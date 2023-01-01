菩提資糧論卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提資糧論卷第一

聖者龍樹本 比丘自在釋 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖者龍樹本 比丘自在釋

大隋南印度三藏達磨笈多譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大隋南印度三藏達磨笈多譯

今於諸佛所， 合掌而頂敬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今於諸佛所， 合掌而頂敬，

我當如教說， 佛菩提資糧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我當如教說， 佛菩提資糧。

佛者，於一切所應知中得覺，此為佛義，如所應知而知故。又於無智睡眠中覺故。覺者，覺寤為義，以離無智睡故。又諸釋梵等不覺此覺，唯是名聲普遍三界者所能覺故。一切諸佛乃覺此覺，以一切種遍智唯佛所知。非諸聲聞獨覺菩薩，以不共法具足故。諸者，無闕故，謂過去未來現在等。頂者，上分故。合掌者，攝手故。敬者，向禮故。我說者，自分別故。如教者，彼彼經中種種已說，今亦如彼教說故。佛者，離無智故。菩提者，一切智智故。資糧者，能滿菩提法故，譬如世間瓶盈、釜盈等。盈是滿義，如是以滿菩提法為菩提資糧。又以持為義，譬如世間共行日攝於熱、月攝於冷。攝是持義，如是以持菩提法為菩提資糧。言資糧者即是持義。又以長養為義，譬如世間有能滿千或百或十，或唯自滿或難自滿。菩提資糧亦復如是，以長養菩提為義。又以因為義，如舍城車等因中說言，舍資糧、城資糧、車資糧。如是於生菩提因緣法中，說名菩提資糧。又以眾分具足為義，譬如祭祀分中杓火等具足名為祭祀，非不具足。亦如身分，頭手足等具足得名為身，非不具足。施分亦如是，施者施物、受者迴向，此等具足名施資糧，非不具足。戒等資糧亦如是。是故眾分具足義是資糧義。如是我說菩提資糧，是能滿者、持者、長養者、菩提因者、菩提分具足者，皆其義也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛者，於一切所應知中得覺，此為佛義，如所應知而知故。又於無智睡眠中覺故。覺者，覺寤為義，以離無智睡故。又諸釋梵等不覺此覺，唯是名聲普遍三界者所能覺故。一切諸佛乃覺此覺，以一切種遍智唯佛所知。非諸聲聞獨覺菩薩，以不共法具足故。諸者，無闕故，謂過去未來現在等。頂者，上分故。合掌者，攝手故。敬者，向禮故。我說者，自分別故。如教者，彼彼經中種種已說，今亦如彼教說故。佛者，離無智故。菩提者，一切智智故。資糧者，能滿菩提法故，譬如世間瓶盈、釜盈等。盈是滿義，如是以滿菩提法為菩提資糧。又以持為義，譬如世間共行日攝於熱、月攝於冷。攝是持義，如是以持菩提法為菩提資糧。言資糧者即是持義。又以長養為義，譬如世間有能滿千或百或十，或唯自滿或難自滿。菩提資糧亦復如是，以長養菩提為義。又以因為義，如舍城車等因中說言，舍資糧、城資糧、車資糧。如是於生菩提因緣法中，說名菩提資糧。又以眾分具足為義，譬如祭祀分中杓火等具足名為祭祀，非不具足。亦如身分，頭手足等具足得名為身，非不具足。施分亦如是，施者施物、受者迴向，此等具足名施資糧，非不具足。戒等資糧亦如是。是故眾分具足義是資糧義。如是我說菩提資糧，是能滿者、持者、長養者、菩提因者、菩提分具足者，皆其義也。

何能說無闕， 菩提諸資糧？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何能說無闕， 菩提諸資糧？

唯獨有諸佛， 別得無邊覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯獨有諸佛， 別得無邊覺。

何能者，何力也。若聲聞、若菩薩，少分覺知，無力能故。若欲說諸菩提資糧無闕無餘，唯是諸佛。別得無邊覺者，言無邊覺，謂非少分覺故。以佛世尊於無邊應知義中覺知無礙，是故佛名無邊覺者。又於欲樂及自疲苦、斷常有無等邊見中覺而不著，以所覺無邊，是故佛名無邊覺者。問：何故資糧唯佛能說，餘人不能答？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何能者，何力也。若聲聞、若菩薩，少分覺知，無力能故。若欲說諸菩提資糧無闕無餘，唯是諸佛。別得無邊覺者，言無邊覺，謂非少分覺故。以佛世尊於無邊應知義中覺知無礙，是故佛名無邊覺者。又於欲樂及自疲苦、斷常有無等邊見中覺而不著，以所覺無邊，是故佛名無邊覺者。問：何故資糧唯佛能說，餘人不能答？

