那先比丘經卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 那先比丘經卷下

失譯人名附東晉錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 失譯人名附東晉錄

王復問那先言：「人欲作善，當前作之、須後作之？」那先言：「當居前作之，在後作者不益人。」那先言：「王渴時乃掘地作井，能趣渴不？」王言：「不能趣渴，當居前作井耳。」那先言：「以是故所作當居前。」那先問王：「飢時乃使人耕種，須穀熟乃食耶？」王言：「不。當先儲偫。」那先言：「人如是當先作善，有急乃作善者無益於身。」那先問王：「譬若王有怨，當臨時出戰鬪具？」王言：「不，當宿有儲偫。」那先言：「佛說經言：人當先自念作善，於後作善無益。莫棄大道就邪道，勿效愚人棄善作惡，後坐啼哭無益。人棄捐中正就於不正，臨死時乃悔耳。」王言：「善哉善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王復問那先言：「人欲作善，當前作之、須後作之？」那先言：「當居前作之，在後作者不益人。」那先言：「王渴時乃掘地作井，能趣渴不？」王言：「不能趣渴，當居前作井耳。」那先言：「以是故所作當居前。」那先問王：「飢時乃使人耕種，須穀熟乃食耶？」王言：「不。當先儲偫。」那先言：「人如是當先作善，有急乃作善者無益於身。」那先問王：「譬若王有怨，當臨時出戰鬪具？」王言：「不，當宿有儲偫。」那先言：「佛說經言：人當先自念作善，於後作善無益。莫棄大道就邪道，勿效愚人棄善作惡，後坐啼哭無益。人棄捐中正就於不正，臨死時乃悔耳。」王言：「善哉善哉！」

王復問那先：「卿曹諸沙門說言，世間火不如泥犁中火熱。復言持小石著世間火中至暮不消，取大石著泥犁火中即消。是故我不信。復言人作惡死在泥犁中，數千萬歲其人不消死。是故我重不信是語。」那先問王：「寧聞見水中大蟒蛟龍魚鼈以沙石為食不？」王言：「然。實以此為食。」那先問王：「沙石寧消不？」王言：「皆消。」那先言：「其腹中懷子寧復消不？」王言：「不消。」那先問王：「何故不消？」王言：「相祿獨當然故使不消。」那先言：「泥犁中人數千萬歲不消死者，何所作？過惡未盡故不消死。」那先問王言：「師子虎狼皆肉食噉骨，入腹中時寧消盡不？」王言：「消。」那先問王：「其腹中懷子寧復消不？」王言：「不消。」那先言：「用何故不消？」王言：「獨相祿故不消死。」那先問王言：「牛馬麋鹿皆以蒭草為食不？」王言：「然。」那先言：「其蒭草寧於腹中消不？」王言：「皆消。」那先言：「其腹中懷子寧消不？」王言：「不消。」那先言：「何以故不消？」王言：「獨以相祿當然故使不消。」那先言：「泥犁中人亦如是，過惡未盡故不消死。」那先問王言：「世間女人飲食皆美恣意食，食於腹中寧消不？」王言：「皆消。」那先言：「腹中懷子寧消不？」王言：「子不消。」那先言：「何以故不消？」王言：「獨相祿當然故使不消。」那先言：「泥犁中人亦如是，所以數千萬歲不消死者，用先作惡未解故不消死。」那先言：「人在泥犁中生、在泥犁中長、在泥犁中老，過盡乃當死。」王言：「善哉善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王復問那先：「卿曹諸沙門說言，世間火不如泥犁中火熱。復言持小石著世間火中至暮不消，取大石著泥犁火中即消。是故我不信。復言人作惡死在泥犁中，數千萬歲其人不消死。是故我重不信是語。」那先問王：「寧聞見水中大蟒蛟龍魚鼈以沙石為食不？」王言：「然。實以此為食。」那先問王：「沙石寧消不？」王言：「皆消。」那先言：「其腹中懷子寧復消不？」王言：「不消。」那先問王：「何故不消？」王言：「相祿獨當然故使不消。」那先言：「泥犁中人數千萬歲不消死者，何所作？過惡未盡故不消死。」那先問王言：「師子虎狼皆肉食噉骨，入腹中時寧消盡不？」王言：「消。」那先問王：「其腹中懷子寧復消不？」王言：「不消。」那先言：「用何故不消？」王言：「獨相祿故不消死。」那先問王言：「牛馬麋鹿皆以蒭草為食不？」王言：「然。」那先言：「其蒭草寧於腹中消不？」王言：「皆消。」那先言：「其腹中懷子寧消不？」王言：「不消。」那先言：「何以故不消？」王言：「獨以相祿當然故使不消。」那先言：「泥犁中人亦如是，過惡未盡故不消死。」那先問王言：「世間女人飲食皆美恣意食，食於腹中寧消不？」王言：「皆消。」那先言：「腹中懷子寧消不？」王言：「子不消。」那先言：「何以故不消？」王言：「獨相祿當然故使不消。」那先言：「泥犁中人亦如是，所以數千萬歲不消死者，用先作惡未解故不消死。」那先言：「人在泥犁中生、在泥犁中長、在泥犁中老，過盡乃當死。」王言：「善哉善哉！」

王復問那先：「卿曹諸沙門言，天下地皆在水上，水在風上，風在空上。我不信是。」那先前取王書水，適以指撮之，問王言：「風持水若此。」王言：「善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王復問那先：「卿曹諸沙門言，天下地皆在水上，水在風上，風在空上。我不信是。」那先前取王書水，適以指撮之，問王言：「風持水若此。」王言：「善哉！」

