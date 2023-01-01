那先比丘經卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 那先比丘經卷下

失譯人名附東晉錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 失譯人名附東晉錄

王復問言：「無有復勝佛者耶？」那先言：「然。無有勝佛者。」王復問：「何以知為無有勝佛者？」那先問王言：「如人未曾入大海中，寧知海水為大不？有五河，河有五百小河流入大河，一者名恒、二者名信他、三者名私他、四者名𧪹叉、五者名施披夷。爾五河水晝夜流入海，海水亦不增不減。」那先言：「王寧能聞知不？」王言：「實知。」那先言：「以得道人共道說無有能勝佛者，是故我信之。」王言：「善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王復問言：「無有復勝佛者耶？」那先言：「然。無有勝佛者。」王復問：「何以知為無有勝佛者？」那先問王言：「如人未曾入大海中，寧知海水為大不？有五河，河有五百小河流入大河，一者名恒、二者名信他、三者名私他、四者名𧪹叉、五者名施披夷。爾五河水晝夜流入海，海水亦不增不減。」那先言：「王寧能聞知不？」王言：「實知。」那先言：「以得道人共道說無有能勝佛者，是故我信之。」王言：「善哉！」

王復問那先：「何用知無有能勝佛者？」那先問王：「造作書師者為誰？」王言：「造書師者名質。」那先言：「王寧曾見質不？」王言：「質以死久遠，未曾見。」那先言：「王未曾見質，何用知質為造書師？」王言：「持古時書字轉相教告，用是故我知名為質。」那先言：「用是故我曹見佛經戒，如見佛無異。佛所說經道甚深快，人知佛經戒已後便轉相教，用是故我知為無有能勝佛者。」王復問那先：「自見佛經道可久行之。」那先言：「佛所施教禁經戒甚快，當奉行之至老。」王言：「善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王復問那先：「何用知無有能勝佛者？」那先問王：「造作書師者為誰？」王言：「造書師者名質。」那先言：「王寧曾見質不？」王言：「質以死久遠，未曾見。」那先言：「王未曾見質，何用知質為造書師？」王言：「持古時書字轉相教告，用是故我知名為質。」那先言：「用是故我曹見佛經戒，如見佛無異。佛所說經道甚深快，人知佛經戒已後便轉相教，用是故我知為無有能勝佛者。」王復問那先：「自見佛經道可久行之。」那先言：「佛所施教禁經戒甚快，當奉行之至老。」王言：「善哉！」

王復問那先：「人死已後，身不隨後世生耶？」那先言：「人死已後更受新身，故身不隨。」那先言：「譬如燈中炷更相然，故炷續在，新炷更然。人身如是，故身不行，更受新身。」那先問王：「王小時從師學書讀經不？」王言：「然。我續念之。」那先問王：「王所從師受經書，師寧復知本經書耶？悉舊得其本經書。」王言：「不也。師續自知本經書耳。」那先言：「人身如此，置故更受新身。」王言：「善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王復問那先：「人死已後，身不隨後世生耶？」那先言：「人死已後更受新身，故身不隨。」那先言：「譬如燈中炷更相然，故炷續在，新炷更然。人身如是，故身不行，更受新身。」那先問王：「王小時從師學書讀經不？」王言：「然。我續念之。」那先問王：「王所從師受經書，師寧復知本經書耶？悉舊得其本經書。」王言：「不也。師續自知本經書耳。」那先言：「人身如此，置故更受新身。」王言：「善哉！」

王復問那先：「審為有智無？」那先言：「無有智。」那先言：「譬如人盜他人果蓏，盜者寧有過無？」王言：「有過。」那先言：「初種栽時上無果蓏，何緣盜者當有過？」王言：「設不種栽，何緣有果？是故盜者無狀。」那先言：「人亦如是。用今世作善惡，生於後世更受新身。」王言：「人用是故身行作善惡，更新善惡所在？」那先言：「人諸所作，善惡隨人，如影隨身。人死，但亡其身，不亡其行。譬如然火夜書，火滅其字續在，火至復成之。今世所作行，後世成如，受之如是。」王言：「善哉！」王言：「那先寧能分別指視善惡所在不耶？」那先言：「不可得知善惡所在。」那先問王：「樹木未有果時，言寧能分別指視，言其枝間無有果？寧可豫知之不耶？」王言：「不可知。」那先言：「人未得道，不能豫知善惡所在。」王言：「善哉！」王復問：「人當於後世生者，寧能自知不？」那先言：「其當生者自知。」王言：「何用知之？」那先言：「譬如田家耕種，天雨時節，其人寧豫知當得穀不？」王言：「然。猶知當得穀多。」那先言：「人亦如是。人當於後世生，豫自知。」王言：「善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王復問那先：「審為有智無？」那先言：「無有智。」那先言：「譬如人盜他人果蓏，盜者寧有過無？」王言：「有過。」那先言：「初種栽時上無果蓏，何緣盜者當有過？」王言：「設不種栽，何緣有果？是故盜者無狀。」那先言：「人亦如是。用今世作善惡，生於後世更受新身。」王言：「人用是故身行作善惡，更新善惡所在？」那先言：「人諸所作，善惡隨人，如影隨身。人死，但亡其身，不亡其行。譬如然火夜書，火滅其字續在，火至復成之。今世所作行，後世成如，受之如是。」王言：「善哉！」王言：「那先寧能分別指視善惡所在不耶？」那先言：「不可得知善惡所在。」那先問王：「樹木未有果時，言寧能分別指視，言其枝間無有果？寧可豫知之不耶？」王言：「不可知。」那先言：「人未得道，不能豫知善惡所在。」王言：「善哉！」王復問：「人當於後世生者，寧能自知不？」那先言：「其當生者自知。」王言：「何用知之？」那先言：「譬如田家耕種，天雨時節，其人寧豫知當得穀不？」王言：「然。猶知當得穀多。」那先言：「人亦如是。人當於後世生，豫自知。」王言：「善哉！」

