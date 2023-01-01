福蓋正行所集經卷第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 福蓋正行所集經卷第四

龍樹菩薩集 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 龍樹菩薩集

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿宣梵大師賜紫沙門臣日稱等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿宣梵大師賜紫沙門臣日稱等奉 詔譯

以何義故名祇陀林(華言戰勝林，順古不譯也)？昔勝軍王與其隣國鬪戰獲勝，當於是時誕生太子，乃以戰勝而立名焉。林屬彼故，稱祇陀林，富貴自在、無量莊嚴，一切人民咸悉喜見。於此林中，廣以人財營治守護，為嬉遊處。其林稠密、枝葉欝茂，清陰彌布蔽諸炎光，夏多清涼、冬無嚴風、雨無泥淖，奇蘤芬馥周遍開敷，樛枝偃亞其狀如蓋。多諸警衛，無聞盜寇，其地清勝，侔歡喜園。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以何義故名祇陀林(華言戰勝林，順古不譯也)？昔勝軍王與其隣國鬪戰獲勝，當於是時誕生太子，乃以戰勝而立名焉。林屬彼故，稱祇陀林，富貴自在、無量莊嚴，一切人民咸悉喜見。於此林中，廣以人財營治守護，為嬉遊處。其林稠密、枝葉欝茂，清陰彌布蔽諸炎光，夏多清涼、冬無嚴風、雨無泥淖，奇蘤芬馥周遍開敷，樛枝偃亞其狀如蓋。多諸警衛，無聞盜寇，其地清勝，侔歡喜園。

以何義故名給孤獨？於無親者施與飲食而周給故，如毘奈耶藏中廣明其事。由彼長者宿善根力，欲請世尊供養恭敬，先與如來造立精舍。即以百千俱胝黃金為其價直，於太子所貿易其地。既遂其志，召集諸方一切奇巧，造作最上宮殿樓閣，門軒戶牖、流泉浴池，種種莊嚴皆悉具備，崇峻垣牆周匝圍繞。於是長者詣王舍城，頂禮佛足而作是言：「我今請佛詣舍衛城，唯願如來大慈允諾，彼有伽藍廣大清淨，及諸弟子同往安居。」是時長者白已而還。時王舍城有一長者其名善寂，白世尊言：「不須往彼。我當與佛造立精舍。」佛即止之。時佛至彼舍衛城已，長者乃以所造伽藍奉施如來。哀愍彼故，佛即受之，復為稱讚：「彼地方所最上吉祥、第一安隱，過去諸佛亦於此地利益安樂一切眾生。汝於先佛久植德本，由昔願力，今復如是。」時有外道名摩多唧致那，居止草菴脩習苦行，於諸世間一切眾生言論智慧皆悉通達，謂：「祇陀林最上殊妙、極諸奢麗，云何世尊及諸比丘而得受用？」佛知是已，以大方便憐愍彼類而語之曰：「我諸弟子得盡苦際，善達出世經律論藏，斷煩惱故。」於是世尊為彼外道說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以何義故名給孤獨？於無親者施與飲食而周給故，如毘奈耶藏中廣明其事。由彼長者宿善根力，欲請世尊供養恭敬，先與如來造立精舍。即以百千俱胝黃金為其價直，於太子所貿易其地。既遂其志，召集諸方一切奇巧，造作最上宮殿樓閣，門軒戶牖、流泉浴池，種種莊嚴皆悉具備，崇峻垣牆周匝圍繞。於是長者詣王舍城，頂禮佛足而作是言：「我今請佛詣舍衛城，唯願如來大慈允諾，彼有伽藍廣大清淨，及諸弟子同往安居。」是時長者白已而還。時王舍城有一長者其名善寂，白世尊言：「不須往彼。我當與佛造立精舍。」佛即止之。時佛至彼舍衛城已，長者乃以所造伽藍奉施如來。哀愍彼故，佛即受之，復為稱讚：「彼地方所最上吉祥、第一安隱，過去諸佛亦於此地利益安樂一切眾生。汝於先佛久植德本，由昔願力，今復如是。」時有外道名摩多唧致那，居止草菴脩習苦行，於諸世間一切眾生言論智慧皆悉通達，謂：「祇陀林最上殊妙、極諸奢麗，云何世尊及諸比丘而得受用？」佛知是已，以大方便憐愍彼類而語之曰：「我諸弟子得盡苦際，善達出世經律論藏，斷煩惱故。」於是世尊為彼外道說伽陀曰：

