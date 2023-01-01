菩提資糧論卷第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提資糧論卷第二

聖者龍樹本 比丘自在釋 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖者龍樹本 比丘自在釋

大隋南印度三藏達磨笈多譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大隋南印度三藏達磨笈多譯

問：已解釋忍波羅蜜，今應說精進波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：已解釋忍波羅蜜，今應說精進波羅蜜。

答：勇健體相、勇健作業等，是為精進。於中諸菩薩等，從初發心乃至究竟覺場，建立一切菩提分相應身口意善業，此名精進波羅蜜。又復若與諸凡夫及學無學聲聞獨覺等不共精進，此名精進波羅蜜。精進有三種，謂身、口、意。彼身口精進，以心精進而為前行，略說有三種福事。若身與福事相應，是身精進。若口與相應，是口精進。若意與相應，是意精進。又於若自利、若利他善中身健行，是身精進。口健行是口精進，意健行是心精進。復有三十二種菩薩精進，謂不斷三寶種精進；成熟無量眾生精進；攝受無量流轉精進；無量供養給侍精進；聚集無量善根精進；出生無量精進精進；善說令眾生歡喜精進；安隱一切眾生精進；隨諸眾生所作精進；於諸眾生中行捨精進；受諸戒學精進；忍力調柔精進；出生諸禪那、三摩提、三摩鉢帝精進；滿足無著智慧精進；成就四梵行精進；出生五神通精進；以一切佛土功德成己佛土精進；降伏諸魔精進；如法降伏諸外論師精進；滿足十力、無畏等佛法精進；莊嚴身口意精進；得度諸有所作精進；害諸煩惱精進；未度者令度、未脫者令脫、未穌息者令穌息、未涅槃者令涅槃精進；聚集百福相資糧精進；攝受一切佛法精進；遊無邊佛土精進；見無量諸佛精進。此諸精進從大悲出，離身口意故，住不取不捨故，得不舉不下故，攝不生不起故。如是等三十二法具足已，精進波羅蜜當得清淨滿足。此中亦有聖頌： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：勇健體相、勇健作業等，是為精進。於中諸菩薩等，從初發心乃至究竟覺場，建立一切菩提分相應身口意善業，此名精進波羅蜜。又復若與諸凡夫及學無學聲聞獨覺等不共精進，此名精進波羅蜜。精進有三種，謂身、口、意。彼身口精進，以心精進而為前行，略說有三種福事。若身與福事相應，是身精進。若口與相應，是口精進。若意與相應，是意精進。又於若自利、若利他善中身健行，是身精進。口健行是口精進，意健行是心精進。復有三十二種菩薩精進，謂不斷三寶種精進；成熟無量眾生精進；攝受無量流轉精進；無量供養給侍精進；聚集無量善根精進；出生無量精進精進；善說令眾生歡喜精進；安隱一切眾生精進；隨諸眾生所作精進；於諸眾生中行捨精進；受諸戒學精進；忍力調柔精進；出生諸禪那、三摩提、三摩鉢帝精進；滿足無著智慧精進；成就四梵行精進；出生五神通精進；以一切佛土功德成己佛土精進；降伏諸魔精進；如法降伏諸外論師精進；滿足十力、無畏等佛法精進；莊嚴身口意精進；得度諸有所作精進；害諸煩惱精進；未度者令度、未脫者令脫、未穌息者令穌息、未涅槃者令涅槃精進；聚集百福相資糧精進；攝受一切佛法精進；遊無邊佛土精進；見無量諸佛精進。此諸精進從大悲出，離身口意故，住不取不捨故，得不舉不下故，攝不生不起故。如是等三十二法具足已，精進波羅蜜當得清淨滿足。此中亦有聖頌：

彼諸施等波羅蜜， 精進之力所成就， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸施等波羅蜜， 精進之力所成就，

是故精進為根本， 諸菩薩等得佛身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故精進為根本， 諸菩薩等得佛身。

精進方便求菩提， 我念精進勝方便， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 精進方便求菩提， 我念精進勝方便，

以其捨離精進已， 方便不能作所作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以其捨離精進已， 方便不能作所作。

若唯獨有一方便， 則無策勤作事業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若唯獨有一方便， 則無策勤作事業，

所作皆是精進作， 是故精進勝方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所作皆是精進作， 是故精進勝方便。

心有巧力為方便， 此心從於精進生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心有巧力為方便， 此心從於精進生，

是故諸有所作事， 皆以精進為根本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故諸有所作事， 皆以精進為根本。

諸論及以工巧等， 具精進故到彼岸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸論及以工巧等， 具精進故到彼岸，

是故於諸所作中， 精進最為成就者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故於諸所作中， 精進最為成就者。

所有自在及財物， 精進之人則能得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有自在及財物， 精進之人則能得，

是故諸有安樂事， 皆以精進為得因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故諸有安樂事， 皆以精進為得因。