王復問那先：「審有泥洹無？」那先言：「審有。」王言：「那先寧能指示我佛在某處不？」那先言：「不能指示佛在某處。佛以般泥洹去，不可得指示指示見處。」那先言：「譬如人然大火，以即滅其火，火寧可復指示，知光所在不？」王言：「不可知處。」那先言：「佛以般泥洹去，不可復知處。」王言：「善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王復問那先：「審有泥洹無？」那先言：「審有。」王言：「那先寧能指示我佛在某處不？」那先言：「不能指示佛在某處。佛以般泥洹去，不可得指示指示見處。」那先言：「譬如人然大火，以即滅其火，火寧可復指示，知光所在不？」王言：「不可知處。」那先言：「佛以般泥洹去，不可復知處。」王言：「善哉！」

王復問那先：「沙門寧自愛其身不？」那先言：「沙門不自愛其身。」王言：「如令沙門不自愛其身者，何以故自消息臥欲得安、溫軟飲食欲得美，善自護視，何以故？」那先問王言：「寧曾入戰鬪中不？」王言：「然。我曾入戰鬪中。」那先言：「在戰鬪中曾為刀刃箭所中不？」王言：「我曾頗為刀刃所中。」那先問王：「刀刃矛箭瘡柰何？」王言：「我以膏藥綿絮裹耳。」那先問王言：「王為愛瘡故以膏藥綿絮裹耶？」王言：「我不愛瘡？」那先言：「殊不愛瘡者，何以持膏藥綿絮裹以護之？」王言：「我欲使疾愈耳，不愛其瘡。」那先言：「沙門亦如是。不愛其身，雖飲食心不樂，不用作美、不用作好、不用作肌色，趣欲支身體奉行佛經戒耳。佛經說言：人有九孔、為九矛瘡、諸孔皆臭處不淨。」王言：「善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王復問那先：「沙門寧自愛其身不？」那先言：「沙門不自愛其身。」王言：「如令沙門不自愛其身者，何以故自消息臥欲得安、溫軟飲食欲得美，善自護視，何以故？」那先問王言：「寧曾入戰鬪中不？」王言：「然。我曾入戰鬪中。」那先言：「在戰鬪中曾為刀刃箭所中不？」王言：「我曾頗為刀刃所中。」那先問王：「刀刃矛箭瘡柰何？」王言：「我以膏藥綿絮裹耳。」那先問王言：「王為愛瘡故以膏藥綿絮裹耶？」王言：「我不愛瘡？」那先言：「殊不愛瘡者，何以持膏藥綿絮裹以護之？」王言：「我欲使疾愈耳，不愛其瘡。」那先言：「沙門亦如是。不愛其身，雖飲食心不樂，不用作美、不用作好、不用作肌色，趣欲支身體奉行佛經戒耳。佛經說言：人有九孔、為九矛瘡、諸孔皆臭處不淨。」王言：「善哉！」

王復問那先：「佛為審有三十二相八十種好，身皆金色有光影耶？」那先言：「佛審有三十二相八十種好，皆有金色有光影。」王言：「佛父母寧復有三十二相八十種好，身皆金色有光影耶？」那先言：「佛父母無是相。」王言：「如使父母無是相者，佛亦無是相。」王復言：「人生子，像其種類。父母無有是相者，佛定無是相。」那先言：「佛父母雖無是三十二相八十種好身金色者，佛審有是相。」那先問王：「王曾見蓮華不？」王言：「我見之。」那先言：「此蓮華生於地、長於泥水之中，色甚香好，寧復像類泥水色不？」王言：「不像類地泥水色。」那先言：「雖佛父母無是諸相者，佛審有是諸相。佛生於世間長於世間，而不像世間之事。」王言：「善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王復問那先：「佛為審有三十二相八十種好，身皆金色有光影耶？」那先言：「佛審有三十二相八十種好，皆有金色有光影。」王言：「佛父母寧復有三十二相八十種好，身皆金色有光影耶？」那先言：「佛父母無是相。」王言：「如使父母無是相者，佛亦無是相。」王復言：「人生子，像其種類。父母無有是相者，佛定無是相。」那先言：「佛父母雖無是三十二相八十種好身金色者，佛審有是相。」那先問王：「王曾見蓮華不？」王言：「我見之。」那先言：「此蓮華生於地、長於泥水之中，色甚香好，寧復像類泥水色不？」王言：「不像類地泥水色。」那先言：「雖佛父母無是諸相者，佛審有是諸相。佛生於世間長於世間，而不像世間之事。」王言：「善哉！」

