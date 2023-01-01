菩提心離相論
龍樹菩薩造 宋 施護譯1卷CBETA T1661少于一万字 34 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
菩提心離相論
菩提心離相論
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
龍樹菩薩造
龍樹菩薩造
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯
西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
歸命一切佛！我今略說菩提心義。至誠頂禮彼菩提心，如勇健軍執勝器仗，其義亦然。而彼大菩提心，所有諸佛世尊、諸菩薩摩訶薩，皆因發是菩提心故，我發菩提心亦如是所成，乃至坐菩提場成正覺果，是心堅固。又此菩提心，是諸菩薩總持行門，如是觀想、如是發生。我今讚說菩提心者，為令一切眾生息輪迴苦，未得度者普令得度、未解脫者令得解脫、未安隱者令得安隱、未涅盤者令得涅槃。為欲圓滿如是勝願故，安立自相正體因故，入第一義真實觀故，彼菩提心無生自相，是故今說。所言菩提心者，離一切性。問曰：此中云何離一切性？答：謂蘊處界離諸取捨，法無我平等，自心本來不生，自性空故。此中云何謂我？蘊等有所表了，而分別心現前無體，是故若常覺了菩提心者，即能安住諸法空相。又復常所覺了彼菩提心，以悲心觀大悲為體，由如是故，於諸蘊中無我相可得。有諸外道起非相應行、執相分別，謂諸蘊有，非無常法。而實非彼我相可得，諸法任持真實性中不可執常亦非無常，於我蘊中名尚無實，況復有作及諸分別。若言有一法乃至有諸法，作此說者，世間心轉隨世間行。彼非相應，為常行相。此義不然，是故當知諸法無性，若內若外不可分別。彼能執心而有何因，謂不能離隨世間相？若因若相是二無別，此即非常亦非能執。當知心性不可執常，是故彼性無常是常。若知彼性是無常者，當何所作、從何所生取我等相？若離世間，即於蘊中無有障礙，若處若界覺了亦然，取捨二法即不可得。
歸命一切佛！我今略說菩提心義。至誠頂禮彼菩提心，如勇健軍執勝器仗，其義亦然。而彼大菩提心，所有諸佛世尊、諸菩薩摩訶薩，皆因發是菩提心故，我發菩提心亦如是所成，乃至坐菩提場成正覺果，是心堅固。又此菩提心，是諸菩薩總持行門，如是觀想、如是發生。我今讚說菩提心者，為令一切眾生息輪迴苦，未得度者普令得度、未解脫者令得解脫、未安隱者令得安隱、未涅盤者令得涅槃。為欲圓滿如是勝願故，安立自相正體因故，入第一義真實觀故，彼菩提心無生自相，是故今說。所言菩提心者，離一切性。問曰：此中云何離一切性？答：謂蘊處界離諸取捨，法無我平等，自心本來不生，自性空故。此中云何謂我？蘊等有所表了，而分別心現前無體，是故若常覺了菩提心者，即能安住諸法空相。又復常所覺了彼菩提心，以悲心觀大悲為體，由如是故，於諸蘊中無我相可得。有諸外道起非相應行、執相分別，謂諸蘊有，非無常法。而實非彼我相可得，諸法任持真實性中不可執常亦非無常，於我蘊中名尚無實，況復有作及諸分別。若言有一法乃至有諸法，作此說者，世間心轉隨世間行。彼非相應，為常行相。此義不然，是故當知諸法無性，若內若外不可分別。彼能執心而有何因，謂不能離隨世間相？若因若相是二無別，此即非常亦非能執。當知心性不可執常，是故彼性無常是常。若知彼性是無常者，當何所作、從何所生取我等相？若離世間，即於蘊中無有障礙，若處若界覺了亦然，取捨二法即不可得。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