佛體無邊德， 覺資糧為根， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛體無邊德， 覺資糧為根，

是故覺資糧， 亦無有邊際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故覺資糧， 亦無有邊際。

佛體者，即佛身也，以彼佛體具足無邊功德故，說佛體無邊德。功德者，謂可稱讚義，若可稱讚則名功德。又是數數作義，譬如數數誦習經書，彼則說名作功德者。又是牢固義，譬如作繩，或合二為功、或合三為功。又是增長義，譬如息利，或增二為功、或增三為功。又是依止義，譬如諸物各以依止為功。如是佛體為戒定等無邊差別功德依止故，說佛體有無邊功德。覺資糧為根者，彼菩提資糧與佛體無邊功德為根本故。根者，建立義。菩提者，智也。根即資糧，以彼資糧能建立一切智智，是故資糧為佛體根本。良由佛體有無邊功德，須以無邊功德成彼佛體，是故資糧亦無邊際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛體者，即佛身也，以彼佛體具足無邊功德故，說佛體無邊德。功德者，謂可稱讚義，若可稱讚則名功德。又是數數作義，譬如數數誦習經書，彼則說名作功德者。又是牢固義，譬如作繩，或合二為功、或合三為功。又是增長義，譬如息利，或增二為功、或增三為功。又是依止義，譬如諸物各以依止為功。如是佛體為戒定等無邊差別功德依止故，說佛體有無邊功德。覺資糧為根者，彼菩提資糧與佛體無邊功德為根本故。根者，建立義。菩提者，智也。根即資糧，以彼資糧能建立一切智智，是故資糧為佛體根本。良由佛體有無邊功德，須以無邊功德成彼佛體，是故資糧亦無邊際。

當說彼少分， 敬禮佛菩薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當說彼少分， 敬禮佛菩薩，

是諸菩薩等， 次佛應供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是諸菩薩等， 次佛應供養。

彼諸資糧無邊而智有邊，是以說彼資糧不能無闕，故言當說彼少分敬禮佛菩薩。問：應禮佛，以一切眾生中最勝故。何義此中亦禮菩薩？答：是諸菩薩等次佛，應供養故。諸菩薩等從初發心乃至覺場，皆應供養。菩薩有七種，一初發心、二正修行、三得無生忍、四灌頂、五一生所繫、六最後生、七詣覺場。此等菩薩於諸佛後次應供養，以身口意及外物等而供養之。初發心者，未得地；正修行者乃至七地；得無生忍者住第八地；灌頂者住第十地；一生所繫者方入兜率陀；最後生者兜率陀處住；詣覺場者欲受用一切智智。於七種菩薩中，初發心菩薩一切眾生皆應禮敬，何況餘者。何以故？深心寬大故，如來教量故。初發心菩薩發菩提心時，於十方分無減、諸佛土無減、諸眾生無減，以慈遍滿發菩提心：若未度眾生我當度之；未解脫者我當解脫；未穌息者我當蘇息；未寂滅者我當寂滅。應聲聞者我當令入聲聞乘中；應獨覺者我當令入獨覺乘中；應大乘者我當令入大乘之中。欲令眾生悉得寂滅，非為寂滅少分眾生。以是深心寬大故，一切眾生皆應禮敬。何者為如來教量？如世尊說：迦葉！譬如新月便應作禮，非為滿月。如是迦葉！若信我者，應當禮敬諸菩薩等，非為如來。何以故？從於菩薩出如來故。又聲聞乘中亦說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸資糧無邊而智有邊，是以說彼資糧不能無闕，故言當說彼少分敬禮佛菩薩。問：應禮佛，以一切眾生中最勝故。何義此中亦禮菩薩？答：是諸菩薩等次佛，應供養故。諸菩薩等從初發心乃至覺場，皆應供養。菩薩有七種，一初發心、二正修行、三得無生忍、四灌頂、五一生所繫、六最後生、七詣覺場。此等菩薩於諸佛後次應供養，以身口意及外物等而供養之。初發心者，未得地；正修行者乃至七地；得無生忍者住第八地；灌頂者住第十地；一生所繫者方入兜率陀；最後生者兜率陀處住；詣覺場者欲受用一切智智。於七種菩薩中，初發心菩薩一切眾生皆應禮敬，何況餘者。何以故？深心寬大故，如來教量故。初發心菩薩發菩提心時，於十方分無減、諸佛土無減、諸眾生無減，以慈遍滿發菩提心：若未度眾生我當度之；未解脫者我當解脫；未穌息者我當蘇息；未寂滅者我當寂滅。應聲聞者我當令入聲聞乘中；應獨覺者我當令入獨覺乘中；應大乘者我當令入大乘之中。欲令眾生悉得寂滅，非為寂滅少分眾生。以是深心寬大故，一切眾生皆應禮敬。何者為如來教量？如世尊說：迦葉！譬如新月便應作禮，非為滿月。如是迦葉！若信我者，應當禮敬諸菩薩等，非為如來。何以故？從於菩薩出如來故。又聲聞乘中亦說：

於彼知法者， 若老若年少， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼知法者， 若老若年少，

應供養恭敬， 如梵志事火。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應供養恭敬， 如梵志事火。

以是故，諸菩薩等次於佛後皆應供養。如偈說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是故，諸菩薩等次於佛後皆應供養。如偈說：