王復問那先：「佛審如第七天王梵所行，不與婦女交會不？」那先言：「然。審離於婦女，淨潔無瑕穢。」王言：「假令佛如第七天王所行者，佛為第七天王梵弟子。」那先問王：「第七天王者有念無念？」王言：「第七天王梵有念？」那先言：「是故第七天王梵及上諸天皆為佛弟子。」那先問王言：「鳥鳴聲何等類？」王言：「鳥鳴聲如鴈聲。」那先言：「如是鳥為是鴈弟子、各自異類？佛亦如是，非第七天王梵弟子。」王言：「善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王復問那先：「佛審如第七天王梵所行，不與婦女交會不？」那先言：「然。審離於婦女，淨潔無瑕穢。」王言：「假令佛如第七天王所行者，佛為第七天王梵弟子。」那先問王：「第七天王者有念無念？」王言：「第七天王梵有念？」那先言：「是故第七天王梵及上諸天皆為佛弟子。」那先問王言：「鳥鳴聲何等類？」王言：「鳥鳴聲如鴈聲。」那先言：「如是鳥為是鴈弟子、各自異類？佛亦如是，非第七天王梵弟子。」王言：「善哉！」

王復問那先：「佛寧悉學知奉行經戒不？」那先言：「佛悉學知奉行經戒。」王言：「佛從誰師受經戒？」那先言：「佛無師。佛得道時便悉自知諸經道。佛不如諸弟子學知佛所教，諸弟子皆當奉行至老。」王言：「善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王復問那先：「佛寧悉學知奉行經戒不？」那先言：「佛悉學知奉行經戒。」王言：「佛從誰師受經戒？」那先言：「佛無師。佛得道時便悉自知諸經道。佛不如諸弟子學知佛所教，諸弟子皆當奉行至老。」王言：「善哉！」

王復問那先：「人父母死時，悲啼哭淚出。人有聞佛經，亦復悲啼淚出。俱淚出，寧有別異不？」那先言：「人有父母啼泣，皆感思愛恩念愁憂苦痛。此曹憂者，愚癡憂耳。其有聞佛經道淚出者，皆有慈哀之心，念世間勤苦，是故淚出，其得福甚大。」王言：「善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王復問那先：「人父母死時，悲啼哭淚出。人有聞佛經，亦復悲啼淚出。俱淚出，寧有別異不？」那先言：「人有父母啼泣，皆感思愛恩念愁憂苦痛。此曹憂者，愚癡憂耳。其有聞佛經道淚出者，皆有慈哀之心，念世間勤苦，是故淚出，其得福甚大。」王言：「善哉！」

王復問那先：「以得度脫者、未得度脫者，有何等別異？」那先言：「人未得度脫者有貪欲之心，人得度脫者無有貪欲之心，但欲趣得飯食支命耳。」王言：「我見世間人皆欲快身，欲得美食無有厭足。」那先言：「人未得度脫者，飯食用作榮樂好。人得度脫者，雖飯食不以為樂、不以為甘，趣欲支命。」王言：「善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王復問那先：「以得度脫者、未得度脫者，有何等別異？」那先言：「人未得度脫者有貪欲之心，人得度脫者無有貪欲之心，但欲趣得飯食支命耳。」王言：「我見世間人皆欲快身，欲得美食無有厭足。」那先言：「人未得度脫者，飯食用作榮樂好。人得度脫者，雖飯食不以為樂、不以為甘，趣欲支命。」王言：「善哉！」

王復問那先：「人家有所作，念久遠之事不？」那先言：「人愁憂時，皆念久遠之事。」王言：「用何等念之？用志念耶？用念念耶？」那先問王言：「寧曾有所學知以後念之不？」王言：「然。我曾有所學知，以後復忽忘之。」那先言：「王是時無忘耶而忘之乎？」王言：「我時妄念。」那先言：「可差，王為有象。」王復問那先：「人有所作皆念，如甫始有所作、今見在所作，皆用念知耶？」那先言：「已去之事皆用念知之，今見在之事亦用念知之。」王言：「如是人但念去事，不能復念新事。」那先言：「假令新者有所作不可念者亦如是。」王言：「人新學書技巧為唐捐耶？」那先言：「人新學書畫者有念，故令弟子學者有知，是故有念耳。」王言：「善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王復問那先：「人家有所作，念久遠之事不？」那先言：「人愁憂時，皆念久遠之事。」王言：「用何等念之？用志念耶？用念念耶？」那先問王言：「寧曾有所學知以後念之不？」王言：「然。我曾有所學知，以後復忽忘之。」那先言：「王是時無忘耶而忘之乎？」王言：「我時妄念。」那先言：「可差，王為有象。」王復問那先：「人有所作皆念，如甫始有所作、今見在所作，皆用念知耶？」那先言：「已去之事皆用念知之，今見在之事亦用念知之。」王言：「如是人但念去事，不能復念新事。」那先言：「假令新者有所作不可念者亦如是。」王言：「人新學書技巧為唐捐耶？」那先言：「人新學書畫者有念，故令弟子學者有知，是故有念耳。」王言：「善哉！」

