情類未多佛所植眾善根、久發大願，於此般若波羅蜜多甚深理趣最勝法門不能聽聞書寫讀誦供養恭敬思惟修習，要多佛所植眾善根、久發大願，乃能於此甚深理趣最勝法門，下至聽聞一句一字，況能具足讀誦受持；八、若諸有情供養恭敬尊重讚歎八十殑伽沙等俱胝那庾多佛，乃能具足聞此般若波羅蜜多甚深理趣，乃至十三諸天常隨擁護；十四、終不橫死；十五、不枉遭衰患；十六、諸佛菩薩常共護持，令一切時善增惡減；十七、於諸佛土隨願往生；十八、乃至菩提不墮惡趣。諸有情類受持此經定獲無邊勝利功德，我今略說如是少分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、彰經勝德者，此經總名般若理趣，準義名別有十四種：一、此一切法甚深微妙清淨法門。若聞已信受，得八勝果：一、乃至當坐妙菩提座，一切障蓋皆不能染，謂煩惱障、業障、法障雖多積集而不能染；二、雖造種種極重惡業而易消滅；三、不墮惡趣；四、若能受持日日讀誦精勤無間如理思惟，彼於此生定得一切法平等性金剛等持；五、於一切法皆得自在；六、恒受一切勝妙喜樂；七、當經十六大菩薩生，定得如來執金剛性；八、疾證無上正等菩提。二者、寂靜法性現等覺門。若有聞已信解受持讀誦修習，得二勝果：一、乃至當坐妙菩提座，雖造一切極重惡業，而能超越一切惡趣；二、疾證無上正等菩提。三者、調伏眾惡普勝法門。若有聞已信解受持讀誦修習，得四勝果：一、假使殺害三界所有一切有情，而不由斯墮於地獄、傍生、鬼界，以能調伏一切煩惱及隨煩惱惡業等故；二、常生善趣受勝妙樂。三、修諸菩薩摩訶薩行；四、疾證無上正等菩提。四者、平等智印清淨法門。若有聞已信解受持讀誦修習，得三勝果：一、雖住一切貪瞋癡等客塵煩惱垢穢聚中，而猶蓮花不為一切客塵垢穢過失所染；二、常能修習菩薩勝行；三、疾證無上正等菩提。五者、灌頂法門，得二勝果。六者、如來智印金剛法門，得五勝果。七者、離諸戲論輪字法門，得二勝果。八者、入廣大輪平等性法門，得二勝果。九者、真淨供養無上法門，得二勝果。十者、能善調伏智藏法門，得六種果。十一者、性平等性最勝法門，得三勝果。十二者、一切有情住持遍滿勝藏法門，得二勝果。十三者、無邊無際究竟理趣金剛法門，得三勝果。十四者、甚深理趣最勝法門。能受持者有十八勝德：一、一切障滅；二、隨心所欲無不成辨；三、是諸佛母；四、能誦持者一切罪滅；五、常見諸佛；六、得宿住智；七、若有情類未多佛所植眾善根、久發大願，於此般若波羅蜜多甚深理趣最勝法門不能聽聞書寫讀誦供養恭敬思惟修習，要多佛所植眾善根、久發大願，乃能於此甚深理趣最勝法門，下至聽聞一句一字，況能具足讀誦受持；八、若諸有情供養恭敬尊重讚歎八十殑伽沙等俱胝那庾多佛，乃能具足聞此般若波羅蜜多甚深理趣，乃至十三諸天常隨擁護；十四、終不橫死；十五、不枉遭衰患；十六、諸佛菩薩常共護持，令一切時善增惡減；十七、於諸佛土隨願往生；十八、乃至菩提不墮惡趣。諸有情類受持此經定獲無邊勝利功德，我今略說如是少分。

四、釋經本文者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、釋經本文者。

經曰：如是我聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：如是我聞。

述曰：於此經中略有三分：初從「如是乃至圓滿清白梵行」，是序分也；「爾時世尊為諸菩薩說一切法甚深微妙乃至略說如是少分」，是正宗分也；「時薄伽梵乃至奉行」，是流通分也。《佛地》三名科，與古來別，如彼論說。今解三別：一、文前由致述分；二、應機廣說分；三、感悟修行分。此之三科，今古名字隨義應悉。就初分中，依天親菩薩《燈論》偈中分之為六。彼云「前三明弟子，後三證師說。第一、如是，弟子之信。如是之言，今說不虛。第二、我聞，顯非傳受。第三、一時，聞法有時也。」《智度論》云「說時方人，令生信故」。四主、五處、六機。今依《佛地論》，初分有五：一、總顯已聞，如是我聞。二時、三主、四處、五機。今依此經開之為六，前五如《佛地》，第六歎法有十勝德，宣說正法初中後善等。然此序，述佛教安置，亦是佛說。《集法經》云「阿難問四事：以何為師？依何法住？如何治惡性？經首置何言？佛言：戒能訓誨，可以為師。念處破倒，依之而住。梵法默，伏彼惡人。一切經初皆標六事。」初是正行，次是正解，後辨治障修解行之緣。然此三門必依聖教，故但四問不減不增。《智度論》云阿㝹樓馱教阿難請四事，《大悲經》說優波離教，今謂二人同教。又廣明結集因緣，如別抄記。真諦云：「微細律明。阿難昇座出法藏時，身如諸佛具諸相好。」今勘集藏傳，亦作此說。下座之時復本之形。眾疑有三：一、疑佛慈悲從涅槃起，更說妙法。二、疑有佛從他方來，住此說法。三、疑阿難轉身成佛，為眾說法。故經初言如是我聞，為令生信。言如是者，《法花注》云「如是感應之瑞，如以順機受名，是以無非立稱。眾生以無非為感，如來以順機為應。傳經者以名教出於感應，故云如是。」此應肇公解也。又《注無量義經》言「至人說法但為顯如。唯如為是，故言如是。」瑤公云：「以離五謗，名為如是。前四句離增益等謗，第五如是此經因果非非有非非無名戲論謗，第四句名愚癡謗。」光宅云：「如是將傳所聞，前題舉一部也。如是一部經義，我親從佛聞，即為我聞作呼徹也。」梁武帝云：「如是如斯之言，是佛所說，故言如是。」上來五解，竝是吉藏法師之所引也。真諦及長耳皆云：「如是有三：一、就佛，三世諸佛共說不異名如，以同說故稱是。由斯可信，以同說故。二、就理，明諸法實相古今不異，故名為如。如如而說，故稱為是。既稱理言，不增不減決定可信，故稱如是。三、就人，以阿難望佛教所傳不異故名為如，無非曰是。」此上三解，淨法師等之所引也。又解：如是之言標一部 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：於此經中略有三分：初從「如是乃至圓滿清白梵行」，是序分也；「爾時世尊為諸菩薩說一切法甚深微妙乃至略說如是少分」，是正宗分也；「時薄伽梵乃至奉行」，是流通分也。《佛地》三名科，與古來別，如彼論說。今解三別：一、文前由致述分；二、應機廣說分；三、感悟修行分。此之三科，今古名字隨義應悉。就初分中，依天親菩薩《燈論》偈中分之為六。彼云「前三明弟子，後三證師說。第一、如是，弟子之信。如是之言，今說不虛。第二、我聞，顯非傳受。第三、一時，聞法有時也。」《智度論》云「說時方人，令生信故」。四主、五處、六機。今依《佛地論》，初分有五：一、總顯已聞，如是我聞。二時、三主、四處、五機。今依此經開之為六，前五如《佛地》，第六歎法有十勝德，宣說正法初中後善等。然此序，述佛教安置，亦是佛說。《集法經》云「阿難問四事：以何為師？依何法住？如何治惡性？經首置何言？佛言：戒能訓誨，可以為師。念處破倒，依之而住。梵法默，伏彼惡人。一切經初皆標六事。」初是正行，次是正解，後辨治障修解行之緣。然此三門必依聖教，故但四問不減不增。《智度論》云阿㝹樓馱教阿難請四事，《大悲經》說優波離教，今謂二人同教。又廣明結集因緣，如別抄記。真諦云：「微細律明。阿難昇座出法藏時，身如諸佛具諸相好。」今勘集藏傳，亦作此說。下座之時復本之形。眾疑有三：一、疑佛慈悲從涅槃起，更說妙法。二、疑有佛從他方來，住此說法。三、疑阿難轉身成佛，為眾說法。故經初言如是我聞，為令生信。言如是者，《法花注》云「如是感應之瑞，如以順機受名，是以無非立稱。眾生以無非為感，如來以順機為應。傳經者以名教出於感應，故云如是。」此應肇公解也。又《注無量義經》言「至人說法但為顯如。唯如為是，故言如是。」瑤公云：「以離五謗，名為如是。前四句離增益等謗，第五如是此經因果非非有非非無名戲論謗，第四句名愚癡謗。」光宅云：「如是將傳所聞，前題舉一部也。如是一部經義，我親從佛聞，即為我聞作呼徹也。」梁武帝云：「如是如斯之言，是佛所說，故言如是。」上來五解，竝是吉藏法師之所引也。真諦及長耳皆云：「如是有三：一、就佛，三世諸佛共說不異名如，以同說故稱是。由斯可信，以同說故。二、就理，明諸法實相古今不異，故名為如。如如而說，故稱為是。既稱理言，不增不減決定可信，故稱如是。三、就人，以阿難望佛教所傳不異故名為如，無非曰是。」此上三解，淨法師等之所引也。又解：如是之言標一部

之玄宗，即真俗二諦。真為如、俗為是，欲顯所詮不異二故。又所言順理曰如，遮其虛妄為是。又顯詮於二智教為二智之因，如所有性為如，盡所有性為是。故下云「一切智、道相智，一切相智是也。」又標福智顯是二嚴之因，福為如、智為是也。又教順於理曰如，依教修行為是。又境為如、智為是，所乘能乘實相觀照以標首也。又如是者，吉祥詞也。欲顯經首皆致此言，異外道等一切經初置阿憂二字。又如是者指斥詞也，指下一部之所明也。上來八解，皆此方先德之所傳釋。又如是言，依四義轉：一、依譬喻。如有說言：如是富貴如毘沙門。如是所傳所聞之法如佛所說，定為利樂方便之因。或當所說如是文句如我昔聞。二、依教誨。如有說言：汝當如是讀誦經論。此中如是，遠即佛之教誨，近即傳法者之教誨也。或告時眾：如是當聽我昔所聞。三、依問答。如是我聞，如是演說。謂有問言：汝當所說昔定聞耶？故此答言：如是我聞。四、依許可。如有說言：我當為汝如是而思、如是而作、如是而說。謂結集時，諸菩薩眾咸共請言：如汝所聞，當如是說。傳法菩薩便許可言：如是當說，如我所聞。或信可言：是事如是。謂如是法我昔曾聞。此事如是，齊此當說，定無有異。上來四解，竝《佛地論》親光菩薩等解。又如是者，信順之辭。故《智度論》云「如是我聞，生信也。信受奉行，生智也。信為能入，智為能度。信為入法之初基，智為究竟之玄術。信即所言之理順，順即師資之道成。由信故，所說之法皆可順從。由順故，說聽二徒師資建立。」於此信中略為十釋，所以須初令生信。一、《成唯識》云「信如水清珠能清濁水」，能治不信自性渾濁。所以兵、食、信三，信不可棄。二、《瑜伽》云「信為欲依，欲為精進依，故入一切法欲為根本。作意所生、觸所集起、受所引攝、定為增上、慧為最勝解脫為堅固、出離為後邊。」信既為欲依，所以初說。三、學佛法者如大龍象，以信為手、以捨為牙、以念為頸、以慧為頭，於其兩肩擔集善法。此乃《大毘婆沙》說也。四、法為諸佛手，信為眾生手。故《俱舍》言「拔眾生出生死泥」也。正宗既為佛手，序分生信則為眾生手，兩手相接故登彼岸、出生死泥。次下兩解，《最勝軍王經》意。五、汎大溟海，假手以行舟；渡生死河，須信以發慧。六、遊大曠野，以手持杖捍御群賊；遊生死原，以其信手持智慧刀御煩惱賊。七、見珍財寶手以採拾，聞法寶假信而方得。八、信為聖財之初，故初令起。《顯揚》云「七聖財者，謂信、戒、聞、捨、慧、慚、愧」，故初令生信也。九、信者趣聖位 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 之玄宗，即真俗二諦。真為如、俗為是，欲顯所詮不異二故。又所言順理曰如，遮其虛妄為是。又顯詮於二智教為二智之因，如所有性為如，盡所有性為是。故下云「一切智、道相智，一切相智是也。」又標福智顯是二嚴之因，福為如、智為是也。又教順於理曰如，依教修行為是。又境為如、智為是，所乘能乘實相觀照以標首也。又如是者，吉祥詞也。欲顯經首皆致此言，異外道等一切經初置阿憂二字。又如是者指斥詞也，指下一部之所明也。上來八解，皆此方先德之所傳釋。又如是言，依四義轉：一、依譬喻。如有說言：如是富貴如毘沙門。如是所傳所聞之法如佛所說，定為利樂方便之因。或當所說如是文句如我昔聞。二、依教誨。如有說言：汝當如是讀誦經論。此中如是，遠即佛之教誨，近即傳法者之教誨也。或告時眾：如是當聽我昔所聞。三、依問答。如是我聞，如是演說。謂有問言：汝當所說昔定聞耶？故此答言：如是我聞。四、依許可。如有說言：我當為汝如是而思、如是而作、如是而說。謂結集時，諸菩薩眾咸共請言：如汝所聞，當如是說。傳法菩薩便許可言：如是當說，如我所聞。或信可言：是事如是。謂如是法我昔曾聞。此事如是，齊此當說，定無有異。上來四解，竝《佛地論》親光菩薩等解。又如是者，信順之辭。故《智度論》云「如是我聞，生信也。信受奉行，生智也。信為能入，智為能度。信為入法之初基，智為究竟之玄術。信即所言之理順，順即師資之道成。由信故，所說之法皆可順從。由順故，說聽二徒師資建立。」於此信中略為十釋，所以須初令生信。一、《成唯識》云「信如水清珠能清濁水」，能治不信自性渾濁。所以兵、食、信三，信不可棄。二、《瑜伽》云「信為欲依，欲為精進依，故入一切法欲為根本。作意所生、觸所集起、受所引攝、定為增上、慧為最勝解脫為堅固、出離為後邊。」信既為欲依，所以初說。三、學佛法者如大龍象，以信為手、以捨為牙、以念為頸、以慧為頭，於其兩肩擔集善法。此乃《大毘婆沙》說也。四、法為諸佛手，信為眾生手。故《俱舍》言「拔眾生出生死泥」也。正宗既為佛手，序分生信則為眾生手，兩手相接故登彼岸、出生死泥。次下兩解，《最勝軍王經》意。五、汎大溟海，假手以行舟；渡生死河，須信以發慧。六、遊大曠野，以手持杖捍御群賊；遊生死原，以其信手持智慧刀御煩惱賊。七、見珍財寶手以採拾，聞法寶假信而方得。八、信為聖財之初，故初令起。《顯揚》云「七聖財者，謂信、戒、聞、捨、慧、慚、愧」，故初令生信也。九、信者趣聖位

