菩提資糧論卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提資糧論卷第三

聖者龍樹本 比丘自在釋 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖者龍樹本 比丘自在釋

大隋南印度三藏達磨笈多譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大隋南印度三藏達磨笈多譯

復有餘師意， 諸覺資糧者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有餘師意， 諸覺資糧者，

實捨及寂智， 四處之所攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 實捨及寂智， 四處之所攝。

又一論師作是念：一切菩提資糧皆實處、捨處、寂處、智處所攝。實者不虛誑相，實即是戒，是故實為尸羅波羅蜜。捨即布施，是故捨處為陀那波羅蜜。寂者即心不濁，若心不濁，愛不愛事所不能動，是故寂處為羼提波羅蜜及禪那波羅蜜。智處還為般若波羅蜜。毘梨耶波羅蜜遍入諸處，以無精進則於諸處無所成就，是故毘梨耶波羅蜜成就諸事。是故一切資糧皆入四處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又一論師作是念：一切菩提資糧皆實處、捨處、寂處、智處所攝。實者不虛誑相，實即是戒，是故實為尸羅波羅蜜。捨即布施，是故捨處為陀那波羅蜜。寂者即心不濁，若心不濁，愛不愛事所不能動，是故寂處為羼提波羅蜜及禪那波羅蜜。智處還為般若波羅蜜。毘梨耶波羅蜜遍入諸處，以無精進則於諸處無所成就，是故毘梨耶波羅蜜成就諸事。是故一切資糧皆入四處。

問：如經說，以慈資糧得無礙心，以捨資糧得斷憎愛。於中慈悲有何差別？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：如經說，以慈資糧得無礙心，以捨資糧得斷憎愛。於中慈悲有何差別？

答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：

大悲徹骨髓， 為諸眾生依， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大悲徹骨髓， 為諸眾生依，

如父於一子， 慈則遍一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如父於一子， 慈則遍一切。

若入生死嶮道，墮地獄、畜生、餓鬼諸趣，在惡邪見網，覆愚癡稠林，行邪徑非道，猶如盲闇，非出離中見為出離，為老病死憂悲苦惱諸賊執持，入魔意稠林。去佛意遠者，菩薩大悲，穿於自身皮肉及筋徹至骨髓，為諸眾生而作依處，令此眾生得度如是生死曠野險難惡路，置於一切智城無畏之宮。譬如長者唯一福子而遭病苦，愛徹皮肉入於骨髓，但念何時得其病愈。悲亦如是，唯於苦眾生中起，慈者遍於一切眾生中起。又復慈故於諸眾生得無礙心，悲故於生死中無有疲厭。又慈於善人中生，悲於不善人中生。又菩薩慈增長故不著己樂則生大慈，悲增長故捨諸支節及命則生大悲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若入生死嶮道，墮地獄、畜生、餓鬼諸趣，在惡邪見網，覆愚癡稠林，行邪徑非道，猶如盲闇，非出離中見為出離，為老病死憂悲苦惱諸賊執持，入魔意稠林。去佛意遠者，菩薩大悲，穿於自身皮肉及筋徹至骨髓，為諸眾生而作依處，令此眾生得度如是生死曠野險難惡路，置於一切智城無畏之宮。譬如長者唯一福子而遭病苦，愛徹皮肉入於骨髓，但念何時得其病愈。悲亦如是，唯於苦眾生中起，慈者遍於一切眾生中起。又復慈故於諸眾生得無礙心，悲故於生死中無有疲厭。又慈於善人中生，悲於不善人中生。又菩薩慈增長故不著己樂則生大慈，悲增長故捨諸支節及命則生大悲。

