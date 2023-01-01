迦葉仙人說醫女人經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉仙人說醫女人經

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯

爾時𠰒嚩迦仙人忽作是念：「世間眾生皆從女人而生其身。而彼女人從初懷孕至滿十月，或復延胎至十二月方始產生。或於中間有其病患，於病患時極受苦痛。我今方便請問於師，稟受方藥與作救療。」作是念已，即詣於師迦葉仙人，伸師資禮而作問言：「大師迦葉是大智者，我今欲有所問，願垂聽許。」迦葉仙言：「恣汝所問。」時𠰒嚩迦仙人白言：「女人懷孕期當十月或十二月，日滿方生。云何中間有諸病患，逐致胎藏轉動不安、或有損者苦惱無量。我師大智，願為宣說救療如是病苦方藥。」作是問已，聽受而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時𠰒嚩迦仙人忽作是念：「世間眾生皆從女人而生其身。而彼女人從初懷孕至滿十月，或復延胎至十二月方始產生。或於中間有其病患，於病患時極受苦痛。我今方便請問於師，稟受方藥與作救療。」作是念已，即詣於師迦葉仙人，伸師資禮而作問言：「大師迦葉是大智者，我今欲有所問，願垂聽許。」迦葉仙言：「恣汝所問。」時𠰒嚩迦仙人白言：「女人懷孕期當十月或十二月，日滿方生。云何中間有諸病患，逐致胎藏轉動不安、或有損者苦惱無量。我師大智，願為宣說救療如是病苦方藥。」作是問已，聽受而住。

爾時迦葉仙人告𠰒嚩迦仙言：「女人懷孕不知保護，遂使胎藏得不安隱。我今為汝略說隨月保護之藥。懷孕之人，第一月內胎藏不安者，當用栴檀香、蓮華、優鉢羅花入水同研，後入乳汁、乳糖同煎，溫服此藥能令初懷孕者無諸損惱而得安樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時迦葉仙人告𠰒嚩迦仙言：「女人懷孕不知保護，遂使胎藏得不安隱。我今為汝略說隨月保護之藥。懷孕之人，第一月內胎藏不安者，當用栴檀香、蓮華、優鉢羅花入水同研，後入乳汁、乳糖同煎，溫服此藥能令初懷孕者無諸損惱而得安樂。」

復次告𠰒嚩迦仙言：「女人懷孕於第二月胎藏不安者，當用青色憂鉢羅花、俱母那花根、䔖角仁、羯細嚕迦等藥。諸藥等分，擣篩為粖，用乳汁煎，候冷服之。此藥能令胎藏不損、疼痛止息，晝夜安隱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次告𠰒嚩迦仙言：「女人懷孕於第二月胎藏不安者，當用青色憂鉢羅花、俱母那花根、䔖角仁、羯細嚕迦等藥。諸藥等分，擣篩為粖，用乳汁煎，候冷服之。此藥能令胎藏不損、疼痛止息，晝夜安隱。

「復次女人懷孕至第三月胎藏不安者，當用迦俱[日*(匕/示)*(入/米)]藥、叱囉迦俱𭋹藥及𦱔麻根等諸藥等分，以水相和研令極細，又入乳汁同煎令熟，後入乳糖及蜜相和冷服。此藥能安胎藏、止息疼痛，若有患者服之安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次女人懷孕至第三月胎藏不安者，當用迦俱[日*(匕/示)*(入/米)]藥、叱囉迦俱𭋹藥及𦱔麻根等諸藥等分，以水相和研令極細，又入乳汁同煎令熟，後入乳糖及蜜相和冷服。此藥能安胎藏、止息疼痛，若有患者服之安樂。

「復次女人懷孕至第四月胎藏不安者，當用蒺蔾草根并枝葉等、憂鉢羅花并及莖𦼮等分用之，以水相和研令極細，復用乳汁同煎令熟，候冷服之。此藥能安胎藏、止息疼痛，患者服之而得安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次女人懷孕至第四月胎藏不安者，當用蒺蔾草根并枝葉等、憂鉢羅花并及莖𦼮等分用之，以水相和研令極細，復用乳汁同煎令熟，候冷服之。此藥能安胎藏、止息疼痛，患者服之而得安樂。

「復次女人懷孕至第五月胎藏不安者，當用瓠子根及憂鉢羅花，各用等分擣篩令細，後入蒲萄汁、乳汁、乳糖同煎，候冷服之。此藥能安胎藏、止息疼痛，患者服之而得安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次女人懷孕至第五月胎藏不安者，當用瓠子根及憂鉢羅花，各用等分擣篩令細，後入蒲萄汁、乳汁、乳糖同煎，候冷服之。此藥能安胎藏、止息疼痛，患者服之而得安樂。

