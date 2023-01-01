福蓋正行所集經卷第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 福蓋正行所集經卷第五

龍樹菩薩集 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 龍樹菩薩集

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿宣梵大師賜紫沙門臣日稱等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿宣梵大師賜紫沙門臣日稱等奉 詔譯

復以何義說名為憂？謂諸有情由貪欲故沒憂怖中，猶如猛獸被火圍遶，如深淵魚置之陸地，如入大海損其船筏，深心愁慼恐失身命，如以少水滴熱鐵團。將入死門命不久住，譬如釜中煮豆彌滿騰沸，復增乾薪。彼世間人身處于家，為憂逼切，諸根衰悴、心無暫安，如以酥瓶近於炎火，當知不久則為消壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復以何義說名為憂？謂諸有情由貪欲故沒憂怖中，猶如猛獸被火圍遶，如深淵魚置之陸地，如入大海損其船筏，深心愁慼恐失身命，如以少水滴熱鐵團。將入死門命不久住，譬如釜中煮豆彌滿騰沸，復增乾薪。彼世間人身處于家，為憂逼切，諸根衰悴、心無暫安，如以酥瓶近於炎火，當知不久則為消壞。

復以何義說名為悲？謂諸有情，先有珍財不能任持，身復懶惰以致貧苦，身形裸露、容色憔悴、咽喉乾焦、言意悽切，念昔富饒不復能得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復以何義說名為悲？謂諸有情，先有珍財不能任持，身復懶惰以致貧苦，身形裸露、容色憔悴、咽喉乾焦、言意悽切，念昔富饒不復能得。

復以何義說名為苦？謂諸有情造非法行，身觸憲網、刀杖毒藥，或為非人斫刺殘害，乃至斷命、受諸楚毒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復以何義說名為苦？謂諸有情造非法行，身觸憲網、刀杖毒藥，或為非人斫刺殘害，乃至斷命、受諸楚毒。

復以何義說名為惱？謂諸有情惡言相加，如中毒箭，諸根煩擾失壞樂想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復以何義說名為惱？謂諸有情惡言相加，如中毒箭，諸根煩擾失壞樂想。

復何名為求不得苦？或諸有情樂習正法，不能入解身心勞苦，或由放逸多求不遂發生熱惱。無欲無求心則安隱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復何名為求不得苦？或諸有情樂習正法，不能入解身心勞苦，或由放逸多求不遂發生熱惱。無欲無求心則安隱。

復何名為愛別離苦？謂於所樂眷屬朋友和合歡慰，忽爾離散，心懷戀慕而生熱惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復何名為愛別離苦？謂於所樂眷屬朋友和合歡慰，忽爾離散，心懷戀慕而生熱惱。

