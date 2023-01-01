發菩提心經論卷上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發菩提心經論卷上

天親菩薩造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天親菩薩造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

勸發品第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勸發品第一

敬禮無邊際， 去來現在佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 敬禮無邊際， 去來現在佛，

等空不動智， 救世大悲尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 等空不動智， 救世大悲尊。

有大方等最上妙法摩得勒伽藏，菩薩摩訶薩之所修行。所謂勸樂修集無上菩提，能令眾生發深廣心，建立誓願畢定莊嚴，捨身命財攝伏貪悋，修五聚戒化導犯禁，行畢竟忍調伏瞋礙，發勇精進安止眾生，集諸禪定為知眾心，修行智慧滅除無明，入如實門離諸執著，宣示甚深空無相行，稱讚功德使佛種不斷。有如是等無量方便助菩提法清淨之門，當為一切上上善欲分別顯示，悉令究竟阿耨多羅三藐三菩提。諸佛子！若佛子受持佛語，能為眾生演說法者，應先稱揚佛之功德，眾生聞已乃能發心求佛智慧，以發心故佛種不斷。若比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，念佛、念法，又念如來行菩薩道時為求法故，阿僧祇劫受諸勤苦。以如是念，為菩薩說法乃至一偈，菩薩得聞是法示教利喜，當種善根修習佛法，得阿耨多羅三藐三菩提。為斷無量眾生無始生死諸苦惱故，菩薩摩訶薩欲成無量身心，勤修精進深發大願，行大方便起大慈悲，求大智慧無見頂相，求如是等諸佛大法。當知是法無量無邊，法無量故福德果報亦復無量。如來說言，如諸菩薩最初發心，下劣一念福德果報，百千萬劫說不能盡，況復一日一月一歲乃至百歲所習諸心福德果報豈可說盡。何以故？菩薩所行無盡，欲令一切眾生皆住無生法忍，得阿耨多羅三藐三菩提故。諸佛子！菩薩初始發菩提心，譬如大海初漸起時，當知皆為下中上價乃至無價如意寶珠作所住處，此寶皆從大海生故。菩薩發心亦復如是，初漸起時，當知便為人、天、聲聞、緣覺、諸佛菩薩一切善法禪定智慧之所生處。復次又如三千大千世界初漸起時，當知便為二十五有其中所有一切眾生，悉皆荷負作依止處。菩薩發菩提心亦復如是，初漸起時，普為一切無量眾生所謂六趣四生，正見邪見、修善習惡，護持淨戒、犯四重禁，尊奉三寶、謗毀正法，諸魔外道、沙門梵志，剎利、婆羅門、毘舍、首陀，一切荷負作依止處。復次菩薩發心慈悲為首，菩薩之慈無邊無量，是故發心無有齊限等眾生界。譬如虛空無不普覆，菩薩發心亦復如是，一切眾生無不覆者。如眾生界無量無邊不可窮盡，菩薩發心亦復如是，無量無邊無有窮盡。虛空無盡故眾生無盡，眾生無盡故菩薩發心等眾生界，眾生界者無有齊限。我今當承聖旨說其少分。東方盡千億恒河沙阿僧祇諸佛世界，南西北方四維上下各千億恒河沙阿僧祇諸佛世界，盡末為塵，此諸微塵皆不與肉眼作對。百萬億恒河沙阿僧祇三千大千世界所有眾生，悉共聚集共取一塵，二百萬億恒河沙阿僧祇三千大千世界所有眾生共取二塵，如是展轉取十方各千億恒河沙阿僧祇諸佛世界所有地種微 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有大方等最上妙法摩得勒伽藏，菩薩摩訶薩之所修行。所謂勸樂修集無上菩提，能令眾生發深廣心，建立誓願畢定莊嚴，捨身命財攝伏貪悋，修五聚戒化導犯禁，行畢竟忍調伏瞋礙，發勇精進安止眾生，集諸禪定為知眾心，修行智慧滅除無明，入如實門離諸執著，宣示甚深空無相行，稱讚功德使佛種不斷。有如是等無量方便助菩提法清淨之門，當為一切上上善欲分別顯示，悉令究竟阿耨多羅三藐三菩提。諸佛子！若佛子受持佛語，能為眾生演說法者，應先稱揚佛之功德，眾生聞已乃能發心求佛智慧，以發心故佛種不斷。若比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，念佛、念法，又念如來行菩薩道時為求法故，阿僧祇劫受諸勤苦。以如是念，為菩薩說法乃至一偈，菩薩得聞是法示教利喜，當種善根修習佛法，得阿耨多羅三藐三菩提。為斷無量眾生無始生死諸苦惱故，菩薩摩訶薩欲成無量身心，勤修精進深發大願，行大方便起大慈悲，求大智慧無見頂相，求如是等諸佛大法。當知是法無量無邊，法無量故福德果報亦復無量。如來說言，如諸菩薩最初發心，下劣一念福德果報，百千萬劫說不能盡，況復一日一月一歲乃至百歲所習諸心福德果報豈可說盡。何以故？菩薩所行無盡，欲令一切眾生皆住無生法忍，得阿耨多羅三藐三菩提故。諸佛子！菩薩初始發菩提心，譬如大海初漸起時，當知皆為下中上價乃至無價如意寶珠作所住處，此寶皆從大海生故。菩薩發心亦復如是，初漸起時，當知便為人、天、聲聞、緣覺、諸佛菩薩一切善法禪定智慧之所生處。復次又如三千大千世界初漸起時，當知便為二十五有其中所有一切眾生，悉皆荷負作依止處。菩薩發菩提心亦復如是，初漸起時，普為一切無量眾生所謂六趣四生，正見邪見、修善習惡，護持淨戒、犯四重禁，尊奉三寶、謗毀正法，諸魔外道、沙門梵志，剎利、婆羅門、毘舍、首陀，一切荷負作依止處。復次菩薩發心慈悲為首，菩薩之慈無邊無量，是故發心無有齊限等眾生界。譬如虛空無不普覆，菩薩發心亦復如是，一切眾生無不覆者。如眾生界無量無邊不可窮盡，菩薩發心亦復如是，無量無邊無有窮盡。虛空無盡故眾生無盡，眾生無盡故菩薩發心等眾生界，眾生界者無有齊限。我今當承聖旨說其少分。東方盡千億恒河沙阿僧祇諸佛世界，南西北方四維上下各千億恒河沙阿僧祇諸佛世界，盡末為塵，此諸微塵皆不與肉眼作對。百萬億恒河沙阿僧祇三千大千世界所有眾生，悉共聚集共取一塵，二百萬億恒河沙阿僧祇三千大千世界所有眾生共取二塵，如是展轉取十方各千億恒河沙阿僧祇諸佛世界所有地種微