紹持佛種者， 勝餘少分行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 紹持佛種者， 勝餘少分行，

是故諸菩薩， 次佛後供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故諸菩薩， 次佛後供養。

慈與虛空等， 普遍諸眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈與虛空等， 普遍諸眾生，

是故最勝子， 次佛後供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故最勝子， 次佛後供養。

於諸眾生類， 大悲猶如子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸眾生類， 大悲猶如子，

是故此佛子， 次佛後供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故此佛子， 次佛後供養。

悲心利眾生， 無二似虛空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悲心利眾生， 無二似虛空，

是故無畏者， 次佛後供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故無畏者， 次佛後供養。

一切時如父， 增長諸眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切時如父， 增長諸眾生，

是故諸菩薩， 次佛後供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故諸菩薩， 次佛後供養。

猶如地水火， 眾生常受用， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如地水火， 眾生常受用，

是故施樂者， 次佛後供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故施樂者， 次佛後供養。

唯為利眾生， 捨離自樂因， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯為利眾生， 捨離自樂因，

是故彼一切， 次佛後供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故彼一切， 次佛後供養。

佛及佛之餘， 皆從初心出， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛及佛之餘， 皆從初心出，

是故諸菩薩， 次佛後供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故諸菩薩， 次佛後供養。

問：尊者已正說資糧教緣起，今應說資糧體。答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：尊者已正說資糧教緣起，今應說資糧體。答：

既為菩薩母， 亦為諸佛母， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既為菩薩母， 亦為諸佛母，

般若波羅蜜， 是覺初資糧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 般若波羅蜜， 是覺初資糧。

以般若波羅蜜是諸菩薩母故，為菩提初資糧。何以故？以最勝故。如諸身根中眼根最勝、諸身分中頭為最勝，諸波羅蜜中般若波羅蜜最勝亦如是。以般若波羅蜜最勝故，為初資糧。又前行故，如諸法中信為前行，諸波羅蜜中般若波羅蜜前行亦如是。以彼陀那若不迴向菩提，則非陀那波羅蜜。如是尸羅等不迴向菩提，亦非尸羅等波羅蜜。迴向菩提即是般若，由般若前行故能迴向。以是前行故，諸波羅蜜中般若波羅蜜為菩提初資糧。又是諸波羅蜜三輪淨因體故。以般若波羅蜜為諸波羅蜜三輪淨因體，是故般若波羅蜜為菩提初資糧。三輪淨者，菩薩於般若波羅蜜中行布施時，不念自身，以離取自身故；不念受者差別，以斷一切處分別故；不念施果，以諸法不來不出相故。如是菩薩得三輪淨施。如淨施，淨戒等亦如是。以此般若波羅蜜是彼諸波羅蜜三輪淨因體故，般若波羅蜜為菩提初資糧。又大果故，般若波羅蜜大果勝諸波羅蜜。如經說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以般若波羅蜜是諸菩薩母故，為菩提初資糧。何以故？以最勝故。如諸身根中眼根最勝、諸身分中頭為最勝，諸波羅蜜中般若波羅蜜最勝亦如是。以般若波羅蜜最勝故，為初資糧。又前行故，如諸法中信為前行，諸波羅蜜中般若波羅蜜前行亦如是。以彼陀那若不迴向菩提，則非陀那波羅蜜。如是尸羅等不迴向菩提，亦非尸羅等波羅蜜。迴向菩提即是般若，由般若前行故能迴向。以是前行故，諸波羅蜜中般若波羅蜜為菩提初資糧。又是諸波羅蜜三輪淨因體故。以般若波羅蜜為諸波羅蜜三輪淨因體，是故般若波羅蜜為菩提初資糧。三輪淨者，菩薩於般若波羅蜜中行布施時，不念自身，以離取自身故；不念受者差別，以斷一切處分別故；不念施果，以諸法不來不出相故。如是菩薩得三輪淨施。如淨施，淨戒等亦如是。以此般若波羅蜜是彼諸波羅蜜三輪淨因體故，般若波羅蜜為菩提初資糧。又大果故，般若波羅蜜大果勝諸波羅蜜。如經說：

菩提心福德， 及以攝受法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提心福德， 及以攝受法，

於空若信解， 價勝十六分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於空若信解， 價勝十六分。

《鞞羅摩經》中大果因緣，此中應說。以是大果故，般若波羅蜜為菩提初資糧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 《鞞羅摩經》中大果因緣，此中應說。以是大果故，般若波羅蜜為菩提初資糧。

問：何故般若波羅蜜得為菩薩母？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何故般若波羅蜜得為菩薩母？

答：以能生故，方便所攝。般若生諸菩薩，令求無上菩提，不求聲聞獨覺。以是生佛體因故，般若波羅蜜為菩薩母。又置於五波羅蜜中故，如言冥鉢囉膩波低也。冥為性，鉢囉膩波低為誦，即此性相是為摩多(摩多翻為母，於字聲論中摩多字從冥鉢囉膩波低語中出。冥是摩多體性，鉢囉膩波低是誦摩多義，鉢囉膩波低正翻為置，故以置為母義)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：以能生故，方便所攝。般若生諸菩薩，令求無上菩提，不求聲聞獨覺。以是生佛體因故，般若波羅蜜為菩薩母。又置於五波羅蜜中故，如言冥鉢囉膩波低也。冥為性，鉢囉膩波低為誦，即此性相是為摩多(摩多翻為母，於字聲論中摩多字從冥鉢囉膩波低語中出。冥是摩多體性，鉢囉膩波低是誦摩多義，鉢囉膩波低正翻為置，故以置為母義)。

