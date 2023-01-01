因緣心論頌因緣心論釋

答曰：「無有極微等法，從於此世移至他世。雖然，唯從於空法還生於空法。從無我我所、煩惱業五種空因，還生空無我我所七種苦果之法。彼則無我我所，彼此手無我我所。雖然，從自性無我之法，還生自性無我之法。應如是知，作如是說。此中問曰：從自性無我之法，還生自性無我之法者，有何譬喻？此中答曰：誦燈鏡及印，火精種梅聲。已如是等喻，及假喻立成自性無我，及成就彼世應知。譬如師所誦者，若轉至弟子，師後更無言說，是故不至。彼弟子誦者，亦不從餘得，成無因果故。如師所誦，臨終心識，亦復如是，成常過故。不至他世，彼世亦不從餘得，成無因果故。如師所誦，與弟子誦者，即彼異彼，不易施設。如是依彼臨終心識，生分心識。得生者，亦復如是。即彼異彼，不易施設。如是從燈生燈，依於面像鏡中現其影像，從印成文，從精出火，從種生芽，從梅生涎，從聲出嚮，即彼異彼，不易施設。如是諸蘊相續結，不移智應察。言蘊者，即色、受、想、行、識蘊也。言相續結者，彼已從彼因所生，餘者是也。無有極微等法，從於此世移至他世。是故流轉，從於虛妄分別習氣而生。後言應者，即是逆觀，義當知反。彼應觀諸法無常、苦、空、無我者，則不愚諸事。若不愚者則無有貪，若無有貪瞋則不生，若無有嗔則無有業，若無有業則無有取，若無有取則不造後有，若無有者而則不生，若不生者即於身心而苦不生。如是不集五種因故，即相餘處而果不生，此果解脫，是故斷除斷常等諸惡見也。此中有二頌：

订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「無有極微等法，從於此世移至他世。雖然，唯從於空法還生於空法。從無我我所、煩惱業五種空因，還生空無我我所七種苦果之法。彼則無我我所，彼此手無我我所。雖然，從自性無我之法，還生自性無我之法。應如是知，作如是說。此中問曰：從自性無我之法，還生自性無我之法者，有何譬喻？此中答曰：誦燈鏡及印，火精種梅聲。已如是等喻，及假喻立成自性無我，及成就彼世應知。譬如師所誦者，若轉至弟子，師後更無言說，是故不至。彼弟子誦者，亦不從餘得，成無因果故。如師所誦，臨終心識，亦復如是，成常過故。不至他世，彼世亦不從餘得，成無因果故。如師所誦，與弟子誦者，即彼異彼，不易施設。如是依彼臨終心識，生分心識。得生者，亦復如是。即彼異彼，不易施設。如是從燈生燈，依於面像鏡中現其影像，從印成文，從精出火，從種生芽，從梅生涎，從聲出嚮，即彼異彼，不易施設。如是諸蘊相續結，不移智應察。言蘊者，即色、受、想、行、識蘊也。言相續結者，彼已從彼因所生，餘者是也。無有極微等法，從於此世移至他世。是故流轉，從於虛妄分別習氣而生。後言應者，即是逆觀，義當知反。彼應觀諸法無常、苦、空、無我者，則不愚諸事。若不愚者則無有貪，若無有貪瞋則不生，若無有嗔則無有業，若無有業則無有取，若無有取則不造後有，若無有者而則不生，若不生者即於身心而苦不生。如是不集五種因故，即相餘處而果不生，此果解脫，是故斷除斷常等諸惡見也。此中有二頌：