王復問那先：「人用幾事生念耶？」那先言：「人凡有十六事生念。一者久遠所作生念、二者新有所學生念、三者若有大事生念、四者思善生念、五者曾所更苦生念、六者自思惟生念、七者曾雜所作生念、八者教人生念、九者像生念、十者曾有所忘生念、十一者因識生念、十二者校計生念、十三者負債生念、十四者一心生念、十五者讀書生念、十六者曾有所寄更見生念，為十六事生。」一、王復問那先：「何等為念久者？」那先言：「佛弟子阿難女弟子優婆夷鳩讎單罷，念億世宿念時事。及餘道人皆能念去世之事。如阿難女弟輩甚眾多，念此以便生念。」二、王復問：「何等為新所學生念者？」那先言：「如人曾學知校計，後復忘之，見人校計便更生念。」三、王復問那先：「何等為大事生念者？」那先言：「譬如太子立為王，自念為王豪貴，是為大事生念。」四、王復問那先：「何等為思善生念者？」那先言：「譬如為人所請呼，極善意賓遇待之，其人自念言：昔日為某所請呼善意待人。是為思善生念。」五、王復問那先：「何等為更苦生念？」那先言：「譬如人曾為人所撾捶閉繫牢獄，是為更苦生念。」六、王復問那先言：「何等為自思惟生念者？」那先言：「譬如曾有所見，若家室宗親及畜生，是為自思惟生念。」七、王復問那先言：「何等為曾雜所作生念者？」那先言：「譬如人名萬物字類色香臭甜苦，念此語事是為雜生念。」八、王復問那先言：「何等為教人生念者？」那先言：「人自喜忘，邊人或有者，或忘者忘，為教人生念。」九、王復問那先言：「何等為像生念者？」那先言：「人牛馬各自有像類，是為像生念。」十、王復問那先：「何等為曾所忘生念者？」那先言：「譬如人卒有所忘，數數獨念得之，是為曾所忘生念。」十一、王復問那先：「何等為因識生念者？」那先言：「學書者能求其字，是為因識生念。」十二、王復問那先：「何等為校計生念者？」那先言：「如人共校計，成就悉知、策術分明，是為校計生念。」十三、王復問那先：「何等為負債生念者？」那先言：「譬如顧鼓所當債歸，是為債局生念。」十四、王復問那先：「何等為一心生念者？」那先言：「沙門一其心，自念所從來生千億世時事是我，為一其心生念。」十五、王復問那先：「何等為讀書生念者？」那先言：「帝王有久古之書，念言某帝某年時書也，是為讀書生念。」十六、王復問那先：「何等為曾有所寄更見生念者？」那先言：「若人有所寄，更眼見之便生念，是為所寄生念。」王言：「善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王復問那先：「人用幾事生念耶？」那先言：「人凡有十六事生念。一者久遠所作生念、二者新有所學生念、三者若有大事生念、四者思善生念、五者曾所更苦生念、六者自思惟生念、七者曾雜所作生念、八者教人生念、九者像生念、十者曾有所忘生念、十一者因識生念、十二者校計生念、十三者負債生念、十四者一心生念、十五者讀書生念、十六者曾有所寄更見生念，為十六事生。」一、王復問那先：「何等為念久者？」那先言：「佛弟子阿難女弟子優婆夷鳩讎單罷，念億世宿念時事。及餘道人皆能念去世之事。如阿難女弟輩甚眾多，念此以便生念。」二、王復問：「何等為新所學生念者？」那先言：「如人曾學知校計，後復忘之，見人校計便更生念。」三、王復問那先：「何等為大事生念者？」那先言：「譬如太子立為王，自念為王豪貴，是為大事生念。」四、王復問那先：「何等為思善生念者？」那先言：「譬如為人所請呼，極善意賓遇待之，其人自念言：昔日為某所請呼善意待人。是為思善生念。」五、王復問那先：「何等為更苦生念？」那先言：「譬如人曾為人所撾捶閉繫牢獄，是為更苦生念。」六、王復問那先言：「何等為自思惟生念者？」那先言：「譬如曾有所見，若家室宗親及畜生，是為自思惟生念。」七、王復問那先言：「何等為曾雜所作生念者？」那先言：「譬如人名萬物字類色香臭甜苦，念此語事是為雜生念。」八、王復問那先言：「何等為教人生念者？」那先言：「人自喜忘，邊人或有者，或忘者忘，為教人生念。」九、王復問那先言：「何等為像生念者？」那先言：「人牛馬各自有像類，是為像生念。」十、王復問那先：「何等為曾所忘生念者？」那先言：「譬如人卒有所忘，數數獨念得之，是為曾所忘生念。」十一、王復問那先：「何等為因識生念者？」那先言：「學書者能求其字，是為因識生念。」十二、王復問那先：「何等為校計生念者？」那先言：「如人共校計，成就悉知、策術分明，是為校計生念。」十三、王復問那先：「何等為負債生念者？」那先言：「譬如顧鼓所當債歸，是為債局生念。」十四、王復問那先：「何等為一心生念者？」那先言：「沙門一其心，自念所從來生千億世時事是我，為一其心生念。」十五、王復問那先：「何等為讀書生念者？」那先言：「帝王有久古之書，念言某帝某年時書也，是為讀書生念。」十六、王復問那先：「何等為曾有所寄更見生念者？」那先言：「若人有所寄，更眼見之便生念，是為所寄生念。」王言：「善哉！」