譬如母生子，時或置床敷、或置地上。般若波羅蜜亦如是，生彼求菩提菩薩時，置於施等五波羅蜜中。以能置求菩提菩薩故，說般若波羅蜜為菩薩母。又以量故，如言茫摩泥也。茫為性，摩泥為誦，即此性相是為摩多(於字聲論中摩多字又從茫摩泥語中出，茫亦是體性，摩泥是誦其義，摩泥正翻為量，故以量為母義)。譬如母生子已隨時籌量：如是我子，以此食故身增，以此故損減。菩薩亦如是，以般若波羅蜜自量其身：我應如是布施，我應如是持戒等。以是自量因緣故，說般若波羅蜜為菩薩母。又以斟量故，譬如量物有鉢邏薩他、有阿宅迦、有突嚧挐、有佉梨底等(如此間合升斗斛之類)。斟量諸菩薩亦如是，此初發心、此修行、此得忍等。以斟量因緣故，說般若波羅蜜為菩薩母。又以修多羅中誦故，所謂於諸經中作母名誦，彼等經中有名稱遍諸佛國菩薩名毘摩羅吉利帝，說伽他言(舊云維摩詰者，不正)： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如母生子，時或置床敷、或置地上。般若波羅蜜亦如是，生彼求菩提菩薩時，置於施等五波羅蜜中。以能置求菩提菩薩故，說般若波羅蜜為菩薩母。又以量故，如言茫摩泥也。茫為性，摩泥為誦，即此性相是為摩多(於字聲論中摩多字又從茫摩泥語中出，茫亦是體性，摩泥是誦其義，摩泥正翻為量，故以量為母義)。譬如母生子已隨時籌量：如是我子，以此食故身增，以此故損減。菩薩亦如是，以般若波羅蜜自量其身：我應如是布施，我應如是持戒等。以是自量因緣故，說般若波羅蜜為菩薩母。又以斟量故，譬如量物有鉢邏薩他、有阿宅迦、有突嚧挐、有佉梨底等(如此間合升斗斛之類)。斟量諸菩薩亦如是，此初發心、此修行、此得忍等。以斟量因緣故，說般若波羅蜜為菩薩母。又以修多羅中誦故，所謂於諸經中作母名誦，彼等經中有名稱遍諸佛國菩薩名毘摩羅吉利帝，說伽他言(舊云維摩詰者，不正)：

般若波羅蜜， 菩薩仁者母， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 般若波羅蜜， 菩薩仁者母，

善方便為父， 慈悲以為女。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善方便為父， 慈悲以為女。

復有餘經亦如是誦。以修多羅量故，說般若波羅蜜為菩薩母。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有餘經亦如是誦。以修多羅量故，說般若波羅蜜為菩薩母。

問：何故般若波羅蜜亦為諸佛母？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何故般若波羅蜜亦為諸佛母？

答：以出生及顯示無障礙智故。過去未來現在諸佛，由般若波羅蜜阿含故，煩惱已盡、當盡、今盡。以是出生故，般若波羅蜜為諸佛母。顯示無障礙智者，以過去未來現在諸佛世尊顯示無障礙智，皆般若波羅蜜中顯。以是顯示無障礙智故，諸佛亦以般若波羅蜜為母。此中有輸盧迦： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：以出生及顯示無障礙智故。過去未來現在諸佛，由般若波羅蜜阿含故，煩惱已盡、當盡、今盡。以是出生故，般若波羅蜜為諸佛母。顯示無障礙智者，以過去未來現在諸佛世尊顯示無障礙智，皆般若波羅蜜中顯。以是顯示無障礙智故，諸佛亦以般若波羅蜜為母。此中有輸盧迦：

由大悲相應， 般若波羅蜜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由大悲相應， 般若波羅蜜，

於無為險岸， 佛子能超過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於無為險岸， 佛子能超過。

得到無等覺， 利攝諸眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得到無等覺， 利攝諸眾生，

智度為母故， 大人能如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智度為母故， 大人能如是。

由得智度故， 乃得成佛體， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由得智度故， 乃得成佛體，

故為諸佛母， 勝仙之所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故為諸佛母， 勝仙之所說。

何故此名般若波羅蜜？以不與聲聞獨覺共故，名般若波羅蜜。於上更無所應知故，名般若波羅蜜。此智到一切彼岸故，名般若波羅蜜。此般若波羅蜜餘無能勝故，名般若波羅蜜。三世平等故，名般若波羅蜜。虛空無邊平等故，名般若波羅蜜。如是等勝因緣，如《般若波羅蜜經》中說，故名般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何故此名般若波羅蜜？以不與聲聞獨覺共故，名般若波羅蜜。於上更無所應知故，名般若波羅蜜。此智到一切彼岸故，名般若波羅蜜。此般若波羅蜜餘無能勝故，名般若波羅蜜。三世平等故，名般若波羅蜜。虛空無邊平等故，名般若波羅蜜。如是等勝因緣，如《般若波羅蜜經》中說，故名般若波羅蜜。

