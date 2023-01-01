菩提心離相論 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提心離相論

龍樹菩薩造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 龍樹菩薩造

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯

歸命一切佛！我今略說菩提心義。至誠頂禮彼菩提心，如勇健軍執勝器仗，其義亦然。而彼大菩提心，所有諸佛世尊、諸菩薩摩訶薩，皆因發是菩提心故，我發菩提心亦如是所成，乃至坐菩提場成正覺果，是心堅固。又此菩提心，是諸菩薩總持行門，如是觀想、如是發生。我今讚說菩提心者，為令一切眾生息輪迴苦，未得度者普令得度、未解脫者令得解脫、未安隱者令得安隱、未涅盤者令得涅槃。為欲圓滿如是勝願故，安立自相正體因故，入第一義真實觀故，彼菩提心無生自相，是故今說。所言菩提心者，離一切性。問曰：此中云何離一切性？答：謂蘊處界離諸取捨，法無我平等，自心本來不生，自性空故。此中云何謂我？蘊等有所表了，而分別心現前無體，是故若常覺了菩提心者，即能安住諸法空相。又復常所覺了彼菩提心，以悲心觀大悲為體，由如是故，於諸蘊中無我相可得。有諸外道起非相應行、執相分別，謂諸蘊有，非無常法。而實非彼我相可得，諸法任持真實性中不可執常亦非無常，於我蘊中名尚無實，況復有作及諸分別。若言有一法乃至有諸法，作此說者，世間心轉隨世間行。彼非相應，為常行相。此義不然，是故當知諸法無性，若內若外不可分別。彼能執心而有何因，謂不能離隨世間相？若因若相是二無別，此即非常亦非能執。當知心性不可執常，是故彼性無常是常。若知彼性是無常者，當何所作、從何所生取我等相？若離世間，即於蘊中無有障礙，若處若界覺了亦然，取捨二法即不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸命一切佛！我今略說菩提心義。至誠頂禮彼菩提心，如勇健軍執勝器仗，其義亦然。而彼大菩提心，所有諸佛世尊、諸菩薩摩訶薩，皆因發是菩提心故，我發菩提心亦如是所成，乃至坐菩提場成正覺果，是心堅固。又此菩提心，是諸菩薩總持行門，如是觀想、如是發生。我今讚說菩提心者，為令一切眾生息輪迴苦，未得度者普令得度、未解脫者令得解脫、未安隱者令得安隱、未涅盤者令得涅槃。為欲圓滿如是勝願故，安立自相正體因故，入第一義真實觀故，彼菩提心無生自相，是故今說。所言菩提心者，離一切性。問曰：此中云何離一切性？答：謂蘊處界離諸取捨，法無我平等，自心本來不生，自性空故。此中云何謂我？蘊等有所表了，而分別心現前無體，是故若常覺了菩提心者，即能安住諸法空相。又復常所覺了彼菩提心，以悲心觀大悲為體，由如是故，於諸蘊中無我相可得。有諸外道起非相應行、執相分別，謂諸蘊有，非無常法。而實非彼我相可得，諸法任持真實性中不可執常亦非無常，於我蘊中名尚無實，況復有作及諸分別。若言有一法乃至有諸法，作此說者，世間心轉隨世間行。彼非相應，為常行相。此義不然，是故當知諸法無性，若內若外不可分別。彼能執心而有何因，謂不能離隨世間相？若因若相是二無別，此即非常亦非能執。當知心性不可執常，是故彼性無常是常。若知彼性是無常者，當何所作、從何所生取我等相？若離世間，即於蘊中無有障礙，若處若界覺了亦然，取捨二法即不可得。

此中言蘊者，謂色受想行識，此說為五蘊，諸聲聞人於是中學。復次當知，色如聚沫、受如浮泡、想如陽焰、行如芭蕉、識如幻士。此五蘊義，佛二足尊為諸菩薩如應宣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中言蘊者，謂色受想行識，此說為五蘊，諸聲聞人於是中學。復次當知，色如聚沫、受如浮泡、想如陽焰、行如芭蕉、識如幻士。此五蘊義，佛二足尊為諸菩薩如應宣說。

