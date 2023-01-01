福蓋正行所集經卷第十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 福蓋正行所集經卷第十一

龍樹菩薩集 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 龍樹菩薩集

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿宣梵大師賜紫沙門臣日稱等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿宣梵大師賜紫沙門臣日稱等奉 詔譯

此中復說，破戒之人於諸如來所有種種功德善法不能成就。譬如王女出降貧士，至彼家已謂其夫曰：「我是王女，所欲如意。當須上妙燒香花鬘、眾寶瓔珞嚴身之具，庫藏諸物皆悉周備。若如是者，我則住此。」貧士答曰：「如上諸物，家中所無。」王女聞已乃呵責之：「如是貧乏，我當去矣。」佛言：「彼破戒者亦復如是，不能成就最上清淨解脫之女，亦不能得煖頂忍等所燒之香，亦不能得別解脫戒所成之花，亦不能得禪定解脫所成之鬘，亦不能得菩提分等種種庫藏，亦不能得聞思修等所成智王，亦不能得最上最勝正等菩提，亦不能得緣覺聲聞為其眷屬。是破戒者，由無善業，於現生中則無福德，一切善人不樂同住，有所言說人不信用，於出世間所有如來功德法財則為永失。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中復說，破戒之人於諸如來所有種種功德善法不能成就。譬如王女出降貧士，至彼家已謂其夫曰：「我是王女，所欲如意。當須上妙燒香花鬘、眾寶瓔珞嚴身之具，庫藏諸物皆悉周備。若如是者，我則住此。」貧士答曰：「如上諸物，家中所無。」王女聞已乃呵責之：「如是貧乏，我當去矣。」佛言：「彼破戒者亦復如是，不能成就最上清淨解脫之女，亦不能得煖頂忍等所燒之香，亦不能得別解脫戒所成之花，亦不能得禪定解脫所成之鬘，亦不能得菩提分等種種庫藏，亦不能得聞思修等所成智王，亦不能得最上最勝正等菩提，亦不能得緣覺聲聞為其眷屬。是破戒者，由無善業，於現生中則無福德，一切善人不樂同住，有所言說人不信用，於出世間所有如來功德法財則為永失。」

是時會中，尊者阿難即從座起，前白佛言：「云何世尊於弟子中毀犯戒者，不為宣說甚深法要，不復攝受而見擯斥？咸謂如來非大悲者。」佛告阿難：「我於世間一切眾生平等憐慜，於所說法心無悋惜。由彼非器不能堪任，故不為說。非如世間智者說法，於諸眾生有違順相，若相違者不為宣說，如拳握物祕之不與。如有國王作大施會，召諸沙門、婆羅門等，所須之物皆給與之。有婆羅門從餘方來，住立王前多乞諸物。王聞語已，悉不與之。時有近臣勸王隨意施婆羅門，王乃答曰：『非有所悋。此人無德，故不與也。』」佛言：「阿難！我亦如是。由彼破戒，非是法器，故不為說。設為彼說，不能領受。如器有竅，不堪貯水，縱使晝夜勤力添汲尋復漏失。是破戒者，不能容受功德法水，亦復如是。設使少分違犯禁戒，是人亦於菩提分等種種法寶不能成辦。當知是人所持淨戒不名圓滿、不復增長。如是戒行不增長故，於解脫法亦不增長。於解脫法不增長故，彼所獲得非寂靜道，但得名為相似解脫。若於戒法堅持不犯，是人則於菩提分等種種法財各各入解、如理思惟，得安隱住。汝等比丘！於此經典常樂受持、為人演說，施戒功德得成福蓋。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時會中，尊者阿難即從座起，前白佛言：「云何世尊於弟子中毀犯戒者，不為宣說甚深法要，不復攝受而見擯斥？咸謂如來非大悲者。」佛告阿難：「我於世間一切眾生平等憐慜，於所說法心無悋惜。由彼非器不能堪任，故不為說。非如世間智者說法，於諸眾生有違順相，若相違者不為宣說，如拳握物祕之不與。如有國王作大施會，召諸沙門、婆羅門等，所須之物皆給與之。有婆羅門從餘方來，住立王前多乞諸物。王聞語已，悉不與之。時有近臣勸王隨意施婆羅門，王乃答曰：『非有所悋。此人無德，故不與也。』」佛言：「阿難！我亦如是。由彼破戒，非是法器，故不為說。設為彼說，不能領受。如器有竅，不堪貯水，縱使晝夜勤力添汲尋復漏失。是破戒者，不能容受功德法水，亦復如是。設使少分違犯禁戒，是人亦於菩提分等種種法寶不能成辦。當知是人所持淨戒不名圓滿、不復增長。如是戒行不增長故，於解脫法亦不增長。於解脫法不增長故，彼所獲得非寂靜道，但得名為相似解脫。若於戒法堅持不犯，是人則於菩提分等種種法財各各入解、如理思惟，得安隱住。汝等比丘！於此經典常樂受持、為人演說，施戒功德得成福蓋。」

