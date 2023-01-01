福蓋正行所集經卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 福蓋正行所集經卷第一

龍樹菩薩集 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 龍樹菩薩集

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿宣梵大師賜紫沙門臣日稱等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿宣梵大師賜紫沙門臣日稱等奉 詔譯

稽首禮諸佛， 及菩薩聖眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 稽首禮諸佛， 及菩薩聖眾，

能以淨智眼， 普導於群有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能以淨智眼， 普導於群有。

帝釋具千眼， 大自在三目， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝釋具千眼， 大自在三目，

及日月光明， 皆不能遍照。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及日月光明， 皆不能遍照。

那羅延二目， 變現諸色像， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 那羅延二目， 變現諸色像，

降伏阿修羅， 恃憍慢嗔恚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 降伏阿修羅， 恃憍慢嗔恚。

唯佛具智光， 滅惡除積暗， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯佛具智光， 滅惡除積暗，

如以孔雀尾， 拂除諸垢毒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如以孔雀尾， 拂除諸垢毒。

如來大丈夫， 頂舒白毫相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來大丈夫， 頂舒白毫相，

七匝右成螺， 潤澤極可愛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七匝右成螺， 潤澤極可愛，

日月世燈明， 隱蔽皆不現， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 日月世燈明， 隱蔽皆不現，

諸天及世人， 咸供養稱讚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天及世人， 咸供養稱讚。

聞是說已，欲何所作？當於佛言尊重愛樂。彼智光明如燈遠照，能破愚癡翳障黑暗，是故開示。佛之智眼，猶如大雲能注甘雨，如秋滿月能除熱惱，畢竟任持諸佛正法，增長一切佛之智慧，決定成就根力覺支，息除業惑二種風浪，不為愛河之所沒溺，乘正法船至於彼岸。於施等行應善修作，以諸珍寶持用布施，壞貪過失、增益義利，樂持淨戒，讀誦經典。如是作已，汝諸比丘於其福蓋速得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞是說已，欲何所作？當於佛言尊重愛樂。彼智光明如燈遠照，能破愚癡翳障黑暗，是故開示。佛之智眼，猶如大雲能注甘雨，如秋滿月能除熱惱，畢竟任持諸佛正法，增長一切佛之智慧，決定成就根力覺支，息除業惑二種風浪，不為愛河之所沒溺，乘正法船至於彼岸。於施等行應善修作，以諸珍寶持用布施，壞貪過失、增益義利，樂持淨戒，讀誦經典。如是作已，汝諸比丘於其福蓋速得圓滿。