王復問那先：「佛寧悉知去事、甫始、當來事耶？」那先言：「然。佛悉知之。」王言：「假令佛悉知諸事者，何故不一時教諸弟子？何故稍稍教之？」那先問王：「國中寧有醫師無？」王言：「有醫師。」「寧能悉知天下諸藥不？」王言：「能悉識知諸藥。」那先問王：「其醫師治病，為一時與藥、稍稍與之？」王言：「人未病不可豫與藥，應病乃與藥耳。」那先言：「佛雖悉知去來見在之事，亦不可一時悉教天下人，當稍稍授經戒令奉行之耳。」王言：「善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王復問那先：「佛寧悉知去事、甫始、當來事耶？」那先言：「然。佛悉知之。」王言：「假令佛悉知諸事者，何故不一時教諸弟子？何故稍稍教之？」那先問王：「國中寧有醫師無？」王言：「有醫師。」「寧能悉知天下諸藥不？」王言：「能悉識知諸藥。」那先問王：「其醫師治病，為一時與藥、稍稍與之？」王言：「人未病不可豫與藥，應病乃與藥耳。」那先言：「佛雖悉知去來見在之事，亦不可一時悉教天下人，當稍稍授經戒令奉行之耳。」王言：「善哉！」

王復問那先：「卿曹沙門言：人在世間作惡，至百歲臨欲死時念佛，死後者皆得生天上。我不信是語。復言：殺一生，死即當入泥犁中。我不信是語。」那先問王：「如人持小石置水上，石浮耶沒耶？」王言：「其石沒。」那先言：「如令持百枚大石置船上，其船寧沒不？」王言：「不沒。」那先言：「船中百枚大石，因船故不得沒。人雖有本惡，一時念佛，用是故不入泥犁中，便得生天上。其小石沒者，如人作惡，不知佛經，死後便入泥犁中。」王言：「善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王復問那先：「卿曹沙門言：人在世間作惡，至百歲臨欲死時念佛，死後者皆得生天上。我不信是語。復言：殺一生，死即當入泥犁中。我不信是語。」那先問王：「如人持小石置水上，石浮耶沒耶？」王言：「其石沒。」那先言：「如令持百枚大石置船上，其船寧沒不？」王言：「不沒。」那先言：「船中百枚大石，因船故不得沒。人雖有本惡，一時念佛，用是故不入泥犁中，便得生天上。其小石沒者，如人作惡，不知佛經，死後便入泥犁中。」王言：「善哉！」

王復問那先：「卿曹用何等故行學道作沙門？」那先言：「我以過去苦、現在苦、當來苦，欲棄是諸苦，不欲復受更故，行學道作沙門。」王復問那先：「苦乃在後世，何為豫學道作沙門？」那先問王：「王寧有敵國怨家欲相攻擊不？」王言：「然。有敵國怨家，常欲相攻擊也。」那先問王：「敵主臨來時，王乃作鬪具、備守掘塹耶？當豫作之乎？」王言：「當豫有儲待。」那先問王：「用何等故豫作儲待？」王言：「備敵來無時故。」那先問王：「敵尚未來，何故豫備之？」那先復問王：「飢乃田種、渴乃掘井耶？」王言：「皆當豫作之。」那先言：「尚未飢渴，何故豫作調度？」王言：「善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王復問那先：「卿曹用何等故行學道作沙門？」那先言：「我以過去苦、現在苦、當來苦，欲棄是諸苦，不欲復受更故，行學道作沙門。」王復問那先：「苦乃在後世，何為豫學道作沙門？」那先問王：「王寧有敵國怨家欲相攻擊不？」王言：「然。有敵國怨家，常欲相攻擊也。」那先問王：「敵主臨來時，王乃作鬪具、備守掘塹耶？當豫作之乎？」王言：「當豫有儲待。」那先問王：「用何等故豫作儲待？」王言：「備敵來無時故。」那先問王：「敵尚未來，何故豫備之？」那先復問王：「飢乃田種、渴乃掘井耶？」王言：「皆當豫作之。」那先言：「尚未飢渴，何故豫作調度？」王言：「善哉！」

王復問那先：「第七梵天去是幾所？」那先言：「甚遠。令石大如王殿，從第七梵天上墮之，六月日乃墮此間地耳。」王言：「卿曹諸沙門言：得羅漢道，如人屈伸臂頃，以飛上第七梵天上。」王言：「我不信是。行數千萬億里，何以疾乃爾耶？」那先問王：「王本生何國？」王言：「我本生大秦國，國名阿荔散。」那先問王：「阿荔散去是間幾里？」王言：「去二千由旬，合八萬里。」那先問王：「頗曾於此遙念本國中事不？」王言：「然。恒念本國中事耳。」那先言：「王試復更念本國中事，曾有所作為者？」王言：「我即念已。」那先言：「王行八萬里，反復何以疾？」王言：「善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王復問那先：「第七梵天去是幾所？」那先言：「甚遠。令石大如王殿，從第七梵天上墮之，六月日乃墮此間地耳。」王言：「卿曹諸沙門言：得羅漢道，如人屈伸臂頃，以飛上第七梵天上。」王言：「我不信是。行數千萬億里，何以疾乃爾耶？」那先問王：「王本生何國？」王言：「我本生大秦國，國名阿荔散。」那先問王：「阿荔散去是間幾里？」王言：「去二千由旬，合八萬里。」那先問王：「頗曾於此遙念本國中事不？」王言：「然。恒念本國中事耳。」那先言：「王試復更念本國中事，曾有所作為者？」王言：「我即念已。」那先言：「王行八萬里，反復何以疾？」王言：「善哉！」

