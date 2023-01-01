福蓋正行所集經卷第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 福蓋正行所集經卷第十

龍樹菩薩集 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 龍樹菩薩集

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿宣梵大師賜紫沙門臣日稱等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿宣梵大師賜紫沙門臣日稱等奉 詔譯

是時長者復以伽陀稱讚佛已，發誠實言作大誓願：「以我所修善根功德，願未來世得成佛道，亦如世尊具足成就三十二相、八十種好，以無礙智無上法藥能愈眾生貪恚癡病，於無親者為作主宰，於黑暗者為作照明，未調伏者令善調伏，未信解者令生信解，未安隱者令得安隱，未涅盤者令得涅盤，畢竟出離生老病死憂悲苦惱，咸使生天受妙快樂。復能勸修八聖道行，開示宣暢四聖諦法，令彼聞已心得悟解，讚佛法僧種種功德、無量智慧，自性清淨、廣大威神無能勝者，能拔輪迴生死苦惱，方便誘導入解脫城，漸次令修諸功德法，守護淨戒，修奢摩他、毘鉢舍那，於四無畏及四神足、四正勤等治諸懈怠，於四念處明記不忘，四無量心平等修習，依五根力斷五趣障，了五蘊相自他同等，具足圓成六波羅蜜，以七聖財普施一切。修淨戒足，蹈七覺花，一心安住七方便觀，分別演說八聖道支，善能修習九次第定，具足十力，名聞十方、得十自在，乃至成佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時長者復以伽陀稱讚佛已，發誠實言作大誓願：「以我所修善根功德，願未來世得成佛道，亦如世尊具足成就三十二相、八十種好，以無礙智無上法藥能愈眾生貪恚癡病，於無親者為作主宰，於黑暗者為作照明，未調伏者令善調伏，未信解者令生信解，未安隱者令得安隱，未涅盤者令得涅盤，畢竟出離生老病死憂悲苦惱，咸使生天受妙快樂。復能勸修八聖道行，開示宣暢四聖諦法，令彼聞已心得悟解，讚佛法僧種種功德、無量智慧，自性清淨、廣大威神無能勝者，能拔輪迴生死苦惱，方便誘導入解脫城，漸次令修諸功德法，守護淨戒，修奢摩他、毘鉢舍那，於四無畏及四神足、四正勤等治諸懈怠，於四念處明記不忘，四無量心平等修習，依五根力斷五趣障，了五蘊相自他同等，具足圓成六波羅蜜，以七聖財普施一切。修淨戒足，蹈七覺花，一心安住七方便觀，分別演說八聖道支，善能修習九次第定，具足十力，名聞十方、得十自在，乃至成佛。」

爾時世尊見彼長者於大眾中發誓願已，讚言：「善哉！汝今真是人中大龍、人中師子、最上最勝、人中大仙，離諸垢染如白蓮華，堪能運載一切眾生、堪能荷擔無上菩提。」是時世尊舒金色手如蓮華開，指間網絻其紋巧妙，如父撫子按長者頂，以梵音聲如春雷震而作是言：「汝於來世當得作佛，號能滿眾生志願如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。具足十力，破諸魔眾，其土清淨，廣大富樂。」時虛空中有諸天子，雨妙香花而為供養。普佛世界一切有情，皆發信心，樂修福行。爾時世尊而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊見彼長者於大眾中發誓願已，讚言：「善哉！汝今真是人中大龍、人中師子、最上最勝、人中大仙，離諸垢染如白蓮華，堪能運載一切眾生、堪能荷擔無上菩提。」是時世尊舒金色手如蓮華開，指間網絻其紋巧妙，如父撫子按長者頂，以梵音聲如春雷震而作是言：「汝於來世當得作佛，號能滿眾生志願如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。具足十力，破諸魔眾，其土清淨，廣大富樂。」時虛空中有諸天子，雨妙香花而為供養。普佛世界一切有情，皆發信心，樂修福行。爾時世尊而說偈言：

