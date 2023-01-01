賓頭盧突羅闍為優陀延王說法經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賓頭盧突羅闍為優陀延王說法經

宋天竺三藏求那跋陀羅譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋天竺三藏求那跋陀羅譯

欲樂味甚少，憂苦患甚多。是以智者，應修方便，速離眾欲，勤行淨行。我昔曾聞，千福王子名優陀延，紹父王位，住拘舍彌城。其城殊妙寬博嚴淨，晃爛宮觀映飾綺麗，窓牖通疎交絡珠網。樓觀千萬莊挍此城。街巷相當，阡陌齊整，市肆充盈，多諸珍寶。其城周匝有好林苑，樹木翠蔚，花果茂盛，泉流清潔，生眾蓮華，青黃赤白文色相映。鴻鴈鴛鴦、孔雀鸚鵡、迦陵頻伽命命之鳥，其聲相和猶如樂音。壯麗之盛，如奇羅娑山王，崇巖峻岳而自莊嚴，又像帝釋所居喜見之城。優陀延王，形貌端正威相具足、聰明黠慧、武勇絕倫，才伎兼備靡所不知。善能呪象，令諸山象咸來赴集，又能控御皆令調順。又善彈琴，和雅中節、宮商相應，鳥獸率舞。合眾香丸用降怨敵，香氣所及盡來歸順。善能刻畫，曲得相貌，其所圖像，真形無異。六十二藝悉皆備具，衣服飲食不尚豐奢，矜窮敬老、存恤民庶，正法治國日夕忘倦，禮儀法律一依古典，如昔哲王什奢之等，國富民殷、庫藏盈溢，福德之人集生其國，受王風化咸皆修善，博通經學、明解諸論，世間典籍無不綜練；勇健雄武，如羅摩延、阿純之等。由王先身辟支佛所種諸善根，獲報如是。王之威德，隣國畏伏，道化光被聲聞天下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲樂味甚少，憂苦患甚多。是以智者，應修方便，速離眾欲，勤行淨行。我昔曾聞，千福王子名優陀延，紹父王位，住拘舍彌城。其城殊妙寬博嚴淨，晃爛宮觀映飾綺麗，窓牖通疎交絡珠網。樓觀千萬莊挍此城。街巷相當，阡陌齊整，市肆充盈，多諸珍寶。其城周匝有好林苑，樹木翠蔚，花果茂盛，泉流清潔，生眾蓮華，青黃赤白文色相映。鴻鴈鴛鴦、孔雀鸚鵡、迦陵頻伽命命之鳥，其聲相和猶如樂音。壯麗之盛，如奇羅娑山王，崇巖峻岳而自莊嚴，又像帝釋所居喜見之城。優陀延王，形貌端正威相具足、聰明黠慧、武勇絕倫，才伎兼備靡所不知。善能呪象，令諸山象咸來赴集，又能控御皆令調順。又善彈琴，和雅中節、宮商相應，鳥獸率舞。合眾香丸用降怨敵，香氣所及盡來歸順。善能刻畫，曲得相貌，其所圖像，真形無異。六十二藝悉皆備具，衣服飲食不尚豐奢，矜窮敬老、存恤民庶，正法治國日夕忘倦，禮儀法律一依古典，如昔哲王什奢之等，國富民殷、庫藏盈溢，福德之人集生其國，受王風化咸皆修善，博通經學、明解諸論，世間典籍無不綜練；勇健雄武，如羅摩延、阿純之等。由王先身辟支佛所種諸善根，獲報如是。王之威德，隣國畏伏，道化光被聲聞天下。