若念佛功德， 及聞佛神變， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若念佛功德， 及聞佛神變，

愛喜而受淨， 此名為大喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愛喜而受淨， 此名為大喜。

若念佛功德者，於中何者是佛功德？謂諸佛世尊無量百千俱致劫中聚集善根故、不護身口意業故、五種應知中斷疑故、四種答難中無失故、三十七助菩提法教授故、十二分緣生中因緣覺故、教九教故、四種住持具足故、得四無量故、滿足六波羅蜜故、說菩薩十地故、出世五眾成滿故、四無畏十力十八不共佛法具足故、無邊境界故、自心自在轉故、無厭足法故、得如金剛三摩地故、不虛說法故、無能壞法故、世間導師故、無能見頂故、無與等故、無能勝故、不可思法故、得大慈大悲大喜大捨故、百福相故、無量善根故、無邊功德故、無量功德故、無數功德故、不可分別功德故、希有功德故、不共功德故。如是等名念佛諸功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若念佛功德者，於中何者是佛功德？謂諸佛世尊無量百千俱致劫中聚集善根故、不護身口意業故、五種應知中斷疑故、四種答難中無失故、三十七助菩提法教授故、十二分緣生中因緣覺故、教九教故、四種住持具足故、得四無量故、滿足六波羅蜜故、說菩薩十地故、出世五眾成滿故、四無畏十力十八不共佛法具足故、無邊境界故、自心自在轉故、無厭足法故、得如金剛三摩地故、不虛說法故、無能壞法故、世間導師故、無能見頂故、無與等故、無能勝故、不可思法故、得大慈大悲大喜大捨故、百福相故、無量善根故、無邊功德故、無量功德故、無數功德故、不可分別功德故、希有功德故、不共功德故。如是等名念佛諸功德。

化諸眾生故，起神通變現，隨所應度眾生、隨眾生身、隨其形量長短寬狹、隨其色類種種差殊、隨其音聲清淨分別，諸佛世尊以種種希有神通，如其所行、如其信欲，以彼彼方便差別神變而教化之。聞此事已愛喜受淨，名為大喜。於中心勇名愛，愛心遍身名喜，喜心覺樂名受，於受樂時念正覺者大神通德，其心不濁名淨。彼心淨時喜意充滿，名為大喜。彼登少分乘者雖亦有喜，以不共故得大喜名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 化諸眾生故，起神通變現，隨所應度眾生、隨眾生身、隨其形量長短寬狹、隨其色類種種差殊、隨其音聲清淨分別，諸佛世尊以種種希有神通，如其所行、如其信欲，以彼彼方便差別神變而教化之。聞此事已愛喜受淨，名為大喜。於中心勇名愛，愛心遍身名喜，喜心覺樂名受，於受樂時念正覺者大神通德，其心不濁名淨。彼心淨時喜意充滿，名為大喜。彼登少分乘者雖亦有喜，以不共故得大喜名。

問：菩薩應捨眾生、為不應捨？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：菩薩應捨眾生、為不應捨？

答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：

菩薩於眾生， 不應得捨棄； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩於眾生， 不應得捨棄；

當隨力所堪， 一切時攝受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當隨力所堪， 一切時攝受。

菩薩摩訶薩常念利樂諸眾生等，若為貪瞋癡所惱，登於慳悋、破戒、恚恨、懈怠、亂心、惡智之道，入於異路，此等眾生所不應捨，於一切時說施戒修，隨力所能應當攝受，不應捨棄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩摩訶薩常念利樂諸眾生等，若為貪瞋癡所惱，登於慳悋、破戒、恚恨、懈怠、亂心、惡智之道，入於異路，此等眾生所不應捨，於一切時說施戒修，隨力所能應當攝受，不應捨棄。

菩薩從初時， 應隨堪能力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩從初時， 應隨堪能力，

方便化眾生， 令入於大乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 方便化眾生， 令入於大乘。

此登大乘菩薩於眾生中，隨所堪能從初應作，如前方便波羅蜜中所說方便，應當精勤以諸方便教化眾生置此大乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此登大乘菩薩於眾生中，隨所堪能從初應作，如前方便波羅蜜中所說方便，應當精勤以諸方便教化眾生置此大乘。

問：何故菩薩但以大乘教化眾生，不以聲聞獨覺乘也？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何故菩薩但以大乘教化眾生，不以聲聞獨覺乘也？