問：已略說菩提初資糧，第二資糧今應說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：已略說菩提初資糧，第二資糧今應說。

施戒忍進定， 及此五之餘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施戒忍進定， 及此五之餘，

皆由智度故， 波羅蜜所攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆由智度故， 波羅蜜所攝。

此中陀那波羅蜜為第二菩提資糧。以般若前行故，菩薩為菩提而行布施，是故施為第二資糧。於中生他身意樂，因名布施，非為作苦。彼有二種，謂財施、法施。財施亦有二種，謂共識、不共識。共識亦有二種，謂內及外。若施自身支節、若全身施，是為內施。若施男女妻妾及二足四足等，是為外施。不共識亦有二種，謂可食、不可食。此有多種，若施身內受用飲食等物，是為可食。若施身外受用香鬘所攝、金銀珍寶、衣服土田財物、園池遊戲處等，是為不可食，然可受用。法施亦有二種，謂世間、出世間。若因法施，於流轉中(舊云生死者，非正翻名，今改為流轉也。已後諸云流轉者，皆是此義)出生可愛身根境界，是為世間。若因法施果報越度流轉，是為出世間。彼財施、法施各有二種，謂有著、無著。若為自身、若為資生、若為勝果，悕望相續以財法施，是為有著。若為利益安樂一切眾生、若為無障礙智，是為無著。其餘更有無畏施等，亦隨順入財施中。彼二種施果及餘氣(謂津液也)，具如大乘經說。此中當略說偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中陀那波羅蜜為第二菩提資糧。以般若前行故，菩薩為菩提而行布施，是故施為第二資糧。於中生他身意樂，因名布施，非為作苦。彼有二種，謂財施、法施。財施亦有二種，謂共識、不共識。共識亦有二種，謂內及外。若施自身支節、若全身施，是為內施。若施男女妻妾及二足四足等，是為外施。不共識亦有二種，謂可食、不可食。此有多種，若施身內受用飲食等物，是為可食。若施身外受用香鬘所攝、金銀珍寶、衣服土田財物、園池遊戲處等，是為不可食，然可受用。法施亦有二種，謂世間、出世間。若因法施，於流轉中(舊云生死者，非正翻名，今改為流轉也。已後諸云流轉者，皆是此義)出生可愛身根境界，是為世間。若因法施果報越度流轉，是為出世間。彼財施、法施各有二種，謂有著、無著。若為自身、若為資生、若為勝果，悕望相續以財法施，是為有著。若為利益安樂一切眾生、若為無障礙智，是為無著。其餘更有無畏施等，亦隨順入財施中。彼二種施果及餘氣(謂津液也)，具如大乘經說。此中當略說偈：