塵都盡，是眾生界猶不可盡。譬如有人析破一毛以為百分，以一分毛渧大海水，我今所說眾生少分亦復如是，其不說者如大海水，假使諸佛於無量無邊阿僧祇劫廣演譬喻說亦不盡。菩薩發心，悉能遍覆如是眾生。云何，諸佛子！是菩提心豈可盡也？若有菩薩聞如是說，不驚不怖不退不沒，當知是人決定能發菩提之心，假令無量一切諸佛於無量阿僧祇劫讚其功德亦不可盡。何以故？是菩提心無有齊限、不可盡故，有如是等無量利益。是故宣說，為令眾生普得受行，發菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 塵都盡，是眾生界猶不可盡。譬如有人析破一毛以為百分，以一分毛渧大海水，我今所說眾生少分亦復如是，其不說者如大海水，假使諸佛於無量無邊阿僧祇劫廣演譬喻說亦不盡。菩薩發心，悉能遍覆如是眾生。云何，諸佛子！是菩提心豈可盡也？若有菩薩聞如是說，不驚不怖不退不沒，當知是人決定能發菩提之心，假令無量一切諸佛於無量阿僧祇劫讚其功德亦不可盡。何以故？是菩提心無有齊限、不可盡故，有如是等無量利益。是故宣說，為令眾生普得受行，發菩提心。