「汝於未來世， 積集勝功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝於未來世， 積集勝功德，

於生死海中， 拯濟諸沈溺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於生死海中， 拯濟諸沈溺。

過無數劫已， 當得成佛道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過無數劫已， 當得成佛道，

慧眼淨無垢， 現證一切法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧眼淨無垢， 現證一切法。

具相放光明， 如世間杲日， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具相放光明， 如世間杲日，

令一切眾生， 除三毒黑暗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令一切眾生， 除三毒黑暗。

天人大眾中， 最勝無過上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天人大眾中， 最勝無過上，

善調伏有情， 皆令修梵行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善調伏有情， 皆令修梵行。

為第一導師， 具足一切智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為第一導師， 具足一切智，

得最上菩提， 如蓮華出水。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得最上菩提， 如蓮華出水。」

爾時世尊與彼長者於大眾中授佛記已，時頻婆娑羅王國內人民咸發信心，歎未曾有。由於佛等專修施行，於人天中常為主宰、有大威力，常以大悲利益安樂一切眾生，無上菩提決定獲得。是故佛勅諸比丘等，於此經典常當受持、為人宣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊與彼長者於大眾中授佛記已，時頻婆娑羅王國內人民咸發信心，歎未曾有。由於佛等專修施行，於人天中常為主宰、有大威力，常以大悲利益安樂一切眾生，無上菩提決定獲得。是故佛勅諸比丘等，於此經典常當受持、為人宣說。

廣明施行，恐繁且止。持戒功德，今當顯示。云何布施之後即云持戒？此依諸經，次第如是。又諸眾生放逸著樂，多由內心自邪思惟，隨順造作乃至現行，流至身語破毀禁戒。為令眾生發起對治，故布施後說持戒相。若佛弟子及諸白衣，於彼禁戒堅持無犯，此說是名清淨持戒。若諸眾生發起邪思身語意業，造眾多罪，殺害眾生斷人命根，他所有物不與而取，妉著染欲心無暫捨，妄言、綺語、惡口、兩舌，起大邪見撥無因果，殺父、害母、殺阿羅漢、以惡毒心出佛身血、破和合僧，破塔壞寺、盜眾僧物、污淨行尼，於諸善人喜生罵辱，常樂聚集說無義語，輕法慢教、貪營世務。為邪活命，造諸惡業，魁膾獄卒、屠殺捕魚、穿窬抄劫，乃至貧人微少財物亦行剝奪。與他毒藥損害眾生，象馬牛等樂為犍犗。破壞聚落、斫伐林木。發言磣毒，譏刺賢善。詐現威儀，其心諂曲，善說不善，與令不與。造眾罪已，臨命終時，種種苦相皆悉現前。識既滅謝，惡業隨逐，墮地獄中受極重苦。地獄有四：一曰煻煨、二曰屍糞、三曰劍林、四曰灰河，是四地獄名為近邊。復有八熱根本地獄：一名燒然、二極燒然、三名眾合、四名號叫、五大號叫、六名炎熱、七極炎熱、八名無間。時彼獄中有諸獄卒，厥狀醜惡甚可怖畏，或作牛頭驢象頭等。其形長大、肥壯多力，身皮黑澁、髮毛黃赤，皺眉怒目、褰鼻嚲脣，兩臂堅硬，手執鐵棒，或持利斧、槍戟鎚鋸、劍輪𦊰索種種苦具，皆出猛焰。是諸獄卒兇險卒暴，於彼罪人無少慈心，或燒或煮、或斫或鋸，尋即命終，須臾復活。或復驅入煻煨屍糞地獄之中，下足燋爛，舉復如故。遙見林木即往逃避，到已枝葉皆為鋒刃，從上而墜斫截其身。有諸鷙獸、虎兕師子、摩竭魚等，張口吐火、齒牙銛利，咀嚼吞噉造惡有情。有大鐵樹名娑拉末黎，上有百千鋒刃鐵刺，一一鐵刺長十六指。時彼獄卒驅逐罪人，隨其上下而逆刺之。諸惡飛禽競集其上，利喙堅爪或鵮或躩。獄卒或以大熱鐵丸，以鈐擘口逼令吞之，或鎔銅汁灌其口中，從咽徹下悉皆燋爛。或以鐵釘而釘其舌，復以鐵犁使牛耕之。或投罪人大鐵臼中，復以其杵而擣碎之。或以鐵匣而夾其身，耳鼻口中悉皆流血，一切身分破壞無餘。有大炭坑極深炎熾，以彼罪人擲入其中，倏然之間變成火聚。時諸獄卒咸共呵責：「汝於昔時多造諸惡、心無慈行，破犯禁戒。今受其報，自當知之。」此中極苦難堪難忍，長時受罪，業盡方出。是故佛勅，汝等比丘常於此經受持讀誦、為人演說，令修施戒得成福蓋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣明施行，恐繁且止。持戒功德，今當顯示。云何布施之後即云持戒？此依諸經，次第如是。又諸眾生放逸著樂，多由內心自邪思惟，隨順造作乃至現行，流至身語破毀禁戒。為令眾生發起對治，故布施後說持戒相。若佛弟子及諸白衣，於彼禁戒堅持無犯，此說是名清淨持戒。若諸眾生發起邪思身語意業，造眾多罪，殺害眾生斷人命根，他所有物不與而取，妉著染欲心無暫捨，妄言、綺語、惡口、兩舌，起大邪見撥無因果，殺父、害母、殺阿羅漢、以惡毒心出佛身血、破和合僧，破塔壞寺、盜眾僧物、污淨行尼，於諸善人喜生罵辱，常樂聚集說無義語，輕法慢教、貪營世務。為邪活命，造諸惡業，魁膾獄卒、屠殺捕魚、穿窬抄劫，乃至貧人微少財物亦行剝奪。與他毒藥損害眾生，象馬牛等樂為犍犗。破壞聚落、斫伐林木。發言磣毒，譏刺賢善。詐現威儀，其心諂曲，善說不善，與令不與。造眾罪已，臨命終時，種種苦相皆悉現前。識既滅謝，惡業隨逐，墮地獄中受極重苦。地獄有四：一曰煻煨、二曰屍糞、三曰劍林、四曰灰河，是四地獄名為近邊。復有八熱根本地獄：一名燒然、二極燒然、三名眾合、四名號叫、五大號叫、六名炎熱、七極炎熱、八名無間。時彼獄中有諸獄卒，厥狀醜惡甚可怖畏，或作牛頭驢象頭等。其形長大、肥壯多力，身皮黑澁、髮毛黃赤，皺眉怒目、褰鼻嚲脣，兩臂堅硬，手執鐵棒，或持利斧、槍戟鎚鋸、劍輪𦊰索種種苦具，皆出猛焰。是諸獄卒兇險卒暴，於彼罪人無少慈心，或燒或煮、或斫或鋸，尋即命終，須臾復活。或復驅入煻煨屍糞地獄之中，下足燋爛，舉復如故。遙見林木即往逃避，到已枝葉皆為鋒刃，從上而墜斫截其身。有諸鷙獸、虎兕師子、摩竭魚等，張口吐火、齒牙銛利，咀嚼吞噉造惡有情。有大鐵樹名娑拉末黎，上有百千鋒刃鐵刺，一一鐵刺長十六指。時彼獄卒驅逐罪人，隨其上下而逆刺之。諸惡飛禽競集其上，利喙堅爪或鵮或躩。獄卒或以大熱鐵丸，以鈐擘口逼令吞之，或鎔銅汁灌其口中，從咽徹下悉皆燋爛。或以鐵釘而釘其舌，復以鐵犁使牛耕之。或投罪人大鐵臼中，復以其杵而擣碎之。或以鐵匣而夾其身，耳鼻口中悉皆流血，一切身分破壞無餘。有大炭坑極深炎熾，以彼罪人擲入其中，倏然之間變成火聚。時諸獄卒咸共呵責：「汝於昔時多造諸惡、心無慈行，破犯禁戒。今受其報，自當知之。」此中極苦難堪難忍，長時受罪，業盡方出。是故佛勅，汝等比丘常於此經受持讀誦、為人演說，令修施戒得成福蓋。

