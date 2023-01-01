廣釋菩提心論卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣釋菩提心論卷第一

蓮華戒菩薩造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蓮華戒菩薩造

西天譯經三藏傳法大師施護奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏傳法大師施護奉 詔譯

歸命三世一切佛， 略集大乘諸法行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸命三世一切佛， 略集大乘諸法行，

建立最初勝事業， 我今廣釋菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 建立最初勝事業， 我今廣釋菩提心。

此中云何？若欲速證一切智者，總略標心住於三處出生悲心，從悲發生大菩提心。所有最勝一切佛法，皆由悲心而為根本，此悲所因為觀眾生故。如《聖法集經》云，爾時觀自在菩薩摩訶薩白佛言：世尊！諸菩薩不應修學多種法門，但於一法而自勤行，即於一切法如掌中得。何等一法？所謂大悲。諸菩薩乘此大悲，即於一切佛法如掌中得。世尊！譬如轉輪聖王輪寶行處，即得一切力聚。而諸菩薩亦復如是，大悲行處，即能成就一切佛法力聚。世尊！又如士夫命根堅固，即能令諸根而得轉故。而諸菩薩亦復如是，大悲堅固，乃能令諸菩提行法而得轉故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中云何？若欲速證一切智者，總略標心住於三處出生悲心，從悲發生大菩提心。所有最勝一切佛法，皆由悲心而為根本，此悲所因為觀眾生故。如《聖法集經》云，爾時觀自在菩薩摩訶薩白佛言：世尊！諸菩薩不應修學多種法門，但於一法而自勤行，即於一切法如掌中得。何等一法？所謂大悲。諸菩薩乘此大悲，即於一切佛法如掌中得。世尊！譬如轉輪聖王輪寶行處，即得一切力聚。而諸菩薩亦復如是，大悲行處，即能成就一切佛法力聚。世尊！又如士夫命根堅固，即能令諸根而得轉故。而諸菩薩亦復如是，大悲堅固，乃能令諸菩提行法而得轉故。

如《無盡意經》云：復次舍利子！當知諸菩薩大悲無盡。何以故？與一切法為先導故。舍利子！譬如士夫所有命根，與出入息而為先導。大乘法門廣大普集亦復如是，菩薩大悲為先導故。如《象頭經》云，爾時有一天子問妙吉祥菩薩言：當云何能發起一切菩薩勝行？復云何住？妙吉祥言：天子！大悲乃能發起一切菩薩勝行。菩薩緣諸眾生為境界住，是故菩薩常起愛念一切眾生，而於己身無所顧惜，純一為他長養利益，於長時中難作能作發生諸行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如《無盡意經》云：復次舍利子！當知諸菩薩大悲無盡。何以故？與一切法為先導故。舍利子！譬如士夫所有命根，與出入息而為先導。大乘法門廣大普集亦復如是，菩薩大悲為先導故。如《象頭經》云，爾時有一天子問妙吉祥菩薩言：當云何能發起一切菩薩勝行？復云何住？妙吉祥言：天子！大悲乃能發起一切菩薩勝行。菩薩緣諸眾生為境界住，是故菩薩常起愛念一切眾生，而於己身無所顧惜，純一為他長養利益，於長時中難作能作發生諸行。