王復問那先：「若有兩人於此俱時死，一人上生第七梵天，一人生罽賓，去是七百二十里，誰為先到者？」那先言：「兩人俱時到耳。」王言：「相去遠近大多，何以俱至？」那先問王：「試念阿荔國。」王言：「我已念之。」那先復言：「王試復念罽賓。」王言：「我已念之。」那先問王：「念是兩國，何所疾者？」王言：「俱等耳。」那先言：「兩人俱死，一人生第七梵天上，一人生罽賓，亦等耳。」那先問王：「若有一雙飛鳥，一鳥於大樹上止，一鳥於小卑樹上止。兩鳥俱止，誰影先在地者？」王言：「其影俱到地耳。」那先言：「兩人俱死，一人生第七梵天上，一人生罽賓，亦俱時至耳。」王言：「善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王復問那先：「若有兩人於此俱時死，一人上生第七梵天，一人生罽賓，去是七百二十里，誰為先到者？」那先言：「兩人俱時到耳。」王言：「相去遠近大多，何以俱至？」那先問王：「試念阿荔國。」王言：「我已念之。」那先復言：「王試復念罽賓。」王言：「我已念之。」那先問王：「念是兩國，何所疾者？」王言：「俱等耳。」那先言：「兩人俱死，一人生第七梵天上，一人生罽賓，亦等耳。」那先問王：「若有一雙飛鳥，一鳥於大樹上止，一鳥於小卑樹上止。兩鳥俱止，誰影先在地者？」王言：「其影俱到地耳。」那先言：「兩人俱死，一人生第七梵天上，一人生罽賓，亦俱時至耳。」王言：「善哉！」

王復問那先：「人用幾事學知道？」那先言：「用七事學知道。何等為七？一者念善惡之事、二者精進、三者樂道、四者伏意為善、五者念道、六者一心、七者適遇無所憎愛。」王復問那先：「人用此七事學知道耶？」那先言：「不悉用七事學知道。智者持智別知善惡，用是一事別知耳。」王復問那先：「假令用一事知者，何為說七事？」那先問王：「如人持刀著鞘中倚壁，刀寧能自有所割截不？」王言：「不能有所割截。」那先言：「人心雖明，會當得是六事共成智耳。」王言：「善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王復問那先：「人用幾事學知道？」那先言：「用七事學知道。何等為七？一者念善惡之事、二者精進、三者樂道、四者伏意為善、五者念道、六者一心、七者適遇無所憎愛。」王復問那先：「人用此七事學知道耶？」那先言：「不悉用七事學知道。智者持智別知善惡，用是一事別知耳。」王復問那先：「假令用一事知者，何為說七事？」那先問王：「如人持刀著鞘中倚壁，刀寧能自有所割截不？」王言：「不能有所割截。」那先言：「人心雖明，會當得是六事共成智耳。」王言：「善哉！」

王復問那先：「人家作善得福大耶？作惡得殃大耶？」那先言：「人作善得福大，作惡得殃小。人家作惡日自悔過，是故其過日小。人家作善日夜自念歡喜，是故得福大。」那先言：「昔者佛在時，其國中有人杌無手足而取蓮華持上佛。佛即告諸比丘言：『此杌手足兒，却後九十一劫不復墮入泥犁中、畜生薜荔道中，得生天上。天上壽終，復還作人。』是故我知人作小善得福大。作惡，其人自悔，過日消滅而盡，是故我知人作過其殃小。」王言：「善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王復問那先：「人家作善得福大耶？作惡得殃大耶？」那先言：「人作善得福大，作惡得殃小。人家作惡日自悔過，是故其過日小。人家作善日夜自念歡喜，是故得福大。」那先言：「昔者佛在時，其國中有人杌無手足而取蓮華持上佛。佛即告諸比丘言：『此杌手足兒，却後九十一劫不復墮入泥犁中、畜生薜荔道中，得生天上。天上壽終，復還作人。』是故我知人作小善得福大。作惡，其人自悔，過日消滅而盡，是故我知人作過其殃小。」王言：「善哉！」