所言色蘊者，今略示其相，謂四大種及彼所造，說為色蘊。彼非色者，謂即所餘受想行三。諸教應知識蘊，行想如下當說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所言色蘊者，今略示其相，謂四大種及彼所造，說為色蘊。彼非色者，謂即所餘受想行三。諸教應知識蘊，行想如下當說。

此中言處者，謂內眼等處、外色等處，此說為十二處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中言處者，謂內眼等處、外色等處，此說為十二處。

此中言界者，謂眼根等界、眼識等界、色等境界，此說為十八界。如是蘊處界離諸取捨，無方無分不可分別，分別見者是義不然，隨起分別即有所著。彼復云何而得相應？若有一相見外義者，當知此為破智所轉。意長養色是義云何？應知如是非一非異。有諸外道波哩沒囉惹迦等，隨諸異見起三分別。是義不然，如人夢中造殺害事，而彼所作無實行相。又如人夢居最上處，而彼亦非殊勝行相。此義云何？謂識光明破取捨相故。識法如是，外義何有？是故諸法無有外義。當知一切色相所表，自識光明色相照耀，如人見彼幻化、陽焰、乾闥婆城取以為實。諸無智人以愚執心，觀色等實亦復如是，由此我執是心隨轉。如先所說蘊處界義，應知離彼諸分差別，唯心分位所施設故，而種種相唯心所現。此義成就，如《成唯識》說，此中問言：前說五蘊，識云何自相？答：如說心義，識亦如是。如佛世尊常作是說：應知一切唯心所現。此義甚深，諸愚癡者不能了故，不見真實。是故若能空其我相，即於是心不生分別。起分別者謂邪教故，彼所建立是義不成。如實義者見法無我，是大乘中法無我義，自心本來而不生故，隨有所生亦復平等，自心增上入真實義，瑜伽行門所出生故。此中應知，彼後所依而無實體，此即名為淨心現行。若過去法，過去無實；若未來法，未來未至；若現在法，現在不住；於三世中當云何住？如軍林等多法成故，應知識者是無我相，彼識亦非為所依故。若於諸法如是見已，猶如赤雲速疾散滅。是故當知，若法有者從思所現，阿賴耶識亦復如是。諸有情類若來若去，法爾如是，譬如大海眾流所歸，阿賴耶識所依亦然。若有如是觀彼識者，即不可有分別心生。若彼各各如實知者，而彼彼名復云何說？若彼各各知諸物性，即彼各各不能稱說。作此說者是決定語，是故諸法亦決定生，於一切事隨轉成就。能知、所知是二差別，所知若無，能知何立？二俱無實，法云何得？是故應知，所言心者而但有名，彼名亦復無別可得，但以表了故，彼名自性亦不可得。以是義故，智者應當觀菩提心自性如幻，若內若外及二中間求不可得，無法可取、無法可捨，非形色可見、非顯色可表，非男女相非黃門相，不於一切色相中住，無法可見非眼境界。唯一切佛觀察平等，若心自性、若無自性，平等法中云何得見？