那先比丘經
(失)2卷CBETA T1670A大于一万字 2 h
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
那先比丘經卷上
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失譯人名附東晉錄
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佛在舍衛國祇樹給孤獨園，時諸比丘僧、比丘尼、優婆塞、優婆夷，諸天、大臣、長者、人民，及事九十六種道者，凡萬餘人，日於佛前聽經。佛自念：「人眾日多，身不得安。」佛意欲捨人眾，去至閑避處坐思念道。佛即捨人眾去，入山至藂樹間。其樹大有神，佛坐其下思念道。去樹不遠有群象五六百頭，中有象王，賢善知善惡之事，譬如人狀。象輩眾多周匝象王邊，諸小象走居前，水中走戲㧌撈水令濁惡。諸小象復走居前，食噉美草、走戲蹈踐其上。「我眾大多患。是諸象及小象子，㧌撈水令濁惡、令草不淨，而反常飢飲濁惡水、食足踐之草。」象王自念：「我欲棄是諸象，去至一避處快耶！」象王即棄諸象而去，轉行入山到頭羅藂樹間。象王見佛坐樹下，心大歡喜，即前到佛所，低頭屈膝為佛作禮，却在一面住。佛自念：「我棄眾人來在是樹間，象王亦棄眾象來到是樹間，其義適同。」佛為象王說經言：「佛於人中最尊，象王於象中最尊。」佛言：「我心與象王心適相中，今我與象王俱樂是樹間。」象王聽經，心意即開，解知佛意。象王即視佛所仿佯經行處，以鼻取水灑地，以鼻撈草掃地，以足蹈地令平好。象王曰：「朝暮承事佛如是。」
佛在舍衛國祇樹給孤獨園，時諸比丘僧、比丘尼、優婆塞、優婆夷，諸天、大臣、長者、人民，及事九十六種道者，凡萬餘人，日於佛前聽經。佛自念：「人眾日多，身不得安。」佛意欲捨人眾，去至閑避處坐思念道。佛即捨人眾去，入山至藂樹間。其樹大有神，佛坐其下思念道。去樹不遠有群象五六百頭，中有象王，賢善知善惡之事，譬如人狀。象輩眾多周匝象王邊，諸小象走居前，水中走戲㧌撈水令濁惡。諸小象復走居前，食噉美草、走戲蹈踐其上。「我眾大多患。是諸象及小象子，㧌撈水令濁惡、令草不淨，而反常飢飲濁惡水、食足踐之草。」象王自念：「我欲棄是諸象，去至一避處快耶！」象王即棄諸象而去，轉行入山到頭羅藂樹間。象王見佛坐樹下，心大歡喜，即前到佛所，低頭屈膝為佛作禮，却在一面住。佛自念：「我棄眾人來在是樹間，象王亦棄眾象來到是樹間，其義適同。」佛為象王說經言：「佛於人中最尊，象王於象中最尊。」佛言：「我心與象王心適相中，今我與象王俱樂是樹間。」象王聽經，心意即開，解知佛意。象王即視佛所仿佯經行處，以鼻取水灑地，以鼻撈草掃地，以足蹈地令平好。象王曰：「朝暮承事佛如是。」
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佛久後般泥洹去，象王不知佛所在，為周旋行求，索佛不得，便啼垂淚愁憂不樂不能食飲。時國中有佛寺舍在山上，名加羅洹寺，中有五百沙門常止其中，皆已得阿羅漢道，常以月八日、十四日、十五日、二十三、日二十九日、三十日，常以是日誦經至明。時象王亦在山上，止於寺中。象王知有六日誦經，至其日當行入寺中聽經。諸沙門知象王意聽經，欲誦經時湏象王來乃誦經。象王聽經至明，不睡不臥不動不搖。象王數聞經、承事佛故，後象王以壽命盡死，死後便化為人作子生婆羅門家。以後年長大，不聞佛經亦不見沙門，便棄家去入深山學異道，在山上止。近比亦有一婆羅門道人俱在山上，相與往來共為知識。其一人自念言：「我不能於世間懸憂苦老病，死後當入地獄、畜生、餓鬼貧窮中。用是故，我欲剃頭鬚披袈裟，欲求羅漢泥洹道。」其有一人自念言：「我願欲求作國王得自在，令天下人民隨我教令。」
佛久後般泥洹去，象王不知佛所在，為周旋行求，索佛不得，便啼垂淚愁憂不樂不能食飲。時國中有佛寺舍在山上，名加羅洹寺，中有五百沙門常止其中，皆已得阿羅漢道，常以月八日、十四日、十五日、二十三、日二十九日、三十日，常以是日誦經至明。時象王亦在山上，止於寺中。象王知有六日誦經，至其日當行入寺中聽經。諸沙門知象王意聽經，欲誦經時湏象王來乃誦經。象王聽經至明，不睡不臥不動不搖。象王數聞經、承事佛故，後象王以壽命盡死，死後便化為人作子生婆羅門家。以後年長大，不聞佛經亦不見沙門，便棄家去入深山學異道，在山上止。近比亦有一婆羅門道人俱在山上，相與往來共為知識。其一人自念言：「我不能於世間懸憂苦老病，死後當入地獄、畜生、餓鬼貧窮中。用是故，我欲剃頭鬚披袈裟，欲求羅漢泥洹道。」其有一人自念言：「我願欲求作國王得自在，令天下人民隨我教令。」
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如是久後二人各命盡，俱生世間作人。其一人前求作國王者，生於海邊，為國王太子字彌蘭。其一人前世欲剃頭作沙門求羅漢泥洹者，生於天竺，字陀獵，與肉袈裟俱生其家。有一大象同日生，天竺名象為那，父母便字為那先。年十五六，那先有舅父字樓漢，學道作沙門，大高才世間無比，已得阿羅漢道，能出無間入無孔，自在變化無所不作，天上天下人民及蠕動之類心所念皆豫知之，生所從來死趣何道。那先至舅父所，自說言：「我喜佛道，欲作沙門，為舅父作弟子。寧可持我作沙門？」樓漢哀之，即聽作沙彌，受十戒。日誦經思惟經戒便得四禪，悉知諸經要。
如是久後二人各命盡，俱生世間作人。其一人前求作國王者，生於海邊，為國王太子字彌蘭。其一人前世欲剃頭作沙門求羅漢泥洹者，生於天竺，字陀獵，與肉袈裟俱生其家。有一大象同日生，天竺名象為那，父母便字為那先。年十五六，那先有舅父字樓漢，學道作沙門，大高才世間無比，已得阿羅漢道，能出無間入無孔，自在變化無所不作，天上天下人民及蠕動之類心所念皆豫知之，生所從來死趣何道。那先至舅父所，自說言：「我喜佛道，欲作沙門，為舅父作弟子。寧可持我作沙門？」樓漢哀之，即聽作沙彌，受十戒。日誦經思惟經戒便得四禪，悉知諸經要。
