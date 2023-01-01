菩提資糧論卷第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提資糧論卷第六

聖者龍樹本 比丘自在釋 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖者龍樹本 比丘自在釋

大隋南印度三藏達磨笈多譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大隋南印度三藏達磨笈多譯

問：云何修習？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何修習？

答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：

四神足為根， 欲進心思惟； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四神足為根， 欲進心思惟；

四無量住持， 謂慈悲喜捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四無量住持， 謂慈悲喜捨。

於此四無量中習近多作已，得心堪能。得心堪能已，便入初禪那，如是第二，如是第三，如是第四。彼得禪那已得身心輕，彼以身心輕具足故出生入神通道，出生入神通道具足故便生神足，謂若欲、若精進、若心、若思惟。於中欲者向法，精進者成就法，心者於法觀察，思惟者於法善巧。彼菩薩於神通若信解、若作用，其心自在，隨欲所行，以善成熟故、自根本住持故，諸處順行如風遍空。於中菩薩得四無量及四禪那已，若信解、若作用，出生天眼，若諸天、龍、夜叉、乾闥婆等，若學人及聲聞、獨覺天眼，於中獨有增上之力，清淨勝過、光明勝過、上首勝過、殊異勝過，其眼無礙，世間色相麁細遠近，隨其所欲彼皆能見。如是聞天、人、畜生等聲，如是念知前世無邊無際，如是知他心與貪欲等俱，乃至八萬四千差別，如是得無量神足。以得神足故，諸所應調伏眾生悉令調伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此四無量中習近多作已，得心堪能。得心堪能已，便入初禪那，如是第二，如是第三，如是第四。彼得禪那已得身心輕，彼以身心輕具足故出生入神通道，出生入神通道具足故便生神足，謂若欲、若精進、若心、若思惟。於中欲者向法，精進者成就法，心者於法觀察，思惟者於法善巧。彼菩薩於神通若信解、若作用，其心自在，隨欲所行，以善成熟故、自根本住持故，諸處順行如風遍空。於中菩薩得四無量及四禪那已，若信解、若作用，出生天眼，若諸天、龍、夜叉、乾闥婆等，若學人及聲聞、獨覺天眼，於中獨有增上之力，清淨勝過、光明勝過、上首勝過、殊異勝過，其眼無礙，世間色相麁細遠近，隨其所欲彼皆能見。如是聞天、人、畜生等聲，如是念知前世無邊無際，如是知他心與貪欲等俱，乃至八萬四千差別，如是得無量神足。以得神足故，諸所應調伏眾生悉令調伏。

四界如毒蛇， 六入如空村， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四界如毒蛇， 六入如空村，

五眾如殺者， 應作如是觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五眾如殺者， 應作如是觀。

長夜以諸樂具受用因緣，雖守護將息長養，此地等四界而速疾發動，不知恩養、不可依怙，不可委信故，應當觀察猶如毒蛇，以無主故、離我我所故。眼等諸入有六賊眾，逼惱可畏故，應當觀察猶如空村，共和與物，破壞打罰不能遮障故，猶如殺者。於五受眾，應當日日如是觀察。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長夜以諸樂具受用因緣，雖守護將息長養，此地等四界而速疾發動，不知恩養、不可依怙，不可委信故，應當觀察猶如毒蛇，以無主故、離我我所故。眼等諸入有六賊眾，逼惱可畏故，應當觀察猶如空村，共和與物，破壞打罰不能遮障故，猶如殺者。於五受眾，應當日日如是觀察。

重法及法師， 亦捨於法慳， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 重法及法師， 亦捨於法慳，

教師勿捲祕， 聽者勿散亂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 教師勿捲祕， 聽者勿散亂。

於此有四種法，能生大智，應當受取。於法及法師中應當尊重；亦捨法慳，隨所聞法、隨所習誦為他演說；若有樂欲法者，教師勿為捲手祕惜；聽者勿散亂，謂莫有異欲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此有四種法，能生大智，應當受取。於法及法師中應當尊重；亦捨法慳，隨所聞法、隨所習誦為他演說；若有樂欲法者，教師勿為捲手祕惜；聽者勿散亂，謂莫有異欲。