以有殊勝精進故， 佛於聲聞為上首， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以有殊勝精進故， 佛於聲聞為上首，

是故此之精進力， 最為勝因非餘行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故此之精進力， 最為勝因非餘行。

勝上精進勇健者， 於地地中雖同地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝上精進勇健者， 於地地中雖同地，

而彼恒得最勝上， 是故常應起精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而彼恒得最勝上， 是故常應起精進。

佛在菩提樹下時， 以精進故覺菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在菩提樹下時， 以精進故覺菩提，

是故精進為根本， 得佛身因前已說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故精進為根本， 得佛身因前已說。

問：已略解釋精進波羅蜜，今應說禪那波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：已略解釋精進波羅蜜，今應說禪那波羅蜜。

答：禪那者，有四種禪那，謂有覺有觀離生喜樂遊於初禪；無覺無觀定生喜樂遊第二禪；離喜行捨念慧受樂遊第三禪；滅於苦樂捨念清淨不苦不樂遊第四禪。於此四種禪那中，離證聲聞獨覺地、迴向佛地已，得名禪那波羅蜜。諸菩薩有十六種禪那波羅蜜，諸聲聞獨覺之所無有。何者十六種？謂不取實禪、不著味禪、大悲攀緣禪、三摩地迴轉禪、起作神通禪、心堪能禪、諸三摩鉢帝禪、寂靜復寂靜禪、不可動禪、離惡對禪、入智慧禪、隨眾生心行禪、三寶種不斷禪、不退墮禪、一切法自在禪、破散禪。如是等十六種，是為禪那波羅蜜。不取實禪者，為滿足如來禪故。不著味禪者，不貪自樂故。大悲攀緣禪者，示現斷諸眾生煩惱方便故。三摩地迴轉禪者，攀緣欲界為緣故。起作神通禪者，欲知一切眾生心行故。心堪能禪者，成就心自在智故。諸三摩鉢帝禪者，勝出諸色無色界故。寂靜復寂靜禪者，勝出諸聲聞獨覺三摩鉢帝故。不可動禪者，究竟後邊故。離惡對禪者，害諸熏習相續故。入智慧禪者，出諸世間故。隨眾生心行禪者，度諸眾生故。三寶種不斷禪者，如來禪無盡故。不退墮禪者，常入定故。一切法自在禪者，諸業滿足故(第十六破散禪本闕，不解)。又念淨、慧淨、趣淨、慚淨、持心希望淨、迴向菩提淨、根淨、無依淨、不取實淨、起作神通淨、心堪能淨、身遠離淨、內寂靜淨、外不行淨、有所得見淨、無眾生無命無人淨、三界中不住淨、覺分門淨、離翳光明淨、入智慧淨、因果不相違淨、業思惟忍淨、開胞藏相智淨、攝方便前巧淨、菩提場障礙淨、不著聲聞獨覺淨、安住禪那出生光明淨、佛三摩地不散亂淨、觀自心行淨、知諸眾生各各根如應說法淨(本闕二淨)。彼十六種禪那波羅蜜，由此三十二淨故得清淨，得入如來地。此中有輸盧迦： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：禪那者，有四種禪那，謂有覺有觀離生喜樂遊於初禪；無覺無觀定生喜樂遊第二禪；離喜行捨念慧受樂遊第三禪；滅於苦樂捨念清淨不苦不樂遊第四禪。於此四種禪那中，離證聲聞獨覺地、迴向佛地已，得名禪那波羅蜜。諸菩薩有十六種禪那波羅蜜，諸聲聞獨覺之所無有。何者十六種？謂不取實禪、不著味禪、大悲攀緣禪、三摩地迴轉禪、起作神通禪、心堪能禪、諸三摩鉢帝禪、寂靜復寂靜禪、不可動禪、離惡對禪、入智慧禪、隨眾生心行禪、三寶種不斷禪、不退墮禪、一切法自在禪、破散禪。如是等十六種，是為禪那波羅蜜。不取實禪者，為滿足如來禪故。不著味禪者，不貪自樂故。大悲攀緣禪者，示現斷諸眾生煩惱方便故。三摩地迴轉禪者，攀緣欲界為緣故。起作神通禪者，欲知一切眾生心行故。心堪能禪者，成就心自在智故。諸三摩鉢帝禪者，勝出諸色無色界故。寂靜復寂靜禪者，勝出諸聲聞獨覺三摩鉢帝故。不可動禪者，究竟後邊故。離惡對禪者，害諸熏習相續故。入智慧禪者，出諸世間故。隨眾生心行禪者，度諸眾生故。三寶種不斷禪者，如來禪無盡故。不退墮禪者，常入定故。一切法自在禪者，諸業滿足故(第十六破散禪本闕，不解)。又念淨、慧淨、趣淨、慚淨、持心希望淨、迴向菩提淨、根淨、無依淨、不取實淨、起作神通淨、心堪能淨、身遠離淨、內寂靜淨、外不行淨、有所得見淨、無眾生無命無人淨、三界中不住淨、覺分門淨、離翳光明淨、入智慧淨、因果不相違淨、業思惟忍淨、開胞藏相智淨、攝方便前巧淨、菩提場障礙淨、不著聲聞獨覺淨、安住禪那出生光明淨、佛三摩地不散亂淨、觀自心行淨、知諸眾生各各根如應說法淨(本闕二淨)。彼十六種禪那波羅蜜，由此三十二淨故得清淨，得入如來地。此中有輸盧迦：

