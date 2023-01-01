佛說八大靈塔名號經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說八大靈塔名號經

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯

爾時世尊告諸苾芻：「我今稱揚八大靈塔名號。汝等諦聽，當為汝說。何等為八？所謂第一迦毘羅城龍彌儞園是佛生處，第二摩伽陀國泥連河邊菩提樹下佛證道果處，第三迦尸國波羅柰城轉大法輪處，第四舍衛國祇陀園現大神通處，第五曲女城從忉利天下降處，第六王舍城聲聞分別佛為化度處，第七廣嚴城靈塔思念壽量處，第八拘尸那城娑羅林內大雙樹間入涅槃處。如是八大靈塔。」重說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告諸苾芻：「我今稱揚八大靈塔名號。汝等諦聽，當為汝說。何等為八？所謂第一迦毘羅城龍彌儞園是佛生處，第二摩伽陀國泥連河邊菩提樹下佛證道果處，第三迦尸國波羅柰城轉大法輪處，第四舍衛國祇陀園現大神通處，第五曲女城從忉利天下降處，第六王舍城聲聞分別佛為化度處，第七廣嚴城靈塔思念壽量處，第八拘尸那城娑羅林內大雙樹間入涅槃處。如是八大靈塔。」重說頌曰：

「淨飯王都迦毘城， 龍彌儞園佛生處； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「淨飯王都迦毘城， 龍彌儞園佛生處；

摩伽陀泥連河側， 菩提樹下成正覺； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩伽陀泥連河側， 菩提樹下成正覺；

迦尸國波羅柰城， 轉大法輪十二行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦尸國波羅柰城， 轉大法輪十二行；

舍衛大城祇園內， 遍滿三界現神通； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍衛大城祇園內， 遍滿三界現神通；

桑迦尸國曲女城， 忉利天宮而降下； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 桑迦尸國曲女城， 忉利天宮而降下；

王舍大城僧分別， 如來善化行慈悲； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王舍大城僧分別， 如來善化行慈悲；

廣嚴大城靈塔中， 如來思念壽量處； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣嚴大城靈塔中， 如來思念壽量處；

拘尸那城大力地， 娑羅雙樹入涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 拘尸那城大力地， 娑羅雙樹入涅槃。

「如是八大靈塔，若有婆羅門及善男子善女人等，發大信心修建塔廟、承事供養，是人得大利益、獲大果報、具大稱讚，名聞普遍甚深廣大，乃至諸苾芻亦應當學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是八大靈塔，若有婆羅門及善男子善女人等，發大信心修建塔廟、承事供養，是人得大利益、獲大果報、具大稱讚，名聞普遍甚深廣大，乃至諸苾芻亦應當學。

「復次諸苾芻，若有淨信善男子善女人，能於此八大靈塔，向此生中至誠供養，是人命終速生天界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次諸苾芻，若有淨信善男子善女人，能於此八大靈塔，向此生中至誠供養，是人命終速生天界。」

爾時世尊復告諸苾芻：「汝等諦聽，我今當說，遊止國城及於住世。」而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊復告諸苾芻：「汝等諦聽，我今當說，遊止國城及於住世。」而說頌曰：

「二十九載處王宮， 六年雪山修苦行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二十九載處王宮， 六年雪山修苦行，

五歲王舍城化度， 四年在於毘沙林， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五歲王舍城化度， 四年在於毘沙林，

二年惹里巖安居， 二十三載止舍衛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二年惹里巖安居， 二十三載止舍衛，

廣嚴城及鹿野苑， 摩拘梨與忉利天， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣嚴城及鹿野苑， 摩拘梨與忉利天，

尸輸那及憍睒彌， 寶塔山頂并大野， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尸輸那及憍睒彌， 寶塔山頂并大野，

尾努聚落吠蘭帝， 淨飯王都迦毘城， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尾努聚落吠蘭帝， 淨飯王都迦毘城，

此等聖境各一年， 釋迦如來而行住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此等聖境各一年， 釋迦如來而行住，

如是八十年住也， 然後牟尼入涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是八十年住也， 然後牟尼入涅槃。」