「汝雖如大龍， 尚為貪所染， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝雖如大龍， 尚為貪所染，

於讚毀二種， 則為彼所動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於讚毀二種， 則為彼所動。

身若有眾瘡， 飛蠅則隨逐， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身若有眾瘡， 飛蠅則隨逐，

循環三有中， 如蟲居糞壤。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 循環三有中， 如蟲居糞壤。」

時彼外道聞佛說已，心生悟解，以偈讚佛： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼外道聞佛說已，心生悟解，以偈讚佛：

「如來出世間， 慧日破諸暗， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來出世間， 慧日破諸暗，

況我微劣智， 何由得悟解？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 況我微劣智， 何由得悟解？

設於多劫中， 復以百千舌， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設於多劫中， 復以百千舌，

稱讚佛功德， 少分不能盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 稱讚佛功德， 少分不能盡。

佛為天中僊， 知眾生諸行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛為天中僊， 知眾生諸行，

於四威儀中， 唯利樂含識。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於四威儀中， 唯利樂含識。」

時舍衛城多諸外道及婆羅門，聰叡智者聞佛至此競來詰難。如來方便隨宜為說，如師子吼怖諸群獸，悉令了悟、離諸癡暗。時有智者名羅護羅，聞讚佛德而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時舍衛城多諸外道及婆羅門，聰叡智者聞佛至此競來詰難。如來方便隨宜為說，如師子吼怖諸群獸，悉令了悟、離諸癡暗。時有智者名羅護羅，聞讚佛德而說偈言：

「大悲無上尊， 專修利他行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大悲無上尊， 專修利他行，

不求世名聞， 及增長財利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不求世名聞， 及增長財利。

初降生王宮， 於四方瞻視， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初降生王宮， 於四方瞻視，

現微笑思惟， 皆為度群有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現微笑思惟， 皆為度群有。」

是時復有妙臂童子，亦說伽陀而讚於佛： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時復有妙臂童子，亦說伽陀而讚於佛：

「牟尼尊大僊， 善說諸法要， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「牟尼尊大僊， 善說諸法要，

離過無希望， 聞者皆蒙益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離過無希望， 聞者皆蒙益。

諸天及世人， 咸供養恭敬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天及世人， 咸供養恭敬，

歸命十力尊， 唯願見攝受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸命十力尊， 唯願見攝受。」

此祇陀林給孤獨園，由五種因咸生愛樂：一者廣博居城中央、二者比丘乞食不遠、三者幽寂離諸喧閙、四者清潔無諸蚊虻、五者善人多遊其中。是故世尊多樂居此。住如實智、離無慚行，一切功德依止顯現，具足十力、福智莊嚴，為彼世間第一導師，故能成熟眾生善根，猶如蓮華出於淤泥，自利利他悉圓滿故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此祇陀林給孤獨園，由五種因咸生愛樂：一者廣博居城中央、二者比丘乞食不遠、三者幽寂離諸喧閙、四者清潔無諸蚊虻、五者善人多遊其中。是故世尊多樂居此。住如實智、離無慚行，一切功德依止顯現，具足十力、福智莊嚴，為彼世間第一導師，故能成熟眾生善根，猶如蓮華出於淤泥，自利利他悉圓滿故。

時勝軍王并諸人民，及諸外道、婆羅門等，皆悉往詣祇園精舍，合掌志心頂禮佛足。時佛世尊憐愍攝受諸有情故，破諸異見令生信解，由不善因馳流五趣，當依正法而求出離。為彼宣說六念之法。「善男子！於我法中信受教誨、具諸正見，是名念佛。若樂廣大聽聞正法、如理思惟，是名念法。於諸比丘，常生尊重善知識想，是名念僧。於諸善法，愛樂攝受、具足威儀，是名念戒。常以飲食施佛及僧，住如是因，是名念施。常樂禮敬諸大菩薩、隨順佛勅，名念賢聖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時勝軍王并諸人民，及諸外道、婆羅門等，皆悉往詣祇園精舍，合掌志心頂禮佛足。時佛世尊憐愍攝受諸有情故，破諸異見令生信解，由不善因馳流五趣，當依正法而求出離。為彼宣說六念之法。「善男子！於我法中信受教誨、具諸正見，是名念佛。若樂廣大聽聞正法、如理思惟，是名念法。於諸比丘，常生尊重善知識想，是名念僧。於諸善法，愛樂攝受、具足威儀，是名念戒。常以飲食施佛及僧，住如是因，是名念施。常樂禮敬諸大菩薩、隨順佛勅，名念賢聖。