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時國中有佛寺舍名和戰，寺中有五百沙門，皆得羅漢道。其中有第一羅漢名頞波曰，能知天上天下去來現在之事。那先年至二十，便受大沙門經戒，便到和戰寺中至頞波曰所。時五百羅漢適以十五日說大沙門戒經，在講堂上坐。大沙門皆入，那先亦在其中，諸沙門悉坐。頞波曰悉視坐中諸沙門心皆是羅漢，獨那先未得羅漢。頞波曰言：「譬若揚米，米正白中有黑米，即揚為不好。今我坐中皆白清淨，獨那先黑未得羅漢耳。」那先聞頞波曰說如是，大憂愁起，為五百沙門作禮出去。自念：「我不宜在是座中坐，譬若眾師子中有狐狗。我從今以後不得道不入中坐。」頞波曰知那先意，以手摩那先頭言：「汝得羅漢道不久，莫愁憂。」便止留那先。那先復有一師，年八九十，字加維曰。其中有一優婆塞大賢善，日飯加維。那先且為師持鉢行取飯食具，師令那先口含水，行到優婆塞家取飯食具。優婆塞見那先年少端正與人絕異、有名字，智慧廣遠、有志、能說經道。優婆塞見那先，前為作禮，叉手言：「飯諸沙門日久，未曾為我說經者，今我從那先求哀，願與我說經解我心意。」那先自念：「我受師教戒，令我口含水不得語。我今吐水者為犯師要。如是當云何？」那先知優婆塞亦高才有志。「我為其說經，想即當得道。」那先便吐水却坐為說經言：「人當布施作福善、奉行佛經戒，死後生世間得富貴。人不犯經戒者，後不復入地獄、餓鬼、畜生中貧窮中，得生天上。」優婆塞聞那先說經，心大歡喜。那先知優婆塞心歡喜，便復為說經：「世間萬物皆當過去、無有常。諸所作皆懃苦，萬物皆不得自在，泥洹道者不生不老不病不死不愁不惱，諸惡懃苦皆消滅。」那先說經竟，優婆塞便得第一須陀洹道，那先亦得須陀洹道。優婆塞大歡喜，便極與那先作美飯具。那先語優婆塞：「先取飯具置師鉢中。」那先飯竟澡漱訖畢，持飯具還與師。師見言：「汝今日持好飯具來。以犯眾人要，當逐出汝。」那先大愁憂不樂。師教言：「會比丘僧。」悉會皆坐。師言：「那先犯我曹眾人要來，當逐出，無令在眾中止。」頞波曰說經言：「譬若人持一箭射中兩准，那先自得道，亦復令優婆塞得道，不應逐出。」師迦維曰：「政使一箭射中百准，會為犯眾人，要不得止。餘人持戒不能如那先得道，如效那先，當用絕後。」眾坐中皆默然，師教即逐出那先。那先便以頭面禮師足起，遍為比丘僧作禮訖竟，便出去入深山坐樹下，晝夜精進思惟道不懈，自成得羅漢道，能飛行徹視徹聽，知他人心所念善惡，自知前世所更從來生。得羅漢道已，便來還入和戰寺中，詣諸比
時國中有佛寺舍名和戰，寺中有五百沙門，皆得羅漢道。其中有第一羅漢名頞波曰，能知天上天下去來現在之事。那先年至二十，便受大沙門經戒，便到和戰寺中至頞波曰所。時五百羅漢適以十五日說大沙門戒經，在講堂上坐。大沙門皆入，那先亦在其中，諸沙門悉坐。頞波曰悉視坐中諸沙門心皆是羅漢，獨那先未得羅漢。頞波曰言：「譬若揚米，米正白中有黑米，即揚為不好。今我坐中皆白清淨，獨那先黑未得羅漢耳。」那先聞頞波曰說如是，大憂愁起，為五百沙門作禮出去。自念：「我不宜在是座中坐，譬若眾師子中有狐狗。我從今以後不得道不入中坐。」頞波曰知那先意，以手摩那先頭言：「汝得羅漢道不久，莫愁憂。」便止留那先。那先復有一師，年八九十，字加維曰。其中有一優婆塞大賢善，日飯加維。那先且為師持鉢行取飯食具，師令那先口含水，行到優婆塞家取飯食具。優婆塞見那先年少端正與人絕異、有名字，智慧廣遠、有志、能說經道。優婆塞見那先，前為作禮，叉手言：「飯諸沙門日久，未曾為我說經者，今我從那先求哀，願與我說經解我心意。」那先自念：「我受師教戒，令我口含水不得語。我今吐水者為犯師要。如是當云何？」那先知優婆塞亦高才有志。「我為其說經，想即當得道。」那先便吐水却坐為說經言：「人當布施作福善、奉行佛經戒，死後生世間得富貴。人不犯經戒者，後不復入地獄、餓鬼、畜生中貧窮中，得生天上。」優婆塞聞那先說經，心大歡喜。那先知優婆塞心歡喜，便復為說經：「世間萬物皆當過去、無有常。諸所作皆懃苦，萬物皆不得自在，泥洹道者不生不老不病不死不愁不惱，諸惡懃苦皆消滅。」那先說經竟，優婆塞便得第一須陀洹道，那先亦得須陀洹道。優婆塞大歡喜，便極與那先作美飯具。那先語優婆塞：「先取飯具置師鉢中。」那先飯竟澡漱訖畢，持飯具還與師。師見言：「汝今日持好飯具來。以犯眾人要，當逐出汝。」那先大愁憂不樂。師教言：「會比丘僧。」悉會皆坐。師言：「那先犯我曹眾人要來，當逐出，無令在眾中止。」頞波曰說經言：「譬若人持一箭射中兩准，那先自得道，亦復令優婆塞得道，不應逐出。」師迦維曰：「政使一箭射中百准，會為犯眾人，要不得止。餘人持戒不能如那先得道，如效那先，當用絕後。」眾坐中皆默然，師教即逐出那先。那先便以頭面禮師足起，遍為比丘僧作禮訖竟，便出去入深山坐樹下，晝夜精進思惟道不懈，自成得羅漢道，能飛行徹視徹聽，知他人心所念善惡，自知前世所更從來生。得羅漢道已，便來還入和戰寺中，詣諸比
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丘所前，頭面悔過求和解。諸比丘僧即聽之。那先作禮訖竟便出去，轉行入諸郡縣街曲里巷，為人說經戒教人為善，中有受五戒者、得須陀洹道者、中有得斯陀含道者、中有得阿那含道者、中有作沙門得羅漢道者。第二忉利天帝釋、第七天王梵、第四天王皆來到那先所作禮，以頭面著足却坐，那先便為諸天說經，名字聞四遠。那先所行處，諸天、人民、鬼神龍見那先無不歡喜者，皆得其福。那先便轉到天竺舍竭國，止泄坻迦寺中。
丘所前，頭面悔過求和解。諸比丘僧即聽之。那先作禮訖竟便出去，轉行入諸郡縣街曲里巷，為人說經戒教人為善，中有受五戒者、得須陀洹道者、中有得斯陀含道者、中有得阿那含道者、中有作沙門得羅漢道者。第二忉利天帝釋、第七天王梵、第四天王皆來到那先所作禮，以頭面著足却坐，那先便為諸天說經，名字聞四遠。那先所行處，諸天、人民、鬼神龍見那先無不歡喜者，皆得其福。那先便轉到天竺舍竭國，止泄坻迦寺中。