無慢無希望， 唯以悲愍心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無慢無希望， 唯以悲愍心，

尊重恭敬意， 為眾而說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊重恭敬意， 為眾而說法。

復有四種法，是大智相，應當受取。所謂遠離自高輕他，無憍慢故。棄捨利養恭敬名聞，無希望心故。於無明闇障眾生中唯悲愍故，尊重恭敬為其說法。以此四種法故，菩薩大智具足，應當受取。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有四種法，是大智相，應當受取。所謂遠離自高輕他，無憍慢故。棄捨利養恭敬名聞，無希望心故。於無明闇障眾生中唯悲愍故，尊重恭敬為其說法。以此四種法故，菩薩大智具足，應當受取。

於聞無厭足， 聞已皆誦持， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於聞無厭足， 聞已皆誦持，

不誑尊福田， 亦令師歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不誑尊福田， 亦令師歡喜。

多聞無厭，聞已持法，持法已順法行法，不誑所尊福田，亦令教師歡喜此法。是菩提心不忘失因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多聞無厭，聞已持法，持法已順法行法，不誑所尊福田，亦令教師歡喜此法。是菩提心不忘失因。

不應觀他家， 心懷於敬養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不應觀他家， 心懷於敬養，

勿以論難故， 習誦於世典。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勿以論難故， 習誦於世典。

不應為供養恭敬因緣往觀他家，除為安立菩提心因緣。亦不應欲為論難故習誦諸世論等，除為多聞因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不應為供養恭敬因緣往觀他家，除為安立菩提心因緣。亦不應欲為論難故習誦諸世論等，除為多聞因緣。

勿以瞋恚故， 毀呰諸菩薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勿以瞋恚故， 毀呰諸菩薩，

未受未聞法， 亦勿生誹謗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未受未聞法， 亦勿生誹謗。

何以故？為護續生善法因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何以故？為護續生善法因緣。

斷除於憍慢， 當住四聖種， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷除於憍慢， 當住四聖種，

勿嫌於他人， 亦勿自高舉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勿嫌於他人， 亦勿自高舉。

斷除憍慢者，於諸眾生中當下心如狗，斷除我慢。於輕儉衣食臥床藥具四聖種中亦應當住，於彼聖種知足故。不應嫌他，亦不應自高舉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷除憍慢者，於諸眾生中當下心如狗，斷除我慢。於輕儉衣食臥床藥具四聖種中亦應當住，於彼聖種知足故。不應嫌他，亦不應自高舉。

若實不實犯， 不得發覺他， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若實不實犯， 不得發覺他，

勿求他錯失， 自錯當覺知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勿求他錯失， 自錯當覺知。

他同梵行者犯罪，若實若不實，皆不應發覺。他有錯失不應求覓，唯於自錯即應覺知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 他同梵行者犯罪，若實若不實，皆不應發覺。他有錯失不應求覓，唯於自錯即應覺知。

佛及諸佛法， 不應分別疑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛及諸佛法， 不應分別疑，

法雖最難信， 於中應信之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法雖最難信， 於中應信之。

於佛不應分別，以世尊具足未曾有法故。亦於佛法不應疑惑，以於諸眾生是不共法故。及於最難信佛法中以深心清淨故，應當信之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於佛不應分別，以世尊具足未曾有法故。亦於佛法不應疑惑，以於諸眾生是不共法故。及於最難信佛法中以深心清淨故，應當信之。

雖由實語死， 退失轉輪王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖由實語死， 退失轉輪王，

及以諸天王， 唯應作實語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及以諸天王， 唯應作實語。

若菩薩由實語故，若奪物、若死，雖退失轉輪王及諸天王，唯應實語，何況其餘而不實語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若菩薩由實語故，若奪物、若死，雖退失轉輪王及諸天王，唯應實語，何況其餘而不實語。