佛言彼破戒者，由彼惡慧內心思構，不起對治，熱惱逼迫造作眾罪。猶如乾枯樹穴之中置之炎火，必為所燒。如敗種子，雖植良田畢竟不能生長其芽；彼破戒者，於佛法田不生善芽亦復如是。又如林木悉伐其本，莖幹枝葉不復滋茂；破戒之人斷其善根、壞功德法亦復如是。猶如枯井，諸渴乏者欲求其水必不可得；彼破戒者，一切善人從其求法亦不復得。如旃茶羅不堪為王，一切人民不肯信伏；彼破戒者不堪說法，一切眾生不能聽受。譬如人於腐爛甘蔗欲求其味，終不可得；若於毀犯禁戒之人求其功德，畢竟無有。又諸白衣見彼沙門孤單無累、寂靜安樂，棄捨其家樂作沙門，彼無正因，心不決定愚癡暗鈍。作沙門已，復樂經營世俗事業、妉著染欲，破毀禁戒。時彼眾中有諸耆德，呵責於彼，為說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言彼破戒者，由彼惡慧內心思構，不起對治，熱惱逼迫造作眾罪。猶如乾枯樹穴之中置之炎火，必為所燒。如敗種子，雖植良田畢竟不能生長其芽；彼破戒者，於佛法田不生善芽亦復如是。又如林木悉伐其本，莖幹枝葉不復滋茂；破戒之人斷其善根、壞功德法亦復如是。猶如枯井，諸渴乏者欲求其水必不可得；彼破戒者，一切善人從其求法亦不復得。如旃茶羅不堪為王，一切人民不肯信伏；彼破戒者不堪說法，一切眾生不能聽受。譬如人於腐爛甘蔗欲求其味，終不可得；若於毀犯禁戒之人求其功德，畢竟無有。又諸白衣見彼沙門孤單無累、寂靜安樂，棄捨其家樂作沙門，彼無正因，心不決定愚癡暗鈍。作沙門已，復樂經營世俗事業、妉著染欲，破毀禁戒。時彼眾中有諸耆德，呵責於彼，為說偈言：