時輔相子，名賓頭盧突羅闍。姿容豐美世所希有，聰明智慧、博聞廣識、仁慈汎愛，志存濟苦，勸化國民盡修十善，信樂三寶出家學道，得具足果。遊行教化，還拘舍彌城，欲度親黨，遍行乞食。乞食已訖，於林樹下結跏趺坐，思惟入定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時輔相子，名賓頭盧突羅闍。姿容豐美世所希有，聰明智慧、博聞廣識、仁慈汎愛，志存濟苦，勸化國民盡修十善，信樂三寶出家學道，得具足果。遊行教化，還拘舍彌城，欲度親黨，遍行乞食。乞食已訖，於林樹下結跏趺坐，思惟入定。

時有一人識賓頭盧，來白王言：「昔輔相子賓頭盧者，今近在此林中樹下。」王聞歡喜，心懷敬仰，便勅嚴駕，將諸宮人眷屬僕從詣尊者所。問訊既竟，命王就坐。王即思惟：「所有疑事，今當問之。」而作是言：「賓頭盧！今我與爾少小知舊，汝之祖先世為輔相，聰明智達常為國師。今既相造，欲問疑事，非相惱觸。為我說不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時有一人識賓頭盧，來白王言：「昔輔相子賓頭盧者，今近在此林中樹下。」王聞歡喜，心懷敬仰，便勅嚴駕，將諸宮人眷屬僕從詣尊者所。問訊既竟，命王就坐。王即思惟：「所有疑事，今當問之。」而作是言：「賓頭盧！今我與爾少小知舊，汝之祖先世為輔相，聰明智達常為國師。今既相造，欲問疑事，非相惱觸。為我說不？」

尊者答言：「恣爾所問，我當為王分別解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者答言：「恣爾所問，我當為王分別解說。」

王以偈問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王以偈問曰：

「一切世人， 貪著五欲， 縱情放逸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切世人， 貪著五欲， 縱情放逸，

以自娛樂。 如汝今者， 獨處空閑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以自娛樂。 如汝今者， 獨處空閑，

捨離恩愛， 有何榮樂？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨離恩愛， 有何榮樂？」

尊者答言：「我觀因緣皆悉無常，是故出家。以割情愛，樂於林藪，猶如野鹿。專心勤修，永斷煩惱，以智慧斧破愛樹枝，心無戀著、毒果消滅，諸結駛流生死瀑河我已得渡，更無憂患。譬如飛鳥得免羅網，陵虛遠逝，名曰解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者答言：「我觀因緣皆悉無常，是故出家。以割情愛，樂於林藪，猶如野鹿。專心勤修，永斷煩惱，以智慧斧破愛樹枝，心無戀著、毒果消滅，諸結駛流生死瀑河我已得渡，更無憂患。譬如飛鳥得免羅網，陵虛遠逝，名曰解脫。」

王聞斯語，語賓頭盧：「今我勢力能伏諸國，威德暉赫有如盛日，首戴天冠、瓔珞盛服、婇女侍衛，如天帝釋。汝今獨處，頗羨我不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王聞斯語，語賓頭盧：「今我勢力能伏諸國，威德暉赫有如盛日，首戴天冠、瓔珞盛服、婇女侍衛，如天帝釋。汝今獨處，頗羨我不？」

尊者答言：「我無羨心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者答言：「我無羨心。」

王復問言：「何故於我而不願羨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王復問言：「何故於我而不願羨？」

尊者答言：「我於今日欲泥已乾，諸有結縛今已解脫，乃至帝釋諸妙天女尚不生羨，況汝人間鄙穢者乎！誰有智者得離魔縛、渡生死岸，得淨慧眼、壞無明闇，而羨王耶？何有明眼羨於盲者？何有強健而羨病患？何有無罪而羨獄囚？何有巨富羨於貧窮？何有高貴而羨奴僕？何有智者羨於愚癡？何有勇健羨於儜弱？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者答言：「我於今日欲泥已乾，諸有結縛今已解脫，乃至帝釋諸妙天女尚不生羨，況汝人間鄙穢者乎！誰有智者得離魔縛、渡生死岸，得淨慧眼、壞無明闇，而羨王耶？何有明眼羨於盲者？何有強健而羨病患？何有無罪而羨獄囚？何有巨富羨於貧窮？何有高貴而羨奴僕？何有智者羨於愚癡？何有勇健羨於儜弱？」

