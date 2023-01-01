發菩提心經論
天親菩薩造 後秦 鳩摩羅什譯2卷CBETA T1659大于一万字 2 h
向佛经 GPT 提问
第 2 卷
發菩提心經論卷下
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天親菩薩造
天親菩薩造
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後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯
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毘梨耶波羅蜜品第七
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云何菩薩修行精進？精進若為自利他利及二俱利，如是精進則能莊嚴菩提之道。菩薩為欲調伏眾生令離苦惱，故修精進。修精進者，於一切時常勤修集清淨梵行，捨離怠慢心不放逸，於諸艱難不饒益事，心常精勤終不退沒，是名菩薩初精進心。修精進故，能得世間出世間上妙善法，是名自利。教化眾生令勤修善，是名利他。以己所修菩提正因，化諸眾生令同己利，是名俱利。因修精進，獲得轉勝清淨妙果，超越諸地乃至速成正覺，是名莊嚴菩提之道。精進有二種，一者為求無上道故、二者廣欲拔濟眾苦而起精進。菩薩成就十念，乃能發心勤行精進。云何十念？一者念佛無量功德、二者念法不思議解脫、三者念僧清淨無染、四者念行大慈安立眾生、五者念行大悲拔濟眾苦、六者念正定聚勸樂修善、七者念邪定聚拔令反本、八者念諸餓鬼飢渴熱惱、九者念諸畜生長受眾苦、十者念諸地獄備受燒煮。菩薩如是思惟十念，三寶功德我當修集，慈悲正定我當勸勵，邪定眾生三惡道苦我當拔濟。如是思惟專念不亂，日夜勤修無有休廢，是名能起正念精進。菩薩精進復有四事，所謂修行四正勤道，未生惡法遮令不起、已生惡法速令除斷、未生善法方便令生、已生善法修滿增廣。菩薩如是修四正勤道而無休息，是名精進。是勤精進，能壞一切諸煩惱界，增長無上菩提正因。菩薩若能受於一切身心大苦，為欲安立諸眾生故而不疲惓，是名精進。菩薩遠離惡時諂曲邪精進已，修正精進，所謂修信、施、戒、忍、定、慧、慈悲喜捨，欲作已作當作至心常行精進無悔，於諸善法及拔濟眾苦如救頭然心不退沒，是名精進。菩薩雖復不惜身命，然為拔濟眾苦救護正法當應愛惜、不捨威儀常修善法。修善法時心無懈怠，失身命時不捨如法，是名菩薩修菩提道勤行精進。懈怠之人不能一時一切布施，不能持戒、忍於眾苦、勤行精進、攝心念定、分別善惡。是故說言六波羅蜜，因於精進而得增長。若菩薩摩訶薩精進增上，則能疾得阿耨多羅三藐三菩提。菩薩發大莊嚴而起精進，復有四事，一者發大莊嚴、二者積集勇健、三者修諸善根、四者教化眾生。云何菩薩發大莊嚴？於諸生死心能堪忍不計劫數，於無量無邊百千萬億那由他恒河沙阿僧祇劫當成佛道心不疲倦，是名不懈莊嚴精進。菩薩積集勇健而起精進，若三千大千世界滿中盛火，為見佛故、為聞法故、為安止眾生於善法故，要當從是火中而過；為調伏眾生，心善安止於大悲中，是名勇健精進。菩薩修習善根而起精進，如所發起一切善根，悉以迴向阿耨多羅三藐三菩提，為欲成就一切智故，是名修習善根精進。菩薩
云何菩薩修行精進？精進若為自利他利及二俱利，如是精進則能莊嚴菩提之道。菩薩為欲調伏眾生令離苦惱，故修精進。修精進者，於一切時常勤修集清淨梵行，捨離怠慢心不放逸，於諸艱難不饒益事，心常精勤終不退沒，是名菩薩初精進心。修精進故，能得世間出世間上妙善法，是名自利。教化眾生令勤修善，是名利他。以己所修菩提正因，化諸眾生令同己利，是名俱利。因修精進，獲得轉勝清淨妙果，超越諸地乃至速成正覺，是名莊嚴菩提之道。精進有二種，一者為求無上道故、二者廣欲拔濟眾苦而起精進。菩薩成就十念，乃能發心勤行精進。云何十念？一者念佛無量功德、二者念法不思議解脫、三者念僧清淨無染、四者念行大慈安立眾生、五者念行大悲拔濟眾苦、六者念正定聚勸樂修善、七者念邪定聚拔令反本、八者念諸餓鬼飢渴熱惱、九者念諸畜生長受眾苦、十者念諸地獄備受燒煮。菩薩如是思惟十念，三寶功德我當修集，慈悲正定我當勸勵，邪定眾生三惡道苦我當拔濟。如是思惟專念不亂，日夜勤修無有休廢，是名能起正念精進。菩薩精進復有四事，所謂修行四正勤道，未生惡法遮令不起、已生惡法速令除斷、未生善法方便令生、已生善法修滿增廣。