發菩提心經論發心品第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發菩提心經論發心品第二

菩薩云何發菩提心？以何因緣修集菩提？若菩薩親近善知識、供養諸佛、修集善根、志求勝法、心常柔和、遭苦能忍、慈悲淳厚、深心平等、信樂大乘、求佛智慧。若人能具如是十法，乃能發阿耨多羅三藐三菩提心。復有四緣發心修集無上菩提。何謂為四？一者思惟諸佛發菩提心、二者觀身過患發菩提心、三者慈愍眾生發菩提心、四者求最勝果發菩提心。思惟諸佛復有五事，一者思惟十方過去未來現在諸佛初始發心，具煩惱性亦如我今，終成正覺為無上尊。以此緣故發菩提心。二者思惟一切三世諸佛發大勇猛，各各能得無上菩提；若此菩提是可得法，我亦應得。緣此事故發菩提心。三者思惟一切三世諸佛發大明慧，於無明㲉中建立勝心積集苦行，皆能自拔超出三界；我亦如是，當自拔濟。緣此事故發菩提心。四者思惟一切三世諸佛為人中雄，皆度生死煩惱大海；我亦丈夫，亦當能度。緣此事故發菩提心。五者思惟一切三世諸佛發大精進，捨身命財求一切智；我今亦當隨學諸佛。緣此事故發菩提心。觀身過患發菩提心復有五事，一者自觀我身五陰四大俱能興造無量惡業，欲捨離故。二者自觀我身九孔常流臭穢不淨，生厭離故。三者自觀我身有貪瞋癡無量煩惱燒然善心，欲除滅故。四者自觀我身如泡如沫念念生滅，是可捨法，欲棄捐故。五者自觀我身無明所覆常造惡業，輪迴六趣無利益故，求最勝果發菩提心。復有五事，一者見諸如來相好莊嚴、光明清徹、遇者除惱，為修集故。二者見諸如來法身常住清淨無染，為修集故。三者見諸如來有戒、定、慧、解脫、解脫知見清淨法聚，為修集故。四者見諸如來有十力、四無所畏、大悲、三念處，為修集故。五者見諸如來有一切智，憐愍眾生慈悲普覆，能為一切愚迷正道。為修集故，慈愍眾生發菩提心。復有五事，一者見諸眾生為無明所縛、二者見諸眾生為眾苦所纏、三者見諸眾生集不善業、四者見諸眾生造極重惡、五者見諸眾生不修正法。無明所縛復有四事，一者見諸眾生為癡愛所惑受大劇苦、二者見諸眾生不信因果造作惡業、三者見諸眾生捨離正法信受邪道、四者見諸眾生沒煩惱河四流所漂。眾苦所纏復有四事，一者見諸眾生畏生老病死，不求解脫而復造業；二者見諸眾生憂悲惱苦而常造作，無有休息；三者見諸眾生愛別離苦而不覺悟，方便染著；四者見諸眾生怨憎會苦常起嫌嫉，更復造怨。集不善業復有四事，一者見諸眾生為愛欲故造作諸惡、二者見諸眾生知欲生苦而不捨欲、三者見諸眾生雖欲求樂不具戒足、四者見諸眾生雖不樂苦造苦不息。造極重惡復有四事，一者見諸眾生毀犯重 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩云何發菩提心？以何因緣修集菩提？若菩薩親近善知識、供養諸佛、修集善根、志求勝法、心常柔和、遭苦能忍、慈悲淳厚、深心平等、信樂大乘、求佛智慧。若人能具如是十法，乃能發阿耨多羅三藐三菩提心。復有四緣發心修集無上菩提。何謂為四？一者思惟諸佛發菩提心、二者觀身過患發菩提心、三者慈愍眾生發菩提心、四者求最勝果發菩提心。思惟諸佛復有五事，一者思惟十方過去未來現在諸佛初始發心，具煩惱性亦如我今，終成正覺為無上尊。以此緣故發菩提心。二者思惟一切三世諸佛發大勇猛，各各能得無上菩提；若此菩提是可得法，我亦應得。緣此事故發菩提心。三者思惟一切三世諸佛發大明慧，於無明㲉中建立勝心積集苦行，皆能自拔超出三界；我亦如是，當自拔濟。緣此事故發菩提心。四者思惟一切三世諸佛為人中雄，皆度生死煩惱大海；我亦丈夫，亦當能度。緣此事故發菩提心。五者思惟一切三世諸佛發大精進，捨身命財求一切智；我今亦當隨學諸佛。緣此事故發菩提心。觀身過患發菩提心復有五事，一者自觀我身五陰四大俱能興造無量惡業，欲捨離故。二者自觀我身九孔常流臭穢不淨，生厭離故。三者自觀我身有貪瞋癡無量煩惱燒然善心，欲除滅故。四者自觀我身如泡如沫念念生滅，是可捨法，欲棄捐故。五者自觀我身無明所覆常造惡業，輪迴六趣無利益故，求最勝果發菩提心。復有五事，一者見諸如來相好莊嚴、光明清徹、遇者除惱，為修集故。二者見諸如來法身常住清淨無染，為修集故。三者見諸如來有戒、定、慧、解脫、解脫知見清淨法聚，為修集故。四者見諸如來有十力、四無所畏、大悲、三念處，為修集故。五者見諸如來有一切智，憐愍眾生慈悲普覆，能為一切愚迷正道。為修集故，慈愍眾生發菩提心。復有五事，一者見諸眾生為無明所縛、二者見諸眾生為眾苦所纏、三者見諸眾生集不善業、四者見諸眾生造極重惡、五者見諸眾生不修正法。無明所縛復有四事，一者見諸眾生為癡愛所惑受大劇苦、二者見諸眾生不信因果造作惡業、三者見諸眾生捨離正法信受邪道、四者見諸眾生沒煩惱河四流所漂。眾苦所纏復有四事，一者見諸眾生畏生老病死，不求解脫而復造業；二者見諸眾生憂悲惱苦而常造作，無有休息；三者見諸眾生愛別離苦而不覺悟，方便染著；四者見諸眾生怨憎會苦常起嫌嫉，更復造怨。集不善業復有四事，一者見諸眾生為愛欲故造作諸惡、二者見諸眾生知欲生苦而不捨欲、三者見諸眾生雖欲求樂不具戒足、四者見諸眾生雖不樂苦造苦不息。造極重惡復有四事，一者見諸眾生毀犯重

戒，雖復憂懼而猶放逸；二者見諸眾生興造極惡五無間業，兇頑自蔽不生慚愧；三者見諸眾生謗毀大乘方等正法，專愚自執方起憍慢；四者見諸眾生雖懷聰哲而具斷善根，反自貢高永無改悔。不修正法復有四事，一者見諸眾生生於八難，不聞正法不知修善；二者見諸眾生值佛出世，聞說正法不能受持；三者見諸眾生染習外道，苦身修業永離出要；四者見諸眾生修得非想非非想定謂是涅槃，善報既盡還墮三塗。菩薩見諸眾生無明造業長夜受苦，捨離正法迷於出路，為是等故發大慈悲，志求阿耨多羅三藐三菩提，如救頭燃。一切眾生有苦惱者，我當拔濟令無有餘。諸佛子！我今略說初行菩薩緣事發心，若廣說者無量無邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戒，雖復憂懼而猶放逸；二者見諸眾生興造極惡五無間業，兇頑自蔽不生慚愧；三者見諸眾生謗毀大乘方等正法，專愚自執方起憍慢；四者見諸眾生雖懷聰哲而具斷善根，反自貢高永無改悔。不修正法復有四事，一者見諸眾生生於八難，不聞正法不知修善；二者見諸眾生值佛出世，聞說正法不能受持；三者見諸眾生染習外道，苦身修業永離出要；四者見諸眾生修得非想非非想定謂是涅槃，善報既盡還墮三塗。菩薩見諸眾生無明造業長夜受苦，捨離正法迷於出路，為是等故發大慈悲，志求阿耨多羅三藐三菩提，如救頭燃。一切眾生有苦惱者，我當拔濟令無有餘。諸佛子！我今略說初行菩薩緣事發心，若廣說者無量無邊。

