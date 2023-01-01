七佛讚唄伽他 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七佛讚唄伽他

西天中印度摩伽陀國那爛陀寺傳教大師三藏賜紫沙門臣法天奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天中印度摩伽陀國那爛陀寺傳教大師三藏賜紫沙門臣法天奉 詔譯

毘婆尸佛讚 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘婆尸佛讚

惹(仁拶反)誐捺麌(二合)龍勇(二合反)秫囉曩囉路(引)迦布(引)𡁠鐙(一句)訖哩(二合)播(引)鉢吒用(二合反)跛囉呬怛謨(引)乞叉(二合)禰(泥曳反)捨亘(二句)尾鉢始也(二合)能(上)底哩(二合)婆(去)嚩(武鉢反)摩護伽播(引)囉𭍍(三句)曩麼(引)弭鐙蘇(上)誐哆(去)誐底孕(二合反)怛他(去引)誐怛廕(二合反引)(四句) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惹(仁拶反)誐捺麌(二合)龍勇(二合反)秫囉曩囉路(引)迦布(引)𡁠鐙(一句)訖哩(二合)播(引)鉢吒用(二合反)跛囉呬怛謨(引)乞叉(二合)禰(泥曳反)捨亘(二句)尾鉢始也(二合)能(上)底哩(二合)婆(去)嚩(武鉢反)摩護伽播(引)囉𭍍(三句)曩麼(引)弭鐙蘇(上)誐哆(去)誐底孕(二合反)怛他(去引)誐怛廕(二合反引)(四句)

式棄佛讚 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 式棄佛讚

阿(去)難(上)哆播(引)嚟婆(去)嚩(無可反)娑(去引)誐嚟悉弭(二合)(二句)𡫸(重呼)麼惹拽(二合反)麼(引)能(去)鉢囉(二合)捨銘(引)乞史也(三合)路(引)亘(二合)鉢囉(二合)迦(去引)始姤(引)曳曩醯哆(去)野達(轉舌呼)謨(去引)(三句)曩謨(引)窣堵(二合)怛薩昧(二合)式企(引)寧𡁠曩(引)野(四句) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿(去)難(上)哆播(引)嚟婆(去)嚩(無可反)娑(去引)誐嚟悉弭(二合)(二句)𡫸(重呼)麼惹拽(二合反)麼(引)能(去)鉢囉(二合)捨銘(引)乞史也(三合)路(引)亘(二合)鉢囉(二合)迦(去引)始姤(引)曳曩醯哆(去)野達(轉舌呼)謨(去引)(三句)曩謨(引)窣堵(二合)怛薩昧(二合)式企(引)寧𡁠曩(引)野(四句)

毘舍浮佛讚 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘舍浮佛讚

鑁(無滿反)尾濕嚩(二合)部吻(無肯反)沒鄧(一句)讚捺囉(二合引)迦(去)地揭帝惹(仁左反)僧(去)(二句)娑(引)誐嚧伽弭嚩(引)誐(引)鄧(三句)倪野(二合反)禰(泥曳反)曩尾曩曳曩拶(四句) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鑁(無滿反)尾濕嚩(二合)部吻(無肯反)沒鄧(一句)讚捺囉(二合引)迦(去)地揭帝惹(仁左反)僧(去)(二句)娑(引)誐嚧伽弭嚩(引)誐(引)鄧(三句)倪野(二合反)禰(泥曳反)曩尾曩曳曩拶(四句)

俱留孫佛讚 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 俱留孫佛讚

野薩拽(二合反)弩(鼻音重呼)囉始銘(二合短呼)鉢囉(二合)底(丁以反)昧哩野(二合)戍(引)鼻(一句)囉㘄(去引)訖哩(二合)哆(引)婆(去引)底(丁以反)𭌯(武鉢反)遜馱哩琰(二句)噢努沬嚩(二合)囕補澁播(二合)弭嚩(引)那部(二合)鐙(三句)鐙鑁(無滿反)禰(泥曳反)訖囉(二合)矩㻮捺摩賀(引)母𩕳(寧頂反引)捺囕(二合引)(四句) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 野薩拽(二合反)弩(鼻音重呼)囉始銘(二合短呼)鉢囉(二合)底(丁以反)昧哩野(二合)戍(引)鼻(一句)囉㘄(去引)訖哩(二合)哆(引)婆(去引)底(丁以反)𭌯(武鉢反)遜馱哩琰(二句)噢努沬嚩(二合)囕補澁播(二合)弭嚩(引)那部(二合)鐙(三句)鐙鑁(無滿反)禰(泥曳反)訖囉(二合)矩㻮捺摩賀(引)母𩕳(寧頂反引)捺囕(二合引)(四句)

迦諾迦牟尼佛讚 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦諾迦牟尼佛讚

尾娑(去)哩拏(引)尾誐怛沫㘑曩唧怛娑(去)(一句)尾囉(引)𭌜(霓以反)拏(引)薩怛怛醯哆(去引)弩(鼻音)迦(去引)哩拏(重呼二句)喝怛怛謨(引)尾誐多沬㘑曩曳曩鐙(三句)蘇(上)囉(引轉舌呼)唧鐙揭曩揭母𡫸曩麼(引)麼野(二合引)憾(四句) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尾娑(去)哩拏(引)尾誐怛沫㘑曩唧怛娑(去)(一句)尾囉(引)𭌜(霓以反)拏(引)薩怛怛醯哆(去引)弩(鼻音)迦(去引)哩拏(重呼二句)喝怛怛謨(引)尾誐多沬㘑曩曳曩鐙(三句)蘇(上)囉(引轉舌呼)唧鐙揭曩揭母𡫸曩麼(引)麼野(二合引)憾(四句)