「汝持佛三衣， 樂作非法行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝持佛三衣， 樂作非法行，

污辱彼淨眾， 旃茶羅無異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 污辱彼淨眾， 旃茶羅無異。

內心邪思惟， 五欲諸境界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 內心邪思惟， 五欲諸境界，

猶如彼犢子， 常念於水草。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如彼犢子， 常念於水草。

樂作世俗事， 貨易諸珍異， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樂作世俗事， 貨易諸珍異，

增減其價直， 言說無誠實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 增減其價直， 言說無誠實。

彼則如漏巵， 其心常不足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼則如漏巵， 其心常不足，

為求少財利， 營構虛詐事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為求少財利， 營構虛詐事。

譬如蜂採花， 當依蓮花林， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如蜂採花， 當依蓮花林，

返入荊棘叢， 枉受諸艱苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 返入荊棘叢， 枉受諸艱苦。

我佛法大海， 終不容其屍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我佛法大海， 終不容其屍，

彼鹻鹵田中， 不復生種子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼鹻鹵田中， 不復生種子，

如癩病縈纏， 無方可療治。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如癩病縈纏， 無方可療治。

汝作諸惡業， 何不生驚怖？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝作諸惡業， 何不生驚怖？

亦如漏舡舫， 自他豈能渡？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦如漏舡舫， 自他豈能渡？」

佛言：破戒之人，無所堪任。由多欲故，心則多求，侵犯他色，常懷驚懼、失壞名聞、離善知識。當知此輩如彼慳者，畢竟無有少施功德。彼破戒人如貧無手，雖至寶山而無所得。如不淨瓶滿而流溢，如彼陷穽人見遠避，如室中蛇人常恐懼，如好園林中蹲猛虎，如險惡道人不欲往，如彼破車不能運載，如彼惡人眾皆擯棄，如彼毒蛇眼不欲視，如尸陀林人多厭惡，如彼狂象惡人所制，如竊盜人富者所忌。猶如彩畫占博迦花，彼無戒香亦復如是。如旃檀林有蓖麻樹，其臭相雜，速當斫伐。假使口中有百千舌，不能盡說破戒過失，欲知其數無有邊際。由破戒故，不能增長一切眾生平等善法。如契經說：有一士夫謂其婿曰：「汝今駕車，入林伐薪。」由伐薪故，乃失其牛。因尋牛故，令人守車。牛尚未獲，車復失矣。是人周慞，處處推覓。到一池所，見有飛禽，即取其斧遠而擲之。擊禽不中，斧墜池中。脫衣岸上，入池求斧，斧不復得，衣為人偷。裸形歸家，時已昏黑，既至門首，潛窺牕下。彼家中人咸謂賊至，以杖擊之，而傷一目，眼中流血悶絕于地。時有惡蟲從上而墜，聞其血腥，復食一目。向曉丈人自舍而出，知其是婿，怪而詰之。具陳上事。即為其婿乃說偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：破戒之人，無所堪任。由多欲故，心則多求，侵犯他色，常懷驚懼、失壞名聞、離善知識。當知此輩如彼慳者，畢竟無有少施功德。彼破戒人如貧無手，雖至寶山而無所得。如不淨瓶滿而流溢，如彼陷穽人見遠避，如室中蛇人常恐懼，如好園林中蹲猛虎，如險惡道人不欲往，如彼破車不能運載，如彼惡人眾皆擯棄，如彼毒蛇眼不欲視，如尸陀林人多厭惡，如彼狂象惡人所制，如竊盜人富者所忌。猶如彩畫占博迦花，彼無戒香亦復如是。如旃檀林有蓖麻樹，其臭相雜，速當斫伐。假使口中有百千舌，不能盡說破戒過失，欲知其數無有邊際。由破戒故，不能增長一切眾生平等善法。如契經說：有一士夫謂其婿曰：「汝今駕車，入林伐薪。」由伐薪故，乃失其牛。因尋牛故，令人守車。牛尚未獲，車復失矣。是人周慞，處處推覓。到一池所，見有飛禽，即取其斧遠而擲之。擊禽不中，斧墜池中。脫衣岸上，入池求斧，斧不復得，衣為人偷。裸形歸家，時已昏黑，既至門首，潛窺牕下。彼家中人咸謂賊至，以杖擊之，而傷一目，眼中流血悶絕于地。時有惡蟲從上而墜，聞其血腥，復食一目。向曉丈人自舍而出，知其是婿，怪而詰之。具陳上事。即為其婿乃說偈曰：