之梯橙，故四十心以信為初，有信根、信力。有信根故，萬善因此而生；有信力故，四魔不能屈伏。十、諸論云：信者能越惡道、離貧賤因，故有四不壞信。由斯義故，一切經初置如是言，為令生信。言「我聞」者，傳法菩薩自指己身，言如是法親從佛聞，故名我聞。我，謂於諸蘊世俗之假者。然我有三：一、妄所執我，謂諸外道及諸異生所橫計我，或同虛空或如芥子。二、假施設我，謂常樂我淨，隨引二乘於無我中施設為我，令捨無我小乘之果。謂如經言「諸佛或說我、或時說無我。諸法實相中，無我無非我。」謂為聲聞說無常等，除凡夫時所計四倒，說無有情我；但法有因，故後為菩薩說常樂等，除二乘時所起四失。由此諸法本性皆離我無我等，說為常我，故假設也。三、世流布我，謂世共傳張王等姓、天授等名世流之我。今傳法者隨順世間自指之言，稱之為我，不同前二，非妄執故、非假施設，然體即是無我之我也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 之梯橙，故四十心以信為初，有信根、信力。有信根故，萬善因此而生；有信力故，四魔不能屈伏。十、諸論云：信者能越惡道、離貧賤因，故有四不壞信。由斯義故，一切經初置如是言，為令生信。言「我聞」者，傳法菩薩自指己身，言如是法親從佛聞，故名我聞。我，謂於諸蘊世俗之假者。然我有三：一、妄所執我，謂諸外道及諸異生所橫計我，或同虛空或如芥子。二、假施設我，謂常樂我淨，隨引二乘於無我中施設為我，令捨無我小乘之果。謂如經言「諸佛或說我、或時說無我。諸法實相中，無我無非我。」謂為聲聞說無常等，除凡夫時所計四倒，說無有情我；但法有因，故後為菩薩說常樂等，除二乘時所起四失。由此諸法本性皆離我無我等，說為常我，故假設也。三、世流布我，謂世共傳張王等姓、天授等名世流之我。今傳法者隨順世間自指之言，稱之為我，不同前二，非妄執故、非假施設，然體即是無我之我也。

問：諸佛說法本除我執，何故阿難不稱名字乃稱於我？答：以理而言亦應稱字，略有三義但總稱我。一、示不乖俗。宗雖顯真、言不乖俗，雖無有我仍立我名，欲顯真諦不離俗故。二、我者主宰自在之義，阿難多聞聞持其聞積集，三慧齊備文義竝持，於聖教中總持自在。若稱阿難聞如是法，雖指己體，無於法中得自在義。欲顯於法自在義成，故稱我聞，不稱慶喜。三、我者親義，世間共言我見聞此將為親證。若但總稱言阿難聞，或非親聞、從他傳受。今顯親聞世尊所說、非他傳聞，故稱我也。由此三義不稱慶喜，但總曰我聞。聞者，謂即耳根發識聽受所說。今廢耳別就我總稱，故名我聞。諸部計聞，說各不等。今依大乘，根識心所境至和合方名為聞。然根五義勝於識等，故名為聞。對法及龍樹皆作此說。若但聞聲即唯在耳，通緣名等亦在意中，由此唯意獨應名聞。故《瑜伽》言「聞謂比量」。耳名聞者，親聞於聲與意為門。而聞教者由耳聞故，因聞所成總名為聞，因耳而得故耳名聞。然耳不能親取諸法差別名等，如〈聞所成地〉從方便說，因聞成法竝名耳聞，如觀第二月見旋火輪等，如毘留離王為殺諸釋種，語皆唯意識，自耳不緣故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：諸佛說法本除我執，何故阿難不稱名字乃稱於我？答：以理而言亦應稱字，略有三義但總稱我。一、示不乖俗。宗雖顯真、言不乖俗，雖無有我仍立我名，欲顯真諦不離俗故。二、我者主宰自在之義，阿難多聞聞持其聞積集，三慧齊備文義竝持，於聖教中總持自在。若稱阿難聞如是法，雖指己體，無於法中得自在義。欲顯於法自在義成，故稱我聞，不稱慶喜。三、我者親義，世間共言我見聞此將為親證。若但總稱言阿難聞，或非親聞、從他傳受。今顯親聞世尊所說、非他傳聞，故稱我也。由此三義不稱慶喜，但總曰我聞。聞者，謂即耳根發識聽受所說。今廢耳別就我總稱，故名我聞。諸部計聞，說各不等。今依大乘，根識心所境至和合方名為聞。然根五義勝於識等，故名為聞。對法及龍樹皆作此說。若但聞聲即唯在耳，通緣名等亦在意中，由此唯意獨應名聞。故《瑜伽》言「聞謂比量」。耳名聞者，親聞於聲與意為門。而聞教者由耳聞故，因聞所成總名為聞，因耳而得故耳名聞。然耳不能親取諸法差別名等，如〈聞所成地〉從方便說，因聞成法竝名耳聞，如觀第二月見旋火輪等，如毘留離王為殺諸釋種，語皆唯意識，自耳不緣故。

問：阿難于時親見佛說亦親覺知佛說，何故不言如是我見我覺我知，但言我聞？答：有三義。一、欲證深理、欲悟所詮要依聞教，見覺知等非初達理，雖亦實見等，但得言我聞。二、娑婆世界以音聲為佛事，欲顯異於諸佛國土，故但言聞。諸餘佛土或以光明妙香味等為佛事者，經首亦得言我見覺知等；今顯異彼，故但言聞。三、欲顯智覺菩提要因熏習方得。若不聽聞正法，三慧無由得生，故經首言聞，令熏習增長有漏無漏，遞相增長能生出世世間果等，故但言聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：阿難于時親見佛說亦親覺知佛說，何故不言如是我見我覺我知，但言我聞？答：有三義。一、欲證深理、欲悟所詮要依聞教，見覺知等非初達理，雖亦實見等，但得言我聞。二、娑婆世界以音聲為佛事，欲顯異於諸佛國土，故但言聞。諸餘佛土或以光明妙香味等為佛事者，經首亦得言我見覺知等；今顯異彼，故但言聞。三、欲顯智覺菩提要因熏習方得。若不聽聞正法，三慧無由得生，故經首言聞，令熏習增長有漏無漏，遞相增長能生出世世間果等，故但言聞。

問：《大般若》等佛自說言：「我從成道終至涅槃，於其中間不說一字。」何故慶喜謗佛說法，自稱我聞？又《升攝波葉喻經》言「已所說法如手中葉，未所說法如林中葉。」明佛說法。今言我聞，復言不說，一何乖返？答曰：《佛地論》說「有義如來慈悲本願增上緣力，聞者識上文義相生。此文義相雖親依自善根力起，而就強緣，名為佛說。由耳根力自心變現，故名我聞。」此師意說，佛有三法謂定智悲，三法為體實不說法。由本因中願利生故大悲恒起，眾生久修遇佛善業今時成熟，自識心上聞佛說法變似教生，而實不說。如曾參之母嚙指，曾參心痛，知母喚而還。母實無言，但有念子之意，風雲相感其子心疼，變似母喚之相，急歸果如所說。今佛如母，眾生喻參，有言無言其類相似。亦如女人請比丘說法，比丘私去，實不為說。女人得道，言由比丘之恩。以比丘為增上緣，心厭生死遂得證果。眾生以佛為增上緣，自心變似三乘教起，從強緣論，名為佛說，佛實無言。此言我聞，其義亦爾。有義：聞者善根本願增上緣力，如來識上文義相生。此文義相是佛利他善根所起，名為佛說。聞者識心雖不親得，然似彼相分明顯說，故名我聞。此師意說，佛有五蘊十八界等，實有說法利他事業，雖無分利不起攀緣，任運恒時隨機說法作大利樂，如末尼珠及天帝鼓，雖無有心為雨眾寶，及為天帝有說不說。天帝善業感彼力故，鼓任運鳴，天帝聞之而自嚴警。今佛亦爾，無心分別說與不說，眾生善業聞法因熟，如來任運現說法事。此中說法，譬如幻人為幻人說法，名字性離無有文字是即解脫。非如妄執名定屬法、實有能說能聽所說，故佛說言不說一字。夫說法者無說無示等，若如幻士為幻人說，即是非無。故經說言「說法非有亦非無，待因緣故諸法立」也。佛既說法，慶喜親聞，故名我聞。此中二解，初是龍軍、無性等一類師解，後是護法、親光一師之義。應知說此如是我聞，意避增減異分過失。謂如是法我從佛聞、非他展轉，顯示聞者有所堪能，諸有所聞皆離增減異分過失。非如愚夫無所堪能，諸有所聞或不能離增減異分。結集法時，傳佛教者依如來教初說此言，為令眾生恭敬信受，言如是法我從佛聞，文義決定無所增減，是故聞者應正聞已，如理思惟常勤修學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：《大般若》等佛自說言：「我從成道終至涅槃，於其中間不說一字。」何故慶喜謗佛說法，自稱我聞？又《升攝波葉喻經》言「已所說法如手中葉，未所說法如林中葉。」明佛說法。今言我聞，復言不說，一何乖返？答曰：《佛地論》說「有義如來慈悲本願增上緣力，聞者識上文義相生。此文義相雖親依自善根力起，而就強緣，名為佛說。由耳根力自心變現，故名我聞。」此師意說，佛有三法謂定智悲，三法為體實不說法。由本因中願利生故大悲恒起，眾生久修遇佛善業今時成熟，自識心上聞佛說法變似教生，而實不說。如曾參之母嚙指，曾參心痛，知母喚而還。母實無言，但有念子之意，風雲相感其子心疼，變似母喚之相，急歸果如所說。今佛如母，眾生喻參，有言無言其類相似。亦如女人請比丘說法，比丘私去，實不為說。女人得道，言由比丘之恩。以比丘為增上緣，心厭生死遂得證果。眾生以佛為增上緣，自心變似三乘教起，從強緣論，名為佛說，佛實無言。此言我聞，其義亦爾。有義：聞者善根本願增上緣力，如來識上文義相生。此文義相是佛利他善根所起，名為佛說。聞者識心雖不親得，然似彼相分明顯說，故名我聞。此師意說，佛有五蘊十八界等，實有說法利他事業，雖無分利不起攀緣，任運恒時隨機說法作大利樂，如末尼珠及天帝鼓，雖無有心為雨眾寶，及為天帝有說不說。天帝善業感彼力故，鼓任運鳴，天帝聞之而自嚴警。今佛亦爾，無心分別說與不說，眾生善業聞法因熟，如來任運現說法事。此中說法，譬如幻人為幻人說法，名字性離無有文字是即解脫。非如妄執名定屬法、實有能說能聽所說，故佛說言不說一字。夫說法者無說無示等，若如幻士為幻人說，即是非無。故經說言「說法非有亦非無，待因緣故諸法立」也。佛既說法，慶喜親聞，故名我聞。此中二解，初是龍軍、無性等一類師解，後是護法、親光一師之義。應知說此如是我聞，意避增減異分過失。謂如是法我從佛聞、非他展轉，顯示聞者有所堪能，諸有所聞皆離增減異分過失。非如愚夫無所堪能，諸有所聞或不能離增減異分。結集法時，傳佛教者依如來教初說此言，為令眾生恭敬信受，言如是法我從佛聞，文義決定無所增減，是故聞者應正聞已，如理思惟常勤修學。

