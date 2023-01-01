如佛所說，從心生一切法。我今當議彼菩提心。云何性？答：離一切性。云何一切性？謂蘊、處、界等性。彼菩提心離取捨故，則法無我，自性平等，本來不生，自性空故。所言一切性者，是我等性，謂我、人、眾生、壽者、補特伽羅、摩拏嚩迦等性，而彼等性非菩提心。於意云何？謂彼我等而於自性離一切相中而生我見，從我見生一切煩惱；此不生彼心。或言蘊處界等亦離取捨，謂蘊處界等性真實理不可得故。云何色相等無實？謂色蘊四大合成故。四大者，即地水火風界。復生五色，謂色聲香味觸。彼地大等及五色等，一一各自性不可得。如是諸法皆然，是故知色名虛假，由此知色蘊空。譬如因樹有影，樹滅影亡。色蘊如是，受蘊亦然。云何名受？受有三種，謂苦受、樂受、非苦樂受，而此三受互相因緣。復有二種，謂身受、意受。身色蘊攝，身不可得，故若無身即無受，亦不可言亦不可說、非短非長非色非相、無實無著，不可知故。身受如是，意受亦然。受蘊如是。見受蘊空，想蘊亦虛假不實。緣慮所攝，而彼緣慮不可得故，即非緣慮。非緣慮故，見想蘊空。想蘊如是，行蘊亦然。心所造作善意記念等行，無所有故。彼心法所生色等蘊，一一無所生，是故知行蘊業相不實亦無主宰，即見行蘊空。行蘊如是，識蘊亦然。乃至眼耳鼻舌身意，彼眼識等一一自性皆不可得。彼眼緣有色，從緣生識，無緣即不生識。而此眼色及彼色蘊等無分齊，此分別眼色即非眼色，識無所生。眼識如是，耳鼻舌身意亦然，如是知此識依止摩曩識。由依止摩曩識故，即發生過去未來見在法故。云何過去未來見在法？謂過去已滅、未來未生、見在不住，由是知識蘊空。如是一一說蘊處界，各各分別，自性皆空。彼非無性即真實句，喻無種子不生芽莖，是故說彼蘊處界等亦離取捨。云何菩提心無取無捨？如佛所說，告祕密主：彼菩提心，如來、應、正等覺了知彼心，非青非黃、非赤非白、非紅色非頗胝迦色、非短非長、非圓非方、非明非暗、非女非男非黃門等。又祕密主！菩提心非欲界性、非色界性、非天性、非夜叉、非乾闥婆、非阿修羅、非人非非人等性，乃至一切智求亦不可得。如是取心非有，云何言有捨？故又如佛說，告祕密主：菩提心非內非外非中間，不可得故。於意云何？以自性寂靜故。又祕密主！彼菩提心，一切智求不可得，云何得取捨？如是於法得離取捨，平等無我。如一切法，無我亦然。如佛所說，菩提心亦然。一切法空、無相、無我，諸法寂靜無寂靜相。心本平等，本來不生亦非不生。復云何性？答曰：空性。空云何性？謂如虛空故。

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