菩薩如是修四正勤道而無休息，是名精進。是勤精進，能壞一切諸煩惱界，增長無上菩提正因。菩薩若能受於一切身心大苦，為欲安立諸眾生故而不疲惓，是名精進。菩薩遠離惡時諂曲邪精進已，修正精進，所謂修信、施、戒、忍、定、慧、慈悲喜捨，欲作已作當作至心常行精進無悔，於諸善法及拔濟眾苦如救頭然心不退沒，是名精進。菩薩雖復不惜身命，然為拔濟眾苦救護正法當應愛惜、不捨威儀常修善法。修善法時心無懈怠，失身命時不捨如法，是名菩薩修菩提道勤行精進。懈怠之人不能一時一切布施，不能持戒、忍於眾苦、勤行精進、攝心念定、分別善惡。是故說言六波羅蜜，因於精進而得增長。若菩薩摩訶薩精進增上，則能疾得阿耨多羅三藐三菩提。菩薩發大莊嚴而起精進，復有四事，一者發大莊嚴、二者積集勇健、三者修諸善根、四者教化眾生。云何菩薩發大莊嚴？於諸生死心能堪忍不計劫數，於無量無邊百千萬億那由他恒河沙阿僧祇劫當成佛道心不疲倦，是名不懈莊嚴精進。菩薩積集勇健而起精進，若三千大千世界滿中盛火，為見佛故、為聞法故、為安止眾生於善法故，要當從是火中而過；為調伏眾生，心善安止於大悲中，是名勇健精進。菩薩修習善根而起精進，如所發起一切善根，悉以迴向阿耨多羅三藐三菩提，為欲成就一切智故，是名修習善根精進。菩薩
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教化眾生而起精進，眾生之性不可稱計，無量無邊同虛空界，菩薩立誓我當度之無有遺餘，為欲化度勤行精進，是名教化精進。取要言之，菩薩修助道功德助無上智慧，修集佛法而起精進。諸佛功德無量無邊，菩薩摩訶薩發大莊嚴所行精進亦復如是無量無邊。菩薩摩訶薩修行精進無離欲心拔眾苦故，是則具足毘梨耶波羅蜜。
教化眾生而起精進，眾生之性不可稱計，無量無邊同虛空界，菩薩立誓我當度之無有遺餘，為欲化度勤行精進，是名教化精進。取要言之，菩薩修助道功德助無上智慧，修集佛法而起精進。諸佛功德無量無邊，菩薩摩訶薩發大莊嚴所行精進亦復如是無量無邊。菩薩摩訶薩修行精進無離欲心拔眾苦故，是則具足毘梨耶波羅蜜。
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發菩提心經論禪那波羅蜜品第八
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云何菩薩修習禪定？禪定若為自利他利及二俱利，如是禪定則能莊嚴菩提之道。菩薩為欲調伏眾生令離苦惱，故修禪定。修禪定者，善攝其心，一切亂想不令妄干，行住坐臥係念在前，逆順觀察髑髏頂脊、臂肘胸脇、髖髀脛踝，安般數息，是名菩薩初修定心。修禪定故，不受眾惡心常悅樂，是名自利。教化眾生令修正念，是名利他。以己所修清淨三昧離惡覺觀，化諸眾生令同己利，是名俱利。因修禪定，獲得八解乃至首楞嚴金剛三昧，是名莊嚴菩提之道。禪定由三法生。云何為三？一從聞慧、二從思慧、三從修慧，從是三法漸漸而生一切三昧。云何聞慧？如所聞法心常愛樂，復作是念：無礙解脫等諸佛法，要因多聞而得成就。作是念已，於一切求法時轉加精勤，日夜常樂聽法無有厭足，是名聞慧。云何思慧？思念觀察一切有為法如實相，所謂無常苦空無我不淨，念念生滅不久敗壞。而諸眾生憂悲苦惱憎愛所繫，但為貪恚癡火所然，增長後世苦惱大聚，無有實性猶如幻化。見如是已，於一切有為法即生厭離，轉加精勤趣佛智慧，思惟如來智慧不可思議不可稱量，有大勢力無能勝者，能至無畏安隱大城不復轉還，能救無量苦惱眾生。如是知見佛無量智，見有為法無量苦惱，志願進求無上大乘，是名思慧。云何修慧？從初骨觀乃至阿耨多羅三藐三菩提，皆名修慧。離欲不善法、有覺有觀、離生喜樂入初禪。滅覺觀、內清淨、心一處、無覺無觀、定生喜樂入二禪。離喜故行捨、心念安慧、身受樂、諸賢聖能說能捨，常念受樂入三禪。斷苦斷樂故、先滅憂喜故，不苦不樂行捨念淨入四禪。過一切色相、滅一切有對相，不念一切別異相故，知無邊虛空，即入虛空無色定處。過一切虛空相，知無邊識，即入無色識定處。過一切識相，知無所有，即入無所有無色定處。過一切無所有處，知非有想非無想安隱，即入無色非有想非無想處。但隨順諸法行故而不樂著，求無上乘成最正覺，是名修慧。菩薩從是聞思修慧，精勤攝心，則能成就通、明、三昧、禪那波羅蜜。