如《信力法門經》云：彼諸菩薩悲心堅固，為救度一切眾生時，而無少分苦想；若得度已，亦無所度之想。不捨一切難行苦行，如是不久諸行圓滿，成本所願證一切智、得一切佛法，如是皆由悲為根本。所有佛世尊現證一切智，大悲普攝，廣為世間作最勝利益，安住無住涅槃。如是佛所行，悉以大悲而為其因。諸佛因中設有苦惱，爾時乃緣眾生作意，轉復多作增長不退。如佛於諸經中說，一切眾生於諸趣中有種種苦，如其所應極大苦惱。菩薩常為眾生悲愍觀察，所謂地獄趣中有種種苦，業火燒然長時無間苦惱無盡。如世盜賊種種治罰，繫縛捶打、鐵叉驅逐、斷截身分受諸苦惱；此苦亦然。餓鬼趣中有其種種極饑渴苦，身體乾枯，為伺求食故互相殘害，雖常伺求縱經百歲，終不能得少分殘棄及不淨等。又有餓鬼自力劣薄依他勝者，雖復依止而無所得；設有所得，轉為強力諸鬼欺陵逼奪埵打治罰，受如是等無量苦惱。受是苦者，是昔人中富樂自在等類，由起諸惡故墮是趣中。畜生趣中受無數苦，起恚害心互相食噉，或有穿通其鼻或破裂其身，或打縛等極不自在、遍身楚痛，實無少分可愛樂處。如人負重甞無懈倦，雖復長時不念疲乏。又諸畜生於廣野中一心肆逸，此彼奔馳曾無暫住，互相殘害互起怖畏，於此趣中復有是苦。如是地獄、餓鬼、畜生諸趣，由起種種煩惱惡業為其因故，彼彼趣中受諸苦惱。如人墮於崖險之處，苦惱亦然。彼人趣中有種種苦，如餘處說。復次欲界諸天，欲火燒然心意散亂，欲令自心於剎那間定聚一處竟不能得。當知欲樂壞時苦即現前，如貧苦者云何有樂？此欲天中常所墮滅、怖畏憂惱及破壞等，亦非其樂。所有色界諸天，謂由諸行常所遷轉。彼天報盡，或復墮於地獄等趣。如是等諸趣類中，煩惱業等常所纏縛不得自在，由是生諸苦惱。是故當知苦火熾盛，燒然世間而不休息。菩薩見是苦已即起悲心，普觀一切眾生。又復菩薩見諸眾生受種種苦時，無怨無親起悲愍心，平等觀察而為救度。又一切眾生無始已來輪迴流轉，菩薩未甞於一眾生不起親友之想；起是平等心故，即以是行於十方一切眾生普遍觀察。若見一眾生有苦惱者，菩薩愛之如子，即當代受，不令眾生受是苦惱。以是悲心轉故，能令一切眾生苦惱息滅，乃得成就大悲勝行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如《信力法門經》云：彼諸菩薩悲心堅固，為救度一切眾生時，而無少分苦想；若得度已，亦無所度之想。不捨一切難行苦行，如是不久諸行圓滿，成本所願證一切智、得一切佛法，如是皆由悲為根本。所有佛世尊現證一切智，大悲普攝，廣為世間作最勝利益，安住無住涅槃。如是佛所行，悉以大悲而為其因。諸佛因中設有苦惱，爾時乃緣眾生作意，轉復多作增長不退。如佛於諸經中說，一切眾生於諸趣中有種種苦，如其所應極大苦惱。菩薩常為眾生悲愍觀察，所謂地獄趣中有種種苦，業火燒然長時無間苦惱無盡。如世盜賊種種治罰，繫縛捶打、鐵叉驅逐、斷截身分受諸苦惱；此苦亦然。餓鬼趣中有其種種極饑渴苦，身體乾枯，為伺求食故互相殘害，雖常伺求縱經百歲，終不能得少分殘棄及不淨等。又有餓鬼自力劣薄依他勝者，雖復依止而無所得；設有所得，轉為強力諸鬼欺陵逼奪埵打治罰，受如是等無量苦惱。受是苦者，是昔人中富樂自在等類，由起諸惡故墮是趣中。畜生趣中受無數苦，起恚害心互相食噉，或有穿通其鼻或破裂其身，或打縛等極不自在、遍身楚痛，實無少分可愛樂處。如人負重甞無懈倦，雖復長時不念疲乏。又諸畜生於廣野中一心肆逸，此彼奔馳曾無暫住，互相殘害互起怖畏，於此趣中復有是苦。如是地獄、餓鬼、畜生諸趣，由起種種煩惱惡業為其因故，彼彼趣中受諸苦惱。如人墮於崖險之處，苦惱亦然。彼人趣中有種種苦，如餘處說。復次欲界諸天，欲火燒然心意散亂，欲令自心於剎那間定聚一處竟不能得。當知欲樂壞時苦即現前，如貧苦者云何有樂？此欲天中常所墮滅、怖畏憂惱及破壞等，亦非其樂。所有色界諸天，謂由諸行常所遷轉。彼天報盡，或復墮於地獄等趣。如是等諸趣類中，煩惱業等常所纏縛不得自在，由是生諸苦惱。是故當知苦火熾盛，燒然世間而不休息。菩薩見是苦已即起悲心，普觀一切眾生。又復菩薩見諸眾生受種種苦時，無怨無親起悲愍心，平等觀察而為救度。又一切眾生無始已來輪迴流轉，菩薩未甞於一眾生不起親友之想；起是平等心故，即以是行於十方一切眾生普遍觀察。若見一眾生有苦惱者，菩薩愛之如子，即當代受，不令眾生受是苦惱。以是悲心轉故，能令一切眾生苦惱息滅，乃得成就大悲勝行。

