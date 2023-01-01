菩提資糧論卷第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提資糧論卷第四

聖者龍樹本 比丘自在釋 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖者龍樹本 比丘自在釋

大隋南印度三藏達磨笈多譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大隋南印度三藏達磨笈多譯

問：若如是者，百須彌量福聚無有故，亦無一人能得菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：若如是者，百須彌量福聚無有故，亦無一人能得菩提。

答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：

雖作小福德， 此亦有方便， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖作小福德， 此亦有方便，

於諸眾生所， 應悉起攀緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸眾生所， 應悉起攀緣。

若此菩薩雖作小福，以有方便成大福聚。或以飲食捨與眾生、或以華香鬘等奉如來像，彼諸福德，於一切世界所攝諸眾生所悉作攀緣：我以此福，令諸眾生皆得無上正覺；復以此福，與諸眾生共之；如是等福，共諸眾生迴向菩提。是名菩薩方便。如是迴向，其福得成無量無數無邊。以是故，彼一切智智雖是無邊，還以此相無邊福故能得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若此菩薩雖作小福，以有方便成大福聚。或以飲食捨與眾生、或以華香鬘等奉如來像，彼諸福德，於一切世界所攝諸眾生所悉作攀緣：我以此福，令諸眾生皆得無上正覺；復以此福，與諸眾生共之；如是等福，共諸眾生迴向菩提。是名菩薩方便。如是迴向，其福得成無量無數無邊。以是故，彼一切智智雖是無邊，還以此相無邊福故能得。

復有別義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有別義。

我有諸動作， 常為利眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我有諸動作， 常為利眾生。

如是等心行， 誰能量其福？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等心行， 誰能量其福？

菩薩於晝及夜常起如是心行：若我所有動作善身口意，皆為度諸眾生故、脫諸眾生故、穌息諸眾生故、寂滅諸眾生故起，及為令眾生滿足一切智智、得至一切智智故。彼如是具足大悲，安住善巧方便，所有福聚，唯除諸佛，何人能量？是故具此福者能得菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩於晝及夜常起如是心行：若我所有動作善身口意，皆為度諸眾生故、脫諸眾生故、穌息諸眾生故、寂滅諸眾生故起，及為令眾生滿足一切智智、得至一切智智故。彼如是具足大悲，安住善巧方便，所有福聚，唯除諸佛，何人能量？是故具此福者能得菩提。

問：何故此福復是無量？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何故此福復是無量？

答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：

不愛自親屬， 及與身命財， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不愛自親屬， 及與身命財，

不貪樂自在， 梵世及餘天， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不貪樂自在， 梵世及餘天，

亦不貪涅槃， 為於眾生故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦不貪涅槃， 為於眾生故，

此唯念眾生， 其福誰能量？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此唯念眾生， 其福誰能量？

此中菩薩行六度行時，於己男女及與親屬，若金銀等財，若自壽命、若支節分、若具足身、若身心樂，若天人自在、若梵身天、若無色天，乃至涅槃，為眾生故皆亦不愛，唯於眾生愍念不捨：我當何為令此眾生小兒凡夫無智翳膜所覆盲者脫三界獄，安置常樂涅槃無畏城中。如是菩薩行利樂事，於諸眾生無因而愛，所有福德何人能量？又偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中菩薩行六度行時，於己男女及與親屬，若金銀等財，若自壽命、若支節分、若具足身、若身心樂，若天人自在、若梵身天、若無色天，乃至涅槃，為眾生故皆亦不愛，唯於眾生愍念不捨：我當何為令此眾生小兒凡夫無智翳膜所覆盲者脫三界獄，安置常樂涅槃無畏城中。如是菩薩行利樂事，於諸眾生無因而愛，所有福德何人能量？又偈言：

無依護世間， 救護其苦惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無依護世間， 救護其苦惱，

起如是心行， 其福誰能量？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 起如是心行， 其福誰能量？

此菩薩常以大悲作如是念：今此世間無救無護，遍行六趣入三苦火，無有歸依此彼馳走，身心諸病常有苦惱。無依護者，我當與作依處，救其身心所受諸苦。起此心行，所有福德何人能量？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此菩薩常以大悲作如是念：今此世間無救無護，遍行六趣入三苦火，無有歸依此彼馳走，身心諸病常有苦惱。無依護者，我當與作依處，救其身心所受諸苦。起此心行，所有福德何人能量？

智度習相應， 如搆牛乳頃， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智度習相應， 如搆牛乳頃，

一月復多月， 其福誰能量？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一月復多月， 其福誰能量？

此般若波羅蜜，能生諸佛菩薩，及成就諸佛菩薩法。菩薩若於搆牛乳頃，思惟修習彼之福聚，尚無有量；何況若一日夜二日夜三日夜，乃至七日夜半月一月，若復多月修習相應，所有福聚何人能量？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此般若波羅蜜，能生諸佛菩薩，及成就諸佛菩薩法。菩薩若於搆牛乳頃，思惟修習彼之福聚，尚無有量；何況若一日夜二日夜三日夜，乃至七日夜半月一月，若復多月修習相應，所有福聚何人能量？