王復問那先言：「泥洹道皆過去，無所復有耶？」那先言：「泥洹道無所復有。」那先言：「愚癡之人貪身愛惜，坐是故不能得度脫生老病死者。」那先言：「智者學道，內外身不愛惜，便無有恩愛。無有恩愛者無貪欲，無貪欲者無胞胎，無胞胎者不生，不生者不老，不老者不病，不病者不死，不死者不憂，不憂者不哭，不哭者不痛，便得泥洹道。」王復問那先：「諸學道者悉能得泥洹道不？」那先言：「不能悉得泥洹道。正嚮善道者學知正事，當所奉行者奉行之、不當奉行者棄遠之，當所念者念、不當所念棄之，如是能得泥洹道。」王復問那先言：「其不得泥洹道者，寧知泥洹道為快不？」那先言：「然。雖未得泥洹道，由知泥洹道為快。」王言：「人未得泥洹道，何以故知快耶？」那先問王言：「人生未甞截手足，寧知截手足為痛劇不？」王言：「雖未曾更截手足，猶知為痛。」那先言：「何用知為痛？」王言：「見其人截手足呻呼，用是故知為痛。」那先言：「人前有得泥洹道者，轉相語泥洹道快，用是故信之。」王言：「善哉善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王復問那先言：「泥洹道皆過去，無所復有耶？」那先言：「泥洹道無所復有。」那先言：「愚癡之人貪身愛惜，坐是故不能得度脫生老病死者。」那先言：「智者學道，內外身不愛惜，便無有恩愛。無有恩愛者無貪欲，無貪欲者無胞胎，無胞胎者不生，不生者不老，不老者不病，不病者不死，不死者不憂，不憂者不哭，不哭者不痛，便得泥洹道。」王復問那先：「諸學道者悉能得泥洹道不？」那先言：「不能悉得泥洹道。正嚮善道者學知正事，當所奉行者奉行之、不當奉行者棄遠之，當所念者念、不當所念棄之，如是能得泥洹道。」王復問那先言：「其不得泥洹道者，寧知泥洹道為快不？」那先言：「然。雖未得泥洹道，由知泥洹道為快。」王言：「人未得泥洹道，何以故知快耶？」那先問王言：「人生未甞截手足，寧知截手足為痛劇不？」王言：「雖未曾更截手足，猶知為痛。」那先言：「何用知為痛？」王言：「見其人截手足呻呼，用是故知為痛。」那先言：「人前有得泥洹道者，轉相語泥洹道快，用是故信之。」王言：「善哉善哉！」

王復問那先：「寧曾見佛不？」那先言：「未曾見。」王言：「那先諸師寧見佛不？」那先言：「諸師亦未曾見佛。」王言：「如使那先及諸師不見佛者，定為無有佛。」那先言：「王寧見五百溪水所合聚處不？」王言：「我不見。」「王父及太父皆見水不？」王言：「皆不見。」那先言：「王父及太父皆不見此水，天下定為無此五百溪水所聚處不？」王言：「雖我不見、父及太父皆不見此水者，實有此水。」那先言：「雖我及諸師不見佛者，其實有佛。」王復問言：「無有復勝佛者耶？」那先言：「然。無有勝佛者。」王復問：「何以為無能勝佛者？」那先問王言：「如人未曾入大海中，寧知海水為大不？有五河，河有五百小河流入大河。河一者名恒、二名信他、三名私他、四名博叉、五名施披夷爾。五河水晝夜流入海，海水亦不增減。」那先言：「王寧能聞知不？」王言：「實知。」那先語：「以得道人共道說無有能勝佛者，是故我信之。」王言：「善哉善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王復問那先：「寧曾見佛不？」那先言：「未曾見。」王言：「那先諸師寧見佛不？」那先言：「諸師亦未曾見佛。」王言：「如使那先及諸師不見佛者，定為無有佛。」那先言：「王寧見五百溪水所合聚處不？」王言：「我不見。」「王父及太父皆見水不？」王言：「皆不見。」那先言：「王父及太父皆不見此水，天下定為無此五百溪水所聚處不？」王言：「雖我不見、父及太父皆不見此水者，實有此水。」那先言：「雖我及諸師不見佛者，其實有佛。」王復問言：「無有復勝佛者耶？」那先言：「然。無有勝佛者。」王復問：「何以為無能勝佛者？」那先問王言：「如人未曾入大海中，寧知海水為大不？有五河，河有五百小河流入大河。河一者名恒、二名信他、三名私他、四名博叉、五名施披夷爾。五河水晝夜流入海，海水亦不增減。」那先言：「王寧能聞知不？」王言：「實知。」那先語：「以得道人共道說無有能勝佛者，是故我信之。」王言：「善哉善哉！」

王復問那先言：「當何用知無有勝佛者？」那先問王：「造書師者為誰？」王言：「造書師者名質。」那先言：「王寧曾見質不？」王言：「質已死久遠，未曾見。」那先言：「王未見質，何用知質為造書師？」王言：「持古時書字轉相教告，用是故我知名為質。」那先言：「用是故，我曹見佛經戒，如見佛無異。佛所說經道甚深快人，知佛經戒以後便相效，用是故我知為有不能勝佛者。」王復問那先：「自見佛經道，可久行之？」那先言：「佛所施教禁戒經甚快，當奉行之至老。」王言：「善哉善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王復問那先言：「當何用知無有勝佛者？」那先問王：「造書師者為誰？」王言：「造書師者名質。」那先言：「王寧曾見質不？」王言：「質已死久遠，未曾見。」那先言：「王未見質，何用知質為造書師？」王言：「持古時書字轉相教告，用是故我知名為質。」那先言：「用是故，我曹見佛經戒，如見佛無異。佛所說經道甚深快人，知佛經戒以後便相效，用是故我知為有不能勝佛者。」王復問那先：「自見佛經道，可久行之？」那先言：「佛所施教禁戒經甚快，當奉行之至老。」王言：「善哉善哉！」

王復問那先：「人死已後，身不隨後世生耶？」那先言：「人死已後更受新身，故身不隨。」那先言：「譬若燈中炷更相然，故炷續在、新炷更然。人身如是，故身不行、更受新身。」那先問王：「王小時從師學書讀經不？」王言：「然。我續念之。」那先問王：「王所從師受經書，師寧知本經書耶？王悉奪得其本經書。」王言：「不也。師續自知本經書耳。」那先言：「人身若此，置故身、更受新身。」王言：「善哉善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王復問那先：「人死已後，身不隨後世生耶？」那先言：「人死已後更受新身，故身不隨。」那先言：「譬若燈中炷更相然，故炷續在、新炷更然。人身如是，故身不行、更受新身。」那先問王：「王小時從師學書讀經不？」王言：「然。我續念之。」那先問王：「王所從師受經書，師寧知本經書耶？王悉奪得其本經書。」王言：「不也。師續自知本經書耳。」那先言：「人身若此，置故身、更受新身。」王言：「善哉善哉！」