此中言蘊者，謂色受想行識，此說為五蘊，諸聲聞人於是中學。復次當知，色如聚沫、受如浮泡、想如陽焰、行如芭蕉、識如幻士。此五蘊義，佛二足尊為諸菩薩如應宣說。
此中言蘊者，謂色受想行識，此說為五蘊，諸聲聞人於是中學。復次當知，色如聚沫、受如浮泡、想如陽焰、行如芭蕉、識如幻士。此五蘊義，佛二足尊為諸菩薩如應宣說。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
所言色蘊者，今略示其相，謂四大種及彼所造，說為色蘊。彼非色者，謂即所餘受想行三。諸教應知識蘊，行想如下當說。
所言色蘊者，今略示其相，謂四大種及彼所造，說為色蘊。彼非色者，謂即所餘受想行三。諸教應知識蘊，行想如下當說。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
此中言處者，謂內眼等處、外色等處，此說為十二處。
此中言處者，謂內眼等處、外色等處，此說為十二處。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
此中言界者，謂眼根等界、眼識等界、色等境界，此說為十八界。如是蘊處界離諸取捨，無方無分不可分別，分別見者是義不然，隨起分別即有所著。彼復云何而得相應？若有一相見外義者，當知此為破智所轉。意長養色是義云何？應知如是非一非異。有諸外道波哩沒囉惹迦等，隨諸異見起三分別。是義不然，如人夢中造殺害事，而彼所作無實行相。又如人夢居最上處，而彼亦非殊勝行相。此義云何？謂識光明破取捨相故。識法如是，外義何有？是故諸法無有外義。當知一切色相所表，自識光明色相照耀，如人見彼幻化、陽焰、乾闥婆城取以為實。諸無智人以愚執心，觀色等實亦復如是，由此我執是心隨轉。如先所說蘊處界義，應知離彼諸分差別，唯心分位所施設故，而種種相唯心所現。此義成就，如《成唯識》說，此中問言：前說五蘊，識云何自相？答：如說心義，識亦如是。如佛世尊常作是說：應知一切唯心所現。此義甚深，諸愚癡者不能了故，不見真實。是故若能空其我相，即於是心不生分別。起分別者謂邪教故，彼所建立是義不成。如實義者見法無我，是大乘中法無我義，自心本來而不生故，隨有所生亦復平等，自心增上入真實義，瑜伽行門所出生故。此中應知，彼後所依而無實體，此即名為淨心現行。若過去法，過去無實；若未來法，未來未至；若現在法，現在不住；於三世中當云何住？如軍林等多法成故，應知識者是無我相，彼識亦非為所依故。若於諸法如是見已，猶如赤雲速疾散滅。是故當知，若法有者從思所現，阿賴耶識亦復如是。諸有情類若來若去，法爾如是，譬如大海眾流所歸，阿賴耶識所依亦然。若有如是觀彼識者，即不可有分別心生。若彼各各如實知者，而彼彼名復云何說？若彼各各知諸物性，即彼各各不能稱說。作此說者是決定語，是故諸法亦決定生，於一切事隨轉成就。能知、所知是二差別，所知若無，能知何立？二俱無實，法云何得？是故應知，所言心者而但有名，彼名亦復無別可得，但以表了故，彼名自性亦不可得。以是義故，智者應當觀菩提心自性如幻，若內若外及二中間求不可得，無法可取、無法可捨，非形色可見、非顯色可表，非男女相非黃門相，不於一切色相中住，無法可見非眼境界。唯一切佛觀察平等，若心自性、若無自性，平等法中云何得見？所言性者名分別故，若離分別心性俱空。若有分別可見心者，此中云何說名為空？是故應知，無能覺、無所覺。若能如是觀菩提心，即見如來。若有能覺及有所覺，而菩提心不可成立，是故無相亦復無生，非語言道而能稱讚。又菩提心者猶如