經曰：一時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：一時。

述曰：第二、明說教時分，即化辰也。法王啟化之日，大眾嘉會之時，此就剎那相續無斷、說聽究竟，隨其分位總名一時。不爾字等，說聽時異，云何名一？此中不定約剎那，亦不定約相續，亦不定約四時八時及十二時并成道竟，若干時節名為一時。但是說聽二徒共相會遇，說聽究竟，總名一時。由能說者得陀羅尼，說一字時於餘一切悉已演說；或能聽者得淨耳根，解一字時於餘一切悉能解了。或能說者經多剎那或復多劫，其能聽者亦或乃至多劫聽聞。故不可定一念多劫之時節也。由於一會聽者之機有利有鈍，如來神力延短念為長劫、促長劫為短劫，時分別故論有二解：一者、此時有為法上分位假立謂道理時。說聽之人五蘊諸行剎那生滅無定時體，有酬前引後現在假法，即說所酬所引之法，假名過去及現在世。聽說二徒五蘊假法事緒究竟假說為時，故總名一時。如算師等以一算子，經歷諸位名為一十百千萬等，其實一物橫竪不同得名有異。此說聽者現五蘊法，曾有名過去、當有名未來、現有名現在，即名為時，說為三世。今此三世事緒究竟總名一時。二者、此時說聽二徒識心之上變作行相，三時體起，即是世識，謂是一念或復多劫，事緒究竟假名一時。如人夢中夢見多生生死謂三世遷流，覺竟但有一虛妄心，知無三世。今以理說，時體亦爾，但有妄心變似三世，事緒究竟總名一時。由義說故，唯意所緣行蘊，法處法界所攝。何不別說十二時等？如淨穢處、晝夜時分，諸方不定。處則方定，故於時中但總言一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：第二、明說教時分，即化辰也。法王啟化之日，大眾嘉會之時，此就剎那相續無斷、說聽究竟，隨其分位總名一時。不爾字等，說聽時異，云何名一？此中不定約剎那，亦不定約相續，亦不定約四時八時及十二時并成道竟，若干時節名為一時。但是說聽二徒共相會遇，說聽究竟，總名一時。由能說者得陀羅尼，說一字時於餘一切悉已演說；或能聽者得淨耳根，解一字時於餘一切悉能解了。或能說者經多剎那或復多劫，其能聽者亦或乃至多劫聽聞。故不可定一念多劫之時節也。由於一會聽者之機有利有鈍，如來神力延短念為長劫、促長劫為短劫，時分別故論有二解：一者、此時有為法上分位假立謂道理時。說聽之人五蘊諸行剎那生滅無定時體，有酬前引後現在假法，即說所酬所引之法，假名過去及現在世。聽說二徒五蘊假法事緒究竟假說為時，故總名一時。如算師等以一算子，經歷諸位名為一十百千萬等，其實一物橫竪不同得名有異。此說聽者現五蘊法，曾有名過去、當有名未來、現有名現在，即名為時，說為三世。今此三世事緒究竟總名一時。二者、此時說聽二徒識心之上變作行相，三時體起，即是世識，謂是一念或復多劫，事緒究竟假名一時。如人夢中夢見多生生死謂三世遷流，覺竟但有一虛妄心，知無三世。今以理說，時體亦爾，但有妄心變似三世，事緒究竟總名一時。由義說故，唯意所緣行蘊，法處法界所攝。何不別說十二時等？如淨穢處、晝夜時分，諸方不定。處則方定，故於時中但總言一。

問：處中有淨穢，不定但說一，諸方時不同，何妨亦定說。凡夫見穢處，知聖居淨土。何不別論此時說，準餘知別時。答：或一剎那或復多劫不可定說，準不解故，由是總相但言一時。其延促劫量，或唯識以促延、或所執以雙泯、或依他以妄法、或實性以平等、或聖力以加持，故有延促。無勞疑惑，義準應釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：處中有淨穢，不定但說一，諸方時不同，何妨亦定說。凡夫見穢處，知聖居淨土。何不別論此時說，準餘知別時。答：或一剎那或復多劫不可定說，準不解故，由是總相但言一時。其延促劫量，或唯識以促延、或所執以雙泯、或依他以妄法、或實性以平等、或聖力以加持，故有延促。無勞疑惑，義準應釋。

經曰：薄伽梵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：薄伽梵。

述曰：自下第三、別說教主。欲歎法出勝人，其法必勝。顯教主中有二：初標名、後歎德。此標名也。古名婆伽婆，義當世尊之號。然義猶闕，所以不翻，漢無此言也。《瑜伽》第八十三卷云「坦然安坐妙菩提座，任運摧滅一切魔軍，大勢力故名薄伽梵。」《佛地論》言謂薄伽聲依六義轉，自在熾盛與端嚴，名稱吉祥及尊貴。如是六種義差別應知，總名為薄伽。此中意說，若有為此薄伽聲目，必具此德。如是一切如來具有於一切種皆不能離，是故如來名薄伽梵。謂諸如來永不繫屬諸煩惱故，具自在義。炎猛智火所燒練故，具熾盛義。妙三十二大丈夫相所莊飾故，具端嚴義。一切殊勝功德圓滿無不知故，具名稱義。一切世間親近供養咸稱讚故，具吉祥義。具一切德，常起方便利益安樂一切有情無懈疲故，具尊貴義。或能破壞四魔怨故，名薄伽梵。四魔怨者，謂煩惱、蘊、死、自在天魔。破諸有情所修善等，名之為魔。入第三劫破煩惱死魔，將至金剛心取破其天魔，解脫道起破其蘊魔。若論其相，金剛心時破煩惱魔，菩提樹下破自在天魔，捨第五分壽入無餘滅破其蘊魔，更留三月破其死魔。若其實義，惱亂菩薩皆名煩惱，二障俱是。金剛心起永破煩惱魔。二障種有，故解脫道起永破蘊死二魔。此依二死作論。其伏天魔不見文說。今依一義，十信菩薩八相成道已應伏天魔。或十住第六心始伏天魔。是中永離生死出三界故，可伏天魔。或入初地即伏天魔。《佛地論》初地已上離麁四魔，隨情取捨。故破四魔名薄伽梵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：自下第三、別說教主。欲歎法出勝人，其法必勝。顯教主中有二：初標名、後歎德。此標名也。古名婆伽婆，義當世尊之號。然義猶闕，所以不翻，漢無此言也。《瑜伽》第八十三卷云「坦然安坐妙菩提座，任運摧滅一切魔軍，大勢力故名薄伽梵。」《佛地論》言謂薄伽聲依六義轉，自在熾盛與端嚴，名稱吉祥及尊貴。如是六種義差別應知，總名為薄伽。此中意說，若有為此薄伽聲目，必具此德。如是一切如來具有於一切種皆不能離，是故如來名薄伽梵。謂諸如來永不繫屬諸煩惱故，具自在義。炎猛智火所燒練故，具熾盛義。妙三十二大丈夫相所莊飾故，具端嚴義。一切殊勝功德圓滿無不知故，具名稱義。一切世間親近供養咸稱讚故，具吉祥義。具一切德，常起方便利益安樂一切有情無懈疲故，具尊貴義。或能破壞四魔怨故，名薄伽梵。四魔怨者，謂煩惱、蘊、死、自在天魔。破諸有情所修善等，名之為魔。入第三劫破煩惱死魔，將至金剛心取破其天魔，解脫道起破其蘊魔。若論其相，金剛心時破煩惱魔，菩提樹下破自在天魔，捨第五分壽入無餘滅破其蘊魔，更留三月破其死魔。若其實義，惱亂菩薩皆名煩惱，二障俱是。金剛心起永破煩惱魔。二障種有，故解脫道起永破蘊死二魔。此依二死作論。其伏天魔不見文說。今依一義，十信菩薩八相成道已應伏天魔。或十住第六心始伏天魔。是中永離生死出三界故，可伏天魔。或入初地即伏天魔。《佛地論》初地已上離麁四魔，隨情取捨。故破四魔名薄伽梵。

問：佛具十號，何故經首佛教慶喜說此名也？答：由此一名世咸尊重故，諸外道皆稱本師名薄伽梵。又此一名總攝眾德，餘名不爾，是故經首皆置此名。然諸經首雖標教主，然各不同。且如新譯《稱讚大乘功德經》，住法界藏諸佛所行眾寶莊嚴大功德殿法性土中，即法身說。其《佛地經》，處最勝光耀七寶莊嚴乃至廣說大寶花王之所建立大宮殿中，十八圓滿淨土之中報身所說。其此經首雖彰佛實德，然稍異餘經，所居即在他化自在天王宮中末尼殿內，化身所說。然法性土雖唯佛居，標德嚴花菩薩亦在彼會。其淨土中雖但菩薩，經中亦說有諸天龍。此經雖但說他化宮列眾，但標十地圓滿諸大菩薩，此等總明一質異見。《金剛論》說「應化非真佛，亦非說法者。說法不二取，無說離言相」，推功歸本以法身為身，餘身非身。法身為說，二說非說。體依聚義，總名為身。法身總為身說之依、身說之本，二身方起，非是常身及非常說。般若但以法性為宗，意在亡相，二身二說皆有相故，名非身說。實此二身亦有身說，欲顯大乘名義深遠，證二空理方能知說，故假妙土以顯經深。法性土中言說稱讚大乘功德經，理實嚴花但居淨土、不居法性土。法性土中無身無說，菩薩何由有聽聞等？又為顯正智內證真空名居法性土，後智起悲化名居淨土等，亦無過失。天龍八部見居化土，其《佛地經》欲顯十八圓滿淨土之相，所說五法如來實德，寄淨土說以顯經深。其實菩薩正智契真亦居法性，天龍聞法亦居化土。其此般若觀照證實相，一切菩薩及與如來亡相為本，實皆居法性身現居淨土，然顯悲深慈厚、歎報身之德，言居化土而說。其聽法者亦但標勝人與佛實德相稱，寄化土以彰。別意如下當說。今言薄伽梵隨應當說，即顯三身皆能說法，徒眾皆有住三土義，唯標報身之德。然則不見經文居自報土說，由此應準佛德及處以知佛土。今此薄伽梵準下別德，即報身實德所居之處，即是化土彰勝身以顯法勝，舉化處以顯經深，欲顯悲智皆是事法修生，不言法性之身土也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：佛具十號，何故經首佛教慶喜說此名也？答：由此一名世咸尊重故，諸外道皆稱本師名薄伽梵。又此一名總攝眾德，餘名不爾，是故經首皆置此名。然諸經首雖標教主，然各不同。且如新譯《稱讚大乘功德經》，住法界藏諸佛所行眾寶莊嚴大功德殿法性土中，即法身說。其《佛地經》，處最勝光耀七寶莊嚴乃至廣說大寶花王之所建立大宮殿中，十八圓滿淨土之中報身所說。其此經首雖彰佛實德，然稍異餘經，所居即在他化自在天王宮中末尼殿內，化身所說。然法性土雖唯佛居，標德嚴花菩薩亦在彼會。其淨土中雖但菩薩，經中亦說有諸天龍。此經雖但說他化宮列眾，但標十地圓滿諸大菩薩，此等總明一質異見。《金剛論》說「應化非真佛，亦非說法者。說法不二取，無說離言相」，推功歸本以法身為身，餘身非身。法身為說，二說非說。體依聚義，總名為身。法身總為身說之依、身說之本，二身方起，非是常身及非常說。般若但以法性為宗，意在亡相，二身二說皆有相故，名非身說。實此二身亦有身說，欲顯大乘名義深遠，證二空理方能知說，故假妙土以顯經深。法性土中言說稱讚大乘功德經，理實嚴花但居淨土、不居法性土。法性土中無身無說，菩薩何由有聽聞等？又為顯正智內證真空名居法性土，後智起悲化名居淨土等，亦無過失。天龍八部見居化土，其《佛地經》欲顯十八圓滿淨土之相，所說五法如來實德，寄淨土說以顯經深。其實菩薩正智契真亦居法性，天龍聞法亦居化土。其此般若觀照證實相，一切菩薩及與如來亡相為本，實皆居法性身現居淨土，然顯悲深慈厚、歎報身之德，言居化土而說。其聽法者亦但標勝人與佛實德相稱，寄化土以彰。別意如下當說。今言薄伽梵隨應當說，即顯三身皆能說法，徒眾皆有住三土義，唯標報身之德。然則不見經文居自報土說，由此應準佛德及處以知佛土。今此薄伽梵準下別德，即報身實德所居之處，即是化土彰勝身以顯法勝，舉化處以顯經深，欲顯悲智皆是事法修生，不言法性之身土也。