「若諸眾生依佛所說，住正思惟則除疑惑，依止正念則無散亂。是為六念，生長諸善。」以何義故名為比丘？謂能永斷諸煩惱故。所有世間生苦、老苦、病苦、死苦、憂悲苦惱、五取蘊苦、求不得苦、愛別離苦、怨憎會苦，如是諸苦皆已盡故。此明世間五取蘊苦，作如是說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若諸眾生依佛所說，住正思惟則除疑惑，依止正念則無散亂。是為六念，生長諸善。」以何義故名為比丘？謂能永斷諸煩惱故。所有世間生苦、老苦、病苦、死苦、憂悲苦惱、五取蘊苦、求不得苦、愛別離苦、怨憎會苦，如是諸苦皆已盡故。此明世間五取蘊苦，作如是說。

何義名生？如世尊說：彼彼有情。造種種行，招感命根，蘊處界等展轉相續五根發生，五根生故眾同分生，由是增長形色圓滿。是名為生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何義名生？如世尊說：彼彼有情。造種種行，招感命根，蘊處界等展轉相續五根發生，五根生故眾同分生，由是增長形色圓滿。是名為生。

何義名老？如世尊說：行蘊遷壞，諸根衰朽、身形傴曲、肌肉枯槁、皮膚緩皺多生黶點、舉止沈重行須倚仗、疲乏無堪、假人守護。如是老相。此有二種，一者須人承事、二者無所依怙。是名為老。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何義名老？如世尊說：行蘊遷壞，諸根衰朽、身形傴曲、肌肉枯槁、皮膚緩皺多生黶點、舉止沈重行須倚仗、疲乏無堪、假人守護。如是老相。此有二種，一者須人承事、二者無所依怙。是名為老。

何義名病？如世尊說：四大增損，界不平等，猶如毒蛇，生諸苦惱。此有二種，一者內所發起、二者外緣損害。復有三種，一者業報所招、二者橫難侵損、三者為他呪詛。委細分別有無數種，謂風癀痰癊、疥癩癰疽、嗽瀉熱毒、羸瘠疼痛等。是名為病。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何義名病？如世尊說：四大增損，界不平等，猶如毒蛇，生諸苦惱。此有二種，一者內所發起、二者外緣損害。復有三種，一者業報所招、二者橫難侵損、三者為他呪詛。委細分別有無數種，謂風癀痰癊、疥癩癰疽、嗽瀉熱毒、羸瘠疼痛等。是名為病。

何義名死？如世尊說：謂彼有情捨眾同分，諸蘊散亂、煖觸漸微、命根斷滅。此有二類，一者自盡、二者往詣。初復有三，謂命根雖盡其福未盡、或福雖盡其命未盡、或命與福俱時而盡。二者往詣亦有三種，一者自往(捕猛獸等)、二者他詣(被劫掠等)、三者自他相遇(如鬪戰等)。復有三類，一者放逸、二者毀戒、三者報盡。由放逸故斷其慧命，由毀戒故破諸威儀，由報盡故內外眷屬圍繞悲戀不能捨去。是名為死。云何名憂？內心愁慼如火逼切，亦如炎日炙水如湯。是名為憂。云何名悲？涕泣流淚哽咽難言，如其孝子追念慈父及餘親屬，一切皆然，意不寂靜。是名為悲。云何為苦？磣辣荼毒與樂相違，同五識身相應領納。是名為苦。云何為惱？譬如枯木中以火燒，令彼有情煩惋懆擾，與意識身相應領納。是名為惱。云何名為求不得苦？謂於所求諸相應事未得如意，心生疲極，如陶家輪，此心隨轉。云何名為愛別離苦？於所樂境、相應眷屬所有色相，剎那變異。云何名為冤憎會苦？謂於一切非相應人互生嫌惡，而返值遇。此中所說生等次第，展轉推求皆為熱惱，如曠野鹿被火圍繞，不能自出必為所焚。唯除如來初降生時，增長善法、寂靜安隱，體性自然、離諸熱惱。如契經偈云： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何義名死？如世尊說：謂彼有情捨眾同分，諸蘊散亂、煖觸漸微、命根斷滅。此有二類，一者自盡、二者往詣。初復有三，謂命根雖盡其福未盡、或福雖盡其命未盡、或命與福俱時而盡。二者往詣亦有三種，一者自往(捕猛獸等)、二者他詣(被劫掠等)、三者自他相遇(如鬪戰等)。復有三類，一者放逸、二者毀戒、三者報盡。由放逸故斷其慧命，由毀戒故破諸威儀，由報盡故內外眷屬圍繞悲戀不能捨去。是名為死。云何名憂？內心愁慼如火逼切，亦如炎日炙水如湯。是名為憂。云何名悲？涕泣流淚哽咽難言，如其孝子追念慈父及餘親屬，一切皆然，意不寂靜。是名為悲。云何為苦？磣辣荼毒與樂相違，同五識身相應領納。是名為苦。云何為惱？譬如枯木中以火燒，令彼有情煩惋懆擾，與意識身相應領納。是名為惱。云何名為求不得苦？謂於所求諸相應事未得如意，心生疲極，如陶家輪，此心隨轉。云何名為愛別離苦？於所樂境、相應眷屬所有色相，剎那變異。云何名為冤憎會苦？謂於一切非相應人互生嫌惡，而返值遇。此中所說生等次第，展轉推求皆為熱惱，如曠野鹿被火圍繞，不能自出必為所焚。唯除如來初降生時，增長善法、寂靜安隱，體性自然、離諸熱惱。如契經偈云：