此中言界者，謂眼根等界、眼識等界、色等境界，此說為十八界。如是蘊處界離諸取捨，無方無分不可分別，分別見者是義不然，隨起分別即有所著。彼復云何而得相應？若有一相見外義者，當知此為破智所轉。意長養色是義云何？應知如是非一非異。有諸外道波哩沒囉惹迦等，隨諸異見起三分別。是義不然，如人夢中造殺害事，而彼所作無實行相。又如人夢居最上處，而彼亦非殊勝行相。此義云何？謂識光明破取捨相故。識法如是，外義何有？是故諸法無有外義。當知一切色相所表，自識光明色相照耀，如人見彼幻化、陽焰、乾闥婆城取以為實。諸無智人以愚執心，觀色等實亦復如是，由此我執是心隨轉。如先所說蘊處界義，應知離彼諸分差別，唯心分位所施設故，而種種相唯心所現。此義成就，如《成唯識》說，此中問言：前說五蘊，識云何自相？答：如說心義，識亦如是。如佛世尊常作是說：應知一切唯心所現。此義甚深，諸愚癡者不能了故，不見真實。是故若能空其我相，即於是心不生分別。起分別者謂邪教故，彼所建立是義不成。如實義者見法無我，是大乘中法無我義，自心本來而不生故，隨有所生亦復平等，自心增上入真實義，瑜伽行門所出生故。此中應知，彼後所依而無實體，此即名為淨心現行。若過去法，過去無實；若未來法，未來未至；若現在法，現在不住；於三世中當云何住？如軍林等多法成故，應知識者是無我相，彼識亦非為所依故。若於諸法如是見已，猶如赤雲速疾散滅。是故當知，若法有者從思所現，阿賴耶識亦復如是。諸有情類若來若去，法爾如是，譬如大海眾流所歸，阿賴耶識所依亦然。若有如是觀彼識者，即不可有分別心生。若彼各各如實知者，而彼彼名復云何說？若彼各各知諸物性，即彼各各不能稱說。作此說者是決定語，是故諸法亦決定生，於一切事隨轉成就。能知、所知是二差別，所知若無，能知何立？二俱無實，法云何得？是故應知，所言心者而但有名，彼名亦復無別可得，但以表了故，彼名自性亦不可得。以是義故，智者應當觀菩提心自性如幻，若內若外及二中間求不可得，無法可取、無法可捨，非形色可見、非顯色可表，非男女相非黃門相，不於一切色相中住，無法可見非眼境界。唯一切佛觀察平等，若心自性、若無自性，平等法中云何得見？所言性者名分別故，若離分別心性俱空。若有分別可見心者，此中云何說名為空？是故應知，無能覺、無所覺。若能如是觀菩提心，即見如來。若有能覺及有所覺，而菩提心不可成立，是故無相亦復無生，非語言道而能稱讚。又菩提心者猶如
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
虛空，心與虛空俱無二相，此說心空、空智平等，佛佛神通、佛佛無異。所有諸佛三世事業，一切皆住菩提界中之所攝藏，雖所攝藏彼一切法而常寂靜。亦復觀察，是無常法猶如幻化，非所攝藏，調伏三有，住空法故。一切無生此說為空，一切無我亦說為空，若以無生及彼無我觀為空者，是觀不成。若染若淨二種分別，即成斷常二種見相。若言以智觀彼空者，是空亦復無別有體，是故菩提心離諸所緣住虛空相。若觀虛空為所住者，是中即應有空有性二名差別。故知空者，猶如世間師子一吼群獸皆怖，如空一言眾語皆寂，故知處處常寂、彼彼皆空。又復識法是無常法，從無常生，彼無常性即菩提心。此說空義亦不相違。若無常性即菩提心者，若愛樂菩提是心平等，而亦不說愛樂彼空，取空之心當云何得？