若諸比丘住正思惟、親近善友、樂聞正法，能除世間憂畏熱惱，遮遣惡法不令生起，如滅熾火使無遺餘。若諸比丘住邪思惟，引生放逸令心散亂，則唯攝取五欲因緣。是諸有情生煩惱處，決定失壞諸功德法，如非時雹傷其苗稼，能招世間種種災難，常懷諂曲、無有慚恥，為彼白衣譏毀輕慢。此非法人，志意下劣，於彼沙門清淨善果心不希樂，於諸如來甘露法水則不能飲。樂作諸惡、求趣險道，攝取地獄、餓鬼、傍生，極惡苦處而為依止。若於佛言心不信受，雖少犯戒則受劇報，何況廣多造作惡業，所感之果其苦難量。如《伊羅葉龍王因緣經》說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若諸比丘住正思惟、親近善友、樂聞正法，能除世間憂畏熱惱，遮遣惡法不令生起，如滅熾火使無遺餘。若諸比丘住邪思惟，引生放逸令心散亂，則唯攝取五欲因緣。是諸有情生煩惱處，決定失壞諸功德法，如非時雹傷其苗稼，能招世間種種災難，常懷諂曲、無有慚恥，為彼白衣譏毀輕慢。此非法人，志意下劣，於彼沙門清淨善果心不希樂，於諸如來甘露法水則不能飲。樂作諸惡、求趣險道，攝取地獄、餓鬼、傍生，極惡苦處而為依止。若於佛言心不信受，雖少犯戒則受劇報，何況廣多造作惡業，所感之果其苦難量。如《伊羅葉龍王因緣經》說。

如是我聞：一時佛在嚩囉拏城施鹿林中仙人墮處，為諸大眾宣說法要。時伊羅葉龍王知佛世尊在彼說法，發清淨心，欲詣佛所親近供養，即作是念：「我身龍屬，多諸冤讎，儻相會遇必為損害。」乃變己身作轉輪王，相貌端嚴、威德自在，眾寶瓔珞莊嚴其身，持妙繖蓋、乘寶輦輿，七寶千子內外營從。復以九十俱胝軍眾前後圍繞，復有百千外道梵志、婆羅門等、諸乞丐者皆悉隨從。威神翊衛，如天帝釋，即時奔趨如來法會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：一時佛在嚩囉拏城施鹿林中仙人墮處，為諸大眾宣說法要。時伊羅葉龍王知佛世尊在彼說法，發清淨心，欲詣佛所親近供養，即作是念：「我身龍屬，多諸冤讎，儻相會遇必為損害。」乃變己身作轉輪王，相貌端嚴、威德自在，眾寶瓔珞莊嚴其身，持妙繖蓋、乘寶輦輿，七寶千子內外營從。復以九十俱胝軍眾前後圍繞，復有百千外道梵志、婆羅門等、諸乞丐者皆悉隨從。威神翊衛，如天帝釋，即時奔趨如來法會。