王聞是已心懷懊惱，而作是言：「汝作方喻一何苦劇！我寧困劣乃如是乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王聞是已心懷懊惱，而作是言：「汝作方喻一何苦劇！我寧困劣乃如是乎？」

尊者答言：「王無慧眼，煩惱所病、四取駛流之所漂沒，失於勇健、不能精勤。如斯嬰愚，不識真諦、沈淪苦海，是王之分。於五欲中生希有想，如此之想實違淨行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者答言：「王無慧眼，煩惱所病、四取駛流之所漂沒，失於勇健、不能精勤。如斯嬰愚，不識真諦、沈淪苦海，是王之分。於五欲中生希有想，如此之想實違淨行。」

王復問言：「有何等過而言違失？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王復問言：「有何等過而言違失？」

尊者答言：「此五欲者眾苦之本，害於眾生所有善根如雹害苗，螫惱眾生甚於毒蛇，亦如熾火能燒功德，亦如野馬誑惑凡夫，亦如幻化迷亂惑者。欲詐親善過於怨家，欲如老牛沒溺污泥，欲如大網纏裹三界，欲如劍道難可履踐，欲能繫閉殺害眾生，一切過患皆從欲起。如往古時有婆須天，由欲因緣，為婆利阿修羅之所繫縛，擲沸湯中。婆勒天壞阿修羅城墎，殄滅其民，惱觸苦婆羅王種，八純提王及彼百子悉皆誅滅。鼻多羅阿修羅，害於千眼羅摩、害十頭羅剎及數千億羅剎之眾。羅漫害因陀羅且翼叉王，摩羅支王滅多摩羅質種族，迦帝毘王為閻摩尼婆羅門所殺，毘那悉那害提頭賴吒眷屬，班細五子殺十八億人，弼匿安毒多羅蹭伽王種、俱羅王種、彌絺羅檀特伽王種。是等人王，皆為欲故，更相殘滅。」即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者答言：「此五欲者眾苦之本，害於眾生所有善根如雹害苗，螫惱眾生甚於毒蛇，亦如熾火能燒功德，亦如野馬誑惑凡夫，亦如幻化迷亂惑者。欲詐親善過於怨家，欲如老牛沒溺污泥，欲如大網纏裹三界，欲如劍道難可履踐，欲能繫閉殺害眾生，一切過患皆從欲起。如往古時有婆須天，由欲因緣，為婆利阿修羅之所繫縛，擲沸湯中。婆勒天壞阿修羅城墎，殄滅其民，惱觸苦婆羅王種，八純提王及彼百子悉皆誅滅。鼻多羅阿修羅，害於千眼羅摩、害十頭羅剎及數千億羅剎之眾。羅漫害因陀羅且翼叉王，摩羅支王滅多摩羅質種族，迦帝毘王為閻摩尼婆羅門所殺，毘那悉那害提頭賴吒眷屬，班細五子殺十八億人，弼匿安毒多羅蹭伽王種、俱羅王種、彌絺羅檀特伽王種。是等人王，皆為欲故，更相殘滅。」即說偈言：

「王位雖尊嚴， 代謝不暫停， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「王位雖尊嚴， 代謝不暫停，