迦葉波佛讚 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉波佛讚

鉢囉(二合)怛鉢怛(二合)左(引)弭迦囉囉濕銘(二合)偶(引)𠻱(去)(一句)娑賀娑囉(二合)素哩野(二合引)地迦(去聲呼)禰(泥曳反引)鉢哆(二合)帝惹(仁左反)僧(去)(二句)路句(引)怛懵薩(轉舌)嚩(無可反)惹(仁左反)曩(引)鼻吻(無肯反)寧孕(二合反)(三句)吻那(去引)沬野(二合反)憾迦(引)捨鉢曩(引)麼地𠱆(四句) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鉢囉(二合)怛鉢怛(二合)左(引)弭迦囉囉濕銘(二合)偶(引)𠻱(去)(一句)娑賀娑囉(二合)素哩野(二合引)地迦(去聲呼)禰(泥曳反引)鉢哆(二合)帝惹(仁左反)僧(去)(二句)路句(引)怛懵薩(轉舌)嚩(無可反)惹(仁左反)曩(引)鼻吻(無肯反)寧孕(二合反)(三句)吻那(去引)沬野(二合反)憾迦(引)捨鉢曩(引)麼地𠱆(四句)

釋迦牟尼佛讚 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋迦牟尼佛讚

(此讚一首先已到中夏流行，出正密三藏新讚集中收錄)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (此讚一首先已到中夏流行，出正密三藏新讚集中收錄)。

嚩(無个反)抧野(二合反)秫惹㘑鉢囉(二合)底(丁以反)冒(重呼)𠆙路(引)亘(一句)素哩琰(二合引)秫惹㘑哩嚩(武鉢反)鉢那麼(二合)訕(去)𧹞(二合)(二句)愈𡫸沒哩(二合)哆(入)設抧也(二合反)母𡫸鉢囉(二合)禰(泥曳反)鉢(三句)薩怛(二合)薩昧(二合)曩莫播囉麼迦(引)嚕抳(尼整反)迦(引)野設(引)悉底哩(三合引)(四句) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 嚩(無个反)抧野(二合反)秫惹㘑鉢囉(二合)底(丁以反)冒(重呼)𠆙路(引)亘(一句)素哩琰(二合引)秫惹㘑哩嚩(武鉢反)鉢那麼(二合)訕(去)𧹞(二合)(二句)愈𡫸沒哩(二合)哆(入)設抧也(二合反)母𡫸鉢囉(二合)禰(泥曳反)鉢(三句)薩怛(二合)薩昧(二合)曩莫播囉麼迦(引)嚕抳(尼整反)迦(引)野設(引)悉底哩(三合引)(四句)

當來化主慈氏菩薩讚 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當來化主慈氏菩薩讚

昧怛㘑(二合)野曩(引)麼(引)覩史哆(引)攞野薩吐(二合)(一句)野薩曳(二合反)迦(去)惹曩麼(二合引)怛哩哆(引)醯冒(重呼)地(二句)嚕怛鉢(二合)喰(入)帝囁蘇(上)誐哆(入)畢㗚(二合)體尾琰(二合反)(三句)薩(轉舌)嚩(無可反引)怛麼(二合)曩(引)憾(胡敢反)鉢囉(二合)拏妬(引)濕銘(二合)怛薩昧(二合)(四句) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昧怛㘑(二合)野曩(引)麼(引)覩史哆(引)攞野薩吐(二合)(一句)野薩曳(二合反)迦(去)惹曩麼(二合引)怛哩哆(引)醯冒(重呼)地(二句)嚕怛鉢(二合)喰(入)帝囁蘇(上)誐哆(入)畢㗚(二合)體尾琰(二合反)(三句)薩(轉舌)嚩(無可反引)怛麼(二合)曩(引)憾(胡敢反)鉢囉(二合)拏妬(引)濕銘(二合)怛薩昧(二合)(四句)

迴向結讚一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迴向結讚一首

窣堵(二合)怛嚩(二合引)麼野(引)颯鉢哆(二合)𡁠曩(引)曩底(丁利反)哆曩曩(引)蘗鐙左(引)瑟吒(二合)麼冒(重呼)地薩怛鑁(二合)野怛奔(去二合)抳野(二合反)𤚥(牟敢反)娑(去)儞(泥以反)怛麼鉢囉(二合)弭琰𡫸囉(引)沫野(引)悉帝(二合)曩婆(去)鑁(無滿反)覩薩怛縛(二合引)颯鉢哆(二合)𡁠曩薩怛(二合)嚩(無博切)三(去)麼(引)鉢哆(下字入聲呼二合) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 窣堵(二合)怛嚩(二合引)麼野(引)颯鉢哆(二合)𡁠曩(引)曩底(丁利反)哆曩曩(引)蘗鐙左(引)瑟吒(二合)麼冒(重呼)地薩怛鑁(二合)野怛奔(去二合)抳野(二合反)𤚥(牟敢反)娑(去)儞(泥以反)怛麼鉢囉(二合)弭琰𡫸囉(引)沫野(引)悉帝(二合)曩婆(去)鑁(無滿反)覩薩怛縛(二合引)颯鉢哆(二合)𡁠曩薩怛(二合)嚩(無博切)三(去)麼(引)鉢哆(下字入聲呼二合)

過去七佛我讚竟， 未來慈氏次稱揚， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過去七佛我讚竟， 未來慈氏次稱揚，

我所造福利無邊， 願諸眾生皆解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我所造福利無邊， 願諸眾生皆解脫。