打罵恐殺縛， 終不怨責他， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 打罵恐殺縛， 終不怨責他，

皆是我自罪， 業報故來現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆是我自罪， 業報故來現。

諸有他來打罵恐怖殺縛幽閉，皆是自罪應當有此，終不瞋他。此是我業，前世已作，今時還受相似不愛之果。彼諸眾生都無有罪，唯是我罪業報來現，應當有此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸有他來打罵恐怖殺縛幽閉，皆是自罪應當有此，終不瞋他。此是我業，前世已作，今時還受相似不愛之果。彼諸眾生都無有罪，唯是我罪業報來現，應當有此。

應極尊重愛， 供養於父母， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應極尊重愛， 供養於父母，

亦給侍和上， 恭敬阿闍梨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦給侍和上， 恭敬阿闍梨。

於父母所，應當極愛尊重供養、應作天想，隨父母意令得悅樂，離諂幻心。又應恭敬給侍和上、阿闍梨，隨和上、阿闍梨所說法中，無有內祕，皆為外化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於父母所，應當極愛尊重供養、應作天想，隨父母意令得悅樂，離諂幻心。又應恭敬給侍和上、阿闍梨，隨和上、阿闍梨所說法中，無有內祕，皆為外化。

為信聲聞乘， 及以獨覺乘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為信聲聞乘， 及以獨覺乘，

說於最深法， 此是菩薩錯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說於最深法， 此是菩薩錯。

此中菩薩有四種菩薩錯失，應當捨離。所謂於聲聞獨覺乘諸眾生中為說最深之法，是菩薩錯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中菩薩有四種菩薩錯失，應當捨離。所謂於聲聞獨覺乘諸眾生中為說最深之法，是菩薩錯。

為信深大乘， 眾生而演說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為信深大乘， 眾生而演說，

聲聞獨覺乘， 此亦是其錯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲聞獨覺乘， 此亦是其錯。

於信深大乘諸眾生中為說聲聞獨覺乘，是菩薩錯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於信深大乘諸眾生中為說聲聞獨覺乘，是菩薩錯。

大人來求法， 慢緩不為說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大人來求法， 慢緩不為說，

而反攝受惡， 委任無信者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而反攝受惡， 委任無信者。

若有正住大眾生來有所求時，應即為說善法，而更慢緩破戒惡法。反攝受之，是菩薩錯。於大乘中未有信解，未以四攝事成熟者，而信任之，是菩薩錯。是為四種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有正住大眾生來有所求時，應即為說善法，而更慢緩破戒惡法。反攝受之，是菩薩錯。於大乘中未有信解，未以四攝事成熟者，而信任之，是菩薩錯。是為四種。

遠捨所說錯， 所說頭多德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠捨所說錯， 所說頭多德，

於彼當念知， 亦皆應習近。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼當念知， 亦皆應習近。

此中所說四種錯失，應遠捨離，以此去菩提遠故。若聲聞獨覺乘中所說頭多等及餘功德，但知彼等不與菩提作障礙者，於彼彼中亦應習近。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中所說四種錯失，應遠捨離，以此去菩提遠故。若聲聞獨覺乘中所說頭多等及餘功德，但知彼等不與菩提作障礙者，於彼彼中亦應習近。

等心平等說， 平等善安立， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 等心平等說， 平等善安立，

亦令正相應， 諸眾生無別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦令正相應， 諸眾生無別。

此四種菩薩道，應當習近。何等為四？所謂諸眾生中起平等心、諸眾生中平等說法、諸眾生中平等善安立、諸眾生中令正相應。此等皆無差別，是為四種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此四種菩薩道，應當習近。何等為四？所謂諸眾生中起平等心、諸眾生中平等說法、諸眾生中平等善安立、諸眾生中令正相應。此等皆無差別，是為四種。

為法不為利， 為德不為名， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為法不為利， 為德不為名，

欲脫眾生苦， 不欲自身樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲脫眾生苦， 不欲自身樂。

此四種真實菩薩，應當覺知。何等為四？所謂但為於法不為財利、但為功德不為名稱、但欲脫眾生苦、不欲自身安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此四種真實菩薩，應當覺知。何等為四？所謂但為於法不為財利、但為功德不為名稱、但欲脫眾生苦、不欲自身安樂。