云何菩薩修習禪定？禪定若為自利他利及二俱利，如是禪定則能莊嚴菩提之道。菩薩為欲調伏眾生令離苦惱，故修禪定。修禪定者，善攝其心，一切亂想不令妄干，行住坐臥係念在前，逆順觀察髑髏頂脊、臂肘胸脇、髖髀脛踝，安般數息，是名菩薩初修定心。修禪定故，不受眾惡心常悅樂，是名自利。教化眾生令修正念，是名利他。以己所修清淨三昧離惡覺觀，化諸眾生令同己利，是名俱利。因修禪定，獲得八解乃至首楞嚴金剛三昧，是名莊嚴菩提之道。禪定由三法生。云何為三？一從聞慧、二從思慧、三從修慧，從是三法漸漸而生一切三昧。云何聞慧？如所聞法心常愛樂，復作是念：無礙解脫等諸佛法，要因多聞而得成就。作是念已，於一切求法時轉加精勤，日夜常樂聽法無有厭足，是名聞慧。云何思慧？思念觀察一切有為法如實相，所謂無常苦空無我不淨，念念生滅不久敗壞。而諸眾生憂悲苦惱憎愛所繫，但為貪恚癡火所然，增長後世苦惱大聚，無有實性猶如幻化。見如是已，於一切有為法即生厭離，轉加精勤趣佛智慧，思惟如來智慧不可思議不可稱量，有大勢力無能勝者，能至無畏安隱大城不復轉還，能救無量苦惱眾生。如是知見佛無量智，見有為法無量苦惱，志願進求無上大乘，是名思慧。云何修慧？從初骨觀乃至阿耨多羅三藐三菩提，皆名修慧。離欲不善法、有覺有觀、離生喜樂入初禪。滅覺觀、內清淨、心一處、無覺無觀、定生喜樂入二禪。離喜故行捨、心念安慧、身受樂、諸賢聖能說能捨，常念受樂入三禪。斷苦斷樂故、先滅憂喜故，不苦不樂行捨念淨入四禪。過一切色相、滅一切有對相，不念一切別異相故，知無邊虛空，即入虛空無色定處。過一切虛空相，知無邊識，即入無色識定處。過一切識相，知無所有，即入無所有無色定處。過一切無所有處，知非有想非無想安隱，即入無色非有想非無想處。但隨順諸法行故而不樂著，求無上乘成最正覺，是名修慧。菩薩從是聞思修慧，精勤攝心，則能成就通、明、三昧、禪那波羅蜜。
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復次，菩薩修定復有十法行，不與聲聞辟支佛共。何等十？一者修定無有吾我，具足如來諸禪定故。二者修定不味不著，捨離染心不求己樂故。三者修定具諸通業，為知眾生諸心行故。四者修定為知眾心，度脫一切諸眾生故。五者修定行於大悲，斷諸眾生煩惱結故。六者修定諸禪三昧，善知入出過於三界故。七者修定常得自在，具足一切諸善法故。八者修定其心寂滅，勝於二乘諸禪三昧故。九者修定常入智慧，過諸世間到彼岸故。十者修定能興正法，紹隆三寶使不斷絕故。如是定者，不與聲聞辟支佛共。復次，為知一切眾生煩惱心故，是故修集諸禪定法助成住心，令此禪定住平等心，是名為定。如是等定，則等於空、無相、無願無作。空無相無願無作等者則眾生等，眾生等者則諸法等，入如是等是名為定。復次，菩薩雖隨世行不雜於世，捨世八法滅一切結，遠離憒閙樂於獨處。菩薩如是修行禪定，心安止住離世所作。復次，菩薩修定，具諸通智方便慧故。云何為通？云何為智？若見色相、若聞音聲、若知他心、若念過去、若能遍至諸佛世界，是名為通。若知色即法性，解了音聲心行性相寂滅三世平等，知諸佛界同虛空相而不證滅盡，是名為智。云何方便？云何為慧？入禪定時生大慈悲不捨誓願，心如金剛，觀諸佛世界，莊嚴菩提道場，是名方便。其心永寂，無我無眾生，思惟諸法本性不亂，見諸佛界同於虛空，觀所莊嚴同於寂滅，是名為慧。是名菩薩修行禪定，通智方便慧故差別，四事俱行，得近阿耨多羅三藐三菩提。菩薩摩訶薩修行禪定，無餘惡心，以不動法故，是則具足禪那波羅蜜。
復次，菩薩修定復有十法行，不與聲聞辟支佛共。何等十？一者修定無有吾我，具足如來諸禪定故。二者修定不味不著，捨離染心不求己樂故。三者修定具諸通業，為知眾生諸心行故。四者修定為知眾心，度脫一切諸眾生故。五者修定行於大悲，斷諸眾生煩惱結故。六者修定諸禪三昧，善知入出過於三界故。七者修定常得自在，具足一切諸善法故。八者修定其心寂滅，勝於二乘諸禪三昧故。九者修定常入智慧，過諸世間到彼岸故。十者修定能興正法，紹隆三寶使不斷絕故。如是定者，不與聲聞辟支佛共。復次，為知一切眾生煩惱心故，是故修集諸禪定法助成住心，令此禪定住平等心，是名為定。如是等定，則等於空、無相、無願無作。空無相無願無作等者則眾生等，眾生等者則諸法等，入如是等是名為定。復次，菩薩雖隨世行不雜於世，捨世八法滅一切結，遠離憒閙樂於獨處。菩薩如是修行禪定，心安止住離世所作。復次，菩薩修定，具諸通智方便慧故。云何為通？云何為智？若見色相、若聞音聲、若知他心、若念過去、若能遍至諸佛世界，是名為通。若知色即法性，解了音聲心行性相寂滅三世平等，知諸佛界同虛空相而不證滅盡，是名為智。云何方便？云何為慧？入禪定時生大慈悲不捨誓願，心如金剛，觀諸佛世界，莊嚴菩提道場，是名方便。其心永寂，無我無眾生，思惟諸法本性不亂，見諸佛界同於虛空，觀所莊嚴同於寂滅，是名為慧。是名菩薩修行禪定，通智方便慧故差別，四事俱行，得近阿耨多羅三藐三菩提。菩薩摩訶薩修行禪定，無餘惡心，以不動法故，是則具足禪那波羅蜜。
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發菩提心經論般若波羅蜜品第九