經曰：(一)妙善成就一切如來金剛住持平等性智種種希有殊勝功德。(二)已能善獲一切如來灌頂寶冠超過三界。(三)已能善得一切如來遍金剛智大觀自在。(四)已得圓滿一切如來決定諸法大妙智印。(五)已善圓證一切如來畢竟空寂平等性印。(六)於諸能作所作事業皆得善巧成辨無餘。(七)一切有情種種希願隨其無罪皆能滿足。(八)已善安住三世平等常無斷盡廣大遍照。(九)身語心性猶若金剛等諸如來無動無壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：(一)妙善成就一切如來金剛住持平等性智種種希有殊勝功德。(二)已能善獲一切如來灌頂寶冠超過三界。(三)已能善得一切如來遍金剛智大觀自在。(四)已得圓滿一切如來決定諸法大妙智印。(五)已善圓證一切如來畢竟空寂平等性印。(六)於諸能作所作事業皆得善巧成辨無餘。(七)一切有情種種希願隨其無罪皆能滿足。(八)已善安住三世平等常無斷盡廣大遍照。(九)身語心性猶若金剛等諸如來無動無壞。

述曰：此中九句歎如來德。依諸經論略為三釋：第一、且依此經文解。其第一句總歎如來兼以下德，餘之八句別歎如來列諸德異。然下正宗有十四段，以顯世尊十四實德。今此初句總標眾德，餘句別屬功德法門。「金剛住持平等性智」者，舉次第二灌頂寶冠超過三界德，即是十四段中第三段。調伏眾惡普勝法門，亦是第五法王灌頂智藏法門之所顯也。舉下一德二種法門其種種希有殊勝功德者，總指餘七句所有勝德，餘十二段所有法門不可一一具足列故。此總解已。別解釋者，妙者功德微細故，善者非佛不惻故。又內道不了名妙，外道不知名善。又智深難測名妙，福細叵識為善。言成就者，自在任運能現前義。又剋獲圓滿名為成就。一切如來者，欲顯佛德諸佛共故，由此共故佛德可尊，是真實德。梵云達他揭多，古云多陀阿伽度，此云如來。〈菩薩地〉說言「無虛妄故名如來」，《涅槃經》云「如過去佛說契經等不變改故名之為如，從波羅蜜三十七品十一空來至涅槃故名為來。」此意說言，如諸佛等而說妙法，從修萬行來至涅槃，故言不虛是如來義。又言不虛，常行諦語，來至佛位，故名如來。《瑜伽論》云「十號之中初是總序」。若住生死，由行妙行去至佛位，名蘇揭多，號為善逝，古云修伽陀也。若住彼岸因如成佛，號曰如來。一揭多言義通來去，如言蜜多通離到義，此亦如是。金剛者，喻也。平等性智能調眾惡降伏煩惱普勝一切，名曰金剛，如於金剛能摧壞故。言住持者，至法王位能為一切三界勝主，世間所有勝法皆是此智之所住持。令其不壞名住，助其生長名持。又此平等智是諸智藏，一切福智以此為因。此能住持一切佛德、能滅諸惑，名金剛住持，此是平等性智之作用也。內能住持外能摧壞。平等性智者，非是四智中第二平等性智也，畢竟空寂平等法性能證之智，名平等性智，即無分別智，正能斷惑為無間道猶若金剛，即妙觀智中之正智也。若為住持眾德之本，為能摧壞之根本智，即圓鏡中平等性智。若能摧壞著生死涅槃，住無所住，即第七識所成平等性智。若能摧壞二乘異生一切煩惱，住於慈悲利他功德，即成所作平等性智。今以正義，即諸智中隨其所應證性平等，皆能壞分別及二障等。諸德之本，名為金剛住持平等性智。一切菩薩根本所求，如灌頂位之寶冠也。性是無漏，離三界繫，永無分別。此牒次下第一德已。餘德非一，名為種種。無始未得名為希有，唯佛乃成故名殊勝。積力道成名為功德。此總含下，下自當知。第二句云「已能善獲一切如來灌頂寶冠超過三界」者，即下十四段中第三調伏眾惡普勝法門，及第 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：此中九句歎如來德。依諸經論略為三釋：第一、且依此經文解。其第一句總歎如來兼以下德，餘之八句別歎如來列諸德異。然下正宗有十四段，以顯世尊十四實德。今此初句總標眾德，餘句別屬功德法門。「金剛住持平等性智」者，舉次第二灌頂寶冠超過三界德，即是十四段中第三段。調伏眾惡普勝法門，亦是第五法王灌頂智藏法門之所顯也。舉下一德二種法門其種種希有殊勝功德者，總指餘七句所有勝德，餘十二段所有法門不可一一具足列故。此總解已。別解釋者，妙者功德微細故，善者非佛不惻故。又內道不了名妙，外道不知名善。又智深難測名妙，福細叵識為善。言成就者，自在任運能現前義。又剋獲圓滿名為成就。一切如來者，欲顯佛德諸佛共故，由此共故佛德可尊，是真實德。梵云達他揭多，古云多陀阿伽度，此云如來。〈菩薩地〉說言「無虛妄故名如來」，《涅槃經》云「如過去佛說契經等不變改故名之為如，從波羅蜜三十七品十一空來至涅槃故名為來。」此意說言，如諸佛等而說妙法，從修萬行來至涅槃，故言不虛是如來義。又言不虛，常行諦語，來至佛位，故名如來。《瑜伽論》云「十號之中初是總序」。若住生死，由行妙行去至佛位，名蘇揭多，號為善逝，古云修伽陀也。若住彼岸因如成佛，號曰如來。一揭多言義通來去，如言蜜多通離到義，此亦如是。金剛者，喻也。平等性智能調眾惡降伏煩惱普勝一切，名曰金剛，如於金剛能摧壞故。言住持者，至法王位能為一切三界勝主，世間所有勝法皆是此智之所住持。令其不壞名住，助其生長名持。又此平等智是諸智藏，一切福智以此為因。此能住持一切佛德、能滅諸惑，名金剛住持，此是平等性智之作用也。內能住持外能摧壞。平等性智者，非是四智中第二平等性智也，畢竟空寂平等法性能證之智，名平等性智，即無分別智，正能斷惑為無間道猶若金剛，即妙觀智中之正智也。若為住持眾德之本，為能摧壞之根本智，即圓鏡中平等性智。若能摧壞著生死涅槃，住無所住，即第七識所成平等性智。若能摧壞二乘異生一切煩惱，住於慈悲利他功德，即成所作平等性智。今以正義，即諸智中隨其所應證性平等，皆能壞分別及二障等。諸德之本，名為金剛住持平等性智。一切菩薩根本所求，如灌頂位之寶冠也。性是無漏，離三界繫，永無分別。此牒次下第一德已。餘德非一，名為種種。無始未得名為希有，唯佛乃成故名殊勝。積力道成名為功德。此總含下，下自當知。第二句云「已能善獲一切如來灌頂寶冠超過三界」者，即下十四段中第三調伏眾惡普勝法門，及第

五灌頂智藏法門所顯。下經解言「若以世間灌頂位施，當得出世灌頂位果」。西域世間剎帝利種太子，將受帝王之位，先請有德婆羅門等以為師傅，乘千里象取四大海水，以吉祥茅沾彼海水灑太子頂令其淨潔，作大吉祥，四方歸伏方受王位。古翻經云剎利水澆頭王，今新翻云剎帝利種灌頂大王。王身必是剎帝利種。請婆羅門以為師傅灌其頭頂，以婆羅門性修梵行淨戒之族故，剎帝利請灌其頂，此乃效習受法王位之儀式也。謂第十地究竟菩薩生色界上大自在宮，蓮華臺中將起金剛定受佛之位，勝諸菩薩、菩薩中尊，佛之長子名為太子，十方諸佛是其師傅，各舒慧手及右臂手，以三世佛清淨法水灌灑其頂，頂謂心首及其頭首，除無始來二障垢穢有漏染污，遍滿清淨無漏潔白殊勝法王位。如世太子既灌頂已將受王位，戴王之冠、著王之服、處王之殿。佛法太子亦復如是，將受法王法主之位，戴佛之冠，謂一切智、一切種智，是佛心首所戴持故，即是觀照波羅蜜多，此功德法真實珍寶，七聖財中名為慧財，故此冠冤名為寶冠。服二際佛功德法衣，即是慚愧柔和忍辱之上衣也。此智慧冠是大智藏，一切善法因此生故。處十方佛空寂寶殿，由戴如是冠衣等故，無始惡友以煩惱水澆其心頂，生死心首所戴愚癡醜惡冠冤、生死所著無慚無愧剛強佷戾瞋恚惡服，悉得消滅永為棄捨，永更不入三界牢獄，故名降伏眾惡普勝法門，亦名灌頂智藏法門。由如是故為三界主，出諸有漏生死繫縛超三界也。自體無漏名為遍也。故下經云「若以世間灌頂位施，當得出世法王位果」。第三句云「遍金剛智大觀自在」者，即下十四段中第十二一切有情住持遍滿勝藏法門，謂佛具證一切有情皆如來藏，普賢菩薩自體遍故，能證如來藏遍諸有情。此能證智名遍金剛智，摧滅生死一切障故。然由悲故，觀諸有情身語心行，可濟拔者應時為現。故諸有情皆金剛藏，以金剛藏所灌灑故；皆正法藏，一切皆隨正語轉故；皆妙業藏，一切事業加行依故。由觀有情而起三業，故曰觀自在。於求念者如應利樂無失時處法器等，故大觀自在。如龜茲國聖苾芻尼所現事也。第四句云「決定諸法大妙智印」者，即下十四段中第二寂靜法性般若理趣現等覺門。總一切法不過有二：一智、二境，智謂金剛智、境謂一切法。又有二種：一能詮、二所詮，能詮謂法、所詮謂義。今顯世尊於二二種諸法之中決定悟解無有疑惑，能知此智名大妙智印。此智印定二二種法，離諸疑網，非凡愚所測名之為妙，神用難思復名為大，即觀有智印定諸法無疑惑也。第五句云「一切如來畢竟空寂平等性印」者，即下十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五灌頂智藏法門所顯。下經解言「若以世間灌頂位施，當得出世灌頂位果」。西域世間剎帝利種太子，將受帝王之位，先請有德婆羅門等以為師傅，乘千里象取四大海水，以吉祥茅沾彼海水灑太子頂令其淨潔，作大吉祥，四方歸伏方受王位。古翻經云剎利水澆頭王，今新翻云剎帝利種灌頂大王。王身必是剎帝利種。請婆羅門以為師傅灌其頭頂，以婆羅門性修梵行淨戒之族故，剎帝利請灌其頂，此乃效習受法王位之儀式也。謂第十地究竟菩薩生色界上大自在宮，蓮華臺中將起金剛定受佛之位，勝諸菩薩、菩薩中尊，佛之長子名為太子，十方諸佛是其師傅，各舒慧手及右臂手，以三世佛清淨法水灌灑其頂，頂謂心首及其頭首，除無始來二障垢穢有漏染污，遍滿清淨無漏潔白殊勝法王位。如世太子既灌頂已將受王位，戴王之冠、著王之服、處王之殿。佛法太子亦復如是，將受法王法主之位，戴佛之冠，謂一切智、一切種智，是佛心首所戴持故，即是觀照波羅蜜多，此功德法真實珍寶，七聖財中名為慧財，故此冠冤名為寶冠。服二際佛功德法衣，即是慚愧柔和忍辱之上衣也。此智慧冠是大智藏，一切善法因此生故。處十方佛空寂寶殿，由戴如是冠衣等故，無始惡友以煩惱水澆其心頂，生死心首所戴愚癡醜惡冠冤、生死所著無慚無愧剛強佷戾瞋恚惡服，悉得消滅永為棄捨，永更不入三界牢獄，故名降伏眾惡普勝法門，亦名灌頂智藏法門。由如是故為三界主，出諸有漏生死繫縛超三界也。自體無漏名為遍也。故下經云「若以世間灌頂位施，當得出世法王位果」。第三句云「遍金剛智大觀自在」者，即下十四段中第十二一切有情住持遍滿勝藏法門，謂佛具證一切有情皆如來藏，普賢菩薩自體遍故，能證如來藏遍諸有情。此能證智名遍金剛智，摧滅生死一切障故。然由悲故，觀諸有情身語心行，可濟拔者應時為現。故諸有情皆金剛藏，以金剛藏所灌灑故；皆正法藏，一切皆隨正語轉故；皆妙業藏，一切事業加行依故。由觀有情而起三業，故曰觀自在。於求念者如應利樂無失時處法器等，故大觀自在。如龜茲國聖苾芻尼所現事也。第四句云「決定諸法大妙智印」者，即下十四段中第二寂靜法性般若理趣現等覺門。總一切法不過有二：一智、二境，智謂金剛智、境謂一切法。又有二種：一能詮、二所詮，能詮謂法、所詮謂義。今顯世尊於二二種諸法之中決定悟解無有疑惑，能知此智名大妙智印。此智印定二二種法，離諸疑網，非凡愚所測名之為妙，神用難思復名為大，即觀有智印定諸法無疑惑也。第五句云「一切如來畢竟空寂平等性印」者，即下十四

