那先比丘經卷中 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 那先比丘經卷中

失譯人名附東晉錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 失譯人名附東晉錄

王問：「人更樂者為善耶？不善也。人更苦為善耶？為不善也。佛得無不說有樂或有苦。」王言：「如使有為無有苦。」那先問王言：「如人燒鐵著手中，寧燒人手不？復取氷著手中，其氷寧復燒人手不？」王言：「然。兩手皆威也。」那先問王言：「如是兩手中物皆熱耶？」王言：「不兩熱。」那先言：「兩冷耶？」王言：「不兩冷也。」那先言：「兩手中皆燒。」那先言：「我重問王，王前後兩熱，當言兩熱；兩冷，當言兩冷。何緣一冷一熱，能同言燒人手乎？」王言：「智慮甚淺近，不能及是難也。願那先為我解之。」那先言：「佛經說之，凡有六事令人內喜，有六事令人內愁，復有六事，令人不喜亦不愁，外復有六事令人愁。」王問：「何等為六事令人內喜？」那先言：「一者目有所視復有所望，是故令人內喜；二者耳聞好聲復有所望，是故令人內喜；三者鼻聞好香復有所望，是故令人內喜；四者舌得美味復有所望，是故令人內喜；五者身得細滑復有所望，是故令人內喜；六者心得樂受復有所望，是故令人內喜。如是六事令人內喜。」王復問：「何等為外六事令人喜？」那先言：「一者眼見好色念之不可常得，皆當棄捐，便自思惟審然無常，是故令人外喜；二者耳聞好聲念之不可常得，皆當棄捐，是故令人外喜；三者鼻聞好香念之不可常得，皆當棄捐，是故令人外喜；四者口得美味念之不可常得，皆當棄捐，是故令人外喜；五者身得細滑念之不可常得，皆當棄捐，是故令人外喜；六者心念愛欲，思惟念之是皆無常，皆當棄捐，念之是以後更喜，是為六事令人外喜。」王復問：「何等為內六事令人內愁？」那先言：「一者令人內愁者，目所不喜而見之，令人內愁；二者耳不欲所聞而聞之，令人內愁；三者鼻不欲所臭而嗅之，令人內愁；四者口不欲所得而得之，令人內愁；五者身不欲所著而著之，令人內愁；六者心不可所喜而有之，令人內愁。是為六事令人內愁。」王復問：「何等為外六事令人不喜？」那先言：「一者目見惡色令人不喜；二者耳聞惡聲令人不喜；三者鼻聞臭腥令人不喜；四者舌得苦辛令人不喜；五者身著麁堅令人不喜；六者心有所憎令人不喜。是為外六事令人不喜。」王復問：「何等為六事令人不愁亦不喜？」那先言：「一者目有所見亦不喜不愁；二者耳有所聞音亦不喜亦不愁；三者鼻有所嗅亦不喜亦不愁；四者口有所得亦不喜亦不愁；五者身有所觸亦不喜亦不愁；六者心有所念亦不喜亦不愁。是為內六事令人不喜不愁。」王復問：「何等為外六事令人愁者？」那先言：「一者目所見死者因自念身及萬物無 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王問：「人更樂者為善耶？不善也。人更苦為善耶？為不善也。佛得無不說有樂或有苦。」王言：「如使有為無有苦。」那先問王言：「如人燒鐵著手中，寧燒人手不？復取氷著手中，其氷寧復燒人手不？」王言：「然。兩手皆威也。」那先問王言：「如是兩手中物皆熱耶？」王言：「不兩熱。」那先言：「兩冷耶？」王言：「不兩冷也。」那先言：「兩手中皆燒。」那先言：「我重問王，王前後兩熱，當言兩熱；兩冷，當言兩冷。何緣一冷一熱，能同言燒人手乎？」王言：「智慮甚淺近，不能及是難也。願那先為我解之。」那先言：「佛經說之，凡有六事令人內喜，有六事令人內愁，復有六事，令人不喜亦不愁，外復有六事令人愁。」王問：「何等為六事令人內喜？」那先言：「一者目有所視復有所望，是故令人內喜；二者耳聞好聲復有所望，是故令人內喜；三者鼻聞好香復有所望，是故令人內喜；四者舌得美味復有所望，是故令人內喜；五者身得細滑復有所望，是故令人內喜；六者心得樂受復有所望，是故令人內喜。如是六事令人內喜。」王復問：「何等為外六事令人喜？」那先言：「一者眼見好色念之不可常得，皆當棄捐，便自思惟審然無常，是故令人外喜；二者耳聞好聲念之不可常得，皆當棄捐，是故令人外喜；三者鼻聞好香念之不可常得，皆當棄捐，是故令人外喜；四者口得美味念之不可常得，皆當棄捐，是故令人外喜；五者身得細滑念之不可常得，皆當棄捐，是故令人外喜；六者心念愛欲，思惟念之是皆無常，皆當棄捐，念之是以後更喜，是為六事令人外喜。」王復問：「何等為內六事令人內愁？」那先言：「一者令人內愁者，目所不喜而見之，令人內愁；二者耳不欲所聞而聞之，令人內愁；三者鼻不欲所臭而嗅之，令人內愁；四者口不欲所得而得之，令人內愁；五者身不欲所著而著之，令人內愁；六者心不可所喜而有之，令人內愁。是為六事令人內愁。」王復問：「何等為外六事令人不喜？」那先言：「一者目見惡色令人不喜；二者耳聞惡聲令人不喜；三者鼻聞臭腥令人不喜；四者舌得苦辛令人不喜；五者身著麁堅令人不喜；六者心有所憎令人不喜。是為外六事令人不喜。」王復問：「何等為六事令人不愁亦不喜？」那先言：「一者目有所見亦不喜不愁；二者耳有所聞音亦不喜亦不愁；三者鼻有所嗅亦不喜亦不愁；四者口有所得亦不喜亦不愁；五者身有所觸亦不喜亦不愁；六者心有所念亦不喜亦不愁。是為內六事令人不喜不愁。」王復問：「何等為外六事令人愁者？」那先言：「一者目所見死者因自念身及萬物無

常，其人自念言：我有是念，何以不得道？因外愁。二者耳不樂好音，其人自念言：我有是念，何以不得道？因外愁。三者鼻不喜臭香，其人自念言：我有是念，何以不得道？因外愁。四者口不味苦甜，其人自念：我有是念，何以不得？道因外愁。五者身不好細滑亦不得麁堅，其人自念言：我有是念，何以不得道？因外愁。六者心不喜愛欲，其人自念言：我有是念，何以不得道？因外愁。是為六事令人外愁。」王言：「善哉善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常，其人自念言：我有是念，何以不得道？因外愁。二者耳不樂好音，其人自念言：我有是念，何以不得道？因外愁。三者鼻不喜臭香，其人自念言：我有是念，何以不得道？因外愁。四者口不味苦甜，其人自念：我有是念，何以不得？道因外愁。五者身不好細滑亦不得麁堅，其人自念言：我有是念，何以不得道？因外愁。六者心不喜愛欲，其人自念言：我有是念，何以不得道？因外愁。是為六事令人外愁。」王言：「善哉善哉！」

