廣釋菩提心論卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣釋菩提心論卷第三

蓮華戒菩薩造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蓮華戒菩薩造

西天譯經三藏傳法大師賜紫沙門臣施護等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏傳法大師賜紫沙門臣施護等奉 詔譯

復次此中次第應修彼諸禪定，謂若得離欲愛所有喜樂，內心清淨住正相應，有尋有伺是初禪定。又復此中無尋唯伺，名中間禪。初禪地愛若得離已，所有喜樂內心清淨住正相應，是二禪定。二禪地愛若得離已，樂捨正知住正相應，是三禪定。三禪地愛若得離已，捨念相應，是四禪定。所有無色定等行相應知。是中諸所緣相如應分別，於所緣中令心堅固，如理所作以慧觀察，智光明生破無明種，畢竟得斷即正相應；異此皆是外道所修，非正三摩地，不能斷煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次此中次第應修彼諸禪定，謂若得離欲愛所有喜樂，內心清淨住正相應，有尋有伺是初禪定。又復此中無尋唯伺，名中間禪。初禪地愛若得離已，所有喜樂內心清淨住正相應，是二禪定。二禪地愛若得離已，樂捨正知住正相應，是三禪定。三禪地愛若得離已，捨念相應，是四禪定。所有無色定等行相應知。是中諸所緣相如應分別，於所緣中令心堅固，如理所作以慧觀察，智光明生破無明種，畢竟得斷即正相應；異此皆是外道所修，非正三摩地，不能斷煩惱。

如諸經說，所有正修三摩地時，若我想生，是即還復發起煩惱。爾時住心當如止水，入三摩地相應觀行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如諸經說，所有正修三摩地時，若我想生，是即還復發起煩惱。爾時住心當如止水，入三摩地相應觀行。

如《楞伽經》說，總略而言，正慧觀行唯心靜住，外無分別。若住真如所緣，是心應過。心若過已，彼無對礙而亦應過。無對礙中若相應住是大乘觀，彼無發悟最勝寂靜，即勝無我智無對礙觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如《楞伽經》說，總略而言，正慧觀行唯心靜住，外無分別。若住真如所緣，是心應過。心若過已，彼無對礙而亦應過。無對礙中若相應住是大乘觀，彼無發悟最勝寂靜，即勝無我智無對礙觀。

此中意者，如實觀察心外必無色法分別，是即最上相應勝行。若爾，識之與色云何有異？或不異者，識亦應有對礙義耶？不然，如夢分位所見不實，是故識外如實伺察，極微量色取不可得。以不可得故，如是成唯識，無復一切外義可有，唯心靜住外無分別。於伺察中以離色法故，有所得相而為得者，畢竟無所得，是故於諸色法應觀無色。彼若唯心，無實能取亦無所取，是二取性實不可得。離取捨故即心無二，如是伺察亦無二相。於真如所緣中是心亦過，彼所取相亦復過已，二無對礙，於是無二智中住如實義。所言唯心過已二無對礙，是智於中而亦應離，是故自性他性中諸有生性而不可得。如應伺察，諸眾生性亦不和合，若取若捨二不實性悉應遠離。當知一切物性諸有取著，於無二智中皆應捨離。於無對礙無二智中若如是住，即於一切法如實覺了無有自性，彼即能入最上實性，入無分別三摩地門。又若於是無對礙無二智中相應住者，是即最上實性中住，是大乘見，如是亦見最上實性。以見最上實性故，即於一切法慧眼觀空，智光明中皆如實見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中意者，如實觀察心外必無色法分別，是即最上相應勝行。若爾，識之與色云何有異？或不異者，識亦應有對礙義耶？不然，如夢分位所見不實，是故識外如實伺察，極微量色取不可得。以不可得故，如是成唯識，無復一切外義可有，唯心靜住外無分別。於伺察中以離色法故，有所得相而為得者，畢竟無所得，是故於諸色法應觀無色。彼若唯心，無實能取亦無所取，是二取性實不可得。離取捨故即心無二，如是伺察亦無二相。於真如所緣中是心亦過，彼所取相亦復過已，二無對礙，於是無二智中住如實義。所言唯心過已二無對礙，是智於中而亦應離，是故自性他性中諸有生性而不可得。如應伺察，諸眾生性亦不和合，若取若捨二不實性悉應遠離。當知一切物性諸有取著，於無二智中皆應捨離。於無對礙無二智中若如是住，即於一切法如實覺了無有自性，彼即能入最上實性，入無分別三摩地門。又若於是無對礙無二智中相應住者，是即最上實性中住，是大乘見，如是亦見最上實性。以見最上實性故，即於一切法慧眼觀空，智光明中皆如實見。