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有前世故知識一人在海邊，作國王子，名彌蘭。彌蘭少小好讀經學異道，悉知異道經法，異道人無能勝者。彌蘭父王壽盡，彌蘭立為王。王問左右邊臣言：「國中道人及人民，誰能與我共難經道者？」邊臣白言：「有學佛道者，人呼為沙門。其人智慧妙達，能與王共難經道。」北方大臣，國名沙竭，古王之宮，其國中外安隱、人民皆善。其城四方皆復道行，諸城門皆刻鏤。及餘小國皆多高明，人民被服五色焜煌，國土高燥珍寶眾多，四方賈客賣買皆以金錢，五穀豐賤、家有餘畜，樂不可言。其王彌蘭以正法治國，高才有智謀明於官事，戰鬪之術無不通達，能知九十六種道，所問不窮，人適發言，便豫知其所趣。王語傍臣言：「是間寧有明經沙門，能與我共難經說道者不？」王傍臣名沾彌利望群，白王言：「然。有沙門字野惒羅，明經道，能與王難經道。」王便勅。沾彌利望群即行，往請野惒羅，言：「大王欲見大師。」野惒羅言：「王欲相見者大善。王當自來耳，我不往。」沾彌利望群即還白王如是。王即乘車與五百伎共行到寺中，與野惒羅相見。前，相問訊就坐，五百騎從皆坐。
有前世故知識一人在海邊，作國王子，名彌蘭。彌蘭少小好讀經學異道，悉知異道經法，異道人無能勝者。彌蘭父王壽盡，彌蘭立為王。王問左右邊臣言：「國中道人及人民，誰能與我共難經道者？」邊臣白言：「有學佛道者，人呼為沙門。其人智慧妙達，能與王共難經道。」北方大臣，國名沙竭，古王之宮，其國中外安隱、人民皆善。其城四方皆復道行，諸城門皆刻鏤。及餘小國皆多高明，人民被服五色焜煌，國土高燥珍寶眾多，四方賈客賣買皆以金錢，五穀豐賤、家有餘畜，樂不可言。其王彌蘭以正法治國，高才有智謀明於官事，戰鬪之術無不通達，能知九十六種道，所問不窮，人適發言，便豫知其所趣。王語傍臣言：「是間寧有明經沙門，能與我共難經說道者不？」王傍臣名沾彌利望群，白王言：「然。有沙門字野惒羅，明經道，能與王難經道。」王便勅。沾彌利望群即行，往請野惒羅，言：「大王欲見大師。」野惒羅言：「王欲相見者大善。王當自來耳，我不往。」沾彌利望群即還白王如是。王即乘車與五百伎共行到寺中，與野惒羅相見。前，相問訊就坐，五百騎從皆坐。
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王問野惒羅：「卿用何等故棄家捐妻子，剃頭鬚披袈裟作沙門？卿所求何等道？」
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野惒羅言：「我曹學佛道行中正，於今世得其福，於後世亦得其福，用是故我剃頭鬚被袈裟作沙門。」
野惒羅言：「我曹學佛道行中正，於今世得其福，於後世亦得其福，用是故我剃頭鬚被袈裟作沙門。」
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王問野惒羅：「若有白衣居家，有妻子，行中正，於今世得其福，於後世亦得其福不？」
王問野惒羅：「若有白衣居家，有妻子，行中正，於今世得其福，於後世亦得其福不？」
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野惒羅言：「白衣居家，有妻子，行中正，於今世得其福，於後世亦得其福。」
野惒羅言：「白衣居家，有妻子，行中正，於今世得其福，於後世亦得其福。」
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王言：「卿空棄家、捐妻子，剃頭鬚被袈裟作沙門為？」野惒羅默然無以報王。王傍臣白言：「是沙門大明達有智者，迫促不及言耳。」王傍臣皆舉手言：「王得勝。」野惒羅默然受負。王左右顧視優婆塞，面亦不慚。王自念：「是諸優婆塞面不慚者，復有明健沙門能與我共相難者耳？」王語傍臣沾彌利：「寧復有明智沙門能與我共難經道者無？」那先者諸沙門師，知諸經要難，巧說十二品經種種別異章斷句解，知泥洹之道，無有能窮者、無能勝者，智如江海，能伏九十六種道，為佛弟子所敬愛，以經道教授。那先來到舍竭國，其所相隨弟子皆復高明，那先如猛師子。沾彌利白王：「有沙門字那先，智慧微妙諸經道要，能解人所疑，無所不通。能與王難經說道。」王問沾彌利：「審能與我共難經道不？」沾彌利言：「唯。然常與第七梵天共難經說道，何況於人王。」即勅沾彌利便行請那先來。沾彌利即到那先所白言：「大王欲相見。」那先言：「大善。」即與弟子相隨行到王所。
王言：「卿空棄家、捐妻子，剃頭鬚被袈裟作沙門為？」野惒羅默然無以報王。王傍臣白言：「是沙門大明達有智者，迫促不及言耳。」王傍臣皆舉手言：「王得勝。」野惒羅默然受負。王左右顧視優婆塞，面亦不慚。王自念：「是諸優婆塞面不慚者，復有明健沙門能與我共相難者耳？」王語傍臣沾彌利：「寧復有明智沙門能與我共難經道者無？」那先者諸沙門師，知諸經要難，巧說十二品經種種別異章斷句解，知泥洹之道，無有能窮者、無能勝者，智如江海，能伏九十六種道，為佛弟子所敬愛，以經道教授。那先來到舍竭國，其所相隨弟子皆復高明，那先如猛師子。沾彌利白王：「有沙門字那先，智慧微妙諸經道要，能解人所疑，無所不通。能與王難經說道。」王問沾彌利：「審能與我共難經道不？」沾彌利言：「唯。然常與第七梵天共難經說道，何況於人王。」即勅沾彌利便行請那先來。沾彌利即到那先所白言：「大王欲相見。」那先言：「大善。」即與弟子相隨行到王所。
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王雖未甞見，那先在眾人中披服行步與人有絕異，王遙見隱知那先。王自說言：「我前後所更見眾大多，入大坐中大多，未甞自覺恐怖，如今日見那先。今日那先定勝我，我心惶惶不安。」沾彌利居前白王言：「那先以發旦到。」王即問沾彌利：「何所是那先者？」沾彌利白，因指示王。王即大歡喜，「正我所隱意是。」那先即到，王因前相問訊語言，王便大歡喜，因共對坐。
