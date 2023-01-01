發菩提心經論
天親菩薩造 後秦 鳩摩羅什譯2卷CBETA T1659大于一万字 2 h
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
發菩提心經論卷上
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天親菩薩造
天親菩薩造
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後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯
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勸發品第一
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敬禮無邊際， 去來現在佛，
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等空不動智， 救世大悲尊。
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有大方等最上妙法摩得勒伽藏，菩薩摩訶薩之所修行。所謂勸樂修集無上菩提，能令眾生發深廣心，建立誓願畢定莊嚴，捨身命財攝伏貪悋，修五聚戒化導犯禁，行畢竟忍調伏瞋礙，發勇精進安止眾生，集諸禪定為知眾心，修行智慧滅除無明，入如實門離諸執著，宣示甚深空無相行，稱讚功德使佛種不斷。有如是等無量方便助菩提法清淨之門，當為一切上上善欲分別顯示，悉令究竟阿耨多羅三藐三菩提。諸佛子！若佛子受持佛語，能為眾生演說法者，應先稱揚佛之功德，眾生聞已乃能發心求佛智慧，以發心故佛種不斷。若比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，念佛、念法，又念如來行菩薩道時為求法故，阿僧祇劫受諸勤苦。以如是念，為菩薩說法乃至一偈，菩薩得聞是法示教利喜，當種善根修習佛法，得阿耨多羅三藐三菩提。為斷無量眾生無始生死諸苦惱故，菩薩摩訶薩欲成無量身心，勤修精進深發大願，行大方便起大慈悲，求大智慧無見頂相，求如是等諸佛大法。當知是法無量無邊，法無量故福德果報亦復無量。如來說言，如諸菩薩最初發心，下劣一念福德果報，百千萬劫說不能盡，況復一日一月一歲乃至百歲所習諸心福德果報豈可說盡。何以故？菩薩所行無盡，欲令一切眾生皆住無生法忍，得阿耨多羅三藐三菩提故。諸佛子！菩薩初始發菩提心，譬如大海初漸起時，當知皆為下中上價乃至無價如意寶珠作所住處，此寶皆從大海生故。菩薩發心亦復如是，初漸起時，當知便為人、天、聲聞、緣覺、諸佛菩薩一切善法禪定智慧之所生處。復次又如三千大千世界初漸起時，當知便為二十五有其中所有一切眾生，悉皆荷負作依止處。菩薩發菩提心亦復如是，初漸起時，普為一切無量眾生所謂六趣四生，正見邪見、修善習惡，護持淨戒、犯四重禁，尊奉三寶、謗毀正法，諸魔外道、沙門梵志，剎利、婆羅門、毘舍、首陀，一切荷負作依止處。復次菩薩發心慈悲為首，菩薩之慈無邊無量，是故發心無有齊限等眾生界。譬如虛空無不普覆，菩薩發心亦復如是，一切眾生無不覆者。如眾生界無量無邊不可窮盡，菩薩發心亦復如是，無量無邊無有窮盡。虛空無盡故眾生無盡，眾生無盡故菩薩發心等眾生界，眾生界者無有齊限。我今當承聖旨說其少分。東方盡千億恒河沙阿僧祇諸佛世界，南西北方四維上下各千億恒河沙阿僧祇諸佛世界，盡末為塵，此諸微塵皆不與肉眼作對。百萬億恒河沙阿僧祇三千大千世界所有眾生，悉共聚集共取一塵，二百萬億恒河沙阿僧祇三千大千世界所有眾生共取二塵，如是展轉取十方各千億恒河沙阿僧祇諸佛世界所有地種微
有大方等最上妙法摩得勒伽藏，菩薩摩訶薩之所修行。所謂勸樂修集無上菩提，能令眾生發深廣心，建立誓願畢定莊嚴，捨身命財攝伏貪悋，修五聚戒化導犯禁，行畢竟忍調伏瞋礙，發勇精進安止眾生，集諸禪定為知眾心，修行智慧滅除無明，入如實門離諸執著，宣示甚深空無相行，稱讚功德使佛種不斷。有如是等無量方便助菩提法清淨之門，當為一切上上善欲分別顯示，悉令究竟阿耨多羅三藐三菩提。諸佛子！若佛子受持佛語，能為眾生演說法者，應先稱揚佛之功德，眾生聞已乃能發心求佛智慧，以發心故佛種不斷。若比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，念佛、念法，又念如來行菩薩道時為求法故，阿僧祇劫受諸勤苦。以如是念，為菩薩說法乃至一偈，菩薩得聞是法示教利喜，當種善根修習佛法，得阿耨多羅三藐三菩提。