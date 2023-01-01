廣釋菩提心論卷第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣釋菩提心論卷第四

蓮華戒菩薩造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蓮華戒菩薩造

西天譯經三藏傳法大師賜紫臣施護等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏傳法大師賜紫臣施護等奉 詔譯

復次此中如《寶雲經》說：菩薩云何得大乘法？謂若菩薩善學一切法，彼雖有學，而於學時及所學法悉不可得。雖於學中決定無所得，亦不於彼因緣法中而起斷見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次此中如《寶雲經》說：菩薩云何得大乘法？謂若菩薩善學一切法，彼雖有學，而於學時及所學法悉不可得。雖於學中決定無所得，亦不於彼因緣法中而起斷見。

如《聖法集經》說：云何是諸菩薩所行？謂若菩薩於身語意諸所行中，長時不捨一切眾生，內心發起大悲增上，為欲利樂諸眾生故，應作是念：若我現行及已行行，悉與一切眾生，施作廣大利益安樂。菩薩雖觀諸蘊如幻，亦不於中而生厭捨，一切所行悉無障礙。處如空聚，亦不於中而生厭捨，一切所行悉無障礙。界如蛇毒，亦不於中而生厭捨，一切所行悉無障礙。又復雖觀色如聚沫，亦不捨離如來色身相好。受如浮泡，亦不於諸如來禪定、三摩地、三摩鉢底出生妙樂中不起方便。想如陽焰，亦不於諸如來智中不起勝想。行如芭蕉，亦不於一切佛法行中而無所行。識如幻士，亦不於如來三業智為先導中而無所行。如是一切所行悉無障礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如《聖法集經》說：云何是諸菩薩所行？謂若菩薩於身語意諸所行中，長時不捨一切眾生，內心發起大悲增上，為欲利樂諸眾生故，應作是念：若我現行及已行行，悉與一切眾生，施作廣大利益安樂。菩薩雖觀諸蘊如幻，亦不於中而生厭捨，一切所行悉無障礙。處如空聚，亦不於中而生厭捨，一切所行悉無障礙。界如蛇毒，亦不於中而生厭捨，一切所行悉無障礙。又復雖觀色如聚沫，亦不捨離如來色身相好。受如浮泡，亦不於諸如來禪定、三摩地、三摩鉢底出生妙樂中不起方便。想如陽焰，亦不於諸如來智中不起勝想。行如芭蕉，亦不於一切佛法行中而無所行。識如幻士，亦不於如來三業智為先導中而無所行。如是一切所行悉無障礙。

復次諸經皆說，應知慧及方便，是諸菩薩正所行行。是故諸菩薩於彼無數一切行中，常所發起慧及方便，觀想修作長時無間，如是即得十二分位。是諸地位得安立已，彼彼位中勝上功德皆悉具足。所言十二分位者，謂信解行地乃至佛地。此等地中但除佛地，自餘皆是異生及菩薩攝。此中信解行地者，未能證得二無我理，一向發起堅固信解，魔不能動。彼信解力亦未能觀唯識實性，但於堅固信解法中立解行地。又諸地中，隨應各具無數三摩地、總持、解脫、神通等諸功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次諸經皆說，應知慧及方便，是諸菩薩正所行行。是故諸菩薩於彼無數一切行中，常所發起慧及方便，觀想修作長時無間，如是即得十二分位。是諸地位得安立已，彼彼位中勝上功德皆悉具足。所言十二分位者，謂信解行地乃至佛地。此等地中但除佛地，自餘皆是異生及菩薩攝。此中信解行地者，未能證得二無我理，一向發起堅固信解，魔不能動。彼信解力亦未能觀唯識實性，但於堅固信解法中立解行地。又諸地中，隨應各具無數三摩地、總持、解脫、神通等諸功德。

如《寶雲經》說：安立四種順決擇分，而彼四位有軟中上智光明出，此四皆觀諸法無我。是中若有軟品智光明生，是為煖位，彼所證定名為明得。若有中品智光明生，是為頂位，彼所證定名為明增。若有最上外無對礙智光明生，於心分位離能取相，是名忍位，彼所證定名一分入。若於能取所取相中悉無所得，以無二智決定印彼二取相空，是為世第一位，彼所證定名為無間，從此無間入唯識性。此中總略如是等說，皆是信解行地所攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如《寶雲經》說：安立四種順決擇分，而彼四位有軟中上智光明出，此四皆觀諸法無我。是中若有軟品智光明生，是為煖位，彼所證定名為明得。若有中品智光明生，是為頂位，彼所證定名為明增。若有最上外無對礙智光明生，於心分位離能取相，是名忍位，彼所證定名一分入。若於能取所取相中悉無所得，以無二智決定印彼二取相空，是為世第一位，彼所證定名為無間，從此無間入唯識性。此中總略如是等說，皆是信解行地所攝。