復何名為冤憎會苦？謂彼有情樂著貪欲、多求財利，互相侵競而結深冤，或為妻子恩愛纏縛，猶如桎梏不得自在。當知女色使人惑亂，其語柔軟如拘牟那花，愚夫嗜之，銷除壯色、不久枯悴，如喬答摩仙。乃至諸天多著欲樂，如薪近火，必為所焚。是故比丘常當遠離；若近彼欲得第一苦。一切世間諸天及人，皆為欲火普遍逼迫，現招眾苦、死墮惡趣，為彼十三廣大火聚圍繞燒然。佛為世間眾生慈父，憐愍彼故而說此經。所謂地獄有十三種，一者等活、二者黑繩、三者眾合、四者號叫、五者大號叫、六者燒然、七者極燒然、八者無間、九者煻煨、十者屍糞、十一者鋒刃、十二者劍林、十三者灰河。如是地獄，諸惡險難、無量苦惱聚集其中。無數有情造諸惡業，命終入彼受多種苦，為諸獄卒種種治罰，以熱鐵鎚忿恚而擊，形體碎爛周遍流血，諸骨節間悉皆火然。復捉其足擲入火坑，舉手忙亂惡聲號哭。彼琰摩卒極惡可懼，諸受罪人見即惶怖。或復趁入煻煨獄中，皮肉筋骨下足消潰，由惡業故旋踵還生。復有深廣極熱屍糞臭不可聞，有鐵觜蟲名酤拏波，往來其中囓罪人足，徹肉穿骨取髓而食。復以無數銛利鋒刃次第排列而為其路，逐彼罪人以足履踐，復為猛風吹走其上。由避其苦入劍葉林，無數劍鋒從空而下，斫刺其身無不斷壞。復有大河灰汁盈滿，波浪涌沸煮彼罪人。於其兩岸有諸獄卒，執三戟叉往來叉刺，受極重苦或時悶絕。亦有藏竄如魚沈泥，即以鐵鈎挽脣而出，以大鐵網摝置熱地，大火猛焰翻覆燒烙。復以鐵鉗擘開其口，即以銅汁逼以灌之，或熱鐵丸驅令吞噉，齗齶喉舌各各焦爛，從咽徹下悉為所燒。復有兩石以夾其身，自首至足而鋸解之。獄卒暴惡猶如醉象，怒髮衝直、火星四迸，驅彼罪人臥鐵床上，以線抨之或斸或鑿，火焰四起，唯聞號哭。復有山峯從空而墜，擊彼罪人身肢俱碎，悶絕躄地良久乃蘇。有諸獄卒其狀醜惡，或執利斧、椎棒刀輪、弓箭杵砲、熱鐵器杖，種種苦具考掠罪人。復有百千猛焰火刺，從四方來叢集其身，如燃杌木悉皆焦爛。復以利刀而取其舌，或斫或剉為百千分，乃至所有一切身肢，倏然分散猶若浮雲。復置罪人熱鐵甕中，熾火四逼其湯沸溢，上下漂沈猶如煮豆，身體脹裂、皮肉消盡，唯餘骨鎖，撈摝於地，業風所吹還活如故。如是眾苦甚可怖畏，墮此獄者無能得免。復有廣大寒[冰-水+(洗-冼+水)]地獄，有大雪聚其高如山，嚴冷惡風飄注不絕。有大深淵結成[冰-水+(洗-冼+水)]臼，其狀宛若水精所成。有諸獄卒逐彼罪人盡入其中，寒苦逼切，發聲悲號。復有二杵更相上下而以擣之 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復何名為冤憎會苦？謂彼有情樂著貪欲、多求財利，互相侵競而結深冤，或為妻子恩愛纏縛，猶如桎梏不得自在。當知女色使人惑亂，其語柔軟如拘牟那花，愚夫嗜之，銷除壯色、不久枯悴，如喬答摩仙。乃至諸天多著欲樂，如薪近火，必為所焚。是故比丘常當遠離；若近彼欲得第一苦。一切世間諸天及人，皆為欲火普遍逼迫，現招眾苦、死墮惡趣，為彼十三廣大火聚圍繞燒然。佛為世間眾生慈父，憐愍彼故而說此經。所謂地獄有十三種，一者等活、二者黑繩、三者眾合、四者號叫、五者大號叫、六者燒然、七者極燒然、八者無間、九者煻煨、十者屍糞、十一者鋒刃、十二者劍林、十三者灰河。如是地獄，諸惡險難、無量苦惱聚集其中。無數有情造諸惡業，命終入彼受多種苦，為諸獄卒種種治罰，以熱鐵鎚忿恚而擊，形體碎爛周遍流血，諸骨節間悉皆火然。復捉其足擲入火坑，舉手忙亂惡聲號哭。彼琰摩卒極惡可懼，諸受罪人見即惶怖。或復趁入煻煨獄中，皮肉筋骨下足消潰，由惡業故旋踵還生。復有深廣極熱屍糞臭不可聞，有鐵觜蟲名酤拏波，往來其中囓罪人足，徹肉穿骨取髓而食。復以無數銛利鋒刃次第排列而為其路，逐彼罪人以足履踐，復為猛風吹走其上。由避其苦入劍葉林，無數劍鋒從空而下，斫刺其身無不斷壞。復有大河灰汁盈滿，波浪涌沸煮彼罪人。於其兩岸有諸獄卒，執三戟叉往來叉刺，受極重苦或時悶絕。亦有藏竄如魚沈泥，即以鐵鈎挽脣而出，以大鐵網摝置熱地，大火猛焰翻覆燒烙。復以鐵鉗擘開其口，即以銅汁逼以灌之，或熱鐵丸驅令吞噉，齗齶喉舌各各焦爛，從咽徹下悉為所燒。復有兩石以夾其身，自首至足而鋸解之。獄卒暴惡猶如醉象，怒髮衝直、火星四迸，驅彼罪人臥鐵床上，以線抨之或斸或鑿，火焰四起，唯聞號哭。復有山峯從空而墜，擊彼罪人身肢俱碎，悶絕躄地良久乃蘇。有諸獄卒其狀醜惡，或執利斧、椎棒刀輪、弓箭杵砲、熱鐵器杖，種種苦具考掠罪人。復有百千猛焰火刺，從四方來叢集其身，如燃杌木悉皆焦爛。復以利刀而取其舌，或斫或剉為百千分，乃至所有一切身肢，倏然分散猶若浮雲。復置罪人熱鐵甕中，熾火四逼其湯沸溢，上下漂沈猶如煮豆，身體脹裂、皮肉消盡，唯餘骨鎖，撈摝於地，業風所吹還活如故。如是眾苦甚可怖畏，墮此獄者無能得免。復有廣大寒[冰-水+(洗-冼+水)]地獄，有大雪聚其高如山，嚴冷惡風飄注不絕。有大深淵結成[冰-水+(洗-冼+水)]臼，其狀宛若水精所成。有諸獄卒逐彼罪人盡入其中，寒苦逼切，發聲悲號。復有二杵更相上下而以擣之

