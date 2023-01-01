福蓋正行所集經卷第十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 福蓋正行所集經卷第十二

龍樹菩薩集 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 龍樹菩薩集

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿宣梵大師賜紫沙門臣日稱等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿宣梵大師賜紫沙門臣日稱等奉 詔譯

今此略明持戒之相。始自諸根任持密護，飲食知量，減除睡眠，常樂尊重修諸梵行，聞昔受樂不喜思念，復能顯示沙門功德、出離輪迴惡趣過患。近善知識，如理作意，樂聞正法、入解其義，除貪恚癡、斷諸煩惱，袪虛妄想、增長明慧，專求解脫不生疲勞。設有毀犯微細罪垢，悉能發露而不覆藏。一切財物心無悋惜，常樂惠施貧苦眾生。了知五欲多諸過患，於己眷屬恩愛纏縛，生遠離想，譬之深冤。獨處林野，捨諸憒閙，不畜長物，異諸貪夫。有來求法，不生慳嫉，即為宣說，令其信解。能以慧劍除煩惱賊，得諸善人尊重讚歎，堪受世間上妙衣服臥具飲食之所供養。於諸肉味棄絕亡想，及世名利心無希取。於善不善二種業道，若作若止決定信解。自入解已，除去我慢，以饒益心為他演說，化諸外道尼乾子等亦生信解安住佛法。自三衣外餘所有物，以清淨心而施與之。是人則為住聖種族，身心清涼、離諸熱惱。了知六處無有真實，猶如癰疽為物所覆，常為煩惱蚊虻𠯗食。諸有智者勤求方便，依正念處及八聖道善法香煙而薰屏之。了知五蘊猶如芭蕉，若生貪心，作不堅想。由彼貪故失壞正道，先制諸根令不散亂。漸令修習住三摩地。了知境界本性唯苦，猶如棘林稠密難越，亦如塵垢坌污有情，以正法水而澣濯之。如是觀察彼蘊處界，生長諸惑，不可愛樂。此明持戒而有二種，一者不清淨持戒、二者清淨持戒。如律中說，有二比丘精進持戒，各處一方，善名遠布。時諸人民咸仰其德，共詣彼所親近供養。是時有王名迦尼瑟姹，聞二比丘護持淨戒，與諸臣從往至其所。見彼耆年，威儀整肅、修習禪定，乃生敬心，先意問訊。王曰：「大德！如此持戒，欲何所求？」比丘白言：「我意來世願作國王。」王聞語已，不生忻樂：「云何持戒無慧揀擇，返趣輪迴生死纏縛？汝為誑惑諸天人民。我今於此，不應供養。如是持戒，名不清淨。」復詣新學比丘之處，王乃問曰：「汝今持戒，欲何所願？」比丘白言：「承王顧問。我所求者，願成菩提，利樂群品。」王聞是說，心大歡喜：「如是持戒則非錯謬，離諸垢染名為清淨。我今應作最上供養。如是沙門發廣大心，帝釋諸天皆應供養。」時諸人民聞王稱讚，皆共合掌禮比丘足。王乃顧彼諸侍臣曰：「各持所珍而以奉施。」此則名為清淨持戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今此略明持戒之相。始自諸根任持密護，飲食知量，減除睡眠，常樂尊重修諸梵行，聞昔受樂不喜思念，復能顯示沙門功德、出離輪迴惡趣過患。近善知識，如理作意，樂聞正法、入解其義，除貪恚癡、斷諸煩惱，袪虛妄想、增長明慧，專求解脫不生疲勞。設有毀犯微細罪垢，悉能發露而不覆藏。一切財物心無悋惜，常樂惠施貧苦眾生。了知五欲多諸過患，於己眷屬恩愛纏縛，生遠離想，譬之深冤。獨處林野，捨諸憒閙，不畜長物，異諸貪夫。有來求法，不生慳嫉，即為宣說，令其信解。能以慧劍除煩惱賊，得諸善人尊重讚歎，堪受世間上妙衣服臥具飲食之所供養。於諸肉味棄絕亡想，及世名利心無希取。於善不善二種業道，若作若止決定信解。自入解已，除去我慢，以饒益心為他演說，化諸外道尼乾子等亦生信解安住佛法。自三衣外餘所有物，以清淨心而施與之。是人則為住聖種族，身心清涼、離諸熱惱。了知六處無有真實，猶如癰疽為物所覆，常為煩惱蚊虻𠯗食。諸有智者勤求方便，依正念處及八聖道善法香煙而薰屏之。了知五蘊猶如芭蕉，若生貪心，作不堅想。由彼貪故失壞正道，先制諸根令不散亂。漸令修習住三摩地。了知境界本性唯苦，猶如棘林稠密難越，亦如塵垢坌污有情，以正法水而澣濯之。如是觀察彼蘊處界，生長諸惑，不可愛樂。此明持戒而有二種，一者不清淨持戒、二者清淨持戒。如律中說，有二比丘精進持戒，各處一方，善名遠布。時諸人民咸仰其德，共詣彼所親近供養。是時有王名迦尼瑟姹，聞二比丘護持淨戒，與諸臣從往至其所。見彼耆年，威儀整肅、修習禪定，乃生敬心，先意問訊。王曰：「大德！如此持戒，欲何所求？」比丘白言：「我意來世願作國王。」王聞語已，不生忻樂：「云何持戒無慧揀擇，返趣輪迴生死纏縛？汝為誑惑諸天人民。我今於此，不應供養。如是持戒，名不清淨。」復詣新學比丘之處，王乃問曰：「汝今持戒，欲何所願？」比丘白言：「承王顧問。我所求者，願成菩提，利樂群品。」王聞是說，心大歡喜：「如是持戒則非錯謬，離諸垢染名為清淨。我今應作最上供養。如是沙門發廣大心，帝釋諸天皆應供養。」時諸人民聞王稱讚，皆共合掌禮比丘足。王乃顧彼諸侍臣曰：「各持所珍而以奉施。」此則名為清淨持戒。