輕疾如電光， 須臾歸磨滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 輕疾如電光， 須臾歸磨滅。

王位極富逸， 愚者情愛樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王位極富逸， 愚者情愛樂，

衰滅死時至， 苦劇過下賤。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 衰滅死時至， 苦劇過下賤。

王者居高位， 名聞滿四方， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王者居高位， 名聞滿四方，

端正甚可愛， 種種自嚴身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 端正甚可愛， 種種自嚴身，

譬如臨死者， 著花鬘瓔珞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如臨死者， 著花鬘瓔珞，

餘命未幾時， 王位亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘命未幾時， 王位亦如是。

王者譬如烏， 常懷諸恐怖， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王者譬如烏， 常懷諸恐怖，

行住及坐臥， 乃至一切時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行住及坐臥， 乃至一切時，

於其親踈中， 恒有疑懼心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於其親踈中， 恒有疑懼心。

臣民宮妃后， 象馬及珍寶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 臣民宮妃后， 象馬及珍寶，

國土諸所有， 一切是王物， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 國土諸所有， 一切是王物，

諸王捨命時， 皆棄無隨者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸王捨命時， 皆棄無隨者。

人王及天王， 阿修羅王等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人王及天王， 阿修羅王等，

威力逼人民， 斧鉞相殘害， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 威力逼人民， 斧鉞相殘害，

不識無常苦， 橫增貪嫉惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不識無常苦， 橫增貪嫉惱。

譬如妙華林， 金蛇睡在中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如妙華林， 金蛇睡在中，

愚人謂珍寶， 盛裏齎歸家， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愚人謂珍寶， 盛裏齎歸家，

蛇覺縱毒火， 焚燒其屋宅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蛇覺縱毒火， 焚燒其屋宅。

王位如華林， 災患如金蛇， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王位如華林， 災患如金蛇，

愚人以為貴， 智者所不樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愚人以為貴， 智者所不樂。

譬如以揣肉， 置四衢道頭， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如以揣肉， 置四衢道頭，

狐狼烏鷲等， 競來諍食之， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 狐狼烏鷲等， 競來諍食之，

王位亦如是， 眾共諍取之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王位亦如是， 眾共諍取之。

鳥獸以嘴爪， 抓爴共鬪諍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鳥獸以嘴爪， 抓爴共鬪諍，

王者以刀矛， 相害諍榮位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王者以刀矛， 相害諍榮位。

亦如彼鳥獸， 愚癡等無異， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦如彼鳥獸， 愚癡等無異，

我寧食灰土， 草菜以自存。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我寧食灰土， 草菜以自存。

此身如癰瘡， 會歸當潰爛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此身如癰瘡， 會歸當潰爛，