王復問那先：「人以死後，誰於後世生者？」那先言：「名與身於後世生。」王問那先：「故人名身行生耶？」那先言：「不也。非故名亦非故身，持是名身於今世作善惡，乃於後世生耳。」王言：「如使今世用是名身作善惡，於後世身不復生者，極可作善惡，徑可得脫，不復更諸苦耶？」那先言：「於今世作善後世不復生者，便可得脫無耶。人作善惡不止，當後生耳，是故不得脫。」那先言：「譬如人盜他人果蓏，其主得盜果者，將至王前白言：『是人盜我果。』其盜者言：『我不盜是人果，是人所種小栽耳，本不種果也。我自取果，我何用為盜？我不盜是人果，我不應有罪過。』」那先問王言：「如是兩人共爭，誰為直者、誰不直者？」王言：「種栽家為直，本造所種。盜者無狀，應為有罪。」那先言：「盜何用為有罪？」王言：「所以盜者有罪，本種栽家所種，從栽根生故上有果耳。」那先言：「人生亦譬如是，人今世用是名身作善惡，乃生於後世，今世作善惡者是本也。」那先言：「譬如人盜他人禾穟，其主得盜，便牽問之：『汝盜我禾穟為？』盜者言：『我不盜卿禾穟。卿自種禾，我自取穟。我何用為犯盜？』兩人相牽至王前白如是，誰為直者、誰為不直？」王言：「種禾穀為直，盜者為不直。」那先言：「何以知盜禾穟者為不直？」王言：「是種禾者為本，有不種禾者為無，緣何有穟？」那先言：「人生亦譬如是，人今世用是名身作善惡，乃生於後世。今世作善惡者是其本也。」那先言：「譬如人冬寒，於一舍中然火欲自溫炙。其人棄火而去，稍稍然及壁土燒屋，連及樓舍。舍主因言起火者，牽至王前白言：『是人起火，延及燒我樓舍。』然火者言：『我然小火自溫炙耳，我不燒樓舍。』」那先問王：「誰為直者？」王言：「本然火者為不直，本所生也。」那先言：「人生亦爾。譬如人今世用是名身作善惡，乃生於後世。今世作善惡者是本也。」那先言：「譬如人夜然燭火著壁，欲用自照飯食。燭稍却及壁上及竹木林材，便燒一舍。火大熾，延及燒一城中。舉城中人民共㖃言：『汝何為燒一城中乃如是？』然火者言：『我但然小燭火以自照飯食耳。是自大火，非我火也。』如是便共爭訟，相牽至王前。」那先問王言：「如是誰為直者、誰為不直者？」王言：「然火者為不直。」那先言：「何以知？」王言：「本是火所生也。汝飯食已不，當滅火也，而令火燒一城中。」那先言：「人生亦譬如是。人今世用是名身作善惡，乃生於後世。今世作善惡者是其本也。人用不知作善惡故，不能得度脫。」那先言：「譬如人以錢 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王復問那先：「人以死後，誰於後世生者？」那先言：「名與身於後世生。」王問那先：「故人名身行生耶？」那先言：「不也。非故名亦非故身，持是名身於今世作善惡，乃於後世生耳。」王言：「如使今世用是名身作善惡，於後世身不復生者，極可作善惡，徑可得脫，不復更諸苦耶？」那先言：「於今世作善後世不復生者，便可得脫無耶。人作善惡不止，當後生耳，是故不得脫。」那先言：「譬如人盜他人果蓏，其主得盜果者，將至王前白言：『是人盜我果。』其盜者言：『我不盜是人果，是人所種小栽耳，本不種果也。我自取果，我何用為盜？我不盜是人果，我不應有罪過。』」那先問王言：「如是兩人共爭，誰為直者、誰不直者？」王言：「種栽家為直，本造所種。盜者無狀，應為有罪。」那先言：「盜何用為有罪？」王言：「所以盜者有罪，本種栽家所種，從栽根生故上有果耳。」那先言：「人生亦譬如是，人今世用是名身作善惡，乃生於後世，今世作善惡者是本也。」那先言：「譬如人盜他人禾穟，其主得盜，便牽問之：『汝盜我禾穟為？』盜者言：『我不盜卿禾穟。卿自種禾，我自取穟。我何用為犯盜？』兩人相牽至王前白如是，誰為直者、誰為不直？」王言：「種禾穀為直，盜者為不直。」那先言：「何以知盜禾穟者為不直？」王言：「是種禾者為本，有不種禾者為無，緣何有穟？」那先言：「人生亦譬如是，人今世用是名身作善惡，乃生於後世。今世作善惡者是其本也。」那先言：「譬如人冬寒，於一舍中然火欲自溫炙。其人棄火而去，稍稍然及壁土燒屋，連及樓舍。舍主因言起火者，牽至王前白言：『是人起火，延及燒我樓舍。』然火者言：『我然小火自溫炙耳，我不燒樓舍。』」那先問王：「誰為直者？」王言：「本然火者為不直，本所生也。」那先言：「人生亦爾。譬如人今世用是名身作善惡，乃生於後世。今世作善惡者是本也。」那先言：「譬如人夜然燭火著壁，欲用自照飯食。燭稍却及壁上及竹木林材，便燒一舍。火大熾，延及燒一城中。舉城中人民共㖃言：『汝何為燒一城中乃如是？』然火者言：『我但然小燭火以自照飯食耳。是自大火，非我火也。』如是便共爭訟，相牽至王前。」那先問王言：「如是誰為直者、誰為不直者？」王言：「然火者為不直。」那先言：「何以知？」王言：「本是火所生也。汝飯食已不，當滅火也，而令火燒一城中。」那先言：「人生亦譬如是。人今世用是名身作善惡，乃生於後世。今世作善惡者是其本也。人用不知作善惡故，不能得度脫。」那先言：「譬如人以錢

娉求人家小女。以後女長大，他人復更求娉求女，得女以為婦。前所娉家來自說言：『汝反取婦為？』後家言：『汝自小時娉女，我自大時娉婦，我何用為嬰汝婦耶？』便相牽詣王前。」那先言：「王！如是誰為直者、誰為不直者？」王言：「前娉家為直。」那先言：「王何以知？」王言：「是女本小，今稍長大，是故知為直也，是前娉家婦也。」那先言：「人生亦譬如是。人今世用是名身作善惡，乃生於後世。今世作善惡者是其本也。」那先言：「譬如人持瓶從牧牛家買乳湩，得湩已復還寄其主，言：『我今還不久。』其人須臾來還取瓶湩，湩以轉作酪。買湩家言：『我持湩寄卿，今反持酪還我。』牧牛者言：『是汝故乳，今自轉為酪。』兩人因共爭訟，相牽詣王前。」那先問王言：「如是誰為直者？」王言：「牧牛家為直。」那先言：「王何以知？」王言：「汝自買湩停置地，自轉成酪。牧牛家當有何過？」那先言：「人生亦譬如是。人今世用是名身作善惡，乃生於後世。今世作善惡者是其本也。」王復問：「今那先當復於後世生耶？」那先報王言：「用是為問？我前說已，如使我有恩愛者，後世當復生；如使我無恩愛者不復生。」那先言：「譬如人竭力事王，王當知其善使賜其財物。其人得物，極自施用衣被飲食歡樂自樂。其人論議言：『我有功於王，王未曾有賞賜我也。』」那先問王：「如彼人得賞賜，反言未曾得。其人語寧可用不？」王言：「其人語不可用。」那先言：「是故我語王言，如使我有恩愛者當復於後世生，如使我無恩愛者不復於後世生。」王言：「善哉善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 娉求人家小女。以後女長大，他人復更求娉求女，得女以為婦。前所娉家來自說言：『汝反取婦為？』後家言：『汝自小時娉女，我自大時娉婦，我何用為嬰汝婦耶？』便相牽詣王前。」那先言：「王！如是誰為直者、誰為不直者？」王言：「前娉家為直。」那先言：「王何以知？」王言：「是女本小，今稍長大，是故知為直也，是前娉家婦也。」那先言：「人生亦譬如是。人今世用是名身作善惡，乃生於後世。今世作善惡者是其本也。」那先言：「譬如人持瓶從牧牛家買乳湩，得湩已復還寄其主，言：『我今還不久。』其人須臾來還取瓶湩，湩以轉作酪。買湩家言：『我持湩寄卿，今反持酪還我。』牧牛者言：『是汝故乳，今自轉為酪。』兩人因共爭訟，相牽詣王前。」那先問王言：「如是誰為直者？」王言：「牧牛家為直。」那先言：「王何以知？」王言：「汝自買湩停置地，自轉成酪。牧牛家當有何過？」那先言：「人生亦譬如是。人今世用是名身作善惡，乃生於後世。今世作善惡者是其本也。」王復問：「今那先當復於後世生耶？」那先報王言：「用是為問？我前說已，如使我有恩愛者，後世當復生；如使我無恩愛者不復生。」那先言：「譬如人竭力事王，王當知其善使賜其財物。其人得物，極自施用衣被飲食歡樂自樂。其人論議言：『我有功於王，王未曾有賞賜我也。』」那先問王：「如彼人得賞賜，反言未曾得。其人語寧可用不？」王言：「其人語不可用。」那先言：「是故我語王言，如使我有恩愛者當復於後世生，如使我無恩愛者不復於後世生。」王言：「善哉善哉！」