如世尊說，有十種緣，名不清淨持戒。一者攝取損害、二者深著染欲、三者不求出離、四者常生懶墮、五者遍計希求、六者退失正行、七者邪命自活、八者失安隱樂、九者寡聞不學、十者廢忘誦習。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如世尊說，有十種緣，名不清淨持戒。一者攝取損害、二者深著染欲、三者不求出離、四者常生懶墮、五者遍計希求、六者退失正行、七者邪命自活、八者失安隱樂、九者寡聞不學、十者廢忘誦習。

云何名為攝取損害？謂於國王、王子、大臣，懼其威勢，常當遠離，乃至種種諸惡律儀。比丘設為渴乏所逼，不應於彼求水而飲，未斷煩惱、未得神足，不能自調，多生驚怖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何名為攝取損害？謂於國王、王子、大臣，懼其威勢，常當遠離，乃至種種諸惡律儀。比丘設為渴乏所逼，不應於彼求水而飲，未斷煩惱、未得神足，不能自調，多生驚怖。

云何名為深著染欲？於五塵境邪思相續，自性縱逸，廢善修作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何名為深著染欲？於五塵境邪思相續，自性縱逸，廢善修作。

云何名為不求出離？捨於勝處而趣非處，復毀勝處，讚五欲樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何名為不求出離？捨於勝處而趣非處，復毀勝處，讚五欲樂。

云何名為常生懶墮？數數思念過去所作非義利事，互相執諍，恃己所有資生之具受用隨意而生憍慢，多於耆年有德之人不能致敬、託事不起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何名為常生懶墮？數數思念過去所作非義利事，互相執諍，恃己所有資生之具受用隨意而生憍慢，多於耆年有德之人不能致敬、託事不起。

云何名為遍計希望？謂於知識同梵行者，互相諂讚苟求利養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何名為遍計希望？謂於知識同梵行者，互相諂讚苟求利養。

云何名為退失正行？樂造諸惡、違越戒法，無善方便起對治道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何名為退失正行？樂造諸惡、違越戒法，無善方便起對治道。

云何名為以邪活命？畏己難養，心無止足。如律中說，邪命比丘作非律儀，矯現異相，於大眾中自矜己德，多言無恥猶如狂犬。或恃種族多聞論議，或於非時為他說法，雖有少德，為貪利故，彼聞法者多不信受。聞有人言：「於某方所有婆羅門大族長者，施諸衣服種種資具。」即至彼所，謂長者言：「我為耆德，當以最上奇妙之物願先見施。」是時長者恐生諠競，不違其意而給與之。僕吏見已，咸生輕毀，所施不與擯遣令去。時彼比丘心生憂惱，於長者前而作是言：「我先不欲詣劣種姓求諸所須。今既無得，住亦無愧，彼雖下族，亦能喜捨。」如是比丘巧言詭詐，以多求故心常熱惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何名為以邪活命？畏己難養，心無止足。如律中說，邪命比丘作非律儀，矯現異相，於大眾中自矜己德，多言無恥猶如狂犬。或恃種族多聞論議，或於非時為他說法，雖有少德，為貪利故，彼聞法者多不信受。聞有人言：「於某方所有婆羅門大族長者，施諸衣服種種資具。」即至彼所，謂長者言：「我為耆德，當以最上奇妙之物願先見施。」是時長者恐生諠競，不違其意而給與之。僕吏見已，咸生輕毀，所施不與擯遣令去。時彼比丘心生憂惱，於長者前而作是言：「我先不欲詣劣種姓求諸所須。今既無得，住亦無愧，彼雖下族，亦能喜捨。」如是比丘巧言詭詐，以多求故心常熱惱。