飲食及被服， 隨須皆布施， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 飲食及被服， 隨須皆布施，

亦施花鬘燈， 末香與音樂； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦施花鬘燈， 末香與音樂；

或施諸美味， 藥物及猗枕， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或施諸美味， 藥物及猗枕，

養病之所須， 并醫人給侍； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 養病之所須， 并醫人給侍；

男女與妻妾， 奴婢及倉庫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 男女與妻妾， 奴婢及倉庫，

莊飾諸婇女， 隨須皆布施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 莊飾諸婇女， 隨須皆布施。

所有諸寶物， 種種莊嚴具， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有諸寶物， 種種莊嚴具，

象馬車乘等， 妙物盡施之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 象馬車乘等， 妙物盡施之。

園林修道處， 池井集會堂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 園林修道處， 池井集會堂，

土田并雜物， 客舍等皆施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 土田并雜物， 客舍等皆施。

若二足四足， 若復一洲渚， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若二足四足， 若復一洲渚，

村落與國都， 及王境悉施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 村落與國都， 及王境悉施。

施所玩好物， 利樂悕須者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施所玩好物， 利樂悕須者，

為諸眾生依， 怖者施無畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為諸眾生依， 怖者施無畏。

施其所難捨， 手足眼耳鼻， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施其所難捨， 手足眼耳鼻，

亦施心與頭， 舉身悉能捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦施心與頭， 舉身悉能捨。

修行布施時， 常於受者所， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行布施時， 常於受者所，

應生福田想， 亦如善眷屬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應生福田想， 亦如善眷屬。

布施諸果報， 具足善聚集， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 布施諸果報， 具足善聚集，

迴向為自他， 成佛及淨土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迴向為自他， 成佛及淨土。

菩薩所行施， 正迴向佛體， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩所行施， 正迴向佛體，

此菩薩陀那， 得名波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此菩薩陀那， 得名波羅蜜。

若彼若此岸， 亦無能說者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若彼若此岸， 亦無能說者，

施果到於彼， 說為施彼岸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施果到於彼， 說為施彼岸。

今說施主差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今說施主差別。

不貪於愛果， 悲故三輪淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不貪於愛果， 悲故三輪淨，

正覺說彼施， 是為求菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正覺說彼施， 是為求菩提。

我已作此事， 正作當亦作， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我已作此事， 正作當亦作，

若作如是捨， 傭賃非布施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若作如是捨， 傭賃非布施。

貪增施果故， 隨須即能捨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貪增施果故， 隨須即能捨，

說為息利人， 智念非施主。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說為息利人， 智念非施主。

不貪增益果， 唯以悲心施， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不貪增益果， 唯以悲心施，

此名真施主， 餘皆是商販。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此名真施主， 餘皆是商販。

如大雲遍雨， 諸處等心施， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如大雲遍雨， 諸處等心施，

此名大施主， 餘皆是少分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此名大施主， 餘皆是少分。

施及施果報， 哀愍與須者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施及施果報， 哀愍與須者，

施主於眾人， 猶如其父母。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施主於眾人， 猶如其父母。

不念所施物， 受者及施者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不念所施物， 受者及施者，

而常樂布施， 此名為施主。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而常樂布施， 此名為施主。

若不分別佛， 菩提與菩薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若不分別佛， 菩提與菩薩，

而為菩提施， 彼當速成佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而為菩提施， 彼當速成佛。

問：已解釋陀那波羅蜜，今應說尸羅波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：已解釋陀那波羅蜜，今應說尸羅波羅蜜。

答：波羅蜜義如前解釋，尸羅義今當說。以尸羅故說為尸羅。言尸羅者謂習近也，此是體相。又本性義，如世間有樂戒、苦戒等。又清涼義，為不悔因，離心熱憂惱故。又安隱義，能為他世樂因故。又安靜義，能建立止觀故。又寂滅義，得涅槃樂因故。又端嚴義，以能莊飾故。又淨潔義，能洗惡戒垢故。又頭首義，能為入眾無怯弱因故。又讚歎義，能生名稱故。此戒是身口意善行所轉生，於中遠離殺生、不與取、欲邪行等，是三種身戒。遠離妄語、破壞語、麁惡語、雜戲語等，是四種口戒。遠離貪、瞋、邪見等，是三種意戒。如是等身口意善行所轉生十種戒，與貪瞋癡所生十種惡行為對治。彼十種惡行下中上常習近故，墮於地獄、畜生、閻摩世等。如前數十種善行戒，若不與覺分相應，下中上常習近故，隨福上上差別，當得天人差別。若與覺分相應十種善行，戒上上常習近多作，故當得聲聞地及菩薩地中轉勝差別。又此菩薩戒聚，有六十五種無盡，如《無盡意經》中說當知。又略說有二種戒，謂平等種蒔戒、不平等種蒔戒。平等種蒔戒者，以此善身口意積聚故，於生生中種蒔，若界若富樂、若聲聞獨覺、若相報若淨土、若成熟眾生、若正遍覺等，彼皆說名平等種蒔戒。與此相違，名不平等種蒔戒。復有二種戒，謂有作戒、無作戒。若於有作中有所作者，名有作戒。與此相違，名無作戒。復有九種戒，謂凡夫戒、外道五通戒、人戒、欲界天子戒、色界天子戒、無色界天子戒、諸學無學聲聞戒、獨覺戒、菩薩戒。凡夫戒者，入生處故盡。外道五通戒者，神通退故盡。人戒者，十善業道盡故盡。欲界天子戒者，福盡故盡。色界天子戒者，禪那盡故盡。無色界天子戒者，三摩鉢帝盡故盡。諸學無學聲聞戒者，究竟涅槃故盡。獨覺戒者，闕大悲故盡。菩薩戒者則無有盡，以此戒能顯明諸戒故，種子相續無盡故，菩薩相續無盡故，如來戒無盡故。以此因緣，菩薩戒者說名無盡。諸菩薩戒，迴向菩提故，說名戒波羅蜜。此中有輸盧迦： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：波羅蜜義如前解釋，尸羅義今當說。以尸羅故說為尸羅。言尸羅者謂習近也，此是體相。又本性義，如世間有樂戒、苦戒等。又清涼義，為不悔因，離心熱憂惱故。又安隱義，能為他世樂因故。又安靜義，能建立止觀故。又寂滅義，得涅槃樂因故。又端嚴義，以能莊飾故。又淨潔義，能洗惡戒垢故。又頭首義，能為入眾無怯弱因故。又讚歎義，能生名稱故。此戒是身口意善行所轉生，於中遠離殺生、不與取、欲邪行等，是三種身戒。遠離妄語、破壞語、麁惡語、雜戲語等，是四種口戒。遠離貪、瞋、邪見等，是三種意戒。如是等身口意善行所轉生十種戒，與貪瞋癡所生十種惡行為對治。彼十種惡行下中上常習近故，墮於地獄、畜生、閻摩世等。如前數十種善行戒，若不與覺分相應，下中上常習近故，隨福上上差別，當得天人差別。若與覺分相應十種善行，戒上上常習近多作，故當得聲聞地及菩薩地中轉勝差別。又此菩薩戒聚，有六十五種無盡，如《無盡意經》中說當知。又略說有二種戒，謂平等種蒔戒、不平等種蒔戒。平等種蒔戒者，以此善身口意積聚故，於生生中種蒔，若界若富樂、若聲聞獨覺、若相報若淨土、若成熟眾生、若正遍覺等，彼皆說名平等種蒔戒。與此相違，名不平等種蒔戒。復有二種戒，謂有作戒、無作戒。若於有作中有所作者，名有作戒。與此相違，名無作戒。復有九種戒，謂凡夫戒、外道五通戒、人戒、欲界天子戒、色界天子戒、無色界天子戒、諸學無學聲聞戒、獨覺戒、菩薩戒。凡夫戒者，入生處故盡。外道五通戒者，神通退故盡。人戒者，十善業道盡故盡。欲界天子戒者，福盡故盡。色界天子戒者，禪那盡故盡。無色界天子戒者，三摩鉢帝盡故盡。諸學無學聲聞戒者，究竟涅槃故盡。獨覺戒者，闕大悲故盡。菩薩戒者則無有盡，以此戒能顯明諸戒故，種子相續無盡故，菩薩相續無盡故，如來戒無盡故。以此因緣，菩薩戒者說名無盡。諸菩薩戒，迴向菩提故，說名戒波羅蜜。此中有輸盧迦：