王問那先言：「卿前所說人名與身，何等為名、何等為身者？」那先言：「今見在為身，心所念者為名。」王復問：「人何故有名行於後世生，而身不行生？」那先言：「人身以名前後相連。譬如鷄子中汁及與上皮乃成鷄子。人名與身相連，如是不分也。」王言：「善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王問那先言：「卿前所說人名與身，何等為名、何等為身者？」那先言：「今見在為身，心所念者為名。」王復問：「人何故有名行於後世生，而身不行生？」那先言：「人身以名前後相連。譬如鷄子中汁及與上皮乃成鷄子。人名與身相連，如是不分也。」王言：「善哉！」

王復問那先：「何等為久者？」那先言：「以過去事為久，當來事亦為久；見在事為無有久。」王言：「善哉！」王復問那先言：「審為有久不？」那先言：「或有久、或無有久。」王復言：「何等為有久？何等為無有久？」那先言：「其得道泥洹者為無久，未得道當復更死生者為有久。人於今世好布施、孝於父母，於當來世當得其福。」王言：「善哉善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王復問那先：「何等為久者？」那先言：「以過去事為久，當來事亦為久；見在事為無有久。」王言：「善哉！」王復問那先言：「審為有久不？」那先言：「或有久、或無有久。」王復言：「何等為有久？何等為無有久？」那先言：「其得道泥洹者為無久，未得道當復更死生者為有久。人於今世好布施、孝於父母，於當來世當得其福。」王言：「善哉善哉！」

王復問那先言：「諸以過去事、當來事、今見在事，是三事何所為本者？」那先言：「已過去事、當來事、今見在事，愚癡者是其本也。愚癡生即生神，神生身，身生名，名生色，色生六知，一為眼知、二為耳知、三為鼻知、四為口知、五為身知、六為心知，是為六知，是六事皆外向。何等為外向？眼向色、耳向聲、鼻向香、口向味、身向滑、心向貪欲，是為六外。向名為沛，沛者合，沛者知苦知樂，從苦樂生恩愛，從恩愛生貪欲，從貪欲生有致便生因老，從老因病，從病因死，從死因哭，從哭因憂，從憂因內心痛。凡合是諸勤苦，合名為人。人以是故生死無有絕時，人故本身不可得也。」那先言：「譬如人種五穀生根，從根生莖葉實，至後得穀已。後年復種，得穀甚多。」那先問王：「如人種穀，歲歲種穀，寧有絕不生時不？」王言：「歲歲種穀，無有絕不生時也。」那先言：「人生亦如是，展轉相生，無有絕時。」那先言：「譬如鷄生卵、卵生鷄，從卵生卵、從鷄生鷄。人生死亦如是，無有絕時。」那先便畫地作車輪問王言：「今是輪寧有角無？」王言：「正圓無有角。」那先言：「佛經說人生死如車輪，展轉相生無有絕時。」那先言：「人從眼、萬物、色，識即覺知，是三事合，從合生苦樂，從苦樂生恩愛，從恩愛生貪欲，從貪欲生因有致，從有致因生，從生因作善惡，從善惡便生。耳聞聲，識即覺知，三事合，從合生苦樂，從苦樂生恩愛，從恩愛生貪欲，從貪欲生因有致，從有致因生，從因生作善惡，從善惡便生。鼻聞香，識即覺知，三事合，從合生苦樂，從苦樂生恩愛，從恩愛生貪欲，從貪欲生因有致，從有致因生，從生因作善惡，從善惡便生。口得味，識即覺知，三事合，從合生苦樂，從苦樂生恩愛，從恩愛生貪欲，從貪欲生因有致，從有致因生，從因生作善惡，從善惡便生。身得細滑，識即覺知，三事合，從合生苦樂，從苦樂生恩愛，從恩愛生貪欲，從貪欲生因有致，從有致因生，從生因作善惡，從善惡便生。意有所念，識即覺知，三事合，從合生苦樂，從苦樂生恩愛，從恩愛生貪欲，從貪欲生因有致，從有致因生，從因生作善惡，從善惡便生。」那先言：「人展轉相生無有絕。」王言：「善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王復問那先言：「諸以過去事、當來事、今見在事，是三事何所為本者？」那先言：「已過去事、當來事、今見在事，愚癡者是其本也。愚癡生即生神，神生身，身生名，名生色，色生六知，一為眼知、二為耳知、三為鼻知、四為口知、五為身知、六為心知，是為六知，是六事皆外向。何等為外向？眼向色、耳向聲、鼻向香、口向味、身向滑、心向貪欲，是為六外。向名為沛，沛者合，沛者知苦知樂，從苦樂生恩愛，從恩愛生貪欲，從貪欲生有致便生因老，從老因病，從病因死，從死因哭，從哭因憂，從憂因內心痛。凡合是諸勤苦，合名為人。人以是故生死無有絕時，人故本身不可得也。」那先言：「譬如人種五穀生根，從根生莖葉實，至後得穀已。後年復種，得穀甚多。」那先問王：「如人種穀，歲歲種穀，寧有絕不生時不？」王言：「歲歲種穀，無有絕不生時也。」那先言：「人生亦如是，展轉相生，無有絕時。」那先言：「譬如鷄生卵、卵生鷄，從卵生卵、從鷄生鷄。人生死亦如是，無有絕時。」那先便畫地作車輪問王言：「今是輪寧有角無？」王言：「正圓無有角。」那先言：「佛經說人生死如車輪，展轉相生無有絕時。」那先言：「人從眼、萬物、色，識即覺知，是三事合，從合生苦樂，從苦樂生恩愛，從恩愛生貪欲，從貪欲生因有致，從有致因生，從生因作善惡，從善惡便生。耳聞聲，識即覺知，三事合，從合生苦樂，從苦樂生恩愛，從恩愛生貪欲，從貪欲生因有致，從有致因生，從因生作善惡，從善惡便生。鼻聞香，識即覺知，三事合，從合生苦樂，從苦樂生恩愛，從恩愛生貪欲，從貪欲生因有致，從有致因生，從生因作善惡，從善惡便生。口得味，識即覺知，三事合，從合生苦樂，從苦樂生恩愛，從恩愛生貪欲，從貪欲生因有致，從有致因生，從因生作善惡，從善惡便生。身得細滑，識即覺知，三事合，從合生苦樂，從苦樂生恩愛，從恩愛生貪欲，從貪欲生因有致，從有致因生，從生因作善惡，從善惡便生。意有所念，識即覺知，三事合，從合生苦樂，從苦樂生恩愛，從恩愛生貪欲，從貪欲生因有致，從有致因生，從因生作善惡，從善惡便生。」那先言：「人展轉相生無有絕。」王言：「善哉！」