密意求業果， 所作福事生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 密意求業果， 所作福事生，

亦為成熟眾， 捨離於自事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦為成熟眾， 捨離於自事。

若於業果密意欲求作三福事，生此福時，唯為菩提利樂眾生，亦唯為菩提成熟於眾，為利眾故捨離自事。此是四種真實菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若於業果密意欲求作三福事，生此福時，唯為菩提利樂眾生，亦唯為菩提成熟於眾，為利眾故捨離自事。此是四種真實菩薩。

親近善知識， 所謂法師佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 親近善知識， 所謂法師佛，

勸勵出家者， 及以乞求輩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勸勵出家者， 及以乞求輩。

此四種菩薩善知識，應當親近。何等為四？所謂法師是菩薩善知識，為助持聞慧故。佛世尊是菩薩善知識，為助持諸佛法故。勸出家者是菩薩善知識，為助持諸善根故。乞求者是菩薩善知識，為助持菩提心故。此四種菩薩善知識，應當親近。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此四種菩薩善知識，應當親近。何等為四？所謂法師是菩薩善知識，為助持聞慧故。佛世尊是菩薩善知識，為助持諸佛法故。勸出家者是菩薩善知識，為助持諸善根故。乞求者是菩薩善知識，為助持菩提心故。此四種菩薩善知識，應當親近。

依止世論者， 專求世財者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依止世論者， 專求世財者，

信解獨覺乘， 及以聲聞乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信解獨覺乘， 及以聲聞乘。

此四種菩薩惡知識，應當知之。何等為四？所謂世論者，習近種種雜辯才故。攝世財物者，不攝法故。獨覺乘者，少義利少作事故。聲聞乘者，自利行故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此四種菩薩惡知識，應當知之。何等為四？所謂世論者，習近種種雜辯才故。攝世財物者，不攝法故。獨覺乘者，少義利少作事故。聲聞乘者，自利行故。

此四惡知識， 菩薩應當知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此四惡知識， 菩薩應當知，

復有應求者， 所謂四大藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有應求者， 所謂四大藏。

如前所說四種知識，是惡知識，知已應離。復有應求得者，所謂四大藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如前所說四種知識，是惡知識，知已應離。復有應求得者，所謂四大藏。

佛出聞諸度， 及於法師所， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛出聞諸度， 及於法師所，

見之心無礙， 樂住空閑處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見之心無礙， 樂住空閑處。

此四種菩薩大藏，應當得之。何等為四？所謂奉事出世諸佛，聽聞六波羅蜜，以無礙心見於法師，以不放逸樂住空閑之處。此是四種菩薩大藏，應當得之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此四種菩薩大藏，應當得之。何等為四？所謂奉事出世諸佛，聽聞六波羅蜜，以無礙心見於法師，以不放逸樂住空閑之處。此是四種菩薩大藏，應當得之。

地水火風空， 悉與其相似， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地水火風空， 悉與其相似，

一切處平等， 利益諸眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切處平等， 利益諸眾生。

與地水火風虛空等，有二因緣相似菩薩，應當攝受，所謂平等故、利益故。如地等大及虛空五種，於有心無心中一切處平等，無有異相。諸眾生等常所資用，而無變異不求報恩。我亦如是，乃至覺場究竟，為諸眾生之所資用，而無變異、不求報恩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 與地水火風虛空等，有二因緣相似菩薩，應當攝受，所謂平等故、利益故。如地等大及虛空五種，於有心無心中一切處平等，無有異相。諸眾生等常所資用，而無變異不求報恩。我亦如是，乃至覺場究竟，為諸眾生之所資用，而無變異、不求報恩。

當善思惟義， 勤生陀羅尼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當善思惟義， 勤生陀羅尼，

勿於聽法者， 為作於障礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勿於聽法者， 為作於障礙。

義者，佛所說義，於彼當善思惟，若共談、若獨住，應如是作。又安住禁戒清淨心意，精勤鮮潔當生，及聞銀主海主等陀羅尼。又於聽法者所，勿以微少因緣而作障礙，為離法災生業故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 義者，佛所說義，於彼當善思惟，若共談、若獨住，應如是作。又安住禁戒清淨心意，精勤鮮潔當生，及聞銀主海主等陀羅尼。又於聽法者所，勿以微少因緣而作障礙，為離法災生業故。