猶如父愛功力子， 亦如自身愛壽命， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如父愛功力子， 亦如自身愛壽命，

出離有愛戒亦爾， 大心健者之所愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出離有愛戒亦爾， 大心健者之所愛。

此戒牟尼習近已， 解脫於欲離有愛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此戒牟尼習近已， 解脫於欲離有愛，

似烏凡人所棄捨， 智者常當愛此戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 似烏凡人所棄捨， 智者常當愛此戒。

此戒利益於自他， 令身端嚴離憂乏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此戒利益於自他， 令身端嚴離憂乏，

此世他世勝莊嚴， 是戒智者當所愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此世他世勝莊嚴， 是戒智者當所愛。

此戒不由於他力， 非不可得非乞求， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此戒不由於他力， 非不可得非乞求，

皆因自力而得之， 是故上人愛此戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆因自力而得之， 是故上人愛此戒。

財物國境并土地， 自身肌肉及以頭， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 財物國境并土地， 自身肌肉及以頭，

皆能捨之不捨戒， 為欲淨彼勝菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆能捨之不捨戒， 為欲淨彼勝菩提。

假使從天墜於地， 設令自地昇於天， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假使從天墜於地， 設令自地昇於天，

為滿離垢無染地， 應當決定不移動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為滿離垢無染地， 應當決定不移動。

若已滿足戒方便， 此時即得第二地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若已滿足戒方便， 此時即得第二地，

既得離垢清淨地， 是時成就心所欲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既得離垢清淨地， 是時成就心所欲。

若復天人修羅世， 及畜生中可化者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若復天人修羅世， 及畜生中可化者，

善知教化方便已， 隨念往彼利益之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善知教化方便已， 隨念往彼利益之。

或以布施攝眾生， 或以愛語入其意， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或以布施攝眾生， 或以愛語入其意，

或復與其安隱利， 或與同事助其力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或復與其安隱利， 或與同事助其力，

或在人中為其主， 或居天眾而自在， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或在人中為其主， 或居天眾而自在，

彼彼方便引導之， 悉當安置於白法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼彼方便引導之， 悉當安置於白法。

具足實戒神通故， 便能乾竭於大海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足實戒神通故， 便能乾竭於大海，

世間盡時火增盛， 於剎那頃悉能滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間盡時火增盛， 於剎那頃悉能滅。

觀於世間種種惱， 惱而生病由離親， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀於世間種種惱， 惱而生病由離親，

智者有戒通方便， 為世親依示勝道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者有戒通方便， 為世親依示勝道。

問：已解釋尸羅波羅蜜，今應說羼提波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：已解釋尸羅波羅蜜，今應說羼提波羅蜜。