如佛所說，於十善業何不修作？心為貪使猶如僮僕，身著快樂不悟無常，數數追求無有休息，由愚癡故而生我慢，於己財寶慳惜守護，諸來乞者䫌面而去，未甞暫於空閑靜處修持淨戒、習諸禪定，如佛所說利有情行，汝於是中無所得也。又此財者，增長憍慢、掉舉散亂，多起憂惱、生諸怖畏、覆障善道，是散壞法、是墮落法、是無常法，無有主宰、無所歸趣，於前後際俱不可得，現在少樂，剎那不住，猶如夢境、幻化陽焰、乾闥婆城及旋火輪，如彼芭蕉中無有實，如水上沫須臾散壞。愚夫不了，種種希取，以是緣故多苦少樂，積集一切煩惱根本。是故應當作不堅想、作無常想。如是對治，則不為彼盜賊水火、官吏親屬之所侵損，亦不為彼琰魔羅王之所吞噉，而於後世決定成就快樂福報。由以財施攝諸有情，是人同彼酤牟那花榮盛開敷眾所樂見，所有積集一切罪障剎那消滅，猶如熾火焚其乾薪無有遺餘，如於恒河滌諸垢染悉得清淨，如摩尼寶，隨意成就諸來乞者皆使滿足，咸共稱讚、是所依止。作勝吉祥真實功德，美名遐布、離諸過患、壽命長遠。廣修梵行，則能破壞貪恚癡毒、邪見等咎，乘功德乘永無墮落。若染污心耽著欲境，造黑業已，如誐摩那娑羅天子速疾遷謝。當知女人惡露可厭，愚癡有情爭競貪著。是著欲者，如彼渴人飲其醎水心無止足，如斷木根不久枯槁，如山瀑流不可隄障，如處蛇窟為彼侵螫，如熱鐵團觸生苦惱，如食毒果後必為損，如草泫露不得久停，如空浮雲倏忽散滅，如沙為城當亟摧毀，如坏為器體非堅牢，如帝釋弓不久隱沒，如乘破車動即顛覆，猶如網羅觸則為縛，一切災難以為伴侶，是故正士應當捨離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如佛所說，於十善業何不修作？心為貪使猶如僮僕，身著快樂不悟無常，數數追求無有休息，由愚癡故而生我慢，於己財寶慳惜守護，諸來乞者䫌面而去，未甞暫於空閑靜處修持淨戒、習諸禪定，如佛所說利有情行，汝於是中無所得也。又此財者，增長憍慢、掉舉散亂，多起憂惱、生諸怖畏、覆障善道，是散壞法、是墮落法、是無常法，無有主宰、無所歸趣，於前後際俱不可得，現在少樂，剎那不住，猶如夢境、幻化陽焰、乾闥婆城及旋火輪，如彼芭蕉中無有實，如水上沫須臾散壞。愚夫不了，種種希取，以是緣故多苦少樂，積集一切煩惱根本。是故應當作不堅想、作無常想。如是對治，則不為彼盜賊水火、官吏親屬之所侵損，亦不為彼琰魔羅王之所吞噉，而於後世決定成就快樂福報。由以財施攝諸有情，是人同彼酤牟那花榮盛開敷眾所樂見，所有積集一切罪障剎那消滅，猶如熾火焚其乾薪無有遺餘，如於恒河滌諸垢染悉得清淨，如摩尼寶，隨意成就諸來乞者皆使滿足，咸共稱讚、是所依止。作勝吉祥真實功德，美名遐布、離諸過患、壽命長遠。廣修梵行，則能破壞貪恚癡毒、邪見等咎，乘功德乘永無墮落。若染污心耽著欲境，造黑業已，如誐摩那娑羅天子速疾遷謝。當知女人惡露可厭，愚癡有情爭競貪著。是著欲者，如彼渴人飲其醎水心無止足，如斷木根不久枯槁，如山瀑流不可隄障，如處蛇窟為彼侵螫，如熱鐵團觸生苦惱，如食毒果後必為損，如草泫露不得久停，如空浮雲倏忽散滅，如沙為城當亟摧毀，如坏為器體非堅牢，如帝釋弓不久隱沒，如乘破車動即顛覆，猶如網羅觸則為縛，一切災難以為伴侶，是故正士應當捨離。

又世尊言：若於五欲不生貪著，現前獲得無量樂報，彼則能截煩惱瀑流，乘正法船能到彼岸。我於三大阿僧祇劫積集福行，始能獲得豐義味辯，為諸眾生平等開示。汝等當詣空閑靜處，於我所說研究思擇，如於乳中求酥、酪、醍醐。如是知已，積集法財及清淨物以用布施。又諸如來已出三界煩惱淤泥，成就清淨無漏勝德，方便開示知足之法。如勝園林，居者清涼離諸熱惱。善修是行，得生梵天。我於是處，一切煩惱不能動亂，一切怖畏皆悉斷除。以是緣故，破壞輪迴得成正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又世尊言：若於五欲不生貪著，現前獲得無量樂報，彼則能截煩惱瀑流，乘正法船能到彼岸。我於三大阿僧祇劫積集福行，始能獲得豐義味辯，為諸眾生平等開示。汝等當詣空閑靜處，於我所說研究思擇，如於乳中求酥、酪、醍醐。如是知已，積集法財及清淨物以用布施。又諸如來已出三界煩惱淤泥，成就清淨無漏勝德，方便開示知足之法。如勝園林，居者清涼離諸熱惱。善修是行，得生梵天。我於是處，一切煩惱不能動亂，一切怖畏皆悉斷除。以是緣故，破壞輪迴得成正覺。