云何名為失安隱樂？彼持戒者當應安住不苦不樂處中之行，非如外道尼乾子等坐臥棘刺、五熱炙身，虛受勤苦一無果利。若著於樂亦無所證，但增放逸後招苦報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何名為失安隱樂？彼持戒者當應安住不苦不樂處中之行，非如外道尼乾子等坐臥棘刺、五熱炙身，虛受勤苦一無果利。若著於樂亦無所證，但增放逸後招苦報。

云何名為寡聞不學？外雖防惡，內無明慧，一向顓愚不能諮問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何名為寡聞不學？外雖防惡，內無明慧，一向顓愚不能諮問。

云何名為廢忘習誦？但思飽食，不能進修，充飫腸胃、不淨流溢。實非沙門，自稱梵行，猶如鳴螺但馳虛聲。如是十緣隨具一種，此則名為不清淨持戒。諸修行者應當了知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何名為廢忘習誦？但思飽食，不能進修，充飫腸胃、不淨流溢。實非沙門，自稱梵行，猶如鳴螺但馳虛聲。如是十緣隨具一種，此則名為不清淨持戒。諸修行者應當了知。

若人深心決定信解，乃至小罪生大怖畏，當知是人善住淨戒。如律中說，有一長者市得一僕，既幼且貧賣身自濟，然彼內心受持佛戒。忽爾長者使令殺生，僕即白言：「長者正人，云何遣人而為殺業？於善不善要當分別，為持佛戒弗敢從命。」長者感悟乃止其殺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人深心決定信解，乃至小罪生大怖畏，當知是人善住淨戒。如律中說，有一長者市得一僕，既幼且貧賣身自濟，然彼內心受持佛戒。忽爾長者使令殺生，僕即白言：「長者正人，云何遣人而為殺業？於善不善要當分別，為持佛戒弗敢從命。」長者感悟乃止其殺。

復有國王名計羅迦，常以嚴刑而治于世。若彼民庶有諸過咎，攝屬官者悉當誅戮。時有一人臨當被害，彼旃陀羅稽首王前：「我今發心始受佛戒，於諸罪人誓不行殺，乃至螻蟻亦不損害。」王曰：「汝遵佛戒，違拒國令。既無所用，養汝何益。」時旃陀羅復白王言：「我今決定不毀淨戒。願王試觀，帝釋諸天尚於佛制無敢違越，況我輩乎。」王曰：「實爾。當以嚴刑先斷汝首。」旃陀羅曰：「我今此身攝屬於王，然於後世更有餘身，以此持戒善根功德，當得世間上妙快樂，乃至諸天隨意願往，於未來世樂求善法，增長信進念定慧力，以功德水洗滌貪等三毒垢染淨盡無餘，決定當得預流等果，乃至如來淨妙法身。」作是願已，於大眾前高聲唱言：「我今此身從因緣生，於剎那頃必當就盡，為護佛戒心無憂怖。」王聞是說益增忿怒，即勅使者驅旃陀羅，於尸陀林而斷其命。時諸人民咸生驚歎，乃相謂曰：「此大丈夫，甚為希有，為護佛戒捐其軀命。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有國王名計羅迦，常以嚴刑而治于世。若彼民庶有諸過咎，攝屬官者悉當誅戮。時有一人臨當被害，彼旃陀羅稽首王前：「我今發心始受佛戒，於諸罪人誓不行殺，乃至螻蟻亦不損害。」王曰：「汝遵佛戒，違拒國令。既無所用，養汝何益。」時旃陀羅復白王言：「我今決定不毀淨戒。願王試觀，帝釋諸天尚於佛制無敢違越，況我輩乎。」王曰：「實爾。當以嚴刑先斷汝首。」旃陀羅曰：「我今此身攝屬於王，然於後世更有餘身，以此持戒善根功德，當得世間上妙快樂，乃至諸天隨意願往，於未來世樂求善法，增長信進念定慧力，以功德水洗滌貪等三毒垢染淨盡無餘，決定當得預流等果，乃至如來淨妙法身。」作是願已，於大眾前高聲唱言：「我今此身從因緣生，於剎那頃必當就盡，為護佛戒心無憂怖。」王聞是說益增忿怒，即勅使者驅旃陀羅，於尸陀林而斷其命。時諸人民咸生驚歎，乃相謂曰：「此大丈夫，甚為希有，為護佛戒捐其軀命。」