答：此中羼提者，若身若心受諸苦樂，其志堪忍，不高不下、心無染濁，此名略說羼提。若自在說，則施設為三，謂身住持、心住持、法住持。於中身住持忍者，謂身所遭苦，若外有心無心不愛之觸，所生身苦堪忍不計，此名身住持忍。外所生者，謂以食因緣故起怖瞋癡，及蚊虻蛇虎師子熊等二足四足多足，諸有心物無量因緣逼惱於身，或復來乞手足耳鼻頭目支節而割截之。於此惡事心無悶亂亦無動異，此名身住持忍。又暴風盛日寒熱雨雹擊觸因緣，諸無心物來逼惱時，遍身苦切而能安受，此亦名忍。又內身所起界動因緣故，風黃痰癊及起所生四百四病極為身苦，於逼惱時能忍不計，亦名身住持忍。於中心住持忍者，若有罵詈瞋嫌呵責毀謗挫辱欺誑等不愛語道來逼惱時，其心不動亦無濁亂，此名心住持忍。又八種世法所觸，謂得利失利、好名惡名、譏譽、苦樂中，心無高下不動如山，是名心住持忍。又斷順眠瞋故，無殺害心、無結恨心、無鬪諍心、無訴訟心，自護護他，於眾生中慈心相應，與悲共行起歡喜意恒作捨心，此等亦名心住持忍。於中法住持忍者，於內於外如實觀察故。外者，謂罵詈殺害等。罵詈者，聲字和合同時不散，以剎那故、字空故、聲如響故，不可說次第相應義，此中無有罵詈，但諸餘凡夫虛妄分別而生瞋怒。若字與聲自性義中知不可得，心則隨順不相違背，平等忍受，此名法住持忍。又於殺害者所當作是念：身非害者，身若無心則如草木壁影等故。心亦非害者，以心非色，無所觸礙故。於第一義中無殺害者。作是觀時，不見殺害，堪能忍之，此名法住持忍。內者，謂觀內法時，作如是念：色如聚沫從緣而起，無動作故、不自生故、空故、離我我所故。受如泡，想如陽焰，行如芭蕉，識如幻，從緣而起、無動作故、不自生故、剎那生滅故、空故、離我我所故。於中色非我、色非我所，如是受想行識，識非我識非我所，此等諸法從緣而生，若從緣生則自性無生，若自性無生則無能害者。如是觀時，若內若外諸法自性皆不可得，此名法住持忍。若於身心法中作自性觀時，即是順無生忍。此名略說羼提波羅蜜。如修多羅中具說。此中有聖者頌： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：此中羼提者，若身若心受諸苦樂，其志堪忍，不高不下、心無染濁，此名略說羼提。若自在說，則施設為三，謂身住持、心住持、法住持。於中身住持忍者，謂身所遭苦，若外有心無心不愛之觸，所生身苦堪忍不計，此名身住持忍。外所生者，謂以食因緣故起怖瞋癡，及蚊虻蛇虎師子熊等二足四足多足，諸有心物無量因緣逼惱於身，或復來乞手足耳鼻頭目支節而割截之。於此惡事心無悶亂亦無動異，此名身住持忍。又暴風盛日寒熱雨雹擊觸因緣，諸無心物來逼惱時，遍身苦切而能安受，此亦名忍。又內身所起界動因緣故，風黃痰癊及起所生四百四病極為身苦，於逼惱時能忍不計，亦名身住持忍。於中心住持忍者，若有罵詈瞋嫌呵責毀謗挫辱欺誑等不愛語道來逼惱時，其心不動亦無濁亂，此名心住持忍。又八種世法所觸，謂得利失利、好名惡名、譏譽、苦樂中，心無高下不動如山，是名心住持忍。又斷順眠瞋故，無殺害心、無結恨心、無鬪諍心、無訴訟心，自護護他，於眾生中慈心相應，與悲共行起歡喜意恒作捨心，此等亦名心住持忍。於中法住持忍者，於內於外如實觀察故。外者，謂罵詈殺害等。罵詈者，聲字和合同時不散，以剎那故、字空故、聲如響故，不可說次第相應義，此中無有罵詈，但諸餘凡夫虛妄分別而生瞋怒。若字與聲自性義中知不可得，心則隨順不相違背，平等忍受，此名法住持忍。又於殺害者所當作是念：身非害者，身若無心則如草木壁影等故。心亦非害者，以心非色，無所觸礙故。於第一義中無殺害者。作是觀時，不見殺害，堪能忍之，此名法住持忍。內者，謂觀內法時，作如是念：色如聚沫從緣而起，無動作故、不自生故、空故、離我我所故。受如泡，想如陽焰，行如芭蕉，識如幻，從緣而起、無動作故、不自生故、剎那生滅故、空故、離我我所故。於中色非我、色非我所，如是受想行識，識非我識非我所，此等諸法從緣而生，若從緣生則自性無生，若自性無生則無能害者。如是觀時，若內若外諸法自性皆不可得，此名法住持忍。若於身心法中作自性觀時，即是順無生忍。此名略說羼提波羅蜜。如修多羅中具說。此中有聖者頌：

怨親及中人， 悲念常平等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 怨親及中人， 悲念常平等，

瞋因尚無有， 何得瞋眾生？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瞋因尚無有， 何得瞋眾生？

善修習常慈， 眾生同己體， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善修習常慈， 眾生同己體，

平等無有二， 云何怒眾生？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 平等無有二， 云何怒眾生？

心常捨離瞋， 多生於愛喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心常捨離瞋， 多生於愛喜，

健者既無礙， 云何與世違？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 健者既無礙， 云何與世違？

於諸眾生所， 常求作利祐， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸眾生所， 常求作利祐，

云何無瞋恚， 得加眾生惡？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何無瞋恚， 得加眾生惡？

世間八法觸， 其心不動搖， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間八法觸， 其心不動搖，

譬如口吹山， 應知彼得忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如口吹山， 應知彼得忍。

深心離諸垢， 礙事不能污， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深心離諸垢， 礙事不能污，

如泥泥虛空， 應知彼得忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如泥泥虛空， 應知彼得忍。

於身無所愛， 於命不亦貪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於身無所愛， 於命不亦貪，

諸怨悉不能， 動其相續志。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸怨悉不能， 動其相續志。

於非可愛聲， 安心猶如響， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於非可愛聲， 安心猶如響，

諸言亦如化， 忍心便在手。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸言亦如化， 忍心便在手。

不於五眾中， 取我及命相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不於五眾中， 取我及命相，

身亦非我所， 應知彼得忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身亦非我所， 應知彼得忍。

若不見於我， 及我所自性， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若不見於我， 及我所自性，

便得無生忍， 佛子最安隱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 便得無生忍， 佛子最安隱。