王復問那先：「審為有智無？」那先言：「無有智。譬若人盜他人菓蓏，盜者寧有過無？」王言：「有過。」那先言：「初種樹栽時，上無有菓，何緣盜者當有過？」王言：「設不種栽，何緣有菓？是故盜者無狀。」那先言：「人亦如是，用今世身作善惡，生於後世更受新身。」王言：「人用是故身行作善惡所在。」那先言：「人諸所作善惡隨人，如影隨身。人死，但亡其身，不亡其行。譬如然火夜書，火滅其字續在，火至復更成之。今世所作行，後世成如，受之如是。」王言：「善哉善哉！」王言那先：「寧能分別指示善惡所在不耶？」那先言：「不可得知善惡所在。」那先問王：「樹木未有菓時，王寧能分別指示言某枝間有某菓、某枝間無有菓？寧可豫知之不耶？」王言：「不可知。」那先言：「人未得道，不能豫知善惡所在。」王言：「善哉善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王復問那先：「審為有智無？」那先言：「無有智。譬若人盜他人菓蓏，盜者寧有過無？」王言：「有過。」那先言：「初種樹栽時，上無有菓，何緣盜者當有過？」王言：「設不種栽，何緣有菓？是故盜者無狀。」那先言：「人亦如是，用今世身作善惡，生於後世更受新身。」王言：「人用是故身行作善惡所在。」那先言：「人諸所作善惡隨人，如影隨身。人死，但亡其身，不亡其行。譬如然火夜書，火滅其字續在，火至復更成之。今世所作行，後世成如，受之如是。」王言：「善哉善哉！」王言那先：「寧能分別指示善惡所在不耶？」那先言：「不可得知善惡所在。」那先問王：「樹木未有菓時，王寧能分別指示言某枝間有某菓、某枝間無有菓？寧可豫知之不耶？」王言：「不可知。」那先言：「人未得道，不能豫知善惡所在。」王言：「善哉善哉！」

王復問：「人當於後世生者，寧能自知不？」那先言：「其當生者自知。」王言：「何用知之？」那先言：「譬如田家耕種，天雨時節，其人寧豫知當得穀不？」王言：「然知。知田當得穀多。」那先言：「人如是，人當於後世生，豫自知。」王言：「善哉善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王復問：「人當於後世生者，寧能自知不？」那先言：「其當生者自知。」王言：「何用知之？」那先言：「譬如田家耕種，天雨時節，其人寧豫知當得穀不？」王言：「然知。知田當得穀多。」那先言：「人如是，人當於後世生，豫自知。」王言：「善哉善哉！」

王復問那先：「審有泥洹無？」那先言：「審有。」王言那先：「寧能指示我佛在某處不？」那先言：「不能指示佛處。佛已泥曰去，不可得指示見處。」那先言：「譬若人然大火已即滅其火焰，寧可復指示知光所在不？」王言：「不可知處。」那先言：「佛已泥曰去，不可復知處。」王言：「善哉善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王復問那先：「審有泥洹無？」那先言：「審有。」王言那先：「寧能指示我佛在某處不？」那先言：「不能指示佛處。佛已泥曰去，不可得指示見處。」那先言：「譬若人然大火已即滅其火焰，寧可復指示知光所在不？」王言：「不可知處。」那先言：「佛已泥曰去，不可復知處。」王言：「善哉善哉！」

王又問那先：「沙門寧能自愛其身不？」那先言：「沙門不自愛其身。」王言：「如令沙門不自愛其身者，何以故自消息臥、欲得安溫濡飲食、欲得美善自護視。何以故？」那先言：「王寧曾入戰鬪中不？」王言：「然。曾入戰鬪中。」那先言：「在戰鬪中時，曾為刀刃牟箭瘡所中不？」王言：「我頗為刀刃所中。」那先問王：「奈刀刃牟箭瘡何？」王言：「我以膏藥綿裹耳。」那先問王言：「為愛瘡故，以膏藥綿絮裹耶？」王言：「我不愛瘡。」那先言：「殊不愛瘡者，何以持膏藥綿絮裹而護之？」王言：「我欲使瘡早愈。」那先言：「沙門亦如是。不愛其身，雖飲食心，不樂用作美不用作好，不用作肌色，趣欲支身體，奉行佛經戒耳。佛經說言，人有九孔為九弓瘡，諸孔皆臭處不淨。」王言：「善哉善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王又問那先：「沙門寧能自愛其身不？」那先言：「沙門不自愛其身。」王言：「如令沙門不自愛其身者，何以故自消息臥、欲得安溫濡飲食、欲得美善自護視。何以故？」那先言：「王寧曾入戰鬪中不？」王言：「然。曾入戰鬪中。」那先言：「在戰鬪中時，曾為刀刃牟箭瘡所中不？」王言：「我頗為刀刃所中。」那先問王：「奈刀刃牟箭瘡何？」王言：「我以膏藥綿裹耳。」那先問王言：「為愛瘡故，以膏藥綿絮裹耶？」王言：「我不愛瘡。」那先言：「殊不愛瘡者，何以持膏藥綿絮裹而護之？」王言：「我欲使瘡早愈。」那先言：「沙門亦如是。不愛其身，雖飲食心，不樂用作美不用作好，不用作肌色，趣欲支身體，奉行佛經戒耳。佛經說言，人有九孔為九弓瘡，諸孔皆臭處不淨。」王言：「善哉善哉！」

王復問那先：「佛為有三十二相、八十種好身，皆金色有光影耶？」那先言：「佛審有三十二相八十種好身，皆有金色光影。」王言：「佛父母寧有三十二相八十種好身，皆有金色有光影耶？」那先言：「佛父母無是相。」王言：「如是相好，是父母無是相，佛亦無是相。」王復言：「人生子像其種類，父母無是相者，佛定無是相。」那先言：「佛父母雖無是三十二相八十種好身金光色者，佛審有是相。」那先言：「王曾見蓮花不？」王言：「我見之。」那先言：「此蓮花生於地、長於泥水。其色甚好，寧復類泥水色不？」王言：「不類地泥水色。」那先言：「雖佛父母無是相者，佛審有是相。佛生於世間、長於世間，而不像世間之事。」王言：「善哉善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王復問那先：「佛為有三十二相、八十種好身，皆金色有光影耶？」那先言：「佛審有三十二相八十種好身，皆有金色光影。」王言：「佛父母寧有三十二相八十種好身，皆有金色有光影耶？」那先言：「佛父母無是相。」王言：「如是相好，是父母無是相，佛亦無是相。」王復言：「人生子像其種類，父母無是相者，佛定無是相。」那先言：「佛父母雖無是三十二相八十種好身金光色者，佛審有是相。」那先言：「王曾見蓮花不？」王言：「我見之。」那先言：「此蓮花生於地、長於泥水。其色甚好，寧復類泥水色不？」王言：「不類地泥水色。」那先言：「雖佛父母無是相者，佛審有是相。佛生於世間、長於世間，而不像世間之事。」王言：「善哉善哉！」