王雖未甞見，那先在眾人中披服行步與人有絕異，王遙見隱知那先。王自說言：「我前後所更見眾大多，入大坐中大多，未甞自覺恐怖，如今日見那先。今日那先定勝我，我心惶惶不安。」沾彌利居前白王言：「那先以發旦到。」王即問沾彌利：「何所是那先者？」沾彌利白，因指示王。王即大歡喜，「正我所隱意是。」那先即到，王因前相問訊語言，王便大歡喜，因共對坐。
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那先語王言：「佛經說言：人安隱最大利，人知足最為大富，人有所信最為大厚，泥洹道最為大快。」王便問那先：「卿字何等？」那先言：「父母字我為那先，人呼我為那先。有時父母呼我為首那先、有時父母呼我為維迦先，用是故人皆識知我，世間人皆有是耳。」
那先語王言：「佛經說言：人安隱最大利，人知足最為大富，人有所信最為大厚，泥洹道最為大快。」王便問那先：「卿字何等？」那先言：「父母字我為那先，人呼我為那先。有時父母呼我為首那先、有時父母呼我為維迦先，用是故人皆識知我，世間人皆有是耳。」
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王問那先：「誰為那先者？」王復問言：「頭為那先耶？」「不為那先。」王復言：「耳鼻口為那先耶、不為那先？」王復言：「頤項肩臂手足為那先耶？」「不為那先。」王復言：「髀脚為那先耶？」「不為那先。」王復言：「顏色為那先耶？」「不為那先。」王復言：「苦樂為那先耶？」「不為那先。」王復言：「善惡為那先耶？」「不為那先。」王復言：「身為那先耶？」「不為那先。」王復言：「肝肺心脾腸胃為那先耶？」「不為那先。」王復言：「顏色為那先耶？」「不為那先。」「苦樂善惡身心合，是事寧為那先耶？言不為那先？」王復言：「無有苦樂、無有顏色、無有善惡、無有身心，無是五事，寧為那先耶？」
王問那先：「誰為那先者？」王復問言：「頭為那先耶？」「不為那先。」王復言：「耳鼻口為那先耶、不為那先？」王復言：「頤項肩臂手足為那先耶？」「不為那先。」王復言：「髀脚為那先耶？」「不為那先。」王復言：「顏色為那先耶？」「不為那先。」王復言：「苦樂為那先耶？」「不為那先。」王復言：「善惡為那先耶？」「不為那先。」王復言：「身為那先耶？」「不為那先。」王復言：「肝肺心脾腸胃為那先耶？」「不為那先。」王復言：「顏色為那先耶？」「不為那先。」「苦樂善惡身心合，是事寧為那先耶？言不為那先？」王復言：「無有苦樂、無有顏色、無有善惡、無有身心，無是五事，寧為那先耶？」
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那先言：「不為那先。」
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王復言：「聲響喘息寧為那先耶？言不為那先？何等為那先者？」
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那先問王：「何所為車者？軸為車耶？」「不為車。」那先言：「轂為車耶？」王言：「轂不為車。」那先言：「輻為車耶？」「不為車。」那先言：「輞為車耶？」「不為車。」那先言：「轅為車耶？」「不為車。」「軛為車耶？」「不為車。」那先言：「輿為車耶？」「不為車。」那先言：「蓋為車耶？」「不為車。」那先言：「合聚是材木著一面，寧為車耶？」「不為車。」那先言：「音聲為車耶？」「不為車。」那先言：「何等為車耶？」王默然不語。那先言：「佛經說：合聚是諸材木，用作車因得車。人亦如是，合聚頭面目耳鼻口、頸項肩臂骨肉手足、肺肝心脾腎腸胃、顏色聲響喘息、苦樂善惡合為一人。」王言：「善哉善哉！」
那先問王：「何所為車者？軸為車耶？」「不為車。」那先言：「轂為車耶？」王言：「轂不為車。」那先言：「輻為車耶？」「不為車。」那先言：「輞為車耶？」「不為車。」那先言：「轅為車耶？」「不為車。」「軛為車耶？」「不為車。」那先言：「輿為車耶？」「不為車。」那先言：「蓋為車耶？」「不為車。」那先言：「合聚是材木著一面，寧為車耶？」「不為車。」那先言：「音聲為車耶？」「不為車。」那先言：「何等為車耶？」王默然不語。那先言：「佛經說：合聚是諸材木，用作車因得車。人亦如是，合聚頭面目耳鼻口、頸項肩臂骨肉手足、肺肝心脾腎腸胃、顏色聲響喘息、苦樂善惡合為一人。」王言：「善哉善哉！」
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王復問言：「那先能與我難經說道不？」那先言：「如使王作智者問，能相答王；作王者問、愚者問，不能相答。」王言：「智者問、王者問、愚者問，何等類？」那先言：「智者語對相，詰相，上語相下語，語有勝負則自知，是為智者語。王者語，自放恣，敢有違戾不如王言者，王即強誅罰之，是為王者語。愚者語，語長不能自知、語短不能自知，𢤱悷自用得勝而已，是為愚者語。」王言：「願用智者言，不用王者、愚者言。莫持王者意與我語，當如與諸沙門語、當如與諸弟子語、如與優婆塞語、當如與給使者語，當以相開悟。」那先言：「大善。」
王復問言：「那先能與我難經說道不？」那先言：「如使王作智者問，能相答王；作王者問、愚者問，不能相答。」王言：「智者問、王者問、愚者問，何等類？」那先言：「智者語對相，詰相，上語相下語，語有勝負則自知，是為智者語。王者語，自放恣，敢有違戾不如王言者，王即強誅罰之，是為王者語。愚者語，語長不能自知、語短不能自知，𢤱悷自用得勝而已，是為愚者語。」王言：「願用智者言，不用王者、愚者言。莫持王者意與我語，當如與諸沙門語、當如與諸弟子語、如與優婆塞語、當如與給使者語，當以相開悟。」那先言：「大善。」