答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：

化恒沙眾生， 令得羅漢果； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 化恒沙眾生， 令得羅漢果；

化一入大乘， 此福德為上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 化一入大乘， 此福德為上。

若教化恒河沙等眾生得阿羅漢果，此大乘福勝過彼聲聞等乘教化福，以種子無盡故。此所有種子，能為餘眾生等作菩提心方便。亦以出生聲聞獨覺故，此福勝彼。此福勝者，大乘於聲聞獨覺乘為上故。又菩提心有無量無數福德故。又由大乘，三寶種不斷故。是故欲求大福，應以大乘教化眾生，不以餘乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若教化恒河沙等眾生得阿羅漢果，此大乘福勝過彼聲聞等乘教化福，以種子無盡故。此所有種子，能為餘眾生等作菩提心方便。亦以出生聲聞獨覺故，此福勝彼。此福勝者，大乘於聲聞獨覺乘為上故。又菩提心有無量無數福德故。又由大乘，三寶種不斷故。是故欲求大福，應以大乘教化眾生，不以餘乘。

問：諸摩訶薩豈唯以大乘教化眾生，不以聲聞獨覺乘耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：諸摩訶薩豈唯以大乘教化眾生，不以聲聞獨覺乘耶？

答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：

教以聲聞乘， 及獨覺乘者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 教以聲聞乘， 及獨覺乘者，

以彼少力故， 不堪大乘化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以彼少力故， 不堪大乘化。

若中下意眾生，捨利他事闕於大悲，不堪以大乘化者，乃以聲聞獨覺乘而化度之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若中下意眾生，捨利他事闕於大悲，不堪以大乘化者，乃以聲聞獨覺乘而化度之。

問：若有眾生不可以三乘化者，於彼應捨、為不捨也？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：若有眾生不可以三乘化者，於彼應捨、為不捨也？

答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：

聲聞獨覺乘， 及以大乘中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲聞獨覺乘， 及以大乘中，

不堪受化者， 應置於福處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不堪受化者， 應置於福處。

若有眾生喜樂生死、憎惡解脫，不堪以聲聞獨覺及大乘化者，應當教化置於梵乘四梵行中。若復不堪梵乘化者，應當教化置於天乘十善業道及施等福事中，不應捨棄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有眾生喜樂生死、憎惡解脫，不堪以聲聞獨覺及大乘化者，應當教化置於梵乘四梵行中。若復不堪梵乘化者，應當教化置於天乘十善業道及施等福事中，不應捨棄。

問：若有眾生喜樂世樂，於三福事無力能行，於彼人所當何所作？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：若有眾生喜樂世樂，於三福事無力能行，於彼人所當何所作？

答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：

若人不堪受， 天及解脫化， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人不堪受， 天及解脫化，

便以現世利， 如力應當攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 便以現世利， 如力應當攝。

若有眾生專求欲樂不觀他世，趣向地獄餓鬼畜生，不可教化令生天解脫者，亦當愍彼智如小兒，如其所應現世攝受，隨己力能以施等攝之，愍而不捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有眾生專求欲樂不觀他世，趣向地獄餓鬼畜生，不可教化令生天解脫者，亦當愍彼智如小兒，如其所應現世攝受，隨己力能以施等攝之，愍而不捨。

問：若菩薩於此似小兒相諸眾生所，無有方便可得攝化，當於彼人應何所作？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：若菩薩於此似小兒相諸眾生所，無有方便可得攝化，當於彼人應何所作？

答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：

菩薩於眾生， 無緣能教化， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩於眾生， 無緣能教化，

當起大慈悲， 不應便棄捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當起大慈悲， 不應便棄捨。

若菩薩於喜樂罪惡可愍眾生中，無有方便能行攝化，菩薩於彼當起子想興大慈悲，無有道理而得捨棄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若菩薩於喜樂罪惡可愍眾生中，無有方便能行攝化，菩薩於彼當起子想興大慈悲，無有道理而得捨棄。

問：已說於眾生中應須攝受，未知攝受方便云何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：已說於眾生中應須攝受，未知攝受方便云何？