又諸如來大悲相應，善能降伏一切外道，以清淨智觀察揀擇，以柔軟言攝受教誨，施以無畏為說正法，令生信解、破壞魔網，於佛法中心得安住。是大丈夫能師子吼，如大龍象威德特尊，興大雲雷、注甘露雨，無漏戒定妙香薰修，諸有所作皆不唐捐。為諸眾生宣說法要，離諸很惱令眾悅豫，如劫波樹敷柔軟花，最上法藥蠲除心垢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又諸如來大悲相應，善能降伏一切外道，以清淨智觀察揀擇，以柔軟言攝受教誨，施以無畏為說正法，令生信解、破壞魔網，於佛法中心得安住。是大丈夫能師子吼，如大龍象威德特尊，興大雲雷、注甘露雨，無漏戒定妙香薰修，諸有所作皆不唐捐。為諸眾生宣說法要，離諸很惱令眾悅豫，如劫波樹敷柔軟花，最上法藥蠲除心垢。

如世尊說：持淨戒者則有善法，離諸憂怖、得安隱樂，能越苦海到於彼岸，善破四魔，所謂天魔、蘊魔、死魔及煩惱魔。是人則能吹大法螺、擊大法鼓、燃大法炬，心淨歡喜、利益一切，教化天人為作佛事。又諸如來，無量劫中積功累德、修習智慧，而能成就無礙辯才、四無所畏、十種智力，方便通達菩提分法，能以智箭破諸魔怨。現證如是諸功德已，於三界中最為第一，為諸有情作大慈父。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如世尊說：持淨戒者則有善法，離諸憂怖、得安隱樂，能越苦海到於彼岸，善破四魔，所謂天魔、蘊魔、死魔及煩惱魔。是人則能吹大法螺、擊大法鼓、燃大法炬，心淨歡喜、利益一切，教化天人為作佛事。又諸如來，無量劫中積功累德、修習智慧，而能成就無礙辯才、四無所畏、十種智力，方便通達菩提分法，能以智箭破諸魔怨。現證如是諸功德已，於三界中最為第一，為諸有情作大慈父。

又諸如來，由具十種殊勝智力，化諸外道而為弟子，於佛智戒深生樂欲。最初證聖曰憍陳如。能決愚癡暗鈍瞖膜，於正法中最為殊特，曰摩訶迦葉、優樓頻螺迦葉。於梵志中為其上首，服佛法藥愈煩惱病，曰尊者舍利子。能以智鉤制心狂象，有大神力，曰大目乾連。具修勝行、躡正法梯，安處清淨解脫樓閣，謂阿㝹樓馱、賓頭盧、頗羅墮闍、摩訶俱絺羅、阿難陀等。又能化度頻婆娑羅王，於佛法中深生信解，尊重恭敬為佛弟子。是諸聖者，皆以智斧伐緣生樹，離諸妄念、希一切智，捨外道見、伏除我慢，悉能成就一切功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又諸如來，由具十種殊勝智力，化諸外道而為弟子，於佛智戒深生樂欲。最初證聖曰憍陳如。能決愚癡暗鈍瞖膜，於正法中最為殊特，曰摩訶迦葉、優樓頻螺迦葉。於梵志中為其上首，服佛法藥愈煩惱病，曰尊者舍利子。能以智鉤制心狂象，有大神力，曰大目乾連。具修勝行、躡正法梯，安處清淨解脫樓閣，謂阿㝹樓馱、賓頭盧、頗羅墮闍、摩訶俱絺羅、阿難陀等。又能化度頻婆娑羅王，於佛法中深生信解，尊重恭敬為佛弟子。是諸聖者，皆以智斧伐緣生樹，離諸妄念、希一切智，捨外道見、伏除我慢，悉能成就一切功德。

