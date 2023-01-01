福蓋正行所集經卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 福蓋正行所集經卷第三

龍樹菩薩集 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 龍樹菩薩集

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿宣梵大師賜紫沙門臣日稱等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿宣梵大師賜紫沙門臣日稱等奉 詔譯

爾時帝釋天主白佛言：「世尊！唯願安住此王舍城，我當供給飲食衣服臥具醫藥，令無所乏。」佛言：「天主！且止斯事。有諸人民以清淨心，咸欲於我興其福業。」是時帝釋復白佛言：「唯願於此五夏安居，受我供養。」作是說已，佛復止之。帝釋復言：「我今請佛五日供養，唯願大慈受我虔請。」爾時世尊愍惻天主現福力故，令於未來善因相續，默然許可。于時帝釋知佛受請，心大忻悅。即還天宮，召集工巧敏匠天子而謂之曰：「卿等當知，我今欲於王舍城迦蘭陀竹園建大精舍，嚴辦四事供養如來及諸弟子。汝當持取最上摩尼、金銀瑠璃、珊瑚玻𬎙、帝青寶等，詣彼造作殊勝清淨廣大宮殿，要如天中等無有異。是諸天子盡意工巧造立宮殿，廊廡柱栿、戶牖欄檻悉以眾寶間錯莊嚴，如千日光更相顯照。復以雕飾諸妙珍禽，真珠花鬘綜雜羅列，燒微妙香、散眾名華，氤氳普薰靡不周遍。又復造作重門樓閣峻峙嚴麗，亦以百寶，而裝校之。諸妙摩尼以為其戶，彼諸寶柱一一皆用金剛諸珍而共合成，無數寶鑑淨無瑕垢懸挂空中如百千月。復以鎔金作三足床，殊妙天衣以敷其上。又復刻成眾妙天女，容止端雅如能往來，手持蓮花而以奉獻。妙玻𬎙寶以甃其地。有妙池沼，蓮華莊嚴，黃金為葉、綠寶為幹，無數天女住立其中，作眾伎樂而為供養。表剎高顯、懸眾繒幡，迴旋空中遠邇皆覩。有諸力士守護閈閎，持青寶杖行列左右。處處皆植曼陀羅華、龍自在華，芬馥開榮繽紛于地，翠葉交映、時飄香風。有諸天子，形體光潔、顏貌熙怡，遊憩其下。又諸天女，姝妙無比，徐步鳴璫、聲韻和雅。諸藥叉女嬉遊林內，美目四盼，遺花墜香。有諸龍象徐行林中，舉鼻嚙枝，宛轉為戲。及諸飛禽，其羽五色，鼓翼自若，喙啄花葩。復以金籠置妙鸚鵡，美音清巧，其舌如簧。復有河源清泠可愛，流泉激響，蛙黽驚避。又有廣大清淨池沼，七寶雜廁以為階岸，其水彌滿澄湛無垢，優鉢羅花、酤牟那花行列開敷眾色相雜，翡翠鸂𪄪翔集其中。有諸戲魚往來遊泳，騰躍翻浪，鷗鷺驚翥。復有水鳥、鸛鶴𠒎鴈，舉聲嘹唳，人所樂聞。於池四岸有劫波木，柔條拂水，生清涼風。叢植諸花，脩藤滋布，枝葉繁盛，其香遠聞。有諸遊蜂競採其蘂，發聲微響猶如詠歌。復有金河周匝圍繞，流注園囿縈䊸不絕。時諸人民，迭相呼籲親屬朋友咸共往觀。有諸仕族富樂莊嚴，僕從雍容，執持幰蓋、作諸伎樂、具設餚膳，遊行周覽心無厭捨。其地柔軟如兜羅綿，徘徊往來足無疲惰。如是最勝廣大園林、清淨池沼，唯除天中，餘無及者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時帝釋天主白佛言：「世尊！唯願安住此王舍城，我當供給飲食衣服臥具醫藥，令無所乏。」佛言：「天主！且止斯事。有諸人民以清淨心，咸欲於我興其福業。」是時帝釋復白佛言：「唯願於此五夏安居，受我供養。」作是說已，佛復止之。帝釋復言：「我今請佛五日供養，唯願大慈受我虔請。」爾時世尊愍惻天主現福力故，令於未來善因相續，默然許可。于時帝釋知佛受請，心大忻悅。即還天宮，召集工巧敏匠天子而謂之曰：「卿等當知，我今欲於王舍城迦蘭陀竹園建大精舍，嚴辦四事供養如來及諸弟子。汝當持取最上摩尼、金銀瑠璃、珊瑚玻𬎙、帝青寶等，詣彼造作殊勝清淨廣大宮殿，要如天中等無有異。是諸天子盡意工巧造立宮殿，廊廡柱栿、戶牖欄檻悉以眾寶間錯莊嚴，如千日光更相顯照。復以雕飾諸妙珍禽，真珠花鬘綜雜羅列，燒微妙香、散眾名華，氤氳普薰靡不周遍。又復造作重門樓閣峻峙嚴麗，亦以百寶，而裝校之。諸妙摩尼以為其戶，彼諸寶柱一一皆用金剛諸珍而共合成，無數寶鑑淨無瑕垢懸挂空中如百千月。復以鎔金作三足床，殊妙天衣以敷其上。又復刻成眾妙天女，容止端雅如能往來，手持蓮花而以奉獻。妙玻𬎙寶以甃其地。有妙池沼，蓮華莊嚴，黃金為葉、綠寶為幹，無數天女住立其中，作眾伎樂而為供養。表剎高顯、懸眾繒幡，迴旋空中遠邇皆覩。有諸力士守護閈閎，持青寶杖行列左右。處處皆植曼陀羅華、龍自在華，芬馥開榮繽紛于地，翠葉交映、時飄香風。有諸天子，形體光潔、顏貌熙怡，遊憩其下。又諸天女，姝妙無比，徐步鳴璫、聲韻和雅。諸藥叉女嬉遊林內，美目四盼，遺花墜香。有諸龍象徐行林中，舉鼻嚙枝，宛轉為戲。及諸飛禽，其羽五色，鼓翼自若，喙啄花葩。復以金籠置妙鸚鵡，美音清巧，其舌如簧。復有河源清泠可愛，流泉激響，蛙黽驚避。又有廣大清淨池沼，七寶雜廁以為階岸，其水彌滿澄湛無垢，優鉢羅花、酤牟那花行列開敷眾色相雜，翡翠鸂𪄪翔集其中。有諸戲魚往來遊泳，騰躍翻浪，鷗鷺驚翥。復有水鳥、鸛鶴𠒎鴈，舉聲嘹唳，人所樂聞。於池四岸有劫波木，柔條拂水，生清涼風。叢植諸花，脩藤滋布，枝葉繁盛，其香遠聞。有諸遊蜂競採其蘂，發聲微響猶如詠歌。復有金河周匝圍繞，流注園囿縈䊸不絕。時諸人民，迭相呼籲親屬朋友咸共往觀。有諸仕族富樂莊嚴，僕從雍容，執持幰蓋、作諸伎樂、具設餚膳，遊行周覽心無厭捨。其地柔軟如兜羅綿，徘徊往來足無疲惰。如是最勝廣大園林、清淨池沼，唯除天中，餘無及者。」