當知本來自性真實，一切成就菩提心義。又復應知物無自性，無自性性是此說義。此所說者是心云何？若離我法即心不住，此非一法亦非諸法，各各自性而自性離。如世糖蜜甜為自性，又如火者熱為自性，彼諸法空自性亦然。彼諸法性，非常非斷、非得非離。以是義故，無明為初、老死為後，諸緣生法之所成立，猶如夢幻體亦無實。由此說為十二支法，即此亦名十二支輪，循環轉彼生死門中，而實無我無別眾生，無三業行果報差別。若於是中了緣生法，即能出離諸境界門，彼非行相、不壞正因，蘊所生故。輪迴後邊非行相故，一切無持空空生故。法法平等造因受果，是佛所說。所有諸法聚類所生，如擊鼓有聲、如殖麥生芽，諸法聚類其義亦然，如幻如夢緣生所現。諸法因生而亦無生，因因自空而何所生？是故應知諸法無生，即此無生說名為空。如說五蘊蘊性平等，彼一切法亦如是念。若有說空如真實說，而所說空體亦非斷，非斷體中實亦不可得，說體為空空亦無體。若了無實，作者無常，諸煩惱業積集為體，是業亦復從心所生。心若無住，業云何得？如快樂心是寂靜性，彼寂靜心而不可取；諸有智者能實觀察，彼見實故而得解脫。又菩提心者最上真實，此真實義說名為空，亦名真如亦名實際，是即無相第一義諦。若不了知如是空義，當知彼非解脫分者，於輪迴中是大愚癡，輪迴行人六趣流轉。若有智者能如實觀彼菩提心與空相應，如是觀已乃能成就利他智慧無礙無著，是即知恩報佛恩者，常以悲心普觀眾生父母眷屬有種種相，煩惱猛火常所燒燃，使諸眾生輪迴生死，如所受苦念當代受，如和合樂念當普施。復觀世間愛非愛果、善趣惡趣、饒益不饒益隨眾生轉，而諸眾生本來無得，隨智差別起種種相。所有梵王帝釋護世天等，若天若人
虛空，心與虛空俱無二相，此說心空、空智平等，佛佛神通、佛佛無異。所有諸佛三世事業，一切皆住菩提界中之所攝藏，雖所攝藏彼一切法而常寂靜。亦復觀察，是無常法猶如幻化，非所攝藏，調伏三有，住空法故。一切無生此說為空，一切無我亦說為空，若以無生及彼無我觀為空者，是觀不成。若染若淨二種分別，即成斷常二種見相。若言以智觀彼空者，是空亦復無別有體，是故菩提心離諸所緣住虛空相。若觀虛空為所住者，是中即應有空有性二名差別。故知空者，猶如世間師子一吼群獸皆怖，如空一言眾語皆寂，故知處處常寂、彼彼皆空。又復識法是無常法，從無常生，彼無常性即菩提心。此說空義亦不相違。若無常性即菩提心者，若愛樂菩提是心平等，而亦不說愛樂彼空，取空之心當云何得？當知本來自性真實，一切成就菩提心義。又復應知物無自性，無自性性是此說義。此所說者是心云何？若離我法即心不住，此非一法亦非諸法，各各自性而自性離。如世糖蜜甜為自性，又如火者熱為自性，彼諸法空自性亦然。彼諸法性，非常非斷、非得非離。以是義故，無明為初、老死為後，諸緣生法之所成立，猶如夢幻體亦無實。由此說為十二支法，即此亦名十二支輪，循環轉彼生死門中，而實無我無別眾生，無三業行果報差別。若於是中了緣生法，即能出離諸境界門，彼非行相、不壞正因，蘊所生故。輪迴後邊非行相故，一切無持空空生故。法法平等造因受果，是佛所說。所有諸法聚類所生，如擊鼓有聲、如殖麥生芽，諸法聚類其義亦然，如幻如夢緣生所現。諸法因生而亦無生，因因自空而何所生？是故應知諸法無生，即此無生說名為空。如說五蘊蘊性平等，彼一切法亦如是念。若有說空如真實說，而所說空體亦非斷，非斷體中實亦不可得，說體為空空亦無體。若了無實，作者無常，諸煩惱業積集為體，是業亦復從心所生。心若無住，業云何得？如快樂心是寂靜性，彼寂靜心而不可取；諸有智者能實觀察，彼見實故而得解脫。