為斷無量眾生無始生死諸苦惱故，菩薩摩訶薩欲成無量身心，勤修精進深發大願，行大方便起大慈悲，求大智慧無見頂相，求如是等諸佛大法。當知是法無量無邊，法無量故福德果報亦復無量。如來說言，如諸菩薩最初發心，下劣一念福德果報，百千萬劫說不能盡，況復一日一月一歲乃至百歲所習諸心福德果報豈可說盡。何以故？菩薩所行無盡，欲令一切眾生皆住無生法忍，得阿耨多羅三藐三菩提故。諸佛子！菩薩初始發菩提心，譬如大海初漸起時，當知皆為下中上價乃至無價如意寶珠作所住處，此寶皆從大海生故。菩薩發心亦復如是，初漸起時，當知便為人、天、聲聞、緣覺、諸佛菩薩一切善法禪定智慧之所生處。復次又如三千大千世界初漸起時，當知便為二十五有其中所有一切眾生，悉皆荷負作依止處。菩薩發菩提心亦復如是，初漸起時，普為一切無量眾生所謂六趣四生，正見邪見、修善習惡，護持淨戒、犯四重禁，尊奉三寶、謗毀正法，諸魔外道、沙門梵志，剎利、婆羅門、毘舍、首陀，一切荷負作依止處。復次菩薩發心慈悲為首，菩薩之慈無邊無量，是故發心無有齊限等眾生界。譬如虛空無不普覆，菩薩發心亦復如是，一切眾生無不覆者。如眾生界無量無邊不可窮盡，菩薩發心亦復如是，無量無邊無有窮盡。虛空無盡故眾生無盡，眾生無盡故菩薩發心等眾生界，眾生界者無有齊限。我今當承聖旨說其少分。東方盡千億恒河沙阿僧祇諸佛世界，南西北方四維上下各千億恒河沙阿僧祇諸佛世界，盡末為塵，此諸微塵皆不與肉眼作對。百萬億恒河沙阿僧祇三千大千世界所有眾生，悉共聚集共取一塵，二百萬億恒河沙阿僧祇三千大千世界所有眾生共取二塵，如是展轉取十方各千億恒河沙阿僧祇諸佛世界所有地種微
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塵都盡，是眾生界猶不可盡。譬如有人析破一毛以為百分，以一分毛渧大海水，我今所說眾生少分亦復如是，其不說者如大海水，假使諸佛於無量無邊阿僧祇劫廣演譬喻說亦不盡。菩薩發心，悉能遍覆如是眾生。云何，諸佛子！是菩提心豈可盡也？若有菩薩聞如是說，不驚不怖不退不沒，當知是人決定能發菩提之心，假令無量一切諸佛於無量阿僧祇劫讚其功德亦不可盡。何以故？是菩提心無有齊限、不可盡故，有如是等無量利益。是故宣說，為令眾生普得受行，發菩提心。
塵都盡，是眾生界猶不可盡。譬如有人析破一毛以為百分，以一分毛渧大海水，我今所說眾生少分亦復如是，其不說者如大海水，假使諸佛於無量無邊阿僧祇劫廣演譬喻說亦不盡。菩薩發心，悉能遍覆如是眾生。云何，諸佛子！是菩提心豈可盡也？若有菩薩聞如是說，不驚不怖不退不沒，當知是人決定能發菩提之心，假令無量一切諸佛於無量阿僧祇劫讚其功德亦不可盡。何以故？是菩提心無有齊限、不可盡故，有如是等無量利益。是故宣說，為令眾生普得受行，發菩提心。
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發菩提心經論發心品第二
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菩薩云何發菩提心？以何因緣修集菩提？若菩薩親近善知識、供養諸佛、修集善根、志求勝法、心常柔和、遭苦能忍、慈悲淳厚、深心平等、信樂大乘、求佛智慧。若人能具如是十法，乃能發阿耨多羅三藐三菩提心。復有四緣發心修集無上菩提。何謂為四？一者思惟諸佛發菩提心、二者觀身過患發菩提心、三者慈愍眾生發菩提心、四者求最勝果發菩提心。思惟諸佛復有五事，一者思惟十方過去未來現在諸佛初始發心，具煩惱性亦如我今，終成正覺為無上尊。以此緣故發菩提心。二者思惟一切三世諸佛發大勇猛，各各能得無上菩提；若此菩提是可得法，我亦應得。緣此事故發菩提心。三者思惟一切三世諸佛發大明慧，於無明㲉中建立勝心積集苦行，皆能自拔超出三界；我亦如是，當自拔濟。緣此事故發菩提心。四者思惟一切三世諸佛為人中雄，皆度生死煩惱大海；我亦丈夫，亦當能度。緣此事故發菩提心。五者思惟一切三世諸佛發大精進，捨身命財求一切智；我今亦當隨學諸佛。緣此事故發菩提心。觀身過患發菩提心復有五事，一者自觀我身五陰四大俱能興造無量惡業，欲捨離故。二者自觀我身九孔常流臭穢不淨，生厭離故。三者自觀我身有貪瞋癡無量煩惱燒然善心，欲除滅故。四者自觀我身如泡如沫念念生滅，是可捨法，欲棄捐故。五者自觀我身無明所覆常造惡業，輪迴六趣無利益故，求最勝果發菩提心。復有五事，一者見諸如來相好莊嚴、光明清徹、遇者除惱，為修集故。二者見諸如來法身常住清淨無染，為修集故。三者見諸如來有戒、定、慧、解脫、解脫知見清淨法聚，為修集故。四者見諸如來有十力、四無所畏、大悲、三念處，為修集故。五者見諸如來有一切智，憐愍眾生慈悲普覆，能為一切愚迷正道。為修集故，慈愍眾生發菩提心。復有五事，一者見諸眾生為無明所縛、二者見諸眾生為眾苦所纏、三者見諸眾生集不善業、四者見諸眾生造極重惡、五者見諸眾生不修正法。無明所縛復有四事，一者見諸眾生為癡愛所惑受大劇苦、二者見諸眾生不信因果造作惡業、三者見諸眾生捨離正法信受邪道、四者見諸眾生沒煩惱河四流所漂。眾苦所纏復有四事，一者見諸眾生畏生老病死，不求解脫而復造業；二者見諸眾生憂悲惱苦而常造作，無有休息；三者見諸眾生愛別離苦而不覺悟，方便染著；四者見諸眾生怨憎會苦常起嫌嫉，更復造怨。集不善業復有四事，一者見諸眾生為愛欲故造作諸惡、二者見諸眾生知欲生苦而不捨欲、三者見諸眾生雖欲求樂不具戒足、四者見諸眾生雖不樂苦造苦不息。造極重惡復有四事，一者見諸眾生毀犯重