如諸經說，云何見勝義諦？謂一切法無見。此中如是。所言無見者，是勝意樂真實無見，非如世間諸生盲者及瞑目人，緣闕故或不作意故而皆不見。彼等有性顛倒種子悉不能斷，此即不然。又如入無想定，後或出時還復生起有性取著，貪等根本諸煩惱聚而不解脫。所言有性取著貪等根本煩惱行相，如《聖二諦》等經說。若復有言，入無分別總持法門，無分別法中離色等相，以決定慧於無色中觀無所得亦無作意，是勝義樂。非如無想定等，於諸色等取著法中作意而離。是故當知，如前所說諸色等中作意離相，若無正慧即不能斷疑惑種子。譬如世間火若存時，諸物燒然。云何能離思之一法？若不調止所有邪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如諸經說，云何見勝義諦？謂一切法無見。此中如是。所言無見者，是勝意樂真實無見，非如世間諸生盲者及瞑目人，緣闕故或不作意故而皆不見。彼等有性顛倒種子悉不能斷，此即不然。又如入無想定，後或出時還復生起有性取著，貪等根本諸煩惱聚而不解脫。所言有性取著貪等根本煩惱行相，如《聖二諦》等經說。若復有言，入無分別總持法門，無分別法中離色等相，以決定慧於無色中觀無所得亦無作意，是勝義樂。非如無想定等，於諸色等取著法中作意而離。是故當知，如前所說諸色等中作意離相，若無正慧即不能斷疑惑種子。譬如世間火若存時，諸物燒然。云何能離思之一法？若不調止所有邪。

由此當知，所有奢摩他諸所緣中心住堅固，如理所作以慧伺察智光明生，明現暗除智生障滅。如人二目隨量無差，於諸分位照明無異；智光明出亦復如是。非光明中有冥暗性，明暗二法互相違故。當知三摩地中離冥暗性亦復如是。若不爾者，云何能住心一境相？是故若於三摩呬多中如實了知，即能一向隨順正慧，此中所說悉不相違。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由此當知，所有奢摩他諸所緣中心住堅固，如理所作以慧伺察智光明生，明現暗除智生障滅。如人二目隨量無差，於諸分位照明無異；智光明出亦復如是。非光明中有冥暗性，明暗二法互相違故。當知三摩地中離冥暗性亦復如是。若不爾者，云何能住心一境相？是故若於三摩呬多中如實了知，即能一向隨順正慧，此中所說悉不相違。

復次三摩呬多中，應以慧觀都無色相，於一切法悉無所得。彼諸相應分位相中，無所進趣、無所發悟，若自若他悉見無性，有性分別戲論相等一切息滅。如是即於正慧所觀無相性中而得相應，有心分別悉不能立，即彼無性亦不可得。若於是中或謂有性而可見者，是見應止。如是止已，若於無性分別轉者，此亦不然。設使有性三時相應，以慧眼觀無相無得，又何止邪？如實義者，有性無性不應分別，一性異性亦不可分別。是中若離性與無性二分別者，悉能照達諸分別空，即彼能照及所照性亦無所有，如是乃得最上最勝無分別相應。此中若住如是相應，即一切分別悉能斷滅，所有煩惱障智障而亦能斷。於彼煩惱障不生不滅性中，而性等顛倒根本悉除。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次三摩呬多中，應以慧觀都無色相，於一切法悉無所得。彼諸相應分位相中，無所進趣、無所發悟，若自若他悉見無性，有性分別戲論相等一切息滅。如是即於正慧所觀無相性中而得相應，有心分別悉不能立，即彼無性亦不可得。若於是中或謂有性而可見者，是見應止。如是止已，若於無性分別轉者，此亦不然。設使有性三時相應，以慧眼觀無相無得，又何止邪？如實義者，有性無性不應分別，一性異性亦不可分別。是中若離性與無性二分別者，悉能照達諸分別空，即彼能照及所照性亦無所有，如是乃得最上最勝無分別相應。此中若住如是相應，即一切分別悉能斷滅，所有煩惱障智障而亦能斷。於彼煩惱障不生不滅性中，而性等顛倒根本悉除。