若彼十六種， 及三十二淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若彼十六種， 及三十二淨，

與禪度相應， 是為求菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 與禪度相應， 是為求菩提。

到禪那彼岸， 善知禪那業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 到禪那彼岸， 善知禪那業，

智者五神通， 出生不退墮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者五神通， 出生不退墮。

諸色無有盡， 通達其實性， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸色無有盡， 通達其實性，

亦以勝天眼， 普見諸色相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦以勝天眼， 普見諸色相。

雖以淨天耳， 遠聞諸音聲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖以淨天耳， 遠聞諸音聲，

智者通達知， 聲非可言說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者通達知， 聲非可言說。

所有眾生心， 觀其各各相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有眾生心， 觀其各各相，

諸心猶如幻， 了知其自性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸心猶如幻， 了知其自性。

眾生宿世住， 如實能念知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生宿世住， 如實能念知，

諸法無過去， 亦知其自性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法無過去， 亦知其自性。

往詣俱知土， 見土具莊嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 往詣俱知土， 見土具莊嚴，

土相如虛空， 了知其實性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 土相如虛空， 了知其實性。

眾生諸煩惱， 皆以亂心生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生諸煩惱， 皆以亂心生，

是故勝智者， 曠修諸禪定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故勝智者， 曠修諸禪定。

問：所解釋禪那波羅蜜者略說已竟，今應次第說般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：所解釋禪那波羅蜜者略說已竟，今應次第說般若波羅蜜。

答：般若波羅蜜者，如前解釋，為初資糧中說。我今更釋其相。如先偈說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：般若波羅蜜者，如前解釋，為初資糧中說。我今更釋其相。如先偈說：