惱中能調伏， 小事捨無餘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惱中能調伏， 小事捨無餘，

八種懈怠事， 皆亦應除斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八種懈怠事， 皆亦應除斷。

惱中能調伏者，於中有九種惱事，所謂於我作無利益，已作、今作、當作，是為三種。於我親愛作無利益，已作、今作、當作，復為三種。於我憎嫌與作利益。已作、今作、當作，復為三種。此等皆作惱事。於此九種惱事之中，當自調伏。小事捨無餘者，於中有二十種小事，所謂不信(一)、無慚(二)、諂幻(三)、掉(四)、亂(五)、放逸(六)、害(七)、無愧(八)、懈怠(九)、憂(十)、昏(十一)(舊睡)、睡(十二)(舊眠)、恨(十三)、覆(十四)、嫉(十五)、慳(十六)、高(十七)、忿(十八)、悔(十九)、悶(二十)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惱中能調伏者，於中有九種惱事，所謂於我作無利益，已作、今作、當作，是為三種。於我親愛作無利益，已作、今作、當作，復為三種。於我憎嫌與作利益。已作、今作、當作，復為三種。此等皆作惱事。於此九種惱事之中，當自調伏。小事捨無餘者，於中有二十種小事，所謂不信(一)、無慚(二)、諂幻(三)、掉(四)、亂(五)、放逸(六)、害(七)、無愧(八)、懈怠(九)、憂(十)、昏(十一)(舊睡)、睡(十二)(舊眠)、恨(十三)、覆(十四)、嫉(十五)、慳(十六)、高(十七)、忿(十八)、悔(十九)、悶(二十)。

此等二十種小事，皆捨無餘。八種懈怠事皆亦應除斷者，於中有八種懈怠事，所謂我欲作務即便安臥不發精進(一)、我作務已(二)、我於行路(三)、我行路已(四)、我身疲乏不能修業(五)、我身沈重不能修業(六)、我已生病(七)、我病得起不久即便安臥不發精進(八)。由此等故，應得不得、應到不到、應證不證。此等八種懈怠事中，為除斷故應發精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此等二十種小事，皆捨無餘。八種懈怠事皆亦應除斷者，於中有八種懈怠事，所謂我欲作務即便安臥不發精進(一)、我作務已(二)、我於行路(三)、我行路已(四)、我身疲乏不能修業(五)、我身沈重不能修業(六)、我已生病(七)、我病得起不久即便安臥不發精進(八)。由此等故，應得不得、應到不到、應證不證。此等八種懈怠事中，為除斷故應發精進。

莫作非分貪， 橫貪不稱意， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 莫作非分貪， 橫貪不稱意，

離者皆令合， 無問親非親。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離者皆令合， 無問親非親。

若見具足利養名聞安樂稱譽福德眾生，於彼具足福中莫作非分貪心。以作非分貪心則不稱意，是故所不應作。又於各各共諍離壞眾生中，無問親與非親，皆令和合同心相愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若見具足利養名聞安樂稱譽福德眾生，於彼具足福中莫作非分貪心。以作非分貪心則不稱意，是故所不應作。又於各各共諍離壞眾生中，無問親與非親，皆令和合同心相愛。

於空而得空， 智者莫依行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於空而得空， 智者莫依行，

若當得於空， 彼惡過身見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若當得於空， 彼惡過身見。

依空拔除大無智聚故，智者莫依得空而行。若依得空而行，則於有身見人難治過之惡亦過之。以諸見行由空出離，若著空見彼不可治，以更無令出離故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依空拔除大無智聚故，智者莫依得空而行。若依得空而行，則於有身見人難治過之惡亦過之。以諸見行由空出離，若著空見彼不可治，以更無令出離故。

掃塗與莊嚴， 及多種鼓樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 掃塗與莊嚴， 及多種鼓樂，

香鬘等供具， 供養於支提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 香鬘等供具， 供養於支提。

於如來支提及形像所，掃地塗地、香鬘燒香末香、華蓋幢幡等莊嚴供養之具，當作供養，為得端正戒香自在故。貝笛箜篌腰鼓大鼓雷鼓拍手等，種種鼓樂供養，為得天耳故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於如來支提及形像所，掃地塗地、香鬘燒香末香、華蓋幢幡等莊嚴供養之具，當作供養，為得端正戒香自在故。貝笛箜篌腰鼓大鼓雷鼓拍手等，種種鼓樂供養，為得天耳故。