復次十地，即十分位。彼初地者，從前世第一法無間初心得入見道，既獲聖性生大歡喜，是故說此名歡喜地。此能分證二無我理，得法無性真實智生，一切分別戲論悉離。此中能斷一百一十二見所斷惑，餘修所斷三界總有一十六惑如應而斷。此位菩薩得平等智，自利利他，於施波羅蜜多而得圓滿，安住三摩地，乃至未能遠離微細毀犯垢染。若能分得，進居二地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次十地，即十分位。彼初地者，從前世第一法無間初心得入見道，既獲聖性生大歡喜，是故說此名歡喜地。此能分證二無我理，得法無性真實智生，一切分別戲論悉離。此中能斷一百一十二見所斷惑，餘修所斷三界總有一十六惑如應而斷。此位菩薩得平等智，自利利他，於施波羅蜜多而得圓滿，安住三摩地，乃至未能遠離微細毀犯垢染。若能分得，進居二地。

彼二地者，能離一切犯戒垢染，是故說此名離垢地。此位菩薩能正遠離微細犯戒垢染，於戒波羅蜜多而得圓滿，乃至未能成就勝三摩地、三摩鉢底及聞總持。若能分得，進居三地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼二地者，能離一切犯戒垢染，是故說此名離垢地。此位菩薩能正遠離微細犯戒垢染，於戒波羅蜜多而得圓滿，乃至未能成就勝三摩地、三摩鉢底及聞總持。若能分得，進居三地。

彼三地者，能發無量勝智光明，是故說此名發光地。此位菩薩普盡獲得勝三摩地及聞總持，堪忍諸苦，於忍波羅蜜多而得圓滿已，於一切三摩鉢底愛心中捨，乃至未能廣修菩提分法。若能分得，進居四地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼三地者，能發無量勝智光明，是故說此名發光地。此位菩薩普盡獲得勝三摩地及聞總持，堪忍諸苦，於忍波羅蜜多而得圓滿已，於一切三摩鉢底愛心中捨，乃至未能廣修菩提分法。若能分得，進居四地。

彼四地者，菩提分法慧焰能燒諸煩惱薪，是故說此名焰慧地。此位菩薩已離缺減語意分別，善修無缺減菩提分法，於精進波羅蜜多而得圓滿，乃至未能作四諦觀。若能分得，進居五地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼四地者，菩提分法慧焰能燒諸煩惱薪，是故說此名焰慧地。此位菩薩已離缺減語意分別，善修無缺減菩提分法，於精進波羅蜜多而得圓滿，乃至未能作四諦觀。若能分得，進居五地。

彼五地者，於生死涅槃以善方便觀察平等，極難中勝是勝修習，是故說此名難勝地。此位菩薩於四聖諦中，能善觀察多所修作，於定波羅蜜多而得圓滿，從順決擇分出至此地中，始得無相之行，乃至未能作緣生觀。若能分得，進居六地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼五地者，於生死涅槃以善方便觀察平等，極難中勝是勝修習，是故說此名難勝地。此位菩薩於四聖諦中，能善觀察多所修作，於定波羅蜜多而得圓滿，從順決擇分出至此地中，始得無相之行，乃至未能作緣生觀。若能分得，進居六地。

彼六地者，勝慧具已，而能隨轉一切佛法勝現前門，是故說此名現前地。此位菩薩能善觀察緣生之法，於慧波羅蜜多而得圓滿，獲無相行，乃至未能圓滿是行。若能分得，進居七地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼六地者，勝慧具已，而能隨轉一切佛法勝現前門，是故說此名現前地。此位菩薩能善觀察緣生之法，於慧波羅蜜多而得圓滿，獲無相行，乃至未能圓滿是行。若能分得，進居七地。

彼七地者，於無功用方便道中，雖未能具，以涉遠故，是故說此名遠行地。此位菩薩觀一切相皆如化事，真實了知相用所行悉無違礙，彼能成就無相之行，於方便波羅蜜多而得圓滿，乃至未具無功用行。若能分得，進居八地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼七地者，於無功用方便道中，雖未能具，以涉遠故，是故說此名遠行地。此位菩薩觀一切相皆如化事，真實了知相用所行悉無違礙，彼能成就無相之行，於方便波羅蜜多而得圓滿，乃至未具無功用行。若能分得，進居八地。

彼八地者，諸相用等悉不能動，是故說此名不動地。此位菩薩善得無相功用行，於願波羅蜜多而得圓滿，乃至未能分別一切相說法自在。若能分得，進居九地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼八地者，諸相用等悉不能動，是故說此名不動地。此位菩薩善得無相功用行，於願波羅蜜多而得圓滿，乃至未能分別一切相說法自在。若能分得，進居九地。