佛所讚深經， 自誦亦教他， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛所讚深經， 自誦亦教他，

及為分別說， 是名福德聚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及為分別說， 是名福德聚。

甚深者，謂甚深經。與空相應、出於世間，彼是甚深。又復分別緣生故。緣生者即是法，法者即是如來身。彼與如來身相應者，是甚深經，諸佛世尊之所讚歎。若自誦、若教他誦、若為他解說無希望心，但欲不隱沒如來身故。如來身者即是法身，欲令久住故。彼所有福誰能得量？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 甚深者，謂甚深經。與空相應、出於世間，彼是甚深。又復分別緣生故。緣生者即是法，法者即是如來身。彼與如來身相應者，是甚深經，諸佛世尊之所讚歎。若自誦、若教他誦、若為他解說無希望心，但欲不隱沒如來身故。如來身者即是法身，欲令久住故。彼所有福誰能得量？

令無量眾生， 發心為菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令無量眾生， 發心為菩提，

福藏更增勝， 當得不動地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 福藏更增勝， 當得不動地。

此有善巧方便菩薩，先以四攝事攝諸眾生，知彼眾生受我言已，然後教令發菩提心。如是具足善巧方便菩薩，令諸眾生發菩提心，彼所有福無人能量，以無量故。又令諸眾生發菩提心故，福藏更為增勝。言福藏者，福無盡故，以能至無盡故不可盡。不動地者，以不可動故名不動地。此中菩薩令他發菩提心故，於生生中菩提心不動不失；以令他發菩提心故，此心即為不動地因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此有善巧方便菩薩，先以四攝事攝諸眾生，知彼眾生受我言已，然後教令發菩提心。如是具足善巧方便菩薩，令諸眾生發菩提心，彼所有福無人能量，以無量故。又令諸眾生發菩提心故，福藏更為增勝。言福藏者，福無盡故，以能至無盡故不可盡。不動地者，以不可動故名不動地。此中菩薩令他發菩提心故，於生生中菩提心不動不失；以令他發菩提心故，此心即為不動地因。

隨轉佛所轉， 最勝之法輪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨轉佛所轉， 最勝之法輪，

寂滅諸惡刺， 是菩薩福藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂滅諸惡刺， 是菩薩福藏。

如佛世尊於婆囉奈城仙人住處鹿林中轉法輪已，於彼最勝法輪隨順而轉，亦為福藏。此隨順轉有三種因緣，謂於如來所說深經，與空相應、出於世間，若持、若說及順法行法。若於如是等經持令不失，是為第一隨順轉法輪。為有根器眾生分別演說，是為第二隨順轉法輪。如彼經中所說，依法修行，是為第三隨順轉法輪。寂滅諸惡刺者，佛教惡刺所謂外道邪見，及以惡魔欲界自在、憎惡解脫。若四眾中或有異人，非法說法、非律說律、非師教說師教，是為佛教內惡刺，應當如法折伏彼等，摧慢破見令法熾然。此名寂滅諸惡刺。以寂滅惡刺，故名為菩薩福藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如佛世尊於婆囉奈城仙人住處鹿林中轉法輪已，於彼最勝法輪隨順而轉，亦為福藏。此隨順轉有三種因緣，謂於如來所說深經，與空相應、出於世間，若持、若說及順法行法。若於如是等經持令不失，是為第一隨順轉法輪。為有根器眾生分別演說，是為第二隨順轉法輪。如彼經中所說，依法修行，是為第三隨順轉法輪。寂滅諸惡刺者，佛教惡刺所謂外道邪見，及以惡魔欲界自在、憎惡解脫。若四眾中或有異人，非法說法、非律說律、非師教說師教，是為佛教內惡刺，應當如法折伏彼等，摧慢破見令法熾然。此名寂滅諸惡刺。以寂滅惡刺，故名為菩薩福藏。

為利樂眾生， 忍地獄大苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為利樂眾生， 忍地獄大苦，

何況餘小苦， 菩提在右手。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何況餘小苦， 菩提在右手。

若菩薩著牢固鎧，常為利樂眾生發精勤意，於一眾生為令解脫故，雖住阿毘至大地獄中，經劫辛苦堪忍不動，況餘小苦。菩薩能忍如是等苦，當知菩提如住右掌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若菩薩著牢固鎧，常為利樂眾生發精勤意，於一眾生為令解脫故，雖住阿毘至大地獄中，經劫辛苦堪忍不動，況餘小苦。菩薩能忍如是等苦，當知菩提如住右掌。