「諸佛出世樂， 演說正法樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛出世樂， 演說正法樂，

眾僧和合樂， 令修諸善行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾僧和合樂， 令修諸善行。

若佛不興世， 三界何有樂？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若佛不興世， 三界何有樂？

由佛出現故， 我等獲安樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由佛出現故， 我等獲安樂。」

由諸有情不善種子以為其因，而能生長苦樹境界，常為三毒苦火所燒。於彼世間富樂等事，但聞他說，何由識知？馳涉曠野險難惡道，砂礫荊棘受諸艱辛，以乞自濟，無所歸趣。如是有情宿乏善本，沈溺惡道輪轉無窮，如俳優者易其形色。設得為人，生貧窮家，於母胎中受種種苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由諸有情不善種子以為其因，而能生長苦樹境界，常為三毒苦火所燒。於彼世間富樂等事，但聞他說，何由識知？馳涉曠野險難惡道，砂礫荊棘受諸艱辛，以乞自濟，無所歸趣。如是有情宿乏善本，沈溺惡道輪轉無窮，如俳優者易其形色。設得為人，生貧窮家，於母胎中受種種苦。

云何有情處胎藏中受諸苦惱？如世尊說：初結生時，攬其父母赤白二物不淨為緣，漸次增長成其形質，居生藏下熟藏之上，處其中間極惡臭穢。母或飽食、或時飢渴，身肢動轉及染欲事，皆受其苦。又將產時，於母胎中不樂居止，起不淨想迴趣生門。二手乍觸胎子身分，受大苦楚，極重熱惱。彼初生子由飢渴故，發聲啼哭向母求乳。又其乳者轉血所成，或食不充受其熱惱。漸為孾兒臥於便利、或時戲劇墜於溝坑。此名生已所受熱惱。餘世間人亦皆如此。又彼有情年漸長大，色力充滿，憍恣放逸，念念追求五欲塵境。由染慧故，耽著不捨，自任其情速至于斃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何有情處胎藏中受諸苦惱？如世尊說：初結生時，攬其父母赤白二物不淨為緣，漸次增長成其形質，居生藏下熟藏之上，處其中間極惡臭穢。母或飽食、或時飢渴，身肢動轉及染欲事，皆受其苦。又將產時，於母胎中不樂居止，起不淨想迴趣生門。二手乍觸胎子身分，受大苦楚，極重熱惱。彼初生子由飢渴故，發聲啼哭向母求乳。又其乳者轉血所成，或食不充受其熱惱。漸為孾兒臥於便利、或時戲劇墜於溝坑。此名生已所受熱惱。餘世間人亦皆如此。又彼有情年漸長大，色力充滿，憍恣放逸，念念追求五欲塵境。由染慧故，耽著不捨，自任其情速至于斃。

云何衰老所有諸苦？形色羸瘦、面頰凹戾、牙齒疎缺、髮毛稀白、頸臂胸脇悉皆骨現，火力漸微飲食薄少，猶如飛禽置於籠內，日漸消瘦唯一毛聚，朝有所作暮即廢忘，初欲施為後則懈退，言如小兒無有期度。或時終日口不欲語，於晝夜中唯務睡眠，縱眠不寐喘嗽無時，欲說所苦言不明了。如遠行人不樂久住，諸有所作難可如意，小不稱心則生悲惱，親友慰諭宜自安懷。目視境界不能受用，諸快樂事但耳聞說，意欲遊行足不能動，唯假几杖以為其伴，為諸女人之所輕笑。因念昔日諸根康愈、受諸欲樂，剎那變壞，深自悔惱，久活何為？是名衰老熱惱行相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何衰老所有諸苦？形色羸瘦、面頰凹戾、牙齒疎缺、髮毛稀白、頸臂胸脇悉皆骨現，火力漸微飲食薄少，猶如飛禽置於籠內，日漸消瘦唯一毛聚，朝有所作暮即廢忘，初欲施為後則懈退，言如小兒無有期度。或時終日口不欲語，於晝夜中唯務睡眠，縱眠不寐喘嗽無時，欲說所苦言不明了。如遠行人不樂久住，諸有所作難可如意，小不稱心則生悲惱，親友慰諭宜自安懷。目視境界不能受用，諸快樂事但耳聞說，意欲遊行足不能動，唯假几杖以為其伴，為諸女人之所輕笑。因念昔日諸根康愈、受諸欲樂，剎那變壞，深自悔惱，久活何為？是名衰老熱惱行相。