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云何菩薩修習智慧？智慧若為自利他利及二俱利，如是智慧則能莊嚴菩提之道。菩薩為欲調伏眾生令離苦惱，故修智慧。修智慧者，悉學一切世間之事，捨貪瞋癡、建立慈心，憐愍饒益一切眾生，常念拔濟為作將導，能分別說正道邪道及善惡報，是名菩薩初智慧心。修智慧故遠離無明，除煩惱障及智慧障，是名自利。教化眾生令得調伏，是名利他。以己所修無上菩提，化諸眾生令同己利，是名俱利。因修智慧，獲得初地乃至薩婆若智，是名莊嚴菩提之道。菩薩修行智慧，有二十心能漸建立。何謂二十？當發善欲親近善友心、捨離憍慢不放逸心、隨順教誨樂聽法心、聞法無厭善思惟心、行四梵行修正智心、觀不淨行生厭離心、觀四真諦十六聖心、觀十二因緣修明慧心、聞諸波羅蜜念欲修集心、觀無常苦無我寂滅心、觀空無相無願無作心、觀陰界入多過患心、降伏煩惱非伴侶心、護諸善法自伴侶心、抑制惡法令除斷心、修習正法令增廣心、雖修二乘常捨離心、聞菩薩藏樂奉行心、自利利他隨順增進諸善業心、持真實行求一切佛法心。復次，菩薩修行智慧，復有十法善思惟心，不與聲聞辟支佛共。何謂為十？思惟分別定慧根本、思惟不捨斷常二邊、思惟因緣生起諸法、思惟無眾生我人壽命、思惟無三世去來住法、思惟無發行而不斷因果、思惟法空而殖善不懈、思惟無相而度眾生不廢、思惟無願而求菩提不離、思惟無作而現受身不捨。復次，菩薩復有十二善入法門。何謂十二？善入空等三昧而不取證、善入諸禪三昧而不隨禪生、善入諸通智而不證無漏法、善入內觀法而不證決定、善入觀一切眾生空寂而不捨大慈、善入觀一切眾生無我而不捨大悲、善入生諸惡趣而非業故生、善入離欲而不證離欲法、善入捨所欲樂而不捨法樂、善入捨一切戲論諸覺而不捨方便諸觀、善入思量有為法多過患而不捨有為、善入無為法清淨遠離而不住無為。菩薩能修一切善入法門，即能善解三世空無所有。若作是觀，觀三世空智慧力故，若於三世諸佛所種無量功德，悉以迴向無上菩提，是名菩薩善觀三世方便。復次，雖見過去盡法不至未來，而常修善精進不懈；觀未來法雖無生出，不捨精進願向菩提；觀現在法雖念念滅，其心不忘發趣菩提，是名菩薩觀三世方便。過去已滅、未來未至、現在不住，雖如是觀心心數法生滅散壞，而常不捨聚集善根助菩提法，是名菩薩觀三世方便。復次，菩薩觀一切善不善、我無我、實不實、空不空、世諦真諦、正定邪定、有為無為、有漏無漏、黑法白法、生死涅槃，如法界性一相無相，此中無法可名無相，亦無有法以為無相，是則名
云何菩薩修習智慧？智慧若為自利他利及二俱利，如是智慧則能莊嚴菩提之道。菩薩為欲調伏眾生令離苦惱，故修智慧。修智慧者，悉學一切世間之事，捨貪瞋癡、建立慈心，憐愍饒益一切眾生，常念拔濟為作將導，能分別說正道邪道及善惡報，是名菩薩初智慧心。修智慧故遠離無明，除煩惱障及智慧障，是名自利。教化眾生令得調伏，是名利他。以己所修無上菩提，化諸眾生令同己利，是名俱利。因修智慧，獲得初地乃至薩婆若智，是名莊嚴菩提之道。菩薩修行智慧，有二十心能漸建立。何謂二十？當發善欲親近善友心、捨離憍慢不放逸心、隨順教誨樂聽法心、聞法無厭善思惟心、行四梵行修正智心、觀不淨行生厭離心、觀四真諦十六聖心、觀十二因緣修明慧心、聞諸波羅蜜念欲修集心、觀無常苦無我寂滅心、觀空無相無願無作心、觀陰界入多過患心、降伏煩惱非伴侶心、護諸善法自伴侶心、抑制惡法令除斷心、修習正法令增廣心、雖修二乘常捨離心、聞菩薩藏樂奉行心、自利利他隨順增進諸善業心、持真實行求一切佛法心。復次，菩薩修行智慧，復有十法善思惟心，不與聲聞辟支佛共。何謂為十？思惟分別定慧根本、思惟不捨斷常二邊、思惟因緣生起諸法、思惟無眾生我人壽命、思惟無三世去來住法、思惟無發行而不斷因果、思惟法空而殖善不懈、思惟無相而度眾生不廢、思惟無願而求菩提不離、思惟無作而現受身不捨。復次，菩薩復有十二善入法門。何謂十二？善入空等三昧而不取證、善入諸禪三昧而不隨禪生、善入諸通智而不證無漏法、善入內觀法而不證決定、善入觀一切眾生空寂而不捨大慈、善入觀一切眾生無我而不捨大悲、善入生諸惡趣而非業故生、善入離欲而不證離欲法、善入捨所欲樂而不捨法樂、善入捨一切戲論諸覺而不捨方便諸觀、善入思量有為法多過患而不捨有為、善入無為法清淨遠離而不住無為。菩薩能修一切善入法門，即能善解三世空無所有。若作是觀，觀三世空智慧力故，若於三世諸佛所種無量功德，悉以迴向無上菩提，是名菩薩善觀三世方便。復次，雖見過去盡法不至未來，而常修善精進不懈；觀未來法雖無生出，不捨精進願向菩提；觀現在法雖念念滅，其心不忘發趣菩提，是名菩薩觀三世方便。過去已滅、未來未至、現在不住，雖如是觀心心數法生滅散壞，而常不捨聚集善根助菩提法，是名菩薩觀三世方便。復次，菩薩觀一切善不善、我無我、實不實、空不空、世諦真諦、正定邪定、有為無為、有漏無漏、黑法白法、生死涅槃，如法界性一相無相，此中無法可名無相，亦無有法以為無相，是則名