王復問那先：「卿言人生死不可得本。不可得本意云何？」那先言：「有本者當不復生。有本者當復過去，用是為本？」王言：「無本者當不復生。見有本者當過去，如是本為未絕耶？」那先言：「然。皆當過去。」王復問那先：「人生死寧有從旁增益者不？」那先問王言：「世間人及蚑行蠕動之類，寧有從旁增益者不？」王言：「我不問那先世間人及蚑行蠕動之類，我但欲問卿人生死本耳。」那先言：「樹木生，以栽為本。五穀生，以穀為本。天下萬物皆各以其類本生，人從六情恩愛為本。」那先言：「人有眼、有色、有識，有耳、有聲、有識，有鼻、有香、有識，有舌、有味、有識，有身、有細滑、有識，有念、有法、有識，從是生苦樂，從苦樂生恩愛，從恩愛生貪欲，從貪欲生，合是諸苦乃成為人耳。眼、耳、鼻、口、身、神識念使有致，并合為沛，從沛生苦樂，從苦樂生恩愛，從恩愛生貪欲，從貪欲因生有致，從有致因生，從生因老因病，從病因死因憂，從憂因哭，從哭因內心痛，人生如是。」那先言：「無眼，不見色，不覺不知，從不覺不知無有合，無有合無有苦樂，無有苦樂便不生恩愛，無恩愛不生貪欲，無貪欲無有致，無有致不生不老，不生不老不病不死，不病不死不愁不哭，不愁不哭不內心痛，無是諸苦便度脫得泥洹道。無耳無所聞，無鼻無所嗅，無口無所味，無身無細滑，無識無所念，無所念無沛，無沛無苦樂，無苦樂無恩愛，無恩愛無貪欲，無貪欲無胞胎，無所胞胎無所生，不生不老，不老不病，不病不死，不死不愁，不愁不哭，不哭不內心痛，捐棄諸苦便得泥洹道。」王言：「善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王復問那先：「卿言人生死不可得本。不可得本意云何？」那先言：「有本者當不復生。有本者當復過去，用是為本？」王言：「無本者當不復生。見有本者當過去，如是本為未絕耶？」那先言：「然。皆當過去。」王復問那先：「人生死寧有從旁增益者不？」那先問王言：「世間人及蚑行蠕動之類，寧有從旁增益者不？」王言：「我不問那先世間人及蚑行蠕動之類，我但欲問卿人生死本耳。」那先言：「樹木生，以栽為本。五穀生，以穀為本。天下萬物皆各以其類本生，人從六情恩愛為本。」那先言：「人有眼、有色、有識，有耳、有聲、有識，有鼻、有香、有識，有舌、有味、有識，有身、有細滑、有識，有念、有法、有識，從是生苦樂，從苦樂生恩愛，從恩愛生貪欲，從貪欲生，合是諸苦乃成為人耳。眼、耳、鼻、口、身、神識念使有致，并合為沛，從沛生苦樂，從苦樂生恩愛，從恩愛生貪欲，從貪欲因生有致，從有致因生，從生因老因病，從病因死因憂，從憂因哭，從哭因內心痛，人生如是。」那先言：「無眼，不見色，不覺不知，從不覺不知無有合，無有合無有苦樂，無有苦樂便不生恩愛，無恩愛不生貪欲，無貪欲無有致，無有致不生不老，不生不老不病不死，不病不死不愁不哭，不愁不哭不內心痛，無是諸苦便度脫得泥洹道。無耳無所聞，無鼻無所嗅，無口無所味，無身無細滑，無識無所念，無所念無沛，無沛無苦樂，無苦樂無恩愛，無恩愛無貪欲，無貪欲無胞胎，無所胞胎無所生，不生不老，不老不病，不病不死，不死不愁，不愁不哭，不哭不內心痛，捐棄諸苦便得泥洹道。」王言：「善哉！」

王復問那先言：「世間寧有自然生物無？」那先言：「無有自然生物，皆當有所因。」那先因問王：「今王所坐殿，有人功夫作之耶？自然生乎？」王言：「人功作之，材椽出於樹木，垣牆泥土出於地。」那先言：「人生亦如是，界如和合乃成為人。是故無自然生物也，皆有所因。」那先言：「譬如窯家作器，取土水和以為泥，燒作雜器物。其泥不能自成為器，會當須人工、有薪火乃成為器耳。世間無有自然生者也。」那先語王言：「譬如箜篌無絃無柱，無人鼓者寧能作聲不？」王言：「不能自作聲。」那先言：「如使箜篌有絃有柱，有人工鼓者，其聲寧出不？」王言：「有聲。」那先言：「如是天下無自然生物，皆當有所因。」那先問王：「如鑽火燧，無兩木、無人鑽者，寧能得火不？」王言：「不能得火。」那先言：「設有兩木、有人鑽之，寧能生火不？」王言：「然。即生火。」那先言：「天下無有自然生物，皆當有所因。」那先問王言：「譬如陽燧鉤，無人持之，亦無日無天，寧能得火？」那先言：「如陽燧，有人持之、有天有日，寧能得火不？」王言：「得火。」那先言：「天下無有自然生物，皆當有因。」那先問王言：「若人，無鏡無明，人欲自照，寧能自見其形不？」王言：「不能自見。」那先言：「如有有鏡、有明，有人自照，寧能自見形不？」王言：「然。即能自見。」那先言：「天下無有自然生物，皆有所因。」王言：「善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王復問那先言：「世間寧有自然生物無？」那先言：「無有自然生物，皆當有所因。」那先因問王：「今王所坐殿，有人功夫作之耶？自然生乎？」王言：「人功作之，材椽出於樹木，垣牆泥土出於地。」那先言：「人生亦如是，界如和合乃成為人。是故無自然生物也，皆有所因。」那先言：「譬如窯家作器，取土水和以為泥，燒作雜器物。其泥不能自成為器，會當須人工、有薪火乃成為器耳。世間無有自然生者也。」那先語王言：「譬如箜篌無絃無柱，無人鼓者寧能作聲不？」王言：「不能自作聲。」那先言：「如使箜篌有絃有柱，有人工鼓者，其聲寧出不？」王言：「有聲。」那先言：「如是天下無自然生物，皆當有所因。」那先問王：「如鑽火燧，無兩木、無人鑽者，寧能得火不？」王言：「不能得火。」那先言：「設有兩木、有人鑽之，寧能生火不？」王言：「然。即生火。」那先言：「天下無有自然生物，皆當有所因。」那先問王言：「譬如陽燧鉤，無人持之，亦無日無天，寧能得火？」那先言：「如陽燧，有人持之、有天有日，寧能得火不？」王言：「得火。」那先言：「天下無有自然生物，皆當有因。」那先問王言：「若人，無鏡無明，人欲自照，寧能自見其形不？」王言：「不能自見。」那先言：「如有有鏡、有明，有人自照，寧能自見形不？」王言：「然。即能自見。」那先言：「天下無有自然生物，皆有所因。」王言：「善哉！」