是故當知，一切眾生匪拘小大種姓高下，但能深心具諸慚愧，決定信解而不毀犯，則得名為清淨持戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故當知，一切眾生匪拘小大種姓高下，但能深心具諸慚愧，決定信解而不毀犯，則得名為清淨持戒。

此中復明不清淨持戒。如律中說，有一比丘修遠離行，栖止巖谷。忽於夜中自取麨食，由怱遽故而破其器。時眾聞已，訶彼比丘，雖處山間而非時食。此則名為不清淨持戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中復明不清淨持戒。如律中說，有一比丘修遠離行，栖止巖谷。忽於夜中自取麨食，由怱遽故而破其器。時眾聞已，訶彼比丘，雖處山間而非時食。此則名為不清淨持戒。

復有比丘，本婆羅門，後依佛法出家修道，樂於曠野單己而居。由慣習故，常於夜分摺去袈裟蹲踞而坐。有先徒屬忽來省問，乃語彼曰：「此若無人，汝可入彼菴羅林中採果持來。」弟子受教，即住彼所，乃為主者之所執縛。此亦說名不清淨持戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有比丘，本婆羅門，後依佛法出家修道，樂於曠野單己而居。由慣習故，常於夜分摺去袈裟蹲踞而坐。有先徒屬忽來省問，乃語彼曰：「此若無人，汝可入彼菴羅林中採果持來。」弟子受教，即住彼所，乃為主者之所執縛。此亦說名不清淨持戒。

復有比丘住阿蘭若修寂靜行，入里乞食，悞過婬舍。彼女問曰：「持戒比丘何故來此非解脫處？若樂和合，當入火坑。」如是比丘雖居空閑，不善觀察，為彼譏訶。此亦說名不清淨持戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有比丘住阿蘭若修寂靜行，入里乞食，悞過婬舍。彼女問曰：「持戒比丘何故來此非解脫處？若樂和合，當入火坑。」如是比丘雖居空閑，不善觀察，為彼譏訶。此亦說名不清淨持戒。

有二比丘住阿蘭若，然實無德，自謂有德。隨諸商人入於大海，暴惡黑風非時而起，波濤洶涌咸生驚怖，水族諸獸、摩竭魚等交橫往返，觸壞船舫。彼諸人眾紛擾悲號，或得浮濟、或為沈溺。時老比丘墜水中已，顧己衰朽命不能脫，即解浮囊與其同伴。彼既得已，多取珍寶摩尼珠等，遂喪其命。此則名為不清淨持戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有二比丘住阿蘭若，然實無德，自謂有德。隨諸商人入於大海，暴惡黑風非時而起，波濤洶涌咸生驚怖，水族諸獸、摩竭魚等交橫往返，觸壞船舫。彼諸人眾紛擾悲號，或得浮濟、或為沈溺。時老比丘墜水中已，顧己衰朽命不能脫，即解浮囊與其同伴。彼既得已，多取珍寶摩尼珠等，遂喪其命。此則名為不清淨持戒。

次復明彼清淨持戒。有一比丘涉於遠道，乃為賊輩悉奪其衣。中有一人先作沙門，知其護戒，語彼徒曰：「以草繫縛，捨之而去。」比丘專念佛所制戒，一切草葉不得挽絕，伏於道側不敢少動。遇王畋獵，遙見疑是裸形外道我慢不起，即往詰之。知是比丘，為護淨戒不傷草葉。王歎希有，乃令釋之，為設飲食，復施其衣。此則名為清淨持戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次復明彼清淨持戒。有一比丘涉於遠道，乃為賊輩悉奪其衣。中有一人先作沙門，知其護戒，語彼徒曰：「以草繫縛，捨之而去。」比丘專念佛所制戒，一切草葉不得挽絕，伏於道側不敢少動。遇王畋獵，遙見疑是裸形外道我慢不起，即往詰之。知是比丘，為護淨戒不傷草葉。王歎希有，乃令釋之，為設飲食，復施其衣。此則名為清淨持戒。