段中五法門也。第一、一切諸法甚深微妙清淨法門，第四、平等智印清淨法門，第七、離諸戲論輪字法門，第八、入廣大輪平等性法門，第十一、性平等性最勝法門。謂昔妄想計諸法有，今離妄想計執永除，所執既無、所證亦滿，諸妄永棄名為清淨。此諸妄想畢竟體空，世出世間染淨等法無不空寂，空寂之體性即真如，即一切法平等之性。此理決定遍諸法中名之為印。佛得此如一切圓滿故名善證。然《中邊論》解二十空中畢竟空云「為於有情常作饒益而觀空故名畢竟空」。此意說言，為有情故別觀於空，或觀所為有情為空。此觀有情等畢竟不可得、畢竟即空，名畢竟空。此畢竟空寂一切有情、一切法中皆悉平等。是諸人法平等之性，印定諸法定畢竟空，若計所執、若二空理，皆畢竟空故。此解即是第一一切法甚深微妙清淨法門之大義也。自餘四門準下應悉，恐文繁廣故不並釋。第六句云「於諸能作所作事業皆得善巧成辦無餘」者，當下十四段中第十能善調伏智藏法門之所顯德。所調伏者，謂諸纏垢忿恚等過。謂佛世尊自能調伏忿恚等過，亦能調伏一切有情纏垢等失。隨其大小善惡事緣起纏垢等，如來善巧皆能調伏，成辨此智一切皆盡更無遺餘。故佛世尊自智圓滿伏眾惡患，亦能調伏諸有情等纏垢等患，亦令乃至得佛菩提，是名善巧成辨無餘。但是能伏諸纏垢等所有方便皆悉成辨，故言善巧成辨無餘。智慧善巧名能作事業，所伏忿等名所作事業。又智慧方便名能作事，其所調伏身語意業令離纏垢名所作事。此歎世尊具智方便，善能調伏自他忿等一切無餘。第七句云「一切有情種種希願隨其無罪皆能滿足」者，顯下十四段中第十四甚深理趣最勝法門。謂佛世尊由具般若波羅蜜多方便善巧成立勝智，善辨一切清淨事業，能令諸有皆得清淨。又以貪等調伏世間，普遍恒時乃至諸有皆令清淨自然調伏。又大貪等能得清淨大樂大財，三界自在常能堅固饒益有情，由斯陀羅尼。以隱密言詞說其神呪，能受持者一切障滅，隨心所欲無不成辨。乃至廣說若離煩惱惡業、諸願世出世間，若今若後由無罪故悉能滿足。若起煩惱惡業，根本由有罪故，如是諸願皆不與之。故說世尊不奪有情一切諸願；然不皆與，要除無罪。若起煩惱及起惡願，雖有至誠亦定不與。如如意珠，所發善願一切皆得。第八句云「已善安住三世平等常無斷盡廣大遍照」者，顯下十四段中第十三段無邊無際究竟理趣金剛法門。此意總顯般若波羅蜜多若體若用弘廣深遠不異最勝。 是故如來無邊無際一味究竟，能觀般若體用廣大所以無邊、能遍照故所以無際、由無斷故所以一味、由無盡 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 段中五法門也。第一、一切諸法甚深微妙清淨法門，第四、平等智印清淨法門，第七、離諸戲論輪字法門，第八、入廣大輪平等性法門，第十一、性平等性最勝法門。謂昔妄想計諸法有，今離妄想計執永除，所執既無、所證亦滿，諸妄永棄名為清淨。此諸妄想畢竟體空，世出世間染淨等法無不空寂，空寂之體性即真如，即一切法平等之性。此理決定遍諸法中名之為印。佛得此如一切圓滿故名善證。然《中邊論》解二十空中畢竟空云「為於有情常作饒益而觀空故名畢竟空」。此意說言，為有情故別觀於空，或觀所為有情為空。此觀有情等畢竟不可得、畢竟即空，名畢竟空。此畢竟空寂一切有情、一切法中皆悉平等。是諸人法平等之性，印定諸法定畢竟空，若計所執、若二空理，皆畢竟空故。此解即是第一一切法甚深微妙清淨法門之大義也。自餘四門準下應悉，恐文繁廣故不並釋。第六句云「於諸能作所作事業皆得善巧成辦無餘」者，當下十四段中第十能善調伏智藏法門之所顯德。所調伏者，謂諸纏垢忿恚等過。謂佛世尊自能調伏忿恚等過，亦能調伏一切有情纏垢等失。隨其大小善惡事緣起纏垢等，如來善巧皆能調伏，成辨此智一切皆盡更無遺餘。故佛世尊自智圓滿伏眾惡患，亦能調伏諸有情等纏垢等患，亦令乃至得佛菩提，是名善巧成辨無餘。但是能伏諸纏垢等所有方便皆悉成辨，故言善巧成辨無餘。智慧善巧名能作事業，所伏忿等名所作事業。又智慧方便名能作事，其所調伏身語意業令離纏垢名所作事。此歎世尊具智方便，善能調伏自他忿等一切無餘。第七句云「一切有情種種希願隨其無罪皆能滿足」者，顯下十四段中第十四甚深理趣最勝法門。謂佛世尊由具般若波羅蜜多方便善巧成立勝智，善辨一切清淨事業，能令諸有皆得清淨。又以貪等調伏世間，普遍恒時乃至諸有皆令清淨自然調伏。又大貪等能得清淨大樂大財，三界自在常能堅固饒益有情，由斯陀羅尼。以隱密言詞說其神呪，能受持者一切障滅，隨心所欲無不成辨。乃至廣說若離煩惱惡業、諸願世出世間，若今若後由無罪故悉能滿足。若起煩惱惡業，根本由有罪故，如是諸願皆不與之。故說世尊不奪有情一切諸願；然不皆與，要除無罪。若起煩惱及起惡願，雖有至誠亦定不與。如如意珠，所發善願一切皆得。第八句云「已善安住三世平等常無斷盡廣大遍照」者，顯下十四段中第十三段無邊無際究竟理趣金剛法門。此意總顯般若波羅蜜多若體若用弘廣深遠不異最勝。 是故如來無邊無際一味究竟，能觀般若體用廣大所以無邊、能遍照故所以無際、由無斷故所以一味、由無盡

故所以最勝，故能觀智妙知三世，知過未世猶如現在，名為平等。又觀照智無邊無際一味究竟，能觀三世若理若事，事事分明皆善了達，故名平等。其理一相亦名平等。若理若事皆能了達，故平等言通其理事。常無斷盡、廣大遍照，智之用也。善安住者，能觀之智妙達三際，名善安住。理事之中皆無謬亂，名善安住。於一切時智用遍了，是此意也。第九句云「身語心性猶若金剛等諸如來無動無壞」者，顯下十四段中第六段如來智印金剛法門、顯第九段真淨供養無上法門。佛具攝受一切如來金剛身印，能證一切佛之法身，具攝諸佛金剛語印，於一切法得自在轉。具攝諸佛金剛心印，於一切定當得自在。具攝諸佛金剛智印，能得無上妙身語心，猶如金剛無動無壞，不為煩惱之所鼓動、不為外道魔王破壞，令其三業有所動壞。以佛三業智為前導，離諸過失，不可破壞令起過失，故無動壞。無動壞者，與一切佛功德無差，故名為等。等諸如來，即上諸門所說一切如來之妙義也。此如金剛不可動壞殊勝三業，由昔因中如法三業供養諸佛為法供養，故至佛位得是果也。真淨供養所得報故，不可動壞。或此三業非外道惡友所動、非天魔邪朋所壞故，猶若金剛破滅生死所有三業。三業性者即三業體，更無他義。此中九句顯佛世尊下十四段經所顯功德。今歎佛德，欲令眾生知佛具德，起殷重心敬受所說，或聞此已當發勝心欣求證得。或顯世尊具此諸德超過一切，是故所說甚深理趣最為殊勝可依修學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故所以最勝，故能觀智妙知三世，知過未世猶如現在，名為平等。又觀照智無邊無際一味究竟，能觀三世若理若事，事事分明皆善了達，故名平等。其理一相亦名平等。若理若事皆能了達，故平等言通其理事。常無斷盡、廣大遍照，智之用也。善安住者，能觀之智妙達三際，名善安住。理事之中皆無謬亂，名善安住。於一切時智用遍了，是此意也。第九句云「身語心性猶若金剛等諸如來無動無壞」者，顯下十四段中第六段如來智印金剛法門、顯第九段真淨供養無上法門。佛具攝受一切如來金剛身印，能證一切佛之法身，具攝諸佛金剛語印，於一切法得自在轉。具攝諸佛金剛心印，於一切定當得自在。具攝諸佛金剛智印，能得無上妙身語心，猶如金剛無動無壞，不為煩惱之所鼓動、不為外道魔王破壞，令其三業有所動壞。以佛三業智為前導，離諸過失，不可破壞令起過失，故無動壞。無動壞者，與一切佛功德無差，故名為等。等諸如來，即上諸門所說一切如來之妙義也。此如金剛不可動壞殊勝三業，由昔因中如法三業供養諸佛為法供養，故至佛位得是果也。真淨供養所得報故，不可動壞。或此三業非外道惡友所動、非天魔邪朋所壞故，猶若金剛破滅生死所有三業。三業性者即三業體，更無他義。此中九句顯佛世尊下十四段經所顯功德。今歎佛德，欲令眾生知佛具德，起殷重心敬受所說，或聞此已當發勝心欣求證得。或顯世尊具此諸德超過一切，是故所說甚深理趣最為殊勝可依修學。

第二又解：依諸經中說佛具有二十一德，別配此等九句。經文金剛住持平等性智者，謂佛不二現行一向無障殊勝功德，及顯逮得一切佛平等性，得一切佛相似事業殊勝功德。如是一句總顯二德，謂佛世尊離諸凡夫現行生死起諸雜染住著生死、離二乘者現行涅槃一向棄背利樂他事住著涅槃，世尊無彼現行二障，是故說名不二現行。悲智遍故，生死涅槃二俱不住，故名平等。能破此二障故，假喻金剛。住無所住無住涅槃，故名住持。住持悲智，故又逮得一切佛平等性，謂所證理等、能證智等、所成身等，意業悲行悉皆平等。由此平等能壞生死，故名金剛。平等為依能持眾德，故名住持。今但舉一，此等甚多，故名種種殊勝功德。經第二句云灌頂寶冠超過三界，即佛三德：一者、一切菩薩正所求智；二者、極於法界；三者、所行無礙。此中初句成就佛種不斷方便殊勝功德。謂諸菩薩為令佛種無斷絕故勤修加行，非二乘等，是故佛智唯諸菩薩正所應求。由此灌頂法王子位唯第十地，著佛寶冠紹佛之位，非二乘等。謂令眾生求聽般若甚深經典擬成種覺，亦是紹繼法王之位，是故若障破滅眾生不令修學般若經典，即為斷絕諸佛種子。此第二句證得果相殊勝功德，謂得窮極清淨法界。此淨法界，修道之果，觀照心中常現前，故喻於頭上所戴寶冠。寶冠即是身之上飾，法界亦是功德根本，故喻寶冠。此第三句降伏魔怨殊勝功德，謂所行者即色等境。此所行境擾亂心故障礙善，故說名魔怨。諸佛世尊心善安住極悅意境，亦不能亂，所有功德極善成滿，一切惡境不能為礙。以能摧伏一切境界，一切所行不能拘礙離繫縛法，故至佛位超過三界。此第二句世尊之德，無始不成今時始得，名之為獲。第三句云遍金剛智大觀自在，即佛三德：一不可轉法、二住於佛住、三於一切行成就大覺。此中初句降伏外道殊勝功德，謂佛正法一切外道不能退轉，降伏彼已顯自正道，以由成就遍金剛智，說甚深法降伏外道；又由成就遍諸法智，能說深法降諸外道，故說此智喻若金剛。言遍智者，遍解諸法一切智也。此第二句觀所化生殊勝功德，謂住大悲晝夜六時觀世間故。此第三句於一切乘所化有情能隨所應示現自身殊勝功德，謂遍了知一切有情性行差別，如其所應現自身，故大觀自在。若觀有情心行差別不自在者，不能隨類即現其身。由此既能隨應現者，故知佛具遍智大觀自在故也。又初句言遍金剛智，是二十一功德之智，總句最清淨覺。謂於一切有為無為所應覺境正開覺故、淨妙圓滿正開覺故；又於如所有性、盡所有性正開覺故，名遍金剛智。此中二德今顯創圓，名之為 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二又解：依諸經中說佛具有二十一德，別配此等九句。經文金剛住持平等性智者，謂佛不二現行一向無障殊勝功德，及顯逮得一切佛平等性，得一切佛相似事業殊勝功德。如是一句總顯二德，謂佛世尊離諸凡夫現行生死起諸雜染住著生死、離二乘者現行涅槃一向棄背利樂他事住著涅槃，世尊無彼現行二障，是故說名不二現行。悲智遍故，生死涅槃二俱不住，故名平等。能破此二障故，假喻金剛。住無所住無住涅槃，故名住持。住持悲智，故又逮得一切佛平等性，謂所證理等、能證智等、所成身等，意業悲行悉皆平等。由此平等能壞生死，故名金剛。平等為依能持眾德，故名住持。今但舉一，此等甚多，故名種種殊勝功德。經第二句云灌頂寶冠超過三界，即佛三德：一者、一切菩薩正所求智；二者、極於法界；三者、所行無礙。此中初句成就佛種不斷方便殊勝功德。謂諸菩薩為令佛種無斷絕故勤修加行，非二乘等，是故佛智唯諸菩薩正所應求。由此灌頂法王子位唯第十地，著佛寶冠紹佛之位，非二乘等。謂令眾生求聽般若甚深經典擬成種覺，亦是紹繼法王之位，是故若障破滅眾生不令修學般若經典，即為斷絕諸佛種子。此第二句證得果相殊勝功德，謂得窮極清淨法界。此淨法界，修道之果，觀照心中常現前，故喻於頭上所戴寶冠。寶冠即是身之上飾，法界亦是功德根本，故喻寶冠。此第三句降伏魔怨殊勝功德，謂所行者即色等境。此所行境擾亂心故障礙善，故說名魔怨。諸佛世尊心善安住極悅意境，亦不能亂，所有功德極善成滿，一切惡境不能為礙。以能摧伏一切境界，一切所行不能拘礙離繫縛法，故至佛位超過三界。此第二句世尊之德，無始不成今時始得，名之為獲。第三句云遍金剛智大觀自在，即佛三德：一不可轉法、二住於佛住、三於一切行成就大覺。此中初句降伏外道殊勝功德，謂佛正法一切外道不能退轉，降伏彼已顯自正道，以由成就遍金剛智，說甚深法降伏外道；又由成就遍諸法智，能說深法降諸外道，故說此智喻若金剛。言遍智者，遍解諸法一切智也。此第二句觀所化生殊勝功德，謂住大悲晝夜六時觀世間故。此第三句於一切乘所化有情能隨所應示現自身殊勝功德，謂遍了知一切有情性行差別，如其所應現自身，故大觀自在。若觀有情心行差別不自在者，不能隨類即現其身。由此既能隨應現者，故知佛具遍智大觀自在故也。又初句言遍金剛智，是二十一功德之智，總句最清淨覺。謂於一切有為無為所應覺境正開覺故、淨妙圓滿正開覺故；又於如所有性、盡所有性正開覺故，名遍金剛智。此中二德今顯創圓，名之為