施戒忍進定， 此五種之餘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施戒忍進定， 此五種之餘，

彼諸波羅蜜， 智度之所攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸波羅蜜， 智度之所攝。

此餘有四波羅蜜，謂巧方便波羅蜜、願波羅蜜、力波羅蜜、智波羅蜜等。此四波羅蜜，皆是般若波羅蜜所攝。般若波羅蜜者，若佛世尊於菩提樹下，以一念相應智覺了諸法，是般若波羅蜜。又是無礙相，以無身故。無邊相，等虛空故。無等等相，諸法無所得故。遠離相，畢竟空故。不可降伏相，無可得故。無句相，無名身故。無聚合相，離來去故。無因相，離作者故。無生相，生無有故。無去至相，離流轉故。無散壞相，離前後際故。無染相，不可取故。無戲論相，離諸戲論故。無動相，法界自體故。無起相，不分別故。無量相，離量故。無依止相，依止無有故。無污相，不出生故。不可測相，無邊際故。自然相，知諸法自性故。又般若波羅蜜是聞慧相及正思入。彼聞慧相有八十種，謂樂欲等。正思入有三十二種，謂安住奢摩他等。又般若波羅蜜不與十六種宿住等無明俱。如是等般若波羅蜜相隨量已說，若具說者乃有無量。此般若波羅蜜所攝方便善巧波羅蜜中，有八種善巧，所謂眾善巧、界善巧、入善巧、諦善巧、緣生善巧、三世善巧、諸乘善巧、諸法善巧。此中善巧波羅蜜無有邊際。又復隨於何等生趣，以何等行相，為菩提故，得自增長善根及調伏眾生。於彼彼生趣彼彼行中，此一切處凡所應作種種方便，諸大人等所分別說，我今說彼經中微滴之分。若已作今作微少之善，能令多多能令無量，此為方便。不自為己唯為眾生，此為方便。唯以陀那令諸波羅蜜滿足，此為方便。如是以尸羅攝諸生處，以羼提莊嚴身口心，為於菩提，以毘梨耶安住精進，以禪那不退於禪，以般若捨離無為，以慈為作依護，以悲不棄流轉，以喜能忍不喜樂事，以捨發起諸善，以天眼攝取佛眼，以天耳滿足佛耳，以他心智知各各根，以宿住念知三世無礙，以自在通得如來自在通，以入眾生心欲知諸行相，已度還入，無染而染、捨擔更擔，無量示量、最勝現劣，以方便故涅槃相應而墮在流轉，雖行涅槃不畢竟寂滅，現行四魔而超過諸魔，達四諦智及觀無生而不入正位，雖行憒閙而不行順眠煩惱，雖行遠離而不依身心盡，雖行三界而於界中不行世諦，雖行於空而一切時恒求佛法，雖行無為而不於無為作證，雖行六通而不盡漏，雖現聲聞獨覺威儀而不捨樂欲佛法。如是等巧方便波羅蜜中所有教化眾生方便，彼等方便是菩薩教化巧方便住處應知。此中有輸盧迦： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此餘有四波羅蜜，謂巧方便波羅蜜、願波羅蜜、力波羅蜜、智波羅蜜等。此四波羅蜜，皆是般若波羅蜜所攝。般若波羅蜜者，若佛世尊於菩提樹下，以一念相應智覺了諸法，是般若波羅蜜。又是無礙相，以無身故。無邊相，等虛空故。無等等相，諸法無所得故。遠離相，畢竟空故。不可降伏相，無可得故。無句相，無名身故。無聚合相，離來去故。無因相，離作者故。無生相，生無有故。無去至相，離流轉故。無散壞相，離前後際故。無染相，不可取故。無戲論相，離諸戲論故。無動相，法界自體故。無起相，不分別故。無量相，離量故。無依止相，依止無有故。無污相，不出生故。不可測相，無邊際故。自然相，知諸法自性故。又般若波羅蜜是聞慧相及正思入。彼聞慧相有八十種，謂樂欲等。正思入有三十二種，謂安住奢摩他等。又般若波羅蜜不與十六種宿住等無明俱。如是等般若波羅蜜相隨量已說，若具說者乃有無量。此般若波羅蜜所攝方便善巧波羅蜜中，有八種善巧，所謂眾善巧、界善巧、入善巧、諦善巧、緣生善巧、三世善巧、諸乘善巧、諸法善巧。此中善巧波羅蜜無有邊際。又復隨於何等生趣，以何等行相，為菩提故，得自增長善根及調伏眾生。於彼彼生趣彼彼行中，此一切處凡所應作種種方便，諸大人等所分別說，我今說彼經中微滴之分。若已作今作微少之善，能令多多能令無量，此為方便。不自為己唯為眾生，此為方便。唯以陀那令諸波羅蜜滿足，此為方便。如是以尸羅攝諸生處，以羼提莊嚴身口心，為於菩提，以毘梨耶安住精進，以禪那不退於禪，以般若捨離無為，以慈為作依護，以悲不棄流轉，以喜能忍不喜樂事，以捨發起諸善，以天眼攝取佛眼，以天耳滿足佛耳，以他心智知各各根，以宿住念知三世無礙，以自在通得如來自在通，以入眾生心欲知諸行相，已度還入，無染而染、捨擔更擔，無量示量、最勝現劣，以方便故涅槃相應而墮在流轉，雖行涅槃不畢竟寂滅，現行四魔而超過諸魔，達四諦智及觀無生而不入正位，雖行憒閙而不行順眠煩惱，雖行遠離而不依身心盡，雖行三界而於界中不行世諦，雖行於空而一切時恒求佛法，雖行無為而不於無為作證，雖行六通而不盡漏，雖現聲聞獨覺威儀而不捨樂欲佛法。如是等巧方便波羅蜜中所有教化眾生方便，彼等方便是菩薩教化巧方便住處應知。此中有輸盧迦：

畜生道中諸苦惱， 地獄餓鬼生亦然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 畜生道中諸苦惱， 地獄餓鬼生亦然，

於流轉中相應受， 眾生種種諸過惡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於流轉中相應受， 眾生種種諸過惡。

此等苦聚不能障， 於眾生處起哀愍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此等苦聚不能障， 於眾生處起哀愍，

諸佛便說彼菩薩， 一切世間無礙悲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛便說彼菩薩， 一切世間無礙悲。

論中若有善該綜， 眾多別人所作業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論中若有善該綜， 眾多別人所作業，

工巧等明及餘事， 皆以愛語授與之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 工巧等明及餘事， 皆以愛語授與之。

戒財聞修寂調等， 以此功德攝化他， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戒財聞修寂調等， 以此功德攝化他，

攝已復令常相續， 勝仙說為住善道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 攝已復令常相續， 勝仙說為住善道。

或現女身化男子， 令其調伏而受教， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或現女身化男子， 令其調伏而受教，

或現男身化女人， 令其調伏而受教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或現男身化女人， 令其調伏而受教。

若不厭於染境樂， 愍其無道令入道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若不厭於染境樂， 愍其無道令入道，

隨眾生門種種化， 極逼惱處亦不捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨眾生門種種化， 極逼惱處亦不捨。

或有信解於無我， 及知諸法離自性， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有信解於無我， 及知諸法離自性，

是人未離世間法， 但作如此觀察轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人未離世間法， 但作如此觀察轉。

於業及果生信順， 而有無邊諸苦事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於業及果生信順， 而有無邊諸苦事，