彼九地者，具最勝慧善說諸法，是故說此名善慧地。此位菩薩得彼最勝四無礙解慧力相應，於力波羅蜜多而得圓滿，乃至未能於佛剎會中隨應化現說法利生自在圓滿。若能分得，進居十地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼九地者，具最勝慧善說諸法，是故說此名善慧地。此位菩薩得彼最勝四無礙解慧力相應，於力波羅蜜多而得圓滿，乃至未能於佛剎會中隨應化現說法利生自在圓滿。若能分得，進居十地。

彼十地者，能於無邊一切世界布大法雲、灑甘露雨，是故說此名法雲地。此位菩薩勝智相應說法利生，作諸化事悉得自在，乃至未能於一切所知一切相中獲無礙智。若能分得，進居佛地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼十地者，能於無邊一切世界布大法雲、灑甘露雨，是故說此名法雲地。此位菩薩勝智相應說法利生，作諸化事悉得自在，乃至未能於一切所知一切相中獲無礙智。若能分得，進居佛地。

如上諸地所有建立行相，如《和合解脫經》說。又此諸地所有廣說蘊等清淨及分位相，餘處有文恐繁且止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如上諸地所有建立行相，如《和合解脫經》說。又此諸地所有廣說蘊等清淨及分位相，餘處有文恐繁且止。

復次佛地，即一分位。此佛地者，一切勝相皆悉具足，一切功德皆悉圓滿，已能普盡一切邊際，過此無別勝上分位。而佛地中所有功德，正使諸佛以妙言詞，而亦不能稱揚一分。是故當知，諸佛功德無量無邊不可稱計，唯佛世尊自然智觀自證知故。如《華嚴經》中所說功德，亦即一分未能窮盡故。況復我今造此論者，敢以言詞具讚說耶？又佛地中所有功德，總攝一切殊勝之義。如《楞伽經》說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次佛地，即一分位。此佛地者，一切勝相皆悉具足，一切功德皆悉圓滿，已能普盡一切邊際，過此無別勝上分位。而佛地中所有功德，正使諸佛以妙言詞，而亦不能稱揚一分。是故當知，諸佛功德無量無邊不可稱計，唯佛世尊自然智觀自證知故。如《華嚴經》中所說功德，亦即一分未能窮盡故。況復我今造此論者，敢以言詞具讚說耶？又佛地中所有功德，總攝一切殊勝之義。如《楞伽經》說。

復次頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次頌曰：

「應當了知三身者， 普攝諸佛一切身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「應當了知三身者， 普攝諸佛一切身，

最上勝義法所依， 是故開顯三身相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最上勝義法所依， 是故開顯三身相。

自性身及正報身， 化身等三最勝上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自性身及正報身， 化身等三最勝上，

分別諸佛所有身， 初身與二為依止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別諸佛所有身， 初身與二為依止。

已修難行希有行， 百種鍊磨安忍心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已修難行希有行， 百種鍊磨安忍心，

所有一切眾善門， 普能積集無遺棄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有一切眾善門， 普能積集無遺棄。

無量劫來久修習， 大乘最上妙法門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量劫來久修習， 大乘最上妙法門，

一切障礙悉蠲除， 盡滅無餘得清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切障礙悉蠲除， 盡滅無餘得清淨。

因中所有微細障， 果中智力悉拔除， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因中所有微細障， 果中智力悉拔除，

譬如妙寶始開函， 放淨光明照一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如妙寶始開函， 放淨光明照一切。

隨順世間現有生， 歷苦勤求菩提果， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨順世間現有生， 歷苦勤求菩提果，

說法化利百千門， 遍一切處善施作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說法化利百千門， 遍一切處善施作。

如來高顯復不動， 安住世間大聖尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來高顯復不動， 安住世間大聖尊，

如彼須彌眾山王， 觀仰巍巍最高勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如彼須彌眾山王， 觀仰巍巍最高勝。

大以悲心為根本， 三摩地門善出生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大以悲心為根本， 三摩地門善出生，

遍三有中現其身， 一切無不示生處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍三有中現其身， 一切無不示生處。

如淨日輪放一光， 普遍世間悉照耀， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如淨日輪放一光， 普遍世間悉照耀，

諸佛聖智妙光明， 能知諸法亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛聖智妙光明， 能知諸法亦如是。

諸聲聞人所證果， 出離世間為最勝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸聲聞人所證果， 出離世間為最勝，

而彼聲聞所得中， 又復不如緣覺地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而彼聲聞所得中， 又復不如緣覺地。

緣覺若比菩薩地， 於諸分中不及一， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緣覺若比菩薩地， 於諸分中不及一，

菩薩較計佛如來， 倍多分中不及一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩較計佛如來， 倍多分中不及一。

如來所證菩提果， 無量功德不思議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來所證菩提果， 無量功德不思議，

