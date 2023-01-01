廣釋菩提心論
蓮華戒菩薩造 宋 施護譯4卷CBETA T1664大于一万字 2 h
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
廣釋菩提心論卷第一
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蓮華戒菩薩造
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西天譯經三藏傳法大師施護奉 詔譯
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歸命三世一切佛， 略集大乘諸法行，
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建立最初勝事業， 我今廣釋菩提心。
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此中云何？若欲速證一切智者，總略標心住於三處出生悲心，從悲發生大菩提心。所有最勝一切佛法，皆由悲心而為根本，此悲所因為觀眾生故。如《聖法集經》云，爾時觀自在菩薩摩訶薩白佛言：世尊！諸菩薩不應修學多種法門，但於一法而自勤行，即於一切法如掌中得。何等一法？所謂大悲。諸菩薩乘此大悲，即於一切佛法如掌中得。世尊！譬如轉輪聖王輪寶行處，即得一切力聚。而諸菩薩亦復如是，大悲行處，即能成就一切佛法力聚。世尊！又如士夫命根堅固，即能令諸根而得轉故。而諸菩薩亦復如是，大悲堅固，乃能令諸菩提行法而得轉故。
此中云何？若欲速證一切智者，總略標心住於三處出生悲心，從悲發生大菩提心。所有最勝一切佛法，皆由悲心而為根本，此悲所因為觀眾生故。如《聖法集經》云，爾時觀自在菩薩摩訶薩白佛言：世尊！諸菩薩不應修學多種法門，但於一法而自勤行，即於一切法如掌中得。何等一法？所謂大悲。諸菩薩乘此大悲，即於一切佛法如掌中得。世尊！譬如轉輪聖王輪寶行處，即得一切力聚。而諸菩薩亦復如是，大悲行處，即能成就一切佛法力聚。世尊！又如士夫命根堅固，即能令諸根而得轉故。而諸菩薩亦復如是，大悲堅固，乃能令諸菩提行法而得轉故。
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如《無盡意經》云：復次舍利子！當知諸菩薩大悲無盡。何以故？與一切法為先導故。舍利子！譬如士夫所有命根，與出入息而為先導。大乘法門廣大普集亦復如是，菩薩大悲為先導故。如《象頭經》云，爾時有一天子問妙吉祥菩薩言：當云何能發起一切菩薩勝行？復云何住？妙吉祥言：天子！大悲乃能發起一切菩薩勝行。菩薩緣諸眾生為境界住，是故菩薩常起愛念一切眾生，而於己身無所顧惜，純一為他長養利益，於長時中難作能作發生諸行。
如《無盡意經》云：復次舍利子！當知諸菩薩大悲無盡。何以故？與一切法為先導故。舍利子！譬如士夫所有命根，與出入息而為先導。大乘法門廣大普集亦復如是，菩薩大悲為先導故。如《象頭經》云，爾時有一天子問妙吉祥菩薩言：當云何能發起一切菩薩勝行？復云何住？妙吉祥言：天子！大悲乃能發起一切菩薩勝行。菩薩緣諸眾生為境界住，是故菩薩常起愛念一切眾生，而於己身無所顧惜，純一為他長養利益，於長時中難作能作發生諸行。
