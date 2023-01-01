福蓋正行所集經卷第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 福蓋正行所集經卷第二

龍樹菩薩集 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 龍樹菩薩集

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿宣梵大師賜紫沙門臣日稱等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿宣梵大師賜紫沙門臣日稱等奉 詔譯

爾時帝釋天主，首戴摩尼殊妙寶冠，從忉利天來詣佛所。見佛身相眾德莊嚴，心大歡喜、得未曾有，頭面敬禮佛世尊足，以大妙音稱揚佛德：「若諸眾生覩佛相好，發希有心，供養恭敬、尊重讚歎，則能破壞四種魔業，成就義利、獲大吉祥。汝等天人及諸魔梵，皆當至此覲無上尊。」是時有諸持明大仙、日月天子，及諸宿曜、水天、火天、多聞天、焰摩天、大梵天、力堅天、那羅延天、鉢囉𠯆摩那天等，及諸龍、神、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、畢隸多、毘舍遮、塞健陀等，如是眾類皆共一心，供養禮拜讚佛功德，是出世間第一智慧，廣大名稱靡不聞知，舍利弗等諸大聲聞皆不能了彼智境界。自蘇彌盧頂至色究竟天，一切有情咸共諦觀如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，其所說法，言無虛妄、初中後善，其言巧妙、其義深廣，能破寡聞無智眾生愚癡暗鈍。令彼聞已生大覺悟，樂脩正行增益慧命，決定得免惡道怖畏，能闢涅盤廣大城門，入不思議解脫境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時帝釋天主，首戴摩尼殊妙寶冠，從忉利天來詣佛所。見佛身相眾德莊嚴，心大歡喜、得未曾有，頭面敬禮佛世尊足，以大妙音稱揚佛德：「若諸眾生覩佛相好，發希有心，供養恭敬、尊重讚歎，則能破壞四種魔業，成就義利、獲大吉祥。汝等天人及諸魔梵，皆當至此覲無上尊。」是時有諸持明大仙、日月天子，及諸宿曜、水天、火天、多聞天、焰摩天、大梵天、力堅天、那羅延天、鉢囉𠯆摩那天等，及諸龍、神、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、畢隸多、毘舍遮、塞健陀等，如是眾類皆共一心，供養禮拜讚佛功德，是出世間第一智慧，廣大名稱靡不聞知，舍利弗等諸大聲聞皆不能了彼智境界。自蘇彌盧頂至色究竟天，一切有情咸共諦觀如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，其所說法，言無虛妄、初中後善，其言巧妙、其義深廣，能破寡聞無智眾生愚癡暗鈍。令彼聞已生大覺悟，樂脩正行增益慧命，決定得免惡道怖畏，能闢涅盤廣大城門，入不思議解脫境界。

此經中說福蓋先因。云何了知？聞是說已，廣行淨施、堅持禁戒，於世欲樂不生愛樂，諸有善利咸生信順，如是脩作速得成就。譬如有人，於夜暗中持大炬火入大舍宅，於彼方處皆得明見是中所有珍寶庫藏，種種什物若精若麁各各顯現，悉能受用、獲安隱樂。若復有人，於此經中受持讀誦、樂聞深義、親近法師、如理思惟、心生覺悟，當知是人能於生死長夜之中，秉大智炬入涅盤城，於甚深法若理若事，悉能了解、咸得通達，離諸疑惑、破諸癡暗、出離輪迴、心得解脫，而能受用無盡法樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此經中說福蓋先因。云何了知？聞是說已，廣行淨施、堅持禁戒，於世欲樂不生愛樂，諸有善利咸生信順，如是脩作速得成就。譬如有人，於夜暗中持大炬火入大舍宅，於彼方處皆得明見是中所有珍寶庫藏，種種什物若精若麁各各顯現，悉能受用、獲安隱樂。若復有人，於此經中受持讀誦、樂聞深義、親近法師、如理思惟、心生覺悟，當知是人能於生死長夜之中，秉大智炬入涅盤城，於甚深法若理若事，悉能了解、咸得通達，離諸疑惑、破諸癡暗、出離輪迴、心得解脫，而能受用無盡法樂。