發菩提心經論願誓品第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發菩提心經論願誓品第三

菩薩云何發趣菩提？以何業行成就菩提？發心菩薩住乾慧地，先當堅固發於正願，攝受一切無量眾生。「我求無上菩提，救護度脫令無有餘，皆令究竟無餘涅槃。」是故初始發心大悲為首，以悲心故能發轉勝十大正願。何謂為十？願我先世及以今身所種善根，以此善根施與一切無邊眾生，悉共迴向無上菩提。令我此願念念增長，世世所生常繫在心終不忘失，為陀羅尼之所守護。願我迴向大菩提已，以此善根，於一切生處常得供養一切諸佛，永必不生無佛國土。願我得生諸佛國已，常得親近隨侍左右如影隨形，無剎那頃遠離諸佛。願我得親近佛已，隨我所應為我說法，即得成就菩薩五通。願我成就菩薩五通已，即能通達世諦假名流布，解了第一義諦如真實性，得正法智。願我得正法智已，以無厭心為眾生說，示教利喜皆令開解。願我能開解諸眾生已，以佛神力遍至十方無餘世界，供養諸佛、聽受正法、廣攝眾生。願我於諸佛所受正法已，即能隨轉清淨法輪，十方世界一切眾生聽我法者、聞我名者，即得捨離一切煩惱發菩提心。願我能令一切眾生發菩提心已，常隨將護，除無利益、與無量樂，捨身命財攝受眾生、荷負正法。願我能負荷正法已，雖行正法心無所行，如諸菩薩行於正法，而無所行亦無不行。為化眾生不捨正願，是名發心菩薩十大正願。此十大願遍眾生界，攝受一切恒沙諸願。若眾生盡我願乃盡，而眾生實不可盡，我此大願亦無有盡。復次布施是菩提因，攝取一切諸眾生故。持戒是菩提因，具足眾善滿本願故。忍辱是菩提因，成就三十二相八十隨形好故。精進是菩提因，增長善行，於諸眾生勤教化故。禪定是菩提因，菩薩善自調伏，能知眾生諸心行故。智慧是菩提因，具足能知諸法性相故。取要言之，六波羅蜜是菩提正因，四無量心、三十七品、諸萬善行共相助成。若菩薩修集六波羅蜜，隨其所行，漸漸得近阿耨多羅三藐三菩提。諸佛子！求菩提者應不放逸，放逸之行能壞善根。若菩薩制伏六根不放逸者，是人能修六波羅蜜。菩薩發心先建至誠立決定誓，立誓之人終不放逸懈怠慢緩。何以故？立決定誓，有五事持故。一者能堅固其心、二者能制伏煩惱、三者能遮放逸、四者能破五蓋、五者能勤修行六波羅蜜。如佛所讚： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩云何發趣菩提？以何業行成就菩提？發心菩薩住乾慧地，先當堅固發於正願，攝受一切無量眾生。「我求無上菩提，救護度脫令無有餘，皆令究竟無餘涅槃。」是故初始發心大悲為首，以悲心故能發轉勝十大正願。何謂為十？願我先世及以今身所種善根，以此善根施與一切無邊眾生，悉共迴向無上菩提。令我此願念念增長，世世所生常繫在心終不忘失，為陀羅尼之所守護。願我迴向大菩提已，以此善根，於一切生處常得供養一切諸佛，永必不生無佛國土。願我得生諸佛國已，常得親近隨侍左右如影隨形，無剎那頃遠離諸佛。願我得親近佛已，隨我所應為我說法，即得成就菩薩五通。願我成就菩薩五通已，即能通達世諦假名流布，解了第一義諦如真實性，得正法智。願我得正法智已，以無厭心為眾生說，示教利喜皆令開解。願我能開解諸眾生已，以佛神力遍至十方無餘世界，供養諸佛、聽受正法、廣攝眾生。願我於諸佛所受正法已，即能隨轉清淨法輪，十方世界一切眾生聽我法者、聞我名者，即得捨離一切煩惱發菩提心。願我能令一切眾生發菩提心已，常隨將護，除無利益、與無量樂，捨身命財攝受眾生、荷負正法。願我能負荷正法已，雖行正法心無所行，如諸菩薩行於正法，而無所行亦無不行。為化眾生不捨正願，是名發心菩薩十大正願。此十大願遍眾生界，攝受一切恒沙諸願。若眾生盡我願乃盡，而眾生實不可盡，我此大願亦無有盡。復次布施是菩提因，攝取一切諸眾生故。持戒是菩提因，具足眾善滿本願故。忍辱是菩提因，成就三十二相八十隨形好故。精進是菩提因，增長善行，於諸眾生勤教化故。禪定是菩提因，菩薩善自調伏，能知眾生諸心行故。智慧是菩提因，具足能知諸法性相故。取要言之，六波羅蜜是菩提正因，四無量心、三十七品、諸萬善行共相助成。若菩薩修集六波羅蜜，隨其所行，漸漸得近阿耨多羅三藐三菩提。諸佛子！求菩提者應不放逸，放逸之行能壞善根。若菩薩制伏六根不放逸者，是人能修六波羅蜜。菩薩發心先建至誠立決定誓，立誓之人終不放逸懈怠慢緩。何以故？立決定誓，有五事持故。一者能堅固其心、二者能制伏煩惱、三者能遮放逸、四者能破五蓋、五者能勤修行六波羅蜜。如佛所讚：