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王言：「我欲有所問。」那先言：「王便問。」王言：「我已問。」那先言：「我已答。」王言：「答我何等語？」那先言：「王問我何等語？」王言：「我無所問。」那先言：「我亦無所答。」王即知那先大明慧。王言：「我甫始當多所問，日反欲冥當云何？明日當請那先於宮中善相難問。」沾彌利望群即白那先言：「日暮，王當還宮，明日王當請那先。」那先言：「大善。」王即為那先作禮，騎還歸宮，於馬上續念那先。
王言：「我欲有所問。」那先言：「王便問。」王言：「我已問。」那先言：「我已答。」王言：「答我何等語？」那先言：「王問我何等語？」王言：「我無所問。」那先言：「我亦無所答。」王即知那先大明慧。王言：「我甫始當多所問，日反欲冥當云何？明日當請那先於宮中善相難問。」沾彌利望群即白那先言：「日暮，王當還宮，明日王當請那先。」那先言：「大善。」王即為那先作禮，騎還歸宮，於馬上續念那先。
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至明日，沾彌利望群及傍臣白王言：「當請那先不？」王言：「當請。」沾彌利望群言：「請者，當使與幾沙門俱來？」王言：「自在那先與幾沙門俱來。」主藏者名慳，慳白王言：「令那先與十沙門共來可。」如是至三，王瞋恚言：「何故齊令那先與十沙門共來？」王言：「汝字慳。不妄強惜王物自汝物，當云何汝逆我意？當有誅罰之罪可言。可哀，赦汝過。今我作國王，不堪飯沙門耶？」慳大恐怖，不敢復語。
至明日，沾彌利望群及傍臣白王言：「當請那先不？」王言：「當請。」沾彌利望群言：「請者，當使與幾沙門俱來？」王言：「自在那先與幾沙門俱來。」主藏者名慳，慳白王言：「令那先與十沙門共來可。」如是至三，王瞋恚言：「何故齊令那先與十沙門共來？」王言：「汝字慳。不妄強惜王物自汝物，當云何汝逆我意？當有誅罰之罪可言。可哀，赦汝過。今我作國王，不堪飯沙門耶？」慳大恐怖，不敢復語。
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沾彌利望群到那先所，為作禮，白言：「大王請。」那先言：「王當令我與幾沙門共行？」沾彌利望群言：「自在那先與幾沙門共行。」那先便與野惒羅八十沙門共行。沾彌利望群旦欲入城時，於道中並，問那先：「往曰對王言無有那先，何以？」那先問沾彌利望群：「卿意何所為那先者？」沾彌利望群言：「我以為喘息出入命氣為那先。」那先問言：「人氣一出不復還入，其人寧復生不？」沾彌利望群言：「氣出不復還入者定為死。」那先言：「如人吹笳，氣出不復還入。如人持鍛金䇶吹火，氣一出時，寧得復還入不？」沾彌利望群言：「不復還。」那先言：「同氣出不復入，人何故猶不死？」沾彌利望群言：「喘息之間我不知，願那先為我曹解之。」那先言：「喘息之氣皆身中事。如人心有所念者舌為之言是為舌事，意有所疑心念之是為心事，各有所主，視之虛空，無有那先。」沾彌利望群心即開解，便作優婆塞，受五戒。
沾彌利望群到那先所，為作禮，白言：「大王請。」那先言：「王當令我與幾沙門共行？」沾彌利望群言：「自在那先與幾沙門共行。」那先便與野惒羅八十沙門共行。沾彌利望群旦欲入城時，於道中並，問那先：「往曰對王言無有那先，何以？」那先問沾彌利望群：「卿意何所為那先者？」沾彌利望群言：「我以為喘息出入命氣為那先。」那先問言：「人氣一出不復還入，其人寧復生不？」沾彌利望群言：「氣出不復還入者定為死。」那先言：「如人吹笳，氣出不復還入。如人持鍛金䇶吹火，氣一出時，寧得復還入不？」沾彌利望群言：「不復還。」那先言：「同氣出不復入，人何故猶不死？」沾彌利望群言：「喘息之間我不知，願那先為我曹解之。」那先言：「喘息之氣皆身中事。如人心有所念者舌為之言是為舌事，意有所疑心念之是為心事，各有所主，視之虛空，無有那先。」沾彌利望群心即開解，便作優婆塞，受五戒。
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那先便前入宮，到王所上殿，王即前為那先作禮而却。那先即坐，八十沙門皆共坐，王手自持美飯食著那先前。飯食已竟澡手水畢訖，王即賜諸沙門人一張疊、袈裟革屣各一緉，賜那先、野惒羅各三領袈裟，各一緉革屣。王語那先、野惒羅言：「留十人共止，遣餘人皆令去。」那先即遣餘沙門去，與十人共止留。王勅後宮諸貴人伎女：「悉出於殿上，帳中聽我與那先共難經道。」時貴人伎女悉出於殿上，帳中聽那先說經。時王持座坐於那先前，王問那先言：「當道說何等？」那先言：「王欲聽要言者，當說要言。」王言：「卿曹道何等最為善者，用何故作沙門？」那先言：「我曹輩欲棄世間苦惱，不復更後世苦惱，故作沙門。」王言：「沙門者悉爾不？」那先言：「不悉用是故作沙門，中有負債作沙門者、中有畏縣官作沙門者、中有貧窮作沙門者。」那先言：「我但說欲脫愛欲、苦惱滅，今世懃苦至心未道作沙門者耳。」王言：「今卿用是故作沙門耶？」那先言：「少少作沙門有佛經道，是故欲棄今世後世苦惱作沙門。」王言：「善哉善哉！」
那先便前入宮，到王所上殿，王即前為那先作禮而却。那先即坐，八十沙門皆共坐，王手自持美飯食著那先前。飯食已竟澡手水畢訖，王即賜諸沙門人一張疊、袈裟革屣各一緉，賜那先、野惒羅各三領袈裟，各一緉革屣。王語那先、野惒羅言：「留十人共止，遣餘人皆令去。」那先即遣餘沙門去，與十人共止留。王勅後宮諸貴人伎女：「悉出於殿上，帳中聽我與那先共難經道。」時貴人伎女悉出於殿上，帳中聽那先說經。時王持座坐於那先前，王問那先言：「當道說何等？」那先言：「王欲聽要言者，當說要言。」王言：「卿曹道何等最為善者，用何故作沙門？」那先言：「我曹輩欲棄世間苦惱，不復更後世苦惱，故作沙門。」王言：「沙門者悉爾不？」那先言：「不悉用是故作沙門，中有負債作沙門者、中有畏縣官作沙門者、中有貧窮作沙門者。」那先言：「我但說欲脫愛欲、苦惱滅，今世懃苦至心未道作沙門者耳。」王言：「今卿用是故作沙門耶？」那先言：「少少作沙門有佛經道，是故欲棄今世後世苦惱作沙門。」王言：「善哉善哉！」