當於受彼苦果時， 不喜諸苦所逼切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當於受彼苦果時， 不喜諸苦所逼切。

若於聲聞出家者， 便置安隱寂靜處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若於聲聞出家者， 便置安隱寂靜處，

或復置於緣覺道， 或置十種妙力乘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或復置於緣覺道， 或置十種妙力乘，

令其當得正覺乘， 或得寂靜及天趣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令其當得正覺乘， 或得寂靜及天趣，

若應觀察現見果， 如其所作正安置。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若應觀察現見果， 如其所作正安置。

如是從初至究竟， 丈夫難事皆能為， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是從初至究竟， 丈夫難事皆能為，

依彼種種巧方便， 捨離一切愛不愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依彼種種巧方便， 捨離一切愛不愛。

此乘諸佛所讚歎， 百千功德而莊嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此乘諸佛所讚歎， 百千功德而莊嚴，

能生世間極淨信， 以說勝妙善道故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能生世間極淨信， 以說勝妙善道故。

於緣覺乘聲聞乘， 及以天世諸乘中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於緣覺乘聲聞乘， 及以天世諸乘中，

皆以十善而成熟， 亦於人乘成熟人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆以十善而成熟， 亦於人乘成熟人。

已解釋巧方便波羅蜜，我今當說願波羅蜜。諸菩薩最初有十大願，所謂供養給侍諸佛無餘，是第一大願。於彼佛所持大正法，攝受正覺普護正教，是第二大願。諸世界中諸佛出興，始從住兜率宮，乃至退墮入胎、住胎、初生、出家、證正覺、請轉法輪、入大涅槃，皆往其所受行供養初不捨離，是第三大願。諸菩薩行曠大無量，不雜諸波羅蜜所攝善淨諸地，出生總分別分同相異相共轉不共轉等諸菩薩行，如實如地道說，修治波羅蜜教誡教授，授已住持，發起出生如是等心，是第四大願。無餘眾生界，有色無色、有想無想、卵生胎生濕生化生，三界同入六趣共居，諸生順去名色所攝，無餘眾生界皆悉成熟，令入佛法，斷除諸趣，安立於一切智智，是第五大願。無餘諸世界曠大無量，若細若麁、若橫若倒、若平住等，同入共居，順去十方分分猶如帝網，入於分分以智順行，是第六大願。一切土即一土、一土即一切土，平等清淨無量國土普皆莊嚴，離諸煩惱淨道具足，無量智相眾生充滿，入佛上妙境界，隨眾生心示現令其歡喜，是第七大願。為與諸菩薩同一心故，為不共善根聚集故，為與諸菩薩同一攀緣常不離菩薩平等故，為發起自心入如來威神故，為得不退行神通故，為遊行諸世界故，為影到諸大眾論故，為自身順入諸生處故，為具足不思議大乘故，為行菩薩行故，是第八大願。為昇不退轉行菩薩行故，為身口意業不空故，即於見時令決定佛法故，為即出一音聲時令入智慧故，為即於信時令轉煩惱故，為得如大藥王身故，為行諸菩薩行故，是第九大願。為於諸世界中正覺阿耨多羅三藐三菩提故，為於一毛道中及餘一切毛道中皆現出生、坐道場、轉法輪、大般涅槃故，為以智慧入佛大境界威神故，為於一切眾生界如其深心佛應出時開悟令得寂靜而示現故，為正覺一法一切法悉涅槃相故，為出一音聲令諸眾生心歡喜故，為現大涅槃而不斷行力故，為現大智慧地安立諸法故，為以佛境界法智神通普遍諸世界故，是第十大願。如是等大欲大出生，十大願為首。滿此十大願已，建立菩薩阿僧祇百千餘願，得住菩薩歡喜地，此名願波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已解釋巧方便波羅蜜，我今當說願波羅蜜。諸菩薩最初有十大願，所謂供養給侍諸佛無餘，是第一大願。於彼佛所持大正法，攝受正覺普護正教，是第二大願。諸世界中諸佛出興，始從住兜率宮，乃至退墮入胎、住胎、初生、出家、證正覺、請轉法輪、入大涅槃，皆往其所受行供養初不捨離，是第三大願。諸菩薩行曠大無量，不雜諸波羅蜜所攝善淨諸地，出生總分別分同相異相共轉不共轉等諸菩薩行，如實如地道說，修治波羅蜜教誡教授，授已住持，發起出生如是等心，是第四大願。無餘眾生界，有色無色、有想無想、卵生胎生濕生化生，三界同入六趣共居，諸生順去名色所攝，無餘眾生界皆悉成熟，令入佛法，斷除諸趣，安立於一切智智，是第五大願。無餘諸世界曠大無量，若細若麁、若橫若倒、若平住等，同入共居，順去十方分分猶如帝網，入於分分以智順行，是第六大願。一切土即一土、一土即一切土，平等清淨無量國土普皆莊嚴，離諸煩惱淨道具足，無量智相眾生充滿，入佛上妙境界，隨眾生心示現令其歡喜，是第七大願。為與諸菩薩同一心故，為不共善根聚集故，為與諸菩薩同一攀緣常不離菩薩平等故，為發起自心入如來威神故，為得不退行神通故，為遊行諸世界故，為影到諸大眾論故，為自身順入諸生處故，為具足不思議大乘故，為行菩薩行故，是第八大願。為昇不退轉行菩薩行故，為身口意業不空故，即於見時令決定佛法故，為即出一音聲時令入智慧故，為即於信時令轉煩惱故，為得如大藥王身故，為行諸菩薩行故，是第九大願。為於諸世界中正覺阿耨多羅三藐三菩提故，為於一毛道中及餘一切毛道中皆現出生、坐道場、轉法輪、大般涅槃故，為以智慧入佛大境界威神故，為於一切眾生界如其深心佛應出時開悟令得寂靜而示現故，為正覺一法一切法悉涅槃相故，為出一音聲令諸眾生心歡喜故，為現大涅槃而不斷行力故，為現大智慧地安立諸法故，為以佛境界法智神通普遍諸世界故，是第十大願。如是等大欲大出生，十大願為首。滿此十大願已，建立菩薩阿僧祇百千餘願，得住菩薩歡喜地，此名願波羅蜜。