「如來大智尊， 顯說功德證， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來大智尊， 顯說功德證，

忍慧福業力， 誓願力最勝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 忍慧福業力， 誓願力最勝。」

云何立誓？若有人來種種求索，我於爾時隨有施與，乃至不生一念慳悋之心。若生惡心如彈指頃、以施因緣求淨報者，我即欺十方世界無量無邊阿僧祇現在諸佛，於未來世亦當必定不成阿耨多羅三藐三菩提。若我持戒，乃至失命，建立淨心誓無改悔。若我修忍，為他侵害乃至割截，常生慈愛誓無恚礙。若我修精進，遭逢寒暑王賊水火師子虎狼無水穀處，要必堅強其心，誓不退沒。若我修禪，為外事所嬈不得攝心，要繫念在境，誓不暫起非法亂想。若我修集智慧，觀一切法如實性，隨順受持，於善不善、有為無為、生死涅槃不起二見。若我心悔恚礙退沒亂想，起於二見如彈指頃，而以戒、忍、精進、禪、智求淨報者，我即欺十方世界無量無邊阿僧祇現在諸佛，於未來世亦當必定不成阿耨多羅三藐三菩提。菩薩以十大願持正法行，以六大誓制放逸心，必能精勤修集六波羅蜜，成阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何立誓？若有人來種種求索，我於爾時隨有施與，乃至不生一念慳悋之心。若生惡心如彈指頃、以施因緣求淨報者，我即欺十方世界無量無邊阿僧祇現在諸佛，於未來世亦當必定不成阿耨多羅三藐三菩提。若我持戒，乃至失命，建立淨心誓無改悔。若我修忍，為他侵害乃至割截，常生慈愛誓無恚礙。若我修精進，遭逢寒暑王賊水火師子虎狼無水穀處，要必堅強其心，誓不退沒。若我修禪，為外事所嬈不得攝心，要繫念在境，誓不暫起非法亂想。若我修集智慧，觀一切法如實性，隨順受持，於善不善、有為無為、生死涅槃不起二見。若我心悔恚礙退沒亂想，起於二見如彈指頃，而以戒、忍、精進、禪、智求淨報者，我即欺十方世界無量無邊阿僧祇現在諸佛，於未來世亦當必定不成阿耨多羅三藐三菩提。菩薩以十大願持正法行，以六大誓制放逸心，必能精勤修集六波羅蜜，成阿耨多羅三藐三菩提。

發菩提心經論檀波羅蜜品第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發菩提心經論檀波羅蜜品第四

云何菩薩修行布施？布施若為自利他利及二俱利，如是布施則能莊嚴菩提之道。菩薩為欲調伏眾生令離苦惱，是故行施。修行施者，於己財物常生捨心，於來求者起尊重心，如父母師長、善知識想。於貧窮下賤起憐愍心，如一子想，隨所須與心喜恭敬。是名菩薩初修施心。修布施故善名流布，隨所生處財寶豐盈，是名自利。能令眾生心得滿足，教化調伏使無慳悋，是名利他。以己所修無相大施，化諸眾生令同己利，是名俱利。因修布施獲得轉輪王位，攝受一切無量眾生，乃至得佛無盡法藏，是名莊嚴菩提之道。施有三種，一以法施、二無畏施、三財物施。以法施者，勸人受戒修出家心，為壞邪見說斷常四倒眾惡過患，分別開示真諦之義，讚精進功德、說放逸過惡，是名法施。若有眾生怖畏王者、師子虎狼、水火盜賊，菩薩見已能為救護，名無畏施。自於財物施而不悋，上至珍寶象馬車乘繒帛穀麥衣服飲食，下至麨摶一縷之綖，若多若少稱求者意隨所須與，是名財施。財施復有五種，一者至心施、二者信心施、三者隨時施、四者自手施、五者如法施。所不應施復有五事，非理求財不以施人，物不淨故。酒及毒藥不以施人，亂眾生故。罝羅機網不以施人，惱眾生故。刀杖弓箭不以施人，害眾生故。音樂女色不以施人，壞淨心故。取要言之，不如法物惱亂眾生，不以施人。自餘一切能令眾生得安樂者，名如法施。樂施之人，復獲五種名聞善利，一者常得親近一切賢聖、二者一切眾生之所樂見、三者入大眾時人所宗敬、四者好名善譽流聞十方、五者能為菩提作上妙因。菩薩之人名一切施，一切施者非謂多財，謂施心也。如法求財持以布施，名一切施。以清淨心無諂曲施，名一切施。見貧窮者憐愍心施，名一切施。見厄苦者慈悲心施，名一切施。居貧少財而能用施，名一切施。愛重寶物開意能施，名一切施。不觀持戒毀戒田非田施，名一切施。不求人天妙善樂施，名一切施。志求無上大菩提施，名一切施。欲施、施時、施已不悔，名一切施。若以華施，具陀羅尼七覺華故。若以香施，具戒定慧熏塗身故。若以果施，具足成就無漏果故。若以食施，具足命辯色力樂故。以衣服施，具清淨色，除無慚愧故。以燈明施，具足佛眼，照了一切諸法性故。以象馬車乘施，得無上乘，具足神通故。以纓絡施，具足八十隨形好故。以珍寶施，具足大人三十二相故。以筋力僕使施，具佛十力、四無畏故。取要言之，乃至國城妻子頭目手足，舉身施與心無悋惜，為得無上菩提度眾生故。菩薩摩訶薩修行布施，不見財物、施者、受者。以無相故，是則具足檀波羅 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何菩薩修行布施？布施若為自利他利及二俱利，如是布施則能莊嚴菩提之道。菩薩為欲調伏眾生令離苦惱，是故行施。修行施者，於己財物常生捨心，於來求者起尊重心，如父母師長、善知識想。於貧窮下賤起憐愍心，如一子想，隨所須與心喜恭敬。是名菩薩初修施心。修布施故善名流布，隨所生處財寶豐盈，是名自利。能令眾生心得滿足，教化調伏使無慳悋，是名利他。以己所修無相大施，化諸眾生令同己利，是名俱利。因修布施獲得轉輪王位，攝受一切無量眾生，乃至得佛無盡法藏，是名莊嚴菩提之道。施有三種，一以法施、二無畏施、三財物施。以法施者，勸人受戒修出家心，為壞邪見說斷常四倒眾惡過患，分別開示真諦之義，讚精進功德、說放逸過惡，是名法施。若有眾生怖畏王者、師子虎狼、水火盜賊，菩薩見已能為救護，名無畏施。自於財物施而不悋，上至珍寶象馬車乘繒帛穀麥衣服飲食，下至麨摶一縷之綖，若多若少稱求者意隨所須與，是名財施。財施復有五種，一者至心施、二者信心施、三者隨時施、四者自手施、五者如法施。所不應施復有五事，非理求財不以施人，物不淨故。酒及毒藥不以施人，亂眾生故。罝羅機網不以施人，惱眾生故。刀杖弓箭不以施人，害眾生故。音樂女色不以施人，壞淨心故。取要言之，不如法物惱亂眾生，不以施人。自餘一切能令眾生得安樂者，名如法施。樂施之人，復獲五種名聞善利，一者常得親近一切賢聖、二者一切眾生之所樂見、三者入大眾時人所宗敬、四者好名善譽流聞十方、五者能為菩提作上妙因。菩薩之人名一切施，一切施者非謂多財，謂施心也。如法求財持以布施，名一切施。以清淨心無諂曲施，名一切施。見貧窮者憐愍心施，名一切施。見厄苦者慈悲心施，名一切施。居貧少財而能用施，名一切施。愛重寶物開意能施，名一切施。不觀持戒毀戒田非田施，名一切施。不求人天妙善樂施，名一切施。志求無上大菩提施，名一切施。欲施、施時、施已不悔，名一切施。若以華施，具陀羅尼七覺華故。若以香施，具戒定慧熏塗身故。若以果施，具足成就無漏果故。若以食施，具足命辯色力樂故。以衣服施，具清淨色，除無慚愧故。以燈明施，具足佛眼，照了一切諸法性故。以象馬車乘施，得無上乘，具足神通故。以纓絡施，具足八十隨形好故。以珍寶施，具足大人三十二相故。以筋力僕使施，具佛十力、四無畏故。取要言之，乃至國城妻子頭目手足，舉身施與心無悋惜，為得無上菩提度眾生故。菩薩摩訶薩修行布施，不見財物、施者、受者。以無相故，是則具足檀波羅

蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蜜。

發菩提心經論尸羅波羅蜜品第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發菩提心經論尸羅波羅蜜品第五

云何菩薩修行持戒？持戒若為自利他利及二俱利，如是持戒則能莊嚴菩提之道。菩薩為欲調伏眾生令離苦惱，是故持戒。修持戒者，悉淨一切身口意業，於不善行心能捨遠，善能呵嘖惡行毀禁，於小罪中心常恐怖，是名菩薩初持戒心。修持戒故，遠離一切諸惡過患，常生善處，是名自利。教化眾生令不犯惡，是名利他。以己所修向菩提戒，化諸眾生令同己利，是名俱利。因修持戒，獲得離欲乃至漏盡成最正覺，是名莊嚴菩提之道。戒有三種，一者身、二者口、三者心。持身戒者，永離一切殺、盜、婬行，不奪物命、不侵他財、不犯外色，又亦不為殺等因緣及其方便，不以杖木瓦石傷害眾生。若物屬他、他所受用，一草一葉不與不取。又亦未甞眄睞細色，於四威儀恭謹詳審，是名身戒。持口戒者，斷除一切妄語、兩舌、惡口、綺語，常不欺誑離間和合、誹謗毀呰、文飾言辭，及造方便惱觸於人。言則至誠柔軟忠信，言常饒益勸化修善，是名口戒。持心戒者，除滅貪欲、瞋恚、邪見，常修軟心，不作過罪，信是罪業得惡果報，思惟力故不造諸惡，於輕罪中生極重想，設誤作者恐怖憂悔。於眾生所不起瞋惱，見眾生已生愛念心，知恩報恩心無慳悋，樂作福德常以化人，常修慈心憐愍一切，是名心戒。是十善業戒，有五事利益，一者能制惡行、二者能作善心、三者能遮煩惱、四者成就淨心、五者能增長戒。若人善修不放逸行，具足正念分別善惡，當知是人決定能修十善業戒。八萬四千無量戒品，悉皆攝在十善戒中。是十善戒能為一切善戒根本，斷身口意惡，能制一切不善之法，故名為戒。戒有五種，一者波羅提木叉戒、二者定共戒、三者無漏戒、四者攝根戒、五者無作戒。白四羯磨從師而受，名波羅提木叉戒。根本四禪、四未到禪，是名定共戒。根本四禪、初禪未到，名無漏戒。收攝諸根、修正念心，見聞覺知色聲香味觸不生放逸，名攝根戒。捨身後世更不作惡，名無作戒。菩薩修戒，不與聲聞辟支佛共，以不共故名善持戒，善持戒故則能利益一切眾生。持慈心戒，救護眾生令安樂故。持悲心戒，忍受諸苦拔危難故。持喜心戒，歡樂修善不懈怠故。持捨心戒，怨親平等離愛恚故。持惠施戒，教化調伏諸眾生故。持忍辱戒，心常柔軟無恚礙故。持精進戒，善業日增不退還故。持禪定戒，離欲不善長禪支故。持智慧戒，多聞善根無厭足故。持親近善知識戒，助成菩提無上道故。持遠離惡知識戒，捨離三惡八難處故。菩薩之人持淨戒者，不依欲界、不近色界、不住無色界，是清淨戒，捨離欲塵、除瞋恚礙、滅無明障，是清淨戒。離斷常二邊、不 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何菩薩修行持戒？持戒若為自利他利及二俱利，如是持戒則能莊嚴菩提之道。菩薩為欲調伏眾生令離苦惱，是故持戒。修持戒者，悉淨一切身口意業，於不善行心能捨遠，善能呵嘖惡行毀禁，於小罪中心常恐怖，是名菩薩初持戒心。修持戒故，遠離一切諸惡過患，常生善處，是名自利。教化眾生令不犯惡，是名利他。以己所修向菩提戒，化諸眾生令同己利，是名俱利。因修持戒，獲得離欲乃至漏盡成最正覺，是名莊嚴菩提之道。戒有三種，一者身、二者口、三者心。持身戒者，永離一切殺、盜、婬行，不奪物命、不侵他財、不犯外色，又亦不為殺等因緣及其方便，不以杖木瓦石傷害眾生。若物屬他、他所受用，一草一葉不與不取。又亦未甞眄睞細色，於四威儀恭謹詳審，是名身戒。持口戒者，斷除一切妄語、兩舌、惡口、綺語，常不欺誑離間和合、誹謗毀呰、文飾言辭，及造方便惱觸於人。言則至誠柔軟忠信，言常饒益勸化修善，是名口戒。持心戒者，除滅貪欲、瞋恚、邪見，常修軟心，不作過罪，信是罪業得惡果報，思惟力故不造諸惡，於輕罪中生極重想，設誤作者恐怖憂悔。於眾生所不起瞋惱，見眾生已生愛念心，知恩報恩心無慳悋，樂作福德常以化人，常修慈心憐愍一切，是名心戒。是十善業戒，有五事利益，一者能制惡行、二者能作善心、三者能遮煩惱、四者成就淨心、五者能增長戒。若人善修不放逸行，具足正念分別善惡，當知是人決定能修十善業戒。八萬四千無量戒品，悉皆攝在十善戒中。是十善戒能為一切善戒根本，斷身口意惡，能制一切不善之法，故名為戒。戒有五種，一者波羅提木叉戒、二者定共戒、三者無漏戒、四者攝根戒、五者無作戒。白四羯磨從師而受，名波羅提木叉戒。根本四禪、四未到禪，是名定共戒。根本四禪、初禪未到，名無漏戒。收攝諸根、修正念心，見聞覺知色聲香味觸不生放逸，名攝根戒。捨身後世更不作惡，名無作戒。菩薩修戒，不與聲聞辟支佛共，以不共故名善持戒，善持戒故則能利益一切眾生。持慈心戒，救護眾生令安樂故。持悲心戒，忍受諸苦拔危難故。持喜心戒，歡樂修善不懈怠故。持捨心戒，怨親平等離愛恚故。持惠施戒，教化調伏諸眾生故。持忍辱戒，心常柔軟無恚礙故。持精進戒，善業日增不退還故。持禪定戒，離欲不善長禪支故。持智慧戒，多聞善根無厭足故。持親近善知識戒，助成菩提無上道故。持遠離惡知識戒，捨離三惡八難處故。菩薩之人持淨戒者，不依欲界、不近色界、不住無色界，是清淨戒，捨離欲塵、除瞋恚礙、滅無明障，是清淨戒。離斷常二邊、不