若於四大毒蛇、五蘊空聚，妄為主宰，則無解脫，當以慧劍而斷裂之。又智眼觀六處境界猶如冤賊，十二處等猶如叢棘。善入解者，不為內外煩惱爁焰之所燒逼，是人則為善持淨戒。住忍辱地、得念處分，具智光明破無明暗，彼則能飲八聖道水，復能開發菩提分花。是能超越三世樓閣，斷諸有結、入智慧海，於菩提場結加趺坐，善住四禪無漏勝定，受用一切無上法樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若於四大毒蛇、五蘊空聚，妄為主宰，則無解脫，當以慧劍而斷裂之。又智眼觀六處境界猶如冤賊，十二處等猶如叢棘。善入解者，不為內外煩惱爁焰之所燒逼，是人則為善持淨戒。住忍辱地、得念處分，具智光明破無明暗，彼則能飲八聖道水，復能開發菩提分花。是能超越三世樓閣，斷諸有結、入智慧海，於菩提場結加趺坐，善住四禪無漏勝定，受用一切無上法樂。

又諸愚夫壞善法分，樂著世間五欲境界，如風觸露不能長久，漂流苦海不得解脫，見法橋梁捨而遠去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又諸愚夫壞善法分，樂著世間五欲境界，如風觸露不能長久，漂流苦海不得解脫，見法橋梁捨而遠去。

如經中說：昔婆羅門有一長者，欲以利劍害彼女人。忽覩如來，高聲唱言：願佛救度。即得解脫。又如央崛摩羅欲害母等。又能降伏長爪梵志起大我慢，令入佛法飡正法味，亦令一切愚癡之人，聞是說已捨除憍慢。亦如惡龍心懷熱惱，吐猛毒氣損傷苗稼。又如夜叉，以惡眼視百千眾生而為損害。如眾商人沒於大海，為底彌魚欲即吞噉。如是恐怖諸惡險難，唯除如來能為救度。又如日月怖阿修羅，帝釋天主怖墮惡道，梵王異執計我為常，諸如是等不真實見，輪迴往來受諸逼迫，使聞正法咸得悟解，飲解脫味、破無明𣫘。彼智光明如月清淨，是故當於如來言教深生尊重，親近法師、樂聞正法、究真實義、如教奉行。彼外道教是輪迴法，諸有智者當善思之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如經中說：昔婆羅門有一長者，欲以利劍害彼女人。忽覩如來，高聲唱言：願佛救度。即得解脫。又如央崛摩羅欲害母等。又能降伏長爪梵志起大我慢，令入佛法飡正法味，亦令一切愚癡之人，聞是說已捨除憍慢。亦如惡龍心懷熱惱，吐猛毒氣損傷苗稼。又如夜叉，以惡眼視百千眾生而為損害。如眾商人沒於大海，為底彌魚欲即吞噉。如是恐怖諸惡險難，唯除如來能為救度。又如日月怖阿修羅，帝釋天主怖墮惡道，梵王異執計我為常，諸如是等不真實見，輪迴往來受諸逼迫，使聞正法咸得悟解，飲解脫味、破無明𣫘。彼智光明如月清淨，是故當於如來言教深生尊重，親近法師、樂聞正法、究真實義、如教奉行。彼外道教是輪迴法，諸有智者當善思之。