答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：

施攝及說法， 復聽聞說法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施攝及說法， 復聽聞說法，

亦行利他事， 此為攝方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦行利他事， 此為攝方便。

諸菩薩為攝受眾生故，或以布施為攝方便，或受他所施；或為他說法，或聽他說法；或行利他，或以愛語，或以同事；或說諸明處，或教以工巧，或示現作業，或令病者得愈，或救拔險難。如是等名為攝受眾生方便。當以此諸方便攝受眾生，不應棄捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩為攝受眾生故，或以布施為攝方便，或受他所施；或為他說法，或聽他說法；或行利他，或以愛語，或以同事；或說諸明處，或教以工巧，或示現作業，或令病者得愈，或救拔險難。如是等名為攝受眾生方便。當以此諸方便攝受眾生，不應棄捨。

問：以如是等攝受方便攝眾生已，成就何利？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：以如是等攝受方便攝眾生已，成就何利？

答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：

所作益眾生， 不倦不放逸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所作益眾生， 不倦不放逸，

起願為菩提， 利世即自利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 起願為菩提， 利世即自利。

此中菩薩作願利益世間者，發如是意：凡利世間事，我皆應作。立此誓已，於諸眾生所作事中，不應疲倦、不應放逸。又當作念：若利世間即是自利。是故菩薩於利樂眾生因緣，不應棄捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中菩薩作願利益世間者，發如是意：凡利世間事，我皆應作。立此誓已，於諸眾生所作事中，不應疲倦、不應放逸。又當作念：若利世間即是自利。是故菩薩於利樂眾生因緣，不應棄捨。

問：已說菩薩常應利樂眾生、不應行捨，於諸法中為捨不捨？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：已說菩薩常應利樂眾生、不應行捨，於諸法中為捨不捨？

答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：

入甚深法界， 滅離於分別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入甚深法界， 滅離於分別，

悉無有功用， 諸處自然捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉無有功用， 諸處自然捨。

法界者，即是緣生，是故先說：如來若出不出，此法界法性常住，所謂緣生。又如先說：阿難陀！緣生甚深，證亦甚深。是故入此甚深法界菩薩，滅一切有無等二邊，攝取方便智已，即斷諸動念戲論分別、離諸取相，諸心意識行處皆不復行，乃至行佛行、菩提行、菩薩行、涅槃處皆亦不行，則於諸法無復功用，於諸法中得寂靜復寂靜心、無分別心，是名第一義捨。此即菩薩無分別也。已說出世間捨，我今當說世間捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法界者，即是緣生，是故先說：如來若出不出，此法界法性常住，所謂緣生。又如先說：阿難陀！緣生甚深，證亦甚深。是故入此甚深法界菩薩，滅一切有無等二邊，攝取方便智已，即斷諸動念戲論分別、離諸取相，諸心意識行處皆不復行，乃至行佛行、菩提行、菩薩行、涅槃處皆亦不行，則於諸法無復功用，於諸法中得寂靜復寂靜心、無分別心，是名第一義捨。此即菩薩無分別也。已說出世間捨，我今當說世間捨。

利名讚樂等， 四處皆不著， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 利名讚樂等， 四處皆不著，

反上亦無礙， 此等名為捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 反上亦無礙， 此等名為捨。

於利養名聞讚歎安樂等中無所繫著，與此相反無利無名毀苦等中亦不退礙，捨離愛憎處中而住無復分別，此名第二說世間捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於利養名聞讚歎安樂等中無所繫著，與此相反無利無名毀苦等中亦不退礙，捨離愛憎處中而住無復分別，此名第二說世間捨。

問：若菩薩於諸法中作第一義捨者，為菩提故如然頭衣，如是勤行云何可得？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：若菩薩於諸法中作第一義捨者，為菩提故如然頭衣，如是勤行云何可得？