如世尊說：有漏世間不生勝慧，唯正智燈能破癡暗。是故智者當求出世無漏正法，於佛所說契經論議相應教法應善觀察。如諸有情造福非福，各受彼報定無差忒。當知世間皆因緣生，若無眾生則無煩惱，若無煩惱則無地獄。是故我今說因緣法，非如外道邪執異見，無因無緣生一切法。彼計：棘刺銛利，何人所削？禽獸羽毛，誰為彩繪？是事顯然，何假因業。由此了知，世間所有出於自然，不須脩作。如來知已，起大悲心憐愍教化，以智光明滅彼癡暗，漸令悟入一切智智，捨本邪見，於佛法中心得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如世尊說：有漏世間不生勝慧，唯正智燈能破癡暗。是故智者當求出世無漏正法，於佛所說契經論議相應教法應善觀察。如諸有情造福非福，各受彼報定無差忒。當知世間皆因緣生，若無眾生則無煩惱，若無煩惱則無地獄。是故我今說因緣法，非如外道邪執異見，無因無緣生一切法。彼計：棘刺銛利，何人所削？禽獸羽毛，誰為彩繪？是事顯然，何假因業。由此了知，世間所有出於自然，不須脩作。如來知已，起大悲心憐愍教化，以智光明滅彼癡暗，漸令悟入一切智智，捨本邪見，於佛法中心得解脫。

此經中說，佛所教誨說施等法，能出輪迴、得諸快樂。現見世間諸有情類，造福非福、受苦樂報。如給孤獨長者發淨信心，以三十俱胝金銀珍寶奉施如來，及諸弟子阿㝹樓馱大阿羅漢等，造立精舍興大供養，現生獲得無量福報、具大名稱、安隱富饒，種種帑藏悉皆盈溢，親屬朋友、奴婢僕從廣多熾盛，皆得圓滿受用無盡殊勝快樂。斯由施故，感報如是。又諸如來大悲憐愍一切眾生，如世醫王能以良藥善療世間風癀痰癊種種諸疾，使令除愈。如來亦爾，善說法藥，能祛眾生根隨煩惱，令得解脫。然彼有情無善種子、無有資糧，不發勇猛、不求解脫，三毒痼疾之所纏縛。如是之人難可化度，是故如來平等大悲無冤親想，授與法藥使之服行，為說布施持戒等行，常當受持甚深經典。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此經中說，佛所教誨說施等法，能出輪迴、得諸快樂。現見世間諸有情類，造福非福、受苦樂報。如給孤獨長者發淨信心，以三十俱胝金銀珍寶奉施如來，及諸弟子阿㝹樓馱大阿羅漢等，造立精舍興大供養，現生獲得無量福報、具大名稱、安隱富饒，種種帑藏悉皆盈溢，親屬朋友、奴婢僕從廣多熾盛，皆得圓滿受用無盡殊勝快樂。斯由施故，感報如是。又諸如來大悲憐愍一切眾生，如世醫王能以良藥善療世間風癀痰癊種種諸疾，使令除愈。如來亦爾，善說法藥，能祛眾生根隨煩惱，令得解脫。然彼有情無善種子、無有資糧，不發勇猛、不求解脫，三毒痼疾之所纏縛。如是之人難可化度，是故如來平等大悲無冤親想，授與法藥使之服行，為說布施持戒等行，常當受持甚深經典。