作種種燈輪， 供養支提舍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作種種燈輪， 供養支提舍，

施蓋及革屣， 騎乘車輿等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施蓋及革屣， 騎乘車輿等。

支提舍中，應以種種香油酥燈鬘等善作供養，為得佛眼故。布施傘蓋皮鞋象馬車輿乘等，為得菩薩無上神通乘不難故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 支提舍中，應以種種香油酥燈鬘等善作供養，為得佛眼故。布施傘蓋皮鞋象馬車輿乘等，為得菩薩無上神通乘不難故。

專應喜樂法， 樂知信佛得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 專應喜樂法， 樂知信佛得，

喜樂給侍僧， 亦樂聞正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 喜樂給侍僧， 亦樂聞正法。

於中菩薩常應如是喜樂於法，莫喜五欲福樂。當知信佛所得之利，莫唯信樂見於色身。當於僧中以諸樂具常憙給侍，莫唯憙詣問訊而已。常憙聞法無有厭足，莫唯憙樂暫聞其語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於中菩薩常應如是喜樂於法，莫喜五欲福樂。當知信佛所得之利，莫唯信樂見於色身。當於僧中以諸樂具常憙給侍，莫唯憙詣問訊而已。常憙聞法無有厭足，莫唯憙樂暫聞其語。

前世中不生， 現在中不住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前世中不生， 現在中不住，

後際中不到， 如是觀諸法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後際中不到， 如是觀諸法。

因緣和合力故及無所從來故，前世中不生；念念破滅故及不住故，現在中不住；滅無餘故及無所至去故，後際中不到。應當如是觀察諸法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因緣和合力故及無所從來故，前世中不生；念念破滅故及不住故，現在中不住；滅無餘故及無所至去故，後際中不到。應當如是觀察諸法。

好事與眾生， 不求彼好報， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 好事與眾生， 不求彼好報，

當為獨忍苦， 不自偏受樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當為獨忍苦， 不自偏受樂。

菩薩於諸眾生，當以好事而利樂之，自不希望彼等眾生利樂好事。及諸眾生有無量苦相，我獨為其忍受。我有樂具，與諸眾生受用為樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩於諸眾生，當以好事而利樂之，自不希望彼等眾生利樂好事。及諸眾生有無量苦相，我獨為其忍受。我有樂具，與諸眾生受用為樂。

雖足大福報， 心不舉不喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖足大福報， 心不舉不喜，

雖貧如餓鬼， 亦不下不憂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖貧如餓鬼， 亦不下不憂。

雖住大具足福報天中，其心不作喜之與舉。雖為餓鬼，貧窮破散逼惱此最難活，不應生下心亦復不應憂，何況人道貧窮破散。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖住大具足福報天中，其心不作喜之與舉。雖為餓鬼，貧窮破散逼惱此最難活，不應生下心亦復不應憂，何況人道貧窮破散。

若有已學者， 應極尊重之； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有已學者， 應極尊重之；

未學令入學， 不應生輕蔑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未學令入學， 不應生輕蔑。

若有已學眾生，於彼應作至極尊重。若未學者，應令彼等入學，亦不應輕蔑之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有已學眾生，於彼應作至極尊重。若未學者，應令彼等入學，亦不應輕蔑之。

戒具者恭敬， 破戒令入戒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戒具者恭敬， 破戒令入戒，

智具者親近， 愚者令住智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智具者親近， 愚者令住智。

戒具足人應當問訊，合掌向禮等而恭敬之，亦應為彼說持戒福。若破戒者應令入戒，亦應為彼說破戒罪。智具足者應當親近，亦應為彼顯智慧德。愚者應令住智，亦應為彼演愚癡過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戒具足人應當問訊，合掌向禮等而恭敬之，亦應為彼說持戒福。若破戒者應令入戒，亦應為彼說破戒罪。智具足者應當親近，亦應為彼顯智慧德。愚者應令住智，亦應為彼演愚癡過。