如《無盡意經》云：此悲觀行，世尊於阿毘達磨經最初演說，為欲救度一切有情故，起悲願等力，趣求阿耨多羅三藐三菩提。若不為度眾生，我即不發是菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如《無盡意經》云：此悲觀行，世尊於阿毘達磨經最初演說，為欲救度一切有情故，起悲願等力，趣求阿耨多羅三藐三菩提。若不為度眾生，我即不發是菩提心。

如《十法經》云：一切眾生中諸無救護者、無歸趣者、無依止者、無知見者，菩薩見已即生悲念，乃發阿耨多羅三藐三菩提心。若不為他開導教示，菩薩即不發阿耨多羅三藐三菩提心。是故當知諸菩薩勇發阿耨多羅三藐三菩提心者，謂即悲心堅固。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如《十法經》云：一切眾生中諸無救護者、無歸趣者、無依止者、無知見者，菩薩見已即生悲念，乃發阿耨多羅三藐三菩提心。若不為他開導教示，菩薩即不發阿耨多羅三藐三菩提心。是故當知諸菩薩勇發阿耨多羅三藐三菩提心者，謂即悲心堅固。

如《如來智印三摩地勝上經》云：菩提心所行，能壞輪迴苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如《如來智印三摩地勝上經》云：菩提心所行，能壞輪迴苦。

如《彌勒解脫經》云：善男子譬！如有人不取大金剛寶，別得一切金莊嚴具，而亦不捨大金剛寶，於貧窮者而能普濟。善男子！菩薩亦復如是，不取一切智心大金剛寶，別得一切聲聞緣覺功德金莊嚴具，而亦不捨彼菩薩行，所有一切輪迴貧窮者而能普濟。菩薩能於一切種一切學平等而修，是為無量勝行。是故從菩提心出生方便，成就大菩提果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如《彌勒解脫經》云：善男子譬！如有人不取大金剛寶，別得一切金莊嚴具，而亦不捨大金剛寶，於貧窮者而能普濟。善男子！菩薩亦復如是，不取一切智心大金剛寶，別得一切聲聞緣覺功德金莊嚴具，而亦不捨彼菩薩行，所有一切輪迴貧窮者而能普濟。菩薩能於一切種一切學平等而修，是為無量勝行。是故從菩提心出生方便，成就大菩提果。

如《如來示教勝軍王經》云，佛言：大王！若汝所作多種事業，於一切種一切處，應共布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多相應而學。是故大王！汝應如是，於正等覺起欲信求願趣向等心，若住若行、若臥若立、若飲若食、若諸所作，決定常時思念作意，觀想一切佛、菩薩、緣覺、聲聞。諸愚夫異生及己身等，所有過去未來現在一切善根合集一處，發勝上心，自當隨喜已，普於一切佛菩薩緣覺聲聞眾中供養承事所有功德，與一切眾生共之。普願眾生乃至得一切智，一切佛法皆悉圓滿。若日日三時迴向阿耨多羅三藐三菩提，大王！汝所作事皆得清淨，菩提行等亦悉成就。復次大王！阿耨多羅三藐三菩提心，所生善根果報無數，若生人中、或生天上，於一切處常得最勝。而汝大王亦如是作，斯為廣大。又復大王！大菩提心最上最勝，若復所行真實，即能成就大菩提果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如《如來示教勝軍王經》云，佛言：大王！若汝所作多種事業，於一切種一切處，應共布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多相應而學。是故大王！汝應如是，於正等覺起欲信求願趣向等心，若住若行、若臥若立、若飲若食、若諸所作，決定常時思念作意，觀想一切佛、菩薩、緣覺、聲聞。諸愚夫異生及己身等，所有過去未來現在一切善根合集一處，發勝上心，自當隨喜已，普於一切佛菩薩緣覺聲聞眾中供養承事所有功德，與一切眾生共之。普願眾生乃至得一切智，一切佛法皆悉圓滿。若日日三時迴向阿耨多羅三藐三菩提，大王！汝所作事皆得清淨，菩提行等亦悉成就。復次大王！阿耨多羅三藐三菩提心，所生善根果報無數，若生人中、或生天上，於一切處常得最勝。而汝大王亦如是作，斯為廣大。又復大王！大菩提心最上最勝，若復所行真實，即能成就大菩提果。