如《聖二諦》等經說，如是相應行中，一切性等分別斷已普盡，性等顛倒無明自性、煩惱障根本即斷。彼根本斷已，諸煩惱障而悉能斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如《聖二諦》等經說，如是相應行中，一切性等分別斷已普盡，性等顛倒無明自性、煩惱障根本即斷。彼根本斷已，諸煩惱障而悉能斷。

又如《聖二諦經》中，問妙吉祥菩薩言：云何能得煩惱調伏？云何而能了知煩惱？妙吉祥言：勝義諦中畢竟不生。彼一切法無生性中，世俗皆是不實顛倒，應當止息一切性等所起顛倒思惟分別。若彼思惟分別不止息者即有我共相，既有我共相即起立諸見，若見起立即煩惱轉。天子！若能了知勝義諦中一切法畢竟無生，即勝義諦具十種無顛倒。若勝義諦中無顛倒即無分別，若無分別得滅相應，若滅相應彼我共相即不能得，若我共相既不能得，而彼諸見不能起立，乃至勝義諦中涅槃之見亦復不起。由如是故，即於無生行中一切煩惱畢竟調伏。天子當知，諸煩惱於勝義諦無礙智中畢竟空、畢竟無相、畢竟無性。如是知者，是為了知煩惱。天子！譬如毒蛇為呪所害，彼煩惱種亦復如是。天子又問：云何為煩惱種？妙吉祥言：天子！彼勝義諦畢竟無生性中，若於一切法起分別時，此即是為諸煩惱種，由是起諸性等顛倒，於顛倒中不能照達。是故若於所斷法中一切顛倒悉能斷者，所有智障能正決定而悉除遣，智障斷已無相續性。譬如日光出時離諸雲翳，於一切處照明無礙。而彼智光清淨照明，若色若心一切自性亦復如是。諸物實性決定常住，於無相續性中真實了如一切物性如實義者。此中物性，云何能以言詞宣說？是故於彼勝義、世俗諦中如如所說，如實了知一切色相及諸物性已，即得一切智。如是所說斷障等義，是證一切智最上勝道。非彼聲聞等道，彼諸顛倒不能盡除，亦復不能正斷二障。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又如《聖二諦經》中，問妙吉祥菩薩言：云何能得煩惱調伏？云何而能了知煩惱？妙吉祥言：勝義諦中畢竟不生。彼一切法無生性中，世俗皆是不實顛倒，應當止息一切性等所起顛倒思惟分別。若彼思惟分別不止息者即有我共相，既有我共相即起立諸見，若見起立即煩惱轉。天子！若能了知勝義諦中一切法畢竟無生，即勝義諦具十種無顛倒。若勝義諦中無顛倒即無分別，若無分別得滅相應，若滅相應彼我共相即不能得，若我共相既不能得，而彼諸見不能起立，乃至勝義諦中涅槃之見亦復不起。由如是故，即於無生行中一切煩惱畢竟調伏。天子當知，諸煩惱於勝義諦無礙智中畢竟空、畢竟無相、畢竟無性。如是知者，是為了知煩惱。天子！譬如毒蛇為呪所害，彼煩惱種亦復如是。天子又問：云何為煩惱種？妙吉祥言：天子！彼勝義諦畢竟無生性中，若於一切法起分別時，此即是為諸煩惱種，由是起諸性等顛倒，於顛倒中不能照達。是故若於所斷法中一切顛倒悉能斷者，所有智障能正決定而悉除遣，智障斷已無相續性。譬如日光出時離諸雲翳，於一切處照明無礙。而彼智光清淨照明，若色若心一切自性亦復如是。諸物實性決定常住，於無相續性中真實了如一切物性如實義者。此中物性，云何能以言詞宣說？是故於彼勝義、世俗諦中如如所說，如實了知一切色相及諸物性已，即得一切智。如是所說斷障等義，是證一切智最上勝道。非彼聲聞等道，彼諸顛倒不能盡除，亦復不能正斷二障。