答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：

菩薩為菩提， 乃至未不退， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩為菩提， 乃至未不退，

譬如燃頭衣， 應作是勤行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如燃頭衣， 應作是勤行。

雖於諸法應如是捨，而菩薩決定修行如然頭衣，乃至未得不退轉菩提菩薩為菩提故應當勤行。於中菩薩有五種不退菩提因緣應知。何者為五？如《華聚》等經中說，若聞具足大願諸菩薩及佛世尊名號故，若願生彼佛世尊國土故，是為二種因緣。受持及說般若波羅蜜等深經故，是為第三因緣。修習現前住等三摩提及隨喜得者故，是為第四因緣。此四因緣說未得忍菩薩不退轉。若此菩薩住菩薩不動地已得無生忍，說為究竟決定不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖於諸法應如是捨，而菩薩決定修行如然頭衣，乃至未得不退轉菩提菩薩為菩提故應當勤行。於中菩薩有五種不退菩提因緣應知。何者為五？如《華聚》等經中說，若聞具足大願諸菩薩及佛世尊名號故，若願生彼佛世尊國土故，是為二種因緣。受持及說般若波羅蜜等深經故，是為第三因緣。修習現前住等三摩提及隨喜得者故，是為第四因緣。此四因緣說未得忍菩薩不退轉。若此菩薩住菩薩不動地已得無生忍，說為究竟決定不退轉。

問：若此四種因緣中，隨以一因緣菩薩得不退轉者，先說如然頭衣應當勤行，彼云何成？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：若此四種因緣中，隨以一因緣菩薩得不退轉者，先說如然頭衣應當勤行，彼云何成？

答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：

然彼諸菩薩， 為求菩提時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然彼諸菩薩， 為求菩提時，

精進不應息， 以荷重擔故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 精進不應息， 以荷重擔故。

雖復四因緣中隨一因緣菩薩皆得不退，而精進不應休息，由先作是言：我當令諸眾生皆得涅槃。以荷如是重擔故，於其中間精進不息。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖復四因緣中隨一因緣菩薩皆得不退，而精進不應休息，由先作是言：我當令諸眾生皆得涅槃。以荷如是重擔故，於其中間精進不息。

問：何故於其中間精進不得休息？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何故於其中間精進不得休息？

答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：

未生大悲忍， 雖得不退轉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未生大悲忍， 雖得不退轉，

菩薩猶有死， 以起放逸故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩猶有死， 以起放逸故。

於四因緣中隨何因緣得不退轉菩薩，彼未生大悲乃至未得無生忍，中間受業力死生者，由入放逸故。是以菩薩應當勤行如然頭衣，為得無生忍故，於其中間精進不息。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於四因緣中隨何因緣得不退轉菩薩，彼未生大悲乃至未得無生忍，中間受業力死生者，由入放逸故。是以菩薩應當勤行如然頭衣，為得無生忍故，於其中間精進不息。

問：菩薩復有何死？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：菩薩復有何死？

答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：

聲聞獨覺地， 若入便為死， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲聞獨覺地， 若入便為死，

以斷於菩薩， 諸所解知根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以斷於菩薩， 諸所解知根。

如前所說四種因緣，隨何因緣得不退轉。此菩薩未有大悲未得忍，未過聲聞獨覺地，或以惡友力怖生死苦故、或受生中間故、或劫壞時間瞋嫌菩薩毀謗正法故，失菩提心，起聲聞獨覺地心已，或於聲聞解脫若獨覺解脫作證，彼斷菩薩根，所謂大悲。是以諸菩薩及佛世尊，名為說解知死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如前所說四種因緣，隨何因緣得不退轉。此菩薩未有大悲未得忍，未過聲聞獨覺地，或以惡友力怖生死苦故、或受生中間故、或劫壞時間瞋嫌菩薩毀謗正法故，失菩提心，起聲聞獨覺地心已，或於聲聞解脫若獨覺解脫作證，彼斷菩薩根，所謂大悲。是以諸菩薩及佛世尊，名為說解知死。

問：此應思量，菩薩為畏住泥犁、為畏墮聲聞獨覺地？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：此應思量，菩薩為畏住泥犁、為畏墮聲聞獨覺地？

答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：

假使墮泥犁， 菩薩不生怖； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假使墮泥犁， 菩薩不生怖；

聲聞獨覺地， 便為大恐怖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲聞獨覺地， 便為大恐怖。

菩薩設住泥犁，與無數百千苦俱，不比墮聲聞獨覺地怖畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩設住泥犁，與無數百千苦俱，不比墮聲聞獨覺地怖畏。