「失衣及壞目， 人身何所為？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「失衣及壞目， 人身何所為？

既不堪承事， 由此而遐棄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既不堪承事， 由此而遐棄。

亦如佛弟子， 寧廢其多聞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦如佛弟子， 寧廢其多聞，

於戒當護持， 破戒如無目。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於戒當護持， 破戒如無目。

是知毀戒者， 假名為沙門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是知毀戒者， 假名為沙門，

不應受供養， 失諸善功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不應受供養， 失諸善功德。」

此中復說，譬如長者而有多子，常加訓誨令無放逸，即以庫藏種種財物、奴婢僕從，悉付與之，如此則能長守快樂。其諸子中或有奢侈、樂著女色，長者聞已即集親屬苦切責之，以少財物遣出其舍，復誡之曰：「慎莫放逸散壞汝財，後受貧苦，為他所棄。」是長者子不從其教，未久之間所費都盡，形容憔悴，以乞自活，為彼親族之所惡賤。時父長者見已憂惱，心則棄捨，於眾人前高聲唱言：「此非我子。此非我子。」令彼聞已，深懷慚恧。佛言：「我亦如是。若諸弟子破毀禁戒、無慚無愧，即便擯出佛法之中，亦不付與菩提分等諸功德法、種種聖財。乃於人天、沙門婆羅門等大眾之中高聲唱言：『此破戒者，非我弟子。』令彼聞已。羞恥過罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中復說，譬如長者而有多子，常加訓誨令無放逸，即以庫藏種種財物、奴婢僕從，悉付與之，如此則能長守快樂。其諸子中或有奢侈、樂著女色，長者聞已即集親屬苦切責之，以少財物遣出其舍，復誡之曰：「慎莫放逸散壞汝財，後受貧苦，為他所棄。」是長者子不從其教，未久之間所費都盡，形容憔悴，以乞自活，為彼親族之所惡賤。時父長者見已憂惱，心則棄捨，於眾人前高聲唱言：「此非我子。此非我子。」令彼聞已，深懷慚恧。佛言：「我亦如是。若諸弟子破毀禁戒、無慚無愧，即便擯出佛法之中，亦不付與菩提分等諸功德法、種種聖財。乃於人天、沙門婆羅門等大眾之中高聲唱言：『此破戒者，非我弟子。』令彼聞已。羞恥過罪。」

又諸白衣既出家已，當依沙門清淨而住，著袈裟衣、執持應器，被精進鐙、修習多聞。返依世俗作邪活命，乘御象馬、身擐甲冑、持弓負矢入軍陣中。如是等比，於我法中毀壞律儀，眼不欲視。譬如世間彩畫燈炬，設使眾多不能除暗。彼愚癡人不能發起無漏聖智為世照明，亦復如是。如俳優者著妙衣冠，於眾人前自稱王者，然彼實無第一娛樂。破戒之人雖服袈裟、作沙門相，則無清淨出世妙樂。又如貧人詐稱豪貴，於大眾中高聲自謂我是長者，然彼實無隨意自在。彼破戒者假名沙門，則不能得解脫妙果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又諸白衣既出家已，當依沙門清淨而住，著袈裟衣、執持應器，被精進鐙、修習多聞。返依世俗作邪活命，乘御象馬、身擐甲冑、持弓負矢入軍陣中。如是等比，於我法中毀壞律儀，眼不欲視。譬如世間彩畫燈炬，設使眾多不能除暗。彼愚癡人不能發起無漏聖智為世照明，亦復如是。如俳優者著妙衣冠，於眾人前自稱王者，然彼實無第一娛樂。破戒之人雖服袈裟、作沙門相，則無清淨出世妙樂。又如貧人詐稱豪貴，於大眾中高聲自謂我是長者，然彼實無隨意自在。彼破戒者假名沙門，則不能得解脫妙果。