菩薩云何發菩提心？以何因緣修集菩提？若菩薩親近善知識、供養諸佛、修集善根、志求勝法、心常柔和、遭苦能忍、慈悲淳厚、深心平等、信樂大乘、求佛智慧。若人能具如是十法，乃能發阿耨多羅三藐三菩提心。復有四緣發心修集無上菩提。何謂為四？一者思惟諸佛發菩提心、二者觀身過患發菩提心、三者慈愍眾生發菩提心、四者求最勝果發菩提心。思惟諸佛復有五事，一者思惟十方過去未來現在諸佛初始發心，具煩惱性亦如我今，終成正覺為無上尊。以此緣故發菩提心。二者思惟一切三世諸佛發大勇猛，各各能得無上菩提；若此菩提是可得法，我亦應得。緣此事故發菩提心。三者思惟一切三世諸佛發大明慧，於無明㲉中建立勝心積集苦行，皆能自拔超出三界；我亦如是，當自拔濟。緣此事故發菩提心。四者思惟一切三世諸佛為人中雄，皆度生死煩惱大海；我亦丈夫，亦當能度。緣此事故發菩提心。五者思惟一切三世諸佛發大精進，捨身命財求一切智；我今亦當隨學諸佛。緣此事故發菩提心。觀身過患發菩提心復有五事，一者自觀我身五陰四大俱能興造無量惡業，欲捨離故。二者自觀我身九孔常流臭穢不淨，生厭離故。三者自觀我身有貪瞋癡無量煩惱燒然善心，欲除滅故。四者自觀我身如泡如沫念念生滅，是可捨法，欲棄捐故。五者自觀我身無明所覆常造惡業，輪迴六趣無利益故，求最勝果發菩提心。復有五事，一者見諸如來相好莊嚴、光明清徹、遇者除惱，為修集故。二者見諸如來法身常住清淨無染，為修集故。三者見諸如來有戒、定、慧、解脫、解脫知見清淨法聚，為修集故。四者見諸如來有十力、四無所畏、大悲、三念處，為修集故。五者見諸如來有一切智，憐愍眾生慈悲普覆，能為一切愚迷正道。為修集故，慈愍眾生發菩提心。復有五事，一者見諸眾生為無明所縛、二者見諸眾生為眾苦所纏、三者見諸眾生集不善業、四者見諸眾生造極重惡、五者見諸眾生不修正法。無明所縛復有四事，一者見諸眾生為癡愛所惑受大劇苦、二者見諸眾生不信因果造作惡業、三者見諸眾生捨離正法信受邪道、四者見諸眾生沒煩惱河四流所漂。眾苦所纏復有四事，一者見諸眾生畏生老病死，不求解脫而復造業；二者見諸眾生憂悲惱苦而常造作，無有休息；三者見諸眾生愛別離苦而不覺悟，方便染著；四者見諸眾生怨憎會苦常起嫌嫉，更復造怨。集不善業復有四事，一者見諸眾生為愛欲故造作諸惡、二者見諸眾生知欲生苦而不捨欲、三者見諸眾生雖欲求樂不具戒足、四者見諸眾生雖不樂苦造苦不息。造極重惡復有四事，一者見諸眾生毀犯重
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戒，雖復憂懼而猶放逸；二者見諸眾生興造極惡五無間業，兇頑自蔽不生慚愧；三者見諸眾生謗毀大乘方等正法，專愚自執方起憍慢；四者見諸眾生雖懷聰哲而具斷善根，反自貢高永無改悔。不修正法復有四事，一者見諸眾生生於八難，不聞正法不知修善；二者見諸眾生值佛出世，聞說正法不能受持；三者見諸眾生染習外道，苦身修業永離出要；四者見諸眾生修得非想非非想定謂是涅槃，善報既盡還墮三塗。菩薩見諸眾生無明造業長夜受苦，捨離正法迷於出路，為是等故發大慈悲，志求阿耨多羅三藐三菩提，如救頭燃。一切眾生有苦惱者，我當拔濟令無有餘。諸佛子！我今略說初行菩薩緣事發心，若廣說者無量無邊。
戒，雖復憂懼而猶放逸；二者見諸眾生興造極惡五無間業，兇頑自蔽不生慚愧；三者見諸眾生謗毀大乘方等正法，專愚自執方起憍慢；四者見諸眾生雖懷聰哲而具斷善根，反自貢高永無改悔。不修正法復有四事，一者見諸眾生生於八難，不聞正法不知修善；二者見諸眾生值佛出世，聞說正法不能受持；三者見諸眾生染習外道，苦身修業永離出要；四者見諸眾生修得非想非非想定謂是涅槃，善報既盡還墮三塗。菩薩見諸眾生無明造業長夜受苦，捨離正法迷於出路，為是等故發大慈悲，志求阿耨多羅三藐三菩提，如救頭燃。一切眾生有苦惱者，我當拔濟令無有餘。諸佛子！我今略說初行菩薩緣事發心，若廣說者無量無邊。
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發菩提心經論願誓品第三