云何病苦所有熱惱？謂諸愚夫盛年壯色，放逸著欲，漸成怯弱，縈纏痼疾，眾苦現前。善人覩之深生憐愍，善言誨誘使其發露。聞已憂怖，恐墮惡道。形貌端正病所侵奪，上妙飲食不能飡噉，雖處豪富如貧窶者。世有智人常自省察，當知病苦不可愛樂，如雹損苗頓傷榮盛，如陸地龜常思其水，如白晝月無彼光輝，如渴乏人墮其枯井，如油盡燈不得久住，如腐牆壁無有堅牢，如癡騃童人所輕侮，如彼狂象壞蓮花池。是名病苦所有熱惱。如何愚夫數數貪著，減損壽命、焚燬善根、無明所覆、邪命邪求，貪彼世間飲食衣服，身漏心漏破壞正智，不樂依止寂靜山林，受持讀誦大乘經典，不能堅固護持淨戒，何由能趣菩提彼岸？若心寂靜棄背欲境，或先所作諸放逸行皆悉厭患不復思惟，猶如深冤心不樂見，如甘蔗滓不可再味，如焚枯枿令盡無餘。如是覺了，是人不為琰摩羅王之所逼切。又諸女人多諸貪很，心懷怨嫉、樂為主宰，猶如漏瓶貯其不淨，如牝馬藏深可厭惡，如以毒藥和其美膳，如冤執劍不應俯近，如彼火聚觸生熱惱。若樂欲境心則錯亂，破諸梵行如無戒者，斷其樂因、喪失慧命，死軍現前獨一而往趣彼險難，無能救者。皆由染欲生諸妄念，無慚無愧、捨知足行，為世間人種種譏謗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何病苦所有熱惱？謂諸愚夫盛年壯色，放逸著欲，漸成怯弱，縈纏痼疾，眾苦現前。善人覩之深生憐愍，善言誨誘使其發露。聞已憂怖，恐墮惡道。形貌端正病所侵奪，上妙飲食不能飡噉，雖處豪富如貧窶者。世有智人常自省察，當知病苦不可愛樂，如雹損苗頓傷榮盛，如陸地龜常思其水，如白晝月無彼光輝，如渴乏人墮其枯井，如油盡燈不得久住，如腐牆壁無有堅牢，如癡騃童人所輕侮，如彼狂象壞蓮花池。是名病苦所有熱惱。如何愚夫數數貪著，減損壽命、焚燬善根、無明所覆、邪命邪求，貪彼世間飲食衣服，身漏心漏破壞正智，不樂依止寂靜山林，受持讀誦大乘經典，不能堅固護持淨戒，何由能趣菩提彼岸？若心寂靜棄背欲境，或先所作諸放逸行皆悉厭患不復思惟，猶如深冤心不樂見，如甘蔗滓不可再味，如焚枯枿令盡無餘。如是覺了，是人不為琰摩羅王之所逼切。又諸女人多諸貪很，心懷怨嫉、樂為主宰，猶如漏瓶貯其不淨，如牝馬藏深可厭惡，如以毒藥和其美膳，如冤執劍不應俯近，如彼火聚觸生熱惱。若樂欲境心則錯亂，破諸梵行如無戒者，斷其樂因、喪失慧命，死軍現前獨一而往趣彼險難，無能救者。皆由染欲生諸妄念，無慚無愧、捨知足行，為世間人種種譏謗。

云何名死？如有頌云： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何名死？如有頌云：

「慧為最勝眼， 癡為極重暗， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慧為最勝眼， 癡為極重暗，

病必由其冤， 死稱第一怖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 病必由其冤， 死稱第一怖。

當意樂正法， 以慧善修作， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當意樂正法， 以慧善修作，

是故命終時， 決定離險難。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故命終時， 決定離險難。」

是名為死所有熱惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名為死所有熱惱。