爾時世尊有諸四眾、天龍藥叉乾闥婆等恭敬圍繞，而為說法。時彼眾會見是事已，咸生驚疑，前白世尊：「此為何王，威德乃爾？」佛語大眾：「此非人王。且待須臾，自當知之。」時彼龍王到佛所已，頭面禮足，退坐一面。佛言：「龍王！汝昔愚癡，今受此報。復有何緣而至于此？宜應速疾起離此處，捨其變現而作本形，可復來此顯示眾會。」時彼龍王白言：「世尊！我輩龍身，然多冤對，忽此相逢定興災難。由是之故為變化也。」時佛世尊聞是說已，勅金剛手大藥叉神，為彼龍王隨逐守護，令至餘處乃復本形。其身長大，麁澁乾裂，種種惡相積集成軀。由先業故而有七頭，一一頭上有伊羅樹，由彼樹故動搖苦楚、膿血交流極甚臭穢，無數蛆蟲之所𡄋食。復本形已，還至佛所。彼龍之首在嚩囉拏城，其尾所至怚叉尸羅國。時諸大眾久離貪者，覩是惡狀猶生驚怖，咸作是念：「此何有情感報如是，而來此耶？」佛語大眾：「此乃適變作轉輪王來至我所，遣令起去現本相。」爾時諸沙門聞佛說已，咎嗟懊惱默然而住。時伊羅葉龍王既作龍身，悲啼白佛：「唯願世尊大慈憐愍，記我何時脫此惡趣。」佛言：「龍王！今為汝說，當生諦信。却後當來，眾生壽命八萬歲時，有佛出世名曰慈氏，彼佛記汝所經時分脫此龍身。」是時龍王聞佛說已，舉聲號哭，淚若河流。佛以大慈善言誨喻：「汝當自咎，徒增悲苦。今此會中難可久處。」時彼龍王深自剋責：「我此惡業無相似者，願承佛力早離此苦。」乃作誓曰：「從是已後盡未來世，心不邪思、不生放逸，乃至螻蟻不生殺害。」作是說已，頂禮佛足，即於會中忽然不現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊有諸四眾、天龍藥叉乾闥婆等恭敬圍繞，而為說法。時彼眾會見是事已，咸生驚疑，前白世尊：「此為何王，威德乃爾？」佛語大眾：「此非人王。且待須臾，自當知之。」時彼龍王到佛所已，頭面禮足，退坐一面。佛言：「龍王！汝昔愚癡，今受此報。復有何緣而至于此？宜應速疾起離此處，捨其變現而作本形，可復來此顯示眾會。」時彼龍王白言：「世尊！我輩龍身，然多冤對，忽此相逢定興災難。由是之故為變化也。」時佛世尊聞是說已，勅金剛手大藥叉神，為彼龍王隨逐守護，令至餘處乃復本形。其身長大，麁澁乾裂，種種惡相積集成軀。由先業故而有七頭，一一頭上有伊羅樹，由彼樹故動搖苦楚、膿血交流極甚臭穢，無數蛆蟲之所𡄋食。復本形已，還至佛所。彼龍之首在嚩囉拏城，其尾所至怚叉尸羅國。時諸大眾久離貪者，覩是惡狀猶生驚怖，咸作是念：「此何有情感報如是，而來此耶？」佛語大眾：「此乃適變作轉輪王來至我所，遣令起去現本相。」爾時諸沙門聞佛說已，咎嗟懊惱默然而住。時伊羅葉龍王既作龍身，悲啼白佛：「唯願世尊大慈憐愍，記我何時脫此惡趣。」佛言：「龍王！今為汝說，當生諦信。却後當來，眾生壽命八萬歲時，有佛出世名曰慈氏，彼佛記汝所經時分脫此龍身。」是時龍王聞佛說已，舉聲號哭，淚若河流。佛以大慈善言誨喻：「汝當自咎，徒增悲苦。今此會中難可久處。」時彼龍王深自剋責：「我此惡業無相似者，願承佛力早離此苦。」乃作誓曰：「從是已後盡未來世，心不邪思、不生放逸，乃至螻蟻不生殺害。」作是說已，頂禮佛足，即於會中忽然不現。