如《無畏撫問經》云：發菩提心所生諸福，如虛空界，廣大勝上無有窮盡。正使有人以殑伽沙數佛剎滿中珍寶供養世尊，若有人能合掌至誠一發阿耨多羅三藐三菩提心者，而此福德勝前福德不可較計。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如《無畏撫問經》云：發菩提心所生諸福，如虛空界，廣大勝上無有窮盡。正使有人以殑伽沙數佛剎滿中珍寶供養世尊，若有人能合掌至誠一發阿耨多羅三藐三菩提心者，而此福德勝前福德不可較計。

如《華嚴經》云：善男子！從菩提心生一切佛法，廣大勝上莊嚴。菩提心有其二種，一者願心、二者分位心。又彼經云：善男子！一切眾生極難得者，所謂阿耨多羅三藐三菩提。若廣起行願，即得阿耨多羅三藐三菩提現前安住，普盡世間能作利益。善男子！我得成佛，謂由發起求菩提心，乘本願心，後以所行諸行，從先所起彼一切行而悉普攝，成分位心。是故行願等力若悉成立，即得善知識現前攝受，捨去一切不實境相。如妙吉祥菩薩於上衣王所發菩提心，菩薩如是發菩提心已，自行布施等諸波羅蜜多相應勝行。若人自不能調伏，何能調伏他人？是故當知菩薩若不自修諸行，而何能得大菩提果？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如《華嚴經》云：善男子！從菩提心生一切佛法，廣大勝上莊嚴。菩提心有其二種，一者願心、二者分位心。又彼經云：善男子！一切眾生極難得者，所謂阿耨多羅三藐三菩提。若廣起行願，即得阿耨多羅三藐三菩提現前安住，普盡世間能作利益。善男子！我得成佛，謂由發起求菩提心，乘本願心，後以所行諸行，從先所起彼一切行而悉普攝，成分位心。是故行願等力若悉成立，即得善知識現前攝受，捨去一切不實境相。如妙吉祥菩薩於上衣王所發菩提心，菩薩如是發菩提心已，自行布施等諸波羅蜜多相應勝行。若人自不能調伏，何能調伏他人？是故當知菩薩若不自修諸行，而何能得大菩提果？

又如《象頭經》云：諸菩薩所行真實故得菩提，非諸所行不真實故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又如《象頭經》云：諸菩薩所行真實故得菩提，非諸所行不真實故。

如《三摩地王經》云：童子！如我所行得真實故，而汝童子應如是學。何以故？童子！若所行真實，即不難得阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如《三摩地王經》云：童子！如我所行得真實故，而汝童子應如是學。何以故？童子！若所行真實，即不難得阿耨多羅三藐三菩提。

如是菩薩諸所行行，若以十波羅蜜多、四無量、四攝法等廣分別者，如《無盡意經》、《寶雲》等經說。又學有二種，謂世間、出世間。云何世間學？謂技能功巧等。云何出世間學？謂禪定等。餘復云何？謂利益眾生所作一切事業。此中應知諸菩薩所行，要略而言謂慧及方便，而此二法無令減少。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是菩薩諸所行行，若以十波羅蜜多、四無量、四攝法等廣分別者，如《無盡意經》、《寶雲》等經說。又學有二種，謂世間、出世間。云何世間學？謂技能功巧等。云何出世間學？謂禪定等。餘復云何？謂利益眾生所作一切事業。此中應知諸菩薩所行，要略而言謂慧及方便，而此二法無令減少。

如《維摩詰經》云：菩薩無方便慧縛，有方便慧解；無慧方便縛，有慧方便解。又如《象頭經》云：諸菩薩總略而言有二種道，於是二道若具足者，諸菩薩即能速證阿耨多羅三藐三菩提。何等為二？所謂慧及方便。若離般若波羅蜜多，行諸波羅蜜多、四攝法等，云何能嚴淨佛土大富自在、成熟有情作諸化事、普攝諸法善巧方便？是故此慧與彼方便，為無顛倒性，有分別因。由此因故，起正方便。如所說諸法，起無顛倒思惟分別，而能畢竟利樂自他，能令煩惱不起。猶如諸毒為呪所害。又此經云智慧攝方便，此是有分別智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如《維摩詰經》云：菩薩無方便慧縛，有方便慧解；無慧方便縛，有慧方便解。又如《象頭經》云：諸菩薩總略而言有二種道，於是二道若具足者，諸菩薩即能速證阿耨多羅三藐三菩提。何等為二？所謂慧及方便。若離般若波羅蜜多，行諸波羅蜜多、四攝法等，云何能嚴淨佛土大富自在、成熟有情作諸化事、普攝諸法善巧方便？是故此慧與彼方便，為無顛倒性，有分別因。由此因故，起正方便。如所說諸法，起無顛倒思惟分別，而能畢竟利樂自他，能令煩惱不起。猶如諸毒為呪所害。又此經云智慧攝方便，此是有分別智。