問：何故如此？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何故如此？

答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：

非墮泥犁中， 畢竟障菩提； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非墮泥犁中， 畢竟障菩提；

聲聞獨覺地， 則為畢竟障。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲聞獨覺地， 則為畢竟障。

設入泥犁，於正覺道不能作畢竟障礙。住泥犁時，乃至惡業盡邊，於菩提道暫為障礙。菩薩若墮聲聞獨覺地，則畢竟不生故，聲聞獨覺地於正覺道乃為障礙。由是義故，菩薩入於泥犁，不比墮聲聞獨覺地怖畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設入泥犁，於正覺道不能作畢竟障礙。住泥犁時，乃至惡業盡邊，於菩提道暫為障礙。菩薩若墮聲聞獨覺地，則畢竟不生故，聲聞獨覺地於正覺道乃為障礙。由是義故，菩薩入於泥犁，不比墮聲聞獨覺地怖畏。

問：其怖如何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：其怖如何？

答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：

如說愛壽人， 怖畏於斬首， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如說愛壽人， 怖畏於斬首，

聲聞獨覺地， 應作如是怖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲聞獨覺地， 應作如是怖。

經中佛世尊作如是說：如愛壽人，怖畏斬首。菩薩欲求無上菩提，怖畏聲聞獨覺地亦應如此。是故菩薩雖入泥犁，不比墮聲聞獨覺地怖畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經中佛世尊作如是說：如愛壽人，怖畏斬首。菩薩欲求無上菩提，怖畏聲聞獨覺地亦應如此。是故菩薩雖入泥犁，不比墮聲聞獨覺地怖畏。

問：已說未得無生忍諸菩薩障礙法。此菩薩云何得無生忍？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：已說未得無生忍諸菩薩障礙法。此菩薩云何得無生忍？

答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：

不生亦不滅， 非不生不滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不生亦不滅， 非不生不滅，

非俱不俱說， 空不空亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非俱不俱說， 空不空亦爾。

此中菩薩觀緣生時作是念：有緣生法但施設，如無生中有生，是故生者自體不成，自體不成故生則非有。如生自體非有，彼滅為二，二俱無體。如生滅，彼不生不滅為二，亦二俱無體。彼生滅二種中，生不生、滅不滅亦不有，互相違故。空亦如是。如有者無自體故，彼不空及空不空亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中菩薩觀緣生時作是念：有緣生法但施設，如無生中有生，是故生者自體不成，自體不成故生則非有。如生自體非有，彼滅為二，二俱無體。如生滅，彼不生不滅為二，亦二俱無體。彼生滅二種中，生不生、滅不滅亦不有，互相違故。空亦如是。如有者無自體故，彼不空及空不空亦爾。

問：若作是念，以緣生故諸法無自體者，何故復作是念，亦無有緣生法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：若作是念，以緣生故諸法無自體者，何故復作是念，亦無有緣生法？

答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：

隨何所有法， 於中觀不動， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨何所有法， 於中觀不動，

彼是無生忍， 斷諸分別故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼是無生忍， 斷諸分別故。

如是菩薩如實觀緣生時，得離諸法自體見。離自體見故，即斷取法自體。得斷法自體時作是念：非無內外法，而無法自體。雖有緣生法，但如葦束幻夢。若法從緣生，彼自體不生。作是觀已，若沙門若波羅門所不能動，而不取證。彼以樂觀無生法、斷諸分別故，說名無生忍。此菩薩即住菩薩不動地。偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是菩薩如實觀緣生時，得離諸法自體見。離自體見故，即斷取法自體。得斷法自體時作是念：非無內外法，而無法自體。雖有緣生法，但如葦束幻夢。若法從緣生，彼自體不生。作是觀已，若沙門若波羅門所不能動，而不取證。彼以樂觀無生法、斷諸分別故，說名無生忍。此菩薩即住菩薩不動地。偈言：

既獲此忍已， 即時得授記： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既獲此忍已， 即時得授記：

汝必當作佛。 便得不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝必當作佛。 便得不退轉。

得此無生忍故，即於得時非前非後，諸佛現前授記作佛：汝於來世，於爾所時，某世界、某劫中，當為某如來、應、正遍知。此名菩薩不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得此無生忍故，即於得時非前非後，諸佛現前授記作佛：汝於來世，於爾所時，某世界、某劫中，當為某如來、應、正遍知。此名菩薩不退轉。