，其身碎壞如聚沫團，業風吹活如前不異，長時受苦，業盡方出。彼諸有情皆由染慧邪欲因緣，於他身色妉著不捨，貪微少樂受多苦報。是故世尊深生憐愍，起大悲心而說此經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，其身碎壞如聚沫團，業風吹活如前不異，長時受苦，業盡方出。彼諸有情皆由染慧邪欲因緣，於他身色妉著不捨，貪微少樂受多苦報。是故世尊深生憐愍，起大悲心而說此經。

「諸比丘！世間所有種種苦因，生為根本。若無生緣，輪迴自息，何況未來無量生苦。由有生故則有色蘊，由色蘊故則有受蘊，由受蘊故則有想蘊，由想蘊故則有行蘊，由行蘊故則有識蘊。如是次第相續而起，增長苦聚、輪轉無窮。譬如群賊入於城隍，縱燎抄掠擾惱黎庶。如是五蘊依彼識城，生諸煩惱損害諸根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸比丘！世間所有種種苦因，生為根本。若無生緣，輪迴自息，何況未來無量生苦。由有生故則有色蘊，由色蘊故則有受蘊，由受蘊故則有想蘊，由想蘊故則有行蘊，由行蘊故則有識蘊。如是次第相續而起，增長苦聚、輪轉無窮。譬如群賊入於城隍，縱燎抄掠擾惱黎庶。如是五蘊依彼識城，生諸煩惱損害諸根。

「又老病死，於諸世間樂為損惱。是不可愛，如三種冤常所隨逐，一者常求過隙、二者令墮險難、三者伺斷其命。是故比丘！常當脩習福蓋正行，受持經典，如說脩行。設老病死眾冤圍繞，不生惶怖，於險惡道則能超越。是大丈夫為二世益，如火中蓮，甚為希有，則為安住寂靜妙樂。諸比丘！彼福體性正所顯示，自因及果皆可愛樂，乃至發生無漏善法，身語意業咸得清淨，住不退轉、得授道記，如秋滿月放盛光明，一切世間咸蒙利益。樂廣大施無有限礙，諸來乞者皆給與之，令諸有情心生悅豫。如戰勝將心進勇銳，如依善王安隱而住。猶如大海納諸川流，如彌盧山安固不動，一切眾生奉如父母，得諸世間供養恭敬，獲得殊勝第一吉祥，親友朋屬之所稱讚，一切所願皆得成就，畢竟超越輪迴苦海。此義所明福之自性，猶如金器堅固可愛，為諸眾生最勝依止。非福自性不可愛樂，猶如坯瓶決定破壞，令諸眾生流轉惡道。如世之蓋人所執持，四方攸往遮諸炎熱，工巧所為不久則壞。如是福蓋正行所持，能袪生等所有熱惱，及地獄火之所燒煮，眾善所成任持不壞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又老病死，於諸世間樂為損惱。是不可愛，如三種冤常所隨逐，一者常求過隙、二者令墮險難、三者伺斷其命。是故比丘！常當脩習福蓋正行，受持經典，如說脩行。設老病死眾冤圍繞，不生惶怖，於險惡道則能超越。是大丈夫為二世益，如火中蓮，甚為希有，則為安住寂靜妙樂。諸比丘！彼福體性正所顯示，自因及果皆可愛樂，乃至發生無漏善法，身語意業咸得清淨，住不退轉、得授道記，如秋滿月放盛光明，一切世間咸蒙利益。樂廣大施無有限礙，諸來乞者皆給與之，令諸有情心生悅豫。如戰勝將心進勇銳，如依善王安隱而住。猶如大海納諸川流，如彌盧山安固不動，一切眾生奉如父母，得諸世間供養恭敬，獲得殊勝第一吉祥，親友朋屬之所稱讚，一切所願皆得成就，畢竟超越輪迴苦海。此義所明福之自性，猶如金器堅固可愛，為諸眾生最勝依止。非福自性不可愛樂，猶如坯瓶決定破壞，令諸眾生流轉惡道。如世之蓋人所執持，四方攸往遮諸炎熱，工巧所為不久則壞。如是福蓋正行所持，能袪生等所有熱惱，及地獄火之所燒煮，眾善所成任持不壞。」