王復問那先：「佛審如第七天王梵所行，不與婦女交會不？」那先言：「然。審離於女人，淨潔無瑕穢。」王言：「假令佛如第七天王所行者，佛為第七天王梵弟子。」那先問王：「第七天王者有念無念？」王言：「第七天王梵有念。」那先言：「是故第七天王梵及上諸天，皆為佛弟子。」那先問王言：「象鳴聲何等類？」王言：「象鳴聲如鴈聲。」那先言：「如是，象為是鴈弟子？各自異類？佛亦如是，非第七天王梵弟子。」王言：「善哉善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王復問那先：「佛審如第七天王梵所行，不與婦女交會不？」那先言：「然。審離於女人，淨潔無瑕穢。」王言：「假令佛如第七天王所行者，佛為第七天王梵弟子。」那先問王：「第七天王者有念無念？」王言：「第七天王梵有念。」那先言：「是故第七天王梵及上諸天，皆為佛弟子。」那先問王言：「象鳴聲何等類？」王言：「象鳴聲如鴈聲。」那先言：「如是，象為是鴈弟子？各自異類？佛亦如是，非第七天王梵弟子。」王言：「善哉善哉！」

王復問那先：「佛寧悉學知經戒不？」那先言：「佛悉學知奉行經戒。」王言：「佛從誰師受經戒？」那先言：「佛無師。佛得道時，便悉自知諸經道。佛不如諸弟子學知，佛所教諸弟子皆當奉行至老。」王又問那先：「人父母死時悲啼哭淚出，人有聞佛經亦復悲啼淚出俱爾，寧別異不？」那先言：「人為父母啼泣，皆感恩愛恩、念愁憂苦痛。此曹憂者愚癡憂，其有聞佛經道淚出者，皆有慈哀之心，念世間懃苦，是故淚出。其得福甚大。」王言：「善哉！」王又問那先：「以得度脫者有何等別異？」那先言：「人未得脫者有貪欲心，人得脫者無有貪欲之心，但欲趣得飯食支命耳。」王言：「我見世間人皆欲快身，欲得美食無有厭足。」那先言：「人未得度脫，飲食者用作榮樂好美。得度脫者，雖飲食，不以為樂、不以為甘，趣欲支命。」王言：「善哉善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王復問那先：「佛寧悉學知經戒不？」那先言：「佛悉學知奉行經戒。」王言：「佛從誰師受經戒？」那先言：「佛無師。佛得道時，便悉自知諸經道。佛不如諸弟子學知，佛所教諸弟子皆當奉行至老。」王又問那先：「人父母死時悲啼哭淚出，人有聞佛經亦復悲啼淚出俱爾，寧別異不？」那先言：「人為父母啼泣，皆感恩愛恩、念愁憂苦痛。此曹憂者愚癡憂，其有聞佛經道淚出者，皆有慈哀之心，念世間懃苦，是故淚出。其得福甚大。」王言：「善哉！」王又問那先：「以得度脫者有何等別異？」那先言：「人未得脫者有貪欲心，人得脫者無有貪欲之心，但欲趣得飯食支命耳。」王言：「我見世間人皆欲快身，欲得美食無有厭足。」那先言：「人未得度脫，飲食者用作榮樂好美。得度脫者，雖飲食，不以為樂、不以為甘，趣欲支命。」王言：「善哉善哉！」

王復問那先：「人家有所作，能念久遠之事不？」那先言：「人愁憂時皆念久遠之事。王用何等念之？用志念耶？用念念耶？」那先問王言：「寧曾有所學知以後念之不？」王言：「然。我曾有所學知，以後忽忘之。」那先言：「王是時無志耶而忘之乎？」王言：「我時忘念。」那先言：「可差，王為有象。」王復問那先：「人有作皆念耶？若甫始有所作，念見在所作，皆用念知耶？」那先言：「已去之事皆用念知之，今現在之事亦用念知之。」王言：「如是人但念去事，不能復念新事。」那先言：「假令新者有所作，不可念者亦如是。」王言：「人新學書技巧為唐捐耶？」那先言：「人新學書畫者，有念故，令弟子學者有知，是故有念耳。」王言：「善哉善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王復問那先：「人家有所作，能念久遠之事不？」那先言：「人愁憂時皆念久遠之事。王用何等念之？用志念耶？用念念耶？」那先問王言：「寧曾有所學知以後念之不？」王言：「然。我曾有所學知，以後忽忘之。」那先言：「王是時無志耶而忘之乎？」王言：「我時忘念。」那先言：「可差，王為有象。」王復問那先：「人有作皆念耶？若甫始有所作，念見在所作，皆用念知耶？」那先言：「已去之事皆用念知之，今現在之事亦用念知之。」王言：「如是人但念去事，不能復念新事。」那先言：「假令新者有所作，不可念者亦如是。」王言：「人新學書技巧為唐捐耶？」那先言：「人新學書畫者，有念故，令弟子學者有知，是故有念耳。」王言：「善哉善哉！」