云何為此故， 造作眾惡業？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何為此故， 造作眾惡業？

如食欽婆果， 香味悉具足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如食欽婆果， 香味悉具足，

及其果消時， 身體盡爛壞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及其果消時， 身體盡爛壞，

王位如彼果， 失滅生苦惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王位如彼果， 失滅生苦惱。

譬如有方土， 災疫行疾病， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如有方土， 災疫行疾病，

有智諸勝人， 宜應速遠離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有智諸勝人， 宜應速遠離。

若不遠離者， 如逆風執炬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若不遠離者， 如逆風執炬，

不捨必自燒； 如渴飲醎水， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不捨必自燒； 如渴飲醎水，

無有飽足時。 如十頭羅剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有飽足時。 如十頭羅剎，

城郭及眷屬， 為欲因緣故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 城郭及眷屬， 為欲因緣故，

滅壞無有餘。 又如寄越王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滅壞無有餘。 又如寄越王，

兄弟有百人， 為欲因緣故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 兄弟有百人， 為欲因緣故，

亦皆盡敗滅。 日種槃趙王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦皆盡敗滅。 日種槃趙王，

及提頭賴吒， 如是諸王等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及提頭賴吒， 如是諸王等，

盡為欲所滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盡為欲所滅。

「當知國土猶如羅網，亦如羂弶，如深淤泥，亦如洄波，又如海浪，如林被燒，亦如危岸，猶如地獄，何有智者當樂貪著？如是大苦，何有智者當生樂想？如是大王！嗚呼怪哉，被欺乃爾！被誑乃爾！猶如空拳誑於小兒，速疾不停猶如幻化，五欲欺誑亦復如是。猶如猿猴在高山頂，見雲彌布以為堅實，謂為是地便以身投，墮百丈巖喪其身命，一切碎滅。亦如野干見甄叔迦樹其果似肉，見落地時便往欲食，知其非肉，更復生念：『今此非肉。彼樹上者必當是肉。』遂便守之，為其所困。五欲誑王亦復如是。亦如商估以偽珠誑人，五欲誑王亦復如是。又如嬰愚嗜味貪歡喜丸，人以泥團而來誑之，謂為真實，走逐疲苦乃得泥團，如熱時焰誑渴愚夫。猶如眾人前竪於幻橛，能使時眾見種種事；若拔幻橛，色像即滅，猶如畫匠及機關師。如狗吠井自見形影，怒眼竪毛，謂井底影欲共己鬪，橫生瞋忿投井而死。大王！宜善觀察，何有五欲而得常者？何有王位而得久停？尊豪威勢無得住者。何有國界而不遷壞？何有珍寶而不散失？何有欲樂常恒不變？苦之封授必受衰滅。何有合會而不別離？一切五欲體性實苦，皆從妄想而生於樂。何有諸行不似芭蕉、揵闥婆城？大王！云何處生老病死衰禍恐怖逼迫之中，云何能為國土少樂生愛樂想？如林中鹿四邊火起，如鳥在籠，如魚處網，如龜吞鉤，如師子毒箭入心，如龍處呪場，如人在屋中四邊火起，如處危朽華堂速疾崩墜，如好華池有水羅剎噏食於人。」重說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「當知國土猶如羅網，亦如羂弶，如深淤泥，亦如洄波，又如海浪，如林被燒，亦如危岸，猶如地獄，何有智者當樂貪著？如是大苦，何有智者當生樂想？如是大王！嗚呼怪哉，被欺乃爾！被誑乃爾！猶如空拳誑於小兒，速疾不停猶如幻化，五欲欺誑亦復如是。猶如猿猴在高山頂，見雲彌布以為堅實，謂為是地便以身投，墮百丈巖喪其身命，一切碎滅。亦如野干見甄叔迦樹其果似肉，見落地時便往欲食，知其非肉，更復生念：『今此非肉。彼樹上者必當是肉。』遂便守之，為其所困。五欲誑王亦復如是。亦如商估以偽珠誑人，五欲誑王亦復如是。又如嬰愚嗜味貪歡喜丸，人以泥團而來誑之，謂為真實，走逐疲苦乃得泥團，如熱時焰誑渴愚夫。猶如眾人前竪於幻橛，能使時眾見種種事；若拔幻橛，色像即滅，猶如畫匠及機關師。如狗吠井自見形影，怒眼竪毛，謂井底影欲共己鬪，橫生瞋忿投井而死。大王！宜善觀察，何有五欲而得常者？何有王位而得久停？尊豪威勢無得住者。何有國界而不遷壞？何有珍寶而不散失？何有欲樂常恒不變？苦之封授必受衰滅。何有合會而不別離？一切五欲體性實苦，皆從妄想而生於樂。何有諸行不似芭蕉、揵闥婆城？大王！云何處生老病死衰禍恐怖逼迫之中，云何能為國土少樂生愛樂想？如林中鹿四邊火起，如鳥在籠，如魚處網，如龜吞鉤，如師子毒箭入心，如龍處呪場，如人在屋中四邊火起，如處危朽華堂速疾崩墜，如好華池有水羅剎噏食於人。」重說偈言：