王復問那先：「世間人寧為有人無？」那先言：「世間不能審有人也。適當呼誰為人？」王言：「身中命即為人不？」那先問王：「人身中命能用眼視色不？能用耳聽音聲不？能用鼻聞香不？能用舌知味不？能用身知細滑不？能用意有所知不？」王言：「能。」那先言：「今我與王，其於殿上四面有窓，自在欲從何窓者，寧能見不？」王言：「得見。」那先言：「設令人命在身中，自在欲從何孔視耳。能以眼視色不？能用耳視色不？能用鼻視色不？能用口視色不？能用身視色不？能用意視色不？」王言：「不能。」那先言：「設令命在耳，能以耳有所聞不？能以耳有所見不？能以耳知香臭不？能以耳知味不？能以耳知細滑不？能以耳有所念不？」那先言：「設令命在鼻，能以鼻知香臭不？能以鼻聞音聲不？能以鼻知味不？能以鼻知細滑不？能以鼻有所念不？」那先言：「設令命在口，能以口知味不？能以口有所見不？能以口聽音聲不？能以口聞臭香不？能以口知細滑不？能以口有所念不？」那先言：「設令命在身中，能以身知細滑不？能以身有所見不？能以身聽音聲不？能以身知臭香不？能以身知味不？能以身有所念不？」那先言：「設令命在識，能以識有所念不？能以識聽音聲不？能以識知臭香不？能以識知味不？能以識知細滑不？」王言：「不能知也。」那先言：「王所語前後不相副。」那先言：「如我與王共在殿上坐，徹壞四窓者，視寧廣遠不？」王言：「然。廣遠。」那先言：「設令命在身中，挒眼去之，其視寧廣遠不？決耳令大，其聽寧能遠不？決鼻令大，聞香寧能遠不？決口令大，知味寧能多不？副剝皮膚，知細滑寧多不？決判去意，其令寧大不？」王言：「不也。」那先言：「王亦語前後不相副。」那先問王言：「王持藏人來入在王前住，王寧覺知在前住不？」王言：「知在前。」那先言：「持藏者即入王室，寧知入室不？」王言：「知入室也。」那先言：「設令人命在身中，人持味著口中，能知甜醋酸醎辛苦。」王言：「知之。」那先言：「王所語前後不相副也。」那先言：「如人沽美酒著大器中，急塞一人口，倒置酒中令甞酒，其人寧知酒味不？」王言：「其人不知。」那先言：「何以故不知味？」王言：「未入口到舌上，故不知味。」那先言：「王所語前後不相副。」王言：「我愚癡，智未及是難，願相解之。」那先言：「人從眼見色神動，神動即生苦樂。意念合耳鼻口身，意皆同合，為意有所念神動，神動即生苦樂，從苦樂生意，從生念展轉相成，適無常主。」王言：「善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王復問那先：「世間人寧為有人無？」那先言：「世間不能審有人也。適當呼誰為人？」王言：「身中命即為人不？」那先問王：「人身中命能用眼視色不？能用耳聽音聲不？能用鼻聞香不？能用舌知味不？能用身知細滑不？能用意有所知不？」王言：「能。」那先言：「今我與王，其於殿上四面有窓，自在欲從何窓者，寧能見不？」王言：「得見。」那先言：「設令人命在身中，自在欲從何孔視耳。能以眼視色不？能用耳視色不？能用鼻視色不？能用口視色不？能用身視色不？能用意視色不？」王言：「不能。」那先言：「設令命在耳，能以耳有所聞不？能以耳有所見不？能以耳知香臭不？能以耳知味不？能以耳知細滑不？能以耳有所念不？」那先言：「設令命在鼻，能以鼻知香臭不？能以鼻聞音聲不？能以鼻知味不？能以鼻知細滑不？能以鼻有所念不？」那先言：「設令命在口，能以口知味不？能以口有所見不？能以口聽音聲不？能以口聞臭香不？能以口知細滑不？能以口有所念不？」那先言：「設令命在身中，能以身知細滑不？能以身有所見不？能以身聽音聲不？能以身知臭香不？能以身知味不？能以身有所念不？」那先言：「設令命在識，能以識有所念不？能以識聽音聲不？能以識知臭香不？能以識知味不？能以識知細滑不？」王言：「不能知也。」那先言：「王所語前後不相副。」那先言：「如我與王共在殿上坐，徹壞四窓者，視寧廣遠不？」王言：「然。廣遠。」那先言：「設令命在身中，挒眼去之，其視寧廣遠不？決耳令大，其聽寧能遠不？決鼻令大，聞香寧能遠不？決口令大，知味寧能多不？副剝皮膚，知細滑寧多不？決判去意，其令寧大不？」王言：「不也。」那先言：「王亦語前後不相副。」那先問王言：「王持藏人來入在王前住，王寧覺知在前住不？」王言：「知在前。」那先言：「持藏者即入王室，寧知入室不？」王言：「知入室也。」那先言：「設令人命在身中，人持味著口中，能知甜醋酸醎辛苦。」王言：「知之。」那先言：「王所語前後不相副也。」那先言：「如人沽美酒著大器中，急塞一人口，倒置酒中令甞酒，其人寧知酒味不？」王言：「其人不知。」那先言：「何以故不知味？」王言：「未入口到舌上，故不知味。」那先言：「王所語前後不相副。」王言：「我愚癡，智未及是難，願相解之。」那先言：「人從眼見色神動，神動即生苦樂。意念合耳鼻口身，意皆同合，為意有所念神動，神動即生苦樂，從苦樂生意，從生念展轉相成，適無常主。」王言：「善哉！」