已解釋願波羅蜜，我今當說力波羅蜜。此中略說諸菩薩有七種力，謂福報生力、神通力、信力、精進力、念力、三摩提力、般若力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已解釋願波羅蜜，我今當說力波羅蜜。此中略說諸菩薩有七種力，謂福報生力、神通力、信力、精進力、念力、三摩提力、般若力。

福報生力者，如十小象力當一龍象力，十龍象力當一香象力，十香象力當一大香象力，十大香象力當一大力士力，十大力士力當一半那羅延力，十半那羅延力當一那羅延力，十那羅延力當一大那羅延力，十大那羅延力當一過百劫菩薩力，十過百劫菩薩力當一過百千劫菩薩力，十過百千劫菩薩力當一得忍菩薩力，十得忍菩薩力當一最後生菩薩力。住此力已，菩薩即於生時能行七步。十最後生菩薩生時力，乃當菩薩少年時力。菩薩住此力已，趣菩提場成等正覺。得正覺已，以過百千功德力故，成就如來正遍知一種處非處力。如是等十力成就，此名諸佛菩薩及餘少分眾生福報生力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 福報生力者，如十小象力當一龍象力，十龍象力當一香象力，十香象力當一大香象力，十大香象力當一大力士力，十大力士力當一半那羅延力，十半那羅延力當一那羅延力，十那羅延力當一大那羅延力，十大那羅延力當一過百劫菩薩力，十過百劫菩薩力當一過百千劫菩薩力，十過百千劫菩薩力當一得忍菩薩力，十得忍菩薩力當一最後生菩薩力。住此力已，菩薩即於生時能行七步。十最後生菩薩生時力，乃當菩薩少年時力。菩薩住此力已，趣菩提場成等正覺。得正覺已，以過百千功德力故，成就如來正遍知一種處非處力。如是等十力成就，此名諸佛菩薩及餘少分眾生福報生力。

