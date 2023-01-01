十二因緣論
淨意菩薩造 後魏 菩提流支譯1卷CBETA T1651少于一万字 14 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
十二因緣論一卷
十二因緣論一卷
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淨意菩薩造
淨意菩薩造
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後魏北印度三藏菩提流支譯
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歸命牟尼尊， 妙法比丘僧，
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略作因緣論， 為義顯現故。
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牟尼所演說， 十二勝上分，
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因緣所生法， 彼為三所攝。
因緣所生法， 彼為三所攝。
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煩惱業及苦， 次說應當知，
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煩惱初八九， 業二及以十，
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餘七說為苦， 三攝十二法，
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從三故生二， 從二故生七，
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從七復生三， 是故如輪轉。
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一切世間法， 唯因果無人，
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但從諸空法， 唯生於空法。
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誦燈印鏡響， 日珠種子水，
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諸陰轉不轉， 智者善思量。
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有弟子成就，隨所聞法堪能受持，令不忘失於如來法，謂事非事及性相等。如是義中心懷疑惑，為得知故，問言尊者：
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「牟尼所演說， 十二勝上分，
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因緣所生法， 彼為三所攝。
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如是等諸事， 今為知請問，
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願為我解釋， 除斷我疑網。」
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師見弟子意， 於法生渴仰，
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恭敬請示故， 即答言：「汝聽！
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十二勝上分， 彼為三所攝，
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煩惱業及苦， 次說應當知。
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是中十及二， 故曰為十二，
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以彼不異分， 故名為勝分。
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如車輿分故， 說勝分應知。」
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言牟尼者，名為寂滅，亦名無分別，亦名為定，亦名無言說。彼牟尼所演、宣暢辯說，是名假名。然彼非是大人丈夫自在定時性相所生，但唯因緣所生成故。彼十二分，於煩惱、業及以苦處，三法迭互共作因緣，如拒瓶案。如是三處所攝應知。
言牟尼者，名為寂滅，亦名無分別，亦名為定，亦名無言說。彼牟尼所演、宣暢辯說，是名假名。然彼非是大人丈夫自在定時性相所生，但唯因緣所生成故。彼十二分，於煩惱、業及以苦處，三法迭互共作因緣，如拒瓶案。如是三處所攝應知。
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問曰：何者為煩惱、何者為業、何者為苦，而得有此諸因緣法勝分攝成？
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答曰：於此十二勝上分中，初為無明、第八為愛、第九為取，此三勝分是煩惱所攝；第二為行、第十為有，此二勝分是業所攝；餘七勝分是苦所攝。此是煩惱、業、苦等三，攝十二分應知。言餘七者，謂識、名色、六入、觸、受及生、老死。恩愛別離、怨憎合會、所求不得，如是等法生一切苦。如是諸分，於向所說，煩惱業苦以為根本。應知攝十二分唯有三事，更無餘法。一切經中但有此分，更無有餘。