王復問那先：「人生眼時，眼與神俱生耶？」那先言：「然。同時俱生。」王復問：「眼居前生耶？神居前生耶？」那先言：「眼居前生，神居後生。」王言：「眼語神言：我所行生處，汝當隨我後生。相語言兩耶？神語眼言：汝所生處，我當隨汝後生。兩相語不？」那先言：「兩不相與語。」王言：「卿不言同時俱生，何以故不相語？」那先言：「有四事俱不相語。」那先自言：「何等四？一為下行、二為向門、三為行轍、四者為數。是四事俱不相語。」王復問：「何等為下行者？」那先報王言：「高山上天雨，其水隨流當如何行？」王言：「下行。」那先言：「後復天雨，其水流當復如何行？」王言：「當隨前流水處行。」那先問王言：「前水寧語後水言：汝當隨我後來。後水寧語前水言：我當隨汝處流行。前水後水相語言爾不？」王言：「水流各自行，前後不相語也。」那先言：「眼亦如水。眼不語神言：汝當隨我後生。神亦不語眼言：我當隨汝後行生也。眼與神俱不相語也，是名為下行。耳目鼻口身意亦爾。」王復問：「何等為向門者？」那先言：「譬如大城都有一門，其中有一人欲出，當從何向？」王言：「當從門出耳。」那先言：「後復有一人欲出，當復從何向出？」王言：「故當從前一人門出耳。」那先言：「王！前出人寧語後人言：汝當隨我後出。後人寧語前人言：我當隨卿所從門出。兩人寧相語言爾不？」王言：「前人後人俱不相語也。」那先言：「眼亦如門。眼不語神言：汝當隨我後生。神亦不語眼言：我今當隨汝後生。眼與神俱不相語也，是為向門。耳鼻口身意亦爾。」王復問那先言：「何等為轍行者？」那先問王言：「前車行有轍，後車行當從何所行？」王言：「後車當從前車轍中行。」那先言：「前車輪寧語後輪言：汝當隨我處從後來。後車輪寧語前輪：我當隨汝處行。寧相語言爾不？」王言：「俱不相語也。」那先言：「人亦如是。眼不語神：我所生處，汝當隨我生。神亦不語眼：我當隨卿後生。」那先言：「耳鼻口身神俱不相語。」王復問那先：「何等為數？」那先言：「數者校計也，書疏學問是為數。耳目鼻口身神，稍稍習知共合，是六事乃為有所知，不從一事有所知也。」王言：「善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王復問那先：「人生眼時，眼與神俱生耶？」那先言：「然。同時俱生。」王復問：「眼居前生耶？神居前生耶？」那先言：「眼居前生，神居後生。」王言：「眼語神言：我所行生處，汝當隨我後生。相語言兩耶？神語眼言：汝所生處，我當隨汝後生。兩相語不？」那先言：「兩不相與語。」王言：「卿不言同時俱生，何以故不相語？」那先言：「有四事俱不相語。」那先自言：「何等四？一為下行、二為向門、三為行轍、四者為數。是四事俱不相語。」王復問：「何等為下行者？」那先報王言：「高山上天雨，其水隨流當如何行？」王言：「下行。」那先言：「後復天雨，其水流當復如何行？」王言：「當隨前流水處行。」那先問王言：「前水寧語後水言：汝當隨我後來。後水寧語前水言：我當隨汝處流行。前水後水相語言爾不？」王言：「水流各自行，前後不相語也。」那先言：「眼亦如水。眼不語神言：汝當隨我後生。神亦不語眼言：我當隨汝後行生也。眼與神俱不相語也，是名為下行。耳目鼻口身意亦爾。」王復問：「何等為向門者？」那先言：「譬如大城都有一門，其中有一人欲出，當從何向？」王言：「當從門出耳。」那先言：「後復有一人欲出，當復從何向出？」王言：「故當從前一人門出耳。」那先言：「王！前出人寧語後人言：汝當隨我後出。後人寧語前人言：我當隨卿所從門出。兩人寧相語言爾不？」王言：「前人後人俱不相語也。」那先言：「眼亦如門。眼不語神言：汝當隨我後生。神亦不語眼言：我今當隨汝後生。眼與神俱不相語也，是為向門。耳鼻口身意亦爾。」王復問那先言：「何等為轍行者？」那先問王言：「前車行有轍，後車行當從何所行？」王言：「後車當從前車轍中行。」那先言：「前車輪寧語後輪言：汝當隨我處從後來。後車輪寧語前輪：我當隨汝處行。寧相語言爾不？」王言：「俱不相語也。」那先言：「人亦如是。眼不語神：我所生處，汝當隨我生。神亦不語眼：我當隨卿後生。」那先言：「耳鼻口身神俱不相語。」王復問那先：「何等為數？」那先言：「數者校計也，書疏學問是為數。耳目鼻口身神，稍稍習知共合，是六事乃為有所知，不從一事有所知也。」王言：「善哉！」

王復問那先言：「人目生時，與苦樂俱生不？」那先言：「目與苦樂俱生，皆根從合生。」王復言：「何等為合者？」那先言：「兩相觸為合。合者譬如兩羊相抵是為合。一羊如目、一羊如色，合為名沛。譬如一手為目、一手為色，兩手合為沛。譬如兩石，一石為目、一石為色，兩石合為沛。耳目鼻身神皆同合為沛。譬如兩石，一石如神、一石如志，兩石合為沛。神志合如是，是名為沛。」王言：「善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王復問那先言：「人目生時，與苦樂俱生不？」那先言：「目與苦樂俱生，皆根從合生。」王復言：「何等為合者？」那先言：「兩相觸為合。合者譬如兩羊相抵是為合。一羊如目、一羊如色，合為名沛。譬如一手為目、一手為色，兩手合為沛。譬如兩石，一石為目、一石為色，兩石合為沛。耳目鼻身神皆同合為沛。譬如兩石，一石如神、一石如志，兩石合為沛。神志合如是，是名為沛。」王言：「善哉！」

王復問那先：「樂何等類？」那先言：「自覺知為樂。」那先言：「譬若人事國王，其人賢善，王賜與財物。其人得之，用自快樂，在所欲為。其人自念：我事王得賞賜，今得樂樂如是。」那先言：「譬如人心念善、口言善、身行善。行善如是，死後得生天上。其人於天上極意自娛樂，自念言：我在世間時心念善、口言善、身行善，是故我自致生此間，得樂甚樂。是為覺。」王言：「善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王復問那先：「樂何等類？」那先言：「自覺知為樂。」那先言：「譬若人事國王，其人賢善，王賜與財物。其人得之，用自快樂，在所欲為。其人自念：我事王得賞賜，今得樂樂如是。」那先言：「譬如人心念善、口言善、身行善。行善如是，死後得生天上。其人於天上極意自娛樂，自念言：我在世間時心念善、口言善、身行善，是故我自致生此間，得樂甚樂。是為覺。」王言：「善哉！」

王復問那先：「何等為覺者？」那先言：「從知為覺。譬如王有持藏者入藏室中自視室中，自知有若干錢金銀珠玉、繒帛雜香色，皆知雜處。是為覺知。」王言：「善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王復問那先：「何等為覺者？」那先言：「從知為覺。譬如王有持藏者入藏室中自視室中，自知有若干錢金銀珠玉、繒帛雜香色，皆知雜處。是為覺知。」王言：「善哉！」

王復問那先言：「人有所念，何等類？」那先言：「人有所念，因有所作。譬如人和毒藥自飲，亦復行飲人，身自苦亦復苦他人身。」那先言：「譬如人作惡，死後當入泥犁中，諸所教者皆入泥犁中。惡人有所念所作言如是。」王言：「善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王復問那先言：「人有所念，何等類？」那先言：「人有所念，因有所作。譬如人和毒藥自飲，亦復行飲人，身自苦亦復苦他人身。」那先言：「譬如人作惡，死後當入泥犁中，諸所教者皆入泥犁中。惡人有所念所作言如是。」王言：「善哉！」

王復問那先言：「何等為內動者？」那先言：「志念內便動。」王言：「動行時云何？」那先言：「譬如銅鋗銅釜，有人往燒之，其器有聲，舉乎有餘音。而行人如是，志動念因行。」那先言：「燒時為動，有餘音為行。」王言：「善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王復問那先言：「何等為內動者？」那先言：「志念內便動。」王言：「動行時云何？」那先言：「譬如銅鋗銅釜，有人往燒之，其器有聲，舉乎有餘音。而行人如是，志動念因行。」那先言：「燒時為動，有餘音為行。」王言：「善哉！」

王復問那先言：「能合取分別之不？是為合、是為智、是為念、是為意、是為動？」那先言：「假令以合，不可復分別也。」那先言：「王使宰人作美羹，中有水、有肉、有葱蒜、有薑、有鹽豉、有糯。王勅厨下人言：『所作美羹，如前取羹中水味來，次取葱味來，次取薑味來，次取鹽豉味來，次取糯味來。』羹以成，人寧能一一取羹味與王不？」王言：「羹一合以後，不能一一別味也。」那先言：「諸事亦如是，一合不可別也，是為苦樂、是為智、是為動、是為念？」王言：「善哉善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王復問那先言：「能合取分別之不？是為合、是為智、是為念、是為意、是為動？」那先言：「假令以合，不可復分別也。」那先言：「王使宰人作美羹，中有水、有肉、有葱蒜、有薑、有鹽豉、有糯。王勅厨下人言：『所作美羹，如前取羹中水味來，次取葱味來，次取薑味來，次取鹽豉味來，次取糯味來。』羹以成，人寧能一一取羹味與王不？」王言：「羹一合以後，不能一一別味也。」那先言：「諸事亦如是，一合不可別也，是為苦樂、是為智、是為動、是為念？」王言：「善哉善哉！」