如《楞伽經》說：大慧！彼聲聞人起別異因有所住著，彼見法已取為涅槃自謂得佛，而不能見法無我理。大慧！此非解脫。如是聲聞人自智所證未真出離，謂得出離，異見轉故。而彼所作非此相應，彼所行道非真解脫。世尊但說一乘之法，不說聲聞等道。彼聲聞人但於蘊中觀察無我，而彼所得謂人無我。此中不然，應觀三界一切唯識。若說識外有義得無我者，如是即於無二智無我中而不得入，以他性得入故。若他性得入者，彼即非入唯識性故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如《楞伽經》說：大慧！彼聲聞人起別異因有所住著，彼見法已取為涅槃自謂得佛，而不能見法無我理。大慧！此非解脫。如是聲聞人自智所證未真出離，謂得出離，異見轉故。而彼所作非此相應，彼所行道非真解脫。世尊但說一乘之法，不說聲聞等道。彼聲聞人但於蘊中觀察無我，而彼所得謂人無我。此中不然，應觀三界一切唯識。若說識外有義得無我者，如是即於無二智無我中而不得入，以他性得入故。若他性得入者，彼即非入唯識性故。

又如此經〈聖出世品〉中說：復次佛子當知三界唯心，所現是心，亦無中邊可得。若言有邊即有所生，若言有中即有所住，一切皆是分別相故。若心無中邊，是故能入彼無二智，如是入者是真實入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又如此經〈聖出世品〉中說：復次佛子當知三界唯心，所現是心，亦無中邊可得。若言有邊即有所生，若言有中即有所住，一切皆是分別相故。若心無中邊，是故能入彼無二智，如是入者是真實入。

此中有問：若如是者，諸相應分位當云何生？答：由彼清淨勝願力故，菩薩發起大悲，普為眾生作利益事。從彼願力，出生勝上諸布施等明白善行，彼即真實清淨所生。又復菩薩大悲，若一切眾生未能盡入諸法無性清淨智中，菩薩乃至隨入輪迴，亦復不染輪迴過失，而豈住於彼無發悟寂靜法中。如經頌云： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中有問：若如是者，諸相應分位當云何生？答：由彼清淨勝願力故，菩薩發起大悲，普為眾生作利益事。從彼願力，出生勝上諸布施等明白善行，彼即真實清淨所生。又復菩薩大悲，若一切眾生未能盡入諸法無性清淨智中，菩薩乃至隨入輪迴，亦復不染輪迴過失，而豈住於彼無發悟寂靜法中。如經頌云：

「無對礙中見， 最勝無我智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無對礙中見， 最勝無我智。」

是故若於無二相中說無二語，是為最勝，即勝義諦中真勝意樂。於無二無對礙智中，畢竟無我無有自性，即得所見相應。彼所有見無別異見，一切無分別及無發悟、一切寂靜。又問：若爾，云何能起諸相應行？答：不然：若或有見：彼實不能隨順勝義。何以故？是中無有主宰自在相應相故，而何有見？但以世俗法中隨順色等境界相故，若智生起，識亦隨順世間所行。是故應知此彼智者，智中冥會說有所見，且非實有主宰等相。若無二無對礙智生起時，如實開曉，乃能於是智中得如實見。非謂一切法於勝義諦中無有自性，而世俗諦決定相應。若異此說，是諸異生狹劣之智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故若於無二相中說無二語，是為最勝，即勝義諦中真勝意樂。於無二無對礙智中，畢竟無我無有自性，即得所見相應。彼所有見無別異見，一切無分別及無發悟、一切寂靜。又問：若爾，云何能起諸相應行？答：不然：若或有見：彼實不能隨順勝義。何以故？是中無有主宰自在相應相故，而何有見？但以世俗法中隨順色等境界相故，若智生起，識亦隨順世間所行。是故應知此彼智者，智中冥會說有所見，且非實有主宰等相。若無二無對礙智生起時，如實開曉，乃能於是智中得如實見。非謂一切法於勝義諦中無有自性，而世俗諦決定相應。若異此說，是諸異生狹劣之智。