神通力者，謂四神足善修多作已，以此希有神通力故，得調伏諸眾生等。彼以希有神力，顯現若色若力、若住持等。若諸眾生應以此色像得調伏者，即以此色像於彼彼眾生所示現，或佛色像、或獨覺色像、或聲聞色像，如是或釋梵護世、轉輪王等色像，若復諸餘色像，乃至畜生色像。為調伏眾生故，示現如是色像。若有多力憍慢瞋怒兇惡自高眾生，應以此力得調伏者，即現此力，或大力士力、或四分那羅延力、或半那羅延力、或一那羅延力。以此力故，須彌山王高十六萬八千踰闍那、寬八萬四千踰闍那，以三指舉取，如舉菴摩勒果，擲置他方世界，而四天王天及三十三天等無所嬈惱，於菩薩力亦不減損。又此三千大千世界雖復寬曠，從於水界乃至有頂，置之手掌經劫而住。於諸神通道具足示現如是等力。若有憍慢增上慢瞋怒兇惡自高眾生，說法調伏，令離憍慢增上慢瞋怒兇惡等。彼得如是神足住持智已，以此住持智有所住持隨意皆得，若以大海為牛迹即成牛迹，若以牛迹為大海即成大海，若以劫燒為水聚者即成水聚，若以水聚為火聚者即成火聚，若以火聚為風聚者即成風聚，若以風聚為火聚者即成火聚。如是若以此住持，隨所住持下中上法既住持已，無有人能震動隱沒。所謂若釋若梵若魔及餘世間同法者，除佛世尊，於眾生類中無有眾生於菩薩所住持法震動隱沒，以住持力故。為彼種種勝上喜踊尊敬眾生說法。彼神足力高出自在，過魔煩惱、入佛境界覺諸眾生，聚集宿世善根資糧，魔及魔身天等不能障礙。此名菩薩神通力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 神通力者，謂四神足善修多作已，以此希有神通力故，得調伏諸眾生等。彼以希有神力，顯現若色若力、若住持等。若諸眾生應以此色像得調伏者，即以此色像於彼彼眾生所示現，或佛色像、或獨覺色像、或聲聞色像，如是或釋梵護世、轉輪王等色像，若復諸餘色像，乃至畜生色像。為調伏眾生故，示現如是色像。若有多力憍慢瞋怒兇惡自高眾生，應以此力得調伏者，即現此力，或大力士力、或四分那羅延力、或半那羅延力、或一那羅延力。以此力故，須彌山王高十六萬八千踰闍那、寬八萬四千踰闍那，以三指舉取，如舉菴摩勒果，擲置他方世界，而四天王天及三十三天等無所嬈惱，於菩薩力亦不減損。又此三千大千世界雖復寬曠，從於水界乃至有頂，置之手掌經劫而住。於諸神通道具足示現如是等力。若有憍慢增上慢瞋怒兇惡自高眾生，說法調伏，令離憍慢增上慢瞋怒兇惡等。彼得如是神足住持智已，以此住持智有所住持隨意皆得，若以大海為牛迹即成牛迹，若以牛迹為大海即成大海，若以劫燒為水聚者即成水聚，若以水聚為火聚者即成火聚，若以火聚為風聚者即成風聚，若以風聚為火聚者即成火聚。如是若以此住持，隨所住持下中上法既住持已，無有人能震動隱沒。所謂若釋若梵若魔及餘世間同法者，除佛世尊，於眾生類中無有眾生於菩薩所住持法震動隱沒，以住持力故。為彼種種勝上喜踊尊敬眾生說法。彼神足力高出自在，過魔煩惱、入佛境界覺諸眾生，聚集宿世善根資糧，魔及魔身天等不能障礙。此名菩薩神通力。

信力者，於佛法僧及菩薩行中，信解一向不可沮壞。若惡魔作佛身來，隨於何法欲壞其信，菩薩以信解力故，彼不能動菩薩信力。此名信力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信力者，於佛法僧及菩薩行中，信解一向不可沮壞。若惡魔作佛身來，隨於何法欲壞其信，菩薩以信解力故，彼不能動菩薩信力。此名信力。

精進力者，菩薩若發起精進，與彼彼善法相應時，於彼彼處得牢固力。隨所受行，若天若人不能動壞令其中止。此名精進力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 精進力者，菩薩若發起精進，與彼彼善法相應時，於彼彼處得牢固力。隨所受行，若天若人不能動壞令其中止。此名精進力。

念力者，住彼彼法處其心安止，諸餘煩惱不能散亂。以念力持故破諸煩惱，彼諸煩惱不能破壞菩薩所念。此名念力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念力者，住彼彼法處其心安止，諸餘煩惱不能散亂。以念力持故破諸煩惱，彼諸煩惱不能破壞菩薩所念。此名念力。

三摩提力者，於憒閙中行遠離行，諸有音聲及語道所出，不為聲刺障礙初禪，行善覺觀不礙二禪，生於愛喜不礙三禪，成熟眾生攝受諸法未曾捨廢不礙四禪。如是遊四種禪，諸禪惡對不能破壞。雖遊諸禪，而不隨禪生。此名菩薩三摩提力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三摩提力者，於憒閙中行遠離行，諸有音聲及語道所出，不為聲刺障礙初禪，行善覺觀不礙二禪，生於愛喜不礙三禪，成熟眾生攝受諸法未曾捨廢不礙四禪。如是遊四種禪，諸禪惡對不能破壞。雖遊諸禪，而不隨禪生。此名菩薩三摩提力。

般若力者，謂世出世法中不可壞智，於生生中不由師教，諸所作業工巧明處乃至世間最勝難作難忍，菩薩皆得現前。若出世法救度於世，菩薩智慧隨順入已，彼天人阿修羅眾不能破壞。此名般若力。如是等菩薩七力已略解說，若欲具演無有邊際。此名菩薩力波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 般若力者，謂世出世法中不可壞智，於生生中不由師教，諸所作業工巧明處乃至世間最勝難作難忍，菩薩皆得現前。若出世法救度於世，菩薩智慧隨順入已，彼天人阿修羅眾不能破壞。此名般若力。如是等菩薩七力已略解說，若欲具演無有邊際。此名菩薩力波羅蜜。