又彼人身極為難得，譬如盲龜遇浮木孔。勤脩十善求離苦際，縱得人身，不生中國、諸根不具、或於佛法心不愛樂、或復生彼無佛世界、或由惡業受瘖瘂報口不能宣諸佛正法，於佛功德不能了知。又諸眾生愚癡所覆、邪見惑心，背善知識、壞正法船、摧法寶山、伐智林木，逃解脫城、闢三惡道，不能入解淨心信索，不能建立真實法幢，則為焚燒天中宮殿。積聚世間廣大珍財，自恃豪富起大我慢，無智愚癡不善觀察、不脩惠施亦不受用，為彼慳曜之所執持，不悟此身老病死苦常所隨逐，造諸惡業不能發露。彼盛年時色力充實、身形光澤，濯去諸垢常生愛樂。及其衰老，身肢顫動、皮膚緩皺多生黑點、脣口乾焦、氣息喘迫、髮白稀少、牙齒疎落、體生瘡癬、肌肉消瘦，諸根暗塞、筋急拘牽，頭足相近、行步遲留。一切身分猶如執縛，意欲所至須假扶掖，歌舞嬉戲不復思惟，上妙美味無復能食，設欲飲噉喉不能嚥。目視文字不能辯了，意欲所囑言不分明，出入息微氣不相續，涎涕流落便利污身，腹脹絞痛呻吟遠徹。唯有皮骨偃臥在床，面現醜狀生大恐怖。是時有風觸肢節間，猶如針刺痛不可忍，一切醫師捨之而去。無量憂惱之所燒煮，一切愛樂悉為他有，一切珍財咸盡棄捨，如霹靂火破壞無餘，無所覺知奄然長逝。剎那變異令人怖懼，父母妻子、內外親屬悲哽流淚心腑痛裂，迭相號呼：捨我何去？於彼他世獨一而往，猶如幼商無其侔侶，入大黑暗、趣大險難、墮大深坑、沒大苦海，無歸無救、無所依止。琰摩使者、黑夜母天，怒目利牙醜狀可畏，憤怒叱責縶縛而去，其疾如風至琰摩所。生不崇善、死歸苦處，無量鋒刃從空而下，斫刺身分、斷壞肢節，剖心割舌、血肉交潰，手足指節截而棄擲，唯有筋骨連持不散。受大苦惱尋即悶絕，業風所吹倏爾還活，長時受苦，業盡得脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又彼人身極為難得，譬如盲龜遇浮木孔。勤脩十善求離苦際，縱得人身，不生中國、諸根不具、或於佛法心不愛樂、或復生彼無佛世界、或由惡業受瘖瘂報口不能宣諸佛正法，於佛功德不能了知。又諸眾生愚癡所覆、邪見惑心，背善知識、壞正法船、摧法寶山、伐智林木，逃解脫城、闢三惡道，不能入解淨心信索，不能建立真實法幢，則為焚燒天中宮殿。積聚世間廣大珍財，自恃豪富起大我慢，無智愚癡不善觀察、不脩惠施亦不受用，為彼慳曜之所執持，不悟此身老病死苦常所隨逐，造諸惡業不能發露。彼盛年時色力充實、身形光澤，濯去諸垢常生愛樂。及其衰老，身肢顫動、皮膚緩皺多生黑點、脣口乾焦、氣息喘迫、髮白稀少、牙齒疎落、體生瘡癬、肌肉消瘦，諸根暗塞、筋急拘牽，頭足相近、行步遲留。一切身分猶如執縛，意欲所至須假扶掖，歌舞嬉戲不復思惟，上妙美味無復能食，設欲飲噉喉不能嚥。目視文字不能辯了，意欲所囑言不分明，出入息微氣不相續，涎涕流落便利污身，腹脹絞痛呻吟遠徹。唯有皮骨偃臥在床，面現醜狀生大恐怖。是時有風觸肢節間，猶如針刺痛不可忍，一切醫師捨之而去。無量憂惱之所燒煮，一切愛樂悉為他有，一切珍財咸盡棄捨，如霹靂火破壞無餘，無所覺知奄然長逝。剎那變異令人怖懼，父母妻子、內外親屬悲哽流淚心腑痛裂，迭相號呼：捨我何去？於彼他世獨一而往，猶如幼商無其侔侶，入大黑暗、趣大險難、墮大深坑、沒大苦海，無歸無救、無所依止。琰摩使者、黑夜母天，怒目利牙醜狀可畏，憤怒叱責縶縛而去，其疾如風至琰摩所。生不崇善、死歸苦處，無量鋒刃從空而下，斫刺身分、斷壞肢節，剖心割舌、血肉交潰，手足指節截而棄擲，唯有筋骨連持不散。受大苦惱尋即悶絕，業風所吹倏爾還活，長時受苦，業盡得脫。

若諸眾生信順佛語、樂作福業，利益安樂一切眾生，隨其所須而能給與，於寒凍者與其炎燠、於煩熱者為作清涼、於渴乏者汲以清泉、於飢餧者施之飲食、溺河流者濟之船筏、無居止者給其舍宅、於貧窮者賜之財帛、於諍訟者勸令和順、於獨行者為作儕侶、於病苦者示之良藥服令輕安、為蛇螫者真言加持消除其毒、恃我慢者授以智劍令自調伏，各悉令得安隱快樂。若能如是利樂眾生，現在即得如意福報，於他世中唯此福業為其伴侶、為歸為救、為所依止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若諸眾生信順佛語、樂作福業，利益安樂一切眾生，隨其所須而能給與，於寒凍者與其炎燠、於煩熱者為作清涼、於渴乏者汲以清泉、於飢餧者施之飲食、溺河流者濟之船筏、無居止者給其舍宅、於貧窮者賜之財帛、於諍訟者勸令和順、於獨行者為作儕侶、於病苦者示之良藥服令輕安、為蛇螫者真言加持消除其毒、恃我慢者授以智劍令自調伏，各悉令得安隱快樂。若能如是利樂眾生，現在即得如意福報，於他世中唯此福業為其伴侶、為歸為救、為所依止。