逆因緣，是清淨戒。不著色受想行識假名之相，是清淨戒。不繫於因、不起諸見、不住疑悔，是清淨戒。不住貪瞋癡三不善根，是清淨戒。不住我慢、憍慢、增上慢、慢慢、大慢，柔和善順，是清淨戒。利衰毀譽稱譏苦樂不以傾動，是清淨戒。不染世諦虛妄假名，順於真諦，是清淨戒。不惱不熱、寂滅離相，是清淨戒。取要言之，乃至不惜身命，觀無常想生於厭離，勤行善根勇猛精進，是清淨戒。菩薩摩訶薩修行持戒，不見淨心，以離想故，是則具足尸羅波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 逆因緣，是清淨戒。不著色受想行識假名之相，是清淨戒。不繫於因、不起諸見、不住疑悔，是清淨戒。不住貪瞋癡三不善根，是清淨戒。不住我慢、憍慢、增上慢、慢慢、大慢，柔和善順，是清淨戒。利衰毀譽稱譏苦樂不以傾動，是清淨戒。不染世諦虛妄假名，順於真諦，是清淨戒。不惱不熱、寂滅離相，是清淨戒。取要言之，乃至不惜身命，觀無常想生於厭離，勤行善根勇猛精進，是清淨戒。菩薩摩訶薩修行持戒，不見淨心，以離想故，是則具足尸羅波羅蜜。