有二比丘自遠方來，欲往供養如來舍利，途涉辛勤欲求水飲。第一比丘為渴所逼，不暇觀視即飲其水。第二比丘雖亦渴乏，驗水有蟲，謂其侶曰：「寧自渴絕，無傷他命。不應違犯世尊戒律。」端坐林下，忍渴而終。以是緣故生忉利天，見佛聞法，證預流果。此則名為清淨持戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有二比丘自遠方來，欲往供養如來舍利，途涉辛勤欲求水飲。第一比丘為渴所逼，不暇觀視即飲其水。第二比丘雖亦渴乏，驗水有蟲，謂其侶曰：「寧自渴絕，無傷他命。不應違犯世尊戒律。」端坐林下，忍渴而終。以是緣故生忉利天，見佛聞法，證預流果。此則名為清淨持戒。

有優婆塞久修梵行，忽爾其舍為火所焚，誡諸子曰：「汝慎勿以有蟲之水而沃其火。所以者何？我護水中微細諸蟲不顧財貨，豈為少利而墮惡道。」此則名為清淨持戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有優婆塞久修梵行，忽爾其舍為火所焚，誡諸子曰：「汝慎勿以有蟲之水而沃其火。所以者何？我護水中微細諸蟲不顧財貨，豈為少利而墮惡道。」此則名為清淨持戒。

是故智者應當安住清淨持戒，畢竟遠離不清淨持戒。當知如來出現於世，常樂利益一切有情，閉惡趣門、示生天路，燒煩惱薪、拔貪欲本，化諸眾生捨家離縛，皆令獲得吉祥安樂，究竟超越生死瀑流，乘智慧舟到於彼岸，漸次圓證菩提涅盤。建大法幢，摧諸外道我慢高舉諸不善行，皆使發心勇猛精進，以正法水，洗其渴乏。彼聞法已，依教修學，積集法財功德寶藏，安住神通，出離三有，了勝義諦，住解脫處。如是持戒，諸佛所讚，當知是人為世間眼，能導眾生至安隱處，亦如明燈能破癡暗，如清淨水能滌罪垢，如妙良藥療煩惱病，如大醫王善拔欲箭，如世良田生功德苗，善能教示懈怠眾生，令生喜心樂持淨戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故智者應當安住清淨持戒，畢竟遠離不清淨持戒。當知如來出現於世，常樂利益一切有情，閉惡趣門、示生天路，燒煩惱薪、拔貪欲本，化諸眾生捨家離縛，皆令獲得吉祥安樂，究竟超越生死瀑流，乘智慧舟到於彼岸，漸次圓證菩提涅盤。建大法幢，摧諸外道我慢高舉諸不善行，皆使發心勇猛精進，以正法水，洗其渴乏。彼聞法已，依教修學，積集法財功德寶藏，安住神通，出離三有，了勝義諦，住解脫處。如是持戒，諸佛所讚，當知是人為世間眼，能導眾生至安隱處，亦如明燈能破癡暗，如清淨水能滌罪垢，如妙良藥療煩惱病，如大醫王善拔欲箭，如世良田生功德苗，善能教示懈怠眾生，令生喜心樂持淨戒。

若人樂作不善業道，如冤同居必遭損害。如依外道婆羅門法而求出離，返招殃咎。當依往古諸佛教法，袈裟幖相以求解脫，則能銷滅諸不善根，令諸魔軍生大憂怖。以智慧力。斷除煩惱，得大名稱、離諸衰患，究竟成就妙菩提道。如說馬鳴智者堅持淨戒、善說法要，現生獲得名聞義利，復生天中受勝福報，增長明慧種種功德。當知善能持淨戒者，猶如貧士獲其賢瓶，隨所求者皆得如意。常當精進恭敬守護，如事師尊無疲勞想，持淨戒者。亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人樂作不善業道，如冤同居必遭損害。如依外道婆羅門法而求出離，返招殃咎。當依往古諸佛教法，袈裟幖相以求解脫，則能銷滅諸不善根，令諸魔軍生大憂怖。以智慧力。斷除煩惱，得大名稱、離諸衰患，究竟成就妙菩提道。如說馬鳴智者堅持淨戒、善說法要，現生獲得名聞義利，復生天中受勝福報，增長明慧種種功德。當知善能持淨戒者，猶如貧士獲其賢瓶，隨所求者皆得如意。常當精進恭敬守護，如事師尊無疲勞想，持淨戒者。亦復如是。

