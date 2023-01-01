惹(引)鼎冒亭鉢囉(二合)嚩囉末覩朗(一句)達哩摩(二合)作訖囉(二合)左囉藐(二)戴帝煬(二合)左(引)禰煬(二合)帝哩(二合)部嚩那摩呬當(三)室哩(二合引)摩賀(引)鉢囉(二合引)底賀(引)哩煬(二合)(四)薩他(二合)難際(引)曩呬摩儗哩儞羅煬(五)禰(引)縛禰(引)縛(引)嚩多(引)囉(六)滿禰(引)喝鉢囉(二合)拏摩多室囉娑(引)儞沒哩(二合)多(引)拽怛囉(二合)沒馱(引)(七)吠(引)舍(引)梁(引)達哩摩(二合)作訖麗(二合)室輸摩儗哩怛致(引)(八)毘(引)瑟摩(二合)哥(引)踰(引)迭帝(引)麗(引)(九)室囉(二合引)嚩薩爹(二合引)冐提暮梨(引)拘尸那誐囉嚩麗(引)(十)龍彌儞(引)哥(引)必邏(引)契曳(二合引)(十一)憍睒(引)咩(引)薩兔(二合)羅酤瑟致(二合引)末吐囉嚩囉補麗(引)(十二)難那吳播(引)寫囉(引)瑟致麗(三合引)(十三)曳(引)左(引)[寧*(尤-尢+曳)](切身下同)舍(引)窣都(二合)戴(引)爹(引)捺舍嚩囉嚩里那(引)(十四)薩旦(二合引)那莫寫(引)彌暮達那(二合引)(十五)割濕彌(二合引)麗(引)際(引)那禰(引)尸(引)(十六)朅沙怛吒野牟泥(引)末哩嚩(二合)麗(引)星賀梨(引)嚩(引)(十七)邏(引)濃捺麗(二合引)辛度褒捺麗(二合引)(十八)三摩怛吒摩𦾨提(引)末朅梨(引)酤薩梨(引)嚩(引)(十九)泥(引)播(引)梨(引)哥(引)摩嚕閉(引)割羅舍嚩囉補麗(引)(二十)幹(引)唧騷囉(引)瑟吒囉(三合)囉(引)瑟吒麗(三合引)(二十一)曳(引)左(引)[寧*(尤-尢+曳)](上同)馱(引)覩誐哩婆(二合引)捺舍𭌯囉嚩哩那(引)(二十二)薩旦(二合引)那莫寫(引)彌暮達那(二合)(二十三)該邏(引)細(引)係(引)末酤(引)致呬摩儗哩儞羅曳(引)(二十四)滿捺麗(引)彌(引)嚕室凌(二合)詣(引)(二十五)播(引)怛(引)梨(引)昧惹演帝(引)達那鉢底儞羅曳(引)(二十六)悉馱巘達哩嚩(二合)路計(引)(二十七)沒囉(二合)吽滿(二合引)尼(引)尾瑟女(二合)部耄(引)鉢輸鉢帝婆嚩泥(引)(二十八)贊捺囉(二合)素(引)哩也(引二合)禰路(引)計(引)(二十九)曳(引)左(引)[寧*(尤-尢+曳)](上同)馱(引)覩誐哩婆(二合引)捺舍嚩羅嚩里那(引)(三十)薩旦(二合引)那莫寫(引)彌暮(引)

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