時彼阿難即從座起，一心合掌，乃問如來：「而此龍王先作何罪，墮龍趣中？復由何業，而有七頭，一一頭上有伊羅樹，動搖痛苦、膿血交流。唯願如來為我等輩說其因緣，令知罪犯。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼阿難即從座起，一心合掌，乃問如來：「而此龍王先作何罪，墮龍趣中？復由何業，而有七頭，一一頭上有伊羅樹，動搖痛苦、膿血交流。唯願如來為我等輩說其因緣，令知罪犯。」

爾時世尊謂阿難曰：「乃往過去賢劫之中，眾生壽命二萬歲時，有佛出世名迦攝波如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。時彼龍王於佛法中出家修道，作三藏比丘，厭怖煩惱、修遠離行，於空閑處習奢摩他。從定出已，日已過中，入彼聚落而行乞食，或有所得、或無所得，為人所呵生諸煩惱。出其聚落，至阿蘭若，伊羅樹下往返遊行。因以兩手而取其葉，如是數四摘已復摘，碎以棄之。時佛知已，呵彼比丘，為說戒相，俾令悔謝。彼不信受，而作是言：『此無情物，何咎之有？』由二因緣，受斯苦報。過時乞食，生於龍中。由不信故，生伊羅樹。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊謂阿難曰：「乃往過去賢劫之中，眾生壽命二萬歲時，有佛出世名迦攝波如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。時彼龍王於佛法中出家修道，作三藏比丘，厭怖煩惱、修遠離行，於空閑處習奢摩他。從定出已，日已過中，入彼聚落而行乞食，或有所得、或無所得，為人所呵生諸煩惱。出其聚落，至阿蘭若，伊羅樹下往返遊行。因以兩手而取其葉，如是數四摘已復摘，碎以棄之。時佛知已，呵彼比丘，為說戒相，俾令悔謝。彼不信受，而作是言：『此無情物，何咎之有？』由二因緣，受斯苦報。過時乞食，生於龍中。由不信故，生伊羅樹。」

佛語諸比丘：「彼伊羅葉龍王，作少惡因，今受多苦。自作其因，自受其果，非外地界水火風界而能招集，皆由內心之所造作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語諸比丘：「彼伊羅葉龍王，作少惡因，今受多苦。自作其因，自受其果，非外地界水火風界而能招集，皆由內心之所造作。

「若諸有情，畢竟樂作非法黑業，於惡趣中定受苦報。若諸有情，畢竟樂作清淨白業，於人天中定受樂報。若諸有情，所作之業善惡相參，雜受其報。是故比丘，於彼黑業畢竟莫造，於彼白業決定修作。果報卒至，猶如瀑流，善惡之業影響無差。」如有頌云： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若諸有情，畢竟樂作非法黑業，於惡趣中定受苦報。若諸有情，畢竟樂作清淨白業，於人天中定受樂報。若諸有情，所作之業善惡相參，雜受其報。是故比丘，於彼黑業畢竟莫造，於彼白業決定修作。果報卒至，猶如瀑流，善惡之業影響無差。」如有頌云：

設經無量劫， 彼業不能壞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設經無量劫， 彼業不能壞，

果報成熟時， 眾生決定受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 果報成熟時， 眾生決定受。

佛言：「汝等比丘！當依佛語，如理思惟，於諸禁戒不應少犯。是故我今委細分別毀戒過患，為令有情深生怖畏，永斷諸惡、勤行眾善。汝等比丘！於此經典為人演說，成就福蓋。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「汝等比丘！當依佛語，如理思惟，於諸禁戒不應少犯。是故我今委細分別毀戒過患，為令有情深生怖畏，永斷諸惡、勤行眾善。汝等比丘！於此經典為人演說，成就福蓋。」

是時會中尊者阿難陀白言：「世尊！是持戒相，云何了知？」佛告阿難：「欲入佛法，先持五戒，謂不殺生、離不與取、遠欲邪行、斷虛妄語、飲酒放逸。如是行相，各各了知。阿難！在在處處城邑聚落，有諸善人清信士女，依止善法、樂持淨戒、發生淨心，於此五戒盡其形壽而能奉持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時會中尊者阿難陀白言：「世尊！是持戒相，云何了知？」佛告阿難：「欲入佛法，先持五戒，謂不殺生、離不與取、遠欲邪行、斷虛妄語、飲酒放逸。如是行相，各各了知。阿難！在在處處城邑聚落，有諸善人清信士女，依止善法、樂持淨戒、發生淨心，於此五戒盡其形壽而能奉持。」