如舍衛城中有長者女，與族姓子共為匹偶，後生一兒。費用無度，日漸衰窘，謂其妻曰：「我詣遠方，勤力求索。汝當愛念長育其子。」久歷歲月，夫猶未還。年既長大，漸生放逸，與隣處女迭生愛樂，彼女即解所帶寶鬘而授與之。母於後時知其所由，乃以善言種種教誨：「我子不應樂為鄙事，當自慎護，無罹我懷。」日加檢束不令游行，夜於寢門以設其榻。子於一夕貪欲所嬈，暫臥復起須臾不停，白母開門欲往便利。母語子言：「此有盆具，不須出也。」為母嚴約，轉增欲心，遂興惡意以害其母。造是罪已，深生惶怖，遂往伽藍白言：「大德！我欲出家，願垂攝受。」時諸比丘不能觀察、詰其來由，便與剃髮。作比丘已，遠遁他國，勇猛精進，堅持淨戒、修習禪定、樂誦經典。彼有長者，覩其比丘具如是德，興心供養，為造伽藍，命其為主，八方眾僧咸來依附。爾時比丘為眾講宣大乘經典，復令脩習相應禪觀，四事供給無所乏少。時諸大眾勤修匪懈，漸次有證羅漢果者。而此比丘後縈病苦，雖服妙藥轉增尫瘵。召集眾僧，巧懺謝曰：「謬當主宰，輕慢眾德，諸弟子等惱亂亦然。唯願眾慈，施我歡喜。常者皆盡、高者亦墜、合會有離、生必歸滅。」說是語已奄忽命終。時諸大眾及彼弟子，共營善利以資冥福，乃相議曰：「我師趣寂，未知神識當生何所？」其弟子中有證聖者，乃入定觀，始於諸天、次及人間，乃至鬼畜皆悉不見，遂復遍觀諸地獄中，乃知其師墮無間獄。弟子見已生大疑惑：「我大和尚在世之日，堅持淨戒、多聞辯才，精進脩行未常暫廢，攝受供給八方僧眾。以何緣故受茲劇報？」時彼弟子復入定觀，乃見先因甞害其母，以是報故墮無間獄，熾然火聚而燒其身，為彼獄卒種種訶毀：「汝在世時下劣無智，造此逆罪。今遣誰當？」獄卒即以極熱鐵鎚以碎其首，血流悶絕，苦不可言。是時弟子大阿羅漢，見是事已，運悲願力息除苦惱，憑法威德令知宿命，緣念三寶續其善根。即時命絕，生夜摩天。法爾新生諸天子等，住彼天已起三種念：一觀前身受生何族、二於何處身謝命終、三修何福得生天上。時彼天子作是觀已，乃見自身先造逆罪，承佛恩力得生此天。而作是念：「我今一心無別異想，唯求見佛親近供養，以報大恩。」由天福力，自然而有眾寶瓔絡莊嚴其身。於初夜分，身放光明照祇陀林皆悉顯現，前詣佛所，頭面禮足。即以天上眾色蓮華、曼陀羅華以散佛上，積過于膝。作供養已，退坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如舍衛城中有長者女，與族姓子共為匹偶，後生一兒。費用無度，日漸衰窘，謂其妻曰：「我詣遠方，勤力求索。汝當愛念長育其子。」久歷歲月，夫猶未還。年既長大，漸生放逸，與隣處女迭生愛樂，彼女即解所帶寶鬘而授與之。母於後時知其所由，乃以善言種種教誨：「我子不應樂為鄙事，當自慎護，無罹我懷。」日加檢束不令游行，夜於寢門以設其榻。子於一夕貪欲所嬈，暫臥復起須臾不停，白母開門欲往便利。母語子言：「此有盆具，不須出也。」為母嚴約，轉增欲心，遂興惡意以害其母。造是罪已，深生惶怖，遂往伽藍白言：「大德！我欲出家，願垂攝受。」時諸比丘不能觀察、詰其來由，便與剃髮。作比丘已，遠遁他國，勇猛精進，堅持淨戒、修習禪定、樂誦經典。彼有長者，覩其比丘具如是德，興心供養，為造伽藍，命其為主，八方眾僧咸來依附。爾時比丘為眾講宣大乘經典，復令脩習相應禪觀，四事供給無所乏少。時諸大眾勤修匪懈，漸次有證羅漢果者。而此比丘後縈病苦，雖服妙藥轉增尫瘵。召集眾僧，巧懺謝曰：「謬當主宰，輕慢眾德，諸弟子等惱亂亦然。唯願眾慈，施我歡喜。常者皆盡、高者亦墜、合會有離、生必歸滅。」說是語已奄忽命終。時諸大眾及彼弟子，共營善利以資冥福，乃相議曰：「我師趣寂，未知神識當生何所？」其弟子中有證聖者，乃入定觀，始於諸天、次及人間，乃至鬼畜皆悉不見，遂復遍觀諸地獄中，乃知其師墮無間獄。弟子見已生大疑惑：「我大和尚在世之日，堅持淨戒、多聞辯才，精進脩行未常暫廢，攝受供給八方僧眾。以何緣故受茲劇報？」時彼弟子復入定觀，乃見先因甞害其母，以是報故墮無間獄，熾然火聚而燒其身，為彼獄卒種種訶毀：「汝在世時下劣無智，造此逆罪。今遣誰當？」獄卒即以極熱鐵鎚以碎其首，血流悶絕，苦不可言。是時弟子大阿羅漢，見是事已，運悲願力息除苦惱，憑法威德令知宿命，緣念三寶續其善根。即時命絕，生夜摩天。法爾新生諸天子等，住彼天已起三種念：一觀前身受生何族、二於何處身謝命終、三修何福得生天上。時彼天子作是觀已，乃見自身先造逆罪，承佛恩力得生此天。而作是念：「我今一心無別異想，唯求見佛親近供養，以報大恩。」由天福力，自然而有眾寶瓔絡莊嚴其身。於初夜分，身放光明照祇陀林皆悉顯現，前詣佛所，頭面禮足。即以天上眾色蓮華、曼陀羅華以散佛上，積過于膝。作供養已，退坐一面。