得。第四句云決定諸法大妙智印者，此智十地分已得之，今顯滿也。顯二種德：一於一切法智無疑滯、二於諸法智無有疑惑。此中初句斷一切疑殊勝功德，謂於諸法已得能除一切疑惑決定智故。此第二句妙善了達一切法智能隨所應恒正教誨殊勝功德，謂於諸法懷疑惑者無有力能隨應教誨，唯佛世尊證見諸法智善決定，能隨所應無倒教誨無休廢故。若於諸法不決定者，理即不然。又得三法印，諸行無常有為別印、涅槃寂靜無為別印、諸法無我二法遍印，此三妙理印定諸法稱之為印，佛得此智名為智印。第五句云畢竟空寂平等性印者，顯二種德：一得佛無二住勝彼岸、二證無中邊佛地平等。此中初句自性身分殊勝功德。佛無二住即是法身真如為體無差別相，於中一切二相分別皆不現行。緣彼勝定常住其中，故名為住。即無二住名勝彼岸，佛已窮到故名為得。此之法身諸佛共有平等之性，要除二我、觀二我空寂，方始圓證。此第二句證真如相殊勝功德。謂真如相遠離一切有為無為中邊相故、遠離方處中邊相故，即是佛地平等法性。由證此故遍知諸法，於中不染。此真如理印於諸法契畢竟空，方能證會佛皆圓證。第六句云於諸能作所作事業皆得善巧成辨無餘者，此顯世尊二種功德：一其身流布一切世界、二其所成立不可思議。此中第一句現從覩史多天宮來下殊勝功德。謂現化身普於一切世界洲渚同時流下入母胎故，謂即八相示現成道，此即世尊能作事業皆得善巧。 化身既爾，他報身等隨應化現理亦如是，此第二句安立法教殊勝功德。謂佛安立一切法教，超過一切尋思境故，是則名為所作事業皆得善巧。三劫修因本為有情現身說法作大利樂，今既圓滿，故名善巧成辨無餘。第七句云一切有情種種希願隨其無罪皆能滿足，此顯世尊二種功德：一趣無相法、二不相間雜。如來解脫妙智究竟，此中初句調伏方便殊勝功德。無相法者，即是涅槃。佛善了知三乘有情，隨彼堪能調伏方便，如實為說，令彼趣證無相法故。此意說言一切有情求出生死皆得涅槃。三乘妙願由無罪故佛皆能滿，此第二句受用身分殊勝功德。謂受用身不相間雜，一切如來受用身體各各別故。如來妙智能令一切有情解脫故，言如來解脫妙智，佛於此智已得究竟。如來此智不相間雜，於淨佛土現受用身亦不相雜。大集會中現種種身，與諸菩薩受用法樂亦不相雜。如來於此智所現身亦到究竟，此意即顯如來之智及所現身已得究竟。隨諸有情一切無罪所樂所願，皆能為現方便拔濟令離生死，故名滿足。第八句云已善安住三世平等常無斷盡廣大遍照，此顯世尊三種功德：一遊於三世平等 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得。第四句云決定諸法大妙智印者，此智十地分已得之，今顯滿也。顯二種德：一於一切法智無疑滯、二於諸法智無有疑惑。此中初句斷一切疑殊勝功德，謂於諸法已得能除一切疑惑決定智故。此第二句妙善了達一切法智能隨所應恒正教誨殊勝功德，謂於諸法懷疑惑者無有力能隨應教誨，唯佛世尊證見諸法智善決定，能隨所應無倒教誨無休廢故。若於諸法不決定者，理即不然。又得三法印，諸行無常有為別印、涅槃寂靜無為別印、諸法無我二法遍印，此三妙理印定諸法稱之為印，佛得此智名為智印。第五句云畢竟空寂平等性印者，顯二種德：一得佛無二住勝彼岸、二證無中邊佛地平等。此中初句自性身分殊勝功德。佛無二住即是法身真如為體無差別相，於中一切二相分別皆不現行。緣彼勝定常住其中，故名為住。即無二住名勝彼岸，佛已窮到故名為得。此之法身諸佛共有平等之性，要除二我、觀二我空寂，方始圓證。此第二句證真如相殊勝功德。謂真如相遠離一切有為無為中邊相故、遠離方處中邊相故，即是佛地平等法性。由證此故遍知諸法，於中不染。此真如理印於諸法契畢竟空，方能證會佛皆圓證。第六句云於諸能作所作事業皆得善巧成辨無餘者，此顯世尊二種功德：一其身流布一切世界、二其所成立不可思議。此中第一句現從覩史多天宮來下殊勝功德。謂現化身普於一切世界洲渚同時流下入母胎故，謂即八相示現成道，此即世尊能作事業皆得善巧。 化身既爾，他報身等隨應化現理亦如是，此第二句安立法教殊勝功德。謂佛安立一切法教，超過一切尋思境故，是則名為所作事業皆得善巧。三劫修因本為有情現身說法作大利樂，今既圓滿，故名善巧成辨無餘。第七句云一切有情種種希願隨其無罪皆能滿足，此顯世尊二種功德：一趣無相法、二不相間雜。如來解脫妙智究竟，此中初句調伏方便殊勝功德。無相法者，即是涅槃。佛善了知三乘有情，隨彼堪能調伏方便，如實為說，令彼趣證無相法故。此意說言一切有情求出生死皆得涅槃。三乘妙願由無罪故佛皆能滿，此第二句受用身分殊勝功德。謂受用身不相間雜，一切如來受用身體各各別故。如來妙智能令一切有情解脫故，言如來解脫妙智，佛於此智已得究竟。如來此智不相間雜，於淨佛土現受用身亦不相雜。大集會中現種種身，與諸菩薩受用法樂亦不相雜。如來於此智所現身亦到究竟，此意即顯如來之智及所現身已得究竟。隨諸有情一切無罪所樂所願，皆能為現方便拔濟令離生死，故名滿足。第八句云已善安住三世平等常無斷盡廣大遍照，此顯世尊三種功德：一遊於三世平等

法性、二盡虛空性、三窮未來際。此中初句記別三世殊勝功德，謂如現在記別過去未來世事皆無礙故。謂記般若於東北方最後興盛、最初滅之，乃至正法滅盡時事。於瞻波國記法當滅，如《正法滅經》當廣說相。又記菩提樹邊二石菩薩身若滅盡，正法當滅；今沒至胸，事可驗矣。記阿輸迦為輪王事，即其證也。此後二句自利利他二德無盡殊勝功德，謂如虛空經成壞劫性常無盡，如來一切真實功德亦復如是常無斷盡，如未來際無有盡期。利他功德亦復如是，窮未來際，常作一切有情利益安樂事，故廣大遍照，即無斷盡真實功德之照用也。第九句云身語心性猶若金剛等諸如來無動無壞者，此顯世尊二種功德：一到無障處、二凡所現身不可分別。此中初句已修一切障結對治殊勝功德，謂已修習一切二障對治聖道，已到解脫一切障處。所依所趣故名為處。由此如來所有三業皆善無漏。猶如金剛以一切佛非餘動壞，此第二句能正攝受無染自身殊勝功德。謂佛自身非是虛妄分別所起，無煩惱業生雜染故。以如來身非是雜染分別起故、不可分別故。佛三業由離過失，猶若金剛不可動壞，等一切佛。此中九句文義開合總歎二十一德。此中且依《佛地》初釋，恐文繁廣不錄後師。《攝大乘》等隨應廣說，不能一一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法性、二盡虛空性、三窮未來際。此中初句記別三世殊勝功德，謂如現在記別過去未來世事皆無礙故。謂記般若於東北方最後興盛、最初滅之，乃至正法滅盡時事。於瞻波國記法當滅，如《正法滅經》當廣說相。又記菩提樹邊二石菩薩身若滅盡，正法當滅；今沒至胸，事可驗矣。記阿輸迦為輪王事，即其證也。此後二句自利利他二德無盡殊勝功德，謂如虛空經成壞劫性常無盡，如來一切真實功德亦復如是常無斷盡，如未來際無有盡期。利他功德亦復如是，窮未來際，常作一切有情利益安樂事，故廣大遍照，即無斷盡真實功德之照用也。第九句云身語心性猶若金剛等諸如來無動無壞者，此顯世尊二種功德：一到無障處、二凡所現身不可分別。此中初句已修一切障結對治殊勝功德，謂已修習一切二障對治聖道，已到解脫一切障處。所依所趣故名為處。由此如來所有三業皆善無漏。猶如金剛以一切佛非餘動壞，此第二句能正攝受無染自身殊勝功德。謂佛自身非是虛妄分別所起，無煩惱業生雜染故。以如來身非是雜染分別起故、不可分別故。佛三業由離過失，猶若金剛不可動壞，等一切佛。此中九句文義開合總歎二十一德。此中且依《佛地》初釋，恐文繁廣不錄後師。《攝大乘》等隨應廣說，不能一一。