「復次女人懷孕至第六月胎藏不安者，當用閉阿羅藥、子摩地迦羅惹藥、薩訖多嚩藥各用等分，以水相和研令極細，復入乳汁同煎，後入乳糖及蜜，候冷服之。此藥能安胎藏、止息疼痛，患者服之而得安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次女人懷孕至第六月胎藏不安者，當用閉阿羅藥、子摩地迦羅惹藥、薩訖多嚩藥各用等分，以水相和研令極細，復入乳汁同煎，後入乳糖及蜜，候冷服之。此藥能安胎藏、止息疼痛，患者服之而得安樂。

「復次女人懷孕至第七月胎藏不安者，當用蒺䔧草枝葉并根擣篩為粖，用乳糖及蜜為丸，用肉汁服之。復以肉汁飱飯食之，或食菉豆粥飯。此藥及飯能安胎藏，患者服食而得安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次女人懷孕至第七月胎藏不安者，當用蒺䔧草枝葉并根擣篩為粖，用乳糖及蜜為丸，用肉汁服之。復以肉汁飱飯食之，或食菉豆粥飯。此藥及飯能安胎藏，患者服食而得安樂。

「復次女人懷孕至第八月胎藏不安者，當用三𤚥誐藥、蓮花、青憂鉢羅花、蒺䔧草各等分，以冷水相和研令極細，後入乳汁及糖蜜等同煎，候冷服之。此藥能安胎藏、止息疼痛，患者服之而得安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次女人懷孕至第八月胎藏不安者，當用三𤚥誐藥、蓮花、青憂鉢羅花、蒺䔧草各等分，以冷水相和研令極細，後入乳汁及糖蜜等同煎，候冷服之。此藥能安胎藏、止息疼痛，患者服之而得安樂。

「復次女人懷孕至第九月胎藏不安者，當用𦱔麻根、迦俱𭋹藥、舍羅鉢𧹞尼藥、沒哩賀底藥各等分，以冷水相和研令極細，入乳汁同煎，候冷服之。此藥能安胎藏、止息疼痛，患者服之而得安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次女人懷孕至第九月胎藏不安者，當用𦱔麻根、迦俱𭋹藥、舍羅鉢𧹞尼藥、沒哩賀底藥各等分，以冷水相和研令極細，入乳汁同煎，候冷服之。此藥能安胎藏、止息疼痛，患者服之而得安樂。

「復次女人懷孕至第十月胎藏不安者，當用菉豆、憂鉢羅花等分，以水相和研令極細，復入乳糖及蜜并乳汁同煎，候冷服之。此藥能安胎藏、止息疼痛，患者服之而得安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次女人懷孕至第十月胎藏不安者，當用菉豆、憂鉢羅花等分，以水相和研令極細，復入乳糖及蜜并乳汁同煎，候冷服之。此藥能安胎藏、止息疼痛，患者服之而得安樂。

「復次女人懷孕延胎十一月胎藏不安者，當用青憂鉢羅花、娑路剛藥、蓮花并莖等分以冷水相和研令極細，後入乳汁乳糖同煎，候冷服之。此藥能安胎藏、止息疼痛，患者服之而得安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次女人懷孕延胎十一月胎藏不安者，當用青憂鉢羅花、娑路剛藥、蓮花并莖等分以冷水相和研令極細，後入乳汁乳糖同煎，候冷服之。此藥能安胎藏、止息疼痛，患者服之而得安樂。

「復次女人懷孕延至第十二月胎藏不安者，當用迦俱𭋹藥、叱囉迦俱𭋹藥、甘草、憂鉢羅花各等分，擣篩令細，以水同研，後入乳汁相和煎熟，候冷服之。此藥能安胎藏、止息疼痛，患者服之而得安樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次女人懷孕延至第十二月胎藏不安者，當用迦俱𭋹藥、叱囉迦俱𭋹藥、甘草、憂鉢羅花各等分，擣篩令細，以水同研，後入乳汁相和煎熟，候冷服之。此藥能安胎藏、止息疼痛，患者服之而得安樂。」

爾時𠰒嚩迦仙人聞師說是女人懷孕保養法已，歡喜信受，作禮而退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時𠰒嚩迦仙人聞師說是女人懷孕保養法已，歡喜信受，作禮而退。