王復問那先：「人用幾事生念念耶？」那先言：「人凡有十六事生念。一者久遠所作生念、二者新有所學生念、三者若有大事生念、四者思善生念、五者曾所更苦生念、六者自思惟生念、七者曾雜所作生念、八者教人生念、九者象生念、十者曾有所忘生念、十一者因識生念、十二者教計生念、十三者負債生念、十四者一心生念、十五者讀書生念、十六者曾有所寄更見生念。是為十六事生念。」王復問那先：「何等為念久者？」那先言：「佛弟子阿難女弟子優婆夷鳩讐單罷，念千億世宿命之事，及餘道人皆能念去世之事。如阿難女弟子輩甚眾多，念此已便生念。」王又問：「何等新所學生念者？」那先言：「如人曾學知挍計，後復忘之。見人挍計，便更生念。」王又問那先：「何等為大事生念？」那先言：「譬若大子立為王，自念為豪貴，是大事生念。」王復問那先：「何等為思善生念者？」那先言：「譬若人為人所請呼，極善意賓延遇待之。其人自念言：昔日為某所請呼，善意待人，是為思善生念。」王又問那先：「何等為更苦生念者？」那先言：「譬若人曾為人所撾捶閉繫牢獄，是為更苦生念。」王復問那先言：「何等為自惟生念者？」那先言：「譬若人曾有所見家室宗親及畜生，是為自惟生念。」王又問那先言：「何等為曾雜所作生念者？」那先言：「譬若人萬物字顏色香臭酢苦，念此諸事，是為曾雜生念。」王復問那先言：「何等為教人生念者？」那先言：「人自喜忘邊人，或有念者、或有忘者，是教人生念。」王又問那先言：「何等為象生念者？」那先言：「人牛馬各自有象類，是為象生念。」王又問那先言：「何等為曾所忘生念者？」那先言：「譬若人卒有所忘，數數獨念得之，是為曾所忘生念。」王復問那先：「何等為因識生念者？」那先言：「學書者能次其字，是為因識生念。」王復問那先：「何等為挍計生念者？」那先言：「如人共挍計，成就悉知、策術分明，是為挍計生念。」王又問那先：「何者為負債生念者？」那先言：「如人所當債所當歸，是為負債生念。」王又問那先：「何等為一心生念者？」那先言：「沙門一其心，自念所從來生千億世時事，是我為一其心生念。」王又問那先：「何等為讀書生念者？」那先言：「帝有久古之書，念言某帝某吏時書也，是為讀書生念。」「何等為曾有所寄更見生念者？」那先言：「若人有所寄更眼見之便生念，是為所寄生念。」王言：「善哉善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王復問那先：「人用幾事生念念耶？」那先言：「人凡有十六事生念。一者久遠所作生念、二者新有所學生念、三者若有大事生念、四者思善生念、五者曾所更苦生念、六者自思惟生念、七者曾雜所作生念、八者教人生念、九者象生念、十者曾有所忘生念、十一者因識生念、十二者教計生念、十三者負債生念、十四者一心生念、十五者讀書生念、十六者曾有所寄更見生念。是為十六事生念。」王復問那先：「何等為念久者？」那先言：「佛弟子阿難女弟子優婆夷鳩讐單罷，念千億世宿命之事，及餘道人皆能念去世之事。如阿難女弟子輩甚眾多，念此已便生念。」王又問：「何等新所學生念者？」那先言：「如人曾學知挍計，後復忘之。見人挍計，便更生念。」王又問那先：「何等為大事生念？」那先言：「譬若大子立為王，自念為豪貴，是大事生念。」王復問那先：「何等為思善生念者？」那先言：「譬若人為人所請呼，極善意賓延遇待之。其人自念言：昔日為某所請呼，善意待人，是為思善生念。」王又問那先：「何等為更苦生念者？」那先言：「譬若人曾為人所撾捶閉繫牢獄，是為更苦生念。」王復問那先言：「何等為自惟生念者？」那先言：「譬若人曾有所見家室宗親及畜生，是為自惟生念。」王又問那先言：「何等為曾雜所作生念者？」那先言：「譬若人萬物字顏色香臭酢苦，念此諸事，是為曾雜生念。」王復問那先言：「何等為教人生念者？」那先言：「人自喜忘邊人，或有念者、或有忘者，是教人生念。」王又問那先言：「何等為象生念者？」那先言：「人牛馬各自有象類，是為象生念。」王又問那先言：「何等為曾所忘生念者？」那先言：「譬若人卒有所忘，數數獨念得之，是為曾所忘生念。」王復問那先：「何等為因識生念者？」那先言：「學書者能次其字，是為因識生念。」王復問那先：「何等為挍計生念者？」那先言：「如人共挍計，成就悉知、策術分明，是為挍計生念。」王又問那先：「何者為負債生念者？」那先言：「如人所當債所當歸，是為負債生念。」王又問那先：「何等為一心生念者？」那先言：「沙門一其心，自念所從來生千億世時事，是我為一其心生念。」王又問那先：「何等為讀書生念者？」那先言：「帝有久古之書，念言某帝某吏時書也，是為讀書生念。」「何等為曾有所寄更見生念者？」那先言：「若人有所寄更眼見之便生念，是為所寄生念。」王言：「善哉善哉！」

王復問那先言：「佛寧悉知去事、甫始當來事耶？」那先言：「然。佛悉知之。」王言：「假令佛悉知諸事者，何故不一時教弟子，何故稍稍教之？」那先問王：「國中寧有醫師無？」王言：「有醫師。」那先言：「其醫師寧能悉知天下諸藥不？」王言：「能悉知諸藥。」那先問王：「其藥師治人病，為一時與藥、為稍稍與之？」王言：「未病不可豫與藥，應病乃與藥耳。」那先言：「佛雖悉知去來現在之事，亦不可一時教天下人，當稍稍授經戒令奉行之耳。」王言：「善哉善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王復問那先言：「佛寧悉知去事、甫始當來事耶？」那先言：「然。佛悉知之。」王言：「假令佛悉知諸事者，何故不一時教弟子，何故稍稍教之？」那先問王：「國中寧有醫師無？」王言：「有醫師。」那先言：「其醫師寧能悉知天下諸藥不？」王言：「能悉知諸藥。」那先問王：「其藥師治人病，為一時與藥、為稍稍與之？」王言：「未病不可豫與藥，應病乃與藥耳。」那先言：「佛雖悉知去來現在之事，亦不可一時教天下人，當稍稍授經戒令奉行之耳。」王言：「善哉善哉！」