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如《信力法門經》云：彼諸菩薩悲心堅固，為救度一切眾生時，而無少分苦想；若得度已，亦無所度之想。不捨一切難行苦行，如是不久諸行圓滿，成本所願證一切智、得一切佛法，如是皆由悲為根本。所有佛世尊現證一切智，大悲普攝，廣為世間作最勝利益，安住無住涅槃。如是佛所行，悉以大悲而為其因。諸佛因中設有苦惱，爾時乃緣眾生作意，轉復多作增長不退。如佛於諸經中說，一切眾生於諸趣中有種種苦，如其所應極大苦惱。菩薩常為眾生悲愍觀察，所謂地獄趣中有種種苦，業火燒然長時無間苦惱無盡。如世盜賊種種治罰，繫縛捶打、鐵叉驅逐、斷截身分受諸苦惱；此苦亦然。餓鬼趣中有其種種極饑渴苦，身體乾枯，為伺求食故互相殘害，雖常伺求縱經百歲，終不能得少分殘棄及不淨等。又有餓鬼自力劣薄依他勝者，雖復依止而無所得；設有所得，轉為強力諸鬼欺陵逼奪埵打治罰，受如是等無量苦惱。受是苦者，是昔人中富樂自在等類，由起諸惡故墮是趣中。畜生趣中受無數苦，起恚害心互相食噉，或有穿通其鼻或破裂其身，或打縛等極不自在、遍身楚痛，實無少分可愛樂處。如人負重甞無懈倦，雖復長時不念疲乏。又諸畜生於廣野中一心肆逸，此彼奔馳曾無暫住，互相殘害互起怖畏，於此趣中復有是苦。如是地獄、餓鬼、畜生諸趣，由起種種煩惱惡業為其因故，彼彼趣中受諸苦惱。如人墮於崖險之處，苦惱亦然。彼人趣中有種種苦，如餘處說。復次欲界諸天，欲火燒然心意散亂，欲令自心於剎那間定聚一處竟不能得。當知欲樂壞時苦即現前，如貧苦者云何有樂？此欲天中常所墮滅、怖畏憂惱及破壞等，亦非其樂。所有色界諸天，謂由諸行常所遷轉。彼天報盡，或復墮於地獄等趣。如是等諸趣類中，煩惱業等常所纏縛不得自在，由是生諸苦惱。是故當知苦火熾盛，燒然世間而不休息。菩薩見是苦已即起悲心，普觀一切眾生。又復菩薩見諸眾生受種種苦時，無怨無親起悲愍心，平等觀察而為救度。又一切眾生無始已來輪迴流轉，菩薩未甞於一眾生不起親友之想；起是平等心故，即以是行於十方一切眾生普遍觀察。若見一眾生有苦惱者，菩薩愛之如子，即當代受，不令眾生受是苦惱。以是悲心轉故，能令一切眾生苦惱息滅，乃得成就大悲勝行。
如《信力法門經》云：彼諸菩薩悲心堅固，為救度一切眾生時，而無少分苦想；若得度已，亦無所度之想。不捨一切難行苦行，如是不久諸行圓滿，成本所願證一切智、得一切佛法，如是皆由悲為根本。所有佛世尊現證一切智，大悲普攝，廣為世間作最勝利益，安住無住涅槃。如是佛所行，悉以大悲而為其因。諸佛因中設有苦惱，爾時乃緣眾生作意，轉復多作增長不退。如佛於諸經中說，一切眾生於諸趣中有種種苦，如其所應極大苦惱。菩薩常為眾生悲愍觀察，所謂地獄趣中有種種苦，業火燒然長時無間苦惱無盡。如世盜賊種種治罰，繫縛捶打、鐵叉驅逐、斷截身分受諸苦惱；此苦亦然。餓鬼趣中有其種種極饑渴苦，身體乾枯，為伺求食故互相殘害，雖常伺求縱經百歲，終不能得少分殘棄及不淨等。又有餓鬼自力劣薄依他勝者，雖復依止而無所得；設有所得，轉為強力諸鬼欺陵逼奪埵打治罰，受如是等無量苦惱。受是苦者，是昔人中富樂自在等類，由起諸惡故墮是趣中。畜生趣中受無數苦，起恚害心互相食噉，或有穿通其鼻或破裂其身，或打縛等極不自在、遍身楚痛，實無少分可愛樂處。如人負重甞無懈倦，雖復長時不念疲乏。又諸畜生於廣野中一心肆逸，此彼奔馳曾無暫住，互相殘害互起怖畏，於此趣中復有是苦。如是地獄、餓鬼、畜生諸趣，由起種種煩惱惡業為其因故，彼彼趣中受諸苦惱。如人墮於崖險之處，苦惱亦然。彼人趣中有種種苦，如餘處說。復次欲界諸天，欲火燒然心意散亂，欲令自心於剎那間定聚一處竟不能得。當知欲樂壞時苦即現前，如貧苦者云何有樂？此欲天中常所墮滅、怖畏憂惱及破壞等，亦非其樂。所有色界諸天，謂由諸行常所遷轉。彼天報盡，或復墮於地獄等趣。如是等諸趣類中，煩惱業等常所纏縛不得自在，由是生諸苦惱。是故當知苦火熾盛，燒然世間而不休息。菩薩見是苦已即起悲心，普觀一切眾生。又復菩薩見諸眾生受種種苦時，無怨無親起悲愍心，平等觀察而為救度。又一切眾生無始已來輪迴流轉，菩薩未甞於一眾生不起親友之想；起是平等心故，即以是行於十方一切眾生普遍觀察。若見一眾生有苦惱者，菩薩愛之如子，即當代受，不令眾生受是苦惱。以是悲心轉故，能令一切眾生苦惱息滅，乃得成就大悲勝行。
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如《無盡意經》云：此悲觀行，世尊於阿毘達磨經最初演說，為欲救度一切有情故，起悲願等力，趣求阿耨多羅三藐三菩提。若不為度眾生，我即不發是菩提心。
如《無盡意經》云：此悲觀行，世尊於阿毘達磨經最初演說，為欲救度一切有情故，起悲願等力，趣求阿耨多羅三藐三菩提。若不為度眾生，我即不發是菩提心。