如《聖二諦經》說：勝義諦中畢竟無性，世俗道中隨亦應觀。若異此者，彼愚夫異生、聲聞、緣覺、菩薩及佛等諸分位，當云何立？謂世俗無因故、世俗無生故。今此不然，世俗道中隨應觀故，於勝義諦實無所生。勝義諦中若有所得，如兔角等。諸世俗法，如幻如影及如響等。由如是故，世俗緣生與勝義諦，是中物性非不和合。彼審思察無改轉性，此中如是。當知世間一切如幻，諸煩惱業即是幻因，諸眾生生即是幻轉；所有相應福智諸行亦是幻因，如是相應智即於幻中轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如《聖二諦經》說：勝義諦中畢竟無性，世俗道中隨亦應觀。若異此者，彼愚夫異生、聲聞、緣覺、菩薩及佛等諸分位，當云何立？謂世俗無因故、世俗無生故。今此不然，世俗道中隨應觀故，於勝義諦實無所生。勝義諦中若有所得，如兔角等。諸世俗法，如幻如影及如響等。由如是故，世俗緣生與勝義諦，是中物性非不和合。彼審思察無改轉性，此中如是。當知世間一切如幻，諸煩惱業即是幻因，諸眾生生即是幻轉；所有相應福智諸行亦是幻因，如是相應智即於幻中轉。

如《般若波羅蜜多經》說：須菩提！所有聲聞如化、緣覺如化、菩薩如化、如來如化，煩惱如化、業如化。須菩提！以是緣故，一切法如化。此如是等差別諸行及異生等，皆如幻相。於彼幻中如所了知，皆是不實取著。若能如是知，是即相應者。若執實取著，即愚夫異生。如是所說，實不相違。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如《般若波羅蜜多經》說：須菩提！所有聲聞如化、緣覺如化、菩薩如化、如來如化，煩惱如化、業如化。須菩提！以是緣故，一切法如化。此如是等差別諸行及異生等，皆如幻相。於彼幻中如所了知，皆是不實取著。若能如是知，是即相應者。若執實取著，即愚夫異生。如是所說，實不相違。

如《聖法集經》頌云： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如《聖法集經》頌云：

「如幻所作事， 從化起解脫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如幻所作事， 從化起解脫，

此如前了知， 非化中有著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此如前了知， 非化中有著。

說三有如化， 佛菩薩悉知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說三有如化， 佛菩薩悉知，

知已被勝鎧， 作世間利益。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知已被勝鎧， 作世間利益。」

如是等諸所行中，應觀實性。如前所說奢摩他中，若沈下、高舉心等起時，應觀一切法皆無自性。爾時應離高下作意，智得成就。彼奢摩他、毘鉢舍那相應行者所行之道，即得具足，乃至能起信解力等住解行地。觀後欲起時，還復思惟勝義諦中無有自性。彼世俗諦亦如是住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等諸所行中，應觀實性。如前所說奢摩他中，若沈下、高舉心等起時，應觀一切法皆無自性。爾時應離高下作意，智得成就。彼奢摩他、毘鉢舍那相應行者所行之道，即得具足，乃至能起信解力等住解行地。觀後欲起時，還復思惟勝義諦中無有自性。彼世俗諦亦如是住。

如《寶雲經》說：菩薩云何得無我理？善男子！菩薩應以正智觀察色受想行識。彼觀察時，是色生不可得、集不可得、滅不可得，如是受想行識，若生若集若滅皆不可得。彼勝義諦中了知無生行已，起慧觀察，不復所行而有取著。由是愚無智者，於如是等無自性中執為有性、顛倒取著，是故生死循環無盡，現受眾苦無有休息。菩薩大悲，如是常起無間思念、現前為作，悲愍利益發勝願行，如我所行。隨得一切智已，於是法性如實覺了，然後於一切佛菩薩等供養稱讚。成所作已，從空悲藏發生一切施等福行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如《寶雲經》說：菩薩云何得無我理？善男子！菩薩應以正智觀察色受想行識。彼觀察時，是色生不可得、集不可得、滅不可得，如是受想行識，若生若集若滅皆不可得。彼勝義諦中了知無生行已，起慧觀察，不復所行而有取著。由是愚無智者，於如是等無自性中執為有性、顛倒取著，是故生死循環無盡，現受眾苦無有休息。菩薩大悲，如是常起無間思念、現前為作，悲愍利益發勝願行，如我所行。隨得一切智已，於是法性如實覺了，然後於一切佛菩薩等供養稱讚。成所作已，從空悲藏發生一切施等福行。