起作不自為， 唯利樂眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 起作不自為， 唯利樂眾生，

皆由大悲故， 菩提在右手。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆由大悲故， 菩提在右手。

菩薩諸所起作，若布施等，由大悲故，唯為利樂眾生，亦為令眾生得涅槃故，終不為身微少樂事，彼亦是大悲者。如是大人，當知菩提到其右手。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩諸所起作，若布施等，由大悲故，唯為利樂眾生，亦為令眾生得涅槃故，終不為身微少樂事，彼亦是大悲者。如是大人，當知菩提到其右手。

智慧離戲論， 精進離懈怠， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧離戲論， 精進離懈怠，

捨施離慳惜， 菩提在右手。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨施離慳惜， 菩提在右手。

問：前已解釋陀那等諸波羅蜜，今復解釋，有何所為？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：前已解釋陀那等諸波羅蜜，今復解釋，有何所為？

答：前多為修行者解釋，今為無所得忍智光者解釋，以覺知一道相故，彼智遠離戲論；以不捨軛故，彼精進遠離懈怠；以除貪故，彼施遠離慳惜。如是菩薩，當知菩提到其右手。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：前多為修行者解釋，今為無所得忍智光者解釋，以覺知一道相故，彼智遠離戲論；以不捨軛故，彼精進遠離懈怠；以除貪故，彼施遠離慳惜。如是菩薩，當知菩提到其右手。

無依無覺定， 圓滿無雜戒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無依無覺定， 圓滿無雜戒，

無所從生忍， 菩提在右手。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無所從生忍， 菩提在右手。

若菩薩善成就禪那波羅蜜已，此定不依三界，其相寂靜無有思覺。又圓滿尸羅無雜無濁，迴向菩提無有磨滅。又善成就般若波羅蜜已，緣生法中住無生忍，根本勝故無有退轉。當知菩提住其右掌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若菩薩善成就禪那波羅蜜已，此定不依三界，其相寂靜無有思覺。又圓滿尸羅無雜無濁，迴向菩提無有磨滅。又善成就般若波羅蜜已，緣生法中住無生忍，根本勝故無有退轉。當知菩提住其右掌。

問：已說修行及得忍菩薩積聚諸福田，此福聚能得菩提。云何初發心菩薩積聚諸福田，此福聚能得菩提？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：已說修行及得忍菩薩積聚諸福田，此福聚能得菩提。云何初發心菩薩積聚諸福田，此福聚能得菩提？

答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：

現在十方住， 所有諸正覺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現在十方住， 所有諸正覺，

我悉在彼前， 陳說我不善。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我悉在彼前， 陳說我不善。

若有現在諸佛世尊，於十方世間無所障礙，以本願力為利眾生故住。今於彼等實證者前發露諸罪：若我無始流轉已來，於其前世及現在時，或自作惡業、或教他、或隨喜，以貪瞋癡起身口意，我皆陳說不敢覆藏，悉當永斷終不更作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有現在諸佛世尊，於十方世間無所障礙，以本願力為利眾生故住。今於彼等實證者前發露諸罪：若我無始流轉已來，於其前世及現在時，或自作惡業、或教他、或隨喜，以貪瞋癡起身口意，我皆陳說不敢覆藏，悉當永斷終不更作。

於彼十方界， 若佛得菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼十方界， 若佛得菩提，

而不演說法， 我請轉法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而不演說法， 我請轉法輪。

若佛世尊滿足大願，於菩提樹下證無上正覺已，少欲靜住，不為世間轉於法輪。我當勸請彼佛世尊轉佛法輪，利益多人、安樂多人，憐愍世間，為於大眾利樂天人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若佛世尊滿足大願，於菩提樹下證無上正覺已，少欲靜住，不為世間轉於法輪。我當勸請彼佛世尊轉佛法輪，利益多人、安樂多人，憐愍世間，為於大眾利樂天人。

現在十方界， 所有諸正覺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現在十方界， 所有諸正覺，

若欲捨命行， 頂禮勸請住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲捨命行， 頂禮勸請住。

若佛世尊世間無礙，在於十方證菩提轉法輪安住正法，所應化度眾生化度已訖，欲捨命行。我當頂禮彼佛世尊請住久時，利益多人、安樂多人，憐愍世間，為於大眾利樂天人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若佛世尊世間無礙，在於十方證菩提轉法輪安住正法，所應化度眾生化度已訖，欲捨命行。我當頂禮彼佛世尊請住久時，利益多人、安樂多人，憐愍世間，為於大眾利樂天人。

若諸眾生等， 從於身口意， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若諸眾生等， 從於身口意，

所生施戒福， 及以思惟修， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所生施戒福， 及以思惟修，

聖人及凡夫， 過現未來世， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖人及凡夫， 過現未來世，

所有積聚福， 我皆生隨喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有積聚福， 我皆生隨喜。

若諸眾生施戒修等所作福事，從身口意之所出生，已聚、現聚及以當聚，聲聞獨覺諸佛菩薩諸聖人等，及以凡夫所有諸福，我皆隨喜。如是隨喜，是先首者、勝住者、殊異者、最上者、勝攝者、美妙者、無上者、無等者、無等等者，如是隨喜乃名隨喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若諸眾生施戒修等所作福事，從身口意之所出生，已聚、現聚及以當聚，聲聞獨覺諸佛菩薩諸聖人等，及以凡夫所有諸福，我皆隨喜。如是隨喜，是先首者、勝住者、殊異者、最上者、勝攝者、美妙者、無上者、無等者、無等等者，如是隨喜乃名隨喜。