王復問那先：「智者作惡、愚人作惡，此兩人殃咎誰得多者？」那先言：「愚人作惡得殃大，智人作惡得殃小。」王言：「不如那先言。」王言：「我國治法，大臣有過則罪之重，愚民有過則罪之輕。是故智者作惡得殃大，愚者作惡得殃小。」那先問王：「譬如燒鐵在地，一人知為燒鐵、一人不知，兩人俱前取燒鐵，誰爛手大者耶？」王言：「不知者爛手大。」那先言：「愚者作惡，不能自悔，故其殃大。智者作惡，知不當所為，日自悔過，故其殃少。」王言：「善哉！」王復問那先：「人有能持此身飛行上至第七梵天上，及至欝單越地，及所欲至處者不？」那先言：「能。」王言：「奈何持此身上第七梵天，及欝單越地，及所欲至處乎？」那先問王：「王寧自念少小時跳戲一丈地不？」王言：「我年少時意念欲跳，便跳一丈餘地。」那先言：「得道之人意欲跳至第七梵天上，及至欝單越地者亦爾。」王言：「善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王復問那先：「智者作惡、愚人作惡，此兩人殃咎誰得多者？」那先言：「愚人作惡得殃大，智人作惡得殃小。」王言：「不如那先言。」王言：「我國治法，大臣有過則罪之重，愚民有過則罪之輕。是故智者作惡得殃大，愚者作惡得殃小。」那先問王：「譬如燒鐵在地，一人知為燒鐵、一人不知，兩人俱前取燒鐵，誰爛手大者耶？」王言：「不知者爛手大。」那先言：「愚者作惡，不能自悔，故其殃大。智者作惡，知不當所為，日自悔過，故其殃少。」王言：「善哉！」王復問那先：「人有能持此身飛行上至第七梵天上，及至欝單越地，及所欲至處者不？」那先言：「能。」王言：「奈何持此身上第七梵天，及欝單越地，及所欲至處乎？」那先問王：「王寧自念少小時跳戲一丈地不？」王言：「我年少時意念欲跳，便跳一丈餘地。」那先言：「得道之人意欲跳至第七梵天上，及至欝單越地者亦爾。」王言：「善哉！」

王復問那先：「卿曹諸沙門言：有骨長四千里。何等身骨乃長四千里？」那先問王：「曾聞大海中有大魚名質，身長二萬八千里者不？」王言：「然。有是，我曹聞之。」那先言：「如是二萬八千里魚，其脇骨長四千里，王怪之為？」王復問那先：「卿曹諸沙門說言：我能斷喘息之事。」王言：「奈何斷喘息氣耶？」那先問王：「寧曾聞志不？」王言：「我聞之。」那先言：「王以為志在人身中耶？」王言：「我以為志在人身中。」那先言：「王以為愚人不能制其身口者、不能持經戒者，如此曹人亦不樂其身。」那先言：「其學道人，能制身口、能持經戒、能一其心，得四禪便能，不復喘息耳。」王言：「善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王復問那先：「卿曹諸沙門言：有骨長四千里。何等身骨乃長四千里？」那先問王：「曾聞大海中有大魚名質，身長二萬八千里者不？」王言：「然。有是，我曹聞之。」那先言：「如是二萬八千里魚，其脇骨長四千里，王怪之為？」王復問那先：「卿曹諸沙門說言：我能斷喘息之事。」王言：「奈何斷喘息氣耶？」那先問王：「寧曾聞志不？」王言：「我聞之。」那先言：「王以為志在人身中耶？」王言：「我以為志在人身中。」那先言：「王以為愚人不能制其身口者、不能持經戒者，如此曹人亦不樂其身。」那先言：「其學道人，能制身口、能持經戒、能一其心，得四禪便能，不復喘息耳。」王言：「善哉！」

王問那先：「為呼言海、海為是水，名為海耶？用他事故言海？」那先言：「人所以呼為海者，水與鹽參各半，是故為海耳。」王復問那先：「何以故海悉醎如鹽味？」那先言：「所以海水醎者，淡畜以來久遠，及魚鼈蟲多共清便水中，是故令醎耳。」王言：「善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王問那先：「為呼言海、海為是水，名為海耶？用他事故言海？」那先言：「人所以呼為海者，水與鹽參各半，是故為海耳。」王復問那先：「何以故海悉醎如鹽味？」那先言：「所以海水醎者，淡畜以來久遠，及魚鼈蟲多共清便水中，是故令醎耳。」王言：「善哉！」

王復問那先：「人得道以，寧能悉思惟深奧眾事不？」那先言：「然。人得道以，能悉思惟深奧之事。」那先言：「佛經最深奧，知眾事。不可稱量眾事，皆智平斷之。」王言：「善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王復問那先：「人得道以，寧能悉思惟深奧眾事不？」那先言：「然。人得道以，能悉思惟深奧之事。」那先言：「佛經最深奧，知眾事。不可稱量眾事，皆智平斷之。」王言：「善哉！」