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菩薩云何發趣菩提？以何業行成就菩提？發心菩薩住乾慧地，先當堅固發於正願，攝受一切無量眾生。「我求無上菩提，救護度脫令無有餘，皆令究竟無餘涅槃。」是故初始發心大悲為首，以悲心故能發轉勝十大正願。何謂為十？願我先世及以今身所種善根，以此善根施與一切無邊眾生，悉共迴向無上菩提。令我此願念念增長，世世所生常繫在心終不忘失，為陀羅尼之所守護。願我迴向大菩提已，以此善根，於一切生處常得供養一切諸佛，永必不生無佛國土。願我得生諸佛國已，常得親近隨侍左右如影隨形，無剎那頃遠離諸佛。願我得親近佛已，隨我所應為我說法，即得成就菩薩五通。願我成就菩薩五通已，即能通達世諦假名流布，解了第一義諦如真實性，得正法智。願我得正法智已，以無厭心為眾生說，示教利喜皆令開解。願我能開解諸眾生已，以佛神力遍至十方無餘世界，供養諸佛、聽受正法、廣攝眾生。願我於諸佛所受正法已，即能隨轉清淨法輪，十方世界一切眾生聽我法者、聞我名者，即得捨離一切煩惱發菩提心。願我能令一切眾生發菩提心已，常隨將護，除無利益、與無量樂，捨身命財攝受眾生、荷負正法。願我能負荷正法已，雖行正法心無所行，如諸菩薩行於正法，而無所行亦無不行。為化眾生不捨正願，是名發心菩薩十大正願。此十大願遍眾生界，攝受一切恒沙諸願。若眾生盡我願乃盡，而眾生實不可盡，我此大願亦無有盡。復次布施是菩提因，攝取一切諸眾生故。持戒是菩提因，具足眾善滿本願故。忍辱是菩提因，成就三十二相八十隨形好故。精進是菩提因，增長善行，於諸眾生勤教化故。禪定是菩提因，菩薩善自調伏，能知眾生諸心行故。智慧是菩提因，具足能知諸法性相故。取要言之，六波羅蜜是菩提正因，四無量心、三十七品、諸萬善行共相助成。若菩薩修集六波羅蜜，隨其所行，漸漸得近阿耨多羅三藐三菩提。諸佛子！求菩提者應不放逸，放逸之行能壞善根。若菩薩制伏六根不放逸者，是人能修六波羅蜜。菩薩發心先建至誠立決定誓，立誓之人終不放逸懈怠慢緩。何以故？立決定誓，有五事持故。一者能堅固其心、二者能制伏煩惱、三者能遮放逸、四者能破五蓋、五者能勤修行六波羅蜜。如佛所讚：
菩薩云何發趣菩提？以何業行成就菩提？發心菩薩住乾慧地，先當堅固發於正願，攝受一切無量眾生。「我求無上菩提，救護度脫令無有餘，皆令究竟無餘涅槃。」是故初始發心大悲為首，以悲心故能發轉勝十大正願。何謂為十？願我先世及以今身所種善根，以此善根施與一切無邊眾生，悉共迴向無上菩提。令我此願念念增長，世世所生常繫在心終不忘失，為陀羅尼之所守護。願我迴向大菩提已，以此善根，於一切生處常得供養一切諸佛，永必不生無佛國土。願我得生諸佛國已，常得親近隨侍左右如影隨形，無剎那頃遠離諸佛。願我得親近佛已，隨我所應為我說法，即得成就菩薩五通。願我成就菩薩五通已，即能通達世諦假名流布，解了第一義諦如真實性，得正法智。願我得正法智已，以無厭心為眾生說，示教利喜皆令開解。願我能開解諸眾生已，以佛神力遍至十方無餘世界，供養諸佛、聽受正法、廣攝眾生。願我於諸佛所受正法已，即能隨轉清淨法輪，十方世界一切眾生聽我法者、聞我名者，即得捨離一切煩惱發菩提心。願我能令一切眾生發菩提心已，常隨將護，除無利益、與無量樂，捨身命財攝受眾生、荷負正法。願我能負荷正法已，雖行正法心無所行，如諸菩薩行於正法，而無所行亦無不行。為化眾生不捨正願，是名發心菩薩十大正願。此十大願遍眾生界，攝受一切恒沙諸願。若眾生盡我願乃盡，而眾生實不可盡，我此大願亦無有盡。復次布施是菩提因，攝取一切諸眾生故。持戒是菩提因，具足眾善滿本願故。忍辱是菩提因，成就三十二相八十隨形好故。精進是菩提因，增長善行，於諸眾生勤教化故。禪定是菩提因，菩薩善自調伏，能知眾生諸心行故。智慧是菩提因，具足能知諸法性相故。取要言之，六波羅蜜是菩提正因，四無量心、三十七品、諸萬善行共相助成。若菩薩修集六波羅蜜，隨其所行，漸漸得近阿耨多羅三藐三菩提。諸佛子！求菩提者應不放逸，放逸之行能壞善根。若菩薩制伏六根不放逸者，是人能修六波羅蜜。菩薩發心先建至誠立決定誓，立誓之人終不放逸懈怠慢緩。何以故？立決定誓，有五事持故。一者能堅固其心、二者能制伏煩惱、三者能遮放逸、四者能破五蓋、五者能勤修行六波羅蜜。如佛所讚：
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「如來大智尊， 顯說功德證，
「如來大智尊， 顯說功德證，
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忍慧福業力， 誓願力最勝。」
忍慧福業力， 誓願力最勝。」