是時工巧諸天子等所作已辦，即詣天宮前白帝釋。聞是說已，心生忻慶、得未曾有，即與無量百千天子前後圍遶，作眾伎樂，簫笛箜篌、琴瑟鼓吹一時具奏，從空而下。時彼天主身出光明，照諸山川皆悉盈爛。戴摩尼冠諸珍嚴瑩，其光晃耀如日盛明。面貌端嚴、額廣平正，其目紺長、鼻修高直，頤頰鮮白紅潤無比。耳帶寶璫、頸垂纓珞、指環臂釧眾寶所成，展轉舒光其猶珂月。形儀挺特常如盛年，修短充實各得其宜。公酤摩香及多摩羅跋旃檀香以塗其身，柔軟光澤。手指纖圓、甲如銅葉。發語巧妙，清徹遠聞，如迦陵音，聽者無厭。復以上妙奇絕細㲲，研金飾之，以為其服。諸妙珍琦為其束帶，眾寶間錯成光明聚，復以天上諸妙花鬘以嚴其身。周匝埀委，行步平正，猶如象王，進止優遊，不假扶掖。時諸人民咸獲瞻奉，懷瞋恚者即生歡悅，起怨惡者即發慈心，妉睡眠者即得惺寤。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時工巧諸天子等所作已辦，即詣天宮前白帝釋。聞是說已，心生忻慶、得未曾有，即與無量百千天子前後圍遶，作眾伎樂，簫笛箜篌、琴瑟鼓吹一時具奏，從空而下。時彼天主身出光明，照諸山川皆悉盈爛。戴摩尼冠諸珍嚴瑩，其光晃耀如日盛明。面貌端嚴、額廣平正，其目紺長、鼻修高直，頤頰鮮白紅潤無比。耳帶寶璫、頸垂纓珞、指環臂釧眾寶所成，展轉舒光其猶珂月。形儀挺特常如盛年，修短充實各得其宜。公酤摩香及多摩羅跋旃檀香以塗其身，柔軟光澤。手指纖圓、甲如銅葉。發語巧妙，清徹遠聞，如迦陵音，聽者無厭。復以上妙奇絕細㲲，研金飾之，以為其服。諸妙珍琦為其束帶，眾寶間錯成光明聚，復以天上諸妙花鬘以嚴其身。周匝埀委，行步平正，猶如象王，進止優遊，不假扶掖。時諸人民咸獲瞻奉，懷瞋恚者即生歡悅，起怨惡者即發慈心，妉睡眠者即得惺寤。