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為一切法印不可壞印，於是印中亦無印相，是名真實智慧方便般若波羅蜜。發菩提心菩薩摩訶薩，應如是學、應如是行，如是行者即近阿耨多羅三藐三菩提。菩薩摩訶薩修行智慧心無所行，法性淨故，是則具足般若波羅蜜。
為一切法印不可壞印，於是印中亦無印相，是名真實智慧方便般若波羅蜜。發菩提心菩薩摩訶薩，應如是學、應如是行，如是行者即近阿耨多羅三藐三菩提。菩薩摩訶薩修行智慧心無所行，法性淨故，是則具足般若波羅蜜。
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發菩提心經論如實法門品第十
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解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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若善男子善女人修習六波羅蜜，求阿耨多羅三藐三菩提者，應離七法。何等為七？一者離惡知識。惡知識者，所謂教人捨離上信、上欲、上精進，集眾雜行。二者離於女色、貪著嗜欲、狎習世人而與執事。三者離於惡覺，自觀形容貪惜愛重，染著守護謂可久保。四者離於瞋恚暴慢嫉忌，興起諍訟壞亂善心。五者離於放逸憍慢懈怠，自恃小善輕蔑於人。六者離於外道書論，及世俗文頌綺飾言辭，非佛所說不應讚誦。七者不應親近邪見惡見。如是七法所應遠離。如來說言：不見更有餘法深障佛道，如此七法。是故菩薩應當遠離。若欲疾得無上菩提，當修七法。何謂為七？一者菩薩當親近善知識。善知識者，所謂諸佛及諸菩薩若聲聞人，能令菩薩住深法藏諸波羅蜜，亦是菩薩善知識也。二者菩薩應當親近出家，亦當親近阿蘭若法，離於女色及諸嗜欲，不與世人而共從事。三者菩薩應當自觀，形如糞土但盛臭穢，風寒熱血無可貪著，日當就死，宜思厭離精勤修道。四者菩薩應當常行和忍恭敬柔順，亦勸化他人令住忍中。五者菩薩應當修集精進常生慚愧，敬奉師長憐愍窮下，見厄苦者以身代之。六者菩薩應當修習方等大乘諸菩薩藏，佛所讚法受持讀誦。七者菩薩應當親近修習第一義諦，所謂實相一相無相。若諸菩薩欲疾逮得無上菩提，應當親近如是七法。復次，若人發菩提心，以有所得故，於無量阿僧祇劫修集慈悲喜捨、布施持戒忍辱精進禪定智慧，當知是人不離生死、不向菩提。何以故？有所得心及諸得見、陰界入見、我見人見眾生見壽命見、慈悲喜捨施戒忍進定智等見。取要言之，佛法僧見及涅槃見。如是有所得見即是執著，心執著者是名邪見。所以者何？邪見之人輪轉三界永離出要，是執著者亦復如是永離出要，終不能得阿耨多羅三藐三菩提。若人發菩提心，應當觀察是心空相。何等是心？云何空相？心名意識，即是識陰、意入、意界。心空相者，心無心相亦無作者。何以故？是心相空，無有作者、無使作者。若無作者，則無作相。若菩薩解了如是法者，於一切法即無執著，無執著故於諸善惡解無果報，於所習慈了無有我，於所習悲了無眾生，於所習喜了無有命，於所習捨了無有人，雖行布施不見施物，雖行持戒不見淨心，雖行忍辱不見眾生，雖行精進無離欲心，雖行禪學無除惡心，雖行智慧心無所行，於一切緣皆是智慧，而不著智慧、不得智慧、不見智慧。行者如是修行智慧，而無所修亦無不修，為化眾生現行六度而內清淨。行者如是善修其心，於一念頃所種善根，福德果報無量無邊，百千萬億阿僧祇劫不可窮盡，自然得近阿耨多
若善男子善女人修習六波羅蜜，求阿耨多羅三藐三菩提者，應離七法。何等為七？一者離惡知識。惡知識者，所謂教人捨離上信、上欲、上精進，集眾雜行。二者離於女色、貪著嗜欲、狎習世人而與執事。三者離於惡覺，自觀形容貪惜愛重，染著守護謂可久保。四者離於瞋恚暴慢嫉忌，興起諍訟壞亂善心。五者離於放逸憍慢懈怠，自恃小善輕蔑於人。六者離於外道書論，及世俗文頌綺飾言辭，非佛所說不應讚誦。七者不應親近邪見惡見。如是七法所應遠離。如來說言：不見更有餘法深障佛道，如此七法。是故菩薩應當遠離。若欲疾得無上菩提，當修七法。何謂為七？一者菩薩當親近善知識。善知識者，所謂諸佛及諸菩薩若聲聞人，能令菩薩住深法藏諸波羅蜜，亦是菩薩善知識也。二者菩薩應當親近出家，亦當親近阿蘭若法，離於女色及諸嗜欲，不與世人而共從事。