若我所有福， 悉以為一摶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若我所有福， 悉以為一摶，

迴與諸眾生， 為令得正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迴與諸眾生， 為令得正覺。

若我無始流轉已來，於佛法僧及別人邊所有福聚，乃至施與畜生一摶之食，若歸依善根、若悔過善根、若勸請善根、若隨喜善根，彼皆稱量共為一摶。我為諸眾生故迴向菩提，皆悉捨與。以此善根，令諸眾生證無上正覺、得一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若我無始流轉已來，於佛法僧及別人邊所有福聚，乃至施與畜生一摶之食，若歸依善根、若悔過善根、若勸請善根、若隨喜善根，彼皆稱量共為一摶。我為諸眾生故迴向菩提，皆悉捨與。以此善根，令諸眾生證無上正覺、得一切智智。

我如是悔過、 勸請隨喜福， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我如是悔過、 勸請隨喜福，

及迴向菩提， 當知如諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及迴向菩提， 當知如諸佛。

若我為諸眾生迴向菩提善根、若悔過善根、若勸轉法輪善根、若請長壽善根、若隨喜善根，彼皆稱量為一摶已，如過去未來現在諸佛世尊為菩薩時，已作迴向當作迴向，我亦如是以諸善根迴向菩提。以此迴向善根，令我及諸眾生當證無上正覺。我今更略說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若我為諸眾生迴向菩提善根、若悔過善根、若勸轉法輪善根、若請長壽善根、若隨喜善根，彼皆稱量為一摶已，如過去未來現在諸佛世尊為菩薩時，已作迴向當作迴向，我亦如是以諸善根迴向菩提。以此迴向善根，令我及諸眾生當證無上正覺。我今更略說。

說悔我罪惡， 請佛隨喜福， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說悔我罪惡， 請佛隨喜福，

及迴向菩提， 如最勝所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及迴向菩提， 如最勝所說。

自有罪惡盡皆說悔，及請佛轉法輪、住壽長時、隨喜諸福、迴向福等，如前迴向為菩提故，如最勝人所說如是迴向。問：又彼迴向應云何作？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自有罪惡盡皆說悔，及請佛轉法輪、住壽長時、隨喜諸福、迴向福等，如前迴向為菩提故，如最勝人所說如是迴向。問：又彼迴向應云何作？

答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：

右膝輪著地， 一髆整上衣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 右膝輪著地， 一髆整上衣，

晝夜各三時， 合掌如是作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 晝夜各三時， 合掌如是作。

當自清淨著淨潔服，澡洗手足裙衣圓整，於一髆上整理上著衣已，用右膝輪安置於地，合掌一心離分別意，若如來塔所、若像所、若於虛空攀緣諸佛如在前住。作是意已，如前所說，若晝若夜各三時作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當自清淨著淨潔服，澡洗手足裙衣圓整，於一髆上整理上著衣已，用右膝輪安置於地，合掌一心離分別意，若如來塔所、若像所、若於虛空攀緣諸佛如在前住。作是意已，如前所說，若晝若夜各三時作。

一時所作福， 若有形色者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時所作福， 若有形色者，

恒沙數大千， 亦不能容受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒沙數大千， 亦不能容受。

於彼所說六時迴向中，若分別一時所作，於中福德，諸佛世尊如實見者所說：彼若有色如穀等聚者，其福積集無有限量，雖如恒伽沙等大三千界盡其邊際亦不能容受。以彼迴向福與虛空界等迴向故。乃至一時迴向猶有如是福聚，況多迴向。雖是初發心菩薩，由迴向力故亦成大福。還以如是相福聚故，漸次能得菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼所說六時迴向中，若分別一時所作，於中福德，諸佛世尊如實見者所說：彼若有色如穀等聚者，其福積集無有限量，雖如恒伽沙等大三千界盡其邊際亦不能容受。以彼迴向福與虛空界等迴向故。乃至一時迴向猶有如是福聚，況多迴向。雖是初發心菩薩，由迴向力故亦成大福。還以如是相福聚故，漸次能得菩提。

問：已說諸菩薩得成大福方便。今欲護福，用何方便？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：已說諸菩薩得成大福方便。今欲護福，用何方便？