流轉苦多種， 生老死惡趣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 流轉苦多種， 生老死惡趣，

不怖此等畏， 當降魔惡智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不怖此等畏， 當降魔惡智。

菩薩於流轉中流轉多種，生老死憂悲苦惱等、地獄畜生餓鬼阿修羅惡趣等，不應怖畏，唯當降伏惡魔惡智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩於流轉中流轉多種，生老死憂悲苦惱等、地獄畜生餓鬼阿修羅惡趣等，不應怖畏，唯當降伏惡魔惡智。

所有諸佛土， 摶聚諸功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有諸佛土， 摶聚諸功德，

為皆得彼故， 發願及精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為皆得彼故， 發願及精進。

十方無量諸佛國土，若佛土具足、若佛土莊嚴，若從諸佛菩薩聞、若自見之，彼皆摶聚殊勝功德，皆令彼等入到自佛土中。應當作如是願，隨所願即隨成就，亦應如是精勤修行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方無量諸佛國土，若佛土具足、若佛土莊嚴，若從諸佛菩薩聞、若自見之，彼皆摶聚殊勝功德，皆令彼等入到自佛土中。應當作如是願，隨所願即隨成就，亦應如是精勤修行。

恒於諸法中， 不取而行捨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒於諸法中， 不取而行捨，

此為諸眾生， 受擔欲荷負。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此為諸眾生， 受擔欲荷負。

以取故苦、不取故樂。作是念已，恒於諸法不取而捨。雖不取而捨，若此先時為趣菩提故，作願受擔眾生，未度者我當度、未脫者我當脫、未寂滅者我當寂滅。此應荷負，為諸眾生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以取故苦、不取故樂。作是念已，恒於諸法不取而捨。雖不取而捨，若此先時為趣菩提故，作願受擔眾生，未度者我當度、未脫者我當脫、未寂滅者我當寂滅。此應荷負，為諸眾生故。

正觀於諸法， 無我無我所， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正觀於諸法， 無我無我所，

亦勿捨大悲， 及以於大慈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦勿捨大悲， 及以於大慈。

說諸法無所有，如夢如幻故。諸法無我，其無我所者觀無相故。如是以最勝義法觀此相時，然於眾生亦不捨大悲及以大慈。如是應當倍復稱量歎言奇哉。彼諸眾生癡闇所覆、著我我所，於此最勝義道法中而不覺知。我當何時令彼眾生於此最勝義道法中而得覺知？是為於眾生中不捨大悲及以大慈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說諸法無所有，如夢如幻故。諸法無我，其無我所者觀無相故。如是以最勝義法觀此相時，然於眾生亦不捨大悲及以大慈。如是應當倍復稱量歎言奇哉。彼諸眾生癡闇所覆、著我我所，於此最勝義道法中而不覺知。我當何時令彼眾生於此最勝義道法中而得覺知？是為於眾生中不捨大悲及以大慈。

勝過諸供養， 以供佛世尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝過諸供養， 以供佛世尊，

彼作何者是？ 所謂法供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼作何者是？ 所謂法供養。

若有以諸供具供養諸聲聞獨覺菩薩及佛世尊，所謂或以諸華香鬘末香燈輪供養、或以諸蓋幢幡供養、或以諸音樂等供養、或以諸藥美飲食等布施供養。若欲勝過彼諸供養，以供養佛。復何者是？答言所謂法供養。彼法供養復有何相？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有以諸供具供養諸聲聞獨覺菩薩及佛世尊，所謂或以諸華香鬘末香燈輪供養、或以諸蓋幢幡供養、或以諸音樂等供養、或以諸藥美飲食等布施供養。若欲勝過彼諸供養，以供養佛。復何者是？答言所謂法供養。彼法供養復有何相？