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云何立誓？若有人來種種求索，我於爾時隨有施與，乃至不生一念慳悋之心。若生惡心如彈指頃、以施因緣求淨報者，我即欺十方世界無量無邊阿僧祇現在諸佛，於未來世亦當必定不成阿耨多羅三藐三菩提。若我持戒，乃至失命，建立淨心誓無改悔。若我修忍，為他侵害乃至割截，常生慈愛誓無恚礙。若我修精進，遭逢寒暑王賊水火師子虎狼無水穀處，要必堅強其心，誓不退沒。若我修禪，為外事所嬈不得攝心，要繫念在境，誓不暫起非法亂想。若我修集智慧，觀一切法如實性，隨順受持，於善不善、有為無為、生死涅槃不起二見。若我心悔恚礙退沒亂想，起於二見如彈指頃，而以戒、忍、精進、禪、智求淨報者，我即欺十方世界無量無邊阿僧祇現在諸佛，於未來世亦當必定不成阿耨多羅三藐三菩提。菩薩以十大願持正法行，以六大誓制放逸心，必能精勤修集六波羅蜜，成阿耨多羅三藐三菩提。
云何立誓？若有人來種種求索，我於爾時隨有施與，乃至不生一念慳悋之心。若生惡心如彈指頃、以施因緣求淨報者，我即欺十方世界無量無邊阿僧祇現在諸佛，於未來世亦當必定不成阿耨多羅三藐三菩提。若我持戒，乃至失命，建立淨心誓無改悔。若我修忍，為他侵害乃至割截，常生慈愛誓無恚礙。若我修精進，遭逢寒暑王賊水火師子虎狼無水穀處，要必堅強其心，誓不退沒。若我修禪，為外事所嬈不得攝心，要繫念在境，誓不暫起非法亂想。若我修集智慧，觀一切法如實性，隨順受持，於善不善、有為無為、生死涅槃不起二見。若我心悔恚礙退沒亂想，起於二見如彈指頃，而以戒、忍、精進、禪、智求淨報者，我即欺十方世界無量無邊阿僧祇現在諸佛，於未來世亦當必定不成阿耨多羅三藐三菩提。菩薩以十大願持正法行，以六大誓制放逸心，必能精勤修集六波羅蜜，成阿耨多羅三藐三菩提。
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發菩提心經論檀波羅蜜品第四
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解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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云何菩薩修行布施？布施若為自利他利及二俱利，如是布施則能莊嚴菩提之道。菩薩為欲調伏眾生令離苦惱，是故行施。修行施者，於己財物常生捨心，於來求者起尊重心，如父母師長、善知識想。於貧窮下賤起憐愍心，如一子想，隨所須與心喜恭敬。是名菩薩初修施心。修布施故善名流布，隨所生處財寶豐盈，是名自利。能令眾生心得滿足，教化調伏使無慳悋，是名利他。以己所修無相大施，化諸眾生令同己利，是名俱利。因修布施獲得轉輪王位，攝受一切無量眾生，乃至得佛無盡法藏，是名莊嚴菩提之道。施有三種，一以法施、二無畏施、三財物施。以法施者，勸人受戒修出家心，為壞邪見說斷常四倒眾惡過患，分別開示真諦之義，讚精進功德、說放逸過惡，是名法施。若有眾生怖畏王者、師子虎狼、水火盜賊，菩薩見已能為救護，名無畏施。自於財物施而不悋，上至珍寶象馬車乘繒帛穀麥衣服飲食，下至麨摶一縷之綖，若多若少稱求者意隨所須與，是名財施。財施復有五種，一者至心施、二者信心施、三者隨時施、四者自手施、五者如法施。所不應施復有五事，非理求財不以施人，物不淨故。酒及毒藥不以施人，亂眾生故。罝羅機網不以施人，惱眾生故。刀杖弓箭不以施人，害眾生故。音樂女色不以施人，壞淨心故。取要言之，不如法物惱亂眾生，不以施人。自餘一切能令眾生得安樂者，名如法施。樂施之人，復獲五種名聞善利，一者常得親近一切賢聖、二者一切眾生之所樂見、三者入大眾時人所宗敬、四者好名善譽流聞十方、五者能為菩提作上妙因。菩薩之人名一切施，一切施者非謂多財，謂施心也。如法求財持以布施，名一切施。以清淨心無諂曲施，名一切施。見貧窮者憐愍心施，名一切施。見厄苦者慈悲心施，名一切施。居貧少財而能用施，名一切施。愛重寶物開意能施，名一切施。不觀持戒毀戒田非田施，名一切施。不求人天妙善樂施，名一切施。志求無上大菩提施，名一切施。欲施、施時、施已不悔，名一切施。若以華施，具陀羅尼七覺華故。若以香施，具戒定慧熏塗身故。若以果施，具足成就無漏果故。若以食施，具足命辯色力樂故。以衣服施，具清淨色，除無慚愧故。以燈明施，具足佛眼，照了一切諸法性故。以象馬車乘施，得無上乘，具足神通故。以纓絡施，具足八十隨形好故。以珍寶施，具足大人三十二相故。以筋力僕使施，具佛十力、四無畏故。取要言之，乃至國城妻子頭目手足，舉身施與心無悋惜，為得無上菩提度眾生故。菩薩摩訶薩修行布施，不見財物、施者、受者。以無相故，是則具足檀波羅