答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：

彼初發心已， 於諸小菩薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼初發心已， 於諸小菩薩，

當起尊重愛， 猶如師父母。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當起尊重愛， 猶如師父母。

彼初發心菩薩，若欲護自善根及自身者，於諸初發心菩薩當起至極尊重愛敬之心，猶如世尊一切智師及自所生父母。如是以初發心菩薩為首，於諸菩薩亦應如是極作愛重。若異於此，則自身及善根皆悉滅盡。如世尊經中曾說：我不見餘一法障礙菩薩及滅盡善根，如於菩薩起瞋心者。若菩薩雖於百劫積集善根，由此瞋菩薩心故皆悉滅盡。是故於諸菩薩應起尊重猶如教師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼初發心菩薩，若欲護自善根及自身者，於諸初發心菩薩當起至極尊重愛敬之心，猶如世尊一切智師及自所生父母。如是以初發心菩薩為首，於諸菩薩亦應如是極作愛重。若異於此，則自身及善根皆悉滅盡。如世尊經中曾說：我不見餘一法障礙菩薩及滅盡善根，如於菩薩起瞋心者。若菩薩雖於百劫積集善根，由此瞋菩薩心故皆悉滅盡。是故於諸菩薩應起尊重猶如教師。

菩薩雖有過， 猶尚不應說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩雖有過， 猶尚不應說，

何況無實事， 唯應如實讚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何況無實事， 唯應如實讚。

若菩薩毀呰行大乘人罪過，令得惡名，所有生生善法皆悉滅盡，不得增長白法。是故諸菩薩等雖有過惡，為護自善根命故，不應顯說，何況無實，譬如王罪。如經中說：有菩薩清淨活命無可毀呰，而彼達摩比丘妾說其惡故，於七十劫中受泥犁報，又於六萬生中為貧窮人，常受盲瘂癩病惡瘡。是故於菩薩所，若有惡、若無惡皆不得說，彼有實德唯應稱揚，為自善根增長故，亦為餘人生信故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若菩薩毀呰行大乘人罪過，令得惡名，所有生生善法皆悉滅盡，不得增長白法。是故諸菩薩等雖有過惡，為護自善根命故，不應顯說，何況無實，譬如王罪。如經中說：有菩薩清淨活命無可毀呰，而彼達摩比丘妾說其惡故，於七十劫中受泥犁報，又於六萬生中為貧窮人，常受盲瘂癩病惡瘡。是故於菩薩所，若有惡、若無惡皆不得說，彼有實德唯應稱揚，為自善根增長故，亦為餘人生信故。

若人願作佛， 欲使不退轉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人願作佛， 欲使不退轉，

示現及熾盛， 亦令生喜悅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示現及熾盛， 亦令生喜悅。

若有眾生已發願求菩提，唯欲令其不退。而有人愚癡瞋恚及貪，自朋黨故作如是言：何用長行菩薩難行之行？其涅槃樂平等相似，行聲聞行疾得涅槃。此等後當說其果報。若以種種譬喻顯佛功德令入其心，是為示現；令其具足精進諸菩薩行，是為熾盛；欲令精進更增疾利，為說正覺功德大神通事，是為喜悅。如是令彼不捨菩提之心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有眾生已發願求菩提，唯欲令其不退。而有人愚癡瞋恚及貪，自朋黨故作如是言：何用長行菩薩難行之行？其涅槃樂平等相似，行聲聞行疾得涅槃。此等後當說其果報。若以種種譬喻顯佛功德令入其心，是為示現；令其具足精進諸菩薩行，是為熾盛；欲令精進更增疾利，為說正覺功德大神通事，是為喜悅。如是令彼不捨菩提之心。

未解甚深經， 勿言非佛說； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未解甚深經， 勿言非佛說；

若作如是言， 受最苦惡報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若作如是言， 受最苦惡報。

甚深經者，謂佛所說與空、無相、無願相應，除無量斷常等邊見，滅我人、眾生、壽者等自性，顯如來大神通希有功德。於此經律若未證知，勿以癡故言非佛說。何以故？佛世尊說，若謗如來所說之經，惡果最苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 甚深經者，謂佛所說與空、無相、無願相應，除無量斷常等邊見，滅我人、眾生、壽者等自性，顯如來大神通希有功德。於此經律若未證知，勿以癡故言非佛說。何以故？佛世尊說，若謗如來所說之經，惡果最苦。

無間等諸罪， 悉以為一摶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無間等諸罪， 悉以為一摶，

比前二種罪， 分數不能及。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比前二種罪， 分數不能及。

世尊於《不退輪經》中說：五無間業所有諸罪，若斷三千大千世界中諸眾生命所有罪報，若恒伽河沙等佛世尊滅度已所有支提或壞或燒，若障礙過去未來現在諸佛法眼所有罪報，如是等過皆悉摶聚，若於未解深經而起執著言非佛說，及菩薩發菩提願已而令退菩提心，此二種罪，彼前五無間等罪聚比之，百分不及千分不及，乃至數分、柯羅分、算分、譬喻分、優波尼沙陀分亦不及。以是罪相故，為護自身及自善根，勿作此二種罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊於《不退輪經》中說：五無間業所有諸罪，若斷三千大千世界中諸眾生命所有罪報，若恒伽河沙等佛世尊滅度已所有支提或壞或燒，若障礙過去未來現在諸佛法眼所有罪報，如是等過皆悉摶聚，若於未解深經而起執著言非佛說，及菩薩發菩提願已而令退菩提心，此二種罪，彼前五無間等罪聚比之，百分不及千分不及，乃至數分、柯羅分、算分、譬喻分、優波尼沙陀分亦不及。以是罪相故，為護自身及自善根，勿作此二種罪。