問：從住初地乃至七地諸菩薩，皆決定向三菩提，何故不說為不退轉，唯說住不動地菩薩為不退轉？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：從住初地乃至七地諸菩薩，皆決定向三菩提，何故不說為不退轉，唯說住不動地菩薩為不退轉？

答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：

已住不動諸菩薩， 得於法爾不退智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已住不動諸菩薩， 得於法爾不退智，

彼智二乘不能轉， 是故獨得不退名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼智二乘不能轉， 是故獨得不退名。

此謂所有信等出世間善根，諸聲聞獨覺乃至住第七地菩薩，不能障礙令其退轉，故名不退轉；非餘十種菩薩為三菩提於諸法中不退轉也。已說不退轉因緣，此中又得殊勝授記。大乘中說四種授記，謂未發菩提心授記、共發菩提心授記、隱覆授記、現前授記，是為四種授記。於中未發菩提心授記者，其人利根具增上信，諸佛世尊以無礙佛眼觀已而為授記。共發菩提心授記者，成熟善根種菩提種先已修習，其根猛利得增上行，但欲解脫諸眾生故，即發心時入不退轉，無墮落法離八不閑(謂八難也)。此人或聞自授記，於六波羅蜜不發精進；如其不聞，更發精進。為令不聞，欲使他人聞其授記，斷疑心故，佛以威神隱覆授記。若菩薩成熟出世五根，得無生忍，住菩薩不動地，彼即現前授記。是為四種授記。彼得無生忍菩薩已決定故，諸佛世尊現前授記。又別有密意授記，以為第五，如《法華經》說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此謂所有信等出世間善根，諸聲聞獨覺乃至住第七地菩薩，不能障礙令其退轉，故名不退轉；非餘十種菩薩為三菩提於諸法中不退轉也。已說不退轉因緣，此中又得殊勝授記。大乘中說四種授記，謂未發菩提心授記、共發菩提心授記、隱覆授記、現前授記，是為四種授記。於中未發菩提心授記者，其人利根具增上信，諸佛世尊以無礙佛眼觀已而為授記。共發菩提心授記者，成熟善根種菩提種先已修習，其根猛利得增上行，但欲解脫諸眾生故，即發心時入不退轉，無墮落法離八不閑(謂八難也)。此人或聞自授記，於六波羅蜜不發精進；如其不聞，更發精進。為令不聞，欲使他人聞其授記，斷疑心故，佛以威神隱覆授記。若菩薩成熟出世五根，得無生忍，住菩薩不動地，彼即現前授記。是為四種授記。彼得無生忍菩薩已決定故，諸佛世尊現前授記。又別有密意授記，以為第五，如《法華經》說：

我等皆隨喜， 大仙密意語， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等皆隨喜， 大仙密意語，

如授記聖者， 無畏舍利弗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如授記聖者， 無畏舍利弗。

我等亦當得， 成佛世無上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等亦當得， 成佛世無上，

復以密意語， 說無上正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復以密意語， 說無上正覺。

以何義故說此別語授記？有論師說：為令未入決定聲聞乘者發菩提心故。又已發菩提心初業菩薩等畏流轉苦，欲於聲聞涅槃取滅度者，為令牢固菩提心故。又有異佛土菩薩於此聚集，授記時到，以相似名為彼授記故。諸師如是分別別語授記，於中實義，唯佛世尊乃能知之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以何義故說此別語授記？有論師說：為令未入決定聲聞乘者發菩提心故。又已發菩提心初業菩薩等畏流轉苦，欲於聲聞涅槃取滅度者，為令牢固菩提心故。又有異佛土菩薩於此聚集，授記時到，以相似名為彼授記故。諸師如是分別別語授記，於中實義，唯佛世尊乃能知之。