云何菩薩修行布施？布施若為自利他利及二俱利，如是布施則能莊嚴菩提之道。菩薩為欲調伏眾生令離苦惱，是故行施。修行施者，於己財物常生捨心，於來求者起尊重心，如父母師長、善知識想。於貧窮下賤起憐愍心，如一子想，隨所須與心喜恭敬。是名菩薩初修施心。修布施故善名流布，隨所生處財寶豐盈，是名自利。能令眾生心得滿足，教化調伏使無慳悋，是名利他。以己所修無相大施，化諸眾生令同己利，是名俱利。因修布施獲得轉輪王位，攝受一切無量眾生，乃至得佛無盡法藏，是名莊嚴菩提之道。施有三種，一以法施、二無畏施、三財物施。以法施者，勸人受戒修出家心，為壞邪見說斷常四倒眾惡過患，分別開示真諦之義，讚精進功德、說放逸過惡，是名法施。若有眾生怖畏王者、師子虎狼、水火盜賊，菩薩見已能為救護，名無畏施。自於財物施而不悋，上至珍寶象馬車乘繒帛穀麥衣服飲食，下至麨摶一縷之綖，若多若少稱求者意隨所須與，是名財施。財施復有五種，一者至心施、二者信心施、三者隨時施、四者自手施、五者如法施。所不應施復有五事，非理求財不以施人，物不淨故。酒及毒藥不以施人，亂眾生故。罝羅機網不以施人，惱眾生故。刀杖弓箭不以施人，害眾生故。音樂女色不以施人，壞淨心故。取要言之，不如法物惱亂眾生，不以施人。自餘一切能令眾生得安樂者，名如法施。樂施之人，復獲五種名聞善利，一者常得親近一切賢聖、二者一切眾生之所樂見、三者入大眾時人所宗敬、四者好名善譽流聞十方、五者能為菩提作上妙因。菩薩之人名一切施，一切施者非謂多財，謂施心也。如法求財持以布施，名一切施。以清淨心無諂曲施，名一切施。見貧窮者憐愍心施，名一切施。見厄苦者慈悲心施，名一切施。居貧少財而能用施，名一切施。愛重寶物開意能施，名一切施。不觀持戒毀戒田非田施，名一切施。不求人天妙善樂施，名一切施。志求無上大菩提施，名一切施。欲施、施時、施已不悔，名一切施。若以華施，具陀羅尼七覺華故。若以香施，具戒定慧熏塗身故。若以果施，具足成就無漏果故。若以食施，具足命辯色力樂故。以衣服施，具清淨色，除無慚愧故。以燈明施，具足佛眼，照了一切諸法性故。以象馬車乘施，得無上乘，具足神通故。以纓絡施，具足八十隨形好故。以珍寶施，具足大人三十二相故。以筋力僕使施，具佛十力、四無畏故。取要言之，乃至國城妻子頭目手足，舉身施與心無悋惜，為得無上菩提度眾生故。菩薩摩訶薩修行布施，不見財物、施者、受者。以無相故，是則具足檀波羅
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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蜜。
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發菩提心經論尸羅波羅蜜品第五
發菩提心經論尸羅波羅蜜品第五
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云何菩薩修行持戒？持戒若為自利他利及二俱利，如是持戒則能莊嚴菩提之道。菩薩為欲調伏眾生令離苦惱，是故持戒。修持戒者，悉淨一切身口意業，於不善行心能捨遠，善能呵嘖惡行毀禁，於小罪中心常恐怖，是名菩薩初持戒心。修持戒故，遠離一切諸惡過患，常生善處，是名自利。教化眾生令不犯惡，是名利他。以己所修向菩提戒，化諸眾生令同己利，是名俱利。因修持戒，獲得離欲乃至漏盡成最正覺，是名莊嚴菩提之道。戒有三種，一者身、二者口、三者心。持身戒者，永離一切殺、盜、婬行，不奪物命、不侵他財、不犯外色，又亦不為殺等因緣及其方便，不以杖木瓦石傷害眾生。若物屬他、他所受用，一草一葉不與不取。又亦未甞眄睞細色，於四威儀恭謹詳審，是名身戒。持口戒者，斷除一切妄語、兩舌、惡口、綺語，常不欺誑離間和合、誹謗毀呰、文飾言辭，及造方便惱觸於人。言則至誠柔軟忠信，言常饒益勸化修善，是名口戒。持心戒者，除滅貪欲、瞋恚、邪見，常修軟心，不作過罪，信是罪業得惡果報，思惟力故不造諸惡，於輕罪中生極重想，設誤作者恐怖憂悔。於眾生所不起瞋惱，見眾生已生愛念心，知恩報恩心無慳悋，樂作福德常以化人，常修慈心憐愍一切，是名心戒。是十善業戒，有五事利益，一者能制惡行、二者能作善心、三者能遮煩惱、四者成就淨心、五者能增長戒。若人善修不放逸行，具足正念分別善惡，當知是人決定能修十善業戒。八萬四千無量戒品，悉皆攝在十善戒中。是十善戒能為一切善戒根本，斷身口意惡，能制一切不善之法，故名為戒。戒有五種，一者波羅提木叉戒、二者定共戒、三者無漏戒、四者攝根戒、五者無作戒。白四羯磨從師而受，名波羅提木叉戒。根本四禪、四未到禪，是名定共戒。根本四禪、初禪未到，名無漏戒。收攝諸根、修正念心，見聞覺知色聲香味觸不生放逸，名攝根戒。捨身後世更不作惡，名無作戒。菩薩修戒，不與聲聞辟支佛共，以不共故名善持戒，善持戒故則能利益一切眾生。持慈心戒，救護眾生令安樂故。持悲心戒，忍受諸苦拔危難故。持喜心戒，歡樂修善不懈怠故。持捨心戒，怨親平等離愛恚故。持惠施戒，教化調伏諸眾生故。持忍辱戒，心常柔軟無恚礙故。持精進戒，善業日增不退還故。持禪定戒，離欲不善長禪支故。持智慧戒，多聞善根無厭足故。持親近善知識戒，助成菩提無上道故。持遠離惡知識戒，捨離三惡八難處故。菩薩之人持淨戒者，不依欲界、不近色界、不住無色界，是清淨戒，捨離欲塵、除瞋恚礙、滅無明障，是清淨戒。離斷常二邊、不