若持菩薩藏， 及得陀羅尼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若持菩薩藏， 及得陀羅尼，

入深法源底， 是為法供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入深法源底， 是為法供養。

於中若與菩薩藏相應，如來所說經等甚深明相、背諸世間，難得其底、難見微細，無著、了義，以總持經王印印之。不退轉因從六度生，善攝所攝順入助菩提法合正覺性，入諸大悲說於大慈，離眾魔見善說緣生，入無眾生、無命、無長養、無人，與空、無相、無願無作相應，坐於覺場轉於法輪，為天、龍、夜叉、乾闥婆之所讚歎，度在家泥，攝諸聖人，演說諸菩薩行，入法、義、辭、樂說之辯，震於無常、苦、無我等音聲之雷，怖諸外論見得之執，諸佛所歎，對治流轉、示涅槃樂。如是等經，若說若持觀察攝取，是名法供養。又法供養者，得不退墮，順行總持故。於空、無相、無願無作相應深法中，入至其底無動無疑，是名最勝義中法之供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於中若與菩薩藏相應，如來所說經等甚深明相、背諸世間，難得其底、難見微細，無著、了義，以總持經王印印之。不退轉因從六度生，善攝所攝順入助菩提法合正覺性，入諸大悲說於大慈，離眾魔見善說緣生，入無眾生、無命、無長養、無人，與空、無相、無願無作相應，坐於覺場轉於法輪，為天、龍、夜叉、乾闥婆之所讚歎，度在家泥，攝諸聖人，演說諸菩薩行，入法、義、辭、樂說之辯，震於無常、苦、無我等音聲之雷，怖諸外論見得之執，諸佛所歎，對治流轉、示涅槃樂。如是等經，若說若持觀察攝取，是名法供養。又法供養者，得不退墮，順行總持故。於空、無相、無願無作相應深法中，入至其底無動無疑，是名最勝義中法之供養。

應當依於義， 莫唯愛雜味， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應當依於義， 莫唯愛雜味，

於深法道中， 善入莫放逸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於深法道中， 善入莫放逸。

又法供養者，若於法中思法行法，隨順緣生、離諸邊取之見，得無出無生忍入於無我，於因緣中無違無鬪無諍，離我我所。應當依義，莫愛馳逐雜飾句味。應當依智，莫依於識。依了義經，莫著不了義世俗言說。應當依法，莫取人見。應當隨順如實法行入無住處，善觀無明、行、識、名色、六入、觸、受、愛、取、有、生、老死憂悲苦惱困極，皆悉寂滅。如是觀緣生已，引出無盡，以愍念眾生故，不著諸見、不作放逸。若常如此，乃名無上法之供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又法供養者，若於法中思法行法，隨順緣生、離諸邊取之見，得無出無生忍入於無我，於因緣中無違無鬪無諍，離我我所。應當依義，莫愛馳逐雜飾句味。應當依智，莫依於識。依了義經，莫著不了義世俗言說。應當依法，莫取人見。應當隨順如實法行入無住處，善觀無明、行、識、名色、六入、觸、受、愛、取、有、生、老死憂悲苦惱困極，皆悉寂滅。如是觀緣生已，引出無盡，以愍念眾生故，不著諸見、不作放逸。若常如此，乃名無上法之供養。

如是此資糧， 恒沙等大劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是此資糧， 恒沙等大劫，

出家及在家， 當得滿正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出家及在家， 當得滿正覺。

如前所說資糧，於恒伽沙等量大劫中出家眾及在家眾菩薩乘者，多時滿願，得成正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如前所說資糧，於恒伽沙等量大劫中出家眾及在家眾菩薩乘者，多時滿願，得成正覺。

繫彼資糧頌， 為菩提思惟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 繫彼資糧頌， 為菩提思惟，

資糧義無闕， 能如在彼頌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 資糧義無闕， 能如在彼頌。

我今擇彼頌， 於義或增減， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今擇彼頌， 於義或增減，

善解頌義等， 賢智當忍之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善解頌義等， 賢智當忍之。

釋彼資糧頌， 我所作福善， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋彼資糧頌， 我所作福善，

為流轉眾生， 當得正遍覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為流轉眾生， 當得正遍覺。

聖者龍樹所作《菩提資糧論》竟，我比丘自在解釋竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖者龍樹所作《菩提資糧論》竟，我比丘自在解釋竟。