「生老病死患， 於中未解脫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「生老病死患， 於中未解脫，

無明愛毒箭， 猶未得拔出， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無明愛毒箭， 猶未得拔出，

人帝汝云何， 而生樂著想？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人帝汝云何， 而生樂著想？

如象處林中， 四邊大火起， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如象處林中， 四邊大火起，

處此急難處， 云何有歡喜？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 處此急難處， 云何有歡喜？

大王應當知， 榮位須臾間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大王應當知， 榮位須臾間，

智者深觀察， 不應於此事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者深觀察， 不應於此事，

而生希有想。 汝何故錯解？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而生希有想。 汝何故錯解？

實是愛奴僕， 而生高貴想； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 實是愛奴僕， 而生高貴想；

捨上妙財寶， 而生大富想； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨上妙財寶， 而生大富想；

不善解方便， 橫生智慧想； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不善解方便， 橫生智慧想；

為眾煩惱患， 橫生無病想； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為眾煩惱患， 橫生無病想；

未脫生死胎， 橫生無畏想； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未脫生死胎， 橫生無畏想；

處十二刺林， 橫生無刺想； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 處十二刺林， 橫生無刺想；

欲賊劫諸根， 橫生無賊想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲賊劫諸根， 橫生無賊想。

「大王！而此身者必歸敗壞，尊豪榮貴必有衰滅，財寶庫藏必有散失。大王！如佛言曰：『榮位如夢，恩愛暫有。』汝於五欲生於希有難遭之想，賢德於此豈得名為能善觀察？何以故？榮位恩愛必有別離，如眾飛鳥，夜栖一樹，晨則四散。又如客舍，夕則聚賓，明各異路。亦如乘船，異人同載，既至岸已各自殊道。亦如駛流漂集眾木，須臾之間隨流分散。猶如浮雲，須臾散滅。作音樂處男女聚集，作樂已後各自散去。宮人婇女端正美妙，無常理會，會歸捨棄。譬如華樹蜂集其上，花凋落盡諸蜂遠離。如花池枯涸，牸象不入。如大池水鵠樂遊居，及其乾竭更不復近。福盡之家，榮利不近。如密雲聚集，電光暫現；如風吹雲，電光不現。彼不捨汝，汝必捨之。如似夏盡，孔雀毛羽悉皆自落。如寒既至，鴻鵠遠池。如阿輸伽樹花葉盛時，人所愛樂及其枯悴；無有花葉，人不顧視。猶如花幢，貴者愛敬，華萎縷絕而便棄之。」即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！而此身者必歸敗壞，尊豪榮貴必有衰滅，財寶庫藏必有散失。大王！如佛言曰：『榮位如夢，恩愛暫有。』汝於五欲生於希有難遭之想，賢德於此豈得名為能善觀察？何以故？榮位恩愛必有別離，如眾飛鳥，夜栖一樹，晨則四散。又如客舍，夕則聚賓，明各異路。亦如乘船，異人同載，既至岸已各自殊道。亦如駛流漂集眾木，須臾之間隨流分散。猶如浮雲，須臾散滅。作音樂處男女聚集，作樂已後各自散去。宮人婇女端正美妙，無常理會，會歸捨棄。譬如華樹蜂集其上，花凋落盡諸蜂遠離。如花池枯涸，牸象不入。如大池水鵠樂遊居，及其乾竭更不復近。福盡之家，榮利不近。如密雲聚集，電光暫現；如風吹雲，電光不現。彼不捨汝，汝必捨之。如似夏盡，孔雀毛羽悉皆自落。如寒既至，鴻鵠遠池。如阿輸伽樹花葉盛時，人所愛樂及其枯悴；無有花葉，人不顧視。猶如花幢，貴者愛敬，華萎縷絕而便棄之。」即說偈言：