如其時處所應行， 隨順方便而善轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如其時處所應行， 隨順方便而善轉。

果中所證最勝上， 五根清淨妙用成， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 果中所證最勝上， 五根清淨妙用成，

十二位中功德門， 彼一切義皆能轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十二位中功德門， 彼一切義皆能轉。

果中所證最勝上， 一切意道皆清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 果中所證最勝上， 一切意道皆清淨，

如其所證悉應知， 一切無垢無分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如其所證悉應知， 一切無垢無分別。

果中所證最勝上， 攝諸義利皆清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 果中所證最勝上， 攝諸義利皆清淨，

佛剎清淨如所應， 一切自在而出現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛剎清淨如所應， 一切自在而出現。

果中所證最勝上， 一切分別悉清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 果中所證最勝上， 一切分別悉清淨，

所作不壞常時中， 善修一切智事業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所作不壞常時中， 善修一切智事業。

果中所證最勝上， 一切清淨善安住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 果中所證最勝上， 一切清淨善安住，

已得無住大涅槃， 圓滿諸佛清淨句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已得無住大涅槃， 圓滿諸佛清淨句。

果中所證最勝上， 一切染法已清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 果中所證最勝上， 一切染法已清淨，

不雜煩惱本無瑕， 常入諸佛妙樂行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不雜煩惱本無瑕， 常入諸佛妙樂行。

果中所證最勝上， 想如虛空悉清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 果中所證最勝上， 想如虛空悉清淨，

積集廣大勝義門， 離諸色相而觀察。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 積集廣大勝義門， 離諸色相而觀察。

如來化相極廣大， 此無量行皆清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來化相極廣大， 此無量行皆清淨，

成所作智妙難思， 諸佛無垢勝依止。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成所作智妙難思， 諸佛無垢勝依止。」

此中當知，清淨法界即一切法真如，為一切法無顛倒自性正因，而能出生諸佛及諸佛智，離諸障染、建立三摩地總持法門，及餘無量福智諸行，成就一切眾生利樂等事，乃至成熟一切正法聞知種子，如是等相皆得成就。所言諸佛智者，謂即四智。初大圓鏡智，是智遠離我我所相，及離能取所取分別，不雜一切煩惱垢染，於一切所緣所行所知相中不忘不愚，智影相生現種依持。彼一切智所依清淨，是即真如所緣無分別智。二平等性智，得勝上所緣，是智能觀自他平等，已能安處無住涅槃，起大慈悲隨往一切現身現上，以善方便畢竟相應。三妙觀察智，普攝一切三摩地、三摩鉢底、總持法門，於一切所知分位無礙而轉，及能發生勝功德寶，方便現身善斷眾疑，如其所應能善說法。四成所作智，能以種種不思議方便，為他成熟一切所作，如應化度一切眾生。如是等相是為四智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中當知，清淨法界即一切法真如，為一切法無顛倒自性正因，而能出生諸佛及諸佛智，離諸障染、建立三摩地總持法門，及餘無量福智諸行，成就一切眾生利樂等事，乃至成熟一切正法聞知種子，如是等相皆得成就。所言諸佛智者，謂即四智。初大圓鏡智，是智遠離我我所相，及離能取所取分別，不雜一切煩惱垢染，於一切所緣所行所知相中不忘不愚，智影相生現種依持。彼一切智所依清淨，是即真如所緣無分別智。二平等性智，得勝上所緣，是智能觀自他平等，已能安處無住涅槃，起大慈悲隨往一切現身現上，以善方便畢竟相應。三妙觀察智，普攝一切三摩地、三摩鉢底、總持法門，於一切所知分位無礙而轉，及能發生勝功德寶，方便現身善斷眾疑，如其所應能善說法。四成所作智，能以種種不思議方便，為他成熟一切所作，如應化度一切眾生。如是等相是為四智。

復次頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次頌曰：

「三身分位二二一， 二法二報一化身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三身分位二二一， 二法二報一化身，

諸佛清淨法界中， 若一若多性不立。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛清淨法界中， 若一若多性不立。」

此中意者，清淨法身猶如虛空而無形相，從是身中流出一切法，此等皆是妙無比喻最勝白法，清淨真理大利樂因，出生佛地最上善樂，而能圓滿無盡法海，復能具足清淨妙慧，即能成就大菩提心。如上所釋菩提心義，於諸經中略集要文，唯佛菩薩能盡知見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中意者，清淨法身猶如虛空而無形相，從是身中流出一切法，此等皆是妙無比喻最勝白法，清淨真理大利樂因，出生佛地最上善樂，而能圓滿無盡法海，復能具足清淨妙慧，即能成就大菩提心。如上所釋菩提心義，於諸經中略集要文，唯佛菩薩能盡知見。