三者菩薩應當自觀，形如糞土但盛臭穢，風寒熱血無可貪著，日當就死，宜思厭離精勤修道。四者菩薩應當常行和忍恭敬柔順，亦勸化他人令住忍中。五者菩薩應當修集精進常生慚愧，敬奉師長憐愍窮下，見厄苦者以身代之。六者菩薩應當修習方等大乘諸菩薩藏，佛所讚法受持讀誦。七者菩薩應當親近修習第一義諦，所謂實相一相無相。若諸菩薩欲疾逮得無上菩提，應當親近如是七法。復次，若人發菩提心，以有所得故，於無量阿僧祇劫修集慈悲喜捨、布施持戒忍辱精進禪定智慧，當知是人不離生死、不向菩提。何以故？有所得心及諸得見、陰界入見、我見人見眾生見壽命見、慈悲喜捨施戒忍進定智等見。取要言之，佛法僧見及涅槃見。如是有所得見即是執著，心執著者是名邪見。所以者何？邪見之人輪轉三界永離出要，是執著者亦復如是永離出要，終不能得阿耨多羅三藐三菩提。若人發菩提心，應當觀察是心空相。何等是心？云何空相？心名意識，即是識陰、意入、意界。心空相者，心無心相亦無作者。何以故？是心相空，無有作者、無使作者。若無作者，則無作相。若菩薩解了如是法者，於一切法即無執著，無執著故於諸善惡解無果報，於所習慈了無有我，於所習悲了無眾生，於所習喜了無有命，於所習捨了無有人，雖行布施不見施物，雖行持戒不見淨心，雖行忍辱不見眾生，雖行精進無離欲心，雖行禪學無除惡心，雖行智慧心無所行，於一切緣皆是智慧，而不著智慧、不得智慧、不見智慧。行者如是修行智慧，而無所修亦無不修，為化眾生現行六度而內清淨。行者如是善修其心，於一念頃所種善根，福德果報無量無邊，百千萬億阿僧祇劫不可窮盡，自然得近阿耨多
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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羅三藐三菩提。
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發菩提心經論空無相品第十一
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解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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往昔一時佛在迦蘭陀竹林，與諸大眾無量集會。爾時世尊斑宣正法，告諸大眾：如來所說諸法無性、空無所有，一切世間所難信解。何以故？色無縛無解，受想行識無縛無解。色無相離諸相，受想行識無相離諸相。色無念離諸念，受想行識無念離諸念。眼色耳聲鼻香舌味身觸意法亦復如是。無取無捨、無垢無淨、無去無來、無向無背、無闇無明、無癡無慧，非此岸、非彼岸、非中流，是名無縛。無縛故空，空名無相，無相亦空是名為空。空名無念，無念亦空，是名為空。空念亦空，是名為空。空中無善無惡，乃至亦無空相，是故名空。菩薩若如是知陰、界、入性，即不取著，是名法忍。菩薩如是忍故，得授記忍。諸佛子！譬如菩薩仰書虛空，悉寫如來十二部經。經無量劫佛法已滅，求法之人無所見聞，眾生顛倒造惡無邊。復有他方淨智慧人，憐愍眾生廣求佛法，行到於此見空中字，文畫分明即便識之，讀誦受持如所說行，廣演分別利益眾生。此書空者、識空字人可思議不？而得宣傳修習受持，引導眾生令離繫縛。諸佛子！如來說言，過去世時求菩提道，得值三十三億九萬八千諸佛。爾時皆為轉輪聖王，以一切樂具，供養諸佛及弟子眾，以有所得故不得授記。於後復值八萬四千億九萬辟支佛，亦以四事盡形供養。過是以後，復值六百二十萬一千二百六十一佛。爾時皆為轉輪聖王，以一切樂具盡形供養。諸佛滅後起七寶塔供養舍利，後佛出世奉迎勸請轉正法輪，供養如是百千萬億諸佛。是諸如來皆於空法中說諸法相，以有所得故亦不得授記。如是展轉乃至得值然燈佛興，見佛聞法，即得一切無生法忍，得是忍已乃得授記。然燈如來於空法中說諸法相，度脫無量百千眾生，而無所說亦無所度。牟尼世尊興出於世，於空法中說有文字，示教利喜普得受行，而無所示亦無受行。當知是法性相盡空，書者亦空、識者亦空、說者亦空、解者亦空，從本來空、未來亦空、現在亦空。而諸菩薩積集萬善方便力故，精勤不懈功德成滿，得阿耨多羅三藐三菩提，此實甚難不可思議。於無法中說諸法相，於無得中說有得法，如此之事諸佛境界，以無量智乃可得解，非是思量所能得知。新發意菩薩誠心敬仰愛樂菩提，信佛語故漸能得入。云何為信？信觀四諦，除諸煩惱妄見結縛，得阿羅漢。信觀十二因緣，滅除無明生起諸行，得辟支佛。信修四無量心、六波羅蜜得阿耨多羅三藐三菩提。是名信忍。眾生於無始生死取相執著不見法性，當先觀察自身五陰假名眾生，是中無我無有眾生。何以故？若有我者，我應自在。而諸眾生常為生老病死之所侵害不得自在，當