若諸眾生慣習慳業，於勝福田不能惠施。設佛弟子如優波離來化彼人，心亦不喜，不信施福能招樂報，集積罪惡後受輪迴，設得為人生下劣族，或屠殺家、或除糞家、造車、作㲲、捕魚、窰師、耕夫、織者、作剃髮人、染浣衣人諸不善處，衣食弊乏、為他役使、手足皴裂，多苦多求日無少暇。復為諸病之所纏縛，疥癩瘡癬、痔瘻癰疽、嗽瘧瀉痢、癲狂熱病，如是等疾逼惱其身，羸瘦憔悴、手足攣躄、唇口喎斜、頭髮髼亂、兩目流淚。下色求人，著破弊衣，拕挽而進或復遺棄亦不覺知。為風所吹形體裸露，坐臥糞壤猶為自娛，自拔其髮殊無慚恥。語往來者：「顧我何為？」或持破器遍經里巷，得少殘食以自活命。百千蠅虫競來叢唼，內外垢穢眾所惡賤。由不善因之所招集，自作惡行、復教他作，是人則為苦惱之藏。是故世尊常以大悲憐念一切，使令發心、決定悔過，速令解脫諸惡過患。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若諸眾生慣習慳業，於勝福田不能惠施。設佛弟子如優波離來化彼人，心亦不喜，不信施福能招樂報，集積罪惡後受輪迴，設得為人生下劣族，或屠殺家、或除糞家、造車、作㲲、捕魚、窰師、耕夫、織者、作剃髮人、染浣衣人諸不善處，衣食弊乏、為他役使、手足皴裂，多苦多求日無少暇。復為諸病之所纏縛，疥癩瘡癬、痔瘻癰疽、嗽瘧瀉痢、癲狂熱病，如是等疾逼惱其身，羸瘦憔悴、手足攣躄、唇口喎斜、頭髮髼亂、兩目流淚。下色求人，著破弊衣，拕挽而進或復遺棄亦不覺知。為風所吹形體裸露，坐臥糞壤猶為自娛，自拔其髮殊無慚恥。語往來者：「顧我何為？」或持破器遍經里巷，得少殘食以自活命。百千蠅虫競來叢唼，內外垢穢眾所惡賤。由不善因之所招集，自作惡行、復教他作，是人則為苦惱之藏。是故世尊常以大悲憐念一切，使令發心、決定悔過，速令解脫諸惡過患。

此經中說，唯自脩作正行福業，能招人天富樂勝報。是故比丘受持此經、為人演說，如說脩行，則令自他福蓋成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此經中說，唯自脩作正行福業，能招人天富樂勝報。是故比丘受持此經、為人演說，如說脩行，則令自他福蓋成就。

爾時世尊住王舍城迦蘭陀竹園。時提婆達多極大愚癡，以惡毒心損害佛法，為作百千障礙留難，不能動亂佛一毛端。即時語彼阿闍世王：「當出嚴勅，宣布城中不得一人往詣佛所，及以飲食而為供養。當知瞿曇則無所得，必當捨此遠適他國。」王聞是說，信而從之。時彼城中諸優婆塞知是事已，咸曰：「苦哉！今王舍城無有主宰。如來出世難得值遇，如優曇鉢羅花。云何大王信受邪師，不聽我等往詣供養，不許如來攝受我輩。」尊者阿難陀聞是語已，即往白佛。佛語之曰：「我豫知已，奚必軫慮？於我法中，未甞有一聲聞弟子有所闕乏，況我身耶。」時佛世尊放大光明，照王舍城皆令清淨，觸斯光者身心泰然。是時帝釋覩佛光明，以天眼觀，知其所由，發大勇猛、現大威德，為大檀越興大供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊住王舍城迦蘭陀竹園。時提婆達多極大愚癡，以惡毒心損害佛法，為作百千障礙留難，不能動亂佛一毛端。即時語彼阿闍世王：「當出嚴勅，宣布城中不得一人往詣佛所，及以飲食而為供養。當知瞿曇則無所得，必當捨此遠適他國。」王聞是說，信而從之。時彼城中諸優婆塞知是事已，咸曰：「苦哉！今王舍城無有主宰。如來出世難得值遇，如優曇鉢羅花。云何大王信受邪師，不聽我等往詣供養，不許如來攝受我輩。」尊者阿難陀聞是語已，即往白佛。佛語之曰：「我豫知已，奚必軫慮？於我法中，未甞有一聲聞弟子有所闕乏，況我身耶。」時佛世尊放大光明，照王舍城皆令清淨，觸斯光者身心泰然。是時帝釋覩佛光明，以天眼觀，知其所由，發大勇猛、現大威德，為大檀越興大供養。