王復問那先言：「人持目視鹽味，寧可別知不？」那先言：「王知乃如是耶？能持目視知鹽味？」王言：「目不知鹽味耶？」那先言：「人持舌能知鹽味耳，不能以目知鹽味也。」王復言：「人用舌知味云。」那先言：「人皆用舌別知味。」王言：「諸鹽味皆當用舌別知耶？」那先言：「然。諸鹽味皆當用舌別知耳。」王復問那先言：「車載鹽、牛軛鹽，車牛寧能別知鹽味不？」那先言：「車、牛不能別知知鹽味也。」王問那先言：「鹽味寧可稱不？」那先言：「王智乃爾，能稱鹽味。」王問那先言：「鹽味不可稱也，其輕重可稱耳。」王言：「善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王復問那先言：「人持目視鹽味，寧可別知不？」那先言：「王知乃如是耶？能持目視知鹽味？」王言：「目不知鹽味耶？」那先言：「人持舌能知鹽味耳，不能以目知鹽味也。」王復言：「人用舌知味云。」那先言：「人皆用舌別知味。」王言：「諸鹽味皆當用舌別知耶？」那先言：「然。諸鹽味皆當用舌別知耳。」王復問那先言：「車載鹽、牛軛鹽，車牛寧能別知鹽味不？」那先言：「車、牛不能別知知鹽味也。」王問那先言：「鹽味寧可稱不？」那先言：「王智乃爾，能稱鹽味。」王問那先言：「鹽味不可稱也，其輕重可稱耳。」王言：「善哉！」

王復問那先：「凡人身中五知作眾事所成耶？作一事成五知耶？」那先言：「作眾事所成，非一事所成也。譬如一地，五穀當生時，各各自生。動類、人身中五事，皆用眾事各所生。」王言：「善哉善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王復問那先：「凡人身中五知作眾事所成耶？作一事成五知耶？」那先言：「作眾事所成，非一事所成也。譬如一地，五穀當生時，各各自生。動類、人身中五事，皆用眾事各所生。」王言：「善哉善哉！」

王復問那先：「世間人頭鬚髮膚面目耳鼻口身體四支手足皆完具，何故中有壽命長者、中有短命者，有多病者、中有少病者，中有貧者、中有富者，中有貴者、中有賤者，中有大士者、中有小士者，中有端正者、中有醜者，中有為人所信者、中有為人所疑者，中有明孝者、中有愚者？何故不同？」那先言：「譬如諸樹木果，眾中有醋不甜者，中有苦者、中有辛者、中有甜者、中有正醋者。」那先問王言：「是皆樹木，何故不同？」王言：「所以不同者，其裁各自異。」那先言：「人亦如是，心所念者各各異，是故令世間人不同耳，中有短命者、中有長命者，中有多病者、中有少病者，中有富者、中有貧者，中有貴者、中有賤者，中有大士者、中有小士者，中有端正者、中有醜者，中有語用者、中有語不用者，中有明者、中有愚者。」那先言：「是故佛所言，隨其人作善惡，自當得之。中有豪貴者、中有貧窮者，皆是前世宿命世作善惡，各自隨其德得之。」王言：「善哉善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王復問那先：「世間人頭鬚髮膚面目耳鼻口身體四支手足皆完具，何故中有壽命長者、中有短命者，有多病者、中有少病者，中有貧者、中有富者，中有貴者、中有賤者，中有大士者、中有小士者，中有端正者、中有醜者，中有為人所信者、中有為人所疑者，中有明孝者、中有愚者？何故不同？」那先言：「譬如諸樹木果，眾中有醋不甜者，中有苦者、中有辛者、中有甜者、中有正醋者。」那先問王言：「是皆樹木，何故不同？」王言：「所以不同者，其裁各自異。」那先言：「人亦如是，心所念者各各異，是故令世間人不同耳，中有短命者、中有長命者，中有多病者、中有少病者，中有富者、中有貧者，中有貴者、中有賤者，中有大士者、中有小士者，中有端正者、中有醜者，中有語用者、中有語不用者，中有明者、中有愚者。」那先言：「是故佛所言，隨其人作善惡，自當得之。中有豪貴者、中有貧窮者，皆是前世宿命世作善惡，各自隨其德得之。」王言：「善哉善哉！」

王復問那先言：「人有欲作善者，當前作之耶？當後作之乎？」那先言：「當居前作之。在後作之不能益人也，居前作者有益於人。」那先問王言：「王渴欲飲時，使人掘地作井，能赴王渴不？」王言：「不赴渴也，當居前作井耳。」那先言：「人亦如是。人所居皆當居前，在後作者無益也。」那先問王：「王飢時乃使人耕地、糞地種穀，飢寧用飯耶？當豫有儲？」王言：「不也。當先有儲貯。」那先言：「人亦如是，當先作善，有急乃作善者無益身也。」那先問王：「譬如王有怨，當臨時出戰鬪，王能使人教馬教象、教人作戰鬪具乎？」王言：「不也。當宿有儲貯，臨時便可戰鬪。臨時教馬教象、教人，無益也。」那先言：「佛經說言：人當先自念身作善，在後作善無益也。」那先言：「王莫棄大道就邪道。無效愚人棄善作惡，後坐啼哭，無所益也。人家棄捐忠正就於不正，臨死時悔在後。」王言：「善哉善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王復問那先言：「人有欲作善者，當前作之耶？當後作之乎？」那先言：「當居前作之。在後作之不能益人也，居前作者有益於人。」那先問王言：「王渴欲飲時，使人掘地作井，能赴王渴不？」王言：「不赴渴也，當居前作井耳。」那先言：「人亦如是。人所居皆當居前，在後作者無益也。」那先問王：「王飢時乃使人耕地、糞地種穀，飢寧用飯耶？當豫有儲？」王言：「不也。當先有儲貯。」那先言：「人亦如是，當先作善，有急乃作善者無益身也。」那先問王：「譬如王有怨，當臨時出戰鬪，王能使人教馬教象、教人作戰鬪具乎？」王言：「不也。當宿有儲貯，臨時便可戰鬪。臨時教馬教象、教人，無益也。」那先言：「佛經說言：人當先自念身作善，在後作善無益也。」那先言：「王莫棄大道就邪道。無效愚人棄善作惡，後坐啼哭，無所益也。人家棄捐忠正就於不正，臨死時悔在後。」王言：「善哉善哉！」