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如《十法經》云：一切眾生中諸無救護者、無歸趣者、無依止者、無知見者，菩薩見已即生悲念，乃發阿耨多羅三藐三菩提心。若不為他開導教示，菩薩即不發阿耨多羅三藐三菩提心。是故當知諸菩薩勇發阿耨多羅三藐三菩提心者，謂即悲心堅固。
如《十法經》云：一切眾生中諸無救護者、無歸趣者、無依止者、無知見者，菩薩見已即生悲念，乃發阿耨多羅三藐三菩提心。若不為他開導教示，菩薩即不發阿耨多羅三藐三菩提心。是故當知諸菩薩勇發阿耨多羅三藐三菩提心者，謂即悲心堅固。
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如《如來智印三摩地勝上經》云：菩提心所行，能壞輪迴苦。
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如《彌勒解脫經》云：善男子譬！如有人不取大金剛寶，別得一切金莊嚴具，而亦不捨大金剛寶，於貧窮者而能普濟。善男子！菩薩亦復如是，不取一切智心大金剛寶，別得一切聲聞緣覺功德金莊嚴具，而亦不捨彼菩薩行，所有一切輪迴貧窮者而能普濟。菩薩能於一切種一切學平等而修，是為無量勝行。是故從菩提心出生方便，成就大菩提果。
如《彌勒解脫經》云：善男子譬！如有人不取大金剛寶，別得一切金莊嚴具，而亦不捨大金剛寶，於貧窮者而能普濟。善男子！菩薩亦復如是，不取一切智心大金剛寶，別得一切聲聞緣覺功德金莊嚴具，而亦不捨彼菩薩行，所有一切輪迴貧窮者而能普濟。菩薩能於一切種一切學平等而修，是為無量勝行。是故從菩提心出生方便，成就大菩提果。
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如《如來示教勝軍王經》云，佛言：大王！若汝所作多種事業，於一切種一切處，應共布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多相應而學。是故大王！汝應如是，於正等覺起欲信求願趣向等心，若住若行、若臥若立、若飲若食、若諸所作，決定常時思念作意，觀想一切佛、菩薩、緣覺、聲聞。諸愚夫異生及己身等，所有過去未來現在一切善根合集一處，發勝上心，自當隨喜已，普於一切佛菩薩緣覺聲聞眾中供養承事所有功德，與一切眾生共之。普願眾生乃至得一切智，一切佛法皆悉圓滿。若日日三時迴向阿耨多羅三藐三菩提，大王！汝所作事皆得清淨，菩提行等亦悉成就。復次大王！阿耨多羅三藐三菩提心，所生善根果報無數，若生人中、或生天上，於一切處常得最勝。而汝大王亦如是作，斯為廣大。又復大王！大菩提心最上最勝，若復所行真實，即能成就大菩提果。
如《如來示教勝軍王經》云，佛言：大王！若汝所作多種事業，於一切種一切處，應共布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多相應而學。是故大王！汝應如是，於正等覺起欲信求願趣向等心，若住若行、若臥若立、若飲若食、若諸所作，決定常時思念作意，觀想一切佛、菩薩、緣覺、聲聞。諸愚夫異生及己身等，所有過去未來現在一切善根合集一處，發勝上心，自當隨喜已，普於一切佛菩薩緣覺聲聞眾中供養承事所有功德，與一切眾生共之。普願眾生乃至得一切智，一切佛法皆悉圓滿。若日日三時迴向阿耨多羅三藐三菩提，大王！汝所作事皆得清淨，菩提行等亦悉成就。復次大王！阿耨多羅三藐三菩提心，所生善根果報無數，若生人中、或生天上，於一切處常得最勝。而汝大王亦如是作，斯為廣大。又復大王！大菩提心最上最勝，若復所行真實，即能成就大菩提果。
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如《無畏撫問經》云：發菩提心所生諸福，如虛空界，廣大勝上無有窮盡。正使有人以殑伽沙數佛剎滿中珍寶供養世尊，若有人能合掌至誠一發阿耨多羅三藐三菩提心者，而此福德勝前福德不可較計。