菩薩乃至得， 諸佛現前住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩乃至得， 諸佛現前住，

牢固三摩提， 不應起放逸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 牢固三摩提， 不應起放逸。

諸佛現前三摩提得已而住者，謂現在諸佛現其前住三摩提也。三摩提者，平等住故。菩薩乃至未得此三摩提，其間不應放逸。以未得三摩提，菩薩猶墮惡趣，未離不閑故。是故為得此三摩提，不應放逸；若得三摩提，彼諸怖畏皆得解脫。此三摩提有三種，謂色攀緣、法攀緣、無攀緣。於中若攀緣如來形色相好莊嚴身而念佛者，是色攀緣三摩提。若復攀緣十名號、身十力無畏不共佛法等無量色類佛之功德而念佛者，是法攀緣三摩提。若復不攀緣色、不攀緣法，亦不作意念佛，亦無所得，遠離諸相空三摩提，此名無攀緣三摩提。於中初發心菩薩得色攀緣三摩提，已入行者法攀緣，得無生忍者無攀緣。此等名得決定，自在故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛現前三摩提得已而住者，謂現在諸佛現其前住三摩提也。三摩提者，平等住故。菩薩乃至未得此三摩提，其間不應放逸。以未得三摩提，菩薩猶墮惡趣，未離不閑故。是故為得此三摩提，不應放逸；若得三摩提，彼諸怖畏皆得解脫。此三摩提有三種，謂色攀緣、法攀緣、無攀緣。於中若攀緣如來形色相好莊嚴身而念佛者，是色攀緣三摩提。若復攀緣十名號、身十力無畏不共佛法等無量色類佛之功德而念佛者，是法攀緣三摩提。若復不攀緣色、不攀緣法，亦不作意念佛，亦無所得，遠離諸相空三摩提，此名無攀緣三摩提。於中初發心菩薩得色攀緣三摩提，已入行者法攀緣，得無生忍者無攀緣。此等名得決定，自在故。

諸佛現前住， 牢固三摩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛現前住， 牢固三摩提，

此為菩薩父， 大悲忍為母。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此為菩薩父， 大悲忍為母。

此所說三種現在佛現前住三摩提，攝諸菩薩功德及諸佛功德故，說名諸菩薩父。大悲者，於生死流轉中不生疲倦故，又於聲聞獨覺地險岸護令不墮故，說名為母。忍者，得忍菩薩於諸流轉苦及諸惡眾生中，不厭流轉、不捨眾生及菩提。以不生厭，是故此忍又為諸菩薩母。更有別偈說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此所說三種現在佛現前住三摩提，攝諸菩薩功德及諸佛功德故，說名諸菩薩父。大悲者，於生死流轉中不生疲倦故，又於聲聞獨覺地險岸護令不墮故，說名為母。忍者，得忍菩薩於諸流轉苦及諸惡眾生中，不厭流轉、不捨眾生及菩提。以不生厭，是故此忍又為諸菩薩母。更有別偈說：

智度以為母， 方便為父者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智度以為母， 方便為父者，

以生及持故， 說菩薩父母。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以生及持故， 說菩薩父母。

以般若波羅蜜生諸菩薩法故，佛說般若波羅蜜為菩薩母。諸菩薩法從般若波羅蜜生已，為巧方便所持，不令趣向聲聞獨覺地險岸。以是持菩提故，說巧方便為菩薩父。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以般若波羅蜜生諸菩薩法故，佛說般若波羅蜜為菩薩母。諸菩薩法從般若波羅蜜生已，為巧方便所持，不令趣向聲聞獨覺地險岸。以是持菩提故，說巧方便為菩薩父。

問：菩薩以幾許福能得菩提？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：菩薩以幾許福能得菩提？

答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：

少少積聚福， 不能得菩提； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 少少積聚福， 不能得菩提；

百須彌量福， 聚勝乃能得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 百須彌量福， 聚勝乃能得。

菩提者，謂一切智智。彼智與無應知等，應知與虛空等。虛空無邊故應知亦無邊，以有邊福不能得無邊智，是故少少積聚福不能得菩提。云何得？百須彌量福聚集乃能得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提者，謂一切智智。彼智與無應知等，應知與虛空等。虛空無邊故應知亦無邊，以有邊福不能得無邊智，是故少少積聚福不能得菩提。云何得？百須彌量福聚集乃能得。