王復問那先：「卿曹諸沙門言：世間火不如泥犁中火熱也。卿曹復言：持小石著世間火中，至暮不消也。卿曹復言：極取大石著泥犁火中，即消盡。是故我不信也。卿曹復言：人作惡，死在泥犁中，數千萬歲，其人不消死。是故我重不信是語也。」那先問王：「王寧聞見水中有雌蟒雌蛟、雌鼈雌蟹懷子，以沙石為食不？」王言：「然。皆以是為食。」那先問王：「沙石在腹中寧消不？」王言：「然。皆消。」那先言：「其腹中懷子寧復消不？」王言：「不消也。」那先言：「何以故不消？」王言：「相祿獨當然故不消。」那先言：「泥犁中人亦如是。數千萬歲不消死者，其人所作罪過未盡故不消死。」那先問王言：「雌師子雌虎、雌狗雌猫懷子，皆肉食噉骨，入腹中時寧消不？」王言：「皆消盡。」那先問王言：「其腹懷子寧復消不？」王言：「不消也。」那先言：「用何故不消？」王言：「獨用祿相故不消也。」那先言：「泥犁中人亦如是。數千萬歲不消死者，泥犁中人所作過惡未解故不消死。」那先問王言：「雌牛雌馬、雌驢雌麋、雌鹿懷子，皆食草芻為餐不？」王言：「然。皆以是為食。」那先言：「其芻草寧於腹中消盡不？」王言：「皆消盡。」那先言：「其腹中子寧消盡不？」王言：「不消盡也。」那先言：「何故不消盡？」王言：「獨以相祿當然故使不消盡。」那先言：「泥犁中人亦如是，是罪過未盡故不消死。」那先問王言：「夫人及長者富家女，飲食皆美恣意食。食於腹中寧消不？」王言：「皆消。」那先問王言：「腹中懷子寧消不？」王言：「不消也。」那先言：「何以故不消？」王言：「獨相祿故使不消也。」那先言：「泥犁中人亦如是。所以數千歲不消死者，用先世作惡故未解故不消死。」那先言：「人在泥犁中長、在泥犁中老，過盡乃當死。」王言：「善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王復問那先：「卿曹諸沙門言：世間火不如泥犁中火熱也。卿曹復言：持小石著世間火中，至暮不消也。卿曹復言：極取大石著泥犁火中，即消盡。是故我不信也。卿曹復言：人作惡，死在泥犁中，數千萬歲，其人不消死。是故我重不信是語也。」那先問王：「王寧聞見水中有雌蟒雌蛟、雌鼈雌蟹懷子，以沙石為食不？」王言：「然。皆以是為食。」那先問王：「沙石在腹中寧消不？」王言：「然。皆消。」那先言：「其腹中懷子寧復消不？」王言：「不消也。」那先言：「何以故不消？」王言：「相祿獨當然故不消。」那先言：「泥犁中人亦如是。數千萬歲不消死者，其人所作罪過未盡故不消死。」那先問王言：「雌師子雌虎、雌狗雌猫懷子，皆肉食噉骨，入腹中時寧消不？」王言：「皆消盡。」那先問王言：「其腹懷子寧復消不？」王言：「不消也。」那先言：「用何故不消？」王言：「獨用祿相故不消也。」那先言：「泥犁中人亦如是。數千萬歲不消死者，泥犁中人所作過惡未解故不消死。」那先問王言：「雌牛雌馬、雌驢雌麋、雌鹿懷子，皆食草芻為餐不？」王言：「然。皆以是為食。」那先言：「其芻草寧於腹中消盡不？」王言：「皆消盡。」那先言：「其腹中子寧消盡不？」王言：「不消盡也。」那先言：「何故不消盡？」王言：「獨以相祿當然故使不消盡。」那先言：「泥犁中人亦如是，是罪過未盡故不消死。」那先問王言：「夫人及長者富家女，飲食皆美恣意食。食於腹中寧消不？」王言：「皆消。」那先問王言：「腹中懷子寧消不？」王言：「不消也。」那先言：「何以故不消？」王言：「獨相祿故使不消也。」那先言：「泥犁中人亦如是。所以數千歲不消死者，用先世作惡故未解故不消死。」那先言：「人在泥犁中長、在泥犁中老，過盡乃當死。」王言：「善哉！」

王復問那先：「卿曹諸沙門言：天下地皆在水上，水在風上，風在空上。我不信是也。」那先便前取王書水，適以三指撮舉之，問王言：「是中水為風所持不？」王言：「然。為風所持。」那先言：「風持水亦如是。」王言：「善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王復問那先：「卿曹諸沙門言：天下地皆在水上，水在風上，風在空上。我不信是也。」那先便前取王書水，適以三指撮舉之，問王言：「是中水為風所持不？」王言：「然。為風所持。」那先言：「風持水亦如是。」王言：「善哉！」

王復問那先言：「泥洹道皆過去，無所復有耶？」那先言：「泥洹道無所復有也。」那先言：「愚癡之人徑來索內外身愛，坐是故不能得度脫於老病死。」那先言：「智者學道人，內外身不著也，人無有恩愛，無有恩愛者無貪欲，無貪欲者無有胞胎，無有胞胎者不生不老，不生不老不病不死，不病不憂不哭，不憂不哭不內心痛，便得泥洹道。」王言：「善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王復問那先言：「泥洹道皆過去，無所復有耶？」那先言：「泥洹道無所復有也。」那先言：「愚癡之人徑來索內外身愛，坐是故不能得度脫於老病死。」那先言：「智者學道人，內外身不著也，人無有恩愛，無有恩愛者無貪欲，無貪欲者無有胞胎，無有胞胎者不生不老，不生不老不病不死，不病不憂不哭，不憂不哭不內心痛，便得泥洹道。」王言：「善哉！」

王復問那先言：「諸學道者悉能得泥洹道不？」那先言：「不能悉得泥洹道也。正向善道者學知正事，當所奉行者奉行之，不當奉行者遠棄之；當所念者念，不當所念者棄之。人如是者，得泥洹道。」王言：「善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王復問那先言：「諸學道者悉能得泥洹道不？」那先言：「不能悉得泥洹道也。正向善道者學知正事，當所奉行者奉行之，不當奉行者遠棄之；當所念者念，不當所念者棄之。人如是者，得泥洹道。」王言：「善哉！」

王復問那先：「人不得泥洹道者，寧知泥洹道為快不？」那先言：「然。雖未得泥洹道，由知泥洹道為快也。」王言：「人未得泥洹道者，何以知為快耶？」那先問王言：「人生未甞截手足，為痛處？」王言：「人雖未甞更截手足，由知為痛也。」那先言：「何用知為痛也？」王言：「其人截手足時𠲳呼，用是知為痛。」那先言：「人亦如是。前得泥洹道者轉相語泥洹道快，用是故信之。」王言：「善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王復問那先：「人不得泥洹道者，寧知泥洹道為快不？」那先言：「然。雖未得泥洹道，由知泥洹道為快也。」王言：「人未得泥洹道者，何以知為快耶？」那先問王言：「人生未甞截手足，為痛處？」王言：「人雖未甞更截手足，由知為痛也。」那先言：「何用知為痛也？」王言：「其人截手足時𠲳呼，用是知為痛。」那先言：「人亦如是。前得泥洹道者轉相語泥洹道快，用是故信之。」王言：「善哉！」

王復問那先：「那先寧曾見佛不？」那先言：「未曾見也。」王言：「那先諸師寧曾見佛不？」那先言：「諸師亦不見佛也。」「如使那先及諸師不見佛者，定為無有佛也。」那先問王言：「王見五百水所合聚處不？」王言：「我不見也。」那先言：「王父及太父皆見是水不？」王言：「皆不見也。」那先言：「王、父及太父皆不見此五百水合聚處，天下定為無此五百水所聚處耶？」王言：「雖我、父及太父皆不見此水者，實有此水。」那先言：「雖我諸師不見佛者，其實有佛。」王言：「善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王復問那先：「那先寧曾見佛不？」那先言：「未曾見也。」王言：「那先諸師寧曾見佛不？」那先言：「諸師亦不見佛也。」「如使那先及諸師不見佛者，定為無有佛也。」那先問王言：「王見五百水所合聚處不？」王言：「我不見也。」那先言：「王父及太父皆見是水不？」王言：「皆不見也。」那先言：「王、父及太父皆不見此五百水合聚處，天下定為無此五百水所聚處耶？」王言：「雖我、父及太父皆不見此水者，實有此水。」那先言：「雖我諸師不見佛者，其實有佛。」王言：「善哉！」