又如《信力法門經》云：云何為善巧方便？謂攝一切法。云何為慧？謂於一切法無破壞善。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又如《信力法門經》云：云何為善巧方便？謂攝一切法。云何為慧？謂於一切法無破壞善。

如是慧及方便二種，遍入諸地、一切時常行，不得於中令其減少。所有十地諸菩薩，行十波羅蜜多乃至廣行諸行，如《十地經》廣說。所有八地菩薩，從佛威儀起住止息行故。彼經云：復次佛子菩薩摩訶薩，應當依先所起大願加持善根力住，諸佛世尊亦從是法門流出大智圓滿諸所作。此即是為最上忍門，一切佛法由此而集。又善男子！不應如是起止息行。如我所得十力、四無所畏、十八不共、諸神通等一切佛法，而汝未具，當發精進，起諸願求相應而行。是故汝於如是忍門，不應捨離。善男子！汝豈不觀察諸愚夫異生等，積集種種煩惱，起種種尋求相續不斷，云何欲起止息之行？又善男子！當知諸法法性而自常住。以法性常住故，如來即無生。謂諸聲聞緣覺，不了一切法無分別、無生故，如來以善方便出現世間。又善男子！汝見我身無量、智無量、佛剎無量、圓光無量、智現前門無量、清淨無量如是等諸廣大法，是故汝乘本願行，應常思念利益眾生，即得如是不思議智門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是慧及方便二種，遍入諸地、一切時常行，不得於中令其減少。所有十地諸菩薩，行十波羅蜜多乃至廣行諸行，如《十地經》廣說。所有八地菩薩，從佛威儀起住止息行故。彼經云：復次佛子菩薩摩訶薩，應當依先所起大願加持善根力住，諸佛世尊亦從是法門流出大智圓滿諸所作。此即是為最上忍門，一切佛法由此而集。又善男子！不應如是起止息行。如我所得十力、四無所畏、十八不共、諸神通等一切佛法，而汝未具，當發精進，起諸願求相應而行。是故汝於如是忍門，不應捨離。善男子！汝豈不觀察諸愚夫異生等，積集種種煩惱，起種種尋求相續不斷，云何欲起止息之行？又善男子！當知諸法法性而自常住。以法性常住故，如來即無生。謂諸聲聞緣覺，不了一切法無分別、無生故，如來以善方便出現世間。又善男子！汝見我身無量、智無量、佛剎無量、圓光無量、智現前門無量、清淨無量如是等諸廣大法，是故汝乘本願行，應常思念利益眾生，即得如是不思議智門。

如《十地經》所說行相，與《維摩詰經》相違故。彼經云：妙吉祥！若人於如來所說法起輕謗者，是人雖出謗言，如我所說亦得清淨。此中理事亦不相違。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如《十地經》所說行相，與《維摩詰經》相違故。彼經云：妙吉祥！若人於如來所說法起輕謗者，是人雖出謗言，如我所說亦得清淨。此中理事亦不相違。

如《象頭經》云，佛言：慈氏！諸菩薩為菩提故，積集六波羅蜜多。或有癡人作如是言：般若波羅蜜多是菩薩學，云何復學餘波羅蜜多？或有聞已於方便等諸波羅蜜多起捨離意。慈氏！於汝意云何？如迦尸王取自身肉而救於鴿，是王豈愚癡耶？慈氏白言：不也。世尊！佛言：慈氏！我修菩薩行時，廣修六波羅蜜多相應善根，應無利益耶？慈氏白言：不也。世尊！佛言：如是慈氏！如汝於六十劫中積集布施等諸波羅蜜多，乃至六十劫中積集般若波羅蜜多亦復如是。彼中廣說行相應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如《象頭經》云，佛言：慈氏！諸菩薩為菩提故，積集六波羅蜜多。或有癡人作如是言：般若波羅蜜多是菩薩學，云何復學餘波羅蜜多？或有聞已於方便等諸波羅蜜多起捨離意。慈氏！於汝意云何？如迦尸王取自身肉而救於鴿，是王豈愚癡耶？慈氏白言：不也。世尊！佛言：慈氏！我修菩薩行時，廣修六波羅蜜多相應善根，應無利益耶？慈氏白言：不也。世尊！佛言：如是慈氏！如汝於六十劫中積集布施等諸波羅蜜多，乃至六十劫中積集般若波羅蜜多亦復如是。彼中廣說行相應知。