第三又解：此九句經，初四句嘆報身：第一句總歎四智微圓報身實德，不論法界；第二句歎道勝位尊；第三句歎悲深智遍二果齊圓；第四句歎慧廣智德。總印一切有空事理，證不謬故。第五句歎照寂斷德。此歎法身。下四句歎化身：第六句歎成巧恩德；第七句總歎神通輪能滿勝願；第八句歎記心輪能為說法；第九句歎漏盡輪能現離染教誡教授。第一句總歎四智微圓報身實德中，言金剛者，總喻四智所依真如性能摧壞，竝名金剛，非皆正有摧壞事用。言住持者，圓鏡智也，即是證於金剛真如之住持者。此為世出世間眾善之本，又為餘智之根本故，名為住持。依《佛地經》有九圓鏡喻：一、如依圓鏡眾像影現。喻如來智鏡，諸處境識眾像影現故，由此名為一切智者，故佛身諸德此能住持。又由鏡智自餘相續出世世善諸處境識皆依鏡智而得生，故名為住持。二、又如圓鏡無動無搖。眾生觀察自身得失，為欲存德捨諸失。喻如來鏡智懸法界幢無間斷故無所動搖，無數眾生觀於染淨，為欲存淨捨諸染故。三、如鏡善鑒鑒淨無垢光明遍照。喻如來鏡智離二障垢，極善磨瑩、為定攝持、鑒淨無垢，作大利樂事，名光明遍照。四、如鏡依緣本質種種影相生起。喻如來鏡智恒依緣故智影相生。五、如鏡周瑩其面於一切處為諸影像遍起依緣。喻如來鏡智不斷無量眾善行瑩，為諸三乘智影依緣。六、如鏡大地大山宮舍大影可得，而鏡不等大影之量。喻如來鏡智十地影現世出世善一切影現，而智不同彼之分量。七、又如圓鏡非處障質影像起緣。喻如來鏡智非惡友攝，聞不正法障礙眾生智影起緣，彼非器故。八、又如圓鏡非處闇質影像起緣。喻如來鏡智非處樂惡愚昧眾生智影起緣，彼非器故。愚昧重故，雖有三寶良田生長一切善法，不欲聽受、不樂歸依返信外道，豈非愚癡尤重覆蔽？故云非器。九、又如圓鏡非處遠質影像起緣。喻如來智鏡非處不淨感匱法業不信眾生智影起緣，彼非器故。由前身中誹謗正法，經無量劫不聞正法，自業障故。或由無性不信因緣，非聖法器，故非彼緣。由此九喻，隨其所應與自他身、有性無性、世出世善為因緣故，名為住持。平等性者，謂十平等：一、諸相增上喜愛平等法性。謂於相好生喜愛故，今證法性悉皆平等。二、一切領受緣起平等法性。謂內外緣起。三、遠離異相非相平等法性。色等諸法變壞等相不相似故名為異相，遠離各別異相即是共相，如是共相以非相為相即法平等性。故經說言「一切諸法皆同一相，所謂非相。」四、弘濟大慈平等法性。慈有三種：一有情緣，緣有情為境，初發心菩薩修。二法緣，緣正法為境，修 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三又解：此九句經，初四句嘆報身：第一句總歎四智微圓報身實德，不論法界；第二句歎道勝位尊；第三句歎悲深智遍二果齊圓；第四句歎慧廣智德。總印一切有空事理，證不謬故。第五句歎照寂斷德。此歎法身。下四句歎化身：第六句歎成巧恩德；第七句總歎神通輪能滿勝願；第八句歎記心輪能為說法；第九句歎漏盡輪能現離染教誡教授。第一句總歎四智微圓報身實德中，言金剛者，總喻四智所依真如性能摧壞，竝名金剛，非皆正有摧壞事用。言住持者，圓鏡智也，即是證於金剛真如之住持者。此為世出世間眾善之本，又為餘智之根本故，名為住持。依《佛地經》有九圓鏡喻：一、如依圓鏡眾像影現。喻如來智鏡，諸處境識眾像影現故，由此名為一切智者，故佛身諸德此能住持。又由鏡智自餘相續出世世善諸處境識皆依鏡智而得生，故名為住持。二、又如圓鏡無動無搖。眾生觀察自身得失，為欲存德捨諸失。喻如來鏡智懸法界幢無間斷故無所動搖，無數眾生觀於染淨，為欲存淨捨諸染故。三、如鏡善鑒鑒淨無垢光明遍照。喻如來鏡智離二障垢，極善磨瑩、為定攝持、鑒淨無垢，作大利樂事，名光明遍照。四、如鏡依緣本質種種影相生起。喻如來鏡智恒依緣故智影相生。五、如鏡周瑩其面於一切處為諸影像遍起依緣。喻如來鏡智不斷無量眾善行瑩，為諸三乘智影依緣。六、如鏡大地大山宮舍大影可得，而鏡不等大影之量。喻如來鏡智十地影現世出世善一切影現，而智不同彼之分量。七、又如圓鏡非處障質影像起緣。喻如來鏡智非惡友攝，聞不正法障礙眾生智影起緣，彼非器故。八、又如圓鏡非處闇質影像起緣。喻如來鏡智非處樂惡愚昧眾生智影起緣，彼非器故。愚昧重故，雖有三寶良田生長一切善法，不欲聽受、不樂歸依返信外道，豈非愚癡尤重覆蔽？故云非器。九、又如圓鏡非處遠質影像起緣。喻如來智鏡非處不淨感匱法業不信眾生智影起緣，彼非器故。由前身中誹謗正法，經無量劫不聞正法，自業障故。或由無性不信因緣，非聖法器，故非彼緣。由此九喻，隨其所應與自他身、有性無性、世出世善為因緣故，名為住持。平等性者，謂十平等：一、諸相增上喜愛平等法性。謂於相好生喜愛故，今證法性悉皆平等。二、一切領受緣起平等法性。謂內外緣起。三、遠離異相非相平等法性。色等諸法變壞等相不相似故名為異相，遠離各別異相即是共相，如是共相以非相為相即法平等性。故經說言「一切諸法皆同一相，所謂非相。」四、弘濟大慈平等法性。慈有三種：一有情緣，緣有情為境，初發心菩薩修。二法緣，緣正法為境，修

正行菩薩多分修，緣教生故。三無緣，緣真如為境，無生忍菩薩多修。此慈雖有所緣緣法界，故亦名無緣，無分別故。佛皆具有平等福業，長時無間殷重無餘，故名弘濟。五、無待大悲平等法性。二乘之悲不拔一切，唯拔欲界暫時而轉。如來普拔遍緣三界恒時而轉，無所觀待恒救不捨，能拔三苦所苦有情，等如一子不生分別，此子非子及拔不拔。如來證得大菩提已恒作是念：「我常安立一切有情諸善根本，若未悟者我當開悟。」此亦三種準慈應說。六、隨諸眾生所樂示現平等法性。如來雖居無戲論位，由平等智增上力故，大圓鏡智相應淨識現瑠璃等微妙色身，令諸有情善根成就，自心變似如是身相，謂自心外見如來身。七、一切有情敬受所說平等法性。隨眾生樂如是語業發生歡喜，如來即現，由悲願故說必稱機不虛捐也。雖有眾生不順佛語，此是化作，或當有益後必信受。八、世間寂靜皆同一味平等法性。有漏五蘊名為世間，即彼息滅名為寂靜。生死涅槃二俱平等故名一味，又所執世間本性無故名為寂靜，此即顯如無差別故名為一味。九、世間諸法苦樂一味平等法性。世間有八，謂利、衰、毀、譽、稱、譏、苦、樂。得可意事名利，失可意事名衰，不現誹撥名毀，不現讚美名譽，現前讚美名稱，現前誹撥名譏，逼惱身心名苦，適悅身心名樂。聖者居中恒常一味，得利不高、遇衰不下，乃至遇苦無患、得樂無愛，應如虛空平等一味。十、修植無量功德究竟平等法性。功德即是菩提分等熏種長養成熟解脫名為修植。具此十德名平等性智。又有二平等，謂一切有情平等、諸佛平等。如《攝大乘》等解，轉第七得。因昔有我，此彼不等；今離我故，名等平等。種種希有殊勝功德者，即妙觀智及成事智，各有十因。妙觀察智十種因者，一、建立因。此智住持一切陀羅尼門、三摩地門，無礙辨說諸佛妙法，謂十力等。二、生起因。此智能為頓起一切所知無礙妙智種種無量相識因緣，謂一切智能頓了知一切境相，一切境相頓起生因也。三、歡喜因。此智可玩，波羅蜜多、菩提分法、十力、無畏、不共佛法之所莊嚴，甚可愛樂。四、分別因。此智之上世及出世衰盛因果、三乘圓證無餘觀察，妙飾間列。世間惡趣善趣以為衰盛因果，出世以二乘大乘為衰盛因果也。又有異解，如《佛地》第五。五、受用因。此智助平等智為增上緣，擊發鏡智相應淨識，現受用身，種種眾會威德熾盛雨大法雨，為令十地諸大菩薩受大法樂，亦助成智現變化身，乃至為令地前所化受用法樂。六、趣差別因。此智之上無邊因果五趣差別具足顯現。七、界差別因。此智之上無 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正行菩薩多分修，緣教生故。三無緣，緣真如為境，無生忍菩薩多修。此慈雖有所緣緣法界，故亦名無緣，無分別故。佛皆具有平等福業，長時無間殷重無餘，故名弘濟。五、無待大悲平等法性。二乘之悲不拔一切，唯拔欲界暫時而轉。如來普拔遍緣三界恒時而轉，無所觀待恒救不捨，能拔三苦所苦有情，等如一子不生分別，此子非子及拔不拔。如來證得大菩提已恒作是念：「我常安立一切有情諸善根本，若未悟者我當開悟。」此亦三種準慈應說。六、隨諸眾生所樂示現平等法性。如來雖居無戲論位，由平等智增上力故，大圓鏡智相應淨識現瑠璃等微妙色身，令諸有情善根成就，自心變似如是身相，謂自心外見如來身。七、一切有情敬受所說平等法性。隨眾生樂如是語業發生歡喜，如來即現，由悲願故說必稱機不虛捐也。雖有眾生不順佛語，此是化作，或當有益後必信受。八、世間寂靜皆同一味平等法性。有漏五蘊名為世間，即彼息滅名為寂靜。生死涅槃二俱平等故名一味，又所執世間本性無故名為寂靜，此即顯如無差別故名為一味。九、世間諸法苦樂一味平等法性。世間有八，謂利、衰、毀、譽、稱、譏、苦、樂。得可意事名利，失可意事名衰，不現誹撥名毀，不現讚美名譽，現前讚美名稱，現前誹撥名譏，逼惱身心名苦，適悅身心名樂。聖者居中恒常一味，得利不高、遇衰不下，乃至遇苦無患、得樂無愛，應如虛空平等一味。十、修植無量功德究竟平等法性。功德即是菩提分等熏種長養成熟解脫名為修植。具此十德名平等性智。又有二平等，謂一切有情平等、諸佛平等。如《攝大乘》等解，轉第七得。因昔有我，此彼不等；今離我故，名等平等。種種希有殊勝功德者，即妙觀智及成事智，各有十因。妙觀察智十種因者，一、建立因。此智住持一切陀羅尼門、三摩地門，無礙辨說諸佛妙法，謂十力等。二、生起因。此智能為頓起一切所知無礙妙智種種無量相識因緣，謂一切智能頓了知一切境相，一切境相頓起生因也。三、歡喜因。此智可玩，波羅蜜多、菩提分法、十力、無畏、不共佛法之所莊嚴，甚可愛樂。四、分別因。此智之上世及出世衰盛因果、三乘圓證無餘觀察，妙飾間列。世間惡趣善趣以為衰盛因果，出世以二乘大乘為衰盛因果也。又有異解，如《佛地》第五。五、受用因。此智助平等智為增上緣，擊發鏡智相應淨識，現受用身，種種眾會威德熾盛雨大法雨，為令十地諸大菩薩受大法樂，亦助成智現變化身，乃至為令地前所化受用法樂。六、趣差別因。此智之上無邊因果五趣差別具足顯現。七、界差別因。此智之上無

