請賓頭盧法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 請賓頭盧法

宋沙門釋慧簡譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋沙門釋慧簡譯

天竺國有優婆塞國王長者，若設一切會，常請賓頭盧頗羅墮誓阿羅漢。賓頭盧者字也，頗羅墮誓者姓也，其人為樹提長者現神足故，佛擯之不聽涅槃，勅令為末法四部眾作福田。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天竺國有優婆塞國王長者，若設一切會，常請賓頭盧頗羅墮誓阿羅漢。賓頭盧者字也，頗羅墮誓者姓也，其人為樹提長者現神足故，佛擯之不聽涅槃，勅令為末法四部眾作福田。

請時於靜處燒香禮拜，向天竺摩梨山，至心稱名，言：「大德賓頭盧頗羅墮誓，受佛教勅為末法人作福田。願受我請，於此處食。」若新作屋舍，亦應請之，言：「願受我請，於此舍床敷止宿。」若普請眾僧澡浴時，亦應請之，言：「願受我請，於此洗浴。」及未明前，具香湯淨水、澡豆楊枝，香油調和冷暖，如人浴法，開戶請入、然後閉戶，如人浴訖頃，眾僧乃入。凡會食澡浴，要須一切請僧至，心求解脫、不疑不昧、信心清淨，然後可屈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 請時於靜處燒香禮拜，向天竺摩梨山，至心稱名，言：「大德賓頭盧頗羅墮誓，受佛教勅為末法人作福田。願受我請，於此處食。」若新作屋舍，亦應請之，言：「願受我請，於此舍床敷止宿。」若普請眾僧澡浴時，亦應請之，言：「願受我請，於此洗浴。」及未明前，具香湯淨水、澡豆楊枝，香油調和冷暖，如人浴法，開戶請入、然後閉戶，如人浴訖頃，眾僧乃入。凡會食澡浴，要須一切請僧至，心求解脫、不疑不昧、信心清淨，然後可屈。

近世有一長者，聞說賓頭盧阿羅漢受佛教勅為末法人作福田，即如法施設大會，至心請賓頭盧，氍氀下遍布華，欲以驗之。大眾食訖，發氍氀華皆萎，懊惱自責，不知過所從來。更復精竭審問經師，重設大會，如前華亦復皆萎。復更傾竭盡家財產，復作大會，猶亦如前，懊惱自責。更請百餘法師，求請所失，懺謝罪過。如向上座一人年老，四布悔其愆咎。上座告之：「汝三會請我，我皆受請。汝自使奴門中見遮，以我年老衣服弊壞，謂是被擯。賴提沙門不肯見前，我以汝請欲強入，汝奴以杖打我頭破，額右角瘡。是第二會亦來，復不見前。我又欲強入，復打我，頭額中瘡。是第三會亦來，如前被打，頭額左角瘡。是皆汝自為之，何所懊惋？」言已不現，長者乃知是賓頭盧。自爾以來，諸人設福皆不敢復遮門。若得賓頭盧，其坐華即不萎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 近世有一長者，聞說賓頭盧阿羅漢受佛教勅為末法人作福田，即如法施設大會，至心請賓頭盧，氍氀下遍布華，欲以驗之。大眾食訖，發氍氀華皆萎，懊惱自責，不知過所從來。更復精竭審問經師，重設大會，如前華亦復皆萎。復更傾竭盡家財產，復作大會，猶亦如前，懊惱自責。更請百餘法師，求請所失，懺謝罪過。如向上座一人年老，四布悔其愆咎。上座告之：「汝三會請我，我皆受請。汝自使奴門中見遮，以我年老衣服弊壞，謂是被擯。賴提沙門不肯見前，我以汝請欲強入，汝奴以杖打我頭破，額右角瘡。是第二會亦來，復不見前。我又欲強入，復打我，頭額中瘡。是第三會亦來，如前被打，頭額左角瘡。是皆汝自為之，何所懊惋？」言已不現，長者乃知是賓頭盧。自爾以來，諸人設福皆不敢復遮門。若得賓頭盧，其坐華即不萎。

若新立房舍床榻，欲請賓頭盧時，皆當香湯灑地、燃香油燈，新床新褥奮綿敷之，以白練覆綿上。初夜如法請之，還閉房戶，慎勿輕慢闚看。皆各至心信其必來，精誠感徹，無不至也。來則耨上現有臥處，浴室亦現用湯水處。受大會請時，或在上坐、或在中坐、或在下坐，現作隨處僧形，人求其異終不可得。去後見坐處華不萎，乃知之矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若新立房舍床榻，欲請賓頭盧時，皆當香湯灑地、燃香油燈，新床新褥奮綿敷之，以白練覆綿上。初夜如法請之，還閉房戶，慎勿輕慢闚看。皆各至心信其必來，精誠感徹，無不至也。來則耨上現有臥處，浴室亦現用湯水處。受大會請時，或在上坐、或在中坐、或在下坐，現作隨處僧形，人求其異終不可得。去後見坐處華不萎，乃知之矣。