往昔一時佛在迦蘭陀竹林，與諸大眾無量集會。爾時世尊斑宣正法，告諸大眾：如來所說諸法無性、空無所有，一切世間所難信解。何以故？色無縛無解，受想行識無縛無解。色無相離諸相，受想行識無相離諸相。色無念離諸念，受想行識無念離諸念。眼色耳聲鼻香舌味身觸意法亦復如是。無取無捨、無垢無淨、無去無來、無向無背、無闇無明、無癡無慧，非此岸、非彼岸、非中流，是名無縛。無縛故空，空名無相，無相亦空是名為空。空名無念，無念亦空，是名為空。空念亦空，是名為空。空中無善無惡，乃至亦無空相，是故名空。菩薩若如是知陰、界、入性，即不取著，是名法忍。菩薩如是忍故，得授記忍。諸佛子！譬如菩薩仰書虛空，悉寫如來十二部經。經無量劫佛法已滅，求法之人無所見聞，眾生顛倒造惡無邊。復有他方淨智慧人，憐愍眾生廣求佛法，行到於此見空中字，文畫分明即便識之，讀誦受持如所說行，廣演分別利益眾生。此書空者、識空字人可思議不？而得宣傳修習受持，引導眾生令離繫縛。諸佛子！如來說言，過去世時求菩提道，得值三十三億九萬八千諸佛。爾時皆為轉輪聖王，以一切樂具，供養諸佛及弟子眾，以有所得故不得授記。於後復值八萬四千億九萬辟支佛，亦以四事盡形供養。過是以後，復值六百二十萬一千二百六十一佛。爾時皆為轉輪聖王，以一切樂具盡形供養。諸佛滅後起七寶塔供養舍利，後佛出世奉迎勸請轉正法輪，供養如是百千萬億諸佛。是諸如來皆於空法中說諸法相，以有所得故亦不得授記。如是展轉乃至得值然燈佛興，見佛聞法，即得一切無生法忍，得是忍已乃得授記。然燈如來於空法中說諸法相，度脫無量百千眾生，而無所說亦無所度。牟尼世尊興出於世，於空法中說有文字，示教利喜普得受行，而無所示亦無受行。當知是法性相盡空，書者亦空、識者亦空、說者亦空、解者亦空，從本來空、未來亦空、現在亦空。而諸菩薩積集萬善方便力故，精勤不懈功德成滿，得阿耨多羅三藐三菩提，此實甚難不可思議。於無法中說諸法相，於無得中說有得法，如此之事諸佛境界，以無量智乃可得解，非是思量所能得知。新發意菩薩誠心敬仰愛樂菩提，信佛語故漸能得入。云何為信？信觀四諦，除諸煩惱妄見結縛，得阿羅漢。信觀十二因緣，滅除無明生起諸行，得辟支佛。信修四無量心、六波羅蜜得阿耨多羅三藐三菩提。是名信忍。眾生於無始生死取相執著不見法性，當先觀察自身五陰假名眾生，是中無我無有眾生。何以故？若有我者，我應自在。而諸眾生常為生老病死之所侵害不得自在，當
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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知無我。無我即無作者，無作者亦無受者，法性清淨如實常住。如是觀察未能究竟，是名順忍。菩薩修信順忍已，不久當成最上法忍。
知無我。無我即無作者，無作者亦無受者，法性清淨如實常住。如是觀察未能究竟，是名順忍。菩薩修信順忍已，不久當成最上法忍。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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發菩提心經論功德持品第十二
發菩提心經論功德持品第十二
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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菩薩具足修無相心，而心未曾住於作業，是菩薩於諸業相知而故作，為修善根求菩提故不捨有為，為諸眾生修大悲故不住無為，為一切佛真妙智故不捨生死，為度無邊眾生令無餘故不住涅槃，是名菩薩摩訶薩深心求阿耨多羅三藐三菩提。諸佛子！菩薩成就十法，終不退失無上菩提。何謂為十？一者菩薩深發無上菩提之心，教化眾生亦令發心。二者常樂見佛，以己所珍奉施供養深種善根。三者為求法故以尊敬心供養法師，聽法無厭。四者若見比丘僧壞為二部，互起諍訟共相過惡，勤求方便令其和合。五者若見國土邪惡增上、佛法欲壞，能讀誦說乃至一偈令法不絕，專心護法不惜身命。六者見諸眾生恐畏苦惱，為作救護施以無畏。七者發勤修行，求如是等方等大乘甚深經法諸菩薩藏。八者得是法已受持讀誦，如所說行、如所說住。九者自住於法，亦能勸導令多眾生入是法中。十者入法中已能為解說，示教利喜開悟眾生。菩薩成就如是十法，於無上菩提終不退失。菩薩應當如是修行此經，如是經典不可思議，所謂能生一切大慈悲種。