如《造作福業經》說：云何持戒得成福事？若人能於一切有情不行殺戮，是人得名持不殺戒。殺生者，從初起心決定當殺何等物命，或令他殺，起加行心正斷彼命、剸割受用，是人名為得殺生罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如《造作福業經》說：云何持戒得成福事？若人能於一切有情不行殺戮，是人得名持不殺戒。殺生者，從初起心決定當殺何等物命，或令他殺，起加行心正斷彼命、剸割受用，是人名為得殺生罪。

若人於他所有財物，離不與取，是人得名持不盜戒。偷盜者，謂於他物不與而取，或行劫掠，或他遺忘隱而不與。乃至從初，起加行心，盜其物已，是人名為得偷盜罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人於他所有財物，離不與取，是人得名持不盜戒。偷盜者，謂於他物不與而取，或行劫掠，或他遺忘隱而不與。乃至從初，起加行心，盜其物已，是人名為得偷盜罪。

若人能離一切染欲，或於他色不生侵犯，是人得名持不婬戒。欲邪行者，非親族家、衒賣里巷、生染欲處，皆不應往。或他親眷常所守護，巧設方便遺其珠瓔，或他遭難而生強逼。如是起心，乃至所作，是人名為得邪欲罪。若人能離虛妄所說，發言誠諦，心口不違，是人名持不妄語戒。妄語者，謂見言不見、不實言實。如律中說。如有比丘自遠方來，或有問言：「見某人不？」彼實見已，答言不見。如是等類，得妄語罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人能離一切染欲，或於他色不生侵犯，是人得名持不婬戒。欲邪行者，非親族家、衒賣里巷、生染欲處，皆不應往。或他親眷常所守護，巧設方便遺其珠瓔，或他遭難而生強逼。如是起心，乃至所作，是人名為得邪欲罪。若人能離虛妄所說，發言誠諦，心口不違，是人名持不妄語戒。妄語者，謂見言不見、不實言實。如律中說。如有比丘自遠方來，或有問言：「見某人不？」彼實見已，答言不見。如是等類，得妄語罪。

若人於酒，誡已不飲，或風飄香亦不欲嗅，是人名持不飲酒戒。酒有三種：一曰蘇囉，謂以米糪和合造作。二曰梅哩，唯用根果，或花葉等取汁而成。此二種酒，具色香味，因風飄香聞皆欲飲，飲已迷醉則生放逸。三曰摩𭔞(切身下同)，此略不說。是三種酒，若樂飲者，是人名為得飲酒罪。又如《難禰迦經》說，摩𭔞酒者，不應造作。比丘飲已，引生放逸、損費財物、受用不充，增益瞋恚，或相敺擊、惡言相加，多諸諍訟。已至失衣，裸形無愧，惡名流布，善人遠離，廢忘誦習大乘經典，減損智慧，增長無明，不敬三寶、父母宗親、於族姓中不為崇重。如是破戒，由飲如上三種酒故，生諸過失。是故應知，於殺生等不復造作，常當遠離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人於酒，誡已不飲，或風飄香亦不欲嗅，是人名持不飲酒戒。酒有三種：一曰蘇囉，謂以米糪和合造作。二曰梅哩，唯用根果，或花葉等取汁而成。此二種酒，具色香味，因風飄香聞皆欲飲，飲已迷醉則生放逸。三曰摩𭔞(切身下同)，此略不說。是三種酒，若樂飲者，是人名為得飲酒罪。又如《難禰迦經》說，摩𭔞酒者，不應造作。比丘飲已，引生放逸、損費財物、受用不充，增益瞋恚，或相敺擊、惡言相加，多諸諍訟。已至失衣，裸形無愧，惡名流布，善人遠離，廢忘誦習大乘經典，減損智慧，增長無明，不敬三寶、父母宗親、於族姓中不為崇重。如是破戒，由飲如上三種酒故，生諸過失。是故應知，於殺生等不復造作，常當遠離。