所言性者名分別故，若離分別心性俱空。若有分別可見心者，此中云何說名為空？是故應知，無能覺、無所覺。若能如是觀菩提心，即見如來。若有能覺及有所覺，而菩提心不可成立，是故無相亦復無生，非語言道而能稱讚。又菩提心者猶如 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中言界者，謂眼根等界、眼識等界、色等境界，此說為十八界。如是蘊處界離諸取捨，無方無分不可分別，分別見者是義不然，隨起分別即有所著。彼復云何而得相應？若有一相見外義者，當知此為破智所轉。意長養色是義云何？應知如是非一非異。有諸外道波哩沒囉惹迦等，隨諸異見起三分別。是義不然，如人夢中造殺害事，而彼所作無實行相。又如人夢居最上處，而彼亦非殊勝行相。此義云何？謂識光明破取捨相故。識法如是，外義何有？是故諸法無有外義。當知一切色相所表，自識光明色相照耀，如人見彼幻化、陽焰、乾闥婆城取以為實。諸無智人以愚執心，觀色等實亦復如是，由此我執是心隨轉。如先所說蘊處界義，應知離彼諸分差別，唯心分位所施設故，而種種相唯心所現。此義成就，如《成唯識》說，此中問言：前說五蘊，識云何自相？答：如說心義，識亦如是。如佛世尊常作是說：應知一切唯心所現。此義甚深，諸愚癡者不能了故，不見真實。是故若能空其我相，即於是心不生分別。起分別者謂邪教故，彼所建立是義不成。如實義者見法無我，是大乘中法無我義，自心本來而不生故，隨有所生亦復平等，自心增上入真實義，瑜伽行門所出生故。此中應知，彼後所依而無實體，此即名為淨心現行。若過去法，過去無實；若未來法，未來未至；若現在法，現在不住；於三世中當云何住？如軍林等多法成故，應知識者是無我相，彼識亦非為所依故。若於諸法如是見已，猶如赤雲速疾散滅。是故當知，若法有者從思所現，阿賴耶識亦復如是。諸有情類若來若去，法爾如是，譬如大海眾流所歸，阿賴耶識所依亦然。若有如是觀彼識者，即不可有分別心生。若彼各各如實知者，而彼彼名復云何說？若彼各各知諸物性，即彼各各不能稱說。作此說者是決定語，是故諸法亦決定生，於一切事隨轉成就。能知、所知是二差別，所知若無，能知何立？二俱無實，法云何得？是故應知，所言心者而但有名，彼名亦復無別可得，但以表了故，彼名自性亦不可得。以是義故，智者應當觀菩提心自性如幻，若內若外及二中間求不可得，無法可取、無法可捨，非形色可見、非顯色可表，非男女相非黃門相，不於一切色相中住，無法可見非眼境界。唯一切佛觀察平等，若心自性、若無自性，平等法中云何得見？所言性者名分別故，若離分別心性俱空。若有分別可見心者，此中云何說名為空？是故應知，無能覺、無所覺。若能如是觀菩提心，即見如來。若有能覺及有所覺，而菩提心不可成立，是故無相亦復無生，非語言道而能稱讚。又菩提心者猶如