發菩提心經論羼提波羅蜜品第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發菩提心經論羼提波羅蜜品第六

云何菩薩修行忍辱？忍辱若為自利他利及二俱利，如是忍辱則能莊嚴菩提之道。菩薩為欲調伏眾生，令離苦惱故修忍辱。修忍辱者，心常謙下一切眾生，剛強憍慢捨而不行，見麁惡者起憐愍心，言常柔濡勸化修善，能分別說瞋恚和忍果報差別，是名菩薩初忍辱心。修忍辱故，遠離眾惡身心安樂，是名自利。化導眾生皆令和順，是名利他。以己所修無上大忍化諸眾生令同己利，是名俱利。因修忍辱獲得端政，人所宗敬，乃至得佛上妙相好，是名莊嚴菩提之道。忍辱有三，謂身、口、意。云何身忍？若他加惡侵毀撾打乃至傷害，悉能忍受；見諸眾生危逼恐懼，以身代之而無疲怠，是名身忍。云何口忍？若見罵者默受不報；若見非理來呵嘖者，當濡語附順；若有加誣橫生誹謗皆當忍受，是名口忍。云何意忍？見有瞋者心不懷恨，若有觸惱其心不亂，若有譏毀心亦無怨，是名意忍。世間打者有二種，一者實、二者橫。若有罪過，若人慊疑為彼所打，自應忍受如服甘露，於彼人所應生恭敬。所以者何？善能教誡調伏於我，令我得離諸過罪故。若橫加惡傷害於我，當自思惟：我今無罪，當是過去宿業所招，是亦應忍。復應思念：四大假合、五眾緣會，誰受打者？又觀前人如癡如狂，我當愍之，云何不忍？又罵者亦有二種，一實、二虛。若說實者，我應生慚。若說虛者，無豫我事，猶如響聲亦如風過無損於我，是故應忍。又瞋者亦爾，他來瞋我我當忍受；若瞋彼者，於未來世當墮惡道受大苦惱。以是因緣，我身若被斫截分離，不應生瞋，應當深觀往業因緣，當修慈悲憐愍一切。如是小苦不能忍者，我即不能自調伏心，云何當能調伏眾生，令得解脫一切惡法成無上果？若有智人樂修忍辱，是人常得顏貌端正多饒財寶，人見歡喜敬仰伏從。復當觀察，若人形殘、顏色醜惡、諸根不具、乏於財物，當知皆是瞋因緣得。以是因緣，智者應當深修忍辱。生忍因緣有十事，一者不觀於我及我所相、二者不念種姓、三者破除憍慢、四者惡來不報、五者觀無常想、六者修於慈悲、七者心不放逸、八者捨於飢渴苦樂等事、九者斷除瞋恚、十者修習智慧。若人能成如是十事，當知是人能修於忍。菩薩摩訶薩修於清淨畢竟忍時，若入空、無相、無願無作，不與見覺願作和合，不猗著空無相無願無作，是諸見覺願作皆空，如是忍者是無二相，是名清淨畢竟忍也。若入盡結、若入寂滅，不與結生死合，不猗盡結寂滅諸結生死皆空，如是忍者是無二相，是名清淨畢竟忍也。若性不自生、不從他生、不和合生，亦無有出不可破壞，不可壞者是不可盡，如是忍者是無二相，是名清 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何菩薩修行忍辱？忍辱若為自利他利及二俱利，如是忍辱則能莊嚴菩提之道。菩薩為欲調伏眾生，令離苦惱故修忍辱。修忍辱者，心常謙下一切眾生，剛強憍慢捨而不行，見麁惡者起憐愍心，言常柔濡勸化修善，能分別說瞋恚和忍果報差別，是名菩薩初忍辱心。修忍辱故，遠離眾惡身心安樂，是名自利。化導眾生皆令和順，是名利他。以己所修無上大忍化諸眾生令同己利，是名俱利。因修忍辱獲得端政，人所宗敬，乃至得佛上妙相好，是名莊嚴菩提之道。忍辱有三，謂身、口、意。云何身忍？若他加惡侵毀撾打乃至傷害，悉能忍受；見諸眾生危逼恐懼，以身代之而無疲怠，是名身忍。云何口忍？若見罵者默受不報；若見非理來呵嘖者，當濡語附順；若有加誣橫生誹謗皆當忍受，是名口忍。云何意忍？見有瞋者心不懷恨，若有觸惱其心不亂，若有譏毀心亦無怨，是名意忍。世間打者有二種，一者實、二者橫。若有罪過，若人慊疑為彼所打，自應忍受如服甘露，於彼人所應生恭敬。所以者何？善能教誡調伏於我，令我得離諸過罪故。若橫加惡傷害於我，當自思惟：我今無罪，當是過去宿業所招，是亦應忍。復應思念：四大假合、五眾緣會，誰受打者？又觀前人如癡如狂，我當愍之，云何不忍？又罵者亦有二種，一實、二虛。若說實者，我應生慚。若說虛者，無豫我事，猶如響聲亦如風過無損於我，是故應忍。又瞋者亦爾，他來瞋我我當忍受；若瞋彼者，於未來世當墮惡道受大苦惱。以是因緣，我身若被斫截分離，不應生瞋，應當深觀往業因緣，當修慈悲憐愍一切。如是小苦不能忍者，我即不能自調伏心，云何當能調伏眾生，令得解脫一切惡法成無上果？若有智人樂修忍辱，是人常得顏貌端正多饒財寶，人見歡喜敬仰伏從。復當觀察，若人形殘、顏色醜惡、諸根不具、乏於財物，當知皆是瞋因緣得。以是因緣，智者應當深修忍辱。生忍因緣有十事，一者不觀於我及我所相、二者不念種姓、三者破除憍慢、四者惡來不報、五者觀無常想、六者修於慈悲、七者心不放逸、八者捨於飢渴苦樂等事、九者斷除瞋恚、十者修習智慧。若人能成如是十事，當知是人能修於忍。菩薩摩訶薩修於清淨畢竟忍時，若入空、無相、無願無作，不與見覺願作和合，不猗著空無相無願無作，是諸見覺願作皆空，如是忍者是無二相，是名清淨畢竟忍也。若入盡結、若入寂滅，不與結生死合，不猗盡結寂滅諸結生死皆空，如是忍者是無二相，是名清淨畢竟忍也。若性不自生、不從他生、不和合生，亦無有出不可破壞，不可壞者是不可盡，如是忍者是無二相，是名清

淨畢竟忍也。無作非作、無所猗著、無分別、無莊嚴、無修治、無發進，終不造生，如是忍者是無生忍。如是菩薩修行是忍，得受記忍。菩薩摩訶薩修行忍辱，性相盡空，無眾生故，是則具足羼提波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨畢竟忍也。無作非作、無所猗著、無分別、無莊嚴、無修治、無發進，終不造生，如是忍者是無生忍。如是菩薩修行是忍，得受記忍。菩薩摩訶薩修行忍辱，性相盡空，無眾生故，是則具足羼提波羅蜜。