如《聖法集經》說：若諸菩薩如實顯示者，謂於一切眾生中以大悲轉我此三摩地樂，一切法中如實顯示，一切眾生為作所成。由是大悲所開發時，即得增上戒定慧等諸學圓滿，成就阿耨多羅三藐三菩提。此中應知，慧及方便是諸菩薩所行相應勝道，不斷世俗諦、顯示勝義諦。若不斷世俗，即能以大悲而為先導，善為眾生作利益事、遠離顛倒。彼即名為善能建立出世間慧。由此乃為順行方便。於諸方便所行時中，了如幻相亦不顛倒，以出世智如如善修最勝方便，能於真實句義之中發勇悍意出生勝慧。菩薩得是慧方便已，乃住相應所行勝道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如《聖法集經》說：若諸菩薩如實顯示者，謂於一切眾生中以大悲轉我此三摩地樂，一切法中如實顯示，一切眾生為作所成。由是大悲所開發時，即得增上戒定慧等諸學圓滿，成就阿耨多羅三藐三菩提。此中應知，慧及方便是諸菩薩所行相應勝道，不斷世俗諦、顯示勝義諦。若不斷世俗，即能以大悲而為先導，善為眾生作利益事、遠離顛倒。彼即名為善能建立出世間慧。由此乃為順行方便。於諸方便所行時中，了如幻相亦不顛倒，以出世智如如善修最勝方便，能於真實句義之中發勇悍意出生勝慧。菩薩得是慧方便已，乃住相應所行勝道。

如《無盡意經》說：禪定無盡，而能出生慧及方便。其所出生，應知即是相應行者所行勝道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如《無盡意經》說：禪定無盡，而能出生慧及方便。其所出生，應知即是相應行者所行勝道。

廣釋菩提心論卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣釋菩提心論卷第三

妄分別刺等，何能拔除？復次此中云何能離疑惑種子？謂於相應定中，以慧眼觀彼種子空，如先所說。於色等中若以其所得相而為得者，畢竟無得。如人迷繩謂蛇，智了無異。色中離疑，其義亦然。以慧眼觀諸境不實、邪妄計執，如人處於暗室復還掩閉，總一暗冥都無所見。又如瓶等器中盛滿諸物，以蓋覆故亦無所見。此中意者，是暗室等雖無所見，然色等有性疑惑取著亦不能離。以不離故，彼雖無見不斷過失。如是等人諸取著心，畢竟云何而能除斷？是故應以三摩地，手執極微妙快利慧刀，斷彼思色等邪妄分別種子。如是真實斷故，譬如拔樹連根悉除，地既無根不復生長。邪思種子既得斷已，一切過失悉不復生。此中如是，斷障等義是奢摩他、毘鉢舍那相應法門，即修行者所行之道。如世尊言：此相應門，是無分別正智因性。故經頌云： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妄分別刺等，何能拔除？復次此中云何能離疑惑種子？謂於相應定中，以慧眼觀彼種子空，如先所說。於色等中若以其所得相而為得者，畢竟無得。如人迷繩謂蛇，智了無異。色中離疑，其義亦然。以慧眼觀諸境不實、邪妄計執，如人處於暗室復還掩閉，總一暗冥都無所見。又如瓶等器中盛滿諸物，以蓋覆故亦無所見。此中意者，是暗室等雖無所見，然色等有性疑惑取著亦不能離。以不離故，彼雖無見不斷過失。如是等人諸取著心，畢竟云何而能除斷？是故應以三摩地，手執極微妙快利慧刀，斷彼思色等邪妄分別種子。如是真實斷故，譬如拔樹連根悉除，地既無根不復生長。邪思種子既得斷已，一切過失悉不復生。此中如是，斷障等義是奢摩他、毘鉢舍那相應法門，即修行者所行之道。如世尊言：此相應門，是無分別正智因性。故經頌云：

「先安住戒次得定， 得彼定已慧當修， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「先安住戒次得定， 得彼定已慧當修，