爾時世尊知彼天子心之所念，即為宣說四諦法輪三轉行相。聞已悟解，即得見諦，不起于座證預流果，無漏堅固金剛智杵摧壞身見邪慢諸山。是四諦法，非諸沙門及婆羅門。父母朋屬而能宣說。唯佛世尊愍念於我，泣血盈海、積骨如山，閉惡趣門、開生天路，救拔地獄、餓鬼、畜生，皆令安住人天善果。時彼天子即說偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊知彼天子心之所念，即為宣說四諦法輪三轉行相。聞已悟解，即得見諦，不起于座證預流果，無漏堅固金剛智杵摧壞身見邪慢諸山。是四諦法，非諸沙門及婆羅門。父母朋屬而能宣說。唯佛世尊愍念於我，泣血盈海、積骨如山，閉惡趣門、開生天路，救拔地獄、餓鬼、畜生，皆令安住人天善果。時彼天子即說偈曰：

「我由染欲深過患， 墮於無間地獄中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我由染欲深過患， 墮於無間地獄中，

蒙佛恩力得生天， 復令證得涅盤道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蒙佛恩力得生天， 復令證得涅盤道。

我由依止淨法眼， 永脫輪迴諸惡趣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我由依止淨法眼， 永脫輪迴諸惡趣，

及彼未來生死流， 得至寂靜菩提岸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及彼未來生死流， 得至寂靜菩提岸。

我今得見牟尼主， 百千生中難值遇， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今得見牟尼主， 百千生中難值遇，

善超生老病苦因， 應受世間廣供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善超生老病苦因， 應受世間廣供養。

持寶瓔珞以奉獻， 合掌右繞心忻慶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持寶瓔珞以奉獻， 合掌右繞心忻慶，

故我頂禮二足尊， 能使人天生覺悟。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故我頂禮二足尊， 能使人天生覺悟。」