如《無畏撫問經》云：發菩提心所生諸福，如虛空界，廣大勝上無有窮盡。正使有人以殑伽沙數佛剎滿中珍寶供養世尊，若有人能合掌至誠一發阿耨多羅三藐三菩提心者，而此福德勝前福德不可較計。
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如《華嚴經》云：善男子！從菩提心生一切佛法，廣大勝上莊嚴。菩提心有其二種，一者願心、二者分位心。又彼經云：善男子！一切眾生極難得者，所謂阿耨多羅三藐三菩提。若廣起行願，即得阿耨多羅三藐三菩提現前安住，普盡世間能作利益。善男子！我得成佛，謂由發起求菩提心，乘本願心，後以所行諸行，從先所起彼一切行而悉普攝，成分位心。是故行願等力若悉成立，即得善知識現前攝受，捨去一切不實境相。如妙吉祥菩薩於上衣王所發菩提心，菩薩如是發菩提心已，自行布施等諸波羅蜜多相應勝行。若人自不能調伏，何能調伏他人？是故當知菩薩若不自修諸行，而何能得大菩提果？
如《華嚴經》云：善男子！從菩提心生一切佛法，廣大勝上莊嚴。菩提心有其二種，一者願心、二者分位心。又彼經云：善男子！一切眾生極難得者，所謂阿耨多羅三藐三菩提。若廣起行願，即得阿耨多羅三藐三菩提現前安住，普盡世間能作利益。善男子！我得成佛，謂由發起求菩提心，乘本願心，後以所行諸行，從先所起彼一切行而悉普攝，成分位心。是故行願等力若悉成立，即得善知識現前攝受，捨去一切不實境相。如妙吉祥菩薩於上衣王所發菩提心，菩薩如是發菩提心已，自行布施等諸波羅蜜多相應勝行。若人自不能調伏，何能調伏他人？是故當知菩薩若不自修諸行，而何能得大菩提果？
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又如《象頭經》云：諸菩薩所行真實故得菩提，非諸所行不真實故。
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如《三摩地王經》云：童子！如我所行得真實故，而汝童子應如是學。何以故？童子！若所行真實，即不難得阿耨多羅三藐三菩提。
如《三摩地王經》云：童子！如我所行得真實故，而汝童子應如是學。何以故？童子！若所行真實，即不難得阿耨多羅三藐三菩提。
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如是菩薩諸所行行，若以十波羅蜜多、四無量、四攝法等廣分別者，如《無盡意經》、《寶雲》等經說。又學有二種，謂世間、出世間。云何世間學？謂技能功巧等。云何出世間學？謂禪定等。餘復云何？謂利益眾生所作一切事業。此中應知諸菩薩所行，要略而言謂慧及方便，而此二法無令減少。
如是菩薩諸所行行，若以十波羅蜜多、四無量、四攝法等廣分別者，如《無盡意經》、《寶雲》等經說。又學有二種，謂世間、出世間。云何世間學？謂技能功巧等。云何出世間學？謂禪定等。餘復云何？謂利益眾生所作一切事業。此中應知諸菩薩所行，要略而言謂慧及方便，而此二法無令減少。
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如《維摩詰經》云：菩薩無方便慧縛，有方便慧解；無慧方便縛，有慧方便解。又如《象頭經》云：諸菩薩總略而言有二種道，於是二道若具足者，諸菩薩即能速證阿耨多羅三藐三菩提。何等為二？所謂慧及方便。若離般若波羅蜜多，行諸波羅蜜多、四攝法等，云何能嚴淨佛土大富自在、成熟有情作諸化事、普攝諸法善巧方便？是故此慧與彼方便，為無顛倒性，有分別因。由此因故，起正方便。如所說諸法，起無顛倒思惟分別，而能畢竟利樂自他，能令煩惱不起。猶如諸毒為呪所害。又此經云智慧攝方便，此是有分別智。
如《維摩詰經》云：菩薩無方便慧縛，有方便慧解；無慧方便縛，有慧方便解。又如《象頭經》云：諸菩薩總略而言有二種道，於是二道若具足者，諸菩薩即能速證阿耨多羅三藐三菩提。何等為二？所謂慧及方便。若離般若波羅蜜多，行諸波羅蜜多、四攝法等，云何能嚴淨佛土大富自在、成熟有情作諸化事、普攝諸法善巧方便？是故此慧與彼方便，為無顛倒性，有分別因。由此因故，起正方便。如所說諸法，起無顛倒思惟分別，而能畢竟利樂自他，能令煩惱不起。猶如諸毒為呪所害。又此經云智慧攝方便，此是有分別智。