問：已說菩薩護自善根。何者是修道勝義？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：已說菩薩護自善根。何者是修道勝義？

答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：

於三解脫門， 應當善修習， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於三解脫門， 應當善修習，

初空次無相， 第三是無願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初空次無相， 第三是無願。

於中菩薩行般若波羅蜜時，應修三解脫門。最初應修空解脫門，為破散諸見故。第二無相解脫門，為不取諸分別攀緣意故。第三無願解脫門，為超過欲界色界無色界故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於中菩薩行般若波羅蜜時，應修三解脫門。最初應修空解脫門，為破散諸見故。第二無相解脫門，為不取諸分別攀緣意故。第三無願解脫門，為超過欲界色界無色界故。

問：何故此等名解脫門？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何故此等名解脫門？

答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：

無自性故空， 已空何作相？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無自性故空， 已空何作相？

諸相既寂滅， 智者何所願？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸相既寂滅， 智者何所願？

以緣生故法無自性，此名為空。以其空故心無攀緣，則是無相。離諸相故，則無所願。又若法從緣生，彼自性無生。以自性無生故，彼法是空。若法是空，彼中無相。相無有故，彼是無相。若無有相，彼中心無所依，以無依故於三界中心無所願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以緣生故法無自性，此名為空。以其空故心無攀緣，則是無相。離諸相故，則無所願。又若法從緣生，彼自性無生。以自性無生故，彼法是空。若法是空，彼中無相。相無有故，彼是無相。若無有相，彼中心無所依，以無依故於三界中心無所願。

於此修念時， 趣近涅槃道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此修念時， 趣近涅槃道，

勿念非佛體， 於彼莫放逸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勿念非佛體， 於彼莫放逸。

修此三解脫門時，若非方便所攝，則趣近涅槃。雖應修習，莫墮餘菩提處，當求無所得忍，應住善巧方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修此三解脫門時，若非方便所攝，則趣近涅槃。雖應修習，莫墮餘菩提處，當求無所得忍，應住善巧方便。

我於涅槃中， 不應即作證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我於涅槃中， 不應即作證。

當發如是心， 應成熟智度。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當發如是心， 應成熟智度。

發如是心：我當利益諸眾生、度脫諸眾生，雖修三解脫門，不應於涅槃作證。然我為學般若波羅蜜故，於三解脫門中專應成熟。我應修空，不應證空；我應修無相，不應證無相；我應修無願，不應證無願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發如是心：我當利益諸眾生、度脫諸眾生，雖修三解脫門，不應於涅槃作證。然我為學般若波羅蜜故，於三解脫門中專應成熟。我應修空，不應證空；我應修無相，不應證無相；我應修無願，不應證無願。

如射師放箭， 各各轉相射， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如射師放箭， 各各轉相射，

相持不令墮， 大菩薩亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相持不令墮， 大菩薩亦爾。

譬如射師善學射已，放箭空中，續放後箭各各相射。彼箭遂多空中相持，不令墮地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如射師善學射已，放箭空中，續放後箭各各相射。彼箭遂多空中相持，不令墮地。

解脫門空中， 善放於心箭， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫門空中， 善放於心箭，

巧便箭續持， 不令墮涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 巧便箭續持， 不令墮涅槃。

如是此菩薩大射者，以學修空、無相、無願弓，於三解脫門空中放心箭已，又以悲愍眾生巧方便箭展轉相續，於三界虛空中持彼心箭不令墮涅槃城。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是此菩薩大射者，以學修空、無相、無願弓，於三解脫門空中放心箭已，又以悲愍眾生巧方便箭展轉相續，於三界虛空中持彼心箭不令墮涅槃城。

問：云何復令彼心不墮涅槃？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何復令彼心不墮涅槃？

答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：

我不捨眾生， 為利眾生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我不捨眾生， 為利眾生故。

先起如是意， 次後習相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先起如是意， 次後習相應。

若我於三解脫門善成熟已，欲取涅槃如在手掌。然我以小兒凡夫猶如飲乳，不能自向涅槃城者未涅槃故，我於涅槃不應獨入。我當如是發起精進，隨我所作，唯為利益諸眾生故，亦為諸眾生得涅槃故。先應如是起作，次即心與三解脫門隨順相應。隨順者，順後義也。若不如是，彼之心箭無巧方便攝故，行三解脫門時即墮聲聞解脫、若獨覺解脫中。今更有巧方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若我於三解脫門善成熟已，欲取涅槃如在手掌。然我以小兒凡夫猶如飲乳，不能自向涅槃城者未涅槃故，我於涅槃不應獨入。我當如是發起精進，隨我所作，唯為利益諸眾生故，亦為諸眾生得涅槃故。先應如是起作，次即心與三解脫門隨順相應。隨順者，順後義也。若不如是，彼之心箭無巧方便攝故，行三解脫門時即墮聲聞解脫、若獨覺解脫中。今更有巧方便。