是時天主至彼園已，遍觀所作皆悉如意，踊躍無量，乃易舊稱迦蘭陀名為歡喜園。即以上妙眾色茵褥遍覆其地，復以金銀、真珠摩尼、帝青瑠璃、末囉迦寶為高廣座，請佛世尊安處其上，眾寶為几以承其足；五色繒線設為眾位，命諸比丘亦各就坐。是時天主合掌恭敬、尊重讚歎，頂禮佛足，具設天中上饌美味。是時如來舒金色臂如象王鼻而受其食，食已置鉢、盥掌澡漱，安住威儀，寂然清淨。時彼天主與諸眷屬生希有心，樂欲聞法，自處卑座專注肅然。爾時世尊以大方便為說法要，讚施等行，示教利喜令生信解。如是供養經于四日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時天主至彼園已，遍觀所作皆悉如意，踊躍無量，乃易舊稱迦蘭陀名為歡喜園。即以上妙眾色茵褥遍覆其地，復以金銀、真珠摩尼、帝青瑠璃、末囉迦寶為高廣座，請佛世尊安處其上，眾寶為几以承其足；五色繒線設為眾位，命諸比丘亦各就坐。是時天主合掌恭敬、尊重讚歎，頂禮佛足，具設天中上饌美味。是時如來舒金色臂如象王鼻而受其食，食已置鉢、盥掌澡漱，安住威儀，寂然清淨。時彼天主與諸眷屬生希有心，樂欲聞法，自處卑座專注肅然。爾時世尊以大方便為說法要，讚施等行，示教利喜令生信解。如是供養經于四日。

時阿闍世王聞是事已，即陞宮中最上樓閣俯視諦觀，見佛世尊及諸弟子在竹林園寂靜安隱，嚴設供養、作大佛事。是時國王心生覺悟，悔過自責：「我大愚癡，無智錯謬，造極重罪如須彌山。今佛世尊出現于世，具足廣大清淨功德。而我不能信受教誨，由此業緣必墮苦處。彼諸天子尚捨天中上妙欲樂來詣佛所，我等云何不興善利？」作是語已，即嚴寶駕往詣佛所。頭面禮足，心懷憂惱，涕淚悲泣懺謝先咎。時王舍城清信士女高聲唱言：「善哉國王！於佛法中得大覺悟。我等今者同獲善利。」是時國王鳴鐘宣令，召集一切大臣人民及諸眷屬而告之曰：「我佛出世，難得遭𮞮。今既獲覩，當發淨心供養恭敬、樂聞正法。」即以上妙香花燈明、塗香末香，及諸花鬘、珍玩衣服，種種莊嚴，而為供養。作是事已，心大歡悅。是時如來以梵音聲，為彼時會開示演說苦集滅道四聖諦法。無量人天聞法解了，得真實見。時佛世尊問諸比丘：「汝等見是諸天人民，今於我前廣大施設供養已不？」時諸比丘合掌頂上歎未曾有：「唯然已見。」佛言：「於我法中，若人淨心於他福業生隨喜者，當知是人得不壞信、具淨智眼。諸比丘！我念往昔無量生中有佛出世，名曰寶山如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，住世說法饒益眾生。爾時有王，請彼如來及諸弟子於王宮中度夏三月，即以種種飲食衣服恭敬供養。過是已後，彼諸人民咸詣佛所請佛五年，設諸供養，一切所須無不充足。諸比丘！於意云何？往昔國王供彼佛者，則我身是。由曩植因，今方成熟，得諸人天廣興供養。宿因今果，不差毫髮，由因感果，果如其因。於此正知，除諸疑網，善惡業報決定不虛，猶如瀑流勢不可制。彼業力故各招其報地界水界火界風界及蘊處等，自作福因則受樂果。」于時世尊說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時阿闍世王聞是事已，即陞宮中最上樓閣俯視諦觀，見佛世尊及諸弟子在竹林園寂靜安隱，嚴設供養、作大佛事。是時國王心生覺悟，悔過自責：「我大愚癡，無智錯謬，造極重罪如須彌山。今佛世尊出現于世，具足廣大清淨功德。而我不能信受教誨，由此業緣必墮苦處。彼諸天子尚捨天中上妙欲樂來詣佛所，我等云何不興善利？」作是語已，即嚴寶駕往詣佛所。頭面禮足，心懷憂惱，涕淚悲泣懺謝先咎。時王舍城清信士女高聲唱言：「善哉國王！於佛法中得大覺悟。我等今者同獲善利。」是時國王鳴鐘宣令，召集一切大臣人民及諸眷屬而告之曰：「我佛出世，難得遭𮞮。今既獲覩，當發淨心供養恭敬、樂聞正法。」即以上妙香花燈明、塗香末香，及諸花鬘、珍玩衣服，種種莊嚴，而為供養。作是事已，心大歡悅。是時如來以梵音聲，為彼時會開示演說苦集滅道四聖諦法。無量人天聞法解了，得真實見。時佛世尊問諸比丘：「汝等見是諸天人民，今於我前廣大施設供養已不？」時諸比丘合掌頂上歎未曾有：「唯然已見。」佛言：「於我法中，若人淨心於他福業生隨喜者，當知是人得不壞信、具淨智眼。諸比丘！我念往昔無量生中有佛出世，名曰寶山如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，住世說法饒益眾生。爾時有王，請彼如來及諸弟子於王宮中度夏三月，即以種種飲食衣服恭敬供養。過是已後，彼諸人民咸詣佛所請佛五年，設諸供養，一切所須無不充足。諸比丘！於意云何？往昔國王供彼佛者，則我身是。由曩植因，今方成熟，得諸人天廣興供養。宿因今果，不差毫髮，由因感果，果如其因。於此正知，除諸疑網，善惡業報決定不虛，猶如瀑流勢不可制。彼業力故各招其報地界水界火界風界及蘊處等，自作福因則受樂果。」于時世尊說伽陀曰：