又牟尼尊說甘露法，為智光明破諸癡暗，如處高峯俯視群物。積聚非法如堆糞壤，當以智鍤而屏去之。摧諸魔怨、破諸異論，令入解已發生智心，皆得遣除身心熱惱，一切罪惡皆得消殄。彼牟尼言，如蓋廣蔭蔽煩惱日，而獲清涼。若能彩畫造作佛像，以香花鬘隨分供養，乃為生天之階漸也。依佛言故，所有業障剎那清淨，禪定解脫皆得現前；非如外道一生虛擲，無所修作起邪妄見，依恒河水洗求解脫。如是知已，應當勇猛越魔境界，執持慧劍破煩惱賊、壞生死輪、裂纏蓋網，具淨智眼滅諸癡暗、息貪愛心、降嗔毒蛇、斷諸邪見、摧我慢山。於佛生處愛樂尊重，散娑羅花而為供養，如意所求皆得成就。離諸毀謗、解脫諸怖，安住諸佛真實正理，離生滅相、得寂靜樂，應當一心樂欲聞法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又牟尼尊說甘露法，為智光明破諸癡暗，如處高峯俯視群物。積聚非法如堆糞壤，當以智鍤而屏去之。摧諸魔怨、破諸異論，令入解已發生智心，皆得遣除身心熱惱，一切罪惡皆得消殄。彼牟尼言，如蓋廣蔭蔽煩惱日，而獲清涼。若能彩畫造作佛像，以香花鬘隨分供養，乃為生天之階漸也。依佛言故，所有業障剎那清淨，禪定解脫皆得現前；非如外道一生虛擲，無所修作起邪妄見，依恒河水洗求解脫。如是知已，應當勇猛越魔境界，執持慧劍破煩惱賊、壞生死輪、裂纏蓋網，具淨智眼滅諸癡暗、息貪愛心、降嗔毒蛇、斷諸邪見、摧我慢山。於佛生處愛樂尊重，散娑羅花而為供養，如意所求皆得成就。離諸毀謗、解脫諸怖，安住諸佛真實正理，離生滅相、得寂靜樂，應當一心樂欲聞法。

如是我聞：一時佛住舍衛城祇樹給孤獨園。是時眾會有二外道，曰迦毘羅大仙、烏嚧迦大仙，捨本邪見入解佛智，善除癡暗能越苦海，作是思惟：「云何如來成就清淨廣大福蓋功德乃爾，殊妙色相如鎔真金，巍巍挺特猶若須彌，三十二種大丈夫相及八十種隨形妙好，顯現分明端嚴無匹，一切塵垢所不能染。現丈六身，光明晃耀盡虛空界，若幽若顯無不遍矚。目如廣大青蓮花葉，眉間毫相如秋滿月，其面光澤微妙可愛，髮紺青色如孔雀尾，頂相平滿如天帝蓋，清淨肉髻如摩尼寶，舉身金光燦然相照，一切眾生之所樂見。譬如群蜂採妙花香，一一相好觀無厭足，如春開發拘蘇摩花。」是時如來如彼外道心之所念，以淨智眼觀彼無量無邊世界一切眾生，生大憐愍而告之曰：「汝善男子！我於三大阿僧祇劫，修習無量清淨正行，積集廣大無邊福智，非以少因而能獲得安住無盡功德寶藏，以大悲心決定拔濟無量百千地獄眾生，離冤親想咸令息苦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：一時佛住舍衛城祇樹給孤獨園。是時眾會有二外道，曰迦毘羅大仙、烏嚧迦大仙，捨本邪見入解佛智，善除癡暗能越苦海，作是思惟：「云何如來成就清淨廣大福蓋功德乃爾，殊妙色相如鎔真金，巍巍挺特猶若須彌，三十二種大丈夫相及八十種隨形妙好，顯現分明端嚴無匹，一切塵垢所不能染。現丈六身，光明晃耀盡虛空界，若幽若顯無不遍矚。目如廣大青蓮花葉，眉間毫相如秋滿月，其面光澤微妙可愛，髮紺青色如孔雀尾，頂相平滿如天帝蓋，清淨肉髻如摩尼寶，舉身金光燦然相照，一切眾生之所樂見。譬如群蜂採妙花香，一一相好觀無厭足，如春開發拘蘇摩花。」是時如來如彼外道心之所念，以淨智眼觀彼無量無邊世界一切眾生，生大憐愍而告之曰：「汝善男子！我於三大阿僧祇劫，修習無量清淨正行，積集廣大無邊福智，非以少因而能獲得安住無盡功德寶藏，以大悲心決定拔濟無量百千地獄眾生，離冤親想咸令息苦。」