王又問那先：「卿曹沙門言，人在世間作惡至百歲，臨欲死時念佛，死後者皆生天上。我不信是語。復言殺一生死即入泥犁中。我不信是也。」那先問王：「如人持小石置水上，石浮耶沒耶？」王言：「其石沒。」那先言：「如令持百枚大石置船上，其船寧沒不？」王言：「不沒。」那先言：「船中百枚大石，因船故不得沒。人雖有本惡，一時念佛，用是不入泥犁中，便生天上。其小石沒者，如人作惡，不知佛經，死後便入泥犁。」王言：「善哉善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王又問那先：「卿曹沙門言，人在世間作惡至百歲，臨欲死時念佛，死後者皆生天上。我不信是語。復言殺一生死即入泥犁中。我不信是也。」那先問王：「如人持小石置水上，石浮耶沒耶？」王言：「其石沒。」那先言：「如令持百枚大石置船上，其船寧沒不？」王言：「不沒。」那先言：「船中百枚大石，因船故不得沒。人雖有本惡，一時念佛，用是不入泥犁中，便生天上。其小石沒者，如人作惡，不知佛經，死後便入泥犁。」王言：「善哉善哉！」

王復問那先：「卿曹用何等故，行學道作沙門？」那先言：「我今以過去苦、現在苦、當來苦，欲棄是諸苦，不欲復受更故，行學道作沙門。」王復問那先：「苦乃在後世，何為豫學道作沙門？」那先問王：「王寧有敵國怨家欲相攻擊不？」王言：「然。有敵國怨家常欲相攻擊也。」那先問王：「敵主臨來時，王乃作鬪具備守掘塹耶？當豫作之乎？」王言：「當豫有儲偫。」那先問王：「何等故先作儲偫？」王言：「備敵來無時故。」那先問王：「敵尚未來，何故豫備之？」那先又問王：「飢乃田種、渴乃鑿井，何故豫作備度？」王言：「善哉善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王復問那先：「卿曹用何等故，行學道作沙門？」那先言：「我今以過去苦、現在苦、當來苦，欲棄是諸苦，不欲復受更故，行學道作沙門。」王復問那先：「苦乃在後世，何為豫學道作沙門？」那先問王：「王寧有敵國怨家欲相攻擊不？」王言：「然。有敵國怨家常欲相攻擊也。」那先問王：「敵主臨來時，王乃作鬪具備守掘塹耶？當豫作之乎？」王言：「當豫有儲偫。」那先問王：「何等故先作儲偫？」王言：「備敵來無時故。」那先問王：「敵尚未來，何故豫備之？」那先又問王：「飢乃田種、渴乃鑿井，何故豫作備度？」王言：「善哉善哉！」

王又問那先：「第七梵天去是幾所？」那先言：「甚遠。令大如王殿石，從第七梵天上墮之，六日乃墮此間地耳。」王言：「卿曹諸沙門言，得羅漢道，如人屈伸臂頃，以飛上第七梵天上。」王言：「我不信是。行數千萬億里，何以疾乃爾？」那先問王：「王本生何國？」王言：「我本生大秦國，國名阿荔散。」那先問王：「阿荔散去是間幾里？」王言：「去是二千由旬，合八萬里。」那先問王：「曾頗於此遙念本國中事不？」王言：「然。恒念本國中事耳。」那先言：「王試復更念本國中事，曾有所作為者？」王言：「我即念已。」那先言：「王行八萬里反覆何以疾？」王言：「善哉善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王又問那先：「第七梵天去是幾所？」那先言：「甚遠。令大如王殿石，從第七梵天上墮之，六日乃墮此間地耳。」王言：「卿曹諸沙門言，得羅漢道，如人屈伸臂頃，以飛上第七梵天上。」王言：「我不信是。行數千萬億里，何以疾乃爾？」那先問王：「王本生何國？」王言：「我本生大秦國，國名阿荔散。」那先問王：「阿荔散去是間幾里？」王言：「去是二千由旬，合八萬里。」那先問王：「曾頗於此遙念本國中事不？」王言：「然。恒念本國中事耳。」那先言：「王試復更念本國中事，曾有所作為者？」王言：「我即念已。」那先言：「王行八萬里反覆何以疾？」王言：「善哉善哉！」

王復問那先：「若有兩人於此俱死，一人上生第七梵天、一人生罽賓。罽賓去七百二十里，誰為先到者？」那先言：「試念阿荔國。」王言：「我已念之。」那先復言：「王試復念罽賓。」王言：「我已念之。」那先問王：「念是兩國，何所疾者？」王言：「俱等耳。」那先言：「兩人俱死，一人生第七梵天上、一人生罽賓，亦等耳。」那先問王：「若有一雙飛鳥，一於一高樹上止、一鳥於卑樹上止，兩鳥俱飛，誰影先在地者？」王言：「其影俱到地耳。」那先言：「兩人俱死，一人生第七天上、一人生罽賓，亦俱時至耳。」王言：「善哉善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王復問那先：「若有兩人於此俱死，一人上生第七梵天、一人生罽賓。罽賓去七百二十里，誰為先到者？」那先言：「試念阿荔國。」王言：「我已念之。」那先復言：「王試復念罽賓。」王言：「我已念之。」那先問王：「念是兩國，何所疾者？」王言：「俱等耳。」那先言：「兩人俱死，一人生第七梵天上、一人生罽賓，亦等耳。」那先問王：「若有一雙飛鳥，一於一高樹上止、一鳥於卑樹上止，兩鳥俱飛，誰影先在地者？」王言：「其影俱到地耳。」那先言：「兩人俱死，一人生第七天上、一人生罽賓，亦俱時至耳。」王言：「善哉善哉！」

王復問那先：「人用幾事學知道？」那先言：「用七事學知道。何等為七？一者念善惡之事、二者精進、三者樂道、四者伏意為善、五者念道、六者一心、七者適無所憎愛。」王又問那先：「人用此七事學知道耶？」那先言：「不悉用七事學知道。知者持知善惡，用是一事別知耳。」王又問那先：「假令用一事知者，何為說七言？」那先問王：「如人持刀著鞘中倚壁，刀寧能自有所割截不？」王言：「不能有所割截。」那先言：「人心雖明會，當得是六事共成智耳。」王言：「善哉善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王復問那先：「人用幾事學知道？」那先言：「用七事學知道。何等為七？一者念善惡之事、二者精進、三者樂道、四者伏意為善、五者念道、六者一心、七者適無所憎愛。」王又問那先：「人用此七事學知道耶？」那先言：「不悉用七事學知道。知者持知善惡，用是一事別知耳。」王又問那先：「假令用一事知者，何為說七言？」那先問王：「如人持刀著鞘中倚壁，刀寧能自有所割截不？」王言：「不能有所割截。」那先言：「人心雖明會，當得是六事共成智耳。」王言：「善哉善哉！」