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王問言：「寧有人死後復生不？」那先言：「人有恩愛貪欲者，後世便復生為人。無恩愛貪欲者，後世便不復生。」王言：「人以一心念正法，後世不復生耶？」那先言：「人一心念正法，智慧及餘善事，後世不復生。」王言：「人以善心念正法，與黠慧者，是二事其義寧同不？」那先言：「其義各異不同。」王言：「牛馬六畜各自有智謀，其心不同。」那先言：「王曾見穫麥者不？左手持麥，右手刈之。」那先言：「黠慧之人斷絕愛欲，譬如穫麥者。」王言：「善哉善哉！」
王問言：「寧有人死後復生不？」那先言：「人有恩愛貪欲者，後世便復生為人。無恩愛貪欲者，後世便不復生。」王言：「人以一心念正法，後世不復生耶？」那先言：「人一心念正法，智慧及餘善事，後世不復生。」王言：「人以善心念正法，與黠慧者，是二事其義寧同不？」那先言：「其義各異不同。」王言：「牛馬六畜各自有智謀，其心不同。」那先言：「王曾見穫麥者不？左手持麥，右手刈之。」那先言：「黠慧之人斷絕愛欲，譬如穫麥者。」王言：「善哉善哉！」
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王復問那先：「何等為餘善事者？」那先言：「誠信、孝順、精進念善、一心智慧是為善事。」王言：「何等為誠信者？」那先言：「誠信解人疑。信有佛、信經法、信有比丘僧、信有羅漢道、信有今世信有後世、信孝父母、信作善得善、信作惡得惡。信有是以後，心便清淨去離五惡。何等五？一者婬妷、二者瞋怒、三者嗜臥、四者歌樂、五者疑。人不去是五惡，心意不定。去是五惡，心便清淨。」那先言：「譬如遮迦越王，車馬人從厲度，令水濁惡；過度以去，王渴欲得水飲，王有清水，珠置水中水即為清，王便得清水飲之。」那先言：「人心有五惡如濁水。佛諸弟子度脫生死之道，人心清淨如珠清水。人却諸惡，誠信清淨如明月珠。」王言：「善哉善哉！」
王復問那先：「何等為餘善事者？」那先言：「誠信、孝順、精進念善、一心智慧是為善事。」王言：「何等為誠信者？」那先言：「誠信解人疑。信有佛、信經法、信有比丘僧、信有羅漢道、信有今世信有後世、信孝父母、信作善得善、信作惡得惡。信有是以後，心便清淨去離五惡。何等五？一者婬妷、二者瞋怒、三者嗜臥、四者歌樂、五者疑。人不去是五惡，心意不定。去是五惡，心便清淨。」那先言：「譬如遮迦越王，車馬人從厲度，令水濁惡；過度以去，王渴欲得水飲，王有清水，珠置水中水即為清，王便得清水飲之。」那先言：「人心有五惡如濁水。佛諸弟子度脫生死之道，人心清淨如珠清水。人却諸惡，誠信清淨如明月珠。」王言：「善哉善哉！」
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王復問那先：「精進誠信者云何？」那先言：「佛諸弟子自相見輩中說諸清淨，中有得須陀洹道者、中有得斯陀含道者、中有得阿那含道者、中有得阿羅漢道者。因欲相效行誠信，便得度世道。」那先言：「譬如山上大雨，其水下流廣大，兩邊人俱不知水淺深，畏不敢前。若有遠方人來視水，隱知水廣狹深淺，自知力勢能，入水便得過度去，兩邊人眾便隨後度去。佛諸弟子如是，人心清淨便為須陀洹道，得斯陀含道、得阿那含道、得阿羅漢道。善心精進得道如是。佛經說言：人有誠信之心可自得度。世人能自制止却五所欲，人自知身苦惱能自度脫，人皆以智慧成其道德。」王言：「善哉善哉！」
王復問那先：「精進誠信者云何？」那先言：「佛諸弟子自相見輩中說諸清淨，中有得須陀洹道者、中有得斯陀含道者、中有得阿那含道者、中有得阿羅漢道者。因欲相效行誠信，便得度世道。」那先言：「譬如山上大雨，其水下流廣大，兩邊人俱不知水淺深，畏不敢前。若有遠方人來視水，隱知水廣狹深淺，自知力勢能，入水便得過度去，兩邊人眾便隨後度去。佛諸弟子如是，人心清淨便為須陀洹道，得斯陀含道、得阿那含道、得阿羅漢道。善心精進得道如是。佛經說言：人有誠信之心可自得度。世人能自制止却五所欲，人自知身苦惱能自度脫，人皆以智慧成其道德。」王言：「善哉善哉！」
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王復問那先：「何等為孝順者？」那先言：「諸善者皆為孝順。」那先言：「有四善事，心意所止。」言：「何等四心意所止者？」那先言：「一者自觀其身中外內、二者知意苦樂、三者知心善惡、四者知正法，是為四。」那先言：「復有四事。何等四？一者制其意、二者諸有惡事不聽入心中、三者心中有惡事即出之索諸善、四者其心中有善制持不放，是為四。」那先言：「復有四事，自在欲所作。何等為四？一者却欲、二者精進、三者制心、四者思惟，是為四。」那先言：「復有五效事。何等為五？一者誠信、二者孝順、三者精進、四者盡心念善、五者智慧，是為五。」那先言：「復有七事棄除諸惡，名為七善，亦名七覺意。復有八種道行，亦名為阿姤者。是凡三十七品經，皆是孝順為本。」那先言：「凡人負金致遠有所成立，皆由地成。世間五穀樹木仰天之中，皆由地生。」那先言：「譬若師匠圖作大城，先度量作基址已乃起城。」那先言：「譬若倡伎欲作，先淨掃地乃作。佛弟子求道，先行經戒作善因，知懃苦棄諸愛欲，便思念八種道行。」王言：「善哉善哉！」
王復問那先：「何等為孝順者？」那先言：「諸善者皆為孝順。」那先言：「有四善事，心意所止。」言：「何等四心意所止者？」那先言：「一者自觀其身中外內、二者知意苦樂、三者知心善惡、四者知正法，是為四。」那先言：「復有四事。何等四？一者制其意、二者諸有惡事不聽入心中、三者心中有惡事即出之索諸善、四者其心中有善制持不放，是為四。」那先言：「復有四事，自在欲所作。何等為四？一者却欲、二者精進、三者制心、四者思惟，是為四。」那先言：「復有五效事。何等為五？一者誠信、二者孝順、三者精進、四者盡心念善、五者智慧，是為五。」那先言：「復有七事棄除諸惡，名為七善，亦名七覺意。復有八種道行，亦名為阿姤者。是凡三十七品經，皆是孝順為本。」那先言：「凡人負金致遠有所成立，皆由地成。世間五穀樹木仰天之中，皆由地生。」那先言：「譬若師匠圖作大城，先度量作基址已乃起城。」那先言：「譬若倡伎欲作，先淨掃地乃作。佛弟子求道，先行經戒作善因，知懃苦棄諸愛欲，便思念八種道行。」王言：「善哉善哉！」