云何菩薩修行持戒？持戒若為自利他利及二俱利，如是持戒則能莊嚴菩提之道。菩薩為欲調伏眾生令離苦惱，是故持戒。修持戒者，悉淨一切身口意業，於不善行心能捨遠，善能呵嘖惡行毀禁，於小罪中心常恐怖，是名菩薩初持戒心。修持戒故，遠離一切諸惡過患，常生善處，是名自利。教化眾生令不犯惡，是名利他。以己所修向菩提戒，化諸眾生令同己利，是名俱利。因修持戒，獲得離欲乃至漏盡成最正覺，是名莊嚴菩提之道。戒有三種，一者身、二者口、三者心。持身戒者，永離一切殺、盜、婬行，不奪物命、不侵他財、不犯外色，又亦不為殺等因緣及其方便，不以杖木瓦石傷害眾生。若物屬他、他所受用，一草一葉不與不取。又亦未甞眄睞細色，於四威儀恭謹詳審，是名身戒。持口戒者，斷除一切妄語、兩舌、惡口、綺語，常不欺誑離間和合、誹謗毀呰、文飾言辭，及造方便惱觸於人。言則至誠柔軟忠信，言常饒益勸化修善，是名口戒。持心戒者，除滅貪欲、瞋恚、邪見，常修軟心，不作過罪，信是罪業得惡果報，思惟力故不造諸惡，於輕罪中生極重想，設誤作者恐怖憂悔。於眾生所不起瞋惱，見眾生已生愛念心，知恩報恩心無慳悋，樂作福德常以化人，常修慈心憐愍一切，是名心戒。是十善業戒，有五事利益，一者能制惡行、二者能作善心、三者能遮煩惱、四者成就淨心、五者能增長戒。若人善修不放逸行，具足正念分別善惡，當知是人決定能修十善業戒。八萬四千無量戒品，悉皆攝在十善戒中。是十善戒能為一切善戒根本，斷身口意惡，能制一切不善之法，故名為戒。戒有五種，一者波羅提木叉戒、二者定共戒、三者無漏戒、四者攝根戒、五者無作戒。白四羯磨從師而受，名波羅提木叉戒。根本四禪、四未到禪，是名定共戒。根本四禪、初禪未到，名無漏戒。收攝諸根、修正念心，見聞覺知色聲香味觸不生放逸，名攝根戒。捨身後世更不作惡，名無作戒。菩薩修戒，不與聲聞辟支佛共，以不共故名善持戒，善持戒故則能利益一切眾生。持慈心戒，救護眾生令安樂故。持悲心戒，忍受諸苦拔危難故。持喜心戒，歡樂修善不懈怠故。持捨心戒，怨親平等離愛恚故。持惠施戒，教化調伏諸眾生故。持忍辱戒，心常柔軟無恚礙故。持精進戒，善業日增不退還故。持禪定戒，離欲不善長禪支故。持智慧戒，多聞善根無厭足故。持親近善知識戒，助成菩提無上道故。持遠離惡知識戒，捨離三惡八難處故。菩薩之人持淨戒者，不依欲界、不近色界、不住無色界，是清淨戒，捨離欲塵、除瞋恚礙、滅無明障，是清淨戒。離斷常二邊、不
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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逆因緣，是清淨戒。不著色受想行識假名之相，是清淨戒。不繫於因、不起諸見、不住疑悔，是清淨戒。不住貪瞋癡三不善根，是清淨戒。不住我慢、憍慢、增上慢、慢慢、大慢，柔和善順，是清淨戒。利衰毀譽稱譏苦樂不以傾動，是清淨戒。不染世諦虛妄假名，順於真諦，是清淨戒。不惱不熱、寂滅離相，是清淨戒。取要言之，乃至不惜身命，觀無常想生於厭離，勤行善根勇猛精進，是清淨戒。菩薩摩訶薩修行持戒，不見淨心，以離想故，是則具足尸羅波羅蜜。
逆因緣，是清淨戒。不著色受想行識假名之相，是清淨戒。不繫於因、不起諸見、不住疑悔，是清淨戒。不住貪瞋癡三不善根，是清淨戒。不住我慢、憍慢、增上慢、慢慢、大慢，柔和善順，是清淨戒。利衰毀譽稱譏苦樂不以傾動，是清淨戒。不染世諦虛妄假名，順於真諦，是清淨戒。不惱不熱、寂滅離相，是清淨戒。取要言之，乃至不惜身命，觀無常想生於厭離，勤行善根勇猛精進，是清淨戒。菩薩摩訶薩修行持戒，不見淨心，以離想故，是則具足尸羅波羅蜜。
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發菩提心經論羼提波羅蜜品第六
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云何菩薩修行忍辱？忍辱若為自利他利及二俱利，如是忍辱則能莊嚴菩提之道。菩薩為欲調伏眾生，令離苦惱故修忍辱。修忍辱者，心常謙下一切眾生，剛強憍慢捨而不行，見麁惡者起憐愍心，言常柔濡勸化修善，能分別說瞋恚和忍果報差別，是名菩薩初忍辱心。修忍辱故，遠離眾惡身心安樂，是名自利。化導眾生皆令和順，是名利他。以己所修無上大忍化諸眾生令同己利，是名俱利。因修忍辱獲得端政，人所宗敬，乃至得佛上妙相好，是名莊嚴菩提之道。忍辱有三，謂身、口、意。云何身忍？若他加惡侵毀撾打乃至傷害，悉能忍受；見諸眾生危逼恐懼，以身代之而無疲怠，是名身忍。云何口忍？若見罵者默受不報；若見非理來呵嘖者，當濡語附順；若有加誣橫生誹謗皆當忍受，是名口忍。云何意忍？見有瞋者心不懷恨，若有觸惱其心不亂，若有譏毀心亦無怨，是名意忍。世間打者有二種，一者實、二者橫。若有罪過，若人慊疑為彼所打，自應忍受如服甘露，於彼人所應生恭敬。