虛空，心與虛空俱無二相，此說心空、空智平等，佛佛神通、佛佛無異。所有諸佛三世事業，一切皆住菩提界中之所攝藏，雖所攝藏彼一切法而常寂靜。亦復觀察，是無常法猶如幻化，非所攝藏，調伏三有，住空法故。一切無生此說為空，一切無我亦說為空，若以無生及彼無我觀為空者，是觀不成。若染若淨二種分別，即成斷常二種見相。若言以智觀彼空者，是空亦復無別有體，是故菩提心離諸所緣住虛空相。若觀虛空為所住者，是中即應有空有性二名差別。故知空者，猶如世間師子一吼群獸皆怖，如空一言眾語皆寂，故知處處常寂、彼彼皆空。又復識法是無常法，從無常生，彼無常性即菩提心。此說空義亦不相違。若無常性即菩提心者，若愛樂菩提是心平等，而亦不說愛樂彼空，取空之心當云何得？當知本來自性真實，一切成就菩提心義。又復應知物無自性，無自性性是此說義。此所說者是心云何？若離我法即心不住，此非一法亦非諸法，各各自性而自性離。如世糖蜜甜為自性，又如火者熱為自性，彼諸法空自性亦然。彼諸法性，非常非斷、非得非離。以是義故，無明為初、老死為後，諸緣生法之所成立，猶如夢幻體亦無實。由此說為十二支法，即此亦名十二支輪，循環轉彼生死門中，而實無我無別眾生，無三業行果報差別。若於是中了緣生法，即能出離諸境界門，彼非行相、不壞正因，蘊所生故。輪迴後邊非行相故，一切無持空空生故。法法平等造因受果，是佛所說。所有諸法聚類所生，如擊鼓有聲、如殖麥生芽，諸法聚類其義亦然，如幻如夢緣生所現。諸法因生而亦無生，因因自空而何所生？是故應知諸法無生，即此無生說名為空。如說五蘊蘊性平等，彼一切法亦如是念。若有說空如真實說，而所說空體亦非斷，非斷體中實亦不可得，說體為空空亦無體。若了無實，作者無常，諸煩惱業積集為體，是業亦復從心所生。心若無住，業云何得？如快樂心是寂靜性，彼寂靜心而不可取；諸有智者能實觀察，彼見實故而得解脫。又菩提心者最上真實，此真實義說名為空，亦名真如亦名實際，是即無相第一義諦。若不了知如是空義，當知彼非解脫分者，於輪迴中是大愚癡，輪迴行人六趣流轉。若有智者能如實觀彼菩提心與空相應，如是觀已乃能成就利他智慧無礙無著，是即知恩報佛恩者，常以悲心普觀眾生父母眷屬有種種相，煩惱猛火常所燒燃，使諸眾生輪迴生死，如所受苦念當代受，如和合樂念當普施。復觀世間愛非愛果、善趣惡趣、饒益不饒益隨眾生轉，而諸眾生本來無得，隨智差別起種種相。所有梵王帝釋護世天等，若天若人 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空，心與虛空俱無二相，此說心空、空智平等，佛佛神通、佛佛無異。所有諸佛三世事業，一切皆住菩提界中之所攝藏，雖所攝藏彼一切法而常寂靜。亦復觀察，是無常法猶如幻化，非所攝藏，調伏三有，住空法故。一切無生此說為空，一切無我亦說為空，若以無生及彼無我觀為空者，是觀不成。若染若淨二種分別，即成斷常二種見相。若言以智觀彼空者，是空亦復無別有體，是故菩提心離諸所緣住虛空相。若觀虛空為所住者，是中即應有空有性二名差別。故知空者，猶如世間師子一吼群獸皆怖，如空一言眾語皆寂，故知處處常寂、彼彼皆空。又復識法是無常法，從無常生，彼無常性即菩提心。此說空義亦不相違。若無常性即菩提心者，若愛樂菩提是心平等，而亦不說愛樂彼空，取空之心當云何得？當知本來自性真實，一切成就菩提心義。又復應知物無自性，無自性性是此說義。此所說者是心云何？若離我法即心不住，此非一法亦非諸法，各各自性而自性離。如世糖蜜甜為自性，又如火者熱為自性，彼諸法空自性亦然。彼諸法性，非常非斷、非得非離。以是義故，無明為初、老死為後，諸緣生法之所成立，猶如夢幻體亦無實。由此說為十二支法，即此亦名十二支輪，循環轉彼生死門中，而實無我無別眾生，無三業行果報差別。若於是中了緣生法，即能出離諸境界門，彼非行相、不壞正因，蘊所生故。輪迴後邊非行相故，一切無持空空生故。法法平等造因受果，是佛所說。所有諸法聚類所生，如擊鼓有聲、如殖麥生芽，諸法聚類其義亦然，如幻如夢緣生所現。諸法因生而亦無生，因因自空而何所生？是故應知諸法無生，即此無生說名為空。如說五蘊蘊性平等，彼一切法亦如是念。若有說空如真實說，而所說空體亦非斷，非斷體中實亦不可得，說體為空空亦無體。若了無實，作者無常，諸煩惱業積集為體，是業亦復從心所生。心若無住，業云何得？如快樂心是寂靜性，彼寂靜心而不可取；諸有智者能實觀察，彼見實故而得解脫。又菩提心者最上真實，此真實義說名為空，亦名真如亦名實際，是即無相第一義諦。若不了知如是空義，當知彼非解脫分者，於輪迴中是大愚癡，輪迴行人六趣流轉。若有智者能如實觀彼菩提心與空相應，如是觀已乃能成就利他智慧無礙無著，是即知恩報佛恩者，常以悲心普觀眾生父母眷屬有種種相，煩惱猛火常所燒燃，使諸眾生輪迴生死，如所受苦念當代受，如和合樂念當普施。復觀世間愛非愛果、善趣惡趣、饒益不饒益隨眾生轉，而諸眾生本來無得，隨智差別起種種相。所有梵王帝釋護世天等，若天若人