王復問那先：「人神、智、自然，此三事寧同各異？」那先言：「人神者生覺，智者曉道，自然者虛空無有人。」王復問那先言：「得人何等為得人者？眼視色、耳聽聲、鼻聞香、口知味、身知麁軟、意知善惡之事，何所為得人者？」那先問王：「如令人能目自視，脫瞳子去之，視寧廣遠不？裂大其耳，聽聲寧廣遠不？決鼻令大，其聞香寧多不？開口令大，知味寧多不？剝割肌膚，寧令信知麁軟不？拔去其志，盛念寧多不？」王言：「不也。」那先言：「佛在所作甚難，佛所如甚妙。」王復問那先：「所作何等甚難、何等甚妙？」那先言：「佛言能知人腹中，目所見事悉能解之。能解目事、能解耳事、能解鼻事、能解口事、能解身事、能解敗事、能解疑事、能解所念事、能解神事。」那先言：「人取海水含之，寧能別知口中水是泉水、是某流水、是某河水？」王言：「眾水皆合為一，難各別知。」那先言：「佛所作為難，皆能別知是諸水味。今海水見，目前之事，王尚不能別知，今人神不見，人身中有六事不可見。」那先言：「是故佛解之，從心念至目所見，從心念至耳所聽，從心念至鼻所嗅，從心念至口知味，從心念至身知苦樂寒溫麁堅，從心念有所向，佛悉知分別解之。」王言：「善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王復問那先：「人神、智、自然，此三事寧同各異？」那先言：「人神者生覺，智者曉道，自然者虛空無有人。」王復問那先言：「得人何等為得人者？眼視色、耳聽聲、鼻聞香、口知味、身知麁軟、意知善惡之事，何所為得人者？」那先問王：「如令人能目自視，脫瞳子去之，視寧廣遠不？裂大其耳，聽聲寧廣遠不？決鼻令大，其聞香寧多不？開口令大，知味寧多不？剝割肌膚，寧令信知麁軟不？拔去其志，盛念寧多不？」王言：「不也。」那先言：「佛在所作甚難，佛所如甚妙。」王復問那先：「所作何等甚難、何等甚妙？」那先言：「佛言能知人腹中，目所見事悉能解之。能解目事、能解耳事、能解鼻事、能解口事、能解身事、能解敗事、能解疑事、能解所念事、能解神事。」那先言：「人取海水含之，寧能別知口中水是泉水、是某流水、是某河水？」王言：「眾水皆合為一，難各別知。」那先言：「佛所作為難，皆能別知是諸水味。今海水見，目前之事，王尚不能別知，今人神不見，人身中有六事不可見。」那先言：「是故佛解之，從心念至目所見，從心念至耳所聽，從心念至鼻所嗅，從心念至口知味，從心念至身知苦樂寒溫麁堅，從心念有所向，佛悉知分別解之。」王言：「善哉！」

那先言：「夜已半，我欲去。」王即勅傍臣：「取四端㲲布搵，置麻油中持以為炬，當送那先歸。恭事那先如事我身。」傍臣皆言：「受教。」王言：「得師如那先作，弟子如我，可得道疾。」王諸所問，那先輒事事答之，王大歡喜，王即出中藏好衣直十萬已上那先。王語那先：「從今已去，願那先日與八百沙門共於宮中飯食，及欲所得皆從王取之。」那先報王：「我為道人，略無所欲。」王言：「那先當自護，亦當護我身。」那先言：「何等當自護及護王身？」王報言：「恐人論議，呼王為慳。那先為王解諸狐疑，而不能賜與。恐或人言：那先不能解王狐疑，故王不賞賜。」王言：「那先受者，當令我得其福，那先亦當護其名。」王言：「譬如師子在金檻中，猶為拘閉，常有欲望去心。今我雖為國王，在宮省中，其意不樂，欲棄國去而行學道。」王語竟，那先便起歸佛寺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 那先言：「夜已半，我欲去。」王即勅傍臣：「取四端㲲布搵，置麻油中持以為炬，當送那先歸。恭事那先如事我身。」傍臣皆言：「受教。」王言：「得師如那先作，弟子如我，可得道疾。」王諸所問，那先輒事事答之，王大歡喜，王即出中藏好衣直十萬已上那先。王語那先：「從今已去，願那先日與八百沙門共於宮中飯食，及欲所得皆從王取之。」那先報王：「我為道人，略無所欲。」王言：「那先當自護，亦當護我身。」那先言：「何等當自護及護王身？」王報言：「恐人論議，呼王為慳。那先為王解諸狐疑，而不能賜與。恐或人言：那先不能解王狐疑，故王不賞賜。」王言：「那先受者，當令我得其福，那先亦當護其名。」王言：「譬如師子在金檻中，猶為拘閉，常有欲望去心。今我雖為國王，在宮省中，其意不樂，欲棄國去而行學道。」王語竟，那先便起歸佛寺。

那先適去，王竊自念：「我問那先為何等事？那先為解我何等事？」王自念：「我所問，那先莫不解我意者。」那先歸佛寺，亦自念：「王問我何等事？我亦報王何等事？」那先自念：「王所問者，我亦悉為解之。」念此事至天明。明日，那先被袈裟持鉢直入宮上殿坐，王前為那先作禮已乃却坐。王白那先：「那先適去，我自念：『問那先何等語？那先報我何等語？』我復自念：『所問那先，那先莫不解我意者。』我念是語，歡喜安臥至明。」那先言：「我行歸舍，亦自念：『王為問我何等事？我亦為王說何等事？』我復自念：『王所問，我輒為解之。』用是故歡喜至明。」語竟，那先欲去，王便起為那先作禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 那先適去，王竊自念：「我問那先為何等事？那先為解我何等事？」王自念：「我所問，那先莫不解我意者。」那先歸佛寺，亦自念：「王問我何等事？我亦報王何等事？」那先自念：「王所問者，我亦悉為解之。」念此事至天明。明日，那先被袈裟持鉢直入宮上殿坐，王前為那先作禮已乃却坐。王白那先：「那先適去，我自念：『問那先何等語？那先報我何等語？』我復自念：『所問那先，那先莫不解我意者。』我念是語，歡喜安臥至明。」那先言：「我行歸舍，亦自念：『王為問我何等事？我亦為王說何等事？』我復自念：『王所問，我輒為解之。』用是故歡喜至明。」語竟，那先欲去，王便起為那先作禮。