「經於百千劫， 彼業不可壞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「經於百千劫， 彼業不可壞，

因緣和合時， 果報決定受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因緣和合時， 果報決定受。」

「諸比丘！是名福蓋正行，汝當受持，勤修施戒及諸禪定，受用福蓋，得離熱惱。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸比丘！是名福蓋正行，汝當受持，勤修施戒及諸禪定，受用福蓋，得離熱惱。」

此義略明先佛所說，結集契經緣起行相。最初經首，標其「如是我聞」之言。由何所以稱如是耶？如佛所說無別異故。何義名我？指現在身，順世俗故。何義為聞？謂耳發識，現前了知若文若義，離於增減顛倒失故。最初結集謂《梵網經》。是時眾集大阿羅漢，數有四百九十九人，唯除阿難獨居學地，及餘一切天龍鬼神。初聞唱言「如是我聞」，舉聲悲泣不能自勝。我等在昔，親覩世尊具足十力、四無所畏，以梵音聲為眾演說，如何今者乃稱我聞？將知無常力不可脫。時彼眾會皆得覺悟，離三毒垢，安住正念任持不忘。何義稱一？乃數之始。謂一聖生、一出離法、一遊止處、一淨梵行、一解脫音，皆悉同故。何義名時？依世俗立。說經事已，大眾喜懌，名為一時。如來說法如日照世，破三有暗，令出離故。諸魔外道毀謗正法，今佛顯現甚深希有難得之法，令降伏故。何義稱薄伽梵？具足殊勝廣大名聞，世出世間無與等者。畢竟超越界趣輪迴，應受人天妙供養故。云何舍衛城？豐諸妙物及文行士、清信士女、豪富長者，受用勝故。何義名住？遊化依止，離諸思構，若遠若近隨意至故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此義略明先佛所說，結集契經緣起行相。最初經首，標其「如是我聞」之言。由何所以稱如是耶？如佛所說無別異故。何義名我？指現在身，順世俗故。何義為聞？謂耳發識，現前了知若文若義，離於增減顛倒失故。最初結集謂《梵網經》。是時眾集大阿羅漢，數有四百九十九人，唯除阿難獨居學地，及餘一切天龍鬼神。初聞唱言「如是我聞」，舉聲悲泣不能自勝。我等在昔，親覩世尊具足十力、四無所畏，以梵音聲為眾演說，如何今者乃稱我聞？將知無常力不可脫。時彼眾會皆得覺悟，離三毒垢，安住正念任持不忘。何義稱一？乃數之始。謂一聖生、一出離法、一遊止處、一淨梵行、一解脫音，皆悉同故。何義名時？依世俗立。說經事已，大眾喜懌，名為一時。如來說法如日照世，破三有暗，令出離故。諸魔外道毀謗正法，今佛顯現甚深希有難得之法，令降伏故。何義稱薄伽梵？具足殊勝廣大名聞，世出世間無與等者。畢竟超越界趣輪迴，應受人天妙供養故。云何舍衛城？豐諸妙物及文行士、清信士女、豪富長者，受用勝故。何義名住？遊化依止，離諸思構，若遠若近隨意至故。