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王復問那先：「何等為精進者？」那先言：「助善是為精進。」那先言：「譬若垣牆欲倒從傍柱之，舍欲傾壞亦復柱之。」那先言：「譬若國王遣兵有所攻擊，兵少弱，欲不如，王復遣兵往助之，便得勝。人有諸惡如兵弱，人持善心消惡心，譬如國王增兵得勝；人持五戒，譬如戰鬪得勝。是為精進助善如是。」那先說經言：「精進所助，致人善道。所致善者，無有逮斯。」王言：「善哉善哉！」
王復問那先：「何等為精進者？」那先言：「助善是為精進。」那先言：「譬若垣牆欲倒從傍柱之，舍欲傾壞亦復柱之。」那先言：「譬若國王遣兵有所攻擊，兵少弱，欲不如，王復遣兵往助之，便得勝。人有諸惡如兵弱，人持善心消惡心，譬如國王增兵得勝；人持五戒，譬如戰鬪得勝。是為精進助善如是。」那先說經言：「精進所助，致人善道。所致善者，無有逮斯。」王言：「善哉善哉！」
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王復問那先：「何等為意當念諸善事？」那先言：「譬若取香華，以縷合連𢴲，風不能吹散。」那先復言：「譬王守藏者，知中金銀珠玉、琉璃珍寶有幾所。」那先言：「道人欲得道時，念三十七品經。佛道意念當如是正，所謂脫人道人有意，因知善惡知當所行，別知白黑思惟，以後便棄惡就善。」那先言：「譬如王有守門者，知王有所敬者、有所不敬者，知有不利王者。所敬利王者便內之，王所不敬者、不利王者即不內。人持意若是，諸善者當內之，諸不善者不內。意制人善惡如是。」那先說經言：「人當自堅守其意及身六愛欲，持意甚堅，自當有度世時。」王言：「善哉善哉！」
王復問那先：「何等為意當念諸善事？」那先言：「譬若取香華，以縷合連𢴲，風不能吹散。」那先復言：「譬王守藏者，知中金銀珠玉、琉璃珍寶有幾所。」那先言：「道人欲得道時，念三十七品經。佛道意念當如是正，所謂脫人道人有意，因知善惡知當所行，別知白黑思惟，以後便棄惡就善。」那先言：「譬如王有守門者，知王有所敬者、有所不敬者，知有不利王者。所敬利王者便內之，王所不敬者、不利王者即不內。人持意若是，諸善者當內之，諸不善者不內。意制人善惡如是。」那先說經言：「人當自堅守其意及身六愛欲，持意甚堅，自當有度世時。」王言：「善哉善哉！」
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王復問那先：「何等為一其心者？」那先言：「諸善獨有一心最第一。一其心者，諸善皆隨之。」那先言：「譬若樓陛當有所倚，諸善道者皆著一心。」那先言：「譬若王持四種兵行戰鬪，象兵、馬兵、車兵、步兵。王行出，諸兵皆隨引前後。佛經善事皆隨一心如是。」那先說經言：「諸善一心為主，學道人眾多，皆當歸一心。人身死生過去，如流水前後相從。」王言：「善哉善哉！」
王復問那先：「何等為一其心者？」那先言：「諸善獨有一心最第一。一其心者，諸善皆隨之。」那先言：「譬若樓陛當有所倚，諸善道者皆著一心。」那先言：「譬若王持四種兵行戰鬪，象兵、馬兵、車兵、步兵。王行出，諸兵皆隨引前後。佛經善事皆隨一心如是。」那先說經言：「諸善一心為主，學道人眾多，皆當歸一心。人身死生過去，如流水前後相從。」王言：「善哉善哉！」
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王復問那先：「何等為智？」那先言：「前已對王說，是人智斷諸疑、明諸善。」那先言：「譬如持燈火入冥中室，便亡其冥、自明。人智如是。」那先言：「譬若人持利刀截木，人以智截諸惡如是。」那先言：「人於世間，智最為第一，度脫人生死之道。」王言：「善哉善哉！前後所說經，種種智善也。」
王復問那先：「何等為智？」那先言：「前已對王說，是人智斷諸疑、明諸善。」那先言：「譬如持燈火入冥中室，便亡其冥、自明。人智如是。」那先言：「譬若人持利刀截木，人以智截諸惡如是。」那先言：「人於世間，智最為第一，度脫人生死之道。」王言：「善哉善哉！前後所說經，種種智善也。」
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王復問那先：「佛經但為趣欲却諸惡事耶？」那先言：「然。是所說種種諸善者，但欲却一切惡。」那先言：「譬若王發四種兵，象、馬、車、步兵，行戰鬪。初發行時，意但欲攻敵耳。佛經說種種諸善，如是，但欲共攻，去諸惡耳。」王言：「善哉善哉！說經甚快也。」
王復問那先：「佛經但為趣欲却諸惡事耶？」那先言：「然。是所說種種諸善者，但欲却一切惡。」那先言：「譬若王發四種兵，象、馬、車、步兵，行戰鬪。初發行時，意但欲攻敵耳。佛經說種種諸善，如是，但欲共攻，去諸惡耳。」王言：「善哉善哉！說經甚快也。」