又菩提心者最上真實，此真實義說名為空，亦名真如亦名實際，是即無相第一義諦。若不了知如是空義，當知彼非解脫分者，於輪迴中是大愚癡，輪迴行人六趣流轉。若有智者能如實觀彼菩提心與空相應，如是觀已乃能成就利他智慧無礙無著，是即知恩報佛恩者，常以悲心普觀眾生父母眷屬有種種相，煩惱猛火常所燒燃，使諸眾生輪迴生死，如所受苦念當代受，如和合樂念當普施。復觀世間愛非愛果、善趣惡趣、饒益不饒益隨眾生轉，而諸眾生本來無得，隨智差別起種種相。所有梵王帝釋護世天等，若天若人
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
，一切不離世間相故。又復觀察所有地獄餓鬼畜生，是諸趣中一切眾生，無量無數種類色相，不饒益苦常所隨轉，饑渴所逼互相殺害、互相食噉，因如是故不壞苦果。諸佛菩薩如實能觀善趣惡趣一切眾生諸業報事自相如是，如所觀已起方便心，善護眾生令離諸垢。諸菩薩由此以大悲心而為根本，以彼眾生為所緣境，是故諸菩薩不著一切禪定樂味、不求自利所得果報，過聲聞地，不捨眾生修利他行，發大菩提心、生大菩提芽，求佛菩提果。以大悲心觀眾生苦，阿鼻地獄廣闊無邊，隨諸業因苦報輪轉。此種種罪受種種苦，菩薩悲心念欲代受。此種種苦有種種相，說無有實亦非無實。若了知空，即知此法隨諸業果如是順行。是故諸菩薩為欲救度諸眾生故，起勇猛心入生死泥，雖處生死而無染著，猶如蓮華清淨無染。大悲為體不捨眾生，空智所觀不離煩惱，是故菩薩以方便力示生王宮、踰城出家、苦行修道、坐菩提場成等正覺、現神通力破諸魔軍、為度眾生轉大法輪、現三道寶階從天下降起諸化相、隨順世間入大涅盤。於其中間現諸色相，或作梵王、或為帝釋、若天若人，隨諸相轉。如是種種示現諸相，是故得名救世導師。此等皆是諸佛菩薩大悲願力，調伏世間，悉令安住相應勝行，是故於輪迴中不生退倦。從一乘中說二乘法，一乘二乘皆真實義。若聲聞菩提、若佛菩提、智身一相、三摩地一體，雖有所說是說非說。或有說為種種相者，但為引導諸眾生故。若眾生得利，而佛菩提福智平等，而實無有二相可住。若有住相，即為種子，彼種子相聚類所生，是故增長生死芽莖。如佛世尊常所宣說，破彼世間種種行相，但為眾生作諸方便，而實非破。若離分別，此義甚深，甚深義中無有二相，雖說有破此亦非破。於空法中無有二相，諸法任持自性真實。智波羅蜜多是即菩提心，菩提心者除一切見。是故當知，諸身語心是無常法，但為眾生作利益故。此中言空，空而非斷；此中說有，有亦不常。是故無有生死亦無涅盤，而悉安住無住涅盤。諸佛世尊咸作是說，悲心所生無量福聚，彼即最上真實空理。諸佛威神之所出生，自利利他二行成就。我今頂禮彼一切性，我常尊敬彼菩提心，願所稱讚佛種不斷，諸佛世尊常住世間。而菩提心者，大乘中最勝，我於此心安住正念。又菩提心者，住等引心從方便生，若了是心生死平等，自利利他二行成就。又菩提心者，離諸見相，無分別智真實而轉。諸有智者發菩提心，彼獲福聚無量無邊。又復若人於一剎那間觀想菩提心，彼獲福聚不可稱量，以菩提心非稱量故。又菩提心寶清淨無染，最大最勝最上第一，不能壞