王復問那先：「人家作善得福大耶？作惡得殃大耶？」那先言：「人作善得福大，作惡得殃小。人家作惡日日自悔過，是故其過日小。人家作善，日夜自念歡喜，是故得福大。」那先言：「昔者佛在時，其國中有人掘無手足，而取蓮花持上佛。佛即告諸比丘言：『此掘足手兒，却後九十一劫不復入泥犁中、畜生劈荔道中，得生天上。天上壽終復還作人。』是故我知人作小善得福大。作其惡人自悔，過日消滅而盡。是故我知人作過其殃小。」王言：「善哉善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王復問那先：「人家作善得福大耶？作惡得殃大耶？」那先言：「人作善得福大，作惡得殃小。人家作惡日日自悔過，是故其過日小。人家作善，日夜自念歡喜，是故得福大。」那先言：「昔者佛在時，其國中有人掘無手足，而取蓮花持上佛。佛即告諸比丘言：『此掘足手兒，却後九十一劫不復入泥犁中、畜生劈荔道中，得生天上。天上壽終復還作人。』是故我知人作小善得福大。作其惡人自悔，過日消滅而盡。是故我知人作過其殃小。」王言：「善哉善哉！」

王復問那先：「智者作惡、愚人作惡，此兩人殃咎誰得多者？」那先言：「愚人作惡得殃大，智人作惡得殃小。」王言：「不知那先言。」王言：「我國治法，大臣有過則罪之重，小民有過罪之輕。是故我知智者作過惡得殃大，愚者作惡得殃小。」那先問王：「譬如燒鐵在地，一人知為燒鐵、一人不知，兩人俱前取燒鐵，誰爛手大者耶？」王言：「不知者手爛大。」那先言：「愚者作惡，不能自悔，故其殃大。智者作惡，知不當所為，日自悔過，故其殃少。」王言：「善哉善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王復問那先：「智者作惡、愚人作惡，此兩人殃咎誰得多者？」那先言：「愚人作惡得殃大，智人作惡得殃小。」王言：「不知那先言。」王言：「我國治法，大臣有過則罪之重，小民有過罪之輕。是故我知智者作過惡得殃大，愚者作惡得殃小。」那先問王：「譬如燒鐵在地，一人知為燒鐵、一人不知，兩人俱前取燒鐵，誰爛手大者耶？」王言：「不知者手爛大。」那先言：「愚者作惡，不能自悔，故其殃大。智者作惡，知不當所為，日自悔過，故其殃少。」王言：「善哉善哉！」

王復問那先：「人有能持此身，飛行上至第七梵天上，及至欝單曰地，及所欲至處者不耶？」那先言：「能。」王言：「奈何持此身上第七梵天，及欝單曰地，及所欲至處乎？」那先問王：「王寧自念少小時跳戲一丈地不？」王言：「我年少時意念欲跳，便跳一丈餘地。」那先言：「得道之人意欲跳至第七天上，及至欝單曰地者亦爾。」王言：「善哉善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王復問那先：「人有能持此身，飛行上至第七梵天上，及至欝單曰地，及所欲至處者不耶？」那先言：「能。」王言：「奈何持此身上第七梵天，及欝單曰地，及所欲至處乎？」那先問王：「王寧自念少小時跳戲一丈地不？」王言：「我年少時意念欲跳，便跳一丈餘地。」那先言：「得道之人意欲跳至第七天上，及至欝單曰地者亦爾。」王言：「善哉善哉！」