是經能開悟引導具縛眾生令其發心；是經能為向菩提者而作生因；是經能成一切菩薩無動之行；是經能為過去未來現在諸佛之所護念。若有善男子善女人，欲勤修集無上菩提，當廣宣流布如是經典，於閻浮提使不斷絕，令無量無邊眾生得聞是經。若有善男子善女人聞是經者，是諸人等悉得猛利不可思議大智慧聚，不可稱量福德果報。所以者何？是經能開無量清淨慧眼，能令佛種相續不斷，能救無量苦惱眾生，能照一切無明癡闇，能破四魔及諸魔業，能壞一切外道邪見，能滅一切煩惱大火，能消因緣生起諸行，能斷慳貪、破戒、瞋恚、懈怠、亂意、愚癡六極重病，能除業障、報障、法障、煩惱障、諸見障、無明障、智障、習障。取要言之，此經能令一切惡法消滅無餘，能令一切善法熾然增長。若有善男子善女人聞是經已，歡喜愛樂生希有心，當知是人已曾供養無量諸佛深種善根。所以者何？此經是三世諸佛之所履行，是故行者得聞是經，當自慶幸獲大善利。若有書寫讀誦此經，當知此人所獲福報無量無邊。所以者何？此經所緣無邊故，興發無量大誓願故，攝受一切諸眾生故，莊嚴無上大菩提故，所獲福報亦復如是無有限量。若能解其義趣如說修行，一切諸佛於阿僧祇劫，以無盡智說其福報亦不能盡。若有法師說是經處，當知是中便應起塔。何以故？是真實正法所出生處故。是經隨在國土城邑聚落寺廟精舍，當知是中即有法身。若人供養香花伎樂、懸繒幡蓋、歌唄讚歎、合掌恭敬，當知是人已紹佛種，況復具足受
菩薩具足修無相心，而心未曾住於作業，是菩薩於諸業相知而故作，為修善根求菩提故不捨有為，為諸眾生修大悲故不住無為，為一切佛真妙智故不捨生死，為度無邊眾生令無餘故不住涅槃，是名菩薩摩訶薩深心求阿耨多羅三藐三菩提。諸佛子！菩薩成就十法，終不退失無上菩提。何謂為十？一者菩薩深發無上菩提之心，教化眾生亦令發心。二者常樂見佛，以己所珍奉施供養深種善根。三者為求法故以尊敬心供養法師，聽法無厭。四者若見比丘僧壞為二部，互起諍訟共相過惡，勤求方便令其和合。五者若見國土邪惡增上、佛法欲壞，能讀誦說乃至一偈令法不絕，專心護法不惜身命。六者見諸眾生恐畏苦惱，為作救護施以無畏。七者發勤修行，求如是等方等大乘甚深經法諸菩薩藏。八者得是法已受持讀誦，如所說行、如所說住。九者自住於法，亦能勸導令多眾生入是法中。十者入法中已能為解說，示教利喜開悟眾生。菩薩成就如是十法，於無上菩提終不退失。菩薩應當如是修行此經，如是經典不可思議，所謂能生一切大慈悲種。是經能開悟引導具縛眾生令其發心；是經能為向菩提者而作生因；是經能成一切菩薩無動之行；是經能為過去未來現在諸佛之所護念。若有善男子善女人，欲勤修集無上菩提，當廣宣流布如是經典，於閻浮提使不斷絕，令無量無邊眾生得聞是經。若有善男子善女人聞是經者，是諸人等悉得猛利不可思議大智慧聚，不可稱量福德果報。所以者何？是經能開無量清淨慧眼，能令佛種相續不斷，能救無量苦惱眾生，能照一切無明癡闇，能破四魔及諸魔業，能壞一切外道邪見，能滅一切煩惱大火，能消因緣生起諸行，能斷慳貪、破戒、瞋恚、懈怠、亂意、愚癡六極重病，能除業障、報障、法障、煩惱障、諸見障、無明障、智障、習障。取要言之，此經能令一切惡法消滅無餘，能令一切善法熾然增長。若有善男子善女人聞是經已，歡喜愛樂生希有心，當知是人已曾供養無量諸佛深種善根。所以者何？此經是三世諸佛之所履行，是故行者得聞是經，當自慶幸獲大善利。若有書寫讀誦此經，當知此人所獲福報無量無邊。所以者何？此經所緣無邊故，興發無量大誓願故，攝受一切諸眾生故，莊嚴無上大菩提故，所獲福報亦復如是無有限量。若能解其義趣如說修行，一切諸佛於阿僧祇劫，以無盡智說其福報亦不能盡。若有法師說是經處，當知是中便應起塔。何以故？是真實正法所出生處故。是經隨在國土城邑聚落寺廟精舍，當知是中即有法身。若人供養香花伎樂、懸繒幡蓋、歌唄讚歎、合掌恭敬，當知是人已紹佛種，況復具足受
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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持經者，是諸人等成就功德智慧莊嚴，於未來世當得授記，決定當成阿耨多羅三藐三菩提。
持經者，是諸人等成就功德智慧莊嚴，於未來世當得授記，決定當成阿耨多羅三藐三菩提。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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發菩提心經論卷下
發菩提心經論卷下
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