答曰：偈言「誦燈印鏡響，日珠種子水。」如是等諸喻，為證可取。信無自體，性假名故。有言：現在世、未來世者，如師所誦，實不從師轉至弟子。雖不從師轉至弟子，豈可不成授弟子義？可言弟子無因而得，遮護妄計無因患故。如是臨命終時，心識不至未來世間，防常患故。非未來身從餘處來，遮護妄計無因患故。如師誦為因，令弟子得，彼不可說以為即是亦不可說為一向異。如是臨命終時，心識為因，是故得生後身心識。而彼心識，不可說一、不可說異，亦不離彼、亦不即彼。如是從燈生燈、從印生印、從鏡生像、從聲有響，從日從珠出生於火、從子生芽、如安石榴菴羅果等口生涎水。如是等法，不名即彼、不名異彼。如是一切諸因緣法轉不轉事，諸有智者善思量應知。是中陰者，所謂說色、受、想、行、識。彼託生者，此諸陰滅，因彼滅陰後相似生，然實無有一毫等法從此至彼。此是世間漸次之義。以是義故，一切世間無常、不淨、苦、無我等。以能觀察如是事故，於諸法中不生疑惑，不疑惑故則不生染，不生染故則不生著，不生著故則不虛渴，不虛渴故則不造業，以無業故則不取事，不取事故不造有為行，無有為行故則不復生，以不生故無有一切身心等苦。如是不造五種因故，則於彼處無七種果，以無果故名為解脫。如是作故，則是釋成不生不滅、不常不斷。有邊無邊如是等句，於中有偈：

订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：偈言「誦燈印鏡響，日珠種子水。」如是等諸喻，為證可取。信無自體，性假名故。有言：現在世、未來世者，如師所誦，實不從師轉至弟子。雖不從師轉至弟子，豈可不成授弟子義？可言弟子無因而得，遮護妄計無因患故。如是臨命終時，心識不至未來世間，防常患故。非未來身從餘處來，遮護妄計無因患故。如師誦為因，令弟子得，彼不可說以為即是亦不可說為一向異。如是臨命終時，心識為因，是故得生後身心識。而彼心識，不可說一、不可說異，亦不離彼、亦不即彼。如是從燈生燈、從印生印、從鏡生像、從聲有響，從日從珠出生於火、從子生芽、如安石榴菴羅果等口生涎水。如是等法，不名即彼、不名異彼。如是一切諸因緣法轉不轉事，諸有智者善思量應知。是中陰者，所謂說色、受、想、行、識。彼託生者，此諸陰滅，因彼滅陰後相似生，然實無有一毫等法從此至彼。此是世間漸次之義。以是義故，一切世間無常、不淨、苦、無我等。以能觀察如是事故，於諸法中不生疑惑，不疑惑故則不生染，不生染故則不生著，不生著故則不虛渴，不虛渴故則不造業，以無業故則不取事，不取事故不造有為行，無有為行故則不復生，以不生故無有一切身心等苦。如是不造五種因故，則於彼處無七種果，以無果故名為解脫。如是作故，則是釋成不生不滅、不常不斷。有邊無邊如是等句，於中有偈：