如世尊說，清淨持戒則能獲得十種功能。一者由持戒故，凡所施為無有錯謬，不生煩惱、心常喜悅，由喜悅故深心樂法，由樂法故身得輕安，由輕安故受勝妙樂，由妙樂故引生禪定，由得定故了知實際，了實際故安住菩提、棄背障染、住無我智，則能永斷微細煩惱，我生已盡、梵行已立、不受後有、向涅盤界。二者由持戒故，所有三業不造眾罪、遠離惡趣，臨命終時心無怖畏，所作福業眾善現前，隨意往生勝處受樂。三者由持戒故，美名流布，聞者稱讚。四者由持戒故，睡安覺安，身心無惱。五者由持戒故，常得諸天愛念守護。六者由持戒故，處大眾中，心無怯弱。七者由持戒故，不為非人伺求其短。八者由持戒故，得諸惡人視如親族。九者由持戒故，所須無乏不假希求，常得善人恭敬供養。十者由持戒故，所願隨心皆得成就。若欲求生最上種姓、大富長者、婆羅門家，或復求生六欲諸天，乃至色界無色界天，或求離欲阿羅漢果寂靜解脫，咸得如意。如是持戒所獲功德，譬如大海深廣無邊，若我具足次第宣說，窮未來際亦不能盡。如向所明持戒功能，何人曾獲如是勝報？如佛大僊皆悉成就。從初發心修持淨戒，乃至獲得三明六通、力無畏等、三十二相八十種好，美妙分明，圓滿無減，紺髮右旋如蜂黑潤，項𬽳圓光猶如滿月，面貌端嚴如蓮華敷，形儀挺特如融金山，雙足平正妙善安住，身肢圓滿如尼俱律陀樹。常以愛眼視諸眾生，凡見佛者皆蒙利益，方便拔濟出離惡道，於諸世間而無與等，故號如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。若諸眾生受持淨戒，則能獲得如上功德，與諸如來等無有異，善能利樂一切有情，故布施後明彼持戒。次第行相如前已說。汝等比丘！常當一心樂行施戒，為人顯示，則為具足成就福蓋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如世尊說，清淨持戒則能獲得十種功能。一者由持戒故，凡所施為無有錯謬，不生煩惱、心常喜悅，由喜悅故深心樂法，由樂法故身得輕安，由輕安故受勝妙樂，由妙樂故引生禪定，由得定故了知實際，了實際故安住菩提、棄背障染、住無我智，則能永斷微細煩惱，我生已盡、梵行已立、不受後有、向涅盤界。二者由持戒故，所有三業不造眾罪、遠離惡趣，臨命終時心無怖畏，所作福業眾善現前，隨意往生勝處受樂。三者由持戒故，美名流布，聞者稱讚。四者由持戒故，睡安覺安，身心無惱。五者由持戒故，常得諸天愛念守護。六者由持戒故，處大眾中，心無怯弱。七者由持戒故，不為非人伺求其短。八者由持戒故，得諸惡人視如親族。九者由持戒故，所須無乏不假希求，常得善人恭敬供養。十者由持戒故，所願隨心皆得成就。若欲求生最上種姓、大富長者、婆羅門家，或復求生六欲諸天，乃至色界無色界天，或求離欲阿羅漢果寂靜解脫，咸得如意。如是持戒所獲功德，譬如大海深廣無邊，若我具足次第宣說，窮未來際亦不能盡。如向所明持戒功能，何人曾獲如是勝報？如佛大僊皆悉成就。從初發心修持淨戒，乃至獲得三明六通、力無畏等、三十二相八十種好，美妙分明，圓滿無減，紺髮右旋如蜂黑潤，項𬽳圓光猶如滿月，面貌端嚴如蓮華敷，形儀挺特如融金山，雙足平正妙善安住，身肢圓滿如尼俱律陀樹。常以愛眼視諸眾生，凡見佛者皆蒙利益，方便拔濟出離惡道，於諸世間而無與等，故號如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。若諸眾生受持淨戒，則能獲得如上功德，與諸如來等無有異，善能利樂一切有情，故布施後明彼持戒。次第行相如前已說。汝等比丘！常當一心樂行施戒，為人顯示，則為具足成就福蓋。