「無常不堅固， 如芭蕉水沫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無常不堅固， 如芭蕉水沫，

亦如浮雲散， 天王尊勝位， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦如浮雲散， 天王尊勝位，

危脆亦如是。 人帝應當知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 危脆亦如是。 人帝應當知，

貪利極速駛， 如水澍深谷； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貪利極速駛， 如水澍深谷；

嗜欲極輕疾， 動轉如掉索； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 嗜欲極輕疾， 動轉如掉索；

愚癡染為欲， 不覺致墮落。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愚癡染為欲， 不覺致墮落。」

尊者言：「大王！我今為王略說譬喻，諸有生死著味過患，王至心聽。昔日有人行在曠路，逢大惡象，為象所逐，狂懼走突無所依怙，見一丘井即尋樹根入井中藏，有白黑鼠牙齧樹根，此井四邊有四毒蛇欲螫其人，而此井下有大毒龍。傍畏四蛇、下畏毒龍、所攀之樹其根動搖，樹上有蜜三渧墮其口中，于時動樹𢴤壞蜂窠，眾蜂散飛唼螫其人，有野火起復來燒樹。大王當知，彼人苦惱不可稱計。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者言：「大王！我今為王略說譬喻，諸有生死著味過患，王至心聽。昔日有人行在曠路，逢大惡象，為象所逐，狂懼走突無所依怙，見一丘井即尋樹根入井中藏，有白黑鼠牙齧樹根，此井四邊有四毒蛇欲螫其人，而此井下有大毒龍。傍畏四蛇、下畏毒龍、所攀之樹其根動搖，樹上有蜜三渧墮其口中，于時動樹𢴤壞蜂窠，眾蜂散飛唼螫其人，有野火起復來燒樹。大王當知，彼人苦惱不可稱計。」

王愁憂厭惡而言：「彼人得味甚少，苦患甚多。其所味者如牛跡水，其所苦患猶如大海，味如芥子、苦如須彌，味如螢火、苦如日月，如藕根孔比於太虛，亦如蚊子比金翅鳥，其味苦惱多少如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王愁憂厭惡而言：「彼人得味甚少，苦患甚多。其所味者如牛跡水，其所苦患猶如大海，味如芥子、苦如須彌，味如螢火、苦如日月，如藕根孔比於太虛，亦如蚊子比金翅鳥，其味苦惱多少如是。」

尊者言：「大王！曠野者，喻於生死。彼男子者，喻於凡夫。象，喻無常。丘井，喻於人身。樹根，喻人命。白黑鼠者，喻晝夜。齧樹根者，喻念念滅。四毒蛇，喻四大。蜜者，喻五欲。眾蜂，喻惡覺觀。野火燒者，喻老。下毒龍者，喻死。是故當知，欲味甚少、苦患甚多。生老病死於一切人皆得自在，世間之人身心勞苦無歸依處，眾苦所逼輕疾如電，是可憂愁，不應愛著。大王？今我語王，言雖麁惡，實是利益。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者言：「大王！曠野者，喻於生死。彼男子者，喻於凡夫。象，喻無常。丘井，喻於人身。樹根，喻人命。白黑鼠者，喻晝夜。齧樹根者，喻念念滅。四毒蛇，喻四大。蜜者，喻五欲。眾蜂，喻惡覺觀。野火燒者，喻老。下毒龍者，喻死。是故當知，欲味甚少、苦患甚多。生老病死於一切人皆得自在，世間之人身心勞苦無歸依處，眾苦所逼輕疾如電，是可憂愁，不應愛著。大王？今我語王，言雖麁惡，實是利益。」

王聞是語，衣毛皆竪，悲喜交集，涕泣流淚。即起合掌，五體投地，白尊者言：「我之嬰愚無有智慧，我之下賤作斯狂言，如是狂言聽我懺悔。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王聞是語，衣毛皆竪，悲喜交集，涕泣流淚。即起合掌，五體投地，白尊者言：「我之嬰愚無有智慧，我之下賤作斯狂言，如是狂言聽我懺悔。」

尊者言：「我於今者以忍出家，無不忍受。我心清淨，猶如秋月淨無雲翳。王今懺悔，願使大王猶如天帝得見道跡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者言：「我於今者以忍出家，無不忍受。我心清淨，猶如秋月淨無雲翳。王今懺悔，願使大王猶如天帝得見道跡。」

王大歡喜，與諸眷屬作禮還宮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王大歡喜，與諸眷屬作禮還宮。