有著眾生等， 久夜及現行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有著眾生等， 久夜及現行，

顛倒與諸相， 皆以癡迷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 顛倒與諸相， 皆以癡迷故。

小兒凡夫諸眾生等以癡迷故，於無始際流轉久夜著四顛倒，無常謂常、苦謂樂、不淨謂淨、無我謂我，及於內外眾界入中計我我所，謂有所得，久夜行已及現在行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 小兒凡夫諸眾生等以癡迷故，於無始際流轉久夜著四顛倒，無常謂常、苦謂樂、不淨謂淨、無我謂我，及於內外眾界入中計我我所，謂有所得，久夜行已及現在行。

著相顛倒者， 說法為斷除。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 著相顛倒者， 說法為斷除。

先發如是心， 次後習相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先發如是心， 次後習相應。

如是諸眾生等以癡迷故，起我我所二種計著。又於色等無所有中，妄起分別取相，生四種邪顛倒。我為說法令其斷除。先發如是心已，然後於三解脫門中修習相應。若異此而修三解脫門者，則趣近涅槃道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諸眾生等以癡迷故，起我我所二種計著。又於色等無所有中，妄起分別取相，生四種邪顛倒。我為說法令其斷除。先發如是心已，然後於三解脫門中修習相應。若異此而修三解脫門者，則趣近涅槃道。

菩薩利眾生， 而不見眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩利眾生， 而不見眾生，

此亦最難事， 希有不可思。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此亦最難事， 希有不可思。

菩薩起眾生想，此亦最難、不可思、未曾有，如畫虛空。於最勝義中本無眾生，此菩薩不知不得，而為利樂眾生故勤行精進。唯除大悲，何處更有如此難事？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩起眾生想，此亦最難、不可思、未曾有，如畫虛空。於最勝義中本無眾生，此菩薩不知不得，而為利樂眾生故勤行精進。唯除大悲，何處更有如此難事？

雖入正定位， 習應解脫門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖入正定位， 習應解脫門，

未滿本願故， 不證於涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未滿本願故， 不證於涅槃。

此應思量：若到正定位菩薩，以三十二法故入正定位，與解脫門相應時，中間未滿本願，為證涅槃、為不證？以世尊經中說云：四大可令改異，無有入正定位菩薩中間未滿本願證於涅槃。是故到正定位菩薩，未滿本願不證涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此應思量：若到正定位菩薩，以三十二法故入正定位，與解脫門相應時，中間未滿本願，為證涅槃、為不證？以世尊經中說云：四大可令改異，無有入正定位菩薩中間未滿本願證於涅槃。是故到正定位菩薩，未滿本願不證涅槃。

若未到定位， 巧便力攝故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若未到定位， 巧便力攝故，

以未滿本願， 亦不證涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以未滿本願， 亦不證涅槃。

若初發心菩薩未到正定位，彼以巧方便所攝故，修三解脫門時，中間未滿本願亦不證涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若初發心菩薩未到正定位，彼以巧方便所攝故，修三解脫門時，中間未滿本願亦不證涅槃。

極厭於流轉， 而亦向流轉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 極厭於流轉， 而亦向流轉，

信樂於涅槃， 而亦背涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信樂於涅槃， 而亦背涅槃。

此菩薩於流轉中，以三種熾火故應極厭離，不應起心迯避流轉，當於眾生為子想故而向流轉。及應信樂涅槃，如覆護舍宅故。然復應背涅槃，為滿一切智智故。於流轉中若有厭離，則於涅槃亦有信樂。若不向流轉、不背涅槃，未滿本願修習解脫門時，則於涅槃作證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此菩薩於流轉中，以三種熾火故應極厭離，不應起心迯避流轉，當於眾生為子想故而向流轉。及應信樂涅槃，如覆護舍宅故。然復應背涅槃，為滿一切智智故。於流轉中若有厭離，則於涅槃亦有信樂。若不向流轉、不背涅槃，未滿本願修習解脫門時，則於涅槃作證。