已解釋力波羅蜜，我今當說智波羅蜜。此中若世間所行書論印算數等，及界論(謂風黃痰癊等性)、方論(謂醫方論)，治諸乾痟顛狂鬼持等病、破諸蠱毒，又作戲笑所攝文章談謔等，令生歡喜。出生村城園苑、陂湖池井、華果藥物及林叢等，示現金銀、摩尼、琉璃、貝(石白如貝)玉、珊瑚等寶性，入於日月薄蝕、星宿、地動、夢怪等事，建立相諸身分支節等。知於禁戒行處、禪那神通、無量無色處，及餘正覺相應利樂眾生等彼岸。又復知諸世界成壞，隨世界成、隨世界壞皆悉了知。又知業集故世界成、業盡故世界壞。知世界若干時成住、知世界若干時壞住。知諸地界水界風界火界，若大若小若無量等差別。知極細微塵，亦知所有微塵聚集微塵分散。知世界中所有地微塵數，如是亦知水火風等微塵數。知所有眾生身微塵數、國土身微塵數。知諸眾生麁身細身差別，乃至亦知微塵合成地獄、畜生、餓鬼、阿修羅、天、人等身。知欲、色、無色界成壞，及知彼小大無量等差別。知眾生身中業身、報身、色身，知國土身中小大染淨，及撗住、倒住、平住等方網差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已解釋力波羅蜜，我今當說智波羅蜜。此中若世間所行書論印算數等，及界論(謂風黃痰癊等性)、方論(謂醫方論)，治諸乾痟顛狂鬼持等病、破諸蠱毒，又作戲笑所攝文章談謔等，令生歡喜。出生村城園苑、陂湖池井、華果藥物及林叢等，示現金銀、摩尼、琉璃、貝(石白如貝)玉、珊瑚等寶性，入於日月薄蝕、星宿、地動、夢怪等事，建立相諸身分支節等。知於禁戒行處、禪那神通、無量無色處，及餘正覺相應利樂眾生等彼岸。又復知諸世界成壞，隨世界成、隨世界壞皆悉了知。又知業集故世界成、業盡故世界壞。知世界若干時成住、知世界若干時壞住。知諸地界水界風界火界，若大若小若無量等差別。知極細微塵，亦知所有微塵聚集微塵分散。知世界中所有地微塵數，如是亦知水火風等微塵數。知所有眾生身微塵數、國土身微塵數。知諸眾生麁身細身差別，乃至亦知微塵合成地獄、畜生、餓鬼、阿修羅、天、人等身。知欲、色、無色界成壞，及知彼小大無量等差別。知眾生身中業身、報身、色身，知國土身中小大染淨，及撗住、倒住、平住等方網差別。

知業報身中差別名字身。知聲聞、獨覺、菩薩身中差別名字身。知如來身中正覺身、願身、化身、住持身、形色相好莊嚴身、威光身、意念身、福身、法身。知智身中若善分別、若如理思惟、若果相應攝、若世出世、若安立三乘、若共法不共法、若出道非出道、若學無學。知法身中平等不動，安立世諦處所名字、安立眾生非眾生法、安立佛法聖眾。知虛空身中無量身，入一切處非身真實無邊無色身差別。得出生如是等身智。又得命自在、心自在、眾具自在、業自在、願自在、信解自在、神通自在、智自在、生自在、法自在。得如是等十自在已，為不思議智者、無量智者、不退智者。如是等智有八萬四千行相，是菩薩所知智波羅蜜。如是隨分解釋智波羅蜜，若欲具演，唯佛世尊乃能解說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知業報身中差別名字身。知聲聞、獨覺、菩薩身中差別名字身。知如來身中正覺身、願身、化身、住持身、形色相好莊嚴身、威光身、意念身、福身、法身。知智身中若善分別、若如理思惟、若果相應攝、若世出世、若安立三乘、若共法不共法、若出道非出道、若學無學。知法身中平等不動，安立世諦處所名字、安立眾生非眾生法、安立佛法聖眾。知虛空身中無量身，入一切處非身真實無邊無色身差別。得出生如是等身智。又得命自在、心自在、眾具自在、業自在、願自在、信解自在、神通自在、智自在、生自在、法自在。得如是等十自在已，為不思議智者、無量智者、不退智者。如是等智有八萬四千行相，是菩薩所知智波羅蜜。如是隨分解釋智波羅蜜，若欲具演，唯佛世尊乃能解說。

此六波羅蜜， 總菩提資糧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此六波羅蜜， 總菩提資糧，

猶如虛空中， 盡攝於諸物。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如虛空中， 盡攝於諸物。

如所解釋六波羅蜜中，總攝一切菩提資糧，譬如虛空行住諸物，有識無識悉攝在中。如是其餘聞資糧等諸資糧，攝在六波羅蜜中同相無異，應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如所解釋六波羅蜜中，總攝一切菩提資糧，譬如虛空行住諸物，有識無識悉攝在中。如是其餘聞資糧等諸資糧，攝在六波羅蜜中同相無異，應知。