王復問那先：「卿曹諸沙門言，有骨長四千里。何等身骨長四千里？」那先問：「王曾聞大海中有大魚名質，身長二萬八千里者不？」王言：「然。有是，我曾聞之。」那先言：「如是二萬八千里魚，其脇骨長四千里，王怪之為？」王復問那先：「卿曹諸沙門說言，我能斷喘息之事。」王言：「奈何可斷喘息氣耶？」那先問王：「寧曾聞志不？」王言：「我聞之。」那先言：「王以為志在人身中耶？」王言：「我以為志在人身中。」那先言：「王以為愚人，不能制其身口者不能持經戒，如此曹人亦不樂其身。」那先言：「其學道人者，能制其身、能制口、能持經戒，能一其心得四禪，便能不復喘息耳。」王言：「善哉善哉！」王復問那先：「為呼言海，海為是水名為海耶？用他事故言海？」那先言：「人所以呼為海者，水與鹽參各半，是故為海耳。」王復問那先：「何以故海悉醎如鹽味？」那先言：「所以海水醎者，啖畜以來久遠，及魚鼈虫多共漬水中，是故令醎耳。」王言：「善哉善哉！」王復問那先：「人得道已，寧能悉思惟深奧眾事不？」那先言：「然。人得道已，能悉思惟深奧之事。佛經最深奧知眾事，不可稱量眾事皆以智評之。」王言：「善哉善哉！」王復問那先：「人、神智、自然，此三事寧同不各異？」那先言：「人神者生覺，智者曉道，自然者虛空無有人也。」王又問那先：「人言得人，何等為得人者？今眼視色、耳聽聲、鼻聞香臭、口知味、身知軟麁、志知善惡之事，何所為得人者？」那先問王：「如今合解用目視，脫瞳子去之，視寧廣遠不？裂大其耳，聽聲寧廣遠不？決鼻令大，其聞香寧多不？吻口令大，知味寧多不？剝割肌膚，寧令信知麁軟不？拔去其意，盛念寧多不？」王言：「不也。」那先言：「佛所作甚難，佛所知甚妙。」王復問那先：「所作何等甚難、何等甚妙？」那先言：「佛能知人腹中目所不見事，悉能解之。能解目事、能解耳事、能解鼻事、能解口事、能解身事、能解販事、能解所念事、能解神事。」那先言：「人取海水含之，寧能別知口中水，是某泉水、是某流水、是某河水不？」王言：「眾水皆合為一，難各別知。」那先言：「佛所作為甚難，皆能別知。今人神不見人身中有六事不可見。」那先言：「是故佛解之，從心念至目所見、從心念至耳所聽、從心念至鼻所嗅、從心念至口知味、從心念至身知苦樂寒溫麁堅、從心念有所向，佛悉知分別解之。」王言：「善哉善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王復問那先：「卿曹諸沙門言，有骨長四千里。何等身骨長四千里？」那先問：「王曾聞大海中有大魚名質，身長二萬八千里者不？」王言：「然。有是，我曾聞之。」那先言：「如是二萬八千里魚，其脇骨長四千里，王怪之為？」王復問那先：「卿曹諸沙門說言，我能斷喘息之事。」王言：「奈何可斷喘息氣耶？」那先問王：「寧曾聞志不？」王言：「我聞之。」那先言：「王以為志在人身中耶？」王言：「我以為志在人身中。」那先言：「王以為愚人，不能制其身口者不能持經戒，如此曹人亦不樂其身。」那先言：「其學道人者，能制其身、能制口、能持經戒，能一其心得四禪，便能不復喘息耳。」王言：「善哉善哉！」王復問那先：「為呼言海，海為是水名為海耶？用他事故言海？」那先言：「人所以呼為海者，水與鹽參各半，是故為海耳。」王復問那先：「何以故海悉醎如鹽味？」那先言：「所以海水醎者，啖畜以來久遠，及魚鼈虫多共漬水中，是故令醎耳。」王言：「善哉善哉！」王復問那先：「人得道已，寧能悉思惟深奧眾事不？」那先言：「然。人得道已，能悉思惟深奧之事。佛經最深奧知眾事，不可稱量眾事皆以智評之。」王言：「善哉善哉！」王復問那先：「人、神智、自然，此三事寧同不各異？」那先言：「人神者生覺，智者曉道，自然者虛空無有人也。」王又問那先：「人言得人，何等為得人者？今眼視色、耳聽聲、鼻聞香臭、口知味、身知軟麁、志知善惡之事，何所為得人者？」那先問王：「如今合解用目視，脫瞳子去之，視寧廣遠不？裂大其耳，聽聲寧廣遠不？決鼻令大，其聞香寧多不？吻口令大，知味寧多不？剝割肌膚，寧令信知麁軟不？拔去其意，盛念寧多不？」王言：「不也。」那先言：「佛所作甚難，佛所知甚妙。」王復問那先：「所作何等甚難、何等甚妙？」那先言：「佛能知人腹中目所不見事，悉能解之。能解目事、能解耳事、能解鼻事、能解口事、能解身事、能解販事、能解所念事、能解神事。」那先言：「人取海水含之，寧能別知口中水，是某泉水、是某流水、是某河水不？」王言：「眾水皆合為一，難各別知。」那先言：「佛所作為甚難，皆能別知。今人神不見人身中有六事不可見。」那先言：「是故佛解之，從心念至目所見、從心念至耳所聽、從心念至鼻所嗅、從心念至口知味、從心念至身知苦樂寒溫麁堅、從心念有所向，佛悉知分別解之。」王言：「善哉善哉！」

那先言：「夜已半，我欲去。」王即勅傍臣：「取四端㲲布搵置油麻中持以為炬，當送那先歸。恭事那先，如事我身。」傍臣皆言：「受教。」王言：「得師如那先，作弟子如我，可得道疾。」王諸所問，那先輒事事答之，王大歡喜，王即出中藏好衣直十萬，以上那先。王語那先：「從今以去，願那先日與八百沙門共於宮中飯食，及所欲皆從王取之。」那先報王：「我為道人，略無所欲。」王言那先：「當自護，亦當護我身。」那先言：「何等當自護、護王身？」王報言：「恐人論議，呼王為慳。那先為解諸狐疑，而不能賜與。或恐人言：那先不能解王疑，故王不賞賜。」王言那先：「受者令我得其福，那先亦當護其名。」王言：「譬若師子在金檻中，由為拘閉，常有欲望去心。今我雖為國宮省中，其意不樂，欲棄國去而行學道。」王語竟，那先便歸佛寺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 那先言：「夜已半，我欲去。」王即勅傍臣：「取四端㲲布搵置油麻中持以為炬，當送那先歸。恭事那先，如事我身。」傍臣皆言：「受教。」王言：「得師如那先，作弟子如我，可得道疾。」王諸所問，那先輒事事答之，王大歡喜，王即出中藏好衣直十萬，以上那先。王語那先：「從今以去，願那先日與八百沙門共於宮中飯食，及所欲皆從王取之。」那先報王：「我為道人，略無所欲。」王言那先：「當自護，亦當護我身。」那先言：「何等當自護、護王身？」王報言：「恐人論議，呼王為慳。那先為解諸狐疑，而不能賜與。或恐人言：那先不能解王疑，故王不賞賜。」王言那先：「受者令我得其福，那先亦當護其名。」王言：「譬若師子在金檻中，由為拘閉，常有欲望去心。今我雖為國宮省中，其意不樂，欲棄國去而行學道。」王語竟，那先便歸佛寺。

那先適去，王竊自念：「我問那先為何等事？那先為我解何等事？」王自念：「我所問，那先莫不解我意者。」那先歸佛寺，亦自念：「王問我何等事？我亦報王何等事？」那先自念：「王所問者，我亦悉解之。」念此事至天明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 那先適去，王竊自念：「我問那先為何等事？那先為我解何等事？」王自念：「我所問，那先莫不解我意者。」那先歸佛寺，亦自念：「王問我何等事？我亦報王何等事？」那先自念：「王所問者，我亦悉解之。」念此事至天明。

明日，那先被袈裟持鉢直入宮上殿坐，王前為那先作禮已乃却坐。王白那先：「那先適去，我自念：問那先何等語？那先報我何等語？我又自念：所問那先，那先莫不解我意者。念是語歡喜，安臥至明。」那先言：「我行歸舍亦自念：王為問我何等事？我亦為王解何等事？我復自念：王所問，我輒為解之。用是故，歡喜至明。」語竟，那先欲去，王便起，為那先作禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明日，那先被袈裟持鉢直入宮上殿坐，王前為那先作禮已乃却坐。王白那先：「那先適去，我自念：問那先何等語？那先報我何等語？我又自念：所問那先，那先莫不解我意者。念是語歡喜，安臥至明。」那先言：「我行歸舍亦自念：王為問我何等事？我亦為王解何等事？我復自念：王所問，我輒為解之。用是故，歡喜至明。」語竟，那先欲去，王便起，為那先作禮。