，一切不離世間相故。又復觀察所有地獄餓鬼畜生，是諸趣中一切眾生，無量無數種類色相，不饒益苦常所隨轉，饑渴所逼互相殺害、互相食噉，因如是故不壞苦果。諸佛菩薩如實能觀善趣惡趣一切眾生諸業報事自相如是，如所觀已起方便心，善護眾生令離諸垢。諸菩薩由此以大悲心而為根本，以彼眾生為所緣境，是故諸菩薩不著一切禪定樂味、不求自利所得果報，過聲聞地，不捨眾生修利他行，發大菩提心、生大菩提芽，求佛菩提果。以大悲心觀眾生苦，阿鼻地獄廣闊無邊，隨諸業因苦報輪轉。此種種罪受種種苦，菩薩悲心念欲代受。此種種苦有種種相，說無有實亦非無實。若了知空，即知此法隨諸業果如是順行。是故諸菩薩為欲救度諸眾生故，起勇猛心入生死泥，雖處生死而無染著，猶如蓮華清淨無染。大悲為體不捨眾生，空智所觀不離煩惱，是故菩薩以方便力示生王宮、踰城出家、苦行修道、坐菩提場成等正覺、現神通力破諸魔軍、為度眾生轉大法輪、現三道寶階從天下降起諸化相、隨順世間入大涅盤。於其中間現諸色相，或作梵王、或為帝釋、若天若人，隨諸相轉。如是種種示現諸相，是故得名救世導師。此等皆是諸佛菩薩大悲願力，調伏世間，悉令安住相應勝行，是故於輪迴中不生退倦。從一乘中說二乘法，一乘二乘皆真實義。若聲聞菩提、若佛菩提、智身一相、三摩地一體，雖有所說是說非說。或有說為種種相者，但為引導諸眾生故。若眾生得利，而佛菩提福智平等，而實無有二相可住。若有住相，即為種子，彼種子相聚類所生，是故增長生死芽莖。如佛世尊常所宣說，破彼世間種種行相，但為眾生作諸方便，而實非破。若離分別，此義甚深，甚深義中無有二相，雖說有破此亦非破。於空法中無有二相，諸法任持自性真實。智波羅蜜多是即菩提心，菩提心者除一切見。是故當知，諸身語心是無常法，但為眾生作利益故。此中言空，空而非斷；此中說有，有亦不常。是故無有生死亦無涅盤，而悉安住無住涅盤。諸佛世尊咸作是說，悲心所生無量福聚，彼即最上真實空理。諸佛威神之所出生，自利利他二行成就。我今頂禮彼一切性，我常尊敬彼菩提心，願所稱讚佛種不斷，諸佛世尊常住世間。而菩提心者，大乘中最勝，我於此心安住正念。又菩提心者，住等引心從方便生，若了是心生死平等，自利利他二行成就。又菩提心者，離諸見相，無分別智真實而轉。諸有智者發菩提心，彼獲福聚無量無邊。又復若人於一剎那間觀想菩提心，彼獲福聚不可稱量，以菩提心非稱量故。又菩提心寶清淨無染，最大最勝最上第一，不能壞
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
、非所壞、真實堅固，能破煩惱等一切魔，滿諸菩薩普賢行願。又菩提心者，是一切法之所歸趣。所說真實、離諸戲論，是即清淨普賢行門離一切相。此如是說。
、非所壞、真實堅固，能破煩惱等一切魔，滿諸菩薩普賢行願。又菩提心者，是一切法之所歸趣。所說真實、離諸戲論，是即清淨普賢行門離一切相。此如是說。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
我所稱讚菩提心， 如二足尊正所說，
我所稱讚菩提心， 如二足尊正所說，
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
而菩提心最尊勝， 所獲福聚亦無量。
而菩提心最尊勝， 所獲福聚亦無量。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
我以此福施眾生， 普願速超三有海，
我以此福施眾生， 普願速超三有海，
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
如理如實所稱揚， 智者應當如是學。
如理如實所稱揚， 智者應當如是學。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
菩提心離相論
菩提心離相論
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话