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又如《信力法門經》云：云何為善巧方便？謂攝一切法。云何為慧？謂於一切法無破壞善。
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如是慧及方便二種，遍入諸地、一切時常行，不得於中令其減少。所有十地諸菩薩，行十波羅蜜多乃至廣行諸行，如《十地經》廣說。所有八地菩薩，從佛威儀起住止息行故。彼經云：復次佛子菩薩摩訶薩，應當依先所起大願加持善根力住，諸佛世尊亦從是法門流出大智圓滿諸所作。此即是為最上忍門，一切佛法由此而集。又善男子！不應如是起止息行。如我所得十力、四無所畏、十八不共、諸神通等一切佛法，而汝未具，當發精進，起諸願求相應而行。是故汝於如是忍門，不應捨離。善男子！汝豈不觀察諸愚夫異生等，積集種種煩惱，起種種尋求相續不斷，云何欲起止息之行？又善男子！當知諸法法性而自常住。以法性常住故，如來即無生。謂諸聲聞緣覺，不了一切法無分別、無生故，如來以善方便出現世間。又善男子！汝見我身無量、智無量、佛剎無量、圓光無量、智現前門無量、清淨無量如是等諸廣大法，是故汝乘本願行，應常思念利益眾生，即得如是不思議智門。
如是慧及方便二種，遍入諸地、一切時常行，不得於中令其減少。所有十地諸菩薩，行十波羅蜜多乃至廣行諸行，如《十地經》廣說。所有八地菩薩，從佛威儀起住止息行故。彼經云：復次佛子菩薩摩訶薩，應當依先所起大願加持善根力住，諸佛世尊亦從是法門流出大智圓滿諸所作。此即是為最上忍門，一切佛法由此而集。又善男子！不應如是起止息行。如我所得十力、四無所畏、十八不共、諸神通等一切佛法，而汝未具，當發精進，起諸願求相應而行。是故汝於如是忍門，不應捨離。善男子！汝豈不觀察諸愚夫異生等，積集種種煩惱，起種種尋求相續不斷，云何欲起止息之行？又善男子！當知諸法法性而自常住。以法性常住故，如來即無生。謂諸聲聞緣覺，不了一切法無分別、無生故，如來以善方便出現世間。又善男子！汝見我身無量、智無量、佛剎無量、圓光無量、智現前門無量、清淨無量如是等諸廣大法，是故汝乘本願行，應常思念利益眾生，即得如是不思議智門。
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如《十地經》所說行相，與《維摩詰經》相違故。彼經云：妙吉祥！若人於如來所說法起輕謗者，是人雖出謗言，如我所說亦得清淨。此中理事亦不相違。
如《十地經》所說行相，與《維摩詰經》相違故。彼經云：妙吉祥！若人於如來所說法起輕謗者，是人雖出謗言，如我所說亦得清淨。此中理事亦不相違。
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如《象頭經》云，佛言：慈氏！諸菩薩為菩提故，積集六波羅蜜多。或有癡人作如是言：般若波羅蜜多是菩薩學，云何復學餘波羅蜜多？或有聞已於方便等諸波羅蜜多起捨離意。慈氏！於汝意云何？如迦尸王取自身肉而救於鴿，是王豈愚癡耶？慈氏白言：不也。世尊！佛言：慈氏！我修菩薩行時，廣修六波羅蜜多相應善根，應無利益耶？慈氏白言：不也。世尊！佛言：如是慈氏！如汝於六十劫中積集布施等諸波羅蜜多，乃至六十劫中積集般若波羅蜜多亦復如是。彼中廣說行相應知。
如《象頭經》云，佛言：慈氏！諸菩薩為菩提故，積集六波羅蜜多。或有癡人作如是言：般若波羅蜜多是菩薩學，云何復學餘波羅蜜多？或有聞已於方便等諸波羅蜜多起捨離意。慈氏！於汝意云何？如迦尸王取自身肉而救於鴿，是王豈愚癡耶？慈氏白言：不也。世尊！佛言：慈氏！我修菩薩行時，廣修六波羅蜜多相應善根，應無利益耶？慈氏白言：不也。世尊！佛言：如是慈氏！如汝於六十劫中積集布施等諸波羅蜜多，乃至六十劫中積集般若波羅蜜多亦復如是。彼中廣說行相應知。
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廣釋菩提心論卷第一
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