所以者何？善能教誡調伏於我，令我得離諸過罪故。若橫加惡傷害於我，當自思惟：我今無罪，當是過去宿業所招，是亦應忍。復應思念：四大假合、五眾緣會，誰受打者？又觀前人如癡如狂，我當愍之，云何不忍？又罵者亦有二種，一實、二虛。若說實者，我應生慚。若說虛者，無豫我事，猶如響聲亦如風過無損於我，是故應忍。又瞋者亦爾，他來瞋我我當忍受；若瞋彼者，於未來世當墮惡道受大苦惱。以是因緣，我身若被斫截分離，不應生瞋，應當深觀往業因緣，當修慈悲憐愍一切。如是小苦不能忍者，我即不能自調伏心，云何當能調伏眾生，令得解脫一切惡法成無上果？若有智人樂修忍辱，是人常得顏貌端正多饒財寶，人見歡喜敬仰伏從。復當觀察，若人形殘、顏色醜惡、諸根不具、乏於財物，當知皆是瞋因緣得。以是因緣，智者應當深修忍辱。生忍因緣有十事，一者不觀於我及我所相、二者不念種姓、三者破除憍慢、四者惡來不報、五者觀無常想、六者修於慈悲、七者心不放逸、八者捨於飢渴苦樂等事、九者斷除瞋恚、十者修習智慧。若人能成如是十事，當知是人能修於忍。菩薩摩訶薩修於清淨畢竟忍時，若入空、無相、無願無作，不與見覺願作和合，不猗著空無相無願無作，是諸見覺願作皆空，如是忍者是無二相，是名清淨畢竟忍也。若入盡結、若入寂滅，不與結生死合，不猗盡結寂滅諸結生死皆空，如是忍者是無二相，是名清淨畢竟忍也。若性不自生、不從他生、不和合生，亦無有出不可破壞，不可壞者是不可盡，如是忍者是無二相，是名清
云何菩薩修行忍辱？忍辱若為自利他利及二俱利，如是忍辱則能莊嚴菩提之道。菩薩為欲調伏眾生，令離苦惱故修忍辱。修忍辱者，心常謙下一切眾生，剛強憍慢捨而不行，見麁惡者起憐愍心，言常柔濡勸化修善，能分別說瞋恚和忍果報差別，是名菩薩初忍辱心。修忍辱故，遠離眾惡身心安樂，是名自利。化導眾生皆令和順，是名利他。以己所修無上大忍化諸眾生令同己利，是名俱利。因修忍辱獲得端政，人所宗敬，乃至得佛上妙相好，是名莊嚴菩提之道。忍辱有三，謂身、口、意。云何身忍？若他加惡侵毀撾打乃至傷害，悉能忍受；見諸眾生危逼恐懼，以身代之而無疲怠，是名身忍。云何口忍？若見罵者默受不報；若見非理來呵嘖者，當濡語附順；若有加誣橫生誹謗皆當忍受，是名口忍。云何意忍？見有瞋者心不懷恨，若有觸惱其心不亂，若有譏毀心亦無怨，是名意忍。世間打者有二種，一者實、二者橫。若有罪過，若人慊疑為彼所打，自應忍受如服甘露，於彼人所應生恭敬。所以者何？善能教誡調伏於我，令我得離諸過罪故。若橫加惡傷害於我，當自思惟：我今無罪，當是過去宿業所招，是亦應忍。復應思念：四大假合、五眾緣會，誰受打者？又觀前人如癡如狂，我當愍之，云何不忍？又罵者亦有二種，一實、二虛。若說實者，我應生慚。若說虛者，無豫我事，猶如響聲亦如風過無損於我，是故應忍。又瞋者亦爾，他來瞋我我當忍受；若瞋彼者，於未來世當墮惡道受大苦惱。以是因緣，我身若被斫截分離，不應生瞋，應當深觀往業因緣，當修慈悲憐愍一切。如是小苦不能忍者，我即不能自調伏心，云何當能調伏眾生，令得解脫一切惡法成無上果？若有智人樂修忍辱，是人常得顏貌端正多饒財寶，人見歡喜敬仰伏從。復當觀察，若人形殘、顏色醜惡、諸根不具、乏於財物，當知皆是瞋因緣得。以是因緣，智者應當深修忍辱。生忍因緣有十事，一者不觀於我及我所相、二者不念種姓、三者破除憍慢、四者惡來不報、五者觀無常想、六者修於慈悲、七者心不放逸、八者捨於飢渴苦樂等事、九者斷除瞋恚、十者修習智慧。若人能成如是十事，當知是人能修於忍。菩薩摩訶薩修於清淨畢竟忍時，若入空、無相、無願無作，不與見覺願作和合，不猗著空無相無願無作，是諸見覺願作皆空，如是忍者是無二相，是名清淨畢竟忍也。若入盡結、若入寂滅，不與結生死合，不猗盡結寂滅諸結生死皆空，如是忍者是無二相，是名清淨畢竟忍也。若性不自生、不從他生、不和合生，亦無有出不可破壞，不可壞者是不可盡，如是忍者是無二相，是名清
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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淨畢竟忍也。無作非作、無所猗著、無分別、無莊嚴、無修治、無發進，終不造生，如是忍者是無生忍。如是菩薩修行是忍，得受記忍。菩薩摩訶薩修行忍辱，性相盡空，無眾生故，是則具足羼提波羅蜜。
淨畢竟忍也。無作非作、無所猗著、無分別、無莊嚴、無修治、無發進，終不造生，如是忍者是無生忍。如是菩薩修行是忍，得受記忍。菩薩摩訶薩修行忍辱，性相盡空，無眾生故，是則具足羼提波羅蜜。
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發菩提心經論卷上
發菩提心經論卷上
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