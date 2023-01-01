踰(引)乃酤(引)那(引)鼈泥(引)哥(一句)莎波羅呬多摩賀(引)三鉢那(引)陀(引)囉部(引)都(引)(二)乃嚩(引)婆(引)巫(引)那婆(引)嚩(三)朅彌嚩三摩囉蘇(引)訥哩尾(二合)婆(引)嚩莎婆(引)嚩(四)儞哩梨(二合引)邦儞哩尾(二合)哥(引)囕始嚩末三摩三莾(五)咩必曩𡫸(切身)鉢囉(二合)半左(六)滿禰(引)鉢囉(二合)爹(引)咄摩(二合)味(引)捺焬(二合)怛摩喝摩耨波莾(七)達哩摩(二合)哥(引)野𡁠那(引)喃(引)(八)路(引)哥(引)帝(引)多(引)末進爹(引)(九)速訖哩(二合)多三摩發朗摩(引)咄摩(二合)努(引)踰(引)尾部(引)鼎(十)波哩殺(二合)努末(二合)提(引)尾唧怛囕(二合引)(十一)薩多(二合)鉢野底摩賀底提(引)末當(引)必麗(二合引)底係(引)都(引)(十二)沒馱(引)喃(引)薩哩嚩(二合)路(引)哥(十三)鉢囉(二合)室哩(二合)多末尾囉都(引)那(引)囉薩達哩摩(二合)具(引)爽(十四)滿禰(引)三菩誐哥(引)焬(十五)怛摩喝禰喝摩賀(引)達哩摩(二合)囉(引)𡁠焬(二合)鉢囉(二合)底瑟吒(二合)(十六)薩埵(引)喃(引)播(引)哥係(引)都(引)聒唧那曩羅以嚩(引)(十七)婆(引)底踰(引)禰(引)鼈摩(引)那(十八)三冐桃達哩摩(二合)作訖麗(二合)聒唧捺必左補那(十九)囉捺哩(三合)設帝(引)[扰-尢+曳]鉢囉(二合)扇(引)當(二十)乃哥(引)哥(引)囉鉢囉(二合)沒哩(二合)當帝哩(二合)婆嚩跋野喝囕(二十一)尾說嚕閉嚕播(引)[扰-尢+曳](引)(二十二)滿禰(引)儞哩嚩(二合引)拏哥(引)野(二十三)捺舍禰誐耨誐當當摩賀(引)哩湯(二合)牟泥(引)那(引)(二十四)薩埵(引)哩台(二合)哥訖哩(二合)播(引)拏(二十五)末波哩彌多摩賀(引)倪也(二合引)那奔女(引)捺夜(引)曩(引)(二十六)哥(引)夜(引)曩(引)蘇誐多(引)曩(引)(二十七)鉢囉(二合)底尾誐多末努嚩(引)酤鉢(二合)他(引)曩(引)怛囉(二合)夜(引)𧹞(引)(二十八)訖哩(二合)埵(引)薄訖爹(二合引)鉢囉(二合)拏(引)莾(二十九)酤舍羅母波唧當[扰-尢+曳]拏摩夜(引)冒提味(引)惹(三十)帝哩(二合)哥(引)夜(引)悉帝(二合引)那臘沒陀(二合引)若誐禰那末企朗(三十一)冐提摩(引)哩詣(二合)𡫸喻惹(三十二

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