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王復問那先言：「人心趣善惡道、續持身，故神行生乎？更貿他神行生耶？」那先言：「亦非故身神，亦不離故身神。」那先問王：「王小時哺乳時、身至長大時，續故身非？」王言：「小時身異。」那先言：「人在母腹中始為精時，至濁時，故精耶？」「異。」「堅為肌骨時，故精耶？」「異。」「初生時至年數歲時，故精耶？」「異。」「如人學書，傍人寧代其工不？」王言：「不能代其工。」那先言：「如人法有罪語王，王不能解知。」王言：「如人問，那先解之云何？」那先言：「我故小時從小兒至大，續故身耳。大與小時合為一身，是命所養。」那先問王：「如人然燈火，至天曉時不？」王言：「人然燈火，油至曉時。」那先言：「燈中炷一夜時續故炷火光不？至夜半至明時故火光不？」王言：「非故火光。」那先言：「然燈火從一夜至半夜，復更然燈火耶？向晨時復更然燈火耶？」王言：「不中夜更然火，續故一炷火至明。」那先言：「人精神展轉相續如是，一者去、二者來，從精神至老死，後精神趣所生，展轉相續，是非故精神，亦不離故精神。人死以後，精神乃有所趣向生。」那先言：「譬如乳湩作酪，取上𦘺作醍醐。與酪酥上𦘺還復名作乳湩，其人寧可用不？」王言：「其人語不可用。」那先言：「人神如乳湩，從乳湩成酪，從酪成𦘺，從𦘺成醍醐。人如是從精沫至生至中年，從中年至老至死，死後精神更受身生。人身死，當復更生受一身，譬若兩炷更相然。」王言：「善哉善哉！」
王復問那先言：「人心趣善惡道、續持身，故神行生乎？更貿他神行生耶？」那先言：「亦非故身神，亦不離故身神。」那先問王：「王小時哺乳時、身至長大時，續故身非？」王言：「小時身異。」那先言：「人在母腹中始為精時，至濁時，故精耶？」「異。」「堅為肌骨時，故精耶？」「異。」「初生時至年數歲時，故精耶？」「異。」「如人學書，傍人寧代其工不？」王言：「不能代其工。」那先言：「如人法有罪語王，王不能解知。」王言：「如人問，那先解之云何？」那先言：「我故小時從小兒至大，續故身耳。大與小時合為一身，是命所養。」那先問王：「如人然燈火，至天曉時不？」王言：「人然燈火，油至曉時。」那先言：「燈中炷一夜時續故炷火光不？至夜半至明時故火光不？」王言：「非故火光。」那先言：「然燈火從一夜至半夜，復更然燈火耶？向晨時復更然燈火耶？」王言：「不中夜更然火，續故一炷火至明。」那先言：「人精神展轉相續如是，一者去、二者來，從精神至老死，後精神趣所生，展轉相續，是非故精神，亦不離故精神。人死以後，精神乃有所趣向生。」那先言：「譬如乳湩作酪，取上𦘺作醍醐。與酪酥上𦘺還復名作乳湩，其人寧可用不？」王言：「其人語不可用。」那先言：「人神如乳湩，從乳湩成酪，從酪成𦘺，從𦘺成醍醐。人如是從精沫至生至中年，從中年至老至死，死後精神更受身生。人身死，當復更生受一身，譬若兩炷更相然。」王言：「善哉善哉！」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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王復問那先：「人不復生後世，其人寧能自知不復生不？」那先言：「然。有能自知不復於後世生。」王言：「何用知之？」那先言：「其人自知無有恩愛、無有貪欲、無有諸惡，用是自知不復生後世。」那先問王：「譬若田家種穀，大得收斂盛簞簟中，至於後年不復耕種，寧復望得穀不？」王言：「不復望得穀。」那先言：「道人亦如是，棄捐苦樂恩愛無所復貪，是故自知後世不復生。」王言：「善哉善哉！」
王復問那先：「人不復生後世，其人寧能自知不復生不？」那先言：「然。有能自知不復於後世生。」王言：「何用知之？」那先言：「其人自知無有恩愛、無有貪欲、無有諸惡，用是自知不復生後世。」那先問王：「譬若田家種穀，大得收斂盛簞簟中，至於後年不復耕種，寧復望得穀不？」王言：「不復望得穀。」那先言：「道人亦如是，棄捐苦樂恩愛無所復貪，是故自知後世不復生。」王言：「善哉善哉！」
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王復問：「其人於後世不復生者，於今寧有智異於人不？」那先言：「然，異於人。」王言：「明與智為同不？」那先言：「明與智等耳。」王言：「人有明智，寧能悉知眾事，作一事成五事耶？」那先言：「作眾事，所成非一。譬若一地種穀，當其生時，各各自生種類。人身五事皆用眾事，各有所成。」王言：「善哉善哉！」
王復問：「其人於後世不復生者，於今寧有智異於人不？」那先言：「然，異於人。」王言：「明與智為同不？」那先言：「明與智等耳。」王言：「人有明智，寧能悉知眾事，作一事成五事耶？」那先言：「作眾事，所成非一。譬若一地種穀，當其生時，各各自生種類。人身五事皆用眾事，各有所成。」王言：「善哉善哉！」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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王復問那先：「世間人，頭面目身體四支皆完具，何故有長命者、有短命者？有多病、少病者？有貧者、富者？有長者、有卑者？有端正者、有醜惡者？有為人所信者、為人所疑者？有明者、有闇者？何以故不同？」那先言：「譬若眾樹木生菓，有酢者、有苦者，有辛者、有甜者。」那先問王：「此等樹木何故不同？」王言：「不同者，本栽各異。」那先言：「人所作各各異不同，故有長命、有短命，有多病、有少病，有富、有貧，有貴、有賤，有端正、有醜惡，有語用者、有語不用者，有明者、有闇者。」那先言：「佛經說，豪貴貧窮好醜，皆自宿命所作善惡自隨行得之。」王言：「善哉善哉！」
王復問那先：「世間人，頭面目身體四支皆完具，何故有長命者、有短命者？有多病、少病者？有貧者、富者？有長者、有卑者？有端正者、有醜惡者？有為人所信者、為人所疑者？有明者、有闇者？何以故不同？」那先言：「譬若眾樹木生菓，有酢者、有苦者，有辛者、有甜者。」那先問王：「此等樹木何故不同？」王言：「不同者，本栽各異。」那先言：「人所作各各異不同，故有長命、有短命，有多病、有少病，有富、有貧，有貴、有賤，有端正、有醜惡，有語用者、有語不用者，有明者、有闇者。」那先言：「佛經說，豪貴貧窮好醜，皆自宿命所作善惡自隨行得之。」王言：「善哉善哉！」
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那先比丘經卷上
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