答曰：於此十二勝上分中，初為無明、第八為愛、第九為取，此三勝分是煩惱所攝；第二為行、第十為有，此二勝分是業所攝；餘七勝分是苦所攝。此是煩惱、業、苦等三，攝十二分應知。言餘七者，謂識、名色、六入、觸、受及生、老死。恩愛別離、怨憎合會、所求不得，如是等法生一切苦。如是諸分，於向所說，煩惱業苦以為根本。應知攝十二分唯有三事，更無餘法。一切經中但有此分，更無有餘。
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問曰：已知此等諸勝分義，為我解釋煩惱業苦在於何處？復云何成一切諸事？
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答曰：從三生二，三是煩惱，二是業，謂從煩惱而生於業。從二生七，七者是苦，謂從於業而生於苦。從七生三者，謂從於苦而生煩惱。此說煩惱、業、苦三種迭互相生，是故生有輪轉不定。所言有者，所謂欲、色、無色界等，彼中不住，喻如輪轉。以彼有故，一切世間凡夫眾生，次第上下，猶如輪轉，有中不定。以不定故，說有三處。
答曰：從三生二，三是煩惱，二是業，謂從煩惱而生於業。從二生七，七者是苦，謂從於業而生於苦。從七生三者，謂從於苦而生煩惱。此說煩惱、業、苦三種迭互相生，是故生有輪轉不定。所言有者，所謂欲、色、無色界等，彼中不住，喻如輪轉。以彼有故，一切世間凡夫眾生，次第上下，猶如輪轉，有中不定。以不定故，說有三處。
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問曰：彼造一切身自在眾生，何者是彼？作事云何？
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答曰：偈言「一切世間法，唯因果無人，除假說故有，此是正思量。」彼非說性，是故見作眾生不成。
答曰：偈言「一切世間法，唯因果無人，除假說故有，此是正思量。」彼非說性，是故見作眾生不成。
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問曰：若如是者，云何得從現在世間而取未來世間？
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答曰：乃至無有一毫等法從現在世間而取未來世間。是故偈言「但從諸空法，唯生於空法。」此明自我、我所空，謂煩惱業處此五法行，性離無我。應如是取。
答曰：乃至無有一毫等法從現在世間而取未來世間。是故偈言「但從諸空法，唯生於空法。」此明自我、我所空，謂煩惱業處此五法行，性離無我。應如是取。
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問曰：若性無我法中而行性無我者，今說何為證？
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答曰：偈言「誦燈印鏡響，日珠種子水。」如是等諸喻，為證可取。信無自體，性假名故。有言：現在世、未來世者，如師所誦，實不從師轉至弟子。雖不從師轉至弟子，豈可不成授弟子義？可言弟子無因而得，遮護妄計無因患故。如是臨命終時，心識不至未來世間，防常患故。非未來身從餘處來，遮護妄計無因患故。如師誦為因，令弟子得，彼不可說以為即是亦不可說為一向異。如是臨命終時，心識為因，是故得生後身心識。而彼心識，不可說一、不可說異，亦不離彼、亦不即彼。如是從燈生燈、從印生印、從鏡生像、從聲有響，從日從珠出生於火、從子生芽、如安石榴菴羅果等口生涎水。如是等法，不名即彼、不名異彼。如是一切諸因緣法轉不轉事，諸有智者善思量應知。是中陰者，所謂說色、受、想、行、識。彼託生者，此諸陰滅，因彼滅陰後相似生，然實無有一毫等法從此至彼。此是世間漸次之義。以是義故，一切世間無常、不淨、苦、無我等。以能觀察如是事故，於諸法中不生疑惑，不疑惑故則不生染，不生染故則不生著，不生著故則不虛渴，不虛渴故則不造業，以無業故則不取事，不取事故不造有為行，無有為行故則不復生，以不生故無有一切身心等苦。如是不造五種因故，則於彼處無七種果，以無果故名為解脫。如是作故，則是釋成不生不滅、不常不斷。有邊無邊如是等句，於中有偈：
答曰：偈言「誦燈印鏡響，日珠種子水。」如是等諸喻，為證可取。信無自體，性假名故。有言：現在世、未來世者，如師所誦，實不從師轉至弟子。雖不從師轉至弟子，豈可不成授弟子義？可言弟子無因而得，遮護妄計無因患故。如是臨命終時，心識不至未來世間，防常患故。非未來身從餘處來，遮護妄計無因患故。如師誦為因，令弟子得，彼不可說以為即是亦不可說為一向異。如是臨命終時，心識為因，是故得生後身心識。而彼心識，不可說一、不可說異，亦不離彼、亦不即彼。如是從燈生燈、從印生印、從鏡生像、從聲有響，從日從珠出生於火、從子生芽、如安石榴菴羅果等口生涎水。如是等法，不名即彼、不名異彼。如是一切諸因緣法轉不轉事，諸有智者善思量應知。是中陰者，所謂說色、受、想、行、識。彼託生者，此諸陰滅，因彼滅陰後相似生，然實無有一毫等法從此至彼。此是世間漸次之義。以是義故，一切世間無常、不淨、苦、無我等。以能觀察如是事故，於諸法中不生疑惑，不疑惑故則不生染，不生染故則不生著，不生著故則不虛渴，不虛渴故則不造業，以無業故則不取事，不取事故不造有為行，無有為行故則不復生，以不生故無有一切身心等苦。如是不造五種因故，則於彼處無七種果，以無果故名為解脫。如是作故，則是釋成不生不滅、不常不斷。有邊無邊如是等句，於中有偈：
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不見無緣生， 決定是正義，
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於諸最妙事， 是故不成斷。
於諸最妙事， 是故不成斷。
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於中無所減， 亦復無所增，
於中無所減， 亦復無所增，
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應見如諦實， 隨狀及如彼。
應見如諦實， 隨狀及如彼。
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十二因緣論一卷
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