，一切不離世間相故。又復觀察所有地獄餓鬼畜生，是諸趣中一切眾生，無量無數種類色相，不饒益苦常所隨轉，饑渴所逼互相殺害、互相食噉，因如是故不壞苦果。諸佛菩薩如實能觀善趣惡趣一切眾生諸業報事自相如是，如所觀已起方便心，善護眾生令離諸垢。諸菩薩由此以大悲心而為根本，以彼眾生為所緣境，是故諸菩薩不著一切禪定樂味、不求自利所得果報，過聲聞地，不捨眾生修利他行，發大菩提心、生大菩提芽，求佛菩提果。以大悲心觀眾生苦，阿鼻地獄廣闊無邊，隨諸業因苦報輪轉。此種種罪受種種苦，菩薩悲心念欲代受。此種種苦有種種相，說無有實亦非無實。若了知空，即知此法隨諸業果如是順行。是故諸菩薩為欲救度諸眾生故，起勇猛心入生死泥，雖處生死而無染著，猶如蓮華清淨無染。大悲為體不捨眾生，空智所觀不離煩惱，是故菩薩以方便力示生王宮、踰城出家、苦行修道、坐菩提場成等正覺、現神通力破諸魔軍、為度眾生轉大法輪、現三道寶階從天下降起諸化相、隨順世間入大涅盤。於其中間現諸色相，或作梵王、或為帝釋、若天若人，隨諸相轉。如是種種示現諸相，是故得名救世導師。此等皆是諸佛菩薩大悲願力，調伏世間，悉令安住相應勝行，是故於輪迴中不生退倦。從一乘中說二乘法，一乘二乘皆真實義。若聲聞菩提、若佛菩提、智身一相、三摩地一體，雖有所說是說非說。或有說為種種相者，但為引導諸眾生故。若眾生得利，而佛菩提福智平等，而實無有二相可住。若有住相，即為種子，彼種子相聚類所生，是故增長生死芽莖。如佛世尊常所宣說，破彼世間種種行相，但為眾生作諸方便，而實非破。若離分別，此義甚深，甚深義中無有二相，雖說有破此亦非破。於空法中無有二相，諸法任持自性真實。智波羅蜜多是即菩提心，菩提心者除一切見。是故當知，諸身語心是無常法，但為眾生作利益故。此中言空，空而非斷；此中說有，有亦不常。是故無有生死亦無涅盤，而悉安住無住涅盤。諸佛世尊咸作是說，悲心所生無量福聚，彼即最上真實空理。諸佛威神之所出生，自利利他二行成就。我今頂禮彼一切性，我常尊敬彼菩提心，願所稱讚佛種不斷，諸佛世尊常住世間。而菩提心者，大乘中最勝，我於此心安住正念。又菩提心者，住等引心從方便生，若了是心生死平等，自利利他二行成就。又菩提心者，離諸見相，無分別智真實而轉。諸有智者發菩提心，彼獲福聚無量無邊。又復若人於一剎那間觀想菩提心，彼獲福聚不可稱量，以菩提心非稱量故。又菩提心寶清淨無染，最大最勝最上第一，不能壞 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，一切不離世間相故。又復觀察所有地獄餓鬼畜生，是諸趣中一切眾生，無量無數種類色相，不饒益苦常所隨轉，饑渴所逼互相殺害、互相食噉，因如是故不壞苦果。諸佛菩薩如實能觀善趣惡趣一切眾生諸業報事自相如是，如所觀已起方便心，善護眾生令離諸垢。諸菩薩由此以大悲心而為根本，以彼眾生為所緣境，是故諸菩薩不著一切禪定樂味、不求自利所得果報，過聲聞地，不捨眾生修利他行，發大菩提心、生大菩提芽，求佛菩提果。以大悲心觀眾生苦，阿鼻地獄廣闊無邊，隨諸業因苦報輪轉。此種種罪受種種苦，菩薩悲心念欲代受。