邊因果三界差別具足顯現。八、雨大法雨因。此智之上諸佛菩薩威神所引，廣大甚深教法可得。九、降伏怨敵因。此智之上一切天魔外道異論所不傾動，甚深法界教法可得。十、斷一切疑因。妙觀察智不愚一切，自相共相之所圍繞故，此中廣辨自共相體。此等十因，廣說其相如《佛地論》。成所作智十種因者，謂三業化。一、身業化。此有三種：一、現神通化。由是如來示現種種工巧等處，摧伏諸伎傲慢眾生，以是善巧方便力故，引諸眾生令入聖教成熟解脫。二、現受生化。由是如來往諸眾生種種生處，示同類生而居尊位。由其示現同類生故，攝伏一切異類眾生。三、現業果化。由是如來示現領受本事本生難修諸行，如契經說。如來先世迦葉佛時作是罵言：「何處沙門剃除鬢髮有大菩提？無上菩提極難得故。」由彼惡業，今受如是難行苦果。此言亦是為止惡行現化所作。若不爾者，何有繫屬一生菩薩，已曾親事無量如來植諸善本，性憶宿命，更起如是動語惡行。當知此言為欲化度宜聞此言而得度者，令於佛所離此言故。二、語業化。此亦三種：一、慶慰語化。由是如來宣暢種種隨所樂法文義巧妙，小智眾生初聞尚信。謂佛言音具六十德，諸凡愚慧暫時得聞尚生信解，何況其餘聰慜者慧。二、方便語化。由是如來立正學處，毀諸放逸、讚不放逸，又復建立隨信行人、隨法行等。由大悲故，為諸有情安立學處，令伏諸惡修世間善，安立聖道分位差別，令入正道出離三界。三、辨揚語化。由是如來斷諸眾生無量疑惑，謂成事智隨諸眾生意樂差別現化語業，說種種義斷諸疑惑。謂發一音表一切義，令諸有情隨類獲益。佛以一音演說諸法，眾生隨類各得解等，此由如來本願所引不思議力。若作化身，一質異見利樂事成。三、意業化。此有四種：一、決擇意化。由是如來決擇眾生八萬四千心行差別，謂諸有情八萬四千諸垢塵勞心行差別，此能障礙八萬四千波羅蜜多、陀羅尼門、三摩地等。如《賢劫經》廣說其相，所謂最初修習行法波羅蜜多，乃至最後分布佛體波羅蜜多三百五十，一一皆具六到彼岸。如是總有二千一百，對治貪瞋癡及等分有情心行差別八千四百，除四大種及六無義所生過失，十轉合數八萬四千。修習此故，後得成就八萬四千陀羅尼門、三摩地等。此猶略說，廣則無量。二、造作意化。由是如來觀諸眾生所行之行，行與不行、若德若失，為令取捨造作對治。謂隨觀察一切有情所行之行，若諸惡行，不行有德、行即有失；若諸善行，行即有德、不行有失。如是觀察，為欲令彼取德捨失，於德造作住持對治，於失造作遠離對治。三、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 邊因果三界差別具足顯現。八、雨大法雨因。此智之上諸佛菩薩威神所引，廣大甚深教法可得。九、降伏怨敵因。此智之上一切天魔外道異論所不傾動，甚深法界教法可得。十、斷一切疑因。妙觀察智不愚一切，自相共相之所圍繞故，此中廣辨自共相體。此等十因，廣說其相如《佛地論》。成所作智十種因者，謂三業化。一、身業化。此有三種：一、現神通化。由是如來示現種種工巧等處，摧伏諸伎傲慢眾生，以是善巧方便力故，引諸眾生令入聖教成熟解脫。二、現受生化。由是如來往諸眾生種種生處，示同類生而居尊位。由其示現同類生故，攝伏一切異類眾生。三、現業果化。由是如來示現領受本事本生難修諸行，如契經說。如來先世迦葉佛時作是罵言：「何處沙門剃除鬢髮有大菩提？無上菩提極難得故。」由彼惡業，今受如是難行苦果。此言亦是為止惡行現化所作。若不爾者，何有繫屬一生菩薩，已曾親事無量如來植諸善本，性憶宿命，更起如是動語惡行。當知此言為欲化度宜聞此言而得度者，令於佛所離此言故。二、語業化。此亦三種：一、慶慰語化。由是如來宣暢種種隨所樂法文義巧妙，小智眾生初聞尚信。謂佛言音具六十德，諸凡愚慧暫時得聞尚生信解，何況其餘聰慜者慧。二、方便語化。由是如來立正學處，毀諸放逸、讚不放逸，又復建立隨信行人、隨法行等。由大悲故，為諸有情安立學處，令伏諸惡修世間善，安立聖道分位差別，令入正道出離三界。三、辨揚語化。由是如來斷諸眾生無量疑惑，謂成事智隨諸眾生意樂差別現化語業，說種種義斷諸疑惑。謂發一音表一切義，令諸有情隨類獲益。佛以一音演說諸法，眾生隨類各得解等，此由如來本願所引不思議力。若作化身，一質異見利樂事成。三、意業化。此有四種：一、決擇意化。由是如來決擇眾生八萬四千心行差別，謂諸有情八萬四千諸垢塵勞心行差別，此能障礙八萬四千波羅蜜多、陀羅尼門、三摩地等。如《賢劫經》廣說其相，所謂最初修習行法波羅蜜多，乃至最後分布佛體波羅蜜多三百五十，一一皆具六到彼岸。如是總有二千一百，對治貪瞋癡及等分有情心行差別八千四百，除四大種及六無義所生過失，十轉合數八萬四千。修習此故，後得成就八萬四千陀羅尼門、三摩地等。此猶略說，廣則無量。二、造作意化。由是如來觀諸眾生所行之行，行與不行、若德若失，為令取捨造作對治。謂隨觀察一切有情所行之行，若諸惡行，不行有德、行即有失；若諸善行，行即有德、不行有失。如是觀察，為欲令彼取德捨失，於德造作住持對治，於失造作遠離對治。三、

發起意化。由是如來為欲宣說彼對治故，顯彼所樂名句字身。謂隨眾生所樂說法，令起愛樂發生對治。四、受領意化。由是如來於定、不定、返問、置記為記別故，隨其所應受領去來現在等義。此四即是一向、分別、返問、置記四種論說，謂三寶性良福田等。此三業化即三神變，謂神通、記說、教戒三種。由此義故，說佛世尊名大聖智藥，能除一切煩惱病故。妙觀察智、成所作智各有十因，故名種種希有功德。此句總顯報身實德，故以四智初門讚述。餘色非色諸有為德，皆是四智品類攝故。第二句云灌頂寶冠超過三界，此歎道勝位尊。出第十地灌頂位已戴佛寶冠，殊勝妙智身淨無漏，離諸繫縛非界所攝，故名超過。由此二乘異生外道位皆卑下，故《十地》云「有此淨土出過三界，第十地菩薩當生其中。」彼土處所不離三界，以離繫縛故名超也，非彼攝故。如來之身亦復如是，非有漏故名為超過，非離三界別處生也。第三句云遍金剛智大觀自在者，歎悲深智廣二果齊圓。因中修行自利利他，悲智為因果道成滿。果既了知諸法名遍金剛智。能證遍智、能摧二障，故喻金剛。或所破二障堅窂難壞，亦喻金剛。能證遍破猶如金剛煩惱所知，真實妙智名遍金剛智。得此智覺，能悲拔濟一切有情。自利智圓、利他悲滿，名觀自在。隨其眾生三業求願，即能悲拔無有遺漏，名大觀自在。顯佛諸德莫過此二，攝法周盡隨應廣攝。 第四句云決定諸法大妙智印者，歎慧廣智德，總印一切有空事理，證不謬故。智有二種，二種無智皆已斷盡，故得二智。有為智能知有為定無常，無為智能知無為定寂靜。此二無我印法定然，必無猶預，故用廣大名大妙智印。若無此智，於法不能決定智起。第五句云畢竟空寂平等性印者，歎照寂斷德。此歎法身要斷二障方證二空。二空之理印定諸法，諸法平等皆由二空，由二空門證此法性，名平等性。然畢竟空但能入門，非平等性。平等性者，真如之體非空非有。今從方便名畢竟空，由觀有情為畢竟空，所證得故。佛已圓得，故名為證。第六句云於諸能作所作事業皆得善巧成辨無餘者，下四句歎化身，此歎成巧恩德。謂佛世尊大悲熏煮六時驅逼，為利有情為現方便報身化身，如應說法利樂菩薩及二乘等。其平等智擊發鏡智，為諸菩薩現他報身，妙觀察智於中說法斷眾疑網。成所作智擊發鏡智起變化身，為二乘等現化身語，妙觀察智於中說法斷諸疑網。成所作智現三業化，總有十種，如此中解釋初句總德中解。此成事智及平等性智名為能作事業，其十種化平等智等之所作事名為所作事業。世尊於此能作所作皆得善巧成辨無餘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發起意化。由是如來為欲宣說彼對治故，顯彼所樂名句字身。謂隨眾生所樂說法，令起愛樂發生對治。四、受領意化。由是如來於定、不定、返問、置記為記別故，隨其所應受領去來現在等義。此四即是一向、分別、返問、置記四種論說，謂三寶性良福田等。此三業化即三神變，謂神通、記說、教戒三種。由此義故，說佛世尊名大聖智藥，能除一切煩惱病故。妙觀察智、成所作智各有十因，故名種種希有功德。此句總顯報身實德，故以四智初門讚述。餘色非色諸有為德，皆是四智品類攝故。第二句云灌頂寶冠超過三界，此歎道勝位尊。出第十地灌頂位已戴佛寶冠，殊勝妙智身淨無漏，離諸繫縛非界所攝，故名超過。由此二乘異生外道位皆卑下，故《十地》云「有此淨土出過三界，第十地菩薩當生其中。」彼土處所不離三界，以離繫縛故名超也，非彼攝故。如來之身亦復如是，非有漏故名為超過，非離三界別處生也。第三句云遍金剛智大觀自在者，歎悲深智廣二果齊圓。因中修行自利利他，悲智為因果道成滿。果既了知諸法名遍金剛智。能證遍智、能摧二障，故喻金剛。或所破二障堅窂難壞，亦喻金剛。能證遍破猶如金剛煩惱所知，真實妙智名遍金剛智。得此智覺，能悲拔濟一切有情。自利智圓、利他悲滿，名觀自在。隨其眾生三業求願，即能悲拔無有遺漏，名大觀自在。顯佛諸德莫過此二，攝法周盡隨應廣攝。 第四句云決定諸法大妙智印者，歎慧廣智德，總印一切有空事理，證不謬故。智有二種，二種無智皆已斷盡，故得二智。有為智能知有為定無常，無為智能知無為定寂靜。此二無我印法定然，必無猶預，故用廣大名大妙智印。若無此智，於法不能決定智起。第五句云畢竟空寂平等性印者，歎照寂斷德。此歎法身要斷二障方證二空。二空之理印定諸法，諸法平等皆由二空，由二空門證此法性，名平等性。然畢竟空但能入門，非平等性。平等性者，真如之體非空非有。今從方便名畢竟空，由觀有情為畢竟空，所證得故。佛已圓得，故名為證。第六句云於諸能作所作事業皆得善巧成辨無餘者，下四句歎化身，此歎成巧恩德。謂佛世尊大悲熏煮六時驅逼，為利有情為現方便報身化身，如應說法利樂菩薩及二乘等。其平等智擊發鏡智，為諸菩薩現他報身，妙觀察智於中說法斷眾疑網。成所作智擊發鏡智起變化身，為二乘等現化身語，妙觀察智於中說法斷諸疑網。成所作智現三業化，總有十種，如此中解釋初句總德中解。此成事智及平等性智名為能作事業，其十種化平等智等之所作事名為所作事業。世尊於此能作所作皆得善巧成辨無餘

，一切皆得善巧滿故。第七句云一切有情種種希願隨其無罪皆能滿足者，歎神通輪能滿勝願。由佛具有神通威力，一切有情世及出世諸無罪願皆能滿足。然不皆與，故說為能，恐諸有情增惡業故。謂見貧者常求其財應亦施與，然得財已增長惡業所以不與。《攝大乘》云「寧使貧乏於財位，遠離惡趣諸惡行，勿彼起過亂諸根，能感當來眾苦器。」諸根缺等，類此應知。若求智門無罪福慧，然必皆與。如末利夫人願為王妃，後獲聖果。五百聖種願見佛身說本生事。迦葉夫婦願為道心夫妻眷屬，後得聖果。阿育王女願得錢施，後為王女。此等皆是無罪之願，皆能滿足。不同父母亦與其子有罪之願，無罪希願則不能與。又現神通，隨其宜現佛則為現滿足所求。如為優樓頻螺迦葉三人等現神通事，如為調伏劫比拏等現大神通令其入道，皆滿勝願也。第八句已善安住三世平等常無斷盡廣大遍照者，歎佛世尊記心輪能為說法。天眼通知現在世，如知人間牛產犢事。生死智知未來，知未來婆羅門等旃遮謗已後自敗事。亦知欝頭藍子生天已，為著翅狸後入地獄事。以宿住智知下乞兒久發善根，為其說法拔濟饒益，記別三世而為說法。行利樂事無有差別，名為平等。能觀此智相續現前常無斷盡，無所不知廣大遍照。第九句云身語心性猶若金剛等諸如來無動無壞者，歎漏盡輪能現離染教誡教授。三身之中惑業皆盡，故似金剛等於諸佛，不為一切外道天魔、生死惡友之所動亂破壞令起惡業等也。由三業中一切漏盡，故能教誡教授眾生，故名漏盡。如《對法論》第一疏解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，一切皆得善巧滿故。第七句云一切有情種種希願隨其無罪皆能滿足者，歎神通輪能滿勝願。由佛具有神通威力，一切有情世及出世諸無罪願皆能滿足。然不皆與，故說為能，恐諸有情增惡業故。謂見貧者常求其財應亦施與，然得財已增長惡業所以不與。《攝大乘》云「寧使貧乏於財位，遠離惡趣諸惡行，勿彼起過亂諸根，能感當來眾苦器。」諸根缺等，類此應知。若求智門無罪福慧，然必皆與。如末利夫人願為王妃，後獲聖果。五百聖種願見佛身說本生事。迦葉夫婦願為道心夫妻眷屬，後得聖果。阿育王女願得錢施，後為王女。此等皆是無罪之願，皆能滿足。不同父母亦與其子有罪之願，無罪希願則不能與。又現神通，隨其宜現佛則為現滿足所求。如為優樓頻螺迦葉三人等現神通事，如為調伏劫比拏等現大神通令其入道，皆滿勝願也。第八句已善安住三世平等常無斷盡廣大遍照者，歎佛世尊記心輪能為說法。天眼通知現在世，如知人間牛產犢事。生死智知未來，知未來婆羅門等旃遮謗已後自敗事。亦知欝頭藍子生天已，為著翅狸後入地獄事。以宿住智知下乞兒久發善根，為其說法拔濟饒益，記別三世而為說法。行利樂事無有差別，名為平等。能觀此智相續現前常無斷盡，無所不知廣大遍照。第九句云身語心性猶若金剛等諸如來無動無壞者，歎漏盡輪能現離染教誡教授。三身之中惑業皆盡，故似金剛等於諸佛，不為一切外道天魔、生死惡友之所動亂破壞令起惡業等也。由三業中一切漏盡，故能教誡教授眾生，故名漏盡。如《對法論》第一疏解。

又第四解：此中九句，初之一句總歎四智法身報身，次有二句歎位尊德廣，次三句別歎三德，後三句別歎三神變。欲令眾生聞佛功德，生勝歡喜殷重聞法起趣求故。佛具此德以歎經初，令知所說最勝妙故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又第四解：此中九句，初之一句總歎四智法身報身，次有二句歎位尊德廣，次三句別歎三德，後三句別歎三神變。欲令眾生聞佛功德，生勝歡喜殷重聞法起趣求故。佛具此德以歎經初，令知所說最勝妙故。