應當畏煩惱， 不應盡煩惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應當畏煩惱， 不應盡煩惱，

當為集眾善， 以遮遮煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當為集眾善， 以遮遮煩惱。

以是流轉因故，應畏煩惱，不應畢竟盡於煩惱。若斷煩惱，則不得集菩提資糧。是故菩薩以遮制法遮諸煩惱，由遮煩惱令其無力故，得集菩提資糧善根。以集善根故滿足本願，能到菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是流轉因故，應畏煩惱，不應畢竟盡於煩惱。若斷煩惱，則不得集菩提資糧。是故菩薩以遮制法遮諸煩惱，由遮煩惱令其無力故，得集菩提資糧善根。以集善根故滿足本願，能到菩提。

問：何故不以斷滅故滅諸煩惱？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何故不以斷滅故滅諸煩惱？

答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：

菩薩煩惱性， 不是涅槃性， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩煩惱性， 不是涅槃性，

非燒諸煩惱， 生菩提種子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非燒諸煩惱， 生菩提種子。

如諸聲聞聖人等，涅槃為性，以攀緣涅槃得沙門果故。諸佛不以涅槃為性，諸佛煩惱為性，以菩提心由此生故。聲聞獨覺燒諸煩惱，不生菩提心種子，以二乘心種子無流故。是故煩惱為如來性，以有煩惱眾生發菩提心、出生佛體，故不離煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如諸聲聞聖人等，涅槃為性，以攀緣涅槃得沙門果故。諸佛不以涅槃為性，諸佛煩惱為性，以菩提心由此生故。聲聞獨覺燒諸煩惱，不生菩提心種子，以二乘心種子無流故。是故煩惱為如來性，以有煩惱眾生發菩提心、出生佛體，故不離煩惱。

問：若燒煩惱不生菩提心種子者，何故《法華經》中與燒煩惱諸聲聞等授記？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：若燒煩惱不生菩提心種子者，何故《法華經》中與燒煩惱諸聲聞等授記？

答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：

記彼諸眾生， 此記有因緣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 記彼諸眾生， 此記有因緣，

唯是佛善巧， 方便到彼岸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯是佛善巧， 方便到彼岸。

不知成就何等眾生，彼中因緣唯佛所知，以到調伏彼岸，不共餘眾生相似故。而彼不生菩提心種子者，以入無為正定位故。如經說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不知成就何等眾生，彼中因緣唯佛所知，以到調伏彼岸，不共餘眾生相似故。而彼不生菩提心種子者，以入無為正定位故。如經說：

如空及蓮華， 峻崖與深坑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如空及蓮華， 峻崖與深坑，

界不男迦柘， 亦如燒種子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 界不男迦柘， 亦如燒種子。

如虛空中不生種子，如是於無為中不曾生佛法亦不當生，如高原曠野不生蓮華。如是聲聞獨覺入無為正定位中，不生佛法。峻崖者，於一切智智城道中有二峻崖，所謂聲聞地峻崖、獨覺地峻崖。聲聞獨覺若有一切智者，則非菩薩二峻崖也。深坑者，如丈夫善學跳擲，雖墮深坑安隱而住。若不善學而墮深坑，便死坑內。如是菩薩修習無為，善相應故，雖修無為而不墮無為中。聲聞等修習無為，不善相應，則墮無為中。界者，聲聞繫在無為界故，不復能於有為中行，是故彼中不生菩提之心。不男者，如根敗丈夫於五欲利不復有利，如是聲聞具無為法，於諸佛法利亦無有利。迦柘者，如迦柘珠，諸天世間雖善修理彼迦柘珠，終不能為鞞琉璃寶。如是聲聞雖復具諸戒學、頭多功德、三摩提等，終不能坐覺場證無上正覺。亦如燒種子者，如被燒種子，雖置地中水澆日暖，終不能生。如是聲聞燒煩惱種子已，於三界中亦無生義。以如是等經故，當知聲聞得無為法已，不生菩提之心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如虛空中不生種子，如是於無為中不曾生佛法亦不當生，如高原曠野不生蓮華。如是聲聞獨覺入無為正定位中，不生佛法。峻崖者，於一切智智城道中有二峻崖，所謂聲聞地峻崖、獨覺地峻崖。聲聞獨覺若有一切智者，則非菩薩二峻崖也。深坑者，如丈夫善學跳擲，雖墮深坑安隱而住。若不善學而墮深坑，便死坑內。如是菩薩修習無為，善相應故，雖修無為而不墮無為中。聲聞等修習無為，不善相應，則墮無為中。界者，聲聞繫在無為界故，不復能於有為中行，是故彼中不生菩提之心。不男者，如根敗丈夫於五欲利不復有利，如是聲聞具無為法，於諸佛法利亦無有利。迦柘者，如迦柘珠，諸天世間雖善修理彼迦柘珠，終不能為鞞琉璃寶。如是聲聞雖復具諸戒學、頭多功德、三摩提等，終不能坐覺場證無上正覺。亦如燒種子者，如被燒種子，雖置地中水澆日暖，終不能生。如是聲聞燒煩惱種子已，於三界中亦無生義。以如是等經故，當知聲聞得無為法已，不生菩提之心。