此種種苦有種種相，說無有實亦非無實。若了知空，即知此法隨諸業果如是順行。是故諸菩薩為欲救度諸眾生故，起勇猛心入生死泥，雖處生死而無染著，猶如蓮華清淨無染。大悲為體不捨眾生，空智所觀不離煩惱，是故菩薩以方便力示生王宮、踰城出家、苦行修道、坐菩提場成等正覺、現神通力破諸魔軍、為度眾生轉大法輪、現三道寶階從天下降起諸化相、隨順世間入大涅盤。於其中間現諸色相，或作梵王、或為帝釋、若天若人，隨諸相轉。如是種種示現諸相，是故得名救世導師。此等皆是諸佛菩薩大悲願力，調伏世間，悉令安住相應勝行，是故於輪迴中不生退倦。從一乘中說二乘法，一乘二乘皆真實義。若聲聞菩提、若佛菩提、智身一相、三摩地一體，雖有所說是說非說。或有說為種種相者，但為引導諸眾生故。若眾生得利，而佛菩提福智平等，而實無有二相可住。若有住相，即為種子，彼種子相聚類所生，是故增長生死芽莖。如佛世尊常所宣說，破彼世間種種行相，但為眾生作諸方便，而實非破。若離分別，此義甚深，甚深義中無有二相，雖說有破此亦非破。於空法中無有二相，諸法任持自性真實。智波羅蜜多是即菩提心，菩提心者除一切見。是故當知，諸身語心是無常法，但為眾生作利益故。此中言空，空而非斷；此中說有，有亦不常。是故無有生死亦無涅盤，而悉安住無住涅盤。諸佛世尊咸作是說，悲心所生無量福聚，彼即最上真實空理。諸佛威神之所出生，自利利他二行成就。我今頂禮彼一切性，我常尊敬彼菩提心，願所稱讚佛種不斷，諸佛世尊常住世間。而菩提心者，大乘中最勝，我於此心安住正念。又菩提心者，住等引心從方便生，若了是心生死平等，自利利他二行成就。又菩提心者，離諸見相，無分別智真實而轉。諸有智者發菩提心，彼獲福聚無量無邊。又復若人於一剎那間觀想菩提心，彼獲福聚不可稱量，以菩提心非稱量故。又菩提心寶清淨無染，最大最勝最上第一，不能壞

、非所壞、真實堅固，能破煩惱等一切魔，滿諸菩薩普賢行願。又菩提心者，是一切法之所歸趣。所說真實、離諸戲論，是即清淨普賢行門離一切相。此如是說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 、非所壞、真實堅固，能破煩惱等一切魔，滿諸菩薩普賢行願。又菩提心者，是一切法之所歸趣。所說真實、離諸戲論，是即清淨普賢行門離一切相。此如是說。

我所稱讚菩提心， 如二足尊正所說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我所稱讚菩提心， 如二足尊正所說，

而菩提心最尊勝， 所獲福聚亦無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而菩提心最尊勝， 所獲福聚亦無量。

我以此福施眾生， 普願速超三有海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我以此福施眾生， 普願速超三有海，

如理如實所稱揚， 智者應當如是學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如理如實所稱揚， 智者應當如是學。